Báo Tiền Phong số 212

THỨ SÁU 31/7/2026 Số 212 0977.456.112 Trải nghiệm đáng giá hơn một cuộc thắng - thua TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 13 TRANG 11 ĐỀ XUẤT GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG VÀNG, LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CÁC BỘ, NGÀNH TRANG 16 TRANG 5 Cuộc sắp xếp trường lớp với quy mô lớn TIẾNG CHUÔNG CHÙA Ở TRƯỜNG SA Những nốt trầm bình yên Mở lối trù phú cho bản làng BÁO SINGAPORE: XUÂN SON LÀ “HAALAND PHIÊN BẢN VIỆT” Học sinh được học tập với máy tính từ Đề án “Đom đóm số” do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo, chiều 30/7 ẢNH: TTXVN TRANG 2 LAO ĐỘNG SÁNG TẠO PHẢI TRỞ THÀNH NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG NHẤT CHUYỆN HÔM NAY Kiến tạo tương lai XEM TIẾP TRANG 6 n LƯU TRINH Hôm nay (31/7), T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII. Đây là bước khởi động quan trọng để tinh thần Đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa bằng những công trình, phần việc cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và đất nước. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ, THIẾT THỰC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII:

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Tại Phiên họp, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị gồm 31 thành viên do các ông: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo; báo cáo của các Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sự lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo là thống nhất, xuyên suốt, không đứt quãng. Mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến các công việc đang thực hiện. Cùng với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có kết quả cụ thể. Về những định hướng lớn để thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá. Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng. Việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng. Việc còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo”, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới. Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Nguồn lực phải được ưu tiên cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chia nhỏ nhiệm vụ nhưng không tạo được sản phẩm và năng lực đủ mạnh. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu cho sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và của doanh nghiệp; được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra. Chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình; phải xây dựng được một xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Ngay sau Phiên họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại Phiên họp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan và địa phương tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kế thừa, củng cố và phát huy đầy đủ những kết quả, chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, đưa từng nhiệm vụ đến sản phẩm và hiệu quả cuối cùng; đồng thời thúc đẩy chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo dựa nhiều hơn trên tri thức, công nghệ trong toàn xã hội. Tinh thần là đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải có kết quả, đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược thì phải theo đến cùng, không để Nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào thi đua. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ đi sâu vào từng cấp, từng tổ chức, từng doanh nghiệp; tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. PV (Theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo”, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất Ngay sau Phiên họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại Phiên họp. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

Sáng 30/7, nêu ý kiến tại diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát, đại biểu Tô Ái Vang (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ) đề cập việc giám sát thị trường vàng. Theo bà Vang, thời gian qua, thị trường tài chính - tiền tệ nói chung và thị trường vàng, trang sức, đá quý nói riêng xuất hiện những diễn biến hết sức phức tạp. Việc này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào các thương hiệu quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Vì vậy, nữ đại biểu đề nghị Quốc hội XVI cần giám sát, làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng, thể chế quản lý thị trường vàng và cơ chế kiểm định độc lập. “Kết quả giám sát phải là căn cứ bắt buộc để Quốc hội yêu cầu Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý như ban hành các nghị định, thông tư siết chặt quản lý thị trường vàng; tăng khung xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi làm giả vàng, đá quý”, bà Vang kiến