Tiền Phong số 77

n “CÚ TRÛÚNà G” HAN H TRÒNH VÒ CÖNÅ G ÀÖNÌ G cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 2] 17/3/2024 SỐ 77 CHU à NHÊTÅ Tapå vùn cuaã LÏ NGOCÅ SÚN BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n 65 NÙM TRONÅ MÖTÅ TÒNH YÏU “Shipper” - nghï ì canå h tranh quyïtë liïtå úã Singapore Lû ä àoanâ 125 “Tauâ Khöng sö”ë vúiá Trûúnâ g Sa [ Trang 15] VUN G “KETÁ SÙTÆ ” CUAà CUÖCÅ ÀÚI n BÊTÅ MÑ CHUYÏNÅ GIA ÀÒNH CUAà 2 NSND ÀÏUÌ LAM LANÄ H ÀAOÅ [ Trang 10] [ Trang 8 + 9] [ Trang 4] [ Trang 12 ] Lênë lûútá idol [ Trang 16] Sai chñnh taã tranâ lan - Chuyïnå nho?ã [ TRÑ QUÊN ] Möåt ngûúâi àaân öng àang nùçm nguã trïn vóa heâ úã thaânh phöë Dô An (Bònh Dûúng) thò bõ chiïëc xe taãi öm cua leo lïn vóa heâ caán tûã vong. Taâi xïë khai “thêëy möåt vêåt maâu àen tûúãng laâ bao raác”. Chuyïån xaãy ra àêìu giúâ saáng ngaây 15/3 múái àêy. Ngayâ canâ g mêtë nguã [ Trang 11] [ Trang 6+7] [ Trang 3] Mötå sö ë löiî chñnh taã cuaã “sao” Viïtå Nhiïuì ngûúiâ kïu, àocå thêyë nhiïuì löiî chñnh taã trïn sacá h baoá vaâ manå g qua.á Khöng roä co á phaiã do lûúnå g vùn banã - kï í ca ã àûúcå in, hay àûúcå àûa lïn manå g xa ä höiå - ngayâ canâ g nhiïuì lïn hay khöng? Hay do xuêtë hiïnå nhiïuì ngûúiâ chùm ài “bocá phötë ” nhûnä g ngûúiâ nöií tiïnë g? Hoùcå do giaoá ducå phö í thöng coá vênë àï?ì Vv va â vv… Nhûng roä ranâ g àêy laâ hiïnå tûúnå g xa ä höiå - vùn hoaá àaná g noiá . LÏ Î HÖIÅ KENÁ RÏÍ ÀÖCÅ NHÊTË VÖ NHÕ Hai chanâ g rï í thi bùtæ chacå h trong chum ú ã Viïtå Nam [ Trang 5] THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Saná g 16/3, Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh chuã trò Höiå nghõ thaoá gú ä kho á khùn, thucá àêyí phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå . “ÀÙTÅ MÒNH VAO ÀÕA VÕ CUAà NHÛNÄ G NGÛÚI CHÛA CO Á CHÖ Î Ú Ã ÀÏ Í HAN H ÀÖNÅ G” Ngûúiâ àûúcå chonå àoná g vai nû ä tûúná g Lï Hoa nùm nay la â em Nguyïnî Diïpå Trucá (20 tuöií )

Trûúcá ào,á vaoâ ngayâ 12/1/2024, Hinh vaâ Nhó trïn àûúnâ g ài hocå vï ì thò nhùtå àûúcå taiâ sanã gömì 686 USD vaâ mötå sö ë giêyë tú â ca á nhên quan tronå g cuaã öng Dourlas Royer (SN 1962, cöng dên My)ä . Vúiá tñnh trung thûcå , hai em Hinh, Nhó àaä baoã àamã an toanâ taiâ sanã va â giao cho phu å huynh nhùmç tòm cacá h tra ã laiå cho ngûúiâ àaná h rúi. Ngay sau ào,á phu å huynh àaä mang àïnë Cöng an xaä Hûúná g Phunâ g àï í baoá caoá , giao nöpå . Cunâ g vúiá sû å vaoâ cuöcå tñch cûcå cuaã Cöng an xaä Hûúná g Phunâ g trong chia se ã thöng tin, xacá minh, tòm kiïmë , öng Dourlas Royer àaä súmá àïnë tru å sú ã Cöng an xaä àï í nhênå laiå taiâ sanã trong sûå xucá àönå g. Hanâ h àönå g àepå cuaã 2 nû ä sinh Hinh, Nhó cunâ g sû å tñch cûcå cuaã phu å huynh vaâ lûcå lûúnå g Cöng an xaä àa ä àï í laiå trong lonâ g du khacá h ênë tûúnå g sêu sùcæ , tötë àepå vïì àêtë nûúcá va â con ngûúiâ Viïtå Nam. H.THAN H Chûúng trònh traiã nghiïmå “Mötå ngayâ lamâ lñnh cûuá hỏa” Ngayâ 16/3, Ban Thûúnâ g vu å Tónh Đoanâ Bacå Liïu phöië húpå vúiá Cöng an tónh töí chûcá lï î phatá àönå g phong traoâ phonâ g chayá , chûaä chayá va â cûuá nanå , cûuá hö å trong thanh thiïuë nhi va â chûúng trònh traiã nghiïmå “Mötå ngayâ lamâ lñnh cûuá hoa”ã nùm 2024. Taiå buöií lï î phatá àönå g, chõ Nguyïnî Trang Anh Thû, Phoá Bñ thû Tónh Đoanâ Bacå Liïu àïì nghõ, möiî caná bö,å àoanâ viïn thanh niïn chêpë hanâ h nghiïm tucá cacá quy àõnh vï ì phonâ g chönë g chayá nö,í sû ã dunå g cacá thiïtë bõ àiïnå an toanâ . Phênë àêuë möiî àoanâ viïn thanh niïn laâ mötå tuyïn truyïnì viïn tñch cûcå trong cönå g àönì g vï ì cöng tacá phonâ g chayá , chûaä chayá va â cûuá nanå , cûuá hö.å Sau lï î phatá àönå g, lûcå lûúnå g Canã h satá phonâ g chayá , chûaä chayá àa ä tuyïn truyïnì , hûúná g dênî cacá em hocå sinh vïì kiïnë thûcá phapá luêtå va â cacá biïnå phapá baoã àamã an toanâ phonâ g chayá , chûaä chayá , cûuá hö.å Tronå g têm laâ hûúná g dênî ky ä nùng xû ã ly á cacá tònh huönë g chayá , nö í va â ky ä nùng thoatá nanå khi xayã ra chayá taiå nha â ú ã hö å gia àònh, khu dên cû, núi têpå trung àöng ngûúiâ ; hûúná g dênî thûcå hanâ h cacá h thûcá , thao tacá vênå hanâ h mötå sö ë phûúng tiïnå , trang thiïtë bõ phonâ g chûaä chayá ... TÊN LÖÅC nKHAMÁ BÏNÅ H CHO NGÛÚI DÊN VUN G BIÏN AN GIANG. Ngayâ 16/3, Ban Thûúnâ g vu å Thanâ h Đoanâ Cênì Thú phöië húpå Tónh Đoanâ An Giang vaâ Trung àoanâ Canã h satá Cú àönå g Têy Nam Böå tö í chûcá chûúng trònh thaná g Ba biïn giúiá nùm 2024, vúiá chu ã àï ì “Biïn cûúng Tö í quöcë töi” taiå TP Chêu Đöcë (An Giang) vúiá nhiïuì hoatå àönå g y á nghôa. Chûúng trònh töí chûcá chaoâ cú â “Töi yïu Töí quöcë töi” taiå cötå möcë 265 - giapá tónh Taâ Keo (Campuchia); khaná h thanâ h cöng trònh thùpæ saná g àûúnâ g biïn thuöcå khu vûcå Đönì biïn phonâ g Vônh Nguún quanã ly.á Cöng trònh gömì 20 àenâ nùng lûúnå g mùtå trúiâ taiå 7 tö í cöng tacá , trõ giaá 50 triïuå àönì g. Đönì Biïn phonâ g Vônh Nguún (Chêu Đöcë , tónh An Giang) quanã ly á àoanå biïn giúiá daiâ hún 14 km, gömì 6 möcë chñnh vaâ 23 möcë phu.å Bïn canå h ào,á Đoanâ cöng tacá conâ tö í chûcá khamá bïnå h, tû vênë sûcá khoeã , cêpë thuöcë miïnî phñ cho 200 ngûúiâ dên taiå xa ä Vônh Tï.ë Ngoaiâ ra, conâ thùm, trao tùnå g qua â cho me å Viïtå Nam anh hunâ g, cûuå thanh niïn xung phong, thûúng binh trïn àõa banâ TP Chêu Đöcë . HOA HÖÅI nCÖNG AN LÊM ÀÖÌNG PHAÁ NHIÏÌU CHUYÏN AÁN LÚÁN. UBND tónh Lêm Đöìng vûâa ra quyïët àõnh tùång Bùçng khen cho Phoâng Caãnh saát àiïìu tra töåi phaåm vïì ma tuáy (PC04) Cöng an tónh Lêm Đöìng vò àaä coá nhiïìu thaânh tñch trong cöng taác àêëu tranh phoâng, chöëng töåi phaåm taåi àõa phûúng. Trong nùm 2023 vaâ nhûäng thaáng àêìu nùm nay, àún võ àaä phöëi húåp vúái Cöng an caác huyïån, thaânh phöë trong tónh phaát hiïån haâng trùm vuå taâng trûä, mua baán, chûáa chêëp, töí chûác sûã duång traái pheáp chêët ma tuáy. Tiïu biïíu laâ vuå phöëi húåp vúái Cöng an huyïån Đûác Troång triïín khai chuyïn aán, bùæt giûä 7 àöëi tûúång àïí àiïìu tra vïì caác haânh vi mua baán traái pheáp gêìn 1kg ma tuáy. Caác lûåc lûúång àaä àeo baám liïn tuåc 20 ngaây àïm, bùæt quaã tang caác àöëi tûúång chúã ma tuáy tûâ TPHCM lïn Lêm Đöìng tiïu thuå. Trong möåt söë chuyïn aán khaác, PC04 àaä bùæt giûä nhiïìu àöëi tûúång cöåm caán mang theo vuä khñ àïí vêån chuyïín, mua baán ma tuáy… QUÏ Ë NHÛ Chïët ngay trong giêëc nguã, àuáng vaâo Ngaây Giêëc nguã thïë giúái (World Sleep Day - 15/3 haâng nùm), naån nhên coá kõp caãm thêëy àau àúán gò khöng? Àaáng tiïëc, Hypnos võ thêìn coi quaãn giêëc nguã laåi laâ anh em sinh àöi vúái thêìn chïët Thanatos. Thïë giúái ngaây caâng mêët nguã. Biïën àöíi khñ hêåu, ö nhiïîm tiïëng öìn, nghiïån game, àiïån thoaåi, maång xaä höåi, khuãng hoaãng kinh tïë, êu lo vïì cöng viïåc,... Möåt khaão saát toaân cêìu cuãa cöng ty tû vêën nghiïn cûáu thõ trûúâng Wakefield Research (Myä) nùm 2022 cho thêëy 37% ngûúâi tûâ 18 tuöíi trúã lïn úã Viïåt Nam bõ mêët nguã, thiïëu nguã. Trong caác quöëc gia àûúåc khaão saát, thò àûáng àêìu laâ nûúác Anh vúái 66% dên söë bõ thiïëu nguã, Singapore (61%), UÁc (59%), Myä (53%), Trung Quöëc (51%),... Ngûúâi Viïåt cuâng vúái Trung Quöëc àûáng àêìu vúái trung bònh 10 ngaây möîi ngûúâi möîi nùm daânh ra chó àïí nguã buâ. Coân theo möåt nghiïn cûáu khaác cuãa Àaåi hoåc Copenhagen (Àan Maåch) tûâ 68 quöëc gia cuäng trong nùm 2022, thò tyã lïå thiïëu nguã cuãa thanh niïn Nhêåt Baãn àûáng àêìu vúái 71%, tiïëp theo laâ Myä, Haân Quöëc,… Chuã àïì cuãa Ngaây Giêëc nguã thïë giúái nùm nay laâ “Cöng bùçng giêëc nguã cho sûác khoãe toaân cêìu”. Sûå bêët bònh àùèng cuãa nhên loaåi naây àuáng laâ khöng chó vïì cúm ùn aáo mùåc, hoåc haânh, vïì quyïìn söëng, quyïìn tûå do, quyïìn àûúåc haånh phuác, maâ coân laâ quyïìn àûúåc nguã möåt caách àêìy àuã, an toaân vaâ an yïn. Nhûng e rùçng khöng dïî. Tyã lïå mêët nguã úã nhûäng nûúác giaâu vêîn cao ngêët àoá thöi. Ngûúâi ngheâo khoá nguã vò caái buång àoái, vò lo lùæng mûu sinh, nhûng coân nhûäng tyã phuá, àaåi gia, quan chûác thúâi cuãi lûãa naây liïåu coá dïî nguã hún khöng? Truyïån ngùæn Buönì ngu ã cuãa vùn haâo Nga A. Chekhov kïí vïì beá gaái Varka 13 tuöíi phaãi ài úã àúå. Suöët àïm ngöìi ru àûáa con trai cuãa öng chuã maâ noá cûá kïu khoác khöng chõu nguã, trong khi cö beá buöìn nguã ruä rûúåi, do caã ngaây laâm viïåc àïën kiïåt sûác. Möîi lêìn chúåp mùæt laåi bõ chuã tuám toác àaánh mùæng, sai viïåc. Trong giêy phuát mïåt moãi thiïëp ài êëy, cö beá mú laåi caái chïët àau àúán cuãa cha mònh, röìi thêëy meå mònh ngöìi lï lïët ùn xin bïn àûúâng. Truyïån kïët thuác bùçng caãnh trong chêåp chúân aão giaác, Varka àaä boáp cöí àûáa beá, röìi “nùçm xuöëng saân, cûúâi sung sûúáng vò mònh coá thïí nguã àûúåc vaâ trong chöëc laát àaä nguã say nhû chïët”. Möåt kïët thuác bi kõch vaâ aám aãnh. Àõnh mïånh mang tïn Hypnos vaâ Thanatos. Caác nhaâ khoa hoåc àaä chó ra rùçng ban ngaây tiïëp xuác nhiïìu vúái aánh nùæng mùåt trúâi seä giuáp giêëc nguã sêu vaâ ngon hún vïì àïm. Mêëy ngaây qua, xön xao vúái hiïån tûúång 2 mùåt trúâi cuâng luác xuêët hiïån trong nhûäng bûác aãnh taåi möåt söë núi. Caác chuyïn gia thiïn vùn cho rùçng àoá chó laâ hiïån tûúång khuác xaå do chuåp qua thêëu kñnh maáy aãnh hoùåc camera àiïån thoaåi. Hoùåc coá thïí laâ hiïån tûúång truâng húåp do taán xaå vaâ phaãn xaå aánh saáng mùåt trúâi. Nhûng cho duâ cuâng luác coá hai mùåt trúâi thêåt, thò nguöìn aánh nùæng phò nhiïu êëy coá àuã giuáp chuáng ta búát mêët nguã hún khöng? n Ngayâ canâ g mêtë nguã [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Ngayâ 16/3, cacá phiïn höiå thaoã , chuyïn àïì tiïpë tucå thu hutá banå àocå , quan khacá h trong khuön khöí Höiå baoá toanâ quöcë 2024 diïnî ra taiå TPHCM tûâ ngayâ 15-17/3. Chia se ã taiå chuyïn àïì Phoná g sû å àiïuì tra - Hanâ h trònh lamâ àiïuì co á ñch, nhaâ baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g - Pho á Töní g biïn têpå baoá Tiïìn Phong cho biïtë , phoná g viïn àiïuì tra dï î bõ “phanã cöng” nhêtë búiã àöië tûúnå g bõ baiâ baoá àï ì cêpå thûúnâ g la â cacá tö í chûcá , ca á nhên co á quyïnì , co á tiïnì , co á quan hï å àa danå g. Thï ë nïn ho å sùné sanâ g “sönë g chïtë ” vúiá nha â baoá … Tû â ào,á öng Sûúnã g àï ì xuêtë giaiã phapá , nha â trûúnâ g tùng cûúnâ g sû å yïu thñch thïí loaiå phoná g sû å àiïuì tra tû â sinh viïn baoá chñ; cacá cú quan baoá chñ nhêtë la â cacá cú quan baoá chñ lúná , tuy â àiïuì kiïnå khöi phucå laiå nhomá , tö,í phonâ g ban chuyïn vïì thï í loaiå àiïuì tra; co á cú chï ë chñnh sacá h phu â húpå vï ì àiïuì kiïnå lamâ viïcå , thu nhêpå , nhùmç khuyïnë khñch nhûnä g cêy viïtë lônh vûcå nayâ yïn têm cöng tacá ... Coá nhiïìu saãn phêím àiïìu tra àûúåc phaát trïn soáng cuãa Đaâi Truyïìn hònh