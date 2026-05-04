Báo Tiền Phong số 124

THỨ HAI 4/5/2026 Số 124 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 4-5 TRANG 8-9 TRANG 15 Cú sốc phim Việt TRANG 13 Đề xuất của Iran có gì mà Tổng thống Trump không đồng ý? CHUYỆN HÔM NAY Giữ chân dòng khách XEM TIẾP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN Gần 8,8 triệu lượt khách quốc tế chỉ trong 4 tháng đầu năm – con số kỷ lục không chỉ là tín hiệu vui, mà còn là một lời nhắc: du lịch Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ. TẢ VAN GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY Bãi tắm Đồ Sơn đông nghịt người đến tắm biển dịp nghỉ lễ “Nghẹt thở” vay vốn ngân hàng Cải cách hành chính phải nhanh hơn Du lịch biển đảo TRANG 8-9 BỘI THU Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: NHƯ Ý THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM VIỆT NAM TRANG 2-3 TRANG 6 THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: SỐ LƯỢNG THÍ SINH CAO KỈ LỤC Với số lượng thí sinh đăng kí dự thi cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ngành giáo dục cùng các địa phương đang ráo riết chuẩn bị các phương án an ninh, đặc biệt là phòng chống gian lận công nghệ cao để đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tâm điểm vẫn là Sa Pa khi công suất phòng gần như kín chỗ từ rất sớm. Theo ghi nhận, nhiều đoàn khách đã đặt phòng từ đầu tháng 3, kéo dài đến hết kỳ nghỉ, thậm chí sang đầu tháng 5. Các khách sạn lớn hầu như không còn khả năng phục vụ đoàn đông, chủ yếu chỉ còn phòng lẻ cho khách gia đình hoặc nhóm nhỏ. Xu hướng du lịch cũng có sự dịch chuyển rõ nét khi du khách tìm về các bản du lịch cộng đồng như Tả Van, Cát Cát để trải nghiệm đời sống bản địa. Địa phương tổ chức chuỗi sự kiện quy mô, nổi bật là chương trình khai mạc Lễ hội mùa hè “Sa Pa xứ sở tình yêu” với chủ đề “Chợ tình Sa Pa - Những cung bậc giao duyên”. Không gian văn hóa chợ tình được tái hiện qua các hoạt động thổi khèn, hát giao duyên, biểu diễn nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa. Cùng với đó là Lễ hội Hoa Fansipan, lễ thượng cờ tại đỉnh Fansipan và chương trình “Hàm Rồng bốn mùa hoa”, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng từ cảnh quan, văn hóa đến ẩm thực. Không chỉ Sa Pa, nhiều điểm đến khác tại Lào Cai cũng đồng loạt “vào mùa”. Tại Bắc Hà, chương trình du lịch kéo dài xuyên suốt kỳ nghỉ, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Du khách được tham gia các hoạt động như hái dâu tây, mận, đào, tham quan chùa Linh Sơn, cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên đồi Ngải Thầu… Điểm nhấn là chợ phiên, chợ trâu cùng giải đua ngựa truyền thống và chương trình nghệ thuật buổi tối tại chợ văn hóa, tạo không khí sôi động suốt kỳ nghỉ. Trong khi đó, Mù Cang Chải bước vào mùa nước đổ, thời điểm ruộng bậc thang đẹp nhất trong năm. Địa phương tổ chức khai mạc du lịch “Mùa nước đổ” cùng Giải leo ruộng bậc thang lần thứ I, thu hút du khách ưa khám phá và trải nghiệm. Những hoạt động mang tính thể thao, du lịch kết hợp này góp phần làm mới sản phẩm, gia tăng sức hút cho điểm đến. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Lào Cai, dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương đón khoảng 536.000 lượt khách, 2 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 THỜI SỰ Du lịch biển đảo bội thu Du lịch Tây Bắc tăng tốc, thu nghìn tỷ Điểm chung của Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ năm nay là du lịch biển đảo không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, mà đang được bổ sung bằng hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm trải nghiệm mới. Ở Quảng Ninh, dòng khách không chỉ tập trung tại trung tâm Hạ Long mà lan tỏa sang Vân Đồn, Cô Tô, Cái Chiên, Móng Cái, Uông Bí và các điểm di sản. Sự phân tán này giúp giảm áp lực cục bộ, đồng thời tạo điều kiện để các địa bàn ven biển, đảo xa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch. Với Vân Đồn, Cô Tô, Cái Chiên, sức hút đến từ không gian biển còn tương đối hoang sơ, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, khám phá đảo và du lịch cộng đồng. Ở Hải Phòng, Cát Bà có thêm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, biển nhân tạo tại vịnh trung tâm Cát Bà cùng nhiều hoạt động sôi động trong dịp lễ. Đồ Sơn cũng cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh bằng bãi tắm nhân tạo miễn phí, qua đó kéo thêm dòng khách gia đình, khách đi trong ngày và khách đi ngắn ngày từ các địa phương lân cận. Từ 30/4 đến 3/5, Quảng Ninh ước đón 910.