nghị. GIÁM SÁT ĐỂ GỠ VƯỚNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), đánh giá cao vai trò của công tác giám sát trong việc phát hiện những bất cập từ thực tiễn, qua đó hoàn thiện thể chế pháp luật và đưa chính sách vào cuộc sống. Ông Châu viện dẫn cuộc giám sát tối cao của Quốc hội liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trong 10 năm (2013 - 2023) là một dấu mốc quan trọng. Thông qua hoạt động giám sát này, Quốc hội đã có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong đó có các nghị quyết liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, thí điểm cơ chế phát triển nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất và xử lý các tồn đọng về đất đai. Ông Châu dẫn chứng, theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện có khoảng 4.500 dự án với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu tỷ đồng đang bị đình trệ do các vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hécta đất. Sau giám sát, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những dự án tồn đọng. “Tại TPHCM, trước khi tiến hành giám sát có 838 dự án tồn đọng kéo dài. Sau giám sát rà soát thì tổng số dự án được đề xuất tháo gỡ tăng lên 1.388 dự án, tăng thêm 550 dự án do các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục kiến nghị”, ông Châu nói. Từ những bất cập trong thực tiễn, Chủ tịch HoREA đề xuất, trong giai đoạn 2026 - 2027, Quốc hội cần tập trung giám sát công tác tổ chức thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, có thể tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề về quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. “Hiện nay, nhiều khó khăn của doanh nghiệp không còn nằm ở quy định pháp luật mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần tập trung giám sát để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi”, ông Châu nói. LUÂN DŨNG 3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 Đại biểu đề nghị Quốc hội khóa XVI giám sát, làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng, thể chế quản lý thị trường vàng và cơ chế kiểm định độc lập. Sau khi bật tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 30/7, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm vào buổi chiều. Giá vàng hạ 500.000-800.000 đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, Phú Quý và Doji được niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 800.000 đồng/lượng so với thời điểm cuối buổi sáng. Diễn biến tương tự cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn. Đề xuất giám sát thị trường vàng, làm rõ trách nhiệm các bộ, ngành Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các phó trưởng ban chỉ đạo, gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (thường trực). Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 13 người. Ban Chỉ đạo gồm 44 ủy viên, trong đó, có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương. Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện việc chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng xem xét, quyết định. Ban Tổ chức Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác. TRƯỜNG PHONG Chỉ thị nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội phát triển nhanh, tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, lối sống của người học; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, giáo dục, nhất là trên không gian mạng. Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức tổ chức dạy và học bảo đảm chất lượng; hình thành môi trường giáo dục hiện đại, lành mạnh, an toàn trên môi trường số; góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tri thức, kỹ năng, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, năng lực số và khát vọng cống hiến. Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức có liên quan xác định giáo dục lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong giáo dục, đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ thị cũng lưu ý việc rà soát, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục lý luận chính trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, liên thông, thiết thực; kịp thời cập nhật những thành tựu về lý luận và thực tiễn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết mới của Đảng, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, phù hợp với từng cấp học, bậc học và đối tượng đào tạo. “Rà soát, cập nhật các môn lý luận chính trị và các nội dung giáo dục công dân, lịch sử, văn hoá, pháp luật, đạo đức, kỹ năng xã hội theo hướng tăng thực hành, trải nghiệm, đối thoại, xử lý tình huống, nhận diện, đấu tranh và phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kiểm soát chặt chẽ chất lượng chương trình, nội dung giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu số và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế”, chỉ thị nêu rõ. Cùng với đó, nghiên cứu tổ chức nội dung giáo dục theo các nhóm phẩm chất, năng lực chủ yếu: Bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến; tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức và trách nhiệm xã hội; ý thức công dân, năng lực số và năng lực hội nhập quốc tế; lối sống lành mạnh, kỹ năng xã hội và năng lực học tập suốt đời. Chỉ thị cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm; trang bị cho người học năng lực số, tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử văn hoá và khả năng tự bảo vệ trước thông tin xấu độc. Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, văn minh, an toàn, nhân văn, kỷ cương; hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và trên không gian mạng. Kiểm tra, đánh giá toàn diện, thực chất về nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm công dân của người học. TRƯỜNG PHONG Đại biểu Tô Ái Vang Ông Lê Hoàng Châu ẢNH: NHƯ Ý Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng Kiểm soát nội dung giáo dục trong chương trình liên kết, hợp tác quốc tế Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

4 n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 XÃ HỘI DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở ĐƯA THỜI HẠN SỬ DỤNG CHUNG CƯ VÀO LUẬT Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư. Theo Điều 97 của dự thảo, thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định theo hồ sơ thiết kế, thời gian sử dụng thực tế của công trình căn cứ trên kết luận kiểm định theo quy định của pháp luật về xây dựng. Theo đó, thời hạn sử dụng của từng công trình phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian sử dụng được tính từ thời điểm công trình được nghiệm thu và đưa vào khai thác. Dự thảo cũng quy định, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn nhưng đã hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng sẽ thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về xây dựng. Sau khi hết thời hạn thiết kế, nếu kết quả kiểm định cho thấy công trình vẫn bảo đảm an toàn thì nhà chung cư tiếp tục được sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Điều này đồng nghĩa với việc thời hạn sử dụng của chung cư không hoàn toàn cố định mà phụ thuộc vào chất lượng thực tế của công trình. Song song với đó, dự thảo cũng quy định chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thể đầu tư hoặc góp vốn cùng các chủ sở hữu để thực hiện phá dỡ, xây dựng lại chung cư theo quy định. Theo hệ thống phân cấp công trình hiện hành, niên hạn sử dụng được xác định theo cấp công trình. Trong đó, công trình cấp đặc biệt và cấp I có thời hạn sử dụng trên 100 năm. Đây thường là những công trình có quy mô rất lớn, tổng diện tích sàn từ 15.000 m2 đến dưới 150.000 m2 hoặc chiều cao từ 30 đến dưới 100 tầng, phục vụ từ 1.000 đến dưới 10.000 người hoặc có mức độ ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội. Công trình cấp II có thời hạn sử dụng từ 50-100 năm, thường là các công trình có diện tích sàn từ 5.000-15.000 m2 hoặc cao từ 10-30 tầng. Công trình cấp III có thời hạn sử dụng từ 20-50 năm. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được triển khai lấy ý kiến. Theo ông Tuấn, dự kiến luật sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 8 và thông qua tại kỳ họp tháng 10. Nếu được Quốc hội thông qua đúng kế hoạch, Luật Nhà ở sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 năm sau. QUYỀN LỢI CƯ DÂN CẦN ĐẢM BẢO RA SAO? Góp ý về đề xuất quản lý chung cư theo niên hạn công trình, ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, cho rằng, đây là hướng đi phù hợp bởi thực tế hiện nay, nhiều khu chung cư cũ đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng quá trình cải tạo gần như bế tắc, vì không đạt được sự đồng thuận của cư dân. Theo ông Cận, khi pháp luật quy định rõ thời hạn sử dụng của công trình, việc di dời người dân để kiểm định, phá dỡ và xây dựng lại sẽ có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn. Đây là giải pháp để khắc phục tình trạng nhiều khu tập thể cũ dù đã được xác định nguy hiểm nhưng vẫn kéo dài nhiều năm chưa thể cải tạo, do phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất. “Lâu nay, muốn cải tạo các khu chung cư cũ như Kim Liên, Trung Tự hay nhiều khu tập thể xuống cấp khác rất khó, vì không thể di dời hết cư dân. Nếu có quy định rõ về niên hạn công trình thì khi hết thời hạn sử dụng, việc triển khai cải tạo sẽ thuận lợi hơn", ông Cận nói. Theo vị chuyên gia, trên thực tế, khái niệm niên hạn công trình không phải là vấn đề mới mà đã được quy định trong hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Tuổi thọ thiết kế của công trình phụ thuộc vào cấp công trình cũng như yêu cầu kỹ thuật ngay từ giai đoạn thiết kế. Đối với phần lớn nhà ở cao tầng hiện nay, tuổi thọ thiết kế thường dao động khoảng 7080 năm. Những công trình có tuổi thọ thiết kế trên 100 năm chủ yếu là các công trình cấp đặc biệt như bảo tàng, nhà hát hoặc các công trình mang tính biểu tượng quốc gia. Theo ông Cận, việc đưa quy định này vào Luật Nhà ở sẽ giúp thống nhất giữa pháp luật về nhà ở và pháp Luật Xây dựng, đồng thời tạo căn cứ pháp lý rõ ràng hơn trong quá trình quản lý vòng đời công trình. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, điều quyết định thành công của chính sách không nằm ở con số 50 năm, 70 năm hay 100 năm, mà là cách Nhà nước bảo đảm quyền lợi của cư dân sau khi chung cư hết thời hạn sử dụng. “Người dân không quá quan tâm công trình được thiết kế sử dụng bao nhiêu năm. Điều họ quan tâm là sau khi công trình hết niên hạn thì sẽ được bố trí tái định cư như thế nào, quyền sử dụng đất sẽ xử lý ra sao và ai sẽ chịu chi phí xây dựng lại”, ông Cận phân tích. NGỌC MAI Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nói rằng, đây là chính sách có tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường, quyền tài sản của người dân và xu hướng phát triển các phân khúc bất động sản, do đó cần được thiết kế với lộ trình và cơ chế thực thi minh bạch. Điều đầu tiên cần làm rõ là phân biệt giữa quyền sử dụng đất và thời hạn sử dụng công trình. Đất có thể được sử dụng ổn định lâu dài nhưng công trình luôn có vòng đời nhất định, chịu tác động của thời gian, chất lượng thi công, quá trình khai thác, vận hành và bảo trì. Do đó, việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình phản ánh đúng bản chất kỹ thuật của tài sản, thay vì mặc nhiên coi công trình có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Tâm lý của đa số người dân Việt Nam vẫn coi nhà ở là tài sản tích lũy lâu dài và có giá trị truyền đời, luôn ưu tiên tính “sở hữu” và “lâu dài”. Vì vậy, chỉ cần có thông tin liên quan tới việc “giới hạn” thời gian sở hữu lập tức sẽ khiến tâm lý người dân lo lắng. “Nếu không được truyền thông và quy định rõ ràng, người dân có thể có cảm giác ‘trả tiền cục’ nhưng chỉ được ‘thuê dài hạn’. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua nhà, đặc biệt là đối với phân khúc căn hộ chung cư”, bà Miền nhận định. Theo chuyên gia, trong trường hợp tâm lý này lan rộng, một bộ phận người mua có thể chuyển hướng sang nhà thấp tầng hoặc đất nền, vì ưu tiên tài sản gắn với quyền sở hữu lâu dài. Điểm cốt lõi không phải là việc quy định thời hạn sử dụng căn hộ, mà là yêu cầu “gắn với bảo đảm quyền tài sản” của chủ sở hữu. Điều này đồng nghĩa khi công trình hết niên hạn sử dụng, quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu căn hộ vẫn phải được bảo đảm thông qua cơ chế tham gia xây dựng lại chung cư theo quy định. Bà Miền cho rằng, cần tiếp tục cụ thể hóa nhiều nội dung như: cách xác định niên hạn sử dụng công trình trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật; điều kiện, trình tự và thẩm quyền xác định công trình hết niên hạn sử dụng; cơ chế góp vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi xây dựng lại chung cư; quyền lợi của chủ sở hữu sau khi công trình được xây dựng mới… PHAN THIÊN Phù hợp với yêu cầu thực tế Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định chất lượng công trình. Bộ Xây dựng cho biết, dự án luật sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 8 và dự kiến thông qua vào tháng 10. Theo các chuyên gia, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, nhưng cần đồng thời làm rõ cơ chế tái định cư, phân chia chi phí và bảo đảm quyền của cư dân. Chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng Theo ông Dương Văn Cận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, cùng với việc sửa đổi quy định về thời hạn sử dụng công trình, Nhà nước nên sớm hoàn thiện cơ chế tái định cư tại chỗ, quy định rõ phương thức huy động nguồn vốn, nguyên tắc phân chia chi phí xây dựng lại cũng như cơ chế hài hòa lợi ích giữa cư dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Tác động tâm lý thị trường căn hộ Theo chuyên gia, chung cư có thời hạn sử dụng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu quản lý vòng đời công trình và cải tạo chung cư cũ, song cũng có thể tạo tác động đáng kể đến tâm lý thị trường bất động sản, đặc biệt với phân khúc căn hộ nếu cơ chế bảo đảm quyền tài sản không được quy định rõ ràng. CHUNG CƯ XÂY MỚI SẼ CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG: Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất đã bổ sung quy định loại hình chung cư có thời hạn, việc xác lập quyền sở hữu tài sản của người dân và quy định xử lý đối với trường hợp nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ.

