Báo Tiền Phong số 148

THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 4 28/5/2026 Số 148 TRANG 6 Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 chuyên Nga sẽ nhắm mục tiêu vào trung tâm đầu não ở Kiev CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC NGÂN HÀNG, CHỨNG KHOÁN, ĐẤT ĐAI TRANG 16 Công tác cứu hộ người gặp nạn do mỏ đá sạt lở TRANG 2 KOL giờ phải sống bằng hồ sơ sạch TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY Ngày 25/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá có biên bản kiểm tra thực địa tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn - nơi xảy ra vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong hôm 20/5. XEM TIẾ P TRANG 9 Buông lỏng quản lý? n QUANG LONG lơ lửng trên đầu TUYỂN BRAZIL CÓ GÌ ĐỂ MƠ MỘNG? TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CHÍNH THỨC THÁI LAN: DẤU MỐC THÚC ĐẨY QUAN HỆ SONG PHƯƠNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan ẢNH: TTXVN TRANG 15 Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ cao điểm mới HIỂM HỌA VI PHẠM TRONG KHAI THÁC MỎ ĐÁ: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn (chủ mỏ)

Theo The Nation Thailand, chuyến thăm phản ánh xu hướng đối ngoại ngày càng chủ động của Việt Nam trong ASEAN cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực. Tờ báo cho rằng, Việt Nam hiện được xem là một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất Đông Nam Á và Thái Lan mong muốn tăng cường liên kết với Việt Nam về thương mại, logistics, công nghệ và đầu tư. Trong khi đó, Bangkok Post nhận định, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào “một kỷ nguyên mới”. Báo nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, năng lượng xanh, chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng khu vực. Bangkok Post đồng thời đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của châu Á, khiến Thái Lan coi việc tăng cường hợp tác với Việt Nam là yêu cầu chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt. The Standard Thailand mô tả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là “một cột mốc có thể định hình quan hệ song phương trong thập niên tới”. Theo tờ báo, cả hai nước đều đang tìm kiếm động lực hợp tác mới để thích ứng với những biến động địa chính trị, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như nhu cầu tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN. Một điểm được báo chí Thái Lan đặc biệt chú ý là đây là chuyến công du ASEAN đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Nhiều nhà phân tích cho rằng, điều này thể hiện việc Việt Nam tiếp tục ưu tiên ASEAN trong chiến lược đối ngoại, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Thái Lan trong chính sách khu vực của Việt Nam. Các bài viết trên truyền thông Thái Lan cũng nhấn mạnh nền tảng kinh tế vững chắc giữa hai nước. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch song phương vượt 22 tỷ USD. Hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực xe điện, năng lượng tái tạo, kinh tế số, du lịch, kết nối hạ tầng… Nhiều bài bình luận sử dụng các cụm từ như “chuyến thăm lịch sử”, “kỷ nguyên mới”, “cột mốc”, “động lực mới”… để mô tả chuyến thăm lần này. Giới quan sát Thái Lan nhìn nhận, chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa song phương mà còn góp phần củng cố vai trò và sự gắn kết nội khối ASEAN trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều biến động chiến lược. ĐẨY MẠNH “3 KẾT NỐI” Trả lời phỏng vấn VOV mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết hai nước đang hoàn thiện kế hoạch hành động và dự kiến sẽ ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo ông, trọng tâm của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ xoay quanh chiến lược “3 kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan bày tỏ tin tưởng việc tăng cường liên kết chuỗi cung ứng sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của cả hai nền kinh tế, trong khi kết nối kinh tế địa phương sẽ bảo đảm các lợi ích từ hợp tác thương mại, đầu tư được lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Ông cũng nhấn mạnh định hướng phát triển quan hệ kinh tế song phương theo hướng bền vững, chú trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh và bao trùm. Theo Phó Thủ tướng Sihasak Phuangketkeow, trong bối cảnh cả Việt Nam và Thái Lan đều đang bước vào giai đoạn chuyển đổi kinh tế, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác mới trong các lĩnh vực như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đây được xem là