Viïåt Nam, nhaâ baáo Höì Trñ böåc baåch, laâm phoáng sûå àiïìu tra ngoaâi nhûäng khoá khùn trong quaá trònh triïín khai coân gùæn vúái nöîi súå haäi. “Nhûäng hònh aãnh chên thûåc àûúåc phaát soáng coá nhûäng yá kiïën maâ cho rùçng àoá daân dûång… nhûng töi nghô nïëu chuáng ta laâm àuáng seä vûúåt qua àûúåc nhûäng aáp lûåc tûâ dû luêån àoá” - nhaâ baáo Höì Trñ noái. Vúái chuã àïì “Đa daång nguöìn thu cho caác cú quan baáo chñ”, öng Trêìn Xuên Toaân, Phoá töíng biïn têåp baáo Tuöíi Treã cho biïët, nguöìn thu tûâ quaãng caáo vaâ phaát haânh àaä chiïëm túái 75% trïn töíng doanh thu cuãa baáo, nhûng sau àoá àaä suåt giaãm nhû àaâ khöng phanh, buöåc phaãi tòm hûúáng ài múái. Đoá laâ chuyïín sang nïìn taãng söë. “Chuáng töi chia khaách haâng laâm ba nhoám: àöåc giaã àoåc baáo haâng ngaây, doanh nghiïåp vaâ caác cú quan Nhaâ nûúác. Tûâ àoá coá bûúác chùm soác, quan têm thñch àaáng nhêët àöëi vúái tûâng nhoám khaách haâng. Trong àoá, têåp trung chùm soác lúán nhêët laâ nhoám khaách haâng àöåc giaã, cöë gùæng chuyïín thoái quen cuãa baån àoåc tûâ baáo giêëy sang online” - öng Toaân tiïët löå. Thûá trûúãng Böå Thöng tin vaâ Truyïìn thöng (TT&TT) Nguyïîn Thanh Lêm nhêån àõnh, nhûäng nùm gêìn àêy, baáo chñ lïn khöng gian maång nïn laâm mêët ài thoái quen traã tiïìn mua baáo cuãa àöåc giaã. Laänh àaåo Böå TT&TT noái rùçng, Nhaâ nûúác hoaân toaân coá thïí trúã thaânh khaách haâng lúán cuãa baáo chñ. Möåt khaách haâng lúán, khoá tñnh nhûng vêîn àuã nguöìn lûåc vaâ soâng phùèng trong viïåc àùåt haâng thöng tin tuyïn truyïìn, àùåc biïåt laâ trong viïåc truyïìn thöng chñnh saách. “Đïí coá àûúåc nguöìn thu tûâ cú quan Nhaâ nûúác, baáo chñ phaãi nêng mònh lïn àïí àoán nguöìn thu vaâ àûúåc Nhaâ nûúác lûåa choån àùåt haâng” - öng Lêm nhêën maånh. Trong khuön khöí Höåi baáo toaân quöëc, caác diïîn giaã cuäng àaä chia seã nhiïìu chuã àïì hêëp dêîn nhû “Nùng lûåc caånh tranh cuãa truyïìn hònh trong thúâi àaåi AI”; “Quyïìn súã hûäu trñ tuïå taác phêím truyïìn hònh trong thïë giúái AI”; “Mö hònh húåp taác hiïåu quaã giûäa baáo chñ, doanh nghiïåp vaâ àaåi lyá quaãng caáo”… Höåi baáo toaân quöëc 2024 seä bïë maåc trong ngaây 17/3. UYÏN PHÛÚNG - NHAN LÏ - NGÖ TUN G Cacá gian hanâ g taiå Höiå baoá toanâ quöcë 2024 luön thu hutá khacá h Nhiïuì vênë àï ì “noná g” àûúcå àûa ra banâ thaoã taiå Höiå baoá toanâ quöcë 2024

Thúâi sûå Chuã nhêåt 17/3/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Trûúãng ban Tuyïn giaáo Trung ûúng Nguyïîn Troång Nghôa noái taåi lïî khai maåc Höåi baáo toaân quöëc 2024 saáng 15/3, taåi TPHCM. (VnExpress) Phoá Chuã tõch UBND TPHCM Voä Vùn Hoan yïu cêìu caác súã, ngaânh TP cuâng UBND huyïån Nhaâ Beâ ngöìi laåi àïí thaáo gúä caác vûúáng mùæc liïn quan àïën KCN Hiïåp Phûúác. (Phaáp luêåt TPHCM) “Laâm sai úã àêu thò sûãa úã àoá” “Bõ sûã duång traái pheáp dûä liïåu laâ thaách thûác cuãa baáo chñ” “Cöng dên ra àúâi maâ Chuã tõch thaânh phöë email chuác mûâng, seä rêët phêën khúãi” Thû á trûúnã g Bö å Cöng an Nguyïnî Duy Ngocå , Tö í phoá Tö í cöng tacá Àï ì aná 06 cuaã Chñnh phu,ã phatá biïuí taiå cuöcå lamâ viïcå vúiá UBND TP Haâ Nöiå vï ì mötå söë nhiïmå vu å tronå g têm trong triïní khai Àïì aná 06 trïn àõa banâ thanâ h phö ë ngayâ 14/3 (Dên trñ) PHAÁT NGÖN êën tûúång CÙTÆ GIAMÃ TÖIË ÀA CAÁC THUÃ TUÅC Taiå höiå nghõ, Thûá trûúnã g Bö å Xêy dûnå g Nguyïnî Vùn Sinh cho biïtë , qua töní g húpå baoá caoá , trïn àõa banâ caã nûúcá co á 499 dû å aná nha â ú ã xa ä höiå àa ä àûúcå triïní khai vúiá quy mö 411.250 cùn. Tuy nhiïn, mötå sö ë àõa phûúng tronå g àiïmí , mùcå du â co á nhu cêuì rêtë lúná , nhûng viïcå àêuì tû nha â ú ã xa ä höiå conâ hanå chï,ë trong ào,á Ha â Nöiå chó co á 3 dû å aná , vúiá 1.700 cùn, àapá ûná g 9%; conâ TP. HCM coá 7 dû å aná , 4.996 cùn àapá ûná g 19%... Thêmå chñ, mötå sö ë àõa phûúng khöng coá dû å aná nha â úã xa ä höiå khúiã cöng trong giai àoanå tûâ nùm 2021 àïnë nay. Böå Xêy dûnå g àï ì nghõ Ngên hanâ g Nha â nûúcá xem xetá ha å mûcá laiä suêtë cho vay nguönì vönë hö î trú å 120.000 tyã àönì g phu â húpå vúiá àiïuì kiïnå thûcå tiïnî trong tûnâ g giai àoanå ; thaoá gú ä cacá kho á khùn, vûúná g mùcæ triïní khai hiïuå qua ã nguönì vönë hö î trú å nayâ . Öng Nguyïnî Vùn Thanh Huy, Pho á Töní g giamá àöcë Töní g Cöng ty Becamex phanã aná h, laiä vay cho ngûúiâ lao àönå g vênî conâ cao va â thúiâ gian cho vay conâ ngùnæ . Theo öng, nïuë keoá daiâ thúiâ gian vay thò seä taoå àiïuì kiïnå lúná cho ngûúiâ lao àönå g àûúcå sú ã hûuä nha â ú ã xa ä höiå . Trong khi ào,á öng Trûúng Anh Tuênë – Chu ã tõch HÀQT Cöng ty cöí phênì Tû vênë - Thûúng maiå - Dõch vuå Àõa öcë Hoanâ g Quên kiïnë nghõ Chñnh phuã trònh Quöcë höiå , riïng chûúng vïì nha â ú ã xaä höiå trong Luêtå Nha â ú,ã nïn apá dunå g tû â 1/7/2024, nhû vêyå se ä thaoá gú ä àûúcå rêtë nhiïuì vûúná g mùcæ va â thucá àêyí manå h hún cho chûúng trònh 1 triïuå cùn nhaâ ú ã xa ä höiå nayâ . Vï ì goiá 120 nghòn tyã àönì g, theo öng, àêy laâ mötå chûúng trònh rêtë tötë , rêtë nhên vùn, nhûng taiå sao goiá 120 nghòn tyã khöng apá dunå g cho nhûnä g khacá h hanâ g àa ä mua nha â taiå dû å aná àa ä hoanâ thanâ h? “Chuná g töi kiïnë nghõ goiá 120 nghòn tyã àönì g nayâ danâ h cho caã khacá h hanâ g àa ä mua nhûnä g dû å aná àa ä hoanâ thanâ h nhûng chûa àûúcå tiïpë cênå goiá tñn dunå g ûu àaiä ”, öng Tuênë nïu. Tû â thûcå