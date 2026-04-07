Báo Tiền Phong số 145

Chiều 24/5, tại cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, nhấn mạnh tinh thần xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Phó Thủ tướng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chào mừng Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công rất tốt đẹp, thực hiện Luật Đặc xá, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7/4/2026 về đặc xá năm 2026 và Quyết định số 481/QĐCTN ngày 9/4/2026 về thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá. Dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ rất lớn (trên 10.000 hồ sơ), nhưng các bộ, ngành chức năng, thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực và Tòa án Nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai, bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định, đúng tiến độ đề ra và đúng theo hướng dẫn. Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá, tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước ta đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho hơn 118.000 người. Phần lớn những người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29/5, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm. Xin Thứ trưởng cho biết những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện? Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường: Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Một dấu mốc đặc biệt quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm chung của lãnh đạo hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan là sự củng cố tin cậy chính trị ngày càng vững chắc. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác và trao đổi chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, cơ chế họp nội các chung cấp Thủ tướng là nét đặc sắc trong quan hệ giữa hai nước, thể hiện sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác toàn diện. Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ASEAN tại Việt Nam, với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng của mỗi nước, hai bên có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa. Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mua bán người, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Điều này góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trên nền tảng đó, hai nước có điều kiện thuận lợi để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất hơn. TRAO ĐỔI SÂU RỘNG VỀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG LỚN Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này được kỳ vọng sẽ mở ra những triển vọng và động lực mới nào cho quan hệ hai nước trong thời gian tới? Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chuyến thăm trước hết thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Một kỳ vọng quan trọng là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp lập trường và duy trì tiếp xúc cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh hơn kết nối khu vực, đặc biệt trong hợp tác Mekong và ASEAN. Việt Nam và Thái Lan đều có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối ASEAN, tăng cường kết nối hạ tầng, thương mại và giao lưu nhân dân trong khu vực. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục được mở rộng. Việc tăng cường kết nối hàng không, hợp tác du lịch, giao lưu thanh niên, sinh viên và địa phương sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương. Hai bên cũng được kỳ vọng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Cảm ơn ông. BÌNH GIANG (ghi) Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện. “Có thể khẳng định rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới”. Thứ trưởng Ngoại giao NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 THỜI SỰ TỶ LỆ TỬ VONG RẤT CAO Trong báo cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Ebola có 6 chủng, trong đó chủng Bundibugyo được xác định là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát hiện nay tại Công Gô và Uganda. Theo Bộ Y tế, dịch Ebola lần đầu được ghi nhận năm 1976 tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Công Gô. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên tới 90%. Virus Ebola lây từ động vật hoang dã sang người, sau đó lây truyền giữa người với người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc vật dụng nhiễm mầm bệnh. Đến nay, dịch đã từng xuất hiện tại 13 quốc gia châu Phi và ghi nhận các ca xâm nhập tại một số nước ngoài khu vực như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha và Ý. Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch Ebola tại Công Gô đang diễn biến nghiêm trọng. Ngày 5/5, nước này ghi nhận 4 nhân viên y tế tử vong và đến ngày 15/5 xác nhận các trường hợp này nhiễm Ebola chủng Bundibugyo. Tính đến ngày 22/5, Công Gô đã ghi nhận 750 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 177 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976. Tại Uganda, trong hai ngày 15 và 16/5 ghi nhận 2 ca bệnh xâm nhập từ Công Gô, trong đó có một trường hợp tử vong. Đến nay, quốc gia này chưa phát hiện thêm ca mắc mới. Ngày 17/5, WHO tuyên bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Công Gô và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”. WHO đồng thời cảnh báo nhiều dấu hiệu bất thường trong đợt dịch lần này như xuất hiện các chùm ca tử vong trong cộng đồng, nhiều nhân viên y tế mắc bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh và khả năng còn nhiều ca chưa được phát hiện. Dịch cũng đã có dấu hiệu lây lan qua biên giới. TRIỂN KHAI HÀNG LOẠT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH Trước diễn biến trên, Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Ebola nào tính đến ngày 22/5. Ngay sau khi WHO phát đi cảnh báo khẩn cấp quốc tế, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế hiện đã rà soát đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, chẩn đoán, điều trị Ebola cũng như quy trình vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Bộ Y tế đồng thời tăng cường truyền thông về tình hình dịch và các biện pháp phòng bệnh tới cộng đồng, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu. Các địa phương được yêu cầu giám sát chặt hành khách nhập cảnh từ vùng dịch, phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để rà soát người trở về từ Công Gô và Uganda, đồng thời khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Các Viện Vệ sinh dịch tễ và Pasteur trên cả nước đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ địa phương lấy mẫu, xét nghiệm và xử lý tình huống nếu phát hiện ca nghi nhiễm. Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM đã có đủ phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, nhân lực và trang thiết bị để thực hiện giải trình tự gen chẩn đoán Ebola. Sinh phẩm xét nghiệm đặc hiệu theo hướng dẫn của WHO đang được vận chuyển về Việt Nam. Ngày 22/5, Cục Phòng bệnh tiếp tục tổ chức họp đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam với sự tham gia của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) cùng các đơn vị chuyên môn. Kết quả đánh giá cho thấy nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, tuy nhiên không loại trừ khả năng xuất hiện ca bệnh trong thời gian tới. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập huấn chuyên sâu cho hệ thống y tế toàn quốc về giám sát, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn và đáp ứng dịch Ebola; tăng cường phối hợp với WHO, US CDC, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an để cập nhật đánh giá nguy cơ; đồng thời củng cố năng lực xét nghiệm và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế. HÀ MINH Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình dịch bệnh do virus Ebola trên thế giới và công tác chủ động phòng, chống tại Việt Nam. Bộ Y tế đánh giá về nguy cơ dịch Ebola đối với Việt Nam Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao Sáng 24/5, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2026, diễn ra tại Trường Đại học Hải Phòng. Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng khoảng 1.200 sinh viên thành phố cảng. Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá thế hệ mới đang được khoác lên vẻ ngoài hiện đại, che giấu bản chất gây nghiện và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà phải là lực lượng tiên phong trong công cuộc phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ trước thực trạng các sản phẩm thuốc lá mới đang được “khoác lên” vẻ ngoài hiện đại, thời thượng nhằm thu hút giới trẻ. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho rằng, những lời quảng cáo “ít hại”, “thân thiện” thực chất chỉ là vỏ bọc che giấu bản chất gây nghiện nicotine và những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đằng sau sự hào nhoáng ấy là nguy cơ lệ thuộc nicotine ngày càng gia tăng, là những tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần, là sự đánh đổi tương lai của chính thế hệ trẻ. Tình trạng trẻ hóa đối tượng sử dụng thuốc lá đang là thực tế đáng báo động. Không chỉ thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng gia tăng nhanh chóng, đe dọa những thành quả phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt được trong hơn một thập kỷ qua. Trước thực trạng đó, Đoàn Thanh niên xác định rõ vai trò tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là lực lượng nòng cốt, tiên phong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Những năm