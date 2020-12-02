Báo Tiền Phong số 218

THỨ NĂM 6/8/2026 Số 218 0977.456.112 TRANG 3 LÀM RÕ RANH GIỚI XUẤT BẢN VÀ ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ ONLINE CHUYỆN HÔM NAY 328 học sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ phải bước vào một kỳ thi tốt nghiệp THPT lần thứ hai. Quyết định này là hệ quả của một sai phạm được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định xảy ra trên phạm vi toàn điểm thi, làm ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan và công bằng của kết quả kỳ thi. Liêm chính XEM TIẾ P TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN TRANG 16 KHỞI ĐỘNG TIỀN PHONG MARATHON - ĐIỆN BIÊN DISCOVERY 2026: Bản hùng ca huyền thoại TRANG 6 TRANG 15 Phía sau thành tích của các thí sinh quốc tế tại AIMO 2026 XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ ĐẢNG KHOA HỌC, CÓ SỨC SỐNG LÂU DÀI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng ẢNH: TTXVN Toàn cảnh vụ gian lận thi cử tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh nhỏ: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (người đứng) và GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT điều hành buổi họp báo ĐỒ HỌA: KIỀU TÚ TRANG 8-9 Concert quốc tế và cuộc đua lấp đầy sân vận động THI LẠI RA SAO? Bộ GD&ĐT công bố điểm thi: Tỉnh Tuyên Quang họp báo thừa nhận có sai phạm Đề xuất cho 328 thí sinh thi lại môn Toán Rút vụ án về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Bộ GD&ĐT họp báo: Tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Báo cáo Thủ tướng Rút toàn bộ bài thi 10 điểm để kiểm tra Giữ khẩn cấp giáo viên Nguyễn Hà Duy điểm 10 môn Toán tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang NGÀY 1/7 NGÀY 4/7 NGÀY 5/7 NGÀY 8/7 147 Tổng số bị can đã khởi tố 29 NGÀY 9/7 NGÀY 17/7 NGÀY 5/8 Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy ĐỂ NÔNG SẢN TỶ ĐÔ KHÔNG VỠ TRẬN XUẤT KHẨU: MINH BẠCH THỦ TỤC, LẬP LẠI TRẬT TỰ TRANG 4-5

KHÔNG TRÁNH VẤN ĐỀ MỚI DO THỰC TIỄN ĐẶT RA Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp phục vụ việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh và chuẩn bị Đại hội XV của Đảng. Đây cũng là quá trình Đảng tự soi lại mình, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện nền tảng tổ chức để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng hiện hành vẫn còn nguyên giá trị; nhưng cũng không né tránh vấn đề mới do thực tiễn đặt ra như: sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số... Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với nhân dân chặt chẽ hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cần thống nhất quan điểm, nguyên tắc, phạm vi và tiêu chí nghiên cứu; phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Việc nghiên cứu phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng bộ với sửa đổi bổ sung Cương lĩnh năm 2011 và nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Những nội dung còn đúng thì tiếp tục khẳng định; nội dung gây vướng mắc phổ biến hoặc tạo khoảng trống về tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm thì nghiên cứu sửa. Vấn đề chưa đủ độ chín thì tiếp tục tổng kết, thí điểm hoặc giải quyết bằng quy định, hướng dẫn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải phân định rõ: Điều lệ quy định vấn đề cơ bản, thuộc bản chất, nguyên tắc, ổn định lâu dài và thuộc thẩm quyền của Đại hội; Quy định thi hành cụ thể hóa mô hình, thẩm quyền, nội dung cần áp dụng thống nhất; Hướng dẫn làm rõ quy trình, nghiệp vụ. Không đưa vào Điều lệ nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động; cũng không để vấn đề cơ bản, đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. TẬP TRUNG TỔNG KẾT, NGHIÊN CỨU 4 NHÓM NỘI DUNG LỚN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn: những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Kế thừa nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), không làm lại từ đầu, không tổng kết theo lối hành chính. Trọng tâm là cập nhật thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; nhận diện đúng vấn đề cơ bản, phổ biến, lâu dài cần giải quyết ở cấp Điều lệ. Với từng vấn đề, phải làm rõ quy định hiện hành, thực trạng, số liệu, vướng mắc, nguyên nhân, phương án, tác động và điều kiện thực hiện; không chấp nhận báo cáo chỉ nêu “chồng chéo”, “chưa rõ”, “chưa phù hợp” mà không chỉ ra quy định, chủ thể và hệ quả; không lấy vụ việc cá biệt thành vấn đề chung; không lựa chọn thông tin để chứng minh nhận định có sẵn. Kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu; số liệu với trường hợp cụ thể; tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận. Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng, miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động; coi trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và địa bàn đặc thù. Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế nhưng phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam; không sao chép mô hình. Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất. Mỗi phương án phải nêu rõ căn cứ, ưu điểm, hạn chế, tác động và điều kiện thực hiện. Ý kiến khác nhau phải được tổng hợp trung thực; tiếp thu hay không đều phải giải trình rõ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Cơ quan Thường trực khẩn trương hoàn thiện các quy chế, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên; thành lập Tổ Biên tập; hoàn thiện Báo cáo định hướng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; và Kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Cơ quan Thường trực điều phối chung, thống nhất nội dung, phương pháp, dữ liệu và tiến độ; không để trùng lặp, bỏ sót. Cơ quan Thường trực định kỳ báo cáo Trung ương về tiến độ công việc. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải có nhiệm vụ, sản phẩm và thời hạn cụ thể; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, phản biện, không khoán trắng cho cơ quan giúp việc. Về tiến độ, phải chia theo giai đoạn, có sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng; cũng không lấy lý do thận trọng để kéo dài công việc. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 Sáng 5/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp lần thứ Nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Từ ngày 2-7/8, đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí 2026 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam đồng hành với phong trào hoà bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân. Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, có sức sống lâu dài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp tới hội nghị chống vũ khí hạt nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, bắt tay ngay vào việc; tinh thần là nói ít, làm nhiều, làm đến cùng; lấy sản phẩm và hiệu quả làm thước đo; tin tưởng Ban Chỉ đạo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuẩn bị dự thảo Điều lệ Đảng có chất lượng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng ẢNH: TTXVN Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều cuộc xung đột kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh quốc tế và tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, việc Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vừa kết thúc mà không đạt được đồng thuận với văn kiện cuối cùng, cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các nỗ lực thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tiếng nói của các phong trào hòa bình và các tổ chức nhân dân quốc tế, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế đối với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Tại phiên khai mạc hội nghị, bà Dương Thị Nga - Phó Tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam, trân trọng trao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ban Tổ chức hội nghị. Ban Tổ chức trịnh trọng đọc thông điệp trước toàn thể đại biểu tại phiên khai mạc, đồng thời lưu hành bản dịch tiếng Nhật và tiếng Anh tại hội nghị. Trong thông điệp đoàn kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao và trân trọng nỗ lực hơn 7 thập kỷ của Ban Tổ chức Hội nghị vận động giải trừ vũ khí hạt nhân, giúp tiếng nói của các nạn nhân bom nguyên tử được lắng nghe; đồng thời, nhấn mạnh vai trò nền tảng của NPT và Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, khẳng định lập trường nhất quán và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với hoà bình thế giới nói chung và nỗ lực chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói riêng. THU LOAN

Về nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 dương lịch (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức mồng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Theo phương án này, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần. Phương án 2, nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 dương lịch (tức 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 dương lịch (tức mồng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án thứ nhất, bởi phương án này sẽ tạo điều kiện cho những người làm việc xa quê có thêm thời gian di chuyển, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Đối với người lao động, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án nghỉ Tết phải thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm (ngày 2/9/2027) đến hết Chủ nhật (ngày 5/9/2027). Về lý do đề xuất lựa chọn ngày 3/9/2027 là ngày nghỉ liền kề với ngày Quốc khánh, Bộ Nội vụ cho rằng, sẽ tạo thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày liên tục gắn với ngày nghỉ hằng tuần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đi lại. Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9/2027 và ngày 1/9/2027 hoặc ngày 3/9/2027. Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức. Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Dịp Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần). ĐỀ XUẤT NGHỈ 4 NGÀY DỊP NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM Bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ cũng vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó. Với phương án này, sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy 21/11 đến hết thứ Ba 24/11 và làm bù vào thứ Bảy 28/11. Phương án 2, nghỉ vào thứ Ba ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc. Đề xuất chọn phương án 1, Bộ Nội vụ cho rằng, việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba 24/11 theo quy định. LUÂN DŨNG-PHAN THIÊN 3 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 THỜI SỰ Ngày 5/8, Quốc hội thảo luận tổ về một số nội dung quan trọng, trong đó có Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG KHOÁN TRẮNG, BÁN GIẤY PHÉP Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Xuân Tân (đoàn Quảng Trị) nêu vấn đề về hoạt động liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên môi trường mạng. Theo ông Tân, về hoạt động liên kết xuất bản, có tình trạng “khoán trắng”, “bán giấy phép”. Dự thảo luật đã quy định trách nhiệm của từng bên, trong đó nhà xuất bản chịu trách nhiệm về nội dung, các bên liên kết thực hiện các công việc theo hợp đồng và nhà xuất bản có trách nhiệm kiểm tra, giám sát; tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà xuất bản vẫn “khoán trắng cho các liên kết”. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định rõ ràng theo hướng “nhà xuất bản là đơn vị chủ trì và phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, chất lượng và tính hợp pháp của mọi xuất bản phẩm liên kết”. Đối với hoạt động phát hành trên môi trường mạng, ông Tân cho biết, bản thân từng nhiều lần mua sách trên sàn thương mại điện tử lớn nhưng không thấy thông tin về giấy phép xuất bản, số lượng in hay thời điểm xuất bản. Điều này khiến ông nghi ngờ “họ bán tác phẩm lậu”. Từ đó, ông Tân đề nghị dự thảo luật bổ sung quy định yêu cầu “các sàn thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm đầy đủ đối với việc bán và phát hành các xuất bản phẩm trên mạng đối với những tác phẩm không đủ điều kiện”. Theo ông, quy định này cần được luật hóa rõ ràng, bên cạnh việc các sàn phải tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử. BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH LIÊN QUAN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN VÀ XUẤT BẢN Đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên (đoàn An Giang) đề cập quy định đối với nội dung có tính chất xuất bản trên không gian mạng. Nữ đại biểu đánh giá đây là điểm mới, cần thiết nhận diện các hình thức sáng tạo, phổ biến nội dung số có tính chất tương tự xuất bản phẩm. Tuy nhiên, theo bà Liên, dự thảo mới chỉ bổ sung khái niệm tại Điều 4 nhưng chưa có các quy định cụ thể để điều chỉnh hoạt động này. “Nếu đã đưa khái niệm vào luật thì cần quy định rõ mục đích quản lý, phạm vi điều chỉnh, cơ quan quản lý, cách thức quản lý cũng như các hành vi vi phạm và chế tài xử lý. Hiện nay dự thảo mới có khái niệm nhưng chưa có quy định cụ thể để triển khai”, bà Liên nói. Đại biểu Trương Hồ Hải (đoàn An Giang) cho rằng, việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản diễn ra trong bối cảnh dư luận đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực xuất bản sau một số vụ việc “lình xình”, lưu ý không nên vì những vụ việc đó mà thiết kế các quy định theo hướng siết chặt quá mức. Theo ông Hải, những quy định được xây dựng để xử lý vấn đề của một thời điểm có thể phù hợp khi dư luận đang nóng, nhưng sẽ khó phát huy hiệu quả về lâu dài. “Có thể ở thời điểm dư luận đang rất quan tâm thì những quy định đó là hợp lý, nhưng khi bối cảnh thay đổi thì có thể sẽ không còn hợp lý nữa”, ông Hải nhận định. Theo đại biểu, dự thảo cần rà soát kỹ các khái niệm, định nghĩa để bảo đảm thống nhất, nhất là các quy định liên quan quyền tự do ngôn luận và quyền tự do xuất bản. Đáng chú ý, khái niệm về “nội dung do tổ chức, cá nhân tạo lập và phổ biến đến công chúng trên không gian mạng” cần được làm rõ, tránh đồng nhất các bài viết, video, infographic hay nội dung chia sẻ trên Facebook, YouTube, TikTok… với hoạt động xuất bản. Đại biểu nói rằng, bản chất của xuất bản là quá trình tạo lập xuất bản phẩm để in hoặc phát; nếu ranh giới giữa hoạt động xuất bản và việc công dân đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường số không được xác định rõ, có thể dẫn đến chồng lấn với quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. TRƯỜNG PHONG Đại biểu Quốc hội nói rằng, bản chất của xuất bản là quá trình tạo lập xuất bản phẩm để in hoặc phát; nếu ranh giới giữa hoạt động xuất bản và việc công dân đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường số không được xác định rõ, có thể dẫn đến chồng lấn với quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, với 2 phương án cụ thể được đề xuất. Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên đề nghị làm rõ ranh giới giữa hoạt động xuất bản với các trường hợp không phải là hoạt động xuất bản trên môi trường số. Làm rõ ranh giới xuất bản và đăng tải, chia sẻ online Đề xuất nghỉ 7-10 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027 Bộ Nội vụ đang đề xuất phương án nghỉ 7-10 ngày dịp Tết Nguyên đán 2027 Đại biểu Hoàng Xuân Tân Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên ẢNH: PV

