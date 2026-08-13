Báo Tiền Phong số 226

THI LẠI TỐT NGHIỆP THPT TẠI TRƯỜNG CHUYÊN TUYÊN QUANG: THỨ SÁU 14/8/2026 Số 226 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 5 TRANG 12 TRANG 15 CẦN QUY HOẠCH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG KHI TIẾN LÊN 6G, 7G TRANG 8-9 TRANG 6-7 Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Starlink bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam Tình cảm son sắt của cựu du học sinh Việt Nam với lãnh tụ Fidel Castro Đổi mới công tác Đội cần bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn của trẻ em Hôm nay học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi tốt nghiệp lần 2 ẢNH: PHÚ NGUYỄN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ngày 13/8 ẢNH: TTXVN TRANG 2 PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN QUAN HỆ VIỆT NAM - NEW ZEALAND CHUYỆN HÔM NAY Sửa sai XEM TIẾP TRANG 7 n NGUYỄN TUẤN Hôm nay, học sinh Trường Chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT một lần nữa, sau khi kỳ thi trước tại chính điểm trường này xảy ra gian lận. AN NINH SIẾT CHẶT Thí sinh hỏi khó Ban Tổ chức

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. THỰC CHẤT HƠN, GẦN GŨI HƠN Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; hài lòng nhận thấy quan hệ Việt NamNew Zealand thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) đã mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn, gần gũi hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là hợp tác an ninh biển, giao lưu tàu hải quân, mở rộng hợp tác an ninh mạng, quân y…; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương. MỞ RỘNG QUY MÔ HỢP TÁC KINH TẾ Khẳng định nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại-đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng, nhất là trong thương mại nông, thủy, hải sản. Hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-AustraliaNew Zealand (AANZFTA), thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau. Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong lĩnh vực thương mại-đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước có những cơ hội hợp tác, đầu tư vào nhau. Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững. Chia sẻ về những mục tiêu phát triển đất nước chung của cả hai nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Christopher Luxon đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách, thực thi các giải pháp để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bảo vệ chủ quyền dữ liệu, chủ quyền số quốc gia; khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số, hệ sinh thái phục vụ phát triển khoa học công nghệ và mô hình các trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp. Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn. Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam, trong vai trò điều phối viên quan hệ giữa ASEAN và New Zealand đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với ASEAN, cơ chế đa phương quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 Nghi thức đặc biệt của New Zealand trong lễ đón Sáng 13/8, Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, trong đó có nghi thức pōwhiri truyền thống. Khi đón các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao nước ngoài, New Zealand thường kết hợp nghi thức nhà nước hiện đại với pōwhiri - nghi lễ chào đón truyền thống của người Māori. Đây không phải màn văn hóa đơn thuần, mà là thành phần chính thức trong nghi lễ đón khách cấp cao của New Zealand. Theo Bộ Nội vụ New Zealand, với chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia, lễ đón tại Phủ Toàn quyền thường bao gồm cả nghi lễ truyền thống của thổ dân Māori và nghi lễ quân đội. Phần nghi lễ có thể gồm wero - nghi thức thách thức, karanga - tiếng gọi chào đón, haka pōwhiri - điệu haka chào khách, và hongi - nghi thức chạm mũi để chào nhau. Hành động chạm mũi nhau được gọi là “hongi”, đánh dấu quá trình khách từ trạng thái “người ngoài” trở thành người được chào đón, từ đó thiết lập mối quan hệ giữa người với người. Sau pōwhiri là phần nghi lễ quân sự với đội danh dự, quốc ca và chào pháo binh. Pōwhiri có lịch sử lâu đời trong xã hội Māori. Theo Te Ara - Bách khoa toàn thư New Zealand, nghi lễ này từng được sử dụng để xác định người lạ đến với ý định hòa bình hay thù địch. Sau khi xác nhận thiện chí, khách mới được bước vào không gian của chủ nhà. Ngày nay, ý nghĩa của nghi lễ đã thay đổi, trở thành cách thể hiện sự tôn trọng, thiết lập quan hệ và chào đón khách. New Zealand dành nghi thức này để chào đón nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, hai bên đã ra Tuyên bố chung. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam-New Zealand Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước. Sáng 13/8/2026 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon ẢNH: TTXVN Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nghi thức pōwhiri diễn ra trước phần duyệt binh ẢNH: TTXVN

