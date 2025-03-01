Báo Tiền Phong số 229

TRANG 3 TRANG 7 KHÔNG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH SẦU RIÊNG, TẬP TRUNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRANG 6 DIỄN ĐÀN ĐIỀU EM MUỐN NÓI LẦN THỨ 4: Vắc-xin số cho em Người trẻ rời văn phòng để “đổi gió” THỨ HAI 17/8/2026 Số 229 0977.456.112 TRANG 16 NƠI BÓNG ĐÁ VIỆT NAM CHẠM ĐÁY TRANG 12 TRANG 8-9 Ý nghĩa việc ông Trump đăng ảnh chụp với Chủ tịch Triều Tiên Hồi sinh hồn giấy giữa đại ngàn Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách BÙNG NỔ TRANG 4-5 NHỮNG LỚP HỌC ĐẶC BIỆT TRANG 8-9 Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được rèn thêm nhiều kỹ năng giao tiếp, ứng xử tour ngắn ngày DU LỊCH DỊP QUỐC KHÁNH 2/9

Nhận tin báo vụ tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua khu vực. Đến chiều 16/8, nhiều hành khách trong vụ tai nạn vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hơn 20 hành khách bị chấn thương nhẹ ở vùng cổ, chân, tay được thăm khám, chụp chiếu. Hai nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu, điều trị. “Có hai bệnh nhân, gồm một nam và một nữ bị thương rất nặng được chuyển đến viện. Một người bị đa chấn thương, bất tỉnh; người còn lại cũng bị đa chấn thương nhưng nhẹ hơn ”, một bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói. Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An), chị N.T.T.H. (trú tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết, sáng 16/8, đoàn của chị có khoảng 600 người xuất phát từ Phú Thọ đi du lịch. Toàn đoàn có 15 xe khách, trong đó phương tiện gặp nạn chở hơn 40 người. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. ngồi ở hàng ghế số 5. Cú va chạm mạnh, bất ngờ khiến chị cùng nhiều người trên xe bị hất khỏi vị trí. “Tôi ngã nhào khỏi ghế, bị xây xước ở vai và chân”, chị H. kể. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chị H.T.T.T. (trú tỉnh Phú Thọ) may mắn chỉ bị thương nhẹ. “Sau tiếng va chạm rất mạnh, tôi bị hất văng về phía trước, lên đến giữa xe. Ghế phía trên cũng bị lật tung, mọi người la hét, hoảng loạn”, chị T. nhớ lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được đơn vị chức năng điều tra, làm rõ. NGỌC TÚ Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương. Theo kết luận, trước ngày 1/3/2025, Bộ Công Thương quản lý tổng cộng 644 cơ sở nhà, đất. Trong số này, 505 cơ sở thuộc 63 Cục Quản lý thị trường đã được bàn giao nguyên trạng về UBND các tỉnh, thành phố quản lý sau khi kết thúc mô hình Tổng cục. Từ ngày 1/3/2025 đến 30/4/2026, Bộ Công Thương còn quản lý 139 cơ sở nhà, đất, trong đó xác định 9 cơ sở dôi dư cần khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý. Thanh tra Chính phủ cho rằng việc triển khai sắp xếp, xử lý tài sản công tại một số đơn vị còn chậm. Nhiều cơ sở nhà, đất đã được xác định là dôi dư nhưng chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến nguy cơ tiếp tục để tài sản công xuống cấp, lãng phí nguồn lực đất đai. Không chỉ chậm xử lý tài sản dôi dư, công tác kiểm kê, lập hồ sơ quản lý nhà, đất tại Bộ Công Thương cũng được xác định còn thiếu sót. Cụ thể, Bộ Công Thương từng kiểm kê, kê khai thiếu một cơ sở nhà, đất có diện tích 9m2 tại số 2F Quang Trung, Hà Nội. Theo kết luận, từ tháng 11/2016, cơ sở này không được Văn phòng Bộ lập, quản lý hồ sơ và hạch toán trên sổ sách theo quy định. Ngoài ra, qua kiểm tra 7 trụ sở làm việc của khối hành chính, có 5 trụ sở thiếu diện tích làm việc tổng cộng 7.082,1m2, trong khi 2 trụ sở lại thừa 4.617m2. Theo kết luận, một trong những nguyên nhân là một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương không thực hiện việc di chuyển về trụ sở mới tại 655 Phạm Văn Đồng, tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích làm việc. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương xử lý việc không chấp hành chủ trương di chuyển trụ sở, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh phần diện tích dôi dư tại 46 Ngô Quyền để giải quyết nhu cầu diện tích làm việc cho các đơn vị lân cận. Thanh tra Chính phủ xác định Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương đã ký hợp đồng liên kết khai thác nhà đất tại 41 Thùy Vân trong giai đoạn 20192020, thu về 275 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng, Đề án khai thác, sử dụng tài sản chưa được Bộ Công Thương phê duyệt. Thanh tra Chính phủ xác định việc này không phù hợp quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC ĐỂ TÀI SẢN CÔNG BỎ TRỐNG KÉO DÀI Điểm đáng chú ý trong kết luận là Thanh tra Chính phủ đánh giá 9/9 cơ sở được kiểm tra đều có khả năng xử lý ngay để đưa vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Trong đó, 6 cơ sở tại 1C Tràng Tiền, 3 Vọng Đức, 66B Hoàng Hoa Thám, 16 Mạc Thái Tổ, 124 Vĩnh Tuy (Hà Nội) và 41 Thùy Vân (TPHCM) được kiến nghị chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Đối với cơ sở 2F Quang Trung, Bộ Công Thương được yêu cầu xử lý dứt điểm; đồng thời phối hợp với UBND TP Đà Nẵng xử lý cơ sở nhà, đất tại 132 Nguyễn Chí Thanh. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, làm rõ trách nhiệm trong việc để tài sản công bỏ trống kéo dài, đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp đối với các đơn vị không chấp hành việc di chuyển trụ sở. Không dừng ở việc yêu cầu xử lý tài sản, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân qua các thời kỳ liên quan đến những tồn tại được phát hiện. Các đơn vị được đề cập gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan. MINH ĐỨC 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương không chuyển trụ sở Ô tô khách đâm xe container, hơn 20 người bị thương Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương không thực hiện việc di chuyển về trụ sở mới tại 655 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, dẫn đến tình trạng nơi thiếu, nơi thừa diện tích làm việc. Khoảng 11h ngày 16/8, ô tô chở đoàn khách du lịch lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam theo hướng Hà Nội - Nghệ An; khi đến gần nút giao Quốc lộ 46, xe khách bất ngờ đâm mạnh vào đuôi xe container đang chạy cùng chiều phía trước, khiến hơn 20 người bị thương, phải nhập viện. Trụ sở chính của Bộ Công Thương Lực lượng Cảnh sát, đơn vị chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe khách đến bệnh viện cấp cứu Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên kết nối với Khánh Hòa Chiều 16/8, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại Cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu việc chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh - Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways khai thác. Sự kiện mở thêm một tuyến kết nối hàng không quan trọng giữa Quảng Trị với khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch giữa hai địa phương. Theo kế hoạch, Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay Cam Ranh - Đồng Hới với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. PV (Theo TTXVN) Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thanh tra Chính phủ kiến nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để đẩy nhanh việc tiếp nhận, sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

3 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Thông báo kết luận nêu rõ, công tác quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong thời gian qua đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm chỉ đạo theo hướng ngày càng chặt chẽ, bài bản về quy trình cấp mã số, rút ngắn thời gian cấp mã, mở rộng hệ thống các phòng kiểm nghiệm để tiệm cận và đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 36/2026/ NQ-CP ngày 31/7/2026, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Tuy nhiên, công tác quản lý nông sản nói chung và sầu riêng nói riêng trong thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan. Việc xuất khẩu sầu riêng đặt ra yêu cầu ngày càng phải nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chủ động đa dạng hóa thị trường, nhất là trong bối cảnh sầu riêng của Việt Nam hiện nay đang bước vào mùa vụ tiêu thụ cao điểm. Đây là ngành hàng phát triển nhanh, có hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, lâu dài để tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Thời gian tới, sản xuất và xuất khẩu sầu riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Nhu cầu tiêu dùng của các thị trường lớn truyền thống chưa ổn định; xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản kỹ thuật, áp lực từ tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt. RÀ SOÁT, TỔ CHỨC LẠI VÙNG NGUYÊN LIỆU SẦU RIÊNG Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chung về tổ chức sản xuất; nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát, tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường; hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu, đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Khuyến khích Doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Các bộ, cơ quan hướng dẫn người sản xuất thực hiện quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chủ động xây dựng và triển khai Chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu; thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo sớm về dịch hại cây trồng; khoanh vùng xử lý, kiên quyết không cấp phép xuất khẩu và áp dụng biện pháp chế tài quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm Cadimi. Khuyến khích đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản và chế biến tại các vùng sản xuất tập trung; nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến, xây dựng chính sách chung về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thị phần ở các thị trường tiềm năng. Mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc... Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE… CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cập nhật đồng bộ, kết nối liên thông với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ vận hành. Nâng cao năng lực, số lượng cơ sở kiểm nghiệm nông sản bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Trung Quốc và các nước nhập khẩu khác, tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại địa phương trong việc cấp phép đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm nghiệm. Tiếp tục làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để đẩy nhanh tiến độ công nhận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm; thống nhất quy trình kiểm tra thông quan đối với sản phẩm sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bảo đảm thông thoáng, thuận lợi. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài chủ động nắm bắt, cập nhật kịp thời các chính sách thương mại, rào cản kỹ thuật và yêu cầu thị trường của nước nhập khẩu. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3) và các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành trực thuộc khẩn trương khôi phục năng lực, hồ sơ pháp lý phòng kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 8 năm 2026 để gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề nghị phía Trung Quốc xem xét, công nhận. Tổng hợp, chia sẻ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về dữ liệu các phòng kiểm nghiệm có đủ năng lực phân tích chỉ tiêu Cd, Vàng O; chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai việc cấp đăng ký lĩnh vực hoạt động kiểm nghiệm tại địa phương. Bộ Tài chính đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và thu hút đầu tư của các thành phần vào kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo cơ quan liên quan tạo thuận lợi cho hàng nông sản xuất khẩu nói chung, mặt hàng sầu riêng nói riêng. Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm, nhất là vùng cửa khẩu, không để ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. Triển khai kế hoạch phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, triển khai kế hoạch phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chuẩn hóa dữ liệu vùng nguyên liệu; đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và logistics; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người sản xuất. Rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng không mở rộng diện tích; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra ách tắc trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng. HUỲNH THỦY-VIETNAM+ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, không mở rộng diện tích; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất... Gùi sầu riêng lớn nhất và 102 món ăn từ sầu riêng được xác lập kỷ lục Việt Nam Xác lập kỷ lục chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam “Mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam” và “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn từ sầu riêng với số lượng nhiều nhất Việt Nam” vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Tối 15/8, tại Quảng trường 10/3, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khai mạc với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - cho biết, năm 2026, tỉnh có khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng niên vụ dự kiến đạt gần 500.000 tấn; 280 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 7.500 ha và 41 cơ sở đóng gói được phê duyệt phục vụ xuất khẩu. Không mở rộng diện tích sầu riêng, tập trung nâng cao chất lượng

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Quốc khánh năm 2026 trong 5 ngày liên tục, từ ngày 29/8 đến hết 2/9, sau khi hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy 22/8. Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ theo quy định và được khuyến khích áp dụng lịch tương tự khu vực công. Các chuyên gia đánh giá đây là khoảng nghỉ đủ dài để thực hiện một chuyến du lịch, cộng với thời điểm cuối mùa hè cho nên biển đảo trở thành một trong những tâm điểm của thị trường. Báo cáo Traveloka SEA Index vừa được công bố cho thấy, Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo là 5 điểm đến dẫn đầu lượt tìm kiếm của du khách Việt trong quý II và dịp lễ 2/9. Ở nhóm có lượng đặt dịch vụ lớn, TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí nổi bật. Theo dữ liệu Traveloka, cứ 5 chuyến du lịch nội địa thì có một chuyến kết thúc tại TPHCM. Hà Nội duy trì sức hút nhờ tài nguyên văn hóa, lịch sử và hệ thống dịch vụ. Đà Nẵng tăng trưởng ở nhiều hạng mục từ phòng nghỉ, vé tham quan tới du lịch gia đình. Theo chỉ số "điểm nhu cầu" của Traveloka SEA Index, Phú Quốc đạt 100 điểm, cao nhất trong nhóm được khảo sát, đồng thời lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ. Côn Đảo đạt 96 điểm, Hội An 92 điểm và Đà Nẵng 88 điểm. Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, nhận định, tăng trưởng du lịch tại Việt Nam vẫn được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển, với Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng ở nhóm dẫn đầu. Đây cũng là những nơi có khả năng cung cấp nhiều lớp trải nghiệm trong một hành trình: nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi, ẩm thực, tham quan di sản và khám phá văn hóa địa phương. Một điểm đáng chú ý khác, theo bà Thy, là trong lúc dòng khách Đông Nam Á có xu hướng dịch chuyển mạnh tới Đông Á, động lực tăng trưởng của thị trường Việt Nam lại chủ yếu đến từ nhu cầu du lịch trong nước. Sức nóng của du lịch biển không chỉ tập trung ở những hành trình cần di chuyển bằng máy bay. Trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm phục vụ khách đi biển bằng đường bộ với thời gian rất ngắn. Một tour TPHCM - Vũng Tàu dịp 2/9 được chào bán với lịch trình 2 ngày 1 đêm, giá công bố từ 1,79 triệu đồng/người; tour TPHCM - Ninh Chữ 3 ngày 2 đêm có mức giá công bố từ 2,79 triệu đồng. Thậm chí hành trình Long Hải - Hồ Tràm chỉ kéo dài một ngày, giá từ 690.000 đồng. ĐI GẦN, NGHỈ NGẮN, CHI VỪA TÚI TIỀN Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương nhận định, ở thị trường nội địa, du lịch tự túc ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với các chuyến ngắn tới khu vực ven biển khi hạ tầng giao thông thuận tiện hơn. Những hành trình ngắn, mức giá hợp lý và lịch trình linh hoạt đang phù hợp với gia đình, nhóm bạn và khách trẻ. Theo khảo sát thực tế của phóng viên báo Tiền Phong, với khách xuất phát từ Hà Nội, các tour 3 ngày 2 đêm tới Hà Giang dịp Quốc khánh đang được chào ở mức khoảng 3,38 triệu đồng. Từ TPHCM, bên cạnh Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm, thị trường có các sản phẩm Đà Lạt 3 ngày 2 đêm với giá công bố từ 2,79 triệu đồng. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam, nhận định: “Sự phát triển của đường cao tốc, phương tiện cá nhân và mạng lưới xe khách chất lượng cao đang mở rộng bán kính của những chuyến đi 2-3 ngày. Điểm đến không cần mới lạ vẫn có thể hấp dẫn du khách nhờ thuận tiện. Yếu tố cạnh tranh ngày càng thiên về thời gian di chuyển, tổng chi phí và khả năng chủ động lịch trình”. Đây cũng là lý do những địa danh nằm quanh các trung tâm dân cư lớn có thêm lợi thế. Từ Hà Nội, khách có thể tính đến Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình, Mộc Châu hay các tuyến Đông Bắc; từ TPHCM là Vũng Tàu, Hồ Tràm, Long Hải, Phan Thiết, Đà Lạt hoặc những cung đường ven biển phía Nam Trung Bộ. Một số nền tảng vận chuyển cũng đưa Ninh Bình vào nhóm điểm đến phù hợp với chuyến 2-3 ngày từ Hà Nội, đồng thời gợi ý Phan Thiết - Mũi Né cho nhu cầu nghỉ biển gần TPHCM trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Gia đình chị Nguyễn Minh Hà (Khương Đình, Hà Nội) ban đầu cân nhắc hai phương án cho kỳ nghỉ 2/9: đi Cát Bà hoặc mua vé máy bay vào Đà Nẵng. Sau khi tính chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống và đi lại cho cả gia đình, chị quyết định chọn ở Cát Bà 3 ngày 2 đêm. “Nhà tôi được nghỉ 5 ngày nhưng không muốn dành hết thời gian cho việc đi chơi. Đi 3 ngày là vừa đủ, 2 ngày còn lại nghỉ ngơi, chuẩn bị cho con trở lại trường”, chị Hà nói. Theo tính toán của chị Hà, ngân sách cho chuyến đi khoảng 7-8 triệu đồng. Nếu chọn Đà Nẵng, tổng chi phí có thể vượt mức gia đình dự kiến, nhất là khi giá vé máy bay tăng vào những ngày cao điểm nghỉ lễ. Một nhóm 5 người trẻ ở Hà Nội cũng dự kiến dành 2 ngày 1 đêm trong kỳ nghỉ Quốc khánh để tự lái xe tới Bình Liêu (Quảng Ninh). Với khoảng cách khoảng 270 km, Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày đang tạo cú hích đáng kể cho thị trường du lịch nội địa. Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An, Đà Nẵng đang dẫn đầu đà tăng nhu cầu du lịch trước kỳ nghỉ 2/9. Thị trường ghi nhận xu hướng khách Việt chọn những chuyến ngắn ngày, ưu tiên điểm đến gần, lịch trình linh hoạt và mức chi phí vừa phải. Bùng nổ tour ngắn ngày Bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour - nhận định, TPHCM đang từng bước chuyển từ một điểm trung chuyển thành điểm đến hoàn chỉnh, thu hút cả du khách từ các tỉnh, thành và người dân thành phố. Kỳ nghỉ lễ 2/9 tới là cơ hội để du lịch nội đô phát huy sức hút. “Thay vì đối mặt với tình trạng đông đúc tại các điểm đến truyền thống, một bộ phận du khách chọn ở lại thành phố để tận hưởng không gian thoáng đãng và trải nghiệm chiều sâu văn hóa địa phương” - bà Thu chia sẻ. Theo ghi nhận từ Vietluxtour, lượng khách đặt tour nội đô và dịch vụ lưu trú tại TPHCM trong Bãi tắm biển Vũng Tàu thu hút nhiều du khách Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi để du lịch TPHCM khai thác các sản phẩm nội đô. Thay vì lựa chọn những chuyến đi xa, nhiều du khách có xu hướng ở lại thành phố, kết hợp nghỉ ngơi với khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử và trải nghiệm dịch vụ với chi phí phù hợp. Du khách tham quan Suối Tiên, TPHCM trong dịp lễ 30/4 ẢNH: ANH NHÀN Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch Xanh Việt Nam cho rằng, sức mua tăng mạnh trong vài ngày nghỉ lễ cũng đặt ra bài toán lớn hơn đối với các địa phương, đặc biệt tại những điểm đến đang hút khách. Một lượng khách lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây áp lực lên giao thông, cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe, nhà hàng, vệ sinh môi trường và các dịch vụ công cộng. Bùng nổ về lượng khách chỉ thực sự tạo giá trị khi điểm đến có khả năng hấp thụ dòng người tăng mạnh mà không kéo theo quá tải và trải nghiệm suy giảm. Du lịch nội đô lên ngôi DU LỊCH DỊP Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, cho biết, đảo ngọc tiếp tục có sức hút ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp khi một bộ phận khách lựa chọn kỳ nghỉ trọn gói, ưu tiên chất lượng dịch vụ và không gian riêng tư.

