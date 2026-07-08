Báo Tiền Phong số 189

THỨ TƯ 8/7/2026 Số 189 0977.456.112 “Bí kíp” nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn Hết rồi, Cristiano Ronaldo! TRUNG QUỐC PHÓNG TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO TỪ TÀU NGẦM: 5 thông điệp chiến lược TRANG 8-9 TRANG 16 TRANG 14 TRANG 3 Gian lận thi cử gây nhức nhối xã hội (ảnh minh họa) MINH HỌA: K. A Cả nước có hơn 147 nghìn cán bộ, công chức cấp xã TRANG 2 CHUYẾN BAY ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM TỚI VENEZUELA Đưa dịch vụ công xuống gần dân CHUYỆN HÔM NAY Chặn tiêu cực từ gốc n NGUYỄN TUẤN Mỗi lần xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong một kỳ thi quốc gia, điều xã hội lo lắng không chỉ là vài điểm số có thể bị can thiệp, mà là niềm tin vào sự công bằng của cả hệ thống giáo dục bị lung lay. XEM TIẾP TRANG 9 BỊT LỖ HỔNG GIAN LẬNTRANG 12-13

MÔ HÌNH MỚI CƠ BẢN VẬN HÀNH THÔNG SUỐT Bộ Nội vụ đánh giá, sau 1 năm triển khai, mô hình chính quyền 3 cấp và chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ổn định trên phạm vi cả nước, bảo đảm sự thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Ở Trung ương, cơ cấu Chính phủ còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 22,7%; tổ chức bên trong các bộ, ngành tiếp tục được sắp xếp theo hướng giảm mạnh cấp trung gian. Ở địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 66,91% số đơn vị cấp xã so với trước sắp xếp; cấp huyện chấm dứt hoạt động, hệ thống cơ quan chuyên môn được tổ chức lại theo hướng trực tiếp hơn. “Việc sắp xếp đơn vị hành chính có ý nghĩa như một cuộc sắp xếp lại giang sơn trong thời đại mới đã mở ra không gian phát triển mới, khơi thông và kết nối các nguồn lực để tạo ra tiền đề mới cho phát triển”, Bộ Nội vụ đánh giá. Kết quả nổi bật khác là mô hình mới cơ bản vận hành thông suốt, không tạo khoảng trống quản lý nhà nước trên diện rộng. Đây là tiêu chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ thật sự thuyết phục khi người dân không bị gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ công, doanh nghiệp không bị đình trệ trong thủ tục, chính quyền cơ sở không lúng túng kéo dài. Theo Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 52.764 người được điều động, bố trí từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã. Con số này chiếm khoảng 35,88% - trở thành lực lượng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, giữ vai trò nòng cốt hỗ trợ cấp xã tiếp nhận nhiệm vụ mới, hướng dẫn chuyên môn, chuyển giao kinh nghiệm và nâng cao chất lượng thực thi công vụ ở cơ sở. Chính quyền cấp xã trong mô hình mới đang từng bước chuyển từ cấp hành chính cơ sở theo nghĩa truyền thống thành cấp trực tiếp quản trị địa bàn cơ sở, tổ chức thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công và xử lý những vấn đề phát sinh hằng ngày trong đời sống nhân dân. VƯỚNG MẮC CỐT LÕI GẮN VỚI VẬN HÀNH Ở CƠ SỞ Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cho rằng, việc phân cấp, phân quyền đã có bước tiến lớn nhưng điều kiện bảo đảm thực hiện chưa theo kịp. Đây là vướng mắc cốt lõi gắn với vận hành ở cơ sở. Với 859 nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển xuống cấp xã, trong khi chỉ có 79 nhiệm vụ được các bộ, ngành phân cấp trực tiếp cho cấp xã, và toàn bộ 8.289 cơ quan chuyên môn cấp huyện đã kết thúc hoạt động, cho thấy phần lớn khối lượng công việc mới của cấp xã là nhiệm vụ kế thừa từ cấp huyện nhưng chưa kế thừa được đội ngũ chuyên môn tương ứng. Vẫn theo Bộ Nội vụ, năng lực thực thi của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đồng đều so với yêu cầu nhiệm vụ mới. Theo số liệu tổng hợp bước đầu, hiện mới có khoảng 53% cán bộ, công chức cấp tỉnh và khoảng 30% cán bộ, công chức cấp xã được đánh giá đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Cấp xã hiện tiếp nhận nhiều nhiệm vụ có yêu cầu pháp lý, kỹ thuật, chuyên môn sâu trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, hộ tịch, lao động, người có công, an sinh xã hội, môi trường. Vấn đề đặt ra không chỉ là thiếu hay thừa về số lượng, mà trực tiếp hơn là chưa thật đúng người, đúng việc, đúng năng lực và đúng vị trí việc làm. Bộ Nội vụ cho hay, giai đoạn tới không còn là giai đoạn chủ yếu để đánh giá về việc đã giảm được bao nhiêu đầu mối, mà chuyển mạnh sang vấn đề căn cốt hơn, đó là bộ máy sau sắp xếp vận hành có thật sự tốt hơn không, phục vụ nhân dân tốt hơn không, giải phóng được nguồn lực phát triển không. Trong năm 2026, Bộ Nội vụ tập trung hướng dẫn chuẩn hóa vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trọng tâm không phải là tăng biên chế theo tư duy bình quân mà là xác định đúng nhu cầu theo quy mô dân số, diện tích tự nhiên, khối lượng nhiệm vụ, mức độ đô thị hóa và đặc thù địa bàn. Bên cạnh việc xây dựng khung vị trí việc làm cấp xã, cần làm rõ được khung năng lực của cán bộ, công chức trong giai đoạn mới, bộ tiêu chí xác định biên chế giai đoạn 2026 - 2031 (phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương), cơ chế điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ chuyên