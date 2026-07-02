Báo Tiền Phong số 183

THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 5 TRANG 6-7 2/7/2026 Số 183 TRANG 10 Biến hoài bão lớn thành năng lực cống hiến ĐƯỜNG ĐUA MV VIỆT: An toàn, thiếu "bom tấn" TPHCM HƯỚNG ĐẾN ĐÔ THỊ TOÀN CẦU BẰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐỒ HOẠ: Đ.H TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Khi dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT được đồng loạt kích hoạt trên các hệ thống tra cứu, hàng triệu gia đình như cùng chung một nhịp đập. Đối với hơn 1,2 triệu thí sinh và gia đình, khoảnh khắc màn hình hiển thị những con số không đơn thuần là kết quả của 12 năm đèn sách, mà là tấm vé mở ra chặng đường mới. XEM TIẾ P TRANG 9 Điểm "định vị" cuộc đời n NGHIÊM HUÊ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐÔ THỊ HẠT NHÂN TRONG TỈNH, THÀNH PHỐ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp ẢNH: VGP có gì bất ngờ ? PHỔ ĐIỂM TRANG 14 TRANG 2-3 MEXICO TRƯỚC CỘT MỐC LỊCH SỬ CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: 5 TỈNH, THÀNH PHỐ CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH CAO NHẤT

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 Sáng 1/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH, NĂNG LỰC PHỤC VỤ Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. “Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát 5 kết quả lớn của 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Nhiều đầu mối, tầng nấc trung gian được cắt giảm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan từng bước được rà soát, điều chỉnh và làm rõ hơn. Việc tổ chức lại các cơ quan Đảng, cơ quan hành pháp, cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được triển khai với quyết tâm chính trị cao, cơ bản bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. “Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn. Kết quả đạt được mới là bước đầu. Cuộc cải cách này còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, hội nghị đã thống nhất nhận diện một số hạn chế, vướng mắc lớn cần tập trung khắc phục. Trong 7 vấn đề được nêu ra, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cơ chế vận hành mới ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời, có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa đi cùng. Bên cạnh đó, thể chế pháp luật hiện hành còn chưa đồng bộ, thống nhất, nhiều quy định còn chưa rõ ràng, nhất là pháp luật liên quan hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên rừng, pháp luật về tài chính, ngân sách,… GIAO VIỆC CHO NGƯỜI DÁM NGHĨ, DÁM LÀM Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, năng lực thực thi ở cơ sở, nhất là cấp xã, chưa theo kịp yêu cầu mới. Khối lượng công việc chuyển xuống cơ sở rất lớn, trong khi cán bộ chuyên sâu về đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, đầu tư, công nghệ thông tin, thanh tra, quản lý đô thị, các lĩnh vực phức tạp khác còn thiếu. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, chịu áp lực lớn và đối mặt với rủi ro công vụ. “Hiện nay, ách tắc chính ở các địa phương có 3 vấn đề. Một là dự án đầu tư tại sao chậm, cán bộ không dám quyết định, còn băn khoăn cái gì, khó khăn cái gì; thứ hai là quản lý đất đai, giải phóng đất đai, quy hoạch; thứ ba là vấn đề tài chính. Ba vấn đề đó là cán bộ rất do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Dẫn thông tin tại Hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, đã đề cập vấn đề về trách nhiệm cán bộ, liệu có vấn đề tiêu cực, vấn đề cá nhân trong các lĩnh vực nêu trên hay không. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua các vụ việc xử lý cán bộ thời gian qua, trong đó, không có ai thuộc diện “cán bộ dám nghĩ, dám làm mà bị xử lý”, mà các trường hợp bị xử lý đều tiêu cực, phải trả lại tiền, phải xin lỗi Đảng. “Có địa phương vừa qua đổi cán bộ, trong 8 ngày, giải ngân vốn đầu tư công tăng lên 9%”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng, nói rằng, phải đổi địa bàn, đổi phân công cán bộ, giao việc cho người dám nghĩ, dám làm. Một vấn đề nữa là mức biên chế, tổ chức bộ máy và cơ chế phân bổ nguồn lực ở một số nơi còn mang tính bình quân, chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt rất lớn về quy mô dân số, diện tích, tính chất đô thị, điều kiện miền núi, biên giới, hải đảo, mức độ phát triển và khối lượng công việc thực tế. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế; việc chuyển đổi số còn chậm và chưa thật sự đồng bộ. Dữ liệu chuyên ngành còn phân tán; một số hệ thống phần mềm chưa liên thông, chưa ổn định. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trung tâm dữ liệu quốc gia mới kết nối 5/12 cơ sở dữ liệu chiến lược và 60/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hay cả nước có 106 triệu thửa đất nhưng chỉ có 23,5 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; dữ liệu đất đai chưa được chuẩn hóa thì quản lý dựa trên dữ liệu sẽ rất khó khăn. Cán bộ cơ sở phải sử dụng nhiều hệ thống, nhiều phần mềm khác nhau, làm giảm hiệu quả vận hành, tăng áp lực xử lý công việc. Bên cạnh đó, việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn chậm ở nhiều nơi. Đây vừa là vấn đề trước mắt cần giải quyết, vừa là nguồn lực rất lớn cần được khai thác hiệu quả cho phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, sau khi không còn cấp huyện, yêu cầu đổi mới phương “Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp ẢNH: VGP TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản, khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập được thực tiễn chỉ ra… “Chúng ta tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá cán bộ, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng người có năng lực nổi trội; trên cơ sở kết quả đánh giá, thực hiện nguyên tắc cán bộ có vào, có ra, có lên, có xuống; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị mới, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM

3 n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 THỜI SỰ Những kết quả mang tính đột phá thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở đặt ra nhiều vấn đề mới. Nếu không đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, dễ dẫn đến hai nguy cơ: hoặc cấp trên không nắm chắc cơ sở, hoặc cấp dưới lại phải xin ý kiến quá nhiều, làm giảm tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ HẠT NHÂN Từ những kết quả, hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới, cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực, và văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả 3 cấp chính quyền, không để tình trạng luật này thông mà luật kia lại nghẽn. Việc sửa luật phải xuất phát từ điểm nghẽn thực tế.... Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công: tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, dịch vụ công và các rủi ro phát sinh tại địa bàn. “Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc, không áp dụng cào bằng. Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ CÓ NĂNG LỰC, CHUYÊN MÔN SÂU VỀ CƠ SỞ Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp, phân quyền phải thực chất, phải bảo đảm cấp được giao nhiệm vụ có đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cấp dưới mà là chuyển thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế, quản lý đô thị… Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, luân chuyển, tổ công tác hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Đồng thời, có chính sách tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc và cơ chế khuyến khích phù hợp để cán bộ yên tâm công tác, nhất là địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo. Thứ sáu, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Phải coi dữ liệu là tài sản, là nguồn lực, là nền tảng của quản trị hiện đại. Khẩn trương chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm cục bộ, dữ liệu phân tán, cán bộ phải thao tác trên quá nhiều hệ thống… Thứ bảy, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Sau sắp xếp, MTTQ và các đoàn thể phải thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung về cơ sở, cần có cơ chế tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi thường xuyên ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của bộ máy mới, coi đây là một kênh giám sát xã hội quan trọng đối với hiệu quả vận hành của chính quyền cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ tám, xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư. Tài sản còn sử dụng được phải được tận dụng hiệu quả. Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định; ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Thứ chín, đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và phương thức chỉ đạo, điều hành. Phải tăng cường nắm tình hình từ cơ sở, kết hợp kiểm tra trực tiếp với giám sát dựa trên dữ liệu, phát hiện sớm, xử lý sớm các vấn đề, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành những vấn đề lớn. Cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi vận hành mô hình mới, bao gồm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ công việc cấp xã phải xin ý kiến cấp trên, số lượng vụ việc phát sinh được phát hiện sớm và xử lý sớm. “Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ chuyên môn và không vụ lợi. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vi phạm pháp luật, trục lợi hoặc né tránh trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ. Thứ mười, đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc: một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính; một nguồn dữ liệu dùng chung; một quy trình phối hợp liên thông; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng. Trước mắt, phải tập trung hoàn thiện phương án phân định trách nhiệm, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ, bảo đảm kế thừa, ổn định, liên tục, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước, nhất là ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đã rất thành công, đạt được những kết quả mang tính đột phá, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Qua một năm vận hành mô hình mới, đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Trong số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, kiện toàn mô hình tổ chức… Trong đó, với khối Chính phủ và UBND, cần tiếp tục rà soát toàn diện tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cấp xã, đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xóa bỏ tổ chức trung gian. Tập trung rà soát, phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, trọng tâm là tách bạch quản lý nhà nước với cung ứng dịch vụ công và khắc phục chồng chéo, giao thoa tại các lĩnh vực. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, trọng tâm là các trường phổ thông ở xã, phường, cơ sở y tế, doanh nghiệp nhà nước, nhằm giảm đầu mối trung gian và phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp. UBND cấp tỉnh giữ ổn định 12 sở và tương đương như hiện nay, không để phát sinh các sở, ngành khác, trừ trường hợp đặc biệt. Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nêu, sẽ kết thúc hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh khi 100% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình. Chuyển văn phòng đăng ký đất đai về thuộc UBND cấp xã để cấp xã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với UBND cấp xã, đề xuất định hướng khung bộ máy đơn vị chuyên môn có từ 4 đến 6 phòng theo lĩnh vực, bảo đảm chuẩn hóa theo phân loại xã, phường và theo vùng. Đáng chú ý, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chí, để hình thành không gian phát triển đa trung tâm, có quy mô và vai trò vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính truyền thống. Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân ở cấp xã để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Sáng 1/7, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm vận hành. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ẢNH: TTX UBND cấp tỉnh giữ ổn định 12 sở và tương đương như hiện nay, không để phát sinh các sở, ngành khác; trừ trường hợp đặc biệt, có thể là mô hình chuyển toàn bộ chức năng nhiệm vụ của một số sở đặc thù như Sở Du lịch, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở An toàn thực phẩm về các cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo ở những nơi có đủ điều kiện. Trường hợp đặc biệt do cấp thẩm quyền quyết định.