cả nhóm chọn xuất phát từ sáng sớm, cùng chia tiền xăng, phí đường bộ, phòng nghỉ và ăn uống. “Bình Liêu vừa đủ xa để có cảm giác rời thành phố, nhưng vẫn có thể đi bằng ôtô riêng, không phải mua vé máy bay hay lên kế hoạch quá dài. Đi gần thì chủ động hơn. Nếu giá phòng quá cao hoặc đường đông, chúng tôi có thể đổi giờ đi, thậm chí đổi địa điểm”, anh Lê Tiến Hùng, 27 tuổi, chia sẻ. Với doanh nghiệp, điều đó có nghĩa cuộc cạnh tranh dịp 2/9 không chỉ nằm ở việc đưa ra những tour nhiều ngày và nhiều điểm tham quan. "Các gói ngắn, giá dễ tiếp cận, khởi hành linh hoạt và giảm tối đa thời gian di chuyển có khả năng trở thành một phân khúc quan trọng. Khi khách ngày càng chủ động đặt phòng, phương tiện và dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến, tour trọn gói cũng phải tạo được lợi thế rõ ràng về giá, sự thuận tiện hoặc những trải nghiệm khó tổ chức nếu đi tự túc”, ông Thắng dự đoán. HẠ ĐAN 5 n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 XÃ HỘI Khách tăng, sẵn xe tăng cường Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 16/8, các bến xe khách liên tỉnh lớn ở TPHCM đã xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. LƯỢNG KHÁCH TĂNG KHÔNG ĐỘT BIẾN Tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), nơi thường có lượng khách lớn trong các dịp lễ, đơn vị quản lý dự báo trong 6 ngày phục vụ Quốc khánh 2/9, từ ngày 28/8 đến 2/9, bến sẽ đón hơn 278.000 hành khách, với khoảng 12.470 chuyến xe xuất bến. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng xe dự kiến tăng khoảng 1%, trong khi lượng hành khách tăng hơn 1%. Ngày cao điểm được xác định là 29/8, khi lượng khách xuất bến có thể lên tới 70.000 người, tương ứng 2.350 xe. Để tránh tình trạng hành khách phải chờ lâu, các đơn vị vận tải được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch bán vé trước, bố trí xe hoạt động trên tuyến và chuẩn bị phương tiện tăng cường. Bến xe Miền Tây khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé trong dịp lễ. Trường hợp phải điều chỉnh giá để bù đắp chi phí quay đầu do không có khách chiều về, doanh nghiệp phải kê khai theo quy định. Theo kế hoạch, các tuyến đi các tỉnh miền Tây có thể điều chỉnh giá vé không quá 40% so với ngày thường trong 2 ngày cao điểm. Đối với các tuyến Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc, mức điều chỉnh và thời gian áp dụng được thực hiện theo phương án phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới. Tại Bến xe Miền Đông, ông Nguyễn Văn Khang - Phó Tổng Giám đốc bến xe cho biết, dự kiến trong 6 ngày phục vụ lễ, từ ngày 28/8 đến 2/9, có hơn 70.000 hành khách với 3.488 chuyến xe xuất bến, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Bến xe Miền Đông cũng khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tăng giá để bù chi phí quay đầu, mức điều chỉnh được áp dụng trong tối đa 3 ngày, từ 28 đến 30/8, và không quá 40% so với ngày thường. Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình), Tổng công ty SAMCO dự báo lượng hành khách dịp lễ tăng khoảng 10%, phương tiện tăng khoảng 2% so với kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025. Trong 6 ngày phục vụ, bến dự kiến có khoảng 65.700 hành khách, với 3.170 chuyến xe xuất bến. Lượng khách được dự báo tập trung nhiều ở các tuyến cự ly ngắn, từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. Đối với giá vé, ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới (SAMCO) cho biết, đơn vị khuyến khích doanh nghiệp vận tải giữ nguyên giá. Trường hợp kê khai điều chỉnh, thời gian dự kiến áp dụng tối đa từ ngày 28 đến hết ngày 30/8. Theo phương án của bến, các tuyến từ Đà Nẵng trở vào Đồng Nai, khu vực miền Tây, Tây Nguyên và các tuyến nội tỉnh TPHCM có thể tăng giá không quá 40% so với ngày thường. Trong khi đó, các tuyến từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc không tăng giá. Việc điều chỉnh giá, nếu có, phải được doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định và gửi hồ sơ kê khai đến cơ quan chức năng. Bến xe cũng yêu cầu các đơn vị vận tải gửi phương án bán vé và hồ sơ kê khai giá trước