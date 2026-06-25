Báo Tiền Phong số 176

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII THỨ NĂM 0977.456.112 25/6/2026 Số 176 Khát vọng CỐNG HIẾN TRANG 4-5-6-7 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. 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ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, thông qua: Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự và điều hành Hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. GIỮ VỮNG THẾ CHỦ ĐỘNG CHIẾN LƯỢC Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng. Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng, công tác giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; lãnh đạo, chỉ đạo tốt điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; triển khai bài bản, chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận cao, giữ được ổn định các cơ quan, đơn vị, bảo đảm sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực; Công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục có những mô hình sáng tạo, hiệu quả nhân rộng trong toàn quân; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” bằng những hoạt động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tập trung kiện toàn cán bộ đáp ứng tổ chức biên chế, yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương, tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả. LÀM CHỦ CÁC CÔNG NGHỆ LƯỠNG DỤNG Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược; chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc; nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức; quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tiếp tục thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ”, coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả, thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực hiện tốt Đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới” và Phong trào “Toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”; chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu; tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng thủ ở các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn về thiên tai, thảm họa trong và ngoài nước. PV.L (Theo TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ẢNH: TTXVN Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược; chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

3 n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 THỜI SỰ NỖ LỰC ĐỂ ĐƯA CÁC ANH TRỞ VỀ VỚI GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG Sáng 24/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên toàn quốc. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân 3 liệt sĩ: Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ) có phần mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai; liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán xã Khánh An, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán xã Minh Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa) được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, TP Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, Nguyễn Trọng Cát và Đoàn Văn Khải đã được xác định danh tính và trở về với tên tuổi của mình. Theo Phó Thủ tướng, đây không chỉ là niềm vui của ba gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân, nhất là những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. “Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không ngừng nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và lịch sử dân tộc”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong đó có việc thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN với 53 ngàn mẫu, đến nay đã đối soát, xác định được danh tính 30 liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ. KHÔNG ĐỂ CHẬM TRỄ LÀM MẤT ĐI NHỮNG CƠ HỘI QUÝ GIÁ Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch. Song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, hiện nay, cả nước còn có trên 175 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300 ngàn mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin - đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân. “Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta, vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Theo đại diện Bộ Công an, lễ phát động là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho đợt triển khai cao điểm đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngay sau lễ phát động là hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết xúc động chia sẻ, liệt sĩ Quyết nhập ngũ năm 1970, hy sinh năm 1971 tại Quảng Trị. Sau đó, gia đình đi tìm kiếm và năm 2001 đưa hài cốt được cho là của liệt sĩ Quyết ở Tây Ninh về quê hương. Tuy nhiên, năm ngoái, gia đình đã được lấy mẫu ADN và có kết quả trùng khớp với hài cốt liệt sĩ ở Gia Lai. “Tôi tin tưởng vào công nghệ hiện đại ngày nay, và gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt của anh trai về” - bà Bóng xúc động. THANH HÀ Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chiến dịch “500 ngày tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ thiêng liêng, cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi thân nhân liệt sĩ “Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng”. Tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội Theo định hướng của Bộ Chính trị, tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Đáng chú ý, Bắc Ninh được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực. Không chỉ tập trung vào công nghiệp, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương còn được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố. Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội sẽ được quan tâm đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I; xây dựng các đề án, tờ trình, tài liệu, phim tư liệu và các nội dung liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Dự kiến, ngày 12/7/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy ý kiến đối với Đề án thành lập phường tại các đơn vị hành chính dự kiến chuyển đổi từ xã lên phường. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri và nghị quyết của HĐND các cấp, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. NGUYỄN THẮNG Thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương Bộ Chính trị vừa có kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

4 n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 GIỚI TRẺ Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc, với sự tham gia của 791 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Dự phiên khai mạc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. NGÀY HỘI LỚN CỦA TUỔI TRẺ Một trong những điểm nhấn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là ứng dụng công nghệ, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn. Đại hội tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động. Đại hội Đoàn XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Trong những ngày qua trên các phương tiện tuyên truyền thông tin đại chúng, Đại hội Đoàn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của nhân dân và tuổi trẻ cả nước. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. “Với niềm vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực tham gia đầy đủ các công việc của Đại hội và góp phần tích cực vào sự thành công chung của Đại hội”, anh Huy nhấn mạnh. Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 16 anh, chị; Đoàn thư ký gồm 3 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 15 anh, chị, do anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn làm trưởng ban. XÂY DỰNG THANH NIÊN THÀNH NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU MANG HỒN VIỆT Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm sáng 24/6 ẢNH: TRỌNG TÀI Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN Tại Lễ báo công dâng Bác, đại diện tuổi trẻ cả nước báo cáo với Bác, đại biểu Phạm Quang Thắng - Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết: “Được tổ chức Đoàn tập hợp, định hướng và đồng hành, chúng cháu đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức mới, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ hiện đại; chủ động tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực lao động, sản xuất, học tập, công tác; phát huy vai trò xung kích trong tham gia cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chung sức vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Làm chủ công nghệ hiện đại Sáng 24/6, đoàn đại biểu tham dự Đại hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội). TIÊN PHONG SÁNG TẠO, KHÁT VỌNG Đại biểu Phạm Quang Thắng báo công dâng Bác Đại biểu Phạm Quang Thắng khẳng định tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi Trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, anh Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, tổng số đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội là 791 người. Trong đó có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII (chiếm 11,5%); 660 đại biểu do các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bầu (chiếm 83,5%); cùng 40 đại biểu được chỉ định (chiếm 5%). Độ tuổi bình quân của các đại biểu là 31,68 tuổi. Theo cơ cấu đối tượng, khối địa bàn dân cư có 241 đại biểu (chiếm 30,46%), trong đó khu vực nông thôn có 139 đại biểu và khu vực đô thị có 102 đại biểu. Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp có số lượng đông nhất với 280 đại biểu (chiếm 35,39%). Khối trường học có 127 đại biểu (chiếm 16%); khối doanh nghiệp có 44 đại biểu (chiếm 5,6%). Ngoài ra, Đại hội còn có 2 đại biểu đại diện cho Ban Cán sự Đoàn tại nước ngoài (chiếm 0,25%). Về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ, Đại hội có 1 đại biểu mang học hàm Phó Giáo sư; 24 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 291 đại biểu có trình độ thạc sĩ; và 387 đại biểu có trình độ đại học. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại Đại hội ẢNH: NHƯ Ý

5 GIỚI TRẺ n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I cùng nhiều nghị quyết mang tính trụ cột của Đảng và Nhà nước được ban hành. Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh, tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Triết cho biết, mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay và cách làm hiệu quả. Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên. Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, báo cáo xây dựng hệ thống 13 chỉ tiêu trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới, đảm bảo dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện, được xây dựng trên cơ sở triển khai cụ thể hóa Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. NHÓM PHÓNG VIÊN CỐNG HIẾN Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra phiên làm việc thứ hai. Tại Phiên thứ hai, Đại hội diễn ra nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; tổ chức 5 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII… Cũng tại đây, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XII, tuyên bố Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII đã kết thúc nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tin tưởng rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thực hiện thành công nghị quyết do Đại hội đề ra. Thông tin về công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Bùi Quang Huy cho biết, theo hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, việc bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới phải bảo đảm số dư từ 10% đến 15%; số dư tối đa do Đại hội quyết định nhưng không quá 30% so với số lượng Ban Chấp hành cần bầu. Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo và thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII. Để phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của đại biểu, Đại hội dành thời gian thảo luận theo tổ về công tác ứng cử, đề cử trước khi thống nhất danh sách bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu. XUÂN TÙNG - LƯU TRINH Với trái tim nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đến những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; mang sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động và cống hiến, tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và ý chí cống hiến cho Tổ quốc. Dù ở bất cứ vị trí, ngành nghề hay môi trường nào, đoàn viên, thanh niên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. XUÂN TÙNG- NHƯ Ý Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tập trung xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh, tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đề án, số lượng ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII là 123 ủy viên. Tại Đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên. Tuy nhiên, căn cứ vào các cơ cấu của đề án và thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Đại hội bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, khuyết 4 cơ cấu và sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII tiến hành bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới. Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII ẢNH: XUÂN TÙNG CÔ GIÁO VƯƠNG THỊ TƯƠI - BÍ THƯ CHI ĐOÀN THÔN DÍU THƯỢNG, XÃ XÍN MẦN, TỈNH TUYÊN QUANG: Đồng hành, dìu dắt thanh thiếu nhi vùng cao Tôi đã nhiều lần về Hà Nội, nhưng lần này có cảm xúc rất đặc biệt khi hồi hộp và mong chờ từng ngày. Khi bước chân vào sảnh của Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) - nơi diễn ra Đại hội, tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi của tuổi trẻ trong sự đổi mới từng ngày của đất nước chúng ta. Tại Đại hội, tôi được học hỏi, giao lưu với các bạn đoàn viên tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự rất lớn và cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công tác giáo dục, đào tạo thế hệ mầm non tương lai. Đại diện cho thế hệ trẻ Tuyên Quang và các bạn trẻ người dân tộc thiểu số tham dự Đại hội, tôi mong rằng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp để đồng hành, dìu dắt, giúp đỡ học sinh và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số ở vùng cao trong giai đoạn tiếp theo. TRUNG TÁ VŨ VĂN XUÂN - CHÍNH TRỊ VIÊN TÀU NGẦM 186, LỮ ĐOÀN 189, QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN: Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi ra Hà Nội tham dự Đại hội chính là cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu xuất sắc đến từ mọi miền đất nước. Mỗi đại biểu là một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước. Qua những câu chuyện, kinh nghiệm và thành tích của các bạn, tôi được truyền thêm nhiều cảm hứng, động lực để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đội, tôi mong muốn Đại hội sẽ có thêm những định hướng, giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, nghiên cứu sáng kiến và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao và khả năng thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. ĐẠI ÚY TRẦN PHÚC HƯNG - PHÓ TRƯỞNG BAN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG: Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Ra Hà Nội tham dự Đại hội và tham gia các hoạt động đầu tiên trong ngày khai mạc, tôi rất xúc động và tự hào, nhất là thời khắc cùng đoàn đại biểu dự Đại hội thực hiện Lễ báo công tại Lăng Bác trong buổi sáng ngày 24/6. Tôi rất tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trên hành trình di chuyển ra Thủ đô dự Đại hội, tôi và các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đều rất háo hức và mong mỏi làm sao phải có mặt nhanh nhất tại Hà Nội để tham gia ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Khi tới nơi, chúng tôi đã cảm nhận rõ nét công tác chuẩn bị và đón tiếp chu đáo của Ban Tổ chức Đại hội. Vinh dự được tham dự sự kiện đặc biệt này, tôi kỳ vọng và mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình hiện nay của thanh niên cả nước nói chung và thanh niên lực lượng vũ trang nói riêng. Thông qua đó, tiếp tục giúp cho thanh niên có điều kiện cống hiến và phát triển. NGUYỄN MINH (ghi) BÊN LỀ ĐẠI HỘI

