Báo Tiền Phong số 310

THỨ SÁU 6/11/2026 Số 310 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 7 TRANG 11 ĐỀ XUẤT HƠN 63.450 TỶ ĐỒNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI PHẠM Khi lời lẽ thiếu văn hóa thành “ngôn ngữ” của giới trẻ Điểm nhấn thời trang độc nhất vô nhị trong đêm chung kết 3 xu hướng đối ngoại của Mỹ sau bầu cử giữa kỳ Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026 ẢNH: TRỌNG TÀI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: TTXVN TRANG 2 Có chấm dứt tình trạng học bạ ảo? TRANG 4-5 GIA ĐÌNH PHẢI LÀ NƠI NUÔI DƯỠNG LÒNG NHÂN ÁI, SỰ TRUNG THỰC CHÁY TRƯỜNG THCS KIM LIÊN, 1 NGƯỜI TỬ VONG CHUYỆN HÔM NAY KPI phải đo hiệu quả thực n TS NGUYỄN QUỐC VIỆT (Chuyên gia chính sách công - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) Đầu tư công phải được đánh giá bằng những công trình có chất lượng, hạ tầng được cải thiện và giá trị kinh tế - xã hội thực sự tạo ra. XEM TIẾP TRANG 10 CHẤM ĐIỂM THÚC GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Sáng 5/11, tại chùa Champabôrây, ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động thiết thực gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Vĩnh Long và đông đảo nhân dân địa phương. NHỮNG GIÁ TRỊ CẦN ĐƯỢC TRÂN TRỌNG, TRAO TRUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc, đây là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày hội cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bức tranh đa sắc màu, văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc của Vĩnh Long. Những giá trị ấy cần được trân trọng, tiếp tục trao truyền và có điều kiện phát triển trong đời sống hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy ấy vẫn còn tiếp tục thấm sâu vào đời sống để ngày hội hôm nay tạo sức mạnh lan tỏa lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, bà con nhân dân quan tâm vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung với quê hương sau hợp nhất. Lưu ý chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học, thực hành kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản. Việc bảo tồn phải tôn trọng vai trò chủ thể của đồng bào, tham khảo ý kiến của chư tăng, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hàng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm, ấp, phum, sóc phải là những nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau. Cùng với đó, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. DÀNH KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI TRẺ SÁNG TẠO Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp mở rộng cánh cửa của các thiết chế văn hóa, đưa các hoạt động văn hóa đến gần dân hơn. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của mình, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng. Đặc biệt, cần dành không gian cho người trẻ sáng tạo, để các em vừa tiếp nhận di sản, vừa góp thêm những giá trị mới bằng tài năng và cách biểu đạt thế hệ mình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín, củng cố tình đoàn kết ngay từ cơ sở. Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức thuyết phục của công tác vận động bắt nguồn từ sự chân thành, công bằng và những việc làm có ích cho nhân dân. Chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng những đóng góp, sáng kiến của đồng bào, các dân tộc, các tôn giáo. Để tình đoàn kết ngày càng sâu bền, có những công việc cùng làm và trách nhiệm cùng được chia sẻ. Để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi khu dân cư nên cùng lựa chọn số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Chăm lo một gia đình neo đơn, giúp một em nhỏ có nguy cơ bỏ học, duy trì một lớp truyền dạy văn hóa, giữ gìn một di tích hoặc một không gian sinh hoạt chung. Việc gì đã thống nhất thì cùng góp sức để thực hiện, công khai kết quả để bà con cùng biết và tham gia. “Tôi mong rằng từ ngày hội ở ấp Đa Lộc hôm nay, nghĩa tình ấy tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm, từng phum sóc, để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe, hiểu được tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối, mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự chia sẻ của cộng đồng. Mai này diện mạo quê hương sẽ tiếp tục đổi thay. Chúng ta cùng có trách nhiệm giữ gìn và làm giàu thêm cốt cách con người, nghĩa tình đồng bào và niềm tin vào nhau” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói thêm. CẢNH KỲ 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 6/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hàng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm, ấp, phum, sóc