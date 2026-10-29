Báo Tiền Phong số 302

THỨ NĂM 29/10/2026 Số 302 0977.456.112 TRANG 3 ĐỊNH VỊ NỀN KINH TẾ THEO 3 HƯỚNG LỚN TRANG 8-9 Chính phủ yêu cầu EVN tính toán phương án giảm giá điện từ 1/11 ẢNH: EVN TRANG 11 TOP 25 HOA HẬU VIỆT NAM THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN NHÂN ÁI TRANG 5 CHUYỆN HÔM NAY Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán, tiết giảm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Giải quyết các “nút thắt” XEM TIẾ P TRANG 15 n PHẠM TUYÊN TRANG 4 TRANG 15 TRANG 7 Mở đường cho những quyết sách lớn Sinh hoạt Đoàn, Hội thời số Mr Pips lý giải việc nhà đầu tư “dính bẫy” ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU PHỤC VỤ THIẾT THỰC SỰ PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN TRANG 2 SIÊU DỰ ÁN 22.200 TỶ TÁI THIẾT KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM: Đề nghị làm rõ sức chịu tải GIÁ ĐIỆN SẼ GIẢM BAO NHIÊU?

Sáng 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (27/10/1976-27/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của Nhà trường; chúc mừng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tự hào về truyền thống, thầy và trò Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục đại học có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế-xã hội. Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. THÊM NHỮNG CÔNG TRÌNH MANG DẤU ẤN HỌC THUẬT RIÊNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Muốn nghiên cứu có chiều sâu, phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là “phương tiện để đạt mục đích” với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Hợp tác phải có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả. Tư vấn cần giúp tháo gỡ vướng mắc; bồi dưỡng cần nâng cao năng lực thực thi; nghiên cứu cần góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế. Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy. Hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực của chính mình; cần chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị đại học, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện xuyên suốt trong định hướng phát triển và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Nhà trường. Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của giảng viên, người học; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên, học viên. Nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín nhà trường và quyền lợi của người học; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực… NGUYỄN DŨNG - TTXVN 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhà trường gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển. Nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ẢNH: TTXVN Đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển “Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

3 n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 THỜI SỰ Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler đối thoại trực tiếp với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. 3 ĐỊNH HƯỚNG LỚN Tại phiên đối thoại, ông Stephan Mergenthaler đặt câu hỏi: Việt Nam mong muốn đóng vai trò gì trong kiến trúc kinh tế toàn cầu đang định hình? Những thế mạnh đặc trưng nào Việt Nam có thể trở thành một trung tâm sản xuất, đổi mới sáng tạo và kết nối cho các mạng lưới tăng trưởng mới? Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong một kiến trúc kinh tế toàn cầu mới và với xu thế phát triển, bối cảnh phát triển như hiện nay, Việt Nam mong muốn định vị nền kinh tế theo 3 định hướng lớn. Thứ nhất, Việt Nam mong muốn trở thành trung tâm công nghệ số mới nổi, trung tâm về năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng sạch và trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh của khu vực và thế giới. Thứ hai, Việt Nam muốn trở thành mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của khu vực và toàn cầu, cũng như các cực tăng trưởng mới. Thứ ba, Việt Nam mong muốn đóng góp ngày càng cao hơn vào tăng trưởng của khu vực và thế giới thông qua thể chế quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh và nguồn nhân lực chất lượng cao. “Tất cả những việc mà Việt Nam đang triển khai thực thi trong ngày hôm nay là để cho tương lai phát triển của Việt Nam và cũng là để Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của khu vực và thế giới”, Thủ tướng khẳng định. 3 NHÓM LỢI THẾ QUAN TRỌNG Để hiện thực hóa những định hướng trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Việt Nam có 3 nhóm lợi thế quan trọng. Đầu tiên là vị trí địa chiến lược, ổn định về chính trị, về kinh tế vĩ mô và điểm sáng về tăng trưởng tại khu vực. Thủ tướng nêu rõ, trong một môi trường thế giới đang biến động rất mạnh, ổn định chính trị, ổn định vĩ mô của Việt Nam có thể nói là một lợi thế đặc biệt quan trọng. Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cũng như triển vọng tăng trưởng hết sức tích cực, thuộc nhóm cao nhất của châu Á và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quan trọng đối với thương mại quốc tế. Vị trí địa chiến lược của Việt Nam tại châu Á - Thái Bình Dương cũng là một khu vực rất năng động, cùng với mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng mở và quan hệ kinh tế đa dạng với rất nhiều đối tác có quy mô nền kinh tế khác nhau nhưng đều là những đối tác quan trọng, tạo nền tảng cho Việt Nam trở thành điểm hội tụ giữa các thị trường, chuỗi cung ứng, dòng vốn, hệ sinh thái công nghệ. Lợi thế thứ hai là Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn, quyết tâm cao và hành động quyết liệt vào thời điểm kinh tế thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo Thủ tướng, khi dòng vốn và chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển theo hướng số hóa, xanh và công nghệ cao thì Việt Nam cũng đang đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang thúc đẩy tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng, mở rộng không gian tăng trưởng và củng cố niềm tin dài hạn. “Với lợi thế của nền kinh tế đi sau có độ mở cao và khả năng thích ứng nhanh, Việt Nam có điều kiện để tiếp thu công nghệ, mô hình tiên tiến cũng như rút ngắn lộ trình phát triển, biến những dịch chuyển của kinh tế thế giới thành động lực để đổi mới, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho nền kinh tế”, Thủ tướng nói. Lợi thế thứ ba là Việt Nam có nền tảng nội lực đủ rộng, vừa tiếp nhận vừa đóng góp cho các mạng lưới tăng trưởng mới. Theo Thủ tướng, với quy mô dân số trên 100 triệu dân, Việt Nam có nguồn nhân lực rất dồi dào, có truyền thống coi trọng giáo dục, kỹ năng tốt, khả năng học hỏi và thích ứng nhanh. Bên cạnh đó, nền sản xuất đã được kiểm chứng qua nhiều năm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam cũng sở hữu thị trường lớn, năng động cùng với tiềm năng đa dạng về nông nghiệp, kinh tế biển, khoáng sản chiến lược, năng lượng tái tạo và đa dạng sinh học. “Sự kết hợp con người, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn lực tạo những nền tảng hết sức quan trọng để Việt Nam không chỉ tiếp nhận đầu tư, công nghệ mà còn ngày càng có khả năng tham gia tạo ra các giá trị công nghệ mới và các động lực tăng trưởng mới”, Thủ tướng nhấn mạnh. NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ CHỦ, TỰ CƯỜNG Giữa bối cảnh lòng tin suy giảm, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, Việt Nam duy trì tính tự chủ chiến lược và chính sách đối ngoại cân bằng, đa phương hóa, đa dạng hóa như thế nào? Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Thủ tướng nêu rõ, tự chủ chiến lược có nghĩa là trước tình hình quốc tế đang biến động nhanh, phức tạp, sâu sắc, Việt Nam xác định cần củng cố năng lực nội tại để giữ vững quyền tự quyết, chủ động lựa chọn cách thức hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc và tôn trọng lợi ích chính đáng của các đối tác. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Dù tình hình thế giới biến động như thế nào, Việt Nam kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển đất nước, đồng thời đóng góp trách nhiệm, chủ động hơn vào các vấn đề chung, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, để bảo đảm tự chủ chiến lược, Việt Nam xác định phải dựa vào nội lực, nâng cao sức mạnh tự cường của đất nước, đặc biệt là năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. “Khi Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, ổn định vững chắc, chắc chắn sẽ tăng cường năng lực tự chủ, tự cường và càng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, Thủ tướng khẳng định. NGÔ TÙNG - UYÊN PHƯƠNG Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong một kiến trúc kinh tế toàn cầu mới và với xu thế phát triển, bối cảnh phát triển như hiện nay, Việt Nam mong muốn định vị nền kinh tế theo 3 định hướng lớn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Stephan Mergenthaler ẢNH: TTXVN Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu, kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc, chịu tác động đan xen của các xung đột địa chính trị, sự bứt phá của công nghệ và làn sóng chuyển đổi kép; các cực tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh mẽ về khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng khả năng chống chịu trước các biến động. Việc lựa chọn điểm đến đầu tư ngày nay không chỉ dừng lại ở bài toán chi phí mà còn xoay quanh các tiêu chí về an toàn, tính linh hoạt và các liên kết chiến lược dài hạn. Đối với Việt Nam, yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kết nối và đưa nền kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị sẵn có hay đang hình thành, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng môi trường, cơ chế và năng lực để Việt Nam cùng các đối tác quốc tế tham gia sâu hơn, trực tiếp hơn vào quá trình sáng tạo và kiến tạo giá trị trong chuỗi giá trị mới. Cần xây dựng năng lực nội sinh về nhân lực, công nghệ và quản trị; hoàn thiện thể chế ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và có không gian thử nghiệm cho cái mới; tăng cường kết nối, hợp tác đa phương, khu vực Nam - Nam; nâng cao hiệu quả huy động vốn tài chính xanh và công nghệ gắn với liên kết doanh nghiệp trong nước và nâng cấp chuỗi giá trị. Các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp chia sẻ các xu hướng phát triển của kinh tế thế giới và tầm nhìn trong các lĩnh vực tài chính, hạ tầng thông minh, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, cùng khung quản trị và hành lang kinh tế cho các cực tăng trưởng mới. PV Chiều 28/10 tại TPHCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 diễn ra Phiên Tham luận chuyên sâu và Đối thoại chuyên sâu với chủ đề “Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Khung hợp tác trong kỷ nguyên mới Định vị nền kinh tế theo 3 hướng lớn Sáng 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và Phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Sự kiện được tổ chức tại TPHCM với sự tham dự của hơn 2.700 đại biểu và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

HỘI TỤ SỨC MẠNH VÌ MỤC TIÊU CHUNG Thời gian gần đây, Trung ương, Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến công tác tư tưởng, cũng như việc bồi đắp, khơi dậy và chuyển hóa nguồn lực tinh thần thành động lực phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa thế nào trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay, thưa ông? PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, các nghị quyết gần đây thể hiện một bước phát triển rất đáng chú ý về tư duy: không dừng lại ở việc khẳng định truyền thống, mà đặt vấn đề kiến tạo những điều kiện để truyền thống trở thành động lực phát triển. Trong đó, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn của phát triển nhanh, bền vững; đồng thời nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một hệ điều tiết đối với đời sống xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 25 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt việc bồi đắp niềm tin, phát huy đại đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển trong mối quan hệ trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, hiệu quả chính sách và đời sống nhân dân. Cùng với đó, các chủ trương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và trọng dụng nhân tài mở ra những con đường cụ thể để ý chí tự lực, tự cường trở thành sức sáng tạo của xã hội. Điều quan trọng nhất, theo tôi, là phải nối được ba yếu tố: giá trị tinh thần, thể chế phát triển và hành động của con người. Khi lòng yêu nước gặp một môi trường minh bạch, công bằng; khi người có tài được trọng dụng, người dám đổi mới được khuyến khích, người yếu thế được bảo vệ và mọi đóng góp chính đáng được ghi nhận, nguồn lực tinh thần sẽ không dừng lại ở sự xúc động hay niềm tự hào. Nó sẽ chuyển thành niềm tin, thành trách nhiệm và thành kết quả phát triển có thể nhìn thấy trong từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, gia đình. Đó chính là cách chúng ta biến sức mạnh của truyền thống thành sức mạnh của tương lai. Nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử được tổ chức gần đây, thu hút đông đảo người dân, nhất là giới trẻ tham gia. Vậy làm thế nào để chuyển những cảm xúc ấy thành tinh thần sáng tạo, cống hiến lâu dài cho đất nước, thưa ông? PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Các sự kiện ấy cho thấy tình yêu nước không hề xa lạ với giới trẻ, cũng