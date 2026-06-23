Báo Tiền Phong số 174

CHUYỆN HÔM NAY Sáng 22/6, Hà Nội chứng kiến một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Kiến tạo tương lai Hà Nội XEM TIẾ P TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN THỨ BA 23/6/2026 Số 174 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 8-9 Phía sau những MV tiền tỷ LÀM RÕ SỰ CẦN THIẾT TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH, SÁP NHẬP MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG TRANG 16 TRANG 7 Mỹ-Iran nhất trí về lộ trình thỏa thuận cuối cùng Nghĩ khác, làm mới và dám đi đầu XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC AN NINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Học viện An ninh nhân dân ẢNH: TTXVN phát triển hạ tầng Thủ đô ĐỘT PHÁ TRANG 4-5 TRANG 14 TẠI SAO RONALDO LUÔN ĐƯỢC ĐÁ CHÍNH Ở TUYỂN BỒ ĐÀO NHA? TRANG 2 Bộ Xây dựng trình chính sách nhà ở cho thuê vào tháng 10 5 tuyến Metro mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội ĐỒ HOẠ: K.A

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện An ninh nhân dân (25/6/1946 - 25/6/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và bạn bè quốc tế để Học viện An ninh nhân dân ngày càng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia càng cao, càng toàn diện. Bối cảnh tình hình đó đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ trong công tác huấn luyện, đào tạo, cung cấp những lớp học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số. Cao hơn, Nhà trường phải vươn lên định vị vị thế trong các trường ở khu vực và trên thế giới về nghiên cứu học thuật, đào tạo nhân lực thực thi pháp luật, gia tăng đóng góp trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa Việt Nam với các đối tác và vành đai an ninh từ xa. Để hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế vào năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân để thống nhất nhận thức và quyết tâm hiện thực hóa. Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước đào tạo nhân lực an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu, đi đầu triển khai Nghị quyết số 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục, đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới xác định, Học viện cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục, đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới ngay từ trên ghế nhà trường. Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia theo hướng “phát triển đến đâu, an ninh đến đó." Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bằng các biện pháp truyền thống, mà phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ; đồng thời an ninh phải chủ động kiến tạo, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, AI và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh. Đây là những vấn đề rất mới, đòi hỏi Học viện cần thống nhất nhận thức, khẩn trương có chiến lược cụ thể, mở rộng phạm vi, điều chỉnh mạnh mẽ nội dung Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua sơ kết 1 năm, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cấu trúc thành công bộ máy chỉ trong thời gian ngắn. Dự thảo Báo cáo đánh giá đầy đủ, toàn diện với kết quả nổi bật trong vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; xác định những “điểm nghẽn”, “nút thắt” cần được tháo gỡ, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh những kết quả bước đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận còn nhiều vấn đề cần xem xét, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh. Bộ máy đã được sắp xếp nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều. Số lượng đầu mối tổ chức bộ máy đã giảm nhưng hiệu quả quản trị chưa đạt yêu cầu. Thẩm quyền được phân cấp song nguồn lực, năng lực và công cụ thực thi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý thông qua nội dung Báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến tại phiên họp ngày 26/6/2026. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp và hoàn thiện Báo cáo sơ kết gửi các Ủy viên Bộ Chính trị cho ý kiến theo quy định. Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục hoàn thiện Báo cáo để trình Hội nghị sơ kết toàn quốc (ngày 1/7/2026). NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ ĐẶC BIỆT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tập trung đánh giá kỹ lưỡng về tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, cụ thể của thể chế pháp luật hiện hành, nhất là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp; tài chính-ngân sách; phân cấp, phân quyền và ranh giới thẩm quyền giữa Trung ương, địa phương. Cùng với đó, cần đánh giá chi tiết, cụ thể về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa - xã hội v.v… gắn với chỉ tiêu biên chế, số lượng cán bộ chuyên môn sâu, bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn. Một nhiệm vụ nữa, là xác định rõ những hạn chế, bất cập giữa quy định về một mô hình và khung phân cấp áp dụng trong thực tiễn địa phương khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin (nhất là đối với cấp xã 2 n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 THỜI SỰ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh nhân dân cần định rõ mục tiêu phấn đấu đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Học viện An ninh nhân dân ẢNH: TTXVN QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Làm rõ sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển.

Chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng ông Hùng Cao sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước; đồng thời mong muốn trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân, binh chủng... Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025; Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn phía Mỹ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa và đề nghị hai bên hoàn thành dự án trước năm 2030, qua đó mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục chỉ đạo để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước. NGUYỄN MINH 3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 Sáng 22/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện các bộ, ban, ngành liên quan về tình hình triển khai một số dự án, công trình trọng điểm. Tại cuộc làm việc, ông Lê Khánh Toàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, báo cáo tình hình triển khai các dự án trọng điểm do Văn phòng Trung ương Đảng làm chủ đầu tư, tập trung vào tiến độ thực hiện, tình hình giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư và các giải pháp bảo đảm hoàn thành các dự án theo kế hoạch. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm. Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát lại kế hoạch triển khai thực hiện một cách đồng bộ, xuyên suốt; xác định kết quả công việc đạt được theo từng mốc thời gian cụ thể, bảo đảm tiến độ và thực hiện đúng quy trình, quy định. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu, trong quá trình triển khai các dự án tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đối với dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, việc xây dựng Bảo tàng phải bảo đảm mục đích, ý nghĩa chính trị, lịch sử; xứng tầm là công trình có giá trị biểu tượng, góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng cần khẩn trương rà soát nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định theo đúng thẩm quyền; tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng chủ trương, định hướng đã được Bộ Chính trị cho ý kiến. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai công việc với quyết tâm cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Cùng với quá trình xây dựng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý cần kịp thời thành lập bộ phận vận hành bảo tàng; chủ động đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ; khẩn trương triển khai công tác sưu tầm, tiếp nhận, bảo quản tài liệu, hiện vật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác trưng bày, quản lý, đáp ứng điều kiện khi bảo tàng đi vào hoạt động. Thường Trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng định kỳ hằng tuần báo cáo Ban Chỉ đạo về việc thực hiện các công trình, nhất là những vướng mắc phát sinh để kịp thời xem xét, tháo gỡ. Đối với các dự án đầu tư công đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định; bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư. Các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Văn phòng Trung ương Đảng trong quá trình triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình theo yêu cầu đề ra. TRƯỜNG PHONG Xứng tầm là công trình có giá trị biểu tượng Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ hiệu quả, thiết thực Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý cần kịp thời thành lập bộ phận vận hành bảo tàng; chủ động đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ; khẩn trương triển khai công tác sưu tầm, tiếp nhận, bảo quản tài liệu, hiện vật; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác trưng bày, quản lý, đáp ứng điều kiện khi bảo tàng đi vào hoạt động. Đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực hàng hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng và giữa hai nước nói chung. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, việc xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam phải bảo đảm mục đích, ý nghĩa chính trị, lịch sử; xứng tầm là công trình có giá trị biểu tượng, góp phần lưu giữ, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống của Đảng. Tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại Việt Nam sáng 22/6, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá hợp tác quốc phòng thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kết luận buổi làm việc ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về cung cấp nhân lực an ninh trong giai đoạn cách mạng mới. TẬP TRUNG XÁC LẬP NỀN TẢNG TƯ DUY SẮC BÉN, TẦM NHÌN RỘNG MỞ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tăng cường đóng góp trong triển khai đối ngoại ở tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển, tự cường, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Học viện cần chủ động phát hiện, tham mưu các sáng kiến an ninh, cấu trúc an ninh-đối thoại, tham gia kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp an ninh. Học viện cần đi đầu dẫn dắt việc xây dựng, hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm, phát