TRIỂN KHAI NGAY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Tại Nghệ An, hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 142 điểm cầu trong toàn tỉnh, thu hút trên 1.500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết toàn khóa và kế hoạch triển khai hằng năm, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ thành những đầu việc rõ người, rõ việc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Việc triển khai sẽ gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình hành động của Tỉnh Đoàn Nghệ An gồm 126 đầu việc, bám sát 6 nhóm nội dung trọng tâm theo định hướng của Trung ương, từ công tác tuyên truyền, giáo dục; triển khai phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An tiên phong trong kỷ nguyên mới”; chương trình phát triển toàn diện thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh đến tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn. Trọng tâm trước mắt là đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục của Đoàn theo hướng khơi dậy lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến, ý thức trách nhiệm và bản lĩnh của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Song song với việc củng cố tổ chức, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thanh niên sẽ được khuyến khích đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động vì an sinh xã hội. “Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết mà quan trọng hơn là xây dựng một thế hệ thanh niên Nghệ An có lý tưởng, bản lĩnh, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập; xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Hải nhấn mạnh. ĐI VÀO CUỘC SỐNG BẰNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CỤ THỂ Trước yêu cầu đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết tâm bằng những chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn. Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch triển khai toàn tỉnh với phương châm “3 rõ”; tổ chức quán triệt Nghị quyết đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm 100% cán bộ Đoàn chuyên trách được học tập, 100% cơ sở Đoàn xây dựng chương trình hành động và trên 90% đoàn viên được tiếp cận, nghiên cứu Nghị quyết. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh nhanh chóng chuyển hóa tinh thần Nghị quyết thành những phong trào, công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật là việc triển khai đồng bộ phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”, hướng tới nâng cao tri thức, thể chất, đời sống văn hóa và năng lực số cho thanh niên. Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã thành lập 119 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 5.290 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ tại 92 xã, phường. Các đội hình đã hướng dẫn trên 65.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt. Hơn 200 Tổ công nghệ số cộng đồng đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và đồng bào vùng sâu, vùng xa, tiếp cận kỹ năng số. Đặc biệt, Đề án “Đom đóm số” đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 24 phòng máy tính với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng cho các trường học, xã, phường, góp phần tạo điều kiện để hàng nghìn học sinh tiếp cận công nghệ thông tin. Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII được thông qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết bằng những chương trình, công trình, phần việc thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Chia sẻ về những kết quả bước đầu, chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong năm 2026, Tỉnh Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng hệ thống nhiệm vụ, chỉ tiêu, đề án và kế hoạch với lộ trình, thời gian, đơn vị chủ trì được phân công rõ ràng. “Tinh thần xuyên suốt là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn”, chị Ngân nói. Theo chị Ngân, trọng tâm của năm 2026 là triển khai phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới”, trong đó lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm một trong những động lực phát triển. Tỉnh Đoàn đang xây dựng Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, đồng thời triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” với các hợp phần “Bình dân học AI”, phổ cập kỹ năng số và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, góp phần trang bị hành trang số cho đoàn viên, thanh niên. Vừa qua, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã ra mắt 5 “Đội hình xung kích vì nhân dân phục vụ” tại 5 xã, phường. Các đội hình tình nguyện được huy động tham gia thu thập, rà soát, đối chiếu, cập nhật và hoàn thiện thông tin các thửa đất, phục vụ công tác số hóa dữ liệu đất đai, góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tuổi trẻ Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cụ thể hóa Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, bằng những mô hình, công trình, phần việc phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, lấy hiệu quả làm thước đo và giá trị thực tiễn làm mục tiêu. “Khi mỗi đoàn viên lấy hành động làm kim chỉ nam và lấy sự cống hiến làm động lực, tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, anh Linh nhấn mạnh. LƯU TRINH 5 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 Hôm nay (31/7), Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra do các Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp truyền đạt các chuyên đề. Không dừng ở việc quán triệt Nghị quyết, các tỉnh, thành đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực Tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đang lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, từ mỗi cán bộ Đoàn đến từng đoàn viên, thanh niên ẢNH: TRỌNG TÀI QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII: Học sinh được học tập với máy tính từ Đề án “Đom đóm số” do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên triển khai 5 tiên phong trong kỷ nguyên mới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có chủ đề: "Tự hào, vững tin theo Đảng, tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" cùng khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Đại hội thông qua Nghị quyết với việc lần đầu tiên triển khai phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam". Đại hội xác lập 13 chỉ tiêu của nhiệm kỳ; 7 chương trình, đề án trọng điểm cùng các giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng Đoàn, công tác Đội và tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị. Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” gồm 5 nội dung tiên phong, gồm: Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn.