những động lực quan trọng định hình quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Chung quan điểm, nhà báo kỳ cựu Kavi Chongkittavorn, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế thuộc Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), cho rằng cấu trúc chuỗi cung ứng giữa Thái Lan và Việt Nam là một chủ đề chiến lược đặc biệt quan trọng, dù chưa được truyền thông đề cập sâu rộng. Theo ông, chiến lược “3 kết nối” đã tạo nên nền tảng liên kết chuỗi cung ứng toàn diện giữa hai quốc gia và sẽ tiếp tục được củng cố mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ông Kavi Chongkittavorn nhận định, triển vọng hợp tác sẽ càng rộng mở khi Việt Nam thúc đẩy xây dựng mạng lưới đường sắt tốc độ cao kết nối với Trung Quốc, trước mắt hướng tới liên kết xuyên suốt khu vực Đông Nam Á lục địa và xa hơn là Singapore theo quy hoạch trong Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN. Trong tiến trình đó, trục kết nối Việt Nam - Thái Lan được kỳ vọng sẽ giữ vai trò trung tâm và mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn khu vực. THÁI AN 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 Dấu mốc thúc đẩy quan hệ song phương ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com Sau lễ dâng hương, thăm khu nhà lá, nơi lưu lại nhiều dấu ấn về những năm tháng Bác từng sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút, tặng sách, tư liệu... về Bác Hồ cho Ban quản lý Khu di tích. Trong lưu bút, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu di tích; trân trọng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Thái Lan suốt nhiều thập kỷ qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn “bà con sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan”. Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lan tỏa tinh thần học tập và làm theo những lời căn dặn quý báu của Bác, tại Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã trồng cây lưu niệm. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan từ năm 1928-1929. BÌNH GIANG Bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều 27/5, tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích nơi Bác Hồ từng sinh sống và hoạt động cách mạng. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27-29/5 đang thu hút sự quan tâm lớn của báo chí Thái Lan. Nhiều tờ báo lớn như The Nation Thailand, Bangkok Post, The Standard Thailand… đánh giá đây là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, là một cột mốc thúc đẩy quan hệ Việt NamThái Lan, mở ra động lực mới cho quan hệ trong bối cảnh hai nước ASEAN đang tăng cường hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Gặp gỡ cộng đồng người Việt Chiều 27/5, tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết mỗi lần đến Thái Lan, đều xúc động, nơi đây, với tên gọi Thầu Chín, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã truyền bá chủ nghĩa yêu nước, gieo mầm lý tưởng cách mạng và gây dựng cơ sở cho phong trào giải phóng dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm này sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Thái Lan về các định hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Được kết nối cơ sở dữ liệu lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đất đai Luật Đô thị đặc biệt phải kế thừa cơ chế đặc thù đã có và Luật Thủ đô Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 177-QĐ/ TW ngày 21/5/2026 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo quyết định, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Trung ương. Quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ 18 nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ chuẩn bị các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, báo cáo, đề án, vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV và nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ và hằng năm do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định. Một nhiệm vụ nữa là tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm tra lại kết luận, thông báo, quyết định của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, thực hiện việc đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thẩm định các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... Đáng chú ý, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương mở tài khoản có tính chất tiền gửi và các thủ tục tạm gửi, tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; thông báo cho tổ chức đảng, đảng viên vi phạm số tài khoản và hướng dẫn việc nộp tiền, tài sản phải thu hồi theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quyền hạn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát; việc truy cập, sử dụng cơ sở dữ liệu thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quyết định này thay thế Quyết định số 219-QĐ/TW ngày 28/12/2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hiện nay, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV. TRƯỜNG PHONG Theo quy định mới của Bộ Chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương được kết nối cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đăng ký tài sản, đất đai, thuế, thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ sở dữ liệu khác để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát... Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 166-QĐ/ TW của Bộ Chính trị về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí (thường trực); Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng. Phát biểu định hướng hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội rất lớn để TPHCM phát triển bứt phá, bền vững hơn nữa, đạt mức tăng trưởng 2 con số. Ông Được nhấn mạnh đây là điều kiện hết sức lý tưởng để TPHCM phát triển nhanh và bền vững hơn. Dù vậy, ông cũng nhìn nhận những cơ chế đặc thù này chỉ có thời hạn, chưa tạo được niềm tin vững chắc, bền vững cho doanh nghiệp. Theo ông Được, những cơ chế nào đã đáp ứng tốt, đã khẳng định được tính chân lý trong thực tiễn thì cần tiếp tục thực hiện. Mặt khác, thành phố cũng mạnh dạn đề xuất những điểm mới, thậm chí vượt qua giới hạn hiện hành để tạo nền tảng thể chế vượt trội, đảm bảo không gian cho sự phát triển của siêu đô thị vươn tầm quốc tế. Vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành triển khai kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị cho dự thảo dự án Luật Đô thị đặc biệt. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. NGÔ TÙNG Sáng 27/5, UBND TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt phải kế thừa những cơ chế đặc thù đã có của thành phố và Luật Thủ đô. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo ẢNH: L.T Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh. Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam, sáng 27/5, tại Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến; phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến, nông thủy sản; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Khu công nghiệp Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II, III. Tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn, đưa Tỉnh trở thành trung tâm trung chuyển, kho vận, phân phối hàng hóa kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và thị trường xuất khẩu. Phát triển kinh tế biên mậu, phát huy hiệu quả 2 cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu phụ. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu của địa phương… Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đến dâng hương, viếng mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. HÒA HỘI THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới

KINH HOÀNG Khoảng 17h ngày 20/5, khu mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn tại thôn Quý Lương, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa vẫn hoạt động như thường lệ sau nhiều ngày tạm dừng vì mưa lớn. Mỏ đá cao cả trăm mét, nằm lọt giữa vùng núi Áo, xung quanh là rừng cây. Dưới chân ngọn núi đá cao, nhóm ba công nhân Hoàng Văn Ngay (38 tuổi), Lò Văn Quý (36 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi, cùng quê xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai), đang khoan đá để chuẩn bị nổ mìn cuối ngày. Bất ngờ, hàng nghìn mét khối đất, đá từ sườn núi ầm ầm rơi xuống khu vực nhóm công nhân. “Âm thanh đất, đá sạt xuống vang khắp khu mỏ khiến ai cũng giật mình. Tôi chưa bao giờ thấy vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”, ông Bùi Văn Hưng (công nhân mỏ đá) nhớ lại. Chứng kiến vụ sạt lở, những người còn lại lập tức lao vào đào bới, tìm đồng nghiệp giữa đống đất đá ngổn ngang. Anh Thời bị vùi lấp một phần cơ thể, phần đầu còn lộ ra ngoài, nhanh chóng được phát hiện, đưa ra khỏi hiện trường. Nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Hàng chục người cùng phương tiện, máy móc chuyên dụng, chó nghiệp vụ, flycam và máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại được sử dụng nhằm hỗ trợ việc tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mưa và địa hình trơn trượt khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Các lực lượng vừa tìm kiếm nạn nhân, vừa theo dõi nguy cơ sạt lở tiếp diễn để đảm bảo an toàn. Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về quê nhà ở thôn Nậm Cườm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai. Ông Phạm Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải và 3 công nhân khoan đá. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài từ đêm trước khiến kết cấu địa chất khu vực dạng đá lớp mất ổn định, dẫn tới sạt lở từ trên cao xuống nơi công nhân đang làm việc. “Nhóm công nhân gặp nạn mới vào làm việc tại mỏ khoảng 1 tháng. Sau vụ tai nạn, các sở, ngành và địa phương của tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, với số tiền 26 triệu đồng/trường hợp”, lãnh đạo địa phương thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh lập tức ban hành văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với sở, ngành và địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cẩm Tú. Việc tạm dừng hoạt động nhằm phối hợp với ngành chức năng trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn ngày 20/5. PHÁT LỘ VI PHẠM Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực núi Áo ở xã Cẩm Tú có 3 mỏ đá đang hoạt động. Mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn - nơi xảy ra vụ sạt lở nằm lọt giữa 2 mỏ đá khác. Tại hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang đất đá. Khu vực các nạn nhân bị vùi lấp nằm ngay dưới chân taluy khai thác với những vách đá cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng. Trên bề mặt vách đá xuất hiện nhiều khe nứt, dấu hiệu bong tách đá hiện rõ. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản - Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình kiểm tra toàn diện mỏ đá, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi từ cốt +80m đến cốt 160m; chưa tạo diện công tác ban đầu tại cốt 110m và cốt 120m như thiết kế bản vẽ thi công. Ngoài ra, hệ thống khai thác của doanh nghiệp này không đúng theo các thông số khai thác thiết kế được thẩm định, phê duyệt, như: Khai thác từ dưới lên, không cắt tầng khai thác (chiều cao và góc dốc sườn tầng); khai thác cắt chân và tạo hàm ếch tại khu vực chân núi (khu vực trung tâm mỏ). Ngành chức năng xác định việc khai thác không đúng quy định là một trong những nguyên nhân gây sạt lở moong khai thác. Cũng tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn còn đá om, treo có nguy cơ tiềm ẩn sạt trượt, gây mất an toàn khu vực mỏ. “Đơn vị đang kiểm tra, cung cấp các hồ sơ cần thiết cho Công an tỉnh để phục vụ điều tra, xử lý vi phạm”, đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản thông tin. Theo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, mỏ đá tại xã Cẩm Tú được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn (sau này chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn). Doanh nghiệp có trụ sở tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Đông Quang. Dự án có mục tiêu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời tận thu đá khối để chế biến đá ốp lát phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế 10.000 m3 mỗi năm. Tháng 2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với doanh nghiệp này. Theo giấy phép, khu vực mỏ có diện tích 13.600 m2, trong đó diện tích khai thác 10.000 m2. Tổng trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, trữ lượng được phép khai thác hơn 284.000 m3. Mỏ được khai thác theo phương pháp lộ thiên, mức sâu khai thác đến cos +70 m (đáy của khu vực khai thác được hạ sâu đến cao trình +70 m so với mực nước biển). Thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép, bao gồm 6 tháng xây dựng cơ bản. Trong giấy phép, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình mỏ, vật liệu nổ và có biện pháp phòng chống sự cố trong quá trình khai thác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã khai thác không đúng quy trình kỹ thuật, thiết kế thi công đã phê duyệt dẫn đến vụ sạt lở nghiêm trọng làm 3 người tử vong. “Địa chất khu mỏ có đá nghiêng khoảng 60 độ, lớp dày, lớp mỏng, giữa các lớp có những chất gắn kết như phong hóa, bột, sét. Quá trình mưa lâu dài sẽ ngấm vào, khiến các chất này trương phình, không còn khả năng kết dính. Từ đó, nếu quá trình khai thác mỏ không đúng quy chuẩn, khai thác cắt chân từ dưới lên, hở hàm ếch sẽ dẫn đến sạt lở”, vị đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản đánh giá. Theo Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa, trước đó, hồi tháng 2/2025, cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra toàn diện tại mỏ đá này. Kết quả kiểm tra cho thấy, trong quá trình khai thác mỏ, doanh nghiệp chưa lắp đặt camera giám sát tại nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ; chưa lắp đặt hệ thống trạm cân kiểm soát khối lượng; chưa lập hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm đá vật liệu xây dựng. Ngoài ra, sản lượng khoáng sản khai thác các năm 2015, 2016, 2017, 2019 theo báo của Công ty TNHH Anh Tuấn lớn hơn số liệu đã kê khai tại cơ quan thuế. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa cung cấp được Giấy phép môi trường/Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Công ty này cũng chưa có hồ sơ chấp thuận điểm đấu nối từ mỏ với tuyến đường tỉnh lộ 523E. Đoàn kiểm tra sau đó yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ các văn bản, hồ sơ còn thiếu sót và phải thực hiện theo đúng nội dung Giấy phép khai thác, thiết kế khai thác mỏ, quy chuẩn kỹ thuật an toàn khai thác mỏ lộ thiên và thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải thường xuyên kiểm tra, xử lý vị trí sườn tầng có hiện tượng sạt trượt (nếu có) để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác. “Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty khai thác không đúng quy trình, cắt từ dưới chân lên nhưng không ghi cụ thể vào biên bản kiểm tra. Việc kiểm tra đã hoàn thành nhưng đến nay chưa thể xử lý do một số cán bộ phụ trách đoàn kiểm tra gặp phải vấn đề liên quan pháp luật nên hồ sơ ách tắc”, vị đại diện Phòng Địa chất và Khoáng sản cho hay. PHẠM TRƯỜNG 4 n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 XÃ HỘI Khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt mà cắt chân, tạo hàm ếch tại khu vực chân núi, khiến mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn bị sạt lở nghiêm trọng, làm 3 người chết. Tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra toàn diện, xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đề phòng tai nạn tương tự xảy ra. Hiểm họa lơ lửng trên đầu Công tác cứu hộ người gặp nạn do mỏ đá sạt lở Vách đá dựng đứng, tách từng lớp Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Công an tỉnh, Sở NN&MT phối hợp với sở, ngành và địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn để làm rõ các vi phạm liên quan quá trình khai thác mỏ đá ở xã Cẩm Tú gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo xã phải truyền lửa hành động Sáng 27/5, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm việc với ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập đơn vị hành chính. Ba địa phương nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, giữ vai trò kết nối giữa đô thị Tam Kỳ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với khu vực miền núi phía Tây và Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây cũng là khu vực được định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và du lịch sinh thái. Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố sớm xây dựng đề án phát triển du lịch phía Nam theo hướng hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết giữa hồ Phú Ninh, rừng phòng hộ Phú Ninh, Thác Trắng, Đình Chiên Đàn, Tháp Chiên Đàn và các cụm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn. Các xã cũng đề xuất hỗ trợ xúc tiến đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Tam Dân, Hòa Bình, Tam Lộc, Khu công nghiệp Phú Xuân nhằm tạo động lực tăng trưởng mới; đồng thời kiến nghị ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Riêng xã Chiên Đàn đang lập đề án thành lập phường Chiên Đàn và đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị để đáp ứng tiêu chí nâng cấp đơn vị hành chính. Phát biểu kết luận, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong giai đoạn mới. Theo ông, lãnh đạo xã không chỉ điều hành công việc hành chính mà phải thực sự là người truyền cảm hứng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới tư duy, quyết liệt hành động. “Người đứng đầu phải có sản phẩm cụ thể, phân công rõ việc, rõ trách nhiệm, đeo bám nhiệm vụ đến cùng. Phải khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong bộ máy cơ sở”, ông Hưng yêu cầu. Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các địa phương xác định rõ thế mạnh để xây dựng kế hoạch phát triển trên tinh thần “6 rõ”, tăng cường liên kết vùng, chủ động đề xuất các dự án trọng điểm tạo sức bật cho khu vực phía Nam thành phố. Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu địa phương. HOÀI VĂN Lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu đội ngũ bí thư, chủ tịch xã phải trở thành “đầu tàu” truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cán bộ, công chức; đồng thời tăng tốc phát triển du lịch, công nghiệp và giải ngân đầu tư công ở khu vực phía Nam thành phố. 5 n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 XÃ HỘI UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 2075/UBND-TH để triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Ninh, việc sắp xếp thôn, bản, khu phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ cũng như yêu cầu quản lý thực tiễn của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quá trình triển khai phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù như lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Đồng thời, việc sắp xếp phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng tại cơ sở. UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ thôn, bản, khu phố trên địa bàn để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại. Trong đó, phương án phải bao gồm nội dung kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp. Các địa phương phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi gửi UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, hoàn thành trước ngày 3/6. Sở Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng phương án đối với các thôn, bản, khu phố chưa bảo đảm tiêu chí; đồng thời tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, khu phố năm 2026 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/6. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc sắp xếp cũng như chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. HOÀNG DƯƠNG 11 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ Tàu HP 906xx-TS có 11 người di chuyển từ bến cảng cá Mắt Rồng (phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ bất ngờ gặp sự cố. Đến chiều tối qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9/11 nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, trưa 26/5, tàu HP 906xx-TS có 11 người di chuyển từ bến cảng cá Mắt Rồng đi Bạch Long Vĩ. Khoảng 17h20 cùng ngày, tàu bất ngờ mất kết nối tại vị trí cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng Đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng Tây. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu gặp nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, phối hợp với hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, Vùng cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn. Đến trưa 27/5, lực lượng liên ngành đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn thuộc tàu HP 906xx-TS. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm, xác minh 2 nạn nhân còn lại. NGUYỄN HOÀN Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chương trình đại lễ sẽ diễn ra với hai hoạt động chính, gồm lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa. Dự kiến có khoảng 30-40 xe hoa trang trí hình tượng Phật đản sinh, cùng sự tham gia diễu hành của khoảng 500 chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật tử. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong Phật tử tham gia với tâm thanh tịnh, trang nghiêm và chủ động chuẩn bị sức khỏe để đồng hành xuyên suốt chương trình. Chính lễ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra từ 8h sáng 31/5 tại Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Hà Nội). Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại. Trong thông điệp Phật đản gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những giá trị từ bi và trí tuệ mà Đức Phật truyền dạy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, tăng cường đoàn kết và hướng tới sự phát triển bền vững. NGỌC ÁNH Quảng Ninh lên phương án sắp xếp thôn, bản, khu phố UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại thôn, bản, khu phố và báo cáo trước ngày 3/6 nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương lên phương án sắp xếp lại thôn, khu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/6 Các xã kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển tiềm năng du lịch phía Nam thành phố Người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 185/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo Nghị định, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người, gồm trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận. Ngân sách nhà nước sẽ khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trong đó, với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở. Đối với những thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên thì được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở. LUÂN DŨNG Xá lợi Phật sẽ được cung rước ở trung tâm Hà Nội Lễ cung rước xá lợi Phật dịp Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra chiều 30/5 (tức 14/4 Âm lịch). Lộ trình di chuyển từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Quán Sứ, Hà Nội), qua phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trở về Quán Sứ. Lễ cung rước xá lợi Phật dịp Phật đản Phật lịch 2570 sẽ được tổ chức ở Hà Nội

