Báo Tiền Phong số 166

TRANG 4 LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG: GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC THỨ HAI 15/6/2026 Số 166 0977.456.112 TRANG 8-9 Thỏa thuận với Iran rất gần, ông Trump sẽ bàn chuyện thủy lôi TRANG 16 TRANG 6 TRANG 12 Dự báo biến động mạnh phổ điểm ở các tổ hợp chính Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: VOV TRANG 2 Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí ẢNH: NHƯ Ý Xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí Concert Thanh xuân thắp sáng Mỹ Đình Xây dựng báo chí CHUYÊN NGHIỆP, NHÂN VĂN THỦ TƯỚNG VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP MẶT LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ NHỮNG ƯU TIÊN TRONG CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG TỚI NGA TRANG 14-15 TUYỂN BỒ ĐÀO NHA ĐEO VÒNG TAY KHẮC TÊN DIOGO JOTA Chăm lo tâm lý học đường, tạo mái ấm cho trẻ mồ côi TRANG 3

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra từ ngày 17-18/6 tại TP Kazan. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga - một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam. Tiếp nối những đóng góp chủ động, trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 và việc đăng cai thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua, sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần này tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, cũng như đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, lòng tin chiến lược và sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Nga trong suốt nhiều thập kỷ qua. Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN - Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức hội nghị cấp cao lần này, đồng thời sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn 2027 - 2030. Nói cách khác, đây không chỉ là việc tham dự một hội nghị cấp cao, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào định hình hợp tác ASEAN - Nga trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam sẽ tập trung vào một số ưu tiên lớn. Trước hết, Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN - Nga. Trọng tâm là khơi thông các lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ như thương mại, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh phi truyền thống, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và đặc biệt là năng lượng. Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy những sáng kiến có tính khả thi cao, phù hợp với nhu cầu của ASEAN, thế mạnh của Nga và đáp ứng yêu cầu của tình hình hiện nay. Thứ hai, Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN với khu vực Á - Âu. Là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) với việc ký kết FTA Việt Nam - EAEU năm 2015, Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics, chuỗi cung ứng và kết nối doanh nghiệp. Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực, giúp quan hệ ASEAN - Nga không chỉ dừng ở trao đổi chính trị, mà còn tạo thêm lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và người dân hai bên. Thứ ba, Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển. Với tinh thần đối thoại, xây dựng và tôn trọng luật pháp quốc tế, Việt Nam mong muốn góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt và củng cố lòng tin giữa ASEAN với Nga cũng như giữa các đối tác trong khu vực. Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Cuộc hội kiến sẽ là dịp quan trọng để truyền tải thông điệp của Chính phủ nhiệm kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nga; đồng thời trao đổi các định hướng lớn mang tính đột phá, trọng tâm hợp tác và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THỰC CHẤT, CÙNG CÓ LỢI Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động lớn chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh, thể hiện qua “ba cuộc khủng hoảng mang tính nền tảng: khủng hoảng về trật tự quốc tế, khủng hoảng về mô hình phát triển và khủng hoảng về lòng tin chiến lược” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận định trong phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 vừa qua. Được tổ chức sau gần 5 năm kể từ Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga trực tuyến tháng 10/2021, Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi phạm vi sự kiện kỷ niệm thông thường và mang tầm vóc lịch sử. Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, hội nghị thể hiện cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, cho thấy sự coi trọng của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc hợp tác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như sự coi trọng của ASEAN đối với vai trò và vị thế Nga ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Hội nghị là biểu tượng minh chứng cho việc đối thoại và hợp tác luôn là phương thức hữu hiệu nhất đóng góp vào kiến tạo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định phục vụ cho phát triển. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga sẽ rà soát toàn diện quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, rào cản hợp tác, đề xuất các định hướng mới, lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá để tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cơ hội tăng cường liên kết, hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực Á - Âu. Các lãnh đạo ASEAN - Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin chiến lược, cùng ứng phó các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. BÌNH GIANG Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Nga - đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam. Chuyến công tác còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn vào việc định hình hợp tác ASEAN - Nga trong những năm tới. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác ASEAN - Nga trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga trong tình hình mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: VOV Những ưu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng tới Nga Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình (Phó Trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ quan trọng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