Sáng 13/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHUNG HẠ TẦNG, GIẢM ĐẦU TƯ TRÙNG LẶP, TỐI ƯU CHI PHÍ Tham gia thảo luận, Trung tướng Tào Đức Thắng đánh giá việc sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện năm 2022 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng đấu giá và phân bổ các băng tần phục vụ triển khai hạ tầng di động 4G, 5G. “Nhìn từ ba phía, Nhà nước được nguồn thu, doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, tiết kiệm chi phí, người dân hưởng lợi về dịch vụ tốt hơn”, ông Thắng nêu. Theo ông Thắng, với doanh nghiệp, việc được phân bổ băng tần đúng thời điểm không chỉ giúp đẩy nhanh đầu tư duy trì tăng trưởng còn tối ưu hóa chi phí triển khai và khai thác mạng lưới. Theo tính toán, có thể tiết kiệm cho các doanh nghiệp đến hàng chục nghìn tỷ đồng tiền đầu tư. Với người dân, được hưởng lợi về tốc độ trải nghiệm dịch vụ cũng như công nghệ hạ tầng. Với Luật Viễn thông năm 2023 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh từ dịch vụ viễn thông truyền thống sang trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số. Theo ông Thắng, thực tiễn đầu tư viễn thông ngày nay không còn là xây dựng trạm phát sóng hay cáp quang mà đã gắn chặt với dữ liệu, nền tảng số và hệ sinh thái dịch vụ. Ông dẫn chứng, Mobile Money đã có gần 13 triệu thuê bao hoạt động, góp phần thúc đẩy thanh toán số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, nhất là tại vùng sâu vùng xa. Một điểm nổi bật khác được ông Thắng nêu, là cơ chế chia sẻ hạ tầng của luật đã tạo cơ sở pháp lý các doanh nghiệp tăng cường sử dụng chung hạ tầng, giảm đầu tư trùng lặp, tối ưu chi phí và từng bước chuyển từ cạnh tranh đơn thuần sang hợp tác cùng phát triển. Bên cạnh đó, trong tình huống thiên tai, các doanh nghiệp đã chủ động phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc, nhờ đó trong các đợt bão lũ vừa qua, hơn 10 triệu thuê bao đã được "roaming" (chuyển vùng) sang nhau. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh để phân cấp, phân quyền và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ. Ông Thắng đánh giá cao cách tiếp cận của dự thảo luật khi tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm là: Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính về điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện các quy định vướng mắc thực tiễn trong đó có cơ chế sử dụng chung hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòngan ninh. Ông Thắng kiến nghị, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G. Đại biểu phân tích, mật độ dân số của nước ta trên một trạm phát sóng còn thấp so với các nước láng giềng, tương lai nếu tần số tăng cao nữa thì cần nhiều trạm hơn, nên cần sớm có quy hoạch hạ tầng. LOẠI BỎ NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÒN CẦN THIẾT, KHÔNG RÕ RÀNG HOẶC CÓ THỂ QUẢN LÝ BẰNG HẬU KIỂM Tham gia thảo luận, đại biểu Bế Trung Anh - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhấn mạnh, tinh thần của Nghị quyết 57 và Nghị quyết 66 đặt ra yêu cầu thể chế phải đi trước một bước, xóa bỏ rào cản, khơi thông nguồn lực và trở thành lợi thế cạnh tranh. Đại biểu kiến nghị xây dựng quy định đủ mở để các công nghệ tương lai như 6G, mạng vệ tinh, kết nối trực tiếp vệ tinh với thiết bị hay mạng riêng công nghiệp có thể được thử nghiệm mà không phải chờ sửa luật. Mở cơ chế chia sẻ phổ tần, thử nghiệm mạng vệ tinh tích hợp; áp dụng nguyên tắc một lần thẩm định với các giấy phép liên quan; mở rộng chia sẻ hạ tầng viễn thông với hạ tầng giao thông, điện lực, chiếu sáng và công trình công cộng. Giải trình sau đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, dự thảo luật quy định kéo dài thời hạn cấp phép lần đầu từ 3 lên 5 năm đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trước băn khoăn việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh có thể làm giảm hiệu lực quản lý Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đề xuất cắt giảm hai thủ tục hành chính, 47 điều kiện và đơn giản hóa bốn điều kiện kinh doanh. Việc cắt giảm dựa trên nguyên tắc loại bỏ những điều kiện không còn cần thiết, không rõ ràng hoặc đã có thể quản lý bằng hậu kiểm. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, giảm điều kiện không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Các công cụ thay thế, như hệ thống quy chuẩn kỹ thuật dựa trên dữ liệu và nền tảng số, cần được hoàn thiện để bảo đảm hiệu lực quản lý. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý 3 n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 THỜI SỰ Đại biểu Quốc hội Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đề nghị, trong quá trình xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, cần quy hoạch hạ tầng thụ động cho tương lai khi nước ta tiến lên 6G, 7G. Cần quy hoạch hạ tầng viễn thông khi tiến lên 6G, 7G Về chia sẻ hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, việc này phải bảo đảm quyền, lợi ích của các bên, khả thi về kỹ thuật và không ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Chính phủ dự kiến quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn về đối tượng, phạm vi chia sẻ, cơ chế tài chính, hạch toán và bù đắp chi phí, điều kiện chia sẻ và trách nhiệm các bên. Đó là ý kiến của ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tại lễ khai mạc lớp thí điểm Chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi, lớp tập huấn điểm ở cơ sở cấp thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức ngày 13/8. Ông Tuấn nhấn mạnh, “Bình dân học vụ số” không chỉ là một khóa học, càng không phải là phong trào theo hình thức mà phải trở thành quá trình học tập thường xuyên của cộng đồng, giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, tiện ích số và biết phòng tránh những rủi ro trên môi trường mạng. Lớp tập huấn nhằm đào tạo, hướng dẫn các cán bộ Mặt trận trở thành những “đại sứ” để lan tỏa, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành với người dân thực hiện quá trình chuyển đổi số tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào quản trị xã hội. Kết quả của lớp học sẽ là dữ liệu quan trọng để Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM điều chỉnh nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức… để hoàn thiện hơn trước khi triển khai rộng trên toàn địa bàn. Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8, với sự tham gia của khoảng 100 học viên học trực tiếp và kết nối đến 15 ấp tại xã với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội và Ban Công tác Mặt trận các ấp thuộc xã Bình Lợi. Chương trình tập huấn gồm 6 chuyên đề trọng tâm: Bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số; thực hành sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; phát huy vai trò của lực lượng “Đại sứ số”; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, quản lý và phục vụ nhân dân; tổ chức, vận hành Tổ Bình dân học vụ số tại khu dân cư. Dự kiến, trong tháng 8 và tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp tục mở thêm 15 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận cơ sở. PV (theo TTXVN) “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số “Bình dân học vụ số” không chỉ là một khóa học, càng không phải là phong trào theo hình thức mà phải trở thành quá trình học tập thường xuyên của cộng đồng ẢNH MINH HỌA: VIETNAM+ Mỗi cán bộ Mặt trận phải là người học trước, làm trước, hướng dẫn trước và mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận phải đưa kỹ năng số đến đúng nhóm đối tượng của mình để đảm bảo tinh thần phong trào Bình dân học vụ số là “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số. Mạng 6G đang trong giai đoạn nghiên cứu tích cực và chuẩn bị xây dựng tiêu chuẩn ĐỒ HỌA: THÁI AN Đại biểu Quốc hội Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel ẢNH: NHƯ Ý

Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành ngân hàng thời gian qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước. Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể. NHNN cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay. Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng… Cùng với đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; chủ động phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng đề xuất cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cảnh báo, có phương án chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị tại cuộc làm việc và chỉ đạo các nhiệm vụ của các bộ ngành, địa phương, trong đó Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045; triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn; thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; nghiên cứu tham mưu tăng huy động nguồn vốn quốc tế, bao gồm vốn ODA, vay song phương, phát hành trái phiếu quốc tế… LUÂN DŨNG Đề xuất này nêu quan