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế khoảng 37.000 lượt, khách lưu trú đạt khoảng 360.000 lượt. Các điểm đến biển đảo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt dòng khách. Vịnh Hạ Long đón khoảng 70.260 lượt khách trong 4 ngày nghỉ, đặc khu Vân Đồn đạt 115.000 lượt, đặc khu Cô Tô đạt 20.570 lượt, xã đảo Cái Chiên đạt 4.420 lượt. Tính chung 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 1.345.000 lượt, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 4.165 tỷ đồng. Đây là quy mô đáng chú ý trong bối cảnh kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay ngắn hơn so với một số năm trước, đồng thời cho thấy sức bật của địa phương sau quá trình làm mới sản phẩm du lịch và mở rộng không gian phát triển ra các vùng biển đảo. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thành phố ước đón hơn 531.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng nghỉ, lưu trú bình quân toàn thành phố đạt khoảng 65%; riêng các ngày cao điểm 30/4 và 1/5, nhiều cơ sở lưu trú đạt 90, thậm chí 100%. Cát Bà tiếp tục là điểm đến nổi bật. Đại diện UBND đặc khu Cát Hải cho biết, dịp nghỉ lễ, địa phương đón khoảng 87.000 lượt khách, trong đó có hơn 11.400 lượt khách quốc tế. NHỮNG ĐIỂM MỚI HÚT KHÁCH Điểm khác biệt đáng chú ý của Cát Bà năm nay là dù lượng khách tăng cao, địa phương không còn cảnh du khách phải vật vạ chờ phà tại bến Đồng Bài, Cái Viềng như những mùa cao điểm trước. Theo đại diện UBND đặc khu Cát Hải, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng bến đỗ và làn đường dẫn xuống phà đã giúp tăng đáng kể công suất chuyên chở. Đường dẫn ra bến phà có 3 làn ô tô, mặt bến có thể đỗ cùng lúc 3 phà lớn, mỗi phà Quảng Ninh đón khoảng 910.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ, doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỷ đồng; Hải Phòng đón hơn 531.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025; Khánh Hòa đạt doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng… Hàng loạt điểm đến tại Tây Bắc đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ 30/4-1/5, doanh thu tăng mạnh. Sự chuẩn bị bài bản về sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ giúp khu vực này giữ vững sức hút. Bãi tắm Đồ Sơn đông nghịt người đến tắm biển dịp nghỉ lễ Du khách chật kín cảng tàu Cô Tô Theo thống kê của ngành du lịch TPHCM, trong 9 ngày (từ 25/43/5), TPHCM ước đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt gần 8.700 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh nổi lên như một cực hút khách của Đông Nam bộ, đón hơn 300.000 lượt khách, tập trung tại Núi Bà Đen và các điểm du lịch lân cận. Những ngày nghỉ lễ, số người ở TPHCM đi du lịch tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tăng cao. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM KỲ NGHỈ LỄ Lễ thượng cở trên đỉnh Fansipan thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

3 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 THỜI SỰ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN KÉO DÀI Chiều 2/5, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc kéo dài 2-3 km, xe cộ chen chúc hướng vào nội đô. Một số tài xế không chờ nổi, lấn vào làn dừng khẩn cấp, vi phạm ngay trước mắt lực lượng chức năng và bị xử lý tại chỗ. Hình ảnh này lặp lại nhiều năm, nhưng mức độ có vẻ như không hề giảm. “Chưa năm nào tình hình các bãi biển từ Đà Nẵng đổ ra Bắc lại đồng loạt vỡ trận như năm nay, Lăng Cô, Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn, rồi cả đến những bãi ít phổ biến như Thịnh Long, Quất Lâm cũng đều ken đặc khách du lịch. Trung bình người ta phải mất gần một giờ đồng hồ mới xếp hàng vào được đến bãi tắm, khách sạn “cháy” phòng, hàng quán liên tiếp rộ tin “chặt chém”. Có thể nói, không gian du lịch đã bị nén lại trong vài ngày cao điểm, với mật độ vượt xa khả năng chịu tải của hạ tầng, nhiều nơi quá tải cục bộ, thậm chí có trường hợp di chuyển mất 5-6 tiếng cho quãng đường vốn chỉ mất một nửa thời gian”, TS Đỗ Tiến Minh (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) chia sẻ. Là người trực tiếp dẫn tour ở Hội An, hướng dẫn viên Mai Liên (Công ty lữ hành Sinhcafetravel) cho biết, sau 22h, dòng người vẫn dày đặc trên phố cổ Hội An. Du khách phải chờ rất lâu để chụp một bức ảnh, chen chân để di chuyển, và phải kéo dài thời gian tham quan vì không thể tiếp cận dịch vụ đúng lúc. Tình hình chung tại các điểm tham quan nổi tiếng là “đường chật, người đông, giời ơi chen”. “Nhiều khách quốc tế tỏ ra bất ngờ khi trải nghiệm thực tế khác xa kỳ vọng ban đầu. Họ nghĩ Hội An là một không gian yên bình, nhưng thực tế lại rất đông, nhất là buổi tối”, chị Liên kể. TS Minh lý giải, tình trạng quá tải trong kỳ nghỉ lễ xuất phát từ hai yếu tố chính. Thứ nhất là hạ tầng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng du lịch. Đường cao tốc, bãi đỗ xe, bến tàu, khu dịch vụ đều được thiết kế cho mức tải trung bình, không phải