Báo Tiền Phong số 149

THỨ SÁU 29/5/2026 Số 149 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 15 Cắt thủ tục, giảm chi 23.000 tỷ đồng/năm BẢO VỆ TRẺ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG: Cấm đoán hay đồng hành? TRANG 3 HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO HƯỚNG TINH GỌN TRANG 16 Thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 (Ảnh minh họa) ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Nóng hơn trong phòng thi XEM TIẾP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội nhiều năm nay trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ở đó, điểm số không chỉ quyết định việc học tiếp ở đâu, mà vô tình trở thành thước đo giá trị của một đứa trẻ tuổi 15: thành công hay thất bại. TRANG 2 CÁCH NÀO GIẢM ÁP LỰC? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan ẢNH: TTXVN VIỆT NAM-THÁI LAN: TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC Kỳ vọng bước chuyển của người trẻ 10 SIÊU SAO ĐÁNG XEM NHẤT WORLD CUP 2026 KÌ THI VÀO 10 Ở HÀ NỘI: TRANG 6-7

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 Tại hội đàm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), đồng thời thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển. Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về địa chính trị - kinh tế toàn cầu, Thái Lan và Việt Nam vẫn duy trì ổn định và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ song phương thời gian qua; tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tăng trưởng tích cực; hợp tác địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân được mở rộng, với nhiều hình thức phong phú, thực chất. Trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam-Thái Lan, Thái Lan-Việt Nam tại Thái Lan; sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao. LÀM SÂU SẮC HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định Dẫn độ và Hiệp định Tương trợ Tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau, với những đột phá mới và phát triển mới về chất; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên mức 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc Tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao Diễn ra thường niên tại Singapore, Đối thoại Shangri-La từ lâu được xem là một trong những diễn đàn phát đi tín hiệu chiến lược quan trọng nhất của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Khi một nhà lãnh đạo bước lên bục phát biểu khai mạc, giới quan sát sẽ theo dõi kỹ càng để tìm kiếm những thông điệp về hướng đi chiến lược của quốc gia đó: Họ ưu tiên những quan hệ đối tác nào, xử lý rủi ro và nhìn nhận trật tự khu vực ra sao. Được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Đối thoại Shangri-La năm nay quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội, quan chức tình báo, nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh từ hơn 40 quốc gia. Giá trị của diễn đàn không chỉ nằm ở các bài phát biểu công khai, mà còn ở các cuộc gặp song phương bên lề giữa các đoàn đại biểu, nơi nhiều sáng kiến hợp tác và trao đổi chiến lược được thúc đẩy. Diễn đàn năm nay diễn ra từ ngày 29-31/5, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế có nhiều biến động. Cuộc xung đột tại Trung Đông, các cam kết của Mỹ với châu Á và căng thẳng xung quanh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) được dự báo sẽ là những chủ đề chi phối chương trình nghị sự. Theo bài viết của Asia Times, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La năm nay là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các cuộc thảo luận an ninh khu vực, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Asia Times cũng nhấn mạnh nhịp độ ngoại giao dày đặc của nhà lãnh đạo Việt Nam thời gian qua, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao liên tiếp tới Lào, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, cũng như cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. VAI TRÒ CHỦ ĐỘNG, MẠNG LƯỚI MỞ RỘNG Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, GS Carlyle Thayer, chuyên gia người Úc có thâm niên nghiên cứu về Việt Nam, nhận định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La phản ánh vai trò chủ động của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và sự vươn lên trong kỷ nguyên mới. GS Thayer nhấn mạnh, Việt Nam đã mở rộng mạng lưới Đối tác Chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia và đối tác quan trọng, trong đó có 4 nước ASEAN gồm Malaysia, Indonesia, Singapore và Thái Lan, cùng New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Thayer lưu ý rằng, từ năm 2024 đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm 23 quốc gia, bao gồm chuyến thăm tới Trung Quốc và Mỹ. Năm 2025, Việt Nam trở thành đối tác của BRICS và là thành viên sáng lập Hội đồng QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Dấu mốc đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu tại Đối thoại Shangri-La được đánh giá là một dấu mốc đặc biệt. VIỆT NAM-THÁI LAN: Hội đàm sáng 28/5 ở Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan ẢNH: TTXVN Sáng 28/5 tại Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram. Chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan.

Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn GIÁM SÁT, CHẤT VẤN NGÀY CÀNG THỰC CHẤT HƠN Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, những biến động của kinh tế thế giới, thiên tai, biến đổi khí hậu và yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, HĐND các địa phương đã phát huy vai trò chính trị, giữ vững nguyên tắc đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Hoạt động giám sát, chất vấn ngày càng thực chất hơn, có trọng tâm, trọng điểm… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà HĐND các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Tú cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của HĐND vẫn còn một số hạn chế, bất cập, chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND có nơi, có lúc, có việc chưa thật sự sâu sát, chưa thật sự toàn diện. Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao và chưa đồng đều giữa các cấp, các địa phương. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt và chưa đi đến cùng… CHẤN CHỈNH NHỮNG BIỂU HIỆN QUAN LIÊU, XA RỜI THỰC TIỄN Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đây là giai đoạn quyết liệt thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp cao hơn rất nhiều, cả về năng lực quyết định chính sách, năng lực giám sát, năng lực phản ứng chính sách và khả năng đồng hành cùng UBND các cấp trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Do vậy, hoạt động HĐND các cấp cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với chính quyền địa phương. Trên tinh thần đó, ông Tú đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND theo hướng khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn; vừa bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, vừa phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban và của từng đại biểu HĐND. Đặc biệt, phải coi trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị và ban hành các nghị quyết của HĐND; bảo đảm mọi nghị quyết quan trọng của địa phương đều bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Các cấp ủy cần phải tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, qua loa, nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc quan liêu, xa rời thực tiễn. Nhiệm vụ quan trọng khác được Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh là cần nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND trong kiểm soát quyền lực ở địa phương. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong thực thi công vụ. “Đây phải là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. HĐND phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của UBND và các cơ quan trong bộ máy chính quyền; kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức”, ông Tú nêu rõ. Ông Tú cũng đề nghị các cấp ủy, các địa phương phải quan tâm xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. LUÂN DŨNG-NHƯ Ý “Đây là giai đoạn quyết liệt thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu sáng 28/5 tại Hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. 3 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 THỜI SỰ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHƯ Ý “Đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân, hiểu dân; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phải phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói của nhân dân tới cấp ủy và chính quyền”. Thường trực Ban Bí thư TRẦN CẨM TÚ hiệu quả hợp tác đẩy khu vực kinh tế tư nhân mỗi nước phát triển, Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác; đánh giá cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối” quan trọng, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững; tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn…, Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh; Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển sản phẩm du lịch, kết nối điểm đến giữa hai nước, đặc biệt trong các mảng có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch ẩm thực. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam; tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau; bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới. Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và giáo dục. BÌNH GIANG Hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng. Theo GS Thayer, Việt Nam coi trọng công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện lập trường ủng hộ mạnh mẽ Liên Hợp Quốc, chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. “Ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La nằm ở chỗ Việt Nam hiện được nhìn nhận như một cường quốc tầm trung mới nổi và là thành viên có những đóng góp mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế”, GS Thayer nhận xét. Theo ông Thayer, Việt Nam đồng thời được đánh giá cao vì theo đuổi lập trường không liên kết trong cạnh tranh giữa các nước lớn và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. GS Thayer dẫn ví dụ về vai trò của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, Philippines, vào đầu tháng 5 này, nơi Thủ tướng Lê Minh Hưng có đóng góp quan trọng để thúc đẩy Tuyên bố chung về ứng phó với khủng hoảng Trung Đông. Văn kiện này cũng đề cập các vấn đề như vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh kinh tế và năng lượng, hợp tác hàng hải, bảo vệ công dân ASEAN tại Trung Đông và giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao. Theo ông Thayer, lập trường đối ngoại độc lập của Việt Nam đang được nhiều nước ASEAN cũng như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand… đánh giá tích cực. THU LOAN Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5. Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.

