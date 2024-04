Tiền Phong số 98

n KHI HOAÅ SÔ TÒM TOI TRÏN GIÊYË … LAÅ cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 2] 7/4/2024 SỐ 98 CHU à NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã ÀAO THÕ THANH TUYÏNÌ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n ÖNG PARK HANG-SEO TRÚ Ã LAIÅ ? Israel dunâ g AI xacá àõnh mucå tiïu MAU PHÛÚÅNG CUÄ n CUÖNË TIÏUÍ THUYÏTË BÙNÇ G TRANH “SÖNË G”: [ Trang 10] [ Trang 8 + 9] [ Trang 11] [ Trang 16] [ TRÑ QUÊN ] Àepå , va â buönì [ Trang 3] [ Trang 3] Ngayâ 6/4, tónh TT-Huïë tö í chûcá höiå nghõ cöng böë quy hoacå h va â xucá tiïnë àêuì tû nùm 2024. Thuã tûúná g Chñnh phu ã Phamå Minh Chñnh dûå va â phatá biïuí chó àaoå taiå höiå nghõ. XÊY DÛNÅ G THÛA THIÏNHUÏ Ë THAN H ÀÖ THÕ DI SANà ÀÙCÅ TRÛNG Phatá hiïnå ca nhiïmî cumá gia cêmì A/H9 àêuì tiïn ú ã Viïtå Nam Chó… àïí nhòn? [ Trang 15] [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] [ Trang 4 ] Lï å Ly á laiå vïì “lamâ cho quï hûúng” Me å Bayã Ly á va â nhûnä g hocå tro â khoaá àêuì cuaã Lanâ g Hy Vonå g ú ã Àa â Nùné g. Nhiïuì em nay àaä thanâ h àatå va â sùné sanâ g quay laiå giupá “me å Ly”á lamâ viïcå ú ã Lanâ g Hy Vonå g “Tû â nùm 1986, möiî nùm töi vïì Viïtå Nam ba bönë lênì . Nùm nay chùcæ phaiã nhiïuì hún vò töi múiá nhênå lúiâ tiïpë quanã laiå “Lanâ g Hy Vonå g” ú ã Àa â Nùné g. Conâ muönë chiïuë bö å phim vï ì phu å nû ä Viïtå Nam ma â töi êpë u ã bao nùm”. Phunâ g Thõ Lïå Ly á bùtæ àêuì cêu chuyïnå bùnç g mötå danh sacá h nhûnä g viïcå ma â ba â nhênë manå h la â “phaiã lamâ cho quï hûúng”, vaâ vênî lamâ suötë tû â nùm 1988 àïnë giú.â [ HANÅ H ÀÖ Î ] [ Trang 6 + 7 ] KÏTË NÖIË VÙN HOA Á PHAPÁ - VIÏTÅ Ngayâ 6/4, Cucå Y tï ë dû å phonâ g (Böå Y tï)ë thöng baoá trûúnâ g húpå mùcæ cumá A (H9) àêuì tiïn taiå Viïtå Nam. Bïnå h nhên laâ nam (37 tuöií ), tru á taiå xa ä Tên Ly á Àöng, huyïnå Chêu Thanâ h, tónh Tiïnì Giang. Vûaâ diïnî ra tranh caiä traiá chiïuì vï ì phim Muön võ nhên gian cuaã àaoå diïnî Trênì Anh Hunâ g khi cöng chiïuë taiå Viïtå Nam. Ngûúiâ thò têmë tùcæ vï ì ve ã àepå va â hûúng võ tracá tuyïtå àïnë kinh àiïní cuaã àúiâ sönë g qua nghïå thuêtå êmí thûcå , nhiïuì ngûúiâ laiå “chï bai”, rùnç g phim chêmå àïnë … buönì ngu,ã rùnç g qua á duy my,ä “quy á töcå hïtë thúiâ ”… [ Trang 14] Kim Ngên, Thûúng Tñn - Nhûnä g “sao” súmá nú,ã töië tanâ Trong lanâ g giaiã trñ, coá nhûnä g nghï å sô giû ä àûúcå haoâ quang vaâ hònh anã h àepå àïnë khi tanâ húi thú.ã Nhûng cunä g co á nhûnä g “ngöi sao” súmá nú,ã töië tanâ , höm qua nhaâ lêuì , xe húi, höm nay àaä thanâ h ngûúiâ vêtë vûúnã g nhû taiâ tû ã mötå thúiâ Thûúng Tñn hay ca sô haiã ngoaiå Kim Ngên.

Thúâi sûå Chuã nhêåt 7/4/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Trong giúâ haânh chñnh (04)39439664 Ngoaâi giúâ 0908988666 (Nguyễn Hằng) Haâ Nöåi: ÀT: (043)9432758; Fax: (043)9435285 TP.HCM: ÀT: (083)8469860; Fax: (083)8480015 Baáo n Toaâ soanå : 15 Hö ì Xuên Hûúng - Haâ Nöiå . n ÀT: 39434031 - 38227526 38227524 - 38227525 39433216 - 39434302 n Fax: (04) 39430693 QUAÃNG CAÁO PHAÁT HAÂNH GIAÁ: 5.500 ÀÖÌNG ISSN 0866-0827 n Töíng biïn têåp: LÏ XUÊN SÚN n Phoá Töíng biïn têåp: VŨ TIÏËN - PHUÂNG CÖNG SÛÚÃNG - LÏ MINH TOAÃN n Töíng thû kyá toâa soaån: LÏ MINH TOAÃN n Ban àaiå diïnå taiå thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh: 384 Nam Kyâ Khúiã Nghôa, Phûúnâ g 8, Q.3 ÀT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban àaiå diïnå taiå miïnì Trung: 19 Ngö Gia Tûå - Àa â Nùné g, ÀT: (0511) 3828 039, Fax: (05113) 897080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban àaiå diïnå taiå ÀBSCL: 103 Trênì Vùn Hoaiâ , phûúnâ g Xuên Khaná h, quênå Ninh Kiïuì , TP Cênì Thú. ÀT: 07103823823 vaâ Fax: 07103823829, Email: baotienphongct@hcm.vnn.vn n Ban àaiå diïnå taiå Têy Nguyïn: 52 Trênì Nhêtå Duêtå - TP Buön Ma Thuötå - Àùk Lùk ÀT va â Fax: (0262) 3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Thiïët kïë: TRUNG HIÏËU In taåi: Cöng ty in Quên àöåi I, Cöng ty in baáo Nhên Dên Àaâ Nùéng, Cty TNHH möåt thaânh viïn in Àùk Lùk, Xûúãng in Quên khu IV, XN in Nguyễn Minh Hoaâng, TPHCM UÃy ban Dên töåc chuác Tïët Chöl Chnùm Thmêy Nhên dõp Tïë t cöí truyïì n Chöl Chnùm Thmêy nùm 2024 cuã a àöì ng baâ o Khmer, Uà y ban Dên töå c töí chûá c caá c Àoaâ n cöng taá c ài chuá c Tïë t taå i caá c tónh, thaâ nh phöë (Cêì n Thú, Kiïn Giang, An Giang, Hêå u Giang, Soá c Trùng, Traâ Vinh vaâ möå t söë àõa phûúng); thùm, chuá c mûâ ng àöì ng baâ o Khmer vaâ tùå ng quaâ Ngûúâ i coá uy tñn trong àöì ng baâ o dên töå c thiïí u söë (DTTS) laâ dên töå c Khmer. Chuyïë n thùm nhùç m thïí hiïå n sûå quan têm cuã a Àaã ng, Nhaâ nûúá c, Uà y ban Dên töå c àöë i vúá i àöì ng baâ o dên töå c thiïí u söë noá i chung, ngûúâ i coá uy tñn trong àöì ng baâ o DTTS noá i riïng; Àöå ng viïn àöì ng baâ o àoá n Tïë t vui tûúi, àoaâ n kïë t, an toaâ n, tiïë t kiïå m; giû ä gòn vaâ phaá t huy baã n sùæ c vùn hoá a töë t àeå p cuã a àöì ng baâ o dên töå c Khmer. Àöì ng thúâ i, kïë t húå p nùæ m bùæ t tònh hònh vuâ ng àöì ng baâ o DTTS, lùæ ng nghe têm tû nguyïå n voå ng cuã a àöì ng baâ o àöë i vúá i Àaã ng vaâ Nhaâ nûúá c; Àöå ng viïn, phaá t huy loâ ng yïu nûúá c, yá thûá c tûå lûå c tûå cûúâ ng, vûún lïn vûúå t qua khoá khùn cuã a àöì ng baâ o; Phaá t huy truyïì n thöë ng àaå i àoaâ n kïë t toaâ n dên töå c, thi àua lao àöå ng, saã n xuêë t, hoå c têå p, cöng taá c, goá p phêì n phaá t triïí n kinh tïë - xaä höå i, àaã m baã o quöë c phoâ ng, an ninh úã àõa phûúng... P.V Tòm thên nhên liïåt sô liïn quan haâi cöët chûáa hònh aãnh, thöng tin Trong quaá trònh thûåc hiïån nhiïåm vuå tòm kiïëm, quy têåp haâi cöët liïåt sô taåi vûúân