4 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 KHOA GIÁO ĐẢM BẢO ĐỘ KHÓ CỦA ĐỀ THI TƯƠNG ĐƯƠNG Tại buổi họp báo, GS. TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, cơ quan điều tra đã có thông tin gửi Bộ GD&ĐT về những kết quả ban đầu liên quan đến vụ án gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định 3 vấn đề quan trọng. Thứ nhất, sai phạm xảy ra tại điểm thi này là sai phạm của tập thể. Từ quy định và quy chế thi, Bộ GD&ĐT có cơ sở pháp lí để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Thứ hai, các sai phạm xảy ra tại đây diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kì thi được quy định trong quy chế thi tốt nghiệp THPT; có cơ sở pháp lí để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi này. Cuối cùng, Bộ Công an bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Ông Chương cho biết, Bộ GD&ĐT đã xin ý kiến các chuyên gia, các cơ quan có liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án xử lí sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, ý kiến của các cơ quan liên quan, quan điểm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và kết quả điều tra của cơ quan công an, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã họp và thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 11-12/6 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tổ chức thi lại đối với tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào ngày (dự kiến) 14 - 15/8. Ông Chương cũng thông tin, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang trước khi chuyển vụ án về cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài các phòng thi, các môn thi. Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng xác định đến nay có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi nhưng chưa phản ánh đúng thực tế toàn diện. Sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đề cập đến công tác chuẩn bị đề thi lại cho điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã chuẩn bị theo quy trình, nguyên tắc, đúng quy chế. Bộ quán triệt tới ban ra đề về cân bằng độ khó giữa 2 đợt thi trên tinh thần đảm bảo công bằng và quyền lợi cho thí sinh. “Ở đây không phải đánh đố, không phải để các em chứng minh bất kì điều gì. Nguyên tắc là làm đúng quy định, xét đúng tình hình bối cảnh cụ thể”, ông Thưởng nêu rõ. Về việc sau khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, những thí sinh xác định có vi phạm sẽ xử lí ra sao, ông Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, việc thi lại không phải để kết quả được hợp pháp hóa hay những thí sinh nếu có vi phạm được xóa bỏ. Sau này, các em đã được công nhận tốt nghiệp và nếu đã trúng tuyển cao đẳng, đại học mà các cơ quan chức năng phát hiện có vi phạm quy chế thì tùy theo tính chất mức độ để xử lí. Điều này, theo ông Thưởng, nhằm đảm bảo công bằng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và thượng tôn pháp luật, sai phải xử lí. SỰ CỐ ĐAU XÓT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng không giấu được sự đau xót trước những sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang. Theo kết luận từ phía cơ quan chức năng, đây là sai phạm mang tính tập thể, ảnh hưởng trực tiếp và làm sai lệch tính trung thực, công bằng của kỳ thi. “Dù đây là điều hết sức không mong muốn, nhưng vi phạm đã xảy ra do hành vi cố tình, cố ý của một số cá nhân. Vụ việc tại Tuyên Quang là rất đau xót cho toàn ngành Giáo dục, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của kì thi cũng như công sức của hàng triệu thầy cô giáo và học sinh trên cả nước”, ông Thưởng nói. Ông Thưởng cho biết, trong khi Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đang dành sự quan tâm đặc biệt cùng nhiều chính sách đột phá cho giáo dục, sự việc tiêu cực này càng khiến những người làm công tác quản lí giáo dục thấy rõ trách nhiệm nặng nề của mình. Về trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường công tác quản trị kì thi và quản trị rủi ro tốt hơn nữa. “Vấn đề không chỉ là ban hành thêm quy chế, quy định mà quan trọng nhất vẫn là công tác quản trị và yếu tố con người. Công nghệ có hiện đại đến đâu thì bản lĩnh, nhận thức pháp luật và đạo đức công vụ của người thực hiện vẫn là điều quyết định”, ông Thưởng phân tích. Thứ trưởng cũng nhắc lại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ: “UBND tỉnh Tuyên Quang phải chịu trách nhiệm về việc để mất an toàn kì thi trên địa bàn, đồng thời khẳng định việc phân cấp quản lí đã rõ ràng, sai phạm ở đâu thì ở đó và các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc. Bên cạnh sự nghiêm khắc đối với các cá nhân vi phạm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng nhấn mạnh tinh thần nhân văn và sự quan tâm đến các thí sinh. “Cốt lõi trong mọi phương án xử lí là phải hướng về người học. Học sinh ở điểm thi Chuyên Tuyên Quang cũng là học sinh của chúng ta. Nhiều em chưa đến tuổi thành niên và chịu tác động lớn từ sai phạm của người lớn. Ngành giáo dục phải làm rõ bản chất để trả lại sự công bằng, điểm thật cho các em, đồng thời phối hợp cùng địa phương và gia đình hỗ trợ, ổn định tâm lí cho học sinh trước kì thi lại”, ông Thưởng nói. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có nên lắp đặt camera giám sát ngay tại các phòng thi lại hay không, Thứ trưởng Thưởng cho rằng, chưa thực sự cần thiết. Việc tạo ra một không khí thi cử bình thường, giải tỏa áp lực tâm lí cho học sinh nhưng vẫn thắt chặt giám sát, công khai phổ điểm minh bạch mới là giải pháp căn cơ và nhân văn. NGHIÊM HUÊ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (người đứng) và GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT điều hành buổi họp báo Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tại buổi họp báo Tại buổi họp báo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) đã làm rõ phương án xét tuyển đại học năm 2026 cho 328 thí sinh tại Tuyên Quang. Theo ông Thảo, Bộ GD&ĐT tạm thời chuyển trạng thái của 328 thí sinh này sang nhóm “chưa đủ điều kiện xét tuyển” trong đợt lọc ảo toàn quốc (từ ngày 4 đến 10/8). Dù vậy, toàn bộ hồ sơ và nguyện vọng đăng kí của các em vẫn được bảo lưu trên hệ thống. Ngay khi có kết quả thi lại, hệ thống sẽ tiếp tục xử lí xét tuyển theo đúng các nguyện vọng ban đầu đã đăng kí. “Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác trên cả nước, bởi 328 thí sinh tại Tuyên Quang sẽ được tách ra để xét tuyển riêng”, ông Thảo nói. Ông Thảo cho biết thêm, thực tế công tác tuyển sinh không thể dự báo chính xác 100% số lượng thí sinh sẽ nhập học. Do đó, các cơ sở đào tạo luôn tính toán một tỉ lệ dôi dư (biên độ dao động) nhất định, thường khoảng 5%, để bảo đảm chỉ tiêu. Vì vậy, khi có kết quả thi lại, nếu thí sinh đạt điểm trúng tuyển, các trường vẫn hoàn toàn chủ động nhận học sinh theo đúng năng lực và nguyện vọng chính đáng của các em. Ngày 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin phương án xử lí đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT. Bộ GD&ĐT cho phép 100% thí sinh tại điểm thi này được thi lại dự kiến vào ngày 14 - 15/8 tới. Bộ GD&ĐT cũng khẳng định cho phép thi lại nhưng không phải để “xí xóa” sai phạm đối với từng thí sinh (nếu có). Thi lại ra sao? PGS. TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lí, giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội khẳng định, hành vi giáo viên vào phòng thi nhắc bài cho thí sinh phá vỡ cùng lúc ba nguyên tắc nền tảng: liêm chính học thuật, công bằng trong đánh giá và tính nêu gương của nhà giáo. Điểm số khi đó không còn phản ánh năng lực, học sinh trung thực bị thiệt thòi và nghiêm trọng nhất là người thầy, vốn được xã hội giao trách nhiệm giữ luật, lại là người phá luật ngay trước mặt học trò. Không thể dạy trung thực bằng lời giảng khi hành vi của người lớn nói điều ngược lại. Trẻ học đạo đức từ những gì chúng nhìn thấy, không phải từ những gì chúng nghe. Vì vậy phải bắt đầu từ người lớn và từ hệ thống: chừng nào tỉ lệ đỗ và chỉ tiêu thi đua còn quyết định sinh mệnh của một ngôi trường, thì gian lận vẫn còn là lựa chọn hợp lí. Cần chuyển mạnh sang đánh giá quá trình và năng lực vận dụng – những thứ không thể đọc cho chép – kèm chuẩn đạo đức nghề nghiệp có chế tài thật. Còn với học sinh đã chứng kiến, đừng né tránh: hãy gọi đúng tên cái sai và giúp các em hiểu rằng người lớn có thể sai, nhưng điều đó không làm cho sự trung thực trở nên vô nghĩa. GIAN LẬN THI CỬ TẠI TUYÊN QUANG:

5 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 KHOA GIÁO Sáng 5/8, tại buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ việc gian lận thi cử liên quan 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT đã có những thông tin quan trọng về quá trình xây dựng phương án. Ông Chương cho biết, Bộ GD&ĐT đã phân tích dữ liệu kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 34 tỉnh, thành phố; đồng thời tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội về việc điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có số lượng điểm 10 môn Toán cao bất thường. Ngày 2/7, tức là một ngày sau khi công bố điểm thi, Bộ đã lập đoàn kiểm tra có sự tham gia của Bộ Công an để làm rõ những nghi vấn liên quan đến điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra các khâu coi thi, chấm thi của tỉnh Tuyên Quang; phân tích dữ liệu kết quả thi; làm việc với 24 giáo viên có liên quan đến công tác coi thi và giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và nhận định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi; đã cung cấp thông tin và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp xác minh làm rõ. Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra. Đến nay đã khởi tố 29 bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng. Kết quả trao đổi điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định: Sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Đã có kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Căn cứ quy định và quy chế thi là có cơ sở pháp lí để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi. Bước đầu xác định sự kết nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định. Qua điều tra cũng cảnh báo với phụ huynh không được can thiệp vào việc thi và kết quả thi của con em mình. KHỞI TỐ THÊM 2 BỊ CAN Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng tập trung cao độ trong một tháng để có được kết quả trước mắt là giải quyết yêu cầu đối với việc giải quyết việc thi lại đối với các thí sinh. Đến nay cơ quan điều tra đã kết luận được sai phạm bước đầu là sai phạm của tập thể Ban chỉ đạo Hội đồng thi và điểm thi. Cơ quan điều tra đã có thông báo tới Bộ GD&ĐT, để Bộ làm căn cứ có thể xác định là thi lại đối với tất cả các thí sinh. Ông Hưng chia sẻ thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng đông. Thứ hai, xác định đây là vi phạm có tổ chức. Một khó khăn nữa là đối tượng là học sinh trong độ tuổi gần 18 đã đủ năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên thực tế thì nhận thức về pháp luật của các em còn hạn chế. Cho nên trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ đối với hành vi phạm tội của 29 bị can trong đó đã tạm giam đối với 7 bị can. Như vậy có thêm 2 bị can mới bị khởi tố. Danh tính 2 bị can chưa được công bố. Tất cả các bị can bị khởi tố vì tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ". NGHIÊM HUÊ Tại buổi họp báo sáng 5/8 tại Bộ GD&ĐT, đại diện Bộ Công an cho biết đã khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người, trong vụ gian lận thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Vi phạm có tổ chức, đã khởi tố 29 bị can Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ đối với hành vi phạm tội của 29 bị can trong đó đã tạm giam đối với 7 bị can. Giải thích về sự khác biệt trong phương án giải quyết giữa vụ việc 5 thí sinh tại Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) bị hủy kết quả thi, không được thi lại và vụ việc 328 thí sinh tại Tuyên Quang vi phạm quy chế thi giống với học sinh Trường THPT Lê Trực nhưng được thi lại, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định vụ việc vi phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang có bản chất hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cách thức xử lý được áp dụng riêng biệt. SAI PHẠM TẬP THỂ Đối với vi phạm tại Quảng Trị, các cơ quan chức năng đã xác định chi tiết tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân và công khai các sai phạm cụ thể. Trong khi đó, kết quả điều tra ban đầu tại Tuyên Quang cho thấy sai phạm mang tính chất toàn diện, thuộc về cả Hội đồng thi. Dữ liệu phân tích điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phản ánh sự bất thường khi kết quả của tất cả các môn thi tại đây đều cao hơn so với các trường THPT chuyên khác trên toàn quốc. Báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước khi chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, lực lượng chức năng địa phương đã xác định có giáo viên thừa nhận vi phạm khi vào phòng thi để nhắc bài cho nhiều môn thi. Tiếp tục xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ghi nhận một số thí sinh đã thừa nhận hành vi trao đổi bài. Tuy nhiên, những lời khai này chưa phản ánh đầy đủ và toàn diện thực tế diễn ra. Bộ GD&ĐT đánh giá sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm mang tính tập thể, làm mất đi tính trung thực, khách quan và công bằng của kết quả thi. Do đó, quyết định tổ chức thi lại được đưa ra dựa trên đầy đủ căn cứ quy định và Quy chế thi tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho toàn thể thí sinh, trong khi việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. Đánh giá về tính chất sự việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cho biết đây là một vụ án đặc thù, nghiêm trọng và có tổ chức bài bản, liên quan trực tiếp đến toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi. Việc tổ chức thi lại được xem là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để các em học sinh tự chứng minh năng lực thực sự của mình. CÁC BÊN LIÊN QUAN TUYỆT ĐỐI KHÔNG CAN THIỆP KỲ THI Về nguyên tắc xử lý, lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên là phải khẩn trương xác minh, đồng thời phải ưu tiên bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. Khi cả hội đồng thi không còn đủ độ trung thực và tin cậy, việc tổ chức thi lại cho toàn bộ điểm thi là bắt buộc, không thể áp dụng biện pháp xử lý riêng lẻ từng thí sinh. Để ngăn chặn các nguy cơ tái diễn trong tương lai, Bộ GD&ĐT cam kết triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan báo chí, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác giám sát. Định hướng trong 2 - 3 năm tới là nâng cao hơn nữa tính khách quan và minh bạch trong khâu tổ chức. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý, công tác đảm bảo an toàn kỳ thi đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều phía chứ không chỉ riêng ngành giáo dục. Phụ huynh, giáo viên và các bên liên quan tuyệt đối không được can thiệp hay tác động vào quá trình tổ chức thi cũng như kết quả của học sinh. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản lĩnh, nâng cao nhận thức chính trị và kiên quyết nói không với tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành liên quan sẽ phối hợp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của từng hành vi sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn các vi phạm tương tự và không để xảy ra tiền lệ xấu trong các kỳ thi tiếp theo. HOA BAN Trường Chuyên Tuyên Quang - nơi xảy ra sai phạm thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT lý giải việc cho 328 thí sinh thi lại Tại buổi họp báo diễn ra sáng ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã phản hồi các thắc mắc của báo chí liên quan đến lý do tổ chức thi lại cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời giải đáp lo ngại về nguy cơ tạo ra tiền lệ xấu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm tiếp theo. Các đại biểu tham dự cuộc buổi họp báo 5 thí sinh ở Quảng Trị được thi lại vào năm 2027: Trả lời báo chí, Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi tốt nghiệp do vi phạm quy chế tại điểm thi Trường THPT Lê Trực không được thi lại vào năm nay, nhưng được đăng ký thi vào năm 2027. Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục A09 trả lời báo chí tại họp báo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

6 n Thứ Năm n Ngày 6/8/2026 KINH TẾ KHÔNG CON DẤU NÀO CÓ THỂ CHE GIẤU SỰ THẬT “Người làm ăn chân chính có thể mất tiền, mất hàng, thậm chí mất cả một mùa vụ. Nhưng nếu tất cả cùng im lặng thì chúng ta còn mất nhiều hơn thế. Kẻ tham lam có thể dùng một con dấu để chặn đường của hàng trăm người. Nhưng khi những người bị chèn ép cùng đứng lên thì không một con dấu nào có thể che giấu sự thật”, ông C - một nhà nông trồng sầu riêng ở Đắk Lắk nói với phóng viên báo Tiền Phong. Một trong những người bức xúc nhất, kiên quyết đấu tranh để phanh phui những dấu hiệu sai trái của lãnh đạo Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc (gọi tắt HTX) ở tỉnh Đắk Lắk là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1973, trú thôn Phước Thành, xã Krông Pắc). Ông Bảy là một trong các thành viên sáng lập, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Kế toán trưởng HTX nhiệm kỳ 2020-2025. Theo ông Bảy, HTX được cấp giấy phép hoạt động ngày 2/12/2020, gồm 10 thành viên ban đầu. Theo đó, ông Phạm Anh Tuấn (trú tại xã Ea Knuếc) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; còn ông Lê Minh Tâm (SN 1978, trú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) giữ chức Giám đốc HTX. Đơn vị này là chủ sở hữu của 26 mã số vùng trồng (MSVT) sầu riêng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Bảy nhận thấy một số thành viên của HTX lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, ảnh hưởng lợi ích của các thành viên HTX cũng như uy tín của ngành sầu riêng trên địa bàn. Theo đơn tố cáo của ông Bảy gửi tới các cơ quan chức năng, giai đoạn 2020-2025, ông Tuấn nhiều lần tự ý bán MSVT thuộc sở hữu của HTX cho các công ty xuất khẩu (XK) sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của HTX. Theo đơn tố cáo của ông Bảy, ngày 4/10/2022, ông Tuấn chiếm đoạt 2 khoản tiền của HTX, gồm 490 triệu đồng và 480 triệu đồng bằng hình thức chuyển vào tài khoản số 0110241XXX Ngân hàng TMCP Đông Á của ông Tuấn, với nội dung “trả tiền ủy quyền vùng trồng”. Ngoài ra, ngày 28/4/2025, ông Tuấn đại diện cho HTX ký ủy quyền MSVT VN-DLOR-0071 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Lâm Hà (xã Phú Sơn, Lâm Đồng), số lượng 900 tấn. Tiếp đó, ngày 28/4/2025, ông Tuấn đại diện cho HTX ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH XNK Sầu riêng ST (xã Quảng Phú, Đắk Lắk), số lượng 5.400 tấn. Cùng ngày 28/4, ông Tuấn đại diện HTX ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH Trang Anh Lạng Sơn (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), số lượng 12.600 tấn. Theo đơn của ông Bảy, ông Tuấn còn có dấu hiệu làm giả nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu của cơ quan Nhà nước. Ngày 10 và 22/8/2023, ông Tuấn lần lượt ký, đóng dấu giấy ủy quyền XK của HTX Cây ăn trái Krông Pắc, ủy quyền sử dụng MSVT VNĐL0R-0088 cho Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành (trụ sở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long); ủy quyền sử dụng MSVT VN-ĐL0R-0093 cho Công ty TNHH XNK Bằng Hoa Việt Trung Hương (tỉnh Lạng Sơn). Tại 2 giấy ủy quyền này, ông Tuấn làm giả chữ ký Chủ tịch UBND xã Ea Yông, và giả con dấu của UBND xã Ea Yông. Ngày 1/3/2023, ông Bảy làm đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tạm ngưng cấp con dấu cho HTX do việc sử dụng con dấu trái quy định và có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu. Ngày 21/3, HTX họp Đại hội thành viên bất thường do Chủ tịch HĐQT Phạm Anh Tuấn triệu tập. Tại cuộc họp này, ông Bảy bị khai trừ khỏi HTX với lý do cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của HTX. Theo chia sẻ độc quyền của ông Bảy với phóng viên báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông báo trả