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, để tiếp tục hoàn thiện mô hình, Chính phủ xác định tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời điểm vướng mắc từ thực tiễn. Cùng với đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Theo Phó Thủ tướng, hạn chế lớn nhất hiện nay không phải thiếu thể chế, chính sách mà là nhận thức và hiệu quả thực thi, nhất là tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số địa phương và năng lực của chính quyền cấp xã nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo không gian phát triển bằng thể chế, chính sách, phân định mạch lạc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cho địa phương. Chuyển mạnh từ giao nhiệm vụ sang giao kết quả; chuyển từ phân công chung bộ, ngành, địa phương sang trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; chuyển mạnh sang giám sát bằng dữ liệu, kết quả và hiệu quả thực hiện; lấy mức độ hài lòng của người dân, xã hội làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền từng địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tiếp tục đổi mới phương thức quản trị quốc gia trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. ĐỊA PHƯƠNG QUYẾT, ĐỊA PHƯƠNG LÀM, ĐỊA PHƯƠNG CHỊU TRÁCH NHIỆM Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tiếp tục rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương. Chính phủ tập trung quản lý vĩ mô, hoàn thiện thể chế, hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và kiểm soát rủi ro quốc gia; địa phương chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Chính phủ không làm thay địa phương; Nhà nước không làm thay thị trường, không làm thay xã hội mà tạo khuôn khổ pháp lý, mở rộng không gian điều phối và huy động nguồn lực xã hội cho sự phát triển. Đồng thời, lấy chuyển đổi số làm công cụ đổi mới căn bản phương thức quản trị; phát triển Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số và công dân số; hoàn thiện hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung; điều hành quốc gia dựa trên dữ liệu, bằng chứng và kết quả theo thời gian thực. Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba, theo Phó Thủ tướng, là tiếp tục hoàn thiện không gian phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển, hình thành và phát triển đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt (hoặc đặc khu kinh tế cấp xã) mang tính hạt nhân, cực tăng trưởng của tỉnh và liên kết vùng. Trong đó, cần tập trung xử lý những địa bàn còn chia cắt về không gian đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là những khu vực có sự liên kết cao về kinh tế - xã hội. “Đồng thời, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Hiện nay vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc sắp xếp vẫn phải bám sát những yêu cầu cơ bản, đó là phải phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý”, Phó Thủ tướng thông tin. Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị sau Hội nghị, Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể và hoàn thành dứt điểm trong năm 2026. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và địa phương xây dựng khung tiêu chí, tiêu chuẩn phòng chuyên môn cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bảo đảm hợp lý, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý 4 n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 THỜI SỰ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “Hiện nay vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc sắp xếp vẫn phải bám sát những yêu cầu cơ bản, đó là phải phù hợp với đặc thù về văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, địa lý”. Xã nhỏ, thiếu cán bộ trở thành điểm nghẽn phát triển ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Sẽ sắp xếp lại hàng trăm xã, phường chưa đạt chuẩn Sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh cơ chế tự chủ và xã hội hóa. Theo đó, những lĩnh vực, nhiệm vụ mà xã hội có thể làm tốt thì Nhà nước tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để xã hội tham gia và phát huy nguồn lực. Tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị Trung ương cho phép tiếp tục nghiên cứu sắp xếp xã, phường nhằm mở rộng không gian phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới. Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, từ 547 đơn vị cấp xã, Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã nhiều thứ hai cả nước, chỉ sau TPHCM. Điều này khiến bộ máy vẫn còn nhiều đầu mối trực thuộc, tạo áp lực đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Mặc dù có diện tích tự nhiên đứng thứ 12 và quy mô dân số đứng thứ 8 cả nước, diện tích tự nhiên bình quân của một đơn vị hành chính cấp xã tại Thanh Hóa chỉ đạt 67 km2, thấp hơn mức bình quân cả nước là 99 km2; xếp thứ 24 toàn quốc và thấp nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Quy mô dân số bình quân của mỗi xã, phường còn thấp. Hiện toàn tỉnh có 12 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số; 75 xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; trong đó có 6 xã chưa đáp ứng đồng thời cả hai tiêu chuẩn theo quy định. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái chỉ rõ kết quả công tác phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh với hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng nhìn nhận hàng loạt điểm nghẽn còn tồn tại. Trong đó, quy mô nhỏ của nhiều đơn vị hành chính cấp xã đang gây trở ngại cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội khi nguồn lực và tài nguyên bị phân tán. Nhiều xã, phường thiếu quỹ đất và không gian phát triển nên gặp khó khăn trong bố trí các công trình đầu mối cũng như xây dựng các khu sản xuất công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn. Đối với khu vực đô thị, nhiều phường có diện tích nhỏ, không gian phát triển hạn chế nên gặp khó khăn trong thu hút đầu tư các khu đô thị mới. Việc kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực cũ và khu vực phát triển mới chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, trong khi một số nơi đã xuất hiện tình trạng quá tải với các biểu hiện như ngập úng cục bộ, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… Ở khu vực miền núi, hơn 90% diện tích là đồi núi, địa hình chia cắt mạnh. Phần đất bằng còn lại phân tán, manh mún, gây nhiều trở ngại cho phát triển kinh tế cũng như xây dựng kết cấu hạ tầng. Những yếu tố này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng quy hoạch, định hướng phát triển và tầm nhìn dài hạn của các địa phương. Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, phương án thành lập 166 xã, phường hiện nay cũng chưa giải quyết triệt để những tồn tại về địa giới hành chính do tình trạng chồng lấn, xâm canh, xâm cư hoặc các biến động địa hình, địa chất qua thời gian. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở cơ sở cũng như việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. “Để tạo không gian, nguồn lực, dư địa phát triển, đồng thời tinh gọn bộ máy, tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước, Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Trung ương xem xét cho tỉnh nghiên cứu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nêu trong báo cáo. Ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa nói rằng, có những xã mỗi ngày giải quyết hàng trăm thủ tục hành chính, trong khi ở các xã nhỏ, số lượng hồ sơ ít hơn nhiều. Điều đó cho thấy khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, đặc biệt giữa khu vực miền núi và đồng bằng. PHẠM TRƯỜNG Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa nhận thấy nhiều xã, phường có diện tích và dân số nhỏ, thiếu dư địa phát triển, khó thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực. Xã quá nhỏ trở thành điểm nghẽn phát triển THANH HÓA: Thanh Hóa còn 166 xã, phường sau sáp nhập ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Phường Sầm Sơn cũng kỳ vọng việc mở rộng quy mô cấp xã sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn Trịnh Tiến Dũng nhận định: “Mở rộng quy mô cấp xã phải đi đôi với kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực mới đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay”.