cuãa gia àònh öng Trêìn Vùn Trònh (thön Trûúâng Phûúác, xaä Haãi Lêm, huyïån Haãi Lùng, tónh Quaãng Trõ), tûâ ngaây 21/3 àïën 6/4, Àöåi 584 Böå CHQS tónh Quaãng Trõ àaä phaát hiïån, quy têåp àûúåc 12 haâi cöët liïåt sô. Hiïån, caác haâi cöët liïåt sô àaä àûúåc àûa vïì quaân taåi Nghôa trang liïåt sô huyïån Haãi Lùng àïí chùm soác, baão quaãn vaâ phuåc vuå nhên dên, caác töí chûác àïën thùm viïëng, tri ên. Caác haâi cöët liïåt sô àïìu àûúåc goái buöåc trong tùng voäng, maân tuyn keâm nhiïìu di vêåt nhû suáng ngùæn, mùåt naå phoâng hoáa, àöìng höì, buát viïët, bònh töng. Trong söë caác di vêåt naây, coá 2 di vêåt coá thöng tin. Àoá laâ 1 buát maáy voã nhûåa, trïn thên buát ghi 2 doâng chûä, vúái haâng trïn “minh xö”, haâng dûúái “xuön” (xuöm) “dên” (tên). Di vêåt thûá 2 laâ 1 bònh töng bùçng kim loaåi coá doâng chûä “BÙÆC TUÂN” vaâ möåt chûä úã cuöëi giöëng chûä “G” nhûng khöng roä. Ngay sau khi coá thöng tin vïì di vêå t, Böå CHQS tónh Quaã ng Trõ àaä tiïë n haâ nh àùng thöng tin vïì àõa àiïí m, kïë t quaã tòm kiïë m, quy têå p vaâ thöng tin cuã a 2 di vêå t noá i trïn trïn caá c phûúng tiïå n thöng tin àaå i chuá ng àïí caá c cú quan, töí chûá c, caá nhên nùæ m, tòm hiïí u vaâ cung cêë p thöng tin liïn quan nhùç m höî trúå viïå c xaá c àõnh danh tñnh liïå t sô. Àöì ng thúâ i, phöë i húå p Phoâ ng Kyä thuêå t hònh sûå Cöng an tónh Quaã ng Trõ tiïë n haâ nh khöi phuå c thöng tin trïn di vêå t cuã a caá c liïå t sô. Quaá trònh kiïí m tra, tòm kiïë m, xûã lyá mêî u vêå t vaâ giaá m àõnh, di vêå t àûúå c phuå c höì i coá thöng tin nhû sau: Trïn bònh töng, phêì n kyá tûå trïn thên bònh coá nöå i dung “BÙÆ C TU NG” hoùå c “BÙÆ C HU NG”, khaã nùng àêy coá thïí laâ tïn riïng cuã a liïå t sô. Trïn thên buá t maá y, co á kyá tûå “MINH XÖ” hoùå c “TRÕNH XÖ”, khaã nùng laâ tïn riïng cuã a liïå t sô. Kyá tûå “XUÖM TÊN” hoùå c “XUÊN TÊN” coá khaã nùng laâ tïn àõa danh, quï quaá n cuã a liïå t sô. Àùå c biïå t, trong söë 12 haâ i cöë t liïå t sô àûúå c quy têå p, coá 1 haâ i cöë t liïå t sô keâ m theo di vêå t laâ 1 vñ caá nhên. Bïn trong coá möå t maã nh giêë y coá chûá a nhiïì u maã nh kim loaå i (nghi laâ muä i kim) vaâ möå t bûá c aã nh chên dung liïå t sô. Àïí coá thïm thöng tin phuåc vuå xaác àõnh danh tñnh liïåt sô, Böå CHQS tónh Quaãng Trõ kñnh mong caác cú quan, töí chûác, caá nhên nïëu biïët àûúåc thöng tin liïn quan àïën caác di vêåt nïu trïn, xin cung cêëp vïì Böå CHQS tónh Quaãng Trõ qua Ban Chñnh saách, Phoâng Chñnh trõ cuãa àún võ, àiïån thoaåi 0975.215.777 gùåp Thiïëu taá Dûúng Minh Tuêën. H.THAÂNH nLÊPÅ ÀÛÚN G DÊY NONÁ G HÖ Î TRÚÅ PHÛÚNG TIÏNÅ GÙPÅ SÛ Å CÖ Ë TRÏN CAO TÖCË CAM LÖ-Å LA SÚN. Ngayâ 6/4, Àöiå Tuênì tra kiïmí soatá giao thöng àûúnâ g bö å cao töcë sö ë 5 (Àöiå CSGT söë 5, Cucå Canã h satá giao thöng) thöng tin, nhùmç hö î trú å cacá phûúng tiïnå xû ã ly á kõp thúiâ cacá sû å cö ë trïn àûúnâ g, tiïpë nhênå cacá phanã aná h liïn quan àïnë an toanâ giao thöng, hanâ h vi vi phamå xayã ra trïn tuyïnë cao töcë Cam Lö-å La Sún, tûâ ngayâ 1/4 àún võ àaä lêpå mötå àûúnâ g dêy noná g, sau ào á in trïn cacá tú â rúi phatá àïnë tênå tay ngûúiâ àiïuì khiïní phûúng tiïnå . Thiïuë ta á Lï Xuên Thûúnã g-Àöiå trûúnã g Àöiå CSGT söë 5 cho hay, ngoaiâ thöng tin vïì àûúnâ g dêy noná g 0949.05.06.08 cuaã Àöiå CSGT söë 5 àï í lucá phatá hiïnå ngûúiâ khacá hoùcå banã thên àang gùpå sû å cö ë trïn àûúnâ g co á thï í liïn hï å àï í àûúcå hûúná g dênî , hö î trú,å lûcå lûúnå g CSGT cunä g nhú â laiá xe khi phatá hiïnå phûúng tiïnå co á hanâ h vi vi phamå giao thöng thò cung cêpë thöng tin, hònh anã h àï í xû ã ly.á H.THAN H nBÙTÆ GIAM ÀÖIË TÛÚNÅ G TAN G TRÛ,Ä MUA BANÁ HAN G NGAN MU Ä BAOà HIÏMÍ GIA.à Phonâ g Canã h satá kinh tï,ë Cöng an tónh Lêm Àönì g vûaâ khúiã tö,ë bùtæ tamå giam 4 thaná g àöië vúiá Nguyïnî Sún Trung (27 tuöií , ngu å xa ä Löcå An, huyïnå Baoã Lêm) àïí àiïuì tra vï ì hanâ h vi buön baná hanâ g gia.ã Thúiâ gian gênì àêy, qua cöng tacá nùmæ tònh hònh, Phonâ g Canã h satá kinh tïë phatá hiïnå mötå kho hanâ g taiå huyïnå Baoã Lêm co á nhiïuì dêuë hiïuå nghi vênë nïn àa ä tiïnë hanâ h kiïmí tra. Qua ào,á àún võ phatá hiïnå hanâ g chucå thunâ g giêyë lúná chûaá mu ä baoã hiïmí co á dêuë hiïuå lamâ gia ã mötå thûúng hiïuå nöií tiïnë g. Cú quan chûcá nùng àaä lêpå biïn banã thu giû ä gênì 2.300 chiïcë mu ä baoã hiïmí cunâ g nhiïuì tang vêtå liïn quan àïí phucå vu å cöng tacá àiïuì tra. Taiå cú quan cöng an, bûúcá àêuì Trung khai nhênå , àa ä liïn hï å vúiá mötå xûúnã g sanã xuêtë taiå TP HCM àïí àùtå sanã xuêtë hanâ g nganâ chiïcë mu ä baoã hiïmí khöng àatå tiïu chuêní chêtë lûúnå g noiá trïn. Sau ào,á àöië tûúnå g thuï xe vênå chuyïní vï ì huyïnå Baoã Lêm àï í tiïu thu.å QUÏ NHÛ Nhú á tronâ 30 nùm trûúcá vaoâ muaâ he â nùm 1994, töi coá cuöcå phonã g vênë àaoå diïnî Trênì Anh Hunâ g khi öng vûaâ vï ì tû â lï î trao giaiã Oscar. Nùm êyë , phim Muâi àu àuã xanh lotå vaoâ danh sacá h cuöië cunâ g 4 phim tranh giaiã Phim nûúcá ngoaiâ hay nhêtë , nghôa laâ tiïnë conâ sêu hún Muön võ nhên gian taiå Oscar múiá àêy. Cêu hoiã àêuì tiïn cuaã töi la â vï ì phim Xñch lö chuêní bõ khúiã quay vaoâ cuöië nùm ào.á “Nhû vêyå phim noiá vï ì cuöcå àêuë tranh giûaä Thiïnå va â AcÁ . Cuöië cunâ g caiá Thiïnå vênî thùnæ g?”