3 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 THỜI SỰ Chiều 14/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). XEM XÉT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CHO BÁO CHÍ Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ, trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các cơ quan báo chí đã thể hiện tốt chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối của dân với Đảng, truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang kiến tạo để phát triển trong kỷ nguyên mới. Cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí cũng đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, giảm 189 cơ quan báo chí. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút hoàn thiện việc tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trình Chính phủ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo ra không gian phát triển, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của báo chí cả nước”, bà Thanh nhấn mạnh. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét có các cơ chế, chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung. “Bên cạnh đó, rất mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài”, bà Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ. Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân chia sẻ, đây là “cuộc gặp lịch sử” khi Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gặp mặt báo chí, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo dành cho báo chí. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định, dù trong giai đoạn nào, báo chí cũng luôn là lực lượng tiên phong hàng đầu, trở thành một phần xương thịt của Đảng, của cách mạng. Đặc biệt, ông Bộ khẳng định, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, báo chí cũng không đứng ngoài chủ trương đó. Trước thực tế nhiều cơ quan báo chí và nhiều nhà báo đang gặp khó khăn, ông Bộ kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thống nhất mô hình hoạt động của báo chí để các cơ quan báo chí thể hiện tinh thần cách mạng với Đảng, với đất nước. Nhắc lại chủ trương “không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Bộ mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo “không bị bỏ lại phía sau”. MÃI GIỮ “TÂM SÁNG, LÒNG TRONG, BÚT SẮC” Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo các cơ quan báo chí và toàn thể các phóng viên, biên tập viên, người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là: phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện. Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7, 8, 9, 10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đã thông qua 127 luật và 36 Nghị quyết quy phạm pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí. Trong đó, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí cũng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy. Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số. “Nhiều bài viết hay, xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ; nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế, sắc bén”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị. Đồng thời, báo chí cần tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ. “Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. Cùng với đó, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Đề nghị thực hiện đầy đủ Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại. “Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành, cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ những người làm báo sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, mãi giữ được tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Xây dựng báo chí chuyên nghiệp, nhân văn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí ẢNH: NHƯ Ý Lãnh đạo cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: NHƯ Ý “Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt việc tốt; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN THỦ TƯỚNG VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI GẶP MẶT LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ:

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum). Theo kế hoạch, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 6 - 20/6. Lực lượng chức năng tập trung khai quật tại ba vị trí trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm, gồm khu trống góc Tây Bắc, khu đất trống góc Đông Nam và khu vực bên trái Đài Tổ quốc ghi công. Trước khi khai quật, toàn bộ khu vực được rà phá bom mìn, vật nổ và cắm biển cảnh báo an toàn. Quá trình tìm kiếm kết hợp giữa cơ giới và thủ công. Sau khi bóc tách lớp đất bề mặt bằng máy xúc, lực lượng quy tập sẽ đào thủ công, bóc tách từng lớp đất mỏng, sàng lọc kỹ nhằm phát hiện hài cốt và các di vật liên quan. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng triển khai thăm dò trên đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282, dự kiến mở 4 rãnh thăm dò ngang tại các vị trí trọng điểm. Giai đoạn 2 được thực hiện từ ngày 21/6 đến 25/7. Phạm vi khai quật gồm đoạn đường Trường Chinh từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Đinh Công Tráng (trừ đoạn từ số nhà 206 đến 282) và khu vực phía Nam dọc trục đường Trường Chinh từ giao lộ Trương Đăng Quế đến giao lộ Lê Hồng Phong. Trong quá trình triển khai, các đơn vị sẽ phối hợp với ngành điện, viễn thông và cấp thoát nước để xác định, di dời tạm thời hạ tầng kỹ thuật khi cần thiết, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Giai đoạn 3 kéo dài từ ngày 26/7 đến hết năm 2026, tập trung xử lý các nguồn tin mới do người dân, cựu chiến binh và các cơ quan chức năng cung cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với địa phương xác minh thông tin, khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng địa hình và hạ tầng kỹ thuật trước khi xây dựng phương án khai quật phù hợp cho từng vị trí. NGUYỄN NGỌC - HOÀI VĂN Công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (phường Đăk Cấm và phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ được triển khai theo ba giai đoạn, kéo dài đến hết năm 2026. Ba giai đoạn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi 4 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 XÃ HỘI Sáng 14/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TPHCM phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm, kỳ siêu các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM, lãnh đạo thành phố và các Phật tử, bà con nhân dân đã thành tâm tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Cựu chiến binh Phan Xuân Hoài (73 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) xúc động bày tỏ tại buổi lễ: “Không riêng gì một cá nhân nào, nhiều cựu chiến binh cũng như toàn dân tộc Việt Nam đều tôn thờ, khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ vì có họ mới có được đất nước như ngày hôm nay”. Cựu chiến binh 73 tuổi này cũng cảm ơn GHPG và các ban ngành thành phố cùng bà con Phật tử đã đồng tâm mang đến không gian tưởng niệm ý nghĩa. Trao đổi bên lề buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM - cho biết, lễ tưởng niệm và kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, báo ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thượng tọa Thích Thanh Phong nhấn mạnh, cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Vì vậy, việc tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong thông tin, thời gian qua, GHPG Việt Nam TPHCM luôn đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong công tác tìm kiếm, khai quật, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhiều hài cốt đã và đang được xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ. Ngày 8/6 vừa qua, đoàn đại biểu Trung ương, Bộ Quốc phòng và TPHCM do bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. NGÔ TÙNG Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam nhấn mạnh, cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Việc tưởng niệm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ… Giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước Thời gian qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7), Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã tập trung tìm các nhân chứng và xác minh thông tin nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính các mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng) để sớm đưa các anh hùng về với gia đình. Theo ước tính, khu vực Công viên Lê Thị Riêng có khoảng 900 hài cốt liệt sĩ được chôn tại 3 rãnh mộ tập thể. Theo kế hoạch, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những vị trí thuận lợi trước, các khu vực phức tạp triển khai sau. Các lực lượng tham gia sẽ áp dụng linh hoạt các biện pháp chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Gia Lai truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ Tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Cơ. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Thời gian qua, được sự quan tâm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cùng sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, quân đội và nhân dân 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear, các đơn vị quân đội đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập lần thứ 25 (mùa khô 2025 - 2026) được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần mang lại hòa bình, hồi sinh cho hàng triệu người dân. Trong cuộc chiến đấu gian khổ ấy, nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ, hoài bão còn dang dở. L.T LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG: Hòa thượng Thích Lệ Trang (bên phải)- Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TPHCM - niệm kinh kỳ siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ Các Phật tử, người dân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Cán bộ, chiến sĩ K53 tiến hành đào rãnh tại khu vực đường Trường Chinh

5 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 KINH TẾ GIẢI NGÂN FDI CAO NHẤT 5 NĂM Dòng vốn FDI tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Điểm nổi bật nằm ở dòng vốn đăng ký mới. Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút hơn 1.570 dự án FDI mới với tổng vốn gần 15 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là "thỏi nam châm" hút vốn ngoại. Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 14,5 tỷ USD, chiếm 70,4% tổng vốn đăng ký. Bên cạnh đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, có hơn 1.160 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị gần 4,2 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ và là mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua. Trong cơ cấu vốn thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt hơn 8 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn FDI giải ngân. Xét theo đối tác đầu tư, trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất với 6,8 tỷ USD, chiếm 45,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,22 tỷ USD, chiếm 28,4%; tiếp theo là Trung Quốc với 1,79 tỷ USD, chiếm 12,1%. Nhật Bản đạt 712,6 triệu USD, Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 397,3 triệu USD và Hà Lan đạt 380,3 triệu USD. Về thu hút