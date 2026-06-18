Báo Tiền Phong số 169

THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 3 TRANG 4-5 18/6/2026 Số 169 TRANG 7 TRANG 6 Tổ chức lớp kỹ năng mềm, công nghệ cho thanh niên Cách nào để không “lạm phát” GS, PGS? Hé lộ quỹ tái thiết 300 tỷ USD cho Iran 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ: Phá đá tai mèo, đưa các anh trở về từ “lò vôi thế kỷ” VIỆT NAM-TATARSTAN SẼ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC KINH TẾ TPHCM đang đẩy mạnh chiến dịch khám sức khỏe cho toàn dân ẢNH: VÂN SƠN TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Có một hình ảnh đang xuất hiện ngày càng quen thuộc ở TPHCM những ngày gần đây, đó là các bác sĩ và điều dưỡng mang theo máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, hồ sơ sức khỏe… gõ cửa từng gia đình để thăm khám, tư vấn và theo dõi sức khỏe cho người dân. XEM TIẾ P TRANG 9 Gần dân hơn n NGỌC LÂM CỰU CHIẾN BINH LÀ CẦU NỐI THIÊNG LIÊNG GIỮA QUÁ KHỨ HÀO HÙNG VỚI KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý tại nhà cho người dân KHÁM BỆNH TRANG 14-15 TRANG 2 MESSI, MBAPPE ĐUA NHAU TỎA SÁNG Hà Nội chi mạnh hỗ trợ bác sĩ về với cơ sở ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

Sáng 17/6, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành phiên trọng thể. CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác, cống hiến trong Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; và cũng là dịp để hội nhìn lại chặng đường phấn đấu, trưởng thành, xác định phương hướng nhiệm vụ mới, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, biển đảo, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. “Trong chiến đấu, các đồng chí không tiếc máu xương vì độc lập tự do của dân tộc; trong hòa bình trở về với đời thường, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, có trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dành thời gian nói về các kết quả đạt được của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, nhấn mạnh rằng, hội đã phấn đấu vượt qua những khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên đã được tín nhiệm bầu vào các cấp ủy các cấp; nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia Quốc hội, HĐND, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh đã trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, góp phần cho cộng đồng. Nhiều người đã trở thành Anh hùng Lao động trong lĩnh vực này. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhìn nhận, các cấp hội cũng đã phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an, MTTQ, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục truyền thống, vận động thanh niên nhập ngũ, tập hợp cựu quân nhân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, quy tập hài cốt liệt sĩ, đối ngoại nhân dân và khắc phục hậu quả trong chiến tranh. “Nhiều mô hình ‘Cựu chiến binh tham gia hòa giải’, ‘bảo vệ an ninh Tổ quốc’, ‘tuyên truyền pháp luật’, ‘chuyển đổi số cộng đồng’ đã chứng minh rằng: khi người cựu chiến binh còn tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm thì ở đó cơ sở thêm vững, lòng dân thêm yên”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ LÀ TÀI SẢN TINH THẦN VÔ GIÁ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức hội, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của MTTQ và các đoàn thể, đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, cần quán triệt, cụ thể hoá tinh thần Kết luận số 196 của Bộ Chính trị về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới bằng các chương trình thiết thực; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở… Thứ hai, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu chiến binh là lực lượng có uy tín, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tiếng nói trọng lượng trong cộng đồng. Vì vậy, hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng những chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật 2 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 THỜI SỰ “Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đổi mới công tác phối hợp với các tổ chức, đơn vị để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Cựu chiến binh là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 17/6, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiến hành phiên trọng thể. Đại hội đã nghe kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII. Theo đó, trong phiên làm việc chiều 16/6, Đại hội đã bầu 88 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau khi được bầu, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu Ban Thường vụ; bầu chủ tịch; các phó chủ tịch; ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, hội nghị đã bầu 21 người vào Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII (khuyết 1, sẽ kiện toàn sau). Với số phiếu tín nhiệm 100%, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh, gồm: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng; ông Lê Văn Kiểm. Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957, quê quán tỉnh Cao Bằng. Ông từng là Tư lệnh Quân khu 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 12/2021, ông nghỉ hưu, sau đó, giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho đến nay. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM LẦN THỨ VIII: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 Cuộc gặp diễn ra ngày 16/6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga để dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN - Liên bang Nga. Lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ, ngành Việt Nam thăm thành phố Kazan; tin tưởng chuyến đi sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Cộng hòa Tatarstan nói riêng, Liên bang Nga nói chung với Việt Nam. Ông Minnikhanov cho biết, thời gian qua, quan hệ giữa các địa phương hai nước diễn ra hết sức sôi động, tuy nhiên mức độ và đóng góp vào phát triển kinh tế - thương mại song phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu mỗi nước, còn nhiều dư địa để địa phương hai nước triển khai hợp tác hiệu quả. Ông Minnikhanov nhấn mạnh, Tatarstan có những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng, hóa dầu, dệt may, sản xuất đồ gỗ… Địa phương cũng chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu công nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tạo ra việc làm cho hơn 45.000 người, doanh thu 10 tỷ USD/năm. Tatarstan mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bày tỏ mong muốn được đón thêm nhiều khách du lịch Việt Nam đến với Tatarstan và góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước Liên bang Nga - Việt Nam, ông Minnikhanov đề xuất phía Việt Nam xem xét mở Tổng lãnh sự quán tại Kazan. HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN CỦA TATARSTAN Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắc lại việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025), lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã đạt được nhận thức chung và quyết tâm nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Khẳng định trong tiến trình đó, các địa phương, các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ông Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan, hoan nghênh việc trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa… Thủ tướng khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội. BÌNH GIANG Việt Nam-Tatarstan sẽ tăng cường hợp tác kinh tế Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng 17/6 (giờ địa phương), tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN. Sáng cùng ngày tại Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến tham quan Triển lãm tiềm năng kinh tế-xã hội Tatarstan. Trong cuộc gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) Rustam Minnikhanov bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thủ tướng cho biết Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Tatarstan. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov ẢNH: TTXVN lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình. Thứ ba, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách, mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các cựu chiến binh tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”...; khuyến khích, hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng. Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Mô hình tổ chức mới, phương thức quản trị mới và yêu cầu hoạt động quần chúng trong thời đại số đòi hỏi hội phải có cách làm mới. Các cấp hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất. Thứ năm, phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tập hợp các cựu quân nhân, mở rộng đối ngoại nhân dân và tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về cựu chiến binh. “Cựu chiến binh là nhân chứng sống của lịch sử, là cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ hào hùng với khát vọng phát triển tương lai. Các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng những hình thức sinh động, gần gũi và thuyết phục. Đồng thời, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ; phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh; chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nói. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là tài sản tinh thần vô giá. Truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là niềm tự hào lớn lao. Nhưng, truyền thống chỉ thực sự sống động khi được tiếp nối bằng hành động hôm nay; niềm tự hào chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành trách nhiệm với ngày mai. “Đất nước càng phát triển, càng hội nhập, chúng ta càng cần bản lĩnh, kỷ luật, nghĩa tình, sự nêu gương và tinh thần phụng sự của cựu chiến binh Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tin tưởng, kỳ vọng vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố đã có quan hệ hữu nghị và ký thỏa thuận hợp tác với 2 tỉnh Viêng Chăn và U-đômxay của Lào trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục-đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác đầu tư, thương mại… Hải Phòng đang cấp học bổng đào tạo cho 134 sinh viên của hai tỉnh Viêng Chăn và U-đôm-xay. Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn đồng chí Khămphăn Phôm-ma-thắt luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Lào với Hải Phòng trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, nông nghiệp và môi trường, tài nguyên và khoáng sản, giao lưu nhân dân… Đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt mong muốn Hải Phòng tiếp tục hợp tác với các địa phương của Lào trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, giáo dụcđào tạo… Trong các cuộc hội đàm và tiếp xúc cấp cao gần đây giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, hai bên đã khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai bên đã thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt về hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, năng lượng, viễn thông và du lịch; giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho Lào sử dụng hệ thống cảng biển của Việt Nam. Những lĩnh vực mà hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam - Lào thống nhất thúc đẩy phát triển cũng là lĩnh vực mà Hải Phòng có lợi thế, mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với các địa phương của Lào trong thời gian tới trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, cùng phát triển và cùng có lợi. BÌNH GIANG Hải Phòng và các địa phương của Lào củng cố quan hệ hợp tác Ngày 17/6, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Lào Khămphăn Phôm-ma-thắt cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Hải Phòng nhân dịp Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7.