qua, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với ngành y tế triển khai nhiều mô hình và hoạt động thiết thực như: thi thể thao nói không với thuốc lá; sân khấu hóa tuyên truyền; thi thiết kế video clip, tập huấn cán bộ Đoàn, xây dựng các sản phẩm truyền thông trên internet và mạng xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai trong thanh thiếu niên như “Cơ quan không khói thuốc lá”, “Chi đoàn không khói thuốc lá”, “Trường học không khói thuốc lá”… góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ. Anh Nguyễn Minh Triết kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, tuổi trẻ cần chung tay xây dựng môi trường học đường, công sở, nơi công cộng không khói thuốc; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nói không với các sản phẩm gây nghiện nicotine. NGUYỄN HOÀN Xây dựng Việt Nam không khói thuốc Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng lối sống lành mạnh, là lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng một Việt Nam văn minh, tiến bộ và không khói thuốc. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN phát biểu khai mạc tại buổi lễ “Tôi tin tưởng thế hệ trẻ Việt Nam với bản lĩnh, tri thức và trách nhiệm công dân sẽ tiếp tục là lá cờ đầu trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng một Việt Nam văn minh, tiến bộ và không khói thuốc”. Anh NGUYỄN MINH TRIẾT - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật các hướng dẫn chuyên môn theo khuyến cáo mới nhất của WHO và đẩy mạnh truyền thông minh bạch để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Ngày 23/5, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang. Dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và đông đảo đoàn viên, thanh niên. SẴN SÀNG NƠI GIAN KHÓ Năm 2026, việc lựa chọn vùng biên Ba Chúc (An Giang), một địa bàn nơi tuyến đầu Tổ quốc làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp của tuổi trẻ Việt Nam: Sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, đặc biệt tại các địa bàn biên giới. Qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ vững chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại Lễ phát động, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, hoạt động tình nguyện của thanh niên đòi hỏi phải nâng tầm, toàn diện và hiệu quả hơn. Vì vậy, Chiến dịch năm nay không chỉ tiếp nối những kết quả đã đạt được, cần thể hiện bước chuyển chiến lược về tư duy và phương thức tổ chức. Chuyển từ trọng tâm về số lượng sang nâng cao chất lượng; từ hoạt động mang tính hỗ trợ ngắn hạn sang tạo dựng các giá trị bền vững; từ cách làm theo phong trào sang tiếp cận theo hướng quản trị chương trình, dự án gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị. Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại địa bàn biên giới, bảo đảm 100% xã biên giới có các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Từ cuối năm 2025, Trung ương Đoàn đã triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới” đối với 248 xã, phường biên giới đất liền. Trên cơ sở đó, trong Chiến dịch năm nay, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa và triển khai quyết liệt các nội dung đã cam kết, bảo đảm mỗi chương trình kết nghĩa đều gắn với công trình, phần việc cụ thể, có sản phẩm đầu ra rõ ràng, mang lại hiệu quả thiết thực và tác động bền vững tại địa bàn. ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CỘNG ĐỒNG Một trong những dấu ấn đột phá của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 là đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong cộng đồng, với trọng tâm là các đội hình “Bình dân học vụ số” tại cấp xã. Theo đó, anh Bùi Quang Huy yêu cầu, mỗi xã cần hình thành ít nhất một đội hình tình nguyện, tập trung hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các kỹ năng số thiết yếu. “Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, mà là quá trình nâng cao năng lực số cho người dân, qua đó khẳng định vai trò của thanh niên là lực lượng dẫn dắt chuyển đổi số ở cơ sở”, anh Huy nhấn mạnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý, các cấp bộ Đoàn cần phát huy chuyên môn sâu và thực hiện hiệu quả chủ trương “đa liên kết”. Cụ thể, các đội hình cần được tổ chức chặt chẽ theo ngành, lĩnh vực chuyên biệt như công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế, giáo dục, pháp luật… Hoạt động phải gắn với sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ chức Đoàn với chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhà trường và các lực lượng xã hội tại địa phương. Chiến dịch sẽ đẩy mạnh các đội hình chuyên sâu như “Kỹ sư trẻ xây dựng nông thôn mới”, “Trí thức trẻ tình nguyện” để tham gia tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, chế biến và chuyển đổi số. Qua đó, bảo đảm mỗi phần việc đều có mục tiêu rõ ràng, có chiều sâu chuyên môn, khắc phục triệt để tình trạng dàn trải, hình thức. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu, phải kiên quyết 4 n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 GIỚI TRẺ Phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, hoạt động tình nguyện năm nay phải bám đời sống số nhân dân, với trọng tâm tuổi trẻ tiên phong thay đổi nhận thức, phổ cập kỹ năng công nghệ cho người dân ngay từ tuyến cơ sở. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, đến nay lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam xung kích, cống hiến trên mọi lĩnh vực. Những năm qua, các phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành môi trường rèn luyện, trưởng thành và lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến đô thị; từ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội đến chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo… ở đâu cũng có dấu ấn của màu áo xanh tình nguyện. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn, mà đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì cộng đồng. “Tôi ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Trung ương Đoàn trong đổi mới nội dung chiến dịch năm nay, đặc biệt là các hoạt động hướng về vùng biên giới, vùng khó khăn; triển khai các đội hình “Bình dân học vụ số”, các công trình, phần việc Tuổi trẻ phải đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo “Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; chủ động lựa chọn những việc khó, việc mới, những nơi còn nhiều gian khó để dấn thân, cống hiến. Mỗi hành động dù nhỏ, nếu được thực hiện với trách nhiệm và sự bền bỉ, đều sẽ góp phần tạo nên những giá trị lớn cho cộng đồng và xã hội”. Anh BÙI QUANG HUY, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp sức xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Tiên phong thay đổi nhận thức công nghệ Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao cờ lệnh cho anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ẢNH: H.H Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (bên trái) và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà tại ấp Lạc Quới, xã Ba Chúc ẢNH: H.H Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Đội và các tổ chức thanh thiếu nhi phát huy tốt vai trò, sứ mệnh đối với thế hệ trẻ và sự phát triển của đất nước. 5 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 xây dựng các mô hình, dự án tình nguyện dài hạn, bền vững. Mỗi đội hình cần lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, “điểm nghẽn” của địa bàn để triển khai theo lộ trình cụ thể, tạo ra sản phẩm, công trình có giá trị sử dụng lâu dài và khả năng duy trì cao sau khi chiến dịch kết thúc. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế - xã hội, một trong những nhiệm vụ cốt lõi được Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đặc biệt lưu ý, là tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. Các hoạt động phải bảo đảm cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh, bổ ích. Trong đó, chú trọng trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng; đồng thời quan tâm hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tại lễ ra quân, T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao nguồn lực hơn 3 tỷ đồng, triển khai nhiều công trình thanh niên như “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng vùng biên”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, sân chơi thiếu nhi, wifi miễn phí và công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Nhà mồ Ba Chúc... Ban Tổ chức cũng trao 20 suất học bổng cho học sinh vùng biên giới, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; trao quà hỗ trợ cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngoài ra, Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh, thiếu nhi là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. HÒA HỘI - NHẬT HUY - CẢNH KỲ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn triển khai, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8/2026, với nhiều hoạt động trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, an sinh cộng đồng và chuyển đổi số. Chiến dịch năm nay đặt mục tiêu tổ chức cho 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 8 triệu cây xanh; hỗ trợ triển khai 25.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Đáng chú ý, T.