Báo Tiền Phong số 128

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), tại Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Tổng thống Droupadi Murmu, Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ đã dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân tình, nồng hậu; bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Ấn Độ tươi đẹp, giàu truyền thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ; bày tỏ ngưỡng mộ vai trò của Tổng thống Droupadi Murmu trong thúc đẩy các sáng kiến về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Ấn Độ. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách “Hành động hướng Đông” và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN. Vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại; khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Tổng thống Droupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi; bày tỏ vui mừng khi hai bên nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Droupadi Murmu hoan nghênh hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu, du lịch… trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong khuôn khổ mới, Tổng thống Ấn Độ nói rằng việc tăng cường quan hệ hai nước hơn nữa sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, dẫn chứng văn kiện hợp tác về y tế sẽ góp phần giúp có thêm các sản phẩm y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý được đến tay người tiêu dùng. Nhấn mạnh Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” của Ấn Độ, Tổng thống Droupadi Murmu khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ truyền thống lâu đời, được gắn kết bởi các giá trị lịch sử, văn minh, tôn giáo vẫn còn được thể hiện rõ đến tận ngày nay như việc tôn trí xá lợi Đức Phật ở Việt Nam năm 2025 đã thu hút hơn 15 triệu lượt người đến chiêm bái; dấu tích của sự giao lưu văn hóa hai nước tại thánh địa Mỹ Sơn của Việt Nam. Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), Tổng thống Droupadi Murmu cho biết hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường và luật pháp Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Tổng thống Droupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác trên, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ. Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và học bổng giáo dục; mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và ASEAN. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. RUNG CHUÔNG TẠI SÀN CHỨNG KHOÁN TOP 5 THẾ GIỚI Ở MUMBAI Sáng 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại sàn Giao dịch Chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) ở TP Mumbai. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ. NSE là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 5 thế giới tính theo tổng vốn hóa thị trường, vượt mức 5.300 tỷ USD năm 2025. NSE ra đời năm 1992, được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Ấn Độ công nhận là sở giao dịch chứng khoán từ năm 1993 và bắt đầu vận hành từ năm 1994. NSE là sàn đầu tiên tại Ấn Độ triển khai giao dịch điện tử hoàn toàn, thay thế hình thức “hò hét trên sàn” truyền thống. Điều này giúp hiện đại hóa mạnh mẽ thị trường tài chính Ấn Độ. Chỉ số nổi tiếng nhất của NSE là NIFTY 50, gồm 50 công ty lớn nhất và thanh khoản cao nhất Ấn Độ, tương tự vai trò của S&P 500 ở Mỹ. Có khoảng 2.700 công ty niêm yết trên NSE tính đến năm 2025. NSE hiện thống trị thị trường phái sinh Ấn Độ, đặc biệt là giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai. Một số phân tích cho biết sàn này nắm hơn 90% thị phần ở nhiều phân khúc. Hệ thống giao dịch của NSE có tên là NEAT (National Exchange for Automated Trading), cho phép nhà đầu tư trên khắp Ấn Độ giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. NSE được xem là biểu tượng cho quá trình tự do hóa và hiện đại hóa nền kinh tế Ấn Độ sau cải cách đầu thập niên 1990, gắn với nỗ lực tăng tính minh bạch thị trường. Hiện nay, NSE đang được chú ý vì kế hoạch IPO - niêm yết cổ phiếu của chính mình. Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại; khuyến khích hợp tác sâu về khoa học - công nghệ… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại NSE ẢNH: TTXVN Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 7/5 tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis. 3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 8/5/2026 Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam gia nhập “mái nhà chung” ASEAN vào ngày 28/7/1995. Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, có những đóng góp quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; Thúc đẩy trao quyền cho người dân. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần đó, dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Đây cũng là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như cho sự gắn kết chung của cộng đồng. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ TỔNG THỂ VỚI KHỦNG HOẢNG Ở TRUNG ĐÔNG Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines diễn ra loạt hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 31, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 38, và Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AMM-AEM). Được sự ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Các hội nghị đã thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị mọi mặt cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ngày 8/5. Trong bối cảnh cục diện quốc tế và khu vực biến động không ngừng, các bộ trưởng nhất trí Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là dịp để ASEAN khẳng định quyết tâm đoàn kết, tăng cường hợp tác, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng, nâng cao khả năng tự chủ và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời đề ra phương hướng, chiến lược ứng phó toàn diện, hiệu quả với những thách thức đang nảy sinh. Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, các bộ trưởng chia sẻ lo ngại trước những tác động tiêu cực do căng thẳng tại Trung Đông gây ra đối với khu vực, đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng, an ninh lương thực khu vực cũng như an ninh, an toàn của công dân ASEAN đang sinh sống, làm việc ở Trung Đông. Các bộ trưởng ghi nhận các cơ quan chuyên ngành của ASEAN như ngoại giao, kinh tế, năng lượng và nông-lâm nghiệp đã khẩn trương phối hợp và thống nhất nhiều phương hướng, biện pháp ứng phó. Đồng thời, trước tính chất toàn diện, đa chiều của các tác động, các bộ trưởng nhất trí ASEAN cần xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể, trong đó gồm giải pháp ứng phó trước mắt cũng như các biện pháp tăng cường năng lực tự chủ, sức chống chịu tập thể để sẵn sàng cho các khủng hoảng, thách thức trong tương lai. Theo đó, các bộ trưởng thống nhất kiến nghị lãnh đạo cấp cao thông qua Tuyên bố về ứng phó của ASEAN với khủng hoảng ở Trung Đông. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần tăng cường phối hợp liên ngành, liên trụ cột, trong đó có kênh bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế, trong ứng phó các thách thức cũng như triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Về tình hình hợp tác ASEAN, trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng 2045 và các kế hoạch chiến lược hợp tác trên các trụ cột, các bộ trưởng nhất trí ASEAN cần nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy các kết quả đạt được trong triển khai Tầm nhìn 2025 và triển khai hiệu quả các ưu tiên, biện pháp đã nhất trí; trong đó cần ưu tiên khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững… Các cơ quan chuyên ngành cần nhanh chóng lồng ghép, cụ thể hóa các mục tiêu, biện pháp chiến lược nêu trong Tầm nhìn Cộng đồng 2045, các Kế hoạch chiến lược thành các kế hoạch, hành động cụ thể. Trong phạm vi quốc gia, các nước thành viên cần tăng cường gắn kết các mục tiêu, ưu tiên phát triển của mình với các mục tiêu, ưu tiên phát triển của ASEAN. Các bộ trưởng cũng đánh giá cao cam kết và quyết tâm của Timor Leste đảm nhiệm nghĩa vụ, trách nhiệm thành viên; khẳng định cam kết hỗ trợ Timor Leste hội nhập đầy đủ, hiệu quả vào các chương trình, cơ chế hợp tác của ASEAN. Để tạo thuận lợi cho phát triển, các bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, đề cao luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Theo đó, ASEAN sẽ triển khai các hoạt động đề cao Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) nhân kỷ niệm 50 năm ký kết, cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế, diễn đàn đối thoại và hợp tác. Cũng tại các hội nghị, các bộ trưởng đã xem xét một số vấn đề liên quan tới quan hệ đối ngoại, đồng thời thảo luận các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Phát biểu tại các hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước Chủ tịch Philippines, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Philippines cùng các nước thành viên nhằm bảo đảm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thành công. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động ngày càng nhanh chóng, phức tạp, ông Giang nhấn mạnh ASEAN càng cần phải giữ vững đoàn kết, kiên định các mục tiêu, ưu tiên và phương hướng đã xác định trong Tầm nhìn Cộng đồng 2045, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm ứng phó hữu hiệu với những thách thức trên cơ sở tăng cường phối hợp liên ngành, liên trụ cột. Theo đó, ông Giang đánh giá cao việc các nước ASEAN ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN; trong đó, nhiều hành động, biện pháp cụ thể đã được đưa vào Tuyên bố của các lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng ở Trung Đông. Đồng thời, ông Giang đề nghị ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình, an ninh khu vực, trong đó đề cao đối thoại, hợp tác, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chuẩn mực chung. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN cần làm sâu sắc hợp tác thương mại, đầu tư nội khối, đi đôi với đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong khuôn khổ các thỏa thuận đã ký kết. Đặc biệt, các nước thành viên ASEAN cần nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các cam kết đã thoả thuận, trong đó sớm hoàn tất thủ tục nội bộ nhằm sớm đưa các thỏa thuận, hiệp định đã ký đi vào hiệu lực. BÌNH GIANG Sau hơn 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt, cùng các nước thành viên duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường quan hệ với các đối tác, khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết kinh tế của ASEAN để thúc đẩy thương mại, đầu tư, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ và các nguồn lực từ ASEAN và các đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Trưa 7/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Dự kiến ngày 8/5, Thủ tướng sẽ đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Chiều 7/5 tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr - Chủ tịch ASEAN năm 2026 ẢNH: TTXVN

4 n Thứ Sáu n Ngày 8/5/2026 THỜI SỰ Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát bến bãi đỗ xe và chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn Hà Nội. Theo Ban Đô thị, quy hoạch Hà Nội có 1.960 bãi đỗ xe công cộng. Trong đó, 97 bãi đỗ xe ngầm, 496 bãi đỗ xe cao tầng, còn lại là bãi đỗ xe mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, mới chỉ có 72 bãi xe được đưa vào sử dụng, 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng, còn lại chưa triển khai. Hiện Sở Xây dựng đã tổ chức cấp phép tạm cho 200 điểm trông giữ xe tạm thời dưới lòng đường với diện tích 41.000 m2. Ban Đô thị cho rằng, việc chỉ khoảng 5% bãi đỗ xe được đưa vào khai thác sử dụng, trong khi phương tiện giao thông tăng quá nhanh nên nhu cầu trông giữ phương tiện trở nên cấp bách. Nhằm giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại các khu vực phường nội đô để phục vụ Vùng phát thải thấp, Sở Xây dựng đang báo cáo UBND thành phố đề xuất chủ trương đầu tư các dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026- 2030. Trong đó, Sở Xây dựng đề xuất chấp thuận chủ trương cho phép triển khai 3 bãi đỗ xe theo hướng dự án đầu tư công, xây dựng công trình khẩn cấp. Cụ thể, gồm: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành- Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); Bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam); Bãi đỗ xe ngầm (ký hiệu Pmb-2 và Png- 3) tại khu đất phía Tây công viên Bách Thảo (phường Ba Đình). Bên cạnh đó, Sở Xây dựng xây dựng phương án bố trí bãi đỗ xe tại các cửa ngõ giáp ranh Vùng phát thải thấp phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào vùng trung tâm. Bước đầu, sở đã rà soát 210 vị trí với tổng diện tích