Báo Tiền Phong số 147

THỨ TƯ 27/5/2026 Số 147 0977.456.112 TRANG 14-15 TRANG 6 TRANG 2 TRANG 8-9 TRANG 12 XÂY DỰNG TPHCM TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG PHÁT TRIỂN NĂNG ĐỘNG TRANG 13 ĐƯỜNG ĐẾN WORLD CUP 2026 CỦA MEXICO ĐỀ XUẤT CHI 300 TỶ ĐỒNG ĐÀO TẠO 10.000 CEO: Đúng nhu cầu, tránh dàn trải Thí sinh gian lận có thể bị xử lí hình sự Nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines làm việc dưới cái nắng gay gắt tại phi trường ẢNH: VNA giữa “chảo lửa” Hệ thống điện chịu áp lực lớn Những kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam Bảo đảm sức khỏe trước thời tiết cực đoan TRANG 4-5 QUAY QUẮT PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẦU TÀU VÙNG ĐBSCL Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc Giảng đường miền Tây nóng cùng Hoa hậu Việt Nam Từ thỏa thuận Iran, ông Trump theo đuổi siêu kế hoạch Trung Đông TRANG 3

Theo Quy định 820 của Thành ủy TPHCM vừa ban hành, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, đặc khu và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy được quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Lãnh đạo các cơ quan này được quyết định tiếp nhận các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, viên chức sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Thành ủy đối với các vị trí, chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; được quyết định tuyển dụng công chức, viên chức trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển của hội đồng tuyển dụng. Đồng thời, cơ sở được quyết định thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ và chính sách khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý mà không phải là cấp trưởng, cấp phó đang công tác tại cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Quy định lưu ý, những trường hợp giữ ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp hạng I hoặc bậc nghề nghiệp tương đương ngạch chuyên viên cao cấp không thuộc diện này. Lãnh đạo các cơ quan này cũng được quyết định thành lập hội đồng đánh giá, thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch công chức hoặc bậc nghề nghiệp viên chức hiện giữ. Ngoài ra, được quyết định tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TPHCM (thuộc biên chế của TPHCM), đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quyết định giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ban Thường vụ đảng ủy xã, phường, đặc khu, được chủ trì tổ chức tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý. Chủ trì, tổ chức hoặc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý. TPHCM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM KINH TẾ - TÀI CHÍNH MẠNH Nghị quyết nêu quan điểm, xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố với phương châm: "TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM". Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá, vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, tạo điều kiện thúc đẩy đô thị đặc biệt TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI; nơi hội tụ khát vọng phát triển, năng lực cạnh tranh toàn cầu và tinh thần đổi mới sáng tạo của đất nước; khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu; dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển, chuẩn mực quản trị; là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước. “Xác lập mô hình phát triển mới; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, sớm khẳng định là trung tâm kinh tế - tài chính mạnh, văn hóa giàu bản sắc và nhân văn, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại”, nghị quyết nêu rõ. Về mục tiêu, theo Nghị quyết, đến năm 2030, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT Đến năm 2045, thành phố là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. “Hướng đến 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, năm 2075, thành phố là đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững, chất lượng cuộc sống cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu”, Nghị quyết nêu. Về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, nghị quyết nhấn mạnh, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh; xây dựng thể chế đột phá, vượt trội phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới; quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn dài hạn, ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu… Quy hoạch không gian phát triển thành phố theo tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữa phát triển hiện đại và bảo tồn, lưu giữ các giá trị truyền thống. Nghị quyết nhấn mạnh, xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu cho thành phố, vùng TPHCM. TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG Nghị quyết cũng nhấn mạnh, phải tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng, đầu tư hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chung đô thị theo quy hoạch. Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị thành phố, phát triển hạ tầng kết nối cảng biển - sân bay - khu công nghiệp - khu thương mại tự do. Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng đồng bộ hệ thống chống ngập quy mô lớn nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt do triều cường trên địa bàn Thành phố. Nghị quyết cũng lưu ý, xây dựng đô thị đặc biệt phát triển văn minh hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát triển thành phố thành đô thị tầm quốc tế, thành phố toàn cầu theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại; là trung tâm điều phối mô hình quản trị đô thị đặc biệt và hạt nhân vùng đại đô thị Đông Nam bộ. Kết hợp đồng bộ giữa phát triển đô thị mới và cải tạo, chỉnh trang đô thị nhằm tổ chức lại, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Phát triển kiến trúc hài hòa, giữ gìn và phát huy các yếu tố văn hóa đặc trưng... TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Thành ủy TPHCM vừa ban hành Quy định 820 về phân cấp, ủy quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. “Quy hoạch, phát triển một số đô thị mới là vệ tinh của vùng đô thị trung tâm thành phố theo hướng hiện đại, thông minh, môi trường sinh thái tốt, số hóa tối đa, hạ tầng đồng bộ, hình thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, để mở rộng không gian phát triển của thành phố, trở thành các đô thị kiểu mẫu về chất lượng sống hàng đầu Việt Nam và khu vực”. Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu, đến năm 2075, TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới

Sáng 26/5, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Tại cuộc làm việc, theo yêu cầu của Thủ tướng, các đại biểu tập trung trao đổi trực tiếp, đi thẳng vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn và các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với thành phố. Trong đó, nội dung được thảo luận nhiều là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy nguồn lực Trung ương và lợi thế địa phương để tạo bứt phá phát triển. Theo báo cáo, quý I vừa qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Cần Thơ tăng 7,02%, đứng thứ 2/5 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. QUYẾT LIỆT RÀ SOÁT, CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Cần Thơ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế khi vai trò, tiềm năng của Cần Thơ chưa được phát huy tương xứng. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công còn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. “Thời gian của năm 2026 không còn nhiều, chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá và sự quyết tâm ấy đối với Cần Thơ phải cao hơn rất nhiều để đạt mục tiêu đề ra, phát triển nhanh, bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng, Cần Thơ cần đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn đề xuất các cơ chế cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án lớn, tập trung kiến tạo phát triển. Thủ tướng yêu cầu thành phố triển khai quyết liệt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long để làm cơ sở triển khai các dự án lớn. Đặc biệt, cần tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm có tính liên kết vùng và quốc gia; phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực phát triển. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm mô hình nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí hợp lý. Cùng với đó là tăng cường phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. NHẬT HUY Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ sáng 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, thành phố phải quyết tâm, nỗ lực bứt phá mạnh mẽ hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tháo gỡ các dự án tồn đọng, phát huy vai trò đầu tàu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cũng cho ý kiến về nhiều đề xuất của Cần Thơ liên quan dự án khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong; quy hoạch điện; các dự án lấn biển; chống ngập, sạt lở; tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau và kết nối giao thông cảng biển Trần Đề. Phát huy vai trò đầu tàu vùng ĐBSCL Thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ từ 2 quý trở lên Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: 3 n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 THỜI SỰ Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ BTCTW về “Một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị”. Mục đích của việc ban hành hướng dẫn nhằm thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; từng bước đưa công tác đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu trọng yếu trong công tác cán bộ. Thông qua kết quả đánh giá hằng quý