Ư Đoàn sẽ kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức 350 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho 1,2 triệu lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho 300.000 thanh niên. Chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền, triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Một trong những điểm mới là mỗi xã, phường, thị trấn sẽ có ít nhất một đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Các chương trình “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như ứng dụng AI, hỗ trợ thương mại điện tử, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền kỹ năng nhận diện tin giả trên không gian mạng. thanh niên chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tôi cũng đánh giá cao hệ thống chỉ tiêu cụ thể, thiết thực của chiến dịch, thể hiện quyết tâm hành động mạnh mẽ của tuổi trẻ cả nước”, ông Nghị nhấn mạnh. Với Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai. Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, ông Nghị yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững; bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và nhu cầu của nhân dân, tránh hình thức, dàn trải. “Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào học tập, lao động, sản xuất và quản lý xã hội”, ông Nghị nhấn mạnh. Đối với công tác chăm lo thiếu nhi, ông Nghị lưu ý cần quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động hè an toàn, lành mạnh, bổ ích; tăng cường kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. NHẬT HUY - HÒA HỘI - CẢNH KỲ Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng trên 5,6 triệu cây xanh; tổ chức hơn 11.000 Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc; thành lập trên 4,6 nghìn đội hình thanh niên bảo vệ môi trường; hiện thực hóa hơn 3,9 nghìn sáng kiến, ý tưởng sáng tạo xanh; cải tạo 4,2 nghìn điểm đen ô nhiễm môi trường; triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế... Theo anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trước các yêu cầu phát triển xanh, bền vững, thanh niên cần tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để bảo vệ môi trường, từ xây dựng bản đồ các điểm đen ô nhiễm, quản lý dữ liệu rác thải cho đến phát triển các giải pháp công nghệ xanh phục vụ cộng đồng. “Mỗi hành động ngày hôm nay, rất đơn giản, từ nhặt một mẩu rác, trồng một cây xanh, khơi thông một dòng kênh, đến sáng tạo các giải pháp công nghệ xanh đều là minh chứng sống động cho trách nhiệm của tuổi trẻ với thế hệ mai sau, với tương lai của đất nước”, anh Lâm nhấn mạnh. Anh Nguyễn Tường Lâm phát động 100% các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động làm sạch môi trường, xóa bỏ các điểm đen ô nhiễm, cải tạo cảnh quan và xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp tại cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình xanh hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, cổ vũ lối sống xanh, tiêu dùng bền vững; huy động nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 20 suất quà cho các gia đình chính sách. Đồng thời, trao tặng các công trình an sinh xã hội, gồm: nguồn lực tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, mô hình phân loại rác thải nhựa, mô hình vườn ươm thanh niên, mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”... Cùng ngày, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai từ tháng 5/2026 đến hết tháng 9/2026. 8 đội hình Thanh niên tình nguyện hè cấp thành phố được triển khai, là lực lượng nòng cốt triển khai các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Đà Nẵng đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Chiến dịch, trong đó trồng mới ít nhất 200.000 cây xanh; sửa chữa ít nhất 5.000 m, làm mới ít nhất 2.000 m đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 1.000 ý tưởng, sáng kiến; mỗi xã, phường có ít nhất 1 đội hình “Bình dân học vụ số”; tổ chức 350 lớp dạy bơi miễn phí.... Tại lễ phát động, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc”, công trình “Thắp sáng vùng biên”, 10 mô hình sinh kế cho thanh niên khó khăn, công trình số hóa di tích lịch sử, học bổng dành cho thiếu nhi và quà tặng các gia đình chính sách. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Thành Đoàn - Hội đồng Đội thành phố trao tặng 2 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội” với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động, đoàn công tác Trung ương Đoàn đã khánh thành và bàn giao công trình Khu thể thao cho sinh viên và trồng cây xanh tại Khu KTX Sinh viên phía Tây TP. Đà Nẵng; trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn cho phường Hòa Khánh; khánh thành tuyến đường điện bằng năng lượng mặt trời Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp tại thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang); thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao tặng mô hình “Vườn ươm thanh niên” và công trình “Đường cờ Tổ quốc”; khai giảng lớp dạy bơi miễn phí, tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi... GIANG THANH Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc “Mỗi hành động ngày hôm nay, rất đơn giản, từ nhặt một mẩu rác, trồng một cây xanh, khơi thông một dòng kênh, đến sáng tạo các giải pháp công nghệ xanh đều là minh chứng sống động cho trách nhiệm của tuổi trẻ với thế hệ mai sau, với tương lai của đất nước”. Anh NGUYỄN TƯỜNG LÂM - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Ngày 24/5, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026 với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng mô hình phân loại rác tại nguồn trong lễ phát động ẢNH: GIANG THANH cho người dân Trung ương Đoàn khánh thành công trình “Số hóa di tích lịch sử” tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc ẢNH: H.H Kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