4 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 XÃ HỘI Cắt thủ tục, giảm chi 23.000 tỷ đồng/năm Ngày 28/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố đã làm đúng hướng trong triển khai mô hình địa phương 2 cấp gắn với những kết quả tích cực, dù ban đầu có một số việc tiên lượng không thể làm được. Điểm nổi bật là đã cắt giảm được rất nhiều thủ tục hành chính, cắt bỏ nhiều giấy phép con. TPHCM cũng được giao nhiều cơ chế như Nghị quyết 98, 260 của Quốc hội và gần đây là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cùng Luật Đô thị đặc biệt tới đây. Dù vậy, ông Quang cũng nhìn nhận thực tế bộ máy, con người, biên chế bị thu hẹp, cắt giảm nhưng nhiệm vụ lại nhiều lên, phân bố chưa hợp lý, chế độ chưa đồng đều. Đây là những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình sắp xếp bộ máy. CÁC PHƯỜNG CÓ THỂ HOÁN ĐỔI NHÂN SỰ CHO NHAU Với tinh thần “gỡ khó mà làm”, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhấn mạnh cần có tư duy, cách tiếp cận mới hơn, quyết liệt hơn và hợp tác tốt hơn trên nguyên tắc phải “chuyển từ lượng sang chất”. “Chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị cùng phát triển, tức là xem người dân mong muốn gì thì mình hỗ trợ. Đó mới là câu chuyện của bây giờ và tương lai, từ tư duy xin - cho sang tư duy tự chủ, tự chịu trách nhiệm có kiểm soát quyền lực”, ông Quang nêu rõ. Về tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM và sở, ngành sau 1 năm vận hành bộ máy mới. Cấp xã, phường cũng cần rà soát trong đội ngũ nhằm điều chỉnh cho hợp lý hơn, trong đó giữa các phường cũng có thể hoán đổi nhân sự cho nhau để cân đối nguồn lực, vị trí công việc tại địa phương. Đề cập Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM vừa được ban hành, ông Quang cho biết, nghị quyết cho phép thành phố tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế. “Như vậy, TPHCM có thêm quota, có thêm biên chế. Đồng thời, thành phố cũng đã sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, trong đó có khoảng 995 người có thể trở thành công chức, viên chức (khoảng 2/3 là viên chức) và 408 người có khả năng về khoa học công nghệ, công nghệ thông tin”, ông Quang chia sẻ. Về việc này, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, hệ thống phải cẩn trọng trong việc tuyển dụng lại theo hướng chọn lọc, giữ được những người được việc, người giỏi. Nếu không làm tốt thì sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của tổ chức, của địa phương mình. Ông Quang cho biết, thành phố khuyến khích chủ trương thi tuyển, sát hạch cũng như để dành chỗ cho những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc những chuyên gia, người có kinh nghiệm tham gia trong hệ thống. “Trước khi có quota, có biên chế, các đồng chí cũng nên nhắm được luôn ai thì tốt. Cơ chế này cũng không cào bằng và phát đều cho các địa bàn”, ông nói. Ngoài ra, thành phố còn lưu ý đến chế độ cho cán bộ trên cơ sở cơ chế hiện hành cũng như sẽ tính thêm trong Luật Đô thị đặc biệt nhằm đảm bảo hài hòa nhất, giải quyết tối ưu sự chông chênh giữa cấp thành phố và cấp xã. NGÔ TÙNG KHÔNG ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG “CHỜ CƠ CHẾ” Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ghi nhận là một nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn lịch sử của Quốc hội và HĐND các cấp trong tiến trình cải cách, tái cấu trúc tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương và phát triển đất nước. Chính phủ xác định rất rõ, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cũng chính là nâng cao chất lượng quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và hiệu lực điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu các nghị quyết của Đảng. Từ góc độ Chính phủ, bà Trà đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. “Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương; tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và