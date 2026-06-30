Báo Tiền Phong số 194

THỨ HAI 13/7/2026 Số 194 0977.456.112 Hiểm họa túi ngậm nicotine Tuyển Anh và dấu ấn của HLV Thomas Tuchel TRANG 4 TRANG 15 TRANG 10 TRANG 3 Tình hình đất đai, tài chính phức tạp của các doanh nghiệp gây khó cho cổ phần hóa. Trong ảnh: Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Hà Nội bỏ hoang suốt gần một thập kỷ Giỗ trận Vị Xuyên - Khúc tri ân nơi biên cương TRANG 2 HÀ NỘI: XEM XÉT NÂNG VƯỢT BẬC LƯƠNG CÁN BỘ CÓ NĂNG LỰC NỔI TRỘI Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa ẢNH: TTXVN Doanh nghiệp Nhà nước trước cuộc ĐẠI TÁI CƠ CẤU VỤ LẬT CA NÔ Ở PHÚ QUỐC: Sức khỏe các nạn nhân đã ổn định TRANG 5

Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các điểm đến di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch. Theo Đề án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha có chiều dài hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút. Giá vé dự kiến từ 360.000 đồng/lượt/người. Đoàn tàu dự kiến gồm 7 toa, được thiết kế theo hướng trải nghiệm, tích hợp không gian giới thiệu văn hóa vùng miền, khu trưng bày sản phẩm OCOP, khu ẩm thực và không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Trong buổi làm việc giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với UBND tỉnh Quảng Trị mới đây, các đại biểu đánh giá đây là sản phẩm có tính khả thi cao, phù hợp với định hướng liên kết phát triển du lịch vùng và khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt hiện có. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng nhận diện đoàn tàu mang đậm dấu ấn di sản với gam màu vàng nâu của Cố đô Huế, kết hợp sắc xanh của Phong Nha-Kẻ Bàng và hình ảnh Quảng Trị - vùng đất hòa bình; đồng thời thiết kế không gian trên tàu theo hướng trải nghiệm, giới thiệu các di sản, danh thắng và di tích lịch sử tiêu biểu của các địa phương. Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị xây dựng mức giá vé cạnh tranh, đa dạng hóa các gói dịch vụ kết hợp lưu trú, tham quan và xe trung chuyển; bố trí lịch trình hợp lý, xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu; hoàn thiện hạ tầng kết nối và đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến tàu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho rằng, việc phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế-Phong Nha là chủ trương phù hợp với định hướng liên kết phát triển du lịch vùng, góp phần khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt, phát huy giá trị các di sản, danh lam thắng cảnh và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của các địa phương. Để bảo đảm tiến độ đưa tuyến tàu vào khai thác theo kế hoạch, ông Tân yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vận hành. Theo ông Hoàng Xuân Tân, cần tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kết nối từ các nhà ga đến các khu, điểm du lịch; xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng gắn với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ để hình thành các gói sản phẩm đồng bộ. PV Giữa tiếng chuông ngân vang nơi miền biên cương, những người lính năm xưa lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội. Sau hơn bốn thập kỷ, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong lòng những người trở về chiến trường xưa, nơi biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã gửi lại tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc. Ngày 12/7/1984, chiến dịch MB-84 mở màn tại mặt trận Vị Xuyên, mở đầu cho một trong những trận chiến ác liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên các điểm cao 772, 685, 1509 và nhiều cao điểm khác thuộc xã Thanh Thủy, hàng vạn quả pháo đã dội xuống. Chỉ trong 24 giờ chiến đấu, gần 600 cán bộ, chiến sỹ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến nay vẫn còn nhiều liệt sỹ nằm lại giữa núi rừng biên cương, chưa thể trở về với gia đình. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ. Với nhiều cựu chiến binh, Lễ giỗ trận không chỉ là dịp tri ân những người đã ngã xuống mà còn là ngày đồng đội trở về gặp lại nhau trong ký ức, cùng ôn lại lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường nơi mặt trận Vị Xuyên. Ông Lê Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết, để Lễ giỗ trận diễn ra trang trọng, an toàn và chu đáo, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể tham gia phục vụ. Các lực lượng được bố trí tại các điểm trọng yếu để hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời hỗ trợ các đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động tri ân. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và lực lượng tình nguyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Cùng với việc tổ chức lễ giỗ trận hằng năm, xã Thanh Thủy tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tôn tạo các công trình ghi công và gìn giữ những địa chỉ đỏ trên địa bàn. Lễ giỗ trận Vị Xuyên không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho thế hệ trẻ. PV (Theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ngày 12/7, tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch HuếPhong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1/9. Các cựu chiến binh trở lại Điểm cao 468, tự hào dưới lá cờ Tổ quốc trên chiến trường xưa ẢNH: TTXVN Giỗ trận Vị Xuyên - Khúc tri ân nơi biên cương Tàu du lịch Huế-Phong Nha dự kiến khai thác từ ngày 1/9 Những năm qua, Lễ giỗ trận Vị Xuyên được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc, thu hút hàng chục nghìn lượt cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân cả nước về dâng hương tại Đài hương 468 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Tuyến tàu sẽ tạo điều kiện để du khách khám phá nhiều điểm đến đặc sắc như quần thể Di tích Cố đô Huế, Thành Cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hướng đến mô hình “Một hành trình - nhiều trải nghiệm,” kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan. 4.600 tỷ nâng cấp đường liên tỉnh Thanh Hóa - Ninh Bình UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 45 (QL), đoạn tiếp giáp tỉnh Ninh Bình nối với trung tâm Thanh Hóa. Công trình có tổng mức đầu tư gần 4.600 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa được giao làm chủ đầu tư. Tuyến đường nâng cấp, mở rộng dài gần 53km, điểm đầu từ khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa, tương ứng Km8+350 trên tuyến hiện hữu, thuộc địa bàn các xã Phú Lộc và Vân Du; điểm cuối kết nối với nút giao Đại lộ Đông - Tây tại phường Đông Tiến (khoảng Km52+900). Tuyến đường đi qua các xã: Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Hòa, Thiệu Hóa, Thiệu Trung và phường Đông Tiến (tỉnh Thanh Hóa). QL45 sẽ được xây dựng mới hoặc mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. Cùng với tuyến chính, hệ thống cầu trên toàn tuyến cũng sẽ được đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khai thác. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực vận tải và logistics, tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với Ninh Bình cũng như giữa các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi với trung tâm hành chính - kinh tế của địa phương. QL45 dài khoảng 132 km, nối từ khu vực phố Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình đến xã Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là tuyến giao thông quan trọng kết nối các địa phương phía tây Ninh Bình với khu vực trung tâm và vùng trung du, miền núi Thanh Hóa. Theo ghi nhận, tuyến quốc lộ này hiện có 2 làn xe, nhiều vị trí đã xuống cấp, hư hỏng, từng được sửa chữa, nâng cấp. Đây là tuyến đường huyết mạch nên lưu lượng xe lớn. PHẠM TRƯỜNG

Liên quan đến lĩnh vực tiền lương khu vực công, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin, từ ngày 1/7, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được tăng thêm 8% so với thời điểm 30/6/2026. Tuy nhiên, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng ngành nội vụ, một số địa phương đã phản ánh bất cập về chính sách tiền lương đối với cán bộ được điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã. Qua nắm bắt thực tế, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, có trường hợp trước đây là bí thư, chủ tịch huyện, nay về làm bí thư, chủ tịch cấp xã nhưng thu nhập lại thấp hơn. Do vậy, địa phương kiến nghị Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế tiền lương, phụ cấp và các chính sách hỗ trợ với cán bộ được điều động về cơ sở. Giải đáp phản ánh, kiến nghị của địa phương, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều quy định nhằm bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, Chính phủ đã kịp thời ban hành nghị định quy định về chế độ phụ cấp chức vụ, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thống nhất. TRÊN 45% SỐ XÃ, PHƯỜNG HƯỞNG PHỤ CẤP KHU VỰC Về phụ cấp khu vực, Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư quy định theo hướng các xã được sáp nhập sẽ áp dụng mức phụ cấp khu vực cao nhất của các đơn vị trước khi sáp nhập. Tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mức lương thấp nhất của một công chức khoảng 7,4 triệu đồng/tháng. Từ 1/7, sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 8%, thu nhập của nhóm này tiếp tục được nâng lên bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/ tháng. Với nhóm có thu nhập cao hơn, mức hưởng phụ thuộc vào cơ chế của từng địa phương như tại Hà Nội và TP.HCM, có những hỗ trợ tăng thêm đặc thù, với mức thu nhập từ 24 - 25 triệu đồng/người/ tháng. Ngoài ra, các địa phương còn có mức hỗ trợ đi lại cho cán bộ, công chức. Theo thống kê từ cơ quan này, có trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, 4,8% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 THỜI SỰ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 94/2026 về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương vượt một bậc do có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng quy định này, là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; UBND các xã, phường được xếp lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG Việc nâng bậc lương trước thời hạn phải căn cứ vào thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Thành tích đã được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần này thì không được tính để nâng bậc lương trước thời hạn lần sau. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng lương vượt một bậc. Bảo đảm tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc trong năm không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng lương. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn, vừa có thông báo nghỉ hưu, thì được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức trong thời gian giữ bậc lương; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, chưa xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong hạng chức danh nghề nghiệp và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng. Đối với nâng lương vượt một bậc, khi được cấp có thẩm quyền đánh giá, quyết định công nhận bằng văn bản là người có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 178/2024/ NĐ-CP của Chính phủ. TRƯỜNG PHONG Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội có thể được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng lương vượt một bậc do có phẩm chất, năng lực nổi trội, có thành tích đặc biệt xuất sắc. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội có thể được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (Ảnh minh họa) Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang ẢNH: HẢI LONG Theo quy định, Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tổ chức kiểm tra việc nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt một bậc của các cơ quan, đơn vị. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 21,70 triệu người (tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 2,65 triệu người (tăng 40,06% so với cùng kỳ năm 2025); số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng là 3,55 triệu người (tăng 5,98% so với cùng kỳ năm 2025). Xem xét nâng vượt bậc lương cán bộ có năng lực nổi trội Cán bộ, công chức cấp xã thu nhập đến 25 triệu mỗi tháng Tại thời điểm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mức lương thấp nhất của một công chức khoảng 7,4 triệu đồng/tháng. Từ 1/7, sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 8%, mức thu nhập được nâng lên bình quân khoảng 9 triệu đồng, cao nhất có nơi thu nhập từ 24 - 25 triệu đồng/người/tháng. HÀ NỘI: Đề xuất miễn kỷ luật với một số vi phạm đất đai cũ Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 172 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại nghị định 251 của Chính phủ. Việc xây dựng nghị định nhằm triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao về rà soát, sửa đổi quy định xử lý cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm đất đai nhưng không tham nhũng, xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Nghị định hiện hành quy định 3 trường hợp cán bộ, công chức chưa xem xét kỷ luật. Tại dự thảo sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm 2 trường hợp mới. Cụ thể là các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; các trường hợp chưa xem xét kỷ luật khác theo quy định pháp luật. Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp loại trừ kỷ luật, miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ mức kỷ luật. Theo đó, cán bộ, công chức có thể được loại trừ trách nhiệm kỷ luật khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm; được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Vẫn theo đề xuất của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức có thể được miễn trách nhiệm kỷ luật khi thực hiện đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới, sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, không tham nhũng, không tiêu cực, không có hành vi gian lận. L.DŨNG

