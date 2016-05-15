Báo Tiền Phong số 198

THỨ SÁU 17/7/2026 Số 198 0977.456.112 Tri ân qua những thước phim lịch sử TRANG 14 TRANG 8-9 TRANG 4 TRANG 2 MỌI NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP CẬN BÌNH ĐẲNG CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp và du lịch đặc sắc TRANG 6 Đợt sắp xếp chưa từng có của giáo dục Thủ đô Những cái nhất của Argentina và Tây Ban Nha Các nương chè không chỉ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Sơn La mà còn trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước NGUỒN: MEKONGASEAN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: Phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực TRANG 3

Hà Nội xác định phát triển và vận hành hiệu quả mô hình phát triển 4 khu kinh tế đêm trọng điểm với những chính sách hỗ trợ vượt trội gồm: Khu vực kinh tế đêm văn hóa - di sản (khu vực Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn, khu nhiều tiềm năng di sản văn hóa); Khu vực kinh tế đêm giải trí - hiện đại (khu vực Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh…); Khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa (các không gian sáng tạo, rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng…); Khu kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa khu vực ngoại thành, làng nghề (khu vực Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn…). Hà Nội cũng xác định phát triển, hình thành các tuyến kinh tế đêm như tuyến trải nghiệm Thăng Long tứ trấn, các tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện… Tổ chức và vận hành hiệu quả các trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa sáng tạo phát triển kinh tế đêm như: Khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua, phường Cửa Nam, Tây Hồ, Đông Anh, Khu phát triển thương mại và văn hóa Bảo tàng Sinh thái làng cổ Bát Tràng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam… Hà Nội sẽ đổi mới cơ chế cấp phép đối với hoạt động kinh tế đêm theo hướng đơn giản, hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính. Hà Nội sẽ yêu cầu kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao vào cuối tuần và ngày lễ. Đồng thời, nghiên cứu và triển khai dịch vụ xe buýt đêm phục vụ kết nối các khu vực kinh tế đêm trọng điểm, mở rộng thời gian hoạt động, ưu tiên các tuyến kết nối… Đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đô thị tại các tuyến phố, cầu, công viên và không gian công cộng (Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng…). Đầu tư hệ thống ánh sáng 3D Mapping cố định tại Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long… phục vụ biểu diễn. Đặc biệt, sẽ xây dựng một số không gian nghệ thuật đêm mở tại các công viên lớn (như công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở…), nơi nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm... TRẦN HOÀNG Theo Chỉ thị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc học tập và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa chú trọng đúng mức việc thực hành, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh; chưa tạo được chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động. Trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân; biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chậm được khắc phục… GẮN VỚI CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC THI NHIỆM VỤ Chỉ thị của Bộ Chính trị nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đòi hỏi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân. Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta...; là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị nêu rõ, học tập, thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân; thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng; góp phần xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng”, “vừa chuyên”. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác. Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hoá lãnh đạo, văn hoá công vụ và trách nhiệm thực thi công vụ văn hoá ứng xử của cán bộ, đảng viên; cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Học tập, thực hành theo Bác, trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tập trung tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Thực hành đạo đức, phương pháp và phong cách làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, gần dân, sát dân, vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Gắn việc học tập, thực hành theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG Bộ Chính trị cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan toả trách nhiệm, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. “Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hoá thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào ba nhóm nội dung: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện: Kiên định về chính trị, tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình, dự báo chính xác, quyết sách kịp thời; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi: Gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; nói đi đôi với làm; làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, có kết quả và sản phẩm cụ thể; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh thần phục vụ Nhân dân: Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, vì dân; liêm chính, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; chống quan liêu, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm”, Chỉ thị nêu rõ. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/ TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25-30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5-3,5 ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực Hà Nội sẽ xây 4 khu kinh tế đêm và không gian nghệ thuật đêm HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

3 n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 THỜI SỰ Sáng 16/7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Sơn La, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh đã có nhiều cố gắng. THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐỔI MÔI TRƯỜNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt; hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Đối với cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu và tuyến Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến. Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng vùng nguyên liệu và nhà máy không gắn kết; mở rộng hạ tầng các khu cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cà phê Arabica, cây ăn quả, chè, sữa, dược liệu...; khuyến khích đầu tư đồng bộ từ vùng trồng, thủy lợi, sơ chế, kho lạnh đến chế biến và phân phối. Quy hoạch các vùng chăn nuôi lớn; tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chú trọng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Tỉnh cần nâng cao giá trị thu được từ du lịch, không chỉ số lượt khách; cần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách; hình thành các tour nhiều ngày kết nối Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai và lòng hồ thủy điện Sơn La; xây dựng “Mộc Châu thành cao nguyên sinh thái” đặc sắc và “điểm đến quốc gia”. Với vùng lòng hồ, cần đầu tư đồng bộ bến tàu, phương tiện an toàn, điểm dừng chân, lưu trú và vệ sinh môi trường. Du lịch cộng đồng phải tránh phát triển tự phát, chất lượng thấp, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân lực du lịch; tổng kết, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn. Ưu tiên chế biến sâu cà phê, trái cây, sữa, chè, dược liệu, lâm sản, đồng thời phát triển bao bì, kho lạnh, vận tải và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ. Với điện mặt trời nổi, điện gió và các dự án năng lượng mới, phải tính đồng bộ khả năng truyền tải, an toàn hồ đập, giao thông thủy, cảnh quan và sinh kế cộng đồng, không để dự án không giải tỏa được công suất. Nhà đầu tư phải gắn dự án với đào tạo lao động kỹ thuật và thu hút các cơ sở chế biến, sản xuất xanh, bảo vệ môi trường. XÂY DỰNG ĐỊA BÀN XANH, AN TOÀN VÀ PHÊN GIẬU VỮNG CHẮC CỦA TỔ QUỐC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026-2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/ năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ. Với địa bàn rộng, nhiều xã xa trung tâm, tỉnh cần phân loại năng lực từng xã, kịp thời bổ sung cán bộ hoặc tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động về đất đai, tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, tránh