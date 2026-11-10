Báo Tiền Phong số 314

THỨ BA 10/11/2026 Số 314 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 12 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ: BỔ SUNG NGÀY 27/7 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG Đề xuất nâng tuổi mua thuốc lá lên 21 Danh tính người phụ nữ bị tố “gài bẫy tình” ông chủ Nvidia Có sổ hồng vẫn lo phải di dời Học sinh Trường THCS Kim Liên được sơ tán khi xảy ra vụ cháy ẢNH: THÚY NGA TRANG 8-9 ĐIỀU ĐỌNG LẠI SAU MỘT MÙA NHAN SẮC TRANG 10 CHUYỆN HÔM NAY Năm học mới bắt đầu chưa lâu, đã có đến hai học sinh tử vong ở trường học. Một em là học sinh lớp 1, Trường tiểu học An Dương, Hải Phòng, bị ngã đập đầu vào góc đá bồn hoa. Một em là học sinh lớp 6, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), tử vong trong vụ cháy trường học tạm. An toàn trường học n HÀ LINH XEM TIẾ P TRANG 7 VIỆT NAM-NHẬT BẢN: CÙNG TẠO DỰNG NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI TRÊN NỀN TẢNG TRI THỨC Chiều 9/11 tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản ẢNH: TTXVN TRANG 2 NỖI LO LỚP HỌC TẠM TRANG 6-7 Dãy phòng học tạm bị cháy làm biến dạng mái tôn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 9/11 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Quốc hội Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách trước các nghị sỹ Nhật Bản. Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Mori Eisuke nhấn mạnh Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, dựa trên sự tin cậy chính trị sâu sắc, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước. Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản mang ý nghĩa vô cùng to lớn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị mới và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị và chiều sâu lịch sử của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. 53 năm quan hệ ngoại giao và những giao lưu từ nhiều thế kỷ trước đã tạo nên một nền tảng quý giá giữa hai dân tộc. ĐỒNG HÀNH TRONG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI Trên nền tảng hữu nghị và tin cậy đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản đồng hành trong chặng đường phát triển mới, để sự phát triển của mỗi nước tạo thêm cơ hội vươn lên cho nhau, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Sự ủng hộ và đồng hành của Quốc hội Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường hợp tác lâu dài mà hai nước cùng hướng tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Trong tiến trình ấy, Nhật Bản có vị trí rất quan trọng. Chia sẻ một số định hướng cho chặng đường phía trước của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản phát triển những mối liên kết bền vững giữa các nhà lãnh đạo, giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; để ý tưởng có thể được thử nghiệm, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Việt Nam mong muốn cùng Nhật Bản xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng, minh bạch, có khả năng thích ứng, trên tinh thần hợp tác rộng mở và tuân thủ các cam kết quốc tế. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam mong muốn phối hợp với Nhật Bản bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, phát huy hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tăng cường liên kết kinh tế. Hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác của Nhật Bản để thúc đẩy những sáng kiến thực chất về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân vào các cơ hội phát triển. Cùng đóng góp cho môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ Việt Nam trân trọng việc Thủ tướng Takaichi Sanae công bố những định hướng cập nhật của Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở tại Hà Nội vào tháng Năm vừa qua; đánh giá cao việc Nhật Bản coi trọng sức chống chịu và khả năng mỗi quốc gia tự quyết định tương lai của mình. Những định hướng ấy mở thêm cơ hội để hai nước cùng nâng cao năng lực tự chủ, tạo động lực tăng trưởng và thích ứng trước các biến động. Việt Nam sẵn sàng cùng Nhật Bản chủ động đề xuất và triển khai những hoạt động hợp tác đáp ứng các ưu tiên chung của khu vực; mong muốn mỗi bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vừa tạo thêm cơ hội phát triển cho hai dân tộc, vừa góp phần củng cố một khu vực hòa bình, rộng mở, nơi mọi quốc gia đều được tôn trọng và cùng hưởng lợi từ hợp tác; mong muốn cùng các quốc gia trên thế giới đảm bảo một Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương hoà bình, ổn định, hợp tác, an ninh, công bằng, tự do hàng hải và là không gian sinh tồn và phát triển của nhân loại. Đặt con người ở vị trí trung tâm và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa hai xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tiếp tục tuân thủ pháp luật, tôn trọng văn hóa sở tại, nỗ lực học tập, làm việc và đóng góp cho xã hội Nhật Bản; trân trọng đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng hội nhập và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa các định hướng chung thành kết quả cụ thể, với sự đồng hành của Quốc hội hai nước. Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ những định hướng hợp tác đã nêu, thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và trao đổi chính sách; mở rộng trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề mới của phát triển, từ kinh tế số đến chuyển đổi xanh và chính sách xã hội. Qua đối thoại nghị viện, những khó khăn phát sinh trong thực hiện các thỏa thuận song phương cần được phản ánh, kiến nghị xử lý kịp thời theo thẩm quyền. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị bằng những kết quả hợp tác cụ thể. Hai bên cùng hướng tới một tương lai trong đó sự phát triển của Việt Nam mở thêm cơ hội cho Nhật Bản và sự phát triển của Nhật Bản tiếp tục góp phần vào thành công của Việt Nam. Thành quả hợp tác sẽ được thể hiện trong cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân và những đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. LÀM SÂU SẮC HỢP TÁC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu nhấn mạnh, trong những năm gần đây, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng làm sâu sắc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và giao lưu nhân dân. Chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước. Việt Nam và Nhật Bản có lịch sử giao lưu lâu đời. Xưa kia, qua “Con đường tơ lụa trên biển”, nhiều sản phẩm lụa tuyệt đẹp đã được đưa tới Nhật Bản. Lụa, chất liệu làm nên vẻ đẹp của áo dài, một biểu tượng văn hóa của Việt Nam, vừa mềm mại vừa bền chắc. Vẻ thanh nhã, tinh khiết cùng sức mạnh tiềm ẩn bên trong ấy chính là hiện thân của tinh thần Việt Nam, đồng thời có sự đồng điệu sâu sắc với tinh thần hòa hợp mà người Nhật Bản luôn trân trọng. Qua bao năm tháng, Việt Nam và Nhật Bản đã nâng niu se nên những sợi tơ hữu nghị. Những sợi tơ ấy đan quyện qua nhiều lớp, để quan hệ hai nước hôm nay trở thành một “tấm lụa hữu nghị” vừa bền vừa đẹp. Chủ tịch Thượng viện Sekiguchi Masakazu tin tưởng, nếu chung sức, cùng tiến bước, hai nước có thể vững vàng vượt qua mọi khó khăn; cùng se thêm một sợi tơ mới, dệt thêm vào “tấm lụa hữu nghị” một bước tiến vững chắc. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chia sẻ một số định hướng cho chặng đường phía trước của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản ẢNH: TTXVN Cùng tạo dựng năng lực phát triển mới trên nền tảng tri thức Chiều 9/11 tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chính thức Nhật Bản. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Takaichi Sanae; hai bên thảo luận định hướng phát triển quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. VIỆT NAM - NHẬT BẢN:

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ: 3 n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 THỜI SỰ Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung thêm 1 ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương (27/7 - kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ) cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất, ngày nghỉ đó là Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7 dương lịch); người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương. Tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội Lưu Thị Thúy Hằng (đoàn Phú Thọ) bày tỏ đồng tình bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đại biểu, việc này góp phần thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời thúc đẩy gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định ngày nghỉ hưởng nguyên lương cũng tác động đến tổ chức sản xuất kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp và thu nhập với lao động... Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ phương án tổ chức thực hiện, nhất là cách xác định lịch nghỉ hằng năm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo người lao động và người sử dụng lao động chủ động trong kế hoạch thực hiện, tránh phát sinh cách hiểu, áp dụng không thống nhất. Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết dự thảo luật thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị. Theo đó, quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026. Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến các đại biểu Quốc hội, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động và bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027. Theo Bộ trưởng, việc này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu vào Bộ luật Lao động quy định bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2027. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình ẢNH: NHƯ Ý Tham gia ý kiến, đại biểu Quốc hội Lưu Thị Thúy Hằng (đoàn Phú Thọ) bày tỏ đồng tình bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đại biểu, việc này góp phần thể hiện sự tri ân đối với người có công, đồng thời thúc đẩy gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Bổ sung ngày 27/7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương Chiều 9/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027. Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, tổng số thu ngân sách Trung ương hơn 1,77 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là hơn 2,36 triệu tỷ đồng. Trong đó, dự toán hơn 408 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, dự toán hơn 311 nghìn tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Nghị quyết nêu rõ mức chi cải cách tiền lương năm 2027 là hơn 80 nghìn tỷ đồng; dự phòng ngân sách Trung ương 69 nghìn tỷ đồng. Quốc hội cho phép bố trí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm được bảo lưu theo Kết luận số 83- KL/TW; kinh phí chi thường xuyên theo định mức quy định tại Nghị quyết số 12/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bảo lưu tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Kết luận số 83-KL/TW, nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nghị quyết cũng nêu rõ về việc bố trí dự toán chi thường xuyên lĩnh vực các hoạt động kinh tế tương ứng với nguồn thu xử phạt hành chính trật tự an toàn giao thông đường bộ đã thực nộp ngân sách Nhà nước năm 2025. Cụ thể, Bộ Công an là 5.752 tỷ đồng tương ứng 85%; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương 1.015 tỷ đồng (tương ứng 15%) để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cũng theo Nghị quyết, nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô (sau khi trừ chi phí tổ chức thu) nộp ngân sách trung ương 100%. Nghị quyết cũng dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách Nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương, từng địa phương theo đúng quy định. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phân bổ vốn đầu tư ngân sách Nhà nước bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên theo quy định. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Dành hơn 80 nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương năm 2027 Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027, trong đó bố trí hơn 80.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương, 69.000 tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương. Năm 2027 ngân sách dành hơn 80 nghìn tỷ đồng cải cách tiền lương ẢNH: PV Nghị quyết cũng dự toán 30.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách Nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính. Việt Nam hiện có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương, gồm: 1 ngày Tết dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Với đề xuất thêm ngày nghỉ 27/7, nếu được thông qua, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ, hưởng nguyên lương.

Chiều 9/11, lãnh đạo UBND xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến sáng 9/11, kết hợp với nước lũ trên sông Yên dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn xã bị ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng tới đời sống của hàng trăm hộ dân. Tính đến 12h ngày 9/11, toàn xã Nông Cống có 871 hộ dân tại 12/19 thôn bị ngập lụt, trong đó địa phương đã tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu đến vị trí an toàn. Trận mưa lớn cũng khiến hơn 13ha rau màu mới trồng trong vụ đông bị ngập úng, có nguy cơ hư hỏng; khoảng 1ha cây keo giống bị ảnh hưởng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND xã Nông Cống đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị, thôn tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả ngập úng. Địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng trực ứng phó; chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, áo phao cùng các phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời tăng cường cảnh báo, rào chắn tại những khu vực nước sâu, chảy xiết; không để người dân đánh bắt cá, vớt củi hoặc đi qua các vị trí nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại Thanh Hóa có mưa lên tới 450mm trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ, gây lũ lớn trên sông Yên, dự báo sẽ vượt báo động 3 trong chiều 9/11. Mưa lớn khiến trạm Thanh Tân 1 và trạm Như Xuân (xã Như Thanh) lượng mưa đo được tới 400mm, hồ Khe Dài (xã Yên Thọ) mưa 350mm... nhiều trạm khác cũng có mưa trên 200mm. Mưa lớn khiến lũ trên sông Yên tại trạm Chuối cũng lên rất nhanh trong sáng 9/11. Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa lúc 7h sáng 9/11, lũ trên sông Yên tại trạm Chuối đã lên mức 2,95m, trên báo động 2 khoảng 0,15m. Đến 12h ngày 9/11, mực nước sông Yên đạt 4,16m, vượt báo động III là 0,66m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các đô thị đặc biệt tại các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn. PHẠM TRƯỜNG 4 n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 THỜI SỰ Chiều 9/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. TÔI MONG BỊ THẬT NHIỀU HÃNG THUỐC LÁ GHÉT Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Nguyễn Hải Long (đoàn Đà Nẵng) nêu, trong hội trường, có lẽ không ít vị đã hút thuốc nhiều năm, nhiều lần muốn bỏ mà chưa bỏ được, cho rằng, nếu hỏi bắt đầu từ khi nào, phần lớn sẽ trả lời là những năm mười tám, đôi mươi, khi rời nhà đi học, đi làm. “Ở hội trường này, nhiều vị cũng là cha mẹ. Chúng ta không khỏi bất lực khi thấy đứa con vừa tròn 18 tuổi cầm điếu thuốc trên tay. Bất lực vì con đã xa nhà, không còn ai ở bên nhắc nhở. Bất lực vì một khi đã nghiện, phải cai hàng chục lần mới bỏ được. Và bất lực vì pháp luật cho phép con mua. Những điều trước, cha mẹ khó thay đổi được. Điều cuối cùng thì Quốc hội có thể thay đổi, ngay trong dự án luật này”, đại biểu nói. Đại biểu cho biết, tại thảo luận tổ, ông đã đề nghị nâng độ tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21. Theo ông, Bộ Y tế giải trình rằng nội dung này cần được nghiên cứu thêm về mô hình khoa học, kinh nghiệm quốc tế, đánh giá tác động, lấy ý kiến đối tượng chịu ảnh hưởng và thẩm định chính sách, nên trong kỳ này không kịp quy trình, thủ tục. Bày tỏ chia sẻ với Bộ Y tế về yêu cầu thận trọng khi hạn chế một quyền, tuy nhiên, đại biểu dẫn nhiều thông tin, trong đó có thông tin cuộc điều tra năm 2021 được dẫn trong báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 15 - 19 tuổi là 5,46%, đến 20 - 24 tuổi đã là 32,6%, gấp gần 6 lần. Lứa tuổi 18 đến 21, lúc các em rời gia đình, có tiền riêng, sống giữa nhóm bạn mới, lại là lứa tuổi chưa được bảo vệ. Và ai chưa hút đến 21 tuổi thì phần lớn sẽ không hút suốt đời. Đại biểu cũng dẫn kết quả báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ về căn cứ để Hoa Kỳ nâng tuổi lên 21, cho rằng, não ở tuổi vị thành niên và thanh niên đặc biệt dễ bị nicotine gây nghiện; bắt đầu hút càng sớm thì nghiện càng sâu, càng khó bỏ... Về tính cấp thiết phải quy định trong luật, đại biểu nêu, theo mô hình của Bộ Y tế, mỗi năm giữ mốc 18 tuổi, nước ta có thêm khoảng 190 nghìn nam thanh niên trở thành người hút thuốc. Nghĩa là mỗi năm chờ nghiên cứu thêm, lại có gần 200 nghìn thanh niên bước vào nghiện và hàng chục nghìn người trong số đó sẽ chết sớm. “Vì vậy, tôi đề nghị: nâng độ tuổi được mua thuốc lá lên 21 tuổi theo lộ trình 19, 20, 21 tuổi, mỗi mốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 hằng năm, bắt đầu từ năm 2028, để người đang được mua hợp pháp không bị mất quyền”, đại biểu nói, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi biểu quyết thông qua luật thì nội dung tuổi được thể hiện 2 phương án để lấy biểu quyết của Quốc hội, trong đó mốc 21 tuổi là phương án 1. THU MỘT ĐỒNG, XÃ HỘI TRẢ LẠI KHOẢNG SÁU ĐỒNG Cũng quan tâm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) đề nghị quy định ngay trong luật việc cấm theo công năng: mọi dung dịch, chất dùng cho thiết bị hóa hơi, làm nóng để người sử dụng hít vào, có hoặc không chứa nicotine, đều là nguyên liệu thuốc lá bị cấm. Đại biểu cũng cho rằng, cần quy định ngay trong luật về lộ trình giảm sản lượng thuốc lá. Theo ông, thiệt hại do thuốc lá năm 2022 là 108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 