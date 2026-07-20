Báo Tiền Phong số 201

TRANG 2 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM, TẶNG QUÀ THƯƠNG BỆNH BINH TẠI TPHCM THỨ HAI 20/7/2026 Số 201 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 6 TRANG 3 Mất nguyện vọng vì những quy định riêng Mường Than khẩn cấp di dân NÚI NỨT TRANG 14 TRẬN TRANH HẠNG BA CÓ NHIỀU BÀN THẮNG NHẤT Vốn FDI tăng cao, cần nâng chất lượng TRANG 4-5 Công an tỉnh Điện Biên giải cứu người dân bị mắc kẹt do lũ quét tại xã Mường Than 17 người thương vong, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng “HỌC KỲ 3” CỦA SINH VIÊN Ở VÙNG CAO CHUYỆN HÔM NAY Câu view nỗi đau XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Có một ranh giới rất mong manh giữa đưa tin và khai thác bi kịch. Khi chiếc điện thoại được giơ lên để cảnh báo nguy hiểm, lưu giữ chứng cứ hay hỗ trợ cứu hộ, nó góp phần bảo vệ cộng đồng. TRANG 7 Đội sinh viên tình nguyện Trường Quốc tế tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Mường La ẢNH: CTV Hàng loạt cửa hàng kim cương tạm ngưng hoạt động

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có quyết định phân cấp, ủy quyền nhiều nội dung quan trọng trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án có tính chất đầu tư sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Động thái này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao tính chủ động cho các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án không có cấu phần xây dựng. Đối với các dự án có cấu phần xây dựng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố được quyết định đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư không quá 2 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quản lý. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã được trao quyền quyết định đầu tư các dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất) đối với các dự án do địa phương làm chủ đầu tư. Thẩm quyền này cũng bao gồm các dự án, nhiệm vụ quy hoạch được tiếp nhận từ các ban quản lý dự án của thành phố và các đơn vị cấp quận, huyện trước đây. Bên cạnh đó, Giám đốc các Sở Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp cũng được quyết định đầu tư các dự án xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quản lý. Đối với các dự án không có cấu phần xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính được quyết định đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (trừ lĩnh vực công nghệ thông tin). Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố cũng được quyết định đầu tư các dự án cùng loại có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng theo phạm vi quản lý. Quyết định cũng mở rộng thẩm quyền trong công tác quyết toán vốn đầu tư. Theo đó, Giám đốc Sở Tài chính được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án nhóm A, B, C do Chủ tịch UBND thành phố và các đơn vị được ủy quyền quyết định đầu tư; trong khi Chủ tịch UBND cấp xã được phê duyệt quyết toán đối với các dự án thuộc phạm vi được giao quyết định đầu tư và một số khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Việc phân cấp, ủy quyền có hiệu lực đến hết 31/12/2027. NGUYỄN THÀNH - THANH HIỀN Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất lời chúc sức khỏe và lòng tri ân sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch sẽ, chất lượng chăm sóc thương binh, bệnh binh và người có công được nâng cao. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cả nước hiện nay có khoảng 9,2 triệu người có công với cách mạng. Trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, 600.000 thương binh, bệnh binh và 140.000 Mẹ Việt Nam anh hùng. Bên cạnh đó còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến. Trong thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công được Đảng, Nhà nước luôn xem trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngoài ra, Quốc hội cùng Chính phủ đang xúc tiến sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới. Theo báo cáo, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất hiện đang điều trị, chăm sóc 44 thương, bệnh binh khắp cả nước, trong đó có 30 thương bệnh binh nuôi dưỡng tập trung và 14 thương bệnh binh tại TPHCM được theo dõi sức khỏe và điều trị ngoại trú. Ngày 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long (TPHCM). Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng năm nay 93 tuổi, có chồng và một người con trai là liệt sĩ. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, 98 tuổi, có chồng là cán bộ tập kết ra Bắc. Người con trai duy nhất của Mẹ hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 1971. Bản thân Mẹ là đảng viên, từng tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt tù, đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ. lCùng ngày, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại Đắk Lắk. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao 200 suất quà cho người có công và gia đình chính sách tại các xã Ea Wer, Buôn Đôn và Ea Nuôl; đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công và gia đình chính sách ở các địa phương khác. Tỉnh Đắk Lắk có hơn 97.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng. AN YÊN- HUỲNH THỦY 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 20/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 19/7, đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM). Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền hàng loạt lĩnh vực quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách. Đáng chú ý, chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đầu tư các dự án xây dựng có tổng mức đầu tư đến 40 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các thương bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà thương bệnh binh tại TPHCM Cấp xã được quyết dự án đầu tư công đến 40 tỷ đồng Website Facebook, Messenger gặp sự cố Vào khoảng 14h30 chiều 19/7, chị Thu Hoa (phường Yên Hoà, Hà Nội) mở Facebook trên máy tính để làm việc thì nhận được thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng. Chị Hoa thử đăng nhập Facebook và Messenger bằng ứng dụng trên điện thoại thì thấy hoạt động bình thường. Nhiều người dùng tại Việt Nam trong chiều qua cũng gặp sự cố tương tự khi không thể truy cập Facebook và Messenger trên máy tính, chỉ có thể truy cập điện thoại. Trên trang theo dõi sự cố Downdetector, số báo cáo lỗi Facebook tăng đột biến từ khoảng 14h39 (giờ Việt Nam). Đến 16 giờ chiều 19/7, số lượng báo cáo lỗi của Facebook và Messenger vẫn tiếp tục tăng lên. Trong đó khoảng 45% báo cáo lỗi liên quan đến website Facebook. Ngoài ra 20% báo cáo lỗi trên ứng dụng và 18% báo lỗi trên tin nhắn. Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, sự cố lỗi truy cập Facebook, Messenger không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới. Hiện Meta chưa có thông tin chính thức về sự cố. Trước đó, tối 12/6, Facebook và Messenger cũng gặp sự cố khi một số tài khoản bị tự động đăng xuất, sau đó không đăng nhập lại được, một số ứng dụng vẫn mở được nhưng không đăng tải được bài viết mới. Sự cố xảy ra trên toàn cầu và mất hơn một giờ đồng hồ để khắc phục. NGUYỄN HOÀI Từ khoảng 14h30 chiều 19/7, giờ Việt Nam, nhiều người dùng gặp thông báo tài khoản tạm thời không khả dụng khi mở website Facebook. Lượng báo cáo sự cố cũng tăng vọt trên trang theo dõi sự cố Downdetector.

Bộ Nội vụ vừa có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố. Theo Bộ Nội vụ, sau khi ban hành Công văn số 7031 ngày 7/7, một số địa phương đề nghị làm rõ cách xác định đối tượng được hưởng chính sách. Vì vậy, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước. Bộ Nội vụ nêu rõ, theo quy định hiện hành, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên cơ sở số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo Nghị định số 185/2026. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ phương án bố trí nhân sự của từng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, bảo đảm số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 154/2025 (về chính sách tinh giản biên chế) không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định là dôi dư của thôn, tổ dân phố đó. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Hai n Ngày 20/7/2026 THỜI SỰ XUẤT HIỆN CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,6 tỷ USD, tăng khoảng 61% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD, tăng 11,2%. Đây là mức tăng trưởng rất cao trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế vẫn có dấu hiệu chững lại tại nhiều khu vực trên thế giới. Không chỉ tăng mạnh về quy mô, dòng vốn FDI còn cho thấy sự dịch chuyển về địa bàn đầu tư. Ngoài địa phương quen thuộc luôn dẫn đầu thu hút vốn ngoại như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên và Nghệ An nổi lên với nhiều dự án quy mô lớn. Các dự án này thuộc lĩnh vực điện tử, bán dẫn, vật liệu mới và năng lượng. “Kết quả thu hút FDI giữa các địa phương có thể biến động mạnh theo thời điểm ghi nhận các dự án lớn. Tuy nhiên, xu hướng này cũng phản ánh sự hình thành của những trung tâm công nghiệp mới dựa trên lợi thế về quỹ đất công nghiệp, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp nhận các dự án sản xuất quy mô lớn”, Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá. Là một trong những địa phương tạo dấu ấn mạnh trong nửa đầu năm 2026, tỉnh Nghệ An nổi bật với dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỷ đồng, gồm: nhà máy nhiệt điện công suất 1.500 MW, kho chứa LNG khoảng 250.000 m2, hệ thống tái hóa khí, cảng chuyên dùng cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhà máy dự kiến sử dụng khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm. Nhà đầu tư được lựa chọn là liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) và SK Innovation (Hàn Quốc). Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho khu vực Bắc Trung Bộ mà còn tạo động lực thu hút các dự án công nghiệp phụ trợ. Cùng với đó, Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm sản xuất điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Đầu tháng 7, Công ty TNHH Dowooinsys Vina thuộc Tập đoàn NP (Hàn Quốc) khởi công nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Sông Công II với vốn đầu tư 130 triệu USD. Dự án chuyên sản xuất kính siêu mỏng dùng cho màn hình gập, toàn bộ sản phẩm cung cấp cho Samsung Display và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành điện tử. Bên cạnh đó, Công ty POSCO FUTURE M (Hàn Quốc) đang xúc tiến dự án sản xuất cực âm than chì nhân tạo tại Thái Nguyên với vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Đây là dự án sản xuất vật liệu pin quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến đạt công suất khoảng 46.000 tấn mỗi năm theo từng giai đoạn, khởi công cuối năm 2026 và sản xuất thương mại từ năm 2028. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng vật liệu cho ngành pin và xe điện, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương. THU HÚT CÓ CHỌN LỌC, TĂNG LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT Những dự án quy mô lớn liên tiếp được cấp phép cho thấy, Việt Nam vẫn duy trì sức hút đối với các tập đoàn đa quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng hiện nay không còn chỉ là thu hút được nhiều vốn hơn mà là thu hút được dòng vốn chất lượng cao, tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế. Đầu tháng 6, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt mục tiêu thu hút khoảng 40-50 tỷ USD vốn FDI mỗi năm. Điểm đáng chú ý của nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy thu hút bằng mọi giá sang lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đánh giá, một trong những điểm tích cực của Nghị quyết 10 là yêu cầu tăng cường sức lan tỏa của khu vực FDI đối với doanh nghiệp trong nước. Theo bà Lan, nhiều năm qua Việt Nam đã dành nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở các cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực hay nâng tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp sau khi nhận ưu đãi lại không thực hiện đầy đủ các cam kết. “Chúng ta không tiếc ưu đãi, nhưng phải ưu đãi đúng đối tượng và đúng kết quả. Nên chuyển sang cơ chế ưu đãi sau, tức là doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi khi thực hiện đầy đủ các cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực hay tạo giá trị gia tăng, thay vì ưu đãi ngay từ đầu”, bà Lan đề xuất. Theo bà Lan, cơ quan chức năng cần xây dựng các tiêu chí định lượng rõ ràng để đánh giá hiệu quả của từng dự án FDI. Các tiêu chí như: tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ đến đóng góp cho doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế. Cùng quan điểm, GS Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự ngành Kinh tế học tại Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản) cho rằng, điểm yếu lớn nhất của khu vực FDI là mối liên kết với doanh nghiệp trong nước còn khá lỏng lẻo. Sau nhiều năm thu hút đầu tư nước ngoài, tỷ lệ nhập khẩu nguyên vật liệu của nhiều doanh nghiệp FDI vẫn ở mức cao, trong khi doanh nghiệp Việt mới