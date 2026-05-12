Báo Tiền Phong số 132

TRANG 10-11 THỨ BA 12/5/2026 Số 132 0977.456.112 KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: BÀI 2: ÁP LỰC PHƯỜNG ĐÔNG DÂN NHẤT TRANG 2-3-4-5 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội ẢNH: NHƯ Ý DẤU MỐC LỊCH SỬ, HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ MIỀN HƯƠNG SẮC BẮT ĐẦU TỪ GIẢNG ĐƯỜNG Á hậu Ngọc Hằng và người đẹp Thùy Dương chụp ảnh cùng các nữ sinh viên tham gia buổi giao lưu ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 8-9 Hành trình tìm kiếm phiên bản rực rỡ nhất Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, Điều lệ MTTQ Việt Nam được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X thông qua tháng 10/2024. Qua hơn 1 năm triển khai Điều lệ, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đã có sự thay đổi. Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ MTTQ Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ông Thủy nêu rõ, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu về lý luận và thực tiễn. Dự thảo đã được thảo luận, lấy ý kiến góp ý từ Đại hội MTTQ cấp xã, cấp tỉnh; xin ý kiến các chuyên gia, các Hội đồng tư vấn; xin ý kiến Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam đã được tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện lần thứ 5. Xuất phát từ những căn cứ nêu trên, việc sửa đổi điều lệ bám sát quan điểm, nguyên tắc như: Bổ sung, cụ thể hóa, những điểm mới của Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2025); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; những chủ trương, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị vào Điều lệ MTTQ Việt Nam. Theo ông Thủy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam phải phù hợp với yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới; kế thừa những nội dung đang ổn định, phát huy hiệu quả. Chỉ xem xét những vấn đề còn vướng mắc, bất cập cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, những vấn đề mới, vấn đề cụ thể còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, chưa có tổng kết về lý luận, thực tiễn sẽ được đưa vào Thông tri Hướng dẫn thực hiện để đảm bảo tính ổn định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; Biên tập, chỉnh lý, sắp xếp lại nội dung câu từ tại một số Điều, Khoản cho dễ hiểu, dễ thực hiện. BỔ SUNG THẨM QUYỀN CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ Ông Thủy cho hay, trong lần sửa đổi, bổ sung này sẽ bỏ cụm từ “cấp huyện” tại các Điều 6, Điều 11, Điều 20, Điều 23, Điều 24 và Điều 25; sửa đổi, bỏ cụm từ “trực thuộc Trung ương” tại các Điều 11, Điều 13, Điều 16 và Điều 22. Bên cạnh đó sẽ bổ sung, sửa đổi quy định thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương về công tác nhân sự: “Trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu”; bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, cộng tác viên… Cùng với đó, quy định về thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cũng được biên tập lại thành “Một số cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã”; nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận cũng được sửa đổi theo hướng: “Nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận trùng với nhiệm kỳ của chi bộ”; “Các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc MTTQ Việt Nam được tổ chức và hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam, cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì”, lần sửa đổi này bổ sung quy định về quan hệ của Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. 1.136 ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI bước vào phiên làm việc đầu tiên. Đại hội có sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp. Tham dự phiên làm việc có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Trong chương trình làm việc chiều 11/5 của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam. KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội ẢNH: NHƯ Ý Chiều 11/5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026. Bà Nga nêu rõ, giai đoạn 20242026, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành; sự chủ động, sáng tạo và tích cực của các tổ chức thành viên; sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Theo đó, Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 7 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận; thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự. Ủy ban chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, đặc biệt là quá trình xây dựng, lấy ý kiến Nhân dân trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Đoàn Chủ tịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức phát động, ra lời kêu gọi ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Bà Nga cũng nhấn mạnh, Ban Thường trực đã kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và chủ động triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp, đã ban hành Hướng dẫn trọng tâm công tác Mặt trận; tổ chức các hội nghị và các buổi làm việc định kỳ giữa lãnh đạo cơ quan với các ban, đơn vị với 102 nội dung, nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận. Cùng với đó, Ban Thường trực đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động và phối hợp thực hiện. Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều cơ chế, Sau sáp nhập, hướng mạnh về cơ sở Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ẢNH: NHƯ Ý Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga, tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Chiều 11/5, Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

3 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 THỜI SỰ Tổ quốc Việt Nam VIỆT NAM LẦN THỨ XI Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc đầu tiên. Phát biểu tại Trung tâm thảo luận số 3, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, đánh giá, dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, thể hiện bước đột phá rõ nét trong định hướng hành động. Điểm mới nổi bật nhất chính là sự chuyển dịch từ việc vận động thụ động sang hành động thực chất, xác định người dân không chỉ là đối tượng mà còn là trung tâm, chủ thể của mọi phong trào. Theo ông, việc thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" cần được cụ thể hóa thông qua các cơ chế để người dân tự giác tham gia. Các chương trình hành động của Mặt trận phải gắn liền với mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… Ông Thực cũng nhấn mạnh, niềm tin và sự đồng thuận xã hội chính là "vật báu quốc gia". Để giữ gìn vật báu này, MTTQ cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về giám sát và phản