để chủ động sắp xếp khu vực bán vé, bảo đảm an ninh trật tự trong bến. ĐẢM BẢO XE TĂNG CƯỜNG Trước dự báo lượng khách tăng, điểm đáng chú ý trong phương án phục vụ lễ năm nay là các bến xe đều chuẩn bị phương án huy động phương tiện tăng cường. Tại Bến xe Miền Tây, đơn vị quản lý sẽ theo dõi lượng khách và phương tiện trên từng tuyến để kịp thời điều chỉnh, tập trung xe cho những tuyến có nhu cầu cao. Khi cần thiết, bến có thể huy động phương tiện đang hoạt động trên tuyến, xe hợp đồng, xe du lịch đủ điều kiện để tăng cường giải tỏa hành khách. Bến xe cũng chủ động liên hệ các bến xe, doanh nghiệp vận tải và cơ quan chức năng để đưa phương tiện đến hỗ trợ trong những ngày cao điểm. Các xe tăng cường phải đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định. Tương tự, Bến xe Miền Đông sẽ thường xuyên cập nhật lượng khách trên từng tuyến, từ đó điều chuyển phương tiện từ những tuyến có nhu cầu thấp sang các tuyến thiếu xe. Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách du lịch, hợp đồng cũng có thể được huy động để hỗ trợ giải tỏa khách khi cần thiết. Bến xe yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra đầy đủ giấy tờ của phương tiện, người lái, điều kiện an toàn trước khi đưa xe vào phục vụ. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm hành khách được cấp vé điện tử, bố trí đúng số ghế, không chở quá số người quy định và không bán vé cao hơn mức giá đã kê khai, niêm yết. Tại Bến xe Miền Đông mới, SAMCO cũng xây dựng phương án huy động tối đa phương tiện trong trường hợp lượng khách vượt năng lực vận chuyển của các doanh nghiệp. Ngoài xe được cấp phù hiệu tuyến cố định, bến có thể phối hợp huy động xe hợp đồng đủ điều kiện để tăng cường giải tỏa hành khách. HỮU HUY TPHCM dự báo nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2/9 tăng so với ngày thường, song lượng khách tại các bến xe lớn được nhận định không tăng đột biến. Các bến xe đã lên phương án điều động, huy động phương tiện tăng cường, đồng thời kiểm soát giá vé nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Nhân viên kiểm tra vé hành khách trước khi lên xe tại Bến xe Miền Tây ẢNH: PV dịp 2/9 ước tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm khách này chiếm khoảng 25% tổng cơ cấu khách du lịch nội địa của doanh nghiệp trong dịp lễ. Tương tự, ông Phạm Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt - cho rằng đợt giảm giá vé máy bay trước đó đã tạo động lực cho nhu cầu du lịch “hè muộn”. Dù giá vé trong dịp lễ cao hơn ngày thường, sức hút của kỳ nghỉ năm nay được dự báo vẫn tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động đặt tour sớm nhằm đảm bảo chỗ và lựa chọn mức giá phù hợp. Các hành trình kéo dài từ 2 - 4 ngày, có chi phí hợp lý và dịch vụ linh hoạt đang được ưu tiên. “Du khách cũng có xu hướng kết hợp nhiều trải nghiệm như tham quan di tích, bảo tàng, khu sáng tạo, du lịch sông nước, thưởng thức ẩm thực và xem pháo hoa mừng Quốc khánh ngay tại thành phố. Trước nhu cầu này, doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm theo hướng “hè muộn - giá tốt - linh hoạt”, tập trung vào các tour nội đô và khu vực vùng phụ cận nhằm giúp du khách tối ưu chi phí trong kỳ nghỉ lễ” - ông Vũ nói. ANH NHÀN Những địa điểm gần Hà Nội như Bình Liêu, Lào Cai, Yên Bái… được nhiều người chọn vì có thể tiết kiệm chi phí đi lại và chủ động trong việc thay đổi kế hoạch Vào các dịp nghỉ lễ, du lịch tự túc ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt khi hạ tầng giao thông thuận tiện hơn QUỐC KHÁNH 2/9 TPHCM: Bên cạnh bài toán xe và giá vé, các bến xe cũng đặt yêu cầu cao về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Các đơn vị vận tải được yêu cầu không để xảy ra tình trạng chở quá số người, bán sai giá vé hoặc đón trả khách không đúng quy định. Trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng sẽ phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông khu vực xung quanh các bến xe, hạn chế nguy cơ ùn tắc. Các bến cũng tổ chức hướng dẫn hành khách lên đúng xe, đúng vị trí, tránh tình trạng chen lấn, đi nhầm xe hoặc ùn ứ trong khu vực bến.

