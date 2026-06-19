Báo Tiền Phong số 170

THỨ SÁU 19/6/2026 Số 170 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 7 TRANG 12 TRANG 16 Hội phải là điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần Mở “đường băng” cho thanh niên khởi nghiệp thực chiến TRANG 3 3 ĐỊNH HƯỚNG LỚN NHẰM NÂNG TẦM CHIẾN LƯỢC ASEAN-NGA Sau cuộc chiến đẫm máu, Mỹ trở về vạch xuất phát với Iran Điều tra, xử lý nghiêm vụ dự án sân bay Long Thành TRANG 8-9 TRANG 14 VÌ SAO CÁC ĐỘI TUYỂN CHÂU ÂU KHỞI ĐẦU TRẦY TRẬT? Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện A80 ẢNH: VIỆT HƯNG TRANG 2-3-5 Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng báo Tiền Phong SỨC HÚT TỪ NHỮNG “ĐẠI TIỆC” ÂM NHẠC MIỄN PHÍ Khán giả phát sốt săn vé concert Thanh Xuân

Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hằng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Ngày nay, người dân học tập, làm việc, giao tiếp, mua bán, giải trí, bày tỏ quan điểm và tham gia các vấn đề xã hội qua các nền tảng trực tuyến. Dòng chảy thông tin nhanh và đa dạng đem lại cơ hội lớn cho phổ biến tri thức, cho dân chủ xã hội và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của Nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Công nghệ giúp báo chí gần người dân hơn và nhận phản hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động tán phát thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín cá nhân, tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương 84,2% dân số, và khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội. Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu. Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, vừa phải cạnh tranh trực tiếp với dòng nội dung khổng lồ do các nền tảng và người dùng tạo ra từng giờ, từng phút. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. ​Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Nhiều vấn đề hiện nay, từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, chính sách an sinh đến biến động kinh tế quốc tế, đều khó nắm bắt nếu chỉ đọc những mẩu tin rời rạc. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực: chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng, càng phải thống nhất chuẩn mực. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số; đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và chuyển tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí lớn, uy tín trên thế giới hiện đều đầu tư rất lớn cho việc xây dựng dữ liệu và dành nguồn nhân lực đáng kể cho công tác dữ liệu. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới. Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng chuyển tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Thành tựu đổi mới, văn hóa dân tộc, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cần được trình bày bằng sản phẩm hấp dẫn, dữ liệu thuyết phục. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí số không đối lập với mục tiêu và các định hướng của báo chí cách mạng. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị - xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai 2 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 THỜI SỰ Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết “Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ẢNH: TTXVN QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga và ASEAN cần đưa thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 10 năm tới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ, an ninh sinh học, năng lượng hạt nhân dân sự, kết nối, logistics… Trong bối cảnh các biến động khó lường tác động sâu sắc đến an ninh và phát triển của nhiều quốc gia và khu vực, lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ hai bên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức và đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Do đó, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga không chỉ là một sự kiện, mà còn là khởi đầu của một chương hợp tác mới thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn. Hai bên cam kết tăng cường đối thoại cấp cao, hợp tác sâu rộng và thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân… và các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, AI, an ninh mạng, hợp tác biển… Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh lương thực và chuỗi cung ứng nông nghiệp. Hợp tác văn hóa cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm gắn kết hơn nữa hai khu vực. Bên cạnh đó, để mở rộng không gian hợp tác, ASEAN và Nga nhất trí tăng cường liên kết ASEAN-Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có giữa EAEU với Việt Nam và với Singapore, đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với SCO, và trao đổi các khả năng hợp tác với BRICS... Các nước đề cao đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, ứng xử trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, với ASEAN đóng vai trò trung tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. THÚC ĐẨY QUAN HỆ ASEAN-NGA HIỆU QUẢ VÀ THỰC CHẤT Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng khẳng định, trước những biến động phức tạp, khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Việt Nam ủng hộ việc giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, UNCLOS 1982, cùng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, hy vọng các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận, hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất. Thứ nhất, nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc, giá trị cốt lõi hai bên cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai, hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa, du lịch. Thứ ba, nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp; nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng. Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga trong năm 2027. BÌNH GIANG 3 định hướng lớn nhằm nâng tầm chiến lược ASEAN-Nga Kết thúc Hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua Tuyên bố Kazan 2026 "ASEAN-Nga: Đoàn kết trong đa dạng - 35 năm đồng hành", Tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng và Tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa, cùng Kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030. Dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga ngày 18/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN ẢNH: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga ẢNH: TTXVN thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Cần tránh tình trạng đăng trước kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời ba câu hỏi: có đúng không, có cần thiết không, có ích cho xã hội không? Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới: chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh Luật Báo chí số 126/2025/ QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm; các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí Cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa - thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG:

4 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 THỜI SỰ Sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. SÁNG TẠO VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, nghệ sĩ, vận động viên, doanh nhân, công nhân, nông dân tiêu biểu, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp và nữ cấp ủy, tăng so với nhiệm kỳ trước. Nhiều đại biểu thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, tham gia tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, trên các diễn đàn quốc tế, các nữ đại biểu Việt Nam luôn tự tin, chủ động, đóng góp nhiều sáng kiến, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về bình đẳng giới. Bên cạnh đó, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình tiếp tục được chị em gìn giữ, phát huy, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ứng xử văn minh, môi trường lành mạnh, bình đẳng, tiến bộ. Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, dù bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. “Vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, đề án rất có ý nghĩa như “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... mang lại hiệu quả thiết thực...”, Chủ tịch Quốc hội nêu. HỘI PHẢI GẦN GŨI, LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU PHỤ NỮ Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đề ra cho nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ XI và đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày. Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em. “Xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Hội phải là điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NHƯ Ý Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sáng 18/6, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, hội nghị đã bầu 24 người vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; bầu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII cũng được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, gồm: bà Trần Lan Phương; bà Nguyễn Thị Minh Hương; bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa: XII, XIII, XIV, từng trải qua nhiều cương vị công tác: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Từ tháng 3/2026, bà giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Bà Lê Thị Thủy tiếp tục làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy ẢNH: NHƯ Ý

Cùng tham gia đoàn công tác T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Lâm Tùng - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Lương Minh Trường - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Về phía báo Tiền Phong, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập; nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập: Nhà báo Trần Công Hùng - Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong điện tử; nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện cùng các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI Tại buổi gặp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Tiền Phong luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; đồng thời mong muốn báo tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn giao phó. Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, tuần tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Theo đó, anh Bùi Quang Huy đề nghị đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo tập trung cao điểm cho công tác tuyên truyền trước thềm Đại hội. Trong đó, chú trọng xây dựng các bài, tuyến bài giới thiệu những đoàn viên, cán bộ Đoàn tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những cơ sở Đoàn có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Đồng thời, báo Tiền Phong cần quan tâm phản ánh những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của họ khi đảm nhiệm công tác trong địa bàn rộng, thiếu nhân sự. Trao đổi về chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết đây là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Theo anh Bùi Quang Huy, các cơ quan báo chí của Đoàn đều có bề dày truyền thống, lịch sử phát triển lâu năm, đồng thời khẳng định được vị thế, uy tín và có nhiều đóng góp quan trọng. Trong bối cảnh việc sắp xếp các cơ quan báo chí đang được triển khai theo chủ trương chung, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục theo sát tình hình, chủ động nghiên cứu và đề xuất những phương án phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu đổi mới, tinh gọn tổ chức với việc phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí thuộc Đoàn. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo giữ vững tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, lạc quan, tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phát biểu đáp từ tại buổi gặp mặt, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ xúc động khi tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của báo được đón đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tới thăm và chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. TIẾP TỤC GHI DẤU ẤN Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước sự quan tâm, đồng hành của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cá nhân đồng chí Bí thư thứ nhất trong suốt thời gian qua. Những chia sẻ, định hướng của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh và động lực cho đội ngũ cán bộ, phóng viên. báo Tiền Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo về hoạt động của tòa soạn trong 6 tháng đầu năm, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chung, song, báo Tiền Phong vẫn duy trì được sự ổn định trong hoạt động chuyên môn và đạt những kết quả tích cực. Công tác kinh tế báo chí ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, đời sống cán bộ, phóng viên, người lao động được duy trì, bảo đảm. Đặc biệt, báo Tiền Phong tiếp tục ghi dấu ấn với 3 giải thưởng tại Giải Báo chí Quốc gia năm nay. Hiện, báo Tiền Phong đang khẩn trương hoàn thiện số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Ngoài ra, báo cũng vinh dự được T.Ư Đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức chương trình nghệ thuật “Concert Thanh Xuân” chào mừng thành công của Đại hội. Thay mặt Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, người lao động của báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng xin hứa, tập thể báo Tiền Phong sẽ luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đoàn, truyền thông hiệu quả nhất cho các sự kiện trọng đại và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban Bí thư tin tưởng giao phó. CHÂU LINH Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 18/6, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động báo Tiền Phong. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ẢNH: DUY PHẠM Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: DUY PHẠM 5 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 THỜI SỰ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Tiền Phong giữ vững tinh thần đoàn kết, bình tĩnh, lạc quan, tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2026): Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tiền Phong ẢNH: DUY PHẠM Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chúc mừng báo Tiền Phong

6 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 KHOA GIÁO NGUYÊN TẮC CỐT LÕI KHI CHỌN MÔN Theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bước vào lớp 10, học sinh sẽ phải hoàn thành tám môn học bắt buộc là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục của địa phương và Lịch sử. Bên cạnh trục cốt lõi này, các em được quyền lựa chọn thêm bốn môn trong số chín môn tự chọn gồm Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc và Mĩ thuật, đồng thời phải lựa chọn các chuyên đề học tập khác nhau. Quyết định lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ đầu cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây chính là cái nôi để học sinh phát huy tối đa năng lực, sở trường cá nhân, tạo tiền đề vững chắc cho việc định hình tổ hợp xét tuyển đại học và ngành nghề tương lai. Việc chọn sai hướng, không phù hợp với năng lực hay sở thích có thể khiến học sinh gặp muôn vàn khó khăn trong học tập, thậm chí buộc phải thay đổi lộ trình nghề nghiệp sau này. Là một trong những địa phương công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 sớm trên toàn quốc, câu chuyện tại Ninh Bình phản ánh rõ nét thực tế chuẩn bị của các gia đình. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (xã Vũ Dương) chia sẻ niềm vui khi con trai trúng tuyển vào Trường THPT Tống Văn Trân. Ngay sau đó, chị nhận được thông tin từ nhà trường về kế hoạch sắp xếp các lớp học theo tổ hợp định hướng sẵn. Trường bố trí bốn lớp chọn các môn Vật lí, Sinh học, Hóa học, Tin học hướng tới tổ hợp xét tuyển đại học A00 gồm Toán, Lí, Hóa. Một lớp khác gồm Vật lí, Sinh học, Tin học, Hóa học nhưng định hướng chuyên sâu cho tổ hợp B00 với các môn Toán, Hóa, Sinh. Đối với nhóm ngành công nghệ và ngôn ngữ, trường dành năm lớp chọn môn Vật lí, Tin học, Hóa học, Công nghệ Công nghiệp hướng đến tổ hợp A01 gồm Toán, Vật lí, tiếng Anh và ba lớp chọn môn Công nghệ Công nghiệp, Sinh học, Địa lí, Kinh tế và Pháp luật định hướng tổ hợp D01 gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng năng lực của con và tham khảo ý kiến từ các giáo viên bậc trung học cơ sở, chị Hiền đã quyết định đăng kí nguyện vọng một vào lớp định hướng tổ hợp D01 và nguyện vọng hai vào lớp định hướng tổ hợp A01. Dù vậy, thực tế cho thấy, không phải phụ huynh nào cũng hiểu thấu đáo bản chất của việc chọn lớp theo môn tự chọn và định hướng xét tuyển đại học từ sớm. Thầy Lê Hồng Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp gỡ toàn thể phụ huynh có con trúng tuyển vào ngày 20/6 để phổ biến chi tiết về chương trình và các tổ hợp đào tạo trong năm học mới. Theo thầy Chung, nguyên tắc cốt lõi khi đăng kí tổ hợp là phải dựa trên hai yếu tố then chốt: năng