phải là những nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: CTV Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ động thổ xây dựng Nhà văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa của người dân địa phương. Sáng 5/11, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2. Theo tờ trình, sẽ bổ sung một số nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Cụ thể, xem xét thông qua nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự rút gọn; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum, Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp về 2 nội dung gồm: Báo cáo của Chính phủ về một số vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp. Theo ông Lê Quang Mạnh, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung vào nghị quyết kỳ họp một số nội dung, gồm: Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 19 của Quốc hội… Theo chương trình kỳ họp thứ 2 được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11, giữ nguyên thời gian bế mạc vào ngày 21/11. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới giữa Hà Nội và Phú Thọ Sáng 5/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, trong đó có nội dung xem xét việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo dự kiến, 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 1.057 người (243 hộ) từ tỉnh Phú Thọ chuyển về thành phố Hà Nội, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

3 n Thứ Sáu n Ngày 6/11/2026 THỜI SỰ XÂY DỰNG ĐỊA BÀN CẤP XÃ AN TOÀN Sáng 5/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Chính phủ cho biết, tình hình tội phạm và ma túy trong khu vực, trên thế giới diễn biến phức tạp, khiến Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển, nơi tập trung nhiều loại tội phạm, thậm chí bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng đặt cơ sở hoạt động. Trong nước, cơ cấu và tính chất tội phạm biến đổi nhanh, đan xen giữa các lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường và công nghệ thông tin. Tình hình ma túy cũng diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số thành phố lớn. Số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn ở mức cao, xuất hiện ở nhiều thành phần, lứa tuổi và có xu hướng gia tăng trong giới trẻ. Chính phủ cho rằng những vấn đề trên đòi hỏi giải pháp tổng thể, liên ngành, thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc cơ chế phối hợp riêng lẻ. Vì vậy, chương trình được xây dựng trên cơ sở tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã được Quốc hội phê duyệt với các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 theo đề xuất là hơn 45.301 tỷ đồng. Giai đoạn 2031-2035, kinh phí dự kiến khoảng 18.152 tỷ đồng, gồm hơn 9.492 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 8.659 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Như vậy, tổng kinh phí đề xuất và dự kiến cho cả giai đoạn 20262035 khoảng 63.453 tỷ đồng. Chương trình gồm 10 dự án thành phần, tập trung vào phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng; xây dựng địa bàn cấp xã an toàn; phòng, chống vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm... ÍT NHẤT 50% SỐ XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU KHÔNG CÓ MA TÚY Chính phủ xác định, đến năm 2030, chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy. Một số chỉ tiêu khác gồm phấn đấu nhận diện, phát hiện, quản lý 100% băng nhóm tội phạm để triệt xóa hoặc làm tan rã; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình. Việc tích hợp các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, Ủy ban nhận thấy một số nhiệm vụ có tính chất tương đồng được bố trí tại nhiều dự án khác nhau. Phương thức phân bổ vốn ở một số dự án còn bình quân, chưa thực sự gắn với mức độ phức tạp, quy mô nhiệm vụ và kết quả đầu ra. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ xác định kinh phí từng dự án, trách nhiệm bố trí vốn của địa phương, cơ chế huy động nguồn lực hợp pháp khác và nhu cầu kinh phí giai đoạn 20312035; đồng thời quan tâm ưu tiên hỗ trợ địa bàn biên giới. Ủy ban cũng đề nghị rà soát những nhiệm vụ giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, làm rõ phạm vi, đối tượng, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí, bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ, tránh chồng chéo trong sử dụng ngân sách. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Chính phủ đề xuất hơn 63.450 tỷ đồng thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, hướng tới giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội mỗi năm. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, sáng 5/11 ẢNH: NHƯ Ý Chính phủ xác định, đến năm 2030, chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên cả nước không có ma túy; nhận diện, phát hiện, quản lý 100% băng nhóm tội phạm để triệt xóa hoặc làm tan rã; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đề xuất hơn 63.450 tỷ đồng để phòng chống ma túy và tội phạm QUY MÔ TĂNG NHANH, PHÂN BỔ KÉO DÀI Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 5/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) nhìn nhận, thời gian qua, Quốc hội giao Chính phủ phân bổ một số khoản của ngân sách Trung ương nhưng chưa ràng buộc chặt chẽ nên quy mô tăng nhanh, việc phân bổ kéo dài, giảm hiệu quả sử dụng ngân sách. Theo ông Hàm, dự toán ngân sách là kế hoạch thu chi ngân sách trong một năm, nên có những khoản trong dự toán đến tháng 12 mới chi. “Muốn tăng lương từ tháng 7 thì dự toán đầu năm phải quyết định tăng lương, mức tăng, tổng tiền. Chi đầu năm hay chi cuối năm không phải là vấn đề đặt ra để xem xét đưa vào dự toán hay không. Nếu chất lượng dự toán tốt, chính sách rõ ràng, cụ thể thì đều có thể đưa vào dự toán và phân bổ ngay từ đầu năm, bất kể chi vào lúc nào”, ông Hàm nói. Để giữ kỷ luật ngân sách, theo ông, cần quy định các khoản chưa phân bổ chi tiết của ngân sách Trung ương giao Chính phủ chỉ bao gồm: các khoản đã có quyết định, đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc chính sách đã ban hành nhưng chưa xác định được cụ thể đối tượng thụ hưởng, mức chi. Bên cạnh đó là mức khống chế không quá 5% tổng chi ngân sách Trung ương, bằng mức tối đa của dự phòng ngân sách; quy định thời hạn phân bổ tối đa, quá thời hạn thì hủy dự toán. “Nếu sau khi hủy dự toán có nhiệm vụ cấp bách thì sử dụng dự phòng hoặc điều chuyển từ nơi làm ăn chậm. Không nên để một khoản như khoản dự phòng thứ hai lớn và không có thời hạn phân bổ như hiện nay. Đối với ngân sách địa phương cũng cần quy định tương đương như vậy”, ông Hàm cho hay. ĐỀ XUẤT DÀNH 70% KINH PHÍ TIẾT KIỆM SAU SÁP NHẬP CHO CẤP XÃ Phát biểu thảo luận, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) dành sự quan tâm tới việc xác định số bổ sung cân đối ngân sách. Thực tế sau khi sáp nhập, quy mô dân số và địa bàn tăng gấp đôi, áp lực công việc lên cán bộ cơ sở vô cùng lớn. Nhằm hướng đến nguyên tắc tinh giản nguồn nào thì tái đầu tư nguồn đó, bà Vang kiến nghị bổ sung quy định: đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính và chi các đơn vị sự nghiệp được áp dụng hệ số khuyến khích theo quy mô diện tích tự nhiên, dân số sau sáp nhập và lộ trình chuyển tiếp. Chủ trương này nhằm đảm bảo tổng dự toán chi thường xuyên của đơn vị hành chính mới không thấp hơn tổng dự toán chi thường xuyên của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ khi có nghị quyết sắp xếp. Đại biểu đoàn Cần Thơ cũng kiến nghị để lại cho ngân sách cấp xã toàn bộ hoặc tối thiểu 70% kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm được từ việc giảm quỹ lương, quỹ phụ cấp do tinh giản biên chế và giảm đầu mối sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đại biểu, nguồn kinh phí này nhằm tái đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, phục vụ chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đồng thời bảo đảm nguồn chi thu nhập tăng thêm, phụ cấp đối với công việc có tính chất đặc thù cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại địa phương, thay vì bị điều chuyển vào nguồn cải cách tiền lương hoặc cân đối về ngân sách cấp trên. LUÂN DŨNG Tăng lương từ tháng 7 phải chốt mức tăng, tổng tiền từ đầu năm Đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn tăng lương từ tháng 7, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm phải xác định rõ mức tăng và tổng kinh phí thực hiện. Theo đại biểu, thời điểm chi trả không phải căn cứ để quyết định có đưa khoản chi vào dự toán hay không. Đại biểu Hoàng Quang Hàm phát biểu về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) chiều 5/11 ẢNH: NHƯ Ý Để đánh giá hiệu quả đầu tư, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) lưu ý, việc đánh giá giữa kỳ phải chỉ ra khả năng hoàn thành và nội dung cần điều chỉnh; đánh giá kết thúc phải đối chiếu sản phẩm, tổng chi phí, kết quả thực tế với mục tiêu đã được quyết định và xác định điều kiện vận hành; đánh giá tác động phải kiểm chứng lợi ích thực tế sau một thời gian khai thác. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ bố trí, điều chỉnh ngân sách.