khả năng phản ứng chính sách của địa phương”, bà nêu rõ. Trong tiến trình đó, HĐND các cấp phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển tại địa phương; tập trung ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn phát triển; mở ra dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực của địa phương… Bà Trà cũng lưu ý về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực hiệu quả. Tinh thần cốt lõi của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn là tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia theo hướng gần dân hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn và kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn. Theo Phó Thủ tướng, phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. HĐND phải thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực hiệu quả ở địa phương; nhất là giám sát việc thực hiện pháp luật, sử dụng nguồn lực công, thực thi công vụ và trách nhiệm người đứng đầu... GIẢM THIỂU CHI PHÍ TUÂN THỦ Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, cải cách thể chế và thủ tục hành chính là khâu đột phá của đột phá. Nếu không cải cách mạnh thể chế và thủ tục hành chính thì không thể giải phóng nguồn lực, không thể nâng cao năng lực cạnh tranh và càng không thể đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. “Quốc hội đang đồng hành Chính phủ tập trung rất mạnh vào cải cách thể chế với tinh thần: thể chế phải mở đường cho phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung”, bà Trà chia sẻ. Theo bà Trà, kết quả nhiệm vụ cắt giảm thủ tục hành chính cho thấy, khi chúng ta quyết tâm, thống nhất, đồng lòng thì dù việc có khó mấy cũng làm được và thành công. Bà Trà mong muốn HĐND các cấp đồng hành chính quyền địa phương rà soát thể chế thuộc thẩm quyền cấp mình, tháo gỡ rào cản và giám sát thực chất việc cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, điểm cần giám sát mạnh hiện nay không chỉ là giải quyết hồ sơ nhanh hay chậm, mà là bộ máy có thực sự chuyển sang tư duy kiến tạo, phát triển và phục vụ hay chưa; có thực sự giảm phiền hà và chi phí cho người dân, doanh nghiệp hay không. “Đó mới là thước đo thực chất của cải cách hành chính trong giai đoạn mới”, bà Trà nói. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nói rằng, hoạt động giám sát của HĐND phải chuyển mạnh từ “giám sát sự vụ” sang “giám sát chiến lược phát triển”; phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công... LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hơn một tháng qua, Chính phủ đã bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm 55% chi phí tuân thủ - tương ứng khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: NHƯ Ý “Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp; bởi thực tiễn cuộc sống chính là nơi phản ánh rõ nhất tính đúng đắn và hiệu quả của chính sách”. Phó Thủ tướng PHẠM THỊ THANH TRÀ Tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM Về tổ chức bộ máy TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết sẽ tiếp tục rà soát một số vị trí lãnh đạo TPHCM và sở, ngành sau 1 năm vận hành bộ máy mới. Cấp xã, phường cũng cần rà soát trong đội ngũ nhằm điều chỉnh cho hợp lý hơn... Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGÔ TÙNG Áp lực cấp xã Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, cho hay, hiện một số công chức của phường có xu hướng chuyển công tác sang các sở, ngành thành phố bởi cho rằng đến đây sẽ ổn định hơn, không bị cắt giảm biên chế. Ông Phát cũng cho biết, hiện tổng số biên chế tại phường là 90 nhân sự, trong đó 57 người thuộc khối chính quyền, 33 người thuộc khối Đảng, đoàn thể. Theo lộ trình đến năm 2030, nhân sự khối Đảng, đoàn thể chỉ còn 27 biên chế, khối chính quyền còn 44 công chức. Ông Phát cho rằng, việc cắt giảm hoàn toàn người hoạt động không chuyên trách đã tạo áp lực lên những công chức đang làm việc.