DỰ KIẾN CÒN 2 MÔN THI Bộ GD&ĐT vừa lấy ý kiến góp ý của Sở GD&ĐT 3 địa phương là TP Hà Nội, TP Hải Phòng và TPHCM về dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận và tuyển sinh học sinh đầu cấp. Trong đó, nội dung đáng chú ý là tổ chức thi tuyển, trong đó quy định: Số môn thi gồm 2 môn: Toán và Ngữ văn (đối với tuyển sinh lớp 10), 2 môn Toán và Tiếng Việt (đối với tuyển sinh lớp 6). Chị Nguyễn Thị Mai, phường Yên Sở, Hà Nội bày tỏ niềm vui nếu kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới chỉ còn 2 môn là Văn, Toán. Theo chị Mai, như vậy, phụ huynh, học sinh không thấp thỏm môn thi thứ ba hằng năm. Chương trình giáo dục phổ thông trước đây, học sinh THCS học các môn đơn, nhưng từ chương trình 2018, có môn tổ hợp. Nếu môn thi thứ ba là khoa học tự nhiên, học sinh không phải thi 3 môn mà thực tế sẽ thi 5 môn: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Vật lí. Nếu môn thi thứ 3 là Lịch sử-Địa lí, học sinh sẽ phải thi 4 môn. Năm học nào rơi vào môn thi tổ hợp, học sinh thực sự quá tải vì căng thẳng ôn thi. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương, Hà Nội cho rằng, nên duy trì 3 môn thi vào lớp 10, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn ổn định, còn môn thứ ba có thể là bất kì môn học nào trong chương trình THCS, không nên cố định một môn. “Điều tôi thấy có ý nghĩa nhất ở phương án này là giúp học sinh không học lệch, không học chỉ để thi. Khi biết môn thứ ba có thể được lựa chọn từ các môn học trong chương trình, các em sẽ có ý thức học đều và nghiêm túc hơn trong suốt quá trình học THCS”, bà Vân Hồng nói. Theo bà, môn thứ ba cần được lựa chọn và công bố vào thời điểm hợp lí. Đề thi nên tập trung vào kiến thức, năng lực cơ bản, tránh đánh đố và không tạo thêm áp lực luyện thi. Bà Vân Hồng khẳng định, giảm áp lực cho học sinh không đơn thuần là giảm từ ba môn xuống hai môn. Quan trọng hơn là cách ra đề, cách tổ chức kì thi và làm sao để việc thi cử tác động tích cực trở lại việc dạy và học trong nhà trường. Bà nghiêng về phương án Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba được lựa chọn phù hợp theo từng năm, thay vì cố định môn thứ ba. BÀI TOÁN KHÓ Thực tế cho thấy, kì thi tuyển sinh lớp 10 hiện nay tạo áp lực rất lớn đối với phụ huynh, học sinh tại các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. Áp lực đến từ cơ hội học công lập THPT ít, cạnh tranh suất vào trường điểm, trường chuyên. Với phụ huynh tại Hà Nội, còn trải qua cảm giác căng thẳng ngóng môn thi thứ 3 trong khi các địa phương khác đã công bố từ lâu. Khi chỉ còn hai môn thi Toán, Ngữ văn, phụ huynh không còn nỗi lo “bốc thăm môn thứ 3” vào sát kì thi như một số địa phương từng áp dụng, giúp học sinh, nhà trường chủ động kế hoạch giảng dạy, ôn tập, học tập ngay từ đầu năm. Nhưng có thể nói, áp lực lớn nhất của kì tuyển sinh lớp 10 không phải bao nhiêu môn thi mà là bao nhiêu phần trăm học sinh thi có cơ hội học tập tại các trường THPT công lập có chất lượng. Việc chỉ còn 2 môn thi được biết trước cũng có những rủi ro về chiến thuật làm bài. Khi chỉ còn 2 môn, yêu cầu về độ chính xác và tính phân hóa trong đề thi sẽ cao hơn. Học sinh phải đối mặt với đề thi có tính phân loại sâu hơn để các trường tốp xét tuyển, không còn môn thi gỡ điểm. Giáo dục phổ thông sẽ đối diện với nguy cơ hổng kiến thức của học sinh khi lên THPT. Nếu không tự giác, học sinh dễ bỏ qua việc học các môn còn lại, dẫn đến việc gặp khó khăn khi lên cấp THPT, nơi áp dụng Chương trình GDPT 2018 với nhiều môn lựa chọn chuyên sâu. Phụ huynh giảm gánh nặng chi phí, thời gian trong việc đưa đón con đi học thêm nhiều môn cùng lúc, giải tỏa không khí căng thẳng trong gia đình vào mùa thi. Nhưng nỗi lo không mất đi mà chuyển từ lo học nhiều môn sang lo cạnh tranh khốc liệt hơn khi chỉ còn 2 môn thi. Đề xuất giảm xuống 2 môn thi tuyển sinh lớp 10 mang lại điểm tựa lớn về mặt giải tỏa áp lực tâm lí và chi phí xã hội. Tuy nhiên, để quy định này phát huy hiệu quả thực tế mà không gây ra tác động ngược (như học lệch hay áp lực chọi gay gắt), việc đổi mới cách ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực thay vì học thuộc lòng, cùng với việc duy trì đánh giá quá trình học tập ở THCS, sẽ là yếu tố then chốt. Tại TPHCM từ nhiều năm nay kì thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức với 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Còn một số trường THCS có số học sinh có nhu cầu học tập cao hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh thì tổ chức