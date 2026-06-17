Báo Tiền Phong số 168

THỨ TƯ 17/6/2026 Số 168 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 16 ERLING HAALAND RA MẮT WORLD CUP TRANG 14-15 TRANG 5 TRANG 8-9 Cơn sốt chuyến đi ngắn ngày dịp hè 2026 Không thể chỉ trông chờ “đại bàng” đến làm tổ Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ẢNH: TTXVN BÁO CHÍ phải làm cho xã hội tin vào điều tốt đẹp Ông Trump tuyên bố mục tiêu mới sau khi chốt thỏa thuận với Iran THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG LÊN ĐƯỜNG ĐI CÔNG TÁC LIÊN BANG NGA MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM VÀ CUỘC CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN TRANG 10-11 CHUYỆN HÔM NAY Đền ơn đáp nghĩa XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều chiến trường xưa đã thành phố thị, những cánh rừng bom đạn năm nào đã phủ xanh màu lá mới. Nhưng có một hành trình vẫn chưa thể khép lại: hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đưa các anh về với quê hương 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ TRANG 2-3

BÁM SÁT THỰC TIỄN, TÔN TRỌNG SỰ THẬT Chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và một số nhà báo lão thành. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận đặc biệt quan trọng này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao và vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta nêu rõ, báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp, địa phương. Cùng với đó, báo chí cần phát hiện kịp thời vướng mắc trong thực thi chính sách; phản ánh những mô hình hay, cách làm tốt; lên tiếng bảo vệ người ngay thẳng, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng lời lẽ “đao to búa lớn”. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới, tham gia bằng tinh thần xây dựng: Phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm; cổ vũ phải có cơ sở; đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy chụp, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. LÀM CHO XÃ HỘI TỬ TẾ HƠN Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm nhưng cũng phải tỉnh táo; kiên quyết nhưng phải nhân văn; sắc bén nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức công dân. Quán triệt tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: 2 n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 THỜI SỰ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Báo chí phải làm cho xã hội tin vào điều tốt đẹp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu ẢNH: NHẬT MINH QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc. Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt ẢNH: NHẬT MINH

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 GIAI ĐOẠN TÁI CẤU TRÚC MẠNH MẼ Sáng 16/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026). Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV - cho rằng, Báo chí cách mạng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ông Đỗ Tiến Sỹ nêu rõ, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, sứ mệnh đồng hành cùng Tổ quốc, cùng nhân dân luôn là trọng trách, là vinh dự lớn lao của người làm báo. Đội ngũ những người làm báo cách mạng luôn nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần sáng tạo, cống hiến vì lợi ích chung của Tổ quốc và dân tộc, qua đó đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, những người làm báo hôm nay đang đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ với tốc độ chưa từng có. Trước những biến đổi ấy, mỗi người làm báo không khỏi trăn trở: Chúng ta sẽ kể những câu chuyện gì trên từng trang viết, từng tác phẩm báo chí? Đâu là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và niềm tin của công chúng? Những câu hỏi tưởng như đã cũ ấy lại luôn mang ý nghĩa thời sự, đặt ra những thách thức mới đối với nghề báo. Điều đó đòi hỏi người làm báo phải không ngừng đổi mới tư duy, giữ vững sự nhạy bén trước thực tiễn và tinh thần dấn thân vì sự thật, để mang đến những góc nhìn chân thực, khách quan và thấu đáo nhất về đời sống xã hội… Tổng Giám đốc VOV bày tỏ, tiếng nói của báo chí bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của đời sống; đó là tiếng chuông cảnh báo trước những vấn đề cần quan tâm, là sự cổ vũ chân thành đối với những giá trị tích cực và đôi khi góp phần gợi mở giải pháp cho những vấn đề đặt ra trong xã hội. Báo chí còn là cầu nối chuyển tải tiếng nói của người dân, góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Để thực hiện tốt những sứ mệnh đó, cần có sự chung tay của mỗi người làm báo với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết nghề nghiệp… ĐÚNG, KỊP THỜI, HẤP DẪN Tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - khẳng định truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu nổi bật của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam qua hơn 100 năm hình thành và phát triển. Theo ông Phạm Tất Thắng, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội. Báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hiện diện trên các nền tảng số để làm chủ mặt trận thông tin trên không gian mạng. Ông Phạm Tất Thắng cũng đề nghị, các cơ quan báo chí cần quán triệt phương châm thông tin “đúng, kịp thời, hấp dẫn”; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và kỹ năng làm báo hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, Báo chí cách mạng Việt Nam được giao một sứ mệnh vẻ vang, cao cả, đồng thời cũng đứng trước những nhiệm vụ hết sức lớn lao và quan trọng. Để xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại như Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định, Báo chí cách mạng Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đột phá sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý. HÀ NHÂN - TRƯỜNG PHONG Dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn - thông tin nhanh về Đại hội Đoàn lần thứ XIII. Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cho rằng, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, báo chí cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ cơ quan thông tin đơn thuần trở thành cơ quan dẫn dắt thông tin, tham gia kiến tạo chính sách và định hướng dư luận xã hội. Ông Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: VOV Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thay mặt các cơ quan báo chí đón nhận chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung. Trong môi trường truyền thông số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành “món hàng” tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gợi mở, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới. Đó là đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin... Do vậy, các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; xây dựng cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới. Nhấn mạnh 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng 101 nhà báo tiêu biểu thực hiện Nghi thức ký tên lưu niệm trên tấm bảng biểu trưng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Những chữ ký này chính là lời khẳng định cho tinh thần dấn thân, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, tiếp tục đưa nền báo chí nước nhà phát triển vững mạnh. LUÂN DŨNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: NHẬT MINH Báo cáo tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thông qua công tác quy hoạch, sáp nhập và tinh gọn tổ chức bộ máy. Ông Lê Quốc Minh cũng nhấn mạnh rằng, báo chí phải đổi mới, phải chuyên nghiệp hóa để giữ vững vai trò định hướng dư luận, kiến tạo niềm tin và đồng hành cùng khát vọng vươn lên của đất nước. Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đóng vai trò là nguồn thông tin tin cậy, cập nhật, phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Cũng trong năm qua, báo chí đã luôn đồng hành với những thay đổi lớn của đất nước, đóng vai trò hiệu quả trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với toàn thể người dân cũng như độc giả, khán thính giả ở nước ngoài…

DỨT KHOÁT TỪ BỎ TƯ DUY KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THÌ CẤM Sáng 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Theo ông Định, kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đề ra... “Điều cần hết sức chú ý ở nhóm định hướng này là mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy mà sâu xa hơn là xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, ông Định bày tỏ. Định hướng quan trọng khác là việc tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, điểm mới nổi bật là công tác lập pháp không chỉ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực hiện hữu mà phải chủ động tạo lập hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản trị mới và các động lực tăng trưởng mới. “Công tác xây dựng pháp luật phải được xác định là đột phá của đột phá, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; chuyển từ tư duy tiền kiểm sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, ông Định nói. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, mà phải tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, phát huy quyền tự do kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội; khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển... CHẤM ĐIỂM KPI TỪ QUÝ III/2026 Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay Kế hoạch của Chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Chính phủ cũng đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66 gắn với triển khai đồng bộ Kết luận số 09 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, pháp luật phải đi trước mở đường, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất kinh doanh và dứt khoát khắc phục tư duy không quản được thì cấm, không để quy định pháp luật trở thành rào cản cho sự phát triển. Trên tinh thần đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ: tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp? “Từ Quý III/2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ, ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu”, Phó Thủ tướng nêu rõ. LUÂN DŨNG 4 n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 THỜI SỰ Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, từ Quý III năm nay, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Sắp thí điểm chấm KPI trong xây dựng pháp luật Đề cập đến Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật. Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Mọi chính sách phải phục vụ sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân, gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm công bằng, minh bạch; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Sáng 16/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thực hiện chuyến công tác tới Liên bang Nga, tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga từ ngày 17-18/6 tại TP. Kazan, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến công tác có: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm. Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong, Thứ trưởng Ngoại giao - Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò “cầu nối” của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, nhằm trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. BÌNH GIANG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị ẢNH: QH Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ẢNH: QH Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thực hiện chuyến công tác tới Liên bang Nga ẢNH: VGP Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường đi công tác Liên bang Nga Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng.

