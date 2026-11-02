Báo Tiền Phong số 306

THỨ HAI 2/11/2026 Số 306 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 15 Phát triển năng lực công nghệ và sáng tạo cho thế hệ trẻ từ sớm Hành trình nuôi ước mơ Bẫy tệ nạn bủa vây sinh viên Biểu tình bạo lực ở Pháp và Đức, hàng trăm người bị bắt TRANG 5 Thí sinh phải tập hình thể, kỹ năng biểu diễn, phong cách nói, kiến thức xã hội, thảo luận nhóm và luyện tập cá nhân ẢNH: HỒNG VĨNH DỆT DI SẢN - MỞ LỐI THANH XUÂN TRANG 8-9 Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2% CHUYỆN HÔM NAY Thêm dưỡng khí XEM TIẾP TRANG 3 n DƯƠNG HƯNG Chín tháng đầu năm nay, GDP tăng 9,01%, tạo đà hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. QUẢ BÓNG VÀNG VÀ NHỮNG VỤ CÁ CƯỢC TRỤC LỢI NGÀY HỘI KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI CHÂU ÂU ĐIỆN XĂNG CÙNG GIẢM GIÁ HÀNG HÓA CÓ TĂNG?

Ngày 31/10, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc toàn châu Âu, được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Đây là lần đầu tiên Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức cho người Việt Nam ở toàn châu Âu. Trong khuôn khổ ngày hội, bà con kiều bào bồi hồi, xúc động khi được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt với những tiết mục nghệ thuật, làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống. Những hình ảnh thân thuộc ấy đã tái hiện sinh động quê hương Việt Nam, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp cho những người con xa xứ... Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Theo bà Hà Thị Nga, với vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng đồng bào ta ở nước ngoài; coi việc gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước và phát huy vai trò của bà con trong đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận. “Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh. Để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa vững chắc, bà Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các hội, đoàn. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các thành viên mới, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, các thành phần trong cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, sẻ chia và cùng hướng tới những giá trị chung. Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, công sức của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu; đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tích cực chia sẻ tri thức, kết nối khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu, bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 2/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng bà con kiều bào tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc ẢNH: MTTQ VN Ngày hội kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu “Ngày hội hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều sáng kiến, nhiều mối liên kết mới, để tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những dịp gặp gỡ mà còn trở thành sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành thường xuyên, hằng ngày giữa bà con với nhau, giữa kiều bào với quê hương, đất nước”. Bà HÀ THỊ NGA, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Bằng khai trừ ra khỏi Đảng 4 cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 nhân sự thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng. Theo đó, tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 cán bộ: Hoàng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Kim Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Thị Thu Hương, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Tuấn; Linh Quang Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ. Theo UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy xác định 4 đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân cũng như tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi các cán bộ công tác. Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 trường hợp kể trên. ANH TRỌNG Văn phòng Quốc hội thông tin, Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 4 đợt. Trong đó, đợt 1 diễn ra vào chiều ngày 2/11; đợt 2 vào các ngày 10, 11 và 13/11; đợt 3 vào ngày 17 và 18/11; và đợt 4 là sáng 25/11, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo, gồm: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Luật sư (sửa đổi). Các dự án luật khác được xem xét gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Các dự án Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cũng được cho ý kiến tại phiên họp này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự thảo: Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát…cùng nhiều nội dung quan trọng khác cũng được xem xét, thông qua. LUÂN DŨNG Xem xét sửa đổi bảng lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo Nhà nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8 để xem xét, thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát…

