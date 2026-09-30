Báo Tiền Phong số 287

CHỜ SIÊU DỰ ÁN VẬN HÀNH THỨ TƯ 14/10/2026 Số 287 0977.456.112 Ông Trump tìm lối thoát chính trị trước bầu cử giữa kỳ 100 năm cà phê Khe Sanh BAN BÍ THƯ SẼ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ SÁCH GIÁO KHOA, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 2 BÓNG ĐÁ VIỆT NAM TRƯỚC LÀN SÓNG NGOẠI BINH TRANG 15 Cống ngăn triều Tân Thuận nhìn từ trên cao ẢNH: HỮU HUY Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG NÊU 5 NHIỆM VỤ CHO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRANG 3 Đồng hành với thanh niên yếu thế TRANG 6 TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Thay đổi tư duy chống ngập XEM TIẾP TRANG 3 n HUY THỊNH Những ngày qua, các cơn mưa có vũ lượng kỷ lục trút xuống chưa kịp dứt thì TPHCM lại tiếp tục đối mặt với triều cường lịch sử gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của hàng triệu người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong các ngày 14 và 15/10/2026, một số tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Sáng 14/10, tại TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Sáng 15/10, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy, phường Bình Thuận. Tại thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Tại thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai. Đây là các hoạt động hết sức thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp Lễ truy điệu, an táng trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. NGÔ TÙNG GIÁM SÁT KHÔNG PHẢI ĐỂ TÌM SAI PHẠM Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71, trong đó đi sâu đánh giá toàn diện các khâu liên quan đến sách giáo khoa. Bên cạnh đó, đoàn tập trung đánh giá thực trạng công tác giáo dục phổ thông, quản lí tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên; việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường phổ thông nói chung và trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng. Mốc thời gian giám sát tính từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Hoạt động giám sát được quán triệt nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác và nghiêm minh; tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Đảng, đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình. Trong trường hợp cần thiết, đoàn giám sát có thể thực hiện trưng cầu ý kiến của các tổ chức, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định tương lai của dân tộc. Trong đó, giáo dục phổ thông giữ vai trò nền móng; chỉ khi nền móng vững chắc thì toàn bộ nguồn nhân lực và nhân tài quốc gia mới phát triển bền vững. Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh tinh thần của đợt làm việc là không đi tìm vi phạm hay xem ai mắc khuyết điểm, mà đánh giá việc đã làm được, việc chưa làm được, việc phải sửa ngay và chính sách cần hoàn thiện để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết sách đúng đắn cho chặng đường tiếp theo. BỐN NHÓM NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN LÀM RÕ Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, cuộc giám sát tập trung đi sâu vào bốn vấn đề lớn đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, về chương trình giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, đoàn sẽ đánh giá kĩ tính khoa học, tính kế thừa, tính liên thông giữa các cấp học, mức độ phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi và điều kiện thực tế của từng vùng miền. Những vấn đề về giảm tải, dạy học tích hợp môn học hay tính logic giữa các chương trình phải được khảo sát đa chiều thông qua ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia chuyên sâu. Thứ hai, đối với sách giáo khoa, nhất là các môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, cần thẳng thắn nhìn nhận những băn khoăn về chủ trương một chương trình nhiều bộ sách, chi phí và chất lượng. Ông lưu ý thực trạng sách bài tập tích hợp chỉ dùng một lần gây lãng phí, đồng thời yêu cầu nghiên cứu việc kết hợp hài hòa giữa viết tay, sách in và bản điện tử tùy theo từng cấp học và điều kiện kinh tế của người dân. Đoàn giám sát yêu cầu phải trưng cầu ý kiến chuyên gia để xem xét nội dung nào cần giữ lại, nội dung nào cần lược bỏ hoặc thay thế nhằm bảo đảm tính giáo dục truyền thống, tư tưởng và đạo đức. Đối với sách giáo khoa, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, nhất thiết phải trưng cầu ý kiến của các chuyên gia nhận xét, đánh giá, đề xuất những nội dung cần giữ lại, những nội dung sẽ lược bỏ, thay thế. Phải có một bộ sách giáo khoa vừa hiện đại, vừa vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa Việt Nam và các môn khoa học tự nhiên. Thứ ba, về cơ sở vật chất và hệ thống trường lớp, đoàn sẽ rà soát thực trạng thiếu phòng học, trang thiết bị và đánh giá hiệu quả chủ trương xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Dù nhiều trường mới đã hoàn thành đem lại niềm phấn khởi lớn cho học sinh vùng cao, thực tế các xã giáp biên vẫn còn đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Việc thiếu trường lớp và thiếu cơ hội học lên cấp ba nếu không được giải quyết rốt ráo sẽ dẫn đến nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân trí. Thứ tư, về công tác quản lí, tổ chức bộ máy và đội ngũ nhà giáo, đợt giám sát sẽ làm rõ nguyên nhân tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, cũng như đánh giá toàn diện tổng thu nhập thực tế của giáo viên so với mặt bằng công chức để bảo đảm chính sách đãi ngộ tương xứng. Để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/12/2026 trong điều kiện thời gian ngắn và khối lượng công việc lớn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xây dựng báo cáo trung thực, khách quan kèm số liệu minh chứng cụ thể và gửi về đoàn trước ngày 20/10/2026. NGHIÊM HUÊ 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Đoàn giám sát của Ban Bí thư công bố quyết định và kế hoạch giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị tại Bộ GD&ĐT, chiều 13/10 ẢNH: DUY MẠNH Ban Bí thư sẽ giám sát chuyên đề sách giáo khoa, giáo dục phổ thông Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ “Tôi đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo cần chủ động đề cập, giải trình đầy đủ những vấn đề này trong báo cáo. Khi soi chiếu vào các phản ánh thời gian qua, có những bài thơ đọc không hiểu viết gì. Đây là những vấn đề mà chúng ta phải soi chiếu thật kĩ”, ông Trịnh Văn Quyết nói. Việc xuất bản sách giáo khoa thời gian vừa qua có đúng không cũng cần được soi chiếu. Các lực lượng tham gia tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, sáng 12/10 ẢNH: NGÔ TÙNG

Ngày 13/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQGHCM), với chủ đề “Đại học Quốc gia TPHCM với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam”. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh giáo dục đại học giữ vai trò nòng cốt trong phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Ghi nhận những kết quả của ĐHQG-HCM, người đứng đầu Chính phủ đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống đại học này trong giai đoạn tới. Trước hết, ĐHQG-HCM cần xây dựng hệ sinh thái phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài, kết nối từ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đến nhà khoa học trẻ và chuyên gia đầu ngành. Quản trị đại học phải được đổi mới để thu hút và tạo điều kiện giữ chân nhân tài lâu dài. Thủ tướng đồng thời yêu cầu phát huy vai trò trung tâm trí tuệ, tư vấn chính sách, cung cấp luận cứ khoa học tin cậy phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách phát triển đất nước, vùng Đông Nam Bộ và các địa phương. Tri thức từ giảng đường, phòng thí nghiệm cần được đưa vào giải quyết những bài toán thực tiễn. Về tổ chức hệ thống, ĐHQGHCM phải thống nhất về chiến lược và sức mạnh, tránh phân mảnh hoặc chỉ là phép cộng cơ học giữa các trường thành viên. Các nhóm nghiên cứu liên ngành cần sớm được hình thành, dùng chung nguồn lực, dữ liệu và phòng thí nghiệm. Một yêu cầu khác là kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành chuỗi thống nhất. Không để sinh viên chỉ học trong lớp, nhà khoa học chỉ làm đề tài và doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở khâu cuối. Doanh nghiệp, chuyên gia cần tham gia ngay từ đầu vào các ngành mới như bán dẫn, lượng tử, hàng không vũ trụ. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ĐHQG-HCM nhận trách nhiệm làm chủ một số công nghệ chiến lược, tránh dàn trải nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ công nghệ cần làm chủ, sản phẩm đầu ra, thời điểm có kết quả và đối tượng sử dụng, hướng tới hình thành năng lực công nghệ nội sinh và thương mại hóa nghiên cứu. Để tạo điều kiện thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương xây dựng đề án, triển khai cơ chế đầu tư mạnh và cơ chế đặc thù vượt trội phát triển đại học tinh hoa; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các đại học quốc gia về tổ chức bộ máy, mở ngành và phương thức đào tạo, gắn với trách nhiệm giải trình. Bộ KH&CN và Bộ Tài chính được yêu cầu nghiên cứu cơ chế khoán kinh phí trọn gói cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường. Đối với TPHCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đặt hàng trực tiếp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung và phối hợp đào tạo nhân lực chất lượng cao theo cơ chế đặc thù. ĐHQG-HCM được yêu cầu phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; đến năm 2045 trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất bốn ngành thuộc nhóm 50 trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Gửi gắm tới người học, Thủ tướng mong học sinh, sinh viên chủ động học để hiểu bản chất, biết đặt câu hỏi, tranh luận và thực nghiệm; rèn luyện bản lĩnh, giữ vững tinh thần dân tộc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Lễ khai khóa năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQGHCM) mang chủ đề “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam”. Phát biểu tại lễ khai khóa, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM, nhấn mạnh: “Một đại học không lớn vì có nhiều đơn vị, có đông người học. Tầm vóc của đại học nằm ở những con người mà đại học đào tạo, ở tri thức mà đại học đóng góp, và ở việc có mặt khi xã hội cần một lời giải đáng tin cậy”. Từ lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, bà Mai đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn. Người thầy cần thiết kế trải nghiệm học tập, hướng dẫn nghiên cứu, kết nối sinh viên với những bài toán thực tế, tạo điều kiện để người học thử nghiệm và trưởng thành. NGUYỄN DŨNG 3 n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 THỜI SỰ Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 ẢNH: TTXVN Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo “Made by VNUHCM”. Triển lãm giới thiệu robot cứu hỏa bốn chân, hệ thống giao diện não - máy tính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sinh sản, chip vi mạch bán dẫn, sản phẩm từ dược liệu bản địa, công nghệ tế bào gốc, miếng dán vi kim và pin mặt trời thế hệ mới. Đây là những sản phẩm, công nghệ tiêu biểu do đội ngũ nhà khoa học của ĐHQG-HCM nghiên cứu, phát triển, thể hiện năng lực nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Thủ tướng nêu 5 nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM Người dân TPHCM tiếp tục đối mặt với tình trạng kẹt xe, ngập nước, kinh doanh buôn bán ế ẩm... Giao thông đi lại ngoài phố vốn đã khó khăn, về đến nhà có khi còn khổ hơn. Thật khó diễn tả hết nỗi khổ của những người phải sinh sống trong những căn nhà hễ mưa xuống, triều lên là ngập. Cả khu dân cư - dù là xóm trọ nghèo hay phố nhà giàu, những căn biệt thự bạc tỷ chỉ trong phút chốc biến thành các ốc đảo. Tài sản, vật dụng trong nhà hư hỏng, trôi theo con nước. Thậm chí, nơi giải quyết nhu cầu tế nhị nhất cũng không còn sử dụng được. Đó là chưa nói đến những hiểm họa chết người luôn rình rập, bủa vây. Chỉ vài ngày trước, tại phường Thủ Đức, đã có một người tử vong vì bị điện giật trong lúc ngâm mình trong nước kê cao đồ đạc, tài sản để tránh hư hỏng. Ngập nước không phải là thách thức mới. Nó đã tồn tại dai dẳng hàng chục năm qua tại TPHCM và luôn nhức nhối bởi không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, các điệp khúc "ngập do mưa", " ngập vì triều"... đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án, chương trình chống ngập nhưng dường như chỉ mang tính chất đối phó, chưa phát huy hiệu quả. Người dân làm tường chắn ngăn nước tràn vào nhà thì nước tràn lên từ các miệng cống, bơm ra hết rồi, dọn dẹp vệ sinh chưa xong thì nhà lại tái ngập… Trong khi đó chính quyền chi ngân sách xây dựng đê bao, bờ bao bằng đất, thậm chí bằng bê tông chỉ vài năm thì nước sông, nước từ kênh rạch tràn qua. Các công trình nâng đường chuyển nước vào khu dân cư hoặc các khu vực thấp trũng xung quanh... Sự bế tắc kéo dài của bài toán ngập lụt đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Phải chăng TPHCM đang đối đầu với tự nhiên bằng một tư duy đã cũ? Nhiều chuyên gia đã chỉ ra, TPHCM cần thay đổi tư duy “chống ngập”. Ý tưởng này gần đây nhất đã được lãnh đạo UBND TPHCM tiếp thu. Thay vì tiếp tục dốc sức vào những công trình bê tông tốn kém nhưng mang tính "đối phó", đã đến lúc TPHCM mở ra một lối đi căn cơ và đột phá. Từ trước đến nay, chúng ta thường nhìn nhận ngập lụt là một "sự cố" cần triệt hạ triệt để bằng cống to, đê cao hay kè kiên cố. Thế nhưng, nước vận động theo địa hình và lưu vực tự nhiên chứ không dừng lại trước ranh giới hành chính. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, bê tông hóa tràn lan, san lấp hồ ao và nâng nền tùy tiện đã trực tiếp triệt hạ không gian tự nhiên của nước, đẩy toàn bộ áp lực lên hệ thống thoát nước vốn đã quá tải. Chính vì vậy, việc thay đổi chiến lược sang mô hình “Giữ - Trữ - Thoát” mà lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu nghiên cứu thực hiện là một bước ngoặt về tư duy quy hoạch. Nguyên lý “sống chung với nước” mở ra cơ hội tích hợp hạ tầng đa năng cho đô thị. Một công viên xanh, hồ điều hòa hay dải cây xanh ven sông hoàn toàn có thể là nơi vui chơi, thư giãn vào ngày nắng, nhưng sẵn sàng trở thành vùng chứa nước tạm thời khi mưa lớn. Nói cách khác, đã đến lúc TP.HCM chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động điều tiết. Thay vì coi nước là "kẻ thù" cần đẩy đi bằng mọi giá, Thành phố cần thuận theo quy luật tự nhiên, dành không gian hợp lý cho nước để xây dựng một đô thị an toàn, linh hoạt và phát triển bền vững. H. T Thay đổi tư duy chống ngập CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; 2 cống nhỏ tại Cầu Kinh và Bà Bướm. Công trình còn có hệ thống đê bao, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu, các cống kiểm soát triều nhỏ và nhà quản lý trung tâm, phục vụ điều tiết, kiểm soát triều khu vực TPHCM. CHUẨN BỊ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM Trao đổi với phóng viên ngày 13/10, đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (nhà đầu tư), cho biết đến tháng 10/2026, các hạng mục thuộc dự án đã đạt tiến độ 94-100%. Trong đó, cống Bến Nghé đã hoàn thành, bàn giao. Nhiều công trình khác dự kiến vận hành thử trong tháng 10 và 11/2026 sau đó bàn giao, vận hành vào cuối năm 2026. Dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, giảm ngập cho khu vực phía Nam và trung tâm thành phố. Theo cập nhật của Công ty CP Tập đoàn Trung Nam, cống Bến Nghé đã đạt tiến độ 100%, hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và duy trì vận hành thử nghiệm định kỳ. Trong khi đó, cống Tân Thuận và cống Phú Xuân cùng đạt 96%. Tại cống Tân Thuận, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện cụm nhà quản lý, trạm bơm, máy phát điện, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị cơ điện (MEPP) và hệ thống điều khiển SCADA. Cửa van âu thuyền đã được lắp đặt. Các hạng mục nạo vét, xử lý xói hút khu vực thượng lưu, gia cố lòng rạch cũng đang được triển khai. Công trình dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026. Tại cống Phú Xuân, các hạng mục kè mang cống, nhà quản lý, cảnh quan và hệ thống thiết bị MEPP đang được hoàn thiện. Hệ thống SCADA được đồng bộ để chuẩn bị cho quá trình vận hành thử, dự kiến trong tháng 10/2026. Cống Cây Khô đạt tiến độ 94%, đang hoàn thiện nhà quản lý, các hạng mục phụ trợ, cảnh quan và 4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 BUỘC SỐNG CHUNG VỚI NƯỚC NGẬP? Chiều 11/10, từ khoảng 17 giờ, nước từ khu vực kênh Đôi, sông Cần Giuộc dâng cao, tràn vào đường Rạch Cùng và khu dân cư ven sông thuộc phường Bình Đông. Hơn 500m đường chìm trong nước, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét, khiến giao thông đi lại và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Bà Nguyễn Thị A, 84 tuổi, ngụ phường Bình Đông, cho biết nước triều năm nay dâng cao hơn những năm trước, tràn vào nhà khiến việc đi lại và sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. “Năm nay nước dâng cao hơn những năm trước rất nhiều”, bà A nói. Trong hai ngày 11 và 12/10, triều cường đạt đỉnh, gây ngập tại nhiều khu vực ven sông và các tuyến đường nội thành. Tại khu vực quận 7 cũ, nước dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường. Ghi nhận trên đường Phạm Hữu Lầu, dòng nước ngập sâu khiến người đi xe máy gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Phương, ngụ phường Tân Thuận, vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố bị sóng nước xô ngã giữa đường. “Nước vừa lút pô xe là chết máy giữa đường. Ngay lúc đó, xe tải chạy ngang, sóng nước xô ngã cả người và xe, ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi được các cháu thanh niên giúp dìu vào trong hiên nhà. Rất may, tay chân không bị gì cả”, bà Phương kể. Tại khu vực gần cầu Tân Thuận, thuộc phường Tân Thuận, nước sông Sài Gòn dâng cao, tràn lên mặt đường, tạo thành đoạn ngập dài khoảng 400m. Nhiều tuyến đường khác gần sông Sài Gòn, như Bình Quới, Ung Văn Khiêm, D5, cũng bị ảnh hưởng. Tình trạng ngập khiến hành trình về nhà của nhiều người kéo dài hơn bình thường. Chị Minh Nguyệt, nhân viên văn phòng tại phường Sài Gòn, cho biết đã thử đi ba hướng khác nhau nhưng vẫn không tìm được đường về thuận lợi. “17 giờ tan làm, từ công ty về nhà chỉ mất khoảng 30 phút. Thế nhưng với tình hình triều cường như vậy thì phải hơn 19 giờ mới về đến nhà”, chị Nguyệt chia sẻ. Tại nhiều khu dân cư ven sông, triều cường không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Những ngày qua, quán cà phê ven sông của anh Minh Thái, ở phường An Phú Đông, cũng chìm trong nước. Có thời điểm, nước ngập cao hơn nửa mét, cá bơi quanh khu vực