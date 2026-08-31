Báo Tiền Phong số 309

THỨ NĂM 5/11/2026 Số 309 0977.456.112 TRANG 3 ĐỀ XUẤT BỔ SUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH BẰNG LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH TRANG 8-9 Chính phủ đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm ẢNH: PV TRANG 12 SỨC NẶNG CỦA PHẦN THI ỨNG XỬ TRANG 4 TRANG 6 TRANG 7 Người trẻ chật vật bám trụ ở Hà Nội Ông Trump nói về nguyên nhân thất bại của Đảng Cộng hòa LẮNG NGHE, TRÂN TRỌNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THẾ HỆ ĐI TRƯỚC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ẢNH: TTXVN TRANG 2 ƯU TIÊN CAO NHẤT KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Việc ngoài chuyên môn "bủa vây" giáo viên

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi đảng cho 31 đảng viên tại Đảng bộ thành phố Hà Nội đợt 7/11/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi Lễ. MINH CHỨNG SỐNG ĐỘNG CHO KHÍ PHÁCH KIÊN TRUNG Trong đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên (trong đó: Huy hiệu 80 năm tuổi đảng có 29 đảng viên, Huy hiệu 75 năm tuổi đảng có 8 đảng viên, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng có 45 đảng viên). Tại buổi lễ, 31 đảng viên lão thành đón nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Với những đảng viên không thể dự lễ vì lý do sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường trao Huy hiệu Đảng tại gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên lão thành hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đây là sự ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của đời người, là sự tôn trọng, tôn vinh trọn vẹn cả quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh, kiên cường vì lý tưởng cộng sản. Tấm Huy hiệu trên ngực áo các đồng chí là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản và thực hiện lời thề son sắt trước dưới lá cờ của Đảng vinh quang từ thuở thanh xuân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao đóng góp to lớn của các đồng chí. Chúng ta cũng chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, thân nhân của các đồng chí, những hậu phương thủy chung, bền bỉ đã gánh vác, chia sẻ gian khó để các đồng chí trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học của những chiến sĩ cộng sản dày dạn kinh nghiệm càng thôi thúc chúng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi toàn Đảng đang đẩy mạnh việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết khác đi vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy và chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước từ nay đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo. Đối với Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, bứt phá. Thành phố cũng đang rất khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, tháo gỡ dứt điểm các cái điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị; đặc biệt là việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/ TW của Bộ Chính trị, thi hành Luật Thủ đô năm 2026 và thực hiện hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm đang tạo ra những xung lực phát triển toàn diện, mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội cất cánh. TIẾP TỤC PHÁT HUY UY TÍN, KINH NGHIỆM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn và tin tưởng, các đồng chí đảng viên lão thành dù tuổi cao sẽ tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, luôn là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể thành phố Hà Nội phải tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi; kịp thời lắng nghe, trân trọng và tiếp thu những đóng góp quý báu của các thế hệ đi trước. Chăm sóc, tri ân các bậc tiền bối cách mạng không chỉ là tình cảm thủy chung, son sắt mà là đạo lý của truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ thành phố. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí đảng viên lão thành chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho các thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng sống, về lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Bằng chứng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành ẢNH: TTXVN Lắng nghe, trân trọng đóng góp của các thế hệ đi trước Đón nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, Trung tá Nghiêm Đào, đảng viên Chi bộ thôn Vân Lũng, Đảng bộ xã An Khánh, kể về những gia đình đã bất chấp hiểm nguy, che chở cán bộ cách mạng ngay cả khi cơ sở bị phát hiện, đồng đội bị bắt, tra tấn. Niềm tin vào Đảng, Bác Hồ và sự đùm bọc của nhân dân đã giúp ông cùng đồng đội vượt qua thử thách. Từ trải nghiệm của mình, ông đúc kết: “Có lòng dân là có tất cả; mất lòng dân là mất tất cả”. Tại Diễn đàn, các diễn giả cùng nhận định, Việt Nam và EU có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là phát triển năng lượng sạch, chuyển dịch xanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nói rằng, Việt Nam kêu gọi các đối tác châu Âu huy động nguồn lực, triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đầu tư vốn vào những dự án cụ thể về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn... Trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa hai bên, cùng đòn bẩy từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và kỳ vọng về Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ông Thái cho rằng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU còn rất lớn. Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho rằng, việc thực thi đầy đủ, hiệu quả EVFTA có ý nghĩa thiết yếu để hai bên khai thác tối đa tiềm năng hợp tác. Trong đó, cần bảo đảm khả năng tiếp cận thị trường công bằng, cân bằng để hiệp định tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các quốc gia thành viên và cộng đồng doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư, tính ổn định, minh bạch và nhất quán của môi trường kinh doanh là những yếu tố then chốt. EU ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chuyển từ cơ chế kiểm soát trước sang quản lý dựa trên rủi ro, đồng thời bảo đảm các quy định được áp dụng nhất quán hơn giữa các tỉnh, thành phố. “Dư địa hợp tác giữa hai bên còn lớn, tập trung vào chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững, hàng không vũ trụ, cảng biển, sân bay, vận tải, logistics, chất bán dẫn, chuyển đổi số, khoáng sản chiến lược, y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao”, ông Guerrier nhận định. PV (theo TTXVN) TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Việt Nam - EU định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới Chiều 4/11, Bộ Công Thương phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - EU năm 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

3 n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 THỜI SỰ Chiều 4/11, cuối phiên thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Liên quan đến thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, Bộ trưởng cho biết, chỉ quy định thời hiệu xử phạt 3 năm đối với một số lĩnh vực, như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm chứng khoán, bảo vệ môi trường, dầu khí và hoạt động khoáng sản để phù hợp với tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, phân tích, kiểm định, giám định đối với một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này. Đáng chú ý, Bộ trưởng cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh thời hiệu xử phạt trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với thực tế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, đã khởi công đề án Trung tâm Dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trong toàn quốc. "Khi triển khai đề án này, việc xử lý sẽ dựa trên dữ liệu, sẽ xác định được đúng hành vi vô ý hoặc vi phạm nhiều lần", Bộ trưởng Bộ Công an thông tin và cho biết, sẽ tham mưu Chính phủ ban hành những quy định phù hợp. Ví dụ, vi phạm lần đầu thì có thể nhắc nhở, lần thứ hai cảnh cáo, và nếu vi phạm nhiều lần sẽ phạt khung cao nhất. "Làm sao bảo đảm được tính nhân văn, bảo đảm được tính răn đe và bảo đảm nghiêm minh với hành vi của các đối tượng”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói. Dẫn lại ý kiến của đại biểu Quốc hội về có những trường hợp xe vi phạm tốc độ, quá tải trong một tháng lên tới vài chục lần đến hàng trăm lần, theo Bộ trưởng, qua dữ liệu sẽ xử lý để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, NGĂN CHẶN Về mức phạt tiền tối đa, Bộ trưởng Công an cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất quy định mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực cụ thể để phù hợp với tính chất, mức độ, quy mô, hậu quả của