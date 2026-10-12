Báo Tiền Phong số 285

THỨ HAI 12/10/2026 Số 285 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 2 TRANG 5 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BẮT ĐẦU THĂM CHÍNH THỨC TRUNG QUỐC TRANG 7 Khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Mở “cao tốc” cho startup đi nhanh, tiến xa Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân vụ thiếu sách giáo khoa Đối phó Houthi, Mỹ cân nhắc tham chiến cùng Ả-rập Xê-út Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước trong lễ tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, sáng 10/10 ẢNH: XUÂN TÙNG Chất lượng thí sinh được các giám khảo ghi nhận ở nhiều phương diện. Top 25 được đánh giá xuyên suốt quá trình rèn luyện ở chung khảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 8-9-10-11 ĐÊM NHAN SẮC RỰC RỠ BÊN BIỂN ĐỒI RỒNG LỰA CHỌN NÀO CHO CƯ DÂN HH LINH ĐÀM NẾU PHẢI DI DỜI? TÌNH YÊU TỔ QUỐC PHẢI THÀNH HÀNH ĐỘNG TRANG 4

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hướng dẫn nhằm thống nhất cao về nhận thức, hành động, tạo đồng thuận và nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết,... quyết tâm cao đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khắc phục tình trạng “đại khái, học cho xong” trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; chậm trễ trong xây dựng chương trình, hành động triển khai thực hiện trong thực tiễn. Hướng dẫn nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, vào ngày 16/10, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết sau hội nghị toàn quốc của Trung ương, hoàn thành trong tháng 10/2026. Theo hướng dẫn, cần tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; tuyên truyền làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 4. Đặc biệt, cần tuyên truyền về những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nêu trong các nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương; làm rõ những nội dung có tính đột phá, mới, trọng tâm, cốt lõi. Hướng dẫn nêu, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”…. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở và người đứng đầu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, liêm chính, thực tài, uy tín, khát vọng cống hiến, đủ tâm, đủ tầm, hội tụ “đủ đức - đủ sức - đủ tài”… Một nội dung quan trọng, trước yêu cầu phát triển của đất nước, cần đổi mới tư duy, khuyến khích và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Quy định áp dụng đối với tất cả các đảng viên; xác lập chủ trương, nguyên tắc và phạm vi quyền tham gia đầu tư, kinh doanh; làm căn cứ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan. Xác định đảng viên được tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trong ngành, nghề và bằng hình thức pháp luật không cấm, trừ trường hợp có quy định hạn chế đối với chức danh, vị trí cụ thể; quyền sở hữu, quyền tài sản và lợi ích hợp pháp được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Khuyến khích đảng viên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho đất nước, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh… Một điểm mới nữa, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước… Hướng dẫn nêu, cần xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước… TRƯỜNG PHONG Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trưa 11/10 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại toàn quốc) Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay thủ đô Bắc Kinh có: Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tiếp tục phát triển tích cực, tương đối toàn diện theo định hướng “6 hơn”; vị thế của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc ngày càng được nâng cao. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế mới được thiết lập thể hiện sự tin cậy cao. Hợp tác quốc phòng-an ninh chuyển dịch theo hướng thực chất hơn. Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng tăng trưởng mạnh mẽ, có nhiều đột phá mới, nhất là về hợp tác kết nối đường sắt. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới theo tiêu chí quốc gia, với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; 8 tháng đầu năm 2026 đạt 216,1 tỷ USD, tăng 35,2%. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động, phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ. Cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn đến Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Chuyến thăm tiếp nối mạch giao lưu cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là nhằm cụ thể hóa những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 4/2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4/2026. Chuyến thăm tới Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn.” PV 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc. Trước yêu cầu phát triển của đất nước, cần đổi mới tư duy, khuyến khích và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh ẢNH: DOÃN TẤN/TTXVN Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc Khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng Chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Sau Phiên họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác được tổ chức hiệu quả, thành công tại Hà Nội ngày 31/8/2025, Phiên họp lần thứ hai sẽ tiếp tục đưa cơ chế này vận hành thường xuyên, có chương trình, nội dung và trọng tâm rõ hơn. Hướng dẫn nêu rõ, xây dựng Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng, trao cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo và cống hiến để đất nước phát triển nhanh, bền vững…

KIỂM ĐIỂM 4 TẬP THỂ Qua rà soát, Bộ GD&ĐT xác định 4 tập thể liên quan gồm: Vụ Giáo dục Phổ thông (GDPT), Vụ Kế hoạch Tài chính (KHTC), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và Ban Kiểm soát Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Các đơn vị đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân. Việc xác định trách nhiệm cần phân biệt trách nhiệm tham mưu, quản lí, giám sát của các vụ thuộc Bộ và trách nhiệm trực tiếp tổ chức cung ứng của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Các cá nhân có liên quan đã kiểm điểm theo chức trách và mức độ tham gia tham mưu, quản lí, quyết định, tổ chức thực hiện. Bộ xác định, Vụ GDPT còn một số hạn chế, thiếu sót trong các khâu như: Việc hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp nhu cầu có thời điểm chưa kịp thời, đầy đủ; chưa thiết lập được cơ chế cập nhật thường xuyên để phục vụ hiệu quả công tác dự báo. Việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong kết nối, chia sẻ và cập nhật dữ liệu nhu cầu SGK chưa đồng bộ, chưa hình thành được cơ chế thông tin thường xuyên, thống nhất, dẫn đến việc dữ liệu phục vụ dự báo và điều phối nguồn cung có thời điểm chưa được cập nhật kịp thời. Việc theo dõi, tổng hợp và cập nhật nhu cầu phát sinh trong quá trình chuẩn bị năm học có thời điểm chưa kịp thời; việc thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án xử lí chưa thực sự chủ động. Công tác cảnh báo và phối hợp xử lí chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều hành trong giai đoạn cao điểm. Qua rà soát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập thể Vụ KHTC còn một số hạn chế, thiếu sót trong các khâu như công tác phối hợp với Vụ GDPT, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan trong xử lí các tình huống phát sinh về nguồn cung có thời điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh phương án cung ứng. Việc tham mưu xử lí đề nghị của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ngày 31/7 chưa kịp thời, ảnh hưởng đến việc Hội đồng thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thực hiện thẩm quyền chủ động ban hành kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Việc chậm tham mưu xử lí nội dung nêu trên có ảnh hưởng nhất định đến tính chủ động trong quá trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cung ứng SGK năm học 2026-2027. Tập thể Vụ KHTC nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, có ảnh hưởng nhất định đến tính chủ động về kế hoạch cung ứng SGK cho năm học 2026-2027; đồng thời xác định rõ trách nhiệm khắc phục theo chức năng, nhiệm vụ được giao. HÀNG LOẠT CÁ NHÂN LIÊN QUAN Trên cơ sở kết quả rà soát, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xác định bốn công chức Vụ GDPT có hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc chưa chủ động nhận diện, cảnh báo sớm nguy cơ thiếu SGK để lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo xử lí: Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ GDPT, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành. Ông Đỗ Anh Dũng, Chuyên viên chính, kiểm điểm trách nhiệm đầu mối trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc liên quan đến quản lí nhà nước về sách giáo khoa. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chuyên viên chính Vụ GDPT, kiểm điểm trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc liên quan đến quản lí nhà nước về SGK. Ông Lê Trung Dũng, Chuyên viên chính, kiểm điểm trách nhiệm phối hợp trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc liên quan đến quản lí nhà nước về SGK. Trên cơ sở kết quả rà soát, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, xác định ba công chức Vụ KHTC có hạn chế, thiếu sót trong việc chưa kịp thời tham mưu văn bản trả lời đề nghị của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, ảnh hưởng đến việc Hội đồng thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam chủ động ban