Báo Tiền Phong số 112

Ngày 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Tham dự buổi lễ có gần 500 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt. Đảng ta đang tiến hành đại tổng kết 100 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước. Yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; xây dựng bộ máy tinh gọn, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi chúng ta phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí cao nhất; đã có khí thế phải giữ vững, nâng cao; đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến; đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế không thể đảo ngược; tuyệt đối không chần chừ, không để phong trào chững lại; trái lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên. Để thực hiện được khát vọng phát triển lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phát huy khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội: học tập nghiêm túc hơn, lao động sáng tạo hơn, sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh - quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, Trần Phú và nhiều anh hùng, liệt sỹ - việc noi gương các bậc tiền bối phải thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển. Hà Tĩnh cần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chăm lo văn hóa an sinh, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng. “Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta noi gương đồng chí bằng những hành động cụ thể trong công tác, học tập, lao động và chiến đấu hằng ngày. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi cán bộ, đảng viên bắt đầu từ việc thiết thực nhất; làm tốt hơn nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt; đấu tranh chống lãng phí, tiêu cực, trì trệ, bệnh hình thức; tạo chuyển biến thực chất, mang lại kết quả cụ thể trong đời sống Nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI HÀ TĨNH Trong phần diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí là nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối của Đảng phù hợp với tình hình mới; đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng. Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 10% gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp quốc gia đối với Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. HOÀI NAM 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

3 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 THỜI SỰ TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ LÀ "VÔ CÙNG THÁCH THỨC" Sáng 21/4, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số là vô cùng thách thức, nhưng là con đường tất yếu, không có con đường nào khác để hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm. Phân tích thêm về “thách thức” của mục tiêu này, ông Ngô Văn Tuấn nêu ví dụ, theo thống kê, từ năm 1946 đến nay, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng thực hiện thành công việc tăng trưởng liên tục hai con số trong vòng trên 10 năm để từ một quốc gia nghèo, đang phát triển thành quốc gia phát triển. Để thực hiện điều này, ông Tuấn cho biết, Chính phủ đã đề ra mục tiêu phấn đấu với 59 chỉ tiêu, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các ngành, lĩnh vực trong giai đoạn tới và 92 nhiệm vụ cụ thể năm 2026. Về tăng trưởng kinh tế, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ, quý 1 năm 2026, có sự phát triển khởi sắc: tăng trưởng đạt 7,8%; xuất khẩu đạt trên 19%; giải ngân đầu tư công tăng 1,2% so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng 31,7%, là những con số rất ấn tượng. Tuy nhiên, theo ông, từ quý 2 trở đi, sẽ chịu ảnh hưởng của xung đột Trung Đông, bởi theo đánh giá của các chuyên gia, giá dầu thô cứ tăng 10% thì tác động giảm tăng trưởng khoảng 0,4%, lạm phát tăng 0,5%. “Đây là thách thức rất lớn. Xung đột không chỉ tác động đến giá dầu mà cả các sản phẩm lọc hóa dầu, đầu vào của nền sản xuất như phân bón, các sản phẩm phục vụ công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo. Như theo báo cáo, một sợi cáp quang đã tăng giá 6 lần”, ông Ngô Văn Tuấn nêu rõ. HÀNG TRIỆU TỶ ĐỒNG TỒN ĐỌNG, CẦN KHƠI THÔNG Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm nay, các quý còn lại phải đạt tăng trưởng từ 10 - 11%. Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ triển khai các nhiệm vụ: Rà soát cập nhật lại kịch bản tăng trưởng để giao nhiệm vụ phấn đấu cho từng cơ quan, địa phương, bộ ngành và từng doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đảm bảo vừa cung cấp vốn cho nền kinh tế vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Về chính sách tài khóa, Bộ trưởng Tài chính cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nhưng đồng thời phải tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (hiện chiếm 96% số lượng doanh nghiệp của nền kinh tế, đóng góp trên 50% cho GDP). Về vấn đề giải ngân đầu tư công, theo ông Ngô Văn Tuấn, trong tuần này, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc để đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt mục tiêu trong năm 2026. Về vấn đề tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, Quốc hội đã cho phép việc mở rộng xử lý các dự án tồn đọng về đất đai và các dự án khác. Đây là một điểm nghẽn, nếu xử lý được sẽ là một nguồn lực và động lực cho tăng trưởng. Về tập trung rà soát các điểm nghẽn, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, ngay trong kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình tháo gỡ, sửa đổi 4 luật thuế: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt để từng bước thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Bộ Tài chính thúc khơi thông 3,3 triệu tỷ đồng bị nghẽn Hiến kế tăng trưởng hai con số Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với tổng vốn đầu tư công của năm 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng thì con số tồn đọng này gấp 3 lần, cần khơi thông để tạo nguồn lực và động lực cho tăng trưởng. “Theo thống kê chưa đầy đủ, chúng ta đang tồn đọng khoảng 200.000 ha đất và khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Nếu so sánh với tổng vốn đầu tư công của năm 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng thì con số tồn đọng này gấp 3 lần. Rất mong Quốc hội ủng hộ và giám sát để tháo gỡ điểm nghẽn này”. Ông NGÔ VĂN TUẤN Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý Thảo luận tại Quốc hội về nội dung này, các đại biểu đã phân tích về "trục" động lực mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là “chìa khóa” để Việt Nam bứt phá, không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng mà còn nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu trước các biến động toàn cầu. Đại biểu Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thương mại, địa chính trị khó dự báo, bài toán cốt lõi của chúng ta là: đầu tư công phải nhanh hơn, nhưng quan trọng hơn là “thông minh hơn”, ưu tiên hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Trần Văn Khải kiến nghị đổi mới cách làm dự án số trên cơ sở xây dựng danh mục dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57 theo kiến trúc tổng thể quốc gia; triển khai theo mô-đun, tiêu chuẩn mở, nghiệm thu theo chỉ số đầu ra. Đồng thời áp dụng mua sắm theo kết quả để rút ngắn chu kỳ thiết kế đấu thầu, giảm rủi ro lạc hậu. Trong khi đó, đại biểu Trịnh Xuân An nhìn nhận, môi trường thể chế chưa thực sự thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và lớn lên. Doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro thị trường, nhưng rất khó yên tâm khi môi trường pháp lý còn tiềm ẩn những yếu tố bất định. Từ đó, ông An đề nghị chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung giảm chi phí tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý, đồng thời thiết kế các cơ chế hỗ trợ thực chất để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn, đất đai và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị… Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) cũng cho rằng, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp lý để khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất có đủ năng lực thực chất cho kiến tạo phát triển. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất. “Trước mắt, cần tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…”, ông Hiếu cho hay. L.D Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 21/4, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cùng nhiều nội dung quan trọng khác. ĐBQH họp phiên thảo luận về kinh tế - xã hội