để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có năng lực nổi trội, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, chấn chỉnh, sàng lọc, thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hướng dẫn nêu rõ về nguyên tắc thực hiện; phạm vi đối tượng thực hiện; quy trình đánh giá…; trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu tập thể, cơ quan, đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ… Về sử dụng kết quả xếp loại hằng quý để xếp loại cuối năm, hướng dẫn nêu rõ: Trường hợp cá nhân có 1 quý trong năm xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” thì không xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cả năm. Việc xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cuối năm được căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp loại của từng quý trong năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý IV trong năm đó. Trường hợp nhiều cá nhân có đủ điều kiện xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cuối năm thì ưu tiên lựa chọn cá nhân có số quý được đề xuất xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều hơn. “Thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên”, hướng dẫn nêu rõ. T.PHONG Ban Tổ chức Trung ương ban hành hướng dẫn về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên sẽ bị thay thế (Ảnh minh họa) Khai trừ Đảng hai lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh Ban Bí thư Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Điệp Văn Chiến - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ngày 26/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ban Bí thư nhận thấy ông Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Điệp Văn Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh - đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Thành và ông Điệp Văn Chiến. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG

NHU CẦU ĐIỆN TĂNG ĐỘT BIẾN NSMO cho biết, chỉ trong vài ngày nắng nóng, hệ thống điện đã liên tục ghi nhận các mức tiêu thụ chưa từng có. Bắt đầu từ ngày 24/5, công suất cực đại toàn quốc đạt 48.729 MW vào lúc 21h50, trong khi sản lượng tiêu thụ điện cả nước lên tới 1,044 tỷ kWh. Đáng chú ý, công suất cực đại miền Bắc tăng lên 26.595 MW lúc 22h15, dù đây là ngày Chủ nhật, thời điểm phụ tải thường thấp hơn nhiều so với ngày làm việc bình thường. Mức tiêu thụ này vượt 176 MW so với kỷ lục được thiết lập ngày 15/5 và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Sang ngày 25/5, phụ tải tiếp tục tăng mạnh dưới tác động của nền nhiệt cao. Riêng miền Bắc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới với 27.955 MW, tăng 5,8% so với mức đỉnh ghi nhận giữa tháng 5. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ phổ biến 36-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ phổ biến ở mức 37-39 độ C. Đợt nắng nóng này dự kiến kéo dài tới khoảng ngày 27-28/5. Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp nhiệt từ bê tông, mặt đường và các tòa nhà kính khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt 50 độ C. Tình trạng oi nóng kéo dài cả ban đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng đột biến, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm tối. Trên cơ sở diễn biến thời tiết hiện nay, NSMO dự báo trong ngày 26/5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia có thể lên tới 55.519 MW. Riêng miền Bắc có khả năng lần đầu vượt ngưỡng 30.134 MW vào cao điểm tối lúc 22h, cao hơn khoảng 7.000 MW so với thời điểm trước khi xảy ra đợt nắng nóng. Theo ghi nhận của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), công suất tiêu thụ điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc do đơn vị quản lý (không bao gồm Hà Nội) liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua. Riêng ngày 25/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn miền Bắc đạt khoảng 418,5 triệu kWh, vượt đáng kể mức kỷ lục khoảng 393 triệu kWh ghi nhận ngày 4/8/2025. Điều này tạo áp lực rất lớn lên công tác vận hành hệ thống điện cũng như bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026. KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, trước nguy cơ phụ tải tăng đột biến, EVNNPC đang phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh phụ tải từ 5-30% trong trường hợp xảy ra thiếu điện cục bộ. Ngoài ra, EVNNPC cũng phối hợp với các nhà máy thủy điện 4 n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 XÃ HỘI Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, đẩy phụ tải hệ thống liên tiếp lập kỷ lục mới. NHỮNG CHIẾC ÁO LUÔN ƯỚT SŨNG Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày cuối tháng 5, miền Bắc và miền Trung đang bước vào cao điểm nắng nóng diện rộng, với mức nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt quá 40 độ C. Thế nhưng, đó chỉ là con số trên các bản tin thời tiết. Tại nhiều khu vực sân đỗ máy bay, thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều. Mặt sân bê tông liên tục hấp thụ bức xạ mặt trời, cộng hưởng cùng luồng hơi nóng phả ra trực tiếp từ động cơ tàu bay và các trang thiết bị phục vụ, khiến nhiệt độ bề mặt bị đẩy lên đến 70-80 độ C. Cụ thể, vào lúc 15h ngày 25/5 tại sân đỗ máy bay Nội Bài, mức nhiệt thực tế ghi nhận đã chạm ngưỡng “kỷ lục” này. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như một lò nung, từ sáng sớm đến giữa trưa nhưng các nhân viên vẫn liên tục di chuyển trên mặt sân. Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Trần Tuấn Nguyên - nhân viên phục vụ mặt đất của Vietnam Airlines - cho biết anh và các đồng nghiệp mỗi ngày đều đặn thực hiện những công việc nặng nhọc như: Lái xe kéo đẩy máy bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách. Dưới cái nắng gay gắt, những chiếc áo của người lao động luôn trong tình trạng ướt sũng. ÁP LỰC VÔ HÌNH TỪ SỰ CHUẨN XÁC Anh Phạm Đức Minh - nhân viên kỹ thuật khai thác của Vietnam Airlines - cho hay, thách thức lớn nhất là duy trì sự tập trung cao độ. Dưới nền nhiệt bỏng rát, anh Minh cùng các kỹ sư vẫn miệt mài làm việc trên mặt bê tông để kiểm tra, bảo dưỡng từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất. Tại khu vực tiếp nhiên liệu, mọi quy trình giám sát và vận hành đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Bất chấp cái nóng làm lóa mắt, anh Minh nhấn mạnh về tính kỷ luật của nghề: “Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến bay, vì vậy anh em luôn phải giữ sự tập trung cao độ dù làm việc nhiều giờ liên tục ngoài trời nóng”. Nhịp làm việc hối hả còn lan tỏa đến mọi ngóc ngách của sân bay. Ở các vị trí an ninh, lực lượng kiểm soát vẫn vận hành nghiêm ngặt mọi quy trình, duy trì trực chiến và tuần tra liên tục để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhân viên sân bay quay quắt giữa “chảo lửa” “Có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút là mồ hôi đã ướt đẫm quần áo. Công việc dẫu vất vả nhưng các anh em luôn động viên nhau hoàn thành công việc, bởi thú thật là ai cũng hiểu phía sau là hàng trăm hành khách đang chờ đợi. Với chúng tôi, nhìn thấy chuyến bay cất cánh thuận lợi cũng là niềm vui và động lực để tiếp tục bám vị trí dưới nắng nóng khắc nghiệt”. Anh TRẦN TUẤN NGUYÊN - nhân viên phục vụ mặt đất của Vietnam Airlines Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ bề mặt sân đỗ máy bay có lúc chạm ngưỡng gần 80 độ C. Dưới sức nóng “cháy da cháy thịt” ấy, các nhân viên hàng không vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay cất, hạ cánh đúng giờ. Hệ thống điện chịu áp lực lớn Công nhân điện lực kiểm tra vận hành hệ thống điện trạm biến áp ẢNH: TUYÊN QUANG ONLINE Nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines làm việc dưới cái nắng gay gắt tại phi trường ẢNH: VNA Để bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm, NSMO huy động mạnh các nguồn điện LNG với tổng công suất hơn 3.000 MW từ các nhà máy Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3. Đồng thời, các tổ máy chạy dầu mazut tại Ô Môn I cũng được huy động để tăng công suất khả dụng cho hệ thống. Công suất và sản lượng điện tiêu thụ ở khu vực miền Bắc liên tục lập kỷ lục MIỀN BẮC NẮNG NÓNG

5 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 nhỏ điều chỉnh giờ phát điện phù hợp với khung cao điểm mới, bổ sung thêm khoảng 2.000-3.000 MW vào các khung giờ buổi tối. Các chương trình tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà cũng đang được đẩy mạnh nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết đang mở rộng chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tới nhóm khách hàng sử dụng từ 500.000 kWh/ năm. Đến nay, đã có hơn 1.000 khách hàng tham gia với khả năng dịch chuyển khoảng 100 MW công suất phụ tải. Cùng với đó, EVNHANOI ký cam kết với hơn 230.000 khách hàng thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, sản xuất và thương mại dịch vụ nhằm thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải, nhằm bảo đảm điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân. Tại Hà Nội, một vài hộ gia đình đã có lúc bị mất điện vào giữa trưa ngày 26/5. NSMO khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm nhằm góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. DƯƠNG HƯNG Để "tiếp sức" người lao động, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp chống nóng như: Bổ sung nước uống, bố trí lịch nghỉ giữa ca hợp lý, tăng cường làm mát tại vị trí làm việc và điều chỉnh thời gian vận hành cho phù hợp. Song song đó, các khâu làm mát khoang khách trước giờ bay, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách cũng được liên tục phối hợp đồng bộ. Mục tiêu cốt lõi là rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, mang lại hành trình thuận lợi cho hành khách. Phía sau mỗi chuyến bay cất cánh đúng giờ mang theo niềm vui của hành khách là những giọt mồ hôi và sự phối hợp thầm lặng của hàng nghìn con người, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt... Họ vẫn sẽ phải đối mặt với những đợt nóng dữ dội trong mùa hè, không chỉ mỗi ngày đổ lửa hôm qua. LỘC LIÊN Miền Bắc và miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, bao trùm trên diện rộng. Trong đó Thủ đô Hà Nội và địa phương lân cận liên tiếp 4 ngày qua trở thành nơi nắng nóng nhất cả nước. Lúc 13h trưa 26/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40 độ tại Láng. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay. Nắng nóng còn gay gắt hơn sau lúc 13h. Nhiệt độ cao nhất dự báo vượt ngưỡng 40 độ ở Hà Nội và nhiều địa phương khác. Trước đó, hôm qua, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất 40.7 độ tại Láng, xấp xỉ so với Vĩnh Yên, nơi cách Hà Nội khoảng 40km, trở thành hai khu vực nóng nhất cả nước. Nhiệt độ cao, kết hợp với độ ẩm trong không khí cùng các điều kiện bê tông, đường nhựa, tỷ lệ cây xanh, mặt nước thấp đã khiến cả thành phố chìm trong oi bức, ngột ngạt. Tuy nhiên, so với lịch sử khí tượng đây chưa phải là đợt nắng nóng gay gắt nhất của Thủ đô. Trong chuỗi số liệu quan trắc, Hà Đông trưa ngày 4/6/2017 trở thành ngày lịch sử khi ghi nhận mức nhiệt cao nhất, lên tới 42.5 độ. Đây cũng là mức nhiệt kỷ lục đến hiện nay của Thủ đô. Gần đây hơn, ngày 27/4/2024 nhiệt độ tại Láng là 41.5 độ, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào 18 năm trước tại chính điểm đo này, cũng là một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt. Trên phạm vi cả nước, Nghệ An vẫn dẫn đầu về kỷ lục nắng nóng. Ngày 7/5/2023, cũng trong một năm chuyển pha El Nino như năm nay, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tương Dương lên tới 44.2 độ, là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong lịch sử Việt Nam. Kỷ lục này vẫn được giữ đến hiện tại. Đợt nắng nóng những ngày đầu tháng 5/2023 tại Bắc Trung Bộ đến nay vẫn là đợt nắng nóng kỷ lục nhất, gay gắt nhất trong lịch sử quan trắc. Trong đợt nắng nóng này, các kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử Việt Nam liên tục được thiết lập. Ngày 6/5/2023, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Hồi Xuân, Thanh Hóa là 44.1 độ, cao nhất trong lịch sử, vượt qua kỷ lục 43.3 độ ngày 20/4/2019 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, kỷ lục này bị phá vỡ ở Tương Dương, Nghệ An. Hàng loạt các khu vực khác của Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong đợt nắng nóng này như Quỳ Châu (Nghệ An) 43.2 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 43.3 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 42.3 độ. Năm 2023 cũng là năm nóng thứ hai trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc là 24,5 độ, chỉ sau năm 2019. DỰ BÁO MÙA HÈ KHỐC LIỆT Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện tượng ENSO (hiện tượng dao động nhiệt độ bất thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương) sẽ có sự chuyển pha nhanh từ trung tính sang El Nino ngay trong khoảng thời gian từ tháng 6-9/2026 và chuyển sang trạng thái siêu El Nino vào cuối năm nay. Các nghiên cứu cho thấy, vào những năm El Nino, hầu hết các vùng trên cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; nắng nóng nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Điều này có thể khiến miền Bắc, miền Trung hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa hè năm nay. Thời gian kết thúc nắng nóng cũng có thể muộn hơn trung bình nhiều năm. Về đợt nắng nóng hiện tại, dự báo ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ ngày 27/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. NGUYỄN HOÀI Chiều 26/5, nhiệt độ cao nhất Hà Nội hơn 40 độ. Tuy nhiên đây chưa phải là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận tại Thủ đô và kém xa mức nhiệt cao nhất cả nước từng ghi nhận tại Tương Dương, Nghệ An. Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế vẫn có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ ngày 28/5 còn nắng nóng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Hà Nội đang chìm trong nắng nóng đặc biệt gay gắt, khó chịu Những kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam NHƯ ĐỔ LỬA Theo công văn vừa được Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế ban hành gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, năm 2026, hiện tượng El Nino tiếp tục tác động mạnh khiến tình trạng khô nóng xuất hiện sớm hơn thường lệ. Số ngày nắng nóng gia tăng và được dự báo còn kéo dài với cường độ gay gắt hơn mức trung bình nhiều năm. Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy lượng mưa từ đầu năm đến giữa tháng 4 thiếu hụt phổ biến từ 10-40% trên phạm vi cả nước. Nhiều lưu vực sông ghi nhận mực nước xuống mức thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ. Bộ Y tế đánh giá đây là dấu hiệu cảnh báo sớm nguy cơ hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và các tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người lao động làm việc ngoài trời. Trước tình hình trên, Cục Phòng bệnh đã xây dựng và ban hành hai tài liệu hướng dẫn gồm chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng, người lao động và hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình bằng các biện pháp đơn giản. Bộ tài liệu nhằm giúp người dân nhận biết các nguy cơ sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng, biết cách xử trí ban đầu, đồng thời chủ động tạo nguồn nước an toàn phục vụ sinh hoạt trong điều kiện khô hạn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng gồm say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu là tiếp xúc quá lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nhóm có nguy cơ cao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản và những lao động làm việc cường độ cao ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức. Biểu hiện nhẹ thường là mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, chuột rút. Trường hợp nặng có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, khó thở, buồn nôn, co giật, ngất xỉu, hôn mê, tụt huyết áp và nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Bộ Y tế khuyến cáo khi phát hiện người có dấu hiệu say nóng cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm mát và bổ sung nước đúng cách. Nếu người bệnh xuất hiện các triệu chứng nặng phải gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Cùng với nguy cơ nắng nóng, Bộ Y tế cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch có thể làm gia tăng các bệnh lây truyền qua đường nước như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn. Vì vậy, các hộ gia đình tại khu vực thiếu nước sạch được hướng dẫn áp dụng các biện pháp xử lý nước đơn giản như làm trong nước bằng phèn chua hoặc lọc qua vải sạch trước khi khử trùng bằng Cloramin B, Aquatabs hoặc đun sôi. Bộ Y tế lưu ý nước sau khi khử trùng vẫn cần đun sôi trước khi uống trực tiếp. Người dân không sử dụng nước ao hồ, sông suối chưa qua xử lý để ăn uống nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong mùa nắng nóng, hạn hán kéo dài. HÀ MINH Bảo đảm sức khỏe trước thời tiết cực đoan Trước diễn biến nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm trên diện rộng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh các vấn đề sức khỏe do thời tiết cực đoan, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nước sinh hoạt an toàn trong bối cảnh nguy cơ hạn hán, thiếu nước sạch gia tăng. Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h trong những ngày nắng nóng cao điểm. Người lao động cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ cao, tăng thời gian nghỉ giữa ca và sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như quần áo chống nắng, mũ, kính bảo vệ.

6 n Thứ Tư n Ngày 27/5/2026 KHOA GIÁO Phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), về các giải pháp siết kỉ cương trường thi, bảo đảm sự công bằng cho thí sinh. NHẬN DIỆN GIAN LẬN MỚI Thưa ông, hiện nay việc sử dụng AI và các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử ngày càng tinh vi. Ngành giáo dục đã chuẩn bị những biện pháp nào để nhận diện và ngăn chặn, đặc biệt là việc phối hợp với Bộ Công an? Phải thẳng thắn nhìn nhận, nguy cơ gian lận bằng công nghệ cao và AI hiện nay là vấn đề Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm trong công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT. Các thiết bị gian lận ngày càng tinh vi, nhỏ gọn, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Trong khi đó, các công cụ AI có thể hỗ trợ giải đề trong thời gian rất ngắn nếu đề thi vô tình bị lọt ra ngoài. Để chủ động ngăn chặn, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm: Đầu tiên là công tác tuyên truyền, phổ biến cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi và thí sinh dự thi nắm rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước độ “tối mật”. Việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, công cụ AI hoặc bất cứ hành vi nào nhằm gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi trong thời gian bảo mật sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thí sinh vi phạm không chỉ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là bảo đảm kì thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn tuyệt đối. Công tác bảo mật tiếp tục được siết chặt ở tất cả các khâu từ ra đề, in sao, vận chuyển, coi thi đến chấm thi. Tại những địa bàn điểm nóng hoặc phòng thi có nguy cơ cao, giải pháp kiểm soát trực tiếp sẽ được triển khai thế nào để không gây áp lực cho thí sinh, thưa ông? Đối với những địa bàn, điểm thi hoặc phòng thi được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, các hội đồng thi có thể tăng cường sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm soát thí sinh trước khi vào phòng thi. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tập huấn kĩ năng sử dụng thiết bị cho cán bộ coi thi. Mục tiêu là phải đảm bảo hiệu quả thiết thực, văn minh và tuyệt đối không làm mất thời gian, gây áp lực hay căng thẳng tâm lí cho thí sinh. Chúng tôi cần thông tin, tuyên truyền rõ để phụ huynh và học sinh hiểu đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sự công bằng của kì thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các em và hỗ trợ cán bộ coi thi hoàn thành nhiệm vụ. CHUẨN HÓA ĐỀ THI ĐỂ NGĂN CHẶN GIAN LẬN TỪ GỐC Nhiều người cho rằng, cấu trúc đề thi có độ phân hóa tốt cũng là một cách hạn chế gian lận. Thưa ông, Bộ GD&ĐT có giải pháp gì trong xây dựng ngân hàng câu hỏi và ma trận đề thi năm nay? Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, có độ phân hóa phù hợp với mục đích của kì thi là yêu cầu rất quan trọng đối với công tác khảo thí hiện nay. Kì thi tốt nghiệp THPT có 3 mục tiêu quan trọng. Trước hết là xét công nhận tốt nghiệp. Tiếp đến là đánh giá diện rộng về chất lượng dạy và học và đối sánh kết quả lẫn nhau. Cuối cùng là cung cấp dữ liệu xét tuyển sinh của các trường đại học. Năm nay, quy chế tuyển sinh quy định 15 điểm/3 môn tổ hợp xét tuyển mới đủ điều kiện xét tuyển sinh ĐH. Vì vậy, trên tinh thần bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ tiếp tục xây dựng đề thi bảo đảm các câu hỏi ở mức độ phù hợp để xét tốt nghiệp, đồng thời tăng cường các câu hỏi có tính phân hóa nhằm hỗ trợ các trường đại học tuyển sinh. Bộ chú trọng khâu thử nghiệm, phân tích dữ liệu khảo thí và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Khi đề thi có tính khoa học, độ tin cậy và sự ổn định cao, kết quả thi sẽ phản ánh sát năng lực thực chất của học sinh, từ đó triệt tiêu bớt động lực gian lận. Năm nay, việc đăng kí dự thi trực tiếp tục được triển khai toàn diện trên hệ thống THPT số. Để đảm bảo an toàn hệ thống và tránh tình trạng trục trặc kĩ thuật, hạ tầng công nghệ đã được chuẩn bị ra sao, thưa ông? Công tác đăng kí dự thi và quản lí kì thi năm nay tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục hành chính. Nhiều loại giấy tờ tiếp tục được tích hợp, dữ liệu được xử lý tự động trên hệ thống quản lý thi thay cho nhiều khâu thủ công trước đây. Để tránh tình trạng quá tải trong giai đoạn cao điểm, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị kĩ thuật rà soát, nâng cấp hạ tầng hệ thống, tăng cường năng lực xử lí dữ liệu và đường truyền. Bộ cũng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho học sinh trong quá trình đăng kí, đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế. Mục tiêu tối thượng là tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đồng thời bảo đảm toàn bộ hệ thống vận hành an toàn, ổn định, thông suốt và bảo mật trên phạm vi toàn quốc. Cảm ơn ông! NGHIÊM HUÊ (thực hiện) Trước thềm kì thi tốt nghiệp THPT, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác khảo thí. Thí sinh vi phạm không chỉ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thí sinh gian lận có thể bị xử lí hình sự Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ẢNH: NGHIÊM HUÊ Sở GD&ĐT dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nền nhiệt cao, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học. Do đó, để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các xã, phường chỉ đạo nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng. Quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát. Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h -16h. Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, cơ sở giáo dục chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế. “Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có), không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng”, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường học. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết. Theo khung thời gian năm học, học sinh trường học các cấp nghỉ hè trước 31/5. Thời điểm này, nhiều trường đã tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ học. Một số trường mầm non tư thục tiếp tục nhận học sinh theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh cuối cấp THCS - THPT đang ôn tập chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT. HÀ LINH “Thí sinh vi phạm không chỉ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. GS.TS HUỲNH VĂN CHƯƠNG Hà Nội yêu cầu chống nóng cho học sinh Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo các trường học không tổ chức cho học sinh tập trung sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt. THI TỐT NGHIỆP THPT 2026:

