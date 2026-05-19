Báo Tiền Phong số 163

THỨ SÁU 12/6/2026 Số 163 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 8-9 TRANG 16 HÀ NỘI HỖ TRỢ ĐỔI XE XĂNG SANG XE ĐIỆN: Dự kiến chi hơn 1.000 tỷ đồng Michelin đã làm gì cho ẩm thực Việt? TRANG 3 THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN BIỂU TƯỢNG TRONG QUAN HỆ VIỆT-NHẬT Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) ngày 11/6 ẢNH: THU HIỀN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: TTXVN 5 ĐỊNH HƯỚNG LỚN VỀ ĐỐI NGOẠI Chiến lược Mỹ gây sức ép Iran sẽ về đâu? KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: TRANG 4-5-6-7 TRANG 2 TRANG 14-15 CHỦ TỊCH FIFA LÊN TIẾNG GIỮA LOẠT ỒN ÀO Phổ điểm môn Toán Đề thi Ngữ văn gây bất ngờ Thông điệp về khát vọng sáng tạo, cống hiến Băng rừng chở thí sinh đi thi SẼ ĐẸP HƠN Nêu 5 định hướng lớn về đối ngoại cần tập trung thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”.

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. 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Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn: Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm chính trị cao, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống để đối ngoại phát huy tốt vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần vào việc xây dựng một nước Việt Nam phát triển, độc lập, tự chủ và tự cường trong giai đoạn mới. TRƯỜNG PHONG Nêu 5 định hướng lớn về đối ngoại cần tập trung thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”. Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trên cơ sở tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Nghị quyết 06 đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”; kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường; bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ẢNH: DUY LINH 5 định hướng lớn về đối ngoại Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 185QĐ/TW của Bộ Chính trị về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương; cơ quan MTTQ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026. Theo quyết định, tổng biên chế các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan MTTQ ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là 1.878.362 biên chế. Trong đó, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là 12.818 biên chế, gồm 2.999 cán bộ, công chức; 9.133 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã) là 1.865.544 biên chế, gồm: 314.604 cán bộ, công chức và 1.550.940 viên chức. Quyết định nêu rõ, Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định. Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế; điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi lãnh đạo, quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao. TRƯỜNG PHONG Bộ Chính trị quyết định phân bổ hơn 1,8 triệu biên chế Theo quyết định của Bộ Chính trị, tổng biên chế các cơ quan, ban Đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là hơn 1,8 triệu biên chế. Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế (ảnh minh họa)

3 n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 THỜI SỰ Sáng 11/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng cảm ơn JICA đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA với hàm lượng công nghệ cao và tính bền vững đã đóng góp tích cực vào phát triển hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hoàn thiện thể chế của Việt Nam. Đặc biệt, năm 2025, hai bên đã ký kết ba thỏa thuận vay với tổng trị giá gần 90 tỷ yên nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng thiết yếu và nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam về ODA và lao động. Đánh giá cao đề xuất của JICA về định hướng hợp tác ODA trong giai đoạn tới, Thủ tướng đề nghị JICA phối hợp với các cơ quan Việt Nam lựa chọn các chương trình, dự án khả thi để triển khai. Đồng thời, nghiên cứu cung cấp các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện ưu đãi và thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng, hạ tầng, phòng chống thiên tai và bảo đảm chuỗi cung ứng. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề xuất JICA hỗ trợ Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thúc đẩy nghiên cứu và sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý chất lượng cao. Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko cho biết JICA đã đề xuất bốn trụ cột hợp tác ODA với Việt Nam trong thời gian tới, gồm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng, hoàn thiện thể chế chính sách và phát triển cơ sở hạ tầng. Đánh giá cao những thông điệp của Thủ tướng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, Chủ tịch JICA khẳng định khoa học công nghệ sẽ là một trọng tâm hợp tác giữa JICA và Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực vệ tinh, đào tạo nhân lực bán dẫn, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Tại cuộc tiếp, hai bên cũng trao đổi các giải pháp thúc đẩy tiến độ một số dự án hợp tác cụ thể như Dự án Đại học Việt-Nhật và tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo tại Hà Nội. BÌNH GIANG Thúc đẩy các dự án biểu tượng trong quan hệ Việt-Nhật Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030; trong đó thúc đẩy ký thoả thuận vay cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III trong năm 2026; phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật - một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; triển khai cơ chế Tổ công tác 3 bên Bộ Tài chính - Đại sứ quán Nhật Bản - JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý, cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Việt Nam mong muốn JICA nghiên cứu các khoản vay ODA ưu đãi cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phối hợp thúc đẩy tiến độ nhiều dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko ẢNH: TTXVN Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, vừa ký ban hành Kế hoạch số 12 về việc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI. Kế hoạch nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, xử lý kết quả giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, Kế hoạch hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình triển khai những quy định mới về tổ chức và hoạt động. Về một số nhiệm vụ chủ yếu, theo Kế hoạch, cần tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, phải phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, đoàn kết quốc tế. Kế hoạch cũng lưu ý việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… Kế hoạch cũng ban hành kèm theo phụ lục với 110 nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2026-2031. Các nhiệm vụ này đều rõ nội dung, rõ đơn vị chỉ đạo triển khai, rõ đơn vị tham mưu, rõ đơn vị phối hợp và rõ thời gian thực hiện. TRƯỜNG PHONG Giám sát, phản biện từ sớm, từ xa Kế hoạch số 12 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, dân chủ, khách quan, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: PV ​Hồi hương 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia Ngày 11/6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Stung Treng, Ratanakiri của Campuchia tổ chức lễ tiễn, bàn giao 18 hài cốt liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 để hồi hương về đất mẹ Việt Nam. Chiều ngày 10/6, đoàn xe của Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear đã về tới Việt Nam. Đón các liệt sĩ tại Quốc môn (Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom) và di chuyển về Nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai ra đón chào. Sau hàng chục năm, hôm nay, các anh đã được trở về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Việt Nam. Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stung Treng quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại hai tỉnh này từ năm 2001 đến nay là 999. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp. Đây là một phần trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu. TIỀN LÊ

Năm 2025, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT công bố bảng bách phân vị, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Bảng bách phân vị này cho thấy giữa các tổ hợp có sự chênh lệch điểm đáng kể, thể hiện mức độ phân hóa khó dễ không đồng đều giữa các môn thi. Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh đạt 28,75 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) được xác định tương đương thí sinh đạt 28,25 điểm ở tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), tổ hợp C01 (Toán, Ngữ văn, Lí), B00 (Toán, Hóa, Sinh), 27,5 điểm ở D01 (Toán, Ngữ văn, Anh), 29 điểm ở tổ hợp C00 (Ngữ văn, Sử, Địa). Như vậy giữa tổ hợp C00 và tổ hợp C01, B00 chênh lệch tới 1,5 điểm. Dựa trên mức chênh của Bộ GD&ĐT, một số trường cũng đưa ra mức chênh phù hợp với nguồn tuyển sinh của mình. Ví dụ, ĐH Quốc gia Hà Nội quy định thí sinh đạt 27,75 điểm tổ hợp D01 tương đương 30 điểm A00. Từ kết quả bách phân vị, có thể thấy, nhiều năm qua, các trường đại học dùng nhiều phương thức, tổ hợp để xét tuyển vào cùng ngành, chia chỉ tiêu không đều, hoặc điểm chuẩn chung giữa các tổ hợp. Bộ GD&ĐT nhận định, như vậy là không công bằng, không có căn cứ khoa học và đã yêu cầu quy đổi điểm. Nhưng thực tế, nguồn cơn của sự không công bằng này bắt nguồn từ chính đề thi môn khó, môn dễ của Bộ GD&ĐT. Tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các chuyên gia, nhà giáo choáng váng trước độ khó về từ vựng trong đề thi tiếng Anh. Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết năm nay, Bộ quán triệt tới Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT cần bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Định dạng cấu trúc và đề thi minh họa vốn đã được Bộ công bố từ rất sớm (tháng 10/2023), tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận xuyên suốt từ những năm học lớp 10. Về mặt cấu trúc tư duy, đề thi năm nay tiếp tục kiên trì nguyên tắc ba nhóm cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. “Cấu trúc này giúp đảm bảo hai mục tiêu cốt lõi. Ở mức độ nhận biết và thông hiểu, đề thi sẽ giúp đánh giá chính xác năng lực học sinh để xét tốt nghiệp ở mức độ trung bình và trung bình khá. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của các trường đại học, đặc biệt là các trường thuộc tốp cao, đề thi bắt buộc phải có sự phân hóa rõ rệt ở các câu hỏi vận dụng”, GS. Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh. Trước những băn khoăn của dư luận về việc cân bằng 4 n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 KHOA GIÁO Hôm qua, 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc thi 2 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác đến thăm điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên). Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kì thi tốt nghiệp THPT. Theo Bộ trưởng, những năm qua, ngành Giáo dục nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đã tổ chức thành công các kì thi tốt nghiệp THPT, trong đó công tác chuẩn bị kĩ lưỡng luôn là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với thành công của kì thi. Bộ trưởng cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên kì thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo thi địa phương trong việc phối hợp giữa các nhà trường với chính quyền xã, phường nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi và hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh. Ghi nhận không khí tại điểm thi trong sáng 11/6, Bộ trưởng cho biết thí sinh đến dự thi đông đủ, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đã được quán triệt đầy đủ quy chế và các quy định liên quan đến công tác tổ chức thi. Bộ trưởng lưu ý, mặc dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên các điểm thi cần tiếp tục phát huy tinh thần cẩn trọng, bình tĩnh và trách nhiệm trong mọi khâu tổ chức. Bộ trưởng đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi vừa tạo tâm lí thoải mái cho thí sinh, vừa thực hiện nghiêm các quy định, hạn chế tối đa sai sót. Trong mọi tình huống phát sinh, cần xử lí bình tĩnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, góp phần tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc và thành công. Với số lượng thí sinh dự thi chiếm 1/10 của cả nước, Hà Nội ưu tiên bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kì thi. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các thành viên của đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các phòng thi, phòng y tế, khu vực làm việc của điểm thi cùng các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn. Theo ông Hiền, thành phố đã huy động sự vào cuộc của các sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ. Sở GD&ĐT Hà Nội chú trọng hướng dẫn cán bộ, giáo viên về phương án xử lí các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm vừa giữ nghiêm kỉ cương kì thi, vừa bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh. Ông Hiền đánh giá cao tinh thần của các thí sinh trong ngày đầu dự thi. Các em đến điểm thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng bước vào kì thi quan trọng sau nhiều năm học tập, rèn luyện. MÁY QUÉT CẦM TAY VÀO TRƯỜNG THI Lần đầu tiên tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng được trang bị máy quét cầm tay nhằm hỗ trợ kiểm soát thí sinh, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho kì thi. Trước đó, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ sử dụng máy quét cầm tay và các thiết bị kiểm soát nhằm phòng ngừa nguy cơ gian lận. Đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các điểm thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh Tạ Việt Hùng đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo Chặn gian lận bằng hàng rào công nghệ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 khởi động với sự chuẩn bị kĩ lưỡng của các địa phương và chỉ đạo sát sao từ Bộ GD&ĐT. Năm nay, ngành giáo dục thắt chặt kỉ cương trường thi bằng các biện pháp tâm lí và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo công bằng tuyệt đối. Độ khó của đề thi giữa các môn thi tốt nghiệp THPT thời gian qua cũng như việc chấm chặt, chấm lỏng luôn khiến dư luận băn khoăn. Năm nay, Bộ GD&ĐT quyết tâm xóa khoảng cách lệch điểm giữa các môn và đưa ra giải pháp then chốt hạn chế nỗi lo đối với môn Ngữ văn. Sẽ không còn chấm lệch KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Thí sinh trong buổi thi môn Ngữ văn ẢNH: VĂN MẠNH Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kim Động (Hưng Yên) ẢNH: VĂN MẠNH

5 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 độ khó giữa các môn thi (tránh lặp lại những tranh luận như môn tiếng Anh ở kì thi trước), ông Chương cho biết, việc cân bằng độ khó là một lộ trình khoa học dựa trên phương pháp khảo thí chuyên sâu. Bộ đang từng bước chuẩn hóa quy trình này để hướng tới mục tiêu dài hạn tổ chức thi trên máy tính, giảm thiểu tối đa sự chênh lệch khách quan giữa các môn thi. GIẢM NGUY CƠ CHẤM LỆCH MÔN NGỮ VĂN Ngữ văn hiện là môn thi duy nhất giữ hình thức tự luận trong kì thi tốt nghiệp THPT. Câu chuyện “nơi chấm chặt, nơi chấm lỏng” hay tình trạng lệch điểm giữa các hội đồng thi từ lâu luôn là bài toán đau đầu của ngành giáo dục. Để giải quyết triệt để tình trạng này, Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho biết, Bộ GD&ĐT đã quán triệt sâu sắc đến 34 Giám đốc Sở GD&ĐT trên cả nước, đồng thời áp dụng đồng bộ ba nhóm giải pháp then chốt. Thứ nhất, từ khâu ra đề, đề thi môn Ngữ văn phải xây dựng được tiêu chí phân hóa rõ ràng. Khi đề thi có tính phân hóa khoa học, các thầy cô giáo tại hội đồng chấm sẽ có cơ sở phân loại bài làm thuận lợi và chính xác hơn. Thứ hai là chuẩn hóa hướng dẫn chấm, Bộ GD&ĐT xây dựng hướng dẫn chấm thi thật chi tiết, đầy đủ, đảm bảo tất cả các hội đồng thi tại 34 tỉnh thành đều có một cách hiểu, một thước đo đồng nhất, không để chỗ cho sự cảm tính. Thứ ba, nâng cao ý thức của giám khảo, siết chặt trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của từng giáo viên chấm thi nhằm bảo đảm sự công bằng tối đa cho mọi thí sinh. Bên cạnh đó, quy trình kĩ thuật cũng được tăng cường nghiêm ngặt hơn thông qua việc yêu cầu các hội đồng phải tổ chức chấm mẫu trước để thống nhất nhận thức. Trong suốt quá trình chấm, các đoàn thanh tra sẽ tăng cường chấm thẩm định và chấm ngẫu nhiên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các sai lệch. NGHIÊM HUÊ XÓA BỎ TƯ DUY HỌC “TỦ” Nhận xét tổng thể về cấu trúc, cô Hoàng Lan Phương, giáo viên dạy Ngữ văn tại Trường THPT Lâm nghiệp (Hà Nội) khẳng định, đề thi đảm bảo đúng định hướng phát triển năng lực của chương trình 2018. Điểm nổi bật nhất là sự thay đổi linh hoạt về mặt văn bản và cách đặt câu hỏi so với đề thi năm ngoái nhằm tránh triệt để tình trạng học “vẹt”, học “tủ”. Cụ thể, ở phần đọc hiểu, đề thi đã chuyển từ văn bản văn học sang văn bản nghị luận. Ở phần viết, đoạn văn 200 chữ có sự hoán đổi từ nghị luận văn học sang nghị luận xã hội. Ngược lại, bài văn 600 chữ chuyển từ nghị luận xã hội sang nghị luận văn học. Theo cô Hoàng Lan Phương, sự đảo nghịch này có thể khiến nhiều học sinh thấy bất ngờ và kêu khó ngay khi rời phòng thi. Tuy nhiên, đề thi có tính nhân văn cao, kết nối chặt chẽ với thực tế, khơi gợi năng lực lập luận độc lập của thí sinh. Việc để học sinh đạt điểm 5 hoặc 6 không hề khó, nhưng mức điểm từ 8 trở lên sẽ là thách thức lớn, phụ thuộc nhiều vào độ gợi mở của hướng dẫn chấm chính thức từ Bộ GD&ĐT. TỪ NHẬN BIẾT CƠ BẢN ĐẾN VẬN DỤNG THỜI SỰ Phân tích sâu hơn vào cấu trúc chi tiết, cô Trịnh Thu Tuyết, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội) nhận định, các câu hỏi đọc hiểu được thiết kế vừa sức, bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình mới. Hai câu hỏi số 1 và số 2 ở mức độ nhận biết không làm khó, giúp những thí sinh lực học trung bình hoàn toàn có khả năng đạt điểm tối đa. Khả năng phân hóa của phần đọc hiểu chủ yếu tập trung từ câu hỏi số 3 đến câu số 5, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy sâu sắc và trải nghiệm xã hội. Câu hỏi số 3 yêu cầu giải thích cụm từ “tài sản bị giam cầm” và “nhiên liệu”. Đây là hai khái niệm mang tính biểu tượng, định hình hành trình phát triển của tri thức trước và sau khi máy in Gutenberg ra đời năm 1440. Câu hỏi này yêu cầu học sinh phải hiểu từ nghĩa thực đến nghĩa ẩn dụ để thấy được bản chất của sự nhân bản công nghiệp của tri thức, thể hiện năng lực tư duy khái quát về cả một quá trình lịch sử. Câu hỏi số 4 thiên về kiểm tra kiến thức thể loại khi yêu cầu chỉ ra mối liên hệ giữa luận đề và các luận điểm. Chiếm trọn tâm điểm của sự chú ý là câu hỏi số 5 ở mức độ vận dụng, yêu cầu trình bày suy nghĩ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nên “cộng hưởng trí tuệ”. Đây là một câu hỏi mang tính cập nhật rất cao, thiết thực trong kỉ nguyên số và chạm đúng vấn đề quen thuộc, giàu tính thực tiễn với đời sống học đường cũng như cuộc sống hằng ngày của các em hiện nay. Phần viết chiếm 6,0 điểm, cấu trúc hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn định dạng của Bộ GD&ĐT công bố. Sự phân hóa đậm nét nhất nằm ở phần này, chia đều cơ hội cho cả tư duy hành động thực tiễn lẫn tư duy thẩm mĩ văn học. Câu hỏi nghị luận xã hội (“Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”) mang tầm vóc thời đại, vừa kích thích hứng thú, niềm tự hào dân tộc, vừa gợi mở cho học sinh đưa ra những con đường, giải pháp, hướng đi thông minh, có cơ sở khoa học cho sự phát triển của kĩ thuật công nghệ nước nhà. Trong khi đó, câu nghị luận văn học chính là thử thách cực đại dành cho thí sinh khi yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi trong khoảng 600 chữ. Bài thơ thể hiện rất rõ phong cách nghệ thuật của một nhà thơ giàu suy tưởng, với những xúc cảm và tư duy sâu sắc, gợi mở