lời đơn của ông. Theo đơn vị này, ngày 3/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Ngày 3/3/2026 và 19/6/2026, C03 khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Minh Tâm cùng về hành vi “Nhận hối lộ”. Do đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chuyển đơn tố giác của ông Bảy đến C03 để giải quyết. CHẠY ĐUA GỠ VƯỚNG “HỘ CHIẾU” XUẤT KHẨU Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh dịp cuối tháng 6/2026, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tồn tại nhiều vướng mắc như cấp MSVT, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và hoạt động của các phòng kiểm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý quy mô ngành sầu riêng Đắk Lắk hiện lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng, nên nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương để tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nguy cơ phải “giải cứu sầu riêng” trong mùa vụ 2026 hoàn toàn có thể xảy ra, trong bối cảnh địa phương chưa thể tự giải quyết dứt điểm. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy triệu tập cuộc họp nội bộ vào Chủ nhật đầu tháng 7 để tìm cách kịp thời tháo gỡ vướng mắc. “Tôi muốn họp nội bộ thật kỹ, biện pháp có thể phải tranh luận gay gắt để phục vụ cho làm việc với Thứ trưởng Bộ NN&MT đầu tuần tới. Tôi sẽ truy từng người theo từng mảng” - ông Huy lúc đó nói riêng với phóng viên báo Tiền Phong. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ NN&MT sau đó, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các quy định về cấp MSVT tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP như diện tích tối thiểu phải 10ha. Theo ông Văn, quy định này rất khó áp dụng tại Tây Nguyên khi diện tích sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, đặc biệt mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê chiếm tỷ lệ rất lớn. Do đó, UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ NN&MT tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 38 theo hướng cho phép cấp MSVT đối với các diện tích cây ăn quả trồng xen bền vững nếu khu vực đó vẫn đáp ứng thống nhất quy trình quản lý sinh vật gây hại và an toàn thực phẩm. Đắk Lắk cũng đề nghị Bộ NN&MT sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục và thời gian phục hồi hoạt động đối với MSVT và cơ sở đóng gói sau khi đã khắc phục các lỗi bị cảnh báo; đề nghị Bộ NN&MT sớm làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các MSVT và cơ sở đóng gói đã được địa phương hoàn thiện. Ngày 31/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về MSVT, mã số cơ sở đóng gói. Nghị quyết nêu rõ, việc cấp và quản lý các mã này được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ. Việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp mã phải gắn với cơ chế hậu kiểm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. TUẤN NGUYỄN - HUỲNH THỦY - THÁI LÂM Ngành sầu riêng góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến, logistics, du lịch nông nghiệp… Nông dân Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026 Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tỉnh hiện có khoảng 30.000ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ năm nay ước đạt 500.000 tấn. Đến nay, tỉnh có 445 MSVT đã được cấp và đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt, với tổng diện tích khoảng 12.500ha, tương đương 41,7% diện tích sầu riêng đang cho sản phẩm. Khoảng 17.500ha, tương đương gần 350.000 tấn sầu riêng của niên vụ năm nay, chưa có MSVT. Việc Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam khoảng 20 đối tượng để điều tra các sai phạm liên quan xuất khẩu sầu riêng, trong đó có cả Thứ trưởng Bộ NN&MT cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, không có “vùng cấm” để lập lại trật tự cho ngành hàng tỷ đô. Kỳ cuối: Minh bạch thủ tục, lập lại trật tự Ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết, tại Hội nghị thúc đẩy XK nông, lâm, thủy sản 6 tháng cuối năm 2026 (diễn ra ngày 30/7 ở TPHCM), Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem ngành sầu riêng là ngành hàng quốc gia trọng điểm, tương tự như lúa gạo, cà phê hay thủy sản. Đây không chỉ là một loại trái cây mà là một hệ sinh thái kinh tế có khả năng tạo động lực tăng trưởng cho cả vùng Tây Nguyên và nhiều địa phương khác. Hiệp hội kiến nghị, thứ nhất, Chính phủ ban hành Đề án quốc gia phát triển ngành sầu riêng đến năm 2035, với quy hoạch đồng bộ từ vùng nguyên liệu, chế biến, logistics, truy xuất nguồn gốc đến thương hiệu quốc gia. Thứ hai, xây dựng cơ chế đầu tư đặc thù cho ngành sầu riêng, ưu tiên hạ tầng kho lạnh, chế biến sâu, trung tâm logistics, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và chuyển đổi số toàn chuỗi. Thứ ba, thành lập Ban điều phối quốc gia ngành sầu riêng để thống nhất quản lý từ sản xuất đến xuất khẩu, chủ động đàm phán kỹ thuật với các thị trường nhập khẩu, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện một cách. ĐỂ NÔNG SẢN TỶ ĐÔ KHÔNG VỠ TRẬN XUẤT KHẨU:

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