. Àapá “Khöng biïtë co á phaiã Hunâ g noiá lïn àiïuì àoá khöng, hay laâ noiá lïn caiá Thiïnå va â caiá AcÁ phaiã sönë g chung vúiá nhau”. Hoiã vï ì khaná gia ã Viïtå Nam, chanâ g àaoå diïnî khi ào á 32 tuöií noiá thùnè g “Hunâ g chó súå khaná gia ã Viïtå Nam mònh bõ hû vò nhûnä g phim reã tiïnì cuaã HK. No á lamâ mêtë ài caiá chêtë “tûúi” trong têm hönì , va â ngûúiâ ta se ä khöng chõu ra àúiâ lênì thûá hai nûaä . Co á nghôa laâ khöng chõu saná g taoå trong camã thu…å Ngûúiâ lamâ phim phaiã àêuì tû thêtå nhiïuì vï ì nghï å thuêtå , khöng thïí chayå theo ngûúiâ xem maâ lamâ hû mònh ài”. Muön võ nhên gian khiïnë töi nhúá àïnë Ài tòm thúâi gian àaä mêët cuaã vùn haoâ Phapá Marcel Proust. Damá chùcæ khöng chó ngûúiâ Viïtå , ma â àöcå gia ã khùpæ thï ë giúiá , khöng phaiã ai cunä g “tiïu hoaá ” àûúcå löië viïtë donâ g y á thûcá siïu phamâ cunâ g nhûnä g muiâ võ va â hûúng sùcæ thêmë àêmî moiå chiïuì thúiâ gian vi tïë cuaã chiïcë baná h madeleine, aná h trùng, chiïcë la,á thapá chuöng nhaâ thú…â Nhûng röiì bö å tiïuí thuyïtë àö ì sö å ra àúiâ tû â hún thï ë ky ã trûúcá êyë àa ä àûúcå xïpë vaoâ 10 tacá phêmí vùn chûúng hay nhêtë moiå thúiâ àaiå . Nghï å thuêtå du â thuöcå vï ì söë àöng hay söë ñt, kho á hay dï,î buönì ngu ã hay rönå ranâ g cûúiâ khocá röiì cunä g qua, cuöië cunâ g vênî la â no á co á àu ã sûcá giupá con ngûúiâ ta àûúcå “ra àúiâ lênì thû á hai” vúiá nhûnä g vaná g vêtë chiïm nghiïmå chiïm camã vï ì coiä nhên gian nayâ hay khöng? Ngayâ nayâ 3 nùm trûúcá , töi coá baiâ viïtë kï í vï ì lênì àêuì tiïn sau 30 nùm ngûúiâ dên bang Punjab ÊnË Àö å múiá co á thï í nhòn thêyë laiå àónh nuiá Himalaya tuyïtë phu ã satá bïn canå h mònh. “Kyâ tñch” êyë àún gianã chó vò giûaä àaiå dõch, con ngûúiâ bõ nhötë hïtë trong nha,â khöng conâ ai xa ã khoiá buiå ö nhiïmî ra möi trûúnâ g. Vñ duå êyë co á liïn quan gò àïnë phêmí tñnh cuaã khaná gia/ã àöcå gia ã Viïtå höm nay khöng? Chùcæ chùnæ la â co.á Khi töcë àö å àúiâ sönë g va â cöng nghïå cuönë ài têtë ca.ã Khi nhaâ nha â lamâ nghï å thuêtå tòm moiå cacá h chiïuì thõ hiïuë cöng chuná g bùnç g nhûnä g moná ùn nhanh, húpå thúiâ va â choná g quïn. Têtë nhiïn àiïuì êyë cuöië cunâ g cunä g chùnè g chïtë ai, nhûng chó vêyå thò buönì qua.á Àeåp vaâ buöìn la â tïn mötå tiïuí thuyïtë cuaã nha â vùn Nhêtå Banã Kawabata, ngûúiâ taoå ra mötå thû á khñ quyïní la å lunâ g cho àúiâ sönë g nayâ ngoaiâ nhûnä g tênì g khñ quyïní quen thuöcå trïn bêuì trúiâ . Trong àoá noiá rùnç g möiî con ngûúiâ àïuì tröi trïn nhûnä g donâ g thúiâ gian khacá nhau. Û, lamâ sao àï í möiî sinh linh chuná g ta co á àûúcå mötå bêuì khñ quyïní va â donâ g thúiâ gian têm thûcá cho riïng mònh? n Àepå , va â buönì [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Ngaây 6/4, Ban chó àaåo vêån àöång hiïën maáu tònh nguyïån TP. Cêìn Thú töí chûác lïî phaát àöång Ngaây toaân dên hiïën maáu tònh nguyïån (7/4) taåi 3 àiïím: Phên hiïåu Trûúâng ÀH FPT Cêìn Thú, Trûúâng Tiïíu hoåc Maåc Àônh Chi, (quêån Ninh Kiïìu) vaâ Súã GTVT. Öng Nguyïîn Thûåc Hiïån, Phoá Chuã tõch UBND TP. Cêìn Thú cho biïët, nhûäng nùm gêìn àêy, cöng taác tuyïn truyïìn, vêån àöång hiïën maáu tònh nguyïån àaä àaåt àûúåc nhiïìu kïët quaã tñch cûåc. Hïå thöëng Ban Chó àaåo caác cêëp tûâ thaânh phöë àïën xaä, phûúâng àaä àûúåc cuãng cöë vaâ phaát triïín. Phoá Chuã tõch UBND TP. Cêìn Thú cho rùçng, nhêån thûác cuãa ngûúâi dên vïì hiïën maáu tònh nguyïån àûúåc nêng cao; lûúång maáu àaáp ûáng cho nhu cêìu cêëp cûáu vaâ àiïìu trõ ngûúâi bïånh tùng haâng nùm. Àùåc biïåt, phong traâo hiïën maáu tònh nguyïån úã Viïåt Nam àûúåc phaát triïín àïìu khùæp trïn toaân quöëc noái chung, TP. Cêìn Thú noái riïng àûúåc duy trò vaâ phaát triïín trïn 20 nùm, àaä ài vaâo chiïìu sêu, toaân dên tñch cûåc tham gia hiïën maáu. Phoá chuã tõch UBND TP. Cêìn Thú àïì nghõ tùng cûúâng cöng taác tuyïn truyïìn vêån àöång, nêng cao nhêån thûác vaâ yá nghôa cuãa viïåc hiïën maáu cûáu ngûúâi trong caác têìng lúáp nhên dên, àùåc biïåt têåp trung vaâo caán böå, cöng chûác, viïn chûác. Àöìng thúâi, tiïëp tuåc phaát huy vai troâ noâng cöët cuãa Höåi Chûä thêåp àoã caác cêëp trong hoaåt àöång hiïën maáu tònh nguyïån. Nhên dõp naây, Höåi Chûä thêåp àoã TP. Cêìn Thú trao tùång giêëy khen cho 8 têåp thïí coá thaânh tñch xuêët sùæc àaåt trïn 100% chó tiïu trong chiïën dõch lïî höåi Xuên höìng nùm 2024 vaâ tùång quaâ cho ngûúâi hiïën maáu gùåp khoá khùn. Kïët quaã, sau gêìn 1 ngaây, Ban töí chûác tiïëp nhêån 717 àún võ. HOÂA HÖÅI Caán böå tham gia hiïën maáu tònh nguyïån taåi Cêìn Thú Cênì Thú tiïpë nhênå hún 700 àún võ mauá

Thúâi sûå Chuã nhêåt 7/4/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Phoá Thuã tûúáng Trêìn Höìng Haâ phaát biïíu sau khi nghe baáo caáo vïì dûå aán Luêåt Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön, taåi cuöåc hoåp chiïìu 5/4. (Dên Trñ) TS Trêìn Du Lõch nïu vêën àïì taåi höåi thaão khoa hoåc lêëy yá kiïën cho àïì aán xêy dûång nïìn cöng vuå TP HCM hiïåu quaã giai àoaån 2024-2030, saáng 4/4. (VnExpress) “Cöng chûác khoá söëng vúái lûúng 4 triïåu àöìng” “Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön phaãi coá giaá trõ trùm nùm” “Nïëu caán böå maâ thêëy khöng àuã nùng lûåc àïí quaãn lyá dûå aán thò phaãi coá sûå sùæp xïëp, àiïìu chuyïín” Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä phatá biïuí trong buöií hopå vï ì tònh hònh, kïtë qua ã phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå quy á I; nhiïmå vu,å giaiã phapá tronå g têm quy á II-2024. (Phapá luêtå TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Trûúcá ào,á vaoâ ngayâ 30/12/2023 vaâ ngayâ 26/1, Thu ã tûúná g Chñnh phuã coá Quyïtë àõnh 1745/QÀ-TTg phï duyïtå Quy hoacå h tónh TT-Huïë thúiâ ky â 2021 - 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2050; Quyïtë àõnh 108/ QÀ-TTg phï duyïtå Quy hoacå h chung àö thõ TT-Huïë àïnë nùm 2045, têmì nhòn àïnë nùm 2065. Theo ào,á mucå tiïu töní g quatá àïnë nùm 2025, TT-Huïë trú ã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng; àïnë nùm 2030 la â àö thõ di sanã àùcå trûng cuaã Viïtå Nam; mötå trong nhûnä g trung têm lúná , àùcå sùcæ cuaã khu vûcå Àöng Nam A Á vï ì vùn hoaá , du lõch vaâ y tï ë chuyïn sêu; mötå trong nhûnä g trung têm lúná