6 n Thứ Sáu n Ngày 31/7/2026 KHOA GIÁO VỪA THI TRÊN GIẤY, VỪA THI TRÊN MÁY Theo GS. TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT), chuyển từ thi trên giấy sang thi trên máy tính là đổi mới công cụ và quy trình tổ chức thi, giữ ổn định mục tiêu đánh giá chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Ưu điểm của hình thức thi này là giảm các khâu thủ công như in sao, vận chuyển, bàn giao và chấm bài trắc nghiệm; ghi nhận trực tiếp, đầy đủ quá trình làm bài, hạn chế sai sót do con người; tổ chức nhiều ca thi với các đề thi được chuẩn hóa, bảo đảm tương đương; mở rộng dạng thức câu hỏi, từng bước sử dụng âm thanh, hình ảnh, video và mô phỏng; phân tích dữ liệu thi chi tiết để đánh giá chất lượng câu hỏi và chất lượng giáo dục. Ông Chương cho hay, đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ đến máy chủ tại điểm thi. Thí sinh làm bài trong mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Một trong những định hướng quan trọng của đề án là ứng dụng công nghệ để tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, qua đó giảm thiểu sai sót và hạn chế sự can thiệp chủ quan của con người. Đồng thời, hệ thống vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của cán bộ trong các khâu cần sự tham gia của con người. Các công nghệ dự kiến được nghiên cứu, ứng dụng tập trung vào bảo mật dữ liệu, tự động hóa quy trình tổ chức thi, giám sát hệ thống, chấm thi và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ một số công đoạn trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Dữ liệu đề thi và bài thi được mã hóa trong quá trình truyền, lưu trữ và sao lưu. GS Huỳnh Văn Chương thông tin, việc tổ chức thi trên máy tính được thực hiện theo lộ trình, chỉ áp dụng tại những địa phương, điểm thi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật và nhân lực. Không triển khai đồng loạt khi điều kiện giữa các vùng chưa được bảo đảm. Học sinh phải được làm quen trước với hình thức thi. Địa phương phải có phương án hỗ trợ học sinh ít có điều kiện sử dụng máy tính. Trong giai đoạn chuyển tiếp, đề án dự kiến tổ chức song song thi trên giấy và thi trên máy tính tại những địa phương, điểm thi đáp ứng điều kiện. Việc tổ chức phải bảo đảm tương đương về yêu cầu đánh giá và giá trị sử dụng kết quả giữa hai phương thức. Phương án bố trí thí sinh sẽ được quy định cụ thể, công khai trước kì thi và không tạo ra khác biệt về quyền lợi của thí sinh. Theo lộ trình dự kiến năm 2027, thí sinh thi trên máy tính và thi trên giấy sử dụng chung nội dung đề thi đối với các môn trắc nghiệm, khác nhau chủ yếu ở phương thức làm bài và ghi nhận kết quả. CÓ SỰ CỐ KHÔNG THỂ SỬA PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhìn nhận, việc thi trên máy tính để hạn chế sự can thiệp của con người vào các khâu của kì thi. Nhưng để ngăn chặn gian lận tiêu cực thi cử, cần rất nhiều điều kiện. Đề gốc dồi dào để 2 thí sinh gần nhau không chung câu hỏi, câu hỏi được chuẩn hóa để đảm bảo cùng độ khó và không phân biệt giữa các đợt/kíp thi. Có camera giám sát phòng thi, có công cụ phát hiện thiết bị điện tử mang trong người. Phần mềm thi (hệ thống thi trực tuyến) cần có 2 chức năng: Ngăn chặn việc kích hoạt các phần mềm khác trên máy tính, cho phép trưởng điểm thi quan sát tiến trình thi tại các phòng thi. Chủ tịch hội đồng thi được cấp quyền giám sát các điểm thi. Theo ông Điền, thi trên máy tính gặp nhiều sự cố hơn khi thi trên giấy. Bộ GD&ĐT cũng cần phải xây dựng các kịch bản cụ thể từng tình huống. Kì thi TSA năm 2024 của ĐH Bách khoa Hà Nội từng ghi nhận xảy ra lỗi hệ thống khiến hơn 6.500 thí sinh không làm được bài. Nguyên nhân do tài nguyên server của hệ thống nền tảng thi bị quá tải. Sự cố thi trên máy tính đa dạng, có những sự cố không thể sửa. Tại kì thi TSA năm 2026, điểm thi Hạ Long (Quảng Ninh), giám thị vô tình đá vào ổ cắm điện dưới đất, gây mất nguồn máy tính của 5 thí sinh và kết quả làm bài sau 35 phút không được ghi nhận do máy tính sập đột ngột. Ông Điền cũng nêu một số sự cố khác có thể xảy ra như mất điện, mất mạng LAN, máy tính hỏng đột ngột (phần cứng), phần mềm thi trục trặc khiến 1 số phòng thi không tải được đề thi đúng giờ, thí sinh kết thúc bài thi mà không nộp được... và nghiêm trọng hơn là sập máy chủ (như tình huống của ĐH Bách khoa năm 2024). NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026 - 2036, áp dụng từ năm 2027 tại một số khu vực đáp ứng điều kiện. Một trong những định hướng quan trọng của đề án là ứng dụng công nghệ để tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, qua đó giảm thiểu sai sót và hạn chế sự can thiệp chủ quan của con người. GS Huỳnh Văn Chương cho hay, đối với các tình huống kĩ thuật như mất điện, hỏng máy hoặc lỗi phần mềm, hệ thống phải có khả năng tự động lưu bài định kì và ghi nhật kí thao tác; điểm thi phải có máy dự phòng, nguồn điện dự phòng và quy trình xử lí phù hợp. Mọi tình huống phát sinh phải được ghi nhận đầy đủ bằng biên bản và dữ liệu hệ thống để phục vụ hậu kiểm; đồng thời có phương án bảo đảm đủ thời gian làm bài và quyền lợi của thí sinh. Giảm thiểu sai sót Rà soát thiết bị điện tử trước khi thí sinh vào thi trên máy tính THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH: CHUYỆN HÔM NAY Nhiệm kỳ Đại hội Đoàn XIII được triển khai trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt của đất nước, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là giai đoạn đất nước đứng trước vận hội phát triển mới, với những mục tiêu mới, đặc biệt là tăng trưởng 2 con số do Đại hội XIV của Đảng đề ra. Trong bối cảnh đó, Đại hội Đoàn XIII mang theo một sứ mệnh lớn hơn: Chuẩn bị một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, tri thức và năng lực để trực tiếp kiến tạo tương lai. Sứ mệnh này càng thể hiện rõ qua thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII: “Thanh niên hôm nay không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai”; “Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay”. Một trong những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm tại Đại hội là yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị; không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được; không chỉ diễn ra trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, sản phẩm và đội ngũ. Mỗi phong trào đều phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo ra sản phẩm gì và để lại giá trị gì cho xã hội. Đó cũng là lời nhắc để các phong trào hành động cách mạng thực sự bám sát nhu cầu của đất nước, của Nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tinh thần ấy đã nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động. Chỉ 3 tuần sau Đại hội, BCH T.Ư Đoàn khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ hai, hoàn thiện Báo cáo chính trị theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thông qua Chương trình hành động với 123 nhóm giải pháp. Bên cạnh đó, khung chương trình công tác toàn khóa, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên Ban Chấp hành cũng được ban hành ngay, tạo nền tảng để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tinh thần “hành động ngay” tiếp tục được Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh tại hội nghị. Yêu cầu đặt ra không phải là ban hành thêm nhiều văn bản hay tổ chức nhiều cuộc họp, mà là triển khai nhanh, thực chất và đồng bộ. Sáng 31/7, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội; buổi chiều các tỉnh, thành Đoàn phải triển khai ngay chương trình hành động của mình. Một điểm nhấn khác là phương châm “3 dễ, 3 rõ, 3 đo” được xác định là nguyên tắc xuyên suốt trong triển khai Nghị quyết. Mọi chương trình phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đồng thời đo được kết quả đầu vào, đầu ra và sức lan tỏa. Một trong những yêu cầu mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: mỗi quý, mỗi đơn vị phải có ít nhất một kết quả nổi bật, cụ thể, có thể kiểm chứng. Đó là cách tiếp cận mới, chuyển từ đánh giá bằng số lượng hoạt động sang hiệu quả và giá trị tạo ra. Nhiều tỉnh, thành Đoàn đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai học tập Nghị quyết đến từng cơ sở, đồng thời cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc gắn với chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ người dân và phát triển kỹ năng cho thanh niên. Khoảng cách từ nghị quyết đến thực tiễn vì thế đang được rút ngắn bằng những việc làm cụ thể, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu. Tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đang lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, từ mỗi cán bộ Đoàn đến từng đoàn viên, thanh niên. Thước đo của nhiệm kỳ sẽ không nằm ở những khẩu hiệu, mà ở những công trình, phần việc, những kết quả cụ thể được tạo ra mỗi ngày. Đó cũng là cách tuổi trẻ khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và sứ mệnh làm chủ tương lai bằng hành động. L.TR Kiến tạo tương lai TIẾP THEO TRANG 1

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