1,14% GDP, gấp khoảng sáu lần số nộp ngân sách bình quân của cả ngành: thu một đồng, xã hội trả lại khoảng sáu đồng. Đại biểu đề nghị luật ghi rõ: tổng sản lượng được phép hằng năm không vượt năm trước liền kề và Chính phủ quyết nhịp độ giảm. Đại biểu Lê Hoàng Anh cũng bày tỏ đồng tình với nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cấm thuốc lá theo thế hệ. “Thưa Quốc hội, lá chắn tuổi 18 chỉ trì hoãn, không ngăn được tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 15 - 19 tuổi là 5,46%, sang tuổi 20 - 24 vọt lên 32,6%, gần gấp sáu lần. Xin mỗi chúng ta, những người cha, người mẹ trong hội trường này, tự trả lời một câu hỏi: chúng ta có muốn con mình hút thuốc không? Nếu câu trả lời là không, thì đó chính là lý do để Quốc hội quyết hôm nay”, đại biểu Lê Hoàng Anh phát biểu. Đại biểu đề nghị bổ sung một khoản vào các hành vi cấm: “Bán, cung cấp thuốc lá cho người sinh từ ngày 01/01/2010 trở về sau; người sinh từ ngày 01/01/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”, hiệu lực từ ngày 01/01/2028, khi người sinh ngày 01/01/2010 vừa tròn 18 tuổi, nên không ai bị tước quyền đã có. “Thưa Quốc hội, cấm theo công năng thay vì danh mục, giảm sản lượng có mốc sàn, giữ lá chắn tuổi 18 trọn đời cho thế hệ trẻ: đó là bảo vệ sức khỏe Nhân dân, cũng là bảo vệ ngân sách và nguồn nhân lực của đất nước”, đại biểu bày tỏ. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Đại biểu Quốc hội đề nghị nâng độ tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi theo lộ trình 19-20-21 tuổi, mỗi mốc có hiệu lực từ ngày 1/1 hằng năm từ năm 2028, để người đang được mua hợp pháp không bị mất quyền. Mưa lớn cùng với lũ trên các sông dâng cao khiến cả nghìn hộ dân ở Thanh Hóa ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cầu cống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đại biểu Nguyễn Hải Long Đại biểu Lê Hoàng Anh ẢNH: NHƯ Ý Khu vực thôn Làng Trù (xã Nông Cống) có nhiều nhà dân bị ngập trong nước lũ Đề xuất nâng tuổi mua thuốc lá lên 21 Lũ dâng ngập hơn 1.000 hộ dân ở Thanh Hóa “Tôi biết, đề nghị này sẽ khiến các hãng thuốc lá ghét tôi. Làm đại biểu, ai cũng mong được nhiều người quý mến. Nhưng lần đầu tiên, tôi mong Quốc hội quyết định để tôi bị thật nhiều hãng thuốc lá ghét, vì họ ghét tôi bao nhiêu thì các bậc cha mẹ bớt đi bấy nhiêu nỗi bất lực và thanh niên của chúng ta bớt đi bấy nhiêu cơn nghiện suốt đời”. Đại biểu NGUYỄN HẢI LONG (đoàn Đà Nẵng)

5 n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 GIỚI TRẺ SINH VIÊN LUÔN NẰM TRONG “TẦM NGẮM” Liên tiếp những vụ sinh viên bị thao túng, lừa chuyển tiền, thậm chí tự cô lập tại khách sạn theo hướng dẫn của các đối tượng cho thấy thủ đoạn bắt cóc online vẫn diễn biến phức tạp. Dù được cảnh báo nhiều lần, người trẻ vẫn trở thành mục tiêu của những kịch bản giả danh công an, dựng chuyện liên quan án hình sự để gây sức ép tâm lý và buộc nạn nhân làm theo yêu cầu. Sự việc mới nhất xảy ra tối 4/11 khiến đại diện trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) lên tiếng cảnh báo. Cụ thể, một sinh viên nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, cáo buộc liên quan đường dây rửa tiền. Sau đó, sinh viên bị yêu cầu tham gia cuộc họp qua Zoom, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và lịch sử giao dịch để chứng minh mình vô can. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn đưa ra văn bản giả mạo công văn của UFM, liên quan chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Nghi ngờ tính xác thực, sinh viên đã chủ động liên hệ nhà trường để xác minh và trình báo sự việc. Một tân sinh viên sinh năm 2008 bị các đối tượng giả danh công an, cáo buộc liên quan đến vụ án ma túy và yêu cầu làm việc qua Zoom. Sau khi thao túng tâm lý, chúng buộc nữ sinh rời nơi ở, tự cô lập và cắt liên lạc với gia đình. Các đối tượng sau đó gọi điện cho người thân, thông báo nữ sinh bị bắt cóc, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng tiền chuộc, đồng thời dùng hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, tống tiền. Công an TPHCM đã xác minh, tìm thấy nữ sinh tại một quán cà phê và đưa em về an toàn. Trước đó, nạn nhân đã chuyển hơn 1 triệu đồng cho các đối tượng. Giữa tháng 10, Công an phường Bà Rịa (TPHCM) cũng giải cứu một nam sinh viên Trường Đại học Dầu khí bị các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan điều tra, cáo buộc liên quan đến đường dây rửa tiền. Chúng yêu cầu nam sinh thuê phòng nghỉ, cắt liên lạc với gia đình và kết nối Zoom để giám sát. Để tạo lòng tin, các đối tượng làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo với Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), hướng dẫn nam sinh lấy lý do chứng minh tài chính du học để đề nghị gia đình chuyển 1,2 tỷ đồng. Ngày 13/10, nhận tin báo từ nhà trường, công an đã xác định vị trí, giải cứu nam sinh và kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền. Còn tại Hà Nội, ngày 14/10, Công an phường Phú Thượng kịp thời giải cứu nam sinh 18 tuổi bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng Zalo, giả thông báo bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng tiền chuộc. ĐÁNH THẲNG VÀO NHU CẦU VÀ TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN Các vụ việc cho thấy thủ đoạn bắt cóc online ngày càng tinh vi, từng bước thao túng tâm lý, khiến người trẻ tự cô lập, mất khả năng kiểm chứng thông tin và rơi vào bẫy lúc nào không hay. Trước thực trạng này, các chuyên gia phân tích những chiếc bẫy tâm lý sinh viên dễ mắc phải, đồng thời cảnh báo các dấu hiệu nhận diện và cách chủ động thoát bẫy. Chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Giám đốc Mạng lưới Chống lừa đảo cho rằng điều đáng lo ngại trong các vụ “bắt cóc online” không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn ở mức độ kiểm soát tâm lý. “Điều đáng lo là mức độ kiểm soát. Các đối tượng khiến nạn nhân tự cô lập và làm theo chỉ dẫn dù không trực tiếp giam giữ. Chúng thường gọi điện, giả danh người giao hàng hoặc cơ quan chức năng, rồi cáo buộc nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền. Sinh viên mới sống xa gia đình là nhóm cần đặc biệt cảnh giác”, chuyên gia Ngô Minh Hiếu cho biết. Các kịch bản lừa đảo, tống tiền, bắt cóc online không xuất phát từ những nhu cầu xa lạ mà đánh thẳng vào nhu cầu và tâm lý đời thường của sinh viên. Theo TS Đoàn Xuân Trường - Phó Trưởng phòng Thanh tra, Trường Đại học Luật Hà Nội, hiện nay, các kịch bản lừa đảo thường bắt đầu từ nhu cầu tìm việc làm thêm, thuê trọ, xin học bổng, thực tập, du học hoặc mở tài khoản ngân hàng. “Chính vì đánh trúng nhu cầu thật nên nhiều em ban đầu không nhận ra mình đang bước vào một kịch bản lừa đảo”, TS Đoàn Xuân Trường nhận định. PHÁ VỠ KỊCH BẢN LỪA ĐẢO Phân tích từ góc độ tâm lý học, TS Katrina Phillips - giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học tại trường Đại học RMIT Việt Nam cho rằng các vụ lừa đảo thường vận hành theo hai hướng: hứa hẹn mang lại lợi ích hoặc đe dọa những hậu quả tiêu cực. Kẻ lừa đảo thường không đưa ra yêu cầu ngay từ đầu mà từng bước tạo dựng niềm tin, thu hút sự chú ý và khiến nạn nhân chủ động tương tác. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng lập tức tạo cảm giác cấp bách, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không hành động ngay. “Khi niềm tin được thiết lập, chúng tạo ra cảm giác cấp bách, cảnh báo nạn nhân rằng họ phải hành động ngay lập tức nếu không sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng. Kẻ lừa đảo sau đó sẽ đưa ra một biện pháp để xử lý vấn đề, thực chất là giải quyết một tình huống không có thật”, TS Katrina Phillips phân tích. Chuyên gia cảnh báo, với sinh viên sống xa gia đình, các đối tượng thường khai thác tâm lý muốn khẳng định bản thân, sự phụ thuộc tài chính và nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng để từng bước thao túng. Đáng chú ý, không chỉ những người thiếu hiểu biết mới trở thành nạn nhân. Ngay cả người trẻ am hiểu công nghệ vẫn có thể sập bẫy nếu dễ tiếp cận, phụ thuộc tài chính vào gia đình hoặc bị cô lập về mặt cảm xúc. Ở góc độ tâm lý, các chuyên gia cũng lưu ý những thay đổi bất thường trong hành vi như tự cô lập, lén lút khi sử dụng điện thoại hoặc bất ổn cảm xúc có thể là dấu hiệu sớm cho thấy một người trẻ đang bị thao túng. Vì vậy, gia đình cần xây dựng mối quan hệ cởi mở, để con cái có thể đặt câu hỏi, tìm kiếm lời khuyên thay vì che giấu sự việc vì sợ bị trách mắng. TS Đoàn Xuân Trường cho rằng khi phát hiện bản thân hoặc người thân có dấu hiệu bị thao túng, điều đầu tiên cần làm là dừng lại: không chuyển tiền, không tiếp tục làm theo chỉ dẫn của người lạ và nhanh chóng kết nối với gia đình, thầy cô hoặc người đáng tin cậy. Nếu đã phát sinh giao dịch, cần liên hệ ngay với ngân hàng; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải trình báo cơ quan công an. “Chỉ cần có thêm một người bình tĩnh cùng kiểm tra lại câu chuyện, rất nhiều kịch bản lừa đảo sẽ bị phá vỡ”, TS Trường nhấn mạnh. Điều quan trọng nhất là phá vỡ sự cô lập càng sớm càng tốt. Gia đình cần trấn an để con dám nói thật, thay vì trách móc khi phát hiện con đã làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo. GIA LINH Liên tiếp những vụ sinh viên bị giả danh công an, thao túng tâm lý, ép tự cô lập và lừa chuyển tiền cho thấy thủ đoạn bắt cóc online ngày càng tinh vi. Dù liên tục được cảnh báo, nhiều người trẻ vẫn trở thành nạn nhân của các kịch bản lừa đảo. Chuyên gia phân tích những chiêu trò thao túng tâm lý, dấu hiệu nhận diện và cách giúp sinh viên chủ động thoát bẫy. “Dấu hiệu báo động là yêu cầu giữ bí mật, bật camera liên tục, thuê phòng riêng, cắt liên lạc hoặc chuyển tiền gấp. Gia đình cần xác minh qua bạn bè, nhà trường và báo Công an ngay. Nhà trường nên có đầu mối hỗ trợ khẩn cấp. Người trẻ cần ngắt cuộc gọi đe dọa và tìm người tin cậy. Nếu đã chuyển tiền, liên hệ ngay ngân hàng và Công an, giữ lại chứng cứ. Bài học quan trọng là phá vỡ sự cô lập càng sớm càng tốt; gia đình cần trấn an để con dám nói thật”. Chuyên gia an ninh mạng NGÔ MINH HIẾU, Giám đốc Mạng lưới Chống lừa đảo Chuyên gia cảnh báo, với sinh viên sống xa gia đình, các đối tượng thường khai thác tâm lý muốn khẳng định bản thân, sự phụ thuộc tài chính và nỗi sợ làm cha mẹ thất vọng để từng bước thao túng. Đáng chú ý, ngay cả người trẻ am hiểu công nghệ vẫn có thể sập bẫy nếu phụ thuộc tài chính vào gia đình hoặc bị cô lập về mặt cảm xúc. Vì sao người trẻ vẫn sập bẫy bắt cóc online? Công an TPHCM làm việc với nạn nhân bị lừa đảo mất tiền ẢNH: CTV

