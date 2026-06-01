Báo Tiền Phong số 152

TRANG 7 Một thế hệ mới đã trỗi dậy THỨ HAI 1/6/2026 Số 152 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 8-9 Vàng lao dốc, người ôm bỏng tay TRANG 13 TRANG 6 TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Đề thi tiếp cận yêu cầu thực tế CẠM BẪY MỖI NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ GIAO MỘT CƠ QUAN CHỦ TRÌ TRANG 4-5 VIỆT NAM VÀ PHILIPPINES CHIA SẺ NHIỀU LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Manila, Philippines ẢNH: TTXVN TRANG 2-3 Bảo vệ trẻ em khỏi những tổn thương thật từ thế giới ảo Hạn chế cho con sử dụng điện thoại Ngăn thông tin độc hại ngay trên đường truyền Giải mã hiện tượng anh trai tiếp tục “đại náo” TRANG 15 PSG TỔ CHỨC LỄ RƯỚC CÚP C1 LỚN CHƯA TỪNG CÓ CHUYỆN HÔM NAY Nơi để trở về... XEM TIẾP TRANG 13 n NGUYỄN TUẤN Bạn tôi phàn nàn, ngày nay cha mẹ bận rộn với công việc, con cái bận rộn với lịch học dày đặc. Những cuộc trò chuyện trong gia đình ngày càng ngắn lại. bủa vây trẻ em THẾ GIỚI ẢO:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 - 1/6, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Đối thoại chính sách quốc phòng và Nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương. Các cơ chế này giúp hai nước tăng cường trao đổi chiến lược, chia sẻ quan điểm và xử lý hiệu quả các vấn đề cùng quan tâm. Việt Nam và Philippines cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác. Hai nước cùng coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hướng tới xây dựng một khu vực Đông Nam Á đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững. Hợp tác biển và đại dương tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia biển, có lợi ích thiết thân trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Hai nước đã thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và phối hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất hơn. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần củng cố lòng tin chiến lược và đóng góp tích cực vào ổn định chung của khu vực. Về kinh tế, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đang có nhiều bước tiến tích cực. Philippines hiện là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Việt Nam và Philippines có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila ẢNH: TTXVN “Có thể khẳng định rằng, với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6 theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Philippines sau gần một thập niên từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2015, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về lợi ích phát triển và tầm nhìn đối với khu vực. Trải qua gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã xây dựng được nền tảng hợp tác ngày càng vững chắc trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân. Những năm gần đây, trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, lòng tin chính trị tiếp tục được củng cố, trong khi hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Philippines hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong ASEAN. Hợp tác về an ninh lương thực, đặc biệt là thương mại gạo, đã trở thành một trong những trụ cột nổi bật trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đều đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, kinh tế số, hạ tầng, công nghệ cao hay đổi mới sáng tạo vẫn còn rất lớn. Vì vậy, một trong những kỳ vọng được nhắc đến nhiều nhất trong chuyến thăm lần này là hai nước sẽ nâng quan hệ lên một tầm cao mới. Sau hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Philippines đã gặt hái được nhiều thành quả hợp tác thực chất, tạo cơ sở thuận lợi để xem xét những bước phát triển sâu rộng hơn trong quan hệ song phương. Nếu điều đó trở thành hiện thực, việc nâng cấp quan hệ sẽ không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về mặt chính trị mà còn mở ra những cơ chế hợp tác mới, giúp hai nước phối hợp chặt chẽ hơn trong các lĩnh vực chiến lược. Trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến những biến chuyển nhanh chóng về kinh tế và địa chính trị, một khuôn khổ hợp tác cao hơn sẽ tạo thêm động lực Kỳ vọng nâng cấp quan hệ BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Mỗi nhiệm vụ Chính phủ giao một cơ quan chủ trì CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH THEO ĐA SỐ Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Nghị định 191/2026 ngày 29/5 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ. Quy chế này áp dụng đối với Chính phủ, Thủ tướng, thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về nguyên tắc làm việc của Chính phủ, Nghị định nêu rõ, mọi hoạt động của Chính phủ phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nghị định cũng nhấn mạnh đến việc đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương của thành viên Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện. Chính phủ quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền theo một hoặc cả hai hình thức: Thảo luận và quyết nghị tại phiên họp Chính phủ; quyết nghị bằng phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ hoặc hình thức văn bản khác. Quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết. Nghị quyết của Chính phủ cũng khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, đề xuất những vấn đề mới có tính chất phức tạp, vì lợi ích chung... CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG HOẠT ĐỘNG Nghị quyết nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng tháng, quý hoặc khi cần thiết, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ để thống nhất về các chủ trương, định hướng lớn, các đề án, nội dung quan trọng theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. Cũng theo Nghị định, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách, quyết định và kết quả chỉ đạo, điều hành theo quy định pháp luật. Việc công khai, cung cấp thông tin được thực hiện chủ yếu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, nền tảng số và các hệ thống thông tin được kết nối, liên thông, bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin. “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ chủ động tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và xã hội theo quy định của pháp luật; kịp thời nhận diện vấn đề, có phản ứng chính sách nhanh nhạy, phù hợp với diễn biến thực tiễn”, Nghị định nêu rõ… LUÂN DŨNG 3 n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 THỜI SỰ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026 ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN lợi ích chiến lược Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và lương thực. Việt Nam là đối tác cung ứng gạo quan trọng của Philippines, góp phần hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực cho nước bạn, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho rằng so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng nền kinh tế, hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng tái tạo, thủy sản và kinh tế biển. Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa và du lịch giữa hai nước cũng ngày càng được mở rộng. Những hoạt động này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, qua đó tạo nền tảng xã hội tích cực cho quan hệ song phương phát triển bền vững và lâu dài. TẠO ĐỘNG LỰC MỚI Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Một kỳ vọng quan trọng của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp lập trường có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để đưa hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển. Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, Việt Nam mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy của Philippines, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển bền vững và đời sống người dân hai nước. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác biển và đại dương tiếp tục là nội dung rất quan trọng. Hai nước có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Bên cạnh đó, hai bên cũng kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và các thách thức an ninh phi truyền thống. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. Một nội dung quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa hai nước trong ASEAN và các cơ chế đa phương. Trong bối cảnh Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, hai nước được kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kết nối địa phương. Đây là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ Việt Nam - Philippines phát triển bền vững trong dài hạn. BÌNH GIANG để Việt Nam và Philippines cùng tận dụng các cơ hội phát triển, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó trước những thách thức chung. Bên cạnh hợp tác kinh tế, các vấn đề biển tiếp tục là lĩnh vực được cả hai bên quan tâm. Là những quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam và Philippines đều có lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhiều năm qua, hai nước đã duy trì đối thoại và phối hợp tích cực trên các vấn đề cùng quan tâm, góp phần xây dựng lòng tin và thúc đẩy môi trường hợp tác trong khu vực. Trong bối cảnh Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, sự phối hợp giữa hai nước sẽ góp phần củng cố đoàn kết khu vực, thúc đẩy sự ra đời của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ở góc độ rộng hơn, chuyến thăm cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt nhiều bất ổn, việc các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác song phương sẽ góp phần củng cố đoàn kết nội khối và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Việt Nam và Philippines đều là những thành viên tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN. Tổng thể, quan hệ Việt Nam - Philippines không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc mà còn trở thành yếu tố ổn định quan trọng ở ASEAN, chứng tỏ rằng hợp tác thực chất có thể vượt qua khác biệt để đối phó thách thức chung, cùng xây dựng một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển bền vững. BARTOLOME MARIA LOURDES (phóng viên báo Philippines Business Mirror) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội theo quy định pháp luật; có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ...

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 NƠI “KHUẾCH ĐẠI” 5 NHÓM NGUY CƠ TỔN THƯƠNG TRẺ Từ thực tiễn công tác tham vấn, trị liệu tâm lý cho nhiều trường hợp, TS. Phạm Văn Tư - Phó Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên gia trị liệu tâm lý Viện Tâm lý giáo dục BrainCare cho biết, hiện nay, trẻ em đang đối mặt với 5 nhóm nguy cơ lớn trên không gian mạng. Đó là nguy cơ bị bắt nạt trực tuyến (xúc phạm, đe dọa, cô lập, phát tán hình ảnh hoặc thông tin nhằm làm tổn thương trẻ); nguy cơ bị quấy rối tình dục trực tuyến, dụ dỗ gửi hình ảnh nhạy cảm, gạ gẫm gặp mặt ngoài đời; nguy cơ bị lừa đảo và thao túng tâm lý (nhiều kẻ giả danh bạn bè, người nổi tiếng hoặc người cần giúp đỡ để lừa đảo hoặc thao túng tâm lý khiến trẻ căng thẳng sợ hãi, lo lắng); nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại trên môi trường mạng (thông tin liên quan đến bạo lực, khiêu dâm, thậm chí có những nhóm hội rất nguy hiểm như “kể tội cha mẹ hoặc thầy cô”, nhóm hướng dẫn tự sát, nhóm hướng dẫn sử dụng chất gây nghiện…); nguy cơ nghiện Internet, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến. Những nguy cơ trên đều bắt đầu từ thế giới ảo nhưng hậu quả lại xuất hiện trong đời thực. Theo góc nhìn và kinh nghiệm của chuyên gia trong nhiều năm tham vấn, mạng xã hội không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng nó là yếu tố khuếch đại những vấn đề vốn đã tồn tại trên thực tế ở trẻ em như thiếu sự quan tâm, sự thấu cảm của gia đình. Một số gia đình thương con nhưng chưa biết cách đồng hành với con; trẻ gặp áp lực học tập, tổn thương trong các mối quan hệ nhưng lại thiếu kĩ năng để phòng ngừa chủ động và kĩ năng để tìm nguồn trợ giúp phù hợp…. Nói cách khác, mạng xã hội không tạo ra tất cả vấn đề, nhưng có thể làm các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, lan nhanh hơn và khó kiểm soát hơn. Qua thực tế hỗ trợ tâm lý cho trẻ em ở nhiều trường học hay tại cộng đồng, TS. Phạm Văn Tư nhận thấy, một số trẻ chia sẻ rằng các em sợ bị hỏi: “Sao con lại đi kết bạn với hạng người đó?”, “Sao con không cẩn thận vậy?” hơn là được lắng nghe và hỗ trợ. Vì vậy, trẻ thường chọn im lặng thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhiều trẻ thiếu niềm tin rằng người lớn sẽ hiểu và giúp đỡ được mình nên “âm thầm chịu đựng”, chưa kể nhiều trẻ bị đe dọa trên môi trường mạng nên trẻ sợ ảnh hưởng đến gia đình và chính mình. Theo đó, các em sẽ đột ngột thu mình, ít nói chuyện hơn trước; ngại đến trường, kết quả học tập giảm sút hay xóa lịch sử trò chuyện, che giấu việc sử dụng thiết bị, có biểu hiện sợ hãi hoặc hoảng loạn khi nhận tin nhắn, cuộc gọi hoặc khi đang sử dụng mạng. Các em cũng rất dễ rơi vào cảm giác tự ti, tự trách bản thân hoặc nói những câu mang tính tuyệt vọng. Những thay đổi đột ngột về cảm xúc và hành vi này thường là tín hiệu cảnh báo sớm để gia đình, nhà trường kịp thời can thiệp hỗ trợ. Trao đổi thêm với PV báo Tiền Phong, BS. Đỗ Thị Yến - khoa Tâm thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết, trong thực tế thăm Các chuyên gia cho rằng, bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể chỉ dừng ở kiểm soát hay cấm đoán, mà cần xây dựng “hệ thống bảo vệ kép” từ gia đình, nhà trường và cộng đồng, để trẻ được lắng nghe, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời. Bảo vệ trẻ em khỏi những tổn thương thật từ thế giới ảo Thông tin với PV báo Tiền Phong, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy - Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội cho biết, những vụ việc trẻ em bị thao túng tâm lý, lừa đảo qua mạng xã hội thường bị các đối tượng lợi dụng nhận thức của trẻ chưa hoàn chỉnh, khi bị đe dọa thường dễ rơi vào trạng thái sợ hãi, mất bình tĩnh và làm theo yêu cầu. Từ đó, trẻ dễ bị lợi dụng để thao túng tâm lý, cô lập nạn nhân với gia đình, rồi tiếp tục gây sức ép để lừa đảo Theo ông Kiên, ngày nay, nhiều cha mẹ sớm sắm điện thoại và cho con tuỳ ý sử dụng. Con có thể mang điện thoại như vật bất li thân và rồi “nghiện lúc nào không hay”. Đặc biệt, từ trong và sau giai đoạn Covid, trẻ ở nhà nhiều, phụ huynh vì bận rộn công việc hoặc không muốn mất nhiều thời gian trông nom đã “cho con xem điện thoại”. Cái lợi trước mắt là phụ huynh rảnh tay, được nghỉ ngơi nhưng về lâu dài, trẻ có thói quen sử dụng điện thoại từ nhỏ để lại nhiều hệ luỵ cả về sức khoẻ thể chất và tinh thần. Trước tiên, việc sử dụng điện thoại nhiều ảnh hưởng đến sự tập trung, mất cân bằng về tâm lý. Cha mẹ có thể thấy, khi trẻ đang say sưa sử dụng, bị tịch thu sẽ nổi cáu. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại cũng làm tác động đến mắt của trẻ. Nguy hại hơn, theo ông Kiên, trẻ sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát bị tác động rất lớn. Các video ngắn thu hút các em xem liên tục, trong thời gian quá dài và dần dần gây nghiện. Việc tập trung xem trong thời gian quá lâu khiến não của trẻ rơi vào trạng thái kiệt quệ, ngủ li bì hoặc mất ngủ, tâm trạng chán chường, không muốn tham gia các hoạt động khác. Hơn nữa, các kênh đăng video hiện nay chưa được kiểm soát về nội dung. trẻ có thể tiếp xúc nhiều luồng thông tin tiêu cực, “bị ngấm” một cách từ từ không ai hay, từ đó có tư tưởng lệch lạc hoặc bạo lực. Có một thực tế khác, theo ông Kiên, trẻ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, hấp thu lượng thông tin quá tải mỗi ngày sẽ triệt tiêu tư duy trừu tượng, trí nhớ bị giảm sút hay còn gọi là hiện tượng “thối não”. Mọi thứ có sẵn, trẻ ngại tư duy, suy nghĩ, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp thu, tư duy trong học tập. TS. Phạm Văn Tư - Phó Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên gia trị liệu tâm lý Viện Tâm lý giáo dục BrainCare Hạn chế cho con sử dụng điện thoại Ông Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường phổ thông Phùng Hưng, Phó Viện trưởng Viện tâm lý Giáo dục và Đào tạo (Hà Nội) cho rằng, cha mẹ lười "vứt" cho con điện thoại tuỳ ý sử dụng sẽ để lại những hậu quả khó lường. Kéo trẻ thoát khỏi màn hình điện thoại để tham gia các hoạt động thể thao ẢNH: HÀ LINH THẾ GIỚI ẢO: Cạm bẫy bủa vây trẻ em

Ngăn thông tin độc hại ngay trên đường truyền Nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em trên không gian mạng, tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”. Chương trình đặt ra một số mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh. Tất cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân, người thân hoặc cộng đồng xã hội. Tại Lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” vừa diễn ra do Bộ Công an chủ trì, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên và các tầng lớp nhân dân vẫn còn những mặt hạn chế. Điều đó đòi hỏi phải hành động đồng bộ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và thiết thực cụ thể hơn. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế quyết liệt hơn để thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao nhận thức xã hội, năng lực của các lực lượng chuyên trách, đồng thời hoạt động phối hợp liên ngành chặt chẽ, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em. Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng. Theo Bộ Công an, Việt Nam đang từng bước chuyển dịch chiến lược bảo vệ trẻ em trên không gian mạng theo hướng từ ứng phó bị động sang kiến tạo “miễn dịch chủ động”, chuyển từ phương thức ứng phó, giải quyết sự vụ sang mô hình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro từ sớm, từ xa, qua đó từng bước kiến tạo khả năng “miễn dịch chủ động” cho trẻ em trên không gian số. Để thực hiện nhiệm vụ đó, theo Bộ Công an, cần sự chung tay và đồng hành chiến lược của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, trong đó gia đình trẻ được định vị làm trọng tâm cốt lõi. Cụ thể, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện thể chế, Nhà trường và Gia đình có vai trò giáo dục, định hướng bồi đắp tư duy số lành mạnh. Đặc biệt cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy việc nghiên cứu và làm chủ các giải pháp kỹ thuật, xây dựng nên những lá chắn công nghệ Việt Nam vững chắc để ngăn chặn thông