để hồ sơ nợ đọng. Chuyển đổi số phải đảm bảo người dân giảm đi lại, giảm khai lại thông tin và được giải quyết thủ tục nhanh hơn; đẩy mạnh đầu tư phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm, đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử; phải xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, công khai nguyên nhân, ấn định thời hạn và kiên quyết thu hồi dự án không còn khả năng thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc. Đối với mục tiêu xây dựng Sơn La không ma túy vào năm 2030, cần xác định rõ các địa bàn, tuyến và nhóm nguy cơ cao, kết hợp đấu tranh với cai nghiện, quản lý sau cai, tạo việc làm và huy động đồng bộ công an, y tế, chính quyền cơ sở, đoàn thể và gia đình. Quan hệ với các tỉnh Bắc Lào phải đi vào thực chất, cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình hợp tác về nông nghiệp, thương mại, giáo dục, y tế, phòng chống ma túy và quản lý biên giới... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát lại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch 2026. Mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, dự án, sản phẩm, nguồn lực, tiến độ và người chịu trách nhiệm; thực hiện nghiêm yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Cán bộ phải gần dân, sát dân, sát thị trường; phấn đấu đưa những đặc sản của Sơn La đến được thị trường lớn trong nước và quốc tế. Đối với mục tiêu tăng trưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xây dựng kịch bản theo từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn, dự án và sản phẩm chủ lực; tập trung xử lý dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, phân loại rõ dự án có khả năng tiếp tục, dự án phải điều chỉnh và dự án cần chấm dứt; không để nguồn lực đất đai và tài sản công bị chiếm giữ kéo dài; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Tỉnh cần chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công năm 2027, tập trung vào các công trình có sức lan tỏa, giải quyết trực tiếp điểm nghẽn; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh cần nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thực chất, không đánh đổi môi trường, khai thác tài nguyên quá mức lấy tăng trưởng ngắn hạn; phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc. VIẾT HÀ-VIETNAMPLUS Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở tỉnh Sơn La hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Sơn La đón 3,424 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 27.000 khách quốc tế và gần 3,4 triệu khách nội địa; doanh thu gần 3.500 tỷ đồng ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn: Kinh tế Sơn La vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu; du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm; thu hút đầu tư có chuyển biến nhưng nhiều dự án vẫn chậm triển khai, chưa chuyển hóa đầy đủ thành năng lực sản xuất thực tế; chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm, nguồn lực tài chính và khả năng tự chủ của địa phương còn hạn chế; rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên ngày càng lớn... Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp và du lịch đặc sắc

Sáng 16/7, ngay sau hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, tại trụ sở xã Phúc Thịnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Đông Anh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm và Phúc Thịnh. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, ông Thắng nhấn mạnh, khu vực 6 xã Đông Anh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm và Phúc Thịnh được xác định là khu vực có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, phải được xác định là trung tâm phát triển mới của thành phố và là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Thủ đô. Hiện nay, trong khu vực tập trung nhiều trục động lực và dự án chiến lược của thành phố cũng như của Trung ương đang triển khai như: Trục Nhật Tân - Nội Bài, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Vành đai 3, Vành đai 3,5; các cầu Tứ Liên, Thượng Cát; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng... Vì thế, khu vực có đầy đủ điều kiện để trở thành một khu vực phát triển năng động, hình mẫu cho đà tăng trưởng của Thủ đô. Ông Thắng yêu cầu các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền các xã cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản trị địa phương; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị giáo dục công lập trên địa bàn. Các cấp ủy phải quán triệt nguyên tắc rất quan trọng là Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ máy trên địa bàn. Ông Thắng cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 6 xã phải tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với những điều kiện và nền tảng đang có cùng sự quan tâm của thành phố và các sở, ngành, các xã phải đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay cao hơn so với mức tăng trưởng chung của thành phố. Ông Thắng yêu cầu các xã tập trung đẩy nhanh và hoàn thành các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ, trong đó cần tiếp tục tập trung việc giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt ưu tiên cho những dự án của Trung ương và thành phố trên địa bàn. 4 n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 XÃ HỘI THÍ ĐIỂM XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở HÀ NỘI: Sáng 16/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu công bố Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành "Đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố Hà Nội". Theo đó, sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm. Đây là 2 xã liền kề, cơ bản hội tụ tiêu chí tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan, đô thị hóa nhanh theo hướng xanh - thông minh - bền vững, có định hướng phát triển phù hợp. SẼ SỚM NHÂN RỘNG MÔ HÌNH Đề án nêu rõ, sẽ thí điểm song song, đến thời điểm cơ bản hoàn thiện sẽ nghiên cứu, báo cáo đề xuất Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền, với kỳ vọng, đến năm 2030 cơ bản xây dựng được một mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đảm bảo quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống. Theo đề án, 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi lời chúc mừng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Thịnh, Thư Lâm, với vinh dự được lựa chọn là những xã đầu tiên của Thủ đô và cũng là của cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Ông Thắng cho biết, sau quá trình cân nhắc, tính toán rất kỹ lưỡng, có sự góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, thành phố quyết định lựa chọn 2 xã để triển khai thí điểm. Nhấn mạnh tinh thần, Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Thắng đề nghị toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng ủy, UBND thành phố và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển để tập trung triển khai đề án. QUAN TÂM TỪNG VIỆC NHỎ CỦA DÂN Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Trần Đức Thắng yêu cầu, phải xây dựng ngay kế hoạch triển khai đề án với các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu, đích đến của kế hoạch 5 năm và từng năm. Trong đó, ngay trong năm 2026, phải xác định các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định các nhiệm vụ ưu tiên, nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực. UBND thành phố, các sở, ngành hướng dẫn các xã, phường áp dụng tiêu chí phù hợp để triển khai tại địa phương. Theo ông Thắng, đây là mô hình mới, nên cần có đánh giá kết quả thực hiện hằng kỳ, hằng năm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh những nội dung tiêu chí chưa phù hợp. “Chúng ta vừa thực hiện vừa hoàn thiện, không cầu toàn. Đích đến không thay đổi nhưng quá trình thực hiện thì linh hoạt”, ông nêu rõ. Ông Thắng cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, có trách nhiệm giải trình, bảo đảm người dân tham gia thực chất vào các quá trình quyết định. Cùng với đó, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành Nhấn mạnh tinh thần, Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội… Người dân Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí ẢNH: VIETNAMPLUS Một góc xã Phúc Thịnh nhìn từ trên cao ẢNH: MINH CHÂU - HỮU THẮNG Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: Q.T Mọi người được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ thiết yếu Yêu cầu 6 xã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