​Từ những chuyến đi ấy, một cuộc chuyển mình thầm lặng nhưng sâu sắc của y tế cơ sở đang bắt đầu: lấy phòng bệnh làm gốc, lấy người dân làm trung tâm. ĐI TỪNG NGÕ, GÕ CỬA TỪNG NHÀ TÌM BỆNH NHÂN Những ngày qua, cứ 6 giờ 30 phút sáng, BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm, Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước, TPHCM, lại cùng đồng nghiệp chất đầy thiết bị lên xe máy để lên đường. Điểm đến của họ không phải bệnh viện hay phòng khám mà là những con hẻm nhỏ, những khu dân cư nằm sát kênh rạch, nơi tập trung nhiều người cao tuổi, người có bệnh nền, người neo đơn hoặc các hộ gia đình còn khó khăn. “Bác sĩ đến khám bệnh kìa bà Luận ơi”. Nghe tiếng gọi từ đầu con hẻm nhỏ của người hàng xóm, bà Đoàn Thị Luận (62 tuổi, xã Hiệp Phước, TPHCM) vội gác cây chổi đang quét dở ngoài sân rồi tất tả chạy vào nhà lấy căn cước công dân. Chỉ ít phút sau, khoảng sân trước nhà đã trở thành một phòng khám đặc biệt. Không có quầy tiếp nhận, không có hàng ghế chờ, cũng chẳng có tiếng loa gọi số thứ tự. Trên chiếc bàn nhựa, các bác sĩ lần lượt bày ra máy đo huyết áp, thiết bị kiểm tra đường huyết, xét nghiệm mỡ máu, acid uric cùng nhiều dụng cụ y tế khác được lấy từ chiếc túi y tế thông minh. Đây là lần đầu tiên trong đời bà Luận được bác sĩ đến tận nhà để khám bệnh. Trước đây, mỗi khi cần kiểm tra sức khỏe, bà phải thuê xe ôm hoặc bắt xe buýt đến cơ sở y tế cách nhà khoảng 7km. Tiền khám không phải là gánh nặng lớn nhất mà chính việc đi lại khiến người phụ nữ ngoài 60 tuổi nhiều lần ngần ngại. Có những hôm thấy cơ thể chưa có dấu hiệu bất thường, bà Luận tự nhủ “để hôm khác đi khám”, rồi lần lữa hết tuần này sang tháng khác... Sau khi hỏi kỹ về thói quen ăn uống, giấc ngủ, tình trạng vận động hằng ngày, BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm nhẹ nhàng lấy máu xét nghiệm nhanh và kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Với tiền căn bị tăng huyết áp, tiền đái tháo đường, bà Luận là nhóm bệnh nhân cần được theo dõi, điều trị liên tục. Trước khi rời đi, BS Gấm không quên căn dặn: “Cô nhớ giảm ăn mặn lại nhé, không tốt cho tim và thận đâu. Nhà gần sông thì tranh thủ đi bộ nhiều hơn, vừa vận động vừa thư giãn”. Nghe bác sĩ căn dặn, bà Luận cười tươi như trút được gánh nặng. “Khám miễn phí mà kỹ lắm. Bác sĩ hỏi đủ thứ, từ chuyện ăn uống tới sinh hoạt hằng ngày. Nếu vài tháng lại xuống khám một lần thì tốt quá. Người già như tụi tôi nhiều khi muốn đi bệnh viện nhưng ngại đường xa lắm” - bà Luận nói. Điểm đến tiếp theo là nhà bà Trần Thị Ngọc Xoàn (69 tuổi). Người phụ nữ này từng nhiều năm không đi khám sức khỏe vì cho rằng cơ thể không đau, nghĩa là vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ đến khi tham gia làm cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, bà mới hiểu nhiều căn bệnh nguy hiểm như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu có thể âm thầm tiến triển suốt nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. “Ngày xưa, tôi nghĩ không đau là không bệnh. Giờ mới biết có nhiều bệnh nằm im trong người cả chục năm. Hôm nay tranh thủ kiểm tra đường huyết, huyết áp với mỡ máu xem sao. Bà con ở đây ai cũng mừng vì bác sĩ đến tận nhà. Có người muốn đi khám nhưng kinh tế eo hẹp, có người già quá không đi nổi” - bà Xoàn kể. Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra huyết áp cho bà Xoàn, một cụ ông hơn 80 tuổi chống gậy từ nhà bên cạnh bước sang. Nghe tin có bác sĩ tới khám, ông muốn được kiểm tra sức khỏe luôn. Những tình huống như vậy diễn ra gần như mỗi ngày kể từ khi mô hình được triển khai. “Mỗi lần chúng tôi đến một nhà khám bệnh, bà con lại chỉ sang nhà khác nhờ khám giúp. Có những người trước giờ chưa từng kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cũng có những bệnh nhân đã bỏ thuốc quá lâu. Nếu không chủ động đến tận nơi, rất khó phát hiện để điều trị cho bà con ” - BS Gấm chia sẻ. XÂY DỰNG HỆ THỐNG Y TẾ GẦN DÂN Trường hợp khiến BS Gấm nhớ nhất là cụ bà sống một mình. Khi đội chăm sóc sức khỏe đến nhà, cụ đã ngừng uống thuốc điều trị tăng huyết áp gần một năm vì không còn người đưa đi khám. Hôm đó, chỉ số huyết áp ở mức rất cao. Nếu tiếp tục bỏ điều trị, nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cụ được kết nối trở lại với chương trình quản lý bệnh mạn tính của trạm y tế để tiếp tục theo dõi và nhận thuốc định kỳ. “Điều chúng tôi lo nhất không phải là những người đang nằm viện mà là những người đã biến mất khỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe” - bác sĩ Gấm nói và cho biết, không chỉ phát hiện bệnh mới, 4 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 XÃ HỘI Thay vì ngồi chờ bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế, những bác sĩ ở TPHCM khoác túi y tế, chạy xe máy len lỏi qua từng con hẻm, gõ cửa từng nhà để khám bệnh, phát hiện nguy cơ từ sớm và đưa người dân trở lại hệ thống chăm sóc sức khỏe. Khám bệnh tại nhà cho người dân TPHCM đang đẩy mạnh chiến dịch khám sức khỏe cho toàn dân ẢNH: VÂN SƠN HỖ TRỢ LÊN TỚI 20 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG Sở Y tế Hà Nội cho biết, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách phát triển hệ thống y tế Thủ đô. Trong đó, ngoài các chế độ hiện hành của Trung ương, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm kinh phí hằng tháng cho bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y được cử đi luân phiên liên tục từ 1 tháng trở lên tại các cơ sở y tế. Các mức hỗ trợ sẽ được phân theo trình độ chuyên môn, cụ thể: Giáo sư, phó giáo sư tham gia luân phiên chuyên môn tại tuyến dưới được hỗ trợ 20 triệu đồng/ tháng; Tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 17 triệu đồng/ tháng; bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I nhận 12 triệu đồng/ tháng; bác sĩ được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng. Đối với điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y có trình độ cử nhân, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/tháng; trình độ cao đẳng được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng. Theo đánh giá của thành phố, chính sách này nhằm khuyến khích đội ngũ chuyên môn cao trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Một nội dung khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là chính sách thu hút bác sĩ về làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các trạm y tế xã, phường - những đơn vị lâu nay “hiếm” nhân lực chất lượng cao. Theo nghị quyết, bác sĩ được tuyển dụng lần đầu vào làm viên chức tại các đơn vị này sẽ được hỗ trợ một lần sau tuyển dụng. Trong đó, thạc sĩ, bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa I trở lên thuộc nhóm ngành y học được nhận khoản hỗ trợ tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng I. Đối với bác sĩ có trình độ đại học, mức hỗ trợ là 50 lần mức lương tối thiểu vùng I. Ngoài ra, viên chức và người lao động thuộc danh sách trả lương của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn được hưởng thêm khoản hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp 5 triệu đồng mỗi tháng. Nghị quyết được cho là giải tỏa áp lực tuyển dụng, giữ chân nhân lực chất lượng cao cho trạm y tế xã, phường và hệ thống cấp cứu ngoại viện. BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm, Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước (bên trái), đến tận nhà thăm khám, kiểm tra đường huyết cho người dân ẢNH: VÂN SƠN Hà Nội vừa ban hành chính sách hỗ trợ “mạnh tay” nhằm khuyến khích đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyến y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) tổ chức uống Vitamin A cho trẻ em UBND TP đánh giá, hệ thống y tế công lập (đặc biệt y tế cơ sở) đang rất thiếu về nhân lực cơ bản để đảm bảo vận hành. Việc ban hành nghị quyết là kịp thời nhằm thu hút nhân lực cho trạm y tế, vì đây là nhân lực cơ hữu đảm bảo khám sức khoẻ ban đầu... Hà Nội chi mạnh hỗ trợ bác sĩ về với cơ sở