hành, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật: Ông Trương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ KHTC, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Vụ KHTC; Ông Đinh Minh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC, kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách tham mưu thực hiện quyền, trách nhiệm về tài chính, đầu tư của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Chuyên viên Vụ KHTC, kiểm điểm trách nhiệm theo dõi, tham mưu các nội dung liên quan đến Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Kết quả rà soát, đánh giá, xem xét trách nhiệm và việc cho thôi giữ chức vụ đối với người quản lí, người lao động của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Đối với nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Tiến Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, đã cầu thị nhận trách nhiệm chính trị, trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027 và đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ. Đối với nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, tháng 9, Hội đồng thành viên Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã đánh giá ông Dương Đình Thọ, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc và bà Đỗ Thị Mai Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam chưa đáp ứng yêu cầu đối với người đại diện phần vốn của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. NGHIÊM HUÊ 3 n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 THỜI SỰ Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân vụ thiếu sách giáo khoa Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo kết quả rà soát, kiểm điểm và việc xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026 - 2027 gửi Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng chủ trì, điều hành buổi thảo luận, đối thoại. Tại chương trình, cử tri Nguyễn Minh Thông (xã Nhà Bè) nhìn nhận TPHCM có nhiều loại hình giao thông. Ông đề nghị thành phố đánh giá thực trạng hạ tầng từng loại hình giao thông trên, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để hỗ trợ và kết nối với nhau tốt hơn. Trao đổi với cử tri, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết TPHCM có hệ thống giao thông đa dạng và là đầu mối giao thông lớn của cả nước, khu vực. Giao thông của TPHCM đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của thành phố và cả vùng Đông Nam bộ. Ông Lâm nhìn nhận hiện nay thành phố có những điểm nghẽn về giao thông, đặc biệt là ùn tắc gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đến sự phát triển kinh tế, môi trường sống và môi trường đầu tư. Mặt khác, hạ tầng giao thông chưa đảm bảo đồng bộ và kết nối tốt. Do đó, TPHCM cần có thời gian và nên ưu tiên việc nào trước cũng như triển khai các phương án đầu tư tối ưu nhất. Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM khẳng định: Khi hợp nhất trở thành TPHCM mới, thành phố đã có nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và chương trình hành động để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm về hạ tầng giao thông, trong đó xác định giải quyết căn cơ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, hoàn thành ngay hệ thống hạ tầng khung, hạ tầng liên kết vùng, đồng thời đẩy nhanh hoàn thành hệ thống giao thông sức chở lớn (metro). Từ các mục tiêu đó, thành phố đã có kế hoạch về danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. Thời gian qua, thành phố đã rất ưu tiên, dành cho giao thông đến 70% tổng nguồn vốn đầu tư của thành phố. Hiện thành phố có 28 điểm thường xuyên có nguy cơ ùn tắc giao thông và đang giải quyết. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 phải giải quyết dứt điểm 28 điểm nghẽn này, thông qua các công trình hạ tầng lớn. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thành phố xác định 98 dự án để giải quyết 28 điểm nghẽn về giao thông. Song song đó, TPHCM phát triển các công trình hỗ trợ như hệ thống hạ tầng xe buýt, hệ thống bãi đỗ xe ngầm, nhà để xe thông minh để kết nối các hạ tầng giao thông… NGÔ TÙNG TPHCM làm gì để xóa 28 điểm nghẽn giao thông? Hành khách đi lại trên tuyến metro số 1 ẢNH: NGÔ TÙNG Chưa bao giờ tình trạng thiếu SGK lại nghiêm trọng như năm nay Sáng 11/10, HĐND TPHCM phối hợp các cơ quan tổ chức chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 10, chủ đề “Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức”. Ngày 5/10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan. Việc kiểm điểm được yêu cầu thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, không né tránh, không đổ lỗi khách quan; làm rõ thiếu sót trong từng khâu, trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm quản lí, giám sát.