triển, hoàn thiện lý luận, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035; chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số. Học viện chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập; thật sự là những tấm gương mẫu mực, truyền cảm hứng cho các thế hệ học viên; tiên phong trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, trở thành những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Đối với các học viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm căn dặn khoảng thời gian tại Học viện là hết sức quý báu để học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng, với tinh thần Ba nhất: “Kỷ luật Nhất-Trung Thành nhấtGần dân nhất”; tập trung xác lập nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở, nâng cao ý thức tự học suốt đời, năng lực sáng tạo để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện An ninh nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng. Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành chức năng cần có cơ chế, chính sách và đầu tư nguồn lực cho Học viện An ninh nhân dân; có các chính sách đặc thù nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới; tạo môi trường thuận lợi thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trên các lĩnh vực nhằm tăng cường nguồn lực tri thức cho Học viện. PV XÂY DỰNG BẢO TÀNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: theo các nhóm địa bàn đô thị, thành phố lớn khác biệt khu vực nông thôn, miền núi). Đánh giá cụ thể, chi tiết về thực trạng hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu và phần mềm chuyên ngành trang bị cho chính quyền cơ sở (chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; số lượng phần mềm nhiều, nhưng không tương thích, đồng bộ; dữ liệu chưa đầy đủ và thiếu kết nối, chia sẻ…, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển, để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nghiên cứu, bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các “nguy cơ” để có phương hướng, giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, như: Cuộc cải cách về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị mới chỉ dừng ở “giảm đầu mối” chưa phải là “bảo đảm nâng cao năng lực phục vụ”; sự chênh lệch chất lượng dịch vụ công giữa đô thị lớn với vùng sâu, vùng xa; giữa nơi có năng lực số tốt với nơi còn yếu.

4 n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 XÃ HỘI NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ Với việc Hà Nội khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn, cho thấy định hướng rõ nét của các cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê - lĩnh vực được xem là còn nhiều dư địa nhưng chưa phát triển tương xứng với nhu cầu thực tế. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hà Quang Hưng, Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) khẳng định, phát triển nhà ở cho thuê sẽ trở thành trụ cột an sinh chiến lược trong giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng đang khẩn trương sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 34 ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, làm cơ sở hoàn thiện chính sách liên quan đến lĩnh vực nhà ở. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các quy định pháp luật có liên quan, dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10/2026. Việc sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm lớn về phát triển nhà ở cho thuê. Nhà ở cho thuê cần được phát triển theo hướng dài hạn, ổn định, có mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Bên cạnh hoàn thiện thể chế, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương được rà soát, đánh giá tổng thể nhu cầu nhà ở trên địa bàn, trong đó tập trung vào nhu cầu nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và các mô hình nhà ở phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương. Cũng theo Bộ Xây dựng, các địa phương cần rà soát quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, phát triển nhà ở cho thuê đang được xác định là một trong những giải pháp chiến lược. Bộ Xây dựng cho biết sẽ trình chính sách mới vào tháng 10 tới với hàng loạt giải pháp về quy hoạch, đất đai, tín dụng và thuế để tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê. Nhà ở cho thuê phải phù hợp với thu nhập của người dân ẢNH: ĐẶNG TUÂN Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản cho rằng: “Sự chuyển đổi từ tư duy “phải sở hữu nhà” sang phát triển đồng thời các mô hình thuê và sở hữu không chỉ giúp mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở cho hàng triệu người dân mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh. Khi những nút thắt về thể chế, quy hoạch và nguồn lực đầu tư được tháo gỡ, phân khúc nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới, góp phần giải quyết bài toán an cư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”. Bộ Xây dựng trình chính sách nhà ở cho thuê vào tháng 10 ​Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là chương trình đầu tư đường sắt đô thị lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Dự án đánh dấu bước chuyển chiến lược từ xây dựng từng tuyến riêng lẻ sang hình thành mạng lưới quy mô toàn đô thị. Metro được xác định là hạ tầng khung trong mô hình phát triển đa cực, đa trung tâm, giúp giảm ùn tắc, định hướng phát triển đô thị xung quanh các đầu mối giao thông (TOD) và tăng cường liên kết vùng. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, việc khởi công cùng lúc 5 tuyến metro bộc lộ sự thay đổi căn bản trong tư duy đầu tư. Thay vì triển khai nhỏ giọt, thành phố chuyển trạng thái sang đầu tư đồng bộ để hoàn chỉnh mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn trong thời gian ngắn nhất. Với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hàng triệu tỷ đồng, chuỗi dự án này sẽ là trục xương sống dẫn dắt không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại và thúc đẩy chỉnh trang lõi đô thị hiện hữu. Điểm tựa cốt lõi để Hà Nội tự tin triển khai chiến dịch quy mô lớn này chính là hành lang pháp lý vững chắc từ các cơ chế đặc thù vừa được tháo gỡ. Các cơ chế này cho phép đơn giản hóa tối đa thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị nhờ lược bỏ bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy trình cũ. Đồng thời, công tác giải phóng mặt bằng được phép tách thành dự án độc lập, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu khi thi công thực địa. Đây là những cải cách mang tính đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số theo mục tiêu Chính phủ giao cho Hà Nội. GIẢI PHÁP LIÊN THÔNG MẠNG LƯỚI VÀ HIỆU ỨNG CỘNG HƯỞNG Xét về lộ trình kết nối, khi hoàn thành dự kiến vào năm 2030, 5 tuyến metro mới này sẽ trực tiếp liên thông các khu vực trọng điểm: sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, tổ hợp ga Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park. Toàn bộ mạng lưới sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, tạo thành hệ thống giao thông công cộng tuần hoàn. Đánh giá về ý nghĩa chiến lược này, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải đường sắt Việt Nam nhìn nhận, đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển giao thông đô thị của Việt Nam. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, phương tiện cá nhân gia tăng mạnh và quỹ đất dành cho giao thông ngày càng hạn chế, việc khởi công cùng lúc 5 tuyến metro thể hiện quyết tâm lớn của Trung ương và thành phố trong việc chuyển đổi mô hình phát triển giao thông theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, việc dịch chuyển từ cách tiếp cận đầu tư từng tuyến đơn lẻ trước đây sang phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, lấy metro làm trục xương sống của hệ thống vận tải hành khách công cộng là một quyết định mang tính chiến lược. Cách làm này tạo nền tảng để Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân trong dài hạn. Về mặt lợi ích trực tiếp, mạng lưới metro này sẽ giúp nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, từ đó kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn và ô nhiễm môi trường, vốn là bài toán nan giải của đô thị. Cũng theo PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị sẽ tạo động lực mạnh mẽ để tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của Thủ đô. Hệ thống metro tăng cường khả năng kết nối lõi trung tâm với các đô thị vệ tinh, sân bay và các vùng động lực kinh tế mới. Việc phát triển các khu vực xung quanh nhà ga theo mô hình TOD sẽ giúp khai thác hiệu quả chênh lệch địa tô, tối ưu hóa nguồn lực đất đai, thúc đẩy ngành thương mại, dịch vụ phát triển và tạo nguồn lực tài chính bền vững cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Thay vì chỉ phát huy hiệu quả của từng tuyến riêng lẻ như trước đây, việc đầu tư đồng thời nhiều tuyến sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, phát huy tối đa công suất và hiệu quả của toàn bộ mạng lưới vận tải. PHÙNG LINH Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công các dự án ẢNH: VGP Đột phá phát triển hạ tầng Thủ đô Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải đường sắt Việt Nam, việc Hà Nội triển khai xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt mà còn tạo động lực mạnh mẽ để tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Kỳ vọng vào tương lai của mạng lưới metro Thủ đô, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Vận tải đường sắt Việt Nam Nguyễn Hồng Thái cho rằng, việc đồng loạt khởi công này chính là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Nếu các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm tính khớp nối đồng bộ với quy hoạch đô thị và các loại hình vận tải công cộng khác, Hà Nội sẽ từng bước hình thành mạng lưới đường sắt hoàn chỉnh, tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức đi lại của người dân. Hệ thống metro hoàn chỉnh sẽ đóng góp vào việc xây dựng một đô thị xanh, thông minh và phát triển bền vững.

