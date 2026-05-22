Báo Tiền Phong số 142

THỨ SÁU 22/5/2026 Số 142 0977.456.112 TRANG 12 Iran tái thiết cơ sở vũ khí nhanh bất ngờ TRANG 6 Lo ngại “hạ chuẩn” đào tạo tiến sĩ TRANG 3 KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRANG 8-9 TRANG 5 Ngân hàng gặp khó trong việc huy động vốn trên kênh trái phiếu (Ảnh minh họa) ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Năng lực quản trị vốn XEM TIẾP TRANG 5 n NGUYỄN QUANG HUY (Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi) Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục cần nguồn lực lớn để duy trì đà phục hồi và tăng trưởng, hệ thống ngân hàng đang đứng trước bài toán khó khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, nhưng tốc độ huy động vốn lại chưa theo kịp nhu cầu mở rộng của dòng tín dụng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc cho ý kiến về đề án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: PHẢI CÓ TƯ DUY ĐÚNG, ĐI SAU NHƯNG KHÔNG ĐI CHẬM TRANG 7 ĐỂ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRỞ THÀNH ĐẠI HỌC TINH HOA: Cần đầu tư trọng điểm, chính sách đặc thù HOA HẬU VIỆT NAM 2026: HỘI NGỘ HÀNG TRĂM NỮ SINH ƯU TÚ CỦA PHENIKAA LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TĂNG: XOAY XỞ nguồn vốn TRANG 2

LỰA CHỌN ĐÚNG HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Sáng 21/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến về Đề án "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh". Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, đánh giá cao các cơ quan đã chủ động nghiên cứu, theo dõi xu thế phát triển mới của thế giới, bước đầu đề xuất được một số định hướng, nhiệm vụ và những giải pháp quan trọng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là vấn đề rất mới, rất khó, diễn biến nhanh, liên quan đến khoa học công nghệ, an ninh quốc gia, chuyển đổi số công nghiệp chiến lược và năng lực cạnh tranh dài hạn của đất nước. Vì vậy phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, bài bản hơn, chiến lược hơn để xây dựng và hoàn thiện đề án quan trọng về phát triển công nghệ lượng tử tại Việt Nam trong giai đoạn tới, phục vụ phát triển đất nước, với yêu cầu tự chủ chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần. Do đó, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian... Nếu tách rời các mục tiêu này, lượng tử rất dễ trở thành chương trình nghiên cứu đắt đỏ nhưng ít chuyển hóa thành sức mạnh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm; không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ; cần hết sức tránh tâm lý tự ti, tránh tư duy phong trào, chạy theo hình thức, đầu tư dàn trải, đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực tế. Do đó phải lựa chọn đúng hướng đi phù hợp với điều kiện Việt Nam; từng bước xây dựng năng lực thực chất của quốc gia trong những lĩnh vực có khả năng tham gia và làm chủ. Tinh thần là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo năng lực thật và giá trị thật; xây dựng năng lực công nghệ lượng tử, cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam và gắn với những bài toán thực tiễn của Việt Nam. PHẢI DÁM ĐẦU TƯ CHO NHỮNG LĨNH VỰC KHÓ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ưu tiên trước hết cho vấn đề an ninh và chủ quyền số quốc gia, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lượng tử phải mạnh mẽ, chọn lọc và thực chất, phục vụ cho mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ của Việt Nam, không nên biến hợp tác quốc tế thành một sự phụ thuộc mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Không đầu tư dàn trải, manh mún, mỗi nơi làm một ít, thiết bị phân tán, không tạo được sức mạnh tổng hợp. Phải hình thành được các trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan quốc phòng - an ninh; nghiên cứu ưu tiên một xu hướng có tính khả thi và tác động lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, coi trọng năng lực tích lũy lâu dài vì khoa học đỉnh cao không thể phát triển bằng tư duy, thành tích ngắn hạn; phải có chấp nhận rủi ro, có kiểm soát trong nghiên cứu khoa học. Vì vậy cơ chế quản lý phải phân biệt giữa thất bại khoa học, trung thực với lãng phí, hình thức hoặc thiếu trách nhiệm. TRƯỜNG PHONG Phát biểu tại buổi làm việc cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ phải có tư duy đúng, đi sau nhưng không đi chậm; không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ; cần hết sức tránh tâm lý tự ti, tránh tư duy phong trào, chạy theo hình thức, đầu tư dàn trải, đặt mục tiêu vượt quá khả năng thực tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phải có chương trình quốc gia đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử, có cơ chế đặc thù để thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lực lượng tử cho Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa công bố danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 70 vị. Cơ cấu trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2032, gồm: 28 vị là người đứng đầu tổ chức thành viên; 8 vị là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; 16 cá nhân tiêu biểu là trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực; 3 cá nhân tiêu biểu là chức sắc các tôn giáo; 4 cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; 1 cá nhân tiêu biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 10 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Theo đề án nhân sự được Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thông qua, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị. TRƯỜNG PHONG ​Theo đó, diễn đàn được tổ chức nhằm khẳng định vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đây là không gian kết nối giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới. Diễn đàn gồm hai phiên chính. Trong đó, phiên thứ nhất tập trung thảo luận vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, truyền thông đối ngoại và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Phiên thứ hai sẽ đối thoại giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và chuyên gia về cơ chế hỗ trợ truyền thông, liên kết quảng bá du lịch và khai thác hiệu quả nền tảng số, mạng xã hội, KOLs trong truyền thông du lịch. Ngoài các phiên thảo luận, diễn đàn còn có nhiều hoạt động bên lề như không gian trải nghiệm du lịch của địa phương đăng cai, kết nối doanh nghiệp - báo chí và khen thưởng từ 10-15 cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá du lịch. Quảng Trị được chọn là địa phương đăng cai tổ chức diễn đàn. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho công tác truyền thông du lịch, thúc đẩy liên kết giữa báo chí - doanh nghiệp - địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ. HOÀNG NAM TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Vai trò báo chí trong thúc đẩy kinh tế du lịch ​Trong hai ngày 22-23/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Diễn đàn vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026” tại tỉnh Quảng Trị, với sự tham gia của khoảng 200-250 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp và các địa phương. Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gồm 70 vị

3 n Thứ Sáu n Ngày 22/5/2026 THỜI SỰ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KL/ TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. XỬ LÝ NGHIÊM MINH, KỊP THỜI, NHÂN VĂN, THUYẾT PHỤC Kế hoạch nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ... Một nhiệm vụ khác, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm. Thể chế hoá, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, kế hoạch nêu. Kế hoạch lưu ý việc xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội… “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài”, kế hoạch cũng nêu. ​TRONG NĂM 2026, HOÀN THÀNH SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.... Trong đó, Đảng ủy Quốc hội được giao nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù của Quốc hội để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, các nghị quyết chiến lược quan trọng và các kết luận của Bộ Chính trị (hoàn thành, trình các kỳ họp của Quốc hội khóa XVI trong năm 2026). Đảng ủy Quốc hội cũng cần chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những sơ hở, bất cập, khơi thông nguồn lực và hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 (hoàn thành trong năm 2026). Đảng ủy Quốc hội tập trung chỉ đạo: Sửa đổi Luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan (hoàn thành trong năm 2027), Luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành trong năm 2028) và pháp luật có liên quan; sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đấu giá tài sản, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý nợ công, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (hoàn thành trong năm 2026 và những năm tiếp theo); nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Đăng ký tài sản theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW (hoàn thành trước năm 2028). Trong số các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý II/2026), phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong năm 2026); hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy (hoàn thành trong quý II/2026)… TRƯỜNG PHONG Bộ Chính trị yêu cầu kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập; đất đai, quy hoạch; tài chính công, tài sản công; thuế, hải quan; trách nhiệm giải trình; giám định, định giá; về tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông (hoàn thành trong quý III/2027). Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: PV Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngay từ quý 1/2026, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác để xây dựng đề án, đã mời các chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ban, ngành để tập trung nghiên cứu về đề án. Ông Thắng nhấn mạnh, đề án sẽ cụ thể hoá và hiện thực hoá bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN của chúng ta từ cấp gần dân, sát dân nhất là cấp xã, phường, mọi chính sách, hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của người dân, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đề án cũng góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại… Theo ông Thắng, thành phố sẽ lựa chọn một địa bàn thí điểm, để làm cơ sở thực tiễn sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá, hoàn thiện tiêu chí rồi thực hiện trên toàn địa bàn thành phố. Ông Thắng chia sẻ, đề án đã cụ thể hoá 8 đặc trưng của XHCN Việt Nam vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, các nội dung không tách rời mà gắn kết, bổ sung cho nhau, tạo chỉnh thể thống nhất để phát triển. Tám nội dung cốt lõi, gồm: Thứ nhất, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, quản trị phục vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thứ hai là phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ và không gian thông minh. Thứ ba là phát triển kinh tế trên địa bàn xã, phường gắn với lực lượng sản xuất hiện đại. Thứ tư là bảo đảm an sinh xã hội công bằng và phát triển bao trùm. Thứ năm là phát triển văn hóa con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thứ sáu là xây dựng môi trường xanh, an toàn và bền vững. Thứ bảy là bảo đảm quốc phòng an ninh an toàn xã hội và mở rộng đối ngoại nhân dân. Thứ tám là thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Dự kiến có tổng số 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí chính và 2 tiêu chí tổng hợp là chỉ số hạnh phúc của người dân và mức độ hài lòng chung”, ông Thắng nêu. Về địa điểm được lựa chọn thí điểm, ông Thắng cho biết, sẽ dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự cân đối giữa tính đại diện và tính khả thi, không lựa chọn các địa bàn quá đặc thù, hoặc quá khó khăn để triển khai. “Chúng tôi đang trong giai đoạn xin ý kiến các cơ quan Trung ương, dự kiến sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để tổ chức thực hiện, đảm bảo quy mô dân số 2 xã cộng lại khi thực hiện khoảng tầm 700.000 dân”, ông Thắng thông tin. T.PHONG Hà Nội dự kiến chọn 2 xã thí điểm mô hình xã, phường XHCN Chiều 21/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỷ nguyên phát triển mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trình bày nội dung đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội. Về dự kiến lộ trình thí điểm, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong năm 2026 sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần, lựa chọn địa điểm để bố trí nguồn lực triển khai ngay.

4 n Thứ Sáu n Ngày 22/5/2026 XÃ HỘI GIẤC MƠ DANG DỞ Cuối giờ chiều, khu trọ gần Khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An, TPHCM) bắt đầu đông đúc khi công nhân tan ca trở về. Hơn 10 năm xa quê làm công nhân ở TPHCM, vợ chồng anh Công Khởi vẫn chưa thể mua nổi một căn nhà ở xã hội. Mọi sinh hoạt của gia đình bốn người đều gói gọn trong căn phòng trọ nhỏ nóng bức vào mùa khô, ẩm thấp khi trời mưa. “Đi làm về chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi tử tế cho con học hành. Nhưng tiền thuê trọ, tiền điện nước, tiền ăn uống mỗi tháng đã chiếm gần hết thu nhập”, anh Khởi nói. ​Đồng lương ít ỏi chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày; chuyện mua nhà với công nhân vẫn rất xa vời. Tại căn phòng trọ trên đường Bà Hom, chị Nguyễn Thị Hoài (công nhân Công ty PouYuen) nhiều lần từng nghĩ đến chuyện mua nhà để ổn định cuộc sống, nhưng cuối cùng đành gác lại dự định vì không đủ khả năng tài chính. “Dù rất mong muốn có một nơi ở ổn định, gần trường học, cơ sở y tế và môi trường sống tốt hơn nhưng với đồng lương công nhân cùng áp lực chi tiêu thường nhật, giấc mơ đó càng lúc càng xa”, chị Hoài tâm sự. ​Nỗi lo ấy đang hiện hữu ở rất nhiều khu nhà trọ công nhân tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh... Phần lớn người lao động đến từ các tỉnh thành khác, lên thành phố làm việc rồi thuê trọ trong nhiều năm liền. Không ít khu trọ đã xuống cấp, chật chội, nóng bức. Nhiều công nhân cho biết họ không còn đặt mục tiêu sở hữu nhà ở TPHCM. Sau nhiều năm làm việc, điều họ mong mỏi hơn cả là có một nơi ở ổn định với giá thuê phù hợp để yên tâm bám trụ thành phố. ​Theo ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM, khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% người lao động có nhu cầu mua nhà, chỉ khoảng 5% muốn thuê nhà lâu dài. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận nhà ở của công nhân hiện còn rất hạn chế. Với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các chi phí sinh hoạt tối thiểu, công nhân chỉ còn dư khoảng 4-6 triệu đồng. Nếu mua căn nhà hơn một tỷ đồng thì phải tích góp hàng chục năm mới đủ tiền, trong khi giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Nhiều người sau hàng chục năm lao động tại thành phố vẫn không có được mái nhà của riêng mình nơi đô thị đành chọn quay về quê. THIẾU NHÀ Ở XÃ HỘI ​Theo quy hoạch giai đoạn 20212030, TP.Đồng Nai đặt mục tiêu phát triển hơn 60.000 căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, cần nguồn vốn rất lớn. Đồng Nai ước tính nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 lên tới hơn 627.000 tỷ đồng, trong đó riêng nhà ở xã hội khoảng hơn 43.000 tỷ đồng. ​Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, nguyên nhân lớn nhất khiến nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế là do thủ tục pháp lý kéo dài, khó tiếp cận quỹ đất sạch và thiếu nguồn vốn ưu đãi. Trong khi đó, lợi nhuận từ nhà ở xã hội thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại nên chưa thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư. ​Nhiều dự án còn gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hoặc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Có nơi dù đã xây dựng xong nhưng công nhân vẫn khó tiếp cận vì điều kiện xét duyệt còn phức tạp. Tại Đồng Nai, dự án chung cư nhà ở xã hội NXH2 thuộc Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân vừa công bố mức giá khoảng 20 triệu đồng/m2. Với nhiều công nhân, đây vẫn là mức giá quá cao so với thu nhập hiện tại. ​Không chỉ thiếu nhà ở, người lao động còn thiếu nhiều tiện ích xã hội đi kèm như không gian vui chơi, giải trí hay sinh hoạt văn hóa sau giờ làm. Nhà trẻ công lập còn thiếu khiến nhiều gia đình phải gửi con về quê cho ông bà chăm sóc. Có những cặp vợ chồng công nhân nhiều tháng mới được gặp con một lần vì điều kiện sống chưa ổn định… ​CHĂM LO CÓ CHIỀU SÂU ​Trước nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM đang phối hợp triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, hiện