tin độc hại từ gốc. Theo ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng ViSecurity, Tổng Giám đốc Công ty an ninh mạng SafeGate, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng phải được coi là một phần của năng lực an toàn số quốc gia, không chỉ là việc riêng của từng gia đình. Gia đình là tuyến đầu, nhưng nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội đều phải cùng tham gia. TUỆ MINH 5 n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 XÃ HỘI An toàn không gian mạng cho trẻ em cần sự đồng lòng của toàn xã hội khám, không ít trẻ được gia đình đưa đến viện khi đã có biểu hiện mất ngủ, bất ổn cảm xúc, thậm chí có hành vi tự sát. Nhiều trường hợp chịu áp lực lớn từ kỳ vọng học tập, thi cử của cha mẹ nhưng bản thân các em lại không thừa nhận mình đang gặp vấn đề tâm lý. Phần lớn trẻ đến viện trong thế bị động, do bố mẹ hoặc người thân phát hiện bất thường rồi đưa đi khám. BS Yến cho rằng, khi trẻ sống quá lâu trong thế giới ảo, việc kéo các em trở lại đời sống thực không dễ. Có những tình huống, con âm thầm chịu đựng trong thời gian dài, rồi một ngày có thể xuất hiện hành vi tự sát hoặc ẩu đả. Từ nhận thức sai lệch đến hành vi sai lệch đôi khi là một khoảng cách rất ngắn. Dù vậy, BS Yến nhấn mạnh, không thể có một công thức chung cho tất cả gia đình. Việc can thiệp cần được cá thể hóa theo từng hoàn cảnh, từng đứa trẻ và từng kiểu quan hệ cha mẹ - con cái. Có gia đình cần điều chỉnh cách kỳ vọng, có gia đình cần tăng thời gian đồng hành, có gia đình lại cần học cách lắng nghe thay vì chỉ áp đặt lên con... “HỆ THỐNG BẢO VỆ KÉP” CHO TRẺ Từ thực trạng trẻ gặp vô số tổn thương thật từ thế giới ảo và luôn có xu hướng gia tăng, theo TS. Phạm Văn Tư - Phó Trưởng khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cha mẹ cần dành thời gian chất lượng cho trẻ khi trẻ ở nhà, tăng cường hướng dẫn trẻ hình thành thói quen “xả - sạc cảm xúc” đúng cách; đồng hành hỗ trợ trẻ sử dụng mạng an toàn, thông minh. Nhà trường cần có phương pháp giáo dục tích cực, hỗ trợ học sinh thực hành được biết tôn trọng, chấp nhận sự khác biệt từ những người xung quanh; đưa chương trình “Hơi thở bình an” vào thực hành ở giữa các tiết học, hướng dẫn học sinh thực hành kỹ thuật quản trị cảm xúc… Gia đình và nhà trường cần trở thành “hệ thống bảo vệ kép” cho trẻ, muốn như thế cần có cơ chế phối hợp hiệu quả hơn, có chế tài nếu không thực hiện đúng cam kết nhất là với gia đình trong quá trình đồng hành với con và nhà trường. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường càng kịp thời, càng có khả năng ngăn chặn tổn thương kéo dài và tránh để các vụ việc trên không gian mạng lan rộng, gây tác động tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm và đời sống tinh thần của trẻ. Chia sẻ với PV báo Tiền Phong, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm cho biết, hè năm nay, Hội đồng Đội phường Hoàn Kiếm sẽ triển khai mạnh mẽ các hoạt động đồng hành cùng trẻ em trên không gian mạng. Cụ thể, trong 6 đội hình tình nguyện chuyên cấp phường, có 1 đội hình Công nghệ số, sáng tạo trẻ và 1 đội hình Vì đàn em thân yêu trực tiếp tổ chức lớp học kỹ năng số, sử dụng mạng xã hội an toàn cho trẻ. Các lớp học kỹ năng số sẽ tập trung hướng dẫn thiếu nhi cách bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh trên mạng xã hội, nhận biết những dấu hiệu bất thường trong các cuộc trò chuyện trực tuyến, không tùy tiện kết bạn với người lạ, không chia sẻ hình ảnh riêng tư và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô, tổ chức Đoàn - Đội khi gặp tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, các đội hình tình nguyện cũng sẽ lồng ghép những tình huống thực tế, trò chơi tương tác, trao đổi nhóm để giúp trẻ dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ và có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày. Thông qua sự phối hợp giữa đội hình Công nghệ số, sáng tạo trẻ và đội hình Vì đàn em thân yêu, Đoàn phường Hoàn Kiếm kỳ vọng sẽ tạo nên một mạng lưới đồng hành gần gũi, kịp thời, giúp trẻ em có thêm “lá chắn” bảo vệ mình trước những rủi ro của môi trường số. CHÂU LINH Theo báo cáo của Tổng đài 111, trong tháng 4, tổng đài nhận được nhiều cuộc gọi của trẻ em ở độ tuổi 15 - 16 và người từ 16 - 18 tuổi chia sẻ về việc gặp rắc rối trong mối quan hệ yêu đương, bị bỏ rơi, bị người yêu chia tay, áp lực thi cuối cấp, thi học kỳ, sự lựa chọn các nguyện vọng thi vào lớp 10, thi Đại học. Có một số trẻ em gọi đến Tổng đài trao đổi đang gặp vấn đề về tâm lý và sức khỏe như trầm cảm, tự kỷ, có hành vi tự hại bản thân nhưng bố mẹ không tin trẻ bị bệnh, không cho đi khám. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) phải tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp hiện thực hoá mục tiêu này. Với mạng xã hội, khi có điện thoại trẻ lập tài khoản riêng và dành nhiều thời gian để nhắn tin, chia sẻ thông tin hoặc bình luận, đăng tải các nội dung chưa phù hợp. Thực tế, đã có tình trạng học sinh lập nhóm nói xấu, tẩy chay bạn hay thậm chí khiêu khích, tạo mâu thuẫn trên mạng dẫn đến đánh nhau ngoài đời thực. Thời gian qua, không ít vụ việc học sinh chứng kiến bạn đánh nhau đã dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Hiện nay, nhiều quốc gia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và đó là vì tất cả những hệ lụy mang lại lớn hơn lợi ích. Ông Kiên cho rằng, thời điểm này trẻ đang bước vào kỳ nghỉ hè, không phải học tập do đó cha mẹ nếu không đồng hành, kiểm soát trẻ sẽ chìm đắm trong điện thoại, tivi. Để hình thành thói quen tốt, cha mẹ cùng đồng hành, lôi kéo con tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đọc sách, vui chơi khác. Thay vì chỉ nói “con đừng dùng điện thoại nữa” hãy tạo ra những hoạt động thú vị, có sức hút với con. Phần đông trẻ không nghiện màn hình như chúng ta tưởng mà bản chất là trẻ chỉ thiếu lựa chọn thú vị hơn. Ví dụ, buổi sáng mỗi ngày bố mẹ cùng con cái có thể đi bộ, đi chợ, dọn nhà... Buổi chiều, sắp xếp đứa con tham gia các hoạt động đá bóng, cầu lông, đi bơi, trồng cây, tưới cây... trong các nhóm, câu lạc bộ cho đến khi con hình thành được thói quen tốt sẽ tự có ý thức tham gia. Tránh nhàm chán, chúng ta hãy làm cùng trẻ hoặc rủ bạn bè, anh chị em của con trong ít nhất khoảng 3 tuần để tạo thói quen bằng việc “trò chơi hóa” các hoạt động như đưa ra mục tiêu “đi bộ 30km trong 1 tuần” kèm theo những phần thưởng thú vị để gia tăng hứng thú cho trẻ. Thay vì cấm đoán, phụ huynh hãy trò chuyện với con nhiều hơn nữa để nắm bắt được việc, có thể con đang nhắn tin với người lạ; có bị đe dọa bởi đối tượng lạ mặt trên mạng hay bạn bè bắt nạt trực tuyến hay không? Khi trẻ cảm thấy được chia sẻ, tôn trọng, quan tâm, các em sẽ dễ chia sẻ hơn và đặc biệt quan trọng là cha mẹ sẽ phát hiện nguy cơ sớm để xử lý. HÀ LINH

6 n Thứ Hai n Ngày 1/6/2026 KHOA GIÁO TRIỆT TIÊU HỌC VẸT Ghi nhận thực tế từ cấu trúc đề thi vừa xong cho thấy, tinh thần đổi mới giáo dục được thể hiện rõ nét qua cả ba môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Xu hướng chung của các đề thi là bám sát yêu cầu đánh giá năng lực, khơi dậy khả năng tư duy độc lập và triệt tiêu hoàn toàn nạn “học vẹt, học tủ”. Ở môn Ngữ văn, cấu trúc đề vẫn duy trì sự ổn định với hai phần đọc hiểu (4,0 điểm) và viết (6,0 điểm), bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình mới. Thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên dạy môn Ngữ văn tại Hà Nội, chia sẻ, đề thi rất quen thuộc, các yêu cầu trong mỗi câu hỏi được trình bày tường minh, tạo thuận lợi rất lớn cho các thí sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hướng ra đề hiện tại đã mang tính chất thực tiễn và phân hóa cao hơn. Phần đọc hiểu đưa vào câu hỏi vận dụng yêu cầu thí sinh trực tiếp bày tỏ quan điểm cá nhân trước một vấn đề thực tế bằng lập luận ngắn gọn, mạch lạc. Phần viết gồm câu nghị luận văn học phân tích hình ảnh nhân vật trong thơ và bài văn nghị luận xã hội đặt ra vấn đề tạo dựng, giữ gìn các kết nối có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Nhận định về xu hướng này, cô Ninh Thị