4 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 KINH TẾ Tính toán kỹ tác động HỘ KINH DOANH MUỐN “NỚI NGƯỠNG”, GIẢM THỦ TỤC Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất không ấn định cứng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, thay vào đó, giao Chính phủ quy định. Hiện, ngưỡng này là 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ 1/1/2026. Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội ban hành luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội xem xét, thông qua luật tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (phần 2 diễn ra từ 20 đến 24/4). Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Cho ý kiến về dự thảo này, theo Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỷ đồng. Đề xuất mới này thu hút sự quan tâm của hộ kinh doanh, giới chuyên gia, nghiên cứu. Đông đảo hộ kinh doanh bày tỏ quan tâm, kỳ vọng ngưỡng miễn thuế tiếp tục nâng lên, đồng thời đơn giản hoá thủ tục, giảm chi phí tuân thủ. Chị Lê Thuý Ngà, kinh doanh tạp hoá tại Hà Nội cho biết, qua tin tức, mạng xã hội, được biết ngưỡng miễn thuế có thể nâng lên 1 tỷ đồng, thậm chí 2 tỷ đồng cũng hợp lý. Tuy nhiên, điều chị Ngà quan tâm hơn cả là giảm bớt sổ sách, thủ tục. Bởi theo chị, giao dịch qua tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế đã có thể theo dõi. Các hộ kinh doanh vừa thực hiện thông báo tài khoản theo quy định. Nhiều hộ kinh doanh cũng cho rằng, cần xem xét yếu tố chi phí thực tế và giảm trừ gia cảnh. Bà Nguyễn Thị Hạnh, chủ quán ăn sáng tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận thực tế chỉ khoảng 150 triệu đồng/năm, sau khi nộp thuế còn hơn 100 triệu đồng. “Thực tế thu nhập của chủ hộ không cao như con số doanh thu. Đằng sau mỗi hộ là cả gia đình, nên chính sách cần tạo điều kiện để họ duy trì hoạt động”, bà Hạnh mong mỏi. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho rằng, với ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng hiện nay, chưa chắc thu nhập thực tế sau thuế của hộ kinh doanh đã tương đương với người làm công ăn lương. Trong khi đó, mức chi tiêu sinh hoạt giữa hai nhóm về cơ bản giống nhau. Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải đối mặt môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hộ kinh doanh. Theo ông Tuấn, việc cơ quan thẩm tra Quốc hội đề nghị ngưỡng miễn thuế từ 2 tỷ đồng phù hợp thực tế, dựa trên ngưỡng doanh thu trung bình, hợp lý đủ để tạo ra lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, với đề xuất ở mức 2 tỷ đồng, ngưỡng chịu thuế sẽ chỉ áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân. Khi đó, vấn đề công bằng giữa hộ, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng và trên ngưỡng chịu thuế sẽ tiếp tục phát sinh. Nếu chỉ áp dụng tính thuế phần vượt cho thuế thu nhập cá nhân, mà không áp dụng cho thuế giá trị gia tăng thì sẽ tạo ra sự tiêu cực trong thực hiện chính sách thuế. Hậu quả là tăng chi phí tuân thủ, cũng như giảm sự trung thực và tự nguyện của người dân. Ngoài ra, đề xuất này sẽ tạo thêm một ngưỡng mới, vấn đề trở nên phức tạp hơn. Ngưỡng chịu thuế 1 tỷ đồng áp dụng hóa đơn điện tử, ngưỡng 2 tỷ đồng miễn thuế của hộ kinh doanh, ngưỡng 3 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh nhóm 2. “Chúng ta nên áp dụng ngưỡng miễn thuế 1 tỷ đồng, nhưng chỉ tính thuế phần vượt và áp dụng cho cả hai loại thuế. Khi đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế sẽ đồng nhất ngưỡng bắt buộc áp dụng hóa đơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, việc áp dụng tính thuế cho phần vượt và áp dụng cho cả hai loại thuế, sẽ tạo ra sự công bằng khi thực hiện nghĩa vụ thuế của nhóm hộ, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng và trên ngưỡng”, ông Tuấn đề xuất. THÁCH THỨC MINH BẠCH, “KHOẢNG TRỐNG” QUẢN LÝ TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho rằng việc nâng ngưỡng miễn thuế về nguyên tắc là một động thái mở, mang tính tích cực. Tuy nhiên, chính sách cần được tính toán thận trọng do nền kinh tế là một tổng thể gồm nhiều khu vực liên kết chặt chẽ. Việc điều chỉnh một thành phần có thể tạo tác động lan tỏa đến các khu vực khác nếu không đánh giá đầy đủ. “Chính sách này mới áp dụng hơn 3 tháng nên chưa có đủ cơ sở để kết luận là cao hay thấp. Cần thời gian đánh giá thực tế, ít nhất đến hết năm 2026, thậm chí sang 2027, trước khi điều chỉnh tiếp”, ông Tú nói. Từ góc độ dài hạn, chuyên gia này cho rằng cần, hướng tới minh bạch hóa và số hóa khu vực hộ kinh doanh, thông qua hóa đơn, chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, việc này cần lộ trình phù hợp và đi kèm hỗ trợ như giảm thuế trong giai đoạn đầu hoặc cho phép lựa chọn phương pháp tính thuế linh hoạt. Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, kinh nghiệm quốc tế cho thấy ngưỡng miễn thuế thường ở mức 8 - 9 lần thu nhập bình quân đầu người. Tại một số nước như Singapore, khi vượt ngưỡng, các đối tượng áp dụng một mức thuế suất thống nhất để đơn giản thủ tục. Từ đó, nếu chiếu theo GDP bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 125 triệu đồng/năm, ngưỡng miễn thuế có thể tương đương khoảng 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, ông Việt cũng lưu ý hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam có sự khác biệt theo ngành nghề, mức thuế suất khá thấp đối với nhiều lĩnh vực; đồng thời, cần tính đến. VIỆT LINH Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh tiếp tục thu hút nhiều ý kiến. Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội đề xuất mức từ 2 tỷ đồng, cao gấp 4 lần hiện hành. Hộ kinh doanh mong giảm gánh nặng, trong khi chuyên gia lưu ý cần tính toán kỹ tác động. CHUYỆN HÔM NAY Với lý giải cho đề xuất trên là “để đảm bảo tính nhân văn, phù hợp thực tiễn”, cộng đồng hộ kinh doanh cảm nhận được Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội khi thẩm tra luật đã thấu hiểu triết lý, quy luật kinh tế và mức độ cần thiết phải chuyển biến tư duy chính sách và mong ước của hàng triệu hộ kinh doanh. Ngưỡng chịu thuế 100 triệu đồng (trước kia) đã được tăng lên 500 triệu (từ ngày 1/1/2026), rồi đề xuất đã đẩy lên mức 2 tỷ đồng. Sự tăng dần ngưỡng chịu thuế áp lên những “tế bào” cấu thành nền kinh tế quy mô hơn 514 tỷ USD đang cho thấy yếu tố tích cực nào của quá trình tạo lập, ban hành chính sách thuế mà mỗi hộ cần thấu hiểu? Trước hết dù là ngưỡng chịu thuế nào thì đa số người nộp thuế cũng sẽ rút hầu bao tuân thủ. Bởi khi đóng thuế, hộ gia đình không chỉ tự hào về thành công trong kinh doanh, mà họ còn thực hiện tốt nghĩa vụ trao chuyển một phần lợi nhuận sang tay Nhà nước, nhằm thực hiện vô vàn công việc hệ trọng quốc gia, giữ gìn bình yên cương vực lãnh thổ. Khi cơ quan lập pháp cân nhắc lựa chọn một ngưỡng chịu thuế hợp lòng dân là Nhà nước đã minh định cho cả ngành thuế và hộ kinh doanh về mức thuế, quản lý chặt chẽ hơn không chỉ đối tượng chịu thuế. Hơn thế nữa, cách thức này đang giúp tất cả từ bỏ kiểu kinh doanh cũ - thu thuế môn bài luôn gắn với đồn thổi và cả thực tế lách thuế, gian lận thậm chí chung chi thuế... Thực tế cũng có khá nhiều doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trốn thuế triền miên, kéo dài đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm thời gian qua..., giúp minh bạch về thu thuế, đặt ngưỡng chịu thuế mang lại công bằng, yên tâm cho hộ kinh doanh nộp thuế nghiêm túc. Từ đó, họ sẽ thấu hiểu chính sách để nộp thuế ổn định lâu dài. Về ngưỡng chịu thuế 2 tỷ đồng, từ góc nhìn của người nộp thuế, trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh, đa số đều mong muốn ngưỡng cao hơn 500 triệu. Lý do không phải đơn thuần là thu thuế nhiều hơn, nặng tính cào bằng..., mà xét về chi phí tuân thủ, ngưỡng hiện tại khiến nhiều hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục phức tạp ngay cả khi họ chưa đạt được lợi nhuận đáng kể. Nhìn từ con số thống kê, tổng thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh năm 2025 đạt khoảng gần 33.000 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước đó là rất ấn tượng. Với ngưỡng chịu thuế thấp, có thể năm nay thu thuế từ hộ kinh doanh đạt cao hơn nữa, song e ngại về đầu tư tư nhân của hộ kinh doanh cũng sẽ giảm dần, nhất là khi các biến số kinh doanh rất bất ổn trong năm 2026, danh sách số nhà mặt phố cho thuê phải đóng cửa, treo biển chờ khách ngày càng dài. Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế lên 2 tỷ đồng với hộ kinh doanh đã cho thấy tín hiệu chính sách tiến bộ đã lộ diện, góp phần gạt bỏ nhiều vướng mắc, khó khăn cho cộng đồng hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có doanh thu 2 tỷ hay 1 tỷ đồng trở lên sẽ phải nộp thuế sẽ còn phải chờ, song ngưỡng 500 triệu được cho là rất “tận thu” và làm tăng chi phí tuân thủ... cần được thay đổi sớm. Quý 1 năm 2026, có 38.616 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Hy vọng với những tín hiệu chính sách mới về thuế tới đây sẽ có nhiều hộ kinh doanh tự nâng mình thành doanh nghiệp, hoặc mở rộng được sản xuất kinh doanh, đóng góp thuế nhiều hơn cho Nhà nước. Q.T Nhân văn ngưỡng chịu thuế TIẾP THEO TRANG 1 ĐỀ XUẤT NÂNG NGƯỠNG MIỄN THUẾ Cán bộ thuế tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh ẢNH: VIỆT LINH Dẫn số liệu từ Bộ Tài chính, TS Nguyễn Ngọc Tú cho biết, với ngưỡng 500 triệu đồng, khoảng 90% hộ kinh doanh hiện không phải nộp thuế. Vì vậy, việc tiếp tục nâng ngưỡng cần cân nhắc.

“2 TỶ ĐỒNG KHÔNG PHẢI LỚN” Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với những người trực tiếp mưu sinh nơi phố chợ, con số này vẫn chưa thực sự phản ánh đúng thực tế. Bà Thái Trang (tiểu thương chợ An Đông, TPHCM) với hơn 30 năm kinh nghiệm buôn bán cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề từ góc độ vận hành kinh doanh hằng ngày. Theo bà, nếu tính bình quân, doanh thu 2 tỷ đồng/ năm tương đương khoảng 166 triệu đồng/tháng, tức chỉ hơn 5,5 triệu đồng/ngày. Đây là mức doanh thu không hề cao đối với nhiều mặt hàng. Bà Trang dẫn chứng, bia có giá hơn 400.000 đồng/thùng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 20.000 - 30.000 đồng, chưa tới 10%. Hay một hộp sữa cho trẻ em giá 700.000 - 800.000 đồng cũng chỉ lãi khoảng 50.000 đồng. Nếu tính theo mức doanh thu 5,5 triệu đồng/ngày, chỉ cần bán vài sản phẩm đã chạm ngưỡng nhưng lợi nhuận thực tế mang về rất thấp. Trong khi đó, số tiền lãi này phải “gánh” nhiều chi phí như tiền điện, nước, thuê mặt bằng, chi phí sinh hoạt gia đình, thậm chí cả bảo hiểm. Nếu thuê thêm nhân công, nhiều trường hợp gần như “lấy công làm lời”, thậm chí thua lỗ. “Nhìn vào doanh thu thì lớn, nhưng thực tế lại vốn nhiều lãi ít nên nếu đánh thuế cứng theo doanh thu sẽ rất thiệt thòi cho tiểu thương”, bà Trang chia sẻ. Không chỉ áp lực từ lợi nhuận thấp, nhiều hộ kinh doanh còn gặp khó khăn với quy định hóa đơn, chứng từ. Bà Minh Thy (chủ hộ kinh doanh tại phường Xuân Hòa) cho biết, việc đổi trả hàng hóa diễn ra khá phổ biến nhưng quy trình xử lý lại phức tạp. Có những đơn hàng phát sinh từ nhiều tháng trước, đến khi khách trả lại thì việc tìm lại hóa đơn, lập biên bản đối chiếu đầy đủ chữ ký hai bên là rất khó, nhất là với những hộ thuê dịch vụ kế toán bên ngoài. Nếu không thực hiện đúng quy trình, người bán có thể bị tính thuế hai lần cho cùng một mặt hàng. Chính những quy định chặt chẽ này khiến nhiều tiểu thương cảm thấy áp lực, thậm chí có người muốn bỏ nghề. Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất nên cho phép hộ kinh doanh lựa chọn hình thức nộp thuế: hoặc tính trên doanh thu, hoặc tính trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí. Theo các tiểu thương, chỉ khi chính sách phản ánh đúng đặc thù “lãi mỏng” của kinh doanh nhỏ lẻ thì mới tạo được sự công bằng và duy trì sinh kế cho người dân. PHẢI SÁT THỰC TẾ Ở góc độ chuyên gia, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng được đánh giá là tín hiệu tích cực, thể hiện sự lắng nghe thực tiễn. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ ở con số mà là cơ sở xây dựng chính sách. Theo chuyên gia thuế, luật sư Trần Xoa, việc xác định ngưỡng doanh thu cần dựa trên nền tảng khoa học và đảm bảo sự tương quan với người làm công ăn lương. Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh cho thuế thu nhập cá nhân cho phép một người có thu nhập khoảng 20 triệu đồng/ tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Nếu lấy mức này làm chuẩn so sánh thì để đạt được thu nhập ròng 20 triệu đồng/tháng, một hộ kinh doanh với biên lợi nhuận khoảng 10% cần đạt doanh thu khoảng 200 triệu đồng/tháng. Nhân với 12 tháng, doanh thu tương ứng là khoảng 2,4 tỷ đồng/ năm. Vì vậy, đề xuất ngưỡng 2 tỷ đồng được xem là tương đối hợp lý và gần sát thực tế. “Khi tiền lương và mức giảm trừ gia cảnh của khu vực làm công ăn lương tăng lên theo biến động lạm phát và giá cả thì ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh cũng phải được tăng theo tương ứng. Điều này đảm bảo hộ kinh doanh không bị bỏ lại phía sau hay phải chịu gánh nặng thuế quá lớn khi thu nhập thực tế chưa đạt ngưỡng dư dả. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ những “vùng xám” hay sự áp đặt các con số cứng nhắc, giúp chính sách thuế trở nên minh bạch, công bằng và gắn liền với hơi thở của nền kinh tế”, ông Xoa cho biết. Ngoài ra, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, cần phân biệt giữa các loại thuế khi áp dụng chính sách. Đối với thuế thu nhập cá nhân, việc nâng ngưỡng doanh thu được xem là phù hợp trong bối cảnh hỗ trợ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đối với thuế giá trị gia tăng, nếu không có quy định rõ ràng, có thể phát sinh sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không phải nộp thuế giá trị gia tăng, trong khi doanh nghiệp vẫn thực hiện nghĩa vụ này sẽ dẫn đến chênh lệch về giá bán và cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh của các hộ. UYÊN PHƯƠNG 5 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 KINH TẾ Khoan sức dân HỘ KINH DOANH LÊN 2 TỶ ĐỒNG Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Dự kiến, nội dung này sẽ được trình ra Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ về vấn đề này. “Chúng tôi đã có tiếng nói ở Quốc hội và ngay sau kiến nghị của hiệp hội, Thủ tướng đã yêu cầu xử lý ngay. Điều đó cho thấy rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ và Thủ tướng, khi thấy chính sách chưa ổn là yêu cầu sửa đổi ngay”, ông Thân cho biết. Đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đồng tình với việc giao Chính phủ linh hoạt đưa ra ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh. “Đương nhiên, lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong trường hợp này, Quốc hội chỉ đưa ra mức khung và nên giao Chính phủ linh hoạt trong việc áp dụng, như thế sẽ hay hơn. Khi đó, Chính phủ chỉ cần báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Thân chia sẻ. Về con số cụ thể, theo đại biểu, luật hiện đang quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, hiệp hội đề nghị nâng lên mức doanh thu 1 tỉ đồng/năm thì không phải kê khai, nộp thuế. Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đề nghị, với nhóm doanh thu từ 1 - 3 tỷ đồng, cơ quan thuế sẽ có mẫu gợi ý, định hướng các nội dung liên quan về thuế với hộ kinh doanh. Căn cứ vào đó, hộ kinh doanh sẽ khai báo với cơ quan thuế. Trên cơ sở thu thập được, cơ quan thuế ấn định mức nộp thuế hằng tháng với hộ kinh doanh. Theo ông, phương án này giúp thực hiện đơn giản hơn, vừa giảm gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế, vừa giúp người dân yên tâm buôn bán. Còn trong trường hợp thấy nghi ngờ về độ trung thực trong kê khai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nếu hộ kinh doanh cố tình vi phạm. Theo ông Thân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, sẽ thực hiện tính thuế theo quy định hiện nay. Với doanh thu này, hộ kinh doanh có thể thuê kế toán, làm hóa đơn, đảm bảo đủ điều kiện. “Việc thực hiện như vậy sẽ giúp khuyến khích khu vực này lớn lên thành doanh nghiệp”, ông Thân nhìn nhận. Đồng tình nâng mức doanh thu không phải chịu thuế, tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đưa