FDI, Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ USD đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới hiện diện tại Thái Nguyên, như: Samsung (Hàn Quốc), Dongwha (Hàn Quốc), Trina Solar (Trung Quốc), Huali (Trung Quốc)… Ngay tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tổ chức hồi đầu năm, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 31 dự án của các nhà đầu tư. Trong đó, 23 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD và 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD. TPHCM ở vị trí thứ hai, với hơn 3,8 tỷ USD. Nhiều địa phương khác cũng tăng sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại, như Nghệ An vươn lên vị trí thứ ba cả nước với hơn 2,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký; Hà Tĩnh thu hút hơn 412 triệu USD; Phú Thọ đạt gần 642 triệu USD… PHẤN ĐẤU KHU VỰC FDI ĐÓNG GÓP 30% GDP Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Bộ Chính trị đặt mục tiêu khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao năm 2045. Giai đoạn 20262030, mục tiêu đặt ra là thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/ năm); vốn thực hiện 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm). Nghị quyết cũng nêu rõ sẽ thí điểm mô hình thể chế vượt trội tại một số khu vực như: Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các mô hình đổi mới sáng tạo và các không gian phát triển mới để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới, đồng thời bảo đảm kiểm soát rủi ro. VIỆT LINH “Nam châm” Việt Nam hút vốn ngoại Một số lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài bao gồm: Công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh; logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt gần 25 tỷ USD, trong khi vốn thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm. Vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm Bộ Chính trị đặt mục tiêu thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI trong 5 năm, ưu tiên dòng vốn công nghệ cao Cục Thuế cho biết, chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đang bị một bộ phận đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Chiêu thức phổ biến thông qua việc mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, và tổ chức các chuỗi doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp trung gian nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế. Đáng chú ý, hành vi vi phạm không còn mang tính đơn lẻ mà đã chuyển dần sang hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, phân tầng. Các đối tượng sử dụng biện pháp kỹ thuật để che giấu dòng tiền. Qua theo dõi, ngành thuế phân loại các đối tượng thành 4 nhóm: Nhóm 1: Doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn, được xác định có mức độ rủi ro cao nhất. Đây là các doanh nghiệp thành lập không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh thực tế, mà để phát hành hóa đơn khống, tổ chức mua bán hóa đơn. Theo Cục Thuế, các doanh nghiệp thuộc nhóm này thường có quy mô siêu nhỏ, số lao động dưới 10 người, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác nhau. Doanh nghiệp hoạt động trong thời gian ngắn và có tính luân chuyển (thay đổi địa chỉ kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh) để thực hiện hành vi mua trái phép hóa đơn tại nhiều địa bàn khác nhau nhằm hạn chế sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhóm này cũng có nhiều dấu hiệu tài chính bất thường như doanh thu lớn, giá trị hóa đơn cao nhưng số thuế phải nộp rất thấp; hóa đơn đầu vào được lập sau hóa đơn đầu ra; hàng hóa mua vào và bán ra phát sinh cùng thời điểm với giá trị tương đương. Giao dịch qua ngân hàng mang tính kỹ thuật khi tiền được chuyển vào và rút ra nhanh chóng, doanh số giao dịch lớn nhưng số dư tài khoản rất thấp hoặc bằng không. Ngoài ra, các doanh nghiệp thường sử dụng người đại diện pháp luật thuê hoặc giả mạo và được tổ chức theo mô hình phân tầng gồm doanh nghiệp đầu vào, doanh nghiệp trung gian và doanh nghiệp đầu ra. Nhóm 2: Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng cố ý mua bán hóa đơn trái phép để nâng khống chi phí khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoặc hoàn thuế và làm giảm thu nhập chịu thuế. Nhóm 3: Các cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng không đăng ký kinh doanh nên không thể xuất hóa đơn hợp pháp và phải mua hóa đơn nhằm hợp thức hóa giao dịch. Hành vi này thuộc trường hợp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Theo cơ quan thuế, nhóm này thường hoạt động trong lĩnh vực vận tải, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi hoặc kinh doanh hàng nhập khẩu. Nhóm 4: Các doanh nghiệp lợi dụng hoạt động bán lẻ để xuất hóa đơn khống. Các doanh nghiệp này khai thác thực tế nhiều người tiêu dùng không yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ nên không xuất hóa đơn cho giao dịch thực tế. Sau đó, doanh nghiệp sử dụng phần doanh thu này để xuất hóa đơn cho các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào nhằm thu lợi bất chính. Nhóm doanh nghiệp này thường hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. V.LINH Mua bán hóa đơn khống “vươn vòi bạch tuộc” Cục Thuế cho biết có tình trạng doanh nghiệp được thành lập không nhằm kinh doanh, mà để phát hành hóa đơn khống, tổ chức mua bán hóa đơn. Hành vi vi phạm không còn mang tính đơn lẻ mà đã chuyển dần sang hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, phân tầng. Cơ quan thuế xác định 4 hành vi điển hình liên quan mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt hoàn thuế giá trị gia tăng Năm 2025, cơ quan thuế nhận được 6.972 công văn, giấy giới thiệu của cơ quan công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan lĩnh vực thuế để phục vụ quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế.