cho những đỉnh cao đột biến. Khi hàng vạn người cùng di chuyển trong vài giờ, ùn tắc là điều gần như không tránh khỏi. Thứ hai là tâm lý "phải đi vào kỳ nghỉ" khiến dòng khách dồn vào cùng một khung thời gian. Nhiều gia đình chỉ có vài ngày rảnh trùng nhau, nên dù biết đông vẫn phải đi. Mạng xã hội càng làm áp lực này bị đẩy lên cao, khi những điểm đang nổi liên tục xuất hiện trên bảng tin, tạo cảm giác nếu không đến ngay sẽ bỏ lỡ. Vì vậy, khách không phân tán đều mà đổ về một số điểm quen thuộc, khiến quá tải trở thành hệ quả gần như được báo trước. THAY ĐỔI KỲ NGHỈ Dù quá tải, bức tranh du lịch dịp lễ vẫn cho thấy một điều tích cực: nhu cầu trải nghiệm, di chuyển và tiêu dùng văn hóa của người Việt đang tăng mạnh. Các điểm đến từ Bắc vào Nam đều ghi nhận lượng khách lớn, nhiều nơi hoạt động hết công suất. Một bộ phận du khách bắt đầu dịch chuyển khỏi khung giờ vàng của kỳ nghỉ, thay vì khởi hành đúng ngày 30/4, nhiều người chọn đi từ 27 hoặc 28/4, chấp nhận xin nghỉ thêm một ngày làm việc để đổi lại hành trình nhẹ hơn, giá vé thấp hơn và trải nghiệm bớt chen chúc. Một số khác đi ngược dòng, chờ đến 2 hoặc 3/5 mới xuất phát, khi lượng khách bắt đầu rút đi. Những lựa chọn này giúp họ tránh được cảnh “kẹt từ lúc đi đến lúc về”, đồng thời tận dụng được hệ thống dịch vụ đã qua đỉnh quá tải. Song song với đó là xu hướng rời khỏi các điểm đến quen thuộc. Nếu trước đây hành trình phổ biến là Đà Nẵng, Nha Trang, Sầm Sơn…, thì nay nhiều nhóm nhỏ chuyển sang những địa điểm ít được nhắc đến hơn như các bãi biển nhỏ ở miền Trung, các bản làng vùng ven thay vì trung tâm du lịch, hoặc những khu sinh thái gần thành phố. “Rút kinh nghiệm phải cắm trại trên đường như năm ngoái, năm nay, chúng tôi chuyển điểm đến từ Cửa Lò sang cắm trại ở rừng Pù Mát (Nghệ An). Mặc dù mới được khai phá, lại không có biển, nhưng nhờ mấy ngày lễ thời tiết tốt nên gia đình tôi vẫn tận hưởng được một kỳ nghỉ đúng nghĩa, mọi việc từ đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi đều diễn ra suôn sẻ”, chị Ngân Hạnh (Cầu Giấy) chia sẻ. Ngoài ra, kỳ nghỉ năm nay còn rộ lên một xu hướng gọi là “du lịch tại chỗ”. Theo quan sát của chuyên gia phát triển điểm đến Trịnh Đình Minh, một bộ phận du khách không còn mặc định phải đi xa trong dịp lễ. Họ cân nhắc chi phí, thời gian và mức độ quá tải, rồi quyết định ở lại thành phố để tận hưởng theo cách riêng, như đi bảo tàng, công viên, quán cà phê hoặc đơn giản là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Điều này phản ánh sự thay đổi trong cách hiểu về kỳ nghỉ. Trải nghiệm không còn được đo bằng số điểm đến, mà bằng khả năng phục hồi năng lượng. Khi việc di chuyển chiếm phần lớn thời gian và tạo thêm áp lực, nhiều người chọn cách dừng lại, từ chối tiếp tục tham gia vào đám đông. HẠ ĐAN “Sống sót qua kỳ nghỉ” là từ khóa được chia sẻ nhiều nhất trong hai ngày qua, khi kỳ nghỉ lễ vừa kết thúc. chở được khoảng 20 ô tô cùng hàng trăm xe máy và người đi bộ. Ngoài phà, du khách còn có thêm lựa chọn di chuyển ra đảo bằng cáp treo, xuồng cao tốc, xe buýt. Khi hạ tầng được cải thiện, lượng khách tăng không đồng nghĩa với ùn ứ kéo dài, trải nghiệm du lịch nhờ đó cũng được nâng lên. Cùng với Cát Bà, Đồ Sơn cũng ghi nhận lượng khách lớn, với hơn 300.000 lượt khách dịp nghỉ lễ. Năm nay Đồ Sơn đưa vào vận hành bãi tắm nhân tạo miễn phí dài khoảng 2km, có bờ cát trắng và hàng dừa xanh, thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày. HOÀNG DƯƠNGNGUYỄN HOÀN Quá tải tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa chiếm đa số với hơn 512.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 28.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế từ đầu năm đến hết kỳ nghỉ, Lào Cai đã đón hơn 5,4 triệu lượt khách, đạt gần một nửa kế hoạch năm, với tổng doanh thu hơn 20.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù lượng khách tăng cao, các hoạt động du lịch vẫn được tổ chức an toàn, không xảy ra tình trạng quá tải, giá dịch vụ cơ bản ổn định, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực. Ở cực Bắc, Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) ghi dấu bằng sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng và dịch vụ. Trước kỳ nghỉ, địa phương tập trung chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ và đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Việc niêm yết giá công khai, sử dụng hóa đơn điện tử, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo môi trường du lịch minh bạch. Toàn xã hiện có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 600 phòng, cùng hệ thống dịch vụ ăn uống, mua sắm và chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Hạ tầng du lịch cũng được tăng cường với hệ thống camera an ninh, đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan. Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, cho hay, hiệu quả từ những giải pháp này thể hiện rõ qua lượng khách tăng mạnh. Trong 3 ngày cao điểm, khu vực Cột cờ Quốc gia Lũng Cú đón hàng hơn 12.000 lượt khách, với tổng doanh thu dịp lễ ước đạt khoảng 20 tỷ đồng, con số cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến nơi địa đầu Tổ quốc. ĐỨC ANH 30/4 - 1/5 Thay vì đến những điểm quen thuộc đông đúc, ồn ào, nhiều người có xu hướng tìm đến những cung đường ít người hơn để nghỉ ngơi Lầu Bảo Đại đón khách tham quan trở lại sau hơn 10 năm tạm ngừng hoạt động ẢNH: LỮ HỒ Khánh Hòa đạt doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng Ngày 3/5, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, tính chung cả hai đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 (từ ngày 25/4-3/5), tỉnh đón khoảng 432.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 307.500 lượt khách nội địa và 124.500 lượt khách quốc tế (chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Úc...). Tổng thu từ du lịch từ 2 kỳ nghỉ lễ ở Khánh Hòa ước đạt khoảng 2.638 tỷ đồng. Trong dịp này, các điểm, khu du lịch ở Khánh Hòa có nhiều sản phẩm du lịch mới để giữ chân du khách và tạo nên dấu ấn cho kỳ nghỉ lễ năm nay. Tại đảo Hòn Tre, hệ sinh thái VinWonders mang đến chuỗi trải nghiệm liền mạch với các trò chơi cảm giác mạnh, show diễn nghệ thuật, workshop vẽ nón lá, đặc biệt hoạt động diễu hành quốc kỳ rực rỡ diễn ra các buổi chiều từ 29/4-1/5. Biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) chính thức mở cửa đón khách trở lại từ ngày 25/4 sau hơn 10 năm tạm ngừng hoạt động. LỮ HỒ TPHCM nghẽn cửa ngõ, cao tốc Theo ghi nhận của phóng viên, trong các ngày ngày 2 và 3/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên các tuyến cao tốc và đường cửa ngõ. Tại nhiều thời điểm trên trục Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây, trong giờ cao điểm chiều dòng xe từ các tỉnh, thành miền Tây nối dài qua khu vực cầu vượt nút giao Bình Thuận đến điểm giao với các tuyến Nguyễn Hữu Trí - Hoàng Đạo Thúy, xe máy và ô tô di chuyển chậm, nhích từng đoạn ngắn. Trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, lượng phương tiện tăng đột biến theo hướng về thành phố, khiến giao thông bị dồn ứ cục bộ trên nhiều đoạn. Tương tự, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ở cửa ngõ phía Đông tiếp tục là điểm “nóng” khi lưu lượng phương tiện gia tăng, dòng xe xếp hàng nhích từng chút trong giờ cao điểm. Lực lượng chức năng tăng cường điều tiết tại các nút giao vào cao tốc. Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), từ trưa đến chiều, hàng ngàn hành khách từ các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long liên tục trở lại TPHCM. Khu vực nhà chờ, sân bãi luôn trong tình trạng tấp nập, song việc di chuyển vẫn tương đối trật tự. Đại diện Bến xe cho biết, ngày 3/5, đơn vị dự kiến đón khoảng 35.700 lượt hành khách, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình), lượng khách từ miền Trung và Tây Nguyên cũng tăng mạnh, ước tính khoảng 6.000 lượt trong ngày, tập trung vào lúc chiều tối. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác với khoảng 795 chuyến bay, phục vụ hơn 136.800 lượt hành khách trong ngày 3/5. Đây là ngày sân bay này bận rộn nhất với lượng hành khách cao nhất trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. HỮU HUY Ùn ứ tại khu vực đường Mai Chí Thọ - nút giao An Phú (cửa ngõ phía Đông TPHCM)

4 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 NGÀNH ĐIỆN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ VỐN KHỦNG 25 TỶ USD Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, tập đoàn đang gánh vác trách nhiệm then chốt trong bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam hiện sở hữu hệ thống điện có quy mô đứng thứ hai Đông Nam Á và đứng thứ 22 trên thế giới, với tổng công suất lắp đặt khoảng 87.600 MW; các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật duy trì trong nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Đây là nền tảng quan trọng, nhưng đồng thời cũng đặt ra áp lực rất lớn trong giai đoạn tới. Theo lãnh đạo EVN, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số, ngành điện buộc phải đi trước một bước trong đầu tư. “Với đặc thù mỗi dự án điện thường mất khoảng 5 năm triển khai, nếu không quyết liệt đầu tư từ hiện tại, nguy cơ thiếu điện trong trung hạn là khó tránh khỏi. Vì vậy, EVN dự kiến duy trì quy mô đầu tư khoảng 5 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn tới, tập trung phát triển thêm khoảng 13.000 MW nguồn điện, đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải”, ông An cho hay. Tính toán của EVN cho thấy, tổng mức đầu tư của tập đoàn cho giai đoạn 5 năm tới dự kiến đạt khoảng 25 tỷ USD, triển khai các dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn như điện hạt nhân Ninh Thuận 1, điện gió ngoài khơi… Quy mô này không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế, trong 5 năm qua, EVN đã giải ngân gần 500.000 tỷ đồng cho các dự án nguồn và lưới điện, riêng năm 2025 đạt trên 125.000 tỷ đồng, chiếm tới khoảng 70% tổng mức đầu tư của 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Cùng với đầu tư, EVN đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, hiện đại hóa các nhà máy điện hiện hữu, từng bước làm chủ thiết bị quan trọng như máy biến áp 500 kV và thúc đẩy chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành hệ thống điện trong giai đoạn tới. PETROVIETNAM TÁI CẤU TRÚC, NÂNG HIỆU QUẢ VỐN Petrovietnam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ mở rộng quy mô sản xuất. Chủ tịch HĐTV Lê Ngọc Sơn đánh giá, mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức, đòi hỏi phải cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng không gian phát triển mới. Trong bối cảnh hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của Việt Nam vẫn ở mức cao, áp lực huy động vốn cho nền kinh tế sẽ rất lớn nếu không nâng cao hiệu quả đầu tư. Vì vậy, Petrovietnam xác định tái cấu trúc toàn diện, lấy hiệu quả và giá trị gia tăng làm trung tâm, thay vì chạy theo sản lượng. Trên nền tảng đó, tập đoàn tập trung siết chặt quản trị, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành toàn hệ thống. Việc hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại, minh bạch đi cùng với tăng cường kỷ luật sản Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bài toán không chỉ nằm ở mở rộng sản xuất mà trước hết là bảo đảm đủ và ổn định nguồn năng lượng. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang tăng tốc đầu tư, tái cấu trúc chiến lược và nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ: Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để hiện thực mục tiêu tăng trưởng cao trong 2026 và các năm tiếp theo. Tiền Phong ghi nhận ý kiến đa chiều từ đại diện lãnh đạo EVN, Petrovietnam, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam... Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN Tuy nhiên, lĩnh vực này đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, từ biến động giá vật liệu, thiếu hụt nhân lực đến những hạn chế trong cơ chế chính sách. Thách thức lớn nhất của ngành xây dựng hiện nay đến từ biến động giá nguyên vật liệu. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột tại nhiều khu vực, giá các loại vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, nhiên liệu… liên tục tăng và biến động mạnh. Điều này khiến chi phí xây dựng bị đội lên đáng kể. Trong khi đó, cơ chế điều chỉnh giá tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến của thị trường. Việc công bố giá vật liệu của các địa phương còn chậm, thiếu cập nhật, dẫn đến khoảng cách lớn giữa giá thực tế và giá được phê duyệt. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp xây dựng rơi vào tình trạng thi công trong thua lỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tài chính và khả năng duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, bài toán nhân lực cũng đang trở thành điểm nghẽn lớn đối với ngành xây dựng. Theo ông Hiệp, lực lượng lao động trong ngành đang thiếu hụt nghiêm trọng, từ công nhân phổ thông đến lao động kỹ thuật cao. Nguyên nhân không chỉ đến từ sự dịch chuyển lao động sang các ngành nghề khác có thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn, mà còn do mức đơn giá nhân công trong ngành xây dựng còn thấp, chưa đủ sức hấp dẫn. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc thiếu hụt nhân lực khiến nhiều dự án không thể triển khai đúng tiến độ, thậm chí bị đình trệ. Một vấn đề khác cũng được các doanh nghiệp xây dựng đặc biệt quan tâm là tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Dù ngành xây dựng đã được công nhận là một lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thuộc diện ưu tiên phát triển, song trên thực tế, việc tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi vẫn còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà thầu vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc vay vốn để triển khai dự án, nhất là trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và dòng tiền bị siết chặt. Trước những khó khăn nêu trên, các doanh nghiệp xây dựng Năm 2026 được kỳ vọng là năm bứt phá của đầu tư công với tổng vốn dự kiến lên tới khoảng 1 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, ngành xây dựng được xem là lực lượng chủ lực, trực tiếp triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở mức cao, ngành xây dựng phải đủ mạnh, đủ năng lực và có đầy đủ điều kiện để thực hiện. Có thể nói, đây chính là “bài kiểm tra” quan trọng đối với toàn ngành trong việc khẳng định vai trò mũi nhọn của mình trong nền kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam NGÀNH XÂY DỰNG: Gỡ “nút thắt” để giữ vai trò đầu tàu Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, nếu ngành xây dựng không hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu tăng trưởng cao, đặc biệt là tăng trưởng hai chữ số, sẽ rất khó đạt được. Tăng tốc đầu tư năng lượng, tạo điểm tựa cho tăng trưởng CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PHẢI