4 n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 GIỚI TRẺ Tối 11/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội (15/10/1956 - 15/10/2026), trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư. Cùng dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn và các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng hơn 3.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên. MÁI NHÀ CHUNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ YÊU NƯỚC Trong diễn văn kỷ niệm, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã ôn lại chặng đường 70 lịch sử đầy hào hùng của Hội LHTN Việt Nam. Anh Quy khẳng định lịch sử phát triển của tổ chức Hội luôn gắn bó mật thiết với lịch sử dân tộc. Mỗi bước chuyển mình của đất nước đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên; cũng từ yêu cầu thực tiễn ấy, Hội không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người trẻ. Tháng 10/1956, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Hội LHTN Việt Nam mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước. Từ đây, những người trẻ thuộc nhiều thành phần, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp và lĩnh vực hoạt động có thêm một mái nhà chung để gặp gỡ, đồng hành và góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những ngày đầu, Hội đã đề cao tinh thần đoàn kết rộng rãi, lâu dài; chân thành, thân ái giúp đỡ nhau; tôn trọng các tổ chức thành viên, cùng bàn bạc để thống nhất hành động. Đó là nền tảng để những người trẻ khác nhau về dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống tìm thấy sự gắn bó trong một tổ chức chung. Theo anh Quy, một dấu ấn nổi bật trong hành trình 70 năm là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Bằng thông điệp gần gũi, phong trào đưa tình yêu nước trở thành điểm kết nối các tầng lớp thanh niên. Qua phong trào mỗi người có thể thể hiện trách nhiệm với quê hương bằng chính công việc, sở trường và điều kiện của mình: từ học tập, lao động sáng tạo, gìn giữ văn hóa đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo. Sức sống của Hội còn được bồi đắp từ các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện, quy tụ thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực, dân tộc, tôn giáo và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi lực lượng có thế mạnh, cách đóng góp riêng, cùng tạo nên một mặt trận đoàn kết ngày càng rộng mở. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc, 7 tổ chức thành viên tập thể và 6 tổ chức Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Từ cơ sở đến Trung ương, mỗi hội viên, tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và cống hiến của thanh niên. ĐƯA TÌNH YÊU TỔ QUỐC THÀNH HÀNH ĐỘNG Theo anh Nguyễn Kim Quy, nhìn lại chặng đường 70 năm, từ các phong trào qua từng thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, có thể thấy xuyên suốt hành trình của Hội là nỗ lực đưa tình yêu Tổ quốc thành những hành động cụ thể, phát huy sức trẻ ở những nơi cần sự chung tay, góp sức. Tự hào truyền thống 70 năm, tổ chức Hội và thanh niên Việt Nam càng ý thức sâu sắc trách nhiệm trước chặng đường phát triển mới của đất nước. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh đòi hỏi mỗi người trẻ không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến. Dẫn lại những định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX và Đại hội Đoàn XIII: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”, anh Quy cho biết các cấp bộ Hội đang cụ thể hoá bằng hành động cụ thể thiết thực. Qua đó, tạo môi trường và cơ hội để thanh niên học tập, rèn luyện, thử sức, cống hiến và trưởng thành. Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các định hướng, chương trình hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng đó, Hội đổi mới hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát địa bàn dân cư; lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên và nhân dân; gắn phong trào thanh niên với xây dựng đời sống ở khu dân cư. Những nỗ lực đó nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó của thanh niên với Đảng, Nhà nước, và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. VIẾT TIẾP TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 70 NĂM Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ Hội. Đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Tiêu biểu như chị Bàn Thị Đào, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã không quản ngại khó khăn, vất vả băng rừng, lội suối đi về từng thôn, bản phổ cập kỹ năng số cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự kiên trì, nhẫn nại, chị đã giúp bà con dân tộc thiểu số từng bước trở thành chủ thể chuyển đổi số. Chị Mai Thị Mơ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, mở lớp “Bình dân học vụ số” cho đoàn viên, thanh niên và người dân để làm chủ dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên và Hội LHTN xã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các đợt hỗ trợ thân nhân liệt sĩ cập nhật, đối soát thông tin ADN nhằm phục vụ công tác xác minh danh tính và truy tìm hài cốt liệt sĩ. Kết quả triển khai đã hỗ trợ và tiếp nhận thông tin của 560 liệt sĩ thuộc diện cần đối chiếu thông tin. Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên và người dân của đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc, các anh, chị đã viết tiếp truyền thống vẻ vang 70 năm của Hội. Qua đó, đưa hình ảnh, hoạt động Hội LHTN đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên, cũng như người dân. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội LHTN Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026 cho các cán bộ Hội ẢNH: XUÂN TÙNG Từ dấu mốc thành lập năm 1956 đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN Việt Nam không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Trên hành trình phát triển mới của đất nước, mái nhà chung ấy tiếp tục đổi mới, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Tình yêu Tổ quốc phải thành hành động Hội LHTN Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tại lễ kỷ niệm, Hội LHTN Việt Nam được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình bảo đảm an sinh xã hội. Trước đó, Hội đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1999) và Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2005), ghi nhận những đóng góp trong vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. “Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kỳ vọng Hội LHTN Việt Nam sẽ chuyển sức mạnh đoàn kết thành những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, khơi dậy trong mỗi người trẻ ý thức vươn lên. Hội cần tạo ra môi trường để thanh niên được rèn luyện qua thực tiễn, được tin tưởng giao nhiệm vụ, có cơ hội phát huy năng lực trong những lĩnh vực đất nước đang cần, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế”. Anh BÙI QUANG HUY, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

ANH NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẶC SẢN KINH ĐÔ, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022: Ba kiến nghị gửi đến Thủ tướng Nhìn lại hành trình khởi nghiệp từ AgriDrone đến đồng hành cùng các làng nghề qua Đặc Sản Kinh Đô, tôi nhận ra người trẻ Việt Nam không thiếu ý tưởng hay khát vọng. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết ấy đôi khi chững lại trước ba khoảng cách. Thứ nhất, khoảng cách từ sản phẩm tốt đến thị trường lớn. Một sản vật địa phương muốn ra khỏi lũy tre làng phải qua hàng loạt khâu chuẩn hóa, chứng nhận. Điều này cần thiết, nhưng thường vắt kiệt thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ trước khi chạm đến khách hàng. Thứ hai, khoảng cách từ khởi nghiệp đến quản trị. Rất nhiều bạn trẻ làm ra sản phẩm xuất sắc nhưng lại hổng kiến thức tài chính, hệ thống nhân sự, khiến dự án mãi loay hoay ở quy mô nhỏ lẻ. Thứ ba, khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Nghị quyết 57, 68 mở đường rất sáng, nhưng để dòng chảy chính sách này thực sự tưới tắm đến từng cơ sở sản xuất ở địa phương, chúng ta cần cơ chế thực thi sắc bén hơn. Đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi kiến nghị ba việc gửi đến chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên. Một là, liên thông và số hóa thủ tục chứng nhận OCOP, an toàn thực phẩm. Hãy tạo một "đường cao tốc" hành chính để doanh nghiệp đi nhanh mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn. Hai là, mở rộng không gian thị trường. Hệ thống giao thông, du lịch và các tập đoàn lớn cần ưu tiên làm bệ đỡ cho sản phẩm Việt. Qua việc đưa đặc sản Kinh Đô lên tàu Bắc - Nam, chúng tôi nhận thấy: một cánh cửa thị trường mở đúng chỗ có giá trị thiết thực hơn muôn vàn khoản hỗ trợ. Ba là, hình thành mạng lưới doanh nhân cố vấn gắn với các chương trình khởi nghiệp và khơi thông tín dụng dựa trên dòng tiền. Người đi trước kèm cặp người đi sau, tạo thành một hệ sinh thái cộng sinh bền vững. ANH ĐINH VĂN NAM, NHÀ SÁNG LẬP MIMI WALLET, NIION, SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐH CÔNG THƯƠNG TPHCM: Đề xuất cơ chế vốn mồi cho startup giai đoạn đầu Tôi bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ năm 2023, khi còn là sinh viên, với dự án FINE trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Sau đó, tôi tiếp tục phát triển NIION, tập trung vào năng lượng sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp, và MIMI Wallet, ứng dụng AI vào quản trị tài chính cho doanh nghiệp nhỏ. Qua quá trình xây dựng sản phẩm và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa, tôi nhận ra rằng ý tưởng và công nghệ mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hơn là làm sao để doanh nghiệp non trẻ có đủ nguồn lực tồn tại và tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Điều khiến tôi trăn trở nhất là bài toán tiếp cận vốn. Nhiều kênh tín dụng truyền thống yêu cầu doanh thu, lịch sử tài chính hoặc tài sản bảo đảm. Vậy startup chưa có doanh thu sẽ lấy gì để chứng minh khả năng tiếp cận vốn? Đây là vòng luẩn quẩn mà người trẻ khởi nghiệp khó tự tháo gỡ. Bên cạnh đó là áp lực về thuế, kế toán và thủ tục hành chính. Dù doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đầu, các nghĩa vụ kê khai, kế toán và thuế giá trị gia tăng vẫn có thể tạo áp lực chi phí cho startup chưa có doanh thu. Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Nếu xét duyệt và giải ngân kéo dài, nguồn lực hỗ trợ có thể không đến đúng thời điểm, khi doanh nghiệp còn đủ khả năng duy trì hoạt động. Từ thực tế này, tôi kiến nghị có cơ chế vốn mồi dành cho startup giai đoạn đầu, đánh giá dựa trên công nghệ, sản phẩm thử nghiệm và tiềm năng thị trường thay vì chỉ dựa vào doanh thu. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục kê khai, giảm chi phí tuân thủ và minh bạch thời hạn xét duyệt, giải ngân các chương trình hỗ trợ. CHỊ LÙ THỊ TOẢN – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC HTX DU LỊCH CỘNG ĐỒNG QUAN CHIÊNG, MƯỜNG LAY, ĐIỆN BIÊN: Cần cơ chế thử nghiệm mô hình kinh doanh mới Từ thực tiễn vận hành HTX Du lịch cộng đồng Quan Chiêng, tôi đề xuất nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng và phát triển các mô hình kinh doanh mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước. Theo tôi, cần công khai các bài toán thực tế về xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, nông sản OCOP để doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục tiếp cận các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khuyến công, khuyến nông; đánh giá dự án dựa trên hiệu quả thực tế và số việc làm tạo ra tại địa phương. Bên cạnh đó, cần xây dựng các trung tâm thực hành kỹ năng số và đổi mới sáng tạo tại vùng sâu, vùng xa, với sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình đào tạo nên tập trung vào những kỹ năng thiết thực như phân tích dữ liệu, ứng dụng AI, thiết kế truyền thông số và bán hàng qua thương mại điện tử, giúp người trẻ có thể áp dụng ngay vào công việc. Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng cơ chế thử nghiệm linh hoạt cho các mô hình kinh doanh mới như kinh tế chia sẻ trong du lịch, thương mại điện tử qua KOC, tiếp thị liên kết và du lịch trải nghiệm xanh. Cơ chế này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ thử nghiệm ý tưởng mà không gặp quá nhiều rào cản từ những quy định chưa phù hợp. ANH ĐẶNG THẾ TRUYỀN, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CAMLAMONLINE, TOP100 DOANH NHÂN TRẺ KHỞI NGHIỆP XUẤT SẮC 2026: Chuyển đổi số phải giải đúng bài toán của doanh nghiệp Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần bắt đầu từ một câu hỏi rất cụ thể: công nghệ sẽ giúp giải quyết khâu nào, giảm chi phí gì, tiết kiệm bao nhiêu thời gian hoặc tạo thêm doanh thu ra sao? Nếu chưa xác định được bài toán, đầu tư công nghệ dễ trở thành phong trào. Tại CamLamOnline, chúng tôi triển khai hoạt động kinh doanh xoài theo một chuỗi liên kết: vùng nguyên liệu, sản xuất, thương mại và du lịch trải nghiệm. Chúng tôi dùng công nghệ kết nối các khâu này bằng dữ liệu thực tế, từ mùa vụ, chất lượng nguyên liệu, sản lượng chế biến đến nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả. Với doanh nghiệp nông sản như CamLamOnline, công nghệ AI còn có thể hỗ trợ quảng bá câu chuyện xoài Cam Lâm đến nhiều nhóm khách hàng, đồng thời kết hợp dữ liệu bán hàng để lựa chọn sản phẩm và kênh phân phối phù hợp. Tuy nhiên, từ thực tế vận hành doanh nghiệp, tôi nhận thấy người trẻ thường nhanh nhạy với công nghệ nhưng còn thiếu kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu cơ bản. Bên cạnh đó, các bạn cần nâng cao khả năng sử dụng AI có trách nhiệm, giao tiếp, làm việc nhóm, cũng như tinh thần học hỏi và thích ứng liên tục. Nhân diễn đàn Thủ tướng đối thoại thanh niên, tôi kiến nghị có chính sách tăng cường kết nối giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và người lao động. Các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số nên giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán cụ thể như quản lý dữ liệu, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, tự động hóa phù hợp quy mô và ứng dụng AI. Cùng đó, có hướng dẫn để doanh nghiệp đo được hiệu quả sau khi triển khai. Bên cạnh đó, cần mở rộng các chương trình đào tạo ngắn hạn gắn với nhu cầu thực tế, để người trẻ được học và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần chủ động dành nguồn lực đào tạo, tạo cơ hội cho lao động trẻ thử nghiệm ý tưởng và cải tiến quy trình. LƯU TRINH - GIA LINH (ghi) 5 