6 n Thứ Năm n Ngày 28/5/2026 KHOA GIÁO Cuối tuần qua, không khí mùa thi tại Hà Nội chính thức nóng lên khi hai trường chuyên đầu tiên tổ chức kì thi vào lớp 10 năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn), cùng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Thống kê cho thấy, có gần 6.000 học sinh tham dự. Cụ thể, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ghi nhận 3.972 hồ sơ đăng kí dự thi cho 545 chỉ tiêu, đẩy tỉ lệ chọi chung ở mức hơn 1/7. Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng nhận được 2.072 hồ sơ đăng kí thi tuyển, nhưng chỉ lấy 150 chỉ tiêu, tạo nên tỉ lệ chọi khốc liệt, xấp xỉ 1/14. Phía sau những con số áp lực ấy là câu chuyện của hàng ngàn gia đình đang dốc toàn lực cho con em mình. Chị Nguyễn Như Bình, phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, con chị đã đăng kí thi tới 3 trường THPT chuyên để tìm kiếm cơ hội trúng tuyển vào lớp 10. Sau khi hoàn thành bài thi tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên vào cuối tuần qua, lịch trình của con chị tiếp tục dày đặc. Cuối tuần này và đầu tuần sau, học sinh này sẽ bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của Hà Nội để xét tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngay sau đó, con chị lại tiếp tục tham gia kì thi của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tính tổng cộng, con chị Bình phải tham gia tới 4 kì thi liên tiếp, trong đó có 3 kì thi dành riêng cho các trường chuyên. Biết rõ áp lực đè nặng lên vai con, nhưng chị Bình thừa nhận gia đình không còn lựa chọn nào khác bởi mong muốn duy nhất là con được học tập trong một môi trường tốt. Thực tế cho thấy, sau mỗi năm, kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của Hà Nội ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. TRƯỜNG CHUYÊN BỊ “BÌNH DÂN HÓA” Bàn về hiện tượng này, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT), nhận định có hai hình ảnh rất quen thuộc nhưng lại vô cùng đáng suy ngẫm về hệ thống trường chuyên hiện nay. Hình ảnh đầu tiên chính là cảnh tượng hàng ngàn học sinh đi thi chuyên đông kín cả sân trường. Đáng chú ý, không chỉ có các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, Sinh mà các môn xã hội và ngoại ngữ như Văn, Sử, Địa, tiếng Anh cũng ghi nhận lượng thí sinh chật cứng. Từ hình ảnh này, một câu hỏi lớn được đặt ra: Nếu trường chuyên thực sự là nơi dành cho một số ít học sinh có năng lực và đam mê đặc biệt với một lĩnh vực học thuật, thì tại sao số lượng thí sinh lại đông đảo đến thế? GS Lê Anh Vinh cho rằng, câu trả lời đơn giản nhưng đáng buồn: Rất nhiều em học sinh không hề thi chuyên vì muốn học “chuyên”. Các em chấp nhận lao vào cuộc đua khốc liệt này chỉ vì muốn tìm kiếm một ngôi trường tốt hơn về mọi mặt: môi trường tốt hơn, bạn bè tốt hơn, thầy cô, kỉ luật, thương hiệu và cơ hội tương lai tốt hơn. “Trong cảm nhận của nhiều phụ huynh và học sinh, trường chuyên ngày càng giống một trường công lập chất lượng cao hơn là một môi trường đào tạo chuyên sâu đúng nghĩa”, GS Lê Anh Vinh nhận định. Hình ảnh thứ hai được ông Vinh nhắc đến là một đề thi Toán chuyên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó có những câu hỏi khó đến mức được cho là lấy từ đề chọn đội tuyển quốc tế của Trung Quốc. Dưới những bài đăng đó, dư luận không khỏi xuýt xoa trước độ khó của đề bài và tài năng của học sinh thời nay. Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng, cần nhìn nhận hình ảnh này một cách thận trọng. Đề thi khó hơn không đồng nghĩa với việc học sinh ngày càng giỏi hơn, mà có thể đơn giản là vì thị trường luyện thi ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Khi đề thi được đẩy lên mức quá cao để phân loại thí sinh, các trung tâm luyện thi sẽ lập tức chạy theo. Học sinh bị cuốn vào guồng quay: luyện thi sớm hơn, lâu hơn, đúng dạng hơn; rồi để đáp ứng, đề thi lại phải khó hơn nữa. Cuộc đua cứ thế bị đẩy lên những nấc thang áp lực mới. Hệ lụy là đến một thời điểm, câu hỏi tuyển chọn không còn là học sinh có thực sự đam mê, hiểu sâu hay có năng lực đặc biệt hay không. Thay vào đó, câu hỏi mang tính quyết định lại là: Em đã được luyện đủ sớm, đủ lâu và đúng dạng