Đoàn công tác Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất cho biết, ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm kiếm người mất tích tại khu vực phường Playa Grande thuộc bang La Guaira. Sau 12 tiếng, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài; đồng thời mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất. Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ. Nhận được thông tin, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to. Hai ngày qua, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho phía Venezuela hàng chục tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế. Ngày 2/7, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. NGUYỄN MINH TỪ NHỮNG DÒNG KÊNH NƯỚC ĐEN ĐẾN KHÔNG GIAN SỐNG MỚI Trong nhiều năm, nhà ven và trên kênh rạch là một trong những bài toán khó giải quyết nhất của TPHCM. Dọc Kênh Đôi, rạch Xuyên Tâm và nhiều tuyến kênh khác, hàng chục nghìn hộ dân sống trong những căn nhà san sát, lối đi chật hẹp, hạ tầng xuống cấp, môi trường ô nhiễm. Những khu dân cư ấy không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân mà còn làm chậm quá trình chỉnh trang đô thị. Sau nhiều năm chờ đợi, những điểm nghẽn này đang dần được tháo gỡ. Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này, công trường dự án xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Là một trong những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn nhất TPHCM hiện nay, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 14.000 tỷ đồng. Dự án di dời hàng nghìn hộ dân để xây dựng tuyến đường ven kênh dài khoảng 8,2 km cùng hệ thống công viên cây xanh, kè, thoát nước và hạ tầng giao thông đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo khu vực. Theo ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đang tập trung thực hiện bốn chương trình trọng tâm gồm chống ngập, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Trong đó, chỉnh trang nhà ven kênh rạch là nhiệm vụ trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và diện mạo đô thị. Theo ông Được, thành phố trước đây đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà ven kênh nhưng sau khi đánh giá nguồn lực và nhận được sự đồng thuận của người dân, đã nâng mục tiêu lên khoảng 40.000 căn, tương đương giải quyết toàn bộ nhà ven kênh cần di dời. “Chỉ tiêu tăng gấp đôi thì tiến độ cũng phải nhanh gấp đôi”, ông Được yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cùng các đơn vị thi công rà soát phương án tổ chức thi công, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Kiểm tra dự án Rạch Xuyên Tâm chiều 29/6, ông Được giao các đơn vị nghiên cứu giải pháp để phấn đấu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027. Theo ông Được, việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ sớm hồi sinh kênh rạch mà còn tạo tiền đề triển khai các dự án chỉnh trang kênh rạch khác trên địa bàn, trước mắt là khu vực quận 8 và quận 4 (cũ), góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. “Dự án phải hoàn thành càng sớm càng tốt để góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, trả lại không gian sống xanh, sạch, đáng sống mà người dân thành phố xứng đáng được hưởng từ bấy lâu nay. Đây cũng là nền tảng để TPHCM hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị và thành phố toàn cầu”, ông Được nhấn mạnh. Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, với quy mô khoảng 14 triệu dân cùng lượng lớn khách du lịch và người lao động thường xuyên có mặt trên địa bàn, áp lực đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nhà ở, cấp điện, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng và môi trường đối với TPHCM là rất lớn. Hiện nay, thành phố đồng thời triển khai nhiều chương trình trọng điểm như phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, phát triển giao thông xanh... Đặc biệt, theo chỉ đạo của Trung ương, TPHCM phải từng bước giải quyết căn cơ các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Một trong những nhiệm vụ lớn nhất là chương trình chỉnh trang đô thị và cải tạo hệ thống kênh rạch. “Hiện TPHCM còn hơn 40.000 căn nhà ven và trên kênh rạch, phân bố trên hơn 370 tuyến sông, kênh. Thành phố dự kiến triển khai khoảng 90 dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 300.000 tỷ đồng để xử lý, đồng thời thực hiện tái định cư cho người dân. Đây là khối lượng công việc rất lớn nhưng bắt buộc phải làm để chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống”, ông Lâm cho biết. TPHCM cũng đang đẩy nhanh các dự án chỉnh trang khu Chợ Gạo, Mả Lạng - những khu vực đã được nghiên cứu nhiều năm nhưng chưa thể triển khai. “Mục tiêu là xây dựng những khu đô thị thật sự đáng sống, chất lượng cao, mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân”, ông Lâm thông tin. METRO MỞ RA TRỤC PHÁT TRIỂN MỚI Nếu các dự án chỉnh trang thay đổi diện mạo bề mặt của thành phố thì hệ thống metro được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cấu trúc phát triển đô thị trong nhiều thập niên tới. Ông Trần Quang Lâm cho biết, từ nay đến năm 2030, TPHCM phải phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị, tăng mạnh so với kế hoạch trước đây. Song song đó, hàng loạt dự án giao thông mở rộng cửa ngõ sẽ được khởi công đồng loạt trong quý III/2026 như quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường nối Nguyễn Văn Linh... Ngoài việc mở rộng hạ tầng, thành phố sẽ xây dựng thêm các cầu vượt thép tại nhiều nút giao nhằm xử lý nhanh các điểm ùn tắc cục bộ. “Đối với chống ngập, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch triển khai 43 dự án, đồng thời thúc đẩy hoàn thành dự án chống ngập do triều cường trong năm nay”, ông Lâm thông tin. Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), đơn vị đang phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hàng loạt tuyến metro mới. Ông Bằng cho biết, MAUR được giao lập dự án đầu tư các tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TPHCM) và metro số 6 (Phú Hữu - Bà Quẹo - vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, triển khai nhiều tuyến khác như metro số 4, metro Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến Bến Thành - Cần Giờ và tuyến Tham Lương - An Hạ. “Hệ thống đường sắt đô thị được quy hoạch cơ bản đi qua khu vực trung tâm và kết nối các đô thị đang phát triển. Đây là định hướng rất phù hợp để mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, đặc biệt là giao thông đường sắt đô thị, giảm ùn tắc, kẹt xe cho thành phố”, ông Bằng nói. HỮU HUY Những căn nhà lụp xụp ven kênh đang dần được thay thế bằng công viên, đường ven sông; những khu dân cư cũ chuẩn bị được tái thiết hay mạng lưới metro từng bước hình thành… TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt công trình trọng điểm không chỉ giải quyết những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua mà còn định hình một diện mạo đô thị hiện đại, xanh và đáng sống hơn cho thế hệ sau. Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích do động đất tại bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí và đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài. 5 n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 TPHCM hướng đến đô thị toàn cầu bằng các dự án trọng điểm Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 11 nạn nhân ở Venezuela Năm 2030 sẽ hoàn thành đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành Thông tin thêm về dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (thành viên Tập đoàn THACO), cho biết các sở, ban ngành đang lấy ý kiến về phương án tuyến, tiêu chuẩn công nghệ và kỹ thuật. Do tuyến đường sắt đi qua địa bàn TPHCM và TP Đồng Nai nên cần sự thống nhất giữa hai địa phương trong quá trình triển khai. Đại diện THACO cho biết, TP Đồng Nai cơ bản đã có ý kiến đối với phương án hướng tuyến. Các bên cũng vừa thống nhất sơ bộ phương án kết nối tuyến đường sắt với sân bay quốc tế Long Thành. Riêng vị trí các nhà ga sẽ tiếp tục được đơn vị tư vấn nghiên cứu, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét trước khi quyết định phương án cuối cùng. “Chúng tôi đang phấn đấu để có thể khởi công vào dịp 2/9 hoặc thời điểm phù hợp trong những tháng cuối năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Mục tiêu đưa dự án hoàn thành năm 2030, đồng nhất với các tuyến metro ở TPHCM”, ông Trung cho biết. XÃ HỘI Tàu metro số 1 TPHCM ẢNH: PV 50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