6 n Thứ Hai n Ngày 25/5/2026 KHOA GIÁO VÌ SAO MÃI LÙM XÙM? PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội đánh giá, trong bối cảnh đất nước xem khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là “chìa khóa vàng” để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành nhiệm vụ sống còn. Muốn vậy, hệ thống giáo dục phải tạo ra những thế hệ trẻ được đào tạo bài bản và có niềm đam mê tự nguyện với các ngành kĩ thuật. Kì thi khoa học kĩ thuật (KHKT) quốc gia, với trọng tâm đặt vào giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học), chính là sân chơi có ý nghĩa thúc đẩy như thế cho học sinh phổ thông. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị không thể phủ nhận, kì thi này đang gánh trên vai những áp lực và hoài nghi từ dư luận. Để kì thi phát huy đúng bản chất tốt đẹp, ông Điền cho rằng, cần nhìn thẳng vào gốc rễ của những “lùm xùm” truyền thông thời gian qua. Ở thời điểm hiện tại, việc vào ĐH không còn là cánh cửa quá hẹp như những thập kỉ trước. Tuy nhiên, áp lực xã hội lại dồn vào một phân khúc rất nhỏ, trong tốp và ngành hot (như công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, tự động hóa, cơ điện tử...). Ở phân khúc này, tỉ lệ chọi vô cùng gay gắt khi số lượng hồ sơ vượt gấp nhiều lần chỉ tiêu. Chính vì tính cạnh tranh khốc liệt đó, việc đạt giải tại kì thi KHKT quốc gia để có được quyền ưu tiên xét tuyển thẳng bỗng chốc trở thành một chiếc “vé vàng” đắt giá. Qua theo dõi, PGS Nguyễn Phong Điền cho rằng, cuộc thi KHKT đã đạt được một số thành tựu. “Vậy câu hỏi đặt ra khi mọi yếu tố từ ý nghĩa thời cuộc, tinh thần thí sinh, phòng thí nghiệm cho đến điều lệ giải đều tốt, tại sao dư luận vẫn lùm xùm”, PGS Điền nêu. Theo ông, bài toán đau đầu nhất chính là tỉ lệ đóng góp của học sinh trong sản phẩm. Liệu kết quả đó có xứng đáng để đổi lấy một suất tuyển thẳng ĐH hay không? Ông Điền cho hay, dư luận, báo chí có thể đưa ra những đánh giá cảm tính, nhưng người có năng lực, trình độ để trả lời chính xác câu hỏi này không ai khác ngoài ban giám khảo. Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá và đối thoại trực tiếp, các nhà khoa học đủ khả năng bóc tách xem đâu là tư duy của học sinh, đâu là kết quả nghiên cứu bị “mượn” từ người hướng dẫn hoặc đơn vị hỗ trợ. “Chúng ta không nên cướp quyền đánh giá của ban giám khảo. Thay vào đó, khi đã tin tưởng giao trọng trách cho họ, hãy trao cho họ toàn quyền quyết định và quy trách nhiệm rõ ràng nếu có sai sót hay khuất tất xảy ra”, ông Điền nói. THAY ĐỔI ĐẶC QUYỀN TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC Để xóa tan mọi hoài nghi và trả lại không gian khoa học thuần khiết cho kì thi quốc gia này, ông Điền đề xuất hai giải pháp trọng tâm. Một là công khai hóa và nâng cao chất lượng ban giám khảo. Yếu tố quyết định chất lượng giải thưởng nằm ở tính công minh của người cầm cân nảy mực. Bộ GD&ĐT lựa chọn những chuyên gia đủ tài, đức hoàn toàn không vụ lợi. Đồng thời, Bộ cần công khai hóa hoàn toàn đội ngũ ban giám khảo cũng như tiêu chí đánh giá để thể hiện tính minh bạch, xóa tan tất cả nghi ngờ từ công luận. Thứ hai, cần bỏ quy định tuyển thẳng ĐH đối với tất cả các cuộc thi, không riêng KHKT, để các trường tự quyết định điều này. Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (nay là Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM), cuộc thi KHKT quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Những hoài nghi về tình trạng đạo nhái và sự can thiệp quá sâu của “bàn tay người lớn” buộc Bộ GD&ĐT cùng các bên liên quan phải thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện. Để trả lại sự trong sạch cho sân chơi này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng đề xuất ba nhóm giải pháp mang tính đột phá kĩ thuật. Đầu tiên, Bộ cần siết chặt liêm chính khoa học và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Cốt lõi của giải pháp này buộc học sinh phải chứng minh năng lực thực chất thông qua việc nộp nhật kí nghiên cứu chi tiết kèm dữ liệu thô, đồng thời tự quay video toàn bộ quá trình thực hiện từ ý tưởng sơ khởi đến những thí nghiệm thất bại. Giáo viên hướng dẫn phải kí cam kết liêm chính và chịu kỉ luật nghiêm nếu làm thay học sinh. Hai là, triệt tiêu động cơ vụ lợi bằng cách thay đổi cơ chế tuyển thẳng. Áp lực thành tích chỉ hạ nhiệt khi hạn chế hoặc thay đổi đặc quyền tuyển thẳng ĐH. Chính sách này chỉ nên áp dụng cho những học sinh bảo vệ xuất sắc qua video và phỏng vấn trực tiếp, hoặc chuyển dịch sang hình thức ưu tiên xét tuyển có điều kiện và yêu cầu duy trì kết quả học tập tốt ở năm nhất ĐH. Ba là, công khai hóa thông tin và áp dụng công nghệ số dài hạn. Bộ GD&ĐT cần xây dựng một nền tảng số đồng bộ để thí sinh nộp dự án trực tuyến, tích hợp tính năng theo dõi phiên bản và công nghệ kiểm tra tính nguyên gốc. Toàn bộ phần tóm tắt, poster và video dự án cấp quốc gia phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ ngay khi được chọn để toàn xã hội cùng giám sát. Thay vì một cuộc đua căng thẳng, giải thưởng chỉ nên công bố xếp hạng tạm thời trước khi thẩm định, đồng thời mở rộng các không gian phi thi cử như quỹ hỗ trợ nghiên cứu tại trường và kết nối mentor từ các ĐH lớn. NGHIÊM HUÊ Sự hoài nghi về sự núp bóng của “bàn tay người lớn” sau các dự án của học sinh tại Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) quốc gia một lần nữa bùng lên dữ dội sau kết quả đấu trường quốc tế năm nay. Giới chuyên gia khẳng định, thể lệ hiện tại không còn phù hợp với thực tế. Đề xuất “bỏ” tuyển thẳng giải cuộc thi KHKT quốc gia Dự án của học sinh tại cuộc thi KHKT quốc gia 2025 Kỳ thi năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vẫn giữ nguyên ở mức 595 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình gần 8 thí sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển. Em Nhật Minh, học sinh THCS Bình Thắng, phường Đông Hòa, cho biết đã xuất phát từ lúc 5h30 sáng để kịp có mặt tại điểm thi của Trường Phổ thông Năng khiếu vào lúc 6h15. Minh chỉ đăng ký thi vào trường này với nguyện vọng vào lớp chuyên Hóa. Chia sẻ trước giờ thi, em cho biết khá lo lắng với môn Tiếng Anh không chuyên, trong khi hy vọng đạt khoảng 5 điểm môn Ngữ văn. Trong khi đó, Hoài Thắng, học sinh Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TPHCM, đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên Vật lý và Ngữ văn. Em cho biết đã dành nhiều thời gian ôn luyện cho môn Vật lý vì đây là nguyện vọng chính. Dù có phần hồi hộp do lần đầu tham dự một kỳ thi tuyển sinh quy mô lớn với nhiều học sinh giỏi, Thắng vẫn khá tự tin nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong năm học mới, Trường Phổ thông Năng khiếu tiếp tục duy trì tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở hai cơ sở là 595 học sinh. Tại cơ sở An Đông, nhà trường tuyển 245 học sinh với quy mô mỗi lớp không quá 35 em. Học sinh học theo hình thức 2 buổi/ngày và không có ký túc xá nội trú. Cơ sở này đào tạo 7 lớp chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Theo ban giám hiệu nhà trường, chương trình đào tạo tại cơ sở An Đông sẽ tập trung vào việc phát triển kiến thức chuyên sâu theo từng môn học, đồng thời nâng cao năng lực tự học, tư duy logic và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM, AI. Ngoài ra, học sinh cũng được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp nhằm phát triển toàn diện. Đối với cơ sở Dĩ An, thuộc khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, nhà trường tổ chức học 2 buổi/ ngày với tổng chỉ tiêu 350 học sinh, mỗi lớp tối đa 35 em. Cơ sở này mở 2 lớp chuyên cho các môn Toán, Tiếng Anh và Ngữ văn; riêng các môn Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học mỗi môn có 1 lớp chuyên. Theo định hướng đào tạo của nhà trường, cơ sở Dĩ An sẽ tập trung phát triển mô hình giáo dục liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với các lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật, ngôn ngữ, kinh tế và quản lý. Các chương trình học cũng gắn liền với hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm hỗ trợ học sinh định hướng nghề nghiệp từ sớm. ANH NHÀN “Cuộc thi chỉ thực sự ý nghĩa khi nó trở thành một vườn ươm tài năng chân chính thay vì một cuộc đua huy chương. Điều này đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Bộ GD&ĐT, sự đồng lòng của các Sở GD&ĐT và sự giám sát chặt chẽ từ toàn xã hội để lan tỏa tinh thần khoa học vì đam mê thay vì danh vọng ảo”. PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG Hơn 4.700 học sinh giành suất vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu Ngày 23/5, hàng nghìn thí sinh từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có mặt tại các điểm thi từ rất sớm để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM). Riêng tại TPHCM có 3.509 thí sinh đăng ký dự thi. Phụ huynh động viên con trước giờ thi