Theo báo cáo số 908/BCBTC ngày 3/11 của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết tháng 10 đạt hơn 708.560 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 182.047,2 tỷ đồng, tương đương 59,6%; vốn ngân sách địa phương đạt hơn 526.520 tỷ đồng, bằng 81%. Nếu không tính phần vốn địa phương dành tiết kiệm cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân cả nước đạt 76,6%. Về kết quả chấm điểm, dẫn đầu là Điện Biên với 100 điểm, tiếp đến là Hải Phòng (99,97 điểm), Cà Mau (98,03 điểm), Gia Lai (97,97 điểm) và Khánh Hòa (97,67 điểm). Có 16 địa phương đạt kết quả giải ngân thuộc nhóm dẫn đầu, gồm: Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Điện Biên, Cà Mau, TPHCM, Đồng Nai và Gia Lai. Xét về số vốn giải ngân, Hà Nội khoảng 125.400 tỷ đồng, TPHCM đạt khoảng 111.000 tỷ đồng. Trong khối bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng giải ngân khoảng 38.600 tỷ đồng, Bộ Công an 34.100 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 21.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan Trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả nước. Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Riêng quý IV, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 13,23% để bảo đảm chỉ tiêu cả năm. TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. UBND TPHCM đang rà soát từng dự án, xác định khối lượng công việc còn lại và những vướng mắc cần xử lý. Lãnh đạo thành phố tăng cường kiểm tra tại công trường, tập trung vào các khâu dễ làm chậm tiến độ như bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghiệm thu và thanh toán. Trong 2 tháng cuối năm, việc xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị được xem là giải pháp quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. THANH TÂM 4 n Thứ Sáu n Ngày 6/11/2026 KINH TẾ 20 ĐƠN VỊ RẤT TỐT, 5 ĐƠN VỊ CHƯA TỐT Theo kết quả chấm điểm kỳ tháng 10 của Bộ Tài chính, trong tổng số 67 bộ, cơ quan trung ương và địa phương được đánh giá, có 20 đơn vị được xếp loại giải ngân rất tốt, 31 đơn vị giải ngân tốt, 11 đơn vị giải ngân trung bình và 5 đơn vị giải ngân chưa tốt. Ở nhóm giải ngân rất tốt, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cùng đạt 100 điểm. Trong nhóm địa phương, Điện Biên đạt 100 điểm, Hải Phòng đạt 99,9 điểm, Cà Mau đạt 98 điểm. TPHCM và Đồng Nai cũng nằm trong nhóm này, lần lượt đạt 96,4 và 90,6 điểm. Bộ Khoa học và Công nghệ có số điểm thấp nhất, chỉ đạt 38,4 điểm. Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 47,4 điểm; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đạt 50 điểm; Đại học Quốc gia TPHCM đạt 50,3 điểm. Cao Bằng là địa phương duy nhất thuộc nhóm giải ngân chưa tốt, với 57,5 điểm. Đáng chú ý, có những đơn vị đạt 100 điểm nhưng chỉ được xếp loại tốt do tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Điều này cho thấy, kết quả xếp loại không chỉ căn cứ vào tổng điểm mà còn xét đến tỷ lệ giải ngân thực tế. Cơ chế chấm điểm được thực hiện theo thang điểm 100, gồm 3 nhóm tiêu chí: Tiến độ giải ngân so với bình quân chung cả nước, tối đa 50 điểm; kết quả giải ngân so với kế hoạch đăng ký trong tháng, tối đa 45 điểm; chấp hành chế độ báo cáo, tối đa 5 điểm. Bà Nguyễn Thị Quế Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính - cho biết, trong các tháng 6-9 đơn vị đã tổ chức chạy thử hệ thống, hoàn thiện phương pháp tính và cấu trúc phần mềm chấm điểm giải ngân đầu tư công. Kết quả thử nghiệm được gửi đến các đơn vị để đối chiếu, phản hồi về phương pháp tính, cách nhập dữ liệu và lỗi kỹ thuật. Toàn bộ quy trình chấm điểm được vận hành tự động trên hệ thống công nghệ thông tin, với dữ liệu đầu vào là số liệu giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân đăng ký của các bộ, ngành, địa phương. Kết quả chấm điểm hằng tháng, hằng quý nhằm theo dõi, đôn đốc tiến độ, giúp các đơn vị nhận diện rõ kết quả chỉ đạo, điều hành của mình để kịp thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Việc chấm điểm chính thức có tính quyết định được thực hiện vào cuối năm, nhưng công bố chính thức vào ngày 28/1 năm sau. CHUYỂN VỐN THẾ NÀO? Kết quả chấm điểm được công bố trong bối cảnh giải ngân đầu tư công có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa các đơn vị. Lũy kế đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 217.500 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước. Hiện 25 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có tỷ lệ giải ngân dưới 15%. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị có kết quả chấm điểm chưa tốt khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tập trung tháo gỡ khó khăn. Các bộ, ngành, địa phương cũng cần rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang những dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Việc điều chuyển vốn còn được tính đến khi đánh giá KPI cả năm. Đơn vị điều chuyển giảm vốn, sau khi bù trừ phần vốn nhận điều chuyển tăng, nếu số vốn giảm lớn hơn 50% tổng kế hoạch vốn, sẽ bị trừ 5 điểm; nếu từ 50% trở xuống, bị trừ 2 điểm. Ngược lại, đơn vị nhận điều chuyển vốn được cộng tương ứng 5 hoặc 2 điểm. Như vậy, cơ chế này không chỉ tạo sức ép đối với nơi giải ngân chậm mà còn khuyến khích các đơn vị có khả năng triển khai tốt tiếp nhận thêm nguồn lực. Kết quả chấm điểm cả năm cũng là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. TS Nguyễn Quốc Việt - giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho rằng việc chấm điểm, so sánh tốc độ giải ngân giữa các bộ, ngành, địa phương là cần thiết để tạo động lực thi đua. Tuy nhiên, quá trình đánh giá cần tính đến những yếu tố khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, tính chất đặc thù của dự án và biến động giá nguyên vật liệu. Theo ông Việt, không nên chỉ nhìn vào số tiền giải ngân trên giấy tờ mà cần xem xét khối lượng công việc thực tế trên công trường và chất lượng công trình. Cơ chế KPI đã tạo thêm động lực thúc đẩy giải ngân, nhưng đây mới là kỳ đánh giá chính thức đầu tiên, cần tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng đầy đủ, khách quan, phản ánh cả quá trình chuẩn bị và triển khai dự án. VIỆT LINH Lần đầu công bố kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công, có 20 đơn vị được xếp loại rất tốt, trong khi 5 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt. Kết quả này không chỉ tạo thêm sức ép về tiến độ mà còn đặt ra yêu cầu điều chuyển vốn sang dự án có khả năng thực hiện tốt hơn. Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công cho thấy dẫn đầu cả nước là Điện Biên với 100 điểm. Hải Phòng xếp vị trí thứ 2, tiếp đó là Cà Mau, Gia Lai và Khánh Hòa. Hà Nội và TPHCM thuộc nhóm địa phương giải ngân rất tốt. Cầu Đuống mới hợp long, dự kiến thông xe năm 2026 ẢNH: TRỌNG TÀI Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công cho thấy Điện Biên dẫn đầu cả nước, với 100 điểm ẢNH: VGP Chấm điểm, thúc giải ngân đầu tư công Tỉnh Điện Biên đạt 100 điểm, giải ngân cao nhất nước Hiện 25 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả nước. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

5 n Thứ Sáu n Ngày 6/11/2026 KINH TẾ CHẠY NƯỚC RÚT ĐỂ VƯỢT ĐÍCH Chỉ còn 2 tháng để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026, TPHCM đang tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, trong đó giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt. Tại khu đất rộng 22.000m2 thuộc dự án đường Lương Định Của, công tác dọn dẹp nhà cửa, bàn giao mặt bằng đang diễn ra khẩn trương. Điểm nghẽn bồi thường kéo dài hàng chục năm qua từng bước được tháo gỡ nhờ sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ chủ động bàn giao mặt bằng sớm, được địa phương khen thưởng và hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa. Việc bàn giao mặt bằng giúp khơi thông hàng nghìn tỉ đồng vốn bồi thường, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đường Lương Định Của và nút giao đa tầng An Phú. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ tăng cường kết nối TPHCM với vùng Đông Nam Bộ, sân bay Long Thành, cảng Cát Lái và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình qua phường Hiệp Bình, công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt kết quả tích cực. Phần lớn diện tích cần thu hồi đã được bàn giao; nhiều hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chủ động tháo dỡ nhà cửa. Những trường hợp chưa nhận tiền đang được địa phương tiếp tục vận động, hoàn tất thủ tục chi trả để sớm bàn giao. Ở cấp cơ sở, phường An Lạc đang trở thành điểm sáng về giải ngân đầu tư công. Mới đây, UBND TPHCM quyết định tặng thưởng công trình cho 4 phường có kết quả giải ngân tốt. Trong đó, An Lạc nhận phần thưởng trị giá 200 tỉ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An mỗi nơi được thưởng 100 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên thành phố khen thưởng bằng công trình thay vì tiền hoặc hiện vật. Năm 2026, phường An Lạc được giao 1.425 tỉ đồng để triển khai 63 dự án, phục vụ hơn 172.000 người dân. Đến hết tháng 9, địa phương ước giải ngân hơn 1.200 tỉ đồng, đạt 85% kế hoạch. Theo lãnh đạo phường, kết quả này đến từ việc duy trì bộ máy quản lý dự án ổn định, thường xuyên rà soát tiến độ theo tuần, tháng và đánh giá khả năng hấp thụ vốn của từng công trình. Với những dự án vướng pháp lý hoặc giải phóng mặt bằng, phường chủ động điều chuyển vốn sang các dự án đủ điều kiện triển khai, tránh tình trạng vốn chờ dự án. Ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết địa phương sẽ sử dụng phần thưởng để đầu tư các công trình thiết thực, cải thiện điều kiện học tập, nâng cấp hạ tầng và chất lượng sống của người dân. Trong đó, phường ưu tiên sửa chữa các tuyến đường, hẻm thấp thường xuyên ngập nước, sụt lún; chỉnh trang nhà bia, công viên cây xanh và lắp đặt camera an ninh. Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026, chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết khối phường, xã được giao khoảng 40.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm nay. Hiện tỷ lệ giải ngân của các địa phương đạt khoảng 78%, tiệm cận mức chung toàn thành phố. Dù đầu năm nhiều nơi giải ngân còn chậm, nhưng nhịp độ đã được đẩy lên rõ rệt. Riêng tháng 9, các phường, xã giải ngân hơn 26% kế hoạch vốn, góp phần cải thiện kết quả chung của thành phố. Tuy nhiên, kết quả giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Theo ông Dinh, khoảng 80% phường, xã đạt tỷ lệ giải ngân từ 50-80%. Khi thời gian chỉ còn 2 tháng, ông đề nghị các địa phương chưa đạt cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với vốn đầu tư công, thành phố sẽ xem xét điều hòa vốn để bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đề ra. KHÔNG ĐỂ VỐN CHỜ CÔNG TRÌNH Theo ông Hoàng Vũ Thảnh - Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, vốn đầu tư công đóng vai trò “vốn mồi”, góp phần kích hoạt dòng vốn xã hội. “1 đồng vốn đầu tư công được đầu tư hiệu quả sẽ thu hút khoảng 5,27 đồng vốn tư nhân và FDI”, ông Thảnh cho biết. Với tinh thần “không để vốn chờ công trình”, thành phố đã thực hiện 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ, chuyển hơn 45.000 tỉ đồng từ các dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, có khối lượng thi công thực tế. Trong quý IV, TPHCM tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc tại hiện trường. Ông Thảnh cho biết đến nay thành phố đã giải ngân hơn 80% kế hoạch vốn, vượt mục tiêu tối thiểu 70% đề ra cho hết tháng 10. Thành phố quyết tâm đến ngày 31/12 giải ngân vượt 100% vốn được giao. Sở Tài chính cũng sẽ tham mưu bổ sung vốn cho những đơn vị có năng lực giải ngân tốt, phấn đấu đạt mức 110% kế hoạch 147.000 tỉ đồng, qua đó đóng góp vào tăng trưởng GRDP. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, giải ngân đầu tư công từng là hạn chế của thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2026, kết quả đã có chuyển biến tích cực. Theo ông, thành phố hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân trong quý III vượt 85%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Dù vậy, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Ông yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư hoàn thành mục tiêu đề ra. Bên cạnh vốn đầu tư công, ông Được lưu ý thành phố cần thúc đẩy giải ngân vốn FDI và vốn của doanh nghiệp trong nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho nền kinh tế. “Nếu chúng ta đẩy nhanh tốt việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư song song với giải ngân đầu tư công đang làm tốt, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số sẽ nằm trong tầm tay”, ông nhấn mạnh. THANH TÂM Từng là điểm nghẽn kéo dài, giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM nay đã trở thành điểm sáng. Với khoảng 111.000 tỉ đồng được giải ngân trong 10 tháng năm 2026, thành phố đạt 96,45 điểm, thuộc nhóm “giải ngân rất tốt” cả nước. Từ những kết quả bứt phá ở cấp cơ sở đến đà tăng tốc của toàn thành phố, dòng vốn đầu tư công đang phát huy vai trò “vốn mồi”, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ẢNH: NGUYỄN TIẾN Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn người dân đồng lòng sớm bàn giao mặt bằng Tại phiên thảo luận tổ Kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM chiều 29/10, Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời cảm ơn người dân đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương và sớm bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống. Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, thành phố hiểu việc bàn giao mặt bằng không chỉ là câu chuyện tài sản, vật chất mà còn gắn với tình cảm, ký ức, nơi chôn nhau cắt rốn, đời sống văn hóa và tinh thần của mỗi gia đình. Vì vậy, chính quyền thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là trong giai đoạn chờ bố trí tái định cư. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà ở, chỉnh trang đô thị và có thêm nhiều phương án tái định cư để người dân lựa chọn, từ chung cư, nhà liền kề đến các loại hình nhà ở phù hợp với khả năng tài chính. Thành phố cũng sẽ đầu tư các khu nhà ở xã hội, khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới có điều kiện tốt hơn nơi ở cũ, giúp người dân ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận, giải ngân đầu tư công từng là hạn chế của thành phố qua nhiều nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong 2 năm qua, đặc biệt là 9 tháng đầu năm 2026, kết quả đã có chuyển biến tích cực. Theo ông, thành phố hiện nằm trong nhóm 10 địa phương có kết quả giải ngân tốt nhất cả nước. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân trong quý III vượt 85%, mức cao nhất trong 10 năm qua. TPHCM không để vốn nằm chờ Thi công các hạng mục cống ngăn triều Tân Thuận (Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) ẢNH: HỮU HUY

Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nêu tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ chiều 4/11. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an. Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên hơn 17.000 người năm 2025. Theo bà Thủy, tốc độ tăng quy mô đặt ra yêu cầu đối chiếu số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng cơ sở, từ đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập đến điều kiện thực hành và đánh giá bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Vụ Giáo dục Đại học đề xuất kiểm tra, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh đồng thời xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1. Tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây. Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm các đơn vị tổ chức thi, tập trung vào điều kiện hạ tầng kĩ thuật, dữ liệu camera và phần mềm nhận diện thí sinh, thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài, ông Chương đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi và việc duy trì các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chứng chỉ đã được công nhận. Bên cạnh đó, xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, ông yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra. Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh. Vụ có nhiệm vụ rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra. HÀ LINH GIẢI TỎA HOÀI NGHI Bà Trương Thị An, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Mai (Hà Nội) cho rằng, việc đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá mang lại những ưu điểm rõ nét và ý tưởng ban đầu là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, yếu tố then chốt quyết định thành bại nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục cấp dưới. Dù quá trình này đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, toàn ngành bắt buộc phải xây dựng một lộ trình thực hiện bài bản và dài hạn. Theo bà An, để khẳng định chất lượng chuyên môn, đội ngũ giáo viên cũng như ban giám hiệu các trường cần có kế hoạch sắp xếp mang tính kế thừa và xuyên suốt. Từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi khối lớp đều có sự thay đổi với những yêu cầu đặc thù riêng. Muốn đạt hiệu quả thực chất, ban giám hiệu, đứng đầu là hiệu trưởng, phải có tầm nhìn chiến lược trong việc đánh giá đúng năng lực giáo viên và phân công chuyên môn hợp lí vào từng khối lớp. Sự phân công đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi từ khâu quản lí sẽ giúp giáo viên trực tiếp đứng lớp áp dụng các biện pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh, qua đó bảo đảm chuẩn đầu ra thay vì trông chờ vào những kết quả mang tính ngẫu nhiên. Một trong những ưu điểm lớn nhất của việc áp dụng đề kiểm tra chung theo định hướng đánh giá năng lực là