6 n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 GIỚI TRẺ KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN THÔNG QUA THỰC TIỄN HÀNH ĐỘNG Phát biểu đề dẫn Diễn đàn, anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn đề nghị đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới. Chia sẻ tại diễn đàn, Trung tá Võ Thành Nhân - Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân khu 9, cho rằng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phải bắt đầu từ việc hiểu thanh niên; đồng thời, phải khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua thực tiễn hành động. “Điều thanh niên cần nhất không chỉ là cơ hội phát triển, mà còn là lý tưởng để phấn đấu, niềm tin để dấn thân và mục tiêu để cống hiến. Bởi khi thanh niên có lý tưởng đúng đắn, có khát vọng vươn lên và có mục tiêu rõ ràng, thanh niên sẽ tự tìm thấy động lực để vượt qua khó khăn, không dễ bị dao động trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài”, Trung tá Nhân nói. Anh Nhân đề xuất tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm, lấy môi trường số làm không gian giáo dục mới và lấy sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của thanh niên làm thước đo hiệu quả. Cùng đó, các cấp bộ Đoàn cần triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng phát huy tinh thần tự giáo dục, tự rèn luyện của đoàn viên, thanh niên gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC SỐ VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Theo chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ tới cần xác định rõ mục tiêu cốt lõi của công tác tuyên truyền, giáo dục là xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, vững vàng lý tưởng cách mạng, trong sáng về đạo đức, giàu tri thức, có bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai dân tộc. Trong đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền cần được đánh giá bằng những chuyển biến trong nhận thức và hành động của thanh niên; coi thực tiễn phong trào là thước đo quan trọng của công tác giáo dục. Chị Mai Phương cho rằng AI, thuật toán mạng xã hội đang tác động trực tiếp đến nhận thức, niềm tin, lối sống và hệ giá trị của thanh niên. Chị đề nghị nhiệm kỳ tới cần tổ chức lại công tác tuyên truyền theo nguyên tắc: Trung ương và cấp tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao; cơ sở tập trung vào những việc gần thanh niên nhất. Đặc biệt, chị Mai Phương đề xuất “xây dựng sức đề kháng tư tưởng và năng lực công dân số cho thanh niên” là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhiệm kỳ tới. Theo chị Mai Phương, trong môi trường thông tin đa chiều, thanh niên không chỉ cần được cung cấp thông tin đúng mà còn phải có khả năng nhận diện đúng - sai, tích cực - độc hại. Sức đề kháng tư tưởng cần được hình thành từ bản lĩnh chính trị, niềm tin khoa học, khả năng phản biện, ý thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ việc giáo dục lịch sử, văn hóa, bản sắc dân tộc bằng phương pháp hiện đại. Theo chị Phương, điều quan trọng nhất là phải làm cho những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc trở thành nguồn lực tinh thần của thanh niên hôm nay. LƯU TRINH Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” ẢNH: NHƯ Ý Tại Diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” trong khuôn khổ Đại hội Đoàn XIII, các đại biểu đề xuất đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng “sức đề kháng tư tưởng”, năng lực công dân số và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên trong kỷ nguyên mới. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP Trao đổi tại diễn đàn, anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế đô thị, dịch vụ và du lịch bền vững. Theo anh Tú, với một địa bàn đặc thù như phường Hoàn Kiếm, nơi không có đất nông nghiệp hay khu công nghiệp, thanh niên được định hướng tập trung phát triển kinh tế đô thị gắn với thế mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch; tiên phong trong chuyển đổi số và quảng bá văn hóa du lịch. “Chúng tôi dùng QR Code, VR/AR để kể chuyện văn hóa. Mỗi đoàn viên giờ đây không chỉ là người trẻ tình nguyện mà còn là một đại sứ du lịch số lan tỏa các giá trị văn hóa tới cộng đồng trong nước và quốc tế”, anh Tú nói. Đặc biệt, mô hình phối hợp giữa tổ chức Đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong kết nối, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, mô hình này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ mà còn góp phần chuyển hóa nguồn lực tri thức trẻ thành giá trị kinh tế phục vụ phát triển địa phương. Anh Tú đề xuất trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Đoàn nghiên cứu, nhân rộng mô hình liên kết giữa tổ chức Đoàn - hiệp hội nghề nghiệp - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên lập nghiệp bền vững. Xây dựng các chương trình riêng dành cho thanh niên đô thị, tập trung vào kinh tế sáng tạo, kinh tế số, kinh tế ban đêm, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Chị Lý Thu Uyên - Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, Chủ nhiệm CLB Giao thương Quốc tế, Phó Giám đốc Công ty Tân Vĩnh Thái cho rằng, Hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu Chủ trì diễn đàn: “Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước”, anh Nguyễn Kim Quy – Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, các nội dung thảo luận không chỉ gói gọn trong chủ đề diễn đàn mà còn gắn liền với các văn kiện quan trọng của Đại hội và các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết 10 về kinh tế nhà nước. TẠO “SỨC ĐỀ KHÁNG TƯ TƯỞNG” VÀ NĂNG LỰC CÔNG DÂN SỐ Anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Đặng Thanh Tú, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, tổ chức Đoàn nghiên cứu, nhân rộng mô hình liên kết giữa tổ chức Đoàn - hiệp hội nghề nghiệp - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên lập nghiệp bền vững. “Từ giá trị lịch sử dân tộc, thanh niên phải được bồi đắp lòng tự tôn, tự trọng, tự lực, tự cường; từ truyền thống cách mạng, thanh niên phải hình thành khát vọng cống hiến; từ bản sắc văn hóa Việt Nam, thanh niên phải có bản lĩnh hội nhập mà không hòa tan”. Chị LÊ THỊ MAI PHƯƠNG, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình

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