Trước đó, ngày 13/6, tài khoản mạng xã hội V.V., được cho là của một học sinh tại phường Bắc Cam Ranh, đăng tải thông tin về một trường hợp vi phạm quy chế thi xảy ra tại một điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh ngày 12/6. Người đăng cho biết không trực tiếp dự thi tại phòng thi này mà chỉ nghe kể lại từ một số thí sinh quen biết. Theo nội dung phản ánh, một thí sinh đã sử dụng phao thi và điện thoại trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, giám thị chỉ thu giữ các vật dụng liên quan mà không lập biên bản xử lý theo quy định. Dù mới là thông tin một chiều và chưa được cơ quan chức năng xác thực, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hiện bài đăng đã được gỡ bỏ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết ngành giáo dục đã nắm được thông tin nhưng chưa có căn cứ khẳng định nội dung phản ánh là chính xác. Sở đang xác minh vụ việc và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Khánh Hòa diễn ra tại 52 điểm thi, được đánh giá an toàn, nghiêm túc. Theo báo cáo của ngành giáo dục, toàn tỉnh có 3 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ngoài ra, có 2 thí sinh được đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp. Trong đó, một thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) bị ngã gãy tay trên đường đến điểm thi; một thí sinh khác bị ngất xỉu trước cổng điểm thi Trường THCS Thái Nguyên (phường Nha Trang). PHÙNG QUANG Ngày 14/6, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc giám thị bị phản ánh không lập biên bản đối với một thí sinh sử dụng phao thi và điện thoại trong phòng thi. Giám thị nhẹ tay với thí sinh gian lận? 6 n Thứ Hai n Ngày 15/6/2026 KHOA GIÁO BĂN KHOĂN Năm 2025, những tổ hợp có môn tiếng Anh và môn Sinh có phổ điểm thấp nhất, vì đây là 2 môn được đánh giá khó trong tất cả các môn thi. Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên dạy Sinh, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nói rằng, đề thi môn Sinh học năm nay không phải không có chỗ để bàn. Trước hết là gánh nặng đọc hình ảnh trong phòng thi với thời gian 50 phút là không hề nhỏ. Học sinh dù nắm chắc bản chất sinh học nhưng nếu kĩ năng đọc đồ thị chậm hoàn toàn có thể bị thiệt về mặt thời gian, chưa kể chất lượng in ấn hoặc photo đề ở một số hội đồng thi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc nhìn nhận dữ liệu, như ở đồ thị II.2 vốn có mật độ dữ liệu khá dày. Bên cạnh đó, độ phân hóa của đề thi đang bị dồn quá nhiều vào mảng di truyền và kĩ năng tính toán. Điều này vô tình khiến phổ điểm cao phụ thuộc mạnh mẽ vào một mạch nội dung duy nhất, phần nào tạo ra sự thiếu cân bằng nếu mục tiêu hướng tới là đánh giá năng lực sinh học một cách toàn diện. Tuy nhiên, ở khía cạnh của người làm chuyên môn, thầy Công hoàn toàn hiểu được áp lực của người ra đề khi việc tạo ra các câu hỏi phân loại đỉnh cao ngoài nội dung di truyền là một bài toán rất khó. Thêm vào đó, dù các ngữ cảnh ứng dụng trong đề được xây dựng khá hay nhưng một số câu vẫn nằm trong vùng quen thuộc của bộ môn Sinh học. Đề thi đã có những nỗ lực biến đổi kiến thức sang tình huống mới lạ như câu chọn lọc giới tính qua màu mỏ hay tiến hóa kháng thuốc, nhưng nhìn chung người học vẫn kì vọng cần có nhiều hơn nữa các dạng câu hỏi mang tính đột phá như vậy. Từ thực tế của đề thi này, nếu rút ra hàm ý định hướng ôn tập cho các thí sinh thế hệ sau, đặc biệt là lứa học sinh sinh năm 2009 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, thầy Công cho rằng cần phải ưu tiên tập trung vào bốn việc cốt lõi. Đầu tiên là phải rèn luyện kĩ năng đọc đồ thị và sơ đồ như một năng lực độc lập, tuyệt đối không làm bài theo kiểu đoán xu hướng của hình vẽ. Tiếp theo, cần luyện tập kĩ logic chấm điểm của phần câu hỏi đúng/sai để tránh kịch bản mất điểm dây chuyền đầy đáng tiếc. Việc làm chủ các phép tính toán di truyền cùng quy tắc làm tròn cũng là bắt buộc, bởi đề thi hiện nay nhấn mạnh rất rõ yêu cầu không được làm tròn kết quả trung gian. Cuối cùng, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua các quy trình thực hành như co nguyên sinh, ô tiêu chuẩn, hay lưới và bậc dinh dưỡng, vì cấu trúc đề đang có xu hướng dành điểm thưởng cho những phần nội dung mang tính thực tiễn này. “Tổng thể, đây vẫn là một đề thi tốt hơn năm trước, đi đúng định hướng đánh giá năng lực và có độ phân hóa rõ rệt, đáp ứng phù hợp vai trò vừa xét tốt nghiệp vừa làm cơ sở tin cậy cho các trường đại học tuyển sinh. Điều quan trọng nhất lúc này là học sinh cần phải làm quen dần với áp lực thời gian 50 phút để giải quyết một khối lượng kiến thức và kĩ năng lớn đến như vậy”, thầy Công nhìn nhận. Số lượng thí sinh đăng kí dự thi môn Sinh năm nay tiếp tục giảm. Đây là thách thức không nhỏ đối với những ngành có tuyển sinh môn học này, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường đại học năm nay bổ sung tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe. NHIỀU TỔ HỢP SẼ CÓ PHỔ ĐIỂM TĂNG Đề thi tăng tính phân hóa là điểm sáng lớn nhất của kì thi năm nay khi nghệ thuật ra đề được nâng tầm rõ rệt so với các năm trước. Nhìn tổng thể, độ khó của đa số các môn thi vẫn duy trì thế cân bằng so với năm ngoái, nhưng cách thức cài cắm ma trận câu hỏi đã tinh tế hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra nhận định chung đối với nhóm môn cốt lõi gồm Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, đề thi được thiết kế dễ thở hơn khi mức độ thử thách trực diện giảm khoảng 20%. Sự điều chỉnh này tạo tâm lí thoải mái, hứng khởi cho cả thí sinh lẫn phụ huynh ngay tại trường thi. Tuy nhiên, đề không hề mất đi độ sắc khi tính phân hóa đậm nét vẫn được lồng ghép khéo léo ở nhóm câu hỏi vận dụng cao. Ở nhóm môn khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân, dù đề thi có phần nhỉnh hơn về độ khó, nhưng nhờ năng lực thích ứng và tư duy vận dụng của học sinh đã được nâng cao, phổ điểm thực tế ghi nhận mức tương đương, thậm chí có phần nhỉnh hơn năm trước. Ở nhóm môn khoa học tự nhiên bao gồm Vật lí, Hóa học và Sinh học có độ khó giữ mức ngang ngửa năm ngoái nhưng biên độ phân hóa giữa các dải điểm được nới rộng một cách khoa học. Sự chuyển biến tổng hòa này là minh chứng cho thấy ban ra đề đã tối ưu hóa công tác xây dựng ma trận kiến thức, giúp đề thi vừa mang tính đại chúng, vừa là thước đo chuẩn xác cho năng lực học sinh. Với phổ điểm có xu hướng tịnh tiến về phía dải điểm cao, phổ điểm năm nay dự báo sẽ tăng đồng loạt ở hầu hết các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Trong đó, tổ hợp D01 gồm ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và tổ hợp A01 gồm Toán, Vật lí, tiếng Anh được dự báo sẽ tăng mạnh nhất với mức tăng khoảng 2,0 điểm. Điểm chuẩn đối với tổ hợp C00 xét tuyển bằng các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cũng sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể, dao động từ 1,5 đến 2,0 điểm. Tổ hợp A00 gồm Toán, Vật lí, Hóa học, phổ điểm có thể nhích lên khoảng 1,0 điểm. Trong khi đó, tổ hợp B00 gồm Toán, Hóa học, Sinh học dự kiến chỉ tăng nhẹ ở mức khoảng 0,5 điểm. Do nhóm môn khoa học xã hội tăng nhẹ cả về chất lượng bài làm lẫn độ phân hóa, phổ điểm khối ngành này nhìn chung sẽ tăng khoảng 1,0 điểm. Sự bứt phá mạnh mẽ nhất thuộc về các tổ hợp có sự xuất hiện của bộ ba Toán, Ngữ văn và tiếng Anh nhờ mức độ giảm áp lực đề thi trực diện, mở đường cho những cơn mưa điểm giỏi nhưng vẫn tách biệt rõ ràng nhóm thí sinh có năng lực thực sự xuất sắc. NGHIÊM HUÊ Đánh giá về đề thi trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các chuyên gia giáo dục nhận định cấu trúc đề thi năm nay ghi nhận bước tiến lớn về mặt chuyên môn. Phổ điểm sẽ đẹp hơn và sự chênh lệch điểm giữa các môn sẽ giảm đáng kể. Dự báo biến động mạnh phổ điểm ở các tổ hợp chính Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: DUY PHẠM Về dự báo điểm chuẩn, theo các chuyên gia, thực tế sẽ không tăng đột biến bởi chỉ tiêu các trường tăng lên nên dù phổ điểm có tăng thì điểm chuẩn so với năm trước vẫn giữ ổn định. Học sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==