tï ë àa ä triïní khai khoanã g 5.000 cùn höå nha â ú ã xa ä höiå , öng Trênì Ngocå Anh, Phoá Töní g giamá àöcë Töní g Cöng ty Viglacera phanã aná h sö ë kho á khùn do cacá quy àõnh conâ hanå chï ë vï ì àöië tûúnå g cunä g nhû àiïuì kiïnå thuï mua. Vò vêyå , öng kiïnë nghõ Thuã tûúná g súmá cho apá dunå g Luêtå Nha â úã sûaã àöií va â ban hanâ h Nghõ àõnh vïì nha â ú ã xa ä höiå theo hûúná g thaoá gú,ä mú ã rönå g àöië tûúnå g àûúcå mua, àûúcå thuï vúiá àiïuì kiïnå àún gianã , dï î thûcå hiïnå . “Viglacera cam kïtë tiïpë tucå thûcå hiïnå tñch cûcå trong chûúng trònh 1 triïuå cùn nhaâ ú ã xa ä höiå vaâ mong muönë àûúcå tham gia lamâ nhiïuì hún nûaä nha â ú ã xa ä höiå taiå Haâ Nöiå trong thúiâ gian túiá ”, öng Trênì Ngocå Anh noiá . CUNG CÊPË GOÁI LAIÄ SUÊTË THÊPË HÚN TÛ Â 3-5% Phatá biïuí kïtë luênå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h, nhaâ ú ã la â mötå trong 3 truå cötå cuaã an sinh xa ä höiå , «an cû múiá lacå nghiïpå », cöng dên co á quyïnì co á núi ú ã húpå phapá . Luêtå Nha â ú ã (sûaã àöií ), Luêtå Àêtë àai (sûaã àöií ); Luêtå Kinh doanh bêtë àönå g sanã (sûaã àöií ) àûúcå Quöcë höiå thöng qua, co á nhiïuì cú chï ë ûu àaiä cho dû å aná nha â ú ã xa ä höiå . Thúiâ gian qua, nhiïuì dû å aná nha â ú ã xa ä höiå , nha â ú ã cho cöng nhên àaä àûúcå triïní khai vaâ hoanâ thanâ h, gopá phênì hö î trú å ngûúiâ co á thu nhêpå thêpë , cöng nhên, ngûúiâ lao àönå g «an cû lacå nghiïpå ». Tuy nhiïn, Thuã tûúná g cho rùnç g, viïcå phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå so vúiá mucå tiïu, yïu cêuì , mong muönë thò chûa àatå àûúcå va â conâ mötå sö ë tönì taiå , kho á khùn. Nhiïuì àõa phûúng chûa co á sùné quy ä àêtë sacå h àï í lamâ nha â úã xa ä höiå . Mötå sö ë dû å aná nha â ú ã xa ä höiå taiå mötå sö ë àõa phûúng coá quy hoacå h nhûng laiå cêpë cho cacá nha â àêuì tû conâ yïuë vï ì nùng lûcå , trong khi coá doanh nghiïpå laiå thiïuë àönå g lûcå triïní khai vò hiïuå qua ã khöng cao dênî àïnë chêmå triïní khai dûå aná . «Nïuë cacá àõa phûúng khöng taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå , hö î trú å ma â àoiâ hoiã , gêy kho á dï,î sacá h nhiïuî thò doanh nghiïpå cunä g mêtë haoâ hûná g», Thu ã tûúná g nïu, àönì g thúiâ nhòn nhênå , viïcå giaiã ngên goiá tñn dunå g ûu àaiä 120 nghòn ty ã àönì g conâ chêmå so vúiá mong muönë va â nhu cêuì thûcå tiïnî (múiá cam kïtë cêpë tñn dunå g àûúcå 5,8%, giaiã ngên chûa àûúcå 1%). Àï í phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå , Thuã tûúná g nïu ro,ä têtë ca ã cacá chu ã thï í co á liïn quan, phaiã phatá huy hïtë khaã nùng, têm huyïtë cuaã mònh, tinh thênì tracá h nhiïmå cao nhêtë , chu ã àönå g, saná g taoå , kõp thúiâ , cönå g vúiá tracá h nhiïmå , àaoå àûcá xa ä höiå àï í thûcå hiïnå cacá cöng viïcå cho tötë . Thuã tûúná g yïu cêuì Bö å Xêy dûnå g chu ã trò xêy dûnå g quy trònh rutá gonå cacá thu ã tucå hanâ h chñnh lûaå chonå nha â àêuì tû, triïní khai dûå aná nha â ú ã xa ä höiå àï í tiïtë kiïmå thúiâ gian, khuyïnë khñch, huy àönå g cacá nguönì lûcå xa ä höiå . Ngên hanâ g Nha â nûúcá chó àaoå cacá ngên hanâ g thûúng maiå nha â nûúcá lúná chung tay cunâ g doanh nghiïpå nghiïn cûuá , xêy dûnå g va â cung cêpë goiá tñn dunå g cho ngûúiâ mua vúiá thúiâ gian 10-15 nùm vúiá laiä suêtë thêpë hún tû â 3-5% so vúiá cho vay thûúng maiå ; nghiïn cûuá , xem xetá ha å mûcá laiä suêtë cho vay nguönì vönë hö î trú å 120 nghòn ty ã àönì g phu â húpå . Bö å Taiâ chñnh àûúcå giao nghiïn cûuá thanâ h lêpå Quy ä Nha â ú ã xa ä höiå , chñnh sacá h thuï ë phu â húpå . Vúiá cacá àõa phûúng, Thuã tûúná g àï ì nghõ thûcå hiïnå nghiïm cacá cú chï,ë chñnh sacá h, vênå dunå g saná g taoå , linh hoatå , kõp thúiâ trong àiïuì kiïnå àõa phûúng, damá chõu tracá h nhiïmå , damá nghô, damá lamâ khöng àunâ àêyí , ne á traná h. Àöië vúiá cacá doanh nghiïpå , Thu ã tûúná g yïu cêuì cacá chuã àêuì tû dû å aná nha â ú ã xa ä höiå lêpå tiïnë àö,å chuêní bõ àêyì àu ã nguönì lûcå , taiâ chñnh, apá dunå g cöng nghïå múiá nhùmç rutá ngùnæ thúiâ gian thi cöng. «Muönë thûcå hiïnå àûúcå mucå tiïu àïì ra, cêpë uyã , chñnh quyïnì phaiã vaoâ cuöcå , Nha â nûúcá , nhên dên, doanh nghiïpå cunâ g lamâ , àùtå mònh vaoâ àõa võ cuaã ngûúiâ khacá , «trong töi coá anh, trong anh co á töi», àùtå mònh vaoâ àõa võ cuaã nhûnä g ngûúiâ chûa coá chö î ú ã àï í hanâ h àönå g», Thu ã tûúná g nhênë manå h. n Saná g 16/3, Thuã tûúná g Chñnh phu ã Phamå Minh Chñnh chuã trò Höiå nghõ thaoá gú ä khoá khùn, thucá àêyí phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå . Thu ã tûúná g lûu y,á cêpë uyã , chñnh quyïnì phaiã vaoâ cuöcå , Nha â nûúcá , nhên dên, doanh nghiïpå cunâ g lamâ , àùtå mònh vaoâ àõa võ cuaã nhûnä g ngûúiâ chûa coá chö î úã àï í hanâ h àönå g. Vò sao cho vay nhaâ ú ã xa ä höiå chûa hêpë dênî ? Theo öng Àöî Thanh Sún, Phoá Töní g Giamá àöcë Ngên hanâ g Cöng Thûúng Viïtå Nam (Vietinbank), kho á khùn àêuì tiïn laâ raoâ canã phapá ly,á nhiïuì dûå aná thiïuë quyïtë àõnh phï duyïtå chu ã trûúng cuaã UBND tónh, thanâ h phö.ë Nhiïuì dû å aná bõ chêmå tiïnë àö å do cöng tacá giaiã phoná g mùtå bùnç g, banâ giao àêtë cho chuã àêuì tû. Bïn canå h ào,á quy àõnh cho vay nha â ú ã xa ä höiå , nha â ú ã cöng nhên hiïnå nay bõ hanå chï ë laiä suêtë sinh lúiâ do bõ khönë g chï ë ú ã mûcá 10% nïn chûa àuã sûcá hêpë dênî nha â àêuì tû. Mötå sö ë dû å aná nha â ú ã xa ä höiå àa ä àûúcå phï duyïtå nhûng chûa co á nha â àêuì tû, chûa coá lö å trònh, kïë hoacå h triïní khai cuå thï.