THẤP THỎM HỌC TRỰC TUYẾN Chị Thủy, phụ huynh có con học tại Trường THCS Kim Liên, cho biết một ngày sau vụ cháy trường tạm, nhà trường chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến và đến nay chưa có thông báo mới về thời điểm học sinh có thể trở lại trường. Theo chị Thủy, việc học trực tuyến kéo dài sẽ khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chất lượng, nhất là khi học sinh đang ở giai đoạn thi giữa kỳ. Tại khối 8, học sinh đã hoàn thành kiểm tra nhiều môn, hiện còn môn Toán vẫn chưa kịp kiểm tra. Khi chưa có thông tin chính thức, phụ huynh đồn đoán các lớp sẽ bị “xé nhỏ”, chia đi học nhờ ở nhiều trường khác nhau trên địa bàn. Phương án này cũng hợp tình hợp lý khi trường cũ đang chưa xây xong, trường tạm đã bị cháy, phụ huynh hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên, chị Thủy nói: nếu mỗi trường chỉ gửi được một số lớp cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chung. “Ví dụ, ở trường thứ hai đầu tuần các con có thể được chào cờ, dự lễ mít tinh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tri ân thầy cô… Hơn nữa, tâm lý của học sinh đi học nhờ, học tạm cũng không thoải mái”, chị Thủy nói. Một vấn đề khác khiến phụ huynh băn khoăn là việc khắc phục cơ sở vật chất sau vụ cháy. Những thiết bị như điều hòa, máy chiếu, tivi đã bị hư hỏng, khi học sinh trở lại trường sẽ được xử lý thế nào? Nhà trường hoặc UBND phường có phương án hỗ trợ hay phụ huynh lại phải đóng góp xã hội hóa để thay thế? Anh M., một phụ huynh có con theo học tại trường, cho biết học sinh vẫn đang học trực tuyến nhưng tâm lý thấp thỏm, mong sớm được trở lại lớp. Phụ huynh cũng sốt ruột trước những thông tin chưa chính thức về phương án chia học sinh sang các trường khác, mỗi nơi tiếp nhận một số lớp. ĐỀ XUẤT DỒN TRƯỜNG HỌC Sau vụ việc cháy trường tạm khiến 1 học sinh tử vong vô cùng đau xót, các trường học trên địa bàn phường Kim Liên đều rà soát cơ sở vật chất, trên tinh thần sẵn sàng hỗ trợ Trường THCS Kim Liên vượt qua giai đoạn khó khăn. Trao đổi về phương án bố trí địa điểm học tạm cho học sinh Trường THCS Kim Liên, đại diện một trường THCS trên địa bàn 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 Nỗi lo lớp học tạm Trường tạm cháy, học sinh quay lại học tập thế nào? Sau vụ cháy tại khu trường học tạm khiến một học sinh tử vong, khoảng 3.000 học sinh Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) vẫn đang phải học trực tuyến. Phương án bố trí địa điểm học tạm đang được UBND phường Kim Liên tính toán và sớm công bố cho phụ huynh học sinh. ĐỀ XUẤT LẮP CẢM BIẾN BÁO CHÁY Trao đổi với PV ngày 9/11, bà Nguyễn Phương Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính, cho biết vụ cháy ở địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên khiến nhà trường, phụ huynh và học sinh vô cùng lo lắng. Nhưng thực tế, trường cũ ở phố Ngụy Như Kon Tum đang xây dựng, dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động từ năm học tới, 2027. Vì thế, từ nay đến thời điểm đó cô trò vẫn phải dạy học ở địa điểm học tạm. Sáng 9/11, nhà trường đã đề nghị Ban quản lý dự án phường Thanh Xuân xuống phối hợp sắp xếp bố trí thêm bãi gửi xe máy, xe điện ra bên ngoài khu vực trường học để giảm thiểu nguy cơ phát cháy nổ và tạo khoảng trống an toàn thoát hiểm trong tình huống phát sinh nguy hiểm. Hiện, các dãy phòng học được trang bị đủ bình bọt khí, tiêu lệnh và hướng dẫn phòng cháy chữa cháy. Cũng theo bà Lan, khi trường xây dựng, cơ quan quản lý tạo điều kiện cho thầy trò được học tạm ở một nơi rộng rãi, yên tĩnh trong công viên. Khuôn viên của trường tạm gồm 2 khu vực, trong đó có một khu điều hành và 2 dãy nhà tạm với 22 phòng học. Ngay từ ngày chuyển về địa điểm này, nhà trường đã thường xuyên rà soát, giám sát các điều kiện an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. “Hằng ngày, chúng tôi trực tiếp làm việc, quản lý hàng nghìn học sinh và giáo viên tại đây nên không thể lơ là, chủ quan. Đáng nói, đây là cơ sở học tạm nhưng hiện chưa có quy định cụ thể về tiêu chí thế nào là một địa điểm đủ điều kiện tổ chức dạy học tạm thời, bảo đảm an toàn cho học sinh”, bà Lan chia sẻ. Những ngày này, nhà trường tiếp tục rà soát hệ thống điện, cây xanh trong khuôn viên, đồng thời đề xuất UBND phường xem xét, tính toán phương án lắp đặt bổ sung cảm biến báo cháy tại các phòng học để sớm phát hiện sự cố nếu xảy ra. Về tập huấn phòng cháy chữa cháy, theo hiệu trưởng, nhà trường không chỉ dạy học sinh bằng lý thuyết. Từ tháng 8, trước khi vào năm học mới, trường đã tổ chức thực hành công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên do lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai. Học sinh của trường cũng tham gia tập huấn các kỹ năng theo chương trình của Công an thành phố. Trong các buổi tập huấn, học sinh được hướng dẫn phải xử lý ra sao khi có cháy. Tuy vậy, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Chính nói rằng, vẫn không khỏi thấp thỏm, lo lắng nên trong tuần này tiếp tục triển khai nhiều chương trình, giúp học sinh có ý thức và hình thành kỹ năng trong tình huống xảy ra sẽ phải xử lý thế nào. Tại mỗi lớp, trong tuần này sẽ học một Hơn 1.800 học sinh Trường THPT Nhân Chính hiện đang học tạm tại khu nhà lợp mái tôn tại Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân (Hà Nội). Sau vụ cháy tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, thầy cô và học sinh ở trường học tạm rất lo lắng về an toàn cháy nổ. Học sinh được diễn tập phương án thoát thân khi có khói Học sinh tham gia tập huấn cứu nạn khi xảy ra cháy nổ Dãy phòng học tạm bị cháy làm biến dạng mái tôn