5 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 các đội chăm sóc sức khỏe còn tìm lại những bệnh nhân đã rời khỏi hệ thống điều trị, giúp họ quay trở lại hành trình chăm sóc sức khỏe trước khi quá muộn. Xã Hiệp Phước hiện có 43 nhân viên y tế và 148 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, chia thành 7 đội chăm sóc sức khỏe. Trên những chiếc xe máy cơ động, họ mang theo túi y tế thông minh đến từng khu dân cư để thực hiện khám sàng lọc, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tầm soát nguy cơ tim mạch, tiểu đường, gout và nhiều bệnh không lây nhiễm khác. Khác với các đợt khám lưu động trước đây, mô hình này không dừng lại ở việc khám một lần rồi kết thúc. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe được cập nhật ngay trên điện thoại thông minh của bác sĩ và đồng bộ về phần mềm quản lý tại trạm y tế. Mỗi người dân sẽ dần được xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử riêng để theo dõi lâu dài. Ngày 17/6, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, sau hơn hai tháng triển khai “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” tại các xã Hiệp Phước, Bắc Tân Uyên và Đất Đỏ, hàng nghìn người dân đã được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi cư trú. Riêng tại xã Hiệp Phước, hơn 3.500 người dân đã được thăm khám, trong đó có trên 1.500 người cao tuổi. Nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mạn tính được phát hiện sớm trước khi xuất hiện biến chứng. Phía sau những con số trên là sự thay đổi trong cách tiếp cận của ngành y tế TPHCM. Thay vì đợi người dân đến cơ sở khám chữa bệnh khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng, đội ngũ nhân viên y tế chủ động đến tận nhà người dân để phát hiện nguy cơ từ sớm, hướng dẫn điều chỉnh lối sống và theo dõi sức khỏe liên tục từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe. Từ những cuộc gặp ngắn ngủi trong phòng khám sang sự đồng hành lâu dài ngay tại cộng đồng. Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, kết quả bước đầu cho thấy mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư không đơn thuần là một hoạt động khám bệnh lưu động mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe người dân. Ngành y tế đang hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống gần dân hơn, chủ động hơn và nhân văn hơn, trong đó mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử và được theo dõi sức khỏe liên tục ngay từ nơi cư trú. Tại buổi làm việc với Sở Y tế và 102 phường, xã, đặc khu vào ngày 16/6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc khám sức khỏe định kỳ toàn dân không phải là một chiến dịch ngắn hạn mà là bước đi quan trọng để chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Thành phố đặt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời phát hiện sớm và quản lý sớm các nguy cơ bệnh tật. VÂN SƠN Sở Y tế TPHCM cho biết, đến ngày 15/6, nền tảng sức khỏe cộng đồng của ngành y tế thành phố đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2,31 triệu người dân. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phục vụ quản lý sức khỏe liên tục, hỗ trợ dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe. BỔ SUNG THÊM HƠN 2.000 NHÂN LỰC CHO CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, tổng số đối tượng dự kiến thụ hưởng chính sách cụ thể, gồm: Hỗ trợ bác sĩ luân phiên về trạm y tế 972 người; Hỗ trợ bác sĩ luân phiên về bệnh viện 398 người; Ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho trạm y tế tổng số hơn 38.500 lượt năm; Ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Bệnh viện tổng số hơn 7.000 lượt; Thu hút tuyển dụng vào làm viên chức tại trạm y tế 304 người trong năm 2026; Thu hút tuyển dụng vào làm viên chức tại Trung tâm Cấp cứu 115 với 5 bác sĩ còn thiếu theo chỉ tiêu biên chế; Hỗ trợ đặc thù nghề nghiệp đối với viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Cấp cứu 115 cho 207 người. Giai đoạn trước sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế có 80 đơn vị trực thuộc, trong đó có 30 Trung tâm Y tế với 579 trạm y tế trực thuộc. Sau khi sắp xếp, các trạm y tế này trực thuộc UBND xã/phường. Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, nhân lực y tế 126 xã phường sau sắp xếp hiện có 7.992 người (trong đó bác sĩ 1.130, y sĩ 1.546, còn lại là nhân lực khác). Việc điều phối nhân lực, chỉ đạo về cơ sở vật chất, tài chính thuộc thẩm quyền của UBND xã/phường, còn ngành Y tế chỉ quản lý về chuyên môn. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi, các cơ chế pháp lý, hướng dẫn chuyên môn còn chưa điều chỉnh kịp dẫn tới trạm y tế gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân. TRẦN HOÀNG Ngày 17/6, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi năm 2025, ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính - cho biết, theo tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương, số kinh phí tiết kiệm được sau sắp xếp ước trên 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng, còn lại là địa phương. Cùng với việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngân sách nhà nước phát sinh một số khoản chi để thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc diện sắp xếp. Tuy nhiên, quá trình tinh gọn bộ máy cũng tạo ra nguồn tiết kiệm đáng kể từ quỹ lương do tinh giản biên chế và các chi phí hoạt động liên quan của cơ quan, đơn vị. Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội phương án sử dụng nguồn kinh phí này. Quốc hội đã thống nhất cho phép bổ sung số tiền tiết kiệm được vào nguồn cải cách tiền lương. Dự kiến, việc bổ sung nguồn sẽ được thực hiện trong tháng 8 tới. Đối với phần kinh phí đã giao cho các bộ, ngành và địa phương, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý sử dụng ngân sách vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định. Về chính sách tiền lương, ông Dũng cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐCP quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, với mức tăng 8% so với hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đại diện Bộ Tài chính, việc điều chỉnh lương sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế và mặt bằng giá cả. Tuy nhiên, các tác động này đã được tính toán trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách và các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô. “Nguồn lực thực hiện đã được cân đối, lộ trình đã được xây dựng và tính toán từ trước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế trong quá trình triển khai để có giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Dũng cho biết. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025, Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. VIỆT LINH Tiền tiết kiệm từ sắp xếp bộ máy bổ sung tiền lương Theo Bộ Tài chính, nguồn kinh phí tiết kiệm từ tinh gọn bộ máy, giảm chi lương và chi phí hoạt động của các cơ quan ước đạt trên 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng. Dự kiến, số tiền này được bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương từ tháng 8 tới. Ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) thông tin tại buổi họp báo ngày 17/6 “Nguồn lực thực hiện đã được cân đối, lộ trình đã được xây dựng và tính toán từ trước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế trong quá trình triển khai để có giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô”. Ông DƯƠNG TIẾN DŨNG - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính Ngày 17/6, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang tổ chức thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Khu vực I (Hải Châu - Thanh Khê), Khu vực II (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn), Khu vực X (Thăng Bình) và Khu vực XVIII (Quế Sơn). Việc triển khai thí điểm thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố. Theo kế hoạch, việc thí điểm sẽ được thực hiện trong 1 tháng (từ nay đến ngày 15/7/2026), nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian luân chuyển và xử lý hồ sơ cho người dân, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực. Ngoài ra, việc thí điểm này cũng nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cũng ban hành Văn bản về việc thí điểm giao các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện. Được biết, kể từ ngày 1/8/2026, Văn Phòng Đăng ký đất đai được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 1 đến 1,5 ngày làm việc đối với các thủ tục hành chính. Việc cắt giảm sẽ bao gồm các thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời hạn giải quyết không quá 4 ngày làm việc); Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (thời hạn giải quyết không quá 8,5 ngày làm việc); Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký. NGUYỄN THÀNH Thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khu vực