môn sâu cho cấp xã. Đồng thời hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức theo hướng thực chất, lấy kết quả và sản phẩm, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu. Trong quý III, IV năm 2026 và năm 2027, Bộ Nội vụ tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, năng lực vận hành của chính quyền địa phương, về cán bộ, công chức, viên chức, vị trí việc làm và phân cấp, phân quyền, góp phần bước chuyển về chất lượng quản trị quốc gia, quản trị địa phương và năng lực phục vụ nhân dân. LUÂN DŨNG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Bộ Nội vụ, đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó 52.764 người được điều động, bố trí từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã. Đến nay, cả nước có 147.049 cán bộ, công chức cấp xã Cả nước có hơn 147 nghìn cán bộ, công chức cấp xã Theo chương trình, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào ngày 8/7. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp. Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027… Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (gồm Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện); Luật Đô thị đặc biệt; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi). Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện)… Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2026; cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026”. Về quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2026). LUÂN DŨNG Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi Lời tri ân Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cho Đại hội: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Agribank, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Nam Á Bank, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty TNHH TCP Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công Ty TNHH Tập Đoàn Dệt May An Thành - Đồng phục Giangtshirt. Sự đồng hành của Quý đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội - ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. BAN TỔ CHỨC

3 n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 THỜI SỰ MÁY BAY CẤT CÁNH VẪN CHƯA ĐỦ GIẤY PHÉP Ngày 29/6, chuyến bay Vietnam Airlines mang số hiệu VN66 được khai thác bằng Airbus 350 tải trọng lớn, chở 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 10 chó nghiệp vụ và khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng, hàng hóa. Phi hành đoàn Vietnam Airlines có 23 người, gồm: 6 phi công, 10 tiếp viên, 3 kỹ sư, 1 chuyên viên điều hành và 3 nhân viên phục vụ mặt đất. Đoàn công tác tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa động đất xảy ra hôm 24/6. Trở về sau chuyến công tác đặc biệt, cơ trưởng Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết được giao nhiệm vụ đi Venezuela khoảng 18h chiều 28/6. Mọi công việc được triển khai thần tốc, tổ công tác họp đến 20h và quyết định bay ngay trong đêm. Sở dĩ chuyến đi cấp bách này do cơ trưởng Tô Ngọc Giang điều hành vì ông là phó tổng giám đốc phụ trách khai thác và gắn bó sâu sắc với dòng máy bay Airbus 350. Trong quá trình công tác phát sinh nhiều vấn đề, khi đó thành viên ban lãnh đạo có đủ thẩm quyền để ra quyết định ngay lập tức, nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn. “Quá trình chuẩn quá gấp gáp, chỉ trong vài tiếng chúng tôi phải lập kế hoạch bay, phối hợp với Bộ Ngoại giao để xin cấp phép nhanh nhất cho máy bay qua không phận 29 quốc gia. Tuy nhiên, khi máy bay cất cánh chúng tôi mới nhận được các giấy phép trên chặng từ Việt Nam tới Pháp, còn chặng từ Pháp đi Nam Mỹ, giấy phép hạ cánh ở sân bay Venezuela và chuyến bay khứ hồi vẫn chưa có. Vì nhiệm vụ không thể chậm trễ, chúng tôi đã quyết định lên đường để kịp cứu trợ nhân dân nước bạn sớm nhất có thể. Chúng tôi tâm niệm cứ đi rồi sẽ tới, kiểu gì cũng sẽ tới được Venezuela.” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang nói và cho biết chuyến bay rời Hà Nội lúc 0h45 ngày 29/6. Chuyến bay quá cảnh tại sân bay Charles de Gaulle (ở Paris, Pháp) để tiếp nhiên liệu, thực hiện các thủ tục kỹ thuật. Khi máy bay tiếp dầu ở sân bay Pháp xong thì phi hành đoàn nhận được thông báo toàn bộ giấy phép bay đã đầy đủ, tin tốt lành đó đã tiếp thêm động lực, quyết tâm lên đường đến Venezuela ở khu vực Nam Mỹ xa xôi. Theo vị cơ trưởng, đường bay từ Hà Nội đi Pháp là đường bay truyền thống của Vietnam Airlines, các thủ tục thuận lợi và phi hành đoàn rất thông thạo. Tuy nhiên, hành trình từ Pháp đi Venezuela rất mới, Vietnam Airlines chưa từng khai thác. Bay qua Đại Tây Dương gió rất lớn, đường bay không cố định, đường bay phải xây dựng riêng từng ngày tùy theo hướng gió, thời tiết và loại máy bay khai thác… đảm bảo chuyến bay an toàn tuyệt đối. NHỮNG CHIẾN SĨ ĐẶC BIỆT TRÊN CHUYẾN BAY Khi tiếp nhận nhiệm vụ, phi hành đoàn biết chuyến bay sẽ đón những vị khách đặc biệt, đó 10 chú chó nghiệp vụ - những quân khuyển tinh nhuệ tham gia tìm kiếm, cứu nạn. “Chúng tôi đã lên các phương án vận chuyển chú chó nghiệp vụ trên máy bay. Chúng tôi phải trải thảm sàn, bọc ghế, tính toán kỹ việc đi lại, ăn uống và việc vệ sinh của các chó nghiệp vụ trên hành