3 n Thứ Hai n Ngày 2/11/2026 THỜI SỰ Phát triển năng lực công nghệ và sáng tạo cho thế hệ trẻ từ sớm Ngày 1/11, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026. Cuộc thi thu hút 1.064 thí sinh đến từ 612 đội tham gia các vòng loại quốc gia trực tuyến và vòng loại khu vực tại: Nghệ An, Đồng Nai và Hưng Yên. Đây là sân chơi khoa học, công nghệ dành cho thanh thiếu nhi, tạo cơ hội để học sinh trên cả nước giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. LAN TỎA PHONG TRÀO SÁNG TẠO ROBOTICS TRONG THANH THIẾU NHI Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2026, nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc khơi dậy niềm đam mê khoa học, hình thành tư duy công nghệ và phát triển năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ từ sớm có ý nghĩa quan trọng. Qua 6 lần tổ chức, cuộc thi từng bước khẳng định sức hấp dẫn, đồng thời tạo sự kết nối giữa nhà trường, gia đình, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong phát triển năng lực khoa học, công nghệ cho thế hệ trẻ. Vòng Chung kết Sáng tạo Robotics toàn quốc 2026 có 276 đội với 517 thí sinh đến từ 19 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 4 bảng R1, R2, R3 và R4. Trong đó, các đội thi bảng R1, R2 và R3 được tuyển chọn từ các vòng khu vực; riêng bảng R4 có 12 đội với 35 thí sinh tham dự trực tiếp Vòng Chung kết theo thông báo của Ban Tổ chức. Về nội dung thi đấu, các bảng R1, R2 và R3 cùng thực hiện chủ đề “Star Cruise - Hành trình liên ngân hà”, với các nhiệm vụ điều khiển robot thực hiện những thử thách trên sa bàn mô phỏng hành trình khám phá không gian. Các đội phải vận dụng kiến thức lập trình, tư duy logic và khả năng xử lý tình huống để xây dựng phương án, điều chỉnh robot hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Riêng bảng R4 thi đấu với chủ đề “Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại”. Mỗi đội sử dụng một robot tự động và một robot điều khiển để thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn; trong đó, robot tự động thực hiện các thao tác theo chương trình lập trình sẵn, còn robot điều khiển được thí sinh trực tiếp vận hành. Các đội lần lượt tranh tài qua các vòng sơ loại, tứ kết, bán kết và chung kết, đòi hỏi sự phối hợp, tính toán chiến thuật và độ chính xác trong từng thao tác. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG GIÀNH GIẢI NHẤT Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở giải toàn đoàn; trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Lâm Đồng giành giải Nhất, Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Đồng Nai đoạt giải Nhì và Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Nghệ An đoạt giải Ba. Ở nội dung thi đấu, 4 giải Nhất, 12 giải Nhì và 16 giải Ba được trao cho các đội xuất sắc thuộc 4 bảng R1, R2, R3 và R4. Các đội đạt giải Nhất, Nhì và Ba lần lượt nhận phần thưởng trị giá 5 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng, kèm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy chương. Vinh dự đoạt giải Nhất bảng R4, thí sinh Văn Thị Diệu Linh, lớp 12A3, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An cho biết, kết quả đạt được là thành quả của quá trình tập luyện, sự hướng dẫn tận tình của giáo viên huấn luyện và tinh thần đoàn kết của các thành viên trong đội. Quá trình thi đấu đòi hỏi đội phải phối hợp giữa robot tự động và robot điều khiển, trong đó nhiệm vụ bắn vòng của robot tự động là thử thách khó, đòi hỏi nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh để hoàn thiện. Thí sinh Nguyễn Nho Thanh Phong, lớp 8/16, Trường Trung học cơ sở Bình Chiểu, phường Tam Bình, TPHCM, đoạt giải Nhì bảng R2, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em tham gia cuộc thi và mỗi lần tranh tài đều mang đến những trải nghiệm mới, giúp em mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng lập trình, tư duy sáng tạo, đồng thời có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các bạn cùng đam mê Robotics trên cả nước”. NGÔ TÙNG Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc 2026, nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc khơi dậy niềm đam mê khoa học, hình thành tư duy công nghệ và phát triển năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ từ sớm có ý nghĩa quan trọng. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao Bằng khen đến các đoàn có thành tích xuất sắc tại cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 ẢNH: NGÔ TÙNG Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho thanh thiếu nhi, đồng thời phát hiện, kết nối và bồi dưỡng những học sinh có năng lực, niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo. Qua đó, thúc đẩy phong trào STEM trong trường học, tạo môi trường học tập, trải nghiệm và nuôi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,52%, nhỉnh hơn mục tiêu 4,5% của cả năm đặt ra yêu cầu kiểm soát giá cả chặt chẽ trong những tháng còn lại. Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ thực hiện đồng thời hai chính sách giảm giá điện 2% và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 là quyết định rất thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và bảo vệ sức mua của người dân. Theo tính toán, chỉ riêng việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong hai tháng cuối năm ngân sách dự kiến dành khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây rõ ràng là lựa chọn có sự đánh đổi của Chính phủ: chấp nhận giảm thu trước mắt để nuôi dưỡng tăng trưởng lâu dài. Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, cho rằng, giảm giá điện 2% có thể trực tiếp làm CPI giảm khoảng 0,06%, đồng thời tạo tác động gián tiếp khi chi phí điện giảm được chuyển vào giá thành hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, giá thành sản xuất thép có thể giảm khoảng 0,12%; xi măng giảm khoảng 0,3%; dệt may giảm khoảng 0,2%. Một hộ sử dụng khoảng 400 kWh/tháng có thể tiết kiệm gần 20.000 đồng tiền điện, tùy biểu giá và sản lượng thực tế. Khoản tiết kiệm này có thể chưa lớn với từng sản phẩm, từng gia đình. Nhưng cộng lại trên nhiều ngành nghề và hàng triệu hộ sử dụng điện, lợi ích sẽ rộng hơn. Cùng với giá xăng giảm, chắc chắn doanh nghiệp sẽ có thêm dưỡng khí để thở, người dân bớt áp lực chi tiêu. Điều này càng có ý nghĩa khi chính sách áp dụng kéo dài đến 31/3/2027, bao trùm giai đoạn mua sắm, sản xuất phục vụ Tết và hết tháng Giêng. Với gia đình thu nhập thấp, dành phần lớn tiền cho ăn uống, điện và đi lại, giữ ổn định giá chính là bảo vệ đời sống hằng ngày. Lần giảm giá điện đầu tiên sau gần 20 năm (ngoài các đợt hỗ trợ trong dịch COVID-19) cũng cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của EVN. Sau giai đoạn khó khăn về tài chính, EVN như người vừa qua cơn ốm đã gượng dậy cùng gánh việc chung. Giảm giá bán trong khi nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện còn rất lớn đòi hỏi phải cân đối kỹ nguồn lực. Bởi vậy, giảm giá cần đi cùng cải thiện hiệu quả hoạt động. Mỗi khoản chi được tiết kiệm, mỗi phần tổn thất được tiết giảm sẽ tạo thêm khả năng chia sẻ với khách hàng mà vẫn giữ sức đầu tư. Đợt điều chỉnh giá điện lần này còn gắn với việc rút biểu giá điện sinh hoạt từ 6 xuống năm 5 và thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm đối với các nhóm khách hàng thuộc diện áp dụng; đòi hỏi ngành điện công khai, minh bạch cách tính. Người dân phải dễ dàng kiểm tra hóa đơn, hiểu mình được hưởng lợi ra sao; tránh để khoản giảm trên bảng giá trở thành dấu hỏi trên hóa đơn. Từ nay đến cuối năm, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng sẽ rất lớn. Nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, càng cần giữ sức mua. Nhà nước đã sử dụng công cụ thuế và điều hành giá để giảm chi phí điện, xăng; nhưng để lợi ích lan sang những hàng hóa, dịch vụ khác cần sự hưởng ứng của doanh nghiệp ở các mặt hàng khác: Rà soát giá thành, giảm giá bán khi có điều kiện hoặc giữ giá trong mùa cao điểm. Cơ quan quản lý phải theo sát thị trường, bảo đảm nguồn cung, ngăn tăng giá bất hợp lý; đồng thời cân nhắc kỹ thời điểm điều chỉnh hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, tránh dồn thêm sức ép lên chi tiêu của người dân. Đằng sau chỉ số lạm phát là tiền chợ, tiền học, khoản tiết kiệm dành dụm của từng gia đình. Giữ được giá trị những đồng tiền ấy cũng là giữ cho thành quả tăng trưởng ở lại với người dân. D.H Thêm dưỡng khí CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