lực học tập thực tế và nguyện vọng nghề nghiệp tương lai của học sinh. Nhìn lại những năm đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, vị hiệu trưởng này chia sẻ tình trạng nhiều học sinh xin đổi môn, đổi tổ hợp sau một thời gian theo học vì cảm thấy quá tải. Đáng chú ý, làn sóng chuyển đổi phần lớn diễn ra ở những em ban đầu chọn các môn khoa học tự nhiên, sau đó phải xin chuyển sang nhóm ngành khoa học xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do kiến thức các môn khoa học tự nhiên ở bậc THPT nặng và chuyên sâu hơn rất nhiều so với bậc THCS - môn Khoa học tự nhiên chung đã được tách thành ba môn độc lập là Vật lí, Hóa học và Sinh học, khiến nhiều học sinh bị đuối sức khi chạy đua theo lộ trình ban đầu. Thời gian gần đây, nhờ được tư vấn từ đầu nên việc đổi môn đã giảm đáng kể. NHÀ TRƯỜNG THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC Đồng quan điểm về những hệ lụy của việc chọn sai hướng, cô Nguyễn Tuyết Thanh, giáo viên môn Địa lí bậc THPT tại Ninh Bình ngậm ngùi chia sẻ câu chuyện thực tế về những học sinh đến tận lớp 12 vẫn xin chuyển lớp vì “xác định sai tổ hợp xét tuyển đại học”. Nhiều em từ năm lớp 10 đã chọn các môn khoa học xã hội với mục tiêu theo đuổi tổ hợp C00 gồm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí. Tuy nhiên, trước sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh của các trường đại học những năm gần đây, khi tổ hợp C00 mất vị thế, thậm chí nhiều ngành không tuyển, các em buộc phải chuyển trọng tâm sang ôn tập các tổ hợp khác để tìm kiếm cơ hội. Thực trạng này đã diễn ra liên tiếp trong hai năm trở lại đây, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính chiến lược trong việc chọn môn từ đầu cấp. Số liệu thống kê mới nhất từ Bộ GD&ĐT chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch xu hướng này. Năm nay, toàn quốc ghi nhận gần 714.000 lượt thí sinh lựa chọn bộ ba môn khoa học tự nhiên là Vật lí, Hóa học, Sinh học, trong khi có gần 940.000 lượt thí sinh chọn bộ ba môn khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Khoảng cách về số lượng thí sinh giữa hai khối ngành đã được thu hẹp đáng kể. Điều này phản ánh rõ xu hướng học sinh ngày càng chủ động lựa chọn môn thi gắn liền với định hướng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển sinh đại học thực tế, giáo dục STEM và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày một gia tăng. Nhận định về bức tranh toàn cảnh, thầy Lê Hồng Chung khẳng định, đây là một xu hướng tất yếu của giáo dục hiện đại. Chính vì lẽ đó, tại các trường THPT hiện nay, mô hình các lớp học thuần túy định hướng tổ hợp C00 gần như đã không tồn tại. Thay vào đó, trong danh mục các môn lựa chọn ở hầu hết các lớp đều có sự xuất hiện của môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lí. Việc lựa chọn tổ hợp A01 mang lại lợi thế kép cho học sinh khi vừa có thể xét tuyển vào các trường khối kĩ thuật, vừa mở rộng cửa vào các trường khối kinh tế. Trong bối cảnh tiếng Anh luôn là thế mạnh sẵn có của học sinh thủ đô, nếu chọn tổ hợp D01, cơ hội sẽ tập trung vào khối ngành kinh tế, còn tổ hợp A00 lại nghiêng hẳn về khối trường kĩ thuật. Tổ hợp A01 chính là giải pháp dung hòa hoàn hảo cả hai khối ngành này, giúp biên độ lựa chọn ngành nghề của các thí sinh trở nên rộng mở và an toàn hơn trước ngưỡng cửa đại học. NGHIÊM HUÊ Cân nhắc lựa chọn môn lớp 10 để tránh lệch pha Thầy Lê Hồng Chung đưa ra hai nguyên tắc lựa chọn môn học lớp 10 là dựa trên năng lực của thí sinh và định hướng xét tuyển đại học sau này. Hôm nay (19/6), Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập cũng như THPT chuyên năm học 2026-2027. Ngay sau khi biết kết quả, nhiều đơn vị chủ động tổ chức ngày hội tư vấn nhằm định hướng, tìm hiểu nguyện vọng chọn tổ hợp môn học cho phụ huynh và các tân học sinh. Thí sinh thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Theo nhận định từ một giám thị chấm thi, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay có xu hướng thấp hơn so với mọi năm. Khảo sát sơ bộ qua hơn 20 xấp bài thi (mỗi xấp tương đương 24 bài), mức điểm phổ biến dao động trong khoảng từ 5 đến 8 điểm. Vị giám khảo này nói thêm, điểm thi của cô làm giám khảo gần như vắng bóng các bài thi đạt điểm 9 trở lên. Ngược lại, các giám khảo lại nhìn nhận môn Tiếng Anh có phổ điểm khá cao. Tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm khá (từ 6,5 đến 7 điểm) chiếm tỷ trọng lớn. Một giám khảo chấm thi chia sẻ khá bất ngờ khi chất lượng làm bài của thí sinh khá đồng đều. Nhiều phòng thi thuộc khu vực 1 không xuất hiện bài thi nào dưới điểm trung bình, trong khi số lượng bài thi đạt điểm 9 và điểm 10 tăng đáng kể. Theo chia sẻ từ các giám khảo, phổ điểm môn Toán năm nay tập trung chủ yếu trong khoảng từ 5 đến 7,5 điểm. Số lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên giảm đáng kể so với các năm trước, trong khi điểm 9 trở lên không nhiều và toàn thành phố chỉ ghi nhận vài chục thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. Tuy vậy, tín hiệu tích cực là tỷ lệ bài thi dưới trung bình đã giảm so với năm ngoái. Tại một số tổ chấm, mức điểm phổ biến cũng được ghi nhận dao động từ 6 đến 7,5 điểm. Tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm so với năm trước, song số lượng bài đạt mức điểm giỏi không nhiều. ANH NHÀN TPHCM công bố điểm thi lớp 10 Hội đồng chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi và đang thực hiện các bước cuối cùng như lên điểm, đối sánh dữ liệu để chuẩn bị chính thức công bố kết quả vào 9 giờ sáng 19/6. Thí sinh, phụ huynh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ 9h sáng 19/6

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