điểm cá nhân về quy trình xử lý phạt nguội hiện nay vẫn còn một số thủ tục có thể đơn giản hóa. Cụ thể, việc người dân phải đi lại nhiều lần, chờ nhận quyết định xử phạt rồi mới thực hiện nghĩa vụ nộp phạt có thể gây tốn kém thời gian, nhân lực và chi phí cho cả người dân lẫn cơ quan Nhà nước. Người này đề xuất nghiên cứu bổ sung chức năng trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công cho phép người dân thực hiện thủ tục trực tuyến liên quan phạt nguội. Về việc này, Cục CSGT cho biết, đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Trước hết, Cục CSGT đã đề xuất sửa đổi một số quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (đang được xây dựng dự thảo để trình Quốc hội) theo hướng đối với những vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ thì không phải lập biên bản mà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính luôn. Quy trình xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử. Theo Cục CSGT, thời gian tới, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều được phát hiện thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng…) có “bằng chứng điện tử” đối với mỗi vi phạm. Cộng với việc phát triển các ứng dụng về định danh điện tử đối với công dân và tổ chức (VNeID, VNeTraffic…), việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng. Cục CSGT lấy ví dụ, hệ thống phát hiện vi phạm sẽ tự động gửi thông báo vi phạm tới tài khoản trên ứng dụng trong vòng 2 tiếng; cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ xác nhận việc có đồng ý hoặc không đồng ý đối với vi phạm. Trường hợp đồng ý thì sẽ thực hiện thủ tục nộp phạt online; trường hợp có vướng mắc sẽ liên hệ đơn vị chức năng để giải quyết. Mặt khác, Công an cấp xã sẽ là đầu mối để thông tin về vi phạm tới với người dân cư trú trên địa bàn. THANH HÀ 4 n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 THỜI SỰ Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp Sắp đơn giản hóa thủ tục phạt nguội Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026. Trên mạng xã hội, có người mới đây đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội. Theo Cục CSGT, đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện. Các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với NHNN, nhất là trong hoàn thiện thể chế; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phòng, chống và xử lý nghiêm tội phạm, gian lận, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, góp phần khơi thông nguồn lực, bảo đảm thị trường tài chính, tiền tệ hoạt động an toàn, minh bạch, ổn định, bền vững. Mở rộng cửa tiếp cận tín dụng để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh Nhiều ô tô, xe máy vi phạm bị phạt nguội NGUỒN: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẮC NINH Sẽ xây tuyến đường sắt đô thị Thái Nguyên - Hà Nội Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội dài khoảng 50 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo động lực hình thành các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư. Sáng 13/8, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên để xem xét phương án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng, nếu được đầu tư, tuyến đường sắt sẽ trở thành tuyến giao thông xương sống, mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực kết nối của Thái Nguyên với Hà Nội. Ông Tuấn mong muốn, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện các phương án. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối Thái Nguyên với Hà Nội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Ông Huy đề nghị tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu kỹ cách thức triển khai, công năng khai thác và phương án đầu tư. Đồng thời, chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo. Tại buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu, việc nghiên cứu, triển khai tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên tới Thủ đô Hà Nội phải đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị. Ông Trường khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu năm 2026 sẽ hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch, tạo cơ sở để trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 khởi công tuyến đường sắt. THANH HIẾU