cuaã ca ã nûúcá vï ì khoa hocå va â cöng nghï,å giaoá ducå va â àaoâ taoå àa nganâ h, àa lônh vûcå , chêtë lûúnå g cao; trung têm kinh tïë biïní manå h cuaã ca ã nûúcá ; quöcë phonâ g, an ninh àûúcå àamã baoã vûnä g chùcæ ; àúiâ sönë g vêtå chêtë va â tinh thênì ngûúiâ dên àatå mûcá cao. Àïnë nùm 2030, töcë àö å tùng trûúnã g kinh tï ë (GRDP) bònh quên 9 - 10%/ nùm; GRDP bònh quên àêuì ngûúiâ àatå 6.000 USD; töcë àö å tùng vönë àêuì tû toanâ xa ä höiå bònh quên khoanã g 10%/ nùm; ty ã lï å àö thõ hoaá khoanã g 70%... Têmì nhòn àïnë nùm 2050, TT-Huïë - thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng vúiá àùcå trûng vùn hoaá , di sanã , xanh, banã sùcæ Huï ë thöng minh, hûúná g biïní , thñch ûná g va â bïnì vûnä g; la â àö thõ lúná thuöcå nhomá co á trònh àöå phatá triïní kinh tï ë ú ã mûcá cao cuaã ca ã nûúcá ; thanâ h phö ë Festival, trung têm vùn hoaá - du lõch, giaoá ducå , khoa hocå cöng nghïå va â y tï ë chuyïn sêu cuaã ca ã nûúcá va â chêu A;Á la â àiïmí àïnë an toanâ , thên thiïnå , hanå h phucá … Phatá biïuí chó àaoå taiå höiå nghõ, Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh àa ä chó ra 13 chûä àöië vúiá quy hoacå h tónh TT-Huïë la:â Banã sùcæ , thöng minh, thñch ûná g, xanh sacå h àepå , an toanâ , bïnì vûnä g; àönì g thúiâ , cênì chu á tronå g, têpå trung thûcå hiïnå “1 tronå g têm, 2 tùng cûúnâ g, 3 àêyí manå h”. “1 tronå g têm” àoá la â huy àönå g moiå nguönì lûcå húpå phapá va â sû ã dunå g hiïuå qua ã moiå nguönì lûcå húpå phapá àï í thucá àêyí cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g truyïnì thönë g la â àêuì tû, xuêtë khêuí , tiïu dunâ g; àötå pha á vaoâ cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g múiá nhû kinh tïë xanh, kinh tïë sö,ë kinh tï ë tuênì hoanâ , kinh tïë chia se,ã kinh tïë tri thûcá , ûná g pho á biïnë àöií khñ hêuå , phatá triïní bïnì vûnä g. “Hai tùng cûúnâ g” la â tùng cûúnâ g àêuì tû, phatá triïní yïuë tö ë con ngûúiâ ; tùng cûúnâ g kïtë nöië vunâ g, khu vûcå , trong nûúcá va â quöcë tï ë thöng qua kïtë nöië hï å thönë g giao thöng, hïå thönë g sanã xuêtë va â cung ûná g theo chuöiî . “Ba àêyí manå h” la â àêyí manå h phatá triïní hï å thönë g ha å tênì g chiïnë lûúcå àönì g bö,å bao trumâ vï ì giao thöng, ûná g pho á biïnë àöií khñ hêuå , ha å tênì g sö,ë y tï,ë giaoá ducå , xa ä höiå ...; àêyí manå h phatá triïní cöng nghiïpå va â ûná g dunå g khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå trong sanã xuêtë kinh doanh; taoå viïcå lamâ , sinh kïë cho ngûúiâ dên öní àõnh vaâ phatá triïní . Thu ã tûúná g yïu cêuì tónh TT-Huïë phaiã àamã baoã tñnh tuên thuã va â àönì g bö å trong töí chûcá thûcå hiïnå quy hoacå h; phu â húpå vúiá quy hoacå h töní g thï í quöcë gia, quy hoacå h vunâ g, quy hoacå h nganâ h. Tónh cênì têpå trung phöië húpå vúiá bö,å nganâ h hoanâ thanâ h thu ã tucå vï ì Àï ì aná thanâ h lêpå thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng, baoá caoá Chñnh phuã trònh Quöcë höiå taiå ky â hopå cuöië nùm 2024. Thuã tûúná g mong muönë va â tin tûúnã g, TT-Huïë se ä súmá la â thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng; trúã thanâ h àö thõ di sanã àùcå trûng cuaã Viïtå Nam; laâ trung têm kinh tïë biïní manå h, trung têm lúná cuaã ca ã nûúcá vï ì khoa hocå vaâ cöng nghï,å giaoá ducå va â àaoâ taoå . Dõp nayâ , Chu ã tõch UBND tónh TTHuï ë Nguyïnî Vùn Phûúng àaä trao giêyë chûná g nhênå àùng kyá àêuì tû cho cacá nha â àêuì tû vaoâ 11 dû å aná , vúiá töní g vönë àùng ky á 9.134 tyã àönì g; àönì g thúiâ , trao vùn banã thönë g nhêtë chu ã trûúng nghiïn cûuá àêuì tû cho 10 dûå aná , vúiá töní g vönë àùng kyá 113.500 tyã àönì g. NGOÅC VÙN Ngayâ 6/4, tónh TT-Huïë tö í chûcá höiå nghõ cöng böë quy hoacå h va â xucá tiïnë àêuì tû nùm 2024. Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh dûå va â phatá biïuí chó àaoå taiå höiå nghõ. Cunâ g ngayâ , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaä dû å lï î khúiã cöng dû å aná Bïnå h viïnå Quöcë tï ë T.Û Huï ë 2, vúiá quy mö 6 tênì g, àapá ûná g kha ã nùng tiïpë nhênå thïm 300 giûúnâ g bïnå h àatå tiïu chuêní quöcë tï ë 5 sao; khúiã cöng dûå aná àêuì tû xêy dûnå g bïnë töní g húpå - container söë 4 va â 5 canã g Vsico Chên Mêy (Khu kinh tïë Chên Mêy - Lùng Cö), vúiá töní g mûcá àêuì tû gênì 1.680 tyã àönì g; khaná h thanâ h Nha â mayá àiïnå racá Phu á Sún (xa ä Phu á Sún, thõ xaä Hûúng Thuyã ) vúiá quy mö àêuì tû 1.700 tyã àönì g. Xêy dûång Thûâa Thiïn-Huïë thaânh àö thõ di saãn àùcå trûng Phatá hiïnå ca nhiïmî cumá gia cêmì A/H9 àêuì tiïn ú ã Viïtå Nam Thu ã tûúná g Chñnh phuã trao Quyïtë àõnh phï duyïtå Quy hoacå h chung àö thõ tónh TT-Huïë àïnë nùm 2045, têmì nhòn àïnë nùm 2065 cho lanä h àaoå tónh TT-Huïë Ngayâ 6/4, Cucå Y tï ë dû å phonâ g (Bö å Y tï)ë thöng baoá trûúnâ g húpå mùcæ cumá A (H9) àêuì tiïn taiå Viïtå Nam. Bïnå h nhên laâ nam (37 tuöií ), tru á taiå xa ä Tên Ly á Àöng, huyïnå Chêu Thanâ h, tónh Tiïnì Giang. Trûúác àoá, ngaây 10/3, bïånh nhên xuêët hiïån triïåu chûáng söët vaâ tûå mua thuöëc àiïìu trõ nhûng khöng àúä nïn àïën khaám vaâ àiïìu trõ taåi Bïånh viïån Bïånh nhiïåt àúái TPHCM vaâo ngaây 16/3, àûúåc chêín àoaán viïm phöíi nùång nghi do virus. Kïët quaã xeát nghiïåm bûúác àêìu taåi bïånh viïån phaát hiïån dûúng tñnh cuám A vaâ coá caác àoaån gen tûúng àöìng virus cuám A, phên type H9. Sau àoá, mêîu bïånh phêím àûúåc gûãi túái Viïån Pasteur TPHCM àïí xeát nghiïåm khùèng àõnh. Ngayâ 1/4, Viïnå Pasteur TPHCM phatá hiïnå mêuî bïnå h phêmí dûúng tñnh vúiá cumá A phên type H9. Hiïnå taiå , Viïnå àang tiïpë tucå thûcå hiïnå cacá xetá nghiïmå chuyïn sêu àïí xacá àõnh phên nhomá . Bïnå h nhên àang àûúcå àiïuì trõ tñch cûcå taiå Bïnå h viïnå Bïnå h nhiïtå àúiá TPHCM. Kïtë qua ã àiïuì tra dõch tïî taiå núi bïnå h nhên sönë g cho thêyë , àêy laâ khu chú å buön baná gia cêmì . Trûúcá cûaã nha â bïnå h nhên coá buön baná gia cêmì ; xung quanh khu vûcå gia àònh bïnå h nhên sinh sönë g chûa ghi nhênå gia cêmì ömë , chïtë . Hiïnå nay, cacá trûúnâ g húpå tiïpë xucá gênì vúiá bïnå h nhên àûúcå lêpå danh sacá h va â theo doiä sûcá khoeã . Àïnë nay, chûa phatá hiïnå cacá bïnå h nhên khacá co á triïuå chûná g viïm àûúnâ g hö hêpë ; chûa ghi nhênå ö í dõch viïm àûúnâ g hö hêpë trong cönå g àönì g núi bïnå h nhên sinh sönë g. Cunâ g ngayâ , Cucå Y tï ë dû å phonâ g àa ä co á cöng vùn khêní gûiã Sú ã Y tï ë tónh Tiïnì Giang vaâ Viïnå Pasteur TPHCM vïì viïcå tùng cûúnâ g cöng tacá phonâ g, chönë g cumá gia cêmì lêy sang ngûúiâ . Cú quan chûcá nùng ghi nhênå , vaoâ thaná g 3/2024, Khaná h Hoaâ àa ä coá 1 trûúnâ g húpå tû ã vong do mùcæ cumá A (H5N1) trïn ngûúiâ . Theo thöng tin tûâ Cucå Thu á y - Bö å Nöng nghiïpå va â Phatá triïní nöng thön, dõch cumá gia cêmì vênî àûúcå ghi nhênå raiã racá trïn àanâ gia cêmì ú ã nhiïuì àõa phûúng trïn caã nûúcá . Bïn canå h ào,á thúiâ àiïmí nayâ àang laâ giai àoanå chuyïní muaâ va â thúiâ tiïtë co á nhiïuì thay àöií bêtë thûúnâ g, thuênå lúiå cho virus cumá gia cêmì phatá triïní . Vò vêyå , nguy cú lêy nhiïmî cumá gia cêmì sang ngûúiâ luön tiïmì êní . Àï í chu ã àönå g phonâ g chönë g cumá gia cêmì lêy nhiïmî sang ngûúiâ , Cucå Y tïë dû å phonâ g àï ì nghõ Giamá àöcë Sú ã Y tï ë tónh Tiïnì Giang chó àaoå cacá àún võ trûcå thuöcå khêní trûúng àiïuì tra nguönì lêy va â xû ã lñ triïtå àï í ö í dõch; tùng cûúnâ g giamá satá , phatá hiïnå cacá trûúnâ g húpå mùcæ múiá , sùné sanâ g thu dung, cacá h li, àiïuì trõ theo quy àõnh cuaã Bö å Y tï;ë chó àaoå Trung têm Kiïmí soatá bïnå h têtå kõp thúiâ triïní khai cacá biïnå phapá phonâ g chönë g dõch. Phöië húpå chùtå che ä vúiá nganâ h nöng nghiïpå va â chñnh quyïnì àõa phûúng giamá satá , phatá hiïnå súmá cacá ö í dõch cumá trïn gia cêmì , kõp thúiâ chia seã thöng tin vaâ phöië húpå xû ã lñ triïtå àï í öí dõch. Tùng cûúnâ g tuyïn truyïnì cacá biïnå phapá phonâ g lêy nhiïmî cumá gia cêmì sang ngûúiâ , àùcå biïtå taiå khu vûcå co á gia cêmì ömë , chïtë va â nhûnä g núi coá nguy cú cao. Sùné sanâ g thuöcë , vêtå tû, hoaá chêtë , phûúng tiïnå hö î trú å kõp thúiâ cho àõa phûúng triïní khai biïnå phapá xû ã lñ ö í dõch. n [ HA  MINH ] Anà h minh hoaå

Chuã nhêåt 7/4/2024 Hêåu trûúâng vùn nghïå TÛ Â MY Ä NHÊN NOÁNG BONà G THAN H NGÛÚI LANG THANG Nhacå cöng Lï Àûcá Cûúnâ g, tûnâ g tham gia hoaâ êm cuönë bùng Kim Ngên sö ë 3, sö ë 4 àaná h gia:á “Kim Ngên hatá khöng hay, nïuë khöng muönë noiá la â yïuë . Möiî lênì cö êyë thu êm, töi phaiã luyïnå cho cö rêtë nhiïuì . Bu â laiå , Kim Ngên sú ã hûuä ngoaiå hònh àepå , gúiå camã , tre ã trung”. Öng giaiã thñch lyá do Kim Ngên nöií tûng bûnâ g mötå thúiâ ú ã lanâ g nhacå haiã ngoaiå : “Mêyë cuönë bùng cuaã cö baná chayå vò hònh bòa cö êyë noná g bonã g”. Theo Lï Àûcá Cûúnâ g, Kim Ngên conâ nöií tiïnë g trûúcá gionå g ca “Mûa trïn biïní vùnæ g”, danh ca Ngocå Lan. Coá khi cunâ g tham gia mötå àïm diïnî , khaná gia ã phatá sötë vò Kim Ngên, laiå lú àanä g vúiá gionå g ca ngotå ngaoâ cuaã Ngocå Lan, khiïnë nû ä danh ca khi êyë conâ chûa nöií tiïnë g thoaná g buönì , àem suy nghô chia se ã vúiá nhacå cöng Lï Àûcá Cûúnâ g: “Hònh nhû khaná gia ã khöng thñch nghïå thuêtå , chó thñch ngoaiå hònh?”. Khöng nhûnä g sú ã hûuä ngoaiå hònh quyïnë ru,ä Kim Ngên conâ co á àêuì ocá kinh doanh: “Cö êyë tûnâ g mú ã trung têm bùng nhacå Kim Ngên, tung ra nhiïuì sanã phêmí “hot”. Kim Ngên múiâ kha á nhiïuì gionå g ca ùn khacá h tham gia vaoâ nhûnä g sanã phêmí cuaã trung têm”. Ngûúiâ àepå tûnâ g co á trong tay têtë ca,ã tû â sû å nöií tiïnë g, tiïnì bacå àïnë gia àònh êmë ïm. Nhûng haoâ quang cuaã Kim Ngên khöng bïnì . Khöng ai ngúâ my ä nhên mötå thuú ã trûútå daiâ trïn àûúnâ g àúiâ . Mötå ngayâ ngûúiâ ta giêtå mònh vúiá nhûnä g têmë hònh, àoanå video ghi laiå canã h ngûúiâ àanâ ba â lang thang, àêuì bu â tocá röië núi xû á ngûúiâ . Khaná gia ã Viïtå Nam trong vaâ ngoaiâ nûúcá xotá xa nhênå ra ngûúiâ êyë chñnh laâ my ä nhên àònh àamá mötå thúiâ cuaã lanâ g nhacå haiã ngoaiå . Nhacå cöng Lï Àûcá Cûúnâ g (sau nayâ àa ä trú ã vï ì nûúcá sinh sönë g) cunä g bõ bêtë ngú â vúiá hònh anã h Kim Ngên hiïnå taiå . Öng noiá vúiá phoná g viïn: “Kim Ngên bêy giú â tanâ ta å khöng ngú,â cö thay hònh àöií danå g àïnë mûcá khöng nhênå ra. Trong ênë tûúnå g cuaã töi, cö êyë lung linh, xinh àepå , chûa bao giúâ thiïuë thönë vï ì vêtå chêtë . Duâ khöng súã hûuä muiä cao, mùtæ bö ì cêu… nhûng gûúng mùtå cuaã cö nhòn rêtë cuönë hutá , àa ä thêyë chêtë ùn chúi, traiá ngûúcå vúiá gûúng mùtå Ngocå Lan, àepå duyïn daná g, hiïnì hêuå . Thï ë nïn thúiâ êyë ngûúiâ ta khöng quan têm Kim Ngên hatá hay, hatá dú ã chó cênì ngùmæ daná g ngöiì cuaã cö trïn bòa bùng nhacå àa ä muönë mua röiì . Khi àa ä chia tay chönì g, thónh thoanã g töi thêyë gùpå cö ài ngang tiïmå cuaã töi, chaoâ hoiã vui ve.ã Búiã tiïmå cuaã chönì g cu ä cuaã cö cunä g chó cacá h tiïmå cuaã töi khoanã g 5-7 tiïmå . Kim Ngên vïì thùm hai con cuaã cö. Chönì g cu ä cuaã cö lêyë tïn con gaiá thû á 2 àï í àùtå tïn Trung têm ca nhacå cuaã anh, Trung têm Thuyá Anh. Trung têm nayâ la â núi ra àúiâ nhûnä g cuönë bùng liïn khucá Tuênë Vu,ä baná cûcå chayå mötå thúiâ ”. Àï í keoá nhacå cöng ra khoiã höiì ûcá àepå vïì Kim Ngên, phoná g viïn hoiã : “Öng coá biïtë vò sao àúiâ Kim Ngên rúi xuönë g vûcå ?”