những vấn đề mang tính triết học lớn lao của cuộc sống. Từ những chặng đời trong vòng đời của “những chiếc lá”, thí sinh phải cảm nhận và liên tưởng được đến tình yêu thiên nhiên, vẻ đẹp của cuộc sống, những góc sáng tối trong cuộc đời và thân phận con người. Đặc biệt, các em phải bám sát những kiến thức thể loại của thơ trữ tình, phát hiện và phân tích được những đặc sắc nghệ thuật mang giá trị biểu đạt và biểu cảm sâu sắc để khẳng định giá trị nhân văn của tác phẩm. NGHIÊM HUÊ Đề thi Ngữ văn gây bất ngờ Ghi nhận từ các chuyên gia và giáo viên phổ thông cho thấy, đề thi môn Ngữ văn năm nay tiếp tục kiên trì định hướng đánh giá năng lực, đồng thời mang đến những thay đổi linh hoạt về cấu trúc, tạo bất ngờ lớn và có độ phân hóa học sinh rất rõ nét. đảm tuyệt đối an toàn cho kì thi, đồng thời tạo tâm lí thoải mái, thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu toàn bộ lực lượng được phân công làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy chế thi và các phương án bảo vệ đề thi, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kì thi. Tương tự, cả 35 điểm thi tại Hà Tĩnh lần đầu tiên được trang bị máy quét an ninh cầm tay phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện các thiết bị điện tử, thiết bị công nghệ cao không được phép mang vào khu vực thi. Đây là loại máy dò kim loại cầm tay chuyên dụng thường được sử dụng trong công tác kiểm soát an ninh tại sân bay, nhà ga, các sự kiện đông người. Thiết bị có khả năng phát hiện nhanh các vật dụng kim loại nhỏ như điện thoại di động, tai nghe siêu nhỏ, pin, đồng hồ thông minh, thiết bị truyền phát tín hiệu hoặc các linh kiện điện tử được ngụy trang tinh vi trên người thí sinh. Trước kì thi, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Các điểm thi được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quá trình kiểm tra, đồng thời bảo đảm việc thực hiện diễn ra văn minh, đúng quy định, không gây áp lực tâm lí cho thí sinh. HOA BAN Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, nhà trường triển khai lực lượng hỗ trợ tại toàn bộ 8 điểm thi có thí sinh dự thi, đồng thời phân công đại diện phụ huynh túc trực cụ thể tại từng điểm. Cụ thể, đối với khối 12 gồm 14 lớp, mỗi lớp đều cử một đại diện phụ huynh có mặt tại phòng chờ của các điểm thi để thực hiện nhiệm vụ điểm danh học sinh ngay từ đầu giờ trước khi vào phòng thi. Biện pháp này nhằm kiểm soát chặt chẽ sĩ số và kịp thời phát hiện các trường hợp thí sinh đến muộn, đặc biệt là vào buổi thi chiều khi học sinh rất dễ ngủ quên. Nhằm chủ động ứng phó với tình huống này, tại mỗi điểm thi, nhà trường đều bố trí sẵn một xe ôm công nghệ ứng trực ngay tại cổng trường. Khi phụ huynh điểm danh nhận thấy đã cận giờ thi nhưng học sinh vẫn chưa có mặt, lực lượng xe ôm công nghệ này sẽ ngay lập tức di chuyển đến tận nhà để đón thí sinh, đảm bảo không có học sinh nào bị bỏ lỡ do ngủ quên hay gặp sự cố dọc đường. HOA BAN Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá có sự kết nối chặt chẽ với thực tế ẢNH: DUY PHẠM Thuê xe công nghệ túc trực tại điểm thi Phụ huynh Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội tại phòng chờ được sắp xếp tại Trường Tiểu học Tân Mai, gần điểm thi Trường THCS Tân Mai ẢNH: N.H Để tránh tình trạng thí sinh mất quyền lợi dự thi do đến muộn, Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội đã thuê xe ôm công nghệ túc trực tại điểm thi để kịp thời đón thí sinh khi cần thiết.