Với nhóm khách hàng hộ gia đình, Starlink cung cấp hai gói cước gồm, gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá thuê bao là 1.131.990 đồng mỗi tháng, và gói Tiêu chuẩn với giá 1.711.100 đồng, tốc độ có thể trên 400 Mbps. Bên cạnh đó, người dùng sẽ phải mua bộ thiết bị thu phát có giá từ hơn 9 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tuỳ loại. Với doanh nghiệp, giá trị gói cước phụ thuộc vào dung lượng với giá thấp nhất là 1.476.300 đồng/tháng cho 50GB. Gói cao nhất có giá lên tới 62.236.900 đồng cho dung lượng 2TB một tháng. Trước đó, vào tháng 2/2026, Starlink Việt Nam được cấp hai giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để thí điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam. Các giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng thuê bao tối đa trong giai đoạn thí điểm là 600.000, bao gồm tổng số thuê bao của Starlink Việt Nam và số thuê bao của doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ của Starlink Việt Nam. Cục Viễn thông cho biết, Công ty Starlink Việt Nam đã cam kết tổng số vốn đầu tư trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày được cấp phép để thiết lập mạng viễn thông là 100 tỷ đồng đối với mỗi loại mạng viễn thông được cấp phép, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống và cung cấp dịch vụ. Theo Cục Viễn thông, Internet vệ tinh sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng viễn thông Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng với các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong hoạt động phòng chống thiên tai. NGUYỄN HOÀI 5 n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 KINH TẾ Công ty Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã chính thức cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam, sau nửa năm được cấp giấy phép, với gói cước dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Hàng loạt mã số vùng trồng sầu riêng tại Lâm Đồng vừa được phục hồi, mở thêm cơ hội để doanh nghiệp và nông dân địa phương đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Starlink bán dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam Công ty Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã công bố các gói cước dịch vụ được cung cấp tại Việt Nam Với nhóm khách hàng hộ gia đình, Starlink cung cấp hai gói cước gồm, gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps, giá thuê bao là 1.131.990 đồng mỗi tháng, và gói Tiêu chuẩn với giá 1.711.100 đồng, tốc độ có thể trên 400 Mbps. Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình xung đột và bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, logistics và thương mại toàn cầu. Nhiều quốc gia nhập khẩu gạo điều chỉnh chính sách theo hướng tăng bảo hộ, ưu tiên an ninh lương thực và kiểm soát nhập khẩu. Trong khi đó, nông dân trồng lúa đang chịu nhiều áp lực, do chi phí vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, giá lúa có xu hướng giảm tại thời điểm thu hoạch. Để phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo, tại cuộc họp Ban Chấp hành VFA mới đây, Hiệp hội thống nhất kêu gọi các doanh nghiệp tích cực thu mua lúa của nông dân. Với các giống lúa thơm (ĐT8, OM18...), VFA đề nghị mua từ nông dân với mức giá từ 7.000 đồng/kg trở lên; ưu tiên giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với mức giá từ 500 USD/tấn trở lên. Mức giá tối thiểu này góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, phù hợp chất lượng và diễn biến thị trường, nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5,5 triệu tấn, kim ngạch hơn 2,6 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng, nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo Việt xuất khẩu bình quân hơn 476 USD/tấn, giảm 7% so cùng kỳ. Philippines tiếp tục là thị trường mua gạo Việt nhiều nhất, với kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm gần 45% thị phần. GIÁ LÚA TĂNG TRỞ LẠI Đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu, giá lúa gần đây tăng trở lại sau thời gian dài sụt giảm. Anh Lương Hữu Phước (xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ) cho hay, chuẩn bị thu hoạch lúa Hè Thu và đã nhận cọc của thương lái với giá 6.800 đồng/kg. Với năng suất dự tính đạt khoảng 800 kg/ công đất (0,1 ha), sau khi trừ chi phí, anh có lãi gần 3 triệu đồng/công. Theo người trồng lúa, giá lúa hiện tăng hơn 1.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Với năng suất khả quan, bà con nông dân thu lãi khoảng 25-30 triệu đồng/ ha, tương đương vụ Đông Xuân - vụ chính trong năm. Vụ Hè Thu 2026, Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống hơn 1,2 triệu ha, sản lượng ước đạt 2,3 triệu tấn. Một số nơi hiện đã xuống giống vụ Thu Đông, cơ quan chuyên môn khuyến cáo, việc bố trí thời vụ cần căn cứ chặt chẽ diễn biến lũ, mưa bão và điều kiện thủy lợi tại từng địa phương. CẢNH KỲ Đề xuất giá sàn mua bán gạo thơm VFA kêu gọi doanh nghiệp mua giá gạo thơm từ mức sàn trở lên để bảo vệ lợi ích nông dân Người trồng lúa chịu nhiều áp lực do chi phí vật tư đầu vào cao, trong khi giá thu mua lúa có xu hướng giảm tại thời điểm thu hoạch. Để hài hoà lợi ích các bên, đảm bảo lợi ích nông dân, nâng cao giá trị gạo Việt, Hiệp hội Lương thực đề nghị doanh nghiệp chung tay, mua lúa thơm giá tối thiểu từ 7.000 đồng/kg trở lên, xuất khẩu giá từ 500 USD/ tấn trở lên. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo khôi phục hoạt động nhiều mã số vùng trồng sầu riêng, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cụ thể, sở này đã khôi phục mã số VNLDOR-0132 của Công ty CP XNK nông sản Hùng Cường LĐ tại thôn Tân Lạc 1 và Tân Lạc 2 (xã Bảo Lâm 2); mã số VNLDOR-0193 của Công ty CP Đầu tư Minh Phong tại các thôn 1, 2, 8 và 11 (xã Hòa Bắc); mã số VN-DNOOR-0110 của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng (xã Quảng Khê). Ông Trương Công Toàn - chủ Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng - cho biết, qua kiểm tra, giám sát, tỷ lệ cây bị nhiễm rệp sáp Planococcus minor khoảng 1,5%. Dịch hại chủ yếu xuất hiện ở kẽ trái, thân, lá và cuống lá, có thể phát sinh trong các công đoạn chăm sóc, thu hoạch và vệ sinh trái sau thu hoạch. Theo ông Toàn, rệp sáp có kích thước nhỏ, rất khó phát hiện bằng mắt thường nếu không kiểm tra kỹ từng trái. Do đó, doanh nghiệp phải tăng cường giám sát, nhất là trong quá trình chăm sóc và xử lý trái trước khi xuất khẩu. Tương tự, Hợp tác xã (HTX) Sầu riêng Thịnh Phát Đinh Trang Thượng (xã Đinh Trang Thượng) cũng vừa được khôi phục mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu. Vùng trồng có diện tích gần 20 ha, với 9 hộ dân liên kết, sản lượng năm nay ước khoảng 680 tấn. Ông Trần Minh Hảo - Giám đốc HTX Sầu riêng Thịnh Phát Đinh Trang Thượng - cho biết, ngay khi phát hiện vấn đề đơn vị thành lập đoàn kiểm tra và triển khai quy trình khắc phục khẩn cấp qua 4 giai đoạn. Kết quả kiểm tra sau xử lý cho thấy đối tượng dịch hại không còn, tỷ lệ nhiễm giảm về 0% trên toàn vùng. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về lỗi xuất hiện trên lô sản phẩm của mình và nghiêm túc khắc phục, bảo đảm an toàn thực phẩm, triệt tiêu nguy cơ xuất hiện đối tượng dịch hại không được phép của nước nhập khẩu”, ông Hảo nói. Theo bà Hoàng Ngọc Duyên - Phó Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm kiểm tra, các HTX đã thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, không còn phát hiện rệp sáp. Đơn vị cũng hoàn thành công tác giám sát vùng trồng năm 2026, đủ điều kiện duy trì mã số theo quy định. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Vũ Đình Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng - cho biết hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của tỉnh đang từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu sầu riêng và các nông sản chủ lực. Theo ông Cường, việc cấp mã số không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu mà còn tạo động lực để nông dân, HTX chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn, hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và người trồng, bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng đồng đều. Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có khoảng 45.550 ha sầu riêng, lớn nhất cả nước, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 310.000 tấn. Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cùng một số thị trường khác. THÁI LÂM Tin vui cho sầu riêng xuất khẩu

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 14/8/2026 BỐI CẢNH ĐẶC BIỆT Kì thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi các cơ quan chức năng cần thêm thời gian để xác minh, phân loại các trường hợp vi phạm quy chế thi. Việc tổ chức đợt thi riêng biệt vào giữa tháng 8 được xem là giải pháp khắc phục sự cố cấp bách, giúp những thí sinh không liên quan đến sai phạm sớm hoàn thành chương trình trung học và kịp thời tham gia đợt xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Do tính chất đặc thù, công tác an ninh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được nâng lên cấp độ cao nhất. Lực lượng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi để kiểm soát toàn bộ quy trình, từ khâu tiếp nhận đề thi, bảo quản bài thi đến an ninh khu vực phòng thi. Toàn bộ thiết bị thu phát sóng, vật dụng cá nhân của thí sinh và cán bộ coi thi đều được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi vào khu vực thi nhằm ngăn chặn tuyệt đối các hành vi gian lận công nghệ cao. Phòng lưu trữ đề thi và bài thi được niêm phong, giám sát bởi hệ thống camera hoạt động 24/24 dưới sự túc trực của lực lượng công an. Theo quy trình của quy chế thi tốt nghiệp, Sở GD&ĐT