đã có nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình như Tập đoàn Hoa Sen, Phú Cường Group, IPC, LNT 7979… Khoảng 50.000 căn trong tổng số này dự kiến được triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Theo mô hình mới, doanh nghiệp sử dụng lao động thông qua tổ chức công đoàn sẽ đăng ký thuê, chi trả chi phí để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ đóng một phần nhỏ. Theo ông Thái, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền thuê nhà ở xã hội thay cho công nhân nhằm giữ chân lao động và giảm chi phí vận chuyển. Liên đoàn Lao động TPHCM hiện ghi nhận ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký thuê chỗ ở cho công nhân tại các khu vực Phú Mỹ, Tân Phú Trung và Châu Đức với tổng quy mô hàng chục nghìn chỗ. Ông Thái cho biết, khoảng 70.000 căn hộ đã được chốt phương án xây dựng. Công đoàn thành phố cũng thành lập tổ công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và địa phương để tìm quỹ đất phù hợp, ưu tiên các dự án gần nơi công nhân làm việc, Song song với nhà ở, nhiều chương trình chăm lo đời sống người lao động cũng đang được triển khai rộng khắp. Trong Tháng công nhân năm nay, nhiều hoạt động như tầm soát ung thư miễn phí cho nữ công nhân, “Phiên chợ nghĩa tình”, gian hàng giảm giá, phục vụ suất ăn miễn phí… tiếp tục được tổ chức tại các địa phương có đông người lao động. ​Tại phường Phú Lợi, công đoàn còn hỗ trợ xe đạp điện và quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, chăm lo cho lao động phi chính thức và tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người lao động. Công đoàn phường Thủ Dầu Một triển khai chương trình “San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ” với nhiều hoạt động như khám mắt, tư vấn sức khỏe, giới thiệu việc làm, “Phiên chợ 0 đồng”, “Bữa cơm Công đoàn”, đối thoại với người lao động… ​Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho biết, đời sống của một bộ phận công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu về nhà ở, việc làm, an sinh xã hội và thiết chế văn hóa ngày càng lớn. “Công đoàn thành phố đang chuyển mạnh từ hỗ trợ ngắn hạn sang các chương trình chăm lo có chiều sâu hơn, tập trung vào nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi tiêu dùng và nâng chất lượng đời sống tinh thần cho công nhân”, ông Nhân nói. Theo các chuyên gia lao động, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, doanh nghiệp muốn giữ chân công nhân không thể chỉ dựa vào tiền lương mà còn cần xây dựng môi trường làm việc và hệ thống phúc lợi ổn định. ​VĂN QUÂN-UYÊN PHƯƠNG Rời quê lên TPHCM, Đồng Nai làm việc đã nhiều năm, không ít công nhân vẫn chưa thể có được mái nhà ổn định. Giữa áp lực tiền trọ, chi phí sinh hoạt và giá nhà ngày càng tăng, giấc mơ “an cư lạc nghiệp” lại càng xa. ​Theo Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, từ đầu năm 2026, đơn vị đã yêu cầu các chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội thực hiện đúng trình tự, thủ tục mua bán theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư phải kiểm tra kỹ hồ sơ của khách hàng theo mẫu quy định, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần; chỉ ký hợp đồng mua bán khi hồ sơ đủ điều kiện và đúng mẫu của Bộ Xây dựng. Đối với người mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu thông tin từ các kênh chính thống, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, kê khai trung thực hồ sơ và chỉ nộp hồ sơ tại một dự án, không nhờ người khác đứng tên hộ. Kỳ cuối: Làm sao để an cư? Có một chỗ ở ổn định, giá cả phải chăng là ước mơ của rất nhiều công nhân, người lao động An cư là giấc mơ của rất nhiều công nhân Công nhân được mua hàng giảm giá NHỮNG PHẬN ĐỜI CÔNG NHÂN

