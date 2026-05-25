Báo Tiền Phong số 251

THỨ BA 8/9/2026 Số 251 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 5 VIỆT NAM - HÀN QUỐC TRIỂN KHAI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ LIÊN KẾT KINH TẾ Xây dựng mới trụ sở thành phố cao 9 tầng Xe cấp cứu phục vụ hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHẠM TRƯỜNG TRANG 8-9 Vốn văn hóa nghìn năm bắt đầu sinh giá trị TRANG 16 VƯỢT KHÓ Ở ASIAD ĐỂ HƯỚNG TỚI OLYMPIC TRANG 6 Phụ huynh lo lắng vì con chưa được học bán trú TIẾP TỤC CỦNG CỐ QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC VIỆT NAM - NGA GIAI ĐOẠN MỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga tháng 5/2025 ẢNH: TTXVN TRANG 2 LỖ HỔNG TRANG 4 CHUYỆN HÔM NAY Đó là chuyến xe đưa một người bệnh nặng rời bệnh viện, trở về nhà trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Khi ấy, người thân chỉ mong người cha, người mẹ, người thân yêu của mình được nằm trên chiếc giường quen thuộc, được nhìn thấy mái nhà lần cuối. Kiếm tiền trên chuyến xe cuối cùng n NGUYỄN TUẤN XEM TIẾ P TRANG 9 VỤ CHỞ BỆNH NHÂN 16KM, THU 9 TRIỆU ĐỒNG Ở THANH HÓA: từ bệnh viện? CÔNG BỐ PHỐI CẢNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM:

Ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga, trang “Quốc phòng toàn dân” của Nga đã đăng bài viết đánh giá về quan hệ Việt Nam-Nga và những định hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới. Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn bài viết nêu rõ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga tháng 9/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga tiếp tục được duy trì và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Theo bài viết, Liên bang Nga có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm Việt Nam vào tháng 6/2024. Tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Moskva, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và hội đàm với lãnh đạo Nga. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga lần này là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga trên cương vị mới. Bài viết nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nga được xây dựng trên nền tảng hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt và tin cậy chính trị. Quan hệ giữa các cơ quan chức năng hai nước được duy trì trong nhiều năm, trong đó có hợp tác về an ninh, thực thi pháp luật, đào tạo và trao đổi kinh nghiệm. Theo bài viết, trong những năm gần đây, nội dung hợp tác Việt Nam-Nga ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin tại Hà Nội tháng 6/2024 và tại Moskva tháng 5/2025 tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Sau cuộc hội đàm tại Moskva, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về những phương hướng chính của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí, quốc phòng và giáo dục, hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, khoa học-công nghệ, y tế, chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học. Bài viết cũng đề cập việc Việt Nam nối lại dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, trong bối cảnh nhu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghệ cao ngày càng tăng. Về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, bài viết cho rằng Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, đồng thời thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng trên thế giới. Trong đó, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu có những tiềm năng hợp tác khác nhau với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, giáo dục, đầu tư và thương mại. Theo bài viết, các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam trong thời gian qua góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, tạo thêm cơ hội phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác. Đối với quan hệ Việt Nam-Nga, bài viết nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác trên cơ sở nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị. Nga có thế mạnh và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực Việt Nam quan tâm, trong đó có năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và an ninh. PV (Theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga là dịp để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới. 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ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. 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Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cùng các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga; Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp. Chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Đây sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Đối với Pháp, chuyến thăm tạo cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. BÌNH GIANG Xác lập tầm nhìn dài hạn, tạo dấu mốc mới Ngày 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7-12/9, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp ẢNH: TTXVN

