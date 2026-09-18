Báo Tiền Phong số 261

THỨ SÁU 18/9/2026 Số 261 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 14 TRANG 7 BẢN SẮC ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM TRANG 15 TRANG 4-5 TRANG 6 Phía sau con số sinh viên bị buộc thôi học Cô gái “lập trình” lại số phận trên xe lăn TRANG 8-9 Khi không gian đô thị thuộc về cộng đồng DOANH NGHIỆP ĐƯA THIẾT BỊ Y TẾ VÀO BỆNH VIỆN: Phải qua những “cửa” nào? Nước ngập sâu trên tuyến Tố Hữu làm giao thông tê liệt cục bộ, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau chôn chân trong giờ sáng 17/9 ẢNH: CTV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu sáng 17/9 ẢNH: TTXVN TRANG 2-3 CHUẨN BỊ CHO ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG THẾ KỶ TIẾP THEO CHUYỆN HÔM NAY Thành phố sau cơn mưa XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Những ngày qua, Hà Nội thức dậy trong một màu xám đặc quánh. Mưa đổ xuống nhiều tuyến phố, nước dâng lên từ những vùng trũng, những con đường quen thuộc bỗng trở thành những dòng sông nhỏ. ADOU MINH, KHOA NGÔ SẼ LÊN TUYỂN VIỆT NAM? Lực lượng công nhân thoát nước ứng trực khơi thông ga thu, phối hợp kích hoạt tối đa các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống ẢNH: CTV THOÁT NƯỚC HÀ NỘI: NHIỀU THÁCH THỨC

2 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 THỜI SỰ Sáng 17/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo. NHẬN RÕ THỜI CƠ, NGUY CƠ VÀ NĂNG LỰC CẦN CHUẨN BỊ Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về hai đề cương chi tiết: Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc ta. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Trách nhiệm của chúng ta là làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Biến đổi công nghệ, dân số, môi trường, quan hệ quốc tế đặt ra nhiều vấn đề vượt ngoài kinh nghiệm đã có. Tổng kết phải giúp Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển. Hai cuộc tổng kết cùng phục vụ hoạch định đường lối, chuẩn bị Văn kiện Đại hội XV của Đảng và luận cứ xây dựng Cương lĩnh mới. Báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và bài học xuyên suốt. Báo cáo 40 năm đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình hiện thực hóa Cương lĩnh, làm sáng rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội, con đường và bước đi phù hợp với Việt Nam. Hai báo cáo cần bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ, đồng thời cũng phải rõ về những đóng góp riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh dân tộc, vượt qua những bước ngoặt, thử thách hiểm nghèo; đồng thời phân tích thẳng thắn hạn chế, khuyết điểm, những cơ hội chưa tận dụng được. Qua đó, làm rõ năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng, mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách chủ thể sáng tạo lịch sử; phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, một thế kỷ lãnh đạo cách mạng kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Trách nhiệm của chúng ta là làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu sáng 17/9 ẢNH: TTXVN Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo thông tin, ngày 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất, từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/ 41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo. Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản,... Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định. Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Về tổ chức thực hiện và hoàn thiện Đề án trình Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Cơ quan Thường trực và Tổ Biên tập hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình; làm rõ nội dung chỉnh sửa, vấn đề cần nghiên cứu tiếp và nội dung xin ý kiến. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân, chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các bị can tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng (nâng tổng số tài sản tự nguyện giao nộp lên hơn 756.449 tỷ đồng và 9.539.240 USD); vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, gia đình các bị can tự nguyện giao nộp 44,1 tỷ đồng… Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo vụ án Công ty Việt Mỹ

3 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 THỜI SỰ XÁC LẬP VĂN HÓA LÀ TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN, ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải khơi thông mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh. Ông Trịnh Văn Quyết dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa rằng, phải xác lập văn hóa là trụ cột phát triển, động lực tăng trưởng mới, phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng và phải đo lường được sự đóng góp của từng ngành, từng địa phương. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, một thời gian dài, chúng ta thường nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển. Điều đó hoàn toàn đúng và tiếp tục được khẳng định, nhưng trong giai đoạn mới, nếu chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ. Nêu việc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã nêu các chỉ tiêu cụ thể về đóng góp của văn hoá vào GDP, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng đã chuyển từ việc khẳng định vị trí của văn hóa sang giao chỉ tiêu cụ thể cho văn hóa; phải có lộ trình, kế hoạch, sản phẩm và có người chịu trách nhiệm. “Chúng ta không chỉ hỏi Nhà nước đầu tư bao nhiêu cho văn hóa, mà chúng ta phải nghiên cứu, suy nghĩ xem văn hóa đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho nền kinh tế và cho xã hội. Không phải đếm bao nhiêu thiết chế, bao nhiêu hoạt động mà phải tính cho được bao nhiêu giá trị gia tăng của các hoạt động văn hóa đóng góp cho tăng trưởng 2 con số. Việc làm, thu nhập, xuất khẩu, thương hiệu, tác động lan tỏa sang các ngành khác”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cho rằng, phải nhìn văn hóa vừa là nền tảng, vừa là khu vực tạo ra giá trị trực tiếp của tăng trưởng. Theo ông Trịnh Văn Quyết, cần nhìn nhận việc lấy chuỗi chuyển hóa làm hệ quy chiếu chung: tài nguyên của văn hóa thành tài sản, tài sản thành sản phẩm, và sản phẩm phải thành thị trường, thị trường sẽ tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh của đất nước. VÌ SAO GIÁ TRỊ KINH TẾ TẠO RA TỪ VĂN HÓA VẪN CHƯA TƯƠNG XỨNG VỚI NGUỒN LỰC? Đề cập đến một số nội dung cần thảo luận, theo ông Trịnh Văn Quyết, đầu tiên phải nhận diện và lượng hóa sự đóng góp của văn hóa vào tăng trưởng. Cần xây dựng một bức tranh có cơ sở khoa học và số liệu thống nhất về quy mô khu vực văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp vào GDP, GRDP, giá trị gia tăng, việc làm, thu nhập, ngân sách, xuất khẩu, thu hút đầu tư (trực tiếp và gián tiếp), tác động lan toả. “Đo được thì mới quản trị được, lượng hóa được thì mới đáp ứng được ưu tiên và phân bổ đúng nguồn lực”, ông Trịnh Văn Quyết nêu, đồng thời nhấn mạnh không nói văn hóa đóng góp lớn, mà phải cụ thể đóng góp bao nhiêu, ở đâu, qua cơ chế nào,… Một vấn đề nữa, theo ông Trịnh Văn Quyết, phải xác định rõ lĩnh vực nào có khả năng trở thành động lực tăng trưởng mới, bởi không thể đầu tư dàn trải hay bình quân chính sách cho mọi lĩnh vực. Cần phân tích rõ lĩnh vực nào Việt Nam thực sự có lợi thế cạnh tranh thực sự, có thị trường, có khả năng ứng dụng công nghệ, mở rộng quy mô vươn ra thế giới và lĩnh vực nào cần cơ chế đột phá, lĩnh vực nào có thể trở thành thương hiệu quốc gia ngay trong nhiệm kỳ này. Cùng với đó, phải nhận diện đúng và tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị. Theo ông Trịnh Văn Quyết, phải trả lời cho được câu hỏi: Vì sao chúng ta có tài nguyên văn hóa phong phú, đội ngũ sáng tạo dồi dào, thị trường hơn 100 triệu dân nhưng giá trị kinh tế tạo ra từ văn hóa vẫn chưa tương xứng với nguồn lực này. Nói về một số lưu ý quan trọng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, lượng hóa sự đóng góp của văn hóa không phải là thương mại hóa văn hóa bằng mọi giá, càng không phải quy đổi mọi giá trị văn hóa thành tiền. Kinh tế văn hóa phải phát triển trên nền tảng bảo vệ bản sắc dân tộc, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và xây dựng con người Việt Nam. Lượng hóa là để nhìn rõ giá trị của văn hóa và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn chứ không thu hẹp văn hóa vào vài con số. Quay trở lại một số vấn đề đặt ra tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, phải trả lời thẳng một số câu hỏi, như văn hóa hiện đang đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng và hướng tới mục tiêu đóng góp được bao nhiêu; tháo gỡ được những điểm nghẽn nào…; cần cơ chế gì để tạo đột phá… Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu ví dụ, năm 2024, ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam đã có doanh thu rất lớn, nhưng trong năm 2025 đã tăng gấp đôi. Trong năm 2025, phim Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ phần trăm rất lớn và có thời điểm áp đảo phim ngoại. “Đây là vấn đề rất lớn phải nhìn nhận. Có những thời điểm chúng ta nghĩ rằng, các sản phẩm phim liên quan đề tài chiến tranh cách mạng thì ít đối tượng khán giả trẻ xem, nhưng mà thông qua phim Mưa đỏ, rồi một số các phim liên quan đề tài này, giới trẻ đón nhận rất tích cực, rất háo hức muốn xem. Có những bạn trẻ ba lần ra rạp xem mà vẫn xúc động chảy nước mắt”, ông Trịnh Văn Quyết nói và cho rằng, vấn đề là nhận diện đúng để có đầu tư đúng tầm vóc để có sự phát triển… LUÂN DŨNG Chiều 17/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Văn hóa là động lực tăng trưởng mới Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ẢNH: NHƯ Ý Ca sĩ Hòa Minzy và Lâm Phúc song ca liên khúc Áo xanh gọi tương lai và Việt Nam tại Concert Thanh xuân do báo Tiền Phong tổ chức ẢNH: T.T truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như: Vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn (báo cáo kết quả tại Phiên họp cuối năm của Ban Chỉ đạo). T.PHONG nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2130 đòi hỏi tư duy vượt khỏi giới hạn một nhiệm kỳ, gắn với trách nhiệm của nhiều thế hệ; cần xác định những giá trị phải giữ vững, những năng lực phải tích lũy, những không gian phát triển cần mở ra. Đặc biệt, phải làm rõ Đảng cần đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và chuẩn bị đội ngũ như thế nào để lãnh đạo một đất nước phát triển ở trình độ cao hơn. XÁC LẬP TẦM NHÌN VÀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN TỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung hoàn thiện đề cương để định hướng nghiên cứu. Những vấn đề đã có căn cứ cần xác định rõ; những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau phải được đặt thành nhiệm vụ nghiên cứu với phương pháp kiểm chứng phù hợp. Đề cương cần tạo điều kiện cho phát hiện khoa học, khuyến khích tìm tòi có trách nhiệm, gắn kiên định nền tảng tư tưởng với phát triển sáng tạo lý luận từ thực tiễn Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần thống nhất mục tiêu và kết cấu của hai báo cáo; phải làm rõ những giá trị lịch sử và những bài học về sự lãnh đạo của Đảng. Tổng kết phải làm nổi bật tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc; phải làm sâu sắc bài học dựa vào nhân dân. Trọng tâm là lý giải sự thống nhất giữa kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sáng tạo trong đường lối, sách lược, phương pháp. Cùng với khẳng định thành tựu, phải phân tích thẳng thắn hạn chế, sai lầm, cơ hội bị bỏ lỡ và quá trình sửa chữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ một số nội dung, phát triển lý luận qua tổng kết thực hiện Cương lĩnh; xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên tới; bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ. TRƯỜNG PHONG Dành thời gian nói về vai trò của văn hoá đối với tăng trưởng, phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phân tích, không thể tăng trưởng hai con số nếu chỉ bằng lao động giá rẻ, bằng phát triển kinh tế truyền thống và bằng tài nguyên khoáng sản, mà trước hết, phải bằng trí tuệ, sự sáng tạo, sự đoàn kết của con người, là những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - đó chính là văn hóa.

4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 Nhiều thách thức HƠN 40 ĐIỂM NGẬP ÚNG KHẮP THÀNH PHỐ Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên 5.000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ, toàn thành phố xuất hiện mưa lớn diện rộng trong đêm 16/9 đến sáng 17/9. Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố, trận mưa từ đêm 16/9 đến sáng 17/9 là đợt mưa dồn dập nhất trong 3 ngày liên tiếp. Tính riêng đợt mưa rạng sáng 17/9, lượng mưa đo được tại nhiều trạm vượt ngưỡng 180 mm như Từ Liêm 196,4 mm, Hai Bà Trưng 189,9 mm, Cầu Giấy 181,6 mm, Tây Mỗ 180,8 mm, Yên Sở 164,4 mm, Thanh Liệt 153,5 mm và Vĩnh Thanh 148,9 mm. Tính lũy kế từ ngày 14/9 đến 9h sáng 17/9, lượng mưa tích lũy toàn thành phố phổ biến trên 400 mm, cá biệt khu vực Yên Sở lên tới 570 mm, Hai Bà Trưng 550 mm. Lý giải về tình trạng ngập diện rộng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, hệ thống cống rãnh, mương dẫn và các hồ điều hòa luôn duy trì mực nước cao, khiến dung tích trữ và khả năng tự điều tiết bị suy giảm. Cùng thời điểm, lũ trên các trục sông tiêu chính vượt báo động 2 và 3, làm triệt tiêu khả năng tự chảy ra nguồn nhận. Theo đó, mực nước sông Tô Lịch tại