một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, để phù hợp với tính chất phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống hằng ngày, sức khỏe, an toàn của người dân đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này. Bộ trưởng cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định mức phạt tiền cao hơn nhưng không quá 2 lần mức phạt chung đối với địa bàn thuộc các thành phố, để cùng một hành vi vi phạm được áp dụng thống nhất một khung hình phạt trên phạm vi cả nước. Về các biện pháp cưỡng chế và biện pháp ngăn chặn, liên quan đến biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, Bộ trưởng cho biết, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cưỡng chế, mà là biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế. Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người đang bị cưỡng chế, người đại diện cho tổ chức đang bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và xét thấy cần thiết ngăn chặn việc người đó trốn, để thống nhất với quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Về các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, hạ tầng số, theo bộ trưởng, cơ quan soạn thảo đề xuất chỉnh lý theo hướng không coi đây là biện pháp cưỡng chế, mà chuyển thành các biện pháp ngăn chặn để bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ về điều kiện, thẩm quyền, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi áp dụng để bảo đảm quyền con người, quyền công dân. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong các lĩnh vực như: quản lý bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm... Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: NHƯ Ý “Mức phạt cao ở đây là mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm. Chính phủ sẽ quy định các mức phạt cụ thể theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, bảo đảm tính nhân văn, tính răn đe và tính nghiêm khắc của từng hình phạt”. Bộ trưởng Bộ Công an LƯƠNG TAM QUANG Chỉ phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Phát biểu ý kiến, đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị bổ sung hình thức xử phạt hành chính bằng lao động phục vụ cộng đồng vào Khoản 1 Điều 22 của dự thảo luật. Theo bà An, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy, bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật. Đại biểu dẫn theo thông tin báo chí phản ánh, Công an xã Phú Giáo, TPHCM đã tổ chức cho gần 20 thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau tham gia dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ sau khi được tuyên truyền giáo dục. Theo bà An, hoạt động này nhận được sự đồng tình ủng hộ, thể hiện cách tiếp cận mang tính nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước, giúp thanh niên nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, góp phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. “Từ trường hợp này, tôi cho rằng lao động phục vụ cộng đồng nếu được tổ chức phù hợp có thể mang lại hiệu quả giáo dục trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội”, bà An nói. Ngoài nghiên cứu bổ sung hình thức xử phạt lao động phục vụ cộng đồng, đại biểu cũng đề nghị xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi thời gian và cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện để bảo đảm việc áp dụng thống nhất, có kiểm soát, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tính chất mức độ vi phạm. Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, hình thức phạt bằng lao động công ích, khiến người vi phạm cảm thấy tự ái, xấu hổ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Mặc dù đề xuất áp dụng lao động công ích đã được đề cập nhiều lần trong thời gian qua, nhưng theo ông, vẫn chưa được triển khai rộng rãi. “Trong lĩnh vực xử phạt giao thông mà xử phạt lao động thì sẽ làm được và nó mang tính răn đe nhiều hơn”, ông Hòa nhấn mạnh. Tiếp thu, giải trình về một số ý kiến của đại biểu đề xuất các hình phạt khác ngoài hình phạt tiền, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ quy định bổ sung trong nghị định, nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định lao động công ích để thay thế mức phạt tiền. Về hình thức lao động công ích loại gì, thời gian tính như thế nào sẽ có những quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ, trong nghị quyết hoặc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Đề xuất bổ sung xử phạt hành chính bằng lao động công ích Theo đại biểu Quốc hội, thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho thấy, bên cạnh các hình thức xử phạt truyền thống như cảnh cáo, phạt tiền, cần nghiên cứu bổ sung những hình thức xử lý mang tính giáo dục, phục hồi và hướng đến lợi ích cộng đồng, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật. Đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An (Tây Ninh) ẢNH: NHƯ Ý Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp)

4 n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 THỜI SỰ Theo Thủ tướng, nếu tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan tỏa được tới nền kinh tế và tới người dân. Đề cập các giải pháp về giá điện, xăng dầu, người đứng đầu Chính phủ cho biết, sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách. “Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng lưu ý. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức CPI 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn. Đồng thời, bám sát kịch bản tăng trưởng các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra. Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ dịp lễ, tết cuối năm. ĐỀ XUẤT GIAO CHỈ TIÊU KIỂM SOÁT CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả, cập nhật kịch bản lạm phát, có các giải pháp điều hành giá phù hợp. Đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng cho các địa phương từ năm 2027. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành nhịp nhàng, chủ động chính sách tiền tệ để ổn định giá trị đồng tiền cả về lãi suất và tỷ giá, cả về đối nội và đối ngoại. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… Bộ Công Thương được giao chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện. Sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11, trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể về điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, giảm tải, xử lý vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên, thi cử, xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp. Bộ Y tế có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài… LUÂN DŨNG Ngày 4/11, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ẢNH: VGP Ưu tiên cao nhất kiểm soát lạm phát Nhấn mạnh mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của EVN. Ngày 4/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp báo thông tin về việc điều chỉnh giá điện bán lẻ. Theo Quyết định số 2892/QĐBCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng được điều chỉnh từ ngày 1/11, trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, giảm 2% so với trước. Đáng chú ý, biểu giá điện sinh hoạt được chuyển từ 6 bậc sang 5 bậc theo cơ cấu quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, với giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh thứ 101 đến 200, giá 2.289 đồng/ kWh; bậc 3 từ kWh thứ 201 đến 400, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 401 đến 700, giá 3.456 đồng/kWh; bậc 5 từ kWh thứ 701 trở lên, giá 3.844 đồng/ kWh. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo bảng tính toán tác động của EVN, việc giảm giá điện bình quân kết hợp thay đổi biểu giá bậc thang khiến mức tiền điện của các hộ gia đình có sự khác biệt đáng kể. Với cùng mức tiêu thụ 100 kWh/tháng, tiền điện giảm từ 201.700 đồng xuống 190.100 đồng, tương đương giảm 11.600 đồng. Hộ sử dụng 200 kWh/tháng giảm 20.700 đồng, trong khi hộ sử dụng 300 kWh giảm 31.100 đồng. Nhóm sử dụng từ 400-700 kWh/tháng được giảm khoảng 76.700-77.900 đồng. Tuy nhiên, mức giảm bắt đầu thu hẹp khi lượng điện tiêu thụ tăng cao. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng chỉ giảm 39.500 đồng, còn hộ sử dụng 900 kWh giảm khoảng 1.100 đồng. Đáng chú ý, với lượng điện tiêu thụ không đổi ở mức 1.000 kWh/tháng, tiền điện tăng từ 3.150.500 đồng lên 3.187.800 đồng, tương đương tăng 37.300 đồng. Hộ sử dụng 2.000 kWh/ tháng phải trả 7.031.800 đồng, tăng 421.300 đồng so với trước, tương đương khoảng 6,4%. Như vậy, dù giá điện bình quân giảm 2%, việc thay đổi cơ cấu biểu giá khiến một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn phải trả thêm tiền ngay cả khi lượng điện tiêu thụ không thay đổi. Theo số liệu của EVN, cả nước có khoảng 29,37 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt được thống kê trong bảng đánh giá tác động. Trong đó, nhóm tiêu thụ 100200 kWh/tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Bên cạnh điện sinh hoạt, Quyết định 2892 cũng quy định mức giá cụ thể đối với các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện. Đối với điện sản xuất ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá bán điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.110 đồng/kWh. Ở cấp điện áp đến 1 kV, giá điện sản xuất giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh. Đối với các cơ sở kinh doanh khác sử dụng điện hạ áp đến 1 kV, giá giờ bình thường là 3.089 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.880 đồng/kWh và giờ cao điểm lên tới 5.313 đồng/kWh. Riêng trạm sạc xe điện sử dụng điện hạ áp đến 1 kV, giá bán điện giờ bình thường là 2.700 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.620 đồng/kWh và giờ cao điểm 4.212 đồng/kWh. DƯƠNG HƯNG Hộ dùng nhiều điện có thể phải trả nhiều tiền hơn Tác động điều chỉnh giá điện từ 1/11/2026 Việc áp dụng biểu giá mới cùng sự chênh lệch giữa các khung giờ sử dụng điện đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc bố trí hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp để kiểm soát chi phí. Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo biểu giá 5 bậc thay cho 6 bậc trước đây, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh. Dù giá điện bình quân giảm 2%, một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn có thể phải trả tiền điện cao hơn trước. TÍNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN SINH HOẠT THEO 5 BẬC: Xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 Sáng 4/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Thường trực Ban Bí thư lưu ý, cần chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Các đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc bổ sung vào chương trình công tác, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể, hoàn thành trước ngày 30/11. Thường trực Ban Bí thư đề nghị khẩn trương tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, hoàn thành trước ngày 15/12; chủ động chuẩn bị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 đúng tiến độ; chủ động xây dựng chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc; tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI, đưa vào vận hành chính thức trong toàn Đảng bộ trong tháng 12/2026. TRƯỜNG PHONG

5 n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 KINH TẾ Sáng 4/11, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc giảm lãi suất tiền gửi và cho vay. Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất. Trong đó, yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi, đồng thời giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh. Đối với lãi suất cho vay, mức giảm được định hướng từ 1,5 - 2%/năm, áp dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Các giải pháp nêu trên đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Cụ thể, khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nước ngoài đã điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết, với mức giảm bình quân phổ biến khoảng 0,5%/năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, mức giảm phổ biến từ 0,5 - 0,7%/năm. “Việc điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết là tiền đề quan trọng, tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, Phó Thống đốc cho hay. Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với tháng trước. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,2 - 0,5%. Phó Thống đốc cho biết, đã có trên 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn đang được triển khai như cho vay qua đêm, cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn, ông Hà thông tin, ngày 1/11, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai thêm công cụ hoán đổi đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng. “Đây là giải pháp nhằm hỗ trợ nguồn vốn trung hạn tương đối cho các tổ chức tín dụng, qua đó giúp hệ thống tăng cường khả năng thanh khoản và góp phần hỗ trợ giảm lãi suất trong thời gian tới”, ông Hà nói. ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ LINH HOẠT, BÁM SÁT DIỄN BIẾN THỰC TẾ Trong thời gian tới, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về điều hành thanh khoản và lãi suất, ông Hà khẳng định sẽ điều hành chủ động nhằm cung ứng nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ xu hướng giảm lãi suất. Đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước cũng điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế của thị trường trong nước và quốc tế, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nói thêm về việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, thông tin, tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường giám sát, đảm bảo việc giảm lãi suất thực chất. LUÂN DŨNG Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đã có hơn 20 ngân hàng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh khoản, thúc đẩy xu hướng giảm lãi suất. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin tại họp báo thường kỳ Chính phủ sáng 4/11 ẢNH: NHƯ Ý Theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới đã giảm khoảng 0,4% so với tháng trước. Trong khi đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn cuối tháng 10 đã giảm khoảng 0,2 - 0,5%. Tăng cường giám sát, giảm lãi suất thực chất GÓI VAY 153.000 TỶ ĐỒNG VẪN KHÓ ĐẾN TAY NGƯỜI MUA NHÀ Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 31/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút triển khai gói tái cấp vốn cho vay nhà ở xã hội. Theo số liệu đến ngày 25/9, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao 6.305 tỷ đồng vốn cho vay chương trình nhà ở xã hội trên toàn quốc trong năm 2026. Dư nợ đạt 5.104 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch. Khoảng 1.201 tỷ đồng còn lại được dành giải ngân theo tiến độ các hợp đồng đã ký. Lãi suất dành cho người vay mua nhà ở mức 5,4%/năm kéo dài trong 15 - 20 năm. Trong khi đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP hiện có 11 ngân hàng thương mại tham gia, với tổng quy mô hơn 153.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư là 7%/năm trong 3 năm, lãi suất dành cho người mua nhà là 6,5%/năm trong 5 năm. Tuy nhiên, quy mô vốn lớn chưa đồng nghĩa với khả năng tiếp cận dễ dàng. Đến ngày 31/8/2026, tổng số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Dù vậy, doanh số giải ngân mới đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, dư nợ khoảng 14.300 tỷ đồng. Anh Minh Quân (39 tuổi), mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung, Hà Nội cho biết: "Tôi đã nộp hồ sơ vay qua Ngân hàng Chính sách nhưng bị từ chối, vì ngân hàng hết vốn năm nay. Tôi cố gắng chờ năm sau nhưng không biết có còn gói vay thương mại lãi suất cao hơn 1-2%/năm nữa hay không. Chưa kể hết thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi vượt quá khả năng chi trả của gia đình tôi". Chị Phúc Minh, 32 tuổi, mua nhà ở xã hội tại dự án Long Biên, Hà Nội cho biết, khó khăn lắm mới bốc thăm trúng được quyền mua nhà ở xã hội tại đây và dù chấp nhận mức lãi suất cao hơn Ngân hàng Chính sách, nhưng cũng không vay được tại ngân hàng thương mại, vì ngân hàng thông báo hết room trong năm 2026. CHỜ CÚ HÍCH TỪ GÓI TÁI CẤP VỐN Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) - cho biết một trong những nguyên nhân khiến gói tín dụng hơn 153.000 tỷ đồng giải ngân chậm là lãi suất cho vay còn cao, trong khi các ngân hàng thương mại chưa thực sự mặn mà. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch Tập đoàn G6, đơn vị phát triển dự án nhà ở xã hội Minh Đức, Hà Nội - phân tích, trong bối cảnh chi phí huy động vốn của ngân hàng khoảng 9,5%/năm, việc cho người mua nhà ở xã hội vay với lãi suất 6,5%/năm khiến các ngân hàng gặp bất lợi về hiệu quả kinh doanh. Nếu không có cơ chế hỗ trợ, ngân hàng càng mở rộng cho vay càng chịu áp lực từ khoản chênh lệch lãi suất. Ông Quê kiến nghị Nhà nước cần cấp bù phần chênh lệch lãi suất để tạo động lực cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình. Theo ông Quê, khi được hỗ trợ phần chênh lệch, các ngân hàng sẽ chủ động hơn trong việc giải ngân, thay vì thận trọng hoặc đặt ra nhiều điều kiện khiến người mua nhà khó tiếp cận vốn. NGỌC MAI “Nếu Nhà nước thực hiện cấp bù lãi suất tương tự gói 30.000 tỷ đồng trước đây, tôi khẳng định các ngân hàng sẽ hào hứng và chủ động hơn trong việc cho người mua nhà ở xã hội vay vốn”. Ông NGUYỄN ANH QUÊ - Chủ tịch Tập đoàn G6 Chờ gói tái cấp vốn cho nhà ở xã hội Nhiều người mua nhà ở xã hội tại CT3 Kim Chung - Hà Nội chưa vay được vốn ưu đãi nhà ở xã hội ẢNH: N.M Gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội được mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm, nhiều người mua nhà khó tiếp cận. Ngân hàng Nhà nước đang triển khai gói tái cấp vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng.

ÁP LỰC THÀNH TÍCH Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, cô N.T.T.T, giáo viên dạy THCS tại tỉnh Ninh Bình cho biết, công việc giảng dạy hiện nay đi kèm nhiều áp lực xuất phát từ các cuộc thi trực tuyến, các phong trào và hàng loạt nhiệm vụ ngoài chuyên môn. Về các cuộc thi và việc học tập phong trào, cô T. cho hay, nhà trường thường xuyên triển khai muộn, dẫn đến tình trạng giáo viên bị hối thúc làm gấp gáp. Điển hình như cuộc thi tìm hiểu pháp luật chia làm nhiều đợt, tuần nào cũng có đợt thi. Có tuần, giáo viên phải dồn dập tham gia tới 4 cuộc thi trực tuyến khác nhau như: An toàn giao thông, Cải cách hành chính, Tìm hiểu pháp luật và Bình dân học vụ số. Phần lớn các cuộc thi đều yêu cầu 100% giáo viên trong trường tham gia. Trong đó, cùng là nội dung Bình dân học vụ số, cô phải vào học tới 3 chương trình của 3 đơn vị khác nhau. Ngoài ra, để được cấp chứng nhận ở một số chương trình, giáo viên còn phải nộp tiền. Cô T. thông tin, nội dung giữa các chương trình này rất trùng lặp, chỉ xoay quanh các kiến thức cơ bản về an toàn số, không gian mạng, sử dụng Canva, Gemini hay ChatGPT mà cô vốn đã tự tìm hiểu và sử dụng từ trước. Bên cạnh các bài thi trực tuyến, cô T. phản ánh sự bất cập và lãng phí trong các cuộc thi chuyên môn và phong trào khác. Chẳng hạn như cuộc thi về phòng chống ma túy hay viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên phải vất vả xin thông tin, xin xác nhận các nơi, mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, sau đó trường thông báo văn phòng gửi nhầm, sáng kiến kinh nghiệm phải để cuối năm mới nộp. Cuộc thi phòng chống ma túy cũng vậy, bắt làm gấp nhưng lên đến phường thì bị loại gần hết. Cô cho rằng, việc cả trường bắt làm hàng trăm, hàng nghìn bài nhưng chỉ chọn 1 - 2 bài nộp lên trên là quá hình thức và lãng phí công sức. Áp lực còn đến từ vô số công việc hành chính và ngoài chuyên môn. Mặc dù chủ trương là giảm nhẹ áp lực và hồ sơ sổ sách, nhưng thay vì viết tay, giáo viên lại phải số hóa rất nhiều thứ trên máy tính, từ đánh tiết dự giờ đến nhập hồ sơ. Thậm chí, cô từng phải đi điều tra phổ cập, ngồi gõ lại danh sách học sinh tốt nghiệp từ 20 năm trước trên nền tài liệu chữ xấu và mực đã bay mờ. GIAN NAN CẬP NHẬT DỮ LIỆU Theo phản ánh của cô P.T.P, dạy THPT tại TPHCM, từ đầu năm học đến nay, giáo viên gần như không còn thời gian dành cho công tác chuyên môn vì phải liên tục giải quyết hàng loạt công việc, sự vụ ngoài lề. Vốn là người lạc quan và có khả năng nắm bắt công nghệ, cô P. thừa nhận: Chưa năm nào giáo viên cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức như thời gian qua. Nói là chuyển đổi số nhưng theo cô P. hệ thống dữ liệu giữa các bên hoàn toàn không có sự liên thông, đồng bộ. Cùng một nội dung hồ sơ cá nhân, giáo viên phải thực hiện cập nhật ở nhiều cổng dữ liệu khác nhau, từ cơ sở dữ liệu của bên Đảng, bên Sở GD&ĐT cho đến bên Sở Nội vụ. Để hoàn tất, thầy cô phải tự tìm lại từng loại giấy tờ, quyết định, thực hiện scan, đặt lại tên tệp rồi tải lên, gỡ xuống liên tục rất mất thời gian. Khó khăn hơn cả là do yêu cầu bảo mật, các hệ thống này bắt buộc phải thao tác trực tiếp trên máy tính tại trường chứ không được xử lí ở nhà. Cả trường có hàng trăm cán bộ, giáo viên nhưng phòng công nghệ thông tin chỉ bố trí được 1 đến 2 máy đáp ứng yêu cầu kĩ thuật. Đường truyền thấp, phần mềm thường xuyên quay vòng vòng, trong khi cấp trên chỉ ấn định thời hạn gấp gáp trong vài ngày. Thực trạng này dẫn đến cảnh giáo viên phải chia ca chực chờ, thậm chí có người phải nán lại trường đến 23 - 24 giờ đêm đợi hệ thống thông suốt để đăng nhập dữ liệu cho kịp tiến độ. Sau khi hoàn tất dữ liệu cá nhân, giáo viên lại tiếp tục quay cuồng kiểm tra dữ liệu của học sinh và làm hồ sơ minh chứng báo cáo thâu đêm. Cùng với đó, các phong trào như cài đặt phần mềm “Công dân học tập”, “Công dân số” được triển khai dồn dập, yêu cầu giáo viên phải thúc ép học sinh tham gia gấp, tạo ra sự mâu thuẫn lớn với chủ trương hạn chế học sinh lạm dụng điện thoại thông minh. Cô P. cho biết, giáo viên và học sinh cũng thường xuyên phải tiếp