í Theo öng, banã chêtë goiá 120 nghòn tyã àönì g la â goiá tñn dunå g tû â nguönì vönë thûúng maiå cuaã ngên hanâ g, khöng coá hö î trú å tû â ngên sacá h Nha â nûúcá . Mùcå du â cacá ngên hanâ g thûúng maiå danâ h nguönì lûcå ûu tiïn cho chûúng trònh nhûng mûcá laiä suêtë cho chuã àêuì tû, ngûúiâ mua nhaâ vênî chûa àuã hêpë dênî . Àï í taoå sûcá hêpë dênî cho chûúng trònh, Vietinbank àïì nghõ Chñnh phuã xem xetá thanâ h lêpå quy ä phatá triïní nha â úã xa ä höiå , nguönì vönë ûu àaiä cho phatá triïní nha â ú ã xaä höiå ; xem xetá giao viïcå lûaå chonå xacá àõnh ngûúiâ mua nha â cho chu ã àêuì tû dû å aná àï í tùng chuã àönå g trong khêu baná hanâ g, àönì g thúiâ mú ã rönå g àöië tûúnå g, núiá lonã g àiïuì kiïnå àöië vúiá ngûúiâ àûúcå mua nhaâ ú ã xa ä höiå . THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: “Àùtå mònh vaoâ àõa võ cuãa nhûäng ngûúâi chûa coá chöî úã àïí haânh àöång” Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh vaâ cacá àaiå biïuí dû å höiå nghõ [ THANÂ H NAM ] Ảnh: ÀOAN BÙCÆ Â

Chuã nhêåt 17/3/2024 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Giúái treã 4 XÊY DÛÅNG HÏÅ SINH THAÁI VÒ CÖÅNG ÀÖNÌ G Tû â nhûnä g ngayâ àêuì Xuên Giapá Thòn 2024 àïnë nay, “cú trûúnã g” Lï Vùn Phucá - Töní g Chu ã nhiïmå nhomá tûâ thiïnå Fly to sky (bay lïn bêuì trúiâ ), têtë bêtå vúiá chiïnë dõch “Tïtë chuyïnì tay” nhùmç vênå àönå g cönå g àönì g quyïn gopá baná h keoå , sanã phêmí khöng sûã dunå g hïtë trong dõp Tïtë . 34 àiïmí tiïpë nhênå taiå 7 tónh thanâ h phö ë trong Nam ngoaiâ Bùcæ àa ä hoatå àönå g khöng ngúi nghó àïí lan toa ã thöng tin, yá nghôa cuaã chiïnë dõch va â hiïuå triïuå nguönì lûcå . Sau ba tuênì triïní khai, chiïnë dõch thanâ h cöng ngoaiâ mong àúiå , tiïpë nhênå hún 4.600 höpå baná h keoå , mûtá , hatå …Viïcå tiïpë theo cuaã Phucá va â cacá cönå g sû å la â phên loaiå , chia suêtë qua â va â trao tùnå g. Phucá cho hay, toanâ bö å baná h keoå , thûcå phêmí àa ä tiïpë nhênå trong chiïnë dõch nùm nay seä àûúcå trao tùnå g trong chûúng trònh Thaná g Ba biïn giúiá taiå nhiïuì àõa banâ vunâ g biïn trïn ca ã nûúcá . “Àêy laâ nùm thû á ba Tïtë chuyïnì tay diïnî ra nhùmç se ã chia nhûnä g phênì baná h keoå , sanã phêmí dõp Tïtë àïnë vúiá tre ã em kho á khùn; àönì g thúiâ , chung tay hanâ h àönå g chönë g lanä g phñ, giamã thiïuí thûcå phêmí thûaâ àïnë cönå g àönì g”, cêuå noiá . Theo Phucá , thanâ h cöng cuaã “Tïtë chuyïnì tay” 2024 àaä tiïpë thïm nhûnä g gia á trõ tñch cûcå vaoâ hï å sinh thaiá cacá hoatå àönå g vò cönå g àönì g cuaã Fly to sky. Trong 6 nùm qua, nhomá àa ä triïní khai hún 27 dûå aná , hún 150 chûúng trònh ú ã nhiïuì lônh vûcå àï í kïu goiå sû å chung tay àï í giaiã quyïtë cacá vênë àï ì trong cönå g àönì g, nhû: Chûúng trònh Àöií sacá h lêyë cêy; dûå aná Chiïnë sô locå nûúcá , dû å aná Tu ã sacá h Bö ì cêu trùnæ g, cuöcå thi chia se ã cêu chuyïnå Töi lamâ viïcå tötë ; dû å aná Fly+ Healthbox; dûå aná Lúpá hocå miïnî phñ Smile Class; hocå böní g Caná h chim xanh, dûå aná Sên chúi Xanh... “Nùm 2024, töi vaâ Fly to sky xacá àõnh tiïpë tucå duy trò cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå trong hïå sinh thaiá cuaã nhomá àùtå ra àï í giaiã quyïtë cacá vênë àï ì trong cönå g àönì g, vúiá mucå tiïu “5 khöng”: Khöng thiïuë nûúcá sacå h - vï å sinh; khöng thiïuë chùm socá y tï ë cú banã ; khöng thiïuë sinh kï;ë khöng thiïuë giaoá ducå phö í thöng; khöng thiïuë sû å hanâ h àönå g möiî ngayâ àï í baoã vï å möi trûúnâ g”, Phucá noiá . NHÊN RÖÅNG SÛÅ HÖÎ TRÚÅ Lï Vùn Phucá hiïnå la â sinh viïn khoa Àõa ly á (Trûúnâ g Àaiå hocå KHXH&NV, ÀHQG- HCM), bùtæ àêuì hanâ h trònh tònh nguyïnå khi àang hocå cêpë 3 úã phö ë nuiá Pleiku, Gia Lai. Nùm 2018, cêuå thanâ h lêpå nhomá tû â thiïnå Fly to sky tû â “trùn trúã ngûúiâ tre ã lamâ àûúcå gò” sau nhûnä g lênì theo böë me å àïnë trao quaâ taiå trung têm danâ h cho ngûúiâ khuyïtë têtå , tre ã mö ì cöi; cunä g nhû mong muönë taoå möi trûúnâ g cho cacá banå tre,ã nhêtë la â àö å tuöií hocå sinh, sinh viïn tham gia cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå chuyïn nghiïpå , daiâ hanå . Noiá vï ì hanâ h trònh tònh nguyïnå cuaã mònh, Phucá sû ã dunå g 5 tû â khoa á “dênî dùtæ , tiïn phong, trùn trú,ã niïmì tin, bïnì bó”. Cêuå kï,í thúiâ gian àêuì hoatå àönå g chûa coá niïmì tin va â kinh phñ, nhomá àa ä tö í chûcá nhûnä g hoatå àönå g gêy quy ä nho ã nhû: tö í chûcá hatá du ca úã quanã g trûúnâ g, baná bao lò xò Tïtë , vênå àönå g tû â gia àònh, ngûúiâ thên, banå be.â Viïcå thiïtë kï ë cacá chûúng trònh hoatå àönå g phaiã àï í cacá thanâ h viïn, chuã yïuë la â hocå sinh, sinh viïn vûaâ tham gia tònh nguyïnå cönë g hiïnë vûaâ baoã àamã viïcå hocå têpå . “Tham gia hanâ h trònh vò cönå g àönì g khi 16 tuöií , töi nhênå thêyë niïmì tin rêtë quan tronå g, nhêtë la â vúiá ngûúiâ tre ã tiïnë g noiá va â sû å tñn nhiïmå la â chûa co.á Nhûnä g nùm qua, töi vaâ Fly to sky khöng ngûnâ g nö î lûcå hanâ h àönå g àï í gêy dûnå g niïmì tin; chûná g minh cho cönå g àönì g thêyë tuöií tacá khöng phaiã la â raoâ canã cuaã ngûúiâ tre”ã . Àïnë nay, Phucá àa ä thanâ h cöng trong viïcå àûa Fly to sky phatá triïní vúiá nhiïuì hoatå àönå g taiå hai chi nhaná h Gia Lai vaâ TPHCM; trúã thanâ h tö í chûcá thiïnå nguyïnå phi lúiå nhuênå , trûcå thuöcå Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia - T.