Theo Quyết định số 6004/ QĐ-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, việc đo lường Chỉ số hạnh phúc giai đoạn 2026-2030 sẽ chuyển trọng tâm từ việc đo đếm “thành phố đạt được những gì” sang việc tìm hiểu “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào”. Trong bộ 50 tiêu chí được chia làm 5 trụ cột, những bức xúc hằng ngày của người dân Thủ đô đã được đưa lên hàng đầu để khảo sát. Cụ thể, tại trụ cột IV (Văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống), người dân sẽ tự đánh giá mức độ hài lòng của bản thân và gia đình về các vấn đề nóng như về ô nhiễm: Chất lượng môi trường không khí và mức độ dễ chịu của nơi sinh sống; về ngập úng: Tình trạng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nước thải, thoát nước và ngập úng tại khu vực sinh sống; về tắc đường: Chất lượng việc đi lại hằng ngày tại Hà Nội, xét cụ thể về thời gian, tình trạng ùn tắc và khả năng tiếp cận giao thông công cộng. KHẢO SÁT TRỰC TIẾP, CHẤM ĐIỂM TRÊN THANG 10 Bộ tiêu chí xoay quanh 5 nhóm nhu cầu cơ bản: Đời sống kinh tế, việc làm; Mối quan hệ gia đình, xã hội; Các dịch vụ an sinh; Văn hóa, môi trường sống; và Quản trị đô thị, an toàn, niềm tin xã hội. Người dân sẽ tự đánh giá từng tiêu chí theo 5 mức độ từ “Rất kém/Rất không hài lòng” đến “Rất tốt/Rất hài lòng”, sau đó được quy đổi trực tiếp ra thang điểm 10. Điểm càng cao, mức độ hạnh phúc của người dân càng lớn. Đối tượng được tham gia khảo sát đánh giá là công dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn, bao gồm cả những người tạm trú, thuê nhà hoặc lao động di cư cư trú từ 6 tháng trở lên. Riêng trong năm cơ sở 2026, Hà Nội dự kiến lấy mẫu khảo sát trực tiếp bằng phiếu với khoảng 8.860 người, tương đương 1% dân số Thủ đô. Từ năm 2027 đến 2030, tỷ lệ này sẽ tăng lên mức 2% dân số. Bên cạnh kênh khảo sát trực tiếp bằng thiết kế mẫu xác suất, thành phố cũng mở kênh khảo sát trực tuyến trên ứng dụng iHanoi để liên tục lắng nghe, theo dõi xu hướng và cảnh báo sớm các vấn đề dân sinh. Kết quả Chỉ số hạnh phúc của Thủ đô sẽ được công bố hằng năm vào dự kiến dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), làm cơ sở thực tiễn để chính quyền điều chỉnh chính sách, hướng tới mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa “kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà và phát triển”. TRẦN HOÀNG Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư tại khu vực Thạch Thất sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 2-31/12. Cả hai dự án đều nằm tại xã Hạ Bằng, gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc và cách trung tâm Hà Nội hơn 35 km về phía Tây. Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Tân Xã có quy mô 112 căn hộ, trong đó có 98 căn để bán, 14 căn dành cho thuê và thuê mua. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m2. Với diện tích từ 55-69 m2, tổng giá trị mỗi căn hộ dao động khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng. Cũng tại xã Hạ Bằng, dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất cung cấp 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua. Giá bán bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với diện tích căn hộ từ 37,56-77 m2, người mua có thể sở hữu căn hộ với tổng chi phí từ khoảng 880 triệu đồng. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội, tạo thêm lựa chọn cho người có thu nhập thấp đang tìm kiếm chỗ ở phù hợp khả năng tài chính. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ tại hai dự án này vào tháng 1/2027. Thời gian bàn giao nhà dự kiến trong quý IV/2027. GIÁ 1-2 TỶ ĐỒNG/CĂN Bên cạnh hai dự án tại Hạ Bằng, thị trường nhà ở xã hội Hà Nội còn ghi nhận một số dự án chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ hoặc đã công bố giá bán, với mức giá dao động từ khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi căn. Tại thôn Tuân Lề, xã Phúc Thịnh, dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Hnasa làm chủ đầu tư, có tên thương mại Arlington, dự kiến có giá bán 29,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 37,6-71,3 m2, giá mỗi căn hộ tại đây dao động khoảng 1,1-2,1 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý IV/2026 và hoàn thành dự án vào quý II/2028. Trong khi đó, dự án khu nhà ở Minh Đức tại xã Mê Linh dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 24/10 đến 30/11. Dự án gồm một tòa chung cư cao 14 tầng và một tầng hầm, cung cấp 551 căn hộ để bán, 31 căn cho thuê mua và 30 căn cho thuê. Giá bán căn hộ được công bố gần 24 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Với diện tích từ 70-77 m2, giá mỗi căn hộ 2-3 phòng ngủ khoảng 1,6-1,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán vào tháng 12/2026 và bàn giao căn hộ trong quý IV/2027. Việc nhiều dự án nhà ở xã hội liên tiếp công bố giá bán và kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đang bổ sung nguồn cung phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại Hà Nội. NINH PHAN 4 n Thứ Hai n Ngày 