trạm Hoàng Quốc Việt dâng từ 4,06 m lên đỉnh 5,48 m; sông Nhuệ tại Đồng Bông 1 tăng lên 5,45 m; kênh La Khê tại trạm bơm Yên Nghĩa vọt lên 5,33 m; đập Thanh Liệt có mực nước hạ lưu đạt 5,49 m; còn sông Cầu Bây tại đập Trại Lợn đo được 4,1 m. Khi mực nước ngoài sông dâng cao hơn hệ thống gom nội đô, tốc độ rút nước tại các vùng trũng thấp buộc phải chậm lại. Thống kê đến 6h30 ngày 17/9, toàn địa bàn ghi nhận hơn 40 vị trí úng ngập với mức độ nông, sâu phân hóa rõ rệt theo địa hình. Các điểm ngập sâu nhất nội thành dao động từ 0,3 m đến 0,35 m, tập trung tại Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, Quyết Thắng KT, chân cầu HH2 đường Nguyễn Trác, số 165 Thái Hà, cổng chào An Khánh và hầm chui Km9+656 Đại lộ Thăng Long. Đỉnh điểm ngập sâu ghi nhận tại Tây Mỗ và Xuân Phương lên tới 0,35 m. Riêng tại khu vực ngoại thành, đường 421B ngập sâu tới 90 cm và một số điểm trũng thấp tại xã An Khánh ghi nhận mức nước ngập cục bộ hơn 1 m. Trước tình hình trên, Sở Xây dựng cùng các đơn vị thoát nước đã huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 phương tiện ứng trực, tua vớt rác ga thu, khơi thông dòng chảy và bơm hút hỗ trợ tại hiện trường. Hệ thống trạm bơm đầu mối đô thị vận hành tối đa khi Trạm bơm Yên Sở chạy đủ 20/20 tổ máy, trạm Bắc Thăng Long - Vân Trì chạy 4/4 tổ máy, trạm Cổ Nhuế chạy 4/4 tổ máy, trạm Đồng Bông 1 chạy 3/3 tổ máy cùng hàng chục trạm bơm hầm chui và trạm bơm cục bộ hoạt động liên tục. Đồng thời, thành phố chủ động mở đập Thanh Liệt, điều tiết đập Cầu Quang và phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành trạm bơm Đào Nguyên với 25/25 bơm, Cầu Sa 11/11 bơm, Khê Tang 9/10 bơm và Yên Nghĩa 4/10 bơm do mực nước sông Đáy vượt báo động 1 để hạ mực nước nguồn tiêu. CÁC CÔNG TRÌNH KHẨN CẤP PHÁT HUY ĐẾN ĐÂU? Trận mưa đêm 16 và ngày 17/9 là phép thử thực tế đối với các kịch bản chống ngập mùa mưa năm 2026 của Hà Nội. Trước đó, Sở Xây dựng đã chuẩn hóa phương án ứng phó theo 3 cấp độ, từ mức mưa 50 - 70 mm/giờ dự kiến 14 điểm ngập, mức 70 - 100 mm/giờ dự kiến 84 điểm ngập, đến kịch bản cực đoan khi mưa vượt 100 mm/giờ dự báo xuất hiện tới 220 điểm ngập với 49 vị trí trọng điểm phải áp dụng mức ứng phó tối đa. Nhờ kịch bản định sẵn, công tác điều tiết giao thông trong ngày 17/9 được triển khai chủ động, hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông. Tại khu vực ngoại thành, khi đường 421B ngập 90 cm và cầu 72II đường 423 ngập 30 cm, Sở Xây dựng đã nhanh chóng kích hoạt lệnh tạm cấm phương tiện và tổ chức luồng tuyến thay thế qua các xã lân cận. Lực lượng xe kéo cứu hộ, công nhân quản lý đường bộ và cảnh sát giao thông được điều động chốt chặn tại các điểm trũng, xử lý phương tiện chết máy kịp thời. Sáng 17/9, cơn mưa lớn giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị ngập, úng cục bộ. Mưa ngập khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt việc ngập úng diễn ra đúng khung giờ đi làm khiến cho nhiều người lên các trang mạng xã hội hỏi về các cung đường ngập. Anh Đỗ Tuấn Minh (phường Thanh Xuân) cho biết, trước khi ra khỏi nhà, anh đã lên mạng xã hội hỏi tại các diễn đàn về các điểm ngập. Theo anh Minh, dù Hà Nội đã công bố app “Bản đồ mưa ngập” nhưng chưa thể sử dụng. “Bản đồ ngập không thể tải đầy đủ nên app này không giúp ích gì”, anh Minh nói. Tương tự, ông Vũ Chiến (phường Từ Liêm) phải tìm kiếm thông tin về lộ trình di chuyển từ nhà đến công ty ở phường Yên Hòa. “Tôi đã phải liên hệ các nhóm zalo, nhóm facebook để cập nhật tình hình. Những lúc như thế này, thật sự rất cần thông tin cập nhật điểm ngập từ lực lượng chức năng để người dân dễ dàng di chuyển, tránh gặp phải các điểm ngập úng”, ông Chiến nói. Ngoài ra, một số người dân phản ánh việc “Bản đồ mưa ngập” không hiển thị đúng các vị trí ngập. Như tại đường Đồng Me, nước ngập nửa bánh xe ô tô nhưng trên ứng dụng trên iHanoi không hiển thị. Mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội giới thiệu đầu tháng 9. Đây được xem là ứng dụng hữu hiệu giúp người dân theo dõi lượng mưa, điểm ngập theo thời gian thực, chủ động lựa chọn lộ trình và nhận cảnh báo khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về việc người dân phản ánh ứng dụng iHanoi không tải được bản đồ, đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hệ thống đang gặp một số trục trặc kỹ thuật. Nguyên nhân là do các bên đang trong quá trình khớp nối lại dữ liệu giữa các hệ thống với nhau. “Các thông tin trên hệ thống đường truyền riêng của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn hoạt động bình thường, và đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện việc kết nối dữ liệu”, đại diện đơn vị thông tin. Trước đó ngày 4/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ra mắt mini app “Bản đồ mưa ngập” trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi), giúp người dân theo dõi lượng mưa, điểm ngập theo thời gian thực, chủ động lựa chọn lộ trình và nhận cảnh báo khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Theo quảng bá, người dùng có thể lựa chọn chức năng “Lọc lớp hiển thị” để bật hoặc tắt riêng lớp “Trạm đo mưa” và “Điểm ngập lụt”; đồng thời chuyển đổi giữa bản đồ Hà Nội và Google Maps với các chế độ hiển thị khác nhau. Người dân có thể nhập địa chỉ, Đợt mưa diện rộng kéo dài với tổng lượng tích lũy vượt 500 mm đã phát sinh hơn 40 điểm ngập khắp Hà Nội, đặt năng lực điều tiết hạ tầng và các kịch bản ứng phó khẩn cấp của thành phố vào đợt kiểm chứng toàn diện. Mưa lớn gây ngập tại nhiều tuyến đường Hà Nội, tuy nhiên ứng dụng “Bản đồ mưa ngập” không hoạt động hoặc thiếu cảnh báo khiến nhiều người dân bị ngập vì mưa. Nước ngập sâu tại ngã tư Keangnam (nút giao Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng), khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển ẢNH: TRỌNG TÀI Mưa ngập tại đường Đồng Me nhưng ứng dụng không hiển thị ẢNH: HỮU CHÁNH Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố đang chuyển dần từ xử lý ngập cục bộ sang điều tiết theo lưu vực. Trước mắt, các đơn vị tập trung duy tu hệ thống hiện có và đẩy nhanh 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, trọng tâm là hoàn thiện kênh dẫn La Khê để trạm bơm Yên Nghĩa xả tối đa ra sông Đáy. Về lâu dài, Hà Nội ưu tiên cải tạo đê điều và khơi thông ba trục tiêu thoát chính gồm sông Nhuệ, sông Cầu Bây và sông Đáy, kết hợp quản lý chặt cao độ nền và áp dụng mô hình “thành phố bọt biển”. “Bản đồ mưa ngập” hoạt động ra sao? THOÁT NƯỚC

5 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 XÃ HỘI tên đường hoặc tên trạm đo để định vị nhanh. Khi lựa chọn một điểm mưa hoặc ngập, ứng dụng sẽ hiển thị các thông tin gồm tên điểm, địa chỉ, lượng mưa và mức độ ngập. Một trong những tính năng đáng chú ý của mini app là khả năng gửi cảnh báo tới người sử dụng. Hệ thống cung cấp hai loại cảnh báo gồm “Cảnh báo Mưa lớn” và “Cảnh báo Ngập lụt”. Trong đó, cảnh báo mưa lớn cung cấp thông tin về nguy cơ trước khi ngập xảy ra; cảnh báo ngập lụt được gửi khi hệ thống ghi nhận điểm ngập. TRẦN HOÀNG Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại hệ thống về việc nhiều người dùng phản ánh không tải được bản đồ ngập trên iHanoi. Đối với một số điểm ngập nhưng không được cập nhật trên mini app này, ông Trang cho biết, thành phố đang thiếu nhiều cảm biến tự động. Việc theo dõi ngập lụt phụ thuộc lớn vào hệ thống cảm biến tự động. Đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Thoát nước Hà Nội để có phương án bổ sung. HÀ NỘI Hà Nội còn mưa đến bao giờ? Dự báo sáng 18/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ chiều 18/9 đến tối 19/9, Hà Nội còn mưa rải rác một số nơi với cường độ giảm dần. Trong những ngày qua, Hà Nội là tâm mưa của khu vực miền Bắc, cùng với Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) và Thanh Hoá. Tính riêng từ 13h chiều 16/9 đến 13h chiều 17/9, nhiều điểm đo của Thủ đô có lượng mưa vượt 200mm như Hoài Đức 252mm, Cầu Diễn 220mm, Mễ Trì 216mm, Đập Đáy 214mm. Từ chiều 18/9 đến chiều tối 19/9, Hà Nội còn xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Dự báo từ đêm 19/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày ít mưa, nắng nhẹ. Cùng với Hà Nội, mưa lớn vẫn tiếp tục ở Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên trong sáng 18/9, lượng mưa phổ biến từ 4080mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong khi mưa có xu hướng giảm dần ở miền Bắc từ chiều 18/9, tại khu vực miền Trung mưa lớn có xu hướng gia tăng trở lại. NGUYỄN HOÀI Hàng chục hộ dân phải sơ tán do nước sông dâng cao Ngày 17/9, theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, chủ yếu tại xã Xuân Mai, xã Quảng Bị. Hiện nay, khoảng 372 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, trong đó, xã Quảng Bị là địa phương ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 340 hộ dân; 28 hộ dân tại xã Quảng Bị phải sơ tán. Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông, kênh mương dâng cao, UBND xã Quảng Bị đã có thông báo tạm thời cấm người và tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm kết nối với xã Bình Minh, xã Thanh Oai cho đến khi có thông báo mới. UBND xã Quảng Bị cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo, bố trí rào chắn tại khu vực các cầu. UBND xã đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành, tuyệt đối không tự ý tháo dỡ rào chắn, không cố tình đi qua cầu khi đã có biển cấm. T. HOÀNG Sáng 17/9, sau nhiều giờ mưa lớn, đường Tố Hữu, đoạn giao cắt với đường Lương Thế Vinh (Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm ngập sâu. Nước phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều xe máy gặp khó khăn khi cố lưu thông qua khu vực này. Tố Hữu là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối khu vực phía tây nam với trung tâm Hà Nội. Tuyến đường này cũng nằm trong khu vực được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2. Trước đó, Hà Nội xác định hồ Đồng Bông 2 là một trong những công trình chống ngập cấp bách, cần hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026. Công trình có mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Thành phố cũng yêu cầu các công trình chống ngập sớm được đưa vào vận hành nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước đô thị. Việc đường Tố Hữu vẫn ngập sau mưa đặt ra câu hỏi về khả năng phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống tại khu vực này. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội cho biết, qua kiểm tra thực tế, mực nước hồ Đồng Bông 2 hiện ở cao trình 3,4 m, trong khi cao trình thiết kế tối đa là 5,1 m. Do đó, hồ vẫn còn dung tích tiếp nhận hơn 200.000 m3 nước tại thời điểm xảy ra ngập. “Hồ điều hòa này được xây dựng theo quy mô công trình khẩn cấp của thành phố và vận hành theo cơ chế nước chảy tự tiêu”, đại diện đơn vị chia sẻ. Theo đại diện Ban Quản lý dự án, hiện tượng nước dâng trên mặt đường và gây ngập cục bộ tại một số điểm trên đường Tố Hữu không xuất phát từ trạm bơm, do hệ thống trạm bơm vẫn hoạt động bình thường. Nguyên nhân được xác định là lượng mưa tập trung quá lớn, vượt khả năng tiêu thoát thiết kế của hệ thống cống. Lượng nước mưa đổ xuống mặt đường lớn, trong khi hệ thống thoát nước mặt chưa kịp thu gom và dẫn nước về hồ, khiến quá trình tiêu thoát bị chậm và nước tiếp tục dâng trên mặt đường. “Ban Quản lý dự án đã phối hợp với UBND phường Đại Mỗ, Xí nghiệp Thoát nước số 6 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) và Sở Xây dựng để kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai giải pháp. Xí nghiệp Thoát nước số 6, đơn vị vận hành hệ thống, đã cử cán bộ túc trực tại các vị trí hố ga, tiến hành mở nắp để nước rút về hồ nhanh hơn, đồng thời đặt biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông”, đại diện Ban Quản lý dự án nói. Ông Phùng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ đánh giá: Kể từ khi hồ điều hòa được đưa vào vận hành, tình trạng úng ngập trên địa bàn đã giảm đi rõ rệt trong thời gian ngắn. Toàn bộ hệ thống thoát nước trong khu vực hiện chảy vào hệ thống thoát nước mặt chung. Trạm bơm do Xí nghiệp Thoát nước số 6 quản lý có công suất lớn và vẫn đang vận hành rất tốt. Do mực nước hồ chưa đầy, trạm bơm tiến hành bơm nước ra sông thuận lợi. Theo ông Sơn, nguyên nhân ngập cục bộ là do trận mưa có lưu lượng quá lớn, khiến hệ thống đường dẫn chưa kịp thu gom và tải nước về hồ. T.HOÀNG Hồ điều hòa đã vận hành, đường huyết mạch vẫn ngập Đường Tố Hữu ngập sâu sáng 17/9 ẢNH: T.H Mặc dù hồ điều hòa Đồng Bông 2 - công trình chống ngập có tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng đã vận hành, đường Tố Hữu vẫn ngập cục bộ sáng 17/9. Các cơ quan chuyên môn đã thông tin về nguyên nhân tình trạng này. “Vấn đề cốt lõi hiện nay là phải nâng cao hiệu quả thu gom và tăng cường khả năng dẫn nước mặt từ bên ngoài vào hồ. Trên cơ sở thực tế quản lý địa bàn, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị các cơ quan chuyên môn tính toán phương án nâng cấp, tăng công suất cho các tuyến đường dẫn nước về hồ Đồng Bông 2”. Ông PHÙNG NGỌC SƠN, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Bên cạnh công tác ứng trực, diễn biến ngập úng phản ánh rõ hiệu quả thực tế của các công trình xây dựng khẩn cấp vừa hoàn thành. Đánh giá từ Sở Xây dựng cho thấy hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định, khu vực trung tâm và các địa bàn thuộc phạm vi dự án khẩn cấp không phát sinh điểm ngập mới. Cụ thể, khu vực quanh công trình bể ngầm phố Hàng Da rút nước nhanh; các điểm từng ngập kéo dài năm 2025 như khu Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, khu đô thị Resco, Ecohome và nút giao Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng,... không còn ngập sâu hoặc tiêu thoát nhanh sau mưa. Tại trục Võ Chí Công và khu đô thị Ciputra, trạm bơm Phú Thượng mới đưa vào vận hành đủ 4 tổ máy với công suất 12 m3/s đã phát huy tác dụng rõ rệt, chỉ để xảy ra hiện tượng nước láng nhẹ mặt đường. Tuy nhiên, tại phía Tây Hà Nội, hồ điều hòa Đồng Bông 2 với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dung tích trữ khoảng 0,6 triệu m3 được kỳ vọng giải quyết ngập úng cho 6 điểm nóng trong lưu vực, trong đó có đường Tố Hữu. Thế nhưng trong sáng 17/9, tuyến đường Tố Hữu và nút giao Lương Thế Vinh vẫn ghi nhận mức ngập 0,2 m, dù mực nước trong hồ Đồng Bông 2 vẫn chưa đầy tràn bờ. PHÙNG LINH Lực lượng công nhân thoát nước ứng trực khơi thông ga thu, phối hợp kích hoạt tối đa các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống ẢNH: CTV

6 n Thứ Sáu n Ngày 18/9/2026 KHOA GIÁO MẮC KẸT GIỮA CHỪNG Một sinh viên năm 3 tại một trường ĐH khối ngành công nghệ xin được giấu tên chia sẻ câu chuyện bản thân đã “trốn chạy” ở nhà suốt mấy tháng qua vì rơi vào trạng thái chán nản. Bắt đầu từ năm thứ hai, cảm giác không hiểu bài, mất phương hướng bủa vây khi phương pháp học tập ở giảng đường hoàn toàn lệch nhịp với khả năng tiếp thu của em. Sinh viên này trải lòng rằng, giảng viên dạy như cưỡi ngựa xem hoa, lên lớp giao cả đống tài liệu rồi chia nhóm bắt làm bài tập lớn. Không hiểu bài, không biết bắt đầu từ đâu nên khi làm việc nhóm không hiệu quả, em luôn sợ làm ảnh hưởng đến bài tập chung của cả nhóm. Sự ngần ngại kéo dài khiến em dần thu mình lại, không dám hỏi han ai và cũng chẳng dám tham gia vào bất kì nhóm học tập nào. Lượng kiến thức ngày một đồ sộ đẩy nam sinh vào tình cảnh gần như mất gốc, hoàn toàn kiệt sức và không thể theo kịp tiến độ đào tạo. Ý nghĩ bỏ học xuất hiện nhưng nhìn lại chặng đường 12 năm đèn sách nỗ lực thi đỗ và gần 3 năm dở dang ở giảng đường, em tiếc nuối khôn nguôi, song tiếp tục thì lại không biết cách nào để hiểu bài và lấy được bằng tốt nghiệp. Suốt 2 đến 3 tháng giam mình trong phòng, lời khuyên bảo lưu từ gia đình để ôn tập lại cũng khiến em hoài nghi vì sợ khi quay lại trường vẫn không học tập đạt yêu cầu. Kì vọng tự học ở nhà tan biến thành chuỗi ngày vô định, chỉ biết chìm trong game và phim ảnh vô bổ. Giờ đây, đứng trước ngã ba đường, em bế tắc toàn tập khi bỏ ngang không xong mà học tiếp cũng chẳng biết phải làm gì để vượt qua. Thực tế ghi nhận hằng năm, con số sinh viên bị buộc thôi học vì cả lí do khách quan lẫn chủ quan tại các trường ĐH trong nước lên tới hàng chục nghìn trường hợp. Nỗi đau trượt dốc không chỉ xảy ra với những sinh viên năm nhất chưa định hình được con đường như Đạt, mà còn giáng xuống cả những người đã gần chạm tay tới vạch đích tốt nghiệp, gây nên sự lãng phí nặng nề về thời gian, tuổi trẻ và tiền bạc của mỗi gia đình. Minh chứng rõ nét trong hai đợt xét duyệt năm 2026, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã buộc thôi học 377 sinh viên và cảnh báo học tập 297 trường hợp. Tương tự, Học viện Thanh thiếu niên buộc thôi học 555 sinh viên; Học viện Quản lí giáo dục cũng xử lí học vụ buộc thôi học 79 sinh viên hệ chính quy do bị cảnh báo học tập quá 2 lần liên tiếp hoặc hết thời gian đào tạo tối đa. Tại các cơ sở đào tạo khối ngành kĩ thuật, danh sách sinh viên bị xóa tên mỗi năm cũng lên tới hàng trăm em do chương trình đào tạo quá nặng và việc học gian nan. CHIẾC PHAO CỨU SINH TỪ NHÀ TRƯỜNG Để giảm tình trạng sinh viên bị đuổi học và lãng phí, các cơ sở giáo dục ĐH đã thiết lập nhiều cơ chế hỗ trợ toàn diện. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội khẳng định: Nhà trường luôn đồng hành cùng người học thông qua việc hướng dẫn phương pháp học tập, phát đi cảnh báo, hỗ trợ lập kế hoạch và tạo dựng động lực. Hệ thống trợ lực này vận hành chặt chẽ với đội ngũ giảng viên phụ trách, cố vấn học tập, tư vấn chuyên môn đến tư vấn tâm lí. Đáng chú ý, nhà trường còn kết nối tư vấn cho cả phụ huynh và người học, tạo sự phối hợp nhịp nhàng để gia đình cùng giám sát, động viên con vượt qua giai đoạn bị cảnh báo kết quả học tập yếu kém. Dưới góc nhìn kinh tế và lộ trình học vụ, TS Đỗ Kiều Oanh, Chủ nhiệm bộ môn thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), đồng thời là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong công tác cố vấn học tập cho biết, trường đã xây dựng kế hoạch tài chính và lộ trình phân bổ tín chỉ rất chi tiết cho người học. Tính toán cho thấy sinh viên ở trọ hay ở kí túc xá nếu tốt nghiệp sớm từ nửa năm đến một năm có thể tiết kiệm được từ 18 đến 39 triệu đồng chi phí sinh hoạt, sớm gia nhập thị trường lao động và mở rộng cơ hội thăng tiến. Sự thành công này vừa mang lại niềm tự hào, nhẹ gánh tài chính cho gia đình, vừa nâng cao chỉ số chất lượng đào tạo và thứ hạng của nhà trường. Tuy nhiên, chỉ cần một bước trật nhịp là toàn bộ lộ trình có nguy cơ sụp đổ, đòi hỏi sự chung tay bền bỉ giữa gia đình, bạn bè, thầy cô và trọng tâm là đội ngũ cố vấn học tập tại khoa, viện. Đại diện Trường ĐH Kinh tế cho biết, hiện nay, hệ sinh thái hỗ trợ sinh viên tại được triển khai đồng bộ từ cố vấn học tập, trợ lí khoa, các phòng chức năng cho đến Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các chương trình bạn đồng hành. Trong đó, cố vấn học tập đóng vai trò then chốt khi đồng hành xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với mục tiêu cuộc đời, đồng thời nhận diện và phát cảnh báo sớm cho người học. Lực lượng này phối hợp cùng các phòng ban để theo sát tiến độ của từng cá nhân, kịp thời phát hiện những mắt xích trục trặc để tháo gỡ nhanh nhất. Bên cạnh đó, nhà trường còn chủ động dồn nguồn lực giảng viên tổ chức học kì hè hoàn toàn không thu thêm học phí, đồng thời linh hoạt chuyển đổi sang dạy học trực tuyến trong các giai đoạn cần thiết nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên trên hành trình về đích. NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Áp lực phương pháp giảng dạy, mất phương hướng rồi rơi vào vòng xoáy đuối sức khiến hàng chục nghìn sinh viên đại học (ĐH) mỗi năm đối mặt với nguy cơ bị xóa tên. Sự chủ động nhận diện bản thân cùng vai trò đồng hành của mạng lưới cố vấn học tập trở thành chiếc phao cứu sinh quyết định tương lai của người học. Phía sau con số sinh viên bị buộc thôi học TS Đỗ Kiều Oanh tính toán, sinh viên ở trọ hay ở kí túc xá nếu tốt nghiệp sớm từ nửa năm đến một năm có thể tiết kiệm được từ 18 đến 39 triệu đồng chi phí sinh hoạt, sớm gia nhập thị trường lao động và mở rộng cơ hội thăng tiến. Ngày 17/9, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Tại xã Nghĩa Đàn, hàng nghìn học sinh các trường mầm non, tiểu học và THCS chưa thể đến trường do mưa lớn kéo dài, nước sông Sào dâng nhanh. Nhiều tuyến đường từ khu vực Nghĩa Trung, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình đến các trường học có cầu tràn bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và giáo viên. Sáng cùng ngày, phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Nước dâng cao đã tràn vào phòng học tại dãy nhà 2 tầng. Nhiều tuyến đường đến trường cũng bị ngập, học sinh không thể di chuyển an toàn. Tại phường Tân Mai, Trường Tiểu học Quỳnh Lập (phân hiệu Quỳnh Lập B) và Trường THCS Quỳnh Lập cũng thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 17/9. Chính quyền phường Tân Mai đã trực tiếp kiểm tra các trường, nắm tình hình ngập lụt và điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời yêu cầu các nhà trường chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Bên cạnh đó, nhiều trường học tại các địa phương như Tam Thái, Tam Hợp, Nghĩa Thọ,... cũng phải điều chỉnh việc dạy học do ảnh hưởng của mưa lũ. Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn gây ngập lụt, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, cùng với bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, các trường phải chủ động bảo vệ cơ sở vật chất. Các trường được yêu cầu kịp thời di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt. THU HIỀN Hàng nghìn học sinh Nghệ An phải nghỉ học do mưa lũ Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, chia cắt. Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để bảo đảm an toàn, trong khi các trường khẩn trương ứng phó, bảo vệ người và tài sản. Nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu, chia cắt do mưa lớn Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường điề u chỉnh thời gian, hình thức dạy học Trưa 17/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi thời tiết nguy hiểm, không để học sinh di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đã được cảnh báo. Ngay sau khi có chỉ đạo của Sở GD&ĐT, một số trường học tại Hà Nội thông báo phụ huynh đón con đầu giờ chiều. HÀ LINH

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