n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 GIỚI TRẺ Mở “cao tốc” cho startup đi nhanh, tiến xa Gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới Thủ tướng Chính phủ tại chương trình đối thoại với thanh niên diễn ra ngày 15/10, các nhà khởi nghiệp trẻ kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, vốn và thị trường. Qua đó, mở “cao tốc” giúp startup phát triển nhanh, bền vững. Bạn trẻ TPHCM trải nghiệm sản phẩm công nghệ trong Ngày hội “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” do Thành Đoàn tổ chức tháng 8/2026 ẢNH: NGÔ TÙNG THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: “Nhà nước kiến tạo, nhưng người trẻ cũng phải tự nâng chuẩn: minh bạch sổ sách, làm giá trị thật, dám nghĩ lớn và đi đường dài. Khi Nhà nước tạo điều kiện, doanh nghiệp dốc lòng, thế hệ trẻ không chỉ tự tạo việc làm, mà sẽ cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình rực rỡ”. Anh NGUYỄN VĂN THIÊN VŨ, Tổng Giám đốc Công ty CP Đặc Sản Kinh Đô

6 n Thứ Hai n Ngày 12/10/2026 KHOA GIÁO Xung quanh câu chuyện này, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS Phạm Thị Huyền (Học viện Quản lý Giáo dục) để phân tích toàn diện từ động cơ của các bên, áp lực thi cử, trách nhiệm quản lí cho đến chính sách tiền lương của nhà giáo. GIẢI MÃ Thưa bà, các văn bản quy định hiện nay đều cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình trên lớp. Tuy nhiên, tình trạng giáo viên dùng “quyền lực mềm” vẫn âm thầm diễn ra. Vì sao vẫn chưa thể ngăn chặn sự biến tướng này? Vấn đề cấm dạy thêm - học thêm đã được quy định tại các Thông tư 29, Thông tư 19 và Văn bản hợp nhất 04 của Bộ GD&ĐT. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu phần gốc của vấn đề và phân tích động cơ của từng đối tượng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp Về phía giáo viên, động cơ tốt là mong muốn hỗ trợ những học sinh giỏi hoặc học sinh yếu kém. Động cơ không tốt là muốn tăng thêm thu nhập từ việc dạy thêm. Về phía học sinh, động cơ tốt là học thêm để bản thân tốt hơn, giỏi hơn. Động cơ không tốt là sợ bị cô trù dập hoặc chỉ để làm hài lòng cha mẹ. Về phía phụ huynh, động cơ tốt là mong muốn con tiến bộ, học tập tốt hơn. Động cơ không tốt là cho con đi học để làm hài lòng giáo viên, e ngại giáo viên không quan tâm giúp đỡ con để có kết quả tốt hay học bạ đẹp, cùng một vài yếu tố khác như áp lực thi chuyển cấp. Bản chất vấn đề chúng ta đang trao đổi chính là chiều hướng của những động cơ không tốt. Khi giáo viên dùng quyền lực mềm qua điểm số, sự yêu ghét (thể hiện qua các câu nói như: kiến thức trên lớp chỉ đủ cơ bản, muốn làm bài tốt phải học thêm; dạng bài nâng cao đã hướng dẫn ở lớp học thêm; các em tự cân nhắc chứ cô không bắt buộc...) thì đã thấy rõ nguồn gốc sâu xa. Muốn giải quyết triệt để phải xử lí tận gốc và tác động tới tất cả các đối tượng. Khi chúng ta chỉ tập trung vào một đối tượng là giáo viên và chỉ giải quyết phần ngọn bằng cách cấm theo nguyên lí “quản không được thì cấm” thì rất khó để chấm dứt. Chương trình mới hướng đến giảm tải và tăng năng lực tự học, nhưng phụ huynh phản ánh bài tập và kiểm tra đánh giá vẫn quá nặng, không đi học thêm thì không theo kịp. Điểm nghẽn ở đây là gì, thưa bà? Tôi không kết luận điểm nghẽn là do chương trình chưa thực sự giảm tải hay do phương pháp đánh giá của nhà trường vẫn theo lối mòn truyền thống. Cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. Điểm nghẽn ở đây chính là chưa tìm thấy sự thống nhất, đồng bộ của 3 thành tố tham gia vào quá trình giáo dục: Chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo, và các điều kiện triển khai (đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở hạ tầng…). Chúng ta hướng đến đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực và phẩm chất người học. Quan điểm tiếp cận này rất đúng hướng và xuyên suốt các cấp học. Song nếu chưa thay đổi được cách làm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí để thực hiện chương trình đúng tinh thần đó, hoặc thiếu cơ sở hạ tầng đáp ứng, chúng ta sẽ thấy độ vênh. Lúc đó lại nhìn thấy rõ những hạn chế rồi đi tìm nguyên nhân, thậm chí đổ lỗi. Việc phụ huynh phản ánh bài tập nặng cũng chỉ phản ánh được phần nào nguyên nhân của việc học thêm. HỆ LỤY Chi phí học thêm hiện chiếm 3050% thu nhập của nhiều gia đình đô thị, tạo ra sự bất bình đẳng lớn. Dưới góc nhìn xã hội học giáo dục, bà nhìn nhận thế nào về hệ lụy đối với học sinh? Vấn đề đáng lo ngại nhất không đơn thuần là số giờ học thêm hay số tiền chi trả. Sâu xa hơn, học thêm có thể dần trở thành một cơ chế phân tầng cơ hội giáo dục, đồng thời làm thay đổi cách học sinh hình thành động lực học tập, năng lực tự chủ và quan hệ với việc học. Về bản chất, không phải mọi hoạt động học thêm đều gây hại. Lớp học phù hợp có thể giúp lấp khoảng trống kiến