2/11/2026 XÃ HỘI Hà Nội "xuất xưởng" căn hộ dưới 1 tỷ đồng Hà Nội đo chỉ số hạnh phúc: Chấm điểm ngập úng, tắc đường, ô nhiễm Hơn 300 căn nhà ở xã hội tại khu vực gần Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) sẽ được bán với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m2. Có căn hộ giá chỉ từ 880 triệu đồng, mở thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Hơn 200 nền tái định cư được bàn giao cho người dân tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định cuộc sống sau khi nhường đất thực hiện các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Hà Nội ban hành một bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí cụ thể để đo lường “Chỉ số hạnh phúc” của người dân Thủ đô. Đáng chú ý, những vấn đề dân sinh như ngập úng, ô nhiễm không khí hay tình trạng ùn tắc giao thông đều được đưa lên bàn cân để đánh giá xem người dân có thực sự đang sống tốt và hạnh phúc hay không. Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất nhận hồ sơ mua nhà từ ngày 2-31/12, với giá từ hơn 880 triệu đồng/căn hộ Chất lượng việc đi lại hằng ngày (xét về thời gian, ùn tắc và khả năng tiếp cận giao thông công cộng) là một tiêu chí quan trọng quyết định mức độ hài lòng của người dân Từ đầu năm 2026, Hà Nội khởi công 33 dự án với quy mô khoảng 30.000 căn hộ, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Theo kế hoạch, năm 2027, thành phố dự kiến bổ sung 27 dự án với 28.696 căn, và giai đoạn 2028-2030 sẽ triển khai 101 dự án, cung cấp 86.216 căn hộ nhà ở xã hội. Dự kiến, kết quả Chỉ số hạnh phúc của Thủ đô sẽ được công bố hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Ngày 1/11, tại UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ bàn giao nền tái định cư phục vụ các dự án chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc… Từ giữa năm 2025, Phú Quốc triển khai 4 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn ngân sách địa phương. Đến nay, địa phương đã bố trí hơn 3.456 tỷ đồng cho các dự án. Khoảng 2.600 nền tái định cư đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh quan điểm lấy sự ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã chủ động bố trí 100% nguồn vốn ngân sách địa phương cho các dự án tái định cư, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. “Buổi lễ bàn giao nền tái định cư không chỉ dừng lại ở việc giao đất, mà quan trọng hơn là nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để cùng tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn kinh tế, yên tâm xây nhà, làm ăn và ổn định cuộc sống”, ông Tùng nhấn mạnh. NHẬT HUY Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định bàn giao nền tái định cư cho người dân thuộc các dự án phục vụ APEC 2027 Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027

5 n Thứ Hai n Ngày 2/11/2026 KINH TẾ Điện xăng cùng giảm, giá hàng hóa có tăng? GIẢM CHI PHÍ, TẠO CƠ HỘI HẠ GIÁ BÁN Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là lần đầu tiên giá bán lẻ điện bình quân giảm sau gần 20 năm, không tính các đợt hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện trong giai đoạn xảy ra dịch COVID-19. Cùng thời điểm, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được đưa về 0%, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027, dẫn tới giá xăng giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95III giảm 1.575 đồng/lít. Hai chính sách cùng có hiệu lực khi nền kinh tế bước vào cao điểm sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng cuối năm. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, đánh giá việc giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh áp lực lạm phát những tháng cuối năm vẫn hiện hữu. Theo ông Thỏa, CPI 9 tháng năm nay đã tăng 4,52% đặt ra thách thức đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Ở trong nước, nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào cuối năm, cùng với việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và tăng trưởng tín dụng có thể tạo thêm sức ép lên mặt bằng giá. Trong khi đó, diễn biến khó lường của giá năng lượng, nhiên liệu và tỷ giá tiềm ẩn nguy cơ làm tăng chi phí nhập khẩu, tác động đến lạm phát; do đó chính sách giảm chi phí đầu vào đang tạo thêm dư địa điều hành. Ông Thỏa ước tính, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% có thể giúp giá xăng giảm khoảng 1.500-1.700 đồng/lít. Việc giảm giá điện 2% cũng góp phần kiềm chế lạm phát thông qua tác động trực tiếp đến chi tiêu và tác động gián tiếp đến giá thành hàng hóa, dịch vụ. “Giá điện giảm 2% có thể trực tiếp làm CPI giảm khoảng 0,06%. Đối với những ngành sử dụng