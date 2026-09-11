Báo Tiền Phong số 254

THỨ SÁU 11/9/2026 Số 254 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 12 TRANG 6 TRANG 7 QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ QUỐC HỘI MÔNG CỔ KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC TRANG 15 TRANG 4-5 BỎ THI TUYỂN SINH LỚP 10: Đừng để áp lực đổi tên Chàng trai khiếm thị đưa ánh sáng công nghệ đến người cùng cảnh Hồ sơ khủng không quyết định cơ hội giành vương miện Hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung Việt - Nga Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận khoảng 10.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và điều trị trong ngày ẢNH: HUẾ XUÂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/9 ẢNH: TTXVN TRANG 2-3 VIỆT NAM - NGA THỐNG NHẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUYỆN HÔM NAY Kỷ lục... bất đắc dĩ XEM TIẾP TRANG 4 n NGỌC LÂM Mười nghìn lượt khám và điều trị trong một ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy là một kỷ lục. Nhưng với ngành y tế, đây không phải con số để vui mừng. Phía sau nó là một câu hỏi không thể né tránh: Vì sao người bệnh vẫn dồn về tuyến cuối? OẰN MÌNH TUYẾN CUỐI KHÔNG GIAN HỒ GƯƠM: CÂN NHẮC “ĐÓNG ĐINH” NHỮNG KIẾN TRÚC CỐ ĐỊNH

Chuyến thăm là cơ hội để chuyển mạnh các cam kết chính trị thành những dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Pháp hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Pháp đứng thứ 16/153 quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 746 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 4 tỷ USD. Đồng thời, Pháp luôn là một trong những nhà tài trợ châu Âu hàng đầu về mức vốn ODA cam kết cho Việt Nam, trung bình đạt hơn 100 triệu EUR/năm kể từ năm 2002. Giáo dục và khoa học - công nghệ tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi Pháp hiện đón nhận khoảng 6.000-7.000 du học sinh Việt Nam, xếp thứ 5 trên thế giới. Hai nước đang vận hành hiệu quả ba cơ sở giáo dục xuất sắc gồm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG) và Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV). Cam kết của Pháp đến năm 2030 là tăng gấp đôi các trao đổi học sinh, sinh viên giữa hai nước. Nhân dịp này, việc hai bên dự kiến ký thỏa thuận triển khai Chương trình đối tác Hubert Curien Pháp - Việt Nam sẽ hỗ trợ đắc lực cho các nhà nghiên cứu trao đổi học thuật lâu dài. Cùng với mạng lưới hợp tác địa phương đặc thù bền bỉ từ những năm 1990 và cộng đồng khoảng 350.000 người Việt Nam và gốc Việt hội nhập sâu rộng, mối quan hệ hữu nghị nhân dân ngày càng thắt chặt, đóng vai trò là nhịp cầu kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. CHINH PHỤC KHÔNG GIAN MỚI VÀ ĐỊNH HÌNH QUẢN TRỊ TOÀN CẦU Điểm nhấn mang tính đột phá của chuyến công tác lần này là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Đây là hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ, do nước Pháp khởi xướng nhằm giải quyết các thách thức thực tế trong quản trị không gian - vốn là tài sản chung của nhân loại nhưng đang đối mặt nguy cơ bị độc quyền khai thác bởi một số quốc gia và tập đoàn tư nhân. Hội nghị dự kiến xem xét thông qua 3 dự thảo tuyên bố quan trọng về điều phối hệ thống giám sát không gian (SSA), dữ liệu khoa học không gian và khuôn khổ pháp lý đối với tần số vô tuyến phục vụ hoạt động không gian. Sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tại hội nghị cấp cao này thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần chủ động hội nhập ở cấp cao nhất. Nhấn mạnh ý nghĩa này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin, công nghệ không gian hiện gắn trực tiếp với kinh tế số, viễn thông, quan sát Trái đất, quản lý tài nguyên, dự báo thiên tai và an ninh. Chuyến tham dự hội nghị là dịp để Việt Nam đóng góp tiếng nói trách nhiệm vào việc định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn và công bằng cho tất cả các quốc gia. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet bày tỏ niềm vui lớn của phía Pháp trước sự tham gia của phái đoàn Việt Nam, khẳng định nước Pháp đặc biệt mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam cũng như các nước Tổng thống Vladimir Putin nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Nga; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao thời gian qua, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, là ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á - Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy, tự nhiên và bền vững trong suốt chiều dài lịch sử, ủng hộ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của nhau. Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; định vị lại quan hệ Việt Nam - Nga theo hướng không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác là định hướng lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ trong nhiệm kỳ tới mà là của kỷ nguyên phát triển mới. NHẤT TRÍ TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI THƯỜNG XUYÊN VÀ THỰC CHẤT Ở TẤT CẢ CÁC CẤP Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã thông tin về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; cùng nhìn lại những kết quả đạt được kể từ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 và việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga tiếp tục phát triển tích cực; tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã trao đổi, thống nhất các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi thường xuyên và thực chất ở tất cả các cấp đặc biệt ở cấp cao nhất; đẩy mạnh hợp tác qua kênh Đảng và Quốc hội hai nước. Hai bên thống nhất triển khai các biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Nga phát triển thực chất hơn; chú trọng nâng cao vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng đầu tư, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng mới và các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng; hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp - thực phẩm - chăn nuôi quy mô lớn, chế biến thủy sản, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng tại chỗ, chế biến gỗ, đóng tàu, lao động kỹ thuật, giáo dục và dịch vụ. MỞ RỘNG SANG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG MỚI Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí… Hai nhà lãnh đạo dành thời gian trao đổi về hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đánh giá đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, có khả năng tạo dấu ấn mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các nội 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 Việt Nam - Nga thống nhất các định hướng Hội đàm tại Điện Kremlin ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi, thống nhất các định hướng lớn phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới. Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, không chỉ củng cố nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, mà còn mở ra những hướng đi mang tính đột phá trong các ngành công nghệ chiến lược và quản trị toàn cầu. Khai mở không gian hợp tác chiến lược mới QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM VIỆT NAM - PHÁP: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/9 ẢNH: TTXVN

phát triển 3 n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 THỜI SỰ Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các định hướng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả. Trong đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc, hội đàm, hội thảo và giao lưu giữa lãnh đạo, nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm, phù hợp với định hướng hợp tác của quan hệ Đối tác Toàn diện, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; trao đổi về vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy, giám sát và hỗ trợ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết giữa hai chính phủ. Hai bên hợp tác, chia sẻ về việc thực hiện bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động nghị viện, tăng cường cơ hội để công dân tiếp cận thông tin, tham gia ra quyết định và giám sát hoạt động nghị viện; trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và hiện đại hóa hoạt động của cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Thường trực về An ninh và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Mông Cổ là cơ quan đầu mối phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác. Theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước, hai bên hợp tác bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội và tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt khẳng định, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Mông Cổ; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống. BÌNH GIANG Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác phương Nam về nhu cầu khai thác, bảo vệ lợi ích và quyền tiếp cận công bằng đối với tài sản chung này. Ý chí tăng cường năng lực không gian của Việt Nam cũng là một biểu hiện sâu sắc của sự tin cậy chiến lược mà Việt Nam dành cho Pháp. Chuyến thăm cũng đặt nền móng cho bước chuyển dịch quan trọng trong hợp tác công nghệ cao. Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, hợp tác giữa hai nước cần chuyển mạnh từ nghiên cứu học thuật sang đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lõi trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, không gian vũ trụ, hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Pháp - với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới - chính là đối tác chiến lược tự nhiên, sẵn sàng đồng hành Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn. PV (theo TTXVN) dung hợp tác phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng - an ninh và kỹ thuật quân sự; phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới cần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một động lực mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên hoan nghênh Năm giao lưu giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga 2026 và thống nhất tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu trong những ngành khoa học cơ bản và công nghệ cao mà Nga có thế mạnh, khuyến khích giao lưu các nhà khoa học trẻ hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân có ý nghĩa đặc biệt đối với việc gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Nga. Hai bên nhất trí tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng liên kết giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc và du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu nhân văn. XEM XÉT VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Vladimir Putin xem xét tích cực việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam” trong năm 2027. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao thành công rực rỡ của Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2025 diễn ra trên quảng trường Đỏ và việc khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Nga - Việt tại Đại học Điện ảnh trong khuôn khổ chuyến thăm nhân kỷ niệm 70 năm thế hệ sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học tập. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga hỗ trợ để khai thác các nguồn tư liệu, hình ảnh quý về cách mạng Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ và chính quyền các địa phương Nga đã quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Liên bang Nga; đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nga và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế; cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Nga và ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11/2027. Tổng thống Nga khẳng định Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam, góp phần vào sự thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2027. BÌNH GIANG Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở trung tâm của Công viên Montreau, thành phố Montreuil, Pháp, ngày 10/9 ẢNH: TTXVN Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giải thưởng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ làm thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

VƯỢT HÀNG TRĂM KM ĐI CHỮA BỆNH Sáng 10/9, tại khu vực chờ lấy thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Dương Thị Kim Nương thỉnh thoảng lại xoa bóp cho người con trai 30 tuổi đang ngồi xe lăn. Mỗi lần tái khám, hai mẹ con đều phải vượt gần 200km từ An Giang đến TPHCM. Tháng 11/2025, con trai bà Nương gặp tai nạn giao thông tại An Giang và được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng não và phổi bị chấn thương nặng, gãy đốt sống cổ cùng nhiều xương sườn. Dù đã xuất viện, bà Nương và con phải đến TPHCM tái khám từ rạng sáng. “Bệnh tật không ai mong muốn, mỗi lần đi khám bệnh là một lần vất vả”, bà Nương nói. Không riêng bà Nương, mỗi ngày, hàng nghìn người bệnh từ nhiều nơi tìm đến các bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM để khám chữa bệnh. Dù phần lớn bệnh viện bắt đầu tiếp nhận bệnh và khám từ khoảng 6 giờ sáng, nhưng từ 1 - 3 giờ sáng, nhiều bệnh nhân đã có mặt tại các bệnh viện: Ung bướu, Chợ Rẫy, Đại học Y Dược,… tranh thủ ngồi chờ hoặc xếp hàng để lấy số thứ tự. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau kỳ nghỉ dài dịp Quốc khánh, lượng người đến khám và điều trị trong ngày tăng lên mức chưa từng có. BS.CKII Lê Trung Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện ghi nhận khoảng 10.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và điều trị trong ngày, cao hơn khoảng 2.000 lượt so với ngày thường. Lý giải nguyên nhân bệnh nhân tăng cao, bác sĩ Nhân cho hay, do kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhiều bệnh nhân tái khám, khám định kỳ dồn lịch vào những ngày sau lễ khiến lượng người đến bệnh viện tăng cao trong thời gian ngắn. Mặt khác, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối, nên người bệnh từ nhiều tỉnh, thành tìm đến đây để điều trị những bệnh lý phức tạp hoặc cần các kỹ thuật chuyên sâu. Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, áp lực thể hiện rõ hơn ở khâu điều trị. Hiện bệnh viện có khoảng 1.000 bệnh nhân chờ phẫu thuật và 700 người chờ xạ trị, dù các êkíp đã tăng tối đa công suất. Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, lượng người bệnh đến khám và điều trị liên tục tăng, trong đó khoảng 75% đến từ các tỉnh, thành khác. Năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận hơn 1,08 triệu lượt khám, tăng 22% so với năm trước. Năm nay, lưu lượng bệnh nhân được dự báo tiếp tục tăng từ 10-15%. Quy mô điều trị cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện khoảng 40.000 ca phẫu thuật, 350.000 lượt hóa trị và gần 200.000 lượt xạ trị. Hai cơ sở hiện có tổng cộng 27 phòng mổ, với khoảng 150 ca phẫu thuật mỗi ngày. NHIỀU GIẢI PHÁP GIẢM TẢI Để hỗ trợ bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thời gian chờ đợi. Hiện hơn 70% bệnh nhân ngoại trú điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã chủ động đăng ký khám trên ứng dụng trước từ một đến hai ngày, thậm chí cả tuần. Khi đến bệnh viện, người bệnh có thể đi thẳng đến phòng khám mà không phải lấy số lại từ đầu. Cách làm này giúp rút ngắn đáng kể quy trình khám và tái khám. Với người lớn tuổi hoặc bệnh nhân đến từ các tỉnh xa, bệnh viện huy động bảo vệ, nhân viên phòng công tác xã hội và sinh viên tình nguyện để hướng dẫn, hỗ trợ, trong đó có việc đẩy xe lăn cho người bệnh. Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, phẫu thuật ung thư thường kéo dài, phạm vi can thiệp rộng và phức tạp hơn nhiều loại phẫu thuật khác. Vì vậy, dù bệnh viện đã duy trì khoảng 150 ca mổ mỗi ngày, tăng ca, mổ ngoài giờ và làm việc cả cuối tuần, thời gian chờ mổ trung bình vẫn khoảng 3 tuần. Bệnh viện phải ưu tiên các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng hoặc có khối u ác tính, những trường hợp lành tính được sắp xếp sau. Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, với nhiều bệnh ung thư tiến triển tương đối chậm, thời gian chờ khoảng 3 tuần thường không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị. Mặc dù vậy, việc phải chờ đợi vẫn tạo áp lực tâm lý không nhỏ cho người bệnh và gia đình. Để giảm áp lực, Bệnh viện Ung bướu TPHCM đang tận dụng các phòng hiện có, đồng thời cải tạo thêm những không gian phù hợp để mở rộng năng lực phẫu thuật. Bệnh viện đang cần bổ sung khoảng 50 phòng mổ lớn. Tuy nhiên, việc đầu tư máy móc, trang thiết bị còn phải trải qua các bước đấu thầu, thẩm định và mua sắm nên cần thời gian. Về lâu dài, bệnh viện đang tính toán mở rộng cơ sở vật chất và đề xuất 4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận khoảng 10.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và điều trị trong ngày ẢNH: HUẾ XUÂN Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM ngày 10/9 ẢNH: HUẾ XUÂN Oằn mình tuyến cuối Lượng bệnh nhân tăng nhanh đang tạo sức ép lớn lên các bệnh viện tuyến cuối TPHCM. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng công suất mà còn phải tổ chức lại mạng lưới, tận dụng cơ sở sẵn có và đưa dịch vụ đến gần người dân hơn. CHUYỆN HÔM NAY Ngày 7/9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 8.819 lượt khám ngoại trú và 1.181 lượt điều trị ban ngày, vượt kỷ lục 9.021 lượt lập hồi tháng 5. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cũng thường xuyên vận hành với hàng nghìn lượt khám mỗi ngày. Những con số ấy phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe, gánh nặng bệnh tật gia tăng và niềm tin của người dân vào các trung tâm y tế chuyên sâu. Có thể thấy, sau kỳ nghỉ dài, người hoãn tái khám, chờ lấy thuốc, kiểm tra sau điều trị hoặc hoàn tất giấy chuyển tuyến… cùng đổ về bệnh viện. Hiệu ứng dồn lịch giải thích được một phần mức tăng bất thường nhưng không giải thích hết một nghịch lý rằng nhiều người bệnh nhẹ, người bệnh mạn tính ổn định và ca nguy kịch vẫn chen nhau trước cùng một cánh cửa. Sự đông đúc của tuyến cuối là dấu hiệu uy tín chuyên môn nhưng nó cũng đồng thời phơi bày khoảng trống bên dưới. Khi người dân vượt hàng trăm km để kiểm tra huyết áp, tái khám đái tháo đường hoặc những bệnh lý không nguy cấp…đó không chỉ là tâm lý chuộng bệnh viện lớn mà là câu chuyện về chất lượng, khả năng liên thông hạn chế và niềm tin chưa được gây dựng đủ mạnh ở tuyến cơ sở. Không nên vội quy