5 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 KINH TẾ Chính phủ đã có những quyết tâm rất quyết liệt trong việc giải ngân đầu tư công cho năm 2026, đồng thời triển khai các biện pháp chính sách tài khóa nhằm mở rộng chi ngân sách, qua đó tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng. Bên cạnh đó, các động lực truyền thống như xuất nhập khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn sẽ duy trì vai trò tích cực, nhưng xét về tương quan sẽ giảm bớt đóng góp do bối cảnh kinh tế khu vực năm 2026 dự báo còn khó khăn và không có nhiều dư địa để tăng trưởng đột biến. Đáng chú ý, trong quý I, giải ngân FDI đạt khoảng 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm. Theo ông Hùng, giải ngân FDI mới là phần đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, trong khi các cam kết đầu tư chỉ phản ánh mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Việc giải ngân tích cực cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho sản xuất hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, dư địa trong thời gian tới là thu hút FDI vào các lĩnh vực kinh tế nội địa, khi tỷ trọng hiện nay còn tương đối thấp. Về cải cách thủ tục hành chính, ông Hùng cho biết Chính phủ mới của Việt Nam đã được kiện toàn, và các phát biểu chính sách của lãnh đạo đều khẳng định tiếp tục theo đuổi cải cách, đồng thời duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng cải cách sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo ông, lợi ích của cải cách chỉ thực sự phát huy khi các biện pháp được triển khai hiệu quả và nhanh chóng. Ở góc độ kinh tế, hiệu quả cải cách sẽ thể hiện qua việc môi trường đầu tư kinh doanh trở nên thuận lợi hơn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm xuống và thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn, qua đó giúp doanh nghiệp tập trung hơn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, một số kết quả tích cực, như giải ngân đầu tư công năm 2025 đạt tiến triển tốt, cùng với đó, một số quy trình phê duyệt đầu tư công và thủ tục hành chính đã có dấu hiệu nhanh hơn và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn khi phản ứng của khu vực doanh nghiệp chưa thực sự tích cực, số lượng doanh nghiệp gia nhập và rút khỏi thị trường chưa đạt kỳ vọng. Nếu môi trường kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ hơn, số doanh nghiệp mới sẽ tăng lên và số doanh nghiệp rời thị trường sẽ giảm xuống. Liên quan đến tăng trưởng, dù quý I chưa đạt mục tiêu đề ra do tác động từ bên ngoài như xung đột Trung Đông, chuyên gia kinh tế trưởng ADB cho rằng, kết quả này vẫn là tích cực, bởi không phải tất cả các quý đều cần đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, những diễn biến bất ngờ từ bên ngoài đã làm gia tăng giá xăng dầu, nhiên liệu và có thể kéo theo chi phí đầu vào như phân bón, qua đó ảnh hưởng đến sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ triển khai các biện pháp ổn định giá xăng dầu được đánh giá là phù hợp nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh tế và đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, về dài hạn, các biện pháp này sẽ tạo áp lực lên ngân sách. Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cần có các điều chỉnh mang tính trung hạn, như đa dạng hóa nguồn năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. VIỆT LINH xuất, quản trị rủi ro và phát huy sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp. Lãnh đạo Petrovietnam cho biết, sẽ kiên định quan điểm “đi trước một bước” để tạo động lực tăng trưởng. Các dự án trọng điểm như chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng Lọc hóa dầu Dung Quất hay phát triển điện khí LNG đang được đẩy nhanh tiến độ, trở thành các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục gia tăng đầu tư cho hoạt động thăm dò, khai thác - lĩnh vực cốt lõi, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn. Chiến lược của Petrovietnam cũng được mở rộng ra ngoài chuỗi giá trị truyền thống, hướng tới tham gia sâu hơn vào toàn bộ chuỗi năng lượng từ khai thác, chế biến đến phân phối và phát triển năng lượng sạch. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào biến động thị trường dầu khí mà còn tạo thêm dư địa tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Cùng với đó, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ được xác định là trụ cột chiến lược. Việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị thông minh và làm chủ công nghệ sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Petrovietnam trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch năng lượng, cần đi kèm hệ thống chỉ tiêu đo lường rõ ràng, đặc biệt là các chỉ số như TFP (năng suất các yếu tố tổng hợp) và ICOR (hệ số sử dụng vốn đầu tư) theo từng ngành. Đồng thời, mục tiêu kinh tế số chiếm 30% vào năm 2030 cần được cụ thể hóa bằng đầu tư hạ tầng số, dữ liệu và cơ chế thúc đẩy sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp. DƯƠNG HƯNG Mạnh tay cải cách môi trường đầu tư Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhận định, động lực chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế năm 2026 sẽ đến từ chính sách tài khóa mở rộng. Ngày 13/4, chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ họp bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam k i ế n nghị cần sớm có những giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện cho ngành phát triển. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cải cách cơ chế điều chỉnh giá. Các cơ quan chức năng cần xây dựng hệ thống công bố giá vật liệu sát với thực tế thị trường, cập nhật kịp thời, từ đó giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Song song với đó, cần có chính sách mạnh mẽ hơn trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành xây dựng. Điều này bao gồm việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, điều chỉnh mức lương và đơn giá nhân công hợp lý hơn để thu hút lao động, cũng như xây dựng các chính sách dài hạn về phát triển lực lượng lao động. Đáng chú ý, trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực trong nước, việc xem xét nhập khẩu lao động có tay nghề cũng là một giải pháp cần được tính đến nhằm đảm bảo nguồn cung cho các dự án lớn. Về tín dụng, các chuyên gia cho rằng cần mở rộng hơn nữa các gói hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp xây dựng, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công. Việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý sẽ giúp tăng cường năng lực thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. NGỌC MAI Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam Đẩy mạnh xuất khẩu là một trong những giải pháp để tăng trưởng trên 10% ẢNH: VGP NHANH HƠN

NGOẠI NGỮ CHIẾM ƯU THẾ Trao đổi với phóng viên, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây được đánh giá là con số gần như cao nhất qua các năm. Đáng chú ý, năm nay là năm đầu tiên 100% thí sinh (bao gồm thí sinh tự do) thực hiện đăng kí trực tuyến. Ông Chương đánh giá hệ thống đăng kí vận hành ổn định, hầu như thí sinh không gặp khó khăn. Theo số liệu thống kê, tỉ lệ thí sinh đăng kí miễn thi ngoại ngữ khá thấp, chỉ chiếm khoảng 0,66%, nằm trong dự đoán của Bộ GD&ĐT. Thay vào đó, có gần 350.000 thí sinh đăng kí dự thi môn ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển đại học. Đây là môn thi có số lượng thí sinh đăng kí đông nhất. Thí sinh vẫn có quyền rà soát, điều chỉnh thông tin và môn thi trước 17h ngày 5/5. Tại Phú Thọ, dự kiến có khoảng 47.200 thí sinh đăng kí dự thi tại 110 điểm thi với gần 2.000 phòng thi. Tỉnh đã huy động hơn 7.100 nhân sự tham gia phục vụ kì thi. Do quy mô tổ chức lớn hơn sau khi mở rộng địa bàn, ngành giáo dục địa phương đã tính toán bố trí các điểm thi phù hợp để hỗ trợ thí sinh vùng khó khăn về giao thông, cơ sở vật chất. Song song với công tác tổ chức, các trường học đang tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12. Công tác bám sát cấu trúc đề thi và phân nhóm hỗ trợ học sinh có học lực hạn chế hoặc hoàn cảnh khó khăn đang được ưu tiên thực hiện. THIẾT QUÂN LUẬT TẠI CÁC ĐIỂM THI Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các điểm thi trên toàn địa bàn phải đạt mức độ chuẩn bị cao nhất. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường thi cử an toàn tuyệt đối, trung thực và bảo đảm quyền lợi tối đa cho mọi thí sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng hay hệ thống quạt mát. Trọng tâm năm nay nằm ở hệ thống an ninh lưu trữ. Khu vực bảo quản đề thi và bài thi được yêu cầu giám sát bởi camera 24/24. Đáng chú ý, các hệ thống camera này tuyệt đối không được kết nối internet để loại bỏ nguy cơ bị xâm nhập từ bên ngoài. Song song đó, lực lượng công an sẽ túc trực xuyên suốt, tạo nên nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Đối với cán bộ làm nhiệm vụ, toàn bộ thiết bị thu phát thông tin cá nhân phải được thu giữ và niêm phong trước khi vào khu vực thi, triệt tiêu mọi