5 n Thứ Sáu n Ngày 22/5/2026 KINH TẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THẾ NÀO? Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý khi nhóm ngân hàng dần đánh mất vị thế áp đảo từng duy trì suốt năm 2025. Thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 4/2026, nhiều ngân hàng phải chấp nhận mức lãi suất phát hành trái phiếu rất cao để huy động được vốn. Cụ thể, Ngân hàng MSB, Bac A Bank và Techcombank phát hành trái phiếu với lãi suất dao động 8,4 - 8,9%/năm. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, các ngân hàng này chỉ phải trả mức lãi khoảng 5,2 - 5,3%/năm. Mặc dù lãi suất trái phiếu ngân hàng tăng nhưng vẫn không hấp dẫn nhà đầu tư. Theo VBMA, nếu trong quý I/2025, toàn bộ lượng trái phiếu phát hành đều đến từ lĩnh vực ngân hàng thì sang quý I/2026, tỷ trọng của nhóm này giảm xuống chỉ còn khoảng 30%. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản vươn lên dẫn đầu với 60% lượng phát hành toàn thị trường. Với mức lãi suất phát hành trái phiếu ngân hàng hiện nay đã tiệm cận mức lãi suất cho vay, đồng nghĩa biên lợi nhuận giữa đầu vào và đầu ra của ngân hàng bị thu hẹp đáng kể. Nếu ngân hàng huy động trái phiếu với mức lãi gần 9%/năm nhưng cho vay chỉ quanh 10%/ năm, dư địa lợi nhuận sau khi trừ chi phí vận hành, dự phòng rủi ro và chi phí vốn gần như không còn nhiều. Huy động vốn bằng gửi tiết kiệm của các ngân hàng cũng sụt giảm. Theo thống kê quý I/2026 từ 27 ngân hàng thương mại niêm yết, tổng tiền gửi khách hàng đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng chưa tới 1% so với cuối năm ngoái. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong cùng giai đoạn đạt khoảng 3,7%. Như vậy, cả việc huy động vốn từ gửi tiết kiệm và kênh trái phiếu ngân hàng cũng đang gặp khó. Điều này cho thấy áp lực huy động vốn không còn mang tính cục bộ mà đã lan rộng ra rất nhiều ngân hàng. KHÓ GIẢM SÂU LÃI SUẤT Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng, hệ thống ngân hàng hiện đang cùng lúc chịu nhiều sức ép về thanh khoản, huy động vốn và nhu cầu tín dụng tăng cao của nền kinh tế. Theo ông Linh, áp lực đầu tiên đến từ lạm phát. Khi lạm phát tăng, lãi suất tiền gửi bắt buộc phải duy trì ở mức thực dương để đảm bảo sức hấp dẫn với người gửi tiền. “Lãi suất huy động lâu nay luôn phải cao hơn mức lạm phát thì mới hút được dòng tiền gửi”, ông Linh nhận định. Ngoài lạm phát, khoảng chênh lệch giữa huy động và cho vay cũng đang tạo áp lực lớn lên các ngân hàng. Trong bối cảnh cầu tín dụng phục hồi mạnh,nhiều nhà băng phải tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi, từ đó kéo theo áp lực lên lãi suất cho vay. Theo vị chuyên gia này, bài toán thanh khoản hiện nay cũng rất đáng lưu ý. Ngân hàng không chỉ cần vốn cho vay mà còn phải chuẩn bị nguồn tiền lớn để đáp ứng nhu cầu chi trả các khoản tiết kiệm đến hạn, đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động hệ thống. “Cầu thanh khoản lớn hơn cung thì lãi suất chắc chắn chịu tác động”, ông Linh nói. Đáng chú ý, dòng tiền gửi vào ngân hàng hiện có dấu hiệu chậm lại khi nhiều kênh đầu tư khác đang hấp dẫn hơn. Dù chưa thể khẳng định dòng vốn dịch chuyển mạnh sang một kênh cụ thể, nhưng áp lực cạnh tranh giữ chân người gửi tiền đang ngày càng rõ nét. TS. Linh cho rằng, hiện sức ép lãi suất mới chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng nhỏ, song khả năng lan rộng còn phụ thuộc vào năng lực điều phối thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. “Nếu điều phối thanh khoản linh hoạt thì mặt bằng lãi suất có thể ổn định hơn”, ông Linh đánh giá. Trong dài hạn, ông Linh cho rằng, Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Theo ông, hệ thống tài chính muốn phát triển bền vững phải dựa trên sự cân bằng giữa vốn gián tiếp qua ngân hàng và vốn trực tiếp qua thị trường vốn. Điều này đồng nghĩa với việc cần thúc đẩy mạnh hơn thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp nhằm chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng. Theo ông Linh, để thị trường vốn phát triển thực chất, cần đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường chứng khoán và tái cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đặc biệt, thị trường trái phiếu hiện nay vẫn còn nhiều điểm nghẽn khi thanh khoản thấp, giao dịch thứ cấp kém sôi động... Về xu