Thầy Mai Anh Hùng, giáo viên dạy Toán Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận định đề thi môn Toán năm nay được đánh giá “hay, bám sát cấu trúc, có tính phân loại cao và không đánh đố học sinh”. Độ khó của đề thi năm nay không có sự chênh lệch lớn so với năm trước; do học sinh và giáo viên cả nước đã có sự chuẩn bị, làm quen với định hướng ra đề từ năm ngoái, nên những dạng bài “mới tinh” hầu như không xuất hiện. Theo thầy Hùng, đề có tính phân loại cao, yêu cầu tư duy sâu. Mặc dù các câu hỏi phân hóa không hoàn toàn mới lạ, nhưng để giải quyết được, học sinh bắt buộc phải trải qua một quá trình luyện tập nghiêm túc. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất kiến thức và có tư duy logic. Bài toán thực tế năm nay khác với một số năm trước, các câu hỏi mang tính chất thực tế và mô hình hóa toán học năm nay được thiết kế rất nhẹ nhàng, diễn đạt dễ hiểu. Học sinh không phải mất quá nhiều thời gian để xử lí câu chữ hay giải mã ngữ cảnh rườm rà, giúp các em dễ dàng “mô hình hóa” bài toán để tìm ra lời giải. Thầy Hùng nhận định, phổ điểm năm nay sẽ có xu hướng tịnh tiến sang bên phải đồ thị so với năm ngoái. Nghĩa là mặt bằng điểm số sẽ cao hơn hẳn. Số lượng điểm trung bình, điểm khá (6, 7) và đặc biệt là các điểm số cao (8, 9, 10) dự kiến sẽ tăng lên rõ rệt so với kì thi năm trước. TS. Bùi Ngọc Mai, giảng viên Khoa Kinh Doanh, Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) khẳng định, đề Toán tiếp tục thể hiện rõ định hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực. Bên cạnh các câu hỏi nền tảng để đảm bảo mục tiêu xét tốt nghiệp, đề xuất hiện nhiều bài toán gắn với bối cảnh thực tiễn như cảnh báo sức khỏe, lưu trữ năng lượng từ hệ thống pin mặt trời hay tối ưu doanh thu nông sản. Những câu hỏi này yêu cầu học sinh không chỉ thực hiện phép tính mà còn phải đọc hiểu tình huống, xác định các yếu tố quan trọng và lựa chọn công cụ toán học phù hợp. Điểm đáng chú ý là sự phân hóa được tạo ra bởi chất lượng tư duy hơn là độ phức tạp của phép tính. Chẳng hạn, bài toán về hệ thống pin mặt trời không yêu cầu kĩ thuật tích phân quá khó, nhưng học sinh phải hiểu được ý nghĩa của mô hình toán học trong một tình huống thực tế. Đây cũng là xu hướng thường thấy trong các đề A-Level của Anh, nơi khả năng lựa chọn và vận dụng công cụ toán học phù hợp được coi trọng không kém việc tìm ra đáp án cuối cùng. Thầy Lê Hàn, giáo viên dạy Toán Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM cũng nhận định, đề Toán không còn các dạng bài lắt léo. Nhiều học sinh do thầy Hàn dạy đều làm được bài. Thầy Hàn dự kiến phổ điểm sẽ ở mức 6-7 điểm (năm trước là 4-5 điểm). HOA BAN Theo đánh giá của giáo viên dạy Toán, đề thi năm nay không còn các câu hỏi đánh đố thí sinh. Phổ điểm môn Toán sẽ đẹp hơn năm 2025 6 n Thứ Sáu n Ngày 12/6/2026 KHOA GIÁO “Steve Jobs là ai?” đang là câu hỏi được tìm kiếm và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội sau khi hơn 1,2 triệu thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong phần nghị luận xã hội, đề thi dẫn dắt từ những nhân vật như Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk - những người tạo ra sản phẩm, ý tưởng và công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân loại. Từ đó, thí sinh được yêu cầu trình bày suy nghĩ về việc làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”. Nhiều giáo viên đánh giá đây là cách tiếp cận mang hơi thở thời đại, khuyến khích học sinh suy nghĩ về đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và vai trò của thế hệ trẻ trong bối cảnh phát triển khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, câu hỏi cũng tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, một số người đặt vấn đề về việc đề thi lựa chọn các tỷ phú công nghệ làm hình tượng dẫn dắt. Steve Jobs qua đời năm 2011. Hơn một thập kỷ sau khi mất, tên tuổi của ông vẫn xuất hiện trong sách báo, các khóa học kinh doanh, những cuốn sách truyền cảm hứng bán chạy và nay tiếp tục được nhắc đến trong một kỳ thi quốc gia. Câu trả lời nằm ở việc di sản Steve Jobs để lại ảnh hưởng hàng triệu người trên thế giới. Từ ý nghĩa đó, nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng không nằm ở việc đề thi nhắc đến một nhân vật cụ thể, mà ở thông điệp giáo dục được gửi gắm phía sau hình tượng ấy. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi - giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TPHCM cho rằng, việc lựa chọn các ngữ liệu gắn với lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) hay những nhân vật tiêu biểu của thời đại số là xu hướng phù hợp với bối cảnh hiện nay. Theo ông, điều này giúp học sinh tiếp cận gần hơn với các vấn đề của đời sống tri thức đương đại thay vì chỉ giới hạn trong những ngữ liệu quen thuộc. KHÁT VỌNG SỐNG, CỐNG HIẾN... Ông Khôi nhận định, dù AI, công nghệ hay các tỷ phú công nghệ có thể tạo cảm giác mới mẻ, cốt lõi của câu hỏi vẫn nằm trong những chủ đề quen thuộc của môn Ngữ văn như khát vọng sống, ước mơ và hành trình theo đuổi giá trị của con người. Trước những tranh luận liên quan đến con đường học vấn của các nhân vật được nhắc đến trong đề, thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi cho rằng cách tiếp cận này chưa thật sự toàn diện. Theo ông, đề thi là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các ngữ liệu và văn bản được lựa chọn nhằm bổ trợ cho nhau về mặt tư tưởng. “Việc đánh giá đề thi cần được đặt trong tổng thể nội dung, thay vì tách riêng từng chi tiết để diễn giải. Nếu chỉ tập trung vào một yếu tố đơn lẻ, người đọc rất dễ đi đến những suy diễn chưa phản ánh đúng thông điệp giáo dục mà đề thi hướng tới. Thông điệp quan trọng nhất của đề thi nằm ở việc khẳng định giá trị cống hiến của mỗi cá nhân không được quyết định bởi việc họ có đi theo một con đường học tập truyền thống hay không. Điều cốt lõi là vị trí, vai trò, thời điểm và những giá trị mà họ theo đuổi trong cuộc sống”, ông Khôi nói. Đồng quan điểm, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc Gia TPHCM), việc đề thi liên hệ đến những nhân vật thành công trong lĩnh vực công nghệ không nhằm cổ vũ hay phủ nhận bất kỳ mô hình học tập nào. Câu hỏi hướng học sinh suy nghĩ về con đường phát triển bản thân, trách nhiệm xã hội và những giá trị mà mỗi người lựa chọn theo đuổi. Chuyên gia cho rằng học sinh không nên quá tập trung vào các chi tiết riêng lẻ của ngữ liệu, chẳng hạn việc một nhân vật có hoàn thành chương trình đại học hay không. Điều quan trọng hơn là nhận diện được tinh thần chung mà văn bản muốn truyền tải. Việc đọc hiểu đúng thông điệp sẽ giúp thí sinh tránh những cách lý giải phiến diện, đồng thời đáp ứng yêu cầu đánh giá năng lực theo định hướng chương trình giáo dục mới. ANH NHÀN - TRỌNG HUY - TRẦN HUYỀN Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 trong ngày 11/6 nhắc đến Steve Jobs, Mark Zuckerberg và Elon Musk đã tạo nên nhiều tranh luận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trọng tâm của đề không nằm ở các nhân vật cụ thể mà ở thông điệp về khát vọng sáng tạo, cống hiến và phát triển bản thân của người trẻ. Thông điệp về khát vọng sáng tạo, cống hiến Thí sinh TPHCM rạng rỡ sau khi làm xong bài thi môn Ngữ văn Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM có quy mô dân số khoảng 14 triệu người. Năm nay, thành phố ghi nhận hơn 138.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao nhất cả nước. Trong buổi thi Ngữ Văn, có một số tình huống phát sinh. Tại điểm thi THCS Lý Thường Kiệt (phường Bình Trị Đông), 3 đề thi bị lỗi in. Hội đồng coi thi đã mở đề dự phòng để thay thế. Do thời gian vận chuyển đề đến phòng thi kéo dài từ 3 đến 5 phút, các thí sinh bị ảnh hưởng được bù giờ làm bài theo quy định. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, trong ngày thi đầu tiên vẫn còn thí sinh vi phạm quy chế thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ thi: 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trong đó, tại điểm thi Trường THPT Tân Quới (xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long), sau khi tính giờ làm bài 4 phút, một thí sinh sử dụng điện thoại chụp đề rồi gửi ChatGPT giải và nhận đáp án. Sự việc được các giám thị phát hiện và lập biên bản đình chỉ thi đối với thí sinh này, đồng thời báo cáo để xử lí theo quy định. Thí sinh dự thi xong môn Toán ẢNH: DUY PHẠM STEVE JOBS, MARK ZUCKERBERG, ELON MUSK VÀO ĐỀ THI NGỮ VĂN:

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