. Lï Àûcá Cûúnâ g àapá : “Töi khöng hiïuí vò sao àúiâ cö thanâ h nhû vêyå . Theo töi nghô, chönì g cu ä cuaã cö ñt nhiïuì vênî thûúng cö. Öng êyë nuöi 2 con àûaá con gaiá khön lúná . Ba cha con hoå dû sûcá baoã hö å Kim Ngên nhûng chùcæ cö êyë khöng chõu vï,ì khöng muönë nhênå sû å giupá àú,ä thñch ài lang thang nhû vêyå . Vò tinh thênì cuaã cö cunä g bêtë öní ”. Vï ì löië sönë g cuaã Kim Ngên thúiâ rûcå rú,ä Lï Àûcá Cûúnâ g trêmì gionå g: “Kim Ngên thñch núi sang tronå g, ùn chúi, thñch sönë g trong canã h nhung luaå . Ma â nhûnä g núi ùn chúi vïì àïm ú ã My ä thûúnâ g khöng ñt camá dö,î khiïnë ngûúiâ ta sa nga…ä ”. TAI TÛ Ã LÊYÎ LÛN G KHÖNG CHÕU “VÏ Ì QUÏ NUÖI CAÁ VA TRÖNÌ G THÏM RAU” Bao lêu nay cûá gùpå önì aoâ Thûúng Tñn laiå chonå laná h vï ì quï. Nhûng chó mötå thúiâ gian ngùnæ öng àa ä vöiå va ä trú ã laiå manã h àêtë ma â öng àa ä taoå dûnå g haoâ quang rûcå rú ä cunä g nhû chûná g kiïnë thúiâ ky â öng rúi xuönë g vûcå thùmè töië tùm. Coá ngûúiâ baoã : “Thûúng Tñn cû á nhû bõ giúiâ àayâ . Sao cûá phaiã bamá thanâ h phö ë lamâ chi?”. Trong höiì ky á Thûúng Tñn coá tiïtë lö,å khi sönë g chung vúiá ngûúiâ àanâ ba â thû á 11, öng bõ khúiã tö ë vò liïn quan àïnë viïcå àaná h baiâ , ga á bacå . Sau cuá trûútå nga ä nayâ Thûúng Tñn cunä g bo ã Saiâ Gonâ vï ì quï. Nhûnä g ngayâ thaná g ú ã quï àa ä àûa öng àïnë vúiá ngûúiâ phu å nû ä kemá öng 33 tuöií va â öng laiå àûúcå lamâ cha. Nhûng vúå tre,ã con thú khöng lamâ Thûúng Tñn nguöi nhú á Saiâ Gonâ . Öng àaä rúiâ quï trúã vïì thanâ h phö.ë Sau ào,á bao biïnë àönå g xayã ra, trong àoá co á önì aoâ vúiá nû ä nghï å sô thuöcå thï ë hï å àanâ em àa ä cûu mang öng. Thûúng Tñn laiå vï ì quï nûúng nauá , àoná tïtë cunâ g me å gia â 90 tuöií va â vú å con. Àoá co á thï í la â muaâ tïtë êmë apá hiïmë hoi cuaã öng ú ã tuöií xï ë chiïuì . Khi êyë , öng vui veã kï í chuyïnå vúiá phoná g viïn Tiïìn Phong: Nha â me å öng ú ã thanâ h phö,ë khöng coá àêtë trönì g rau. Nhaâ vú å ú ã quï co á nuöi mêyë con ga,â con võt. Lucá öng ú ã vúiá vú,å lucá öng ú ã vúiá me.å Me å gia â khuyïn öng, cöë gùnæ g sönë g tötë nhûng khöng àûúcå nhû y á thò cû á bònh tônh thöi. Baâ con hanâ g xomá khöng “nemá àa”á öng ma â vênî àöië vúiá öng vui ve,ã quan têm, thûúng mïnë , nhû chûa tûnâ g co á gò xayã ra. Muaâ Tïtë êmë apá cunä g qua ài. Thûúng Tñn laiå tòm àu ã ly á do àï í ra ài. Coá lênì taiâ tû ã mötå thúiâ khoe vúiá phoná g viïn, öng sùpæ trú ã laiå Saiâ Gonâ àï í lamâ cuönë höiì kyá thû á 2, chó kïí vï ì àúiâ hoatå àönå g nghïå thuêtå hún 40 nùm cuaã öng. Giöng baoä trong cuönë höiì ky á àêuì tiïn chùnè g lamâ Thûúng Tñn sú.å Öng chó nghô àún gianã , co á ngûúiâ “taiâ trú”å cho öng lamâ höiì ky á thò öng cûá lamâ thöi. Thûúng Tñn vênî tin nhiïuì khaná gia,ã nhêtë la â khaná gia ã Viïtå xa xû,á mong àúiå cuönë höiì ky á vïì nghï ì diïnî cuaã öng. Thïë ma,â àöi nùm àa ä tröi qua, chùnè g thïm cuönë höiì kyá naoâ cuaã Thûúng Tñn xuêtë hiïnå , chó nhûnä g önì aoâ vï ì öng tùng lïn. Giûaä soná g gio,á vûaâ qua con trai cuaã nhacå sô Thûúng Tñn, mötå ca sô phonâ g tra,â àa ä chia se,ã anh tûnâ g muönë àoná cha vï ì sönë g cunâ g nhûng cha tûâ chöië . Trong mötå lênì tro â chuyïnå vúiá phoná g viïn Tiïìn Phong, Thûúng Tñn cunä g tiïtë lö:å Quan hïå giûaä anh vúiá con trai hoanâ toanâ bònh thûúnâ g, khöng mêu thuênî . Ngoaiâ ngûúiâ con la â ca sô phonâ g tra,â kïtë qua ã cuaã cuöcå hön nhên cuaã Thûúng Tñn vúiá cö banå hocå cunâ g trûúnâ g, taiâ tû ã vênî conâ nhûnä g ngûúiâ con khacá . Khöng noiá àïnë cö con gaiá nho ã àang tuöií ùn tuöií hocå , öng conâ co á ngûúiâ con gaiá tïn Thu. Muaâ thu la â muaâ gùpå gú ä cuaã Thûúng Tñn va â me å cuaã Thu. Vïì sau, ngûúiâ àepå sinh cho Thûúng Tñn cö con gaiá tïn Thu àñnh hön vúiá mötå ky ä sû ngûúiâ My.ä Tû â ào,á Thûúng Tñn bùtå tin vï ì hai meå con. Khöng biïtë bêy giúâ ú ã núi xa xöi, hai ngûúiâ phu å nû ä êyë co á conâ nhú á àïnë Thûúng Tñn vaâ tòm hiïuí hoanâ canã h bi àatá cuaã öng? Rapper Àen Vêu tûnâ g co á gúiå y á àûúcå nhiïuì banå tre ã vö î tay: “Nïuë ma â mïtå quaá giûaä thanâ h phö ë sönë g chönì g lïn nhau/ Cunâ g lùmæ thò mònh vïì quï, mònh nuöi ca á va â trönì g thïm rau”. Nhûng gúiå yá nayâ hònh nhû ñt tacá àönå g tñch cûcå àïnë nhûnä g nghï å sô tûnâ g la â “ngöi sao”. Àïnë nay, chó coá Siu Black chõu vïì quï nuöi heo sau soná g gio á cuöcå àúiâ . Conâ Thûúng Tñn du â bõ bêmì giêpå ú ã thanâ h phö ë vênî henå ngayâ trú ã laiå . Sau önì aoâ vúiá nhacå sô Tö Hiïuë vûaâ qua, Thûúng Tñn ra bïnë xe khacá h vï ì quï nha â - Phan Rang, Ninh Thuênå . Nhiïuì khaná gia ã thú ã phaoâ vò nghô rùnç g, tû â àêy Thûúng Tñn seä bònh an ài nötë phênì àúiâ conâ laiå . Nhûng múiá chó sau vaiâ ngayâ , àa ä laiå nghe tin taiâ tû ã “Vaná baiâ lêtå ngûaã ” muönë trú ã laiå Saiâ Gonâ vò ú ã quï buönì qua.á n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Kim Ngên, Thûúng Tñn - Nhûäng “sao” súám núã, töëi taân Trong lanâ g giaiã trñ, coá nhûnä g nghï å sô giû ä àûúcå haoâ quang vaâ hònh anã h àepå àïnë khi tanâ húi thú.ã Nhûng cunä g co á nhûnä g “ngöi sao” súmá nú,ã töië tanâ , höm qua nhaâ lêuì , xe húi, höm nay àaä thanâ h ngûúiâ vêtë vûúnã g nhû taiâ tû ã mötå thúiâ Thûúng Tñn hay ca sô haiã ngoaiå Kim Ngên. Kim Ngên tûnâ g co á thúiâ àiïmí hutá khaná gia ã hún ca ã ngûúiâ àûúcå mïnå h danh huyïnì thoaiå cuaã lanâ g nhacå haiã ngoaiå - danh ca Ngocå Lan. Conâ Thûúng Tñn súã hûuä gia taiâ phim anã h àaná g ngûúnä g mö,å vúiá lûúnå g phim öng tham gia vaâ nhûnä g vai diïnî ghi dêuë ênë . Nam taiâ tû ã tûnâ g chia se,ã ú ã thúiâ àónh cao, trong mötå nùm co á khi öng tham gia túiá 12 bö å phim. 4 Kim Ngên thúiâ rûcå rúä Kim Ngên khi haoâ quang vutå tùtæ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thùng trêmì chó búiã … dï î thûúng? Mötå lênì , ngûúiâ viïtë baiâ hoiã : Öng coá nghô ve ã ngoaiâ ênë tûúnå g laâ bï å phoná g giupá öng thanâ h “sao”? Thûúng Tñn phanã bacá , öng cho rùnç g ú ã ngoaiâ öng khöng àepå . Kï í àepå trai thò phaiã la â Chaná h Tñn. Àoná g chung vúiá Chaná h Tñn, Thûúng Tñn thêyë húi ngaiå vò khöng àepå . Nhûng buâ laiå , öng àönì g y á vúiá nhênå xetá cuaã mötå sö ë àaoå diïnî va â khaná gia:ã Thûúng Tñn “ùn anã h” cú ä nhêtë Viïtå Nam. Maâ “ùn anã h” cunä g la â thû á trúiâ cho, öng khöng cöë àûúcå . Taiâ tû ã mötå thúiâ cunä g khöng tronå g nhan sùcæ cuaã àanâ ba,â maâ tronå g netá duyïn hún. Tuy nhiïn, trong söë nhûnä g “boná g hönì g” ài qua àúiâ Thûúng Tñn, coá mötå my ä nhên nûcá tiïnë g àûúcå öng danâ h cho 2 trang trong höiì ky.