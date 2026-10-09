Báo Tiền Phong số 282

THỨ SÁU 9/10/2026 Số 282 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 6 VIỆT NAM - LÀO KÝ 11 VĂN KIỆN HỢP TÁC Miệt mài tập luyện trước Chung khảo Vật vã học thêm để thi trường chuyên, lớp chọn Đại diện Ngân hàng Nhà nước, Đơn vị tổ chức, nhà tài trợ Kim cương và Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 trong buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN CHUYỆN HÔM NAY Đánh thức nguồn lực XEM TIẾP TRANG 14 n KHÁNH AN Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 không chỉ là bài toán về tốc độ. Đằng sau con số ấy là câu hỏi lớn hơn: làm thế nào biến vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và sức sáng tạo của xã hội thành năng lực sản xuất thực sự? Trao cơ hội để người trẻ biến năng lực thành giá trị Chàng trai biến Đồng Văn thành “Thành phố khiêu vũ” 5 KẾT QUẢ CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 TỪ CHIẾC THẺ ĐẾN CUỘC SỐNG SỐ Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức chuyển thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, khi phương thức thanh toán đã mở rộng từ thẻ vật lý, máy POS sang QR, ứng dụng ngân hàng và nhiều giải pháp số. TRANG 4-5-11 TRANG 2-3

… “Giá trị của Hội nghị thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, chuyển biến trong đời sống nhân dân. Trước khi bế mạc, tôi xin nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu: Thứ nhất, Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của Đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương thông qua các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của Đảng. Trung ương khẳng định tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát triển lý luận từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc thành tựu tiến bộ của nhân loại. Tổng kết phải làm rõ bài học về lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc và tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của Đảng; lý giải cả thành công và hạn chế. Tổng kết phải cung cấp căn cứ lý luận cho quyết sách sắp tới, nhận diện vấn đề mới cần nghiên cứu, giải quyết. Tầm nhìn 2030-2130 đòi hỏi chuẩn bị năng lực, điều kiện phát triển lâu dài, có trách nhiệm đối với các thế hệ sau của đất nước. Đối với Điều lệ Đảng, Trung ương thông qua đề cương nghiên cứu tổng thể và từng nhóm nội dung. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết Cương lĩnh, giữ vững nguyên tắc cơ bản và tính ổn định của Điều lệ; phân biệt bất cập của Điều lệ với hạn chế trong quy định thi hành và tổ chức thực hiện. Không định trước phạm vi, mức độ sửa đổi; chỉ đề xuất nội dung thật sự cần thiết, đủ căn cứ thực tiễn và thuộc phạm vi Điều lệ. Thẩm quyền sửa đổi Điều lệ thuộc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Các cơ quan chủ trì phải triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; huy động trí tuệ của các nhà lý luận, nhà khoa học, cán bộ thực tiễn, phục vụ chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV và các quyết định chiến lược của Đảng. Thứ hai, Trung ương đã quyết định những chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng và hệ thống chính trị. Trung ương thông qua Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Trung ương khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế trong tự kiểm tra, sửa chữa khuyết điểm, kiểm soát quyền lực và thực hiện trách nhiệm. Xây dựng Đảng phải toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ nhân dân. Sự trong sạch, vững mạnh phải thể hiện ở kết quả công việc, sự liêm chính của cán bộ và niềm tin của nhân dân. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải làm cho tổ chức đảng vững mạnh, cán bộ trưởng thành, lãnh đạo và giải quyết công việc tốt hơn. Lấy xây dựng làm nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; kiên quyết phòng ngừa, xử lý vi phạm, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật. Cấp ủy, tổ chức đảng phải phát huy dân chủ để cán bộ, đảng viên nói thẳng, nói có trách nhiệm; người đứng đầu phải cầu thị, chịu nghe ý kiến khác với mình. Không để nể nang, né tránh làm khuyết điểm kéo dài, vi phạm tái diễn; phải khắc phục cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy, người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này. Giữ nghiêm kỷ cương, tạo môi trường liêm chính để cán bộ yên tâm giải quyết việc khó vì lợi ích chung. Giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Trung ương thông qua Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, phù hợp mô hình tổ chức mới. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền, quy trình trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Kỷ luật phải nghiêm minh, công tâm. Nghị quyết và Quy định mới phải củng cố sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Cấp ủy phải tự kiểm tra từ phản ánh của nhân dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng. Lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết; vấn đề chưa thể tiếp thu thì phải giải thích rõ. Phải kiểm tra việc thực hiện cam kết với Nhân dân, xem xét những bất cập được chỉ ra để sửa cách làm, hoàn thiện chính sách. Thứ ba, Trung ương xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả. Trung ương thông qua Nghị quyết mới về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Sự lãnh đạo toàn diện phải phát huy chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, thực hiện thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Phải nâng cao chất lượng từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, thực hiện, kiểm tra và điều chỉnh. Dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm nguy cơ. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Phải khắc phục bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về việc thuộc thẩm quyền. Cơ quan nhà nước chủ động thể chế hóa, quản lý, điều hành theo Hiến pháp, pháp luật. Không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, không buông lỏng kiểm tra, giám sát, không thêm tầng nấc xử lý công việc. Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và chịu trách nhiệm. Đường lối của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách đúng tinh thần, thống nhất và khả thi. Trách nhiệm không dừng ở ban hành văn bản. Cơ quan chủ trì phải theo dõi thi hành, xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, kiến nghị sửa quy định không còn phù hợp. Khi chính sách không đạt mục tiêu, phải xem xét cả chất lượng tham mưu, thiết kế chính sách và trách nhiệm thực hiện. Phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giao nhiệm vụ cho cơ sở phải đi cùng thẩm quyền, nhân lực, nguồn lực. Cấp tỉnh phải bố trí, đào tạo cán bộ, bảo đảm điều kiện cho cấp xã; các cơ quan Trung ương phải xử lý kịp thời vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. Khi công việc ách tắc, phải xem xét trách nhiệm cả cấp thực hiện và cấp giao việc. Phân định rõ thẩm quyền tập thể, trách nhiệm cá nhân, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không dùng trách nhiệm tập thể che lấp trách nhiệm cá nhân; cá nhân không quyết định thay tập thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lề lối làm việc của 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tiền Phong xin trân trọng trích đăng phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN 5 kết quả chính của Hội nghị Trung ương 4 Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bước sang ngày làm việc thứ tư tại Hội trường. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: (1) Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. (2) Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (3) Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong ngày 7/10. Buổi chiều, Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. *Chiều 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Bế mạc Hội nghị Trung ương

3 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 THỜI SỰ cấp ủy, cơ quan lãnh đạo. Giảm hội họp, báo cáo trùng lặp; dùng chung thông tin đã kiểm chứng, dành thời gian cho cơ sở và giải quyết công việc. Chuyển đổi số phải giúp công việc thông suốt, không phát sinh thêm thủ tục. Thứ tư, Trung ương đã quyết định đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 26, Trung ương thông qua Nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời thông qua Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Nhiệm vụ chiến lược của đất nước là căn cứ lựa chọn, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ. Nghị quyết xác định 3 đột phá: đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn, đào tạo, bố trí; dùng kết quả đánh giá để lựa chọn, sàng lọc, bảo đảm kế thừa qua các nhiệm kỳ. Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc; đánh giá kết quả phải xét độ khó của nhiệm vụ, điều kiện thực hiện và giá trị lâu dài. Thành tích không bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Người đánh giá, giới thiệu, bố trí cán bộ chịu trách nhiệm về quyết định giới thiệu của mình. Giao trọng trách cho người làm tốt; đào tạo, rèn luyện cán bộ có triển vọng; thay thế người không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cán bộ cấp chiến lược phải biết dự báo, lựa chọn ưu tiên, quy tụ đội ngũ, xử lý vấn đề liên ngành, liên vùng; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân. Mở rộng nguồn từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ. Chuẩn bị nguồn kế cận nhiều lớp; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học, kỹ thuật; phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia chuyên sâu. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công việc, đội ngũ kế cận và năng lực tổ chức. Phải phân biệt hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, thiếu trách nhiệm với hạn chế năng lực và rủi ro khách quan khi đổi mới vì lợi ích chung. Bảo vệ cán bộ phải có căn cứ, kịp thời, đi đôi với giải trình, khắc phục hậu quả; không lợi dụng để bao che sai phạm. Chiến lược nhân tài đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, bảo đảm nguồn lực; giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế; gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp. Lấy phát hiện, đào tạo nhân tài trong nước làm nền tảng lâu dài. Cơ quan sử dụng phải giao việc xứng tầm, tạo điều kiện làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ, chuyển giao tri thức; ghi nhận, đãi ngộ công bằng giữa người được thu hút và người đang cống hiến. Tôn trọng chuyên môn, chấp nhận rủi ro nghiên cứu có kiểm soát. Thứ năm, Trung ương đã thống nhất mục tiêu phát triển, chủ trương ngân sách và phát huy nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá”… -------------- *Tít do Tiền Phong đặt Tại hội đàm, Thủ tướng Saleumxay Kommasith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, thể hiện sự tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thủy chung, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. ƯU TIÊN CAO NHẤT TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ song phương thời gian qua; tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột của quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; quản lý và bảo vệ biên giới; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng. Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế; khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Huaphan và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường, với tổng trị giá 2 triệu USD. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác như khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng… Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2027” để kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (18/7/1977). Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Saleumxay Kommasith tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao PhrayaMekong (ACMECS), Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) tại Việt Nam tháng 11 năm nay. 11 VĂN KIỆN HỢP TÁC QUAN TRỌNG Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến Lễ trao 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, tài chính, năng lượng, giáo dục và đào tạo, dân tộc, tôn giáo và hợp tác giữa các địa phương hai nước; cùng dự Lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân và Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Các văn kiện hợp tác gồm Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án tuyến đường hữu nghị Lào - Việt Nam; Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trong lĩnh vực tài chính; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt. Các văn kiện hợp tác khác bao gồm Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hạ tầng cung ứng xăng dầu; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane, giai đoạn 2026-2030; Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 20262030; Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026-2030. BÌNH GIANG Việt Nam-Lào ký 11 văn kiện hợp tác Chiều 8/10, tại Phủ Thủ tướng Lào ở Thủ đô Vientiane, sau khi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao 11 văn kiện hợp tác quan trọng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith ẢNH: TTXVN Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế Tiểu vùng Mekong và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

TỪ CHIẾC THẺ ĐẾN HỆ SINH THÁI THANH TOÁN SỐ Trả lời câu hỏi của báo chí về việc đổi tên chương trình, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, cho biết sau 5 mùa tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, việc đổi tên không đơn thuần là thay đổi tên gọi mà phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán Việt Nam. Trong 5 năm qua, Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần đưa thanh toán thẻ đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, hệ sinh thái thanh toán hiện nay đã vượt xa phạm vi của chiếc thẻ truyền thống. Người dân có thể thanh toán bằng mã QR, điện thoại di động, Mobile Banking, ví điện tử, thanh toán không tiếp xúc, sinh trắc học và nhiều phương thức số khác. Vì vậy, tên gọi mới phản ánh đầy đủ hơn diện mạo và xu hướng phát triển của hệ sinh thái này. Theo ông Sưởng, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 là bước chuyển từ một