tham gia được những khâu có giá trị gia tăng thấp. “Muốn nâng tỷ lệ nội địa hóa cần tạo cơ chế thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tự lớn mạnh, nâng cao năng lực quản trị, cải thiện chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Khi đủ năng lực, họ mới có thể trở thành đối tác cung ứng đáng tin cậy của các tập đoàn đa quốc gia”, GS Trần Văn Thọ nhấn mạnh. TS Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài nhận định, làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Theo ông Thắng, các tập đoàn đa quốc gia đang đa dạng hóa địa điểm đầu tư nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và ưu tiên những quốc gia có môi trường chính trị ổn định, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là lợi thế của Việt Nam nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng thể chế, hạ tầng, logistics, nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ và năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trong nước. “Để tăng cường liên kết giữa FDI và doanh nghiệp Việt Nam, cần lựa chọn và hỗ trợ một số doanh nghiệp trong nước có tiềm năng, hoặc hình thành các nhóm doanh nghiệp đủ năng lực hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. Mục tiêu không chỉ là tham gia chuỗi cung ứng mà còn từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế”, ông Thắng đề xuất. NGỌC LINH Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu thu hút nhiều vốn hơn, chuyên gia cho rằng, trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng FDI, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7. Thái Nguyên là một trong các địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI trong 6 tháng đầu năm. Trong ảnh: Công nhân nhà máy Samsung tại Thái Nguyên ẢNH: SAMSUNG Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký đạt 34,6 tỷ USD, tăng khoảng 61% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD. Vốn FDI tăng cao, cần nâng chất lượng Giải quyết chính sách cho người ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu điều động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện (1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương và 1 xe 29 chỗ) khẩn trương cơ động đến địa bàn hai xã Mường Than và Than Uyên. Tại hai xã, lực lượng của đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Giao nhiệm vụ cho 32 cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tiếp cận địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ, khoa học với chính quyền địa phương và các lực lượng, triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó, các tổ công tác phải thường xuyên nắm chắc diễn biến thời tiết, đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp; chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của người chỉ huy; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình giúp đỡ nhân dân. NGUYỄN MINH - ĐỨC DUẨN 4 n Thứ Hai n Ngày 20/7/2026 XÃ HỘI DI DỜI HƠN 200 HỘ Tối 18/7, xã Mường Than (Lai Châu) đã di dời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Noong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trước đó, người dân phát hiện một vết nứt lớn tại ngọn núi ngay phía trên bản Noong Thăng. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Bí thư Đảng ủy xã Mường Than Tao Văn Giót cho biết, trước nguy cơ sạt lở ở bản Noong Thăng, lực lượng chức năng đã vận động, di dời người dân của bản đến nơi an toàn. Đối với những người không chịu đi, lực lượng chức năng kiên trì thuyết phục và yêu cầu phải di dời. Qua kiểm tra tình hình, phía trên bản Noong Thăng là những đỉnh núi dốc đứng, nước theo 3 luồng rãnh từ trên đỉnh cao đổ xuống bản. Vết nứt nằm ở lưng chừng dốc, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Anh Tòng Văn Pụa, Trưởng ban Công tác mặt trận bản Noong Thăng cho biết, từ 16h ngày 18/7, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương… đã vận động, giúp bà con di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Nếu trời tiếp tục mưa dài ngày, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét rất cao. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tại Lai Châu, các khu vực được dự báo có nguy cơ xảy ra sạt lở, gồm: Sin Suối Hồ, Thu Lũm, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Dào San, Khổng Lào. MẤT TRẮNG Lai Châu đang tăng cường nhân lực, vật lực và phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Mường Than. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên… đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ người dân sớm ổn định, trở lại cuộc sống bình thường. Theo thống kê của UBND tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 9 người bị thương, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính 190 tỷ đồng. Riêng xã Mường Than có 29 hộ bị thiệt hại về nhà ở, hơn 400 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi; nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng. Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Sính, hộ kinh doanh quần áo tại Đội 11 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến: “Nhà cửa em mất hết rồi. Đồ đạc, hàng hóa, quần áo, giày dép giờ chẳng còn. Trong nhà em có 4 cái tủ lạnh, 2 xe máy và 1 xe đạp điện, tiền tiết kiệm trong ba lô cũng bị cuốn theo nước lũ. Thấy nước tràn về nhiều em chỉ kịp gọi con ra để chạy thôi chứ không kịp mang theo cái gì. Em chẳng biết nói gì, em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã hỗ trợ, ứng cứu cho gia đình thôi…”. Không chỉ gia đình chị Sính, hàng chục hộ dân ở Đội 11 gần như trắng tay sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích góp nhiều năm chỉ trong ít phút đã bị dòng nước dữ cuốn đi. Đứng lặng người bên nền nhà Đến sáng 19/7, nước lũ trên cánh đồng Mường Than, Lai Châu đã rút dần. Tuy nhiên, một vết nứt lớn xuất hiện tại ngọn núi ngay phía trên khu dân cư có hơn 200 hộ. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường Than Hình ảnh tan hoang sau lũ quét tại xã Mường Than ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ MƯỜNG THAN Lực lượng Biên phòng Lai Châu cơ động đến hai xã Mường Than và Than Uyên để hỗ trợ người dân Núi nứt, Mường Than khẩn cấp Biên phòng Lai Châu điều lực lượng chi viện MƯA LŨ KHỐC LIỆT Trước diễn biến mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nặng tại hai xã Mường Than và Than Uyên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng khẩn trương cơ động tới hiện trường, phối hợp tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

5 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 20/7/2026 di dân Ở TÂY BẮC Lai Châu là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lần này. Mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày đã khiến nước sông, suối duy trì ở mức cao. Sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi. Riêng tại xã Mường Than, cơn lũ quét, lũ ống tràn qua đã để lại thiệt hại hết sức nặng nề. Tất cả 17 trường hợp gồm 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương đều ở địa phương này. Bốn trường hợp thiệt mạng đều là những người trẻ tuổi, trong đó người trẻ nhất sinh năm 2016, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1994. Bốn trường hợp đến nay còn mất tích là chị Lường Thị Xương sinh năm 1981, bà Đỗ Thị Hoa sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Mai sinh năm 1958 và cháu Phạm Bảo Châm, sinh năm 2015, đều trú tại bản Chít, xã Mường Than. Lũ quét, lũ ống cũng để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu, đường sá và các công trình công cộng. Trong đó Lai Châu có 18 ngôi nhà sập hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng và 45 nhà bị ngập. Tổng thiệt hại tại địa phương này ước tính 190 tỷ đồng, riêng tại Mường Than là 120 tỷ đồng. Sơn La cũng gánh chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ lần này, chủ yếu liên quan đến nhà ở, tài sản, hoa màu và hạ tầng công cộng với ước tính thiệt hại khoảng 40,6 tỷ đồng. Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều nơi. Địa phương này có 66 nhà bị hư hỏng, phải di dời 224 nhà, thiệt hại về hoa màu khá lớn. Tổng thiệt hại ước tính của địa phương khoảng 19 tỷ đồng. Điện Biên cũng hứng chịu thiệt hại do mưa lớn cả về nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng, giao thông với ước tính thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng. Đáng lưu ý, tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đêm 18/7 và sáng 19/7, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 8h ngày 19/7 có nơi trên 70mm, như tại trạm Thượng Sơn (Tuyên Quang) 130.6mm, Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 82.8mm, Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 79.6mm. Dự báo ngày 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Nhận định xa hơn, đêm 20/7, khu vực trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 