Báo Tiền Phong số 127

Theo Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ được đưa ra ngày 6/5, hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, với mong muốn biến ý chí thành kết quả cụ thể. Về hợp tác chính trị, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước, với Ấn Độ là “tầm nhìn Ấn Độ phát triển vào năm 2047” và “mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao đến năm 2045”. Hai bên đánh giá cao việc đối thoại và hợp tác thường xuyên trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác hiện có trong nhiều lĩnh vực; góp phần củng cố lòng tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh Tham vấn Chính trị và Đối thoại Chiến lược, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học là trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương; tổ chức thường xuyên các cơ chế về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông, hợp tác mạng, khoa học, công nghệ, vũ trụ, năng lượng nguyên tử; đồng thời hướng tới thiết lập Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng (2+2). ĐẨY MẠNH HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế đang phát triển nhanh; trong đó phối hợp chặt chẽ hơn giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ. Trên nền tảng gia tăng thương mại song phương 10 năm qua, hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa thương mại hai chiều theo hướng cân bằng và cùng có lợi, nhất trí đặt mục tiêu đạt 25 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên nhất trí sẽ tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa nước này tiếp cận thị trường nước kia, bao gồm nông sản. Hai bên hoan nghênh quyết định mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam và nho Ấn Độ, và nhất trí thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho bưởi Việt Nam và lựu Ấn Độ thông qua xúc tiến tham vấn song phương để xử lý các vấn đề kỹ thuật. Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực có chung lợi ích. Việt Nam khẳng định cam kết đa dạng hóa nguồn cung và tăng nhập khẩu từ Ấn Độ phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Hai bên nhất trí nghiên cứu các biện pháp thiết lập môi trường thể chế thuận lợi để tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp hai nước, bao gồm vấn đề Giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy các cơ chế song phương để duy trì đối thoại mang tính xây dựng nhằm giải quyết các quan tâm chung. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) trên tinh thần bảo đảm lợi ích chung, tạo thuận lợi thương mại và phù hợp với thông lệ thương mại toàn cầu hiện nay. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, giao thông, sản xuất, logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, xe điện và công nghệ thông tin, y tế, nông nghiệp và chế biến nông sản, thủy sản, du lịch và dịch vụ, và một số lĩnh vực khác. Hai bên cũng nhất trí tăng cường liên kết giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hợp tác giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo. Hai bên đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực thăm dò dầu khí; trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Việt Nam và Ấn Độ ghi nhận tầm quan trọng của thương mại điện tử và kinh tế số, nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này thông qua chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia thương mại điện tử sâu và bền vững hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ngoài ra, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác y tế. Trên cơ sở các thành tựu của ngành dược phẩm Ấn Độ, hai bên nhất trí nghiên cứu các biện pháp để thúc đẩy khả năng tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ trong việc đấu thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế công lập của Việt Nam từ năm 2027, trên cơ sở thoả thuận của hai bên. Ghi nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ, hai bên khuyến khích hợp tác chuyển đổi số trong ngành y, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Trên cơ sở lịch sử lâu đời và di sản phong phú của y học cổ truyền tại hai nước, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi kiến thức, tăng cường hợp tác nghiên cứu và chia sẻ thực hành, khuyến khích liên kết giữa các cơ quan, tổ chức liên quan. Hai bên hoan nghênh tiến triển trong việc hoàn thiện Bản ghi nhớ về y học cổ truyền và đề xuất Bản ghi nhớ về việc thành lập Trưởng Bộ môn Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ) tại Việt Nam. HỢP TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH LÀ TRỤ CỘT QUAN TRỌNG Hai bên tái khẳng định hợp tác quốc phòng và an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; ghi nhận việc triển khai hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030, cho đây là cơ sở định hướng hợp tác quốc phòng hai nước thời gian tới. Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và mở rộng các hoạt động trong các lĩnh vực quốc phòng truyền thống và mới nổi, bao gồm đối thoại chính sách quốc phòng, diễn tập chung, tham vấn giữa các cơ quan tham mưu, nghiên cứu chung và đồng sản xuất các công nghệ quốc phòng mới, tăng cường các chuyến thăm của tàu hải quân và máy bay không quân, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, chia sẻ thông tin, hợp tác thủy đạc, tổ chức triển lãm quốc phòng, xây dựng năng lực, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, tăng cường an ninh và an toàn hàng hải, phối hợp trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, trên cơ sở lợi ích và ưu tiên chung, đóng góp cho ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí tăng cường mua sắm quốc phòng giữa hai nước. Hai bên hoan nghênh việc triển khai ổn định các khoản tín dụng quốc phòng Ấn Độ dành cho Việt Nam, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên bày tỏ hài lòng về việc triển khai các thỏa thuận quốc phòng song phương, bao gồm Thỏa thuận Tương trợ hậu cần, Bản ghi nhớ về hỗ trợ và hợp tác tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm, và Ý định thư về tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Là các quốc gia ven biển có lịch sử giao lưu lâu đời, Việt Nam và Ấn Độ nhấn mạnh hợp tác hàng hải là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương và nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải. Ngoài ra, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của công nghệ số và hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Trung ương Ấn Độ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đổi mới tài chính và thanh toán số; nhất trí thúc đẩy kết nối các nền tảng thanh toán bán lẻ thông qua mã QR, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch và giao dịch kinh doanh giữa hai nước. Ngày 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội đàm, chiêu đãi của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng Thủ tướng Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; hội kiến và dự chiêu đãi của Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Chiều 6/5, tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí ẢNH: TTXVN Ngày 6/5, tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao 13 văn kiện hợp tác. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi, bao gồm hạ tầng số, 6G, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ vũ trụ và công nghệ hạt nhân, khoa học biển, công nghệ sinh học, dược phẩm, vật liệu tiên tiến và khoáng sản thiết yếu… VIỆT NAM-ẤN ĐỘ: Nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường

Nếu trước đây hợp tác giữa hai nước chủ yếu mang tính chính trịngoại giao, thì hiện nay các lĩnh vực hợp tác cốt lõi đang mở rộng sang quốc phòng, kinh tế công nghệ cao, năng lượng, kết nối chuỗi cung ứng… Điều đáng chú ý là quan hệ này không dựa trên tính thời điểm, mà được thúc đẩy bởi sự tương đồng về lợi ích phát triển và tầm nhìn chiến lược của hai quốc gia đang lên tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hợp tác quốc phòng-an ninh đang càng lúc càng phát triển. Việt Nam và Ấn Độ đều theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, đề cao tự chủ chiến lược và bảo vệ lợi ích quốc gia trong môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Chính vì vậy, hợp tác an ninh-quốc phòng giữa hai nước phát triển khá ổn định trong nhiều năm qua. Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo sĩ quan, nâng cao năng lực hải quân, không quân, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh biển và ứng dụng công nghệ quốc phòng. Về lâu dài, đây không chỉ là hợp tác kỹ thuật, mà còn góp phần xây dựng sự tin cậy chiến lược giữa hai nước. Với Việt Nam, hợp tác với Ấn Độ giúp mở rộng mạng lưới đối tác an ninh chất lượng cao; với Ấn Độ, Việt Nam là đối tác có vị trí quan trọng trong chính sách hướng Đông của New Delhi. Song song với quốc phòng, hợp tác trên biển và kinh tế biển đang nổi lên như một trụ cột có giá trị lâu dài. Cả hai quốc gia đều có lợi ích gắn chặt với thương mại hàng hải, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế biển. Nhiều năm qua, các doanh nghiệp năng lượng của Ấn Độ, đặc biệt là Tập đoàn ONGC Videsh, đã có các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí. Ý nghĩa của hợp tác này không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, mà còn ở việc tạo ra những kết nối lợi ích lâu dài giữa doanh nghiệp, nhà nước và các chiến lược phát triển biển của hai quốc gia. Khi kinh tế biển ngày càng trở thành động lực tăng trưởng mới, lĩnh vực này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ưu tiên. CÔNG NGHỆ CAO VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Một lĩnh vực khác đang mở ra tiềm năng rất lớn là công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ấn Độ hiện là một trong những trung tâm công nghệ lớn của châu Á, có lợi thế nổi bật về phần mềm, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng hạt nhân, công nghệ không gian. Các tổ chức như Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ đã giúp Ấn Độ xây dựng vị thế đáng kể trong ngành công nghệ vũ trụ, vệ tinh. Trong khi đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt mục tiêu nâng cao năng lực khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là điểm giao thoa rất rõ giữa hai nền kinh tế. Nếu được thúc đẩy đúng mức, hợp tác công nghệ có thể trở thành động lực mới, thậm chí mang ý nghĩa chiến lược lớn hơn cả thương mại truyền thống. Ở góc độ kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng thực tế. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ tương đối cao. Việt Nam có lợi thế về sản xuất, vị trí kết nối với Đông Á và khả năng tham gia nhanh vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, Ấn Độ có lợi thế về quy mô thị trường, nguồn nhân lực kỹ thuật cao và năng lực nghiên cứu-phát triển. Nếu hai bên đẩy mạnh kết nối logistics, thanh toán, vận tải biển và đầu tư công nghiệp, quan hệ kinh tế song phương có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác trong thập niên tới. TS. PHAN CAO NHẬT ANH (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi) 3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 Việt Nam-Ấn Độ và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Nhìn sâu hơn, giá trị lớn nhất của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nằm ở chỗ hai nước không chỉ hợp tác vì lợi ích trước mắt, mà còn vì những mục tiêu phát triển dài hạn. Việt Nam cần những đối tác có năng lực công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và sẵn sàng đầu tư dài hạn. Ấn Độ cũng cần những đối tác năng động tại Đông Nam Á để mở rộng hiện diện kinh tế và kết nối khu vực. Sự gặp nhau ở lợi ích phát triển, thay vì chỉ ở tính toán chính trị ngắn hạn, chính là yếu tố khiến quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có dư địa phát triển rất lớn trong những năm tới. Trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ với Ấn Độ đang chuyển dần từ nền tảng hữu nghị truyền thống sang một quan hệ hợp tác có chiều sâu chiến lược, thực chất và dài hạn. CHUYỆN HÔM NAY Tôi chống chế, đổ lỗi cho bạn đọc rằng họ thường quan tâm phim ảnh Bollywood nhiều múa hát, phim truyền hình ngàn tập kiểu “Cô dâu 8 tuổi”, yoga 5.000 năm tuổi, thảm kịch từ “yêu râu xanh”… Rút kinh nghiệm “thấy cây mà không thấy rừng”, tôi và đồng nghiệp âm thầm điều chỉnh, tìm hiểu sâu hơn, đưa tin cân bằng hơn về Ấn Độ - một trong những cái nôi văn minh lâu đời nhất thế giới. Nhưng tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên; năm nay, thưởng thức whisky mà một nhà ngoại giao nam Ấn Độ tặng, mới thấy chất lượng hảo tửu nước bạn không thua kém thương hiệu đến từ Scotland, Ireland hay Mỹ. Rút kinh nghiệm “nhất diệp tri thu” (nhìn lá rụng biết mùa thu tới), tôi lặng lẽ đến ngồi dưới gốc cây bồ đề ven hồ Tây, Hà Nội, những mong ít nhiều tỉnh thức, giác ngộ, “sự lý thông đạt, tâm khí hòa bình”. Trong khuôn viên chùa Trấn Quốc, cổ tự linh thiêng bậc nhất Việt Nam với hơn 1.500 năm lịch sử, cây bồ đề lặng lẽ tỏa bóng. Với nhiều người, đó chỉ là một biểu tượng Phật giáo quen thuộc. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của lịch sử và ngoại giao, cây ấy dường như đang kể một câu chuyện dài hơn rất nhiều - câu chuyện về tình cảm, sự tin cậy và mối nhân duyên đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ. Năm 1959, cây bồ đề ấy được trao như một món quà hữu nghị mà Tổng thống Ấn Độ đầu tiên Rajendra Prasad dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một món quà tưởng như giản dị, nhưng lại mang theo chiều sâu văn hóa. Trong Phật giáo, bồ đề (Bodhi) là giác ngộ, là tỉnh thức, là trí tuệ sau những thử thách nội tâm. Đức Phật giác ngộ dưới cội bồ đề tại Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), và từ đó bồ đề không còn đơn thuần là một loài cây, mà trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, từ bi và khai sáng. Có lẽ hiếm có quan hệ song phương nào mà một biểu tượng tâm linh lại có thể phản chiếu chính xác cấu trúc chiến lược như quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Nếu ví quan hệ hai nước như cây bồ đề, thì bộ rễ đã cắm sâu từ hàng nghìn năm trước. Trước cả ngoại giao hiện đại, trước cả những hiệp định thương mại hay hợp tác quốc phòng, giữa hai nền văn minh đã tồn tại những dòng chảy âm thầm của văn hóa và tín ngưỡng. Phật giáo từ Ấn Độ theo chân thương nhân, tăng sĩ, hành giả vượt biển đến Việt Nam, để rồi hòa vào đời sống tinh thần dân tộc. Những dấu ấn của văn minh Ấn Độ vẫn hiện diện trong nghệ thuật Champa, trong triết lý sống, trong kiến trúc chùa chiền, trong cách người Việt nghĩ về nhân quả, vô thường, lòng từ bi… Chính nền tảng ấy khiến quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có một chiều sâu không thể đo bằng kim ngạch thương mại hay số văn kiện được ký kết. Đó là thứ niềm tin đến từ sự đồng cảm văn hóa. Thập niên qua, phần thân bồ đề của quan hệ Việt-Ấn hiện lên ngày càng rõ nét qua lòng tin chính trị càng lúc càng sâu sắc. Năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất - Đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh yếu tố tin cậy, thấu hiểu lẫn nhau, lợi ích hội tụ… Năm 2024, trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phía Ấn Độ gọi hai nước là hai người bạn luôn đứng bên nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cũng trong năm ấy, khi nhắc tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Modi gọi ông là “một người bạn tốt của Ấn Độ, dưới sự lãnh đạo của ông, quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam có được định hướng chiến lược”. Và rồi, như đại thụ, khi rễ đã sâu, thân đã vững, tán cây bắt đầu mở rộng. Ngày nay, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ không chỉ gói gọn trong chính trị hay văn hóa. Từ an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, công nghệ số, bán dẫn, năng lượng đến chuỗi cung ứng, hai nước đang từng bước xây dựng một cấu trúc hợp tác dài hạn. Điều đáng chú ý là trong một châu Á đang chuyển động mạnh, quan hệ Việt-Ấn vẫn giữ được đặc điểm hiếm có: ổn định, ít kịch tính, ngày càng sâu rộng. Mối quan hệ không bùng nổ như một liên minh thời cuộc, mà lớn lên như cây bồ đề - chầm chậm, lặng lẽ, nhưng càng qua biến động càng cho thấy sức sống mãnh liệt. Lá bồ đề rung khe khẽ trước gió, nhắc con người về vô thường. Nhưng cây sống lâu, thân bền chắc nhắc rằng, giữa đổi thay vẫn có những giá trị trường tồn. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ cũng mang đặc điểm ấy. Thế giới có thể đổi khác, cán cân quyền lực có thể dịch chuyển, những dòng địa chính trị có thể thay chiều. Nhưng khi được nuôi dưỡng bằng ký ức văn hóa, bằng lòng tin chính trị, bằng sự tôn trọng chiến lược, mối quan hệ sẽ không dễ bị cuốn đi. Giống như cây bồ đề ở chùa Trấn Quốc lặng lẽ nhưng tỏa bóng rất xa. T.A Dưới bóng bồ đề TIẾP THEO TRANG 1

4 n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 XÃ HỘI Sáng 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 10, tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI) LÀ MỘT ĐÒN BẨY CHIẾN LƯỢC Trao đổi với cử tri, ông Trần Đức Thắng nêu rõ “đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt”. “Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm của bản thân với tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thủ đô”, ông Thắng nói. Về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Thắng nói rằng, niềm vui lớn nhất với cử tri Thủ đô là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo ông, đây không đơn thuần là một đạo luật, mà là một “đòn bẩy chiến lược”, giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội trăn trở bấy lâu. Ông Thắng cũng nói về một số kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 của Thủ đô Hà Nội, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, còn có những trăn trở, nỗi lo như cử tri nêu: ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị khi dân số tăng nhanh, là sự bức xúc về các dự án chậm triển khai và nỗi lo về an toàn cháy nổ tại các khu dân cư. “Những ý kiến rất thẳng thắn, xác đáng và sát thực tế. Với tư cách là người đứng đầu Thành ủy, tôi trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”, ông Thắng nêu rõ. Nêu cụ thể một số vấn đề trên địa bàn 13 phường, xã thuộc Đơn vị bầu cử số 10, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển, đối với các xã ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc hay các phường Bồ Đề, Long Biên, bài toán khó nhất hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. “Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để bà con sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Chúng ta không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói. Về hạ tầng kết nối và xử lý các “điểm nghẽn” đô thị, ông Thắng nêu rõ, khu vực Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực rất lớn về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các cầu bắc qua sông Hồng và các trục đường xuyên tâm phía Đông. Tuy nhiên, song song với hạ tầng cứng, lãnh đạo các xã, phường phải chú trọng hạ tầng mềm là hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp xã khi các xã đã và sẽ chuyển đổi thành phường. GIẢI PHÓNG NGUỒN LỰC ĐẤT ĐAI ĐANG BỊ LÃNG PHÍ Nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề, ông Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi). Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND, Chủ tịch UBND, ban hành đầy đủ trước ngày 15/6, để thực hiện từ 1/7. Dự kiến, sẽ có 153 văn bản thuộc thẩm quyền của thành phố ban hành. Yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải tiếp cận công việc quan trọng này, ông Thắng nêu rõ, phải coi đây là cơ hội lịch sử để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai, giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí, không để phát sinh những dự án chậm muộn mới. Về quản lý đô thị, ông Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 “điểm nghẽn” úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Ông Thắng cũng cho biết đã yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là tại các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ phải cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 “điểm nghẽn” ngay trong các tháng đầu năm 2026, đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nêu rõ, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn xảy ra, ông Thắng yêu cầu các xã, phường quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, không để phát sinh mới, kiên quyết dẹp bỏ vi phạm. Phải xây dựng các xã, phường thực sự xanh, sạch, đẹp, đem lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các bí thư cấp ủy xã, phường và các cán bộ quản lý trực tiếp. TRƯỜNG PHONG Về quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 “điểm nghẽn” úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Thủ đô chưa thể là nơi đáng sống nếu còn 5 “điểm nghẽn” Ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra tại nhiều tuyến đường nội đô Hà Nội ẢNH: BÁO TIN TỨC Kiến nghị nhiều nhóm vấn đề thiết thực Về đất đai, cử tri xã Mường Động kiến nghị sớm hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024, xử lý dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng, đồng thời rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng sát giá thị trường, bảo đảm hài hòa lợi ích. Lĩnh vực kinh tế - hạ tầng cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri đề nghị đẩy nhanh đầu tư giao thông, điện, nước, hạ tầng số ở vùng nông thôn, miền núi; có chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa, tiếp cận vốn và xây dựng thương hiệu nông sản. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa Mường, Dao. Về an sinh xã hội, cử tri quan tâm chính sách giảm nghèo bền vững, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo hiểm; bổ sung đối tượng bảo trợ xã hội, tăng cường nhân lực trạm y tế. Đối với cán bộ cơ sở, nhiều ý kiến đề nghị nâng phụ cấp, cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, bổ sung biên chế và có cơ chế hỗ trợ sau khi nghỉ. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và có chính sách đặc thù cho khu vực CT229 nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. QUAN TÂM ĐẶC BIỆT ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt các đại biểu Quốc hội trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và những tình cảm quý báu mà cử tri đã dành cho đoàn. Ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết tại hội nghị, bà Hoài khẳng định đây là những phản ánh sinh động, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhất quán đối với đời sống nhân dân, trọng tâm là các lĩnh vực y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở. Những thành quả như việc thực hiện miễn học phí cho học sinh phổ thông hay hoàn thiện hệ thống trường liên cấp và hạ tầng y tế là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị nhằm tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thế hệ tương lai. ĐỨC ANH Sáng 6/5, tại hội trường Nhà văn hóa xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều nhóm vấn đề thiết thực, phản ánh rõ những vướng mắc ở cơ sở. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, toàn bộ ý kiến cử tri đã được tiếp thu, ghi nhận đầy đủ. Những nội dung liên quan đến đầu tư các tuyến giao thông sẽ được tổng hợp, trả lời bằng văn bản; các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được báo cáo tới các cơ quan liên quan. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ

5 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 VẬT VÃ ĐI LÀM THỦ TỤC Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung) vừa có văn bản gửi Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phản ánh việc hồ sơ hành chính của doanh nghiệp bị kéo dài bất thường, liên tục bị trả đi trả lại tới 9 lần trong hơn 1 năm qua cơ chế “một cửa”. Những vướng mắc của doanh nghiệp này bắt đầu từ Quyết định số 980 ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thu hồi hơn 1.145 m2 đất để xây dựng tuyến đường ven sông Vân, cắt ngang khu nhà xưởng đang hoạt động ổn định của doanh nghiệp. Việc thu hồi này khiến doanh nghiệp buộc phải di dời toàn bộ nhà xưởng, máy móc đến khu đất mới tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, kéo theo việc tạm dừng sản xuất dự kiến khoảng 6 tháng. Tại địa điểm mới, doanh nghiệp đã chủ động ứng vốn cho UBND TP. Ninh Bình cũ (không tính lãi) để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1221 