chương trình tập trung vào một phương thức sang hoạt động hướng tới toàn bộ hệ sinh thái thanh toán số. “Thanh toán số không còn là một công nghệ riêng biệt hay một lựa chọn bổ sung, mà đang trở thành một phần thiết yếu của đời sống số”, ông nói. Một điểm mở rộng khác của chương trình năm nay là hướng mạnh hơn tới thế hệ người dùng số. Theo ông Sưởng, sự xuất hiện của Đại sứ chương trình cùng format sân khấu trẻ trung, gần gũi sẽ giúp những câu chuyện về thanh toán số, bảo mật và công nghệ tiếp cận người trẻ bằng cách dễ hiểu, tự nhiên hơn. “Chúng tôi không muốn nói với giới trẻ về công nghệ theo cách quá hàn lâm. Ngược lại, mục tiêu là để các bạn trẻ có thể trực tiếp trải nghiệm, tương tác và nhìn thấy công nghệ gắn với chính đời sống của mình như thế nào”, ông nói. Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình bước sang hành trình mới, nhưng vẫn kế thừa những giá trị đã được xây dựng trong những năm qua. 4 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 Ngày 8/10 tại Hà Nội, báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Tham dự chương trình có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các cơ quan, tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp và đối tác đồng hành. Về phía Ban Tổ chức có nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong và ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, đồng Trưởng Ban Tổ chức. TỪ NGÀY THẺ VIỆT NAM ĐẾN NGÀY THANH TOÁN SỐ Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá cao việc báo Tiền Phong và NAPAS chuyển đổi chương trình từ “Ngày Thẻ Việt Nam” thành “Ngày Thanh toán số Việt Nam”. Theo ông Tuấn, sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam đã góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, phổ cập kiến thức tài chính cơ bản và tạo ra một thế hệ khách hàng trẻ quen thuộc với các tiện ích của thẻ ngân hàng. Đây là những nền móng cho quá trình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với chuyển đổi số, phương thức thanh toán cũng thay đổi nhanh chóng. Từ thẻ vật lý, người dùng ngày càng tiếp cận nhiều hơn với QR, thanh toán qua điện thoại di động và các dịch vụ ngân hàng số. Việc đổi tên chương trình, theo ông Tuấn, phản ánh sự chuyển dịch của thị trường từ thanh toán bằng thẻ sang một hệ sinh thái đa dạng hơn, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm. “Năm 2026 là một giai đoạn mới của thị trường thanh toán số”, ông Tuấn nói, cho rằng thanh toán không còn chỉ dừng ở việc thay đổi thói quen mà chuyển sang tối ưu hóa trải nghiệm và hướng tới phát triển bền vững. Chủ đề “Chạm số - Sống xanh” cũng thể hiện định hướng này khi thanh toán số ngày càng được tích hợp vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công, giao thông. Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, giao dịch qua internet, điện thoại di động, đặc biệt là QR, tiếp tục tăng trưởng cao. Thanh toán số đã đi từ siêu thị, trung tâm thương mại tới chợ dân sinh, các điểm kinh doanh nhỏ. Cùng với tốc độ phát triển, an toàn và bảo mật tiếp tục là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Việc kết nối dữ liệu dân cư, làm sạch dữ liệu và triển khai đối chiếu sinh trắc học cho hàng trăm triệu hồ sơ khách hàng được thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người sử dụng. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các dịch vụ thanh toán hiện đại và tăng cường hợp tác công - tư. 5 NĂM MỞ RỘNG NHỮNG ĐIỂM CHẠM THANH TOÁN Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2020, trong bối cảnh COVID-19, báo Tiền Phong và NAPAS, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, khởi xướng Ngày Thẻ Việt Nam. Mục tiêu khi đó là phổ cập các phương thức thanh toán an toàn, thuận tiện, đặc biệt là công nghệ một chạm, đến đông đảo người dân, nhất là giới trẻ. Sau 5 mùa, chương trình đã trở thành một hoạt động có độ lan tỏa trong cộng đồng. Theo Ban Tổ chức, chương trình thu hút hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, hơn 10 triệu lượt người tham gia trực tiếp và tiếp cận trên mạng xã hội, hơn 1.000 bài viết trên báo chí. Chương trình có hơn 150 nhà tài trợ, hơn 500 gian hàng tương tác, trải nghiệm công nghệ thanh toán và hơn 40 đối tác chiến lược. Tuy nhiên, theo ông Sưởng, giá trị của 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam không chỉ nằm ở những con số. Hàng trăm nghìn phần quà, ưu đãi thanh toán được triển khai qua Sóng Festival, các tọa đàm, chương trình dành cho sinh viên. Chương trình cũng đóng góp Từ chiếc thẻ đến cuộc sống số Thanh toán số mở rộng, an toàn đặt lên trước Sau 5 mùa tổ chức, Ngày Thẻ Việt Nam chính thức chuyển thành Ngày Thanh toán số Việt Nam, khi phương thức thanh toán đã mở rộng từ thẻ vật lý, máy POS sang QR, ứng dụng ngân hàng và nhiều giải pháp số. Chương trình năm 2026 với chủ đề “Chạm số - Sống xanh” hướng tới một hệ sinh thái rộng hơn, an toàn hơn và gắn với nhiều mặt của đời sống. Tại họp báo Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 ngày 8/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước, NAPAS, Vietcombank và Đại sứ chương trình chia sẻ nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán số theo hướng an toàn, thuận tiện, mở rộng tới nhiều tầng lớp người dân và từng bước hình thành lối sống số xanh. Họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Đại diện Ngân hàng Nhà nước, NAPAS, Vietcombank và Đại sứ chương trình trả lời câu hỏi của báo chí ẢNH: DƯƠNG TRIỀU NGÀY THANH TOÁN SỐ VIỆT NAM 2026:

Theo bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ là cơ hội để ngân hàng giới thiệu sản phẩm, đặc quyền mà còn tạo không gian tiếp cận, lắng nghe và đồng hành cùng thế hệ trẻ. Bà Nhung cho rằng sự tham gia của các nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích cùng những hoạt động trải nghiệm thực tế có thể tạo sự hào hứng, đồng thời khơi dậy khả năng sáng tạo, kỹ năng và những giá trị tích cực trong đời sống. “Hiểu được suy nghĩ, lối sống và sự lựa chọn của người trẻ hiện nay không chỉ là sứ mệnh của ban tổ chức mà còn là trách nhiệm của các tổ chức tài chính”, bà Nhung nói. Theo đại diện Vietcombank, khoảng 50% khách hàng cá nhân của ngân hàng hiện là người dưới 30 tuổi. Đây là nhóm có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, đồng thời có cách tiêu dùng, tiết kiệm và trải nghiệm dịch vụ khác với các thế hệ trước. Vì vậy, theo bà Nhung, sản phẩm dành cho nhóm này trước hết phải bảo đảm sự tiện lợi, khả năng tự động hóa và trải nghiệm đơn giản. Nền tảng công nghệ cần đủ tốt để khách hàng có thể thực hiện nhiều nhu cầu ngay trên điện thoại, hạn chế việc phải di chuyển. Cùng với mở rộng các điểm bán và điểm chấp nhận thanh toán, Vietcombank hướng tới những địa điểm mang lại nhiều trải nghiệm thực tế hơn, đưa dịch vụ và thông tin đến gần người sử dụng, từ nhu cầu đi lại, mua sắm đến các hoạt động thường ngày. NGƯỜI TRẺ DẪN DẮT XU HƯỚNG THANH TOÁN Bà Nhung cho rằng xu hướng tiêu dùng của thế hệ trẻ ngày càng đa dạng, đòi hỏi ngân hàng không chỉ cung cấp giải pháp thanh toán mà còn liên tục cải thiện sản phẩm tín dụng, dịch vụ tài chính và phương thức tiếp cận. “Chúng tôi cũng phải thay đổi cách tiếp cận, lựa chọn những kênh truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin phù hợp để các bạn trẻ biết đến các giải pháp của ngân hàng”, bà Nhung cho biết. Theo đại diện Vietcombank, người trẻ sẽ có vai trò ngày càng lớn trong việc dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và thanh toán. Những lựa chọn trong đời sống hằng ngày, từ phương tiện di chuyển đến cách thức mua sắm, không chỉ liên quan đến chi phí mà còn góp phần hình thành nhận thức về tiêu dùng bền vững. “Cùng một nhu cầu di chuyển, việc lựa chọn phương tiện khác nhau cũng tạo ra những trải nghiệm và chi phí khác nhau. Thông qua những trải nghiệm như vậy, người trẻ sẽ dần hình thành nhận thức về tiêu dùng và lựa chọn bền vững hơn”, bà Nhung nói. Từ góc nhìn này, thanh toán số không chỉ là câu chuyện tiện lợi hay thay thế tiền mặt. Khi được tích hợp vào các hoạt động thường ngày, những “điểm chạm” số có thể trở thành một phần trong cách người trẻ mua sắm, đi lại, sử dụng dịch vụ và đưa ra lựa chọn tiêu dùng. Với Vietcombank, hướng tới khách hàng trẻ vì thế được xác định là một định hướng dài hạn, thay vì đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính. NGỌC MAI - VIỆT LINH hơn 1 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện và trao tặng 5 phòng máy tính cho học sinh vùng khó khăn. Từ những kết quả đó, chương trình bước sang một giai đoạn mới. Theo ông Sưởng, khi công nghệ ngày càng hiện diện trong đời sống, mục tiêu đặt ra không chỉ là thúc đẩy một phương thức thanh toán mà còn tạo ra những trải nghiệm thiết thực, để công nghệ phục vụ con người. “Công nghệ phải phục vụ con người và không ai bị bỏ lại phía sau” là một trong những thông điệp được Ban Tổ chức nhấn mạnh. TỪ THẺ, QR ĐẾN THANH TOÁN KHÔNG BIÊN GIỚI Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT NAPAS, hành trình 5 năm cũng phản ánh khá rõ sự thay đổi của thị trường. Năm 2020, thẻ, máy POS, giao dịch trực tuyến và thanh toán dịch vụ công trực tuyến là những phương thức được người dân quan tâm. Giai đoạn 2021-2022, VietQR được ra mắt, cùng với sự phát triển của eKYC. Đến cuối năm 2022, có hơn 11,9 triệu tài khoản thanh toán mở qua eKYC đang hoạt động. Năm 2023, QR tiếp tục mở rộng tại cửa hàng, quán ăn, chợ và các điểm bán nhỏ. Thanh toán QR đạt khoảng 262,87 triệu giao dịch, với giá trị khoảng 191,93 nghìn tỷ đồng. Năm 2024, hạ tầng thanh toán QR xuyên biên giới được mở rộng với một số quốc gia ASEAN, trong 11 tháng đầu năm, số lượng giao dịch QR tăng 106,68% so với cùng kỳ. Đến năm 2025, xác thực sinh trắc học được triển khai nhằm tăng cường bảo mật giao dịch điện tử. Từ thẻ vật lý, người dùng hiện có thêm thẻ chip không tiếp xúc, thẻ được số hóa trên điện thoại, đồng hồ thông minh với NAPAS Tap and Pay hoặc Apple Pay và thanh toán qua QR. Theo ông Hưng, thanh toán số giờ đây không chỉ là câu chuyện của một giao dịch. Các phương thức thanh toán ngày càng được kết nối với giao thông, học tập, ăn uống, dịch vụ công và những nhu cầu khác trong đời sống. Với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thanh toán số còn hỗ trợ quản lý dòng tiền và đối soát. Trong khi đó, kết nối thanh toán xuyên biên giới mở thêm cơ hội để doanh nghiệp và hộ kinh doanh phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Hưng, mở rộng kết nối phải đi cùng bảo vệ dữ liệu, phòng ngừa gian lận và giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng. VIỆT LINH - NGỌC MAI 5 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 KINH TẾ Vietcombank tìm cách “chạm” gần hơn khách hàng trẻ Đồng hành cùng Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Vietcombank xác định khách hàng trẻ là một trong những nhóm trọng tâm trong quá trình phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán số. Điều chương trình hướng tới không chỉ là giới thiệu thêm một phương thức thanh toán mà còn góp phần hình thành thói quen giao dịch an toàn, văn minh và bền vững. Chuyển đổi số, theo ông Sưởng, bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, trong đó có cách mỗi người thanh toán một món hàng. AN TOÀN DỮ LIỆU, MỞ RỘNG ĐIỂM CHẠM THANH TOÁN Về bài toán cân bằng giữa thuận tiện, bảo mật và quyền riêng tư trong thanh toán số, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho rằng đây là một trong những bài toán đánh đổi điển hình của kỷ nguyên số. Khi các ngân hàng nâng cao hàng rào bảo vệ bằng sinh trắc học, yêu cầu quản trị dữ liệu cũng tăng lên. Theo ông Tuấn, dữ liệu sinh trắc học phải được coi là dữ liệu nhân thân đặc biệt nhạy cảm và việc bảo vệ phải được đặt ở mức độ an ninh cao nhất. “Chúng tôi tiếp cận theo nguyên tắc: Phòng ngừa trước, phát hiện sớm, phản ứng nhanh”, ông Tuấn nói. Một yêu cầu quan trọng là các tổ chức tín dụng không lưu trữ dữ liệu sinh trắc học gốc của khách hàng dưới dạng hình ảnh hay vân tay thô mà phải mã hóa thành các chuỗi ký tự theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06, từng bước kết nối trực tiếp hệ thống của các ngân hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ chế này cho phép đối chiếu thông tin trực tiếp qua hệ thống của Bộ Công an. Ngân hàng chỉ nhận kết quả “trùng khớp” hoặc “không trùng khớp”, thay vì phải tự thu thập và lưu trữ một kho dữ liệu lớn. Theo ông Tuấn, giải pháp này vừa nâng cao khả năng xác thực khách hàng, vừa giảm nguy cơ dữ liệu nhạy cảm bị thu thập, lưu trữ không cần thiết. Tuy nhiên, khách hàng cũng là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an toàn thanh toán số. Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hình thức gian lận, lừa đảo để người dân hiểu rõ quyền lợi và chủ động bảo vệ mình. “Khách hàng tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc có yêu cầu quyền truy cập camera, micro”, ông Tuấn khuyến cáo. Bên cạnh an toàn, mở rộng khả năng tiếp cận thanh toán số tới vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia giai đoạn 2026-2030. Không chỉ mở rộng trong nước, thanh toán số của Việt Nam đang từng bước kết nối với hệ thống thanh toán của các quốc gia trong khu vực và châu Á. Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS những năm qua đã tích cực tăng cường hợp tác quốc tế để triển khai thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Đến nay, NAPAS đã hoàn tất kết nối thanh toán với 6 quốc gia gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc. Trong đó, với Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc, NAPAS đã hoàn tất kết nối hai chiều. Người dân Việt Nam có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc để quét mã QR khi đi nước ngoài, trong khi du khách quốc tế cũng có thể sử dụng phương thức tương tự khi đến Việt Nam. Các số liệu 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng này đang tăng trưởng mạnh. Tại ba thị trường Thái Lan, Lào và Campuchia, số lượng và giá trị giao dịch của du khách ba nước thanh toán tại Việt Nam qua QR xuyên biên giới tăng 11 lần so với cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, số lượng giao dịch của người Việt Nam tại Thái Lan, Lào và Campuchia tăng 5 lần, trong khi giá trị giao dịch tăng 4 lần. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực sau khi NAPAS lần lượt kết nối với các nền tảng thanh toán lớn. NGỌC MAI - VIỆT LINH Khởi động chuỗi hoạt động Tại họp báo, Ban Tổ chức công bố Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Bên cạnh công bố Đại sứ, chuỗi hoạt động Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 cũng được khởi động. Ngày 12/10, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” diễn ra tại Học viện Ngân hàng với 1.500 sinh viên. Nội dung tập trung vào quản lý tài chính và thanh toán an toàn. Ngày 14/10, hội thảo “Kết nối Thông minh - Kiến tạo Hệ sinh thái số” diễn ra với sự tham gia của các cơ quan quản lý, ngân hàng và chuyên gia. Hai nội dung trọng tâm gồm phát triển hệ sinh thái thanh toán số; kết nối không biên giới và bảo vệ người sử dụng. Sóng Festival diễn ra ngày 24-25/10 tại Không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại địa điểm này. Sự kiện có các hoạt động OCOP Hà Nội, Đại nhạc hội và fashion show “Chạm 2”, các cuộc thi sáng tạo “Bắt sóng đam mê”. Theo Ban Tổ chức, chương trình có 10.000 phần quà trải nghiệm, trong đó có 5.000 phần quà tiền mặt, cùng hàng trăm nghìn ưu đãi trực tiếp từ các ngân hàng đối tác. Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank ẢNH: NHƯ Ý

6 n Thứ Sáu n Ngày 9/10/2026 GIỚI TRẺ ANH TRẦN QUỐC KHÁNH, NGHIÊN CỨU SINH TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE: Xây dựng Trung tâm Điện toán chia sẻ Từ góc độ một người làm nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tôi nhận thấy điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở độ trễ giữa đặc thù của nghiên cứu công nghệ và các khuôn khổ quản lý hiện hành. Với nghiên cứu công nghệ lõi, thử nghiệm và đúc kết từ những sai số là một phần tất yếu của chu trình phát triển khoa học. Vì vậy, chúng ta cần một hành lang đánh giá linh hoạt hơn. Khi những phép thử chưa đạt kết quả cuối cùng nhưng vẫn được xem xét, ghi nhận là một bước tiến về mặt tri thức. Khi cơ chế quản lý tài chính, hành chính đồng hành với đặc thù này, các nhà khoa học trẻ sẽ có thêm điểm tựa để mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, giải quyết những bài toán tiên phong. Một điểm nghẽn khác là khoảng cách từ dữ liệu thô đến dữ liệu sẵn sàng cho AI. Chính phủ đã nỗ lực xây dựng những hạ tầng nền tảng như Cổng dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành các mô hình AI thực tiễn, chúng ta cần một hệ sinh thái dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và chia sẻ linh hoạt qua các giao thức mở. Đi cùng với đó là hạ tầng điện toán đủ lớn và tập trung để các nhóm nghiên cứu có thể tận dụng thay vì đầu tư phân tán. Từ thực tế đó, tôi mong muốn có cơ chế quản lý linh hoạt và chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Các quỹ đổi mới sáng tạo cần đánh giá hiệu quả không chỉ bằng sản phẩm cuối cùng mà cả sự nghiêm túc trong quy trình khoa học và giá trị tri thức rút ra. Việc tinh giản thủ tục hành chính sẽ giúp tốc độ nghiên cứu trong nước bắt nhịp với sự thay đổi từng ngày của công nghệ thế giới. Tôi cũng mong muốn nâng cấp Cổng dữ liệu quốc gia và xây dựng Trung tâm Điện toán chia sẻ, để các viện, trường có thể đăng ký sử dụng chung năng lực tính toán từ một trung tâm siêu máy tính quốc gia. Đồng thời, cần thúc đẩy các cơ quan minh bạch, đóng gói dữ liệu số ở định dạng chuẩn để cộng đồng nghiên cứu có thể khai thác an toàn. Một điều quan trọng nữa là thắt chặt mối liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo và bảo chứng; doanh nghiệp mang đến bài toán thực tiễn và nguồn lực thương mại; nhà khoa học giải đáp bằng công nghệ lõi. Việc Chính phủ hoặc các tập đoàn lớn trực tiếp đặt hàng những thách thức cụ thể sẽ giúp nghiên cứu sinh không còn bị lạc lối giữa phòng thí nghiệm và thị trường. Tôi và các bạn trẻ rất tin tưởng, ủng hộ những nỗ lực và chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới. Với sự đoàn kết và tập trung nguồn lực, tôi tin sẽ có ngày càng nhiều thành tựu mới đóng góp cho đất nước và cộng đồng. BẠN NGUYỄN SONG THIÊN LONG, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG TPHCM, “SINH VIÊN 5 TỐT” TIÊU BIỂU CẤP TRUNG ƯƠNG: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ nghiên cứu khoa học Hiện tôi là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 công trình nghiên cứu, chủ yếu về AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, truy xuất thông tin và các hệ thống thông minh. Trong đó, nhiều công trình được chấp nhận trên các tạp chí uy tín quốc tế Q1. Gia đình tôi còn nhiều khó khăn về kinh tế. Dù đã nghỉ hưu, mẹ vẫn tiếp tục làm thêm để có thêm thu nhập, hỗ trợ tôi trên con đường học tập. Vì vậy, tôi càng trân trọng những cơ hội được trao và luôn cố gắng hướng nghiên cứu đến những bài toán thiết thực của Việt Nam. Quá trình nghiên cứu khoa học, tôi nhận thấy điểm nghẽn lớn nhất là thiếu một con đường vào nghiên cứu đủ rõ. Nhiều bạn có năng lực nhưng không biết tìm người hướng dẫn ở đâu, bắt đầu từ đề tài nào hay làm sao biến một ý tưởng thành công trình nghiêm túc. Với AI và các công nghệ mũi nhọn, khó khăn còn nằm ở tài nguyên tính toán, dữ liệu và kinh phí nghiên cứu. Nhiều kết quả tốt cũng dừng ở bài báo vì thiếu đối tác và môi trường để thử nghiệm, triển khai trong thực tế. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các rào cản này càng lớn hơn. Tôi rất trân trọng việc Đảng và Nhà nước ngày càng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài trẻ là những động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Từ trải nghiệm của mình, tôi mong Chính phủ có thể xây dựng một hệ sinh thái liên tục cho người trẻ, từ phát hiện sớm, có người hướng dẫn, được trao từ tài nguyên đến thử nghiệm và chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm. Điều quan trọng, cần có cơ chế kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các cơ quan nhà nước để những kết quả có tiềm năng được thử nghiệm, chuyển giao thành sản phẩm, giải pháp phục vụ thực tiễn. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có thêm các chương trình học bổng, tài trợ nghiên cứu và cơ hội tiếp cận nguồn lực cho những sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phát huy tiềm năng của mình. BẠN NGUYỄN TẤN HƯNG, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH YERSIN ĐÀ LẠT: Hãy trao cho người trẻ cơ hội được làm thật Là một sinh viên, điều tôi quan tâm không chỉ câu chuyện ra trường có tìm được việc hay không, mà còn cơ hội để người trẻ bắt đầu hành trình nghề nghiệp và chứng minh năng lực. Quá trình học tập và tìm kiếm việc làm, tôi nhận ra sinh viên hiện nay có nhiều cơ hội hơn trước, nhưng để biến cơ hội thành một công việc phù hợp lại không hề đơn giản. Nhiều bạn được trang bị kiến thức chuyên môn, tích cực tham gia hoạt động, cuộc thi, nghiên cứu hay các dự án cá nhân, nhưng khi bước vào tuyển dụng vẫn thường gặp một yêu cầu rất quen thuộc: Phải có kinh nghiệm. Nhưng với một sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc vừa rời khỏi giảng đường, kinh nghiệm ấy đến từ đâu nếu chúng tôi chưa có cơ hội được làm việc thực tế? Theo tôi, vấn đề không hoàn toàn nằm ở việc sinh viên thiếu năng lực, mà còn nằm ở khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động. Nhà trường đào tạo kiến thức, doanh nghiệp cần một người có thể bắt tay vào công việc, còn sinh viên đứng ở giữa và phải tự tìm cách thu hẹp khoảng cách đó. Từ thực tế đó, tôi mong các chương trình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp mở rộng chuyên sâu thực chất hơn. Trong đó, sinh viên được tham gia dự án của doanh nghiệp, được giải quyết những bài toán thực tế và được đánh giá bằng chính năng lực làm việc của mình. Tôi cũng mong có một hệ thống thông tin nghề nghiệp dành cho thanh niên được xây dựng bài bản hơn, từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đến xu hướng ngành nghề, kỹ năng cần thiết… Đặc biệt, khi AI và chuyển đổi số đang làm thay đổi rất nhanh cách chúng ta học tập và làm việc, người trẻ càng cần được chuẩn bị khả năng thích ứng. Chúng ta cần tư duy học hỏi liên tục, khả năng làm việc với công nghệ, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng tự tạo ra giá trị trong một thị trường lao động luôn thay đổi. Tôi tin rằng người trẻ Việt Nam không thiếu khát vọng. Chúng tôi cần một cánh cửa đủ rộng để bước vào và một môi trường đủ tốt để trưởng thành. Điều tôi mong muốn gửi đến chương trình đối thoại với Thủ tướng là: Hãy trao cho người trẻ nhiều cơ hội được làm thật, được thử sức thật và được trưởng thành từ công việc thật. Khi người trẻ có việc làm phù hợp, có môi trường để phát triển và có niềm tin vào con đường mình đang đi, đó không chỉ là câu chuyện giải quyết việc làm, mà còn là cách chúng ta đầu tư cho sức bật của nền kinh tế và tương lai của đất nước. ANH KHOA (ghi) Bạn trẻ Đà Nẵng trải nghiệm ứng dụng công nghệ mới vì cộng đồng tại triển lãm sản phẩm chuyển đổi số năm 2026 ẢNH: GIANG THANH Trước thềm cuộc gặp mặt, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên ngày 15/10 về chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước đã chia sẻ những “điểm nghẽn” từ thực tế học tập, nghiên cứu, việc làm và hiến kế để mở rộng cơ hội phát triển. Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 15/10, tại Hà Nội. Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật. Trao cơ hội để người trẻ biến năng lực thành giá trị THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

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