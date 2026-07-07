Báo Tiền Phong số 188

THỨ BA 7/7/2026 Số 188 0977.456.112 Giải bài toán nhân sự Loại "bóng ma" tiêu cực TRANG 4 TRANG 2 Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (ảnh nhỏ), Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (ảnh lớn) ẢNH: PV TRANG 8-9 Cuộc so kè cũ, mới HAI SHOW ANH TRAI: XÃ, PHƯỜNG NÀO TIẾP TỤC BỊ SÁP NHẬP? TỪ VỤ ĐIỂM TOÁN CAO BẤT THƯỜNG Ở TUYÊN QUANG: Bằng mọi giá đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình CHUYỆN HÔM NAY Dư luận cả nước xôn xao với “dải ngân hà” lấp lánh điểm 10 môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi. Điểm thi có 328 thí sinh, thì 299 thí sinh có số báo danh liền nhau đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó có tới 146 điểm 10. Phía sau "dải ngân hà" điểm 10 XEM TIẾ P TRANG 5 n TRÍ QUÂN TRANG 10-11 TRANG 3 THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GẮN VỚI SẢN PHẨM ĐẦU RA RÕ RÀNG Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo TPHCM đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi quy tập ẢNH: TTXVN

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và 72 năm Ngày truyền thống của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (1/7/1954-1/7/2026), sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Trong những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn; không chỉ tích cực tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ qua biện pháp kỹ thuật… và phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong lịch sử vẻ vang hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu chiến thắng và trưởng thành. Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại, sâu, mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai, mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng mọi tình huống, phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động triển khai các thế trận; có bước đi vững chắc ứng dụng AI, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm và trật tự an toàn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, các âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia một cách chủ động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia, để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch, tội phạm; phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến… Muốn vậy, yếu tố con người, nhân tố nguồn nhân lực có vai trò quyết định; phải xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về khoa học công nghệ, ngoại ngữ và cần quan tâm đến chính sách cán bộ. PV (Theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Khẳng định, nhiệm vụ về công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian tới rất nặng nề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc sáng 6/7 ẢNH: TTXVN Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép Chiều 6/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031. Kết luận phiên họp, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, trong đó một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; một số phong trào thi đua còn nặng về hình thức, chưa bám sát, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, của địa phương. Nhiều địa phương, ngành chưa quan tâm những mô hình mới, cách làm hay, có tác động lan tỏa; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua, khen thưởng chưa có nhiều đổi mới; cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thi đua, khen thưởng toàn quốc còn hạn chế, chưa đồng bộ. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng đồng bộ, hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Các bên liên quan kịp thời kiện toàn tổ chức Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với điều kiện, năng lực của cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng tránh tiêu cực. Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, nhất là trong việc rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua tại các cụm, khối thi đua được phân công phụ trách; kịp thời phát hiện các mô hình hay, cách làm tốt để đề xuất khen thưởng, cũng như những vướng mắc tại địa phương để tham mưu cho Hội đồng giải quyết. Thủ tướng cho rằng các cấp, ngành, địa phương phải chủ động triển khai, phát động những phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng. Thủ tướng yêu cầu tập trung cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng “2 con số,” các bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương ban hành chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện; đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp... có mô hình hay, đột phá, lan tỏa cao. Theo Thủ tướng, tất cả các phong trào thi đua chỉ thực chất nếu xuất phát từ cơ sở, bắt nguồn từ cơ sở và lấy đó là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, của địa phương mình. Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở một số định hướng trọng tâm, ưu tiên thời gian tới trong công tác thi đua-khen thưởng, nhấn mạnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng như kết quả tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia; xử lý các dự án ách tắc, tồn đọng; hoàn thiện thể chế, pháp luật; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực... PV (Theo TTXVN) Thi đua, khen thưởng gắn với sản phẩm đầu ra rõ ràng Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phong trào thi đua, công tác khen thưởng phải bám sát hơi thở cuộc sống, gắn với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có tính định lượng, kết quả, sản phẩm đầu ra rõ ràng. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ. “Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ”, Thủ tướng nói. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu vì chưa tìm được người thân. “Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương”, Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, việc triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập, đối chiếu thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, trong đó có nhiều hồ sơ quân sự được giải mật và tài liệu do các tổ chức, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam cung cấp. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TPHCM đã tích cực phân tích, đánh giá tư liệu trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn; kết hợp thông tin từ nhân chứng với các công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò các khu vực nghi có mộ tập thể. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TPHCM, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã kiên trì đồng hành, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. “Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc”, Thủ tướng nói. Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ và bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Việc tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm một manh mối hy vọng để xác định danh tính liệt sĩ”, Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, TPHCM cùng Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 cần khẩn trương rà soát, phân tích có hệ thống các hồ sơ liên quan đến những trận đánh lớn, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại để xác minh, khoanh vùng các khu vực nghi có mộ tập thể. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định toàn Đảng, toàn dân sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, góp phần đáp lại sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. HỮU HUY - NGÔ TÙNG Phát biểu chỉ đạo tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) sáng 6/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bằng mọi giá, phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo TPHCM đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về nơi quy tập ẢNH: TTXVN Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong chiều 6/7, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ (Tây Ninh), xác nhận có người dân nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (hài cốt vừa được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng). Đó là ông Huỳnh Văn Mười, 61 tuổi, nhận là em trai liệt sĩ Quên. Ông Mười cho biết liệt sĩ Quên là anh cả trong gia đình 11 người con, đi bộ đội tại địa phương từ năm 16 tuổi. Đến năm 1968, ông Quên mất liên lạc với gia đình. MANH MỐI ĐẦU TIÊN TỪ BỨC ẢNH TRÊN INTERNET Giữa khuôn viên rộng khoảng 8 ha của Công viên Lê Thị Riêng - nơi từng là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa), một hố khai quật được khoanh vùng dài khoảng 10m, rộng 3m và sâu gần 3m. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi là hài cốt hoặc di vật, toàn bộ máy móc lập tức dừng hoạt động. Các cán bộ kỹ thuật khoanh vùng hiện trường, chuyển sang bóc tách thủ công để bảo vệ nguyên vẹn từng mẩu xương, từng hiện vật còn sót lại sau gần sáu thập kỷ. Hôm qua, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Ba bộ hài cốt còn tương đối nguyên vẹn, số còn lại đã phân hủy nhiều theo thời gian. Bên cạnh các hài cốt là những di vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt: quân trang, lược, băng đạn, ví đựng giấy tờ, giấy điều động... Những di vật ấy được xem là “chìa khóa” để mở ra hy vọng xác định danh tính những anh hùng đã ngã xuống. Ít ai biết rằng, khu vực khai quật hôm qua là kết quả của gần 10 năm nghiên cứu bền bỉ của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Manh mối đầu tiên chỉ là một bức ảnh đen trắng được sưu tầm trên internet, ghi lại hình ảnh một cậu bé đứng bên cạnh một rãnh mộ chứa nhiều thi thể. Không lâu sau, nhóm tiếp tục tìm được một bức ảnh khác chụp một người đàn ông đứng trong nghĩa địa, phía sau là rãnh mộ tập thể, khu dân cư và một tháp nước. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy lại trở thành đầu mối quan trọng. Nhóm nghiên cứu bắt đầu đối chiếu với bản đồ cũ, ảnh lịch sử, tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975, báo cáo của Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, sơ đồ các trận đánh và lời kể của nhiều nhân chứng. Bước ngoặt xuất hiện khi nhóm tìm được bức ảnh màu của hãng tin AP ghi lại cảnh chôn cất tại “rãnh mộ thứ ba” vào tháng 2/1968. Theo chú thích ảnh, khu vực này có ba rãnh mộ tập thể, mỗi rãnh chôn khoảng 300 người. “Kết hợp nhiều nguồn tư liệu và lời kể nhân chứng, chúng tôi xác định chắc chắn những bức ảnh được chụp tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng ngày nay”, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ. Từ các nguồn tư liệu, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nhận định khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây có ít nhất năm rãnh mộ tập thể liên quan cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Những gì tìm thấy hôm qua mới chỉ là bước khởi đầu. TRẢ LẠI TÊN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, khu vực khai quật được lựa chọn sau quá trình khảo sát bằng nhiều phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất (GPR), đo điện trở và phân tích địa vật lý. Thiếu tá Bùi Tấn Phát, cán bộ Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết hệ thống radar quét mặt đất giúp nhận diện các dị vật, xác định những vị trí bất thường trước khi tiến hành khai quật. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết trong số các di vật được tìm thấy có một chiếc ví còn lưu giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên, đã giúp lực lượng chức năng giải mã phiên hiệu đơn vị. Qua đối chiếu hồ sơ, bước đầu xác định một hài cốt là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Tiểu đội bậc phó, Quân Giải phóng miền Nam, Đơn vị 962, Tiểu đoàn 1 Long An. Ở vị trí khác, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện quyết định điều động và một số giấy tờ cá nhân đã phai mờ theo thời gian. Những tài liệu này sẽ được các chuyên gia phục dựng với hy vọng tiếp tục giải mã danh tính liệt sĩ. Theo Thiếu tướng Tâm, từ các tài liệu lịch sử cho thấy khu vực này là nơi chôn cất nhiều chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 Long An hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt là trận đánh cầu Chữ Y. Công tác khai quật sẽ tiếp tục được mở rộng. “Dựa vào những di vật, nếu xác định được quê quán, chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan báo chí để cùng thực hiện hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ đã hy sinh”, Thiếu tướng Tâm nói. HỮU HUY - NGÔ TÙNG Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, dưới lớp đất sâu gần 3m ở Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy là thành quả của gần một thập kỷ âm thầm lần theo từng bức ảnh cũ, từng lời kể nhân chứng. Các chiến sĩ đội K tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm hài cốt và di vật của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ẢNH: NGÔ TÙNG Bằng mọi giá đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình “Chúng tôi quyết tâm quy tập hài cốt các liệt sĩ - những người cha, người chú, người ông đã ngã xuống vì Tổ quốc - để các anh được trở về yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ”. Thiếu tướng TRẦN CHÍ TÂM, Phó Chính ủy Quân khu 7 10 năm lần theo dấu vết từ những bức ảnh cũ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG

4 n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 XÃ HỘI KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM GIỜ HÀNH CHÍNH Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang vào gần cuối giờ chiều, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận không khí làm việc vẫn khẩn trương, bận rộn của cán bộ, nhân viên nơi đây. Khu vực lấy số thứ tự liên tục có người đến, các hàng ghế chờ gần như kín chỗ. Ngồi phía sau màn hình máy tính, chuyên viên Nguyễn Thị Bích Liên gần như không có một phút ngơi tay. Hồ sơ này vừa hoàn thành, chị lại tiếp nhận hồ sơ khác. Điện thoại liên tục đổ chuông để hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục trực tuyến. Chị Liên phụ trách cùng lúc nhiều lĩnh vực, gồm: văn hóa, xã hội, y tế, nội vụ, giáo dục, tôn giáo và khoa học công nghệ với tổng cộng 171 thủ tục hành chính. Mỗi ngày, chị tiếp nhận khoảng 50-60 lượt người đến làm thủ tục. “Có hôm đến 12 giờ trưa vẫn chưa thể nghỉ vì còn nhiều người già, người yếu thế chờ giải quyết hồ sơ. Mình cố làm xong cho họ rồi mới ăn trưa”, chị Liên chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang cho biết, đơn vị hiện có 14 cán bộ, chuyên viên, phụ trách giải quyết thủ tục hành chính ở hầu hết các lĩnh vực từ tư