không chỉ hiện diện trong sách giáo khoa hay những dịp lễ trọng đại. Khi được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, bằng công nghệ và trải nghiệm phù hợp, lịch sử có thể chạm tới trái tim của thế hệ sinh ra trong hòa bình một cách tự nhiên, mạnh mẽ. Ở đây có một chuyển biến văn hóa đáng chú ý: nhiều bạn trẻ không chỉ tiếp nhận lịch sử như tri thức cần ghi nhớ, mà còn muốn trực tiếp tham gia, thể hiện và chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Âm nhạc, điện ảnh, các sản phẩm sáng tạo số và mạng xã hội, nếu được định hướng tích cực, có khả năng kết nối ký ức cộng đồng với lối sống đương đại. Điều đó chứng tỏ giá trị truyền thống không đối lập với sức trẻ hay tính hiện đại. Vấn đề là chúng ta có đủ khả năng làm cho những giá trị ấy trở nên gần gũi, có sức sống và có khả năng truyền cảm hứng hay không. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng cần phân biệt giữa sự lan tỏa của cảm xúc và sự bền vững của ý thức công dân. Một đêm concert có thể làm hàng chục nghìn người xúc động, nhưng tình yêu nước không nên chỉ rực sáng trong một đêm. Sau những tràng pháo tay và những lá cờ, câu hỏi lớn hơn là người trẻ sẽ sống, học tập, lao động và ứng xử như thế nào. Chúng ta cần tạo những nhịp cầu để cảm xúc được tiếp nối bằng trải nghiệm và hành động: đưa giáo dục lịch sử, di sản và nghệ thuật vào trường học theo cách sinh động hơn; phát triển các chương trình thanh niên tình nguyện, bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; mở rộng không gian văn hóa, sáng tạo và những dự án mà người trẻ thực sự được trao quyền làm chủ. ĐO HIỆU QUẢ BẰNG NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN Trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều cuộc cải cách sâu rộng, theo ông, đâu là yếu tố quyết định để người dân tin tưởng và đồng hành cùng các chủ trương, chính sách? PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điều quyết định để người dân tin tưởng và đồng hành cùng những cuộc cải cách lớn là họ hiểu được mục tiêu, nhìn thấy sự công bằng trong cách thực hiện và cảm nhận được kết quả thực tế. Đồng thuận không có nghĩa là mọi người đều không còn băn khoăn; trái lại, với những chính sách tác động sâu đến tổ chức bộ máy, việc làm, sinh kế hay thói quen sinh hoạt, có những câu hỏi, lo lắng và ý kiến khác nhau là điều bình thường. Điều quan trọng là các cơ quan có trách nhiệm phải biết lắng nghe, giải thích thấu đáo và kịp thời điều chỉnh những bất cập. Niềm tin vững chắc không hình thành từ những lời khẳng định một chiều, mà được tích lũy qua sự nhất quán giữa điều đã nói và việc đã làm. Cũng vì thế, công tác tư tưởng hôm nay cần được hiểu rộng hơn hoạt động tuyên truyền đơn thuần. Đó là một quá trình đối thoại xã hội, tạo dựng nhận thức chung trên cơ sở thông tin đúng, lý lẽ thuyết phục, sự tôn trọng nhân dân và kết quả hành động. Nghị quyết 25 đã đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận; coi cơ sở, địa bàn dân cư và cả không gian số là những môi trường trọng yếu. Quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ này. Như vậy, công tác tư tưởng không thể chỉ là công việc của cơ quan chuyên trách, mà phải thấm vào toàn bộ quá trình thiết kế, ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách. Thưa ông, công tác tư tưởng cần đổi mới thế nào để kịp thời lắng nghe, giải đáp những băn khoăn chính đáng và củng cố niềm tin bằng kết quả thực tiễn? PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, cần thực hiện đồng thời một số chuyển đổi mang tính thực chất. Trước hết là chuyển từ thông báo quyết định sang giải thích chính sách từ sớm: vì sao phải đổi mới, ai được hưởng lợi, ai có thể chịu tác động, những hỗ trợ chuyển tiếp sẽ được thực hiện ra sao. Cùng với đó, chuyển từ lắng nghe mang tính thủ tục sang đối thoại có phản hồi; từ nắm dư luận theo cảm tính sang phân tích dữ liệu, khảo sát xã hội học và tiếp xúc trực tiếp với người dân. Đặc biệt, phải bảo đảm tiếng nói từ thôn, tổ dân phố, xã, phường được tiếp nhận và giải quyết trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Một phản ánh của người dân được trả lời rõ ràng, một thủ tục được cắt giảm thật sự, một vướng mắc được tháo gỡ kịp thời có sức thuyết phục nhiều khi lớn hơn rất nhiều khẩu hiệu. Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật”. Tôi cho rằng đây cũng là một thông điệp rất sâu sắc đối với công tác tư tưởng. Chúng ta cần có bản lĩnh tiếp nhận những câu hỏi khó, phân biệt những góp ý thiện chí với thông tin xuyên tạc, không đồng nhất mọi băn khoăn với sự thiếu đồng thuận. Trên không gian số, phải chủ động cung cấp thông tin kiểm chứng được, sử dụng cách diễn đạt gần gũi và hiện diện kịp thời ở nơi công chúng đang trao đổi. Cuối cùng, cần đo hiệu quả công tác tư tưởng không chỉ bằng số cuộc hội nghị hay lượng tin bài, mà bằng mức độ hiểu đúng chính sách, số vấn đề được giải quyết, chất lượng phục vụ và niềm tin của người dân. Khi chính sách tốt được thực hiện nghiêm túc, công bằng, minh bạch, chính thực tiễn sẽ là lời giải thích thuyết phục nhất. Trân trọng cảm ơn ông! LUÂN DŨNG (thực hiện) 4 n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 THỜI SỰ Bài 3: Mở đường cho những quyết sách lớn “Tôi tin rằng, khi tinh thần dân tộc gặp thể chế tốt, khi khát vọng gặp tri thức và khi sự cống hiến được đáp lại bằng cơ hội công bằng, sức mạnh tinh thần Việt Nam sẽ trở thành sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa và năng lực cạnh tranh bền vững của quốc gia”, PGS. TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ với Tiền Phong. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ẢNH: TTXVN SỨC MẠNH TINH THẦN – CHÌA KHÓA CHO SỨC BẬT QUỐC GIA “Câu trả lời cuối cùng của khát vọng phát triển phải nằm ở đời sống nhân dân tốt hơn, cơ hội công bằng hơn và vị thế đất nước vững vàng hơn. Mỗi người dân chỉ thực sự trở thành chủ thể kiến tạo khi họ được tin tưởng, có năng lực, có điều kiện và có quyền tham gia vào quá trình phát triển”. PGS.TS BÙI HOÀI SƠN Concert “Thanh xuân” – Bản hòa ca của khát vọng cống hiến ẢNH: TP

Công ty Vietnam Flour Mills Ltd (VFM) là doanh nghiệp chuyên sản xuất, cung ứng bột mì, có nhà máy tại TPHCM và Quảng Ninh. Ông Đinh Xuân Quang - Tổng Giám đốc Công ty VFM cho biết, mỗi năm công ty lưu chuyển khoảng 1 triệu tấn bột mì và lúa, trong đó xuất khẩu 60 nghìn tấn. Vì vậy, chi phí điện và vận chuyển chiếm tỉ trọng khá lớn trong giá thành. Việc giảm giá điện và nhất là xăng dầu sẽ tác động đáng kể đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Ông Quang cũng cho biết, theo thỏa thuận với nhà cung cấp, nếu giá dầu tăng trên 1.000 đồng/ lít và kéo dài hơn 1 tháng thì điều chỉnh giá vận chuyển tăng 40% giá dầu. Ví dụ giá dầu tăng 1.500 đồng/ lít thì giá vận chuyển tăng 600 đồng/kg. Ngược lại, giá cước vận chuyển sẽ giảm ở mức tương ứng khi giá dầu giảm. “Trong lúc chi phí đầu vào đang tăng rất cao, việc giảm giá điện và xăng dầu sẽ giúp các doanh nghiệp, người dân giảm sức ép về chi phí sản xuất. Từ đó giúp kìm chế sự gia tăng của giá đầu ra sản phẩm, dịch vụ”, ông Quang nói. Tập đoàn Đại Dũng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép. Điện năng và nhiên liệu là những yếu tố đầu vào phục vụ trực tiếp cho sản xuất và vận chuyển cấu kiện đến công trường của Tập đoàn. Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho hay, hiện chi phí tiền điện và vận chuyển chiếm khoảng trên 5% trong cơ cấu giá thành sản phẩm của Đại Dũng. Vì vậy, việc giảm giá điện và giảm thuế đối với xăng dầu sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngắn hạn. Về trung và dài hạn, ông Hùng cho rằng, chính sách này tạo điều kiện để doanh nghiệp tối ưu giá thành, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào mức giảm chi phí đầu vào và diễn biến của các yếu tố khác như giá nguyên vật liệu, nhân công và thị trường. Doanh nghiệp vẫn cần chủ động cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và quản trị chi phí để phát triển bền vững. ĐẠI DƯƠNG 5 n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 KINH TẾ Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. EVN được giao báo cáo phương án để Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát và cho ý kiến. Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. SAU 4 LẦN TĂNG, GIÁ ĐIỆN CÓ CƠ HỘI GIẢM Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh giá điện đã trải qua nhiều lần điều chỉnh tăng, trong khi chi phí năng lượng tiếp tục tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Từ tháng 5/2023 đến nay, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 4 lần liên tiếp và chưa có lần giảm. Cụ thể, tháng 5/2023, giá điện tăng 3%, lên 1.920,37 đồng/kWh. Đến tháng 11 cùng năm, giá tiếp tục tăng 4,5%, lên 2.006,79 đồng/kWh. Tháng 10/2024, giá điện tăng thêm 4,8%, lên 2.103,12 đồng/ kWh. Lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 5/2025, giá điện tiếp tục tăng 4,8%, lên 2.204,07 đồng/kWh và duy trì đến nay. Sau 4 lần điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng khoảng 340 đồng/kWh, tương đương hơn 18% so với trước tháng 5/2023. Nếu phương án giảm giá lần này được thực hiện, đây sẽ là lần điều chỉnh giảm đầu tiên sau hơn 3 năm giá điện liên tục tăng. Theo Nghị định 72/2025/NĐCP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 278/2026/NĐ-CP, khi giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với mức hiện hành, giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Quy định không ấn định mức giảm tối đa theo tỷ lệ phần trăm, nhưng giá sau điều chỉnh phải nằm trong khung giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Theo Quyết định 07/2025/QĐTTg, khung giá bán lẻ điện bình quân hiện dao động từ 1.826,2 - 2.444,09 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với mức giá hiện hành 2.204,07 đồng/kWh, nếu giảm 3%, giá điện bình quân sẽ còn khoảng 2.138 đồng/kWh, tương đương giảm 66 đồng/kWh. Trường hợp giảm 5%, giá điện còn khoảng 2.094 đồng/kWh, giảm 110 đồng/kWh. Nếu giảm 7%, giá điện còn khoảng 2.050 đồng/kWh, giảm 154 đồng/kWh. DƯ ĐỊA GIẢM GIÁ ĐẾN TỪ ĐÂU? Một trong những cơ sở đáng chú ý để xem xét khả năng giảm giá điện là kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính của EVN thời gian gần đây. Theo kết quả kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025 vừa được EVN công bố, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện đạt hơn 601.680 tỷ đồng, tương ứng giá thành 2.092,70 đồng/kWh. Mức giá thành này thấp hơn khoảng 111 đồng/kWh so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, tương đương 5,05% mức giá bán lẻ. Cùng với đó, tình hình tài chính của EVN năm 2026 đã có những chuyển biến tích cực. Theo số liệu được công bố, đến cuối tháng 6/2026, công ty mẹ EVN đã chuyển từ trạng thái lỗ lũy kế sang có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dương hơn 3.000 tỷ đồng. TS Nguyễn Huy Hoạch - chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam - cho rằng kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp điện chịu tác động của nhiều yếu tố như sản lượng, cơ cấu nguồn phát, giá nhiên liệu, giá mua điện, tỷ giá, chi phí tài chính và hiệu quả vận hành. Do đó, vấn đề quan trọng hơn là làm rõ cơ cấu chi phí cung ứng điện, những khoản đã được thu hồi và khả năng tiết giảm chi phí trong toàn hệ thống. Theo TS Hoạch, dư địa giảm giá cần được tìm kiếm từ việc tối ưu cơ cấu nguồn điện, chi phí nhiên liệu, phương thức huy động nguồn, giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị và sử dụng vốn đầu tư. Đây cũng là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng giảm giá điện bền vững, thay vì chỉ dựa vào kết quả kinh doanh thuận lợi trong một giai đoạn. TS Nguyễn Huy Hoạch lưu ý việc điều hành giá điện phải tính đến nhu cầu đầu tư rất lớn của ngành điện trong những năm tới. Điều hành giá điện hiện cần giải quyết đồng thời ba yêu cầu: Kiểm soát chi phí đối với nền kinh tế, duy trì sức khỏe tài chính của doanh nghiệp điện lực và bảo đảm nguồn lực đầu tư cho hệ thống. Vì vậy, bên cạnh mức giảm cụ thể, điều cần được làm rõ trong phương án sắp tới là EVN có thể tiết giảm bao nhiêu chi phí thực tế, phần chi phí nào được đưa vào tính giá và khả năng duy trì mức giá sau thời gian hỗ trợ. DƯƠNG HƯNG Chính phủ vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng phương án giảm giá điện từ tháng 11. Với mức giá hiện hành hơn 2.204 đồng/ kWh, câu hỏi được nhiều người quan tâm là giá điện có thể giảm bao nhiêu và dư địa giảm giá đến từ đâu? Doanh nghiệp và người dân đang kỳ vọng việc giảm giá điện và xăng dầu (thông qua việc đưa thuế suất tiêu thụ đặc biệt về mức 0%) sẽ giúp giảm sức ép đầu vào, từ đó doanh nghiệp có thêm cơ hội gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất. Giá điện giảm bao nhiêu từ tháng 11/2026? Xả van áp lực cho doanh nghiệp Chính phủ yêu cầu EVN tính toán phương án giảm giá điện từ ngày 1/11 ẢNH: CTV Trong bối cảnh áp lực lạm phát, chi phí tăng mạnh, việc giảm giá điện và xăng dầu sẽ giúp xả van áp lực cho doanh nghiệp ẢNH: ĐẠI DƯƠNG Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, giảm giá bán lẻ điện bình quân và thuế tiêu thụ đặc biệt xăng dầu là biện pháp mang tính tình thế, có tác động trong ngắn hạn, cụ thể là 2 tháng cuối năm 2026 và cùng lắm là nửa đầu năm 2027, chứ không có tác động trung và dài hạn. Vấn đề là giảm thực chất cho chi phí của doanh nghiệp và hộ gia đình. Theo ông Ánh, ngành điện đang có lãi nên giảm giá bình quân có thể chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận chứ chưa tác động khiến doanh nghiệp điện rơi vào thua lỗ. Trong khi đó, ngành xăng dầu gần như miễn nhiễm do thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế gián thu (do người mua trả), người bán thậm chí bán tốt hơn do giá giảm. Thông tin với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết cơ quan này đang phối hợp với EVN rà soát, tính toán phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân theo chỉ đạo của Chính phủ. Mức giảm cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở chi phí sản xuất, kinh doanh điện và các yếu tố liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

LẮNG NGHE, THẤU CẢM Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn”, thu hút hơn 1.000 học sinh, giáo viên. Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - nhấn mạnh, tuổi học trò, đặc biệt là những năm tháng THPT, là quãng thời gian đẹp đẽ, khi mỗi người hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ và lưu giữ những kỷ niệm dưới mái trường. Vì vậy, trường học phải là nơi an toàn, là ngôi nhà thứ hai ngập tràn tình bạn, tình thầy trò và lòng nhân ái. Tuy nhiên, bạo lực học đường vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, từ những vụ xô xát gây thương tích đến hành vi cô lập, tẩy chay, lăng mạ, chế giễu ngoại hình và bắt nạt trên không gian mạng. Những lời bình luận ác ý, bài viết bôi nhọ hay hình ảnh chế giễu lan truyền trên mạng xã hội có thể để lại tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của nạn nhân. Đáng lo ngại, bạo lực không chỉ xảy ra giữa học sinh với nhau mà còn xuất hiện trong mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên. Dẫn vụ việc hành hung giáo viên gây xôn xao dư luận tại Hà Nội ngày 19/10 vừa qua, khiến một cô giáo phải nhập viện cấp cứu, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng hậu quả của bạo lực không dừng lại ở những tổn thương trước mắt. Nạn nhân phải chịu ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần, trong khi người gây ra bạo lực có thể đối mặt với kỷ luật, sự lên án của xã hội và trách nhiệm pháp lý, tác động trực tiếp đến tương lai của chính mình. Gửi thông điệp tới các em học sinh, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhấn mạnh ba điều cốt lõi: thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt; dũng cảm lên tiếng trước hành vi bắt nạt; cùng xây dựng trường học thành không gian của yêu thương. “Khi chứng kiến bạn bị bắt nạt, dù ngoài đời hay trên mạng, các em không nên im lặng mà cần kịp thời chia sẻ với thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy để ngăn chặn sự việc”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhắn nhủ. Khẳng định vai trò đồng hành của báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, báo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục Nghệ An tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực. LÊN TIẾNG ĐỂ CHẤM DỨT VÒNG XOÁY BẮT NẠT Tại diễn đàn, các chuyên gia tâm lý, đại diện lực lượng công an, nhà trường và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường. Thông qua khảo sát thực tế, kịch tương tác và tọa đàm, chương trình giúp học sinh nhận diện các hình thức bạo lực, từ hành vi xâm hại thể chất, xúc phạm bằng lời nói đến cô lập, bắt nạt trên mạng xã hội; đồng thời trang bị kỹ năng tháo gỡ mâu thuẫn, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao nhận thức về trách nhiệm pháp lý. TS Trần Hằng Ly - giảng viên Khoa Tâm lý, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh - cho biết, việc bị tẩy chay có thể gây tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng đến cảm giác được bạn bè đón nhận và giá trị bản thân. Có học sinh mất ngủ, sợ đến lớp dù không có thương tích trên cơ thể. Những “tổn thương vô hình” này khó nhận biết nhưng có thể tác động lớn đến tâm lý, học tập và các mối quan hệ của các em. “Hành vi bắt nạt có thể xuất phát từ mong muốn khẳng định vị thế, tâm lý đám đông hoặc thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Vì vậy, cần nhận diện đúng nguyên nhân, có biện pháp hỗ trợ phù hợp, thay vì chỉ phê bình, xử phạt khi sự việc đã xảy ra”, TS Trần Hằng Ly cho hay. Chia sẻ tại diễn đàn, thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập - cho rằng, khi phát hiện dấu hiệu bất thường, học sinh cần chủ động thông tin cho giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. Việc báo cáo ngay khi mâu thuẫn mới phát sinh có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà trường tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp can thiệp trước khi sự việc diễn biến nghiêm trọng. Gửi gắm thông điệp, em Thái Bình Thảo Nguyên - Bí thư Chi đoàn lớp 11D1, Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: “Đừng để sự im lặng của chúng ta trở thành nỗi đau của người khác”. Mỗi học sinh cần tôn trọng sự khác biệt, không hùa theo đám đông, dũng cảm lên tiếng trước hành vi bắt nạt. Gia đình hãy lắng nghe, thầy cô và nhà trường kịp thời phát hiện, bảo vệ học sinh bị tổn thương, giúp các em sửa chữa hành vi sai trái. Bởi không một học sinh nào đáng phải đánh đổi niềm vui đến trường bằng nỗi sợ bị cô lập. LAN TỎA “DẤU ẤN TÔN TRỌNG” Điểm nhấn của diễn đàn là nghi thức cam kết “Dấu ấn tôn trọng”, với hoạt động in dấu vân tay lên cây biểu trưng. Mỗi dấu vân tay thể hiện một lời cam kết: “Tôi chọn tôn trọng - Tôi chọn lắng nghe - Tôi không bạo lực - Tôi không im lặng”. Những dấu vân tay cùng in lên một biểu tượng chung gửi gắm thông điệp rằng xây dựng trường học an toàn không phải trách nhiệm của riêng giáo viên, phụ huynh hay lực lượng chức năng. Mỗi học sinh đều có thể góp phần tạo ra sự thay đổi bằng cách không bắt nạt, không cổ súy bạo lực, biết tôn trọng sự khác biệt và dũng cảm lên tiếng khi chứng kiến điều sai trái. Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Đặng Xuân Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - nhấn mạnh, bạo lực học đường không phải vấn đề của riêng cá nhân hay nhà trường nào. Ngành giáo dục cần chuyển từ tư duy xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, từ quản lý bằng kỷ luật đơn thuần sang xây dựng môi trường giáo dục dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu. Để cụ thể hóa thông điệp của diễn đàn bằng hành động, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phát hiện và giải quyết mâu thuẫn từ sớm, không né tránh hay che giấu sự việc; tăng cường giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột và tôn trọng sự khác biệt; phát huy hiệu quả tư vấn tâm lý học đường, trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường. “Từ năm học này, Sở sẽ xem đây là một tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở giáo dục và Hiệu trưởng nhà trường”, ông Quang nhấn mạnh. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, khi xảy ra vụ việc, cần xử lý kịp thời, khách quan, đúng quy định, ưu tiên bảo vệ người bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ, giáo dục học sinh vi phạm nhận thức sai lầm và sửa chữa hành vi. Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để mỗi trường học thực sự là một mái nhà an toàn, hạnh phúc. Khi mỗi học sinh được lắng nghe, mỗi thầy cô sẵn sàng thấu hiểu và mỗi gia đình thực sự đồng hành, trường học mới có thể trở thành nơi các em yên tâm học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là lúc thông điệp “Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn” vượt ra ngoài khuôn khổ một diễn đàn, trở thành hành động thường ngày trong mỗi lớp học, mỗi gia đình và cộng đồng. THU HIỀN - HOÀI NAM - PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ 6 n Thứ Năm n Ngày 29/10/2026 KHOA GIÁO Để bạo lực không còn đất sống “Hãy lan tỏa những hành động đẹp, những lời nói tử tế. Khi chúng ta cùng nhau xây dựng một mạng lưới tình bạn, tình thầy trò vững chắc, bạo lực sẽ không có đất dung thân”, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh tại diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm - Kết nối để an toàn” tại Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) chiều 28/10. Đại úy Nguyễn Hữu Tráng - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, bạo lực học đường gồm hai dạng: bạo lực nóng như đánh nhau, gây thương tích, đe dọa tính mạng và bạo lực lạnh như xúc phạm danh dự, cô lập, tẩy chay, lập nhóm kín để công kích người khác. Đáng lo ngại, bạo lực lạnh có thể dẫn đến bạo lực nóng nếu mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời. “Học sinh không nhắn tin xúc phạm, chia sẻ hay cổ súy hình ảnh bạo lực, đồng thời chủ động báo cho thầy cô, phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu bắt nạt để kịp thời ngăn chặn”, Đại úy Nguyễn Hữu Tráng khuyến cáo. Các chuyên gia tâm lý, đại diện lực lượng công an, nhà trường và học sinh cùng trao đổi, chia sẻ giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường Các đại biểu và học sinh thực hiện nghi thức cam kết “Dấu ấn tôn trọng”, với hoạt động in dấu vân tay lên cây biểu trưng

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