NGÀY NGỐN 14-17 TIẾNG VÀO MẠNG XÃ HỘI Bước vào kỳ nghỉ hè, cũng là lúc nhiều bậc cha mẹ bước vào một "cuộc chiến" mới đầy căng thẳng: cai thiết bị điện tử cho con. Chị Hồng Hà (Khương Đình, Hà Nội) bất lực kể, con trai chị năm nay lên lớp 9, mới nghỉ hè được ba hôm nay thì cả ba ngày đều ôm chặt lấy chiếc iPad và máy tính không rời. Có lần đi làm về muộn, trời Hà Nội nóng hầm hập nhưng đứa con trai vẫn ngồi trong góc phòng tối om cày game. Quá tức giận, chị Hà lao đến giật lấy chiếc máy thì cậu con trai lập tức bật dậy, mặt đỏ tía tai, lớn tiếng trách mẹ "xâm phạm quyền riêng tư" rồi đóng sầm cửa khóa chặt mình trong phòng. Chị Hà bất giác rơi nước mắt vì bất lực. Cùng chung nỗi niềm ấy, chị Đinh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở, cậu con trai 13 tuổi cứ mở mắt ra là đã ôm lấy máy tính, ham chơi đến mức quên cả ăn sáng. Hết cày game, cậu bé lại lao vào các hội nhóm trò chuyện không ngừng trên mạng xã hội với những ngôn từ lóng của giới trẻ mà chị nhìn vào cũng phải giật mình. Thực trạng thanh thiếu niên lạm dụng và nghiện mạng xã hội đang diễn ra vô cùng nhức nhối. Bà Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc vận hành doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo cho biết, qua tiếp xúc thực tế, có những bạn nhỏ thừa nhận nếu không đi học sẽ dùng điện thoại vào mạng xem nội dung giải trí trong khoảng thời gian dài, có những trường hợp dùng từ 14 đến 17 tiếng mỗi ngày. “Điều đáng lo ngại là dù các em nhận thức được thời lượng như vậy là nhiều, là lạm dụng công nghệ quá mức, nhưng vẫn không thể dừng lại, không thể dứt ra được, vì mất khả năng kiểm soát bản thân”, bà Quỳnh nói. Thực tế, nhiều trẻ thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia không gian mạng vì các em không muốn đưa phụ huynh vào "vòng tròn xã hội" của riêng mình. Nguyên nhân gốc rễ, theo bà Quỳnh, xuất phát từ việc thiếu sự tin tưởng và gắn kết giữa hai bên. Ở độ tuổi đang phát triển các mối quan hệ ngoài gia đình, trẻ rất sợ bị cấm đoán, kiểm soát và luôn khao khát có một khoảng không gian riêng tư. KHÔNG CẤM ĐOÁN CỰC ĐOAN Trước thực trạng đầy lo ngại này, câu hỏi làm thế nào để bảo vệ con cái trên môi trường mạng xã hội luôn là nỗi trăn trở thường trực của mỗi bậc phụ huynh. Chia sẻ về vấn đề này, bà Ngô Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT), đồng thời cũng là một người mẹ có hai con đang bước vào độ tuổi thiếu niên, đưa ra những góc nhìn thực tế và sâu sắc. Những giải pháp cấm đoán cực đoan như tịch thu điện thoại hoặc ngắt internet không bao giờ là biện pháp hiệu quả mà chúng ta nên sử dụng trong thời đại ngày nay. Thay vì áp đặt, cha mẹ cần xây dựng niềm tin, cởi mở lắng nghe để hiểu rõ nguyên nhân vì sao trẻ giấu giếm thiết lập tài khoản riêng. Điều quan trọng cấp bách hiện nay, theo bà Trang, trang bị cho trẻ đầy đủ kỹ năng và kiến thức nền tảng để an toàn hơn trên mạng. Trẻ cần được học cách nhận diện các hành vi lừa đảo, biết cách bảo mật thông tin cá nhân bằng các biện pháp xác minh nghiêm ngặt, và biết cách ứng xử văn minh trước các bình luận tiêu cực hay các hành vi bắt nạt trực tuyến. Để trẻ rời màn hình thiết bị điện tử, cha mẹ cần thiết lập, khuyến khích chuyển đổi các hoạt động online sang offline như thay vì nhắn tin, gọi điện thì gặp gỡ, đi thăm bạn bè, người thân; thay vì đọc sách điện tử thì đọc sách giấy, viết danh sách việc cần làm ra giấy thay vì dùng máy tính… Đặc biệt, cha mẹ cần nêu gương, không sử dụng thiết bị điện không cần thiết để các con noi theo. Đồng quan điểm với xu hướng giáo dục hiện đại, chuyên gia Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng niềm tin vững chắc giữa cha mẹ và con cái. Sự thấu hiểu và