nhiều điện, giá thành sản xuất thép có thể giảm khoảng 0,12%; xi măng giảm khoảng 0,3%; dệt may giảm khoảng 0,2%. Đây là tác động rất tích cực đối với các ngành sản xuất, tạo điều kiện giảm chi phí đầu vào, giảm giá thành và có cơ hội giảm giá bán ra thị trường”, ông Thỏa nhận định. Với người tiêu dùng, ông Thỏa cho rằng, một hộ sử dụng khoảng 400 kWh/tháng có thể giảm gần 20.000 đồng tiền điện mỗi tháng. Mức hưởng lợi cụ thể còn phụ thuộc biểu giá và sản lượng sử dụng thực tế. Cùng với đó, việc duy trì hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, giảm giá điện giúp giảm một phần chi tiêu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo ông Thỏa để tận dụng cơ hội này, doanh nghiệp cần chủ động rà soát chi phí, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó chuyển lợi ích từ chính sách thành khả năng cạnh tranh trên thị trường. “Doanh nghiệp cũng phải có giải pháp của mình để giảm, tiết kiệm chi phí, bên cạnh những quyết định của Nhà nước về giảm các yếu tố đầu vào. Khi đó, hiệu quả mang lại cho xã hội và khả năng cạnh tranh trên thị trường mới tốt hơn”, ông nói. ĐƯA LỢI ÍCH ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG PGS.TS Ngô Trí Long đánh giá, giảm giá điện và giá xăng đồng thời sẽ góp phần đạt được hai mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Khi dư địa kiểm soát giá cả cuối năm còn hạn hẹp, giảm chi phí năng lượng giúp hạn chế sức ép lên mặt bằng giá chung. Theo ông Long, doanh nghiệp có thêm điều kiện hạ giá thành, nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh; người dân tiết kiệm chi tiêu để dành cho những nhu cầu khác. Khi sức mua được cải thiện, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng được hỗ trợ. Ông Long cho rằng, mức giảm giá điện 2% tuy chưa lớn nhưng thiết thực, đồng thời thể hiện sự chia sẻ với người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Theo TS Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính sách thuế lần này áp dụng đối với xăng tác động đến hoạt động sản xuất, vận tải tùy thuộc loại nhiên liệu sử dụng. Với điện, khả năng giảm giá thành phụ thuộc tỷ trọng tiền điện của từng doanh nghiệp. Riêng trong thực hiện giá điện mới, ông Phong đề nghị minh bạch ngay từ hóa đơn. Thời điểm áp dụng, cách xác định sản lượng và cách tính đối với kỳ hóa đơn có thay đổi giá cần được giải thích rõ để khách hàng kiểm tra, đối chiếu. “EVN nên công khai cách tính, thời điểm áp dụng và các chỉ số đo đếm để phân biệt rõ sản lượng điện trước, sau khi giảm giá, tránh tình trạng giá giảm nhưng người dân không kiểm chứng được mình hưởng lợi bao nhiêu”, ông Phong đề xuất. Theo ông Phong, sự minh bạch giúp người dân nhận biết khoản giảm thực tế, đồng thời củng cố niềm tin vào cơ chế điều hành giá có tăng, có giảm. Khi có điều kiện giảm, lợi ích cần được chia sẻ kịp thời; khi phải điều chỉnh tăng, căn cứ chi phí và tác động xã hội cần được làm rõ. Cùng với đó, ngành điện cần tiếp tục nâng hiệu quả quản trị, kiện toàn bộ máy, tiết giảm chi phí và gắn trách nhiệm với kết quả công việc. Đây là nền tảng để việc giảm giá đi cùng khả năng vận hành, đầu tư và bảo đảm nguồn cung. Với giá điện, bên cạnh việc giảm giá, trong đợt điều chỉnh này, biểu giá điện sinh hoạt sẽ chuyển từ 6 xuống 5 bậc. Theo Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, trước đây số hộ sử dụng dưới 50 kWh/tháng tương đối lớn, nhưng hiện nay nhóm này đã giảm đáng kể. Việc mở rộng bậc đầu lên đến 100 kWh trở nên sát hơn với thực tế tiêu dùng. Giảm số bậc và mở rộng khoảng tiêu thụ của từng bậc cũng giúp người dân thuận tiện hơn khi tính toán, kiểm soát hóa đơn. So với biểu giá cũ, mức giá ở các bậc tiêu thụ thấp cơ bản được giữ nguyên hoặc giảm; các bậc tiêu thụ cao được sắp xếp lại, với bậc 4 áp dụng cho phần điện từ 401-700 kWh và bậc 5 từ 701 kWh trở lên. Giá bậc cao nhất gần gấp hai lần bậc thấp nhất, tạo động lực để những hộ tiêu thụ nhiều điện chủ động tiết kiệm. “Mục tiêu không chỉ là đơn giản hóa biểu giá để người dân dễ theo dõi, tính toán, mà còn tạo động lực tiết kiệm điện, bởi càng sử dụng nhiều, phần điện tiêu thụ ở các bậc cao càng phải trả mức giá lớn hơn”, ông Thỏa phân tích. Về điều hành giá, ông Thỏa đề nghị cân nhắc thời điểm điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ khác do Nhà nước định giá, cố gắng giữ ổn định trong những tháng cuối năm, dù chi phí đầu vào có thể tiếp tục gia tăng. Việc phối hợp đồng bộ các giải pháp giảm chi phí, điều hành giá và ổn định thị trường sẽ góp phần hạn chế cộng hưởng áp lực tăng giá. “Nếu kiểm soát được CPI trong khoảng 4,5-5% trong bối cảnh nhiều yếu tố