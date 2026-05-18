Báo Tiền Phong số 138

THỨ HAI 18/5/2026 Số 138 0977.456.112 TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 6 CHUYỆN HÔM NAY Đứng trước ngã rẽ tuổi 18 XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT đi qua đều để lại một khoảng lặng rất đặc biệt. Sau những đề thi, những buổi ôn bài trắng đêm và áp lực điểm số, hàng triệu học sinh lớp 12 lại đứng trước một câu hỏi khó hơn cả thi cử: Mình sẽ đi về đâu? “Cánh én hồng” và hành trình thiện nguyện Tái cấu trúc toàn diện mạng lưới giáo dục tình yêu khoa học DẪN LỐI Các em học sinh tham dự ngày hội TRANG 16 SỨC SỐNG CỦA NHẠC PHẨM VIẾT VỀ BÁC TRANG 4-5 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: ÁNH SÁNG HỒ CHÍ MINH SOI ĐƯỜNG CHO CHÚNG TA ĐI U17 VIỆT NAM CẦN CHƠI TỐT HƠN NỮA ĐỂ DỰ WORLD CUP ẢNH: TTXVN GS.TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức Khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 ẢNH: NHƯ Ý TRANG 2-3 Không có lựa chọn nghề nghiệp nào là duy nhất

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 “…Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển, nhìn lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới, mà còn xác lập phương pháp luận, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược cho giai đoạn phát triển trong tương lai. Đó là con đường phát triển nhanh và bền vững ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, con người Việt Nam trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Nhìn sâu xa, những định hướng chiến lược ấy chính là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là những mệnh đề bất biến, khép kín, mà là một hệ thống quan điểm sống động, luôn gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy tự chủ, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và hành động làm phương thức để hiện thực hóa lý tưởng cách mạng. Trước hết, tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng của Người, Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng, là mục tiêu phục vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, tin dân, trọng dân, học dân, vì dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu rất rõ đối với công cuộc đổi mới hiện nay: mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá. Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn, chu đáo hơn và nhanh chóng hơn. Thứ hai, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động sâu sắc của thế giới. Sinh thời, Người luôn nhấn mạnh độc lập dân tộc phải gắn với tự lực, tự cường; phải dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác quốc tế; phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, tư tưởng ấy được phát triển trong yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có sức chống chịu cao, có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc; phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; làm chủ những lĩnh vực công nghệ chiến lược; hình thành lực lượng sản xuất mới và phương thức sản xuất mới. Khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm cho các thế hệ Việt Nam hôm nay đã trở thành yêu cầu phát triển thực tiễn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, vượt qua tâm lý tự bằng lòng, vượt qua nguy cơ tụt hậu, nhất là tụt hậu về công nghệ, năng suất và chất lượng phát triển. Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tiếp tục là nền tảng đặc biệt quan trọng cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta là Đảng cầm quyền; mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân. Người coi đạo đức là gốc của người cách mạng, coi sự gắn bó máu thịt với Nhân dân là nguồn sức mạnh và là điều kiện tồn tại, phát triển của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu ấy càng có ý nghĩa sống còn. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín và năng lực lãnh đạo. Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu không chỉ là nhiệm vụ xây dựng Đảng, mà còn là nhiệm vụ phát triển. Chống tham nhũng là để làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo vệ nguồn lực quốc gia, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển. Chống lãng phí là để khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài sản công, thời gian công, cơ hội phát triển của đất nước. Chống tiêu cực là giữ gìn kỷ cương, ngăn chặn tha hóa quyền lực, tạo nền tảng công bằng, văn minh cho phát triển Tiền Phong trân trọng trích đăng bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2026). Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III của Đảng ẢNH TƯ LIỆU: TTXVN

3 n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 THỜI SỰ chúng ta đi (19/05/1890 - 19/05/2026) Theo TS Nguyễn Viết Chức, Bác Hồ rất tôn trọng, trọng dụng nhân tài, là “mẫu mực trong trọng dụng nhân tài”. “Có rất nhiều câu chuyện, mà sử sách đã kể rất rõ. Cứ xem cách Bác Hồ trọng dụng người tài mới thấy, Bác rất tôn trọng, biết cách sử dụng họ”, ông Chức nói. Việc Bác Hồ mời cụ Huỳnh Thúc Kháng ra tham gia công tác chính quyền (cuối năm 1945) hay việc mời một số nhân sĩ, trí thức khác cho thấy, Bác Hồ rất trân trọng người tài năng. “Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, khi lập chính quyền mới, ngoài một số bộ trưởng, lãnh đạo từ chiến khu Việt Bắc về, thì cũng có những nhân sĩ, trí thức trong chế độ cũ, từ nước ngoài về đảm nhiệm theo lời mời gọi của Bác Hồ về giúp đất nước. Đó chính là việc trọng dụng nhân tài của Bác Hồ”, ông Chức nói. Tư tưởng trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kế thừa tinh hoa của văn hóa thế giới và tinh hoa văn hoá dân tộc. “Bác nói rất rõ, người giỏi mình mời về, nhưng phải giao nhiệm vụ, giao việc khó để người ta làm. Ở đây là có bồi dưỡng thêm, chứ không phải là người tài khi xử lý công việc ngay từ đầu đã suôn sẻ, hanh thông. Cho nên, chuyện thu hút, trọng dụng nhân tài là một phần, nhưng cũng cần phải bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phát huy được năng lực, sở trường”, ông Chức nêu. “Tìm được người tài rồi, nhưng phải tin tưởng vào người tài, phải giao nhiệm vụ, tạo điều kiện và tin tưởng để họ hoàn thành nhiệm vụ”, TS Chức nói. Đó là những bài học hết sức sâu sắc về trọng dụng người tài phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. GIÁO DỤC CÓ VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo TS Chức, việc thu hút, trọng dụng người tài đóng vai trò rất quan trọng. Muốn tăng trưởng nhanh, tăng trưởng 2 con số, muốn đất nước vươn mình thì phải có rất nhiều người tài giỏi, có năng lực trong bộ máy. Ông Chức cho rằng, trong nhiều tố chất cần có của người lãnh đạo hiện nay, có tố chất phải biết nhiều người tài, thậm chí phải biết được người tài nhất trong lĩnh vực của mình, để có được sự tư vấn, tham mưu cần thiết. Ông cũng nói về vai trò của người trẻ, của đoàn viên, thanh niên. Bác Hồ từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Vì thế, tuổi trẻ phải thấy được trách nhiệm của mình, tương lai của đất nước, của dân tộc được giao cho mình. Tuổi trẻ, thanh niên phải thấy được ý nghĩa của câu nói “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Phải thấm nhuần câu nói của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Phải nói đi đôi với làm, phải tiến mạnh vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra để có thêm kỹ năng, có kiến thức, trở thành người tài phụng sự đất nước, dân tộc, Nhân dân. Nêu việc ngày 16/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng nhân Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, TS Chức cho rằng, đó là sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến công tác giáo dục. “Để có nhân tài phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân, công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng”, ông Chức nhận định. “Bác Hồ nói, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Các thế hệ cha ông ta cũng nói rõ ‘không thầy đố mày làm nên’. Không học thì làm sao có người tài. Vì thế, quan tâm đến giáo dục là một trong những hướng đúng đắn nhất để tạo ra nhiều nhân tài hiện tại và tương lai”, TS Chức nêu. Ông Chức cũng nhìn nhận, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu quan trọng giao nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia Hà Nội chứng tỏ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chiến lược đúng đắn về phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Thời gian qua, chúng ta cũng có Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục đào tạo, rồi thực hiện một loạt chính sách như miễn giảm học phí... “Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị giáo dục lớn nhất cả nước, trong suốt chiều dài lịch sử đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan tâm đến “cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước” cũng thể hiện chúng ta đang thực hiện một cách thực tế, thực tiễn những lời dạy của Bác về đào tạo, trọng dụng nhân tài”, ông Chức nhận định. TRƯỜNG PHONG Trọng dụng nhân tài theo Tư tưởng Hồ Chí Minh Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác thu hút, trọng dụng nhân tài để phát triển đất nước. đất nước bền vững; Chống quan liêu là để bộ máy không xa dân, chính sách không xa thực tiễn, cán bộ không vô cảm trước đời sống Nhân dân. Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nguồn sức mạnh chiến lược trong kỷ nguyên mới. Người khẳng định đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài-đó là phương thức tập hợp lực lượng và cũng là nghệ thuật xây dựng sức mạnh quốc gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong giai đoạn hiện nay, đại đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là nguồn lực phát triển. Đất nước muốn vươn mình phải khơi dậy và phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam. Công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đều là những lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước, mà phải huy động, giải phóng và kết nối mọi nguồn lực xã hội, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân. Thứ năm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người tiếp tục soi sáng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Với Người, văn hóa không đứng ngoài chính trị, kinh tế, xã hội, mà phải soi đường cho quốc dân đi. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng đạo đức, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; đổi mới công nghệ phải đi đôi với phát triển con người; hội nhập quốc tế phải đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Một quốc gia chỉ thật sự hùng cường khi có nền kinh tế mạnh, thể chế hiện đại, quốc phòng- an ninh vững chắc, văn hóa giàu bản sắc, con người phát triển toàn diện và xã hội nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, sáng tạo. Từ đó có thể thấy, các quyết sách đổi mới trong thời gian gần đây, từ tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới thể chế, hoàn thiện pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển văn hóa, con người, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; đến chủ động hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đều cần được soi chiếu bằng tư tưởng Hồ Chí Minh. Soi chiếu để giữ đúng mục tiêu. Soi chiếu để lựa chọn đúng phương pháp. Soi chiếu để mọi đổi mới không xa rời Nhân dân, mọi phát triển không đánh mất bản sắc, mọi cải cách không tách khỏi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người. Đây còn là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự soi lại mình trước tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; củng cố niềm tin vào con đường đã lựa chọn; nâng cao trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Nhân dân; biến tư tưởng Hồ Chí Minh thành hành động cách mạng cụ thể trong từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ, đảng viên và từng người dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay không thể dừng ở những lời nói đúng, những khẩu hiệu hay, những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa thành đạo đức công vụ, kỷ luật thực thi, văn hóa liêm chính, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện và kết quả cụ thể trong đời sống. Mỗi chủ trương đúng phải đi vào cuộc sống. Mỗi chính sách phải đến được với người dân. Mỗi cán bộ phải lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo công việc của mình. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Chúng ta phải kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia-dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại: độc lập, tự do; dân là gốc; đoàn kết; tự lực, tự cường; cần, kiệm, liêm, chính; Đảng trong sạch; Nhà nước phục vụ Nhân dân; phát triển vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân. Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”. n TS Nguyễn Viết Chức cho biết: Quan tâm đến giáo dục là một trong những hướng đúng đắn nhất để tạo ra nhiều nhân tài hiện tại và tương lai

Phát biểu khai mạc ngày hội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức khẳng định, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ mở ra định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, mà còn truyền đi thông điệp quan trọng về vai trò của tri thức, công nghệ và con người đối với tương lai Việt Nam. “Nghị quyết 57 cũng là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ trực tiếp góp phần tạo nên năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh. Thế giới thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, lợi thế của một quốc gia không còn chỉ được đo bằng tài nguyên hay quy mô dân số, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông Sưởng, là cơ quan T.