ra đề xuất: ngưỡng không phải chịu thuế với hộ kinh doanh phải nâng lên từ 3 - 3,5 tỷ đồng mỗi năm. “Chúng ta cứ tính toán, với một hộ kinh doanh, bán phở mỗi ngày thì doanh thu bao nhiêu, một năm doanh thu bao nhiêu? Nâng ngưỡng không phải chịu thuế lên từ 3 - 3,5 tỷ đồng như vậy mới giải phóng được cho các hộ kinh doanh”, ông So chia sẻ. Đồng tình với việc sửa đổi các luật thuế, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế “phải cao hơn ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như hiện nay”. Theo ông, nhiều chuyên gia đã tính toán, có những ngành phải doanh thu 2 tỉ đồng mới chạm ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức bình quân. “Mỗi ngành có tỉ suất lợi nhuận, mức sinh lời kinh doanh khác nhau. Nếu gộp mức chung, có thể ngành cao nhưng lại có ngành thấp. Chính phủ cần có tính toán để đưa ra mức phù hợp”, ông Trần Văn Lâm nói. LUÂN DŨNG Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng/năm đang thu hút sự quan tâm từ nhiều phía. Từ thực tế buôn bán đến góc nhìn chuyên gia, câu chuyện không chỉ nằm ở con số mà còn là cách thiết kế chính sách sao cho công bằng, minh bạch và phù hợp với đời sống. Linh hoạt áp dụng Đại biểu Quốc hội đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng/năm với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời Quốc hội quy định mức khung và giao Chính phủ điều chỉnh linh hoạt phù hợp với từng thời điểm. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân trao đổi với phóng viên ẢNH: NHƯ Ý Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 2 tỷ đồng/năm được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Ngày 21/4, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026, với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. HƠN 51.700 Ý TƯỞNG SÁNG KIẾN Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, Tháng Thanh niên 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đây là Tháng Thanh niên đầu tiên diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV Đảng; Tháng Thanh niên đầu tiên vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và gắn liền với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để thanh niên cả nước thể hiện sức trẻ, sự sẵn sàng với những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới của đất nước; cũng như sự điều chỉnh phương thức chỉ đạo, điều hành linh hoạt của T.Ư Đoàn. Theo anh Lâm, điểm nhấn nổi bật trong Tháng Thanh niên 2026 là công tác tuyên truyền, giáo dục triển khai sâu rộng, với 100% đoàn viên được học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng và Đoàn. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" thu hút hơn 51.700 ý tưởng, sáng kiến từ đoàn viên, thanh niên, trong đó, 16.000 ý tưởng đã được triển khai, đạt 517% so với chỉ tiêu. Phong trào tình nguyện tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ, với 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia, đạt gần 300% chỉ tiêu đề ra. Ý thức bảo vệ môi trường được cụ thể hóa bằng việc trồng mới hơn 5,6 triệu cây xanh, đạt tới 562% kế hoạch, cùng 15.181 công trình thanh niên được triển khai với tổng giá trị trên 171 tỉ đồng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Tường Lâm cũng chỉ ra và đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cần đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai Tháng Thanh niên, đồng thời phân tích sâu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan 6 n Thứ Tư n Ngày 22/4/2026 GIỚI TRẺ Thích ứng yêu cầu tình hình mới Tháng Thanh niên thu hút 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia Sáng 21/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. NHIỀU DẤU ẤN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch của T.Ư Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 là nội dung quan trọng nhất, đóng vai trò định hướng cốt lõi cho toàn bộ công tác thanh niên hiện nay. Đây là chiến lược tổng thể do Chính phủ ban hành, trong đó quy định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ban, ngành liên quan. Với vai trò là đơn vị chủ trì nòng cốt thực hiện chiến lược, để hiện thực hóa các mục tiêu của chiến lược, ngay từ năm 2021, T.Ư Đoàn đã ban hành Kế hoạch 461 đi kèm với hệ thống các đề án cụ thể. T.Ư Đoàn đã cụ thể hóa chiến lược bằng việc ban hành 5 đề án trọng điểm. Anh Huy nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển thanh niên được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Để công tác sơ kết đạt kết quả thực chất, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các báo cáo phải được hoàn thiện một cách khách quan, và phản ánh đúng tình hình thực tiễn hiện nay về công tác thanh niên ở các địa phương trên toàn quốc. Anh Huy đề nghị các đại biểu tập trung làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học để đề xuất được những giải pháp tối ưu, mang lại hiệu quả cao nhất cho phong trào thanh niên cả nước. Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn. Theo anh Hưng, bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách đặc thù cho thanh niên, trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn phát huy vai trò giám sát và phản biện của người trẻ đối với các vấn đề xã hội lớn hơn. Việc mở rộng phạm vi này không chỉ giúp nâng cao vị thế của thanh niên mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những vấn đề quan trọng của đất nước, thay vì chỉ giới hạn trong các chính sách thanh niên thuần túy. Anh Hưng cũng đề xuất T.Ư Đoàn cần đẩy mạnh việc tích hợp dữ liệu thanh niên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bộ chỉ số. Theo anh Hưng, dù T.Ư Đoàn đã triển khai mạnh mẽ việc quản lý đoàn viên qua các ứng dụng chuyên biệt, nhưng để đạt được sự toàn diện và khoa học, việc tận dụng hệ thống dữ liệu dân cư hiện có là giải pháp tối ưu. THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 5 ĐỀ ÁN Theo dự thảo Báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch của T.Ư Đoàn thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, việc triển khai Chiến lược được thực hiện theo hướng cụ thể hóa bằng các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, bảo đảm tính thiết thực, gần gũi với thanh niên và phù hợp với thực tiễn. Các nội dung của Chiến lược không triển khai tách rời mà được tích hợp trong các phong trào lớn như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, các chương trình đồng hành với thanh niên, qua đó vừa bảo đảm hoàn thành mục tiêu Chiến lược, vừa nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới. Qua đó, bảo đảm sự thống nhất, liên thông trong toàn hệ thống, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các đề án của Đoàn đạt được những kết quả ấn tượng. Trong đó, Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” được triển khai gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục của Đoàn. Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông Phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn tinh thần vượt khó để đưa công tác Đoàn thích ứng tốt hơn với yêu cầu của tình hình mới. Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2026 ghi nhận điểm nhấn nổi bật về công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai sâu rộng; 16.000 ý tưởng sáng kiến được thực hiện; 5,6 triệu lượt đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện. Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu bộ phận tham mưu cần rà soát và biên tập báo cáo theo hướng khắc họa sắc nét hơn các kết quả đạt được, trong đó đặc biệt chú trọng việc định lượng hóa các nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể của từng chương trình, đề án. Anh Huy kêu gọi toàn thể cán bộ Đoàn tinh thần “vượt khó” để đưa công tác Đoàn thích ứng tốt hơn với yêu cầu của tình hình mới. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ 14, KHÓA XII: Trong Tháng Thanh niên, công cuộc chuyển đổi số đã ghi nhận những bước tiến dài với trên 1.700 công trình số hóa và sự hoạt động tích cực của hơn 22.000 tổ công nghệ số cộng đồng, giúp nâng cao năng lực số cho cả thanh niên lẫn người dân. Tuổi trẻ Hà Tĩnh trồng cây nhằm phục hồi rừng phòng hộ ven biển bị thiệt hại sau thiên tai ẢNH: H.N

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==