6 n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 KHOA GIÁO HẠ NHIỆT TỔ HỢP C00 Hôm qua, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và 5 tổ hợp truyền thống để xét tuyển ĐH. Xét về xu hướng biến động điểm trung bình giữa hai năm (2025 và 2026), các tổ hợp có sự phân hóa thành hai nhóm đối lập nhau rất rõ. Nhóm thứ nhất ghi nhận xu hướng tăng điểm trung bình bao gồm 3 tổ hợp tự nhiên và 1 tổ hợp kết hợp xã hội. Dữ liệu từ tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cho thấy, điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69 điểm và số điểm tuyệt đối 30/30 cũng tăng từ 1 lên 4 thí sinh. Tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) và tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) ghi nhận mức tăng nhẹ, lần lượt đạt 19,41 và 19,01 điểm. Điều này cho thấy mức độ phân hóa và độ khó của đề thi thuộc các nhóm môn này có sự ổn định hoặc dịch chuyển theo hướng thuận lợi hơn cho thí sinh. Ngược lại, nhóm thứ hai chứng kiến sự giảm điểm số bao gồm tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh) và tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Trong đó, tổ hợp C00 phản ánh một sự lao dốc đáng kể khi điểm trung bình giảm sâu từ 19,70 xuống còn 17,23 điểm, chứng tỏ đề thi các môn khoa học xã hội và Ngữ văn của năm 2026 đã có độ phân hóa hơn hẳn năm trước. Khi phân tích sâu vào hình dáng của các biểu đồ phổ điểm năm 2026, có thể thấy sự lệch chuẩn và phân bố thí sinh ở các phân khúc điểm có sự khác biệt lớn. Đối với tổ hợp A00, phổ điểm lệch hẳn về phía bên phải với đỉnh chuông nằm ở khoảng 22-23 điểm, phản ánh lượng thí sinh đạt điểm khá giỏi chiếm tỉ trọng lớn và tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt cho các ngành học tốp đầu. Tổ hợp D01 sở hữu số lượng thí sinh đông đảo nhất nhưng đỉnh phổ điểm lại tập trung quanh vùng 18-19 điểm, tạo ra một hình chuông chuẩn mực và phân hóa đều ở cả hai bên. Đối với tổ hợp B00, dù số lượng thí sinh đăng kí thấp nhất trong 5 tổ hợp nhưng phổ điểm lại dốc và lệch phải mạnh với đỉnh phổ điểm tiệm cận mức 21-22 điểm cho thấy khối ngành y dược năm nay sẽ có điểm chuẩn rất cao. Trái ngược hoàn toàn, biểu đồ tổ hợp C00 cho thấy đỉnh phổ điểm dịch chuyển hẳn về phía bên trái, tập trung đậm đặc ở phân khúc 15-17 điểm kéo theo nguồn tuyển ở các mức điểm cao từ 24 điểm trở lên bị thu hẹp đáng kể so với năm trước. Về quy mô nguồn tuyển, sự dịch chuyển về lượng thí sinh đăng kí cũng tạo ra những tác động không nhỏ đến điểm chuẩn của các khối ngành. Tổ hợp D01 duy trì vị thế là tổ hợp có quy mô lớn nhất mặc dù số lượng thí sinh có giảm so với năm trước. Tổ hợp C00 cũng ghi nhận sự sụt giảm lượng thí sinh do nhiều trường ĐH không xét tuyển. Sự suy giảm lượng thí sinh kết hợp với việc phổ điểm giảm sâu tạo ra hiệu ứng kép khiến điểm chuẩn của tổ hợp này được dự báo sẽ hạ đáng kể. Ngược lại, tổ hợp A00 lại chứng kiến lượng thí sinh tăng trưởng đáng kể, điều này cộng hưởng với phổ điểm lệch phải sẽ đẩy điểm xét tuyển của khối thi này lên cao. TỔ HỢP B00 CÓ LỢI THẾ Ở PHÂN KHÚC ĐIỂM CAO Bộ GD&ĐT cũng công bố bảng bách phân vị (chỉ số thống kê chia tập dữ liệu thành 100 phần bằng nhau. Chỉ số này cho biết vị trí hoặc thứ hạng của một giá trị cụ thể so với tổng thể) 5 tổ hợp truyền thống. Dựa trên bảng bách phân vị của 5 tổ hợp xét tuyển, cục diện điểm số có sự phân hóa và hoán đổi vị trí rất rõ ràng giữa các khối thi ở từng phân khúc năng lực khác nhau. Tại phân khúc điểm dưới trung bình, tương ứng với khoảng bách phân vị từ 1 đến dưới 18, tổ hợp D01 liên tục dẫn đầu về điểm số ở cùng một mức bách phân vị. Ví dụ ở bách phân vị 10, tổ hợp D01 đạt mức 15 điểm, cao hơn hẳn so với tất cả các tổ hợp còn lại. Trong khi đó, tổ hợp C00 lại sở hữu mức điểm thấp khi chỉ đạt 11,85 điểm. Các tổ hợp tự nhiên gồm A00, A01 và B00 bám sát nhau ở nhóm giữa với mức điểm dao động từ 13,10 đến 13,75 điểm. Khoảng cách chênh lệch giữa tổ hợp cao nhất (D01) và thấp nhất (C00) ở phân khúc này duy trì ở mức tương đối rộng, khoảng hơn 3 điểm. Sang phân khúc điểm từ trung bình đến khá, từ bách phân vị 18-75, bản đồ điểm số bắt đầu có sự đảo chiều. Tổ hợp D01 bắt đầu giảm dần lợi thế và để các tổ hợp khối tự nhiên vượt lên. Tại bách phân vị vị trí trung vị 50, tổ hợp B00 vươn lên dẫn đầu với 19,95 điểm, theo sát phía sau là A00 với 19,75 điểm. Lúc này, tổ hợp D01 tụt xuống vị trí thứ ba với 19,00 điểm, tiếp theo là A01 với 18,50 điểm, và tổ hợp C00 vẫn tiếp tục đứng cuối bảng khi chỉ đạt 17,25 điểm. Khoảng cách giữa khối có điểm số cao nhất là B00 và khối thấp nhất là C00 ở mức bách phân vị giữa này được thu hẹp lại còn 2,7 điểm. Đối với phân khúc điểm khá đến giỏi, nằm ở các cung bách phân vị cao từ 75 đến 99, sự bứt phá và phân hóa diễn ra khốc liệt nhất. Tổ hợp B00 thể hiện mức điểm vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại khi chạm mốc 26,50 điểm ở bách phân vị 95 và đạt tới 28,25 điểm ở bách phân vị đỉnh 99. Tổ hợp A00 giữ vững vị trí thứ hai với điểm số tương ứng lần lượt là 25,75 và 27,50 ở hai mốc bách phân vị cao này. Đáng chú ý, tổ hợp D01 vốn dẫn đầu ở phân khúc điểm thấp thì đến phân khúc này tụt xuống nhóm cuối cùng, cạnh tranh vị trí thấp nhất với khối C00. Tại bách phân vị 99, cả hai tổ hợp C00 và D01 cùng giữ mức điểm thấp nhất là 25,75 điểm, tạo ra khoảng cách chênh lệch lên tới 2,5 điểm so với tổ hợp đỉnh B00. Điều này chứng tỏ, đề thi vẫn chưa đạt được độ khó đồng đều như Bộ GD&ĐT cam kết. THÍ SINH CHỌN KHỐI NGÀNH STEM TĂNG Nhận định về tổ hợp A00, tổ hợp gốc đầu tiên của khối A trong tuyển sinh ĐH, TS Phạm Kim Thư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ và Quản lí Hữu nghị, cho biết đây là tổ hợp được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển các ngành kĩ thuật, công nghệ, y dược và khoa học tự nhiên. Điểm trung bình tổng hợp A00 năm 2026 đạt 19,41/30, tăng nhẹ 0,04 điểm so với năm 2025 (19,37). Trung vị tăng đáng kể từ 19,25 lên 19,75, cho thấy, phần đông thí sinh có kết quả tốt hơn. Số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 giảm mạnh từ 8 xuống còn 1, cho thấy đề thi phân hóa tốt hơn ở mức điểm cực cao. Không có thí sinh nào bị điểm 0 (cả 2 năm), khẳng định chất lượng tối thiểu được đảm bảo. Sự biến động của mỗi môn thi phản ánh mức độ khó của đề và năng lực học sinh theo từng lĩnh vực. Môn Toán năm 2026 ghi nhận cải thiện ấn tượng nhất: điểm trung bình tăng, tỉ lệ điểm dưới 5,0 giảm từ 56,4% xuống còn 38,0%, và tỉ lệ điểm từ 7,0 trở lên tăng từ 12,2% lên 29,5%. Đặc biệt, số thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối tăng từ 513 lên tới 4.208 em, tăng gần 8,2 lần. Điều này cho thấy đề Toán 2026 dễ hơn năm 2025 đáng kể, hoặc chất lượng đào tạo Toán có bước tiến thực sự. Ngược lại, điểm môn Vật lí năm 2026 giảm mạnh: điểm trung bình giảm từ 6,99 xuống 5,56. Tỉ lệ điểm dưới 5,0 tăng vọt từ 9,8% lên 39,4%, trong khi tỉ lệ điểm ≥7 giảm từ 53,7% xuống còn 26,1%. Số thí sinh đạt điểm 10 giảm từ 3.929 xuống chỉ còn 189, giảm hơn 20 lần. Đây là môn có sự biến động lớn nhất trong 3 môn, cho thấy đề Vật lí 2026 có độ khó tăng đáng kể, hoặc nội dung thi được thay đổi theo hướng mới. Môn Hóa học giữ mức ổn định. Theo TS Thư, tổ hợp A00 tiếp tục thu hút đông thí sinh (tăng 8% so với 2025), cho thấy định hướng STEM ngày càng được học sinh lựa chọn. NGHIÊM HUÊ Dựa trên dữ liệu từ các biểu đồ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT giai đoạn hai năm liên tiếp, có thể thấy một bức tranh toàn cảnh về sự biến động và dịch chuyển rõ rệt của 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới điểm chuẩn xét tuyển đại học (ĐH) năm 2026. Phổ điểm có gì bất ngờ? CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Từ phổ điểm, bảng bách phân vị các tổ hợp truyền thống xét tuyển ĐH, có thể thấy độ khó của đề các môn thi chưa đạt được sự đồng đều như Bộ GD&ĐT cam kết. DỮ LIỆU: NGHIÊM HUÊ - ĐỒ HỌA: KIỀU ANH TÚ SỐ LƯỢNG ĐIỂM 10 VÀ ĐIỂM 0 CÁC MÔN THI ĐIỂM 10 0 | 8 | 157 311 | 0 | 61 412 | 0 | 12 2465 | 1 | 7 56 | 2 | 102 2 | 0 | 15 4,208 | 0 | 253 25 | 0 | 0 189 | 2 | 10 40 | 0 | 0 129 | 0 | 0 44 | 0 | 0 ĐIỂM 0 ĐIỂM DƯỚI 1 NGỮ VĂN TIẾNG ANH HÓA HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÝ GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT TOÁN TIN HỌC VẬT LÍ CÔNG NGHỆ- CÔNG NGHIỆP SINH HỌC CÔNG NGHỆ - NÔNG NGHIỆP Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: THU HIỀN

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