tập huấn cho đội ngũ chủ chốt, sau đó những người này tập huấn lại cho giáo viên tại các trường. Tuy nhiên, do kì thi lần 2 chỉ tổ chức tại một điểm, Sở GD&ĐT Tuyên Quang tổ chức tập huấn trực tiếp cho 100% cán bộ tham gia. Sáng qua, 13/8, trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần 2 theo quy chế. Bên cạnh các đoàn kiểm tra công tác thi theo quy định, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kí Quyết định thành lập đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Trong kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6, cả nước không có quyết định nào thành lập đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với một địa phương riêng lẻ. Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do lãnh đạo Cục Quản lí chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13-15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16-18/8 đối với công tác chấm thi. Đoàn có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đoàn được làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định. Đợt thi lại kì thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra từ ngày 13-15/8. Đây là kì thi chưa từng có tiền lệ, được tổ chức nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh trong thời gian cơ quan an ninh tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm quy chế để gian lận thi cử. Kì thi lại đặc biệt Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh từng dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cho biết có 2 thí sinh xác nhận không có nhu cầu tham gia kỳ thi lại. Theo rà soát, trong tổng số 328 thí sinh được chuẩn bị dữ liệu để tham dự kỳ thi lại có 322 học sinh lớp 12 của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 thí sinh tự do. Trong số 6 thí sinh tự do, 4 em xác nhận tiếp tục tham gia, 2 em cho biết không có nhu cầu thi lại. Về trường hợp này, ông Hùng lý giải: “Những thí sinh tự do mà đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước thì các em có thể đăng ký, có thể đến thi và có thể không đến thi. Và nếu không đến thi thì sẽ được coi là diện thí sinh vắng thi theo Quy chế thi”. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, việc thí sinh tự do có tham dự kỳ thi lại hay không phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng kết quả thi. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào ngành, trường mà mình có nguyện vọng; việc tham dự kỳ thi hay không thuộc quyền lựa chọn của thí sinh. Dù 2 thí sinh xác nhận không tham gia, Hội đồng thi vẫn chuẩn bị đầy đủ dữ liệu cho cả 328 thí sinh. Trường hợp các em thay đổi quyết định và có nhu cầu tham dự, vẫn được tạo điều kiện tham gia kỳ thi theo quy định. PHƯƠNG CHÂM “6 RÕ” Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, toàn bộ kỳ thi lại huy động 175 lượt người, gồm nhân sự thuộc các ban của Hội đồng thi như Ban Thư ký, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi... Riêng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có khoảng 70 người trực tiếp làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, cán bộ giám sát cùng lực lượng công an, y tế, bảo vệ và phục vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác chuẩn bị được triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Trong quá trình thực hiện, các khâu được tiến hành theo nguyên tắc “vừa làm, vừa kiểm tra, rà soát và điều chỉnh”. Ngoài hoạt động tự kiểm tra của Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra; Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức kiểm tra các khâu Thí sinh làm thủ tục dự thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH ĐỨC ANH Trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 2 thí sinh tự do xác nhận không tham dự. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, đây là quyền lựa chọn của thí sinh. Hai em này hiện đã là sinh viên đại học, việc không tham gia thi không ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em. Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Ngày 14/8, thí sinh thi 2 môn Ngữ văn (buổi sáng, 120 phút), Toán (buổi chiều, 90 phút). Sáng 15/8, thí sinh thi bài thi 2 môn tự chọn (mỗi môn 50 phút). Vào 8h00 ngày 19/8 thí sinh biết điểm thi; ngày 20/8 xét tốt nghiệp. Chậm nhất ngày 21/8, cấp giấy chứng nhận kết quả thi; chậm nhất ngày 31/8 gửi kết quả công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT. Từ sau ngày 19/8, kết quả thi lại hợp lệ của thí sinh sẽ được cập nhật vào hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng kí trước đó và hiện nay được “đóng băng”. Vì sao 2 thí sinh vắng mặt?

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