Û Àoanâ . Nhomá hiïnå coá hún 200 thanâ h viïn chñnh thûcá vaâ hún 6.700 tònh nguyïnå viïn ngùnæ hanå khùpæ ca ã nûúcá . Bïn canå h ào,á vúiá vai troâ Pho á Trûúnã g Ban Thûúnâ g trûcå Manå g lûúiá Tònh nguyïnå Quöcë gia khu vûcå miïnì Nam (Trung têm Tònh nguyïnå Quöcë gia), Phucá tñch cûcå tö í chûcá nhiïuì hoatå àönå g àõnh hûúná g, hö î trú å cöng tacá tö í chûcá , phapá ly á va â kïtë nöië cacá cêu lacå bö,å höiå , àöiå nhomá trong khu vûcå phña Nam, nhêtë la â cacá nhomá tre ã tuöií . “Töi tûnâ g tay trùnæ g bûúcá lïn hanâ h trònh tònh nguyïnå , tûnâ g tòm kiïmë sû å giupá àú,ä vò vêyå khi co á cú höiå töi nö î lûcå àï í giupá laiå cacá banå . Hún nûaä , giupá cacá banå hoatå àönå g vûnä g manå h la â cacá h àï í giupá àúä àûúcå nhiïuì ngûúiâ hún nûaä trong cönå g àönì g”, Phucá chia se.ã Vúiá nhûnä g àoná g gopá trong hoatå àönå g vò cönå g àönì g, Lï Vùn Phucá vinh dû å àûúcå T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam tùnå g Bùnç g khen vò thanâ h tñch xuêtë sùcæ trong hoatå àönå g tònh nguyïnå vò cönå g àönì g 2023, giaiã thûúnã g “Thanh niïn sönë g àepå ” nùm 2022; T.Û Àoanâ trao tùnå g Huy hiïuå Thanh niïn tiïn tiïnë lamâ theo lúiâ Bacá toanâ quöcë nùm 2020, Giaiã thûúnã g Tònh nguyïnå Quöcë gia nùm 2020… Phucá la â mötå trong 20 àïì cû ã Giaiã thûúnã g Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam tiïu biïuí nùm 2023.n Tuöií tre ã T.Û Àoanâ trao tùnå g nguönì lûcå xa ä miïnì nuiá Ngayâ 16/3, Àoanâ Thanh niïn Cú quan Trung ûúng Àoanâ , Chi àoanâ Ban Àoanâ kïtë têpå húpå thanh niïn Trung ûúng Àoanâ phöië húpå vúiá Huyïnå Àoanâ Ba Vò töí chûcá cacá hoatå àönå g hûúnã g ûná g Thaná g Thanh niïn nùm 2024; chaoâ mûnâ g Ky ã niïmå 93 nùm ngayâ thanâ h lêpå Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh. Anh Hoanâ g Àûcá Nam - Bñ thû Àoanâ Thanh niïn Cú quan T.Û Àoanâ cho biïtë , chûúng trònh diïnî ra taiå Ba Vò va â Minh Quang laâ hai xa ä miïnì nuiá cuaã huyïnå Ba Vò (Haâ Nöiå ) vúiá thanâ h phênì chu ã yïuë la â ngûúiâ dên töcå . Trong chûúng trònh diïnî ra nhiïuì hoatå àönå g y á nghôa, thiïtë thûcå . “Thöng qua cacá hoatå àönå g nayâ , Àoanâ thanh niïn cú quan T.Û Àoanâ mong muönë se ä thucá àêyí , lan toaã tinh thênì xung kñch, tònh nguyïnå vò cuöcå sönë g cönå g àönì g cuaã Thaná g Thanh niïn àïnë vúiá àöng àaoã tênì g lúpá thanh niïn trïn caã nûúcá ”, anh Nam noiá . Taiå chûúng trònh, Ban töí chûcá àa ä trao hocå böní g cho 10 em hocå sinh coá hoanâ canã h kho á khùn, vûún lïn trong hocå têpå taiå trûúnâ g THCS Húpå Nhêtë , xa ä Ba Vò; tùnå g qua â 10 gia â lanâ g, trûúnã g banã , ngûúiâ co á uy tñn trïn àõa banâ xa ä Ba Vò; tùnå g 50 bö å àö ì dunâ g hocå têpå cho trûúnâ g THCS Húpå Nhêtë ; tùnå g 50 banã àö ì “Tû å haoâ mötå daiã non söng”, cöng trònh “Tû vênë sûcá khoeã , cêpë phatá thuöcë miïnî phñ” cho huyïnå Ba Vò vaâ tùnå g 5 banã àö ì “Tû å haoâ mötå daiã non söng”, 1 tivi, 1 mayá chiïuë cho Trûúnâ g THCS Húpå Nhêtë , xa ä Ba Vò. Töní g gia á trõ nguönì lûcå la â 136 triïuå àönì g. Cunä g trong chûúng trònh, cacá y, bacá sô tre ã àa ä thùm, khamá bïnå h, cêpë phatá thuöcë miïnî phñ cho 200 ngûúiâ dên co á hoanâ canã h kho á khùn trïn àõa banâ huyïnå Ba Vò. TÛÚN G KHA Lï Vùn Phucá têtë bêtå triïní khai Chiïnë dõch Tïtë chuyïnì tay Baâi 18: “Cú trûúãng” haânh trònh vò cöång àöìng TRUYÏNÌ LÛAà KHATÁ VONÅ G CÖNË G HIÏNË : Chaâng sinh viïn Lï Vùn Phuác (SN 2002) nhû möåt "cú trûúãng" giaâu kinh nghiïåm, àiïìu haânh àûa nhoám thiïån nguyïån Fly to sky “bay cao bay xa” thûåc hiïån sûá mïånh vò cöång àöìng. Lï Vùn Phucá trao tùnå g qua â trong Chûúng trònh Àöng êmë Lï Vùn Phucá trong chûúng trònh trao tùnå g tu ã sacá h, thû viïnå àïnë hocå sinh vunâ g kho á khùn Tû â cacá dû å aná , chûúng trònh tònh nguyïnå gênì 6 nùm qua, Phucá va â nhomá tû â thiïnå Fly to sky àaä vênå àönå g, trao tùnå g nhiïuì nguönì lûcå vúiá töní g kinh phñ gênì 12 ty ã àönì g (tñnh àïnë thaná g 10/2023), nhû: Hún 47.000 cuönë sacá h, 33 tu ã sacá h - thû viïnå ; dayå hocå miïnî phñ thûúnâ g xuyïn cho hún 50 treã em taiå maiá êmë mö ì cöi; hún 16.000 treã em àûúcå sû ã dunå g nûúcá sacå h khi àïnë trûúnâ g; hún 30.000 suêtë qua â va â hanâ g chucå tênë hanâ g hoaá , nhu yïuë phêmí àûúcå trao tùnå g cho ngûúiâ dên khoá khùn, yïuë thï.ë THÁNG THANH NIÊN [ XUÊN TUN G ] Anh: NVCC à Höiå Doanh nhên treã Viïtå Nam - Nhêtå Banã ky á kïtë húpå tacá Ngaây 15/3, taåi tónh Ishikawa (Nhêåt Baãn), Höåi Doanh nhên treã Viïåt Nam àaä kyá kïët biïn baãn ghi nhúá húåp taác vúái Höåi Doanh nhên treã Nhêåt Baãn. Theo àoá, trong hai nùm kïí tûâ khi kyá kïët, hai bïn seä phöëi húåp töí chûác caác dûå aán thuác àêíy húåp taác giûäa caác töí chûác Nhêåt Baãn vaâ Viïåt Nam; xêy dûång maång lûúái vúái caác töí chûác liïn quan úã möîi quöëc gia àïí goáp phêìn thuác àêíy trao àöíi kinh doanh giûäa Nhêåt Baãn vaâ Viïåt Nam; àöìng thúâi goáp phêìn phaát triïín kinh tïë cuãa caã hai nûúác bùçng viïåc thuác àêíy húåp taác vaâ höî trúå lêîn nhau giûäa Höåi Doanh nhên treã Nhêåt Baãn vaâ Höåi Doanh nhên treã Viïåt Nam. Bïn caånh àoá, hai bïn seä phöëi húåp thûåc hiïån caác dûå aán phaát triïín thõ trûúâng, trong àoá coá sûå tham gia cuãa caác cöng ty thaânh viïn cuãa caã hai töí chûác; triïín khai caác dûå aán àêíy maånh múã röång kinh doanh sang Nhêåt Baãn vaâ Viïåt Nam. Dõp naây, àoaân àaåi biïíu Doanh nhên treã Viïåt Nam àaä tham dûå caác hoaåt àöång trong khuön khöí Höåi nghõ Quöëc gia lêìn thûá 43 – sûå kiïån thûúâng niïn do Höåi Doanh nhên treã Nhêåt Baãn töí chûác nhùçm thuác àêíy möëi quan hïå húåp taác, kïët nöëi giûäa caác doanh nhên treã Nhêåt Baãn vúái doanh nhên treã caác quöëc gia thaânh viïn ASEAN. THANH GIANG