Trình, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng, Ninh Bình cho biết, môn Văn trở nên sinh động và có ích hơn khi gắn liền với đời sống. Học sinh cũng hình thành được tư duy phản biện tốt hơn. Về lâu dài, điều này tạo ra những thế hệ học sinh biết tư duy độc lập, có chính kiến và sử dụng tiếng Việt một cách linh hoạt, sáng tạo. Theo cô Trình, hướng ra đề hiện tại triệt tiêu hoàn toàn nạn học vẹt, học tủ, học thuộc văn của thầy cô giáo một cách máy móc, thụ động. Việc này cũng khơi dậy khả năng tư duy độc lập, học sinh được tự do thể hiện những cảm nhận và suy nghĩ mang tính cá nhân. Đối với môn Tiếng Anh, mặc dù giữ cấu trúc tương tự năm 2025 nhưng đề thi năm học 2026-2027 đã có bước nâng cấp đáng kể về độ khó và tính phân hóa, đặc biệt ở các câu hỏi ngữ pháp điền cụm từ và từ vựng. Các ngữ liệu được chọn lọc mang tính thời sự, gắn với chương trình lớp 9 như quản lý thời gian, bảo tồn hay lựa chọn nghề nghiệp. Với tính chất phân hóa sâu sắc, phổ điểm môn Tiếng Anh dự kiến tập trung ở mức 6 điểm, nhiều thí sinh đạt điểm 8 - 9 nhưng số điểm 10 sẽ giảm mạnh. Môn Toán tiếp tục nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn khi chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, tư duy logic và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn. Thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên dạy Toán trường Trường PTLC Vinschool, phân tích, đề thi năm nay được xây dựng theo hướng ổn định sau năm đầu tiên đổi mới cấu trúc. So với năm học trước, đề năm nay nhỉnh hơn một chút ở phần hình học nhưng nhẹ hơn ở phần đại số, độ khó tổng thể ở mức tương đương hoặc thấp hơn nhẹ. Thầy Bảo dự kiến phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7,0 - 8,0 điểm, trong khi số lượng bài đạt điểm tuyệt đối vẫn không nhiều do yêu cầu tư duy cao ở phần hình học và bài toán tối ưu hóa thực tế. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ÁP LỰC CHỖ HỌC Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, vấn đề đặt ra đối với ngành giáo dục Hà Nội là đảm bảo trường lớp công lập. Bên cạnh câu chuyện đổi mới chuyên môn, áp lực về chỉ tiêu trường lớp công lập, đặc biệt tại các khu vực nội thành, tiếp tục là vấn đề nóng. Tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và công nhân lao động năm 2026 vừa diễn ra trước kì thi, chị Nguyễn Thu Thủy (nhân viên Công ty Cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm) đã thẳng thắn bày tỏ sự lo lắng. Chị Thủy cho biết, hệ thống trường THPT công lập trên địa bàn huyện Gia Lâm (cũ) tuyển sinh rất ít trong khi nhu cầu của người dân rất cao, tạo áp lực lớn cho phụ huynh khi con em đến tuổi chuyển cấp. Chị kiến nghị thành phố tăng số lượng trường, lớp công lập vì chi phí học trường dân lập, tư thục quá tốn kém, không phù hợp với thu nhập của công nhân. Giải đáp trăn trở này, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thông tin, địa bàn huyện Gia Lâm (cũ) hiện có 28 trường học các khối, riêng khối THPT công lập có 2 trường là Dương Xá và Cao Bá Quát. Với quy mô dân số khoảng 9 vạn dân, việc bố trí 2 trường công lập là đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc gia (3-5 vạn dân/trường THPT công lập). Trong năm nay, huyện có 1.485 học sinh hoàn thành chương trình THCS và Sở đã giao chỉ tiêu cho 2 trường THPT công lập trên địa bàn tới 1.485 chỗ. Như vậy, về mặt lý thuyết, có đến 99% học sinh có thể vào học công lập, chưa kể trung tâm giáo dục thường xuyên tại địa phương cũng tham gia tuyển sinh. Trước xu hướng gia tăng dân số, ông Nguyễn Văn Hiền khẳng định Sở GD&ĐT sẽ luôn phối hợp với UBND các xã thuộc huyện Gia Lâm (cũ) tìm quỹ đất để bố trí, phát triển thêm các trường công lập. Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng mong muốn các bậc phụ huynh thấu hiểu và chia sẻ về câu chuyện phân luồng giáo dục sau THCS. Để giải quyết nỗi lo của người lao động, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp giao Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra phương án tạo thêm số lượng lớp ở trường công lập. Chủ tịch Vũ Đại Thắng gợi ý một giải pháp linh hoạt và căn cơ như tận dụng ngay quỹ đất dư thừa, trụ sở dư thừa của địa phương để hình thành cơ sở 2 của các trường THPT công lập sẵn có, sau đó tiến hành tuyển dụng thêm giáo viên và bổ sung lớp học. Sự đồng bộ giữa đổi mới phương thức thi tuyển và quyết tâm chính trị trong việc linh hoạt mở rộng quy mô trường lớp của lãnh đạo TP Hà Nội kì vọng sẽ mang lại một môi trường giáo dục công bằng, giảm tải áp lực cho xã hội, đồng thời đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho con em nhân dân lao động trên địa bàn. NGHIÊM HUÊ Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội chính thức khép lại với sự tham gia của hơn 123 nghìn học sinh lớp 9. Kì thi không chỉ ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác đổi mới phương pháp kiểm tra, mà còn giải bài toán trong việc cân đối quy mô trường lớp trước áp lực gia tăng dân số cơ học. Đề thi tiếp cận yêu cầu thực tế Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Điểm mới của kỳ thi năm nay là công tác vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện từ ngày 31/5, sớm hơn một ngày so với lịch thi chính thức, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức trên địa bàn rộng lớn sau khi địa giới hành chính được mở rộng. Ngày 1-2/6 tới, các em sẽ bước vào ngày thi chính thức với 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay kỳ thi năm nay, thành phố có tổng cộng 6.443 phòng thi, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi tiến hành sáp nhập địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu nên đề thi sẽ được cân nhắc về độ khó, để phù hợp với học sinh ở cả 3 khu vực. Đề thi sẽ được biên soạn theo dạng mở, hướng đến yêu cầu học sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đánh giá và phản biện. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có 151.269 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS. Như vậy, hơn 17.000 học sinh đã lựa chọn các hướng đi khác thay vì đăng ký vào các trường THPT công lập. Năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM được giao tuyển 118.550 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% số học sinh tốt nghiệp THCS. Ở khối trường chuyên, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục tăng cao. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 5.738 lượt đăng ký dự thi các môn chuyên, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 805 học sinh. Trường THPT chuyên Hùng Vương có 1.526 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 455 chỉ tiêu. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ghi nhận 1.325 thí sinh đăng ký dự thi cho 525 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi 2,52. Xét theo từng môn chuyên trên toàn thành phố, tiếng Anh là môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 3.342 em, tiếp đến là Toán với 2.072 em và Ngữ văn với 1.368 em. ANH NHÀN Sáng 31/5, hơn 151.000 thí sinh tại TPHCM đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 20262027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Sáng nay, hơn 151 nghìn thí sinh TPHCM thi vào lớp 10 Học sinh tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 ẢNH: DUY PHẠM TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Theo nhận định của giáo viên, năm nay 3 môn thi không có mưa điểm 10. Đề thi có sự phân hóa, đánh giá năng lực của học sinh rõ nét. Nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này, báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream đặc biệt với chủ đề: “Gợi ý và giải đề thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026”. Chương trình được phát sóng trực tiếp ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi trên các nền tảng của báo Tiền Phong gồm Fanpage Facebook, YouTube và Báo điện tử Tiền Phong. Chuỗi livestream sẽ có sự tham gia của các giáo viên giàu kinh nghiệm, chuyên gia giáo dục và khách mời uy tín trong lĩnh vực tuyển sinh nhằm phân tích đề thi, gợi ý đáp án, nhận định độ khó cũng như dự báo phổ điểm của từng môn.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==