5 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 khu vực đô thị hóa nhanh để chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, bảo đảm kết nối hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện triển khai các dự án nhà ở cho thuê. Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, địa phương cũng được khuyến khích chủ động triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời xây dựng cơ chế giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả của người dân. CHO THUÊ THEO GIÁ NÀO? Điều mà nhiều doanh nghiệp và người dân quan tâm, đó là giá nhà thuê sẽ tính theo nguyên tắc nào? Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, để nhà ở cho thuê thực sự phát huy vai trò là công cụ an sinh, giá thuê phải được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, mức chi phí nhà ở không nên vượt quá tỷ lệ hợp lý trong tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, bảo đảm người dân vẫn có nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu khác như giáo dục, y tế và sinh hoạt. Bên cạnh yếu tố giá, các dự án nhà ở cho thuê cần được phát triển tại những khu vực có hạ tầng giao thông thuận lợi, gần nơi làm việc, khu công nghiệp, trường học và các dịch vụ công cộng. “Người dân không chỉ cần một căn nhà giá rẻ mà còn cần một môi trường sống thuận tiện, an toàn và có khả năng gắn bó lâu dài. Nếu giá nhà phù hợp nhưng vị trí quá xa trung tâm hoặc thiếu tiện ích thì cũng khó đáp ứng nhu cầu thực tế”, ông Đính nhấn mạnh. Ở góc độ dài hạn, TS Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là giải pháp cho thị trường bất động sản mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng tăng trưởng và an sinh xã hội. Theo ông Khôi, tại nhiều quốc gia phát triển, nhà ở cho thuê chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thị trường nhà ở. Điều này giúp người dân linh hoạt hơn trong lựa chọn nơi ở, giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho dịch chuyển lao động. Trong khi đó, tại Việt Nam, tâm lý sở hữu nhà đất vẫn còn rất phổ biến. Tuy nhiên, khi giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao và vượt xa thu nhập của người lao động, việc chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà sẽ khiến bài toán nhà ở ngày càng khó giải quyết. “Nếu không phát triển mạnh nhà ở cho thuê giá hợp lý thì sẽ rất khó giải quyết bài toán an cư cho người lao động, khó thu hút nhân lực chất lượng cao và cũng khó phát triển đô thị bền vững”, ông Khôi nhấn mạnh. NGỌC MAI Khởi công 3 dự án nhà ở Ngày 22/6, UBND TP Hà Nội khởi công khu nhà ở hỗn hợp Him Lam (hạng mục nhà cho thuê khoảng 2.000 căn), tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Dự kiến hạng mục nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV/2028. Khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng. Quy mô dự án gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, trong khi tòa A4 được đầu tư xây dựng mới và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2027. Dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2028. Theo quy hoạch, 5 tuyến metro có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng (55,23 tỷ USD). Các dự án là một phần trong quy hoạch mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội với tổng chiều dài dự kiến khoảng 979 km. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được giao làm chủ đầu tư các dự án. Liên danh gồm Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed được lựa chọn làm tổng thầu EPC. Để chuẩn bị cho khối lượng công việc khổng lồ, liên danh tổng thầu đã chủ động khảo sát các tuyến, làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng số lượng lớn thiết bị thi công hầm TBM, máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe phục vụ vận chuyển đất đào. Hiện Vinhomes và VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc để hoàn thiện thiết kế chi tiết, đồng thời chuẩn bị máy móc, đoàn tàu, hệ thống điều khiển và bảo đảm an toàn vận hành. Đối với Hà Nội, các tuyến đường sắt đô thị mới được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây. LỘC LIÊN Hà Nội khởi công đồng thời 5 tuyến metro Đường sắt đô thị Hà Nội Sáng 22/6, Hà Nội khởi công 5 tuyến metro, được kỳ vọng sẽ phát triển đô thị đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và nâng tầm sức cạnh tranh của Thủ đô. Tham dự lễ khởi công có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Nội dung: Lộc Liên | Đồ họa: Kiều Tú