hướng lãi suất thời gian tới, vị chuyên gia cho rằng khả năng giảm sâu là rất khó khi áp lực lạm phát toàn cầu vẫn lớn, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao. “Trong bối cảnh hiện nay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất đã là thành công”, ông Linh nhấn mạnh. NGỌC MAI Việc nhiều ngân hàng phải phát hành trái phiếu với lãi suất gần chạm ngưỡng lãi vay cho thấy áp lực huy động vốn đang gia tăng mạnh. Khi chi phí đầu vào liên tục tăng, dư địa nâng lãi suất cho vay hạn chế, đa số ngân hàng gặp khó trong xoay xở đảm bảo nguồn vốn. Xoay xở nguồn vốn CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là áp lực mang tính chu kỳ mà còn phản ánh yêu cầu tái cấu trúc hệ thống dẫn vốn của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn cho đầu tư, hạ tầng, sản xuất và tiêu dùng ngày càng lớn, hệ thống ngân hàng vẫn đang phải đảm nhận vai trò cung ứng vốn chủ lực. Để mở rộng nguồn lực, nhiều ngân hàng thời gian qua đã chủ động đẩy mạnh các kênh huy động từ tiền gửi truyền thống, phát hành trái phiếu, tăng vốn điều lệ đến huy động nguồn vốn quốc tế... Tuy nhiên, việc huy động qua các kênh này hiện cũng đối mặt nhiều khó khăn khi chi phí tăng, yêu cầu minh bạch cao hơn và tâm lý thị trường trở nên thận trọng sau các biến động của thị trường tài chính. Trong khi mặt bằng lãi suất đang được định hướng duy trì ổn định, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dư địa để tăng mạnh lãi suất huy động không còn nhiều. Điều này đặt hệ thống ngân hàng vào bài toán cân bằng rất tinh tế. Nếu lãi suất huy động tăng cao, để thu hút dòng tiền, chi phí vốn sẽ gia tăng và gây áp lực lên lãi suất cho vay, từ đó ảnh hưởng tới khả năng phục hồi của doanh nghiệp và nền kinh tế. Trường hợp không mở rộng được nguồn vốn, dư địa tăng trưởng tín dụng cũng sẽ bị thu hẹp. Việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tăng vốn cho nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối bằng Thông tư 08 điều chỉnh cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (cho phép đưa trở lại 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào mẫu số tính chỉ số LDR) được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố năng lực tài chính và tạo thêm dư địa cung ứng tín dụng. Tuy nhiên, với nhiều ngân hàng thương mại tư nhân, áp lực huy động vốn vẫn còn hiện hữu khi phải đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn ngày càng cao, duy trì thanh khoản và bảo đảm hiệu quả hoạt động trong môi trường cạnh tranh mạnh hơn về dòng tiền. Trong thời gian tới, xu hướng cạnh tranh của ngành ngân hàng sẽ không còn là cuộc đua đơn thuần về lãi suất huy động mà sẽ chuyển sang cạnh tranh về năng lực quản trị vốn, chất lượng hệ sinh thái tài chính và khả năng tạo nguồn vốn chi phí thấp thông qua ngân hàng số, thanh toán và các dịch vụ tài chính tích hợp. Trong dài hạn, vấn đề đặt ra không chỉ là câu chuyện của riêng ngành ngân hàng mà còn là yêu cầu phát triển cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Một nền kinh tế quy mô lớn khó có thể phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng cho nhu cầu vốn trung và dài hạn. Do đó, việc phát triển sâu hơn thị trường chứng khoán và thị trường vốn sẽ mang ý nghĩa chiến lược, giúp hình thành các kênh huy động vốn trung - dài hạn hiệu quả hơn cho doanh nghiệp, qua đó giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Khi doanh nghiệp có thể huy động vốn trực tiếp thông qua thị trường chứng khoán, trái phiếu và các định chế đầu tư dài hạn, hệ thống tài chính sẽ trở nên cân bằng hơn, nâng cao khả năng chống chịu trước biến động và tạo nền tảng bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Q.H Năng lực quản trị vốn TIẾP THEO TRANG 1 LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG TĂNG: TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Theo TS. Châu Đình Linh - Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Việt Nam cần giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Hệ thống tài chính muốn phát triển bền vững phải dựa trên sự cân bằng giữa vốn gián tiếp qua ngân hàng và vốn trực tiếp qua thị trường vốn. Điều này đồng nghĩa với việc cần thúc đẩy mạnh hơn thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp nhằm chia sẻ gánh nặng cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng. Ngân hàng gặp khó trong việc huy động vốn trên kênh trái phiếu