5 n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 KINH TẾ Bộ Chính trị mới đây ban hành Nghị quyết số 10NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh, thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao. Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu thu hút FDI đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm). 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và quản trị hiện đại… NHIỀU “ĐẠI BÀNG” CÔNG NGHỆ TỚI VIỆT NAM Sau gần 40 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm. 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI. Tổng số vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD - mức cao kỷ lục trong 5 năm vừa qua, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng FDI công nghệ cao đổ bộ vào Việt Nam, với nhiều dự án lớn. Tháng 4, UBND TPHCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao với tổng vốn hơn 1,23 tỷ USD, tập trung vào trung tâm dữ liệu, y sinh và sản xuất điện tử. Samsung hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 23 tỷ USD. Tập đoàn có hơn 300 nhà cung cấp là doanh nghiệp nội địa sau hơn 10 năm phát triển tại Việt Nam. Tại cuộc gặp lãnh đạo Chính phủ đầu năm 2026, ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam - cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sang lĩnh vực mới. Hải Phòng được xem là “thủ phủ” công nghiệp công nghệ cao của LG tại Việt Nam. Tập đoàn có 3 công ty con (LG Display, LG Electronics, LG Innotek) tại Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư của LG đạt hơn 10,65 tỷ USD. Tại cuộc làm việc với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG tại Hải Phòng, lãnh đạo địa phương đề nghị LG Display sớm triển khai phần vốn còn lại trong cam kết 5 tỷ USD trước đây, nghiên cứu mở rộng sản xuất và thu hút thêm các doanh nghiệp vệ tinh, nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất đến đầu tư tại Hải Phòng. Với lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đã trở thành điểm đến của Amkor. Amkor là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử bán dẫn. Tại Bắc Ninh, nhà máy bán dẫn đầu tiên của Amkor tại Việt Nam được khánh thành vào tháng 10/2023 với vốn đầu tư ban đầu 529 triệu USD. Đến tháng 7/2024, tỉnh Bắc Ninh trao Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư lên 1,6 tỷ USD. Mới đây, trong buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại Hàn Quốc, ông Lee Jin An - Tổng Giám đốc Tập đoàn Amkor - cho biết, dự án của Amkor tại Việt Nam đang vận hành ổn định, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, đóng góp tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn. 20 năm sau khi đặt nền móng tại Khu Công nghệ cao TPHCM, Intel vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng tại Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 110 tỷ USD, xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm. Tổng vốn đầu tư cam kết lên đến 4,1 tỷ USD. Intel Products Việt Nam (IPV) trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo ra khoảng 6.500 việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Tại Nghệ An, tháng 5 vừa qua khởi công dự án năng lượng quy mô nhất khu vực Bắc Trung bộ. Dự án có tầm quan trọng lớn, là dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư tại Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII). Tổng vốn đầu tư khoảng 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ USD. Dự án do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và Tập đoàn Năng lượng SK Innovation (Hàn Quốc) đầu tư. 10.000 DOANH NGHIỆP VIỆT VÀO CHUỖI FDI CÁCH NÀO? TS Phan Hữu Thắng - nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - nay là Bộ Tài chính) - cho rằng, trong giai đoạn hướng tới tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Hiện vẫn còn nhiều dự án công nghệ trung bình, giá trị gia tăng thấp, chủ yếu gia công, lắp ráp. Mô hình thu hút FDI cũng đang bộc lộ những hạn chế như chất lượng dự án chưa đồng đều, liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn yếu, hiệu quả chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng. Một điểm nghẽn khác là sự kết nối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế do khoảng cách lớn về công nghệ và năng lực quản trị. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa đủ sức tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. “Vấn đề trọng tâm không chỉ là thu hút thêm vốn FDI, mà là nâng cấp chất lượng FDI và năng lực hấp thụ của nền kinh tế Việt Nam”, TS Thắng nhấn mạnh. Nghị quyết 10 cũng đặt mục tiêu nâng cao mức độ lan tỏa của khu vực FDI đối với nền kinh tế trong nước. Đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực được kỳ vọng đạt từ 45-50%. Việt Nam cũng đặt mục tiêu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, trong đó có từ 500-1.000 nhà cung ứng cấp một, tương ứng gấp 1,5-3 lần so với hiện tại. TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) - cho rằng, đây là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn cần thiết và đúng thời điểm. Ông Quốc Anh kỳ vọng, Nghị quyết 10 sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản trong tư duy quản trị phát triển: Từ thu hút đầu tư bằng ưu đãi đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái đầu tư có chất lượng; từ cạnh tranh bằng đất đai, thuế, lao động giá rẻ sang cạnh tranh bằng thể chế, hạ tầng, nhân lực, công nghệ và khả năng liên kết chuỗi. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hanoisme bày tỏ sự đồng tình với định hướng chuyển từ cơ chế ưu đãi theo đầu vào, sang hỗ trợ dựa trên kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư. Cách tiếp cận này sẽ khuyến khích doanh nghiệp FDI thực hiện nghiêm các cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, sử dụng nhà cung ứng trong nước và nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa. Đây là mô hình hỗ trợ hiện đại, công bằng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Ở góc độ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, ông Nguyễn Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ TP Hà Nội - cho rằng, để trở thành nhà cung ứng cấp một cho các tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp Việt Nam cần xây dựng năng lực đáp ứng toàn diện các tiêu chuẩn khắt khe trên nền tảng tư duy quản trị theo chuẩn toàn cầu. Theo ông Vân, vốn là nền tảng quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định đầu tiên. Vốn đi sau công nghệ và đơn hàng. Khi doanh nghiệp chứng minh được năng lực công nghệ, được các tập đoàn FDI chấp thuận bằng các cam kết đơn hàng dài hạn, việc huy động vốn, tiếp cận dòng vốn vay ưu đãi hoặc hợp tác đầu tư sẽ trở nên khả thi hơn rất nhiều. Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển dịch từ gia công cơ học đơn thuần sang chế tạo sâu, ứng dụng tự động hóa, robot và trí tuệ nhân tạo vào dây chuyền sản xuất. Công nghệ chính là công cụ để doanh nghiệp hiện thực hóa các tiêu chuẩn khắt khe. VIỆT LINH Không thể chỉ trông chờ “đại bàng” đến làm tổ Theo Nghị quyết số 10-NQ/ TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, một số lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm: công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh; logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao. Cần tập trung phát triển một số vùng động lực, hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành và các không gian phát triển mới gắn với lợi thế vị trí, đầu mối giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, đô thị lớn và liên kết vùng để thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới. Theo các chuyên gia, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị cho thấy trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn tới không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mà là nâng cấp chất lượng dòng vốn và năng lực hấp thụ của nền kinh tế. Doanh nghiệp Việt muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi những đột phá về nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký giai đoạn 2026-2030 ẢNH: SS THU HÚT VỐN FDI: Tập đoàn LG hiện có 7 dự án đầu tư tại Hải Phòng

Ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ngành thành phố về việc rà soát tiến độ triển khai Chương trình hành động số 05 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và tình hình chuẩn bị đón năm học mới 2026-2027. Thời gian qua, Hà Nội đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Giáo dục giai đoạn 2026-2030; xây dựng nền tảng học tập số Hanoi Study và kho học liệu số dùng chung; cấp mã định danh học tập cho 100% học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông; triển khai tuyển sinh đầu cấp dựa trên dữ liệu dân cư, bản đồ GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI); ban hành khung năng lực số cho giáo viên, bảo đảm 100% giáo viên thành thạo công cụ số và AI cơ bản... Một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được thành phố Hà Nội triển khai là ban hành kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, duy trì phổ cập trung học cơ sở mức độ 3; phấn đấu tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt 95% trở lên vào năm 2030. Thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Cùng với đó, một số nội dung quan trọng khác cũng đang được hoàn thiện như kế hoạch đổi mới tuyển dụng giáo viên theo năng lực; kế hoạch phát triển giáo dục STEM, AI, Robotics; Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng cấp học, loại hình trường và khu vực... Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy và học tại các cơ sở giáo dục; kịp thời đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức năm học mới… TRẦN HOÀNG Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Đưa trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chu Văn An tiệm cận chuẩn quốc tế 6 n Thứ Tư n Ngày 17/6/2026 KHOA GIÁO DỄ BỎ LỌT THÔNG TIN VÌ CHỦ QUAN Trong hai ngày 16-17/6, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành đặc thù như sư phạm mĩ thuật, sư phạm âm nhạc, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất. Số lượng thí sinh dự thi lên đến hàng nghìn. Trong khi các thí sinh khác đến trường nghe phổ biến quy chế thi trước ngày thi, thì thí sinh Đ.T.Q lại bỏ qua vì không nắm được thông tin. Thí sinh này mặc định mọi thông tin nhà trường sẽ gửi qua email, hoặc điện thoại hoặc qua tài khoản đã đăng kí trên hệ thống tuyển sinh của trường. Tuy nhiên, thực tế, khi làm thủ tục đăng kí xét tuyển, nhà trường có lưu ý thí sinh phải theo dõi thông tin trên các kênh trực tuyến của nhà trường như fanpage, cổng tuyển sinh. Chính vì không lưu tâm nên Q đã không biết thời gian tập trung đến trường nghe phổ biến quy chế. Ghi nhận cho thấy, đa số các trường ĐH sử dụng phương thức xét tuyển riêng đều bắt buộc thí sinh phải tải dữ liệu lên cổng tuyển sinh của trường mục tiêu để làm sạch dữ liệu, quy đổi điểm cho thí sinh trước khi đưa lên hệ thống tuyển sinh chung để lọc ảo. ĐH Kinh tế Quốc dân vừa gia hạn thời gian đăng kí xét tuyển kết hợp đợt 1 năm nay đến 17h00 ngày 25/6. Đối tượng là những thí sinh đủ điều kiện đăng kí hồ sơ xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2026 của ĐH Kinh tế Quốc dân. Thí sinh đăng kí trực tuyến. Các dữ liệu thí sinh chuyển lên cổng tuyển sinh gồm căn cước công dân, học bạ 3 năm THPT (đối với thí sinh học và tốt nghiệp tại nước ngoài), các minh chứng đối tượng xét tuyển kết hợp như chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả thi đánh giá năng lực của 2 ĐH quốc gia, kết quả thi đánh giá tư duy… ThS Hoàng Mai Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao lưu ý thí sinh một số nội dung quan trọng trong quá trình đăng kí xét tuyển trực tuyến (từ 6/6-20/6) tại cổng tuyển sinh của nhà trường. Thí sinh cần đọc kĩ thông tin tuyển sinh, hướng dẫn đăng kí xét tuyển trực tuyến và các thông báo chính thức của học viện để bảo đảm thực hiện đúng quy định. Thí sinh cần kiểm tra cẩn thận và khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân, kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi hoặc khoa học kĩ thuật (nếu có), đối tượng ưu tiên (nếu có) để được xét tuyển và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định; chủ động theo dõi thời hạn đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng và các mốc thời gian quan trọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích và mong muốn của bản thân, bởi hệ thống sẽ xét trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện. Sau khi duyệt xong hồ sơ của thí sinh, Ban thư kí hội đồng tuyển sinh của học viện sẽ gửi email thông báo đến thí sinh về việc tiếp nhận hồ sơ hoặc email yêu cầu bổ sung/chỉnh sửa hồ sơ. Thí sinh lưu ý thường xuyên kiểm tra email để không bỏ lỡ các thông báo từ hội đồng nhà trường. Học viện cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên các kênh thông tin chính thức để thí sinh theo dõi. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS. Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về tiến độ xét tuyển tài năng. Ông cho biết, cổng đăng kí xét tuyển tài năng của nhà trường đã đóng từ ngày 31/5 với quy mô hồ sơ duy trì ở mức ổn định như mọi năm, tổng cộng khoảng 4.000 thí sinh đăng kí cho cả ba diện (1.1, 1.2 và 1.3). Trong đó, diện tuyển thẳng (1.1) có khoảng 400 hồ sơ; diện sử dụng chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT (1.2) chiếm từ 1.500-1.600 hồ sơ; diện xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (1.3) thu hút khoảng 2.000 thí sinh, dự kiến sẽ được tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trường và trực tuyến vào dịp cuối tuần. TRÁNH SẬP BẪY “MÔI GIỚI” TUYỂN SINH Giai đoạn này cũng là thời điểm thí sinh có định hướng rõ hơn về lựa chọn ngành nghề theo học. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ, ngành Điều dưỡng từng bị nhầm lẫn với y tá, nhưng thực chất là một lĩnh vực cao quý cần được tôn vinh, có nội dung và phương pháp đào tạo riêng biệt. Dù đối tượng hướng đến vẫn là người bệnh và sức khỏe của họ, cách thức tiếp cận của người điều dưỡng rất khác so với bác sĩ; bên cạnh việc thực hiện y lệnh, họ còn phải tự thăm khám, hỏi bệnh, lập kế hoạch chăm sóc và chính là những người tiếp xúc gần gũi, dành nhiều thời gian nhất cho bệnh nhân. Ông nhấn mạnh, một trường học hay bệnh viện muốn phát triển lâu dài và bền vững thì phải luôn đặt con người, bao gồm cả người bệnh lẫn nhân viên y tế, ở vị trí trung tâm, đồng thời đề cao sự tử tế, tận tâm, thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng y đức. Đối với định kiến xã hội cho rằng đây là nghề "làm dâu trăm họ" khiến nhiều phụ huynh ngăn cản con em theo học, PGS.TS Lê Đình Tùng khẳng định ngành nghề nào cũng có khó khăn đặc trưng. Ngành Điều dưỡng tuy đối mặt với áp lực rất lớn trong môi trường đòi hỏi tính chính xác cao vì liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, nhưng cũng mang lại thu nhập rất cao. Tại một số quốc gia Bắc Âu, thu nhập của điều dưỡng viên còn vượt trội hơn cả bác sĩ nhờ vào sự vất vả và giá trị mà họ cống hiến. Một nội dung thí sinh cần lưu ý là tránh “sập bẫy” của các “nhà môi giới” tuyển sinh. Bởi hiện tại hàng loạt thông tin tuyển sinh xuất hiện trên mạng xã hội và fanpage các trường ĐH, từ những lời khuyên “đừng chờ đến ngày cuối mới nộp hồ sơ” đến các thông điệp “đăng kí xét học bạ để giữ chắc suất ĐH”, khiến không ít người lầm tưởng đây là những thủ tục bắt buộc phải thực hiện ngay. Thực tế, theo quy chế tuyển sinh ĐH hiện hành của Bộ GD&ĐT, ngoài diện xét tuyển thẳng, các trường ĐH không được phép tuyển sinh sớm. Việc đăng kí lên cổng tuyển sinh của các trường chỉ phục vụ mục đích làm sạch dữ liệu. NGHIÊM HUÊ Vừa trải qua kì thi tốt nghiệp, thí sinh lại bắt tay ngay vào chuỗi công việc chuẩn bị tuyển sinh đại học. Nếu chủ quan, không nắm chắc các quy định, thí sinh dễ tuột mất cơ hội xét tuyển đại học bằng các phương thức riêng. Lưu ý đặc biệt với thí sinh xét tuyển riêng Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Tất cả thông báo đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển có điều kiện, đủ điều kiện xét tuyển hay đạt trước thời điểm Bộ GD&ĐT lọc ảo đều không chính thức. Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An

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