5 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 TRIỂN KHAI XÃ, PHƯỜNG XHCN Ở TRUNG QUỐC: Khu Jia He Yuan, quận Taijing, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến trước đây nghèo đói, ven sông biển. Năm 2000, ông Tập Cận Bình (lúc đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến), đến thăm chỉ đạo chính quyền địa phương dỡ bỏ các khu lụp xụp, thực hiện đô thị hóa, tái định cư tại chỗ. Năm 2023, đoàn cán bộ, phóng viên được mời sang tham quan Phúc Kiến, chứng kiến khu Jia He Yuan đã mọc lên nhiều chung cư cao tầng, đủ tiện ích bệnh viện, trường học, nhà trẻ, ngân hàng, siêu thị… và đặc biệt là có rất nhiều chương trình phúc lợi xã hội dành cho người già (trên 60 tuổi). Nhà ăn tập thể sức chứa trăm người, mỗi suất ăn 20 nhân dân tệ, nhưng nếu là người già, giá chỉ còn một nửa là 10 nhân dân tệ (khoảng 30.000 đồng). Nếu phải nhập viện điều trị nội trú, bệnh nhân chỉ phải trung bình 4.500 nhân dân tệ mỗi tháng. Với những bệnh nặng, đòi hỏi chăm sóc, điều trị đặc biệt thì mức viện phí là 5.000-6.200 nhân dân tệ mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với các bệnh viện ở nơi khác. Giữa các tòa chung cư là kênh đào nho nhỏ, bên cạnh trồng cây, trồng hoa, lắp nhà vệ sinh công cộng, đặt máy tập thể dục, bàn cờ tướng… KINH NGHIỆM PHONG KIỀU Sau khi Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Nhà trưng bày Kinh nghiệm Phong Kiều ở thị trấn Phong Kiều, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang vào tháng 9/2023, đoàn cán bộ, phóng viên có dịp tham quan nơi này. Theo lời giới thiệu của cán bộ Nhà trưng bày, thập niên 60, thị trấn Phong Kiều đã xây dựng và phát triển một phương cách xử lý vấn đề được gọi là “dựa trên cơ sở quần chúng để xử lý vấn đề ngay lập tức” (sau gọi là kinh nghiệm Phong Kiều). Năm 2004, ông Tập Cận Bình (lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang) tuyên bố, kinh nghiệ m Phong Kiề u là kinh nghiệ m lấ y con người làm gốc, hóa giải mâu thuẫn, nhân tố tiêu cực từ sớm, từ gốc, giải quyết vấn đề từ cơ sở, nhân rộng nhân tố tích cực, thiết thực giữ gìn xã hội ổn định. Năm 2013, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tập Cận Bình ra chỉ thị phát triển, nhân rộng kinh nghiệ m Phong Kiề u. Năm 2019, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: Phả i kiên trì và phá t triể n kinh nghiệ m Phong Kiề u trong kỷ nguyên mới. Trước đây, sử dụng tư duy pháp lý và phương pháp pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan lợi ích sống còn của quần chúng. Cụ thể, thực hiện chuyên chính quần chúng, dựa vào quần chúng để phân loại, kiểm đếm phần tử phản động, đấu tranh bằng giải thích, kiểm điểm, giáo dục, cải tạo tại chỗ. Ngày nay, cách làm nguyên thủy không phù hợp với tư tưởng hiện đại về pháp trị. Vì vậy, kinh nghiệ m Phong Kiề u trong kỷ nguyên mới là thực hiện đường lối quần chúng, để quần chúng tham gia vào tiến trình Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền, nhất là huy động quần chúng tham gia bảo đảm an ninh công cộng, trật tự xã hội, sử dụng các công cụ tân tiến nhất. Ví dụ, quần chúng được tuyên dương, được thưởng tiền nếu thông qua điện thoại, internet, mạng xã hội, báo cáo các đối tượng tình nghi là gián điệp, là phản động, là người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc… QUẢN TRỊ SÁT SƯỜN Mô hình quản trị theo lưới là một mô hình quản trị xã hội cơ sở quan trọng và đặc trưng của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây. Đây được coi là “vi tế bào” của hệ thống quản trị đô thị và nông thôn, giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền thực thi chính sách sát sao đến từng người dân. Quản trị theo lưới là cách chia nhỏ không gian quản lý thành các “lưới” - những đơn vị hành chính siêu nhỏ. Mỗi lưới thường bao gồm khoảng 200-500 hộ gia đình (tùy khu vực, có nơi chỉ 100300 hộ để quản lý sát hơn). Nhiều lưới ghép lại thành một khu dân cư, rồi lên cấp xã, phường. Mục tiêu chính là biến quản trị xã hội từ quản lý rộng thành quản trị sát sườn, kết hợp giữa tự quản của cộng đồng, giám sát trực tiếp của chính quyền, hỗ trợ an sinh xã hội, duy trì ổn định chính trị. Về nhân sự vận hành, mỗi lưới có quản trị viên lưới - thường là cán bộ cơ sở hoặc đảng viên. Họ chịu trách nhiệm hằng ngày thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cư dân; giải quyết mâu thuẫn nhỏ (tranh chấp hàng xóm, khiếu nại dịch vụ chung cư…); lan