lòng tin là “chìa khóa vàng” giúp hóa giải những xung đột thế hệ trong kỷ nguyên số. Thay vì dựng lên những bức tường ngăn cấm khô khan, các bậc phụ huynh cần thiết lập một không gian đối thoại cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và tuyệt đối không phán xét. Khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và đồng hành từ phía gia đình, các em sẽ chủ động chia sẻ những khó khăn, những tình huống khó xử hay những mối nguy hiểm mà mình gặp phải trên mạng xã hội. Việc thiết lập thời gian sử dụng mạng xã hội và internet một cách hợp lý là cần thiết, nhưng nó phải được xây dựng dựa trên sự tự nguyện và thảo luận thống nhất giữa hai bên, chứ không phải là một mệnh lệnh áp đặt một chiều từ phía cha mẹ. Bà Malina Enlund, Quản lý Chính sách và An toàn, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Meta, khẳng định, việc cấm đoán thường phản tác dụng. Minh chứng từ thực tế tại Úc cho thấy, khi bị cấm, trẻ em có xu hướng "vượt rào" bằng cách dùng VPN hoặc khai gian tuổi để dùng tài khoản người lớn. Điều này vô tình đẩy các em vào các nền tảng lậu không được quản lý và tước đi các lớp bảo vệ vốn có dành cho lứa tuổi thiếu niên. Bà Malina Enlund cũng là một người mẹ và bà lựa chọn cách đồng hành thay vì né tránh, thiết lập cho đứa con trai 12 tuổi của mình mỗi ngày chỉ dùng 1 tiếng đồng hồ vào mạng với các nội dung có ích. LƯU TRINH Mạng xã hội đã trở thành môi trường sống thứ hai của nhiều thanh thiếu niên. Tình trạng trẻ lạm dụng, nghiện mạng xã hội đang đặt ra bài toán nan giải về việc giảm sự phụ thuộc, đồng thời đảm bảo an toàn cho các em trên không gian mạng. Bà Malina Enlund cho biết, ngày 28/5, tập đoàn công nghệ Meta ra mắt phiên bản cải tiến mang tính đột phá của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên trên các nền tảng phổ biến bao gồm Instagram, Facebook và Messenger tại thị trường Việt Nam. Điểm cốt lõi của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên phiên bản mới này là bộ tiêu chuẩn nội dung nghiêm ngặt được xây dựng dựa trên các tiêu chí phân loại phim 13+ và những phản hồi đóng góp quý báu từ các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Cấm đoán hay đồng hành? Một bộ phận thiếu niên lạm dụng mạng xã hội (Ảnh minh họa) 5 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 XÃ HỘI Với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì một thành phố không ma túy”, chương trình có hơn 1.000 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham dự. Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ thành phố trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, kêu gọi đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, sống lành mạnh, tích cực tuyên truyền và chung tay xây dựng môi trường không ma túy. Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn Hải Phòng đã tổ chức trưng bày mẫu vật các loại ma túy phổ biến hiện nay kết hợp triển lãm tranh với chủ đề “Thanh niên nói không với ma túy”; tặng 10 suất quà cho sinh viên vượt khó học giỏi. Đồng thời, ra mắt Podcast “chuyện từ bóng tối” - nơi những câu chuyện thật về ma túy được kể lại bằng sự chân thực và cả những góc khuất ít người dám đối diện, cùng hành trình của những người từng lầm lỡ trên con đường tìm lại chính mình. Ngay sau lễ ra quân là các hoạt động hưởng ứng tiêu biểu như phát động ra quân tuyên truyền lưu động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy; đồng diễn “Say no to drugs”; khánh thành công trình thanh niên cấp thành phố “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn, văn minh, nói không với ma túy” tại đoạn đường sắt tiếp giáp tường bao Công ty Cơ khí An với tổng diện tích 300m2, trị giá gần 80 triệu đồng. NGUYỄN HOÀN Xây dựng môi trường không ma túy Ngày 28/5, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; kêu gọi đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, sống lành mạnh, tích cực tuyên truyền và chung tay xây dựng môi trường không ma túy. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình các công cụ sử dụng ma tuý và các chất ma túy phổ biến hiện nay “Thực tế cho thấy thế hệ trẻ ngày nay sử dụng công nghệ giỏi hơn người lớn rất nhiều. Nếu cha mẹ chỉ đơn thuần áp đặt lệnh cấm, trẻ sẽ tìm cách đi vòng qua những rào cản đó bằng việc khai gian tuổi thông qua các tài khoản ảo, hoặc lén lút sử dụng mà không có sự kiểm soát, từ đó dẫn đến những hậu quả khó lường”. Bà NGÔ MINH TRANG, Giám đốc Vietnet-ICT BẢO VỆ TRẺ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG:

ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO 125.000 THÍ SINH Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải bám sát thực tế địa bàn, xây dựng phương án chi tiết cho từng khâu và chủ động xử lí các tình huống phát sinh. Tinh thần xuyên suốt được quán triệt là bảo đảm tổ chức kì thi nghiêm túc nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh và phụ huynh. Trước đó, công tác kiểm tra chuẩn bị đã được hoàn tất. Ông Cấn Văn Đa, Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, các đoàn kiểm tra đã trực tiếp rà soát toàn bộ 224 điểm thi tại 126 xã, phường. Các điểm thi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Địa phương có phương án khắc phục nhược điểm của những điểm thi nằm gần khu dân cư, sát đường giao thông lớn hoặc đang có hạng mục sửa chữa. Tại phường Nghĩa Đô, số lượng học sinh lớp 9 đăng kí dự thi lên đến 1.687 em, đến từ các trường THCS: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Thành, FPT Cầu Giấy, Everest, Pascal, Nghĩa Tân và Lê Quý Đôn. Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Hoàng Trung Kiên cho biết, Ban Chỉ đạo phường đã hoàn thành phân công nhiệm vụ, phối hợp điều động giáo viên coi, chấm thi theo đề nghị của Sở GD&ĐT. Phường cũng lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, điểm chờ, điểm chấm thi để tạo tâm lí yên tâm nhất cho thí sinh. Tại xã Hoài Đức, công tác chuẩn bị được triển khai bài bản theo nguyên tắc 3 rõ là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Toàn xã có 880 học sinh đăng kí dự thi. Trước tình hình thời tiết nắng nóng, UBND xã Ngọc Hồi cùng các lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án hỗ trợ. Một khu vực nghỉ chờ miễn phí rộng rãi được bố trí tại Trường THCS Đại Áng (cách điểm thi khoảng 100m), trang bị đầy đủ bàn ghế, quạt, điều hòa và có khu vực trông giữ xe ô tô, xe máy. Đến nay, 3 trường THCS trên địa bàn (Đại Áng, Ngọc Hồi, Liên Ninh) đã hoàn thành phổ biến quy chế thi cho học sinh và tập huấn cho giáo viên. Lực lượng Công an xã Ngọc Hồi đã có phương án phân luồng giao thông tại các nút giao; Trạm Y tế xã bố trí cán bộ thường trực phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; Đoàn Thanh niên xã ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Ngành điện lực cũng được yêu cầu cung cấp điện ổn định, có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố. SIẾT CHẶT KỈ LUẬT PHÒNG THI Do quy mô kì thi rất lớn, khâu coi thi được xác định là mắt xích đặc biệt quan trọng để bảo đảm kết quả thực chất, nâng cao chất lượng đầu vào cấp THPT. Vì vậy, công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi được Sở GD&ĐT Hà Nội đặt lên hàng đầu. Tại hội nghị tập huấn, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) đã lưu ý cán bộ coi thi phải thực hiện 6 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 KHOA GIÁO Hôm nay (29/5), gần 125.000 học sinh tại Hà