bài hay chưa? Tất nhiên, nếu không có năng lực nền tảng thì khó lòng luyện được đến mức độ ấy. Nhưng nếu một đứa trẻ thực sự có tư chất và tài năng, việc bắt các em phải tiêu tốn quá nhiều năm tháng chỉ để luyện đề là một sự lãng phí lớn. Khoảng thời gian quý báu đó đáng lẽ phải được dành để đọc sâu hơn, thực hiện các dự án thú vị, nghiên cứu điều mình thích và khám phá thế giới rộng mở. Đó mới là cách nuôi dưỡng tài năng thực sự, chứ không phải là tối ưu hóa kĩ năng làm bài thi. TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM đánh giá, sức hút của trường THPT chuyên tại TPHCM cơ bản khác với Hà Nội. Điểm khác này xuất phát từ tâm lí của phụ huynh. Tại TPHCM, phụ huynh coi trường chuyên chỉ là một con đường, còn tại Hà Nội, phụ huynh coi đó là con đường duy nhất để con em thành công. Ở TPHCM hệ thống các trường quốc tế và song ngữ phát triển mạnh thu hút khá nhiều học sinh vào nên cũng chia lửa sự tập trung một cách đáng kể. TS Trần Nam Dũng nhìn nhận, phụ huynh cần căn cứ vào hướng đi sau này của con dựa trên năng lực và sở thích để lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp. Ông Dũng lưu ý, theo học chuyên cũng phải đánh đổi nhiều. TRƯỜNG CHUYÊN KHÔNG THỂ “ÔM” PHẦN ĐẠI TRÀ Ghi nhận cho thấy, cánh cửa vào trường chuyên tại Hà Nội không chỉ áp lực khi thi mà là hành trình đi trên con đường chạm tay tới cánh cửa đó. Học thêm, các kì thi thử là 2 thử thách mà phụ huynh và học sinh phải chuẩn bị điều kiện kinh tế, thời gian để tham gia. Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức 3 kì thi khảo sát năng lực học sinh lớp 9 nhưng thực chất là thi thử. Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội)… đều tổ chức thi thử. Việc phân tích những bất cập hiện tại không phải là để phủ nhận vai trò lịch sử và giá trị của trường chuyên. Ngược lại, đối với những người thực sự tâm huyết với mô hình này, việc nghiêm túc nhìn nhận lại bản chất của trường chuyên là điều cấp thiết. Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, ngành giáo dục cần có sự tách bạch rõ ràng giữa hai khái niệm: trường chất lượng cao và trường chuyên đúng nghĩa. Một trường phổ thông chất lượng cao là nơi phần lớn học sinh có thể học tốt, phát triển toàn diện và trưởng thành thuận lợi. Trong khi đó, trường chuyên phải mang tính chất hẹp hơn, sâu hơn và chọn lọc khắt khe hơn. Đó bắt buộc phải là nơi dành riêng cho một số ít học sinh có năng lực thực sự nổi trội, có đam mê học thuật cháy bỏng và sẵn sàng theo đuổi nghiên cứu ở mức độ nghiêm túc hơn hẳn so với mặt bằng phổ thông. Khi hàng ngàn học sinh phải lao vào một cuộc đua khốc liệt, chấp nhận luyện thi ròng rã nhiều năm trời chỉ để giành một suất vào môi trường “tốt hơn”, thì căn nguyên của vấn đề không hoàn toàn nằm ở bản thân trường chuyên. Nút thắt lớn hơn nằm ở chỗ hệ thống trường phổ thông bình thường hiện nay chưa tạo được đủ số lượng những ngôi trường đủ tốt để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm gửi gắm con em. Chính sự chênh lệch về chất lượng giáo dục đại trà đã vô tình đẩy trường chuyên vào thế phải gánh vác thay khát vọng chính đáng của xã hội. Do đó, nếu xã hội cần nhiều ngôi trường tốt, giải pháp căn cơ là phải tập trung đầu tư, nâng cao năng lực cho hệ thống các trường phổ thông đại trà. Đừng bắt trường chuyên phải gánh thay vai trò ấy. Ngược lại, nếu muốn đào tạo tài năng quốc gia, hãy trả trường chuyên về đúng nghĩa “chuyên” và phương thức tuyển chọn cũng phải thay đổi căn bản. Khi trường chuyên được định vị lại một cách chuẩn xác, phần lớn học sinh đang tham gia cuộc đua khốc liệt hiện nay tự khắc sẽ không còn nhu cầu thi chuyên nữa. Đơn giản là vì các em không cần, và cũng không mong muốn phải chịu đựng một môi trường học tập quá chuyên sâu, áp lực và nặng nề như vậy. NGHIÊM HUÊ Số lượng hồ sơ đăng kí vào các trường THPT chuyên tại Hà Nội trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 không chỉ phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt của những học sinh có năng lực đặc biệt, mà còn phơi bày thực tế về “cơn khát” trường, lớp chất lượng cao. Trường chuyên cần phải đứng đúng vị trí của mình, thay vì biến tướng thành một trường chất lượng cao khoác lên tấm áo đào tạo tài năng, bắt hàng ngàn đứa trẻ phải vắt kiệt sức lực chạy đua cho một vị trí mà lẽ ra giáo dục phổ thông bình thường phải có trách nhiệm đáp ứng. Cạnh tranh gay gắt vào lớp 10 chuyên Gần 4.000 hồ sơ đăng kí dự thi lớp 10 vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2026-2027 Học sinh thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026