kỷ lục này cho một dịch bệnh bùng phát. Mười nghìn là tổng lượt khám ngoại trú và điều trị ban ngày, không phải mười nghìn ca cấp cứu hay bệnh nhân mới. Tuy nhiên, phía sau dòng người đến khám ấy chắc chắn có lượng lớn bệnh nhân tim mạch, ung thư, đái tháo đường, suy thận mạn, gan mật, thần kinh và những bệnh cần theo dõi suốt đời. Quá tải kéo dài không chỉ khiến người bệnh chờ lâu. Nó bào mòn nhân lực y tế, tăng nguy cơ sai sót và lấy mất thời gian đáng lẽ phải dành cho những ca bệnh khó. Một lời xin lỗi của bệnh viện rất đáng trân trọng nhưng không thể trở thành giải pháp quen thuộc sau mỗi lần phá kỷ lục. Việc cần làm trước mắt là dự báo chính xác các đợt cao điểm sau nghỉ lễ, mở thêm bàn khám, kéo dài giờ phục vụ, phân luồng riêng người tái khám, người làm xét nghiệm và bệnh nhân yếu thế. Và đặt lịch theo khung giờ phải thực chất. Về lâu dài, các bệnh viện cần phải thiết lập chuyển tuyến hai chiều. Tuyến dưới chuyển đúng ca nặng lên trên, tuyến cuối chuyển người đã ổn định về y tế cơ sở quản lý. Hồ sơ điện tử, kết quả xét nghiệm và đơn thuốc cũng phải liên thông. Điều quan trọng hơn là bệnh viện đầu ngành cần chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa; bảo hiểm y tế phải tạo điều Kỷ lục... bất đắc dĩ TIẾP THEO TRANG 1

BẤT ĐỘNG SẢN QUANH METRO: 5 n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 KINH TẾ thành phố bố trí quỹ đất tại Bà Rịa để phát triển cơ sở 3, qua đó mở rộng khả năng tiếp nhận người bệnh khu vực phía Nam. Để giảm quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bệnh viện đang tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, phân luồng người bệnh và bố trí thêm bàn khám vào giờ cao điểm nhằm hạn chế ùn ứ. Chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh, với việc đăng ký khám trực tuyến, sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VssID, VNeID và thanh toán không tiền mặt, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục. Theo Sở Y tế, nhân lực cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng quá tải cục bộ. Thành phố đã triển khai đề án hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú và phát triển đội ngũ quản trị bệnh viện đến năm 2030, nhằm bổ sung nhân lực chuyên môn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ngay tại các cơ sở y tế. Định hướng của Sở Y tế TPHCM không chỉ là đưa thêm phòng khám vào các bệnh viện trung tâm mà hướng tới phân bổ lại năng lực chuyên môn giữa các khu vực. Đơn cử, Bệnh viện Mắt TPHCM, được định hướng phát triển thêm cơ sở tại khu vực Bình Dương nhằm đưa dịch vụ chuyên sâu đến gần người dân hơn, đồng thời giảm áp lực cho cơ sở trung tâm. Song song đó, TPHCM thúc đẩy mô hình “Bệnh viện đa cơ sở”, phát triển thêm cơ sở 2, cơ sở vệ tinh, chuyên khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn… tại các khu vực phù hợp, thay vì tập trung toàn bộ hoạt động ở khu vực nội đô. ANH NHÀN - HUẾ XUÂN Tận dụng trụ sở dôi dư để giảm tải bệnh viện Một giải pháp trước mắt đang được TPHCM tính đến là tận dụng các trụ sở, cơ sở công dôi dư sau quá trình sắp xếp bộ máy để mở rộng hoạt động y tế. Thay vì để mặt bằng bỏ trống hoặc phải chờ xây dựng cơ sở mới, những địa điểm này có thể được cải tạo, bố trí cho các bệnh viện đang thiếu không gian. Bệnh viện Nhân dân 115 được giao cơ sở Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng để bố trí thêm các khoa nội trú. Bệnh viện Mắt TPHCM và Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM được giao thêm cơ sở để mở rộng hoạt động. Nếu được phân bổ phù hợp và đầu tư đúng mức, các cơ sở dôi dư có thể nhanh chóng trở thành phần bổ sung cho mạng lưới khám chữa bệnh, chia sẻ lượng bệnh nhân với các bệnh viện trung tâm, qua đó góp phần giảm chen chúc và thời gian chờ. PHỤ THUỘC KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THỰC TẾ Tại TPHCM, mạng lưới metro được định hướng khoảng 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.100 km. Tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã vận hành, tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương đã khởi công và dự kiến hoàn thành sau 5 năm. Ngoài ra, 4 dự án metro với tổng chiều dài khoảng 138,8 km nằm trong kế hoạch khởi công từ nay đến cuối năm. Khi hàng trăm cây số đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao cùng được triển khai, metro không còn đơn thuần là một công trình giao thông. Hệ thống này có thể tác động đến cách tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư, việc làm, dịch vụ và từ đó ảnh hưởng đến giá trị bất động sản. Theo Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trong 2 năm qua, các dự án bất động sản có kết nối thuận tiện tới ga metro ghi nhận mức tăng giá cao hơn khoảng 10 - 20% so với mức tăng chung của thị trường. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa với việc cứ nằm gần một ga metro là bất động sản sẽ tăng giá tương ứng. Điểm quan trọng nằm ở chất lượng kết nối thực tế. Một dự án cách ga 500m nhưng đường đi bộ thiếu thuận tiện, khó sang đường, không có kết nối xe buýt hoặc thiếu dịch vụ thiết yếu có thể không tạo ra lợi thế như khoảng cách trên bản đồ. Ngược lại, một dự án cách xa hơn nhưng có tuyến xe buýt kết nối tốt, đường tiếp cận thuận tiện và đưa cư dân đến các trung tâm việc làm bằng metro có thể có giá trị sử dụng cao hơn. Chẳng hạn, một căn hộ 4,5 tỷ đồng cách ga metro 3 km có giá dễ tiếp cận hơn căn hộ 5 tỷ đồng cách ga 500 m. Nếu khu vực của căn hộ 4,5 tỷ đồng có kết nối thuận tiện với metro, cư dân vẫn có thể tiếp cận các trung tâm việc làm, giáo dục và dịch vụ với chi phí hợp lý hơn so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân. Theo cách tính giả định của VARS IRE, nếu một gia đình tiết kiệm 4 triệu đồng mỗi tháng nhờ giảm các chi phí đi lại, khoản tiết kiệm sau 10 năm đã lên tới 480 triệu đồng và sau 20 năm là 960 triệu đồng. Khi đặt cạnh chênh lệch giá mua ban đầu, bài toán “đắt - rẻ” vì thế có thể cho một kết quả khác. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ thực sự hình thành khi hạ tầng được triển khai đúng tiến độ, kết nối thuận tiện và phù hợp với hành trình thực tế của cư dân. Metro trên bản đồ không tự động biến một khu vực thành điểm đến hấp dẫn. VARS IRE cho rằng, ngoài khoảng cách tới ga, người mua cần xem xét khả năng tiếp cận thực tế, kết nối xe buýt, mật độ việc làm và dịch vụ xung quanh, chất lượng không gian đô thị cũng như hành trình đi lại hàng ngày. CẦN CẢ HỆ SINH THÁI Trong khi đó, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc điều hành CBRE cho biết, những khu vực có tuyến metro đi qua hoặc có thông tin quy hoạch metro thường nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận vấn đề này một cách đầy đủ hơn. Metro chắc chắn có tác động đến giá trị bất động sản, nhưng cần phân biệt rõ giữa tăng giá do kỳ vọng và tăng giá xuất phát từ giá trị sử dụng thực tế. Cụ thể, trong giai đoạn đầu khi có thông tin về một tuyến metro, thị trường thường phản ứng rất nhanh. Các nhà đầu tư nhìn thấy khả năng kết nối tốt hơn trong tương lai, nhìn thấy tiềm năng phát triển của khu vực nên giá bất động sản có thể tăng lên. Ví dụ, có những khu vực tại TPHCM, khi có thông tin về metro, giá bất động sản có thời điểm tăng rất mạnh. Nhưng sau một thời gian, thị trường bắt đầu điều chỉnh bởi nhà đầu tư nhận ra rằng việc chỉ nằm gần một nhà ga chưa đủ để tạo ra giá trị lâu dài. “Một bất động sản chỉ tăng giá vì nằm trong khoảng cách đi bộ đến metro là chưa đủ. Câu hỏi quan trọng hơn là xung quanh nhà ga đó có hình thành được một trung tâm đô thị hay không. Có nơi làm việc, dịch vụ, thương mại, trường học, tiện ích để người dân thực sự sử dụng hay không”, bà Dung nói. Theo chuyên gia CBRE, nếu khu vực chỉ có một tuyến metro đi qua nhưng không có hệ sinh thái đô thị đi kèm thì giá trị tạo ra sẽ bị giới hạn. Vì vậy, cần nhìn metro trong một bức tranh rộng hơn, đó là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - TOD. Đối với TPHCM, điều này càng quan trọng trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển không gian mới. TPHCM không thể tiếp tục mở rộng theo chiều ngang một cách dàn trải, phụ thuộc quá nhiều vào phương tiện cá nhân, mà cần hướng tới mô hình đô thị đa trung tâm, kết nối tốt hơn bằng hệ thống giao thông công cộng. Do đó, câu chuyện quan trọng của TPHCM không phải là làm sao để giá đất quanh metro tăng lên, mà là làm sao biến lợi thế hạ tầng thành động lực phát triển kinh tế thực. Muốn làm được điều đó, cần có sự phối hợp giữa quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị, chính sách đất đai và cơ chế khai thác nguồn lực từ đất. DUY QUANG Có phải “đũa thần” để tăng giá? Những khu vực có tuyến metro đi qua hoặc có thông tin quy hoạch metro thường nhận được sự quan tâm rất lớn từ thị trường Một bất động sản chỉ tăng giá vì nằm trong khoảng cách đi bộ đến metro là chưa đủ. Câu hỏi quan trọng hơn là xung quanh nhà ga đó có hình thành được một trung tâm đô thị hay không. Có nơi làm việc, dịch vụ, thương mại, trường học, tiện ích để người dân thực sự sử dụng hay không. “Nếu chỉ coi metro và TOD là câu chuyện tăng giá đất thì chúng ta dễ rơi vào vòng xoáy đầu cơ. Nhà đầu tư mua đất chỉ vì kỳ vọng giá tăng, trong