thức, củng cố sự tự tin hoặc phát triển năng khiếu. Rủi ro chỉ xuất hiện khi học thêm kéo dài, mang tính bắt buộc và trên thực tế, bị chi phối bởi nỗi sợ tụt hậu và thay thế những trải nghiệm phát triển thiết yếu khác. Những hệ lụy cụ thể, gồm: Tái sản xuất bất bình đẳng xã hội thông qua giáo dục: Gia đình có điều kiện kinh tế tốt sẽ cho con học thêm nhiều. Tâm lí học sinh bị chi phối bởi thành tích nhờ học thêm: Học sinh có kết quả tốt sẽ tự tin hơn, học sinh kết quả kém sẽ rụt rè, e ngại. Suy giảm khả năng tự học và tính tự chủ, học sinh có xu hướng ỷ lại vào các lớp học thêm. Ảnh hưởng sức khỏe tinh thần và sự phát triển toàn diện: Thời gian học kéo dài khiến trẻ mất đi thời gian dành cho ngủ, vận động thể chất, vui chơi và tương tác xã hội. Mỗi khi có lớp học thêm “chui”, trách nhiệm thường dồn cho giáo viên. Liệu có phải hiệu trưởng không biết giáo viên làm gì ngoài giờ lên lớp hay còn lí do nào khác? Không nên đặt vấn đề theo hướng chỉ có hai khả năng: hiệu trưởng không biết, hoặc giáo viên cố tình vi phạm. Trong thực tế, cần xem xét đồng thời trách nhiệm cá nhân của giáo viên, trách nhiệm quản lí của hiệu trưởng và những hạn chế của cơ chế giám sát. Câu hỏi đáng đặt ra là: Hiệu trưởng có trách nhiệm phải biết đến đâu, có công cụ nào để biết, và phải chịu trách nhiệm thế nào khi vi phạm diễn ra kéo dài trong phạm vi quản lí của mình? Căn cứ quy định hiện hành, giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức, mối quan hệ với chủ thể đăng kí kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia và cập nhật khi có thay đổi. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lí, theo dõi, nhắc nhở và xử lí hoặc kiến nghị xử lí vi phạm theo thẩm quyền. Về mặt pháp lí, không thể xem hoạt động này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quản lí nghề nghiệp. Tuy nhiên, cũng không thể mặc nhiên kết luận hiệu trưởng có lỗi chỉ vì một giáo viên vi phạm, mà cần xem xét người đứng đầu đã thực hiện nghĩa vụ quản lí, tiếp nhận thông tin, kiểm tra và xử lí đến đâu. Hiện nay, thu nhập của nhà giáo đã cải thiện, có phụ cấp ưu đãi nghề. Vì sao dạy thêm trái quy định vẫn diễn ra? Liệu khi xếp lương giáo viên vào thang bảng lương cao nhất thì tình trạng này có chấm dứt? Thu nhập có thể giải thích một phần động cơ kinh tế, nhưng không thể giải thích toàn bộ hiện tượng, càng không thể thay thế cơ chế bảo đảm tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Cần phân biệt rõ, giáo viên dạy thêm để tăng thu nhập khác với giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định. Dạy thêm hợp pháp không đồng nghĩa với vi phạm. Ngược lại, thu nhập cao hơn cũng không tự động loại bỏ hành vi vi phạm. Về chính sách, mức phụ cấp ưu đãi nghề giáo từ 20% đến 80%. Dù vậy, mức hưởng thực tế phụ thuộc vào chức danh, vị trí việc làm, địa bàn và điều kiện cụ thể, nên không thể kết luận mọi giáo viên đều có thu nhập cao hơn rất nhiều ngành nghề khác. Dưới góc nhìn kinh tế học, xã hội học giáo dục và quản lí công, các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này bao gồm: Tăng thu nhập không phải là động cơ duy nhất dẫn đến dạy thêm. Áp lực cạnh tranh giáo dục duy trì nhu cầu dạy thêm ngay cả khi lương tăng. Điều này thể hiện qua cạnh tranh cơ hội học tập (cơ hội có tính chọn lọc cao thúc đẩy phụ huynh đầu tư để nâng vị thế); tâm lí sợ tụt hậu (cho con học vì lo học sinh khác được chuẩn bị tốt hơn); kì vọng thành tích (điểm số được coi là chỉ báo cho tương lai và thành công). Khi dạy thêm trở thành nguồn thu hấp dẫn, động cơ kinh tế vẫn tiếp tục tồn tại. Đạo đức nghề nghiệp và cơ chế thực thi pháp luật là hai yếu tố độc lập với mức lương (dù lương cao nhưng vẫn có thể dạy thêm để tăng thêm thu nhập). Do đó, nếu xếp lương giáo viên vào thang bảng lương cao nhất, chúng ta không thể kì vọng chỉ riêng chính sách này sẽ chấm dứt được tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Xin cảm ơn bà! NGHIÊM HUÊ (Thực hiện) Dù các quy định cấm và siết chặt hoạt động dạy thêm đã được ban hành trong nhiều văn bản, nhưng thực tế tình trạng biến tướng vẫn âm thầm diễn ra. Lương tăng, dạy thêm trái quy định vẫn tiếp diễn “Khi dạy thêm trở thành nguồn thu hấp dẫn, động cơ kinh tế vẫn tiếp tục tồn tại. Đạo đức nghề nghiệp và cơ chế thực thi pháp luật là hai yếu tố độc lập với mức lương (dù lương cao nhưng vẫn có thể dạy thêm để tăng thêm thu nhập). Do đó, nếu xếp lương giáo viên vào thang bảng lương cao nhất, chúng ta không thể kì vọng chỉ riêng chính sách này sẽ chấm dứt được tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định”. TS PHẠM THỊ HUYỀN, Học viện Quản lý Giáo dục Áp lực thi lớp 10 ở các thành phố lớn đang là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến học thêm dạy thêm ẢNH: DUY PHẠM

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