trình bay 24 tiếng. Khi máy bay cất - hạ cánh, áp suất trên khoang thay đổi có thể khiến các chú chó hoảng sợ, chạy trên khoang, gây uy hiếp an toàn dẫn tới trường hợp máy bay phải tạm dừng khai thác hay hạ cánh khẩn cấp…” - ông Giang chia sẻ. Tuy nhiên, tất cả những lo lắng của phi hành đoàn đã không xảy ra. Theo cơ trưởng Tô Ngọc Giang, các chú chó nghiệp vụ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, trên máy bay các chú chó ngồi cùng vị trí với chiến sĩ hướng dẫn và được quản lý rất nghiêm ngặt. Trong suốt hành trình bay, các chú chó nằm im trên sàn, không có biểu hiện hoảng sợ cả khi máy bay bay qua khu vực thời tiết xấu, không gây bất kỳ phiền hà gì trên máy bay. Với các cán bộ, chiến sĩ trên chuyến bay, cơ trưởng Tô Ngọc Giang cho biết họ thực hiện quân lệnh như sơn. Đường xa, bay trong thời gian rất dài nhưng họ ít khi nói chuyện, họ dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên nước bạn. Toàn bộ các cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị quân trang chỉnh tề, tác phong nhanh nhẹn, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường xảy ra động đất ngay khi máy bay hạ cánh. PHÚT CÂN NÃO KHI HẠ CÁNH TẠI VENEZUELA Cơ trưởng Tô Ngọc Giang là phi công giàu kinh nghiệm thực hiện những chuyến bay giải cứu, lập cầu hàng không đưa công dân Việt Nam rời vùng chiến sự hay nơi thiên tai, dịch bệnh khắp thế giới; từng trải qua vị trí là Đoàn trưởng Đoàn bay 919. Tuy nhiên, ông Giang chia sẻ chuyến bay hạ cánh tại Arturo Michelena gặp những khó khăn chưa từng có. Theo ông Giang, hạ tầng sân bay Arturo Michelena không bị thiệt hại do động đất, nhưng toàn bộ thông tin dữ liệu về sân bay không có trên hệ thống của phi hành đoàn. Việc lên đường đi Venezuela quá gấp, tổ bay chưa kịp chuẩn bị gì. Khi hạ cánh, tổ lái không thực hiện được các ứng dụng tự động mà thao tác phải nhập thủ công, tình huống này có nhiều rủi ro và phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm của phi công. “Các sân bay trên thế giới hiện đang áp dụng phương thức hạ cánh tự động có GPS dẫn đường. Với lần hạ cánh này, do tài liệu bay không có, các thông tin dữ liệu nhập thủ công sẽ dẫn tới sai số nên chuyến bay không thể thực hiện hạ cánh theo phương thức GPS. Tổ lái buộc phải hạ cánh theo phương thức cổ điển, phương thức này hiện chỉ áp dụng trong huấn luyện bay SIM (buồng lái giả định). Trong quá trình hạ cánh, chúng tôi liên lạc bằng tín hiệu riêng với kiểm soát viên không lưu. Tổ lái gồm 6 phi công đều phải tập trung cao độ, trong đó 2 phi công ngồi ghế lái trực tiếp, 4 phi công còn lại phải căng mắt quan sát, đọc bản đồ và trao đổi liên tục, đảm bảo mọi thứ chuẩn xác nhất, hạ cánh an toàn tuyệt đối” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang thông tin. Sau những phút cân não hạ cánh, phi hành đoàn tiếp tục gặp khó khăn khác khi sân bay Arturo Michelena không có internet, tổ lái VN66 không lấy được tài liệu bay. “Tất cả các thiết bị phi hành đoàn mang theo như EC, cục wifi đều không thể kết nối và trở nên vô dụng. Sau khá nhiều thời gian khi tìm cách xử lý, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ một xe di động có thiết bị thu phát sóng vệ tinh Starlink để làm các thủ tục và lấy tài liệu bay” - cơ trưởng Tô Ngọc Giang kể về tình huống chưa từng xảy ra trong sự nghiệp lái phi cơ của mình. Máy bay Vietnam Airlines phải nằm lại Arturo Michelena 5 tiếng. Trong hoàn cảnh xảy ra động đất, các kho dự trữ dầu, việc vận chuyển cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu, đơn vị cung cấp nhiên liệu chỉ đồng ý bơm 60 tấn dầu, tuy nhiên lượng dầu này không đủ cho máy bay về tới Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực đàm phán, nhà cung cấp chấp thuận tiếp dầu cho máy bay với mức 80 tấn. Mỗi xe chở dầu chỉ bơm 15 tấn rồi đi nạp dầu trong khoảng 30 phút, vì vậy máy bay phải chờ 5 xe bơm dầu. CHÂU NHƯ QUỲNH Thực hiện chuyến bay đặc biệt chở đoàn công tác của Việt Nam tới Venezuela làm nhiệm vụ nhân đạo quốc tế, cứu hộ, cứu nạn sau thảm họa động đất mới đây, cơ trưởng Tô Ngọc Giang cho biết tổ lái phải hạ cánh trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt: Không internet, không GPS dẫn đường, không có tài liệu bay… Đây là điều chưa từng có ở các sân bay trên toàn thế giới. Cán bộ, chiến sĩ và thành viên tổ bay trên khoang khách Chuyến bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Arturo Michelena, Venezuela ẢNH: BỘ CÔNG AN Chiếc Airbus 350 bay không tải từ Venezuela về Hà Nội trong hơn 18 tiếng. Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Tô Ngọc Giang cho biết, khi đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an kết thúc nhiệm vụ tại Venezuela, Vietnam Airlines sẽ tổ chức chuyến bay đón đoàn công tác trở về nước. Chuyến bay đặc biệt từ Việt Nam tới Venezuela Theo thông tin từ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã ký quyết định trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng tập thể đoàn Việt Nam; trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhì tặng 124 cá nhân của đoàn. Ngày 6/7 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Venezauela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” tặng tập thể và các cá nhân của đoàn Việt Nam. Trước đó, ngày 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đến tận nơi đóng quân thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam. Bà đã trao Huân chương Công trạng Phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela. Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại. Đoàn còn khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản. NGUYỄN MINH Chính phủ Venezuela trao Huy chương Anh hùng tặng đoàn Việt Nam