Chuã nhêåt 17/3/2024 5 Phoáng sûå “SAO” CUÄNG SAI! Möåt cö giaáo daåy Vùn kïí: “Hoåc troâ cuãa töi hay viïët “giûúâng nhû” chûá khöng phaãi “dûúâng nhû”. Töi àaä sûãa mêëy lêìn nhûng caác baån vêîn y nguyïn”. Phoáng viïn hoãi: “Hoåc troâ coá ngûúång khi bõ cö giaáo boác löîi chñnh taã?”. Ngûúâi gùæn boá hún 20 nùm vúái nghïì cheâo àoâ cûúâi: “Nïëu caác em biïët ngûúång thò àaä tñch cûåc sûãa löîi. Hoåc sinh bêy giúâ chùèng àïí têm viïåc naây”. Trïn maång xaä höåi coá caã “Höåi nhûäng ngûúâi sai chñnh taã” vúái trïn 1.000 thaânh viïn. Coá thaânh viïn àùåt cêu hoãi: “Àïën giúâ vêîn chûa biïët Chuyïån vaâ Truyïån khaác nhau chöî naâo?”. Thaânh viïn khaác laåi hoãi: “Xú xaác hay sú xaác múái àuáng?”. Hoùåc: “Lùæp raáp hay lùæp rùæp vêåy moåi ngûúâi?”; “Phên biïåt “chaã” vúái “traã” thïë naâo?”… Thaânh Nhên, 20 tuöíi, nhên viïn nhaâ haâng, cho rùçng: “Löîi taåi ngûä phaáp Viïåt Nam. Khoá quaá cú! “Phong ba baäo taáp khöng bùçng ngûä phaáp Viïåt Nam” nïn ai röìi chùèng coá luác sai chñnh taã. Cûá thûã xem caác ngöi sao úã Viïåt Nam, hoå viïët sai rêët chñnh taã rêët nhiïìu”. “Sao” Viïåt viïët sai chñnh taã coá veã nhû “chuyïån thûúâng ngaây úã huyïån”. Khöng cêìn chúâ “sao” viïët doâng traång thaái bùçng tiïëng Anh àïí bùæt löîi chñnh taã, ngay khi duâng tiïëng Viïåt möåt söë ngûúâi nöíi tiïëng trong lônh vûåc ca haát, phim aãnh vêîn bõ “soi” löîi nhû thûúâng. Múái àêy, Trêën Thaânh gêy tranh caäi khi viïët bònh luêån trïn maång xaä höåi vïì tïn nhên vêåt trong phim “Mai”: “… Nhûng bïn kia laâ TRUÂNG DÛÚNG. Tuy laâ aánh dûúng nhûng seä truâng xuöëng”. Khaán giaã bùæt löîi Trêën Thaânh vò hiïíu sai nghôa cuãa tûâ “truâng dûúng” vaâ löîi chñnh taã: “Chuâng xuöëng”, chûá khöng phaãi “truâng xuöëng”. Têët nhiïn, sau àoá Trêën Thaânh nhanh choáng sûãa “truâng” thaânh “chuâng”. Gioång ca “Em gaái mûa” tûâng haâo hûáng viïët: “Song show àêìu tiïn tuyïåt vúâi taåi Mô röìi…”. ÚÃ àêy, Hûúng Traâm nhêìm “xong show” vúái song sùæt, song cûãa… Lêìn khaác cö laåi bùæt chûúác lúâi baâ hoaâng hêåu àöåc aác thûúâng xuyïn soi gûúng thêìn trong truyïån cöí tñch “Naâng Baåch Tuyïët vaâ baãy chuá luân”: “Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng!!! Thïë gian ai nhùæng àûúåc rûúâng nhû ta”. Truyïån cöí tñch viïët rùçng: “Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng/Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta?”. Hûúng Traâm nhúá cêu hoãi cuãa baâ hoaâng hêåu nhûng laåi quïn viïët àuáng chñnh taã. Höì Ngoåc Haâ cuäng tûâng vö tònh hoùåc cöë tònh nhêìm “d”- “gi”. Ngûúâi àeåp viïët: “Ai laâ fan cuãa nhûäng àöi löng mi daâi, túi vaâ dûä cong lêu? Dú tay?”. Coá ngûúâi bònh luêån: “Höì Ngoåc Haâ coá leä quïn tiïëng Viïåt coá chûä “gi”? Khöng biïët cö êëy viïët “giêån húân” thïë naâo?”. Möåt mô nhên khaác cuãa laâng giaãi trñ laåi nhêìm “s”- “x”: “Xinh ra vöën dô hiïìn laânh…”. Khaán giaã àùåt cêu hoãi vui: “Ngûúâi àeåp xinh àeåp tûâ khi múái sinh ra hay cêåy nhúâ dao keáo?”. Phu nhên cuãa àaåo diïîn, nhaâ saãn xuêët maát tay Trêën Thaânh rêët hay bõ nhùåt löîi chñnh taã. Thñ duå cö viïët lúâi caãm ún ngûúâi chõ àaä gûãi cho cö moán phúã ngon nhû sau: “…Em seä trên troång huát hïët nûúác khöng chûâa doåt naâo”. Nhûng Hari Won àûúåc nhiïìu khaán giaã caãm thöng vò cö mang hai doâng maáu Viïåt Nam - Haân Quöëc, sinh ra vaâ lúán lïn úã Haân Quöëc. Ngûúåc laåi, ngûúâi thuã vai “Quyânh buáp bï”, diïîn viïn Phûúng Oanh laåi khiïën khaán giaã lùæc àêìu, khi cö viïët: “Nïëu khöng thay àöíi xa maåc, ta coá thïí laâm sûúng röìng”. Möåt cêu ngùæn àaä vêëp hai löîi chñnh taã: “Sa maåc” bõ biïën thaânh “xa maåc”; “xûúng röìng” bõ biïën thaânh “sûúng röìng”. Chùæc Phûúng Oanh thñch ca khuác “Gioåt sûúng trïn mñ mùæt” cuãa cöë nhaåc sô Thanh Tuâng? TAÅI “ÀÊÌU RA” HAY TAÅI MAÅNG XAÄ HÖÅI? Coá ngûúâi àöí löîi cho giaáo duåc úã nhaâ trûúâng khiïën sai chñnh taã trúã thaânh “höåi chûáng”. Möåt caán böå cuãa möåt viïån nghiïn cûáu úã Haâ Nöåi phaân naân: “Chöî töi àang laâm coá möåt baån töët nghiïåp Àaåi hoåc Luêåt, laåi vûâa hoåc xong thaåc sô, thïë maâ viïët cêu cuá tiïëng Viïåt khöng xong. Chêët lûúång àêìu ra súå thêåt”. Möåt nûä tiïën sô cöng taác taåi Viïån Vùn hoåc kïí chuyïån nhaâ: “Con töi cú baãn khöng sai chñnh taã. Chó sai úã nhûäng chöî baån êëy khöng hiïíu, thñ duå “hûúng hoãa” hay “mùng moåc sau mûa”…”. Phoáng viïn toâ moâ: “Coá phaãi nhúâ cha meå laâm ngaânh nghiïn cûáu vùn hoåc uöën nùæn nïn con trai hiïëm khi sai chñnh taã?”