khi khu vực chưa tạo ra giá trị sử dụng thực. Một số trường hợp có thể xảy ra tình trạng giá đất tăng trước khi các yếu tố nền tảng hình thành. Nhưng nếu sau đó không có cư dân đến ở, không có hoạt động kinh tế, không có dịch vụ phát triển thì mức giá đó sẽ khó duy trì”. Bà DƯƠNG THUỲ DUNG, Giám đốc điều hành CBRE kiện để bệnh mạn tính được theo dõi, cấp thuốc gần nhà.Người dân cũng cần thay đổi thói quen khi bệnh ổn định nên đặt lịch và khám đúng tuyến; dấu hiệu nguy cấp phải đến cơ sở cấp cứu gần nhất và không nhất thiết vượt đường xa tới một cái tên nổi tiếng. Một bệnh viện đông chưa hẳn là một hệ thống y tế mạnh. Sức mạnh phải được đo bằng khả năng để người bệnh được chữa đúng nơi, đúng lúc, với chất lượng đáng tin cậy. Khi tuyến cuối thôi phải lập những kỷ lục bất đắc dĩ, đó mới là kỷ lục thật đáng mừng của ngành y tế. N. L

Lễ trao giải các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (PhIMO), Olympic Khoa học quốc tế (IESO) và Olympic Tiếng Anh quốc tế (IEMO) năm 2026 diễn ra ngày 6/9 tại Philippines, với hơn 2.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số các thí sinh Việt Nam tham dự, Hoàng Khôi William, học sinh lớp 6 Trường Fairmont International School Vietnam, đạt huy chương Vàng và danh hiệu Vô địch PhIMO 2026 theo khối lớp. PhIMO (Philippine International Mathematical Olympiad) là kỳ thi Toán học quốc tế hướng tới phát triển tư duy logic, khả năng lập luận và giải quyết vấn đề. Năm nay, cuộc thi lấy chủ đề “World of PhIMOsaur”, với các bài toán lấy cảm hứng từ thế giới khủng long. Thí sinh được yêu cầu vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống như đếm số lượng khủng long, tính thời gian, khoảng cách và các bài toán gắn với thực tế. Theo ban tổ chức, cách tiếp cận này nhằm giúp học sinh nhận thấy Toán học không chỉ nằm trong sách giáo khoa mà có thể được vận dụng trong nhiều tình huống của đời sống. Bên cạnh PhIMO, cuộc thi IESO (International Equilibrium Science Olympiad) tập trung vào Khoa học sự sống, Khoa học vật lý và Khoa học ứng dụng. Nội dung xoay quanh nhiều chủ đề như động vật, thực vật, cơ thể người, môi trường, nước, ánh sáng, vật chất, năng lượng, Trái Đất và công nghệ. IEMO (International English Masterclass Olympiad) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, hướng tới khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế, đồng thời phát triển tư duy phản biện, giao tiếp và hiểu biết toàn cầu. Đoàn Việt Nam tham dự các cuộc thi do thầy Cai Việt Long, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Thượng Thanh (Hà Nội), đại diện chính thức PhIMO, IESO, IEMO tại Việt Nam, đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi và các hoạt động giao lưu quốc tế. Thành tích của thí sinh Việt Nam tại PhIMO 2026 tiếp tục cho thấy ý nghĩa của việc tạo điều kiện để học sinh tham gia những sân chơi học thuật phù hợp, qua đó phát hiện, bồi dưỡng năng lực và khuyến khích các em phát triển toàn diện. HÀ LINH 6 n Thứ Sáu n Ngày 11/9/2026 KHOA GIÁO PHỤ HUYNH CẦN BIẾT SỚM Trước thông tin Hà Nội nghiên cứu tiến tới bỏ kì thi tuyển sinh lớp 10, ông Nguyễn Đăng Sơn (phường Yên Sở, Hà Nội) cho biết, gia đình rất vui nếu con được giảm áp lực thi cử. Con ông hiện học lớp 8 và gia đình đang chờ phương án cụ thể của Sở GD&ĐT Hà Nội để có định hướng học tập phù hợp. “Do áp lực của kì thi lớp 10, từ lớp 6 gia đình đã tìm các lớp học thêm Toán, Văn, tiếng Anh để con nắm chắc kiến thức. Nếu đến năm 2028, Sở GD&ĐT Hà Nội bỏ kì thi, gia đình sẽ xác định lại mục tiêu đầu tư học tập cho con”, ông Sơn nói. Theo ông, với những thay đổi lớn như vậy, phụ huynh cần được thông tin sớm để không rơi vào thế bị động. Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), cho rằng, chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển cần có lộ trình để học sinh chuẩn bị. Đây trước hết là quyền lợi của học sinh và gia đình. Một vấn đề khác là độ tin cậy của điểm số. Hiện ma trận đề kiểm tra, cách thức và mức độ đánh giá giữa các trường THCS chưa đồng nhất. Nếu sử dụng kết quả học tập để xét tuyển mà không có cơ chế chuẩn hóa, nguy cơ thiếu công bằng là điều cần tính đến. “Mọi quyết sách về giáo dục cần được đánh giá tác động toàn diện. Nếu không, những hậu quả để lại là chất lượng nguồn nhân lực sau này”, bà Yến nói. Ở góc độ trường THPT, bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, cho rằng dù xét tuyển hay thi tuyển cũng không làm thay đổi nguồn tuyển của mỗi trường. Tuy nhiên, nếu chuyển sang xét tuyển, thành phố phải chuẩn bị hai điều kiện quan trọng: đủ chỗ học và dữ liệu phải đầy đủ, tin cậy. Đây