pháp, nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao đến du lịch. Đặc biệt, có chuyên viên phải đảm nhiệm cùng lúc 6 lĩnh vực. Mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 700-800 lượt người dân đến giao dịch, làm thủ tục. Nếu trừ lãnh đạo, kế toán và văn thư, chỉ còn khoảng 10 chuyên viên trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Bình quân mỗi người phải phục vụ từ 50-100 lượt công dân/ ngày. Chưa kể, hệ thống còn tiếp nhận khoảng 400 hồ sơ trực tuyến mỗi ngày. Vì hồ sơ hành chính không được để quá hạn nên nhiều cán bộ phải xử lý công việc đến 9-10 giờ tối. “Chúng tôi gần như không còn khái niệm giờ hành chính. Hết giờ làm nhưng người dân đến thì vẫn phải tiếp nhận. Hồ sơ trực tuyến cũng phải xử lý ngay. Chuyên viên ở đây rất hiếm khi có thời gian thảnh thơi vì lượng người dân quá đông”, bà Thu cho hay. 77 CÁN BỘ PHỤC VỤ HƠN 126.000 DÂN Áp lực không chỉ diễn ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mà còn hiện hữu ở hầu hết các phòng, ban chuyên môn của UBND phường Bắc Giang. Ông Nguyễn Văn Phái, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Bắc Giang cho biết, UBND phường hiện có 8 phòng, ban, đơn vị đang hoạt động, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Tài chính; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Ban Quản lý dự án xây dựng; Trạm Y tế và 32 đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn. Riêng khối UBND phường Bắc Giang có 77 cán bộ, công chức, viên chức (chưa tính Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Trạm Y tế và Ban Quản lý dự án xây dựng), nhưng phải giải quyết khoảng 1.000 đầu việc. Phường Bắc Giang hiện là đơn vị cấp xã đông dân nhất tỉnh Bắc Ninh, với trên 126.000 người, diện tích hơn 23 km2. Tính bình quân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của UBND phường đang phục vụ hơn 1.635 người dân. Theo ông Phái, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của Phòng Văn hóa - Xã hội tăng lên rất lớn, trong khi biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Mặc dù phòng có 19 cán bộ, nhưng phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước với phạm vi và tính chất công việc ngày càng mở rộng. Trung bình mỗi ngày, phòng tiếp nhận và xử lý khoảng 80 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo từ các cấp, các ngành, chưa kể khối lượng công việc phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực đang trong tình trạng quá tải do số lượng cán bộ trực tiếp tham mưu còn rất mỏng. Lĩnh vực nội vụ, cán bộ phải đảm nhiệm hàng loạt nhiệm vụ quan trọng như cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, thành lập và kiện toàn các phòng chuyên môn, sắp xếp đơn vị hành chính, chia tách, sáp nhập tổ dân phố, tham mưu công tác cán bộ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Trong khi đó, phường quản lý tới 97 tổ dân phố, khiến khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với đa số địa phương khác. “Hiện nay, chúng tôi hầu như không còn khái niệm giờ hành chính, chỉ khi hoàn thành công việc mới có thể yên tâm ra về”, ông Phái nói thêm. CHỦ TỊCH XÃ CŨNG “XẮN TAY VÀO LÀM” Con đường dẫn vào xã Sa Lý quanh co giữa núi rừng, cách trung tâm tỉnh Bắc Ninh gần 80 km. Địa bàn rộng, dân cư thưa, giao thông còn nhiều khó khăn, khiến nơi đây từ lâu được xếp vào nhóm xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, khối lượng công việc tại UBND xã tăng lên rõ rệt, trong khi số cán bộ lại chưa đủ để đáp ứng yêu cầu mới. Theo ông Bạch Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Sa Lý, UBND xã hiện có 23 cán bộ, công chức, viên chức, thiếu 9 người so với chỉ tiêu được giao. Điều đáng nói, nhiều phòng chuyên môn đang thiếu nhân lực. Điển hình là Phòng Văn hóa - Xã hội, nơi chỉ có 3 biên chế, trong khi theo định mức cần 6 người. Ba cán bộ nhưng phải đảm đương nhiệm vụ thuộc 6 sở chuyên ngành, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng nhiều công việc liên quan, phát sinh của xã. Do thiếu người nên mỗi cán bộ của phòng phải “gánh” cùng lúc nhiều phần việc. “Không có ai chỉ làm một lĩnh vực. Ai cũng phải kiêm nhiệm nhiều việc để bảo đảm công việc không bị gián đoạn”, ông Hồng cho biết. Khó khăn lớn hơn khi cả 3 công chức của Phòng Văn hóa - Xã hội đều là cán bộ cấp xã cũ, chưa từng làm công tác chuyên môn ở cấp huyện. Trong khi đó, xã lại chưa có cán bộ có chuyên môn sâu về công nghệ thông tin, quản lý y tế, giáo dục hay nội vụ. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên phải tham gia các lớp tập huấn, các cuộc họp chuyên môn của Trung ương, các sở, ngành và của Đảng ủy, UBND xã, khiến quỹ thời gian dành cho xử lý công việc thực tế càng ít hơn. “Do thiếu người và chuyên môn còn hạn chế nên tôi cũng phải xắn tay vào làm cùng anh em. Có hôm tôi và cán bộ Phòng Văn hóa phải làm đến 11, 12 giờ đêm để trực tiếp xử lý công việc Tại phường đông dân nhất tỉnh và xã miền núi đặc biệt khó khăn của Bắc Ninh, cán bộ, nhân viên đang phải đối diện với áp lực lớn khi kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, làm việc ngoài giờ để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ. Thiếu cán bộ; cán bộ thiếu chuyên môn… đang là bài toán nhân sự cho các xã, phường hiện nay. Bắc Ninh đề nghị tiếp tục sắp xếp một số đơn vị cấp xã Theo báo cáo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp của Tỉnh ủy Bắc Ninh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn cần tiếp tục tập trung tháo gỡ. Trong đó, sau sắp xếp từ 313 xuống còn 99 xã, phường, quy mô dân số, diện tích và phạm vi quản lý tăng đáng kể; nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về cấp xã, trong khi biên chế chưa được bổ sung tương xứng, dẫn đến tình trạng quá tải ở một số lĩnh vực. Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức tại một số địa phương chưa thực sự đồng đều; năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Trung ương nghiên cứu chủ trương tiếp tục sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã theo hướng mở rộng không gian phát triển, hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo tính chất đô thị, nông thôn, quy mô dân số, diện tích và mức độ phát triển để quy định phù hợp về tổ chức bộ máy, số lượng biên chế, lãnh đạo quản lý và cơ cấu các cơ quan chuyên môn. N. THẮNG Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Giang luôn tất bật với công việc ẢNH: NGUYỄN THẮNG XÃ, PHƯỜNG NÀO TIẾP TỤC BỊ SÁP NHẬP? Bài 2: Giải bài toán nhân sự “UBND xã Sa Lý hiện có 23 người, trong đó có 2 người là cán bộ chuyên trách của HĐND, nhưng phải thực hiện hơn 1.000 nhiệm vụ của cấp xã mới. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi cán bộ thiếu và phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên áp lực và việc chậm muộn là điều không tránh khỏi”. Ông BẠCH ĐỨC HỒNG, Chủ tịch UBND xã Sa Lý Cán bộ ở xã Sa Lý phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực ẢNH: NGUYỄN THẮNG

5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 Từ ngày 2/7, du khách Singapore có thể thanh toán QR VietQRGlobal tại Việt Nam. Chiều ngược lại đang được NAPAS triển khai, dự kiến từ nay đến cuối năm. Hồi tháng 4, kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc được triển khai. Điều này có nghĩa người Việt quét được mã QR tại Trung Quốc, du khách Trung Quốc sang Việt Nam cũng có thể dùng Alipay thanh toán tại hàng nghìn điểm bán. Cũng trong tháng 4, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc được áp dụng. Theo đó, du khách Hàn Quốc đến Việt Nam chỉ việc thanh toán bằng quét mã QR trong chi tiêu. Chiều ngược lại với khách Việt cũng được dự tính vào cuối năm nay. Được biết, kết nối thanh toán QR 2 chiều Việt Nam với Thái Lan, Lào và Campuchia cũng đã hoàn thành. Singapore là quốc gia thứ 6 trên thế giới mà Việt Nam triển khai kết nối quét QR xuyên biên giới, sau Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam còn hướng đến việc thanh toán song phương không dùng tiền mặt tại Đài Loan, Ấn Độ và Nhật Bản. Đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định, khi số lượng người tham gia thanh toán song phương ngày càng tăng, doanh số thanh toán xuyên biên giới sẽ còn vượt kỳ vọng. Hiện có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tham gia mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Mạng lưới này dự kiến tiếp tục được mở rộng thời gian tới. Việc sử dụng mã QR không chỉ góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt nội địa mà còn là giải pháp tiên tiến cho bán lẻ xuyên biên giới, xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Khi thói quen du lịch thay đổi, mọi người muốn tìm đến những điểm đến mới lạ và ít người biết, một hệ thống thanh toán kỹ thuật số phủ sóng khắp cả nước là điều kiện bắt buộc để đáp ứng nhu cầu đó. Từ một mã QR đơn giản, bức tường biên giới tài chính dần được gỡ bỏ, nhường chỗ cho một kỷ nguyên giao thương mới. Trong 5 tháng đầu năm nay, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 34,77% về số lượng và tăng 11,48% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán qua kênh Internet tăng 52,82% về số lượng và tăng 24,61% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 33,60% về số lượng và tăng 1,66% về giá trị; qua QR code tăng 10,37% về số lượng và tăng 39,97% về giá trị. NGỌC MAI Khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan có thể dùng app ngân hàng trong nước quét mã QR. Trong khi đó, khách Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc hay Singapore có thể quét mã QR thanh toán tại Việt Nam. Công dân Việt Nam có thể thanh toán mã QR ở nước nào? Hiện có hơn 20 ngân hàng và trung gian thanh toán tham gia mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Mạng lưới này dự kiến tiếp tục được mở rộng thời gian tới. Thanh toán quét mã QR xuyên biên giới ngày được mở rộng tại nhiều quốc gia mới kịp tiến độ”, ông Hồng chia sẻ. Áp lực tương tự cũng diễn ra tại Phòng Kinh tế. Theo lãnh đạo xã Sa Lý, phòng hiện có 5 cán bộ, chuyên viên, vẫn thiếu một người so với chỉ tiêu. Đáng chú ý, phần lớn cán bộ đều xuất phát từ cấp xã cũ, đa số không có chuyên môn sâu, nay chuyển sang lĩnh vực kinh tế nên cần thêm thời gian để thích nghi. Trong khi đó, Phòng Kinh tế phải thực hiện nhiệm vụ liên quan đến nhiều sở, ngành. Đặc biệt, cả phòng chỉ có một cán bộ địa chính từng phụ trách lĩnh vực này trước đây. Các mảng quan trọng như giải phóng mặt bằng, quản lý khoáng sản, xây dựng, tài chính hay nông nghiệp, môi trường gần như chưa có cán bộ chuyên môn đúng ngành. Trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã Sa Lý, chỉ có 2 người là viên chức cấp huyện được điều động về sau sắp xếp. Một người là viên chức ở Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, một người là viên chức ở Ban Quản lý dự án. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, hai cán bộ này chủ yếu có thế mạnh về kỹ thuật chuyên môn, còn kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước vẫn cần thời gian bổ sung. Một khó khăn khác, hiện xã có 8 cơ quan, đơn vị cần có kế toán để thực hiện công tác tài chính; trong khi đó xã chỉ có 2 kế toán nên các đơn vị khác, nhiệm vụ kế toán do kế toán các trường học kiêm nhiệm. Khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Hồng, là rất khó thu hút người có chuyên môn, trình độ cao về công tác tại một xã đặc biệt khó khăn xa trung tâm như Sa Lý. Trước tình trạng thiếu tới 9 biên chế, UBND xã Sa Lý đã đề xuất cấp trên điều động, biệt phái, luân chuyển hoặc bổ sung cán bộ chuyên môn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Trong khi chưa kịp bổ sung nhân lực, từ ngày 1/7, xã lại tiếp tục thiếu thêm một cán bộ khi Trưởng phòng Kinh tế xã Sa Lý tự nguyện xin chuyển công tác sang Ủy ban MTTQ xã vì thực tế không đáp ứng được yêu cầu công việc. Vị cán bộ này đã nhiều lần bày tỏ nguyện vọng chuyển công tác nhưng xã chưa thể đồng ý vì chưa tìm được người thay thế. Hiện địa phương đang xin ý kiến cấp trên để điều động cán bộ ở bộ phận khác sang phụ trách. (Còn nữa) NGUYỄN THẮNG CHUYỆN HÔM NAY Hầu hết thí sinh tại điểm thi trên là học sinh trường chuyên của tỉnh này. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Chiều qua Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy - chủ nhiệm lớp chuyên Toán của trường để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp trên. Diễn biến này khá phù hợp với nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đó là cần làm rõ khâu coi thi tại đây. Nhớ vụ trường THPT Dân lập Đồi Ngô ở Bắc Giang năm 2012, một học sinh đã quay clip cảnh tiêu cực trong phòng thi để tố cáo. Vụ việc khiến dư luận chấn động. Hành vi sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi rõ ràng là sai phạm, nhưng em học sinh ấy sau được xem xét không bị hủy kết quả thi vì có công tố cáo tiêu cực. Còn giờ đây, nếu có việc đưa bài giải từ ngoài vào, thì những học sinh có lòng tự trọng đâu rồi, lại là học sinh trường chuyên được sàng lọc kỹ càng? Các em học chuyên thực sự có cần điểm tuyệt đối để phải gian lận không? Bởi với sức học đã có, thì 8-9 điểm là khá dễ dàng đạt tới. Bệnh thành tích chăng? Háo thắng chăng? Hay còn lý do gì khác. Để có thể lọt vào các trường tốp đầu. Nếu quả thực có sai phạm, thì điều gì khiến cả thầy lẫn trò dễ dàng đánh đổi danh dự và tương lai của mình như vậy, sau biết bao cố gắng tự thân? Khi người thầy mới 28 tuổi được đánh giá là tài năng, tương lai đầy hứa hẹn. Ba năm sau vụ Đồi Ngô, năm 2015 kỳ thi “2 trong 1” (tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học) lần đầu tiên diễn ra. Cơ bản chấm dứt cơn ác mộng khủng khiếp về tàu xe, đi lại, ăn ở…, khi hàng triệu thí sinh và người nhà không còn phải lặn lội cả ngàn cây số lai kinh ứng thí như trước. Nhưng rồi 3 năm sau (2018) “bão” tiêu cực lại ập xuống kỳ thi năm ấy ở Hà Giang, rồi lan sang Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình, khi tổng cộng trên 347 bài thi được sửa nâng điểm cao ngất ngưởng, hàng trăm cán bộ giáo viên bị kỷ luật, hàng chục người phải hầu tòa. Nhớ lại ngữ liệu đề minh họa môn Ngữ văn chuẩn bị cho kỳ thi “bão tố” năm ấy, yêu cầu thí sinh phát biểu về trích dẫn của nữ tiến sĩ tâm lý người Mỹ Tian Dayton: “như một lẽ tự nhiên, sau một bước tiến xa luôn tồn tại một bước lùi gần”. Và trên đời, “hoàn hảo là một điều không tưởng”. Đúng vậy, xã hội không phải là một căn phòng kín vô trùng, vô nhiễm. Mượn triết lý về sự “không hoàn hảo” đưa vào đề thi, dường như ngành giáo dục đang tự muốn nói về mình. Với vô vàn thách thức phía trước. T.Q Phía sau "dải ngân hà" điểm 10 TIẾP