Trong thời gian này, hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ:http:// thisinh. thitotnghiepthpt.edu.vn mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển với đầy đủ các bước như quy trình chính thức, ngoại trừ khâu nộp lệ phí xét tuyển. Theo Bộ GD&ĐT, đây là cơ hội để thí sinh làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra các thao tác thêm, sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như xác nhận thông tin cá nhân trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức. Việc trải nghiệm trước giúp thí sinh hạn chế sai sót trong quá trình xét tuyển. Tuy nhiên, Bộ lưu ý đây chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Toàn bộ dữ liệu và kết quả đăng ký trong thời gian từ 17-21/6 sẽ bị xóa sau khi kết thúc đợt tập dượt và không được sử dụng để xét tuyển chính thức. Đợt đăng ký xét tuyển đại học chính thức sẽ diễn ra từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Bên cạnh việc thực hành đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần đặc biệt lưu ý, dịp này chủ động rà soát toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên hệ thống. Các thông tin cần kiểm tra kỹ gồm kết quả học tập THPT, điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc năng khiếu, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế (nếu có), cùng các thông tin về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và minh chứng liên quan. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc thiếu thông tin, thí sinh cần nhanh chóng liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ điều chỉnh, cập nhật kịp thời. Thời điểm này các địa phương đang tổ chức chấm thi Tốt nghiệp THPT cho hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc. Thí sinh nên tận dụng tối đa khoảng thời gian này để làm quen với hệ thống tuyển sinh, xây dựng danh sách nguyện vọng phù hợp. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ sẽ giúp quá trình xét tuyển diễn ra thuận lợi, đồng thời giảm thiểu những sai sót không đáng có. HÀ LINH Thí sinh bắt đầu bước vào đợt thực hành đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thời gian tập dượt kéo dài từ 17 đến hết ngày 21/6. Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng đại học 6 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 KHOA GIÁO KHÔNG CÒN LÀ DANH VỊ SUỐT ĐỜI Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo xét, công nhận, bổ nhiệm GS, PGS thay thế Nghị quyết 37 của Chính phủ ban hành năm 2018. Điểm mới của dự thảo là bộ dự kiến chỉ quy định một cấp xét và bổ nhiệm chức danh GS, PGS trực tiếp tại cơ sở giáo dục ĐH. Các trường được quyền chủ động quyết định số lượng chỉ tiêu bổ nhiệm hằng năm, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, thành lập hội đồng xét bổ nhiệm, cũng như ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phù hợp với chiến lược phát triển của đơn vị. Vai trò của Bộ sẽ tập trung vào việc xác lập ngưỡng tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm năng lực giảng dạy, uy tín khoa học và khả năng thu hút nguồn lực phục vụ nghiên cứu. Từ “sàn” chất lượng đó, các trường có thể xây dựng tiêu chuẩn cao hơn tùy theo định hướng phát triển và đặc thù ngành nghề. Bộ đặc biệt khuyến khích các cơ sở giáo dục tiên phong nâng chuẩn để khẳng định uy tín học thuật và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế. “Đã đến lúc phải trả chức danh giáo sư, phó giáo sư về đúng bản chất trong hệ thống giáo dục ĐH hiện đại, không phải là một danh vị tôn vinh suốt đời, mà là một vị trí việc làm gắn với trách nhiệm pháp lí, năng lực chuyên môn và yêu cầu phát triển của cơ sở giáo dục ĐH”, đại diện Bộ GD&ĐT nhận định. Dự thảo Thông tư dự kiến thiết lập khung định mức số lượng GS, PGS tối đa cho từng cơ sở giáo dục ĐH trên cơ sở số lượng tiến sĩ, quy mô đào tạo nghiên cứu sinh và năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của đơn vị. Tuy nhiên, định mức này được áp dụng linh hoạt, gắn với đề án vị trí việc làm của từng trường, không cào bằng và không triệt tiêu cơ hội phát triển của các nhà khoa học trẻ. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, việc chuyển giao quyền xét chọn, công nhận và bổ nhiệm GS, PGS cho các trường ĐH trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực quốc gia là xu hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, yêu cầu đổi mới quản trị ĐH. CẦN CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT Theo GS Chử Đức Trình, một vấn đề cần được làm rõ trong quá trình cải cách cơ chế GS, PGS ở Việt Nam là sự khác biệt giữa học hàm và vị trí việc làm học thuật. Trong mô hình truyền thống chịu ảnh hưởng của nhiều quốc gia châu Âu trước đây, giáo sư thường được xem là một học hàm hoặc danh hiệu học thuật phản ánh trình độ và uy tín chuyên môn của cá nhân. Trong khi đó, xu hướng quản trị ĐH hiện đại lại coi GS, PGS chủ yếu là các vị trí việc làm học thuật được bổ nhiệm để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Giá trị của chức danh không chỉ nằm ở thành tích đã đạt được trong quá khứ mà còn được nhấn mạnh ở năng lực đảm nhận trách nhiệm học hiện tại và đóng góp cho sự phát triển tương lai của cơ sở giáo dục ĐH. Từ góc độ quản trị ĐH, việc chuyển từ tư duy học hàm sang tư duy vị trí việc làm mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, chức danh GS, PGS sẽ gắn với nhu cầu phát triển của từng cơ sở đào tạo, thay vì chỉ là sự ghi nhận thành tích cá nhân. Thứ hai, cơ chế này tạo động lực để người được bổ nhiệm tiếp tục duy trì năng lực học thuật và hiệu quả công tác trong suốt thời gian đảm nhiệm vị trí. Thứ ba, các trường ĐH có thể chủ động xây dựng đội ngũ học giả phù hợp với chiến lược phát triển của mình, qua đó nâng cao tính cạnh tranh và khả năng tự chủ của hệ thống giáo dục ĐH. Khi quyền bổ nhiệm thuộc về các trường, GS, PGS sẽ trở thành nguồn nhân lực học thuật có tính cạnh tranh cao. Các trường sẽ phải cạnh tranh để thu hút những học giả xuất sắc thông qua môi trường nghiên cứu, điều kiện làm việc và chính sách đãi ngộ. Điều này giúp hình thành thị trường lao động học thuật lành mạnh, thay vì cơ chế hành chính hóa chức danh như hiện nay. GS Chử Đức Trình cho hay, để cơ chế này vận hành hiệu quả, cần xây dựng một bộ tiêu chuẩn khung cấp quốc gia hoặc theo nhóm ngành, lĩnh vực đặc thù. Hệ thống tiêu chuẩn phải bảo đảm sự cân bằng giữa các nhiệm vụ cốt lõi của giảng viên ĐH, bao gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Tiêu chuẩn không nên quá thiên lệch về số lượng công bố quốc tế, khối lượng giảng dạy hay số lượng giáo trình, bởi điều đó có thể tạo ra động cơ chạy theo thành tích hình thức. Ngược lại, yêu cầu về năng lực nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm khoa học - công nghệ cũng phải đủ mạnh để bảo đảm chất lượng học thuật. Đối với từng lĩnh vực chuyên môn, đặc biệt là các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật hay khoa học xã hội và nhân văn, cần có các chỉ báo đánh giá phù hợp với đặc thù của ngành. Trên cơ sở khung chuẩn quốc gia, các trường ĐH cần được trao quyền xây dựng hệ thống tiêu chuẩn riêng tương đương hoặc cao hơn nhằm phù hợp với sứ mạng, định hướng phát triển và vị thế học thuật của mình. Tuy nhiên, ông Trình nhận định, quá trình phân quyền này cũng đặt ra những thách thức mới. Một mặt, có thể xuất hiện tình trạng tập trung quá nhiều GS, PGS tại một số cơ sở đào tạo lớn; mặt khác, nhiều trường địa phương tiếp tục thiếu hụt đội ngũ học giả đầu ngành. Vì vậy, Nhà nước cần có chính sách điều tiết và phát triển nguồn nhân lực khoa học trên phạm vi toàn quốc. Các cơ chế hỗ trợ về tài chính, điều kiện nghiên cứu, cơ hội nghề nghiệp và môi trường học thuật cần được thiết kế để thu hút đội ngũ GS, PGS đến công tác tại các địa phương và khu vực còn khó khăn. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ĐH trên phạm vi cả nước mà còn tạo động lực phát triển cân bằng giữa các cơ sở đào tạo. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT dự kiến giao các trường đại học (ĐH) xét, công nhận, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS). Các chuyên gia đề xuất một số giải pháp để tránh tình trạng “lạm phát” GS, PGS khi thực hiện quy định này. Cách nào để không “lạm phát” GS, PGS? Phiên họp xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước Thí sinh có 5 ngày để đăng ký thử nghiệm lên hệ thống “Xét đến cùng, GS và PGS là những vị trí học thuật cao nhất trong cơ sở giáo dục ĐH, đi kèm với trách nhiệm đặc biệt trong đào tạo, nghiên cứu và dẫn dắt học thuật”. GS CHỬ ĐỨC TRÌNH

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