á Ngûúiâ nayâ tûnâ g haiâ hûúcá tiïtë lö:å “Anh Tñn co á mötå àùcå àiïmí rêtë … dï î thûúng, àoá la â ai àïnë vúiá anh, bêtë kïí xinh hay xêuë gò anh cunä g àïuì khöng tûâ chöië ”. Co á le ä rùcæ röië cuaã àúiâ Thûúng Tñn, khöng chó úã chuyïnå tònh, mötå phênì bùtæ nguönì tûâ sû å lûúiâ lùcæ àêuì , ma â ngûúiâ àepå no å cho la â dï î thûúng? Thûúng Tñn thúiâ “ùn anã h nhêtë Viïtå Nam”

Chuã nhêåt 7/4/2024 5 Phoáng sûå Nhû àûúng böiì höiì phucå sinh höiì ûcá mötå qua á vanä g thúiâ xa khi xuyïn nhûnä g caná h rûnâ g Têy Trûúnâ g Sún. Vaâ àêu ào á ú ã xû á Têy Nguyïn nûaä , thoaná g gùpå nhûnä g khoanã g sùng leã thên thùnè g vutá mauâ xamá möcë nuötå na.â Thuú ã trûúcá chùcæ la â xöm tu,å nhûng nay sùng le ã chó conâ lacá àacá thûa thútá chû á àêu àûúcå quênì tu å hoanâ h traná g nhû ú ã àêtë Tûúng Dûúng nayâ . Nhû àûúng thoùtæ lui vï ì qua á vanä g xa xùm, thuúã Tûúng Dûúng thuöcå vûúng quöcë Bönì Man sau nayâ thuöcå àêtë Àaiå Viïtå vúiá àõa danh Traâ Lên khaná g cû å giùcå Minh trong Caoá Bònh Ngö cuaã Nguyïnî Traiä “miïnì Ta â Lên trucá che ã tro bay”! Phaãi! Chó úã thúâi quaá vaäng xa xùm êëy thò múái coá múái töìn taåi nhûäng töí húåp rûâng sùng leã huyïìn hoùåc nhû naây. Sùng le ã loaiâ thu å möcå quy á hiïmë nganâ h kiïmí lêm goiå la â nhomá 5 sau tû á thiïtë nhûnä g àinh lim sïnë tauá … Nhûng töi ngúâ rùnç g cacá h goiå va â àùtå tïn êyë húi bõ vöiå . Ma â àñch caiá giönë g nayâ phaiã bònh àùnè g, phaiã ngang hanâ g vúiá tû á thiïtë . Riïng coá va â húi khacá vúiá kiïuí vutá thùnè g va â khepá taná cuaã loaiâ àinh lim sïnë tauá … Sinh thúiâ taoå hoaá cho loaiâ sùng leã caiá daná g xamá trùnæ g thùnè g vutá cha ã cênì sûaã sang tö àiïmí gò àa ä sûnâ g sûnä g mötå gia á trõ taoå hònh vûaâ àepå vûaâ hunâ g. Khi hoaá kiïpë thò tû â thú á thên àanh àuötå nhûng nucå nacå êyë vacå ra nhûnä g têmë vaná thû á vanâ g oná g thû á àoã au quênë quy á thû á vên gö î hònh mêy thï ë nuiá bêuì nïn tuöií tho å cuaã hanâ g chucå hanâ g trùm nùm mötå àúiâ sùng le!ã Gö î êyë vaná êyë cha ã cênì ngêm têmí gò ma â cû á àanh chùcæ khi dûnå g nha,â khi àoná g àö.ì Ngayâ xa, bom Myä huyã diïtå sùng le.ã Nhûnä g caná h rûnâ g sùng leã xuyïn rûnâ g nguyïn sinh Têy Trûúnâ g Sún trong thú Thanh Thaoã . … Töi ài giûäa rûâng giaâ Cêy lúán thïë maâ sao ñt noái Bom Myä döåi Coá nhûäng cêy bêåt göëc cùm uêët nhòn trúâi Cuöåc söëng bõ chùåt ngang chöî naây laåi tröìi lïn chöî khaác Rûâng giaâ sùng leã úi! Röiì chuyïní thúiâ thû á thu å möcå quy á hiïmë êyë luön laâ àñch ngùmæ ro ã daiä cho caná h sún tranâ g cunâ g lêm tùcå . Caiá nghï ì pha á sún lêm àêm haâ baá bao àúiâ àa ä àönë nga ä àa ä huyã diïtå loaiâ sùng le ã nayâ . Töi àang chön chên úã toåa àöå “sùng leã quêìn tuå” röång 241 ha thuöåc xaä Tam Àònh huyïån Tûúng Dûúng caách thaânh phöë Vinh hún 150 km. Tam Àònh laâ möåt böå phêån cuãa rûâng quöëc gia Puâ Maát. Ngöìi cuâng chuyïån vúái möåt giaâ laâng Tam Àònh thêëy nhû röm cùæn vò caãm giaác nhúá lêîn tiïëc. Nhúá tiïëc búãi chaã lêíu lêu lùæm àêu nhû ba böën chuåc nùm trûúác thöi chûá mêëy, nhûäng caánh rûâng Con Cuöng, Tûúng Dûúng ngûúåc lïn Mûúâng Löëng Nêåm Cùæn… bùæt sang têån Laâo, coân daây coân xanh àêåm sùæc nguyïn sinh cuãa giöëng lim nöíi tiïëng xûá Nghïå. Röìi thi thoaãng laåi loáe saáng sùæc xaám giöëng sùng leã muâa thay laá. Vêåy maâ mùæt trûúác mùæt sau àaä trú khêëc àaä àoã quaåch caái maâu àêët chïët vùæng cêy rûâng. Ùn cuãa rûâng rûng rûng nûúác mùæt. Chaã biïët caái boån ùn rûâng chùåt cêy êëy chuáng coá rûng rûng nûúác mùæt khöng? Nhûng nhiïìu thïë hïå nûúác Viïåt bêy giúâ ngûúåc rûâng miïìn Têy Xûá Nghïå chaã khoãi buâi nguâi khi nghô, khi ngoá àïën haâng ngaân vaån ha rûâng cêy ken daây göî quyá êëy àaä bõ triïåt haå! Cûá lêín thêín nghô coá leä nhûäng caánh rûâng sùng leã coân laåi cuãa Tam Àònh bêy giúâ cûá nhû coân soát laåi tûâ caái thúâi Bònh Àõnh vûúng Lï Lúåi xûãa xûa cuãa trêån Traâ Lên truác cheã tro bay! Lêm luêtå . Dûúiá luêtå conâ vö sö ë cacá Nghõ àõnh cacá chó thõ nghõ quyïtë cuaã viïcå khoanh nuöi baoã vï å rûnâ g. Dùnç g dùcå bao nùm röiì tönì taiå cacá thiïtë chï ë êyë . Nhûng rûnâ g nûúcá Nam mêtë . Àa ä quang àaä quanå h rûnâ g. Thï ë caiá khoanã g xamá trùnæ g hún 200 ha sùng le ã cuaã Tûúng Dûúng nayâ co á luêtå riïng a?â … Töi laiå àang ngöiì vúiá öng banå àönì g nghiïpå Canã h Huï,å caiá tïn nghe thoaná g chêtë nû ä nhi nhûng nhiïuì nùm àa ä tûnâ g bùmå trúnå xöng xaoá vunâ g rûnâ g miïnì Têy Xû á Nghï å vúiá chûcá phênå phoná g viïn thûúnâ g truá baoá Tiïìn Phong. Chuyïnå cuaã Canã h Huï å nhû àang dênî , àûúng trñch vïì mötå àiïuì luêtå àöcå àaoá cuaã Tûúng Dûúng. Àoá la â tinh thênì giû ä rûnâ g cuaã mötå cö ë Bñ thû Huyïnå uyã Tûúng Dûúng - cuå Vi Chñnh Nghôa. Ào á la â muaâ khö nùm 1964, Lêm trûúnâ g Tûúng Dûúng xin tónh Nghïå An khai thacá rûnâ g sùng le.ã La â ngûúiâ con cuaã huyïnå nha,â ngûúiâ dên töcå Thaiá Tûúng Dûúng trûúnã g thanâ h lïn chûcá Bñ thû huyïnå uyã nïn öng Nghôa tûnâ g qua á quen thuöcå vúiá loaiâ sùng le ã quï mònh. Lêmî chêmî biïtë ài, öng àa ä thêyë nhûnä g caná h rûnâ g sùng leã xamá möcë sûnâ g sûnä g bïn banã . Nhûnä g thên cêy gêpë mêyë lênì tuöií bö ë me å hoùcå cu å ky å nha â öng. Rûnâ g sùng leã giû ä yïn giû ä ïm cho macå h suöië ngotå luön ùm ùpæ nûúcá cho dên banã . Giûä cho àêtë nûúng àêtë ruönå g nûúcá cho ba â con cêyë haiá trönì g tóa… Thûá sùng le ã coiâ cocå sêu motå àûúcå tóa cùtæ kheoá leoá dûnå g nïn nhûnä g nïpë nha â vûnä g chaiä . Cho àïnë àamá tre ã saiâ àenå khoiã bïnå h búiã àûúcå uönë g nûúcá sùcæ hoa la á sùng le,ã àûúcå tùmæ nûúcá la á sùng le.