THEO TRANG 1 Ngày 6/7, UBND TP Đồng Nai có tờ trình gửi HĐND thành phố để thống nhất chủ trương giao đơn vị làm cơ quan chủ quản thực hiện 4 cây cầu kết nối Đồng Nai với các địa phương phía Bắc TPHCM. Theo đó, có các dự án cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D21 (phường Biên Hòa, TP Đồng Nai) với đường ĐT747A (phường Tân Uyên, TPHCM); Dự án cầu qua rạch Ông Tiếp kết nối đường D30 (phường Biên Hòa) với đường ĐT14 (phường Tân Uyên, TPHCM); Dự án cầu số 1 (đầu tuyến LKV27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TPHCM); Dự án cầu số 2 (cuối tuyến LKV27) qua rạch Ông Tiếp kết nối đường LKV27 (phường Biên Hòa) với đường D8 (phường Tân Uyên, TPHCM). Các dự án đều có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, UBND TP Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, dự kiến khởi công trong năm 2026. VĂN QUÂN Đồng Nai sắp có thêm 4 cây cầu kết nối TPHCM

6 n Thứ Ba n Ngày 7/7/2026 KHOA GIÁO CÔNG THỨC THÀNH CÔNG CỦA THỦ KHOA Là khách mời đầu tiên của chuỗi livestream với chủ đề Định hướng khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ - AI do báo Tiền Phong tổ chức, Võ Khải Quốc - Thủ khoa toàn TPHCM khối B03, 2 điểm 10 môn Toán và Sinh học - nói bạn không dám tin bản thân là thủ khoa khi tra điểm trên hệ thống. Mọi thứ vỡ oà hạnh phúc. “Năm đầu tiên học THPT, tôi xếp hạng 41/44. Bước ngoặt đến khi tôi quyết định chuyển sang học tại Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến năm lớp 12. Môi trường kỷ luật giúp tôi tập trung hơn để đến gần với ước mơ của mình”, Khải Quốc chia sẻ. Để có kết quả cao, lịch học của Khải Quốc gần như không có khoảng trống. Mỗi ngày, nam sinh dậy từ 4h30, vào học lúc 6h và tan trường lúc 22h. Nhắc về quãng thời gian học chưa tốt, Khải Quốc xem đó là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Thay vì tự ti hay chấp nhận giới hạn của mình, Quốc lựa chọn thay đổi cách học, cách quản lý thời gian và môi trường học tập. Điều tạo nên dấu ấn của Võ Khải Quốc là khả năng kết hợp giữa phương pháp học truyền thống với công nghệ hiện đại. Trong quá trình ôn thi, sách giáo khoa vẫn là nền tảng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Quốc tận dụng ứng dụng AI như ChatGPT, Gemini hay Claude để hệ thống hóa kiến thức, tìm thêm bài tập và giải đáp vấn đề chưa hiểu. “AI không học thay con người mà là trợ lý giúp việc học hiệu quả. Tất cả vẫn phải bắt đầu từ việc hiểu bản chất kiến thức. AI chỉ hỗ trợ học nhanh hơn và có thêm góc nhìn”, Quốc chia sẻ. Dù có niềm yêu thích với công nghệ, Quốc lựa chọn ngành Y đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM. Thủ khoa TPHCM khối B03 cho rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội cho ngành y, nhưng giá trị cốt lõi của nghề bác sĩ vẫn nằm ở y đức, chuyên môn và sự đồng cảm với người bệnh. GIẢI OAN CHO NGÀNH HỌC AI Trước băn khoăn về sự phát triển quá nhanh của AI, không ít thí sinh đặt câu hỏi liệu học ngành AI có còn là lợi thế, hay đây chỉ là “ngành hot” trong ngắn hạn. Tiến sĩ Trương Thành Công - Trưởng khoa Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Tài chính - Marketing - cho rằng AI không còn là xu hướng để lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu của thị trường lao động. Thí sinh không nên quyết định chỉ dựa trên tên ngành học mà cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo của từng trường. Mỗi cơ sở giáo dục có triết lý và định hướng khác nhau. Có trường tập trung đào tạo AI theo hướng nghiên cứu, trong khi có trường hướng mạnh vào ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, marketing hay kinh doanh. Vì vậy, người học cần cân nhắc vị trí việc làm sau tốt nghiệp, định hướng đào tạo cũng như yêu cầu của từng ngành trước khi đưa ra lựa chọn. Ở góc độ đào tạo, Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn - Phó khoa phụ trách Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - cho rằng nhiều người vẫn hiểu chưa đầy đủ về ngành công nghệ và AI khi mặc định đây chỉ là công việc lập trình hoặc ngồi viết mã cả ngày. AI được ứng dụng rộng rãi trong kinh tế, y tế, truyền thông và nhiều lĩnh vực hỗ trợ ra quyết định. Doanh nghiệp không chỉ cần lập trình viên mà còn có nhu cầu lớn đối với các vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu, tư vấn giải pháp, quản lý sản phẩm công nghệ, kiểm thử và vận hành hệ thống. “Điều quan trọng nhất là tư duy logic, tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ, dữ liệu để giải quyết các bài toán thực tế”, Tiến sĩ Đặng Thanh Tuấn nói. Ông cũng cho rằng trong bối cảnh AI ngày càng đảm nhiệm các công việc lặp đi lặp lại, lợi thế cạnh tranh của người học sẽ nằm ở khả năng ứng dụng AI để tạo ra những giải pháp mới. TRẦN HUYỀN - HUY LÊ - ANH NHÀN Tại buổi livestream tư vấn tuyển sinh cùng thủ khoa, các chuyên gia đầu ngành đã giải đáp hàng