Ư của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong luôn mong muốn đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với học sinh, sinh viên không chỉ bằng thông tin mà còn bằng trải nghiệm thực tế, cảm hứng sáng tạo và các không gian kết nối học thuật ý nghĩa. Trong chương trình, điều ý nghĩa nhất, các em nhận được không chỉ là thông tin tuyển sinh, mà còn là cơ hội được trực tiếp lắng nghe các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên; được tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo; được hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp và tương lai của chính mình. Trưởng Ban Tổ chức kỳ vọng, sau Ngày hội sẽ có những học sinh quyết định theo đuổi một ngành học mới, có những bạn lần đầu tiên cảm thấy khoa học và công nghệ không hề xa cách. Và cũng có thể, từ chính sự kiện này, những khát vọng khoa học đầu tiên sẽ được khơi mở. GS.TS Trần Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị đồng chỉ đạo tổ chức chương trình khẳng định, sự quan tâm của học sinh, sinh viên đối với ngày hội là minh chứng cho sức hấp dẫn của tri thức, đập tan những lo ngại về việc giới trẻ chỉ mải mê với những giá trị hào nhoáng trên mạng xã hội. Theo GS.TS Trần Hồng Thái, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, nơi sức mạnh của mỗi quốc gia không chỉ còn đo bằng tài nguyên thiên nhiên mà được đo bằng hàm lượng chất xám và năng lực làm chủ công nghệ lõi. Với các em sinh viên hôm nay, trước khi nghĩ đến những đóng góp lớn lao, cần học tập để có một cái nghề, một sinh kế bền vững để tự nuôi sống bản thân. Còn với các em học sinh đang lựa chọn nghề nghiệp, đây chính là thời điểm vàng, sự giao thoa giữa khát vọng dân tộc và cơ hội công nghệ. Sự lựa chọn đúng lúc này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên không chỉ đi cùng thời đại mà còn có khả năng kiến tạo tương lai. GS.TS Trần Hồng Thái nhấn mạnh, tương lai thuộc về những ai tin vào vẻ đẹp của những ước mơ khoa học và khuyên học sinh đừng ngần ngại đặt câu hỏi, đừng ngần ngại thử nghiệm. Và hãy để các thầy cô, các nhà khoa học sẵn sàng là những người dìu dắt và tiếp lửa cho các em. TÌM KIẾM CƠ HỘI THEO ĐUỔI LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Khoảng 5.000 học sinh đến từ 30 trường THPT tỏa ra các gian trại để được thầy cô trường ĐH, học viện tư vấn thông tin tuyển sinh. Nhiều học sinh bị thu hút bởi các hoạt động STEM, phòng thí nghiệm thú vị và hào hứng tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Em Nguyễn Khánh Nguyên Khang, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội) có phần suy tư khi sát Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn băn khoăn về ngành học. Nam sinh nói, em đã “ngắm” một vài ngành học nhưng thời điểm này vẫn chưa biết chọn ngành nào. 4 n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 XÃ HỘI Ngày 17/5, tại Hà Nội diễn ra Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 với hàng nghìn học sinh tham dự. Các em được nghe các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ thông tin, lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khơi dậy khát vọng nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới. Học sinh đến tư vấn trong ngày hội ẢNH: NHƯ Ý Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, học sinh các trường THPT đã có buổi hỏi - đáp sôi nổi về kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 với các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục. Đây cũng là phiên thảo luận học sinh mong chờ vì được đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và các trường ĐH cung cấp nhiều thông tin “nóng” trong mùa tuyển sinh năm nay. Em Trần Thị Thu, học sinh lớp 12, Trường THPT Yên Hòa đặt câu hỏi trực tiếp với GS.TS Nguyễn Tiến Thảo: “Cách nào giảm bớt lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp năm nay?”. Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học nói rằng: “Nếu mình ôm tâm lý lo lắng sẽ bị lo lắng. Đến lớp 12, các em đã trải qua rất nhiều bài thi, kỳ thi và sau tốt nghiệp THPT sẽ còn nhiều kỳ thi nữa. Chúng ta chuẩn bị một cách chỉn chu, kỹ lưỡng kiến thức thì hãy coi thi tốt nghiệp như một bài thi bình thường”. Ngoài ra, ông khuyên học sinh “bấm giờ” để làm thử đề thi tốt nghiệp, cũng là cách rèn kỹ năng lẫn tâm lý phòng thi. Nói về rèn thói quen, ông ví dụ, thường ngày học sinh thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và ngồi vào bàn làm bài tập thì những ngày sau đó dậy 6 giờ sẽ thấy bình thường. Nhưng nếu ngày thường em thức dậy 9 giờ, một ngày phải dậy sớm từ 6 giờ sẽ là điều khó khăn. Với kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, theo GS, học sinh cần lưu ý quy định phải đạt tối thiểu 15 điểm cho tổ hợp 3 môn và mỗi em có 15 nguyện vọng xét tuyển. Những điều chỉnh này đều hướng tới việc đảm bảo chất lượng đầu vào, sự công bằng tối đa cho các thí sinh và đánh giá đúng năng lực học tập của người học. Với lựa chọn ngành nghề, theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, đến lớp 12 các em mới quan tâm là đã bỏ lỡ nhiều thông tin. Thời điểm vàng là từ khi bước chân vào trường THPT, lựa chọn tổ hợp môn học để đảm bảo các môn mình yêu thích và chọn lựa phù hợp với tổ hợp tuyển sinh của các trường ĐH. NHỮNG SAI LẦM ĐÁNG TIẾC Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho rằng, đến thời điểm này vẫn có một số học sinh lớp 12 chưa hiểu hết các điểm mới, quy định về tuyển sinh. Thiếu thông tin hoặc hiểu không đúng đều dẫn đến lựa chọn sai lầm. Ông chỉ ra, những lỗi thí sinh thường mắc Không để áp lực tâm lý đè nặng trước kỳ thi “Ngày hội tuyển sinh năm 2026 là nơi để các em bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ. Các em hãy cứ tò mò, hãy cứ nổi loạn một cách khoa học và có kiểm soát. Vì phía sau mỗi các em luôn có sự ủng hộ, dẫn dắt của cả một thế hệ tri thức tinh hoa từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ sở đào tạo đại học, tổ chức Đoàn thanh niên cũng như là gia đình và bạn bè ”. GS.TS TRẦN HỒNG THÁI Học sinh lớp 12 chia sẻ lo lắng về Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) khuyên các em hãy cởi bỏ áp lực, chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng để làm tốt bài thi. NGÀY HỘI TUYỂN SINH KHỐI NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Dẫn lối tình yêu khoa học Học sinh đặt câu hỏi trong phần giao lưu hỏi - đáp về thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

5 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 Trước đây, Khang tập trung học tập và dành ít thời gian tìm hiểu về ngành nghề. “Các thông tin có được đa số do bố mẹ và thầy cô giới thiệu. Trước biến động về cơ hội nghề nghiệp như ngày nay, học sinh chủ động tìm hiểu xu hướng, cơ hội việc làm trong tương lai là rất cần thiết”, Khang nói. Trong khi đó, em Lại Phú Hưng, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Đống Đa cùng nhiều bạn trong lớp đến ngày hội để tìm hiểu về các ngành học, cơ hội nghề nghiệp từ sớm. Hưng chia sẻ, em và gia đình xác định, việc được định hướng con đường vào ĐH nào từ sớm là rất quan trọng, tránh chọn sai ngành nghề và khi nhập học được một thời gian sẽ phải đổi trường học sẽ lãng phí thời gian, tiền bạc. Nam sinh tự nhận thấy, khối ngành khoa học và công nghệ là những ngành có xu hướng phát triển trong tương lai nên muốn thử xem mình có phù hợp hay không. Do đó, đến với chương trình, em muốn gặp được nhiều thầy cô ở các trường ĐH để hỏi kỹ, hiểu sâu hơn, giải tỏa những băn khoăn, trăn trở. Trong chương trình, đại diện các trường Đại học cũng mang đến những thông tin tuyển sinh “nóng hổi” với lộ trình định hướng nghề nghiệp vô cùng rõ ràng để giải đáp băn khoăn, “gỡ rối” cho học sinh. TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Thủy Lợi nói: “Sẵn sàng đứng từ sáng đến tối để chia sẻ thông tin về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH cho tất cả học sinh quan tâm”. Trường ĐH Thủy Lợi hiện có 46 ngành đào tạo khác nhau, trong đó 100% ngành đều thay đổi theo hướng tích hợp công nghệ, tăng tính thực hành ứng dụng. Ông Thạc khuyên học sinh phải có ước mơ hay nói to tát hơn là “có khát vọng”. Rà soát thông tin về các ngành nghề đào tạo của các trường, xu thế việc làm, từ đó dựa vào năng lực của bản thân để đi đến lựa chọn đúng đắn nhất. Ông lưu ý học sinh, một trong những điều quan trọng cần chú ý đó là sở thích, đam mê để biến thành động lực chịu khó tìm tòi, học hỏi chuyên môn và phát triển. PGS.TS Nguyễn Hải Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chia sẻ, “đặc sản” của trường là tuyển sinh sớm. Từ đầu năm đến nay trường đã có 3 đợt tuyển sinh. Về phương thức, trường không chỉ có đánh giá năng lực mà còn phỏng vấn để qua đó xác định học sinh có phù hợp với lựa chọn ngành học này hay không. Có những trường hợp cảm thấy không phù hợp, nhà trường sẽ giới thiệu những trường, ngành học khác phù hợp hơn với tương lai của các em. Ngoài tuyển sinh sớm, nhà trường cũng có phương án tuyển sinh theo điểm thi tốt nghiệp THPT và tuân thủ các quy định của Bộ GD&ĐT. Với chuỗi hoạt động, Ngày hội không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh ĐH mà còn giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về thị trường lao động tương lai. Qua đó, nhiều bạn trẻ nhận ra, lựa chọn ngành học đúng, trúng cũng chính là cơ hội tham gia vào những lĩnh vực đang định hình tương lai xã hội. HÀ LINH Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức. phải trong kỳ thi tốt nghiệp THPT như: chọn sai môn thi, chọn sai ngành học, vi phạm quy chế thi, mang điện thoại vào phòng thi… Kể cả thí sinh có năng lực tốt nhưng vì một sai lầm mang điện thoại vào phòng thi, dù không sử dụng nhưng đến cuối giờ giám thị phát hiện “điện thoại rơi ra từ túi quần” vẫn bị lập biên bản rất đáng tiếc. Ông Bình khuyên học sinh lớp 12 ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, dành thời gian ôn tập kiến thức một cách hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Tránh tình trạng, học quá lan man, quá khuya và bị ốm, mất phong độ ngay trước kỳ thi quan trọng. Năm nay, là năm thứ hai học sinh thi Tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT 2018 nhưng khác với năm ngoái, năm nay cả nước sẽ chỉ còn một đề thi. Ông Bình cảnh báo tình trạng, một số học sinh phạm sai