gần 24.000m2 trong Vành đai 1. THANH HIẾU Sở Xây dựng Hà Nội lên phương án xây dựng bãi đỗ xe tại các cửa ngõ giáp ranh Vùng phát thải thấp phục vụ nhu cầu gửi xe cá nhân và chuyển sang phương tiện công cộng vào vùng trung tâm. Hà Nội đề xuất xây dựng 3 bãi đỗ xe tại các cửa ngõ Một bãi trông giữ phương tiện ven Vành đai 1 Thiết lập trang mạng xã hội để tương tác với dân Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sẽ diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội. TRIỂN KHAI “CỔNG MẶT TRẬN SỐ” Theo ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, quan điểm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI đã bám sát, cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đặt vấn đề về vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới, to lớn hơn trong mối quan hệ tương tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bám sát các mục tiêu cụ thể. Đi kèm với dự thảo báo cáo chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng đề xuất khung chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó có một chương trình về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Theo ông Nguyễn Bình Minh, đây là chương trình “bao trùm”, kết hợp với các chương trình còn lại, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số. 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đến hết năm 2026, phấn đấu 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng và sử dụng phòng họp không giấy tờ. Dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ, MTTQ sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên các cấp. “Tuyên truyền, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số trong toàn dân, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp, tăng cường phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên nông thôn, công nhân, người lao động phổ thông, người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ tiếp cận, sử dụng và ứng dụng công nghệ số vào đời sống, công việc và sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò tiên phong của Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện kỹ năng số”, dự thảo báo cáo nêu rõ. MTTQ Việt Nam xác định sẽ tổ chức phong trào thi đua gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ. Khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia trong việc thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. GẦN DÂN, SÁT DÂN, GẦN KHÔNG GIAN SỐ Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Cát, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thời gian vừa qua, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị được MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm tập trung triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống văn bản chỉ đạo cốt lõi được hoàn thiện làm nền tảng để triển khai trong toàn hệ thống: Đề án Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 20252030, tầm nhìn đến năm 2035; Kiến trúc số MTTQ Việt Nam; Quy trình nghiệp vụ lõi MTTQ Việt Nam trên môi trường số; Chiến lược dữ liệu, Kiến trúc dữ liệu MTTQ Việt Nam… Các nền tảng số dùng chung, thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ Việt Nam các cấp được đưa vào vận hành trong toàn hệ thống: Hệ thống điều hành tác nghiệp MTTQ Việt Nam; Cổng Mặt trận số. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tích cực trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên, cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo nhân dân. Cũng theo ông Nguyễn Bá Cát, hoạt động chuyển đổi số sẽ tạo ra cơ hội để Mặt trận đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tương tác với nhân dân, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong thời gian tới. “Hoạt động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ tới sẽ được đổi mới về phương thức, đúng với phương châm “gần dân, sát dân, gần không gian số” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo”, ông Nguyễn Bá Cát nói. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI đặt mục tiêu: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7; phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. "Khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong nắm bắt dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng các nền tảng số, các ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ người dân tương tác với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ", dự thảo báo cáo nêu rõ.

5 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 8/5/2026 HƠN 2,5 TRIỆU HỘ KINH DOANH ĐƯỢC MIỄN THUẾ Chính phủ vừa chính thức nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng. Quy định này được đánh giá giúp hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước “thở phào”. Anh Nguyễn Thế Trung - chủ một cửa hàng tạp hóa tại Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, rất vui khi cơ quan chức năng lắng nghe tâm tư nguyện vọng hộ kinh doanh. Với mức doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, từ cuối năm 2025, thời gian rảnh không có khách, vợ chồng anh Trung thay nhau “học online” về cách kê khai thuế. “Khách hàng mua bán lẻ tẻ, từ gói bim bim, gói muối, chai nước mắm chúng tôi đã mệt. Từ khi bỏ thuế khoán, vợ chồng tôi thay nhau xem các video hướng dẫn của ngành thuế, đơn vị phần mềm trên mạng, ghi chép sổ sách, mày mò từ eTax mobile sang dịch vụ công. Lần đầu thực hiện thủ tục, tôi thấy vất vả hơn cả bán hàng”, anh Trung kể. Lo lắng của anh Trung cũng là nỗi niềm chung của nhiều hộ kinh doanh thời gian qua. Chị Ngọc Bích, chủ hộ kinh doanh bán lẻ tại Hai Bà Trưng (Hà Nội) chia sẻ, ngoài bán hàng lo ghi chép sổ sách, hóa đơn điện tử. Thay vì nghỉ ngơi để lo phát triển kinh doanh, chị Ngọc căng mình xem lại có làm sai chỗ nào không, liệu có bị phạt hay không. Theo ước tính của ngành thuế, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng giúp khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Dự kiến, ngân sách nhà nước cũng giảm khoảng 16.000 tỷ đồng so với năm 2025. Ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh được nhắc tới nhiều năm nay và tăng liên tục từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng, 500 triệu đồng và tới nay 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh nâng lên mức 1 tỷ đồng là tin vui cho hàng triệu tiểu thương. Chính sách này sẽ giúp hộ kinh doanh yên tâm hơn. Việc giao cho Chính phủ quyết định mức này tạo sự linh hoạt trong điều hành. “Tuy nhiên, tôi đề xuất cần phân loại ngưỡng doanh thu chịu thuế theo từng ngành nghề. Hộ kinh doanh lĩnh vực thương mại có thể áp mức 2 tỷ đồng, trong khi đó, dịch vụ, sản xuất, hoặc hoạt động bao thầu nguyên vật liệu nên áp mức khoảng 1 tỷ đồng. Việc chia theo ngành nghề giúp hỗ trợ đúng đối tượng, tránh cào bằng”, ông Được nói. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá, việc nâng ngưỡng chịu thuế đối với khu vực hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm là bước đi rất tích cực. Chính sách này giúp giải phóng năng lực sản xuất, trách nhiệm hành chính cho hộ kinh doanh. “Việc nâng ngưỡng thuế trong bối cảnh hiện tại là tín hiệu mạnh mẽ thể hiện việc ‘khoan sức dân’. Chính sách hỗ trợ thiết thực cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, vốn được xem yếu thế trong nền kinh tế, có thêm nguồn lực để duy trì và phát triển sinh kế. Đây cũng là kiến nghị mà VCCI đã kiên trì theo đuổi từ trước đến nay”, ông Tuấn nói. GIẢI PHÁP CĂN CƠ CHO HỘ KINH DOANH VCCI vừa công bố kết quả điều tra hộ kinh doanh năm 2026. Kết quả khảo sát hơn 1.000 hộ kinh doanh hoạt động trên cả nước cho thấy, chỉ 1,8% số hộ kinh doanh dự định mở rộng hoạt động, hơn 60% cho biết sẽ duy trì quy mô hiện tại và 33% trả lời sẽ thu hẹp quy mô kinh doanh. Thậm chí, một số hộ dự tính giải thể trong hai năm tới. “Hộ kinh doanh vận hành trong trạng thái sức khỏe suy yếu, lợi nhuận mỏng và tâm thế phòng thủ kéo dài. Phần lớn lãi ít, doanh thu và lượng khách hàng giảm trên diện rộng. Điểm nghẽn lớn nhất không chỉ là thị trường hay chi phí đầu vào, mà là khả năng hiểu và tuân thủ hệ thống pháp lý. Chi phí tuân thủ hiện trở thành áp lực gần ngang với chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh”, báo cáo của VCCI chỉ ra. Từ thực tế này, VCCI kiến nghị cơ quan chức năng giảm độ phức tạp của quy định thuế, kế toán và hóa đơn điện tử. Các công cụ hỗ trợ tuân thủ chi phí thấp và dễ sử dụng cần được phát triển như: phần mềm kế toán đơn giản, hướng dẫn kê khai theo ngôn ngữ dễ hiểu. Theo bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam, cần có thêm khảo sát chuyên sâu hơn để phân loại hộ kinh doanh theo quy mô, hành vi, mục tiêu phát triển. Từ đó, cơ quan chức năng thiết kế chính sách phù hợp. Thay vì áp dụng chung cách tiếp cận, chính sách quản lý cần giúp hộ kinh doanh quản lý tốt đầu vào, xác định rõ lãi - lỗ. Trong khi đó, ông Đậu Anh Tuấn khuyến nghị, việc giảm bớt sự phức tạp về kế toán, thuế là giải pháp căn cơ để hộ kinh doanh yên tâm làm ăn. Chính sách về ngưỡng thuế cần đảm bảo đa mục tiêu như: tạo thuận lợi cho công tác an sinh xã hội; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng; ngưỡng thuế phải tạo ra động lực lành mạnh để hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. NGỌC LINH Tại các vùng trồng sầu riêng trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện giá các thương lái thu mua đang giảm mạnh so với đầu năm. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân chính không nằm ở sản lượng mà xuất phát từ rủi ro chất lượng, nhất là vấn đề Cadimi đang khiến doanh nghiệp buộc phải “co mình”. Tính đến đầu tháng 5, theo số liệu từ Bộ NN&MT cả nước chỉ còn khoảng 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng O và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm Cadimi. Điều này cũng gây nên tình trạng quá tải trong khâu kiểm nghiệm, gây ách tắc trong xuất khẩu; một số đơn vị còn từ chối xét nghiệm sầu riêng từ một số khu vực có nguy cơ nhiễm Cadimi cao. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Hồng Phong - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, Cục đã ghi nhận các vướng mắc, đặc biệt là về năng lực của hệ thống kiểm nghiệm Cadimi hiện nay. Theo ông Phong, từ ngày 1/7/2025, việc quản lý, đánh giá và chỉ định phòng thử nghiệm đã được phân cấp về địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, hệ thống vẫn phát sinh nhiều khó khăn. Về số lượng phòng kiểm nghiệm Cadimi hiện quá ít so với nhu cầu của ngành sầu riêng dẫn đến quá tải, ông Phong cho biết Việt Nam đã chủ động làm việc với Trung Quốc. “Trong chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị phía Trung Quốc xem xét mở rộng thêm các phòng kiểm nghiệm để đáp ứng nhu cầu khi sản lượng tăng mạnh vào vụ. Tuy nhiên, việc này thuộc thẩm quyền phía bạn nên tiến độ sẽ phụ thuộc vào quá trình trao đổi giữa hai bên”, ông Phong thông tin. Không chỉ bất cập ở khâu xét nghiệm, ông Nguyễn Văn Mười - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - đánh giá, vấn đề Cadimi thực chất chưa được xử lý từ gốc, đặc biệt tại khu vực miền Tây. Điều đáng nói, dù đã nhận diện rủi ro từ lâu nhưng đến nay ngành nông nghiệp vẫn chưa có một giải pháp tổng thể, đồng bộ. Nông dân vẫn sản xuất theo quán tính, trong khi các giải pháp cải tạo đất và xử lý tồn dư chưa được chuẩn hóa thành quy trình cụ thể. Theo ông Mười, tỷ lệ mẫu có nguy cơ nhiễm Cadimi tại một số vùng vẫn ở mức rất cao, có nơi lên tới 80-90%, khiến nguy cơ bị trả hàng luôn thường trực; điều này cũng khiến các doanh nghiệp dè chừng trong việc thu mua, và trả giá thấp để phòng ngừa rủi ro. DƯƠNG HƯNG Sầu riêng rớt giá do “tắc” kiểm nghiệm Cadimi Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng sẽ giúp khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh giảm gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, chuyên gia đề xuất, cần chia ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh theo lĩnh vực tránh việc cào bằng, đồng thời giảm bớt sự phức tạp thủ tục kế toán, thuế để các hộ kinh doanh yên tâm làm ăn. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, đang rà soát lại toàn bộ hệ thống, đặc biệt là các phòng thuộc các đơn vị chức năng để ưu tiên huy động năng lực phục vụ kiểm nghiệm. "Nhà nước cần tạo điều kiện để người dân tự kiếm sống và ổn định đời sống thông qua hoạt động kinh doanh nhỏ. Doanh thu không nên là tiêu chí duy nhất để đánh giá một hộ kinh doanh". Ông ĐẬU ANH TUẤN, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 8/5/2026 TỪ PHÒNG TRỌ ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU Chiều 2/5, tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, tiếng khóc thét của một bé trai 2 tuổi khiến nhiều người hàng xóm ám ảnh. Ít ai ngờ, sau lớp áo mỏng, thân hình nhỏ bé đang ngủ gục trên tay người mẹ hằn lên hàng loạt vết thương chằng chịt do những trận đòn kéo dài suốt nhiều ngày. Tiếp xúc với phóng viên, anh Hoàng Huỳnh Huy (SN 1997, nhà đối diện phòng trọ của bé K.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện vụ việc. “Khoảng 16 giờ 30 hôm đó, Trúc bồng con sang nhà tôi xin tiền để về quê trốn vì bị chồng đánh. Cô ấy nhờ tôi sang phòng lấy hành lý nhưng tôi không đồng ý nên gửi bé cho mẹ tôi giữ giúp”, anh Huy kể. Trong lúc bà Oanh - mẹ anh Huy bế bé K. đang ngủ thiếp trên tay, chỉ vừa chạm vào phần lưng thì bé lập tức khóc thét vì đau đớn. Linh cảm có điều bất thường, anh Huy vén áo đứa trẻ lên kiểm tra thì chết lặng khi thấy khắp cơ thể bé chi chít những vết bầm tím. “Cả nhà tôi lúc đó bủn rủn tay chân. Mẹ tôi thương quá nên bật khóc”, anh Huy nhớ lại. Cố giữ bình tĩnh, anh Huy tiếp tục kiểm tra và phát hiện trên đầu bé còn có vết thương dài hơn 10 cm. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, anh lập tức gọi điện trình báo Công an ấp Phú Lâm, đồng thời cùng người thân đưa bé đi thăm khám trong lúc chờ lực lượng chức năng đến xử lý. “Khi quay lại đón con, Trúc năn nỉ xin gia đình tôi đừng báo công an nhưng lúc đó cháu bé đã rất yếu, có dấu hiệu hôn mê nên chúng tôi không chấp nhận”, anh Huy nhớ lại. Theo lời kể của người hàng xóm, khi Danh Chơn - người tình của mẹ bé K. trở về phòng trọ và bị chất vấn vì sao đánh đập đứa trẻ dã man như vậy, người này lập tức đổ lỗi cho Trúc. Trong khi đó, người mẹ lại khai rằng bản thân ra tay đánh con vì sợ người tình bạo hành cháu. Bé K. được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM. Hồ sơ bệnh án cho thấy bé bị đa chấn thương nặng với hàng loạt tổn thương nội tạng như dập lách, tổn thương gan, đứt tụy, tổn thương thận; đồng thời gãy xương cánh tay và cẳng tay phải. Các bác sĩ nghi ngờ bé K. đã bị bạo hành trong thời gian dài trước khi nhập viện. Trong nhiều ngày liên tiếp, bé K. được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức. Đến ngày 7/5, bệnh nhi đã tạm qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp để tiếp tục theo dõi. Theo các bác sĩ, đây là tín hiệu tích cực sau chuỗi ngày căng thẳng giành lại sự sống cho đứa trẻ bất hạnh. Tuy nhiên, phía trước vẫn là chặng đường hồi phục rất dài. Ngoài những tổn thương thể chất nghiêm trọng, bé còn mang theo các biểu hiện sang chấn tâm lý. Nhân viên y tế cho biết mỗi khi nghe tiếng động mạnh hoặc có người lạ đến gần, bé K. thường giật mình, hoảng sợ. Điều khiến nhiều y bác sĩ xót xa là trong suốt quá trình điều trị không hề có người thân nào túc trực chăm sóc. Mẹ ruột của bé cùng nhân tình đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra, trong khi người thân bên nội, ngoại chưa ai trực tiếp đứng ra chăm sóc cháu. “Các y bác sĩ thay nhau chăm sóc bé như người nhà. Ngoài điều trị chuyên môn, bệnh viện cố gắng tạo cho bé cảm giác an toàn để bé biết rằng mình đang được bảo vệ”, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ. XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÁT HIỆN SỚM VÀ CAN THIỆP KỊP THỜI Ngày 7/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Y tế và Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận, chăm sóc bé N.G.K. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, dù cháu bé đang điều trị tại bệnh viện sau nhiều chấn thương nghiêm trọng, nhưng người thân còn lại của bé đã từ chối nhận chăm sóc. Chính quyền xã Hòa Hiệp đã đề nghị các đơn vị bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc bé K. trong thời gian điều trị cũng như sau khi xuất viện. Theo phương án được các đơn vị thống nhất, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé sẽ được đưa về Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, hỗ trợ hồi phục sức khỏe và tâm lý trong khoảng ba tháng. Sau đó, bé có thể được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để nuôi dưỡng lâu dài. Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em phía sau những cánh cửa khép kín. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài xử lý nghiêm hành vi phạm tội, điều quan trọng không kém là xây dựng cơ chế phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ có nguy cơ bị bạo hành. Bởi với bé K., dù đã thoát chết song những tổn thương mà em phải gánh chịu có thể sẽ còn kéo dài rất lâu sau này. NGUYỄN DŨNG - VÂN SƠN - AN YÊN Những ngày qua, vụ bé trai N.G.K (2 tuổi) bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành dã man tại xã Hòa Hiệp (TPHCM), khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau những vết bầm tím và các chấn thương nghiêm trọng là một hành trình giành giật sự sống đầy ám ảnh của đứa trẻ chưa kịp lớn. Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc (ảnh nhỏ) và căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc Báo Tiền Phong tham gia bảo vệ trẻ em Ngày 6/5, báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng 2, Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn và Ngân hàng VietinBank ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác ngăn chặn, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước nguy cơ bị bạo hành, xâm hại. Mô hình phối hợp liên ngành giữa bệnh viện, công an, luật sư, hội phụ nữ và báo Tiền Phong được kỳ vọng trở thành “lá chắn” bảo vệ trẻ em trong các tình huống khẩn cấp. Không chỉ phản ánh vụ việc, báo Tiền Phong sẽ tham gia kết nối nguồn lực, thúc đẩy cơ chế can thiệp nhanh nhằm bảo vệ trẻ em một cách toàn diện, kịp thời và hiệu quả. PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho rằng, việc bảo vệ trẻ không thể chỉ dừng ở điều trị y khoa. Trẻ cần được hỗ trợ toàn diện, từ pháp lý, tâm lý đến môi trường sống an toàn để phục hồi lâu dài. VÂN SƠN Hành trình giành lại sự sống cho bé trai 2 tuổi BẠO HÀNH DÃ MAN TRẺ EM: Khởi tố 2 đối tượng trong vụ cháu bé 4 tuổi tử vong Ngày 7/5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip trích xuất từ camera an ninh, người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tục đánh vào vùng đầu một thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ. Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TPHCM. Người đàn ông tên là B.T.Q. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) được xác định là cha dượng của nạn nhân. Ngày 6/5, dư luận tiếp tục bàng hoàng khi bé gái B.T.H (SN 2022) tử vong sau thời gian dài bị bạo hành tại phòng trọ ở Hà Nội. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi) và khởi tố Bàn Thị Tâm (mẹ nạn nhân) để điều tra về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, Hiệp cùng Tâm nhiều lần dùng dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo đánh đập nạn nhân trong suốt khoảng một tháng. Bé gái còn bị bỏ đói liên tục nhiều ngày trước khi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, tổn thương cơ thể tới 99% và không qua khỏi do thương tích quá nặng. PV Tội phạm xâm hại tình dục diễn biến phức tạp Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm tình dục đối với người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và trật tự, an toàn xã hội. Trong quý I/2026, Công an tỉnh đã tiếp nhận 32 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục đối với người dưới 16 tuổi; đã khởi tố 18 vụ, 18 bị can về loại tội phạm này. Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng về số vụ, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng phạm tội không chỉ là người lạ, trong nhiều trường hợp lại là người thân, người quen, thậm chí là những người có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đặc điểm về loại tội phạm này là phạm vi xảy ra rộng, từ khu vực nông thôn đến đô thị; độ tuổi nạn nhân ngày càng thấp, có nhiều trường hợp trẻ dưới 13 tuổi bị xâm hại. Một số trường hợp lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến để làm quen, dụ dỗ, đe dọa, cưỡng ép trẻ em. Cũng có không ít các vụ án xuất phát từ nguyên nhân yêu sớm ở trẻ. Theo cơ quan công an, tâm lý e ngại, lo sợ của nạn nhân và gia đình khiến nhiều vụ việc không được tố giác kịp thời, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý. Một bộ phận gia đình thiếu quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đôi lúc chưa chặt chẽ. CẢNH KỲ Hình ảnh cha dượng đánh tới tấp con riêng của vợ ở TPHCM Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996) sống chung như vợ chồng tại xã Hòa Hiệp. Cả hai khai nhận đã nhiều lần dùng cây tre đánh bé K. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

