Báo Tiền Phong số 184

TRANG 8-9 TRANG 10 THỨ SÁU 3/7/2026 Số 184 0977.456.112 Nam THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC Sáng 2/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) ẢNH :TTXVN 50 NĂM NGÀY THÀNH PHỐ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH VINH DỰ MANG TÊN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHUYỆN HÔM NAY Hiện thực hóa khát vọng XEM TIẾP TRANG 3 n ĐẠI DƯƠNG Ngày 2/7/1976, tức tròn 50 năm về trước, Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từ 30 năm trước đó, năm 1945, đã có ý tưởng lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt cho thành phố này. Du lịch mạo hiểm thay đổi cuộc chơi Xe buýt TPHCM đông khách ngày đầu miễn vé TÊN NGƯỜI SÁNG MÃI TRANG 2-3-4-5

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Dự Lễ kỷ niệm còn có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân. XÂY DỰNG MỘT SIÊU ĐÔ THỊ CHIẾN LƯỢC, ĐA TRUNG TÂM, ĐA CỰC Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc; là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại; tri ân các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, các lực lượng tham gia cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì sự trưởng thành và phát triển của Thành phố mang tên Bác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, đối mặt với muôn vàn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, thành phố đã từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ. CHĂM LO TỐT HƠN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Cán bộ Thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được: công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài. Quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư; ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân Thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người. Thành phố càng mở cửa, càng hội nhập, càng phải giữ vững ổn định chính trị, kỷ cương pháp luật, môi trường hòa bình, an toàn, thân thiện. Nhắc lại, sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt, Người từng nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với Thành phố mang tên Người hôm nay: phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo Thành phố, không chỉ thuộc về hệ thống chính trị, mà còn thuộc về mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Năm mươi năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, năm mươi năm tới, Thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc. HỮU HUY- NGÔ TÙNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành kính dâng hoa trước tượng đài, đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập. Sáng mãi tên Người QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 50 NĂM NGÀY THÀNH PHỐ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

3 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 THỜI SỰ VINH DỰ MANG TÊN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Lễ kỷ niệm là dịp để thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác. Bí thư Thành ủy TPHCM nhắc lại thời khắc lịch sử cách đây đúng 50 năm, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. "Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước", ông Trần Lưu Quang nói. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, việc được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự thiêng liêng, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân và trước lịch sử. Ông cho biết trong suốt 50 năm qua, TPHCM luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự đồng hành của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, kiều bào và bạn bè quốc tế. THỰC HIỆN CHO ĐƯỢC KHÁT VỌNG VÀ MONG MUỐN CỦA BÁC Đánh giá về chặng đường phía trước, ông Trần Lưu Quang cho rằng TPHCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi mở rộng không gian phát triển cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo ông Quang, việc hợp nhất không gian phát triển không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới, mở ra tầm vóc phát triển mới cho thành phố. Cùng với đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM". Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản trị đô thị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân. "Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển", ông Quang nhấn mạnh. Ông Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung, tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn và doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, quyết tâm xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Để mỗi khi nhắc đến TPHCM, mọi người không chỉ hãnh diện về một tên gọi thiêng liêng mà còn tự hào về một thành phố luôn đổi mới, luôn khát vọng vươn lên. Đó là lời hứa của chúng ta với lịch sử, là trách nhiệm của chúng ta đối với hiện tại và là cam kết đối với các thế hệ mai sau", ông Trần Lưu Quang nói thêm. HỮU HUY- NGÔ TÙNG Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Thành phố chưa bao giờ bước đi một mình. Mỗi thành tựu đạt được đều có sự đồng hành, đóng góp của cả nước và sự cần cù, sáng tạo của hàng triệu người dân". Thành phố đã khởi công xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. (Ảnh phối cảnh khu công viên văn hóa Bến Nhà Rồng sau khi hoàn thiện) Chọn ở lại để phát triển cùng thành phố Tại buổi lễ, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng- nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đại diện công dân Thành phố phát biểu bày tỏ niềm tự hào. Bà cho biết, hơn 50 năm qua, bà được chứng kiến thành phố hồi sinh và phát triển từng năm, từng ngày, cùng đồng nghiệp hình thành phát triển Bệnh viện Từ Dũ. 50 năm, đội ngũ y bác sĩ đã từng bước làm chủ kỹ thuật hiện đại, tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực. Đi qua quãng thời gian dài phấn đấu phát triển cùng thành phố, bà cảm nhận được tình cảm, trí tuệ của biết bao nhiêu con người ở đây chứ không chỉ là những thành quả mắt thấy là nhà cao tầng, hạ tầng giao thông. “Tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến Thành phố văn minh, phát triển như ngày hôm nay, xứng đáng với tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề y, chọn Bệnh viện Từ Dũ, chọn ở lại để phát triển cùng thành phố". "Danh hiệu Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một phần thưởng của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết đối với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; không chỉ giữ gìn danh hiệu ấy mà phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển". Bí thư Thành ủy TPHCM TRẦN LƯU QUANG CHUYỆN HÔM NAY Ý tưởng ấy đến từ một người con của Nam bộ thành đồng. Trong bài thơ Ta đi tới, tháng 8/1954, nhà thơ Tố Hữu viết: Ai vô thành phố/ Hồ Chí Minh/Rực rỡ tên vàng. Quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh của Quốc hội khóa VI là một quyết định mang ý nghĩa lịch sử, không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện khát vọng lớn lao về hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc và sự phồn vinh của đất nước. Cùng với đó là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao đối với một thành phố có vị trí đặc biệt của nước ta. Suốt nửa thế kỷ qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một chặng đường đầy gian lao, khó nhọc nhưng cũng không kém phần vinh quang. Đó là đã từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng độc lập, thống nhất, phồn vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời và của cả dân tộc. Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua đói nghèo, lạc hậu và hội nhập cùng thế giới, sánh vai với cường quốc năm châu. Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hành trình 50 năm mang tên Bác không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, quy mô kinh tế hay diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Điều làm nên giá trị bền vững của thành phố chính là việc từng bước hiện thực hóa những giá trị mà tên gọi Hồ Chí Minh gửi gắm: lòng yêu nước, tinh thần phụng sự nhân dân, khát vọng đổi mới, ý chí vượt khó và trách nhiệm tiên phong vì lợi ích chung của đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục sứ mệnh lịch sử của mình, cùng cả nước tiến tới những mục tiêu phía trước cao hơn, to lớn hơn. Cũng vì vậy, trách nhiệm càng nặng nề hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện. Tất cả những nhiệm vụ đó, suy cho cùng đều hướng về một mục tiêu lớn: Hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc của người dân ở siêu đô thị này là những điều cụ thể, thiết thực, sát sườn với cuộc sống. Đó là không còn cảnh bị kẹt xe hay ngập nước triền miên; môi trường không ô nhiễm và ai cũng được hít thở bầu không khí trong lành, không còn kinh sợ với thực phẩm bẩn tràn lan; ai cũng có việc làm và thu nhập ổn định, có chốn an cư, được chăm sóc y tế và con cái đều được đến trường… Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, “đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển”. Vì rằng, nếu người dân không được hay không cảm thấy hạnh phúc thì thành phố dù hiện đại, phồn vinh cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, trong hành trình tiếp theo, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng song trùng với hiện thực hóa hạnh phúc của nhân dân. Đ.D Hiện thực hóa khát vọng TIẾP THEO TRANG 1