thiết lập được mặt bằng chung thực chất. Bà Trương Thị An cho rằng, khi đó, quá trình dạy và học buộc phải đi đôi với nhau theo phương châm “học thật, dạy thật” để trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc. Giáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Quan điểm tiếp cận không thể tiếp tục đặt nặng điểm số hay nặng về thành tích; từ đó sẽ giải tỏa tâm lí e ngại, hoài nghi giữa phụ huynh và giáo viên về tình trạng trù dập hay ép điểm. Khi cùng tham gia một kì kiểm tra chung, chất lượng thực tế sẽ phản ánh chính xác năng lực của học sinh, xóa bỏ hiện tượng điểm số và học bạ ảo. “Giáo dục là một quá trình dài hạn, đòi hỏi phải bồi đắp từ gốc rễ thì kết quả mới bền vững. Trong giai đoạn đầu triển khai, sự chênh lệch về chất lượng có thể bộc lộ rõ rệt, nhưng nếu kiên trì qua nhiều năm, mặt bằng trình độ giữa các cơ sở giáo dục sẽ kéo gần khoảng cách chênh lệch”, bà An nói. Bà cho biết, nếu triển khai một cách nghiêm túc, chính sách này sẽ giải quyết được nhiều bài toán tồn tại: vừa thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền ngay trong thành phố, vừa góp phần giảm áp lực dạy thêm, học thêm do nhà trường và giáo viên không còn nắm quyền chi phối tuyệt đối điểm số của học sinh. CẦN KIÊN ĐỊNH Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội), đánh giá việc sử dụng đề kiểm tra chung là chủ trương cần thiết, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, khách quan và công bằng. Theo bà Hồng, khi các nhà trường tự xây dựng đề kiểm tra và tổ chức đánh giá, dù đều tuân thủ quy định chuyên môn, vẫn khó tránh khỏi sự chênh lệch về độ khó của đề, mức độ phân hóa và cách thức đánh giá. Vì vậy, cùng một mức điểm số nhưng chưa chắc đã phản ánh tương đồng về năng lực thực tế của học sinh giữa các trường. “Việc sử dụng đề kiểm tra chung góp phần tạo ra một thước đo tương đối thống nhất, giúp ngành Giáo dục có thêm căn cứ khách quan để đánh giá chất lượng dạy và học, nhận diện những hạn chế cần khắc phục, đồng thời từng bước hạn chế tình trạng lạm phát điểm số”, bà Hồng phân tích. Theo bà Hồng, đề kiểm tra chung không phải là giải pháp duy nhất để khắc phục bệnh thành tích và tình trạng lạm phát điểm số. Điều quan trọng là đề kiểm tra phải được xây dựng khoa học, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm tính vừa sức và khả năng phân hóa năng lực học sinh; tránh đánh đố hoặc tạo thêm áp lực học thêm, luyện thi. “Mục tiêu cuối cùng không phải là làm cho điểm số của học sinh thấp xuống, mà là làm cho điểm số phản ánh đúng hơn năng lực của các em. Đề kiểm tra chung chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng với việc tổ chức kiểm tra, coi, chấm nghiêm túc, khách quan và sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục”, bà Hồng nhấn mạnh. Bà Trường Thị An cho rằng, bản chất của giáo dục là “trồng người”, đòi hỏi tính kiên trì và cần thời gian để phát huy hiệu quả. Khi đã xác định được mục tiêu và con đường đi đúng đắn, toàn ngành cần kiên định vượt qua khó khăn, không nóng vội hay sốt ruột. Việc liên tục thay đổi chính sách hay biện pháp mỗi khi vấp phải ý kiến trái chiều sẽ làm gián đoạn lộ trình và khó đạt mục tiêu đề ra. Ngược lại, việc quá nóng vội áp đặt kết quả ngay lập tức lên một hệ thống quy mô lớn dễ gây nên những xáo trộn tiêu cực. Do đó, quá trình đổi mới cần sự quyết liệt đi cùng lộ trình kiên nhẫn để tạo ra chuyển biến thực chất từ gốc, tránh chạy theo hình thức bề nổi ở phần ngọn. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 6/11/2026 KHOA GIÁO Có chấm dứt tình trạng học bạ ảo? Bộ GD&ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra văn bằng hai ngôn ngữ Anh Theo ý kiến giáo viên, nếu khâu đề thi, coi thi và chấm chưa đồng bộ, trong khi các địa phương hướng tới xét tuyển lớp 10, tuyển sinh đại học vẫn xét học bạ, thì điểm số vẫn khó phản ánh đầy đủ chất lượng dạy và học. Bộ GD&ĐT phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an kiểm tra về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (Hà Nội) hướng dẫn học sinh trong việc an toàn trên không gian mạng ẢNH: NVCC Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại cuộc họp Theo Thông tư 89, đề kiểm tra cuối học kì của học sinh lớp 5, 9 và 12 với một số môn sẽ do sở GD&ĐT các tỉnh chủ trì, thẩm định, cung cấp chung cho các trường, thay vì mỗi trường tự ra đề như hiện nay.

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