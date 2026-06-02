Báo Tiền Phong số 153

THỨ BA 2/6/2026 Số 153 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 5 Trào lưu mời nghệ sĩ về phòng khách TRANG 8-9 TRANG 3 BỘ CHÍNH TRỊ THÍ ĐIỂM PHÂN CẤP CHO ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG TRANG 6 TRANG 10 THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Chuẩn bị từng kịch bản nhỏ nhất Ngăn chặn thao túng tâm lý trẻ em trên mạng NGÔI SAO GỐC VIỆT TRANH TÀI Ở WORLD CUP 2026 NỚI ROOM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN: Cách nào kiểm soát rủi ro? CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI YÊU CẦU THỜI ĐẠI TRANG 2 -3 TRANG 16 Việt Nam - Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5 ẢNH: NGUYỄN KHÁNH TRANG 7 đối ngoại nổi bật DẤU ẤN CHUYỆN HÔM NAY Nhiều năm, thế giới đánh giá Việt Nam như một câu chuyện thành công về phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và ổn định chính trị. Định hình môi trường chiến lược n GS JAMES BORTON (Viện Chính sách đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ) XEM TIẾ P TRANG 5

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tái khẳng định tình hữu nghị lâu bền và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế, đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và thượng tôn các nguyên tắc và nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN. Hai bên bày tỏ quyết tâm phát huy những thành quả hợp tác về chính trị-an ninh, an toàn và an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển, mở rộng thương mại và đầu tư, hợp tác nông nghiệp, giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân..., đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết quả hợp tác thực chất vì lợi ích hai nước và của khu vực. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đã đặt nền tảng cho khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường năng động, bền chặt và cùng có lợi, vì an ninh, thịnh vượng và ấm no của nhân dân hai nước. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHÍNH TRỊ Về hợp tác chính trị, hai bên tái khẳng định các cuộc trao đổi cấp cao giữa Philippines và Việt Nam thể hiện tin cậy giữa hai nước và cam kết tăng cường quan hệ song phương, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí phát huy đầy đủ và triển khai thường xuyên các cơ chế đối thoại và hợp tác song phương đã được thể chế hóa ở các cấp, bao gồm Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Song phương, Tiểu ban Thương mại Việt Nam - Philippines, các đối thoại quốc phòng và an ninh và tham vấn về các vấn đề biển và đại dương, nhằm xác định và thúc đẩy các tiềm năng bổ trợ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp chặt chẽ xây dựng Kế hoạch Hành động mới triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược tăng cường. NÂNG TẦM HỢP TÁC KINH TẾ Về hợp tác kinh tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng tầm hợp tác kinh tế giữa Philippines và Việt Nam, là hai nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường năng lực và khả năng tự cường của mỗi quốc gia. Cả hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD theo hướng cân bằng thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư. Hai nhà lãnh đạo khuyến khích tăng cường các trao đổi cấp cao và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các khu vực công và tư nhân của hai nước, đồng thời hoan nghênh nỗ lực khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số/bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết và hợp tác kinh tế khu vực trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm các nỗ lực xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN bao trùm, tự cường và bền vững. Nhận thức rõ vai trò thiết yếu của nông nghiệp đối với sự phát triển và nền kinh tế của mỗi nước, hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác nông nghiệp chặt chẽ hơn thông qua nghiên cứu và phát triển chung, nâng cao năng lực, trao đổi chuyên gia và thực tiễn tốt, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, và nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thương mại và đầu tư, nông nghiệp, đặc biệt về gạo, thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh bền vững, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp thông minh, quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp và giải quyết các thách thức liên quan đến lương thực và nông nghiệp, với mục tiêu chuyển đổi các ngành nông nghiệp và thủy sản thành những động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển nông thôn và tạo động lực cho các cộng đồng dân cư. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực chế biến thực phẩm và tăng cường chuỗi cung ứng nhằm nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững trước những thách thức toàn cầu. HỢP TÁC BIỂN, AN NINH VÀ QUỐC PHÒNG Về hợp tác biển, an ninh và quốc phòng, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác biển hiện có, bao gồm Ủy ban Hỗn hợp về các vấn đề biển và đại dương cấp thứ trưởng, Nhóm công tác chung về các vấn đề biển và đại dương, việc thực hiện Bản ghi nhớ về phòng ngừa và quản lý sự cố tại Biển Đông và Bản ghi nhớ về hợp tác biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, đường dây nóng giữa cơ quan cảnh sát biển hai nước. Hai bên cam kết xử lý các vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình, hữu nghị, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác về nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ môi trường, thủy đạc, kết nối hàng hải và bảo tồn các vùng biển quốc tế. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, sự an toàn, phúc lợi, quyền bình đẳng và nhân phẩm của thuyền viên. Hai nhà lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà soát và cải thiện các chính sách và cơ chế về thị thực cho thuyền viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh vào mỗi nước, phù hợp với luật pháp trong nước và các khuôn khổ ASEAN liên quan. Hai nhà lãnh đạo cam kết bảo đảm triển khai các cơ chế bảo đảm an toàn và an ninh cho ngư dân hai nước. Hai bên nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng ngày càng vững chắc là một trong những trụ cột chính của khuôn khổ Đối tác Chiến lược Tăng cường. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí: - Duy trì các cuộc trao đổi cấp cao giữa ngành quốc phòng và an ninh hai nước, tăng cường đối thoại chiến lược và chính sách, chia sẻ thông tin, mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, tiếp tục thể chế hóa và duy trì các cơ chế đối thoại, giao lưu giữa quân nhân các binh chủng và cơ quan hàng hải, thúc đẩy các hoạt động thăm viếng tàu và các hoạt động chung ứng phó với các vấn đề an ninh trên biển; - Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần quân sự, thương mại quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải và hàng không, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình; - Tăng cường trao đổi và hợp tác trong việc thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). ASEAN VÀ BIỂN ĐÔNG Hai bên tái khẳng định ủng hộ thúc đẩy các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong năm Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026; nhất trí phối hợp chặt chẽ, tham vấn và hỗ trợ lẫn nhau trong các ứng cử tại các tổ chức quốc tế và khu vực và các khuôn khổ đa phương, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thúc đẩy tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường của mỗi nước về phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc các bên tự kiềm chế trong triển khai các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán và sớm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982. BÌNH GIANG Sau cuộc hội đàm sáng 1/6 tại Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhất trí nâng quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược tăng cường. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines Chiều 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Manila, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương, ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam - Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương. Ngay sau hội đàm sáng 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước ẢNH: TTXVN Kỷ nguyên hợp tác phát triển mới VIỆT NAM - PHILIPPINES NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG CƯỜNG:

NIỀM TIN CỦA QUỐC TẾ Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn hàng đầu về an ninh, quốc phòng và đối ngoại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc Ban Tổ chức mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề cho thấy niềm tin của quốc tế đối với Việt Nam đổi mới, đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. “Thực sự Việt Nam đã có vị thế rất lớn ở khu vực, trong ASEAN cũng như trong quan hệ với các đối tác, bao gồm cả các nước lớn. Cách ứng xử của Việt Nam đã tạo niềm tin rằng Việt Nam không chỉ có vị thế mà còn có những đóng góp mang tính xây dựng cho hòa bình, ổn định và hợp tác”, Đại sứ Phạm Quang Vinh chia sẻ với PV Tiền Phong. Một trong những điểm được giới quan sát quốc tế đặc biệt quan tâm là tầm nhìn chiến lược được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tại Đối thoại Shangri-La. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, các quốc gia và giới nghiên cứu quốc tế theo dõi rất kỹ những bước đi của Việt Nam trong thời gian qua. Họ nhận thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vừa phải tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, vừa phải đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng chất lượng và bền vững hơn. Trong hơn 2 năm qua, lãnh đạo Việt Nam thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao tới các nước khu vực và các cường quốc, góp phần hình thành một khung chiến lược mới cho Việt Nam. Mục tiêu là bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và hợp tác để phục vụ phát triển đất nước, dựa trên quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, ASEAN cũng như tất cả các đối tác lớn. Chính vì vậy, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là thông điệp của Việt Nam mà còn là sự chia sẻ kinh nghiệm từ lịch sử dân tộc Việt Nam về chiến tranh và hòa bình, về hội nhập quốc tế, cũng như cách hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Thông điệp xuyên suốt được nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh là chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới đầy biến động. Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng đây chính là “mẫu số chung” mà tất cả các quốc gia đều đang tìm kiếm. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra những thông điệp lớn. Trước hết, đó là nhận diện thẳng thắn những cuộc khủng hoảng mang tính thời đại mà thế giới đang đối mặt. Ba cuộc khủng hoảng được chỉ ra gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Những cuộc khủng hoảng này đang đan xen, cộng hưởng với các thách thức toàn cầu khác, từ cạnh tranh địa chính trị đến biến đổi khí hậu và suy giảm tăng trưởng. Trước thực tế đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra 6 định hướng phát triển như một lời giải cho các thách thức hiện nay. Thông điệp quan trọng là không để những cuộc khủng hoảng che lấp cơ hội hợp tác. Dù thế giới tồn tại nhiều khác biệt, các quốc gia vẫn có rất nhiều lĩnh vực có thể cùng hợp tác vì lợi ích chung. Một thông điệp quan trọng khác là hòa bình, ổn định và phát triển không tự nhiên xuất hiện. Các quốc gia không thể ngồi chờ mà phải chủ động cùng nhau kiến tạo. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, có 2 yếu tố mang tính quyết định để thực hiện điều đó. Thứ nhất là bảo vệ và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ thông qua các cơ chế hợp tác hiệu quả. Thứ hai là xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược giữa các quốc gia. “Nếu lòng tin chiến lược bị xói mòn, mọi động thái rất dễ bị hiểu sai, dẫn đến va chạm lợi ích. Ngược lại, khi có lòng tin chiến lược, các bên sẽ ưu tiên sử dụng đối thoại, ngoại giao và trao đổi để hóa giải khác biệt”, ông Vinh nhận định. TỪ THAM GIA ĐẾN CHỦ ĐỘNG KIẾN TẠO Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá cao vì đã đề cập đúng và trúng những vấn đề mà khu vực và thế giới đang quan tâm nhất. Trong bối cảnh thế giới đứng trước những biến động sâu sắc, yêu cầu cấp thiết là phải giữ gìn hòa bình để phát triển. Muốn vậy, các quốc gia cần đề cao luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin. Đó cũng là sự tiếp nối nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam suốt gần 40 năm Đổi mới. Việt Nam luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; luôn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước và sự gia tăng năng lực nội sinh, vai trò của Việt Nam cũng đã thay đổi. “Trước đây Việt Nam chủ yếu tham gia các hoạt động quốc tế, rồi đến đồng hành cùng các nước thực hiện các nhiệm vụ chung, đến hiện nay Việt Nam đã chủ động kiến tạo”, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh. Theo ông, cộng đồng quốc tế ngày càng nhìn thấy rõ sự tham gia của Việt Nam ở những tầng nấc cao hơn, sâu hơn và có trách nhiệm hơn trong các vấn đề chung. NÂNG CAO VỊ THẾ CHIẾN LƯỢC Đánh giá về chuyến công du Thái Lan, Singapore và Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng cần đặt chuyến thăm trong bức tranh lớn hơn của hoạt động đối ngoại Việt Nam những năm gần đây. Trong hơn 2 năm qua, Việt Nam đã triển khai hàng loạt hoạt động đối ngoại cấp cao, cả chiều đi và chiều đến, nhằm thực hiện chủ trương đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ hợp tác với hơn 40 đối tác, trong đó có 15 Đối tác Chiến lược toàn diện, bao gồm các nước khu vực và tất cả thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cùng nhiều đối tác chủ chốt khác. Riêng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện hơn 30 chuyến công tác nước ngoài, tới các nước ASEAN, các cường quốc và các đối tác quan trọng. Trong ASEAN, lãnh đạo Việt Nam đã thăm hầu hết các quốc gia thành viên như Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines; đồng thời cũng có các chuyến thăm tới Trung Quốc, Mỹ, Nga và Ấn Độ. Những khuôn khổ hợp tác này góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, chuyến thăm 3 nước lần này không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương mà còn nâng cao vị thế chiến lược của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Bên cạnh các hoạt động chính trị - ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ. Điều này phản ánh rõ định hướng phát triển mới của Việt Nam, trong đó khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được xem là động lực tăng trưởng quan trọng. Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện phát triển không chỉ là thương mại hay đầu tư, mà còn là xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững, từ nguyên vật liệu thiết yếu, hàng hóa chiến lược đến năng lượng và an ninh lương thực. Các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn và công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. THU LOAN Từ diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á đến các hoạt động cấp cao tại Thái Lan, Singapore và Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại những dấu ấn đối ngoại nổi bật, phản ánh tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Dấu ấn đối ngoại nổi bật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc hội đàm ngày 1/6 ẢNH: TTXVN 3 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 THỜI SỰ Business Times dẫn lời TS Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS – Yusof Ishak, nhấn mạnh rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, có thể trở thành một trong những dấu mốc nổi bật nhất của đối ngoại Việt Nam năm nay. Báo SCMP của Hong Kong (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, và Philippines diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Việt Nam gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 2 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4. Bài viết đánh giá rằng chuyến thăm lần này cho thấy chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Việt Nam là “củng cố vị thế của đất nước và duy trì cân bằng trong khu vực”. Chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí khu vực và quốc tế, với hàng loạt bài viết và bình luận được đăng tải rộng rãi trong những ngày qua. Đại sứ Phạm Quang Vinh ẢNH: ĐỨC NGUYỄN CHUYẾN CÔNG DU THÁI LAN, SINGAPORE VÀ PHILIPPINES CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

4 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 XÃ HỘI Theo Thông tư 50/2025/ TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa với việc xăng RON95 bán trên thị trường từ nay sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới. Bộ Công Thương cho biết, việc triển khai E10 không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được Việt Nam xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 53/2012/ QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Sau khi đưa xăng E5 vào sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn, phân phối để tiến tới triển khai E10. Theo Bộ Công Thương, việc chuyển sang sử dụng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược. Trước hết, đây là giải pháp giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 cũng được kỳ vọng tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Để phục vụ nhu cầu thị trường, ngành xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100). Theo tính toán của Bộ Công Thương, nhu cầu E100 để phối trộn E10 trên toàn quốc vào khoảng 92.000 - 100.000 m3 mỗi tháng. Trong giai đoạn đầu, nguồn cung trong nước dự kiến đáp ứng khoảng 25.000 m3/tháng, phần còn lại được bổ sung từ nhập khẩu để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt. Hiện các nhà máy ethanol trong nước như Tùng Lâm, Bình Phước và Dung Quất đang được huy động để phục vụ nhu cầu phối trộn nhiên liệu. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn cùng hệ thống thương nhân phân phối cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về kho bể, phối trộn, vận chuyển và phân phối để bảo đảm nguồn cung ổn định ngay từ ngày đầu triển khai. Trước những băn khoăn của người tiêu dùng về khả năng tương thích của xăng E10 với phương tiện đang lưu hành, Bộ Công Thương cho biết phần lớn xe máy, ô tô hiện nay đều có thể sử dụng loại nhiên liệu này. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), các hãng Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và đa số dòng xe Suzuki đều xác nhận tương thích với E10. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho biết hầu hết các dòng xe ô tô đang lưu hành tại Việt Nam đều có thể sử dụng nhiên liệu E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật. DƯƠNG HƯNG Từ hôm qua (1/6), xăng sinh học E10 chính thức được bán trên cả nước, đánh dấu bước chuyển mới trong lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Xăng E10 “phủ sóng” toàn quốc ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TƯƠNG THÍCH CỦA PHƯƠNG TIỆN Từ ngày 1/6, xăng không chì trên toàn quốc bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10. Để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) rà soát hệ thống động cơ, cụm phun nhiên liệu và đánh giá mức độ tương thích của các phương tiện. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến cuối tháng 8/2025, Việt Nam có gần 3,9 triệu ôtô con và gần 163.000 ô tô khách đang lưu hành. Cơ quan này nhận định, việc áp dụng xăng E10 cho khối lượng phương tiện khổng lồ trên sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc chuyển đổi nhiên liệu, tại văn bản ngày 5/9/2025 gửi Bộ Công Thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: “Sau khi rà soát, Cục Đăng kiểm Việt Nam không có thông tin về các loại ô tô không sử dụng được xăng sinh học E5, E10”. Về phía các nhà sản xuất ô tô, trước đó VAMA đã chính thức khẳng định các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều hoàn toàn tương thích với xăng E10. Thực tế khảo sát của Bộ Công Thương cũng cho thấy hầu hết ô tô đang lưu thông đều phù hợp với loại nhiên liệu này, ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023. KHUYẾN CÁO VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG Đối với xe máy, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân, đại diện VAMM khẳng định phần lớn các dòng xe đang lưu hành đã được tính toán để tương thích với E10, đồng thời bác bỏ những lo ngại về việc loại xăng này có thể gây hỏng động cơ hoặc giảm tuổi thọ xe sau thời gian ngắn sử dụng. Toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể dùng xăng E10 mà không cần cải tạo kỹ thuật. Tuy nhiên, VAMM phân loại mức độ khuyến cáo dựa trên công nghệ động cơ. Với xe dùng công nghệ phun xăng điện tử (FI), dù thiết kế đã hoàn toàn phù hợp với E10, người dùng vẫn cần theo dõi các dấu hiệu nếu có. Do đặc tính tẩy rửa mạnh, xăng E10 có thể làm các cặn bám cũ trong hệ thống nhiên liệu bong ra, gây tắc lọc xăng hoặc kim phun. Nếu xe có hiện tượng khó nổ hoặc hụt hơi, giảm công suất, khách hàng nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng để xử lý. Với xe dùng bộ chế hòa khí (xe số đời cũ), do thiết kế của mỗi hãng có sự khác biệt, VAMM khuyến nghị chủ phương tiện nên liên hệ trực tiếp với các kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn chính xác nhất. Đối với xe phân khối lớn và xe nhập khẩu, người dùng cần tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo về nhiên liệu được ghi trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm xe. Về hiệu năng, nghiên cứu chung giữa VAMM và Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024 chỉ ra rằng E10 không làm ảnh hưởng đến khả năng khởi động hay gia tốc của xe máy trong điều kiện bình thường. Ngược lại, nhiên liệu này còn giúp giảm đáng kể hàm lượng khí độc hại như CO và HC. Bên cạnh khuyến cáo từ các nhà sản xuất, đối với các dòng xe quá cũ (sản xuất trước năm 2000), xe phục chế hoặc xe lâu ngày không bảo dưỡng, một số chuyên gia lưu ý người dùng cần chủ động kiểm tra toàn bộ hệ thống nhiên liệu. LỘC LIÊN Chuyên gia khuyến cáo người sử dụng phương tiện cần nắm rõ những lưu ý về bảo dưỡng, thay thế vật liệu và cách vận hành để tránh phát sinh sự cố. Cần lưu ý gì khi đổ xăng E10? Xăng E10 chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6 Bộ Công Thương khẳng định, việc chuyển đổi sang E10 không mang tính áp đặt mà là bước đi theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh. Các thử nghiệm trong nước cùng kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy E10 không gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và phương tiện được bảo dưỡng đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Xử lý cửa hàng bán sai chủng loại UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ cây xăng, đảm bảo nguồn cung, xử lý cây xăng bán không đúng chủng loại, găm hàng, tạo khan hiếm, tự ý tăng giá. Để đảm bảo việc bán xăng diễn ra thông suốt, không gián đoạn, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan chủ động theo dõi sát thị trường, chủ động giải pháp ứng phó (nếu có phát sinh). Sở Công Thương Vĩnh Long cũng được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; chủ động nắm bắt tình hình dư luận, thông tin thị trường xăng E10 để kịp thời xử lý theo thẩm quyền. Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu thực hiện nghiêm việc chuyển sang xăng sinh học E10, không để gián đoạn nguồn cung. Chi cục Quản lý thị trường, địa phương được giao giám sát chặt cây xăng, nắm bắt thị trường, tâm lý người tiêu dùng để tăng cường tuyên truyền về tính an toàn, lợi ích của dùng xăng E10. Ngành chức năng Vĩnh Long sẽ xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng; hoặc mập mờ trong chỉ dẫn giá, loại xăng dầu tại vòi bơm, tự ý tăng giá bất hợp lý. CẢNH KỲ VAMM xác nhận toàn bộ các đời xe cơ bản của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi thiết kế kỹ thuật ẢNH: VGP NEWS

BỐI CẢNH NỚI TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN Trước nguy cơ tín dụng bất động sản tăng nóng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng tín dụng. Theo định hướng điều hành, dư nợ tín dụng trong quý I/2026 không được vượt quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng cả năm, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm nay được định hướng khoảng 15%. Tuy nhiên, trong thông báo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/1-31/12 các tổ chức tín dụng sẽ không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với các khoản cho vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tổng dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này. Danh sách 25 ngân hàng thương mại được áp dụng cơ chế trên gồm nhiều nhà băng lớn như VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank và một số ngân hàng khác. Dữ liệu từ báo cáo tài chính quý I của 14 ngân hàng thương mại niêm yết có thuyết minh về danh mục cho vay cho thấy dư nợ bất động sản tại nhóm ngân hàng này tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, song chiến lược phân bổ của từng nhà băng lại có nhiều khác biệt. Cụ thể, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay, tổng dư nợ bất động sản mở rộng (bao gồm cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay xây dựng) đạt hơn 1,58 triệu tỷ đồng , tăng gần 7% so với cuối năm 2025. Con số này phản ánh sức hút liên tục của khu vực bất động sản đối với dòng tiền ngân hàng, dù thị trường vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Trong tổng dư nợ nói trên, cho vay kinh doanh bất động sản đạt 1 triệu tỷ đồng (chiếm 63,2%), trong khi đó cho vay xây dựng đạt 581.068 tỷ đồng, tương đương 36,8% còn lại. Nhóm 5 ngân hàng dẫn đầu gồm SHB, VPBank, Techcombank, MB và HDBank nắm giữ tổng cộng gần 1,18 triệu tỷ đồng dư nợ, chiếm tới 74,4% tổng quy mô của 14 ngân hàng được thống kê. THẬN TRỌNG RỦI RO Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS. Đặng Ngọc Đức - Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính (Trường Đại học Đại Nam) phân tích, quyết định nới “room” tín dụng bất động sản xuất phát từ thực tế thị trường bất động sản đang có dấu hiệu trầm lắng trở lại sau giai đoạn phục hồi từ cuối năm 2024 đến năm 2025. Thanh khoản thị trường suy giảm, nhiều dự án tiếp tục gặp khó khăn trong triển khai, trong khi xu hướng tăng lãi suất và việc kiểm soát chặt dòng vốn vào bất động sản từ đầu năm 2026 đã khiến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp bị thu hẹp. Việc nới room tín dụng cho các ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao và năng lực quản trị rủi ro tốt được xem là giải pháp nhằm tăng nguồn vốn cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp và các dự án hạ tầng đô thị. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ phục hồi thị trường mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hạn chế nguy cơ hình thành bong bóng tài sản thông qua việc phân bổ vốn có chọn lọc. Theo ông Đức, ở góc độ quản lý vĩ mô, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang nỗ lực cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định tài chính. Việc nới room tín dụng không được áp dụng đại trà mà chỉ dành cho những ngân hàng có năng lực tài chính tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp và hệ số an toàn vốn cao. Đây là cách tiếp cận nhằm hỗ trợ tăng trưởng GDP nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro phát sinh từ thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản cũng được cải thiện thanh khoản, giúp doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án và thúc đẩy nguồn cung mới. Đồng thời, sự phục hồi của bất động sản sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành xây dựng, vật liệu, nội thất và thị trường lao động, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung. PGS. Đặng Ngọc Đức cho rằng, Ngân hàng Nhà nước đang theo đuổi chiến lược “nới có kiểm soát”, vừa hỗ trợ phục hồi kinh tế vừa bảo đảm an toàn hệ thống tài chính. Đây là hướng đi phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là khung quản trị rủi ro Basel III. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn sẽ phụ thuộc vào năng lực giám sát của cơ quan quản lý cũng như kỷ luật thị trường của các ngân hàng thương mại. NGỌC MAI Ngân hàng Nhà nước vừa nới room tín dụng bất động sản cho 25 ngân hàng thương mại. Theo chuyên gia, việc nới room tín dụng là cần thiết nhưng nếu thị trường phục hồi chậm hơn dự kiến, dư nợ bất động sản tăng nhanh có thể tạo áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng và làm gia tăng nợ xấu nên cần kiểm soát rủi ro. 5 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 KINH TẾ “Nếu thị trường phục hồi chậm hơn dự kiến, dư nợ bất động sản tăng nhanh có thể tạo áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng và làm gia tăng nợ xấu. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng dồi dào cũng có thể làm xuất hiện các đợt tăng giá cục bộ tại một số khu vực, từ đó tạo sức ép đối với lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô”. PGS. ĐẶNG NGỌC ĐỨC - Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính (Trường Đại học Đại Nam) CHUYỆN HÔM NAY Tuy nhiên, chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines cuối tháng 5, đầu tháng 6/2026 cho thấy một thực tế mới đang hình thành: Việt Nam không chỉ là một quốc gia phát triển thành công, mà đang từng bước trở thành một cường quốc bậc trung có khả năng đóng góp vào việc định hình môi trường chiến lược của khu vực. Khái niệm “cường quốc bậc trung” không được đo bằng sức mạnh quân sự hay quy mô lãnh thổ. Trong quan hệ quốc tế hiện đại, đó là những quốc gia có đủ uy tín, năng lực và tầm ảnh hưởng để kết nối các bên, thúc đẩy hợp tác và góp phần giải quyết các thách thức chung. Những nước như Úc, Hàn Quốc hay Canada thường được xem là các ví dụ điển hình. Điều đáng chú ý là Việt Nam đang thể hiện ngày càng rõ các đặc điểm của một quốc gia như vậy. Dấu hiệu rõ ràng nhất xuất hiện tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore - diễn đàn an ninh uy tín hàng đầu châu Á. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề không đơn thuần là một nghi thức ngoại giao. Đó là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực. Quan trọng hơn, thông điệp mà nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra không chỉ nói về lợi ích của riêng Việt Nam. Khi đề cập khủng hoảng lòng tin giữa các quốc gia, sự suy giảm hiệu quả của các mô hình phát triển truyền thống và nguy cơ xói mòn luật pháp quốc tế, nhà lãnh đạo Việt Nam đang chạm tới những mối quan tâm chung của phần lớn các quốc gia vừa và nhỏ trên thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia lo ngại bị cuốn vào các vòng xoáy đối đầu. Điều họ cần không phải là những lời kêu gọi chọn phe, mà là những sáng kiến thúc đẩy đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Đó cũng chính là những giá trị mà Việt Nam đang theo đuổi. Điều đáng chú ý là Việt Nam không tìm cách xây dựng ảnh hưởng bằng sức ép hay đối đầu. Thay vào đó, Việt Nam đang tạo dựng vị thế thông qua năng lực kết nối lợi ích. Đây là đặc trưng nổi bật của các cường quốc bậc trung thành công trong thế kỷ XXI. Chặng dừng chân tại Thái Lan phản ánh rõ cách tiếp cận này. Là hai nền kinh tế lớn của ASEAN, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới mục tiêu nâng cao kim ngạch thương mại song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, chuỗi cung ứng và an ninh phi truyền thống. Lợi ích từ sự hợp tác đó không chỉ thuộc về hai nước mà còn giúp tăng cường tính kết nối và sức chống chịu của toàn bộ nền kinh tế ASEAN trước những biến động toàn cầu. Tại Singapore, câu chuyện cũng mang ý nghĩa tương tự. Quan hệ Việt Nam- Singapore ngày càng vượt ra khỏi khuôn khổ thương mại và đầu tư truyền thống để tiến vào những lĩnh vực quyết định tương lai như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh… Một Việt Nam phát triển nhanh hơn sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Singapore; ngược lại, nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ Singapore sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa. Đây là mô hình hợp tác cùng thắng điển hình mà các cường quốc bậc trung thường thúc đẩy. Tại Philippines, ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm còn vượt xa các con số kinh tế. Trong bối cảnh môi trường an ninh hàng hải đang đặt ra nhiều thách thức, việc Việt Nam và Philippines tăng cường phối hợp về biển, an ninh lương thực, ứng phó thiên tai và phát triển bền vững góp phần củng cố đoàn kết ASEAN cũng như tạo thêm động lực cho các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Điểm nổi bật xuyên suốt chuyến công du là Việt Nam không chỉ theo đuổi lợi ích quốc gia theo nghĩa hẹp. Thông điệp được phát đi từ Bangkok, Singapore tới Manila đều cho thấy Việt Nam đang gắn sự phát triển của mình với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đây chính là dấu hiệu quan trọng của tư duy cường quốc bậc trung: càng phát triển càng có trách nhiệm, càng có ảnh hưởng càng phải đóng góp nhiều hơn cho lợi ích chung. Trong một thế giới đang bị chia cắt bởi cạnh tranh quyền lực, các quốc gia có khả năng xây cầu thay vì dựng rào chắn ngày càng trở nên giá trị. Chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường đó, đang từng bước trở thành một trung tâm kết nối, một đối tác đáng tin cậy và một tiếng nói có trọng lượng trong các vấn đề khu vực. Đó không chỉ là thành công của ngoại giao Việt Nam. Trong dài hạn, một Việt Nam mạnh hơn, có trách nhiệm hơn và có ảnh hưởng hơn cũng sẽ là tài sản quý giá đối với ASEAN, đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đối với một trật tự quốc tế đang rất cần những lực lượng thúc đẩy hợp tác thay vì đối đầu. J.B Định hình môi trường chiến lược TIẾP THEO TRANG 1 Cách nào kiểm soát rủi ro? Tín dụng bất động sản tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm NỚI ROOM TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN:

6 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 KHOA GIÁO KHÔNG BỎ SÓT BẤT CỨ MẮT XÍCH NÀO Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai Luyện Hữu Chung cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng gần 20.000 thí sinh đăng kí dự thi. Tỉnh dự kiến thiết lập 58 điểm thi phân bố đồng đều với tổng số 852 phòng thi. Lực lượng nhân sự dự kiến được điều động tham gia tổ chức, coi thi, giám sát lên tới khoảng 4.500 người. Ông Luyện Hữu Chung chia sẻ một số rào cản mang tính đặc thù của tỉnh vùng cao và phương án khắc phục. Do đại đa số học sinh dự thi là người dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận học tập và ôn luyện chuyên sâu tại các bản làng xa xôi còn nhiều hạn chế. Việc lập phương án dự phòng điểm thi tại một số địa bàn núi cao hiểm trở gặp không ít khó khăn. Đáng lo ngại hơn cả là yếu tố thời tiết cực đoan diễn ra vào tháng 6 hằng năm. Đây là thời điểm thường được cảnh báo có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết bất thường, khắc nghiệt như mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất. Những nguy cơ này đe dọa trực tiếp đến công tác giao nhận, bàn giao đề thi, bài thi; hành trình di chuyển đến trường thi của thí sinh; sự an toàn tuyệt đối của hội đồng thi. Làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, kì thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt với nhiều yêu cầu đổi mới sâu sắc, quy mô thí sinh tại địa phương tăng cao, địa bàn giao thông cách trở đòi hỏi sự tập trung ở mức tối đa. Bà Quyên Thanh yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện rà soát toàn bộ các khâu theo phương châm triệt để không bỏ sót việc và không để trống nhiệm vụ. Các đơn vị phải lên phương án tính toán chi tiết, chuẩn bị kĩ lưỡng tới từng tình huống nhỏ nhất, kiên quyết loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là hoặc làm việc theo thói quen cũ. “Cần phải chuẩn bị đến từng tình huống nhỏ nhất, không chủ quan với những việc đã làm nhiều năm, không để xảy ra tư tưởng đến hẹn lại làm và làm quen việc lại lơ là. Kì thi chỉ an toàn khi tất cả các khâu an toàn”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh. Bà Quyên Thanh đặc biệt lưu ý địa phương cần chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ coi thi, đặc biệt là kĩ năng xử lí tình huống phát sinh và phát hiện các hành vi gian lận tinh vi bằng công nghệ cao. Công tác truyền thông phải được triển khai đa kênh, kịp thời, chính xác và có tính định hướng, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ các quy định bảo mật, nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật phòng thi. NGĂN CHẶN GIAN LẬN CÔNG NGHỆ Bàn về góc độ an ninh thi cử dưới góc nhìn chuyên gia, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an nhắc nhở toàn thể hội đồng thi cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: tuyệt đối không chủ quan. Theo Đại tá Trần Hồng Quang, trước sự bùng nổ vũ bão của các thiết bị công nghệ đeo tai siêu nhỏ và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xử lí hình ảnh, truyền dữ liệu trực tuyến cực nhanh, nguy cơ thí sinh cố tình chụp đề thi chuyển ra ngoài là hiện hữu. Nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng phối hợp là bảo vệ tuyệt mật đề thi, không để xảy ra hiện tượng lộ lọt thông tin gây hoang mang dư luận. Để ngăn chặn triệt để vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương cần kết hợp song song hai nhóm giải pháp: vừa nâng cao bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra của cán bộ coi thi thông qua tập huấn thực chiến, vừa ứng dụng các công nghệ hiện đại để kiểm soát, cô lập hành vi vi phạm. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đặc biệt yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường tuyên truyền, làm thay đổi sâu sắc nhận thức của học sinh lớp 12. Các nhà trường phổ biến rộng rãi để học sinh hiểu hành vi gian lận thi cử hoặc cố ý làm lộ đề thi quốc gia không đơn thuần là vi phạm quy chế hành chính thông thường mà đã cấu thành tội danh, có thể dẫn đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc hiểu rõ chế tài pháp lí sẽ giúp các em tự giác chấp hành, tránh những sai lầm đáng tiếc hủy hoại tương lai. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, các địa phương phải chuẩn bị chu đáo đến từng kịch bản nhỏ nhất, tuyệt đối không để xảy ra tâm lí lơ là, chủ quan theo lối mòn kinh nghiệm cũ. Chỉ khi kỉ cương được siết chặt tại từng phòng thi, từng hội đồng, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mới đạt được cái đích an toàn, nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất năng lực người học và củng cố niềm tin vững chắc của toàn xã hội. NGHIÊM HUÊ Ban Chỉ đạo quốc gia và lãnh đạo Bộ GD&ĐT liên tục chỉ đạo, kiểm tra sát sao, yêu cầu các tỉnh, thành phố siết chặt kỉ cương, sẵn sàng mọi phương án ứng phó toàn diện nhằm bảo vệ tính bảo mật, công bằng tuyệt đối cho kì thi. Chuẩn bị từng kịch bản nhỏ nhất Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trò chuyện, động viên học sinh lớp 12 Trường THPT Lào Cai ẢNH: BỘ GD&ĐT THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, các địa phương phải chuẩn bị chu đáo đến từng kịch bản nhỏ nhất, tuyệt đối không để xảy ra tâm lí lơ là, chủ quan theo lối mòn kinh nghiệm cũ. Ngày 1/6, khoảng 151.269 thí sinh tại TPHCM chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên của TPHCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Dù là ngày làm việc đầu tuần, nhiều gia đình vẫn tạm gác công việc để ưu tiên đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này. Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đưa con đến tận cổng trường, động viên trước giờ làm bài. Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, phường Đông Hưng Thuận, một phụ huynh cho biết đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai học tập của con nên hai vợ chồng thay nhau nghỉ làm để đồng hành. Do tỉ lệ cạnh tranh cao, gia đình đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đăng ký nguyện vọng, ưu tiên những trường gần nhà. Trước giờ thi môn Ngữ văn, Phùng Khánh Vi, học sinh lớp 9/2 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), cho biết em khá thoải mái vì đã ôn tập trong thời gian dài, dù vẫn có chút hồi hộp do đây là kỳ thi quan trọng. Vi đặt mục tiêu đạt từ 23 đến 24 điểm, với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Khuyến và Trường THPT Hàn Thuyên. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, trong tổng số 151.269 thí sinh đăng ký dự thi, có 600 em vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 31/5. Tuy nhiên, các em vẫn có thể tham dự kỳ thi bình thường trong những ngày tiếp theo. Cũng trong ngày làm thủ tục dự thi, các điểm thi ghi nhận 15 trường hợp thí sinh gặp sự cố về sức khỏe. Trong đó, 9 thí sinh bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng. Sở sẽ điều động cán bộ coi thi thuộc khối THPT, không giảng dạy các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, để hỗ trợ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Phòng thi có hai cán bộ coi thi và được lắp đặt thiết bị ghi hình, ghi âm trong suốt quá trình làm bài. Nhóm thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển gồm hai em bị gãy chân hoặc mắc bệnh cơ xương. Một em được hỗ trợ phòng thi riêng, một em sức khỏe yếu được bố trí người viết hộ dưới sự giám sát của hai cán bộ coi thi và hệ thống camera. Ngoài ra, có một thí sinh đang điều trị tại bệnh viện, hiện điểm thi đang xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kỳ thi, một thí sinh khác bị bệnh cũng được bố trí thi tại phòng riêng. ANH NHÀN Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, TPHCM ghi nhận 15 thí sinh gặp vấn đề sức khỏe. Trong đó, 9 em bị gãy tay được bố trí thi tại phòng riêng và có cán bộ hỗ trợ viết bài theo lời đọc của thí sinh dưới sự giám sát chặt chẽ bằng camera ghi hình, ghi âm. Bố trí phòng riêng và người viết hộ cho nhiều thí sinh Nhằm đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này, báo Tiền Phong tổ chức chuỗi livestream đặc biệt với chủ đề: “Gợi ý và giải đề thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026”. Chương trình được phát sóng trực tiếp ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi trên các nền tảng của báo Tiền Phong gồm Fanpage Facebook, YouTube và Báo điện tử Tiền Phong. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở TPHCM: Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