loạt băn khoăn của thí sinh về triển vọng ngành Tài chính - Ngân hàng trong kỷ nguyên AI, nguy cơ cắt giảm nhân sự, xu hướng đào tạo mới cũng như cách xây dựng chiến lược đặt nguyện vọng, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực. Võ Khải Quốc - Thủ khoa toàn TPHCM khối B03 đạt 2 điểm 10 môn Toán và Sinh học Tư vấn tuyển sinh cùng thủ khoa Để cởi trói tâm lý cho học sinh, chuyên gia nhấn mạnh ngành Tài chính - Ngân hàng đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ. Công nghệ tạo ra sức ép, nhưng mở ra cơ hội nghề nghiệp hoàn toàn mới. Giảng viên chính, Tiến sĩ Trần Thế Sao - Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM - cho rằng nền kinh tế đang thay đổi chóng mặt dưới tác động của AI, buộc lĩnh vực tài chính - ngân hàng thay đổi để thích ứng. Nhiều chương trình đào tạo mới xuất hiện như Ngân hàng số, Tài chính số, Công nghệ tài chính (Fintech), Tài chính xanh hay định hướng ngân hàng bền vững… Tiến sĩ Trần Thế Sao nhấn mạnh nhóm ngành mới được xây dựng dựa trên nền tảng Tài chính - Ngân hàng truyền thống, không nên nhìn nhận đây là sự đối lập giữa mô hình cũ và mới. “Không có định hướng nào hoàn toàn truyền thống hay hoàn toàn hiện đại. Chương trình đại học chỉ kéo dài khoảng bốn năm. Sinh viên cần chủ động tự học và cập nhật kiến thức ngoài chương trình chính khóa. Dù theo học Tài chính truyền thống hay nhóm ngành mới, sinh viên vẫn chủ động cập nhật kiến thức để thích nghi với thị trường”, chuyên gia nhận định. Bên cạnh xu hướng thay đổi của chương trình đào tạo, làn sóng tinh giản nhân sự trong ngành ngân hàng thời gian qua khiến nhiều học sinh cân nhắc đặt nguyện vọng. Tiến sĩ Trần Thế Sao cho rằng, lo lắng trên là có cơ sở, do ngành Tài chính - Ngân hàng luôn đứng đầu sóng ngọn gió, chịu tác động trực tiếp từ biến động của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần nhìn rõ vị trí bị cắt giảm chủ yếu là công việc dễ thay thế bằng công nghệ. Quá trình chuyển đổi số tạo ra nhu cầu lớn đối với những vị trí mới đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ và thích ứng với mô hình kinh doanh mới. “AI và công nghệ số không làm mất đi việc làm trên thị trường. Công nghệ chỉ xóa bỏ một số chức danh cũ để thay thế bằng những vị trí mới đòi hỏi năng lực cao hơn”, Tiến sĩ Trần Thế Sao nhận định. Ở góc nhìn của cơ sở đào tạo, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho rằng, những thay đổi của ngành Tài chính - Ngân hàng đang phản ánh xu thế phát triển chung của nền kinh tế số. AI, Blockchain và điện toán lượng tử đang làm thay đổi căn bản cách doanh nghiệp và các tổ chức tài chính vận hành. AI trực tiếp tham gia tự động hóa quy trình, hỗ trợ phân tích dữ liệu, phát hiện rủi ro và sai sót trong hoạt động. Các mô hình điện toán mới giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và thích ứng tốt hơn với những biến động của thị trường. Trước quan điểm ngành Tài chính dần lỗi thời, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan cho rằng đây là cách nhìn chưa đầy đủ. “Công nghệ tiếp tục thay đổi nhanh, điều quan trọng không phải kiến thức hôm nay có còn nguyên vẹn sau bốn năm hay không, mà là khi công nghệ thay đổi, chúng ta có sẵn sàng thích ứng hay không”, bà Lan chia sẻ. Đối với thông tin nhiều ngân hàng tinh giản nhân sự, bà cho rằng cần nhìn nhận trong bối cảnh toàn ngành đang tái cấu trúc. Một số ngân hàng thu hẹp quy mô, nhưng cũng có nhiều đơn vị mở rộng hoạt động và xuất hiện những vị trí nghề nghiệp mới. Bên cạnh đó, đặc thù của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng có khối lượng công việc lớn, yêu cầu KPI cao và áp lực liên tục cập nhật công nghệ. Không ít người tạm dừng để nâng cao kỹ năng, trở lại thị trường lao động với năng lực tốt hơn, thay vì rời bỏ ngành. Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan cũng nhấn mạnh sinh viên cần chủ động sử dụng AI như trợ lý hỗ trợ công việc, đồng thời trau dồi kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá rủi ro và tiếp cận các mô hình kinh doanh mới. “Nhu cầu về nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu mới của ngành vẫn rất lớn. Điều quan trọng là các em phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chủ động thích ứng với xu hướng phát triển của lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng”, bà Lan nhấn mạnh. T.HUYỀN - H.LÊ - A.NHÀN Ngành Tài chính - Ngân hàng trước cuộc “thay máu” lớn Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing và Tiến sĩ Trần Thế Sao - Giám đốc chương trình Tài chính Ngân hàng, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Mở TPHCM trong buổi giao lưu Tại buổi livestream tư vấn chọn nguyện vọng chiều 6/7, chuyên gia nhìn thẳng vấn đề ngành Tài chính - Ngân hàng đang đứng trước cuộc “thay máu” lớn chưa từng có.

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