4 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 THỜI SỰ Dưới góc nhìn của các chuyên gia, TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội, triển vọng phát triển, vươn lên trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu và khát vọng, TPHCM cần phải tập trung vào những nhóm giải pháp đột phá và trụ cột chiến lược. ĐỔI MỚI THỂ CHẾ THÔNG QUA VIỆC TRAO QUYỀN “LÀM TRƯỚC” PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình (Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia TPHCM), cho rằng trong tầm nhìn dài hạn 100 năm, mục tiêu chiến lược của TPHCM không chỉ là phát triển thêm một ngành kinh tế biển, mà là kiến tạo một cực tăng trưởng biển mang tầm khu vực châu Á. Tại đây, cảng biển nước sâu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, du lịch biển và đổi mới sáng tạo phải được tích hợp thành một hệ sinh thái thống nhất. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, TPHCM định hướng tập trung vào các giải pháp đột phá mang tính chiến lược từ thể chế, hạ tầng cho đến mô hình quản trị vùng. “Đột phá đầu tiên và quan trọng nhất là đổi mới thể chế thông qua việc trao quyền “làm trước” và xây dựng cơ chế sandbox. TPHCM cần được trao quyền xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực phát triển nhanh như kinh tế số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tài chính thay vì chờ khung pháp lý hoàn thiện”, PGS Tình nhấn mạnh. Theo PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, không gian pháp lý này phải đủ linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm giám sát, giới hạn rủi ro và có cơ chế bảo vệ người thực thi khi thực hiện đúng quy trình. Đặc biệt, Trung tâm Tài chính quốc tế cần các cơ chế đặc thù về ngoại hối, thuế, giải quyết tranh chấp thương mại và dịch vụ tài chính xuyên biên giới để kết nối dòng vốn toàn cầu. Về lâu dài, Luật Đô thị đặc biệt cần phân quyền tự chủ mạnh mẽ cho thành phố về quy hoạch, quản lý không gian biển, tự chủ tài chính bằng cách giữ lại tỷ lệ điều tiết ngân sách cao hơn, phát hành trái phiếu đô thị và chủ động thiết kế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. PGS.TS Trần Tình cho rằng, đột phá tiếp theo nằm ở việc phát triển các mô hình đô thị thế hệ mới và xây dựng cụm hạ tầng tích hợp tầm cỡ quốc tế. Trong giai đoạn 2026-2035, TPHCM cần xây dựng cụm logistics và cảng biển quốc tế tích hợp theo mô hình cảng biển - sân bay - khu thương mại tự do. Việc kết nối hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Long Thành và mạng lưới logistics vùng sẽ biến nơi đây thành trung tâm phân phối, dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu. TPHCM cũng cần thí điểm khu thương mại tự do thế hệ mới với cơ chế quản trị đặc biệt, thủ tục hải quan thông minh và chính sách thuế cạnh tranh ngang tầm quốc tế. Song song đó, các mô hình như TOD, quản lý không gian ngầm, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh, kinh tế đêm và phát triển hành lang sông Sài Gòn sẽ là giải pháp cốt lõi để giải quyết áp lực của một siêu đô thị. Bên cạnh đó, thành phố cần đột phá trong chuyển dịch kinh tế dịch vụ và mô hình quản trị siêu vùng. TPHCM định hướng phát triển du lịch biển và công nghiệp văn hóa thành trụ cột kinh tế dịch vụ mới, cụ thể là quy hoạch khu vực Cần Giờ và vùng ven biển thành trung tâm du lịch sinh thái biển, kinh tế đêm, thể thao biển và du lịch hội nghị quốc tế. TẬN DỤNG CƠ HỘI, BẮT KỊP XU HƯỚNG ĐỂ VƯƠN LÊN Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), để tạo động lực tăng trưởng mới, TPHCM tập trung phát triển các trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Bởi sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM sở hữu lợi thế hiếm có khi hội tụ cả hệ thống cảng biển nước sâu, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và không gian đô thị rộng lớn. Đây là điều kiện quan trọng để thành phố cạnh tranh với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực. Ngoài ra, TPHCM cần mở rộng liên kết vùng với Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Lâm Đồng Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, TPHCM luôn giữ vai trò là nơi thử nghiệm những ý tưởng chính sách mới, chủ động tìm lời giải khi thực tiễn vượt khỏi khuôn khổ cũ, tạo cơ sở để Trung ương hoàn thiện và nhân rộng trên phạm vi cả nước. TS MAI NGỌC XUÂN ĐẠT, VIỆN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN, ĐHQG TPHCM, CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU TPHCM NĂM 2025: Dấn thân tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn Thay mặt thế hệ trẻ hôm nay, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, lao động và sáng tạo bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm đối với mảnh đất vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những cống hiến, hy sinh và nỗ lực bền bỉ ấy đã tạo dựng nền tảng để tuổi trẻ hôm nay được sống, học tập, làm việc và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Gần 20 năm trước, tôi đến TPHCM với hành trang của một người trẻ, mang theo nhiều ước mơ, khát vọng và cả những bỡ ngỡ. Nhưng thành phố đã rộng mở vòng tay đón nhận, trao cho tôi những cơ hội học tập, nghiên cứu, rèn luyện và trưởng thành. Tại TPHCM, tôi được lớn lên trong một môi trường giàu khát vọng đổi mới, được tiếp cận các phòng thí nghiệm, các nhóm nghiên cứu và từng bước thực hiện những công trình khoa học đầu tiên của mình. Chính từ thành phố này, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và y học chính xác - một lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại, có nhiều tiềm năng nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và cá thể hóa phác đồ điều trị cho người bệnh ung thư. Đạt được nhiều kết quả khoa học và được cộng đồng học thuật quốc tế ghi nhận, tuy nhiên, với tôi, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những công bố quốc tế mà còn ở việc các kết quả nghiên cứu của mình có tiềm năng ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Tại TPHCM, người trẻ chúng tôi được thành phố bền bỉ vun đắp tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh dấn thân và khát vọng cống hiến thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các phong trào tình nguyện. Người trẻ được trao cơ hội để trưởng thành, được khích lệ, dấn thân, được học cách sống vì cộng đồng và hiểu rằng giá trị của tri thức chỉ thật sự trọn vẹn khi được dùng để phụng sự Tổ quốc, thành phố và nhân dân. Học tập, nghiên cứu và cống hiến cho thành phố mang tên Bác và cho đất nước vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm mà tôi luôn trân trọng. Đó cũng là cách tôi và nhiều bạn trẻ hôm nay mong muốn tri ân thành phố mang tên Bác bằng tinh thần học tập không ngừng, bằng lao động sáng tạo và bằng những đóng góp thiết thực cho tương lai của thành phố và đất nước. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chủ động hiến kế, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dấn thân tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của thành phố. NGÔ TÙNG (ghi) THS.NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG - GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TPHCM (HUTECH): Bệ phóng cho mọi ý tưởng được hiện thực hóa Kỳ vọng lớn nhất đối với TPHCM lúc này là xây dựng một nền an sinh vững chãi, để thành phố thực sự trở thành quê hương thứ hai chứ không phải chốn tạm cư của hàng triệu lao động trẻ xa quê. Thành phố cần những chính sách nhà ở xã hội quyết liệt, thực chất để người trẻ lập nghiệp có thể sở hữu một mái nhà hợp túi tiền, đi đôi với hệ thống giáo dục, y tế công lập công bằng. Chỉ khi giải được bài toán an cư, giúp họ an tâm lạc nghiệp, TPHCM mới giữ chân được nguồn lực vàng để cống hiến trọn vẹn cho sự phát triển chung. Song song đó, tôi cũng háo hức đón chờ ngày thành phố rũ bỏ tấm áo hạ tầng đã quá chật chội để khoác lên mình 50 NĂM NGÀY THÀNH PHỐ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH VINH DỰ MANG TÊN Tập trung vào các giải pháp đột phá và trụ cột chiến lược Chuyên gia cho rằng TPHCM cần đẩy nhanh đầu tư hệ thống giao thông công cộng và các tuyến giao thông kết nối liên vùng ẢNH: PHẠM THỌ PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia TPHCM