100mm; từ ngày 21/7, mưa giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 19-20/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô và các sông thuộc hệ thống Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2, làm tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. NGUYỄN HOÀI Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đến chiều 19/7, mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp, bố trí lại nơi ở. Sáng 19/7, có mặt tại tâm lũ Mường Than, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Mặc dù đây là trận lũ quét xảy ra bất ngờ ngoài vùng trọng điểm, song đến nay, địa phương đã cơ bản khắc phục hậu quả ban đầu, bảo đảm bữa ăn cho hàng trăm hộ dân, đồng thời thông tuyến giao thông trên các tuyến chính. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, tổ chức mai táng chu đáo các nạn nhân và chăm lo tốt cho các gia đình có người thiệt mạng. Đối với 179 hộ dân thuộc diện phải sắp xếp lại nơi ở, trong đó có 24 hộ cần di dời khẩn cấp, Thứ trưởng thống nhất chủ trương để tỉnh đề xuất xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ, báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ, hướng tới hình thành khu dân cư an toàn, đồng bộ, kiểu mẫu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương dựng nhà ở tạm cho người dân, đặc biệt khoảng 60 hộ không còn đủ điều kiện trở về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở. Hiện thời tiết vẫn còn mưa, các lực lượng chức năng đang khẩn trương vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm, bảo đảm nhu yếu phẩm, nước sinh hoạt cho người dân. Tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai dựng khu nhà ở tạm cho các hộ dân đến khi có nơi ở mới. Đồng thời, tỉnh đã bố trí quỹ đất để tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân, tiếp tục rà soát các khu vực không còn bảo đảm an toàn để đề xuất bổ sung phương án sắp xếp dân cư lâu dài. THÁI THỊNH Đề xuất xây khu tái định cư cho 200 hộ dân Mường Than Quốc lộ 32 qua địa phận xã Mường Than đã thông xe Chiều 19/7, Quốc lộ 32 qua địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, đã thông xe. Về tái thiết đời sống nhân dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thống nhất để tỉnh đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây dựng khu tái định cư quy mô khoảng 200 hộ. 17 người thương vong, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng Công an tỉnh Điện Biên giải cứu người dân bị mắc kẹt do lũ quét tại xã Mường Than Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo. nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đang hứng chịu đợt mưa lũ khốc liệt khiến 8 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Thiệt hại ước tính trên 255 tỷ đồng. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất chia sẻ: “Về tiền mặt, nhà em thiệt hại gần 200 triệu đồng. Quán sửa xe của em cũng mất hết rồi, không còn gì nữa”. NGHĨA TÌNH SAU LŨ DỮ Trong cơn lũ dữ ở Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt để cứu người, di dời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Những tuyến đường bị chia cắt khẩn trương được san gạt, thông tuyến; điện được khôi phục trở lại ở Mường Than. Những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Đến chiều ngày 19/7, toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di dời đến nơi an toàn. Ngay sau đợt mưa lũ, nhóm cháo từ thiện Lai Châu mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng trao tận tay bà con vùng lũ. Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên Nhóm cháo từ thiện Lai Châu chia sẻ: “Chúng em mang đến đây gồm có nhu yếu phẩm, lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt. Mong muốn của chúng em là muốn chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với bà con trong đợt lũ lụt này”. THÁI THỊNH Bảo đảm an toàn tính mạng người dân Tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khẳng định, đến thời điểm hiện nay tất cả những người dân ở các khu, điểm sạt lở được di chuyển đến nơi an toàn và được đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. “Trước mắt đối với các hộ dân mất nhà, chúng tôi đã di chuyển đến ở tạm các trường học và nhà văn hóa trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài, chúng tôi lựa chọn các vị trí, địa điểm để ngay sau khi nước rút sẽ xây dựng nhà, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân”.