quán. Theo anh Thái, những ngày mùng 1, 2, 3 và 15, 16, 17 âm lịch hằng tháng thường là thời điểm nước sông Sài Gòn dâng cao. Nước bắt đầu tràn vào sân quán khoảng 15 giờ và rút hẳn vào khoảng 20 giờ. “Triều cường dâng cao, nước tràn vào sân là chuyện không lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên quán ngập kinh khủng như vậy”, anh Thái cho hay. Nước dâng cao ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh. Nhiều hộ phải thu dọn đồ đạc, che chắn tài sản, chờ nước rút mới có thể trở lại hoạt động bình thường. Chiều 12/10, dù TPHCM không có mưa, người dân tại chung cư 136 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, vẫn hối hả dựng ván chắn, kê cao đồ đạc và bật máy bơm để ứng phó với triều cường. Bà Nguyễn Kim, một người dân tại khu vực, cho biết nhiều gia đình đã trải qua ba ngày liên tiếp sống trong cảnh lội nước. Người lớn cõng trẻ nhỏ đi học, người già phải mang ủng khi ra đường. Nhiều người thức dậy từ tờ mờ Bao giờ hết ngập do triều cường? Chờ siêu dự án vận hành Triều cường dâng cao những ngày qua khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ven sông ở TPHCM chìm trong biển nước. Người dân chật vật đi lại, nhà cửa ngập úng, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Nhiều gia đình phải liên tục kê cao đồ đạc, dựng tấm chắn, bơm nước ra ngoài nhưng vẫn không tránh được cảnh tái ngập. Chiều 13/10, trong chương trình công tác tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đến kiểm tra cống ngăn triều Tân Thuận, thuộc dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”. Người dân trên đường Rạch Cùng sống chung triều cường Cống ngăn triều Mương Chuối nhìn từ trên cao

hệ thống MEPP, SCADA. Công trình đã hoàn thành lắp đặt cửa van âu thuyền, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026. Cống Mương Chuối cũng đạt tiến độ 94%. Các hạng mục đang được đẩy nhanh gồm kè bảo vệ bờ, bến neo đậu tàu thuyền, đường vận hành, chỉnh trang cảnh quan và gia cố lòng sông. Việc lắp đặt thiết bị MEPP, hệ thống SCADA và cửa van âu thuyền tiếp tục được triển khai, hướng đến vận hành thử trong tháng 11/2026. Cống Phú Định đạt tiến độ 95%. Công trình đang hoàn thiện nhà quản lý, nhà trạm bơm, khu máy phát điện, bổ sung cây xanh, thảm đá gia cố và đẩy nhanh tiến độ 4 đoạn kè. Công tác tổ hợp cửa van âu thuyền được tiếp tục để chuẩn bị lắp đặt, vận hành thử trong tháng 11/2026. Các đoạn đê, kè đạt tiến độ 96%, đang được hoàn thiện các hạng mục sau kè, thảm đá, nhà cống 2M và cảnh quan dọc tuyến. Hệ thống lan can, thiết bị MEPP, SCADA cùng cửa van cho cống 2M và các cống nhỏ dưới đê tiếp tục được lắp đặt, đồng bộ. Trong khi đó, Cống Cầu Kinh và cống Bà Bướm cũng đạt tiến độ 96%. Các đơn vị đang hoàn thiện lát gạch sau kè, đường vận hành, nhà quản lý, cảnh quan; đồng thời lắp đặt thiết bị MEPP và hệ thống SCADA, dự kiến vận hành thử trong tháng 10/2026. Riêng nhà quản lý trung tâm đạt tiến độ 96%. Công trình đang hoàn thiện khối nhà chính, nhà kho, nhà xưởng, nội thất và các hạng mục kiến trúc; chỉnh trang đường nội khu, cây xanh. Việc lắp đặt, tích hợp thiết bị MEPP với hệ thống điều khiển tự động SCADA dự kiến được đồng bộ trong tháng 11/2026. KIỂM SOÁT TRIỀU KHU VỰC NÀO? Theo đại diện nhà đầu tư, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” được triển khai nhằm kiểm soát triều cường, hạn chế ngập cho khu vực nội đô và trung tâm thành phố; đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phạm vi dự án hướng đến các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long. Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, các địa bàn này thuộc các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh cũ. Về quy mô, dự án có 6 cống kiểm soát triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ tại Cầu Kinh và Bà Bướm. Công trình còn có tuyến đê bao, kè ven sông Sài Gòn tại các đoạn xung yếu, kết hợp hệ thống cống kiểm soát triều nhỏ và nhà quản lý trung tâm. Hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA được đầu tư để giám sát mực nước, lượng mưa, điều khiển cửa van và trạm bơm, hỗ trợ vận hành các công trình đồng bộ. Khi đi vào hoạt động, hệ thống được kỳ vọng giúp chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong sông, kênh, rạch, nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước mưa và giảm áp lực cho hệ thống cống hiện hữu trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường. HỮU HUY Tại cuộc họp, ông Thạnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương nâng cao tinh thần chủ động, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế từng địa bàn để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Theo ông Thạnh, cần thay đổi