Những ngày này, Phạm Mai Dung liên tục đón nhận tin vui trúng tuyển vào các trường chuyên danh giá của Hà Nội. Điều đặc biệt, nữ sinh chinh phục cùng lúc hai môn chuyên gồm: Ngữ văn và tiếng Anh. Tại khối chuyên Anh, Mai Dung trúng tuyển vào các lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; đồng thời nhận học bổng bán phần của lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Với môn Ngữ văn, Mai Dung trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội). Nếu tính cả hai nguyện vọng, cô trò nhỏ có tới 7 lượt đỗ chuyên vào các trường chuyên thuộc các trường ĐH và Sở GD&ĐT Hà Nội. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà, nữ sinh cũng xuất sắc giành tổng điểm xét tuyển 28,75 điểm. Trong đó, môn Tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối 10, môn Toán đạt 9,75 điểm và môn Ngữ văn đạt 9 điểm. Với kết quả này, em thừa điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên, một trong những trường THPT top đầu có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội. Năm nay, THPT Kim Liên tuyển sinh với mức điểm 26, Mai Dung vượt ngưỡng chuẩn 2,75 điểm. BÍ QUYẾT LÀ CÓ MỤC TIÊU VÀ KIÊN TRÌ PHẤN ĐẤU Phía sau những con số ấn tượng ấy là hình ảnh một cô gái nhỏ bé, xinh xắn với sự nỗ lực bền bỉ và lòng kiên định sắt đá với mục tiêu đã chọn. Bí quyết của em là phải đặt mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu và luôn kỷ luật bản thân tuân thủ kế hoạch học tập. Cuối cùng, là kiên định, kiên trì phấn đấu. Cô Hoàng Thị Thìn, chủ nhiệm lớp 9A5 đồng thời là giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn, chia sẻ, Mai Dung là học sinh nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn bởi tinh thần tự học, ý chí vươn lên và sự cầu tiến đáng quý. Trong suốt những năm học cô trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm, Mai Dung luôn thể hiện sự chăm ngoan, tự giác và tính tự lập rất cao. Điều khiến thầy cô ấn tượng nhất ở em là tinh thần ham học hỏi. “Dù môn thi hay không thi, Mai Dung đều học tập nghiêm túc, chưa bao giờ có biểu hiện lơ là. Ngay cả khi bị ốm không thể đến trường, em sẽ mượn vở bạn để ghi chép. Những chỗ không hiểu, em tìm gặp thầy cô để nhờ giảng giải đến khi nắm chắc kiến thức”, cô Thìn nói. Trong các giờ học, nữ sinh luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép một cách đầy đủ, khoa học. Em luôn chủ động tìm tòi kiến thức, không ngại đặt câu hỏi và sẵn sàng tiếp nhận những góp ý để hoàn thiện bản thân. Không chỉ ở các môn xã hội, Mai Dung còn cho thấy sự bền bỉ trong học tập ở những môn đòi hỏi tư duy như Toán hay các môn khoa học. Trước những bài toán khó, em luôn kiên nhẫn tìm cách giải quyết. Với Mai Dung, không có bài Toán, đề Văn nào làm khó được em. Khi gặp thách thức, em sẽ xoay xở, suy nghĩ để chinh phục bằng được. Trường THCS Thanh Xuân dạy học ngày 2 buổi. Mỗi buổi chiều tan học, Mai Dung và một nhóm bạn thường kéo nhau lên thư viện để tiếp tục tự học. Ở đây, các học sinh đọc sách, trao đổi bài tập, thảo luận say sưa, nghiêm túc. “Có những lúc, tôi đến thư viện đứng ngoài quan sát tinh thần học tập của học sinh và thấy chính mình được truyền động lực”, cô Thìn chia sẻ. Điều đáng quý ở Mai Dung không chỉ là thành tích học tập mà còn là thái độ cầu thị và niềm say mê học hỏi. Sự tập trung, những ý kiến trao đổi sâu sắc cùng tinh thần học tập nghiêm túc của em nhiều lần trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè, thầy cô. Mai Dung thân thiện, cởi mở và chân thành với bạn bè. Em luôn sẵn sàng hỗ trợ khi các bạn cần giúp đỡ. Dù giáo viên không giao nhiệm vụ cụ thể, nhưng bất cứ bạn nào hỏi bài, Dung đều nhiệt tình hướng dẫn. Khép lại những năm tháng dưới mái trường THCS bằng thành tích rực rỡ, Mai Dung đã lựa chọn theo học lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường mơ ước của nhiều học sinh. HÀ LINH Phạm Mai Dung, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Thanh Xuân, đã để lại dấu ấn đặc biệt trong mùa tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay khi cùng lúc trúng tuyển vào 5 trường THPT chuyên. Nữ sinh Hà Nội đỗ 5 trường chuyên danh giá 6 n Thứ Ba n Ngày 23/6/2026 KHOA GIÁO Năm nay, đối với ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa), các trường đại học công lập lớn ở tốp đầu (như Y Hà Nội, Y Dược TPHCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược Cần Thơ) không xét tuyển bằng học bạ độc lập mà chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng hoặc điểm thi đánh giá năng lực/V-SAT. Hiện có 17 trường đại học (gồm công lập và tư thục) xét học bạ ngành Y khoa dưới hình thức độc lập hoặc xét tuyển tổng hợp (kết hợp học bạ với các tiêu chí khác). Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các ngành thuộc khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, đặc biệt là Y khoa (Bác sĩ đa khoa), luôn nằm trong nhóm kiểm soát chất lượng đầu vào nghiêm ngặt nhất. Để hồ sơ xét tuyển học bạ được hệ thống ghi nhận hợp lệ, thí sinh bắt buộc phải thỏa mãn một trong hai điều kiện cứng: Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi; điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8,0 trở lên. Bản đồ xét tuyển học bạ ngành Y khoa chia làm hai nhóm rõ rệt: Khối trường đại học công lập, xu hướng kết hợp học bạ với các chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi năng lực đang chiếm ưu thế nhằm đảm bảo độ tin cậy của nguồn tuyển. Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Y khoa Vinh là hai trong số ít trường công lập vùng vẫn duy trì xét tuyển dựa trên kết quả học bạ độc lập cho ngành Y khoa. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương áp dụng phương thức xét học bạ kết hợp điều kiện riêng. Thí sinh ngoài việc có học lực lớp 12 loại Giỏi phải có thêm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (như IELTS đạt từ 5.5 trở lên). Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức Xét tuyển tổng hợp. Kết quả học bạ THPT không đứng độc lập mà đóng vai trò là một cấu phần điểm số, được quy đổi và kết hợp cùng điểm thi đánh giá năng lực (đo lường tư duy) và điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục áp dụng xét học bạ cho khối ngành sức khỏe nhằm thu hút nhân lực y tế cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. ĐA DẠNG HÌNH THỨC TÍNH ĐIỂM Tại Hà Nội và miền Bắc, Đại học Phenikaa xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn với yêu cầu tổng điểm đạt từ 20,0 đến 24,0 tùy diện. Trường Đại học Đại Nam và Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng duy trì xét học bạ lớp 12 dựa trên các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh) hoặc A00 (Toán, Lí, Hóa). Tại khu vực miền Trung, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) xét học bạ. Trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) áp dụng tiêu chí khắt khe hơn khi yêu cầu học lực 3 năm loại Tốt và giới hạn độ tuổi thí sinh không quá 27. Tại TPHCM và miền Nam, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cho phép thí sinh linh hoạt chọn xét học bạ theo tổng điểm 3 học kì hoặc tổng điểm 3 môn lớp 12. Trường Đại học Văn Lang và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai song song hai phương thức: Xét học bạ độc lập và xét học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia. Trường Đại học Nam Cần Thơ và Trường Đại học Tân Tạo (Long An) cũng áp dụng các hình thức tương tự, kết hợp phỏng vấn trực tiếp đối với một số diện đặc biệt. NGHIÊM HUÊ Năm 2026, chỉ một số trường đại học đào tạo nhóm ngành sức khỏe tốp trên nói không với xét học bạ; hầu hết trường còn lại sử dụng phương thức này song song với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Nhiều trường xét học bạ ngành Y khoa Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Các trường đại học công lập lớn ở tốp đầu (như Y Hà Nội, Y Dược TPHCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y Dược Cần Thơ) không xét tuyển bằng học bạ độc lập mà chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng hoặc điểm thi đánh giá năng lực/V-SAT. Trường THCS Thanh Xuân là trường chất lượng cao của Hà Nội. Hằng năm, trường này thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để lấy kết quả tuyển sinh đầu vào lớp 6. Phạm Mai Dung - nữ sinh xuất sắc cùng lúc trúng tuyển 5 trường chuyên ở Hà Nội

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