gây áp lực tăng giá, đây cũng có thể xem là một kết quả tích cực”, ông Thỏa nhận định. DƯƠNG HƯNG Giá điện giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% dẫn tới giá xăng giảm đáng kể từ ngày 1/11 giúp doanh nghiệp hạ chi phí, người dân bớt gánh nặng chi tiêu. Theo chuyên gia, điều cần làm tiếp theo là thúc đẩy giảm giá hàng hóa, dịch vụ để chính sách hỗ trợ lan tỏa, góp phần cải thiện sức mua và kiểm soát lạm phát cuối năm. Từ ngày 1/11, giá điện bình quân giảm 2% Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, mức giảm 2% giá điện tuy không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh giá cả còn chịu nhiều sức ép. Từ 0h ngày 1/11, giá xăng được điều chỉnh giảm, cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Từ ngày 1/11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%, trong khi đó, giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

NHỮNG VẾT TRƯỢT Vết trượt nợ nần đầu tiên của T.T.N. bắt đầu từ năm 2023, khi đang học đại học tại TPHCM qua lời mời làm việc đánh giá trực tuyến. Kẻ lừa đảo tiếp cận N. từ Zalo rồi chuyển hướng sang Telegram, giao nhiệm vụ nạp tiền rồi rút tiền. Khởi đầu từ sự tò mò rồi đến lòng tham, đến khi N. muốn dừng lại thì phía đối tượng cảnh báo nếu bỏ cuộc sẽ mất toàn bộ tiền đã nạp. Xót của, N. tiếp tục chuyển tiền theo các yêu cầu khắc phục sự cố và mất trắng khoảng 70 triệu đồng. Khoản nợ ấy N. vẫn đang phải làm việc tích góp từng ngày để trả thì biến cố tiếp theo lại ập tới. Cách đây khoảng hai tháng, anh ruột của N. báo cần vốn hùn hạp làm ăn và hướng dẫn N. vay tiền qua khoảng 6 ứng dụng trực tuyến. Ban đầu N. không định vay vì sợ anh bị lừa, nhưng vì gia đình chỉ có hai anh em, người anh lại cam kết sẽ gửi tiền đóng lãi trả góp hằng tháng, cho N. thêm một khoản nhỏ trang trải và bảo đảm nếu có rủi ro sẽ rút sổ tiết kiệm của gia đình để tất toán. Ít lâu sau, anh kể với N. và buông những lời dặn dò bất thường như trăn trối rồi bặt vô âm tín. Đến trưa không liên lạc được, N. gọi cho chị dâu thì biết anh tự ý nghỉ làm mà không xin phép. Biết anh nghĩ quẩn, gia đình tìm mọi cách khuyên nhủ. Sau khi được vợ nài nỉ, người anh mới đồng ý quay về. Trước đó, anh đã có ý định làm điều dại dột. Sau những ngày đầu quẫn bách, N. buộc phải chấp nhận thực tế. Bài học đắt giá được N. rút ra sau hai lần chạm đáy là đừng bao giờ tin vào những cơ hội làm giàu nhanh chóng, đừng nhẹ dạ trước những lời ngon ngọt ngoài xã hội tự xưng chị em thân thiết, và ngay cả với người thân trong gia đình, mọi quyết định liên quan đến tiền bạc đều cần phải suy xét cẩn trọng. Còn L.V.B, sinh viên năm thứ ba một trường ĐH lớn tại Hà Nội lại rơi vào hoàn cảnh nợ nần do chủ động tham gia đánh bạc online và tài xỉu (là một trò chơi trong đó người chơi cần dự đoán kết quả khi tung 3 viên xúc xắc 6 mặt cùng lúc) trên mạng internet. Từ năm thứ nhất, B. đã chơi 50 nghìn đồng/ngày. Đến năm thứ 2, con số này tăng lên 100 nghìn đồng/ngày. Đến năm thứ ba, B. đặt 200 nghìn đồng/ngày. Con số ngày càng lớn, vượt quá khả năng điều chuyển các khoản từ gia đình cho sinh hoạt hàng tháng, B. quyết định vay nặng lãi. Mới được nửa học kì I, con số nợ của B. đã lên tới 70 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, hằng ngày, tâm trí B. dành để tư duy làm thế nào thu hồi vốn và làm thế nào có thêm tiền trả lãi. Từ học kì II năm thứ hai, kết quả học tập của B. đã ở mức cảnh cáo mức độ 1. Chia sẻ với phóng viên, B. cho biết, ban đầu không biết đến những trò đỏ đen trên mạng, nhưng ở cùng phòng có một số bạn chơi, B. thử và đã “nghiện”. Biết là không tốt, hai năm qua, B. cố gắng chơi trong khoản tài chính cho phép. Nhưng càng chơi càng thua, vay tiền trên mạng lại dễ, chỉ cần gửi ảnh căn cước công dân là có thể vay được tiền nên B. càng ngày càng lún sâu vào nợ nần. TẤM LÁ CHẮN Bà Phạm Nguyễn Bạch Huệ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người học, Trường ĐH Văn Hiến (TPHCM) đánh giá, tình trạng sinh viên sập bẫy đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng đang diễn biến rất phức tạp, chủ yếu do tội phạm lợi dụng tâm lí muốn kiếm tiền nhanh và sự hạn chế trong kĩ năng phòng vệ số của người trẻ. Theo bà Huệ, để tránh sập bẫy, các em sinh viên cần thực hành nguyên tắc “chậm lại 5 giây”, tuyệt đối không chuyển tiền ngay trước các lời mời gọi “chốt đơn”, “nhận hoa hồng” hoặc đe dọa từ người tự xưng là công an. Việc dừng lại vài giây giúp não bộ thoát khỏi trạng thái bị thao túng tâm lí. Sinh viên cần tập thói quen tra cứu số điện thoại, đường link lạ trên các hệ sinh thái an toàn thông tin (như chongluadao. vn, Tín nhiệm mạng của Bộ TT&TT) trước khi click vào. Đồng thời, sinh viên cần áp dụng quy tắc chia nhỏ ngân sách chi tiêu hàng tháng. Khi biết rõ dòng tiền của mình, sinh viên sẽ ít bị rơi vào trạng thái túng quẫn đột xuất - nguyên nhân chính dẫn đến việc vay app đen hoặc đánh bạc gỡ gạc. Kênh việc làm “sạch” chính là Đoàn Thanh niên hoặc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cần đứng ra thẩm định và liên kết với doanh nghiệp, tạo danh sách các công việc part-time chính thống để sinh viên không phải bơi trong “rừng” tin tuyển dụng ảo trên mạng. Nhà trường cũng gia hạn thời gian đóng học phí hỗ trợ sinh viên khi ốm đau, đóng học phí trễ, hỗ trợ sinh viên tiếp tục đến trường do khó khăn tài chính/hoàn cảnh. Điều này triệt tiêu mảnh đất sống của tín dụng đen nhắm vào sinh viên… Lập đường dây nóng bảo mật tuyệt đối để tư vấn pháp lí và tâm lí. Đa số sinh viên khi vướng nợ cờ bạc đều giấu gia đình và trường học vì sợ kỉ luật, dẫn đến tự giải quyết sai lầm bằng sai lầm lớn hơn. Trường ĐH cũng cần truyền thông đến phụ huynh để cùng cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như con liên tục xin tiền nộp học phí, quỹ lớp, mua giáo trình hoặc viện lí do mất xe, hỏng laptop. Khi phát hiện con sa ngã, thay vì lập tức nhiếc móc, cắt viện trợ khiến các em hoảng loạn bỏ trốn hoặc làm liều, gia đình cần bình tĩnh trở thành chỗ dựa, khoanh vùng số nợ và báo cơ quan chức năng nếu bị tín dụng đen đe dọa. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 2/11/2026 KHOA GIÁO Bẫy tệ nạn bủa vây sinh viên Từ tò mò với các chiêu trò đỏ đen trên mạng đến nhẹ dạ đứng tên vay nợ giúp người khác, nhiều người trẻ vô tình bị đẩy vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát. Theo bà Phạm Nguyễn Bạch Huệ, nhà trường, Đoàn-Hội, phụ huynh là những lá chắn an toàn cho sinh viên trước các bẫy lừa đảo hiện nay. Chị Hà, phụ huynh có hai con học lớp 9 và lớp 4 tại Hà Nội phàn nàn, buổi tối ở nhà, các con không rời được thiết bị điện tử khi làm bài tập về nhà. Lo ngại con lén sử dụng AI để giải quyết bài tập nhưng chị không thể tịch thu máy tính, điện thoại vì giáo viên giao bài chủ yếu trên mạng. “Mỗi ngày có 3-4 môn giao bài tập, cô giáo thường giao phiếu hoặc link bài để học sinh làm”, chị Hà nói. Cũng theo chị Hà, thực tế mỗi ngày đều có quá nhiều bài tập phải giải quyết. Để hoàn thành, con đã sử dụng AI để hỏi cách giải nhanh khiến chị lo lắng lâu ngày sẽ bị phụ thuộc. Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, em vẫn thường sử dụng AI trong học tập nhưng không phải lúc nào AI cũng có cách giải đúng. Nếu chép nguyên cách giải, đáp án sẽ bị lệ thuộc, thậm chí không hiểu bài. Do đó, cách mà nam sinh thấy hiệu quả là coi AI như một gia sư, chỉ hỏi bài khi không hiểu. Nghĩa là khi đọc một đề bài, vấn đề nào đó nhưng không hiểu, Quân sẽ nhờ AI giải thích. Tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT công bố kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA cho thấy, học sinh Việt Nam sử dụng AI đã trở nên phổ biến. Cụ thể, 94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập; 82% dùng AI để nghiên cứu sơ bộ một chủ đề mới; 86% dùng để tóm tắt văn bản và 88% dùng để soạn thảo văn bản cho bài tập. Trong khi đó, khoảng 70% học sinh cho biết đã được học cách đánh giá nội dung do AI tạo ra. Học sinh Việt Nam dành trung bình 2,2 giờ mỗi ngày sử dụng thiết bị số tại trường cho hoạt động học tập, cao hơn mức học sinh nhiều quốc gia sử dụng. Đồng thời, các em dành khoảng 1,5 giờ mỗi ngày cho hoạt động không phục vụ học tập. Kết quả khảo sát trên được thực hiện ở gần 7.500 học sinh 194 trường THCS. Như vậy, số học sinh dùng AI cao hơn nhiều so với số được học cách kiểm tra nội dung do AI tạo ra. Câu hỏi quan trọng không còn chỉ là có cho phép học sinh dùng AI hay không. Điều cần thiết hơn là dạy các em biết đặt câu hỏi, kiểm tra thông tin, nhận ra câu trả lời sai hoặc thiếu căn cứ và dùng AI để hỗ trợ việc học, chứ không làm thay việc suy nghĩ. Từ năm học 2026 -2027, Bộ GD&ĐT đưa AI vào dạy đại trà cho học sinh phổ thông với thời lượng 12 tiết/năm học. Nội dung nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng AI tối thiểu, vận dụng trực tiếp trong học tập các môn học. HÀ LINH Phụ huynh lo con quá lệ thuộc vào AI Có tới 94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập là kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA được Bộ GD&ĐT công bố trong tháng 9. Sinh viên cần tỉnh táo để không mắc vào những cạm bẫy khi bước vào môi trường mới (Ảnh minh họa) Phụ huynh lo học sinh ngày càng lệ thuộc vào AI

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