tư duy từ tập trung chống ngập sang quản lý nước tổng thể, đồng bộ. Cụ thể: Quy hoạch phải gắn giữ nước mưa, trữ nước với thoát nước; chú trọng các khu vực trũng có khả năng trữ nước. Với 36 hồ chứa thủy lợi, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu việc vận hành cần linh hoạt, bám sát dự báo mưa, lũ, đồng thời cân đối nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. Các địa phương phải rà soát những khu vực thường xuyên ngập úng, xác định nguyên nhân, xây dựng giải pháp phù hợp; kiểm tra hệ thống cống thoát nước, vệ sinh dòng chảy trước và sau mùa mưa. Các công trình phòng, chống thiên tai đã được chấp thuận chủ trương phải khẩn trương duyệt kinh phí, đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, phát triển bản đồ số cảnh báo theo từng khu vực để người dân chủ động phòng tránh. Cùng quan điểm, trao đổi với phóng viên, TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng TPHCM nên xem nước là một phần của hệ sinh thái đô thị, thay vì chỉ xây cống, đê, kè để chống ngập. Ông đề xuất tiếp cận theo nguyên tắc “Giữ - Trữ - Thoát”, thay vì tìm cách đẩy nước đi. Theo ông Sơn, thành phố có thể dành một phần diện tích cho cây xanh, mặt nước và những khu vực tiếp nhận nước khi mưa lớn. Ở các khu vực thấp, hồ điều hòa, công viên ngập nước hay không gian xanh ven sông vừa là nơi nghỉ ngơi, vui chơi khi thời tiết bình thường, vừa tạm thời chứa nước khi mưa lớn. Kênh rạch, ao hồ tự nhiên cần được khôi phục thay vì tiếp tục san lấp. “Thuận theo tự nhiên không có nghĩa là chấp nhận ngập một cách bị động. Đó là chủ động dành không gian cho nước, kiểm soát mức độ ngập và thời gian ngập để hạn chế thiệt hại”, ông Sơn giải thích và khẳng định, nếu được quy hoạch và kiểm soát tốt, những vùng ngập ngắn hạn có thể trở thành một phần cấu trúc đô thị, thay vì luôn bị xem là sự cố cần loại bỏ hoàn toàn. THANH TÂM - NGUYỄN TIẾN sáng, thấp thỏm lo nước dâng qua đường cống rồi tràn vào nhà, trong khi máy bơm có thể hỏng giữa chừng, không kịp thoát nước. CHO HỌC SINH NGHỈ SỚM TRÁNH TRIỀU CƯỜNG Trong những ngày triều cường một số trường học tại TPHCM điều chỉnh giờ tan học, khuyến khích phụ huynh đón con sớm để tránh thời điểm triều cường dâng cao, hạn chế nguy cơ mất an toàn khi di chuyển qua các tuyến đường ngập nước. Tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), phụ huynh có thể đón học sinh tại cổng phụ từ 15 giờ. Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Phú Mỹ) khuyến khích đón con từ 15h30 trong hai ngày 12 và 13/10, sớm hơn khoảng một giờ so với thường lệ. Tại khu vực phía Nam thành phố, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) cho học sinh tan học sớm hơn 40 phút. Trường THCS Phạm Hữu Lầu cũng rút ngắn giờ học khoảng 30 phút tùy khối lớp. Trong khi đó, Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè) điều chỉnh thời lượng mỗi tiết học từ 45 phút xuống còn 30 phút, giúp gần 2.000 học sinh tan học sớm hơn bình thường. Theo lãnh đạo nhà trường, khu vực xung quanh trường thường xuyên ngập sâu, đặc biệt tại các tuyến hẻm nhỏ, gây khó khăn cho việc đi lại. Vì vậy, trường chủ động điều chỉnh lịch học để học sinh về nhà trước thời điểm triều cường dâng cao. TPHCM xác định có 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường. Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, khuyến cáo người dân chủ động thay đổi lộ trình, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn. Theo PC08, qua rà soát, thành phố có 83 điểm nguy cơ ngập do mưa lớn và 39 điểm chịu ảnh hưởng của triều cường. Nước rút chậm có thể gây ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Các tuyến đường có nguy cơ ngập do mưa gồm Lý Thường Kiệt, khu vực ngã tư Bảy Hiền, Tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu, Võ Văn Vân, Nguyễn Ảnh Thủ, đường song hành Quốc lộ 22, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công... HUẾ XUÂN - HỮU HUY 5 n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 XÃ HỘI Chủ động dành không gian cho nước Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2026 về phòng, chống thiên tai. Theo đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam, việc giải quyết ngập úng tại TPHCM được đặt trong tổng thể các quy hoạch thoát nước và thủy lợi chống ngập đã được phê duyệt. Trong đó, Quy hoạch 752 về tổng thể hệ thống thoát nước đô thị và nước thải TPHCM đến năm 2020 được phê duyệt năm 2001, tập trung vào phục hồi, xây dựng hệ thống cống thoát nước, cải tạo các tuyến kênh trục như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Tham Lương - Bến Cát và nâng cao cốt nền hoặc xây dựng đê bao, trạm bơm tại các khu vực thấp. Quy hoạch này được xây dựng trong bối cảnh