khả năng rò rỉ thông tin. Trong bối cảnh công nghệ phát triển thần tốc, Sở GD&ĐT TPHCM đặc biệt nhấn mạnh vào việc nhận diện và ngăn chặn các hành vi gian lận tinh vi. Khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh được yêu cầu bố trí cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Đây là khoảng cách kĩ thuật nhằm hạn chế khả năng truyền tín hiệu từ các thiết bị điện tử siêu nhỏ vào phòng thi. Ngành giáo dục cũng phối hợp với các cơ quan an ninh để tập huấn cho cán bộ coi thi về việc nhận biết các thiết bị công nghệ cao, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương tiện truyền tin không dây trái phép. Sự chủ động này giúp đảm bảo sự công bằng, ngăn chặn triệt để mọi hành vi thiếu trung thực ngay từ khi có ý định nhen nhóm. Tại mỗi điểm thi, vai trò của trưởng điểm thi được đẩy lên mức cao nhất với trách nhiệm toàn diện từ khâu điều hành đến xử lí khủng hoảng. Các vị trí như phó trưởng điểm, thư kí, giám thị và đội ngũ hỗ trợ (y tế, công an) đều có bảng mô tả nhiệm vụ chi tiết. Giám thị phòng thi phải tuân thủ quy định không rời vị trí, không sử dụng điện thoại và không tự ý xử lí các tình huống bất thường mà phải báo cáo ngay theo hệ thống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận được kì vọng sẽ giúp kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sai sót về mặt quy trình. Sở GD&ĐT TPHCM cũng lưu ý, thí sinh tham dự kì thi cần đặc biệt ghi nhớ về thời gian và vật dụng mang vào phòng thi. Theo quy định, nếu có mặt muộn quá 15 phút sau khi phát đề, thí sinh sẽ mất quyền dự thi môn đó. Danh mục vật dụng được phép mang vào chỉ bao gồm: bút viết, thước kẻ, compa và máy tính cầm tay (loại không có chức năng soạn thảo hay kết nối mạng). Trong suốt thời gian làm bài, mọi hành vi trao đổi, sử dụng tài liệu hay mang thiết bị thu phát vào phòng thi đều sẽ dẫn đến những hình thức kỉ luật nghiêm khắc theo quy chế hiện hành. Khâu in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện theo một quy trình khép kín, có sự giám sát liên tục của công an và thanh tra giáo dục. Mỗi túi đề thi đều được niêm phong theo từng phòng thi. Khi thực hiện bàn giao, các bên phải tiến hành kiểm tra tình trạng dấu niêm phong và lập biên bản đầy đủ nhằm loại bỏ mọi rủi ro thất thoát hay tác động vật lí lên đề thi. Theo GS Huỳnh Văn Chương, kì thi năm nay còn mở ra cơ hội cho thí sinh khi dự kiến một số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo dự thảo nghị định mới. Điều kiện quan trọng là tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học cần đạt từ 15 điểm trở lên. Năm nay dự kiến 1 số ngành học sẽ được hỗ trợ học bổng theo như dự thảo nghị định học bổng và đây cũng là cơ hội thí sinh đăng kí môn thi phù hợp với tổ hợp các môn vào các ngành yêu thích hoặc có thêm nguồn học bổng. Chỉ còn hơn một tháng đến ngày thi, ông Chương khuyên thí sinh nên giữ gìn sức khỏe, bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường và tham gia các kì thi thử để đúc rút kinh nghiệm. Đặc biệt, thí sinh cần đọc kĩ quy chế để tránh những sai sót không đáng có, giữ tâm lí tự tin và tránh áp lực quá mức. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 4/5/2026 KHOA GIÁO Với số lượng thí sinh đăng kí dự thi cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ngành giáo dục cùng các địa phương đang ráo riết chuẩn bị các phương án an ninh, đặc biệt là phòng chống gian lận công nghệ cao để đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Số lượng thí sinh cao kỉ lục Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm 2 tuần. Thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc toán, văn và 1 bài thi gồm 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại như ngoại ngữ, lí, hóa, sinh, sử, địa, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Bộ GD&ĐT quy định, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Theo khung kế hoạch đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tự quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình trong trường hợp địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Như vậy, theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương quy định thời gian nghỉ hè của học sinh mầm non, tiểu học, THCS - THPT chậm nhất là từ 31/5. Và các nhà trường khai giảng năm học mới từ ngày 5/9. Bộ GD&ĐT cũng quy định, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn Kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. HÀ LINH Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT, trường học các địa phương trên toàn quốc phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 để học sinh nghỉ hè. Học sinh toàn quốc sẽ nghỉ hè muộn nhất là 31/5 Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: NHƯ Ý

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==