Dự án ‘Nuôi em - TT-Huế’ hỗ trợ 1.000 học sinh khó khăn vùng núi, biên giới

TPO - Ngày 27/11, tại huyện vùng cao A Lưới, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế tổ chức ra quân chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2021. Qua đó, chương trình triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh và ra mắt CLB Cộng đồng Tình nguyện tỉnh TT-Huế cùng dự án “Nuôi em - TT-Huế”, với mục tiêu hỗ trợ 1.000 học sinh miền núi, vùng biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình năm nay được phát động trong toàn Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh xuất phát từ tình hình mùa đông kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, rét đậm rét hại gây nhiều khó khăn và thiệt hại cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới; với thông điệp tình nguyện, sẻ chia vì an sinh xã hội và cuộc sống cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Cộng đồng Tình nguyện tỉnh TT-Huế cùng dự án “Nuôi em - TT-Huế” đã được ra mắt, với mục tiêu hỗ trợ cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn vùng núi.

Tính tới thời điểm ra mắt, dự án đã kêu gọi hỗ trợ cho 426 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới.

Dịp này, đại diện Tỉnh Đoàn TT-Huế cũng đã trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2021 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho bác sĩ Nguyễn Viết Quang Hiển - Phó Bí thư Đoàn, Phó trưởng khoa Gây mê hồi sức A - Bệnh viện Trung ương Huế. Với phần thưởng này, bác sĩ Hiển đã trích thành học bổng tặng lại cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Ngoài ra, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được triển khai như tặng 10 phần quà cho các thanh niên gặp hoàn cảnh khó khăn do bị tai nạn giao thông hoặc người thân gặp tai nạn giao thông, với tổng trị giá là 8 triệu đồng (mỗi suất quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và 1 mũ bảo hiểm); tặng 100 túi an sinh cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh (gồm chăn ấm, gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt 300.000 đồng/suất), đây là nguồn chung tay hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn.