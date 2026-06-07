Báo Tiền Phong số 159

TRANG 3 BIẾN ÁP LỰC THÀNH ĐỘNG LỰC ĐỔI MỚI THỨ HAI 8/6/2026 Số 159 0977.456.112 TRANG 8-9 Mỹ tính dùng tài sản Iran để tái thiết đồng minh vùng Vịnh TRANG 12 TRANG 6 TRANG 7 Đề thi THPT được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ Từ kiểm soát rủi ro đến kiến tạo sức đề kháng xã hội TRANG 8-9 ƯU TIÊN CỐT LÕI CỦA DIỄN ĐÀN TƯƠNG LAI ASEAN Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba), tại Hà Nội chiều 7/6/2026 ẢNH: TTXVN TRANG 2 Dinh tỉnh trưởng Gò Công lúc chưa trùng tu ẢNH: TẤN CƯ Cảnh hoang tàn bên trong Dinh tỉnh trưởng Gò Công ẢNH: HÒA HỘI Biến di sản 140 tuổi thành phế tích Hiệu ứng ngược từ MV “nóng” TRANG 16 WORLD CUP 2026 SẼ LÀ VCK NHIỀU THÁCH THỨC NHẤT Vòng xoáy SỐNG CÒN DI SẢN MIỀN TÂY: BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

2 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 THỜI SỰ NHỮNG ƯU TIÊN CỐT LÕI Trả lời báo chí về ý nghĩa của sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chủ đề năm nay phản ánh đúng những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển; thịnh vượng là mục tiêu chung của mọi quốc gia thành viên; việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của Cộng đồng ASEAN. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, tương lai của khu vực không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân - những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, Diễn đàn năm nay được thiết kế như một không gian đối thoại mở và rộng rãi, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo, mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói. Tại Đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng lưu ý rằng, vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên, mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, AFF 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Diễn đàn là nơi ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong môi trường chiến lược nhiều biến động, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và không làm suy yếu vai trò trung tâm của ASEAN. ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC CỦA VIỆT NAM Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như AFF, cùng với sự tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực, có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Tự cường là yêu cầu sống còn trong một thế giới biến động nhanh, khó lường. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tự cường không đồng nghĩa với khép kín hay tự lực một mình. Với các quốc gia vừa và nhỏ, với cả một khu vực như ASEAN, tự cường thực sự đạt được thông qua hợp tác. Một quốc gia co mình lại không trở nên an toàn hơn, mà chỉ dễ bị bỏ qua. Sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập, mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng đơn phương gây sức ép. Khi các thành viên gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn, và cả cộng đồng cũng vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Vì vậy, tinh thần đó thể hiện rõ trong các phiên thảo luận năm nay, từ đoàn kết nội khối, phòng ngừa xung đột, quản trị trí tuệ nhân tạo đến an ninh năng lượng. “Điều chúng tôi tâm huyết là đưa những vấn đề tưởng như rất vĩ mô ấy đến gần hơn với đời sống người dân: Hướng tới cách tiếp cận “AI vì con người” - giúp người dân thích ứng với kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số; và thúc đẩy chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng gắn với lợi ích thiết thực của cộng đồng. Tất cả đều nhằm củng cố năng lực tự chủ của ASEAN trên nền tảng hợp tác”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói. Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham dự của 4 Thủ tướng các nước thành viên ASEAN, gồm: Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao nhiều nước thể hiện rõ tinh thần gắn kết khu vực và vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam. Năm nay, lần đầu tiên AFF có phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á - một kênh đối thoại mới, bổ sung cho hợp tác giữa chính phủ với chính phủ; và lần đầu tiên, Diễn đàn tổ chức Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do TP. Hà Nội chủ trì. Cùng với chuỗi hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo, sự góp mặt của các chính đảng, các thành phố, giới trẻ và doanh nghiệp cho thấy AFF thực sự là một diễn đàn rộng mở, nơi chính sách được bàn thảo từ nhiều kênh để sát thực tiễn hơn, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu đặt người dân ở vị trí trung tâm. BÌNH GIANG Ưu tiên cốt lõi của Diễn đàn Tương lai ASEAN Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Việt Nam, được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023. Qua hai kỳ tổ chức năm 2024 và 2025, nhiều ý tưởng, sáng kiến từ Diễn đàn đã được tiếp thu, phản ánh trong văn kiện của các Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng năm. Điều đó cho thấy AFF không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà thực sự bổ trợ thiết thực cho các tiến trình chính thức của ASEAN. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF) sẽ diễn ra từ ngày 9 - 10/6 tại Hà Nội, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, chủ đề năm nay phản ánh đúng những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường ẢNH: MOFA Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hai nước duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi cấp cao và hợp tác giữa các Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và đoàn thể nhân dân. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác. BÌNH GIANG Thủ tướng Lào thăm Việt Nam Chiều 7/6, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: TTXVN Quan hệ Việt Nam - Timor Leste phát triển tốt đẹp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Dili của Timor Leste bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2026, trở thành dấu mốc quan trọng và mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, kết nối và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác cụ thể. Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 7-10/6, Thủ tướng Timor Leste sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam và có các hoạt động quan trọng khác. BÌNH GIANG Thủ tướng Timor Leste thăm Việt Nam Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: TTXVN Chiều 7/6, Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

3 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 THỜI SỰ Anh Ngô Quốc Quận, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau) cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập sâu rộng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để gần thanh niên, hiểu thanh niên và đồng hành cùng thanh niên. Anh Quận cho biết, thực tế, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức mới. Trước hết là địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng đoàn viên, thanh niên tăng lên nhưng biên chế, cán bộ chuyên trách không tăng tương ứng. Nhiều cán bộ Đoàn hiện nay đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác trong hệ thống chính trị nên áp lực công việc khá lớn. Bên cạnh đó, sau sáp nhập, việc tập hợp thanh niên có nhiều thay đổi. Thanh niên đi học, đi làm xa ngày càng nhiều; nhu cầu, sở thích và phương thức tiếp cận thông tin của thanh niên rất đa dạng, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải liên tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tuy vậy, thủ lĩnh Đoàn xã Vĩnh Lợi khẳng định, khó khăn chính là cơ hội để tổ chức Đoàn đổi mới. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vẫn luôn là nguồn lực nội sinh to lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tiễn tại xã Vĩnh Lợi sau sáp nhập chính là minh chứng rõ nét cho tư duy chủ động này. Đoàn xã đã nhanh chóng thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Lửa Xanh Vĩnh Lợi với hơn 60 thành viên. Lực lượng này đã tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số và trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở. “Từ những lát cắt thực tế đầy sống động đó, có thể thấy nếu biết phát huy sức trẻ, nhạy bén ứng dụng công nghệ và xây dựng được lực lượng nòng cốt, công tác Đoàn hoàn toàn có thể thích ứng tốt với các yêu cầu của thời kỳ mới”, anh Quận nói. Anh Quận bày tỏ mong muốn các cấp bộ Đoàn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đồng thời bổ sung thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để tiếp thêm động lực cho cán bộ Đoàn nỗ lực cống hiến. TIẾP SỨC THANH NIÊN MIỀN NÚI Là cán bộ Đoàn đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, anh Lữ Thành Đức, Bí thư Đoàn xã Hùng Chân (Nghệ An), gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới của Đại hội nhằm tiếp sức cho thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa vươn lên khẳng định bản thân. Anh Đức mong muốn Đại hội đề ra các chương trình hành động cụ thể hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, tổ chức Đoàn làm cầu nối giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn, triển khai mô hình kinh tế hiệu quả để nâng cao thu nhập ngay tại quê hương. Đại hội cần quan tâm đến các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại nông thôn, miền núi thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hẹp khoảng cách với thành thị. Theo anh Đức, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, muốn vươn ra biển lớn, người trẻ phải có một nền tảng văn hóa vững chắc, bởi văn hóa chính là “căn cước”, là sức mạnh nội sinh giúp mỗi người tự tin hội nhập. Anh cho rằng, muốn người trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết Đoàn phải tạo môi trường để thanh niên được trải nghiệm, được thực hành và được tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Tại xã Hùng Chân, từ năm 2022, Đoàn xã đã thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tổ chức truyền dạy chữ viết Thái, các làn điệu Nhuôn, Suối và những nét đẹp văn hóa truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Qua đó, nhiều bạn trẻ đã hiểu hơn về nguồn cội, thêm yêu văn hóa dân tộc và chủ động tham gia gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương. Anh Đức đề xuất, thời gian tới, tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy văn hóa. Thanh niên cần được hỗ trợ để số hóa các di sản văn hóa, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, quảng bá tiếng nói, chữ viết, trang phục, ẩm thực, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đến với cộng đồng trong nước và quốc tế. “Khi văn hóa được kể bằng ngôn ngữ của người trẻ và trên những nền tảng người trẻ sử dụng hằng ngày, sức lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều”, anh Đức nói. Bên cạnh đó, anh Đức cho rằng, Đoàn cần đồng hành với thanh niên biến các sản phẩm văn hóa, du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống thành nguồn sinh kế bền vững cho người dân và thanh niên địa phương. Khi văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, người trẻ sẽ thấy rõ trách nhiệm và lợi ích của việc gìn giữ bản sắc dân tộc. ỨNG DỤNG MẠNH MẼ AI Theo anh Lê Quốc Khanh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Bí thư Đoàn khoa Sư phạm - Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM), trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đổi mới phương thức hoạt động trở thành yêu cầu sống còn để tổ chức Đoàn đồng hành và thu hút người trẻ. Anh kỳ vọng Đại hội XIII của Đoàn sẽ đưa ra những định hướng mạnh mẽ về ứng dụng AI và chuyển đổi số. “Kỳ vọng lớn nhất của tôi là tổ chức Đoàn phải trở thành một “bệ phóng” vững chắc, cung cấp không gian sáng tạo và nền tảng số hóa giúp người trẻ, trong đó có sinh viên sư phạm không chỉ làm chủ công nghệ mà còn biết cách truyền tải tri thức số đến học sinh, tạo năng lực cạnh tranh cốt lõi cho thế hệ tương lai”, anh Khanh nói. Cùng đó, tổ chức Đoàn đưa ra những mô hình trực tuyến hấp dẫn, lấy đoàn viên làm trung tâm. Việc giáo dục lý tưởng cần lồng ghép tinh tế qua các vấn đề thời đại như văn hóa mạng, bảo vệ môi trường và hội nhập. Đồng thời, Đoàn cần làm cầu nối vững chắc giữa sinh viên với chuyên gia, quỹ đầu tư nhằm tiếp sức cho tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo. Anh Khanh cho biết, để cụ thể hóa tư duy này, tại trường học nơi anh công tác đã chủ động thay đổi đồng bộ trên cả hai mặt trận then chốt là giáo dục lý tưởng và phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện, dịch chuyển dần từ mô hình truyền thống sang kết hợp công nghệ. Đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, để tiếp cận thế hệ Gen Z, Trường Đại học An Giang đã xây dựng và khánh thành “Không gian văn hóa Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Điểm đặc biệt của mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa không gian trực quan với việc số hóa dữ liệu. Bên cạnh tủ sách truyền thống, không gian tích hợp hệ thống đồ họa thông tin infographic lớn cùng các tài liệu, phim, bài hát được liên kết chặt chẽ với hệ thống Không gian ảo thực tế 3DVR trên nền tảng số của nhà trường, giúp học sinh sinh viên tiếp cận lịch sử một cách sinh động. LƯU TRINH Biến áp lực thành động lực đổi mới Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này nhằm giới thiệu những nội dung cốt lõi và tiếp thu rộng rãi những ý kiến đóng góp tâm huyết, góp phần hoàn thiện văn kiện quan trọng này trước thềm Đại hội. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/6 - 10/6/2026. Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc XIII, đội ngũ cán bộ Đoàn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 mang tiếng nói từ thực tiễn cơ sở, và gửi gắm nhiều kỳ vọng, cũng như hiến kế các giải pháp đột phá nhằm đổi mới phương thức hoạt động để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. HIẾN KẾ GỬI ĐOÀN: Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Lợi (Cà Mau) hỗ trợ hộ kinh doanh thay đổi biển hiệu theo địa giới hành chính mới “Tôi tin rằng Đại hội XIII sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", góp phần đưa tuổi trẻ Việt Nam trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”. Anh NGÔ QUỐC QUẬN, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau Học sinh tham quan trải nghiệm “Không gian văn hóa Chủ tịch Tôn Đức Thắng” do Trường Đại học An Giang triển khai

4 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 XÃ HỘI ĐẬM ĐÀ HƯƠNG SẮC NAM BỘ Những ngày đầu hè, Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2026 tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn du khách. Từ nay đến cuối tháng 8, hàng trăm loại trái cây nổi tiếng của miền Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, nhãn, vú sữa, dâu da… được đưa trực tiếp từ các nhà vườn đến phục vụ khách tham quan. Các gian hàng luôn đông kín người bởi nhu cầu mua sắm nông sản tươi và trải nghiệm không khí lễ hội ngày càng tăng cao trong dịp hè. Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa”, lễ hội năm nay không chỉ quảng bá trái cây đặc sản mà còn tái hiện đậm nét đời sống văn hóa Nam Bộ. Không gian được thiết kế theo mô hình “lễ hội văn hóa sống”, giúp du khách trải nghiệm những nét đặc trưng của miền Tây thông qua các hoạt động tương tác và trình diễn nghệ thuật. Nhiều công trình tạo hình trái cây nghệ thuật được đầu tư công phu trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ. Theo đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, ngoài không gian trái cây và ẩm thực truyền thống, lễ hội năm nay còn tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Nhiều chương trình như sân khấu hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh, cung đường trái cây huyền ảo hay các show nghệ thuật đặc sắc đã góp phần tạo nên sức hút riêng cho sự kiện. TÁI HIỆN KHÔNG GIAN “TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN” Từ ngày 12-19/6, người dân TPHCM có cơ hội trải nghiệm Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 tại khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc phường Phú Định. Sự kiện mang chủ đề “Sắc màu sông nước - Kết nối giao thương”, quy tụ hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà vườn đến từ TPHCM cùng nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Điểm nhấn của chương trình là việc tái hiện không gian văn hóa “trên bến dưới thuyền” gắn liền với lịch sử giao thương của khu vực Chợ Lớn. Dọc tuyến kênh sẽ xuất hiện nhiều không gian trưng bày trái cây, mô hình nghệ thuật và tiểu cảnh phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân. Không chỉ thưởng thức các loại trái cây tươi và đặc sản vùng miền, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động mang đậm bản sắc Nam Bộ như gói bánh ú lá tre, tham quan triển lãm ảnh, trải nghiệm không gian sách và thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố diễn ra xuyên suốt thời gian tổ chức. KẾT NỐI NÔNG SẢN VÙNG MIỀN Tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá nông sản, “Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026” sẽ diễn ra từ ngày 16/6 tại khu dân cư Pegasuite và các tuyến đường số 1, số 6 thuộc phường Bình Đông. Sự kiện quy tụ hơn 180 gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản đến từ nhiều địa phương như Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Vĩnh Long, An Giang, Huế, Đồng Nai và Cần Thơ. Không gian tuần lễ được thiết kế theo hướng mở, kết hợp hoạt động thương mại với trải nghiệm văn hóa. Ngoài khu vực trưng bày nông sản, người dân còn được tham gia các hoạt động làm bánh dân gian, thưởng thức ẩm thực vùng miền, giao lưu đờn ca tài tử, dân ca Nam Bộ và nhiều trò chơi truyền thống. Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn tạo cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương. PHƯƠNG VY TPHCM đang bước vào mùa lễ hội trái cây sôi động với hàng loạt sự kiện quy mô lớn trải dài từ khu Đông đến khu vực Chợ Lớn. Không chỉ là dịp quảng bá nông sản đặc trưng các vùng miền, các lễ hội còn mang đến không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong mùa hè năm nay. TPHCM vào mùa lễ hội trái cây Không chỉ riêng các loại trái cây Nam Bộ, Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay còn hội tụ nhiều gian hàng trái cây đặc sản từ nhiều địa phương trên cả nước ẢNH: ĐỒNG NAI ONLINE Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 được tổ chức từ ngày 12-19/6/2026 tại khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc phường Phú Định, TPHCM. Trong khi đó, Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 22 năm nay có chủ đề “Thanh âm dòng phù sa - Dòng chảy nguồn cội - Tiếp nối văn hóa” diễn ra từ ngày 31/5 đến 30/8/2026. Theo Công an TP Hà Nội, gần đây hoạt động đấu giá đất xuất hiện một số vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều phiên đấu giá thu hút số lượng lớn người tham gia, giá trúng đấu giá tăng cao so với giá khởi điểm. Do đó, nguy cơ phát sinh tình trạng đầu cơ, “thổi giá”, tạo mặt bằng giá ảo vẫn hiện hữu tại một số địa bàn. Một số cá nhân, tổ chức có thể trả giá ở mức rất cao, vượt xa giá trị thực tế của khu đất, sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc chấp nhận bỏ tiền đặt trước nhằm tạo hiệu ứng tăng giá cho các khu vực lân cận, phục vụ hoạt động đầu cơ, thao túng thị trường. “Những hành vi này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm nhiễu loạn thông tin thị trường, tạo tâm lý kỳ vọng giá đất tăng bất thường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và các vi phạm pháp luật” - Công an TP Hà Nội cho biết. Theo cơ quan Công an, lợi dụng tâm lý đầu tư bất động sản và nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân, một số đối tượng môi giới, đầu nậu đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, YouTube để đăng tải thông tin về quy hoạch, mở đường, triển khai dự án lớn... nhằm tạo tâm lý “đón đầu quy hoạch”. Trong đó, nhiều bài đăng sử dụng các cụm từ kích thích tâm lý đám đông như “giá đất sắp tăng mạnh”, “cơ hội đầu tư cuối cùng”, “mua hôm nay mai tăng giá” để lôi kéo người dân tham gia giao dịch. Đáng chú ý, một số đối tượng lập website giả mạo trung tâm đấu giá tài sản, doanh nghiệp bất động sản hoặc cơ quan nhà nước để đăng tải thông tin đấu giá đất “giá rẻ”, “đất đẹp”, “suất ngoại giao”, “đất thanh lý” nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc tiền mua hồ sơ vào tài khoản cá nhân. Ngoài ra, còn xuất hiện thủ đoạn sử dụng mã QR, đường link giả mạo liên quan đến đăng ký đấu giá, thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Người dân chỉ nên tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cổng thông tin điện tử chính thức hoặc các đơn vị đấu giá hợp pháp; không tin tưởng tuyệt đối vào thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoặc từ các môi giới không rõ nguồn gốc. Khi tham gia đấu giá đất, người dân cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý, quy hoạch, hiện trạng khu đất, khả năng tài chính của bản thân; tránh tâm lý đầu tư theo đám đông hoặc vay mượn vượt quá khả năng chi trả. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không rõ danh tính; cảnh giác với các website, mã QR, đường link lạ liên quan đến đấu giá đất và giao dịch bất động sản. THANH HÀ Cơ quan Công an cảnh báo tình trạng nhiều đối tượng đăng tải thông tin về quy hoạch, mở đường, triển khai dự án lớn... trên mạng xã hội nhằm “thổi giá”, tạo mặt bằng giá ảo, thậm chí tạo website giả mạo nhằm dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ hoặc tiền mua hồ sơ vào tài khoản cá nhân. Lợi dụng quy hoạch, mở đường để “thổi giá” đất, lừa đảo Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch bất động sản hoặc đấu giá quyền sử dụng đất (ảnh minh họa) Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tung tin thất thiệt, thao túng giá đất, tổ chức giao dịch bất động sản trái phép hoặc vi phạm pháp luật về đất đai, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xác minh, xử lý theo quy định, góp phần xây dựng thị trường bất động sản công khai, minh bạch, ổn định và an toàn. Ngày 12/6, tuần lễ trái cây “trên bến dưới thuyền” sẽ diễn ra tại TPHCM

5 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 XÃ HỘI VÀNG GIẢM SÂU NHƯNG CHƯA CHẠM ĐÁY Những ngày gần đây thị trường chứng kiến giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng. Từ vùng giá trên 190 triệu đồng/lượng hồi đầu năm, vàng hiện đã giảm hơn 40 triệu đồng/ lượng, kéo theo tâm lý phân vân của nhiều nhà đầu tư. Chỉ trong 1 tuần qua, giá vàng giảm gần 10 triệu đồng/lượng. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng, việc giá vàng giảm sâu không đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy. Điều quan trọng không nằm ở mức giảm bao nhiêu mà ở những yếu tố đang chi phối xu hướng giá trong thời gian tới. Theo ông Huy, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất định. Cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, trong khi tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng. Đây là những yếu tố giúp vàng tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương trên thế giới. Tuy nhiên, môi trường hỗ trợ giá vàng hiện không còn thuận lợi như giai đoạn trước. Áp lực lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu quay trở lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội giảm lãi suất. Khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD và các tài sản sinh lời như trái phiếu hay tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn, tạo áp lực cạnh tranh đối với vàng. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung cùng triển vọng nguồn cung năng lượng ổn định hơn cũng góp phần làm dịu bớt tâm lý lo ngại trên thị trường. Điều này khiến nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn không còn mạnh như trước. NÊN MUA TÍCH LŨY, KHÔNG NÊN “TẤT TAY” Dù đánh giá thị trường còn nhiều biến số, các chuyên gia đều cho rằng vàng vẫn là tài sản đáng để nắm giữ trong dài hạn, đặc biệt với những người có nhu cầu bảo toàn giá trị tài sản. Ông Trần Duy Phương - chuyên gia tài chính và đầu tư vàng - cho rằng, mặt bằng giá hiện nay đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh sốt đầu năm. Theo ông Phương, vùng giá quanh mốc 150 triệu đồng/lượng là mức tương đối phù hợp để những người có nhu cầu tích trữ, tiết kiệm bằng vàng cân nhắc xuống tiền. “Ở vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm hơn so với thời điểm giá tăng nóng trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu nên là tích lũy tài sản chứ không phải đầu cơ lướt sóng”, ông Phương nói. Theo vị chuyên gia này, với những người có nguồn tiền nhàn rỗi, vàng vẫn là một kênh phòng thủ hiệu quả trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, không nên dồn toàn bộ vốn vào kim loại quý. Ông Phương khuyến nghị, nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 30% danh mục vào vàng, phần còn lại có thể gửi tiết kiệm hoặc lựa chọn các kênh đầu tư an toàn khác. Cách phân bổ này vừa giúp bảo vệ tài sản trước các cú sốc kinh tế, vừa duy trì khả năng sinh lời ổn định. Cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, nhà đầu tư không nên quá tập trung vào việc tìm kiếm đáy của thị trường. Thực tế cho thấy rất khó để xác định chính xác thời điểm giá vàng chạm đáy hay lập đỉnh. Thay vì đặt cược toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm, chiến lược phù hợp hơn là giải ngân từng phần và tích lũy theo thời gian. Việc chia nhỏ dòng tiền giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá và tránh áp lực tâm lý khi thị trường bất ngờ đảo chiều. “Quan trọng hơn, nhà đầu tư cần nhìn vàng trong tổng thể chiến lược quản lý tài sản. Vàng vẫn nên giữ một tỷ trọng nhất định mang tính phòng thủ, giúp bảo toàn giá trị tài sản trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới”, ông Huy nói. NGỌC MAI Giá vàng lao dốc, đừng vội “bắt đáy” Theo Nghị định, từ ngày 1/7 mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên là 2,53 triệu đồng/tháng. Nghị định cũng nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7. Đối với các bộ, cơ quan Trung ương sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có). Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Các địa phương cũng được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao. Với 2 nguồn kinh phí này, đều không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các địa phương được sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang; sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%. Theo nghị định, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập này do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 111 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60… PHAN THIÊN Nguồn tiền nào để tăng lương cơ sở từ ngày 1/7? Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ mức đỉnh lịch sử thiết lập đầu năm nay, giá vàng trong nước đã giảm hơn 40 triệu đồng/lượng, riêng tuần qua mất khoảng 10 triệu đồng/ lượng. Theo các chuyên gia, vàng vẫn đáng để nắm giữ nhưng nhà đầu tư cần có chiến lược phù hợp thay vì vội vàng “bắt đáy”. Nhà đầu tư cân nhắc mua vàng tích lũy thời điểm này “Ở vùng giá hiện tại, nhà đầu tư dài hạn có thể yên tâm hơn so với thời điểm giá tăng nóng trước đây. Tuy nhiên, mục tiêu nên là tích lũy tài sản chứ không phải đầu cơ lướt sóng”. Ông TRẦN DUY PHƯƠNG - chuyên gia tài chính và đầu tư vàng Từ ngày 1/7 mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên là 2,53 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa

6 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 KHOA GIÁO Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Trước đó, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đề thi đã được chuyển về các địa phương để in sao. Trong một kỳ thi, mỗi môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị. Ban in sao đề thi làm việc tập trung theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi bắt đầu tổ chức mở niêm phong túi đề thi gốc (hoặc từ khi bắt đầu giải mã đề thi) đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. KHU VỰC IN SAO ĐỀ THI Đề thi được các tỉnh, thành phố thực hiện in sao tại một địa điểm an toàn, biệt lập và lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt quá trình in sao cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi. Tại khu vực in sao có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy. Khu vực in sao đề thi thực hiện cách ly 3 vòng độc lập: Vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi bắt đầu thực hiện in sao đề thi hoặc mở đề thi gốc cho đến khi thí sinh kết thúc buổi thi cuối cùng. Trước khi thực hiện in sao đề thi, Ban in sao phải phối hợp với công an để xây dựng phương án bảo đảm an ninh an toàn cho công tác làm đề thi, kiểm tra bảo đảm cửa sổ các phòng phải được dán kín và được lực lượng công an niêm phong bảo đảm không thể nhìn được từ bên ngoài. Vòng 2 là khu vực tiếp giáp vòng 1 và vòng 3, quy chế cũng quy định phải cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Người làm nhiệm vụ tại vòng 2 có nhiệm vụ giám sát mọi cuộc liên lạc bằng điện thoại cố định, là đầu mối giao tiếp thông tin với bên ngoài và kiểm soát người, đồ vật từ vòng 3 vào vòng 2 và ngược lại. Vòng 3, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xung quanh khu vực in sao đề thi 24 giờ/ngày; kiểm soát không để người không có nhiệm vụ hoặc thiết bị thu phát thông tin vào khu vực in sao đề thi; ghi sổ theo dõi người, đồ vật ra/vào khu vực bảo vệ đồng thời yêu cầu tất cả những người ra/vào phải đeo thẻ do Hội đồng thi cấp. Kể từ khi bắt đầu mở túi đề thi gốc/giải mã đề thi, những người đã vào vòng trong của khu vực in sao đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban in sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của công an. Người làm việc trong khu vực cách ly hoạt động trong phạm vi cho phép và chỉ được ra khỏi khu vực sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Trưởng ban in sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an. CÁCH LY CẢ MÁY MÓC Liên quan đến tính bảo mật, an toàn của đề thi, do đó, quy chế thi Tốt nghiệp THPT cũng quy định nội dung: Máy móc và thiết bị tại nơi làm đề thi, dù bị hư hỏng hay không dùng đến cũng bị cách ly đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Trước khi in sao, lực lượng công an sẽ kiểm tra máy móc, thiết bị đảm bảo không có và không gắn bộ phận thu phát, không nối mạng Internet. Trưởng ban in sao đề thi kiểm tra bảo đảm có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photocopy siêu tốc, máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang… Với quy định, mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao đề thi dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi kết thúc buổi thi cuối cùng. Do đó, kể cả rác ở vòng trong khu vực in sao cũng chỉ được đưa ra ngoài khi kết thúc kỳ thi. Sau khi in sao xong, đề thi sẽ được vận chuyển đến các điểm thi dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Tại điểm thi, đề thi cũng được bảo quản trong các tủ riêng biệt, chắc chắn, được khóa và niêm phong. Nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an. Chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Ngoài ra, phòng bảo quản đề thi, bài thi còn có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, có công an túc trực. Camera giám sát phòng bảo quản đề thi và bài thi bao quát toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó. Thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT lưu ý nghiêm túc chấp hành quy chế thi, tuyệt đối không sử dụng các thiết bị công nghệ cao để làm lộ, lọt đề thi ra ngoài. Những hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với đề thi tự luận chỉ kết thúc khi hết hai phần ba (2/3) thời gian làm bài và đối với đề thi trắc nghiệm chỉ kết thúc khi hết thời gian làm bài của buổi thi. HÀ LINH Đề thi Tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “tối mật”. Việc in sao, vận chuyển đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ. Đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ Trong khu vực in sao, đề lỗi được cắt vụn, “cách ly” đến khi thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng ẢNH: NHƯ Ý THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 11 - 12/6. Thí sinh thực hiện, 3 buổi thi gồm: 1 buổi thi môn Ngữ văn, 1 buổi thi môn Toán và 1 buổi thi bài thi tự chọn gồm 2 môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn). Cụ thể, đội tuyển Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen. Huy chương Vàng thuộc về em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG, Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 27. Hai Huy chương Bạc thuộc về các em: Phạm Đăng Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng đạt 25 điểm. Bốn Huy chương Đồng thuộc về: Em Phan Thành Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Em Trần Anh Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên); Em Nguyễn Đình Tùng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Em Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Ba học sinh được Ban Tổ chức trao Bằng khen gồm: Em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Em Bùi Nhật Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Em Võ Sỹ Quốc Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh THPT trong khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy giao lưu, học hỏi, phát triển năng lực toán học và phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực toán học. Kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế và tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh cả nước. Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 được tổ chức ngày 10/3 tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Đoàn Việt Nam tham dự gồm 22 học sinh, trong đó có 2 học sinh thuộc đội tuyển IMO năm 2025 và 20 học sinh có thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Năm 2026, kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. NGUYỄN HÀ Bộ GD&ĐT cho biết, 10 học sinh trong Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 giành thành tích ấn tượng, xếp thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam thắng lớn tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm nay

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