. Baâ cûúâi, àaáp: “Baån êëy tûå àiïìu chónh laâ chñnh. YÁ thûác caá nhên múái quan troång”. Nhûng yá thûác viïët àuáng chñnh taã coá khi cuäng bõ maång xaä höåi laâm lung lay. Coá ngûúâi than thúã: “Maång xaä höåi nhiïìu ngûúâi viïët sai chñnh taã quaá. Xem trïn àoá möåt höìi, giúâ mònh viïët cuäng khöng chuêín chñnh taã nhû trûúác nûäa”. Thúâi maång xaä höåi phaát triïín, ngûúâi ta hay viïët: “Thui” thay cho “Thöi”; “Leám” thay cho “Lùæm”; “Ruâi” thay cho “Röìi”… Coá nhûäng ngûúâi cöë tònh viïët sai chñnh taã kiïíu biïën “gi” thaânh “d” nhû Höì Ngoåc Haâ. Möåt nhaâ thú haâi hûúác bònh luêån: “Soi” chñnh taã trïn maång xaä höåi vêët vaã ngang àïëm caát trïn sa maåc. Anh tûâng “bùæt” àûúåc möåt cêu trïn maång, nhaåi theo möåt cêu haát ùn khaách möåt daåo: “Coân quyá nhau laâ coân sai chñnh taã, chûá töi maâ viïët àuáng laâ baån coi chûâng”. Theo PGS-TS Phaåm Vùn Tònh, sai chñnh taã thûúâng xuêët phaát tûâ hai nguyïn nhên: Do vö tònh hoùåc cöë yá: “Vö tònh sai laâ hiïån tûúång thoái quen. Àùåc biïåt trong trûúâng húåp ngûä nghôa vaâ chñnh taã khöng ài vúái nhau. Theo nguyïn tùæc ngûä êm hoåc, chñnh taã phaãi ài vúái chñnh êm. Àoåc thïë naâo viïët thïë êëy. Nhûng khöng phaãi luác naâo cuäng vêåy. Thñ duå, khöng mêëy ngûúâi uöën lûúäi khi àoåc “trong treão”, “saåch saânh sanh”… Hay “rung rinh” chùèng haån, ngûúâi Haâ Nöåi khöng uöën lûúäi, chó möåt söë vuâng uöën lûúäi. Nïëu cûá chiïíu theo nguyïn tùæc ngûä êm hoåc trong nhûäng trûúâng húåp naây seä bõ viïët sai”. Nguyïn Töíng Thû kyá Höåi Ngön ngûä hoåc Viïåt Nam cuäng àöìng tònh vúái yá kiïën, maång xaä höåi phaát triïín khiïën hiïån tûúång sai chñnh taã nhiïìu hún: “Hoå cöë tònh viïët sai chñnh taã àïí àuâa vui hoùåc löi keáo sûå chuá yá”. Theo öng, àiïìu naây khoá traánh trong thúâi buöíi ngûúâi ngûúâi tham gia thïë giúái aão: “Bêy giúâ ngûúâi ta khöng chó viïët sai chñnh taã àïí taåo sûå khaác biïåt maâ caách noái cuãa ngûúâi ta cuäng khaác ài. Hoå muöën laå hoaá àïí gêy êën tûúång”. Nhûng theo PGS- TS Phaåm Vùn Tònh, cöë tònh viïët sai chñnh taã trong möåt nhoám thò khöng sao nhûng àïí chïë àöå cöng khai ai cuäng àoåc àûúåc laåi gêy phaãn caãm, aãnh hûúãng túái cöång àöìng. Möåt nhaâ vùn nhòn nhêån: Khöng nïn àaánh giaá nùång nïì vúái hiïån tûúång sai chñnh taã. Dûúái goác nhòn cuãa öng: “Ngûúâi bònh thûúâng noái ngoång hay viïët sai chñnh taã coá thïí boã qua, khöng cêìn thiïët “chuyïån beá xeá ra to”. Thêåm chñ coá núi coân laâ vùn hoaá vuâng miïìn”. Nhûng theo PGS-TS Phaåm Vùn Tònh yá thûác viïët àuáng chñnh taã laâ cêìn thiïët: “Sai chñnh taã laâ hiïån tûúång vûâa mang tñnh ngön ngûä, vûâa mang tñnh vùn hoaá. Coá nhiïìu trûúâng húåp viïët sai chñnh taã ngûúâi ta àoåc vêîn hiïíu nhûng thêëy phaãn caãm, thêëy ngûúâi viïët thiïëu ngûä nùng cêìn thiïët, tûâ àoá mêët caãm tònh vúái vùn baãn. Thñ duå, möåt baâi thú hay maâ mùæc möåt löîi chñnh taã, lêîn löån “Tr” vúái “Ch”, “R” vúái “D” àaä laâm aãnh hûúãng chêët lûúång vùn baãn chuyïín taãi”. Nhaâ nghiïn cûáu noái thïm: “Chñnh taã laâ biïíu hiïån ngön ngûä cuãa möåt dên töåc, chûa noái cuãa quöëc gia. Viïët sai chñnh taã seä bõ àaánh giaá chêët lûúång tiïëng dên töåc cuãa anh coá vêën àïì”. Phoáng viïn hoãi: “Möåt söë nhên vêåt laâ ngûúâi cuãa cöng chuáng viïët sai chñnh taã, theo öng hoå nïn laâm gò àïí xoa dõu ngûúâi hêm möå?”. PGSTS Phaåm Vùn Tònh noái: “Theo töi, nïn cêìu thõ khi mùæc löîi chñnh taã vaâ bõ phaát hiïån. Viïåc naây khöng coá gò àaáng xêëu höí. Ai nùæm tay àïën töëi, ai göëi tay àïën saáng? Trong nhûäng nhên vêåt mùæc löîi chñnh taã thò ngûúâi nöíi tiïëng phaãi lûu yá àêìu tiïn vò hoå gêy ra hiïåu ûáng àaám àöng”. n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Nhiïuì ngûúiâ kïu, àocå thêyë nhiïuì löiî chñnh taã trïn sacá h baoá va â manå g qua.á Khöng roä co á phaiã do lûúnå g vùn banã - kï í ca ã àûúcå in, hay àûúcå àûa lïn manå g xa ä höiå - ngayâ canâ g nhiïuì lïn hay khöng? Hay do xuêtë hiïnå nhiïuì ngûúiâ chùm ài “bocá phötë ” nhûnä g ngûúiâ nöií tiïnë g? Hoùcå do giaoá ducå phö í thöng coá vênë àï?ì Vv va â vv… Nhûng roä ranâ g àêy laâ hiïnå tûúnå g xaä höiå - vùn hoaá àaná g noiá . BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Sai chñnh taã traân lan - Chuyïån nhoã? Co á ngûúiâ cho rùnç g: Ngayâ nay hiïnå tûúnå g sai chñnh taã co á ve ã phö í biïnë hún trûúcá . PGS.TS Phamå Vùn Tònh, nguyïn Töní g Thû kyá Höiå Ngön ngûä hocå Viïtå Nam, tacá gia ã cuaã nhiïuì cuönë sacá h vï ì ngön ngûä cho rùnç g: “Chûa coá thönë g kï naoâ chûná g thûcå àiïuì ào.á Nhûng vò khöng gian thïí hiïnå vï ì chû ä viïtë hiïnå nay rönå g hún xûa, khöng chó dûnâ g úã viïtë tay nïn camã giacá hiïnå tûúnå g sai chñnh taã nhiïuì , conâ nhiïuì hún hay khöng thò phaiã lamâ thönë g kï”. PGS-TS Phamå Vùn Tònh Mötå sö ë löiî chñnh taã cuaã “sao” Viïtå Mötå sö ë löiî chñnh taã cuaã “sao” Viïtå Nha â vùn tre ã ñt sai chñnh taã hún? Mötå nha â thú lamâ cöng tacá biïn têpå baiâ vú ã cho mötå ênë phêmí vùn chûúng chia seã chuyïnå bïpë nucá trong nghï:ì “Nhiïuì nha â vùn viïtë sai chñnh ta.ã La â ngûúiâ biïn têpå , àocå mötå banã thaoã ma â thêyë nhiïuì löiî chñnh taã nhiïuì khi phatá cauá va â khöng muönë dunâ g nûaä du â ngûúiâ viïtë la â ai. Vúiá vùn chûúng, chñnh taã cunä g quan tronå g nhû kiïnë vùn vêyå . Möiî chû ä àïuì co á mötå nghôa riïng, nïn viïtë sai cunä g co á thï í xem anh la â ngûúiâ khöng hiïuí y á nghôa cuaã chû.ä Co á nha â vùn tûnâ g la â biïn têpå viïn vùn xuöi cuaã tú â baoá chuyïn vïì vùn chûúng conâ sai chñnh ta ã be betá ”. Sau nhiïuì nùm lamâ cöng tacá biïn têpå baiâ vú ã anh nhênå thêyë : “Tònh tranå g sai chñnh taã thûúnâ g thêyë ú ã cacá nha â vùn lúpá trûúcá . Lúpá tre ã hiïnå nay ñt sai chñnh taã nhûng laiå sai ngûä phapá nhiïuì hún”.