giao đất cho doanh nghiệp thực hiện Dự án đầu tư dây chuyền công nghệ tạo phôi công nghệ cao. Tỉnh này giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, việc xác định giá đất cụ thể, điều kiện để doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính và triển khai dự án vẫn chưa được hoàn tất. Theo phản ánh, Sở TN&MT đã nhiều lần thuê các đơn vị tư vấn thẩm định giá, áp dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng hồ sơ liên tục bị hội đồng thẩm định giá đất trả lại với các lý do khác nhau, trong khi doanh nghiệp không được tiếp cận đầy đủ nội dung vướng mắc. Do khu đất thuộc phạm vi khu công nghiệp, việc chậm trễ trong xác định giá đất cụ thể của các sở, ngành tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hệ quả là toàn bộ quy trình đầu tư bị đình trệ, giấy phép xây dựng không được cấp, các thủ tục pháp lý liên quan bị “đóng băng”, trong khi nhiều hạng mục đã triển khai dở dang, máy móc thiết bị xuống cấp theo thời gian, gây lãng phí lớn về nguồn lực và tài sản. SỞ NÓI KHÔNG, DOANH NGHIỆP BẢO CÓ Đối với khu đất ven sông Vân có tổng diện tích 5.470 m2, sau khi Nhà nước thu hồi 1.145 m2 để làm đường, phần diện tích còn lại của công ty không đủ điều kiện duy trì sản xuất đã tiếp tục bị thu hồi và giao UBND TP. Ninh Bình (cũ) lập quy hoạch đất ở, tổ chức đấu giá nhằm tạo nguồn thu phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nguồn thu từ đấu giá không đủ bù đắp chi phí, buộc ngân sách thành phố phải bù thêm 21 tỷ đồng. Chính vì vậy, khu đất này rơi vào tình trạng “treo” kéo dài hơn 10 năm. Trước thực trạng đó, doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phương án chuyển đổi sang dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội; đề xuất này đã được UBND tỉnh trình và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51 ngày 3/6/2025. Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định, doanh nghiệp tiếp tục gặp vướng mắc khi hồ sơ bị Sở Tài chính yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung và trả lại tới 9 lần thông qua cơ chế một cửa trong thời gian hơn 12 tháng. Điều đáng nói, những yêu cầu này phát sinh trong bối cảnh quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích hơn 5.570 m2, trong đó 3.100 m2 là đất xây dựng nhà ở và khoảng 2.400 m2 là đất giao thông, mặt nước. Theo quy hoạch này, doanh nghiệp phải hoàn trả hơn 2.470 m2 để phục vụ hạ tầng, và thực tế chỉ còn quyền sử dụng 3.100 m2. Phần chênh lệch diện tích hơn 100 m2 cũng đã được cơ quan chuyên môn xác nhận, làm rõ bằng trích lục bản đồ địa chính. Tuy nhiên, dù các căn cứ pháp lý và kỹ thuật cơ bản đã đầy đủ, hồ sơ vẫn tiếp tục bị yêu cầu rà soát, lấy ý kiến lặp lại nhiều lần. Những vướng mắc nêu trên đã đẩy một doanh nghiệp lớn, có nhiều đóng góp cho ngành cơ khí Việt Nam vào thế khó. Công ty Cơ khí Quang Trung cùng cá nhân ông Cường và tập thể doanh nghiệp đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ, cùng nhiều phần thưởng cấp Nhà nước khác. Vậy nhưng hiện doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi hồ sơ thủ tục hành chính liên tục bị luân chuyển qua nhiều cơ quan, bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần với những lý do thiếu thuyết phục. Ngày 5/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Đức Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình - khẳng định các nội dung liên quan đến Công ty Quang Trung “không có vướng mắc”. Ông Phúc cho rằng khoản chi phí giải phóng mặt bằng mà doanh nghiệp nêu ra “không có cơ sở để xem xét, giải quyết”. Đại diện Sở Tài chính Ninh Bình cũng nói thêm, doanh nghiệp chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, đặc biệt là các thủ tục xin ý kiến các cơ quan liên quan đối với dự án. Ở chiều ngược lại, phía Công ty Quang Trung khẳng định đã có sự thống nhất về phương án xử lý diện tích nêu trên và không đặt vấn đề yêu cầu bồi thường. Doanh nghiệp cho biết và cung cấp tài liệu đã thực hiện việc xin ý kiến các cơ quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các sở ngành tỉnh Ninh Bình là Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoa Lư. Các ý kiến đều xác nhận dự án phù hợp quy hoạch và đồng thuận về chủ trương triển khai. XÃ “NGÂM” GIẤY TỜ DO TỈNH CHẬM PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN? Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phước, TP. Đồng Nai xuất hiện tình trạng “ngâm” hồ sơ, không thông báo giải quyết, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai. Bà Đ.T.L. - ở xã Hưng Phước - cho biết, khi đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn vào làm thủ tục và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hưng Phước. “Sau khi nộp, tôi nhận giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Thời gian tiếp nhận là ngày 2/3/2026 và thời hạn trả kết quả là ngày 27/3/2026, nhưng đến hẹn trả kết quả tôi lên thì cán bộ ở trung tâm phục vụ hành chính công cho biết chưa có kết quả. Đến ngày 23/4 tôi đi hỏi tiếp, xã không thông báo trả lại hồ sơ hay nguyên do vướng mắc, điều chỉnh… khiến tôi quá mệt mỏi với cách làm việc ở nơi đây” - bà Đ.T.L. nói về hành trình đi làm thủ tục hành chính. Cùng chung cảnh ngộ, ông T. - người dân tại xã Hưng Phước - thông tin: “Khi đi làm thủ tục hành chính, tôi được cán bộ hướng dẫn nộp hồ sơ vào dịch vụ công của xã, được phiếu hẹn và thời gian giải quyết là 25 ngày. Tuy nhiên, đến thời hạn lên lấy hồ sơ thì bộ phận một cửa tại đây cho biết chưa có thông báo, đến nay đã gần 2 tháng vẫn chưa có thông báo khiến tôi vô cùng bức xúc”. Ông Nguyễn Công Danh - Chủ tịch UBND xã Hưng Phước - cho biết, việc chậm hồ sơ là do UBND tỉnh chậm phân cấp, phân quyền. Từ đầu tháng 4, sau khi tỉnh có chỉ đạo, lãnh đạo xã đã đốc thúc xử lý các giấy tờ liên quan. MINH ĐỨC - VĂN QUÂN Ngày 2/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bộ trưởng các Bộ Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Bộ trưởng các Bộ Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...). Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung phản ánh, các sở, ngành tỉnh Ninh Bình chậm trễ trong xác định giá đất khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hệ quả là toàn bộ quy trình đầu tư bị đình trệ, giấy phép xây dựng không được cấp, các thủ tục pháp lý liên quan bị “đóng băng”, gây lãng phí lớn về nguồn lực và tài sản. Nhiều diện tích đất ở Khu Công nghiệp Phúc Sơn thành bãi chăn thả trâu, bò Tài sản của doanh nghiệp bị phơi sương, phơi nắng nhiều năm Hồ sơ bị “đóng băng” gần 10 năm, tỉnh nói không có vướng mắc

THỰC TRẠNG BÁO ĐỘNG Dữ liệu từ kì thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây cho thấy bức tranh tương phản gay gắt giữa hai khối ngành khoa học xã hội (KHXH) và khoa học tự nhiên (KHTN). Tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi, số lượng thí sinh chọn các môn “đinh” của ngành kĩ thuật như vật lí, hóa học hay tin học đang ngày càng vắng bóng. Tại Nghệ An, trong số 355 học sinh khối 12 của Trường THPT Tương Dương chỉ có 11 em chọn môn vật lí, 10 em chọn hóa học và môn tin học chỉ có 5 thí sinh lựa chọn. Ngược lại, các môn như lịch sử, địa lí và kinh tế pháp luật lại chiếm ưu thế tuyệt đối với số lượng đăng kí lần lượt là 228, 188 và 206 em. Ngay cả trường tốp đầu như PTDT Nội trú THPT số 2 Nghệ An cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi có tới 213/263 học sinh lớp 12 chọn môn lịch sử, trong khi tin học chỉ vỏn vẹn 8 em đăng kí. Tại Lạng Sơn, năm 2026, tỉ lệ học sinh lựa chọn tổ hợp KHXH chiếm trên 50%, trong khi tổ hợp KHTN chỉ dao động quanh mức 20%. Đáng chú ý, các môn như tin học, công nghệ, những lĩnh vực cốt lõi của chuyển đổi số, hầu như chưa được học sinh mặn mà lựa chọn. Thống kê của Trường THPT Nguyễn Du, Bắc Ninh mới đây gây xôn xao dư luận khi chỉ có 28/679 học sinh đăng kí các môn thuộc tổ hợp KHTN. Phần lớn học sinh còn lại của trường chọn các môn thuộc tổ hợp môn KHXH. Việc học sinh lựa chọn các môn KHXH vượt trội tập trung nhiều ở các địa phương có điều kiện khó khăn, như các tỉnh ở miền núi phía Bắc. Mới đây, tại hội thảo liên quan đến dạy học STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học) ở trường phổ thông, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) xác nhận, giai đoạn 2020 - 2025 sự chênh lệch này ngày càng rõ nét. Đặc biệt năm nay có trên 1.222.000 thí sinh dự thi, trong đó môn lịch sử có trên 570.000 thí sinh đăng kí (chiềm trên 46%), tăng trên 71.000 thí sinh so với năm 2025; môn địa lí gần 449.000 thí sinh đăng kí (chiếm trên 36%), giảm trên 45.000 thí sinh so với năm trước, môn giáo dục kinh tế và pháp luật tăng gần 33.000 thí sinh so với năm trước. Trong khi các môn vật lí, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ có tăng so với năm 2025 nhưng số lượng thí sinh đăng kí vẫn ở con số khiêm tốn. Theo đánh giá từ các chuyên gia, có nhiều yếu tố tác động đến tâm lí chọn môn của học sinh. Trước hết, học sinh ưu tiên những môn học phù hợp với năng lực hiện tại, ít rủi ro để tối ưu hóa khả năng đạt điểm xét tốt nghiệp. Cấu trúc đề thi theo định hướng phát triển năng lực hiện nay cũng tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận ở một số môn KHXH. Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh đại học ngày càng đa dạng đã giảm dần sự phụ thuộc độc tôn vào các tổ hợp KHTN truyền thống. Đặc thù các môn tự nhiên đòi hỏi tư duy logic, kĩ năng tính toán và quá trình tích lũy kiến thức dài hạn, khiến không phải học sinh nào cũng sẵn sàng theo đuổi. Đáng chú ý, có sự phân hóa rõ rệt về địa lí. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, học sinh đăng kí các môn KHTN vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, trong tổng số 776 học sinh lớp 12, số học sinh lựa chọn các môn vật lí, hóa học, chiếm “áp đảo” so với lịch sử, địa lí. Cụ thể, có 160 học sinh chọn Hóa học, 367 học sinh chọn vật lí, trong khi có 124 học sinh chọn lịch sử và 107 học sinh chọn địa lí. Ông Lê Hồng Chung, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội thông tin, có 273/674 học sinh lớp 12 lựa chọn thi vật lí, 138/674 lựa chọn thi hóa học, môn lịch sử có 160 học sinh và địa lí có 49 học sinh lựa chọn. Điều này cho thấy định hướng nghề nghiệp của học sinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi điều kiện kinh tế-xã hội tại địa phương. BÀI TOÁN NGUỒN NHÂN LỰC TƯƠNG LAI Ông Thái Văn Tài bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khối ngành khoa học, kĩ thuật. Đứng từ góc độ quản lí, đây không chỉ là vấn đề lựa chọn môn thi mà còn liên quan đến định hướng học tập và cơ cấu nguồn nhân lực trong tương lai. Nếu xu hướng này kéo dài, có thể đặt ra thách thức đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật. Địa phương lo ngại, chính nguồn tuyển giáo viên ở các môn KHTN cũng thiếu rất nhiều trong khi lại thừa giáo viên các môn KHXH. Để giải bài toán này, các địa phương và Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh giáo dục STEM ngay từ bậc THCS, chuyển từ việc giải bài tập trên giấy sang thực hành, thí nghiệm thực tế để tạo hứng thú thực chất cho học sinh. Tại Nghệ An, ngành giáo dục yêu cầu các trường tổ chức tham quan thực tế tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp công nghệ để học sinh thấy được nhu cầu thực tế và mức thu nhập hấp dẫn của ngành kĩ thuật. Tỉnh này cũng đang nghiên cứu chính sách học bổng riêng và quỹ khen thưởng dành cho học sinh đăng kí vào các ngành kĩ thuật tại các trường đại học trọng điểm. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, từ ngày 1/9, Nhà nước sẽ áp dụng chính sách học bổng mới hỗ trợ mạnh mẽ người học theo nhóm ngành STEM. Mức học bổng dự kiến từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng cho bậc đại học và lên tới 8,4 triệu đồng/tháng cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực giúp sinh viên yên tâm theo đuổi các ngành khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược. Chỉ khi học sinh nhìn thấy được sự hấp dẫn, tính ứng dụng thực tế và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, các em mới có đủ động lực để bứt phá khỏi vùng an toàn. Sự điều chỉnh kịp thời từ cả phía nhận thức của phụ huynh và chiến lược giáo dục quốc gia là chìa khóa để Việt Nam không lỡ nhịp trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 KHOA GIÁO Cảnh báo “lệch pha” trong cơ cấu nhân lực Thống kê của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2020-2025, thí sinh lựa chọn các môn KHXH và các môn KHTN có sự chênh lệch đáng kể, ảnh hưởng tới cơ cấu nhân lực trong tương lai. Những ngày cuối đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An, hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội như việc một số trường “nhận hơn 3.000 hồ sơ nguyện vọng 1” đã khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, chần chừ chưa chốt nguyện vọng. Trước tình trạng này, các trường THPT trên địa bàn đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ. Ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật khẳng định, thông tin về số lượng hồ sơ đăng ký hơn 3.000 là không chính xác, mang tính suy đoán, gây nhiễu loạn tâm lý thí sinh. Nhà trường cho biết hiện chưa có số liệu chính thức về lượng hồ sơ đăng ký và đề nghị phụ huynh, học sinh yên tâm với lựa chọn của mình. Tương tự, ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cũng khẳng định tin đồn về số lượng hồ sơ “khủng” đăng ký vào trường là sai sự thật, không có căn cứ. Nhà trường đồng thời công bố rõ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027 là 1.125 học sinh (25 lớp 10), tăng đáng kể so với năm trước, qua đó góp phần giảm áp lực cho thí sinh. Không chỉ bác bỏ tin đồn, các trường cũng khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống. Đồng thời, với quy định mới không cho phép chuyển trường tùy ý và siết chặt quản lý học sinh sử dụng phương tiện cá nhân, việc lựa chọn trường học phù hợp, gần nơi cư trú là yếu tố cần được cân nhắc. THU HIỀN Trước thông tin một số trường nhận tới 3.000 hồ sơ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh, học sinh hoang mang, các trường công lập ở Nghệ An đã chính thức lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây là tin đồn không có căn cứ. Thông tin sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Trường tại Nghệ An bác thông tin “nhận hơn 3.000 hồ sơ nguyện vọng 1” Sự sụt giảm nghiêm trọng số lượng thí sinh lựa chọn các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện chọn môn thi, mà còn là tiếng chuông cảnh báo về sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao cho lộ trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức của quốc gia.