cũng là điểm mấu chốt khi nhìn vào bài toán bỏ kì thi lớp 10. Bởi nếu số lượng học sinh vượt xa năng lực tiếp nhận của trường công lập, việc xét tuyển sẽ không làm giảm tính cạnh tranh. BỎ THI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ GIẢM ÁP LỰC Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội, cho rằng, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 không đơn thuần nằm ở số môn thi hay lựa chọn giữa thi tuyển và xét tuyển. Cốt lõi là cách thức tổ chức và những giải pháp căn cơ, trong đó có việc mở rộng trường lớp công lập. Theo ông Bình, Hà Nội hướng tới một lộ trình đổi mới thận trọng, không thay đổi đột ngột phương thức tuyển sinh mà từng bước chuẩn bị về hạ tầng, dữ liệu và công nghệ. Dự kiến năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thí điểm khảo sát chung đề, chung thời điểm đối với một số khối lớp và môn học. Mục tiêu là đo lường sự tiến bộ thực chất của học sinh, từng bước tạo lập một thước đo chung khách quan trên toàn thành phố, chứ không nhằm tạo thêm áp lực thi cử. Khi hệ thống đánh giá đủ tin cậy, hạ tầng kĩ thuật được chuẩn bị đầy đủ, kết quả học tập, rèn luyện hoặc phương thức thi trên máy tính mới được nghiên cứu áp dụng rộng rãi. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng xác định việc chuyển sang xét tuyển bằng học bạ chỉ hiệu quả khi các trường thay đổi tư duy quản trị chất lượng, bảo đảm kiểm tra, đánh giá công bằng và minh bạch. UBND TP Hà Nội vừa có công văn triển khai Quyết định số 1472 của Thủ tướng Chính phủ. Tại đây, UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT tham mưu phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 20272028 bảo đảm ổn định, an toàn pháp lí, chính xác, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc nghiên cứu thí điểm thi trên máy tính hoặc điều chỉnh phương thức tuyển sinh phải có lộ trình, đánh giá đầy đủ điều kiện và tác động, tổ chức thí điểm phù hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền; không mặc nhiên thay đổi phương thức tuyển sinh khi chưa đủ căn cứ. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) ủng hộ chủ trương mở rộng xét tuyển, tiến tới bỏ thi lớp 10 của ngành giáo dục. Tuy nhiên, theo bà, không nên hiểu đơn giản bỏ kì thi là đồng nghĩa với giảm áp lực. Theo bà Nga, câu chuyện còn liên quan trực tiếp đến chất lượng dạy học, cách đánh giá học sinh, năng lực đáp ứng của hệ thống trường công lập và niềm tin xã hội vào sự công bằng của tuyển sinh. Tại các đô thị lớn, đặc biệt Hà Nội và TPHCM, kì thi lớp 10 căng thẳng hơn thi vào ĐH. Áp lực ấy kéo theo vòng xoáy học thêm, luyện thi, chọn trường, khiến cả học sinh lẫn phụ huynh lo lắng. Nếu có lộ trình bỏ thi, học sinh sẽ không dồn phần lớn nỗ lực vào một số môn trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này cũng phù hợp với tinh thần đổi mới giáo dục phổ thông, coi trọng đánh giá cả quá trình thay vì chỉ dựa vào một kì thi. Nhưng để làm được điều đó, kết quả học tập, rèn luyện và năng lực học sinh phải được ghi nhận một cách nghiêm túc. Nếu chưa đủ trường lớp công lập, bỏ thi ngay, áp lực không mất đi, có thể chuyển sang một hình thức khác. Thay vì “chạy” theo điểm thi, phụ huynh có thể phải “chạy” học bạ, “chạy” trường, nơi cư trú hoặc những tiêu chí xét tuyển khác. Nguy cơ lạm phát điểm, nới tay trong đánh giá, bệnh thành tích và sự khác biệt về chuẩn đánh giá giữa các trường đều phải được tính đến. NGHIÊM HUÊ Thí sinh thi lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội ẢNH: DUY PHẠM Em Hoàng Khôi William giành huy chương Vàng và danh hiệu Vô địch chụp ảnh cùng thầy Cai Việt Long Chủ trương mở rộng xét tuyển, tiến tới bỏ kì thi tuyển sinh lớp 10 được đánh giá là hướng đi đúng đắn, nhưng không thể thực hiện nóng vội. Nếu thiếu trường lớp, dữ liệu đánh giá chưa đủ tin cậy, áp lực thi cử chỉ đổi tên thành áp lực “chạy” học bạ, “chạy” trường. Hoàng Khôi William, học sinh lớp 6 Trường Fairmont International School Vietnam, giành huy chương Vàng và danh hiệu Champion (Vô địch) theo khối lớp tại Olympic Toán học quốc tế PhIMO 2026 ở Philippines. Đừng để áp lực đổi tên Học sinh Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế “Khi bỏ thi, các thành phố lớn sẽ đối diện với nguy cơ bất bình đẳng giữa các khu vực. Học sinh ở nơi có điều kiện học tập thuận lợi, giáo viên và môi trường giáo dục tốt có thể có ưu thế hơn khi xét tuyển. Ngược lại, học sinh ở những khu vực còn khó khăn có thể chịu thiệt thòi”. Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA BỎ THI TUYỂN SINH LỚP 10:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==