6 n Thứ Hai n Ngày 20/7/2026 KHOA GIÁO KHÔNG OAN NHƯNG... ỨC Vừa qua, 147 thí sinh bất ngờ bị loại hồ sơ đăng kí xét tuyển tại Trường ĐH Hà Nội ngay sau khi kết thúc thời gian đăng kí nguyện vọng. Lí do, có 132 thí sinh bị loại vì không có điểm thi môn ngoại ngữ tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và 15 thí sinh không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu (điểm sàn). Trong đề án tuyển sinh, Trường ĐH Hà Nội bắt buộc thí sinh muốn xét tuyển phải có 2 điều kiện, đạt điểm sàn từ 20 điểm/tổ hợp; có điểm thi môn ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT. Nhà trường không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét tuyển như một số trường ĐH. Có thể thấy, Trường ĐH Hà Nội đã làm đúng quy định trong đề án công bố công khai từ đầu năm. Tuy nhiên, 147 thí sinh đã đánh mất nguyện vọng vô ích chỉ vì không đọc kĩ đề án tuyển sinh, trong khi năm nay mỗi thí sinh chỉ được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng. Thực tế đang tồn tại độ “vênh” giữa quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT và quy định tuyển sinh của mỗi trường ĐH. Quy định của Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ. Nhưng khi thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh, nhiều trường ĐH không chấp nhận mức điểm quy đổi này để làm “điều kiện cần” hoặc điểm sàn xét tuyển cho một số phương thức. Sự thiếu đồng bộ giữa cơ chế miễn thi của phổ thông và tiêu chí xét của ĐH đã tạo ra "bẫy" đối với thí sinh. Nhiều thí sinh mặc định đã được bảo hiểm bằng chứng chỉ quốc tế, nhưng thực chất chứng chỉ đó không có giá trị quy đổi điểm đối với xét tuyển tại một số trường ĐH. HOANG MANG GIỮA MA TRẬN ĐỀ ÁN TUYỂN SINH Hiện các trường ĐH đang áp dụng quá nhiều phương thức xét tuyển như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... đi kèm với mỗi phương thức là một ma trận điều kiện như môn nhân hệ số, môn không nhân hệ số hay trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, trường cộng điểm khuyến khích. Đề án tuyển sinh của mỗi trường thường dài hàng chục trang với thuật ngữ pháp lí, hành chính phức tạp. Đối với học sinh và các bậc phụ huynh, việc đọc hiểu và phát hiện ra các điều kiện riêng mang tính ràng buộc (ví dụ: bắt buộc phải có điểm thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, không chấp nhận điểm miễn thi) là một thử thách quá lớn. Khi các quy định "mạnh ai nấy làm", rủi ro sai sót hoàn toàn bị đẩy về phía người học. Hệ thống lọc ảo và đăng kí nguyện vọng chung của Bộ GD&ĐT thuận tiện, hiện đại, nhưng nó vẫn bộc lộ khoảng cách trong việc cảnh báo sớm. Thí sinh đăng kí trên hệ thống của bộ, hệ thống vẫn ghi nhận nguyện vọng thành công. Nhưng đến khi trường ĐH tải dữ liệu về rà soát, đối chiếu với đề án riêng thì lỗi mới bị phát hiện. Tính riêng tiêu chí đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tuyển sinh ĐH cũng đang chia thành 2 nhóm trường. Với nhóm áp dụng chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh chỉ cần có chứng chỉ ngoại ngữ đạt từ ngưỡng quy định sẽ được quy đổi sang thang điểm 10 với từng mức điểm tương ứng. Ví dụ ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương… Nhóm thứ hai, chỉ dùng làm điều kiện cần, không quy đổi. Đây chính là nhóm dễ gây nhầm lẫn nhất (như trường hợp của 132 thí sinh bị loại hồ sơ tại Trường ĐH Hà Nội). Các trường này không dùng IELTS để quy đổi ra điểm số (8, 9, 10) rồi cộng với các môn khác hình thành các tổ hợp xét tuyển, mà dùng nó như một chiếc vé thông hành hoặc một hệ số độc lập. Trường ĐH Giao thông Vận tải năm nay ngừng quy đổi điểm IELTS thành điểm môn tiếng Anh trong tất cả các phương thức xét tuyển. Thí sinh bắt buộc phải sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ của môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Chứng chỉ IELTS (từ 5.0 trở lên) chỉ có vai trò là điều kiện để được cộng thêm điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển. Trường ĐH Y Hà Nội áp dụng chính sách cộng từ 0,75 đến 1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS (yêu cầu từ 5.5 trở lên), TOEFL iBT hoặc chứng chỉ tiếng Pháp. Trường ĐH Dược Hà Nội cũng chọn phương án không quy đổi điểm thi môn tiếng Anh. Thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 trở lên sẽ được cộng điểm khuyến khích dao động từ 0,25 đến 1,5 điểm trực tiếp vào tổng điểm xét tuyển. Theo lí giải của các trường việc chỉ cộng điểm khuyến khích thay vì quy đổi điểm giúp các trường đảm bảo được tính công bằng giữa các thí sinh. Nếu quy đổi theo thang điểm 10, một thí sinh có IELTS sẽ nghiễm nhiên có lợi thế áp đảo so với học sinh vùng sâu vùng xa không có điều kiện học chứng chỉ. Ngược lại, việc chỉ cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm khuyến khích vừa ghi nhận năng lực ngoại ngữ vượt trội của học sinh, vừa không làm đảo lộn kết quả của các môn thi văn hóa cốt lõi còn lại. Hiện các trường ĐH đang thực hiện đối soát dữ liệu sau khi tải về từ hệ thống tuyển sinh chung. Chắc chắn sẽ có những thí sinh bị loại vì những tiêu chí phụ khác. Sự việc cũng phản ánh lỗ hổng trong công tác hướng nghiệp, tư vấn mùa thi tại các trường phổ thông. Nhiều học sinh đạt chứng chỉ quốc tế thường có tâm lí chủ quan, cho rằng IELTS/SAT là tấm vé “vạn năng” và nghiễm nhiên được ưu tiên ở mọi cánh cửa. Sự thiếu sâu sát trong việc tìm hiểu quy định riêng của từng ngành, từng trường cụ thể đã khiến các em phải trả giá khi bị loại hồ sơ mà không còn cơ hội sửa chữa. NGHIÊM HUÊ Những thiếu sót, nhầm lẫn đáng tiếc khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) một lần nữa cho thấy một phần lỗi tại thí sinh. Nhưng thực tế, những lỗi đó do quy định tuyển sinh hiện nay mỗi trường một kiểu, gây khó khăn, bất lợi cho người học khi tiếp cận. Thí sinh xét tuyển ĐH năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Quyền tự chủ đại học là xu thế tất yếu và đúng đắn. Nhưng các trường cần đơn giản hóa các tiêu chí phụ hoặc thiết kế các giao diện cảnh báo trực quan hơn, tránh việc đẩy thí sinh vào những “bẫy” thông tin không đáng có. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị cho biết, về thông tin phản ánh liên quan đến dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi. Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi liên quan sự việc gồm: Ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực; Bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Ngoài ra có 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979 và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, cũng là giáo viên Trường THPT Lê Trực. Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị khẳng định: "Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của Kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục". Như Tiền Phong đưa tin, sau khi có thông tin gian lận thi ở Tuyên Quang, tại Quảng Trị thí sinh cũng phản ánh điểm thi Trường THPT Lê Trực có dấu hiệu tiêu cực. Theo nội dung phản ánh, tại điểm thi này có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn cho học sinh làm bài. UBND tỉnh Quảng Trị sau đó đã có văn bản giao Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý. Công an tỉnh Quảng Trị được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm sai phạm. HÀ LINH Kết quả điều tra cho thấy có 2 giáo viên và 9 học sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị). 2 giáo viên, 9 thí sinh ở Quảng Trị gian lận thi tốt nghiệp Trường THPT Lê Trực, nơi phát hiện gian lận thi tốt nghiệp ẢNH: HOÀNG NAM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Mất nguyện vọng vì những quy định riêng

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