nhận vô số đường liên kết khảo sát và các cuộc thi trực tuyến. Số lượng khảo sát quá nhiều khiến người tham gia không kịp đọc nội dung, chỉ nhấp chuột chọn các phương án trung gian ở mức độ vừa phải để lấy hình ảnh minh chứng báo cáo. Thậm chí có những cuộc thi trực tuyến không đúng đối tượng nhưng vẫn bị điều động tham gia, làm cho xong việc mà không nhớ nổi tên cuộc thi. Đặc biệt, việc triển khai đưa bài giảng và quản lí học tập qua hệ thống LMS (hệ thống quản lí học tập của ngành giáo dục) bộc lộ nhiều điểm bất cập. Thay vì giảng dạy trực tiếp hoặc trình chiếu bài giảng trên lớp một cách thuận tiện, giáo viên phải nhúng liên kết vào LMS, thao tác qua nhiều tầng nấc gây gián đoạn và lãng phí thời gian tiết dạy. Ở khâu kiểm tra, đánh giá, việc chấm bài của học sinh nộp qua LMS gần như bất khả thi do hệ thống xử lí chậm, bài chụp tải lên mờ, trong khi mỗi giáo viên phải phụ trách hàng trăm học sinh từ cả chục lớp học. Để giải quyết tình thế, giáo viên phải thực hiện quy trình ngược: thu bài giấy hoặc chấm trực tiếp qua tệp chia sẻ chung của lớp trước, sau đó yêu cầu học sinh nộp tượng trưng lên hệ thống LMS để thầy cô vào xác nhận hoàn thành hoặc nhập điểm báo cáo. Theo cô P. những việc không tên như kể trên và các cuộc thi đang ảnh hưởng trực tiếp đến công việc chuyên môn, giáo viên không còn thời gian uốn nắn, rèn giũa kĩ năng, dẫn đến chất lượng và năng lực tư duy thực tế của học sinh ngày càng sút kém. ĐỔI TÊN, KHÔNG GIẢM VIỆC Dù Bộ GD&ĐT đã nghiêm cấm điều động giáo viên làm nhiệm vụ hành chính ngoài chức năng, nhưng UBND xã Hải Hưng (Hải Phòng) đã ban hành văn bản yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã mỗi ngày phải cử 4 cán bộ, giáo viên thành thạo tin học văn phòng sang UBND xã hỗ trợ lập cơ sở dữ liệu đất đai (kéo dài từ 28/9-15/10). Riêng 2 ngày thứ bảy và chủ nhật không những không được nghỉ mà phải huy động đông hơn. Tại Trường mầm non Giáp Hải (Bắc Ninh), ngoài công việc chăm sóc trẻ, mỗi tháng giáo viên bị yêu cầu phải viết ít nhất 3 bài đưa tin về hoạt động của lớp để đăng lên cổng thông tin điện tử của trường, rồi bị theo dõi, tính chỉ tiêu lượt truy cập và tương tác. Có giáo viên phản ánh bị phân công phối hợp với thôn để tổ chức hướng dẫn hỗ trợ người dân phong trào bình dân học vụ số. Dù điều động việc ngoài chuyên môn nhưng xã đặt ra yêu cầu rất cao… Ngay đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã có các văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng, đủ hồ sơ theo quy định; tuyệt đối không tự đặt ra, không yêu cầu giáo viên thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng không có căn cứ pháp lý. Bộ cũng khẳng định nguyên tắc, không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ. Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 cũng yêu cầu các địa phương và ngành giáo dục rà soát, cắt giảm triệt để các kì thi, hội thi phong trào, hội diễn không thực chất gây tốn kém thời gian và kinh phí. Chấn chỉnh căn bệnh thành tích, giảm tối đa các gánh nặng sổ sách, giấy tờ hành chính cho giáo viên. Theo các giáo viên, cơ quan quản lí đã quyết liệt chỉ đạo giảm hồ sơ để tập trung vào chất lượng thực chất, các sở GD&ĐT cũng triển khai nhưng ở nhà trường vẫn yêu cầu, từ đó giáo viên chỉ thấy thêm chứ chưa thấy bớt. Ví dụ, Bộ và các sở GD&ĐT bỏ sổ dự giờ thì trường làm tập phiếu dự giờ, sổ minh chứng dự giờ… Cứ thế, những hồ sơ Bộ yêu cầu bỏ thì sẽ có tên mới. Trước thực tế này, có giáo viên đề nghị Bộ GD&ĐT lập đường dây nóng để chính nhà giáo có thể phản ánh những yêu cầu sai quy định đang hằng ngày diễn ra trong ngành Giáo dục. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Năm n Ngày 5/11/2026 KHOA GIÁO Việc ngoài chuyên môn "bủa vây" giáo viên Ngay đầu năm học, Bộ GD&ĐT có văn bản chỉ đạo giảm tối đa các công việc ngoài chuyên môn cho giáo viên nhưng thực tế, các giáo viên cho biết đang “ngập lụt” vì những việc không tên, không liên quan đến chuyên môn bủa vây hằng ngày. Ở nhiều nơi, giáo viên phải đảm đương nhiều công việc ngoài chuyên môn, nhất là vào đầu năm học (Ảnh minh họa) Học sinh tại Hà Nội trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ẢNH: DUY PHẠM Bộ GD&ĐT cho biết, đã yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kì thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích.

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