tỏa chính sách an sinh (trợ cấp, y tế cộng đồng, đào tạo nghề…); báo cáo nguy cơ mất ổn định lên cấp trên. Bí thư chi bộ Đảng thường kiêm nhiệm vai trò lãnh đạo lưới. Hệ thống đảng viên liên kết hộ gia đình đảm bảo sự xuyên thấu của Đảng đến từng hộ. Gần đây, Trung Quốc đã tích hợp công nghệ AI vào quản trị theo lưới, biến quản trị thủ công thành hệ thống thông minh, dự báo và tự động hóa. Cụ thể, hệ thống camera giám sát và nhận diện khuôn mặt. Mỗi lưới kết nối với mạng lưới camera CCTV sử dụng nhận diện khuôn mặt AI và nhận diện dáng đi AI (AI có thể xác định danh tính bất kỳ công dân nào trong cơ sở dữ liệu quốc gia chỉ trong vòng dưới 3 giây). Quản trị viên sử dụng ứng dụng di động báo cáo thời gian thực. AI xử lý dữ liệu từ camera, cảm biến thông minh, theo dõi di chuyển và mạng xã hội để dự báo rủi ro an ninh, khiếu nại tập thể hoặc sự cố xã hội. Hệ thống AI quản lý toàn thành phố (như Alibaba City Brain ở Hàng Châu) kết nối dữ liệu từ các lưới để tối ưu giao thông, môi trường và an ninh. Tại Thượng Hải, AI hỗ trợ quản trị lưới trong đại dịch COVID-19: theo dõi sức khỏe cư dân, phân phối hàng hóa, truy vết nhanh chóng. Hệ thống còn dùng thùng rác AI tự phân loại và xe tự lái thu gom. Ở Bắc Kinh và Thâm Quyến, AI tự động phát hiện vi phạm giao thông hoặc hành vi bất thường qua camera. Có thể nói, quản trị lưới không chỉ là cách chia đơn vị hành chính mà còn là cơ chế quản trị xã hội toàn diện, kết hợp con người - tổ chức Đảng - công nghệ, giúp Trung Quốc xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình XHCN từ cấp độ nền tảng nhất. THÁI AN Mô hình xã, thị trấn kết hợp khu dân cư với quản trị theo lưới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp Trung Quốc xây dựng nền tảng quản trị XHCN từ cấp độ xã, phường. Hệ thống này không chỉ đảm bảo thực thi chính sách hiệu quả mà còn duy trì ổn định chính trị trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Phúc lợi xã hội nhiều, quản trị sát sườn Skynet (Thiên Nhãn) là một trong những hệ thống giám sát video và nhận diện lớn nhất thế giới, được Trung Quốc triển khai rộng rãi từ những năm 2010 và liên tục nâng cấp với công nghệ AI. Đây là nền tảng cốt lõi trong hệ thống quản trị xã hội và an ninh của Trung Quốc, đặc biệt tích hợp chặt chẽ với mô hình quản trị theo lưới ở cấp cơ sở. Các tòa chung cư trong khu dân cư bình dân Jia He Yuan ở Phúc Châu ẢNH: LINH NHI công cho việc triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Trong năm 2026, cần hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa các quy trình thủ tục xây dựng các cơ sở dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông suốt; tiếp tục xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý và giải đáp những phản ánh của nhân dân một cách chủ động, gần gũi. “Mọi phản hồi và mức độ hài lòng của nhân dân sẽ được xem là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá hiệu quả chính quyền địa phương. Đích đến của chúng ta là như vậy, làm sao để người dân có môi trường, cuộc sống tốt nhất”, ông Thắng nêu rõ, đồng thời lưu ý, phải quan tâm đến từng việc nhỏ, từ cách ứng xử với người dân, cách giải quyết các thủ tục cho người dân. Bí thư Hà Nội cũng lưu ý việc phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không gian thông minh, phát triển kinh tế gắn với sản xuất hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội công bằng, phát triển bao trùm, phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng môi trường xanh, an toàn và bền vững. Cần phải triển khai lập quy hoạch, tổ chức không gian phát triển; hài hòa không gian phát triển kinh tế, không gian sống, không gian văn hóa, không gian xanh, các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số, môi trường, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công và các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm, nhà ở, an sinh xã hội, bảo đảm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế… TRƯỜNG PHONG-NHƯ Ý Cùng với đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, các xã phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát lại quy hoạch của 6 xã và cả khu vực phía Bắc Thủ đô. Việc này cần hoàn thành trước ngày 15/8 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến. Ông Thắng cũng yêu cầu các xã đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an sinh xã hội, trong đó cần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7 và các chính sách có hiệu lực trong thời gian tới đây. TRƯỜNG PHONG Người dân thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cùng bạn bè quốc tế thưởng thức tranh, ảnh các nước ASEAN ẢNH: XINHUA