4 n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 XÃ HỘI ĐỒNG TÌNH THÊM PHÒNG CHUYÊN MÔN Mặc dù đã có hẹn làm việc trước đó, nhưng khi tiếp phóng viên báo Tiền Phong tại trụ sở UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội phường vẫn phải tranh thủ xử lý nhiều phần việc cho kịp tiến độ. Một năm qua, bà Vân Anh cùng cán bộ ở phường đã phải luôn nỗ lực, dành nhiều thời gian giải quyết công việc, với tinh thần phục vụ nhân dân cao nhất. “Cán bộ cấp cơ sở phải đi sớm, về muộn, bởi công việc hiện nay rất nhiều”, bà Vân Anh nói. Theo tìm hiểu của phóng viên, phường Kim Liên được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường Kim Liên, Khương Thượng (cũ); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phương Mai, Phương Liên - Trung Tự, Quang Trung (cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Nam Đồng, Trung Liệt (cũ). Sau sắp xếp, phường Kim Liên mới có số dân vượt 100.000 người, nên áp lực với chính quyền cơ sở là rất lớn. Qua một năm vận hành mô hình mới, theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, đã chuyển mạnh sang tư duy phục vụ dân, gần dân, sát dân. “Cán bộ cấp cơ sở rất tin tưởng vào chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và thành phố. Công việc đã đi vào nền nếp, triển khai đồng bộ, bài bản”, bà Vân Anh nói và cho biết, cấp cơ sở đã triển khai thành công nhiều công việc lớn, như: tặng quà cho người dân dịp Lễ Quốc khánh; bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; các hoạt động an sinh xã hội… Tuy nhiên, theo bà Vân Anh, không chỉ với Kim Liên, hiện ở nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội nói chung, do tốc độ đô thị hoá nhanh, dân cư đông đúc, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn nhiều, dẫn tới cán bộ cấp cơ sở phải “quyết tâm rất cao” mới đáp ứng được công việc. Bà Vân Anh bày tỏ đồng tình khi tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình mới vừa qua, Trung ương đã có định hướng ở đơn vị hành chính cấp xã, đề xuất khung bộ máy đơn vị chuyên môn có từ 4 đến 6 phòng theo lĩnh vực; đồng thời, nghiên cứu tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở. Ghi nhận ở một số phường khác trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hiện vấn đề vướng mắc lớn nhất ở cấp phường, xã là công việc rất nhiều, trong khi nhân sự ít, dẫn tới quá tải. “Như chúng tôi là phụ nữ, hiện nay, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí là gần nửa đêm. Rất ít thời gian dành cho gia đình, cá nhân”, một nữ cán bộ nói. Những ngày lễ, tết, ngày cuối tuần, cán bộ vẫn phải làm việc, vì nếu không xử lý, công việc sẽ dồn lại, tuần mới xử lý không kịp. “Chúng tôi hiểu rằng, muốn đất nước phát triển thì phải có những thời kỳ như thế này, phải gồng mình lên. Tuy nhiên, chế độ, chính sách cho anh chị em cũng chưa thấy đột phá. Chúng tôi hiểu rằng, lúc này phải có sự quyết tâm, có sự đồng lòng. Ở vị trí nào cũng vậy, chỉ cần cố gắng thêm một tí, chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn”, nữ cán bộ nói thêm. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN Đánh giá về chặng đường một năm qua, ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng cho biết, bộ máy chính quyền phường đã có những thay đổi căn bản trong tư duy điều hành, chuyển dần từ tư duy "quản lý" sang "quản trị". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Kiên cho rằng đang có áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở hiện nay. Sau khi sắp xếp, bộ máy chuyên môn tại phường hiện chỉ còn lại 3 phòng, gồm: Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng và Văn phòng UBND. Đi kèm với đó là 3 đơn vị sự nghiệp, gồm: Trung tâm Văn hóa, Trạm Y tế và Ban Quản lý dự án hạ tầng. Sự tinh gọn này đồng nghĩa với việc mỗi phòng chuyên môn phải đảm nhận một khối lượng công việc lớn, tương đương với chức năng của 5 đến 6 sở ngành cấp thành phố cộng lại. Cũng theo ông Kiên, hiện Phòng Văn hóa - Xã hội có 21 nhân sự nhưng phải đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc cũ của 4 phòng chuyên môn cấp quận trước đây là: Nội vụ, Văn hóa - Thông tin, Y tế và Giáo dục. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phụ trách khối lượng công việc của 4 phòng thuộc quận cũ, gồm: Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch và Kinh tế. Còn Văn phòng UBND, ngoài chức năng văn phòng còn đảm nhận cả công tác Tư pháp, Thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại. Ông Kiên nhấn mạnh, việc thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ xuống cấp xã, phường là chủ trương đúng đắn, giúp cơ sở chủ động “tự làm, tự quyết và tự chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra áp lực với đội ngũ cán bộ công chức khi một người phải kiêm nhiệm nhiều phần việc. Trong các mảng việc của Phòng Văn hóa- Xã hội, công tác chính sách và an sinh xã hội được coi là mảng nặng và vất vả nhất do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Phòng Văn hóa - Xã hội phải thực hiện chi trả chế độ hàng tháng, hàng quý cho một lượng rất lớn đối tượng chính sách, bao gồm: cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Để đảm bảo công tác này, đơn vị đã bố trí một phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp cùng 3 cán bộ chuyên trách. Ngoài việc chi trả qua tài khoản cho các trường hợp như người cao tuổi (từ 75-80 tuổi trở lên), đơn vị vẫn duy trì bộ phận một cửa để giải quyết trực tiếp các thủ tục như: xác nhận hồ sơ di chuyển chế độ giữa các phường, thủ tục mừng thọ, chúc thọ. Các hồ sơ liên quan đến chính sách tại bộ phận một cửa thường được xử lý và trả kết quả ngay trong ngày để tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Trước thực tế khối lượng công việc lớn phải đảm nhiệm, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng cho biết, thành phố đang có chủ trương thành lập thêm các phòng chuyên môn và tách bớt các mảng việc để giảm tải áp lực cho cơ sở. “Với vai trò là người đứng đầu phòng chuyên môn, tôi rất mong muốn chủ trương này sớm triển khai thực tế. Việc giảm tải khối lượng công việc không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho cán bộ mà quan trọng nhất là để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giúp bộ máy hành chính vận hành thông suốt và hiệu quả hơn trong bối cảnh mới”, ông Kiên bày tỏ. (Còn nữa) TRƯỜNG PHONG - TRẦN HOÀNG Do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông đúc, nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nên cán bộ xã, phường ở Hà Nội phải “gồng mình” mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá và phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo đặc thù từng khu vực để xác định khung bộ máy chuyên môn phù hợp. Xây dựng đơn vị cấp xã trọng điểm tạo động lực dẫn dắt Phát biểu tham luận tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, ngày 1/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá và phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo đặc thù từng khu vực, gồm vùng lõi đô thị, vùng đô thị hóa nhanh, vùng ven đô và vùng nông thôn xa trung tâm để xác định khung bộ máy chuyên môn phù hợp; đồng thời nghiên cứu xây dựng các đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm nhằm tạo động lực dẫn dắt, lan tỏa. Tối ưu hóa bộ máy Bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đống Đa cho biết, ngoài khối lượng công việc tương đương với 4 phòng chuyên môn cấp quận trước đây, hoạt động của phòng còn chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ từ 8 sở, ngành của thành phố, đồng thời trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hơn 150 loại thủ tục hành chính. Bà Mai Khanh bày tỏ đồng tình với chủ trương bổ sung thêm các phòng chuyên môn trên cơ sở chia tách các chức năng, nhiệm vụ hiện có. “Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm tối ưu hóa bộ máy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý”, bà Khanh nói. Bộ máy chính quyền cấp cơ sở đã chuyển dần từ tư duy “quản lý” sang “quản trị”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả ẢNH: T.H XÃ, PHƯỜNG NÀO TIẾP TỤC BỊ SÁP NHẬP? Bài 3: Phân loại theo đặc thù từng khu vực Lãnh đạo phường Phú Thượng trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các dự án thoát nước trên địa bàn ẢNH: TUỆ LÂM

Để được công nhận ở cấp quốc gia, các sản phẩm phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về chất lượng, công nghệ, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng phát triển thị trường và bảo vệ môi trường. Chính quá trình đó đã thúc đẩy doanh nghiệp chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm sau khi được công nhận đã có điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối với các hệ thống phân phối, mở rộng thị trường. Đồng thời, danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tạo niềm tin đối với đối tác và người tiêu dùng. Những năm qua, Chương trình bình chọn và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ, hiệu quả và trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của công tác khuyến công. Chương trình không chỉ tạo động lực để các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thông qua các kỳ bình chọn, nhiều sản phẩm có thế mạnh của Gia Lai đã được tôn vinh ở cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Đây đều là những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu và bản sắc của địa phương như chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống, cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ… Sau khi sản phẩm được công nhận RISEP, nhiều cơ sở sản xuất đã nâng cao uy tín trên thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, gia tăng doanh thu và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong nền kinh tế hiện đại, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc “có gì để bán”, mà nằm ở việc “tạo ra giá trị khác