lầm khi tìm đề luyện lan man theo các bộ sách và đề thi của năm trước thay vì bám vào cấu trúc của đề chương trình mới do Bộ GD&ĐT công bố. Trả lời câu hỏi của học sinh về việc xác định lựa chọn trường ĐH nào đảm bảo chất lượng, ông Bình cho rằng, chất lượng trường ĐH phụ thuộc vào nguồn thông tin các em tiếp cận. Có nhiều cách để nắm thông tin từ những người đã học, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua website trường ĐH được cung cấp thông tin công khai, minh bạch, đặc biệt chú trọng sản phẩm đầu ra… Ngoài ra, cũng tại phiên giao lưu này, các đại diện đến từ trường ĐH đã chia sẻ, cung cấp thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH năm 2026 cho học sinh. HÀ LINH Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 đã diễn ra toạ đàm với chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ”. Tại toạ đàm, GS.TS Trần Hồng Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho biết, khoa học công nghệ không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực kỹ thuật hay công nghệ cao, mà bao gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ông Thái nhấn mạnh, định kiến giới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đã giảm đáng kể. Vai trò của nữ giới ngày càng nổi bật trong các nhóm nghiên cứu khoa học. “Trong nhóm của tôi hiện có nhiều nữ giáo sư, nhà khoa học rất giỏi. Thực tế cho thấy phụ nữ đôi khi còn có nhiều lợi thế hơn nam giới ở khả năng kiên trì, tích lũy kinh nghiệm và duy trì sự kết nối trong công việc”, ông Thái nói. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho hay, từ kinh nghiệm tham gia tổ chức Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tỷ lệ nữ nhà khoa học được vinh danh những năm gần đây thường chiếm khoảng một nửa, thậm chí có năm còn cao hơn. Ông Sưởng chia sẻ thêm, yêu thích khoa học công nghệ không đồng nghĩa tất cả đều phải trở thành nhà khoa học. Người trẻ có thể tham gia ở nhiều vị trí khác nhau như nghiên cứu, ứng dụng, truyền thông công nghệ hay làm việc trong doanh nghiệp công nghệ. “Các em có thể tìm thấy cách tiếp cận riêng với khoa học công nghệ dựa trên năng lực và sở trường của mình”, ông Sưởng nói. GS.TS Trần Hồng Thái cho biết, điểm số môn Toán không phải yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng theo học lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ở bậc THCS và THPT, học sinh thường tập trung nhiều vào các môn cơ bản như Toán. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học hoặc nghiên cứu chuyên sâu, kiến thức Toán và các môn cơ bản khác sẽ được đào tạo bài bản lại, gắn với mục tiêu cụ thể hơn. Từ đó trình độ phát triển rất nhanh trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ông Thái nhấn mạnh, điểm số chỉ phản ánh khả năng học tập ở một giai đoạn nhất định, trong khi yếu tố quan trọng hơn là tư duy logic, sự kiên trì và tinh thần học hỏi. “Không có lựa chọn nghề nghiệp nào là duy nhất và mỗi người đều có cơ hội riêng nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu”, ông Thái nói. GS.TS Trần Hồng Thái cũng khuyên học sinh khi lựa chọn ngành, trường cần tìm hiểu hiểu kỹ về cơ sở đào tạo để có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Việc chọn ngành không nên chỉ dựa trên danh tiếng hay xu hướng xã hội mà cần xuất phát từ sự phù hợp với tính cách, năng lực và khả năng chịu áp lực của mỗi người. NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN, CỐNG HIẾN GS.TS Trần Hồng Thái cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm cùng nguồn lực đầu tư rất lớn cho khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo, mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong hệ sinh thái giáo dục. Những cải cách về mặt chính sách và tài chính là đòn bẩy để xây dựng một hệ sinh thái nghiên cứu và đào tạo vững chắc, giúp giới trẻ yên tâm theo đuổi đam mê. Ông Thái cũng cho biết, Việt Nam hiện có điều kiện đào tạo tốt ở một số lĩnh vực khoa học, công nghệ. Các ngành đặc thù, như công nghệ vũ trụ, vi mạch, chip bán dẫn hay kỹ thuật tiên tiến, việc học hỏi từ các quốc gia phát triển vẫn rất cần thiết. Việt Nam luôn khuyến khích học sinh, sinh viên có điều kiện ra nước ngoài học tập nghiên cứu để tiếp cận công nghệ tiên tiến, quay trở về đóng góp cho đất nước. Theo ông Thái, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đang mở rộng quy mô nhân lực và đặt mục tiêu đến năm 2035 tăng gấp đôi quy mô hiện nay. Viện cũng xây dựng các nhóm nghiên cứu trẻ và có cơ chế học bổng dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ nhằm thu hút, giữ chân nhân lực khoa học. GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho biết, chính sách hỗ trợ hiện đã mở rộng từ bậc đại học. Sinh viên đại học có thể nhận khoảng 4 triệu đồng/tháng, học viên thạc sĩ khoảng 5 triệu đồng/tháng và nghiên cứu sinh tiến sĩ khoảng 7 triệu đồng/ tháng. Riêng tại USTH, sinh viên các ngành công nghệ vũ trụ, vi mạch bán dẫn, toán học, hóa học và khoa học cơ bản có thể nhận học bổng tới 100% học phí, ngoài ra còn có các mức khác tùy kết quả học tập. ​XUÂN TÙNG - GIA LINH - HÀ TRANG Không có lựa chọn nghề nghiệp nào là duy nhất Các em học sinh tham dự ngày hội ẢNH: NHƯ Ý GS.TS Trần Hồng Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cho rằng: “Không có lựa chọn nghề nghiệp nào là duy nhất và mỗi người đều có cơ hội riêng nếu biết kiên trì theo đuổi mục tiêu”. GS.TS Trần Hồng Thái và nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: NHƯ Ý