Nội làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Với quy mô lớn thuộc tốp đầu cả nước, thành phố siết chặt công tác tổ chức, an ninh phòng thi và hỗ trợ thí sinh, hướng tới một mùa thi minh bạch, công bằng và an toàn tuyệt đối. Cách nào giảm áp lực? Học sinh tại Hà Nội tăng tốc ôn tập trước ngày thi ẢNH: M.K CHUYỆN HÔM NAY Mỗi mùa tuyển sinh đến, Hà Nội lại chứng kiến một bầu không khí căng thẳng bao trùm từ lớp học đến từng gia đình. Những con số về tỉ lệ chọi luôn khiến người ta giật mình. Có trường công lập nội thành, mức cạnh tranh cao đến mức chỉ một vài phần mười điểm cũng đủ để phân định giữa đỗ và trượt. Đằng sau các bảng thống kê ấy là hàng chục nghìn học sinh sống trong trạng thái áp lực kéo dài suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ở tuổi lẽ ra cần được trải nghiệm tuổi học trò đúng nghĩa, nhiều em đã phải bước vào guồng quay học thêm dày đặc từ sáng tới khuya. Hà Nội về đêm không khó để bắt gặp hình ảnh những học sinh gục đầu sau lưng cha mẹ trên đường về nhà lúc gần nửa đêm, kết thúc ca học thêm cuối cùng trong ngày, biến tuổi thiếu niên thành một cuộc chạy đua liên tục với điểm số. Tuổi 15, các em mang trong mình màu sắc của nỗi sợ. Sợ không đủ điểm vào trường công. Sợ trở thành gánh nặng tài chính nếu phải học trường tư. Sợ bị so sánh với bạn bè. Sợ rằng trượt lớp 10 công lập đồng nghĩa với thất bại đầu đời. Bản chất của vấn đề nằm ở sự mất cân đối kéo dài giữa nhu cầu học tập và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục công lập tại Hà Nội. Khi số lượng chỗ học không đủ cho nhu cầu thực tế, kì thi buộc phải trở thành một “bộ lọc”. Và trong một cơ chế sàng lọc khắc nghiệt như vậy, điểm số gần như là công cụ duy nhất để phân loại học sinh. Hình ảnh quen thuộc mỗi mùa thi là những phụ huynh đứng chen kín ngoài cổng trường dưới cái nắng oi ả tháng Năm, tháng Sáu, ánh mắt thấp thỏm dõi theo từng phòng thi. Bên trong, nhiều học sinh bước ra với gương mặt thất thần chỉ vì làm sai một câu toán hay quên một ý văn. Một kì thi lẽ ra chỉ nên là bước chuyển tiếp trong hành trình học tập lại đang bị đẩy thành “cuộc chiến sinh tồn” của tuổi thiếu niên. Điều đáng suy nghĩ hơn cả là cách xã hội nhìn nhận kết quả của kì thi này. Những học sinh đỗ trường chuyên, trường tốp đầu được tung hô như người chiến thắng. Trong khi đó, hàng chục nghìn em không vào được trường công lập dễ rơi vào mặc cảm thua cuộc, dù năng lực hay giá trị của một con người hoàn toàn không thể được định đoạt chỉ bằng vài môn thi trong hai ngày ngắn ngủi. Một nền giáo dục lành mạnh không nên khiến trẻ em lớn lên cùng cảm giác bị đào thải quá sớm. Giáo dục càng không thể trở thành “khe cửa hẹp” chỉ dành cho những người đủ sức cạnh tranh về điểm số. Giá trị cốt lõi của giáo dục phải là mở ra nhiều con đường phát triển khác nhau, để mỗi học sinh đều có cơ hội được học tập phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mình. Muốn giảm áp lực cho kì thi lớp 10, điều cần thiết hơn là những thay đổi mang tính cấu trúc: mở rộng hệ thống trường công lập, phân bổ lại mạng lưới trường học theo tốc độ tăng dân số, nâng chất lượng giáo dục ngoài công lập và giáo dục nghề nghiệp để tạo niềm tin xã hội rằng thành công không chỉ có một lối đi duy nhất. Một đứa trẻ không thể bị xem là thất bại chỉ vì không bước qua được cánh cổng lớp 10 công lập. Và một kỳ thi cũng không nên trở thành ký ức ám ảnh kéo dài suốt tuổi trẻ của các em. Đã đến lúc kì thi lớp 10 cần được trả về đúng bản chất: một cột mốc học tập, không phải một cuộc đua nghẹt thở định đoạt giá trị tuổi 15. N.H Nóng hơn trong phòng thi TIẾP THEO TRANG 1 THI VÀO 10 Ở HÀ NỘI:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==