tuyển sinh bằng bài khảo sát năng lực đầu vào. Đề xuất còn 2 môn thi của Bộ GD&ĐT không đơn thuần là một thay đổi về mặt thủ tục hành chính hay hình thức thi cử, mà là một bước chuyển dịch có ảnh hưởng sâu rộng đến định hướng dạy và học, tâm lí người trong cuộc cũng như cấu trúc phân hóa của hệ thống giáo dục phổ thông. Từ những tác động hai mặt nêu trên, trải nghiệm thực tế của phụ huynh và học sinh sẽ có sự thay đổi căn bản. Đối với học sinh, các em sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng hơn trong lịch ôn tập hàng ngày, song lại phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về độ chính xác và chiều sâu kiến thức trong từng bài làm. Những em có thế mạnh ở các môn học khác cũng mất đi cơ hội dùng môn sở trường để bù đắp điểm số. NGHIÊM HUÊ Diễn đàn lắng nghe những chia sẻ của học sinh THCS, THPT trước bối cảnh diễn biến bạo lực học đường, các vấn đề diễn ra trên không gian mạng ngày càng phức tạp, tác động tiêu cực tới tâm lí lứa tuổi học sinh. Bước sang năm 2026, thế giới số đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người trẻ. Internet mở ra cánh cửa tri thức vô tận, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô vàn thách thức đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của lứa tuổi học đường. Làm sao để các em có một “hệ miễn dịch” vững chắc trước những áp lực và cạm bẫy trực tuyến? Nói về chủ đề mạng xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ em, thanh thiếu niên, bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, mạng xã hội đã trở thành một phần trong đời sống của trẻ em, thanh thiếu niên, mang lại nhiều cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, việc sử dụng thiếu kiểm soát, cùng các nguy cơ như áp lực hình ảnh, so sánh xã hội, nội dung có hại, bắt nạt trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Theo bà Bùi Thị Nhung, tác động của mạng xã hội không giống nhau đối với mọi trẻ em mà phụ thuộc vào nội dung, cách sử dụng, độ tuổi, hoàn cảnh và mức độ dễ bị tổn thương của từng em. Do đó, cần tránh cách tiếp cận cực đoan, đồng thời gắn bảo đảm an toàn số với chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cùng một hệ thống phòng ngừa, phát hiện sớm, hỗ trợ trẻ em. KHÔNG TÁCH TRẺ EM RA KHỎI THẾ GIỚI SỐ Bà Nhung cho rằng, các giải pháp cần dựa trên quyền, lợi ích tốt nhất của trẻ, lắng nghe tiếng nói của trẻ, dựa trên bằng chứng và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lí, cần tăng cường an toàn ngay từ khâu thiết kế nền tảng, giáo dục kĩ năng số và sức khỏe tâm thần, hỗ trợ cha mẹ, giáo viên và củng cố các dịch vụ tham vấn, bảo vệ trẻ em. Bà Nhung khẳng định, mục tiêu không phải tách trẻ em khỏi thế giới số, mà cùng các em xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh, tôn trọng quyền trẻ em và hỗ trợ sự phát triển toàn diện. Bà Lê Anh Lan, chuyên gia Giáo dục UNICEF Việt Nam cho biết, bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em trên mạng xã hội không nằm ở cấm đoán hay tách các em khỏi thế giới số. Giải pháp bền vững cần sự cân bằng giữa quyền được bảo vệ khỏi rủi ro với quyền học tập, giải trí, tham gia và đặc biệt là quyền được lắng nghe. Dù tiềm ẩn nguy cơ, mạng xã hội vẫn đóng vai trò tích cực giúp thế hệ trẻ rèn luyện kĩ năng số, kết nối và phát triển toàn diện. Chính sách chỉ có thể thành công khi chúng ta tôn trọng trải nghiệm thực tế và đặt tiếng nói của chính các em làm trung tâm. HOA BAN 6 n Thứ Hai n Ngày 17/8/2026 KHOA GIÁO Có giải quyết triệt để áp lực thi cử? Vắc-xin số cho em Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó có đề xuất thi tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 theo hướng chỉ còn 2 môn. Hôm nay, báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Tâm lí giáo dục và Đào tạo (IPET), Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ 4 với chủ đề: "Vắc-xin số cho em". Sự điều chỉnh số môn thi vào lớp 10 phản ánh nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhân văn nhằm giảm áp lực cho người học. Dẫu vậy, ngành giáo dục phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán khó như tăng cơ hội học tập trường THPT công lập, đổi mới kiểm tra đánh giá hằng ngày, đổi mới cách ra đề thi, kéo gần khoảng cách chất lượng giữa các trường trong địa bàn. Thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội ẢNH MINH HỌA: DUY PHẠM DIỄN ĐÀN ĐIỀU EM MUỐN NÓI LẦN THỨ 4: ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHỈ CÒN 2 MÔN:

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