5 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 diện mạo của một đô thị hiện đại, văn minh và bền vững. Người dân kỳ vọng thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ bằng những siêu công trình đột phá, giải quyết dứt điểm các nỗi ám ảnh kinh niên như ngập nước, kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Hệ thống đường sắt đô thị cần được kết nối đồng bộ, toàn diện; các không gian ngầm và mạng lưới giao thông thông minh phải được khai thác tối đa. Những biểu tượng mới như Đô thị sáng tạo phía Đông hay Trung tâm Tài chính quốc tế Thủ Thiêm phải được hoàn thiện để định hình một diện mạo cảnh quan xanh, hiện đại, đưa thành phố tự tin sánh ngang với các trung tâm lớn trong khu vực. Cuối cùng, sức sống và tương lai của TPHCM nằm ở tư duy, nhiệt huyết của thế hệ tri thức và sinh viên trẻ - nguồn tài nguyên vô giá để thành phố tiến vào kỷ nguyên kinh tế số. Kỳ vọng đặt ra là thành phố phải chủ động mở đường bằng các cơ chế đột phá, từ việc cấp học bổng, lập quỹ đầu tư khởi nghiệp mạo hiểm, đến việc tạo không gian cho người trẻ tham gia phản biện và quản lý đô thị. TPHCM cần trở thành bệ phóng, một trung tâm đổi mới sáng tạo, để mọi ý tưởng của tri thức trẻ đều được trân trọng và hiện thực hóa. DUY QUANG (ghi) nhằm hình thành một không gian phát triển kinh tế rộng lớn, gia tăng khả năng kết nối và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng kinh tế phía Nam. Do đó, TPHCM cần tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “ba vùng - ba hành lang” để khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực. Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, khu vực TPHCM hiện hữu sẽ tập trung phát triển tài chính quốc tế, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bình Dương trước đây tiếp tục giữ vai trò trung tâm công nghiệp, sản xuất công nghệ cao; trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch biển. Sự phân công chức năng rõ ràng sẽ giúp các khu vực phát huy thế mạnh riêng, đồng thời tạo nên hệ sinh thái kinh tế liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh nội vùng. “Đối với phát triển đô thị, tôi cho rằng cần nghiên cứu áp dụng mô hình “thành phố 45 phút”, tiến tới “thành phố 30 phút” và xa hơn là “thành phố 20 phút”. Theo mô hình này, người dân có thể tiếp cận nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các dịch vụ thiết yếu trong khoảng thời gian di chuyển ngắn”, ông nói và cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu trên, cần đẩy nhanh đầu tư hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, đường sắt nhẹ, monorail và các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Đặc biệt, TPHCM phải phát triển mạnh kinh tế biển gắn với logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế xanh. Song song đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học và các ngành kinh tế tri thức nhằm đa dạng hóa động lực tăng trưởng. Như vậy, nếu tận dụng hiệu quả các cơ hội từ không gian phát triển mới, hạ tầng chiến lược và xu hướng chuyển dịch kinh tế toàn cầu, TPHCM hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một siêu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á trong những thập niên tới. UYÊN PHƯƠNG- DUY QUANG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình (Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia TPHCM), cho rằng thông qua Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM cần xây dựng mô hình quản trị vùng biển, hệ thống cảng và logistics theo cơ chế liên thông với các địa phương trong vùng Đông Nam bộ. Định hướng này dịch chuyển từ tư duy cạnh tranh giữa các địa phương riêng lẻ sang tư duy cạnh tranh giữa các siêu vùng đô thị và các cụm kinh tế biển quốc tế, biến biển từ vùng ven trở thành mặt tiền phát triển, tạo động lực thịnh vượng lâu dài cho TPHCM, vùng Nam Bộ và cả Việt Nam. Sáng 2/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quân đội đã nỗ lực đoàn kết và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với nhiều kết quả đột phá và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường ổn định và thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế-xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước. Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sỹ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là Bộ Quốc phòng và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. PV (Theo TTXVN) Ngày 2/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà lực lượng CAND đã xác định, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, lực lượng CAND tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được. Lực lượng CAND cần tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; phát hiện được các xu hướng, các chuyển dịch, các thay đổi chiến lược để không chỉ cảnh báo nguy cơ mà phải đề xuất chủ trương, giải pháp và đối sách, chủ động phòng ngừa. Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý tập trung xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới. Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thao túng thị trường, trục lợi chính sách, tài chính - ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lừa đảo… Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung tối đa để thu hồi tài sản thất thoát. LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao; nhận diện nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn tới đây, Thủ tướng khẳng định lực lượng CAND không chỉ là “thanh bảo kiếm” của Đảng và Nhà nước, là “lá chắn thép” để bảo vệ an ninh Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, mà còn góp phần bảo vệ tương lai phát triển lâu dài của đất nước, tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên... Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 Xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, lực lượng Công an Nhân dân tập trung xây dựng “lá chắn” an ninh kinh tế và “tường lửa” quốc gia trên không gian mạng. Đây là hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

Ngay từ mốc điểm cơ bản từ 15 điểm trở lên, khối D01 đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn với hơn 274.000 thí sinh, bỏ xa tổ hợp đứng thứ hai là C00 vốn đạt hơn 165.000 em. Ở mức điểm từ 20 trở lên, vị thế dẫn đầu của D01 tiếp tục được củng cố vững chắc với 124.361 lượt thí sinh. Con số này bỏ xa tổ hợp đứng thứ hai là A00 (Toán, Lí, Hóa) khi chỉ đạt 75.864 lượt. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về C00 với 66.912 lượt và A01 với 50.240 lượt. Đáng chú ý, tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) vốn thường có tỉ lệ thí sinh đạt mức 20 điểm khá tốt, năm nay lại lọt thỏm ở vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 19.471 em, chưa bằng 1/6 số lượng của tổ hợp D01. Sự áp đảo của tổ hợp D01 vẫn tiếp diễn ở phân khúc điểm khá. Tại mức 22 điểm, nguồn tuyển của nó vẫn giữ vị trí cao nhất với 62.243 lượt thí sinh, vượt tổ hợp tiếp theo là A00 khoảng 11.000 lượt. Thế nhưng, sự thay đổi lớn đã xảy ra khi dữ liệu chạm đến ngưỡng điểm giỏi. Từ mốc 27 điểm trở lên, số lượng thí sinh của hai tổ hợp dồi dào nhất là D01 và C00 bất ngờ lao dốc. Tổ hợp D01 lúc này chỉ còn lại 535 em, và C00 cũng chỉ còn 534 em. Trái ngược hoàn toàn với xu hướng giảm sâu đó, hai tổ hợp A00 và B00 lại chứng minh đây mới là “sân chơi” chiếm ưu thế tuyệt đối của những thí sinh xuất sắc. Cụ thể, tại mức từ 27 điểm trở lên, tổ hợp A00 sở hữu tới 3.338 em, gấp 6 lần tổ hợp D01. Tổ hợp B00 cũng ghi nhận 1.519 em, gấp gần 3 lần D01. Sự phân hóa này càng đẩy lên cao ở mức điểm gần như tuyệt đối từ 29 trở lên. Khi đó, tổ hợp A00 dẫn đầu cả nước với 191 thủ khoa và á khoa, khối B00 bám sát với 158 em. Trong khi đó, tổ hợp C00 hoàn toàn vắng bóng không có bất kì thí sinh nào chạm tới ngưỡng này, và tổ hợp D01 cũng chỉ có vỏn vẹn 2 thí sinh góp mặt. Sự phân bố nguồn tuyển này dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến điểm chuẩn của các trường ĐH. Đối với các trường hoặc ngành học xét tuyển ở mốc 24-26 điểm, nguồn tuyển của tổ hợp A00 vẫn sẽ rất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh. Tuy nhiên, nếu các trường đặt mức điểm chuẩn từ 26-27 điểm trở lên, độ cạnh tranh giữa các thí sinh tốp đầu ở khối tự nhiên sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Ở chiều ngược lại, nếu một ngành học nào đó dự kiến lấy điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên ở hai tổ hợp C00 và D01, đây chắc chắn sẽ là một thử thách nghiệt ngã và là “cánh cửa hẹp” đối với mọi thí sinh năm nay. HOA BAN 6 n Thứ Sáu n Ngày 3/7/2026 KHOA GIÁO LỰA CHỌN “NGƯỢC” Trên fanpage của nhóm phụ huynh có hàng trăm nghìn thành viên, một phụ huynh chia sẻ do không nắm rõ về lựa chọn môn thi tốt nghiệp cũng như không tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường ĐH, nên con đăng kí thi 4 môn Toán, Ngữ văn, Công nghệ-Nông nghiệp, Giáo dục kinh tế và Pháp luật. Điểm thi trung bình 4 môn đạt 7,6/môn, vị này băn khoăn lựa chọn trường, ngành phù hợp. Nhiều phụ huynh khẳng định, đây là một bài toán “ngược” của gia đình. Bởi phải lựa chọn ngành học theo khả năng, sở thích trước, từ đó lựa chọn tổ hợp xét tuyển, tương đương với môn thi. Với bài toán ngược như trên, phụ huynh và thí sinh sẽ gặp khó khăn. Thứ nhất, với 4 môn đã thi, các tổ hợp được hình thành gần như rất ít trường sử dụng để xét tuyển. Thứ hai, thí sinh bị động hoàn toàn trong chọn trường, chọn ngành. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Hà Đông, Hà Nội đang đứng ngồi không yên trước kết quả thi của con. Với tổng điểm 3 môn tổ hợp D01 chỉ đạt 16 điểm, vừa qua điểm sàn của Bộ GD&ĐT, chị Thanh đang định hướng con đi học nghề hoặc xét học bạ vào một số trường ĐH vừa sức. Trong khi đó, chồng chị lại đề xuất cho con vào quân ngũ rèn luyện một thời gian. Vừa bất đồng ý kiến với chồng, vừa phải cùng con tìm cơ hội học phù hợp, chỉ sau một ngày, chị Thanh thấy kiệt sức. Sau khi biết phổ điểm các tổ hợp truyền thống, phổ điểm các môn thi tốt nghiệp, nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã công bố điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến để định hướng thí sinh. Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22-26 điểm tại trụ sở chính Hà Nội; hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh và Đà Nẵng có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19-23 điểm. ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng kí xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 là 19/30 điểm đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có). Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có). Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng Hướng dẫn và Quy chế tuyển sinh hiện hành của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ GD&ĐT. TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân dự báo điểm chuẩn vào trường dao động từ 23-28,5 điểm theo xu hướng giảm nhẹ 0,25 điểm. Tuy nhiên, một số ngành nóng dự báo tăng từ 0,25-0,5 điểm. Hiện nay, thí sinh bắt đầu đăng kí nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Đây là quy định bắt buộc đối với tất cả thí sinh muốn tham gia xét tuyển ĐH năm 2026. Thí sinh chỉ cần đăng kí nguyện vọng và đưa các dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm các kì thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế (nếu có), không cần lựa chọn phương thức xét tuyển, không lựa chọn tổ hợp. Từ dữ liệu của thí sinh, hệ thống khi lọc ảo sẽ chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển có lợi nhất. XÉT HỌC BẠ VẪN LÀ ẨN SỐ Phân tích về phổ điểm của kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức khẳng định, về cơ bản đánh giá học bạ vẫn luôn cao hơn so với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Việc nhiều trường, nhất là các trường tốp không xét tuyển ĐH bằng học bạ là có cơ sở. Theo GS. Nguyễn Đình Đức, mặc dù ngày càng có nhiều trường sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, các bài thi riêng để tuyển sinh, nhưng hiện nay tất cả các trường ĐH vẫn sử dụng kết quả thi THPT như một phương thức quan trọng trong tuyển sinh. Với phổ điểm mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, có thể thấy năm nay, đề thi có sự phân hóa tốt hơn hầu hết ở tất cả các môn. Ông Đức dự báo điểm chuẩn năm nay có thể giảm từ 1-3 điểm ở các tổ hợp như A01 (Toán, Lí, Anh) và C00 (Văn, Sử, Địa) ở những ngành tốp. Với các trường nhóm dưới, hoặc với các ngành xét trong phổ điểm trung bình ở mức mọi năm từ khoảng 15-21 điểm, thì điểm xét tuyển năm nay sẽ khá ổn định trong biên độ dao động trên dưới 1 điểm. GS. Nguyễn Đình Đức đưa ra một số đề xuất. Thứ nhất, phải cải thiện, đổi mới hơn nữa cách dạy và học tiếng Anh ở bậc THPT. Thứ hai, phải đẩy mạnh việc giáo dục STEM, nâng cao năng lực môn Toán và các môn khoa học tự nhiên trong các trường THPT. Ở thời đại 4.0, đây là những kiến thức nền tảng cốt lõi, cần trang bị tốt cho học sinh. Thứ ba, các môn khoa học xã hội đề thi cần phân hóa hơn, đặc biệt môn Ngữ văn cần cải tiến hơn nữa trong việc ra đề thi. Việc phân tích phổ điểm và các chỉ số đối sánh so với học bạ, so sánh phổ điểm giữa các môn, giữa các địa phương, vùng miền giúp các nhà quản lí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về năng lực thí sinh, chất lượng dạy và học, chất lượng kiểm tra đánh giá, chất lượng giáo dục THPT. Các trường ĐH hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng kết quả THPT như một phương thức tuyển sinh quan trọng. NGHIÊM HUÊ Ngay sau khi các Sở GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi và 5 tổ hợp truyền thống, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) bắt đầu công bố thông tin tuyển sinh. Dự báo điểm chuẩn năm nay những ngành tốp sẽ tăng, các ngành còn lại có xu hướng giảm. Xét trên bức tranh tổng thể, tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) chính là tổ hợp có nguồn tuyển dồi dào nhất hiện nay. Tổ hợp nào có nguồn tuyển dồi dào? TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7. Thí sinh xét tuyển đại học năm 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Thí sinh tham gia trải nghiệm một ngày là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ẢNH: NTCC Dự báo điểm chuẩn phân hóa mạnh

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