7 n Thứ Ba n Ngày 10/11/2026 KHOA GIÁO CHUYỆN HÔM NAY Cả hai vụ việc đều đến từ nguyên nhân khách quan, cướp mất hai sinh mệnh. Đặc biệt, với đám cháy ở điểm trường tạm, thời khắc đó, hàng nghìn học sinh đã hoảng loạn tìm đường thoát ra ngoài. Những ánh mắt thất thần, tiếng khóc tìm con của ông bà, cha mẹ khi hay tin trường bị cháy vẫn còn ám ảnh. Chỉ trong ít phút, nơi vốn được gọi là trường học trở thành hiện trường của một vụ hỏa hoạn đau lòng. Sau những tiếng còi cứu hỏa, những lớp học tan hoang và nỗi bất an của phụ huynh, câu hỏi về an toàn trường học một lần nữa được đặt ra, day dứt hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ vốn quen với tiếng trống trường, giờ phải đối diện với một tình huống mà có lẽ dù được tập huấn, các em cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra ngay chính trường lớp của mình. Trường học xuống cấp được xây mới là niềm vui của thầy cô giáo và học sinh. Không ai muốn một công trình trường học mới phải chờ đợi lâu hơn, cũng không ai muốn học sinh phải nghỉ học vì thiếu phòng. Nhưng giữa yêu cầu duy trì hoạt động giáo dục và yêu cầu bảo đảm an toàn, không thể có sự đánh đổi. Sự an toàn của học sinh không thể là hạng mục được đặt phép thử, càng không thể trở thành phần việc làm sau cùng khi mọi thứ đã đi vào hoạt động. Vụ cháy đặt ra những câu hỏi cần được trả lời thấu đáo: Điều kiện phòng cháy, chữa cháy tại khu nhà tạm được kiểm tra như thế nào trước khi đưa vào sử dụng? Hệ thống điện, vật liệu xây dựng, thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn đã đáp ứng yêu cầu chưa? Ai chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu và giám sát trong suốt quá trình học sinh học tập tại đây? Đó không phải những câu hỏi nhằm quy trách nhiệm trước khi cơ quan chức năng có kết luận. Nhưng cũng không thể vì nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra mà né tránh những vấn đề về quản lý, tổ chức trường lớp và bảo đảm an toàn vốn cần được nhìn nhận nghiêm túc. Mỗi buổi sáng, phụ huynh đưa con đến trường với một niềm tin, con sẽ được học tập, vui chơi và trở về nhà bình an. Niềm tin ấy tưởng như hiển nhiên, nhưng đâu đó các sự cố khiến học sinh mãi mãi không trở về để lại nỗi đau lớn cho gia đình. Vụ cháy trường tạm ở phường Kim Liên đặt ra vấn đề cần kiểm tra, rà soát điều kiện trường lớp nghiêm túc và có trách nhiệm. Một ngôi trường tốt không chỉ được đo bằng chất lượng dạy học, thành tích thi cử, những phòng học khang trang hay chương trình giáo dục hiện đại. Trước hết, đó phải là nơi mỗi học sinh được bảo vệ an toàn. Và có lẽ, sau mất mát ở ngôi trường này, điều mà ngành giáo dục, chính quyền địa phương và mỗi nhà trường cần tự hỏi không chỉ là làm thế nào để học sinh sớm trở lại lớp, mà còn là làm thế nào để không một em học sinh nào phải đánh đổi sự an toàn của mình khi đến trường. H.L An toàn trường học TIẾP THEO TRANG 1 phường Kim Liên cho biết, tại cuộc họp trước đó, nhà trường đã báo cáo thực trạng cơ sở vật chất để cấp quản lý cân nhắc, lựa chọn phương án phù hợp. Theo đề xuất của trường, đơn vị sẽ sắp xếp lại hoạt động giữa các phân hiệu, dồn một phân hiệu về trường chính để dành một phân hiệu gồm 19 phòng học, tương đương khả năng bố trí 38 lớp, cho giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên. “Theo tính toán, khi dồn phân hiệu về trường chính, số phòng học vẫn đáp ứng, thầy trò về một nơi cũng thuận lợi cho công tác quản lý. Điều quan trọng hơn là tạo điều kiện thuận lợi cho Trường THCS Kim Liên dạy học, hoạt động, tránh cảnh đi học nhờ nhiều nơi”, vị này cho biết. Đại diện một Trường THCS trên địa bàn cũng cho biết, đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ các hoạt động khảo sát, kiểm tra của học sinh trường Kim Liên. Theo kế hoạch, ngày 11/11 tới, học sinh khối 4, khối 7 toàn thành phố Hà Nội sẽ thực hiện một bài khảo sát đề chung của Sở GD&ĐT. Trường này sắp xếp cho học sinh các khối nghỉ học để bố trí phòng học cho học sinh lớp 7, Trường THCS Kim Liên được thực hiện bài khảo sát chung toàn thành phố. Tuy nhiên, theo vị này, đây mới là phương án đề xuất, chưa được UBND phường quyết định. Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Liên cho biết, trường hiện còn 2 phòng trống, sẵn sàng hỗ trợ học sinh THCS Kim Liên học nhờ. Trường Tiểu học Kim Liên nằm gần khu vực xảy ra vụ cháy. Trước đây, khi trường đang xây dựng, một bộ phận học sinh cũng từng phải học tạm tại đây. Tuy nhiên, thời điểm đó, do toàn trường được chia thành hai địa điểm học nên chỉ một số ít học sinh học trong dãy nhà tạm lợp mái tôn. Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn trường học sau vụ cháy, bà Chi cho biết, sau sự việc cháy trường xảy ra, nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy cô giáo. Theo kế hoạch năm học đã được phê duyệt, nhà trường sẽ phối hợp với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tổ chức tập huấn các tình huống phòng, chống cháy nổ cho giáo viên và học sinh. Đặc biệt, từ tình huống thực tế của vụ cháy, nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh về kỹ năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Trong tình huống khẩn cấp có cháy, học sinh phải tuân thủ theo hướng dẫn của giáo viên, nhanh chóng di chuyển ra ngoài để bảo đảm an toàn tính mạng, tuyệt đối không quay lại lấy tài sản. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên chia sẻ, những ngày qua bà và Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô rất đau lòng vì sự việc đáng tiếc xảy ra. Ngay trong chiều 9/11, Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND phường trao tặng sách vở đã bị cháy cho khoảng 150 học sinh. Đó là những em đã bị mất hết sách vở trong vụ cháy diễn ra ngày 5/11. Về phương án cho học sinh quay lại trường, theo bà Hạnh, nhà trường cũng đã đề xuất phương án các trường học trên địa bàn rà soát, cho thầy trò nhà trường học tạm trong các phòng học dôi dư. Phương án cụ thể sẽ được UBND phường Kim Liên quyết định. Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết, trong chiều 9/11, phường sẽ xin ý kiến Sở GD&ĐT Hà Nội trước khi đưa ra quyết định về phương án bố trí địa điểm học tập cho học sinh Trường THCS Kim Liên. Sau khi thống nhất, các đơn vị mới có thông báo chính thức tới phụ huynh và học sinh. HÀ LINH tiết về kỹ năng thoát nạn trong các tình huống. Cuối tuần, lực lượng chức năng sẽ cho học sinh, thầy cô diễn tập ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra tại trường. ĐẶT TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO AN TOÀN LÊN TRÊN HẾT Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), cho biết trường đang triển khai dự án xây dựng cơ sở mới tại khu đất số 58 Nguyễn Ngọc Doãn. Đây là khu đất trước thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, do hai đơn vị quản lý, nay được chuyển đổi để xây dựng trường học. Theo thiết kế, công trình mới có 50 phòng học cùng hệ thống phòng chức năng, phòng thực hành. Dự án khởi công ngày 21/7. Trong thời gian chờ xây dựng cơ sở mới, hoạt động dạy và học của trường vẫn diễn ra tại trường cũ được xây dựng từ năm từ năm 1990, cải tạo vào năm 2000 nhưng vẫn đảm bảo điều kiện an toàn. Theo bà Hiền, khu nhà học hiện nay gồm các dãy nhà cao 4 tầng, được thiết kế với hành lang rộng, thông thoáng, có ba cầu thang thoát hiểm. Các khu vực hành lang, lối đi được bố trí rộng rãi, tạo điều kiện cho học sinh di chuyển và thoát nạn khi cần thiết. Về công tác phòng cháy, chữa cháy, theo hiệu trưởng, nhà trường đã rà soát hệ thống điện, dây dẫn và các thiết bị điện. Từ năm 2022 đến nay, trường triển khai các gói sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, trong đó có hệ thống điện và thiết bị sử dụng điện; đồng thời thay thế, mua mới những thiết bị cần thiết. Trường học cũng phối hợp với tổ điện của phường và các lực lượng chức năng trong công tác rà soát, kiểm tra an toàn thường xuyên. Những nội dung chưa bảo đảm, chẳng hạn bảng điều khiển điện tổng, đều được nhắc nhở để kịp thời thay thế, khắc phục. “Vụ cháy khiến học sinh tử vong ở trường học trên địa bàn là việc đau lòng, khiến những người làm quản lý trường học bàng hoàng, ám ảnh và càng đặt ra trách nhiệm rà soát cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh, an toàn”, bà Hiền nói. Sau sáp nhập, Hà Nội hiện có khoảng 1.700 trường mầm non, phổ thông với khoảng 2,3 triệu học sinh đang theo học tại các trường. Trưa 5/11 xảy ra vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên. Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu tất cả xã, phường rà soát điều kiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó yêu cầu “tuyệt đối không dạy học tại điều kiện chưa đảm bảo an toàn” và báo cáo tình hình trước ngày 15/11. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, sau khi có kết quả rà soát, ngành giáo dục nắm tình hình tổng thể, sau đó có tham mưu, chỉ đạo cụ thể hơn đối với tình hình xây dựng trường lớp và phương án học bố trí học sinh học tạm. Trường học xây mới, học sinh phải đi học tạm, học nhờ ở nơi cũ, chật hẹp và xảy ra sự cố là việc từng xảy ra. Năm 2025, học sinh Trường THCS Thanh Quan (Hoàn Kiếm) học tạm tại 40 Thanh Hà chờ xây trường mới. Nhưng đây cũng là địa điểm khá cũ nên trong quá trình học một mảng trần rơi khiến một học sinh bị thương rạn mắt cá chân. Sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị mới tập trung xử lý trần nhà của các lớp học tạm. NGUYỄN HÀ Ngày 5/11, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu tất cả xã, phường rà soát điều kiện đảm bảo an toàn trường học, trong đó yêu cầu “tuyệt đối không dạy học tại điều kiện chưa đảm bảo an toàn” và báo cáo tình hình trước ngày 15/11. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, sau khi có kết quả rà soát, ngành giáo dục nắm tình hình tổng thể, sau đó có tham mưu, chỉ đạo cụ thể hơn đối với tình hình xây dựng trường lớp và phương án học bố trí học sinh học tạm. Trường THCS Kim Liên, nơi vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngày 15/11 tới tất cả các trường học trên địa bàn có báo cáo về kết quả rà soát cơ sở vật chất. Sở đã yêu cầu, các trường tuyệt đối không học tạm nếu điều kiện không đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Với trường THCS Kim Liên, vụ cháy không may xảy ra, các đơn vị đã tập trung xử lý. Điều quan trọng bây giờ là thầy trò ổn định tâm lý để quay lại học tập.

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