6 n Thứ Sáu n Ngày 17/7/2026 KHOA GIÁO HÀNG NGHÌN TRƯỜNG PHẢI SẮP XẾP LẠI Hà Nội thực hiện đợt sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới gần 3.000 trường công lập (hoàn thành trước 10/8) nhằm tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa nguồn lực. Hà Nội lựa chọn phương án sắp xếp theo nguyên tắc tinh gọn bộ máy quản lí hành chính nhưng không thu hẹp quy mô trường lớp với ba nguyên tắc. Thứ nhất, Hà Nội giữ nguyên 124 trường THPT công lập hiện có. Thứ hai, đối với khối mầm non, tiểu học, và THCS (cấp xã/ phường quản lí), không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà; không thực hiện sắp xếp các trường chất lượng cao hiện có và các trường đã đăng kí, được công nhận trường chất lượng cao trước ngày 30/7. Thứ ba, hai trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT được bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về UBND phường nơi trường đóng. Sở tiếp tục quản lí trường phổ thông chuyên biệt và được tổ chức lại phù hợp với nhu cầu học tập của người khuyết tật trên địa bàn thành phố. Bốn trường chuyên biệt hiện trực thuộc UBND cấp xã, phường sẽ được bàn giao nguyên trạng về trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội quản lí. Hà Nội sẽ đề ra các tiêu chí quy mô sau sắp xếp. Trường mầm non có tối thiểu 30 lớp; trường tiểu học tối thiểu 40 lớp; trường THCS tối thiểu 45 lớp; trường nhiều cấp học tối thiểu 50 lớp, đồng thời bảo đảm quy mô học sinh theo quy định đối với từng cấp học. Thành phố đặt mục tiêu thực hiện tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lí hành chính. Như vậy, các phường/xã trên toàn thành phố đều phải triển khai sắp xếp lại mạng lưới trường lớp. Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại một số phường, xã của thành phố cho thấy, quy mô trường lớp nhỏ lẻ khá nhiều. Ví dụ, tại phường Hoàn Kiếm, ở bậc THCS, các trường thuộc diện sắp xếp chiếm tới 3/4 trường và 2 trường tiểu học cũng nằm trong diện này. Ở phường Cửa Nam, có hai trường tiểu học là Quang Trung và Võ Thị Sáu và hai trường phải sắp xếp lại mới đủ quy định số lớp theo kế hoạch. Tại phường Hồng Hà, các trường THCS đều thuộc diện sắp xếp lại. Nhiều trường ở Hà Nội chỉ có từ 5 đến 8 lớp học. Ví dụ: Trường THCS Phú Mãn, xã Phú Cát chỉ có 5 lớp; Trường Mầm non Huyện, xã Đan Phượng có 8 lớp; THCS Vân Hà và Tiểu học Vân Hà, xã Phúc Lộc đều chỉ có 5 lớp. Một số trường gặp khó khăn trong tuyển sinh dẫn đến số học sinh rất ít, sĩ số không đảm bảo như Trường THCS Hồng Hà (phường Sơn Tây) hay các trường mầm non tại phường Cửa Nam. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp. Có thể kể đến Trường Mầm non Chim Non, phường Ngọc Hà chỉ có 252,2m2; nhiều trường tại phường Hai Bà Trưng. Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện như Mầm non Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Nhiều trường không đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia do thiếu diện tích để xây dựng các phòng học tối thiểu, phòng chức năng, phòng bộ môn, hoặc sân chơi. Đơn cử như Trường Mẫu giáo số 8 và THCS Phúc Xá, phường Hồng Hà; các trường chưa đạt chuẩn tại phường Hà Đông. Một số trường khoảng cách địa lí quá gần, gây chồng chéo địa bàn nên cần được sắp xếp. Có những trường mầm non hoặc tiểu học chỉ cách nhau từ 200m đến dưới 1,5km. Ví dụ Trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng và Trường Mầm non Hoa Sen, phường Hồng Hà cách nhau chưa đến 200m; Trường Mầm non Thị trấn Phùng và Trường Mầm non Huyện, xã Đan Phượng cách nhau 250m. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cho biết, nhà trường đang đợi kế hoạch của phường. Theo bà, các sắp xếp của trường hiện nay thuận tiện cho phụ huynh nhất là thành lập trường liên cấp tiểu học-trung học cơ sở. Vì các trường của phường Hồng Hà có đặc điểm là chạy dọc hai bên bờ sông Hồng. GIẢI ĐỒNG BỘ NHIỀU BÀI TOÁN Hà Nội đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lí hành chính (giảm số lượng hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán, văn thư...). Điều này giúp tiết kiệm ngân sách chi cho bộ máy gián tiếp để tập trung đầu tư trực tiếp vào chuyên môn dạy học. Sau khi sắp xếp thành các trường đa cơ sở hoặc liên cấp, việc điều phối giáo viên giữa các phân hiệu sẽ linh hoạt hơn. Hiện tượng “thừa thiếu cục bộ” giáo viên môn học (đặc biệt là các môn đặc thù như Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới) sẽ được giải quyết tốt hơn mà không cần tuyển mới ồ ạt. Các phân hiệu cận kề có thể chia sẻ phòng chức năng, nhà thể chất, thư viện hoặc phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các nhà giáo dục cũng đặt ra những bài toán cần giải quyết khi triển khai kế hoạch. Đó là áp lực quản lí tại các “siêu trường”. Sau khi sắp xếp, quy mô tối thiểu của các trường rất lớn. Một ban giám hiệu (1 hiệu trưởng và các hiệu phó) phải quản lí hàng nghìn học sinh phân bổ ở nhiều cơ sở khác nhau sẽ đối mặt với rủi ro quá tải quản trị, khó bám sát chất lượng dạy và học chi tiết. Việc dôi dư cán bộ quản lí dễ dẫn đến những tâm tư, xung đột ngầm hoặc giảm động lực làm việc nếu công tác tư tưởng và chính sách đãi ngộ không được thực hiện thấu đáo. Mỗi trường học đều có lịch sử, phong cách làm việc và văn hóa riêng. Khi sắp xếp lại thành các phân hiệu của một trường lớn, việc hòa nhập đội ngũ giáo viên, thống nhất các quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng sẽ đòi hỏi thời gian và dễ phát sinh bất đồng, khiếu nại, kiện tụng khiến môi trường giáo dục không ổn định. Tại các xã ngoại thành, địa bàn rộng, khoảng cách giữa các điểm trường xa, việc quản lí một trường có các phân hiệu cách nhau 3-5 km sẽ gây trở ngại lớn cho công tác điều động giáo viên dạy liên tiết và quản lí bán trú. Một thách thức nữa cần giải quyết đó là bài toán chất lượng. Nhiều chuyên gia dự báo sẽ có xu hướng phụ huynh chạy cho con được học ở phân hiệu chính (nơi thường có cơ sở vật chất tốt hơn, có ban giám hiệu trực tiếp làm việc) thay vì các phân hiệu phụ đúng tuyến như hiện nay. Nếu không đảm bảo đồng đều về chất lượng giáo viên giữa các cơ sở, sự bất bình đẳng trong cùng một nhà trường sẽ xuất hiện. NGHIÊM HUÊ Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố. Đây có thể nói là đợt sắp xếp lớn nhất từ trước tới nay. Trường học tại Hà Nội phải sắp xếp xong trước ngày 10/8 Ảnh: NTCC Đợt sắp xếp chưa từng có của giáo dục Thủ đô Các xã, phường cũng cần có lộ trình 1-3 năm để giải quyết nhân sự gián tiếp dôi dư thông qua hình thức về hưu trước tuổi, luân chuyển sang các vị trí việc làm khác phù hợp hoặc đào tạo lại để chuyển sang làm công tác giảng dạy, hỗ trợ học đường sau khi sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Theo Bộ GD&ĐT, trong những ngày qua, dư luận xã hội, báo chí và nhiều thí sinh phản ánh về việc một số trường đại học tự ý công bố thông tin tuyển sinh hoặc yêu cầu thí sinh phải nộp các loại chứng chỉ trực tiếp tại cơ sở đào tạo không đúng với quy định hiện hành. Điều này đã gây ra tâm lí lo lắng, hoang mang và bị động cho người học trong giai đoạn nước rút của mùa tuyển sinh. Để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải nghiêm túc thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh năm 2026. Các trường phải sử dụng dữ liệu đã được thí sinh hoặc các đơn vị liên quan cập nhật đồng bộ trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ (bao gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ SAT...) để thực hiện xét tuyển. Cơ sở đào tạo phải tổ chức rà soát kĩ lưỡng dữ liệu tuyển sinh trước và trong quá trình xét tuyển, lọc ảo; đồng thời phải cập nhật minh chứng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc hoàn thành rà soát lên hệ thống chung. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm giải trình trước Bộ GD&ĐT và xã hội về các thông tin tuyển sinh, kết quả rà soát dữ liệu và quy trình xét tuyển của đơn vị mình. HOA BAN Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở đào tạo đại học, các trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non yêu cầu rà soát nghiêm ngặt công tác tuyển sinh năm 2026. Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác tuyển sinh năm 2026 Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM

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