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, các ông: Trần Văn Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đậu Văn Diện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn. TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 THỜI SỰ Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và ông Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an TP Huế, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Trao quyết định và tặng hoa, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tin tưởng trên cương vị mới hai tân Phó Tổng Thanh tra sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Thanh tra Phạm Thành Ngại bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan và tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng nhận thức được rằng đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, trách nhiệm lớn lao mà ông và người đồng cấp được giao phó ở một cơ quan có vị trí quan trọng. Trước Phó Thủ tướng và lãnh đạo ngành Thanh tra, tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại cam kết trên cương vị công tác mới, làm việc với cái tâm và trách nhiệm cao nhất. Khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng mà trực tiếp là sự phân công nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ; khẩn trương nghiên cứu, tiếp cận, nắm bắt các nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công phụ trách. “Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được xem xét để giải quyết kịp thời, đúng quy định; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chủ động báo cáo, đề xuất, không né tránh, đùn đẩy hoặc để chậm tiến độ”, ông Phạm Thành Ngại cam kết. Nhân dịp này, ông Phạm Thành Ngại cảm ơn các cơ quan đã quan tâm, phối hợp tạo điều kiện trong công tác cán bộ. Hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Huế, Tỉnh ủy Đồng Tháp, nơi các ông từng công tác đã giáo dục, rèn luyện, tin tưởng và tạo điều kiện cho các ông trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ. BỔ NHIỆM THỨ TRƯỞNG BỘ KH&CN VÀ BỘ NN&MT PGS Trần Trung Tính, Giám đốc Đại học Cần Thơ, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Quyết định bổ nhiệm được công bố chiều 7/9. Ông Trần Trung Tính 53 tuổi, quê Tây Ninh, là tiến sĩ Kỹ thuật điện. Ông tốt nghiệp Đại học Cần Thơ năm 1997, sau đó tu nghiệp tại Hà Lan; nhận bằng thạc sĩ năm 2004 và tiến sĩ năm 2007 tại Đại học Quốc gia Gyeongsang, Hàn Quốc. Năm 2013, ông Tính được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư chuyên ngành Điện. Hướng chuyên môn của ông gắn với kỹ thuật điện, quy hoạch và vận hành hệ thống điện, trong đó có các bài toán tối ưu lưới điện và năng lượng tái tạo. Ông Tính bắt đầu giảng dạy tại Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ, từ năm 1998. Sau đó, ông lần lượt làm Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện, Phó trưởng khoa Công nghệ và Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Trong 11 năm giữ chức Phó hiệu trưởng, từ tháng 7/2012 đến tháng 11/2023, ông đồng thời tham gia điều hành dự án nâng cấp Đại học Cần Thơ sử dụng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Dự án tập trung phát triển nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hạ tầng kỹ thuật, phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Tính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2026. Khi trường chuyển sang mô hình đại học, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Cần Thơ từ ngày 25/5/2026. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định bổ nhiệm được công bố chiều 7/9. Thứ trưởng Lê Trọng Yên 53 tuổi, quê Hưng Yên; trình độ tiến sĩ Quản lý đất đai, thạc sĩ Nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai, cử nhân Kế toán, cử nhân Ngôn ngữ Anh. Trưởng thành từ cán bộ huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (cũ), ông Yên có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương. Ông từng làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông. Ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông từ tháng 11/2020. Khi Lâm Đồng sáp nhập với Đăk Nông và Bình Thuận hồi tháng 7/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới và đảm nhiệm chức vụ này đến nay. ĐỒNG THÁP CÓ TÂN PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY Cũng trong ngày 7/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, được Ban Bí thư điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ông Nhàn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thay ông Phạm Thành Ngại vừa được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Thanh Nhàn từng giữ các cương vị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang cũ); Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 7/2025, trong bối cảnh tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nhàn được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23/7, ông Nguyễn Thanh Nhàn được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 20252030. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, 49 tuổi, quê quán xã Phước Hòa, TPHCM. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng và cao cấp lý luận chính trị. HOÀNG AN - HÒA HỘI Sáng 7/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc điều động, bổ nhiệm hai nhân sự giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quyết định bổ nhiệm cho hai tân Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ẢNH: PV Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành - chủ xe cứu thương); Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia - sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa). Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân và Lâm đã liên hệ với Hải Anh tham gia vận chuyển. Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/lọ. Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Thực tế, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra chỉ là thuốc Adrenaline được các đối tượng mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ (như vậy gia đình bệnh nhân đã phải mua lọ thuốc đắt gấp 150 lần so với giá trị thực tế). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại Lâm và Hải Anh chia nhau. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng. P.TRƯỜNG 4 n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 XÃ HỘI VỤ CHỞ BỆNH NHÂN 16KM, THU 9 TRIỆU ĐỒNG Ở THANH HÓA: LÁI XE THƯỜNG XUYÊN RA VÀO KHOA TIẾP CẬN NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN Vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 2 tuần và sẽ sớm được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc, dư luận đang đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác quản lý hoạt động vận chuyển người bệnh, thuốc và các dịch vụ y tế bên ngoài bệnh viện? Theo phản ánh, anh H.T.K (trú phường Sầm Sơn) có bố là ông H.B.Đ, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà. Ngày 14/8, gia đình thuê xe cấp cứu đưa ông Đ. từ bệnh viện về nhà. Trong quá trình đưa người bệnh về nhà, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi cùng xe cấp cứu tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Theo anh K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/ chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc với tổng chi phí 9,5 triệu đồng, gồm tiền xe và tiền thuốc. Đến ngày hôm sau (15/8), gia đình tiếp tục phải chi thêm 4,2 triệu đồng để mua thuốc trước khi người thân qua đời. Như vậy, tổng số tiền gia đình phải trả là 13,7 triệu đồng, trong đó 8,4 triệu đồng tiền thuốc và 5,3 triệu đồng tiền xe. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và phát hiện số tiền đã chi trả cao hơn so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm, gia đình bệnh nhân đã phản ứng, chia sẻ thông tin lên mạng xã hội gây xôn xao. “Khi gia đình phản ứng về giá dịch vụ cao hơn mức bình thường, phía lái xe cùng người mặc áo blouse trắng có mặt trên xe hôm đó đã đến nhà xin lỗi, đề nghị khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý. Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”, anh K. nói. Theo anh K., bố anh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong 14 ngày. Trong thời gian này, người lái xe tên L. (người trực tiếp chở bố anh về nhà) thường xuyên ra vào khoa, tiếp cận người bệnh và thân nhân của những bệnh nhân nặng, sắp xuất viện. Điều khiến anh K. băn khoăn là vì sao hai người này có thể xuất hiện trong phòng bệnh nhân nặng, nắm được nhu cầu vận chuyển người bệnh của gia đình, trong khi phía bệnh viện khẳng định họ không phải nhân viên của bệnh viện. “Người nhà vào thăm bệnh nhân phải theo giờ quy định, nhưng không hiểu sao hầu như lần nào tôi vào khoa cũng thấy người này đã ở đó. Họ tiếp cận và tự xưng là lái xe của bệnh viện. Khi tôi làm thủ tục đưa bố về, không hiểu sao người này còn có chìa khóa để tự mở cửa khoa điều trị cho gia đình ra xe”, anh K. cho biết. KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA BỆNH VIỆN! Ông Hoàng Hữu Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo, giải trình về vụ việc gửi Sở Y tế Thanh Hóa và ngành liên quan. Theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về chi phí thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ, đơn vị đã chỉ đạo khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan. “Chiếc xe cấp cứu trong vụ việc này từ bên ngoài vào đưa bệnh nhân về nhà, sau khi gia đình tự liên hệ. Về hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhận là bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định. Cũng theo vị lãnh đạo này, khoảng 2 năm nay, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên hay mời chào với người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu này thường trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, đang cấp cứu để tiếp cận người nhà, tư vấn dịch vụ. Khi người nhà liên hệ, họ thỏa thuận chi phí và vào đưa người bệnh về. Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết, đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển. Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên Chở bệnh nhân bằng xe cứu thương từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà với quãng đường chỉ 16km nhưng một nhóm người đã thu 9,5 triệu đồng của người nhà bệnh nhân. Không những thế, nhóm này còn bán thuốc Adrenaline với giá cao gấp 150 lần so với giá thị trường. Bệnh viện nói không liên quan, nhưng việc người ngoài dễ dàng tiếp cận bệnh nhân đặt ra câu hỏi về lỗ hổng quản lý? Lỗ hổng từ bệnh viện? Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Hình ảnh người mặc áo blouse trắng tư vấn cho người nhà bệnh nhân trên chuyến xe đưa người bệnh về nhà (Ảnh người nhà bệnh nhân cung cấp) Bán tiền thuốc “duy trì sự sống” cao gấp 150 lần Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan trong vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, cách 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng. “Nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho các đơn vị vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; đồng thời không để xe cứu thương, phương tiện vận chuyển bên ngoài thường xuyên đón, trả, mời chào người bệnh trong khuôn viên cơ sở y tế”. Sở Y tế Thanh Hóa thông tin “Tôi chỉ mong cơ quan công an làm rõ vụ việc để những người nghèo sau này có nhu cầu sử dụng dịch vụ được dùng thuốc thật, với giá thật”. ANH H.T.K. (trú phường Sầm Sơn)

5 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 CÔNG BỐ PHỐI CẢNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM: Từ ngày 7-26/9/2026, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H11C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Việc lấy ý kiến nhằm công khai thông tin, tiếp nhận đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỒ HOÀN KIẾM NHƯ MỘT QUẢNG TRƯỜNG LỚN Theo quy hoạch điều chỉnh, phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89 ha, bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000. Ý tưởng tổng thể là nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông; tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới; tổ chức không gian đa dạng, linh hoạt, phục vụ các hoạt động, sự kiện của Thủ đô. Đối với khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn, tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông. Phương án nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam. Với khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, quy hoạch nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu; bố trí công trình tưởng niệm Liệt sĩ Thủ đô; tăng cường kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ phù hợp. Không gian công viên - quảng trường phía Đông được nghiên cứu phát triển không gian ngầm nhằm tăng cường không gian dịch vụ, công cộng và kết nối với ga C9 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2, tạo lập khu vực TOD văn hóa, dịch vụ, thương mại đặc biệt. HÌNH THÀNH QUẦN THỂ VĂN HÓA LIÊN THÔNG TRÊN MẶT ĐẤT VÀ KHÔNG GIAN NGẦM Đối với khu vực trụ sở UBND Thành phố, phương án dự kiến bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất; nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND Thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi; dự kiến giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc và phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm. Đối với khu vực Bưu điện Hà Nội, phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc chưa phù hợp; đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh, hình thái kiến trúc đặc trưng của Chùa Báo Ân cũ tại không gian trung tâm trong khuôn viên Bưu điện. Khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm: nghiên cứu tổ chức không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối từ hồ Hoàn Kiếm đến Nhà hát Lớn; tổ chức tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền thành không gian đi bộ; bổ sung, mở rộng hướng tiếp cận cụm di tích Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các phố Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng. Khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm: nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ; nghiên cứu bố trí công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận: nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm; kết nối trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu. Phương án đồng thời nghiên cứu tổ chức lại không gian, hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ để hình thành quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và không gian ngầm; nghiên cứu bố trí công trình xây dựng mới (Tháp Tài chính Quốc tế) tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất hai bảo tàng. Các công trình mới phải được kiểm soát chặt chẽ về vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và trục nhìn, không che chắn các trục nhìn quan trọng, không làm suy giảm giá trị của các công trình lịch sử, văn hóa... TRẦN HOÀNG Xây dựng mới trụ sở thành phố cao 9 tầng Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có; kiểm soát quy mô phát triển mới; nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường; bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách; tăng cường kết nối hồ Hoàn Kiếm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực. Ý tưởng quy hoạch tái thiết và tái cấu trúc không gian quanh hồ Hoàn Kiếm ẢNH: UBND TP HÀ NỘI Phối cảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình nhìn từ phía Đền Bà Kiệu ẢNH: UBND TP HÀ NỘI Theo phối cảnh phương án chỉnh trang, tái thiết khu vực hồ Hoàn Kiếm vừa được công bố, nhiều công trình được đề xuất hạ giải. Đặc biệt quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp tục được mở rộng, tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm. lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài. Trước thông tin người của xe cấp cứu ngoại viện có mặt thường xuyên trong các khoa, phòng khám và nắm rõ thông tin, nhu cầu người bệnh, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lý giải rằng các khoa cấp cứu, khoa có bệnh nhân nặng thường có rất nhiều người ra vào, thậm chí các bạn thực tập, sinh viên cũng có chìa khóa để hỗ trợ cấp cứu. “Thời gian qua, bệnh viện thường xuyên rà soát, chấn chỉnh và ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác vận chuyển bệnh nhân; yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm thực hiện đúng quy định. Bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát không để cá nhân không thuộc đơn vị mạo danh, sử dụng danh nghĩa để cung cấp dịch vụ, thu tiền của bệnh nhân trái quy định”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay. ĐANG PHỐI HỢP LÀM RÕ VỤ VIỆC Liên quan vụ việc, ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và có báo cáo liên quan vụ việc gửi Bộ Y tế. “Kết quả xác minh đến nay chưa có căn cứ xác định nhân viên của bệnh viện giới thiệu, môi giới hoặc hưởng lợi từ đơn vị vận chuyển bên ngoài; chưa có căn cứ xác định bệnh viện cung cấp hoặc thu tiền đối với thuốc và dịch vụ vận chuyển được phản ánh. Sở đang phối hợp với Công an và ngành liên quan làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Sở Y tế thông tin. Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau vụ việc, đơn vị đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý người hành nghề, thuốc, vật tư y tế; chấn chỉnh hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh, bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người bệnh, người nhà người bệnh. Sở Y tế nhận định hoạt động vận chuyển, chăm sóc người bệnh ngoài cơ sở y tế vẫn tiềm ẩn nguy cơ cung cấp dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế và thu tiền trực tiếp từ người bệnh, người nhà người bệnh không đúng quy định. Ngành y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý, giám sát người hành nghề, viên chức và người lao động; không để xảy ra tình trạng lợi dụng vị trí công tác, thông tin về người bệnh hoặc tình trạng bệnh nặng, nguy kịch để môi giới, giới thiệu dịch vụ vận chuyển, chăm sóc, thuốc, vật tư y tế nhằm mục đích vụ lợi. “Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải quản lý chặt chẽ việc kê đơn, cấp phát, cung ứng và sử dụng thuốc, vật tư y tế; không để nhân viên tự ý mua bán, cung cấp hoặc thu tiền của người bệnh ngoài phạm vi hoạt động và hệ thống thanh toán của đơn vị. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh độc lập được Sở này cấp giấy phép hoạt động”, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa nêu rõ. PHẠM TRƯỜNG

6 n Thứ Ba n Ngày 8/9/2026 KHOA GIÁO CHƯA TỔ CHỨC BÁN TRÚ, VÌ SAO? Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tân Hòa) thông báo chưa thể tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 7/9 do chưa đủ điều kiện pháp lý để ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn bán trú. Theo nhà trường, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, trường hiện đang sử dụng con dấu của trường cũ để giải quyết các thủ tục tài chính đối với những hồ sơ đã ký trước đây. Khi được cấp con dấu mới, nhà trường mới có thể hoàn tất việc ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú. Tương tự, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Khánh Hội) cũng thông báo chưa tổ chức bán trú từ ngày 7/9. Nhà trường đang chờ hoàn tất hồ sơ thẩm định tư cách pháp nhân, đánh giá chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Sau quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, đồng thời đồng bộ cơ sở vật chất giữa các cơ sở nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Trao đổi với phóng viên, nhiều phụ huynh cho biết, việc nhà trường chưa tổ chức bán trú khiến không ít gia đình phải thay đổi lịch sinh hoạt. Với những phụ huynh làm việc cả ngày, việc đưa đón con về nhà nghỉ trưa rồi quay lại trường vào buổi chiều là bài toán không dễ giải quyết. Hiệu trưởng một trường tiểu học tại phường Xóm Chiếu, cho biết nhà trường cũng chưa thể tổ chức bán trú và đang phải chờ hoàn tất các điều kiện theo quy định. “Nhà trường hiểu những bất tiện mà phụ huynh đang gặp phải và sẽ cố gắng triển khai bán trú sớm nhất có thể nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết”, vị hiệu trưởng này cho hay. Trong khi một số trường phải tạm dừng hoặc chưa thể tổ chức bán trú, nhiều trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất các điều kiện cần thiết và tiếp tục tổ chức ăn, nghỉ trưa cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Hạnh Thông (phường Hạnh Thông), tối ngày 6/9, giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh trong các nhóm liên lạc về việc nhà trường tổ chức bán trú. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhiều phụ huynh nhanh chóng đăng ký cho con. Chị Yến Nhi, có con học lớp 4, cho biết gia đình rất vui khi trường tổ chức bán trú ngay từ những ngày đầu năm học. “Nếu trường chưa tổ chức thì không biết gia đình phải xoay xở thế nào để đưa đón con giữa buổi, bởi cả hai vợ chồng đều phải đi làm”, chị Nhi chia sẻ. Tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, nhà trường cũng tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tính cả học sinh tại điểm phân hiệu, trường có khoảng 1.356 em đăng ký bán trú. Để phục vụ số lượng lớn học sinh, nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình tiếp nhận và chế biến thực phẩm, đồng thời kiểm soát chất lượng bữa ăn cho học sinh. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp, toàn thành phố có 1.273 đơn vị đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đạt 86%. Tuy nhiên, việc cấp đổi con dấu mới đang gặp tình trạng quá tải cục bộ tại cơ quan Công an do số lượng đơn vị cần thực hiện thủ tục quá lớn. Đến nay, TPHCM mới có 776 đơn vị được cấp con dấu mới, đạt 52%. Việc chưa được cấp đổi con dấu khiến các đơn vị chưa thể hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Trên địa bàn hiện mới có 788 trường hoàn thành thủ tục về tài khoản, đạt 53%. KIỂM SOÁT CHẶT AN TOÀN THỰC PHẨM Bên cạnh yêu cầu hoàn thiện các thủ tục pháp lý, TPHCM cũng đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, nhất là trong bối cảnh nhiều trường tổ chức ăn bán trú trở lại. UBND TPHCM đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm tại trường học. Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục. Việc kiểm soát phải được thực hiện xuyên suốt, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn cho học sinh. TPHCM cũng yêu cầu rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời bố trí nguồn lực để bảo đảm hoạt động chế biến, cung cấp suất ăn đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 9/2026. Đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách, kiểm tra và đánh giá năng lực, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Thành phố yêu cầu các đơn vị cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng thời hướng tới số hóa, công khai mạng lưới các đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch về chất lượng và giá cả. UBND TPHCM cũng yêu cầu kiên quyết dừng hợp đồng với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn hoặc nguyên liệu thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và đột xuất khi cần thiết. Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh trong vòng 24 giờ. Đồng thời, nhà trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh các thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú, gồm đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm. ANH NHÀN - NGUYỄN DŨNG Từ ngày 7/9, không ít trường học trên địa bàn TPHCM tạm thời chưa tổ chức bán trú. Việc này khiến nhiều phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có cả cha và mẹ đều đi làm gặp không ít khó khăn trong việc đưa đón và chăm sóc con vào buổi trưa. Phụ huynh lo lắng vì con chưa được học bán trú Học sinh Trường Tiểu học Hạnh Thông trong bữa ăn bán trú tại trường năm học trước Trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 -2027, Bộ GD&ĐT xác định, sẽ tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và an toàn trường học. Một trong những nội dung được bộ đưa ra là tiếp tục tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng giờ học thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ. Bộ GD&ĐT chỉ đạo cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp không cần thiết để giáo viên tập trung chuyên môn. Đáng chú ý, trong năm đầu tiên toàn quốc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất, Bộ GD&ĐT xác định nhiệm vụ trọng tâm là sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa để đáp ứng yêu cầu mới. Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học. Hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng gọn nhẹ, công bằng, giảm áp lực và chi phí xã hội đồng thời đảm bảo nghiêm túc, chống gian lận, tiêu cực. Bộ GD&ĐT cũng đưa ra nội dung: Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, tăng cường kỷ cương trong dạy học, thi, tuyển sinh và quản lý dạy thêm, học thêm. Tập trung giải quyết các điểm nghẽn về đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất. Đảm bảo đủ trường, lớp, đủ giáo viên đứng lớp. Trong đó, xử lý tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh, Bên cạnh đó, đẩy nhanh sắp xếp tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 -5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số vùng động lực. HÀ LINH Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2026 - 2027 sẽ sửa đồng bộ chương trình giáo dục, sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Từ năm học 2026 - 2027, cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thống nhất ẢNH: HÀ LINH TPHCM cũng yêu cầu rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời bố trí nguồn lực để bảo đảm hoạt động chế biến, cung cấp suất ăn đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

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