6 n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 KHOA GIÁO Bác sĩ Sang cho biết, khoa đang tiếp nhận ngày càng nhiều trẻ đến khám với các biểu hiện liên quan việc sử dụng điện thoại thông minh, tivi quá mức trong thời gian dài. Điển hình là trường hợp bé N.T.B. (3 tuổi) đến thăm khám trong tình trạng chậm nói. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận trẻ thường xuyên được phụ huynh cho xem tivi, chơi điện thoại để không “quậy phá”. Tuy nhiên, khi tiếp xúc màn hình quá nhiều, trẻ giảm tương tác với cha mẹ và những người xung quanh nên khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng rõ rệt dẫn tới tình trạng chậm nói. Theo các chuyên gia, những năm đầu đời là giai đoạn não bộ và khả năng giao tiếp của trẻ phát triển mạnh nhất. Tuy nhiên, thay vì được trò chuyện, vui chơi hay tương tác trực tiếp với gia đình, nhiều trẻ lại dành phần lớn thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hoặc tivi. Việc tiếp xúc thụ động với màn hình khiến trẻ ít phản xạ giao tiếp, giảm khả năng biểu đạt ngôn ngữ và gặp khó khăn trong phát triển kỹ năng xã hội. Không chỉ dừng ở tình trạng chậm nói, nhiều trẻ còn xuất hiện các rối loạn khác như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, giảm tập trung, tiếp thu kém và sa sút học tập. Một số trường hợp còn có dấu hiệu rối loạn hành vi do từ nhỏ đã quen được dỗ dành hoặc đáp ứng bằng thiết bị điện tử. “Có trẻ chỉ cần bị lấy điện thoại là khóc thét, cáu gắt hoặc không chịu ăn uống. Tình trạng này nếu kéo dài có thể khiến trẻ phụ thuộc vào màn hình như một thói quen khó bỏ” - bác sĩ Sang cảnh báo. BS.CK2 Nguyễn Thanh Sang cho biết, nếu được phát hiện sớm, đặc biệt ở những trường hợp chậm nói đơn thuần, việc điều trị và can thiệp sẽ không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu phụ huynh chủ quan hoặc phát hiện muộn, trẻ có thể phải đối mặt với nhiều hệ lụy kéo dài ảnh hưởng đến quá trình học tập, phát triển nhân cách và khả năng hòa nhập xã hội về sau. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giảm dần thời gian cho trẻ tiếp xúc màn hình, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Thay vì đưa điện thoại để dỗ con, cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, đọc sách, chơi cùng trẻ và tạo môi trường giao tiếp tích cực trong gia đình. Bên cạnh đó, trẻ cần được khuyến khích tham gia các hoạt động thể chất, hoạt động tập thể và giao tiếp với bạn bè để phát triển kỹ năng xã hội tự nhiên. VÂN SƠN Ngày 17/5, BS-CK2 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tình trạng trẻ em lệ thuộc vào các thiết bị điện tử đang ngày càng phổ biến và trở thành vấn đề đáng lo ngại. Trẻ em đang bị “đầu độc” bởi màn hình điện tử CHIẾN LƯỢC “TỪ NGOÀI VÀO TRONG” Với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, ngành giáo dục đang đứng trước “phép thử” lớn nhất trong thập kỉ: Làm thế nào để sáp nhập mà không gây xáo trộn, để cộng gộp nhưng lại tạo ra sức mạnh cấp số nhân? Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đang được tiến hành theo phương pháp đi từ “vòng ngoài” vào lõi. Các trường đại học đóng tại địa bàn tỉnh, các trường cao đẳng tại địa phương đang là những đơn vị tiên phong thực hiện sáp nhập. Trong khi đó, tại các “thành trì” giáo dục lớn như Hà Nội và TPHCM, TP Đà Nẵng, các trường ĐH vẫn đang trong trạng thái “nín thở” chờ đợi phương án chi tiết từ các cơ quan chủ quản. Theo thống kê, có khoảng 140 trường ĐH công lập nằm trong diện rà soát và sắp xếp. Đây là một con số đòi hỏi một lộ trình thận trọng. Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trong đó kiên quyết giải thể hoặc hợp nhất các đơn vị không đạt chuẩn hoặc hoạt động kém hiệu quả. Vừa qua, những bước đi đầu tiên đã được cụ thể hóa. Hai trường Cao đẳng Luật miền Nam và miền Bắc (thuộc Bộ Tư pháp) đã chính thức được sáp nhập vào ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên). Đồng thời, Trường ĐH Tài chính - Kế toán cũng đã trở thành phân hiệu Quảng Ngãi của Trường ĐH Tài chính - Marketing tại TPHCM (Bộ Tài Chính). Những chuyển động này cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc xóa bỏ tình trạng phân tán nguồn lực, tập trung sức mạnh về những đầu mối có năng lực quản trị tốt hơn. Không chỉ ở bậc ĐH, giáo dục nghề nghiệp và phổ thông cũng sáp nhập với những tiêu chuẩn định lượng khắt khe. Nghị quyết 105/NQ-CP yêu cầu, đối với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ chỉ còn tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập (không tính các đơn vị tự chủ tài chính 100%). Các trường trung cấp nghề nếu không thể tự chủ sẽ phải sáp nhập vào các trường cao đẳng. Ngược lại, các trường cao đẳng không đạt tiêu chuẩn sẽ được “nhúng” vào hệ thống giáo dục ĐH để hình thành các chuỗi đào tạo liên thông. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, nguyên tắc xuyên suốt là mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải có ít nhất một trường mầm non, một tiểu học và một THCS. Việc sáp nhập chỉ diễn ra trong phạm vi cấp xã để tránh gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh. Đặc biệt, Chính phủ nhấn mạnh việc xóa bỏ các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, ưu tiên dồn dịch về các điểm trường chính được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất. Tại các vùng dân cư thưa thớt, vùng sâu vùng xa, mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (như Tiểu học và THCS), mô hình liên cấp sẽ là giải pháp trọng tâm để tối ưu hóa bộ máy quản lí và biên chế giáo viên. “Sáp nhập không chỉ là một quyết định hành chính. Nếu chúng ta chỉ coi đó là việc gom cơ sở đào tạo cho gọn đầu mối thì rất dễ bỏ qua điều quan trọng nhất: Chất lượng đào tạo và con người sau sáp nhập sẽ ra sao?”, PGS. TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nói. KHÔNG NÊN SÁP NHẬP MỘT CÁCH CƠ HỌC PGS.TS Nguyễn Đức Sơn chia sẻ cái nhìn sâu sắc về hệ thống đào tạo giáo viên từ việc sáp nhập các trường cao đẳng sư phạm vào trường ĐH. Theo ông, mục tiêu đến năm 2030, hệ thống các trường cao đẳng sư phạm độc lập sẽ không tồn tại là một định hướng tất yếu. Tuy nhiên, sáp nhập không đơn thuần là “thay tên, đổi biển”. Vấn đề cốt lõi mà ông Sơn nhấn mạnh là dòng chảy đào tạo. Khi một trường cao đẳng sáp nhập vào ĐH, nó phải tạo ra được một hệ sinh thái đào tạo từ trình độ cao đẳng, ĐH lên đến sau đại học. Điều này đặc biệt quan trọng đối với giáo dục mầm non, lĩnh vực vẫn đang tuyển dụng giáo viên bậc cao đẳng. Việc duy trì đào tạo cao đẳng mầm non trong lòng một trường ĐH giúp vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương, vừa có bệ phóng để nâng chất lượng giáo viên theo chuẩn mới. Một cảnh báo quan trọng khác từ phía chuyên gia là nguy cơ làm “yếu đi” cơ sở tiếp nhận. “Chúng ta không thể sáp nhập một cách cơ học để rồi khiến năng lực của trường ĐH bị kéo lùi do phải gánh vác các đơn vị yếu kém”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn khẳng định. Việc lựa chọn “cặp đôi” để sáp nhập phải dựa trên sự tương đồng về chuyên môn và khả năng hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực. Thách thức khó khăn nhất trong quá trình này chính là con người. Một khoảng cách lớn về chuẩn trình độ giữa giảng viên cao đẳng và ĐH. Trong khi ĐH yêu cầu tỉ lệ tiến sĩ và khả năng nghiên cứu khoa học cao, thì giảng viên cao đẳng thiên về thực hành nghề nghiệp. Làm sao để sắp xếp giảng viên cao đẳng vào hệ thống đại học mà không gây xung đột về mặt quyền lợi và chuyên môn? Cần có cơ chế khuyến khích và thời gian để đội ngũ này tự bồi dưỡng, đạt chuẩn tiến sĩ theo quy định của Luật Giáo dục ĐH. Sinh viên của các đơn vị bị sáp nhập phải được đảm bảo các quy trình đào tạo, đánh giá và cấp bằng theo đúng cam kết, không được để các em chịu thiệt thòi vì sự thay đổi về mặt tổ chức. Ghi nhận cho thấy, một số cơ sở giáo dục ĐH tại Hà Nội bày tỏ lo lắng nếu bị giao nhận các đơn vị yếu hơn sáp nhập. Bởi khi sáp nhập không phải chỉ là chuyện cộng cơ học các con số cơ sở vật chất, con người mà quan trọng hơn là trình độ, chất lượng đội ngũ. Cùng với đó là chất lượng sinh viên. Sự vênh nhau này sẽ tạo áp lực lớn cho cả hai bên khi sáp nhập. NGHIÊM HUÊ Ngành giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn mang tính lịch sử: cuộc đại tu toàn diện mạng lưới các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học. Đây không còn là những chuyển động nhỏ lẻ mà là chiến lược tổng thể được hiện thực hóa bằng Nghị quyết 105/ NQ-CP của Chính phủ. Giờ học lí thuyết trên giảng đường của sinh viên ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thiết bị điện tử đang gây ra hệ lụy khủng khiếp đối với trẻ em (ảnh minh họa) Tái cấu trúc toàn diện mạng lưới giáo dục “Chúng ta không thể sáp nhập một cách cơ học để rồi khiến năng lực của trường đại học bị kéo lùi do phải gánh vác các đơn vị yếu kém”. PGS.TS NGUYỄN ĐỨC SƠN

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==