6 n Thứ Sáu n Ngày 22/5/2026 KHOA GIÁO CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÍ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là chuyển mạnh từ quản lí quy trình đào tạo sang quản lí chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra và trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo. Lần đầu tiên dự thảo đưa ra cơ chế miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc đạt chuẩn quốc tế cao, với yêu cầu có ít nhất 3 bài báo WoS/Scopus (các tạp chí uy tín trên thế giới) liên quan trực tiếp đến luận án, trong đó có ít nhất 2 bài thuộc nhóm Q1 (xếp hạng cao nhất). Tiến sĩ P.K.T cho rằng, đây là một bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, chuẩn đầu ra và trách nhiệm giải trình. Về mặt tích cực, dự thảo thể hiện rõ tinh thần tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục ĐH, nhưng không buông lỏng quản lí. Bộ GD&ĐT chuyển từ quản lí chi tiết quy trình sang quản lí bằng chuẩn tối thiểu, chất lượng, chuẩn đầu ra, công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Dự thảo cũng có điểm tiến bộ khi làm rõ hơn yêu cầu công bố khoa học, phản biện độc lập luận án tiến sĩ; đồng thời đề xuất cơ chế miễn phản biện độc lập đối với nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu xuất sắc như trên. Quy định này nếu được thiết kế chặt chẽ sẽ tạo động lực để nghiên cứu sinh công bố quốc tế thực chất, thay vì chỉ hoàn thành luận án theo lối hình thức. Tuy nhiên, tiến sĩ P.K.T cho rằng, cần nhìn nhận nội dung này một cách thận trọng. Việc đặt chuẩn công bố quốc tế là đúng, nhưng phải tránh áp dụng cơ học giữa các lĩnh vực. Nếu quy định không phân tầng theo ngành, lĩnh vực, có thể tạo áp lực chạy theo số lượng bài báo, thậm chí phát sinh nguy cơ công bố ở tạp chí kém chất lượng. Do đó, cần quy định rõ tiêu chí tạp chí, vai trò đóng góp của nghiên cứu sinh, tính liên quan trực tiếp của bài báo với luận án và cơ chế kiểm soát liêm chính học thuật. Đặt trong bối cảnh Nghị quyết 71 của T.Ư về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, dự thảo này đi đúng tinh thần phát triển giáo dục ĐH chất lượng cao, đào tạo nhân lực trình độ cao, tăng tự chủ, gắn đào tạo với khoa học công nghệ và hội nhập. Dự thảo đồng thời tương thích với định hướng của Nghị quyết 57 khi coi nhân lực trình độ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quốc gia. CẢNH BÁO NGUY CƠ HỢP THỨC HÓA LUẬN ÁN THIẾU CHIỀU SÂU GS.TS Phùng Hồ Hải, Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam) cho rằng, phản biện độc lập là khâu khách quan nhất trong toàn bộ quá trình đào tạo tiến sĩ. “Việc bỏ yêu cầu phản biện độc lập cho dù với những luận án được coi là xuất sắc theo một tiêu chí nào đó là một bước lùi trong công tác đánh giá khoa học”, GS. Phùng Hồ Hải bày tỏ quan điểm. Ông Hải cho rằng, khi cho phép mở một ngành đào tạo trong nước, Bộ GD&ĐT đã tự công nhận đội ngũ khoa học của nhà trường đủ năng lực hướng dẫn cũng như đánh giá kết quả của nghiên cứu sinh trong lĩnh vực đó. Vậy tại sao lại ra thông tư cho phép dựa hoàn toàn vào việc đánh giá của các tạp chí nước ngoài? GS. Phùng Hồ Hải khẳng định, không thể bỏ qua việc xin phản biện độc lập đối với bất kì nghiên cứu sinh nào. Các khó khăn do việc tổ chức phản biện độc lập tạo ra, nếu có, là do việc thực hiện không đúng theo quy định, ví dụ chọn phản biện độc lập chưa phù hợp cao về chuyên môn, có yếu tố mâu thuẫn lợi ích, phản biện độc lập trễ quá thời hạn cho phép mà không thay phản biện. Một chuyên gia đặt vấn đề, luận án tiến sĩ không phải là một tập hồ sơ lưu trữ các bài báo rời rạc. Vị này đặt ra một loạt vấn đề trước con số 3 bài báo trong điều kiện miễn phản biện độc