biệt từ những gì mình đang có”. Đó cũng chính là vai trò cốt lõi của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của sản phẩm công nghiệp nông thôn Gia Lai. TRƯƠNG ĐỊNH 5 n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 GIỮ LỬA LÀNG NGHỀ BẰNG TƯ DUY HIỆ N ĐẠ I Nhắc đến An Nhơn, nhiều người nhớ ngay đến vùng đất trăm nghề nổi tiếng của tỉnh Bình Định trước đây, nay là tỉnh Gia Lai. Nơi đây còn được biết đến là cái nôi của nghề đúc đồng thủ công với làng nghề Bằng Châu hàng trăm năm tuổi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời gắn bó với nghề đúc đồng, ông Đào Quyết Thắng (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Đường Minh, sớm nghe tiếng búa, lò nung đỏ lửa từ thuở nhỏ. Nghề truyền thống đã nuôi lớn nhiều thế hệ trong gia đình, nhưng trước những biến động của thị trường, ông nhận ra rằng nếu chỉ giữ cách làm cũ thì rất khó phát triển. Sau khi tốt nghiệp đại học, thay vì lựa chọn làm việc tại công ty, ông Thắng quyết định trở về quê để tiếp tục gắn bó với nghề đúc đồng truyền thống của gia đình. Những kiến thức được học trên giảng đường, cùng quá trình tìm hiểu về công nghệ luyện kim, cơ khí đã giúp ông có cái nhìn mới về nghề truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Ông Thắng luôn trăn trở phải làm sao vừa giữ được nghề, vừa tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế. Vì vậy, bản thân ông mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ luyện kim, thay thế dần các phương pháp thủ công bằng công nghệ hiện đại. Thay vì sử dụng lò đốt truyền thống, ông đầu tư hệ thống lò trung tần nung kim loại bằng điện, giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn, giảm hao hụt nguyên liệu và tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng. Bên cạnh đó, ông Thắng còn kết hợp nhiều phương pháp tạo khuôn như: khuôn đất sét, khuôn cát và khuôn kim loại nhằm đáp ứng đa dạng mẫu mã, kích thước sản phẩm. Những cải tiến này không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động mà còn góp phần giảm tác động đến môi trường. Khoảng một thập niên trước, khi ngành khai thác thủy sản phát triển mạnh, hàng loạt tàu cá công suất lớn được đóng mới, cải hoán để vươn khơi xa. Nhu cầu về thiết bị phục vụ nghề cá cũng tăng nhanh. Nhận thấy cơ hội này, ông Thắng quyết định chuyển hướng sản xuất. Thay vì tập trung vào các sản phẩm đúc đồng mang tính thương mại thấp, ông bắt đầu nghiên cứu và chế tạo các thiết bị phục vụ tàu cá đánh bắt xa bờ. SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG PHỤC VỤ NGHỀ BIỂN Bình Định (cũ) là một trong những địa phương có đội tàu khai thác xa bờ lớn của cả nước. Khi ngư dân đầu tư tàu công suất lớn, trang bị nhiều thiết bị hiện đại để vươn khơi, ông Thắ ng nhận thấy đây là thị trường rất tiềm năng nên chuyển hướng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thực tế. “Hầu hết sản phẩm của công ty đều xuất phát từ những bất cập, khó khăn mà ngư dân gặp phải trong quá trình đánh bắt và chia sẻ lại. Từ đó, tôi nghiên cứu, cải tiến để tạo ra các thiết bị phù hợp hơn, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí cho ngư dân”, ông Thắng chia sẻ. Từ đây, nhiều sản phẩm chuyên dụng phục vụ nghề biển lần lượt ra đời như ru lô kéo lưới, khoen làm chìm lưới, máy bơm nước trên tàu cá, nhông cẩu kéo lưới và nhiều thiết bị cơ khí khác. Điểm đáng chú ý là thay vì sử dụng đồng như trước đây, Công ty Đường Minh chuyển sang sử dụng inox để chế tạo nhiều sản phẩm. Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể giá thành nhưng vẫn bảo đảm độ bền và hiệu quả sử dụng. Một ví dụ điển hình là sản phẩm khoen làm chìm lưới đánh cá. Trước đây, khoen được làm bằng đồng; khi thả lưới xuống biển, các khoen va chạm vào nhau tạo tiếng động lớn, có thể ảnh hưởng đến việc dẫn dụ đàn cá. “Chúng tôi nghiên cứu thay đổi vật liệu và cải tiến thiết kế để hạn chế tiếng động khi hoạt động dưới nước. Nhờ đó hiệu quả khai thác được nâng lên, đồng thời giảm chi phí cho ngư dân”, ông Thắng nói. Hiện nay, ngoài các thiết bị phục vụ nghề cá, Công ty của ông Thắng còn chế tạo nhiều sản phẩm từ gang, nhôm và inox phục vụ các ngành nghề khác. Sản phẩm được phân phối trên phạm vi toàn quốc, trong đó các tỉnh ven biển phía Nam là thị trường tiêu thụ lớn đối với nhóm thiết bị tàu cá. Công ty Đường Minh đang tạo việc làm thường xuyên cho 22-25 lao động địa phương, tùy theo số lượng đơn hàng từng thời điểm. Nhiều lao động gắn bó lâu năm với doanh nghiệp, có thu nhập ổn định và được tiếp cận các công nghệ sản xuất hiện đại. Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn nghiên cứu, chế tạo các phụ tùng phục vụ lưới kéo rê, vốn trước đây phải nhập khẩu từ nước ngoài với chi phí cao. Việc chủ động sản xuất trong nước giúp giảm giá thành, thuận lợi hơn trong việc sửa chữa, thay thế khi thiết bị hư hỏng. Nhờ những cải tiến liên tục, cụm sản phẩm trang bị cho tàu đánh bắt xa bờ của Công ty Đường Minh đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. TRƯƠNG ĐỊNH Công nhân làm việc tại xưởng của Công ty Đường Minh ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Ông Đào Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Đường Minh ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Không chấp nhận để nghề truyền thống mai một trước sức ép thị trường, ông Đào Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Đường Minh, mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển thiết bị cơ khí phục vụ khai thác thủy sản. Hướng đi mới không chỉ giúp doanh nghiệp tạo dựng chỗ đứng trên thị trường mà còn góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đánh bắt cho ngư dân, đồng thời đưa cụm sản phẩm của đơn vị được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, giá trị lớn nhất của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở động lực đổi mới mà chương trình tạo ra cho doanh nghiệp. Từ đúc đồng đến chế tạo thiết bị cơ khí ngành thủy sản Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) do Bộ Công Thương tổ chức đang trở thành hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ phát triển các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao tại khu vực nông thôn. Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, chương trình còn mở ra cơ hội để các cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước khẳng định thương hiệu. Cụm sản phẩm trang bị cho tàu đánh bắt xa bờ của Công ty Đường Minh được Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đánh giá cao. Đây là các sản phẩm cơ khí có tính ứng dụng cao, xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngư dân. Sở cũng nhận thấy, việc doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, chế tạo các thiết bị trong nước không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư, thuận lợi trong bảo trì, sửa chữa mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản, từng bước hiện đại hóa hoạt động đánh bắt xa bờ và tăng năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản. RISEP - độ ng lự c giú p doanh nghiệ p đổ i mớ i

6 n Thứ Tư n Ngày 8/7/2026 KHOA GIÁO VIỆT NAM CẦN THÊM 180.000 ĐIỀU DƯỠNG MỖI NĂM Theo Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, lĩnh vực Khoa học sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái “khát” nhân lực trong thời gian tới. Trong số các ngành thuộc khối Khoa học sức khỏe, Điều dưỡng đang là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực lớn nhất hiện nay. “Với quy mô dân số dự kiến khoảng 105 triệu người vào năm 2030, Việt Nam sẽ cần khoảng 350.000 điều dưỡng. Tuy nhiên, hiện nay cả nước mới có chưa đến 180.000 điều dưỡng. Điều này đồng nghĩa trong những năm tới, ngành y tế cần bổ sung khoảng 170.000 - 180.000 điều dưỡng mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy nguồn nhân lực đào tạo ra trong lĩnh vực Điều dưỡng hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế”, bà Quyên nói. Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên cho rằng, bên cạnh Điều dưỡng, một số ngành khác trong khối Khoa học sức khỏe cũng được đánh giá có nhu cầu nhân lực lớn trong tương lai, đặc biệt là Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền. Trong bối cảnh dân số Việt Nam ngày càng già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài, phục hồi chức năng và điều trị các bệnh mạn tính sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các ngành như Điều dưỡng, Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền được dự báo sẽ tiếp tục có nhu cầu nhân lực rất lớn trong những năm tới. Ngoài ra, các ngành thuộc khối cận lâm sàng như Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học cũng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chẩn đoán và điều trị. Đây được xem là những lĩnh vực có nền tảng nghề nghiệp vững chắc và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi trong lĩnh vực y tế. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quốc Cường - Phó Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Cửu Long nhận định, AI có thể hỗ trợ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên hình ảnh y học trong việc xử lý thông tin, dữ liệu và nâng cao độ chính xác trong công việc. Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người trong ngành y tế. Người làm nghề y vẫn cần kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, sinh viên theo học khối ngành Khoa học sức khỏe cần chuẩn bị ba năng lực quan trọng gồm chuyên môn vững vàng, kỹ năng công nghệ tốt và thái độ nghề nghiệp, y đức. Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và trách nhiệm nghề nghiệp sẽ là nền tảng giúp nguồn nhân lực ngành Khoa học sức khỏe thích ứng với sự phát triển của ngành y tế trong tương lai. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này đang trở thành yêu cầu cấp thiết. XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI "KHÓ XIN VIỆC" Tại buổi tư vấn chọn khối ngành Khoa học Xã hội và Truyền thông sáng cùng ngày, chuyên gia nhận định thị trường lao động thay đổi mạnh mẽ, điều thí sinh cần thay đổi trước tiên không phải là chạy theo ngành học hot, mà là thay đổi tư duy lựa chọn ngành nghề. Quan niệm học xã hội “khó xin việc”, “chỉ dành cho người hoạt ngôn” hay “chỉ cần giỏi viết lách” không còn hợp thời. Từ kinh nghiệm nhiều năm tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, Thạc sĩ Lê Hoàng Trung - Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cửu Long - khuyên thí sinh cần cân nhắc ba yếu tố trước khi đăng ký nguyện vọng. Thứ nhất là điểm số để xác định nhóm trường và ngành học phù hợp. Thứ hai là năng lực của bản thân, sau cùng là xu hướng phát triển của thị trường lao động. Việc cân bằng giữa ba yếu tố giúp thí sinh tránh tâm lý lựa chọn theo cảm tính hoặc chạy theo xu hướng nhất thời. Ngành học phù hợp không chỉ giúp người học phát huy thế mạnh, còn tạo nền tảng để thích ứng biến động của thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Ở góc độ đào tạo,Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - cho rằng điều cần thay đổi không chỉ là cách chọn ngành mà còn là cách nhìn về chính khối ngành Khoa học Xã hội và Truyền thông. Nhiều người vẫn mặc định học Báo chí sẽ trở thành phóng viên, học Quan hệ công chúng sẽ làm tổ chức sự kiện, còn Xã hội học chủ yếu phục vụ nghiên cứu. Thực tế hiện nay, ranh giới nghề nghiệp có xu hướng mở rộng. Trong đó, Truyền thông trở thành năng lực thiết yếu trong hầu hết lĩnh vực. Bác sĩ không chỉ khám chữa bệnh mà còn có thể truyền tải kiến thức y khoa tới cộng đồng, kỹ sư có thể xây dựng hình ảnh cho doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia giáo dục có thể lan tỏa tri thức thông qua các nền tảng số. “Chính sự giao thoa giữa kiến thức chuyên môn và năng lực truyền thông mở ra nhiều hướng phát triển mới cho người học. Thay vì bó hẹp trong những vị trí nghề nghiệp truyền thống, sinh viên khối Khoa học Xã hội và Truyền thông hiện có thể làm việc trong doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, tổ chức phi lợi nhuận hay các đơn vị nghiên cứu thị trường, truyền thông thương hiệu, marketing, phát triển nội dung số hoặc điều phối các dự án cộng đồng”, chuyên gia nhận định. Bà cũng cho rằng quan niệm học Khoa học Xã hội và Truyền thông chỉ cần có năng khiếu viết lách hoặc giỏi ngoại ngữ đã không còn phù hợp. Thị trường đang tìm kiếm nhân sự có khả năng quan sát, tư duy phản biện, phân tích hành vi công chúng, làm việc với dữ liệu và thích ứng linh hoạt trên nhiều nền tảng. Những năng lực này không thể hình thành chỉ từ lý thuyết mà cần được rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế, các sản phẩm nghề nghiệp và quá trình học tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. TRẦN HUYỀN - HUY LÊ - ANH NHÀN Khối ngành Khoa học sức khỏe hiện nay đang đứng trước nhu cầu nhân lực rất lớn trong bối cảnh dân số Việt Nam vượt mốc 100 triệu người, đồng thời bước vào giai đoạn già hóa dân số. Đây là một trong những vấn đề được các chuyên gia chỉ ra trong buổi livestream tư vấn tuyển sinh với chủ đề Khoa học Sức khỏe - Môi trường - Luật do báo Tiền Phong tổ chức chiều 7/7. Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Thạc sĩ Lê Hoàng Trung - Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cửu Long tại buổi livestream TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Khối ngành Sức khỏe “khát” nhân lực Bí quyết của nữ sinh không nằm ở việc học thật nhiều mà là xây dựng phương pháp tự học phù hợp, kỷ luật với mục tiêu và kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Ngay từ khi bắt đầu quá trình ôn thi đại học, Yến Nhi đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối. “Với em, việc đặt ra một mục tiêu lớn không chỉ để hướng tới kết quả mà còn tạo động lực để bản thân nỗ lực nhiều hơn trong suốt quá trình học tập. Dù không phải ai cũng đạt được thành tích như mong muốn, nhưng việc có mục tiêu rõ ràng giúp học sinh có thêm động lực để tiến bộ từng ngày”, Nhi nói. Đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Yến Nhi cho biết em từng sử dụng AI trong những năm lớp 10 và lớp 11 để tìm kiếm ý tưởng cho bài thuyết trình, bổ sung tài liệu học tập. Tuy nhiên, trong năm lớp 12, do môi trường học nội trú và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, em không còn sử dụng AI thường xuyên. Khi đó, theo Yến Nhi, “AI” của em chính là các thầy cô - những người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và đồng hành trong quá trình ôn thi. Bên cạnh phương pháp học tập, yếu tố giúp Yến Nhi duy trì sự cố gắng là niềm yêu thích với lĩnh vực sức khỏe và mong muốn trở thành bác sĩ. Từ nhỏ, em đã có ước mơ theo đuổi nghề y. Trong quá trình học tập, nữ sinh nhận thấy bản thân yêu thích các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến cơ thể con người và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, em quyết định lựa chọn ngành Y để thực hiện mục tiêu đã theo đuổi từ lâu. Trước quan điểm cho rằng học Y rất vất vả, đặc biệt với nữ sinh, Yến Nhi cho rằng những khó khăn không khiến em thay đổi quyết định. Ngược lại, chính những thử thách của ngành học này tạo thêm động lực để em muốn cố gắng và chinh phục hành trình sáu năm đào tạo phía trước. T.HUYỀN - H.LÊ - A.NHÀN Thủ khoa đạt 3 điểm 10 khối B00 không học thêm Nguyễn Lê Yến Nhi - Thủ khoa toàn quốc khối B00, đạt 30/30 điểm kỳ thi THPT 2026 Xuất hiện tại chương trình giao lưu, Nguyễn Lê Yến Nhi gây ấn tượng với thành tích đạt 30/30 điểm khối B00, trở thành thủ khoa toàn quốc THPT 2026.

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