ã Cêy sùng leã nhû loaiâ cêy thiïng. Nhû manã h hönì cuaã banã … Bñ thû Huyïnå uyã Tûúng Dûúng Vi Chñnh Nghôa tiïpë nhênå àún cuaã Lêm trûúnâ g. Nhûng öng àaä gûiã kemâ theo àún àoá mötå la á àún khacá vúiá nöiå dung xin giûä laiå diïnå tñch rûnâ g sùng le ã êyë ! May mùnæ tónh Nghïå An àaä àönì g y.á Thúiâ gian têmë thoùtæ . Cu å Vi Chñnh Nghôa àûúcå àiïuì vï ì Vinh lamâ Phoá Trûúnã g ban Dên töcå tónh Nghïå An. Thúiâ gian ú ã Vinh lênì thò gheá quï, lênì thò ngûúiâ nha â baoá xuönë g, lonâ g da å cu å Nghôa nhû lûaã àötë vò caná h rûnâ g sùng leã hún 70 ha cuaã quï nhaâ ngayâ mötå teo topá vò phaiã àöië mùtå vúiá nanå chùtå sùng leã trömå . Nhûnä g lênì ghe á quï trûcå tiïpë nhûnä g àönå g viïn gopá y á khuyïn can… Nhûng chaã thêmë thapá gò! Nùm 1988, cuå Nghôa vïì hûu, caná h rûnâ g nguyïn sinh quï nhaâ bõ chùtå khöng ñt, nhiïuì khoanã h chó conâ trú göcë . Cûuå Bñ thû Vi Chñnh Nghôa xin xa,ä huyïnå cho mònh àûúcå trûcå tiïpë giû ä rûnâ g. Cuå mang möåt khêíu suáng kñp. Möåt mònh vaâo rûâng dûång laán caách nhaâ hún 1km. Cuå vêån àöång baâ con thaânh lêåp töí baão vïå “Khu rûâng àùåc duång sùng leã huyïån Tûúng Dûúng”. Cuå àöång viïn moåi ngûúâi “tiïìn cöng giûä rûâng coá caâng töët, maâ khöng coá cuäng laâm”. Nùm 1989, cuå hûúná g dênî banã Quang Thõnh vaâ Tam Àònh coá hûúng ûúcá vúiá quy àõnh, àiïuì cêmë àï í baoã vï å caná h rûnâ g sùng le.ã Khöng àûúcå chùtå ha å sùng le ã vúiá bêtë cû á ly á do naoâ , gia sucá cunä g khöng àûúcå chùn thaã trong rûnâ g. Nhûng rûnâ g sùng leã cuaã Tam Àònh vênî bõ àönë ha.å Cu å Vi ngayâ àïm xacá h suná g ài tuênì khùpæ rûnâ g. Bonå trömå cêy ngang ngûúcå “rûnâ g cuaã öng mö maâ öng giû?ä ”. Cu å natå laiå “Rûnâ g cuaã mi mö, rùng mi pha?á ” Mötå bonå gan ly â bùmå trúnå chuyïn bñ mêtå cûa cêy. Mötå ngayâ chamå mùtå vúiá cu å Vi. Cu å múiâ chuná g vaoâ laná uönë g nûúcá hutá thuöcë . Thùnç g àêuì lônh vú á khêuí suná g kñp cuaã cu å “öng gia â sùmæ thû á ni mênì chi. Mùtæ muiä tuöií 80 bùnæ chacá chi!” Cuå Nghôa cêmì laiå khêuí suná g, cûúiâ chó cho chuná g thêyë mêyë con socá àang vúnâ trong tanâ cêy trûúcá mùtå . “Àûaá mö vö rûnâ g chùtå trömå cêy thò ngo á con socá tï!” Reåt! Reåt… Hai phatá nöië nhau. Cùpå socá rúi phõch, giayä giuaå ... Kho á tñnh àïmë nhûnä g lênì cu å Nghôa phaiã nö í suná g doaå , röiì bùtæ giû.ä Cö ë noiá chuyïnå phaiã traiá vúiá cha me å chuná g nhú â ho å giaoá ducå con caiá “àûnâ g co á vö pha á rûnâ g ni nûaä ”. Sûcá lan toaã tû â têmë gûúng “öng gia â gên” dênì co á tacá dunå g. Lûcå lûúnå g dên quên, cöng an xa,ä Kiïmí lêm rûnâ g quöcë gia Pu â Matá … àa ä phöië húpå vúiá Tö í baoã vï å cuaã cuå Nghôa truy quetá bùtæ giû ä bonå lêm tùcå liïuì lônh nhêtë . Öng Vi Dûúng Canã h (chauá goiå cu å Vi Chñnh Nghôa laâ chu á ruötå ) dênì da â àûúcå cû ã lamâ tö í pho á tö í baoã vï å “Khu rûnâ g àùcå dunå g sùng leã huyïnå Tûúng Dûúng”. Röiì öng Vi Vônh Trûúnâ g va â mötå laoä nöng nûaä àa ä thay öng cuå tuöií ngoaiâ batá thêpå Vi Chñnh Nghôa tröng coi rûnâ g sùng le.ã Huyïnå Tûúng Dûúng trñch möiî thaná g bönë triïuå àönì g goiå la â phu å cêpë cho cacá thanâ h viïn tham gia giûä rûnâ g. Rûnâ g sùng leã Tam Àònh noiá chung va â banã Quang Thõnh àaä dênì sacå h boná g lêm tùcå . Nöiî lo 70 ha rûnâ g sùng leã cuaã cu å Vi co á nguy cú biïnë mêtë àa ä àûúcå giû ä laiå va â höiì sinh. Nùm 2014, UBND tónh Nghïå An phï duyïtå chuyïní àöií “Rûnâ g àùcå dunå g sùng leã huyïnå Tûúng Dûúng” tûâ rûnâ g sanã xuêtë sang rûnâ g àùcå dunå g. Trong àoá phên khu baoã vï å nghiïm ngùtå rönå g 53,85 ha, phên khu phucå höiì sinh thaiá rönå g 141,82 ha vaâ vunâ g àïmå la â 45,93 ha. Rûnâ g sùng leã cuaã àönì g baoâ Thaiá núi àêy giúâ àa ä co á diïnå tñch lïn àïnë 241 ha! Àöiå giû ä “Rûnâ g àùcå dunå g sùng le ã huyïnå Tûúng Dûúng” àaä tùng lïn 11 thanâ h viïn, àaiå diïnå cho 11 hö å cuaã banã Quang Thõnh. Tû â nhiïuì nùm nay, “Khu rûnâ g àùcå dunå g sùng le”ã trú ã thanâ h àiïmí dûnâ g chên quen thuöcå cuaã hêuì hïtë du khacá h. Khucá àûúnâ g cua quöcë löå 7 xuyïn rûnâ g sùng le,ã nhûnä g chiïcë xe khacá h thong thaã dûnâ g. Hanâ h khacá h dû sûcá thûúnã g caiá khöng khñ trong lanâ h. Cunä g nhû àaä nû con mùtæ ngùmæ ngo á khung canã h rûnâ g sùng le ã nguyïn sú. Nghe noiá huyïnå àang xucá tiïnë viïcå du lõch cönå g àönì g bùnç g hònh thûcá dûnå g tramå dûnâ g chên vaâ cacá choiâ quan satá xuyïn rûnâ g sùng le.ã Ú Ã ào á se ä co á xöi nïpë nûúng, cúm lam önë g nûaá tûúi, caá möcå bocå laá chuöië nûúná g trïn than hoa rûúuå cênì cunâ g thanh cönì g chiïng… Chutá ngêmå nguiâ khi nghe Canã h Huï å cho biïtë ngûúiâ giû ä hönì banã , hönì lanâ g Vi Chñnh Nghôa àaä vï ì trúiâ nhiïuì nùm nay. Chanå h nhú á àïnë nhûnä g caná h rûnâ g nûúcá Nam àang quanå h thûa dênì ài nhûnä g loaiâ gö î quy á vò nanå lêm tùcå . Buönì hún nhûnä g gûúng “Chñnh Nghôa” giûä rûnâ g nhû cuå Vi cunä g àang dênì vùnæ g… n [ XUÊN BA ] Thênî thú.â Ngêní ngú… Coá le ä kho á dunâ g tû â naoâ khacá khi chamå mùtå vúiá mötå “töí húpå ” sùng leã hoanâ h traná g ú ã Tûúng Dûúng miïnì Têy Xû á Nghï.å BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Cu å Vi Chñnh Nghôa - cöë Bñ thû Huyïnå uyã Tûúng Dûúng, ngûúiâ tiïn phong trong cöng cuöcå baoã vï,å giû ä gòn caná h rûnâ g sùng leã Thêîn thúâ sùng leã Tûúng Dûúng Gocá rûnâ g sùng leã Tûúng Dûúng

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==