lập của Bộ GD&ĐT. Nếu 3 bài báo dự định dùng để thay thế phản biện kín không có sự liên kết, đồng nhất về mặt chủ đề mà chỉ là những mảnh ghép chắp vá từ các đề tài khác nhau để gom đủ số lượng, thì tập hợp đó chỉ tạo ra một “luận án rác”. Việc miễn phản biện trong trường hợp này sẽ vô tình hợp thức hóa những công trình kém chất lượng, thiếu chiều sâu hệ thống. Trong giới học thuật, giá trị của các hình thức công bố có sự phân hóa rất lớn. Dự thảo hiện chưa làm rõ: 3 bài báo đó có độ dài thế nào? Là bài báo tạp chí hay chỉ là kỷ yếu hội nghị, là bài tổng quan, bài bình luận hay thuộc chuỗi bài giảng? Xét về dung lượng, một bài báo khoảng 30 trang có thể tương đương, thậm chí vượt trội hơn 3-4 bài báo ngắn. Về loại hình, nếu Bộ đánh đồng mọi loại hình công bố làm một, hệ lụy sẽ rất lớn. Theo chuyên gia này, một thách thức lớn khác mà cơ quan quản lí cần nhìn thẳng là tình trạng “cắt lát”, tức là một nghiên cứu lớn nhưng cố tình băm nhỏ, thay đổi dữ liệu, tinh chỉnh một vài biến số hoặc thay đổi mô hình/đối tượng áp dụng để đăng thành nhiều bài ở các tạp chí khác nhau. Nếu không có bộ lọc phản biện kín để đánh giá tính nguyên bản làm sao Bộ ngăn chặn được trục lợi học thuật này? Mặt khác, phải có tiêu chí để xác định nghiên cứu sinh đóng góp như thế nào trong bài báo đó. Vị chuyên gia này cho biết, kinh nghiệm quốc tế luôn bắt buộc nghiên cứu sinh phải chứng minh được phần đóng góp độc lập đủ tầm cấu thành một luận án xứng đáng, bất kể họ có bao nhiêu bài báo đứng tên chung. Tiêu chí cuối cùng cần xem xét là tính chuẩn mực của lĩnh vực công bố. Nếu dùng 3 bài báo “lệch pha” chuyên ngành nghiên cứu để được miễn phản biện kín và cấp bằng tiến sĩ, đó rõ ràng là một sự nhập nhèm về chuẩn mực chất lượng chuyên ngành. NGHIÊM HUÊ Đào tạo sau đại học (ĐH) thời gian tới dự kiến sẽ có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, việc định lượng số bài báo khoa học của nghiên cứu sinh tiếp tục gây ra tranh cãi… Quy định miễn phản biện độc lập đối với luận án dựa trên bài báo khoa học một lần nữa làm nóng tranh luận về liêm chính học thuật tại Việt Nam. Lo ngại “hạ chuẩn” đào tạo tiến sĩ Quy định miễn phản biện độc lập đối với luận án dựa trên bài báo khoa học một lần nữa làm nóng tranh luận về liêm chính học thuật tại Việt Nam ​Mỗi dịp hè đến, nỗi lo tai nạn đuối nước ở trẻ em lại trở thành vấn đề nhức nhối. Đã có không ít vụ việc trẻ đuối nước thương tâm xảy ra tại ao hồ, sông suối, kênh mương..., khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.800 trẻ em bị đuối nước. Riêng trong ngành giáo dục, số học sinh tử vong ở mức cao: năm 2021 ghi nhận 616 học sinh; năm 2024 là 634 em và năm 2025 giảm còn 574 em. Dù số ca tử vong ở học sinh giảm khoảng 1-2% mỗi năm, tỷ lệ trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước vẫn ở mức đáng báo động, cao gấp 8 lần so với các nước phát triển. Điều này cho thấy đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và học sinh hiện nay. Một trong những nguyên nhân lớn được các chuyên gia chỉ ra là tỷ lệ học sinh biết bơi còn thấp. Bộ GD&ĐT thông tin, tỷ lệ học sinh biết bơi đang ở mức thấp, chỉ hơn 33%. Ở bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh biết bơi mới đạt gần 27%. Trong khi đó, đây lại là nhóm tuổi có nguy cơ cao bởi kỹ năng tự bảo vệ còn hạn chế, dễ hiếu động và thiếu sự giám sát của người lớn trong kỳ nghỉ hè. Bậc THCS và THPT, tỷ lệ học sinh biết bơi cao hơn, lần lượt đạt khoảng 41,5% và 42%, nhưng vẫn còn cách khá xa mục tiêu phổ cập kỹ năng an toàn nước cho trẻ em. Không chỉ thiếu kỹ năng bơi, nhiều học sinh cũng chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước nên một số trẻ tử vong do cứu bạn, cứu người nhưng thiếu kỹ năng an toàn. HÀ LINH Cả nước mới chỉ có hơn 33% học sinh biết bơi Bộ GD&ĐT cho biết, mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ em bị đuối nước và chỉ hơn 33% học sinh biết bơi, trong khi số lượng trường học có bể bơi còn rất thấp. Một số trường học từng sử dụng bể bơi di động để dạy bơi cho học sinh