các điều kiện về biến đổi khí hậu và lún nền chưa được tính toán đầy đủ như hiện nay. Do đó, việc kiểm soát ngập do triều được xem là giải pháp bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thoát nước đô thị. Triều cường có thể kéo dài đến 15/10 Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường đầu tháng 9 âm lịch trên sông Sài Gòn xuất hiện vào chiều 11/10. Sau khi đạt đỉnh, mực nước được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong khoảng ba ngày. Từ nay đến ngày 15/10, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM được dự báo xuống chậm, phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3. Các khu vực trũng thấp vẫn có nguy cơ ngập. Cống ngăn triều Tân Thuận Người dân hỗ trợ xe bị chết máy khi triều cường dâng cao Đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước ngập nặng do triều cường

6 n Thứ Tư n Ngày 14/10/2026 GIỚI TRẺ Anh Sùng Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026: Mở lối khởi nghiệp cho thanh niên vùng khó Thanh niên vùng sâu, vùng xa có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển ngay trên quê hương, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, nông nghiệp và kinh tế số. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành cơ hội thực tế, người trẻ cần thêm điều kiện về học tập, việc làm, kỹ năng, nguồn lực và cơ hội tiếp cận các mô hình khởi nghiệp phù hợp. Theo tôi, khởi nghiệp tại địa phương đòi hỏi người trẻ chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực và sự kiên trì. Mỗi địa phương có điều kiện, đặc thù riêng, vì vậy cần tìm hướng đi phù hợp với thực tế. Quan trọng là thanh niên phải được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để khai thác tiềm năng quê hương. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thanh niên vùng sâu, vùng xa cần được rèn luyện kỹ năng công nghệ số, ngoại ngữ, quản lý kinh tế và xây dựng mô hình khởi nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương. Tôi mong muốn người trẻ có thêm cơ hội học hỏi từ các mô hình thực tế, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và những người khởi nghiệp thành công để biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Tôi cũng mong có thêm những chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên học hỏi, phát huy thế mạnh địa phương, mạnh dạn khởi nghiệp và từng bước nâng cao đời sống. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, giúp thanh niên không chỉ tìm được việc làm mà còn chủ động tạo việc làm, phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Anh Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Điện Biên, Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026: Đào tạo sát nhu cầu và hỗ trợ đầu ra sản phẩm Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc với 80% thanh niên là người dân tộc thiểu số sống ở các bản xa trung tâm. Các bạn có khát vọng vươn lên nhưng còn khó khăn trong tiếp cận vốn, học nghề và kỹ thuật mới. Khó khăn lớn nhất của thanh niên tỉnh Điện Biên là thiếu vốn, thiếu kỹ thuật và thiếu đầu ra ổn định. Nhiều bạn muốn phát triển sản xuất nhưng ít tích lũy, khó tiếp cận tín dụng. Thực tế thanh niên vùng sâu, vùng xa cần ưu tiên hỗ trợ 3 vấn đề: vốn phù hợp, đào tạo sát nhu cầu và hỗ trợ đầu ra sản phẩm. Các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế đã có định hướng rõ ràng, nhưng quá trình triển khai ở cơ sở vẫn còn những vướng mắc. Một số thanh niên chưa nắm được các chính sách mình được thụ hưởng; một số khác gặp khó khăn về điều kiện tiếp cận và thủ tục. Đáng chú ý, các khâu hỗ trợ chưa thực sự đồng bộ, như: thanh niên được học nghề nhưng thiếu vốn sản xuất, có vốn lại thiếu hướng dẫn kỹ thuật và đầu ra ổn định cho sản phẩm. Từ thực tế đó, tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận và sát với điều kiện của thanh niên vùng khó khăn. Trước hết, cần tăng cường nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn thủ tục ngay tại cơ sở và có giải pháp hỗ trợ những thanh niên có phương án sản xuất khả thi. Đồng thời, đưa hoạt động đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật đến gần hơn với các xã, bản; bố trí cán bộ hướng dẫn, theo sát quá trình triển khai mô hình. Bên cạnh đó, việc cải thiện hạ tầng giao thông, internet tại các địa bàn khó khăn cũng rất cần thiết để thanh niên tiếp cận thông tin, kiến thức và thị trường. Bạn Vũ Hải Anh, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2024: Trao cơ hội bình đẳng cho thanh niên yếu thế Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế, thanh niên khuyết tật là nguồn lực cần được quan tâm, phát huy. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn gặp rào cản trong tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm và khởi nghiệp. Ở lĩnh vực giáo dục, nhiều học liệu số, thư viện điện tử chưa tương thích với công nghệ hỗ trợ người khuyết tật. Người khiếm thị khó sử dụng một số nền tảng học tập, trong khi người khiếm thính còn thiếu tài liệu và phương pháp giảng dạy bằng ngôn ngữ ký hiệu. Điều này ảnh hưởng đến cơ hội học tập, tích lũy kỹ năng và tìm kiếm việc làm. Trong đào tạo nghề và việc làm, sự kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều thanh niên khuyết tật sau học nghề thiếu cơ hội thực hành, trải nghiệm môi trường làm việc. Định kiến về năng lực và điều kiện tiếp cận chưa bảo đảm cũng thu hẹp cơ hội tuyển dụng. Với những người muốn khởi nghiệp, khó khăn về vốn, kiến thức quản trị, công nghệ và thị trường vẫn là những trở ngại lớn. Từ thực tế trên, tôi mong muốn Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ rào cản, mở rộng cơ hội phát triển cho thanh niên khuyết tật. Trong đó, cần nâng cao khả năng tiếp cận của học liệu số, nền tảng giáo dục, bảo đảm người khuyết tật có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ trong học tập và tìm kiếm việc làm. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, tổ chức của người khuyết tật và doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo thực hành, giới thiệu việc làm, khuyến khích tuyển dụng dựa trên năng lực và xây dựng môi trường làm việc hòa nhập. Cần tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật tiếp cận bình đẳng với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là về vốn, kiến thức quản trị, công nghệ, cố vấn và kết nối thị trường. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của người khuyết tật; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai chính sách, bảo đảm các chính sách thực sự xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. Chị Đặng Thị Quý - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ (Nghệ An): Đòn bẩy cho thanh niên miền núi làm giàu Thanh niên nông thôn, miền núi chúng tôi không thiếu ý chí, khát vọng hay tinh thần đổi mới, làm giàu. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn phát triển nông nghiệp sạch, xây dựng sản phẩm OCOP, đưa các đặc sản địa phương như mật mía, tinh bột nghệ, cam đồi lên nền tảng số để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu vốn đầu tư, hạn chế về công nghệ chế biến sâu và kiến thức thương mại hiện đại. Từ thực tế đó, tôi mong muốn Chính phủ quan tâm xây dựng các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho thanh niên khởi nghiệp ở nông thôn, miền núi; nâng hạn mức và kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các dự án ứng dụng công nghệ cao tiếp cận nguồn vốn ban đầu. Bên cạnh vốn, tôi mong muốn có mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp số, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp với tổ chức Đoàn tại cơ sở. Qua đó, thanh niên được hướng dẫn thực hành về chuẩn hóa sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì và xúc tiến thương mại trên các nền tảng số. Chính phủ cũng nên quan tâm xây dựng các không gian đổi mới sáng tạo tại xã, liên xã, cung cấp dịch vụ dùng chung về sơ chế, đóng gói nông sản, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và hoàn thiện sản phẩm. Đây sẽ là điểm tựa giúp thanh niên giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước phát triển mô hình kinh tế. Với thanh niên miền núi, khởi nghiệp không chỉ là làm giàu cho bản thân mà còn là phát huy tiềm năng quê hương, tạo việc làm và giữ chân người trẻ. Chúng tôi mong được tiếp cận thuận lợi hơn với vốn, công nghệ, tri thức thị trường và những chính sách thiết thực để biến ý tưởng thành sinh kế bền vững, góp sức phát triển kinh tế địa phương. LƯU TRINH - GIA LINH - THU HIỀN (ghi) Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên ngày 15/10 tới, nhiều bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, mong muốn tháo gỡ những điểm nghẽn, mở rộng cơ hội phát triển để phát huy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đồng hành với thanh niên yếu thế “Điều quan trọng là sự hỗ trợ cần được thực hiện đồng bộ, liên tục, từ tiếp cận chính sách, học nghề, vay vốn đến tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp thanh niên không chỉ bắt đầu được mô hình kinh tế mà còn duy trì sản xuất, tạo thu nhập ổn định và vươn lên phát triển bền vững”. Anh MÙA CHIẾN THẮNG - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Điện Biên Thí sinh thuyết trình dự án khởi nghiệp tại Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 ẢNH: NGUYỄN THẢO THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

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