4 n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 XÃ HỘI Sáng 12/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để rà soát công tác khắc phục hậu quả vụ lật ca nô xảy ra trên vùng biển An Thới đầu giờ chiều 11/7. Cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Tại cuộc họp, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe các hành khách bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Sáng 12/7, địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể 15 nạn nhân vào đất liền. Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa về bảo quản tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để làm thủ tục đưa về nước. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới bị lật vì gặp sóng lớn và gió mạnh. Lực lượng chức năng đã huy động tối đa phương tiện, nhân lực tìm kiếm cứu nạn, đưa toàn bộ 36 người vào bờ. Vụ tai nạn khiến 15 du khách tử vong (gồm 13 nam và 2 nữ), 21 người được cứu sống. Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, bảo đảm khách quan, chính xác, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Các đơn vị được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tổ chức đón tiếp thân nhân các nạn nhân, bố trí phiên dịch, nơi lưu trú, phương tiện đi lại và các điều kiện cần thiết trong thời gian ở Việt Nam. Về kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Du lịch tham mưu các nguồn chi phù hợp nhằm bảo đảm hỗ trợ tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân và thân nhân. CẤP CỨU, HỖ TRỢ Ngay sau khi nhận tin báo lúc 13h50 ngày 11/7, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc kích hoạt hệ thống “Báo động đỏ toàn viện”, điều động hai xe cứu thương cùng các ê-kíp cấp cứu đến hiện trường, đồng thời huy động toàn bộ nhân lực sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân. Sau gần hai giờ cấp cứu tích cực, hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi. Các bệnh nhân đã tỉnh táo, chỉ số sinh tồn ổn định. Đến 18h15 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm 15 nạn nhân để thăm khám, tầm soát chấn thương và phục hồi sức khỏe. Theo bác sĩ Nguyễn Quang Thắng - Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, một trong hai bệnh nhân nặng đã hồi phục tốt sau khoảng 5 giờ điều trị, có thể giao tiếp và dự kiến sớm xuất viện nếu diễn biến thuận lợi. Trường hợp còn lại có bệnh nền nặng, suy hô hấp phải thở máy. Quá trình điều trị phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường nặng, nghi nhiễm toan ceton kèm nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh viện đã chuẩn bị can thiệp mạch vành khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) can thiệp mạch vành khẩn cấp cho bệnh nhân trên hệ thống DSA hiện đại của bệnh viện. Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, chủ phương tiện thống nhất hỗ trợ 1.000 USD đối với mỗi nạn nhân tử vong và 500 USD với mỗi nạn nhân bị thương. Chính quyền tỉnh và đặc khu Phú Quốc cũng hỗ trợ 26 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong, cùng các khoản hỗ trợ khác theo quy định. ĐƯA 70 DU KHÁCH TỪ HÒN MÂY RÚT NGOÀI VỀ ĐẢO PHÚ QUỐC Ngày 11/7, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ lật ca nô Ocean Pearl Island, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời phối hợp đưa 70 du khách nước ngoài trên đảo Hòn Mây Rút Ngoài về lại đảo Phú Quốc an toàn. Cụ thể, đơn vị điều động tàu CSB 2002 đang làm nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và CSB 712, với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 (An Thới), do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành nhằm bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia cứu nạn. Đồng thời, Phó Chính ủy Vùng cùng tổ công tác và xe cứu thương được bố trí thường trực tại Cảng quốc tế An Thới để kịp thời tiếp nhận, đưa các nạn nhân đến các bệnh viện trên đảo Phú Quốc cấp cứu. NHẬT HUY Sức khỏe các du khách bị thương trong vụ lật ca nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc cơ bản đã ổn định. Sáng 12/7, chính quyền địa phương đưa thi thể 15 nạn nhân (đều mang quốc tịch Ấn Độ) vào đất liền, trong khi UBND tỉnh An Giang yêu cầu khẩn trương điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (đứng giữa) đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân vụ lật ca nô Sức khỏe các nạn nhân đã ổn định VỤ LẬT CA NÔ Ở PHÚ QUỐC, 15 NGƯỜI THIỆT MẠNG Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Công điện nêu: Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh: Bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; Trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ. PV Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ ngày 11/7 ký Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11/7/2026 chỉ đạo khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ lật ca nô Hiện trường vụ lật ca nô Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) - thuyền trưởng, người lái ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan vụ lật ca nô làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn với Ấn Độ Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7, gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. BÌNH GIANG Ngày 12/7, tại đặc khu Phú Quốc, lãnh đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh An Giang cùng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam có buổi làm việc nhằm phối hợp khắc phục hậu quả vụ lật ca nô. Tỉnh An Giang đã quyết định hỗ trợ 90 triệu đồng (tương đương khoảng 3.000 USD) đối với mỗi trường hợp tử vong. Đối với thân nhân sang Việt Nam nhận thi thể, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ hỗ trợ cấp thị thực khẩn; phía Việt Nam cam kết đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian lưu trú. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự phối hợp nhanh chóng của các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác cứu hộ, điều trị, bảo hộ công dân và hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 Doanh nghiệp Nhà nước trước cuộc đại tái cơ cấu KHÓ THOÁI VỐN, LOẠT DNNN NGUY CƠ RỚT CHUẨN ĐẠI CHÚNG Theo kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025, cả nước có 19 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa và 141 doanh nghiệp phải thoái vốn. Tuy nhiên, thực tế triển khai đến hết năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 cho thấy, tiến độ vẫn rất chậm. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, trong số 30 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa giai đoạn 2021-2025, mới chỉ có 5 doanh nghiệp thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa và tổ giúp việc. Có tới 13 doanh nghiệp vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị, chủ yếu tập trung vào việc xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính liên quan. Một trong những nguyên nhân chính là hệ thống quy định liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn và quản lý vốn nhà nước còn một số bất cập. Việc xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý đất đai, tài sản trước cổ phần hóa phức tạp và mất nhiều thời gian. Không ít doanh nghiệp có quy mô lớn, cơ cấu tài chính phức tạp, khiến quá trình xử lý trước cổ phần hóa càng khó khăn. Cùng với đó là tâm lý e ngại trách nhiệm. Cổ phần hóa liên quan trực tiếp đến tài sản nhà nước nên nhiều cán bộ quản lý lo ngại rủi ro pháp lý trong quá trình triển khai. Thực tế thoái vốn rất chậm và khó dù đã có khởi sắc. Theo Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, giai đoạn 2021-2024, đã thoái vốn với giá trị 2.800 tỷ đồng, thu về 9.261 tỷ đồng; trong đó, thoái vốn nhà nước tại 15 doanh nghiệp với giá trị 405 tỷ đồng, thu về 656 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty thoái vốn theo đề án cơ cấu lại với tổng giá trị 2.394 tỷ đồng, thu về 8.604 tỷ đồng... Sau cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đến cuối năm 2025, thị trường có hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, trong đó có nhiều tên tuổi lớn sau cổ phần hóa như Vinamilk, Sabeco, PV GAS, ACV, Vietnam Airlines... Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp dù đã lên sàn nhưng cơ cấu cổ đông vẫn cô đặc, tỷ lệ sở hữu nhà nước ở mức rất cao. Bài toán tăng khả năng huy động vốn vì thế còn bỏ ngỏ. Cũng vì cơ cấu quá cô đặc, không ít doanh nghiệp chưa đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng theo quy định. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua rà soát 789 doanh nghiệp cổ phần hóa, có 67 đơn vị chưa đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông (trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng như PVGAS, Lọc hoá dầu Bình Sơn, Petrolimex, Becamex IDC…); 53 doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu và 41 đơn vị chưa thực hiện đăng ký cổ phiếu, đăng ký giao dịch. Trường hợp Tổng Công ty Tư vấn và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) là ví dụ điển hình. Doanh nghiệp đã đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ 95,4% xuống 65% thông qua phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng nguồn lực đầu tư và cải thiện tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên, kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu tại HoSE sau Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã không được thông qua khi chỉ có 2,8% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, còn khoảng 95% không có ý kiến - tỷ lệ gần tương ứng với phần vốn do Nhà nước nắm giữ. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh Chứng khoán An Bình (ABS), cho biết, giai đoạn 20162019, quá trình cổ phần hóa và đưa DNNN lên sàn diễn ra khá mạnh, góp phần nâng cao tính minh bạch. Tuy nhiên, mục tiêu giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Theo ông Minh, nút thắt lớn nhất nằm ở cơ chế định giá vốn nhà nước khi thoái vốn. Sau hàng loạt vụ việc liên quan đến thất thoát tài sản công, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trở nên thận trọng do lo ngại trách nhiệm pháp lý nếu xác định giá không phù hợp. Ông Minh cho rằng, có ba cách chính để giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước gồm: thoái vốn trực tiếp, tăng vốn nhưng Nhà nước không góp thêm và tìm nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, điều quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện cơ chế xác định giá và thẩm quyền quyết định thoái vốn, đặc biệt với các doanh nghiệp đã niêm yết và có thanh khoản tốt. SỢ TRÁCH NHIỆM, E NGẠI MINH BẠCH Bên cạnh cổ phần hóa và thoái vốn, nhiều kế hoạch tái cơ cấu DNNN còn chậm do vướng xử lý nợ và tài sản tồn đọng. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Danh Dũng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), cho rằng, thực tiễn xử lý nợ cho thấy, tiến trình tái cơ cấu đang đối mặt ba rào cản lớn. Thứ nhất là hành lang pháp lý còn thiếu đồng bộ, hoạt động xử lý nợ chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản khác nhau. Điều này có thể dẫn tới vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ. Việc chưa có một bộ luật thống nhất điều chỉnh các cơ chế xử lý nợ đặc thù theo nguyên tắc thị trường (như xóa nợ, khoanh nợ, giảm nợ, chuyển nợ thành vốn góp) đối với các khoản nợ có gốc ngân sách hoặc nợ của DNNN đã làm hạn chế rất lớn tính linh hoạt trong xử lý nợ. Rào cản thứ hai là tâm lý e ngại, né tránh trách nhiệm. Phần lớn các khoản nợ xấu tồn đọng phát sinh từ giai đoạn trước. Theo ông Dũng, đa số các khoản nợ xấu hiện nay phát sinh từ giai đoạn trước, điều này tạo ra tâm lý phổ biến là “không làm thì không sai”. Lãnh đạo doanh nghiệp có xu hướng trì hoãn, bởi lo ngại bị quy kết trách nhiệm cá nhân nếu phát sinh thiệt hại hoặc bị soi xét lại sau này. Mặt khác, chủ động rà soát và xử lý nợ đồng nghĩa với việc phải nhìn thẳng vào thực trạng tài chính tại doanh nghiệp. Nợ xấu được công khai có thể ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và uy tín của tập thể lãnh đạo. Theo đại diện DATC, sự cộng hưởng giữa tâm lý sợ trách nhiệm và e ngại minh bạch hóa nợ xấu khiến nhiều kế hoạch tái cơ cấu kéo dài. Khoản nợ vốn đã khó xử lý, ngày càng trở nên phức tạp và tốn kém hơn. VIỆT LINH Cổ phần hóa từng được xem là chìa khóa để đổi mới DNNN, nhưng sau nhiều năm triển khai, tiến độ vẫn ì ạch. Đằng sau những kế hoạch liên tục lỡ hẹn là hàng loạt nút thắt về cơ chế, định giá tài sản, xử lý đất đai và cả tâm lý sợ trách nhiệm đang níu chân quá trình tái cơ cấu khu vực DNNN. Tình hình đất đai, tài chính phức tạp của các doanh nghiệp gây khó cho cổ phần hóa. Trong ảnh: Dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Hà Nội bỏ hoang suốt gần một thập kỷ Năm 2025, số thu từ cổ phần hóa và thoái vốn đạt 1.411 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với tổng số 654,8 tỷ đồng của giai đoạn 20212024. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhìn nhận cổ phần hóa vẫn chậm, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn khó khăn, trong khi hiệu quả sản xuất, kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty còn hạn chế. Từ hàng chục nghìn doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Việt Nam hiện chỉ còn vài trăm DNNN nhưng vẫn nắm giữ khối tài sản, nguồn lực khổng lồ của nền kinh tế. Nghị quyết 79 đặt kỳ vọng DNNN phải giữ vai trò dẫn dắt, mở đường ở những lĩnh vực then chốt, đặt ra yêu cầu về một cuộc đại tái cơ cấu nhằm giải phóng các nguồn lực đang bị ách tắc, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Bài 1: Vì sao cổ phần hóa ì ạch? Câu chuyện thâu tóm “đất vàng” không ít lần gây nhức nhối, như lùm xùm cổ phần hoá Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS). Trong ảnh: “Đất vàng” VFS xuống cấp Năm 2025, Becamex IDC từng hoãn thương vụ đấu giá lịch sử ẢNH: BECAMEX Nhiều DNNN sau cổ phần hóa vẫn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông đại chúng theo quy định của thị trường chứng khoán

6 n Thứ Hai n Ngày 13/7/2026 KHOA GIÁO NHỮNG SAI LẦM CẦN TRÁNH Thí sinh Nguyễn Văn Phúc (Hà Nội) cho biết, đã đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào 3 trường ĐH khối ngành kinh tế tại Hà Nội. Tuy nhiên, em Phúc băn khoăn, cùng là điểm xét tuyển học bạ, nhưng mỗi trường lại thành một đầu điểm khác nhau, thậm chí có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, sau khi đăng kí trên hệ thống tuyển sinh của Học viện Ngân hàng, tổng điểm theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học bạ là trên 28 điểm. Nhưng khi nhà trường công bố điểm sàn và bảng quy đổi tương đương, điểm thực để xét tuyển của Phúc là trên 25/30 điểm. Trong khi đó, điểm xét tuyển ở 2 trường ĐH còn lại giữ nguyên. Thực tế, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực hay điểm thi đánh giá tư duy… của thí sinh khi cập nhật trên hệ thống tuyển sinh của một trường ĐH nào đó chỉ là điểm thô ban đầu. Mỗi thí sinh có nhiều đầu điểm. Điểm xét tuyển là điểm số cuối cùng được các trường sử dụng để xếp hạng thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển có thể bằng điểm thật, nhưng thông thường sẽ được tính toán lại theo những công thức riêng biệt theo đề án tuyển sinh của mỗi trường. Công thức tổng quát của điểm xét tuyển bao gồm điểm quy đổi tổ hợp môn, điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực và điểm cộng khuyến khích nếu có. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này xuất phát từ nhiều yếu tố kĩ thuật trong tuyển sinh. Đầu tiên là yêu cầu phải quy đổi các phương thức xét tuyển về thang 30/30. Tiếp theo là sự thay đổi trong quy chế tính điểm ưu tiên áp dụng những năm gần đây. Theo đó, điểm ưu tiên của thí sinh sẽ giảm dần tuyến tính khi tổng điểm thật đạt từ mức 22,5/30 điểm trở lên, và bằng 0 khi đạt điểm tuyệt đối. Bên cạnh đó, xu hướng quy đổi chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC sang điểm 10 môn ngoại ngữ hoặc cộng điểm khuyến khích (tối đa 1,5 điểm) cũng làm thay đổi hoàn toàn tổng điểm xét tuyển. Tiếp đến là quy định áp dụng bách phân vị giữa các phương thức xét tuyển. Từ cách tính phức tạp này, thí sinh rất dễ rơi vào những cạm bẫy tâm lí khi nhìn vào bảng điểm chuẩn các năm trước. Sai lầm phổ biến là thí sinh không đọc kĩ đề án tuyển sinh của mỗi trường, cộng cơ học các đầu điểm hiện có mà không dựa trên công thức quy đổi đã được thông báo. Thí sinh dựa vào điểm thô của bản thân, đối sánh với điểm chuẩn của các năm trước, trong khi điểm xét tuyển đã có “sai số” nhất định với điểm thô. Như Học viện Ngân hàng, giữa điểm thô và điểm xét tuyển (đã được nhà trường quy đổi) lệch tới 3 điểm, dẫn đến xác định năng lực và nguyện vọng sai. Ở khía cạnh khác, nhiều thí sinh có điểm thật khá cao nhưng vẫn trượt các ngành học thời thượng do không lường trước được làn sóng lạm phát điểm xét tuyển từ các phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế. CHIẾN THUẬT AN TOÀN Theo chuyên gia tuyển sinh, để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển và tránh những rủi ro đáng tiếc, thí sinh cần xây dựng một chiến thuật đăng kí nguyện vọng khoa học dựa trên việc phân tích dòng điểm. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là tính toán chính xác điểm xét tuyển cho từng trường cụ thể. Thí sinh phải nghiên cứu kĩ đề án tuyển sinh của từng trường để áp dụng đúng công thức, xác định tình huống nhà trường có nhân hệ số môn chính và điểm ưu tiên của mình bị giảm trừ theo tỉ lệ nào. Sau khi có được điểm xét tuyển chính xác, thí sinh tiến hành so sánh con số này với điểm chuẩn của ngành đó trong hai đến ba năm gần nhất để lượng hóa cơ hội. TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, để thuận lợi cho thí sinh trong việc tính toán điểm xét tuyển, nhà trường có phần mềm truy cập công khai, thí sinh chỉ cần nhập các đầu điểm, hệ thống sẽ cho ra kết quả điểm thực để thí sinh đối sánh với các mức điểm chuẩn dự báo của nhà trường. Ví dụ thí sinh thi tốt nghiệp THPT đạt Toán: 8,5 điểm; Văn: 8,5 điểm, Lí: 7,5 điểm, tiếng Anh: 8,5; chứng chỉ IELTS 7.0. Phần mềm cho ra kết quả: điểm xét tuyển phương thức kết hợp 26,5/30 điểm. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh): 25,5 điểm. Phần mềm cũng đưa ra gợi ý thí sinh có cơ hội trúng tuyển những ngành nào của trường. Dưới sự hỗ trợ của phần mềm, TS Lê Anh Đức cho rằng, thí sinh chỉ cần xác định ngành học yêu thích và phân theo nhóm ưu tiên dựa trên năng lực thực tế. Đặc biệt, khi chỉ còn 2 ngày để đăng kí nguyện vọng, TS Đức khuyên thí sinh nên khẩn trương đăng kí nguyện vọng, tránh rủi ro kĩ thuật. ThS Hoàng Mai Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngoại giao khuyên thí sinh sau khi xác định chính xác điểm xét tuyển, cần phân bổ các ngành học vào 4 nhóm nguyện vọng rõ ràng trên hệ thống. Nhóm mơ ước bao gồm các trường top đầu có điểm chuẩn năm trước cao hơn điểm xét tuyển của thí sinh một chút, được ưu tiên đặt ở 1 - 4 nguyện vọng đầu tiên như một cơ hội thử sức. Nhóm thực tế, đây là nhóm trường có điểm chuẩn các năm trước ngang bằng hoặc thấp hơn điểm thi/ điểm xét tuyển thực tế của các em khoảng 0,5 - 1 điểm (từ nguyện vọng 5 - 10). Nhóm này là vùng “chiến lược”, đảm bảo thí sinh có khả năng đỗ cao nhất mà vẫn có thể theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích. Nhóm an toàn (nguyện vọng 11 - 13), nên chọn các trường có điểm chuẩn thấp hơn điểm xét của thí sinh từ 2 - 3 điểm. Điều kiện tiên quyết là vẫn phải chọn đúng ngành học (hoặc ngành rất gần) với định hướng ban đầu để không bị chệch hướng nghề nghiệp hoặc cảm thấy tiếc nuối trong tương lai. Các trường ở nhóm này sẽ giảm thiểu rủi ro cho thí sinh. Cuối cùng, nhóm cứu cánh (2 nguyện vọng cuối), dành cho những trường có điểm chuẩn thấp hơn điểm xét rất nhiều (từ 4 - 5 điểm trở lên), đảm bảo tỉ lệ đỗ gần như tuyệt đối để tránh rủi ro “trắng tay” trong những năm có biến động điểm chuẩn lớn. Khả năng thí sinh “rơi” xuống hai nguyện vọng cuối cùng này rất thấp, nhưng nó sẽ là một “lớp khiên tinh thần”, hỗ trợ rất nhiều về mặt tâm lí trong khoảng thời gian chờ đợi điểm chuẩn sắp tới. NGHIÊM HUÊ Trong tuyển sinh đại học (ĐH), điểm thực (điểm thô) của thí sinh và điểm được một số trường quy đổi có sự khác nhau đáng kể. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những cú sốc điểm cao vẫn trượt chính là việc thí sinh chưa phân biệt rõ ràng giữa điểm thô và điểm xét tuyển. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM “Bẫy” điểm thô trong xét tuyển đại học Bộ GD&ĐT cho hay, trên cơ sở xem xét hồ sơ, hội đồng đã ban hành tờ trình đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước tiếp tục xem xét, quyết định. Danh sách 7 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm nay gồm có 5 GS và 2 PGS, tập trung ở lĩnh vực giáo dục đại học, không có giáo viên ở bậc phổ thông. Ngoài 7 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Hội đồng cấp Bộ GD&ĐT cũng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 59 nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước. Tháng 5/2026, Bộ GD&ĐT công khai danh sách 103 ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú năm 2026 gồm: 10 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 93 ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Theo quy định, sau khi được Hội đồng cấp Bộ thông qua, hồ sơ sẽ được chuyển đến Hội đồng cấp Nhà nước để tiếp tục thẩm định, lấy ý kiến và trình cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026. HÀ LINH Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2026 ở cấp bộ, đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét phong tặng danh hiệu cho 7 Nhà giáo Nhân dân và 59 Nhà giáo Ưu tú. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ GD&ĐT trao danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo năm 2024 Việc hiểu đúng bản chất của điểm xét tuyển và áp dụng chiến thuật phân loại nguyện vọng từ cao xuống thấp sẽ giúp thí sinh làm chủ thế trận, biến những điểm số thực tế thành tấm vé đỗ vào ngành học yêu thích một cách chắc chắn nhất.

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