biện xã hội, coi đây là quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hiện nay, ông cho rằng, việc biên soạn tài liệu và tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp cơ sở là nhiệm vụ cấp bách để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng nặng nề. Đề cập đến mảng an sinh xã hội, ông bày tỏ trăn trở về việc chăm sóc cho hơn 10 triệu người khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam. Mặc dù hệ thống an sinh hiện nay đã đạt nhiều thành tựu, nhưng vẫn cần những chính sách cụ thể hơn để bao phủ nhóm đối tượng yếu thế. Từ phân tích trên, ông Thực đề xuất Nhà nước có chính sách rõ ràng hơn về khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em để phát hiện sớm và phục hồi chức năng. Về giáo dục, xu hướng hiện nay là chuyển đổi từ các trường chuyên biệt thuần túy sang mô hình Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cộng đồng. TỪ “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” ĐẾN “MẶT TRẬN SỐ” Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), không chỉ là những kết quả thể hiện qua các chương trình và chỉ tiêu cụ thể, mà quan trọng hơn là vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững đồng thuận xã hội và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”. “Sau đại dịch COVID-19, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Theo tôi, đây là thành tựu có ý nghĩa nền tảng và nhân văn sâu sắc nhất”, bà Lan nhìn nhận. Theo bà Lan, chuyển đổi số chính là “chìa khóa” để Mặt trận khắc phục những hạn chế về không gian, thời gian và địa lý, từ đó mở rộng khả năng kết nối với nhân dân trong thời đại mới. Hiện nay, nền tảng “Mặt trận số” đã được hình thành và vấn đề trọng tâm không phải là xây dựng mới mà là vận hành hiệu quả để thực sự trở thành công cụ lắng nghe, phục vụ và phát huy trí tuệ của dân. Để “Mặt trận số” thực sự phát huy hiệu quả, đại biểu cho rằng, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá. Trước hết, tính bao trùm và an toàn phải được đặt lên hàng đầu. “Mặt trận số” cần mở rộng vòng tay tới cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cho phép họ đóng góp, hiến kế cho đất nước, đồng thời phải công khai quy trình bảo vệ thông tin cá nhân để người dân an tâm phản ánh. Bên cạnh đó, bà Lan lưu ý, mọi kiến nghị của người dân khi gửi lên nền tảng số cần được tiếp nhận, theo dõi tiến độ và thông báo kết quả rõ ràng. Niềm tin của nhân dân chỉ được củng cố khi tiếng nói của họ được hồi đáp một cách thực chất. Đồng thời, cần gắn kết công nghệ với đời sống thực tế. LUÂN DŨNG Niềm tin và sự đồng thuận xã hội chính là "vật báu quốc gia" Nhấn mạnh niềm tin và sự đồng thuận xã hội chính là "vật báu quốc gia", đại biểu cho rằng, để giữ gìn vật báu này, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về giám sát và phản biện xã hội, coi đây là quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam… Tại phiên họp, đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 vị; Đoàn Thư ký của Đại hội gồm 3 vị. Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của đại hội; nghe trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội. Theo đó, tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là: 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X. Đại biểu cử là 705 đại biểu, trong đó, các tổ chức thành viên ở Trung ương cử 129 đại biểu; Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử 576 đại biểu. Đại biểu chỉ định là 69 đại biểu - được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 2 vị Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 4 vị đại diện cơ cấu Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang; 11 vị dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý chính sách đối với công tác Mặt trận, nhất là việc kịp thời tham mưu, triển khai xây dựng và hoàn thành đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giai đoạn 2026-2031”; ban hành “Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hướng mạnh về cơ sở. “Những kết quả có được là nhờ sự quan tâm thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; sự phối hợp, thống nhất hành động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự đóng góp và phát huy trách nhiệm của các vị ủy viên Ủy ban, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng tư vấn...”, bà Nga nhấn mạnh. CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, Ủy ban nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra; Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao; Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt; Việc hướng dẫn MTTQ các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ. Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, bà Nga nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm nổi bật như: Phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội; tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận; phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực là yêu cầu quan trọng, hàng đầu tạo động lực sáng tạo của tổ chức Mặt trận. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý “Phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng văn hoá không chỉ bảo tồn di sản mà còn biến văn hóa thành sức mạnh kinh tế. Bên cạnh đó, phát triển văn hoá dân gian, truyền thống còn góp phần đổi mới tư duy, hình thức hoạt động văn hóa, qua đó tuyên truyền hiệu quả lối sống văn minh, thượng tôn pháp luật, đảm bảo an ninh quốc phòng”, NSND Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM, nhận định. Bà Thúy cũng kỳ vọng MTTQ không chỉ trở thành cơ sở chính trị vững mạnh mà còn là mái nhà chung đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển văn hoá đất nước ngày càng bền vững. Các đại biểu tại phiên họp chiều 11/5 ẢNH: NHƯ Ý Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Chiều 11/5, tại trung tâm thảo luận số 5, đại biểu Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thảo luận về “Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; bà Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì phiên thảo luận. “BA GẦN, BA BIẾT, BA DÁM” Tại chương trình, các ý kiến nhấn mạnh, mỗi cán bộ mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, không chỉ tuyên truyền mà phải lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, đồng hành cùng người dân trong giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống. Uy tín của cán bộ Mặt trận không chỉ tạo dựng bằng lời nói mà phải bằng tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, khả năng kết nối, lan truyền, lan tỏa giá trị tích cực và tạo sự đồng thuận xã hội. Từ thực tiễn tại địa phương, bà Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long chia sẻ, cán bộ cần đáp ứng tiêu chí “ba gần, ba biết, ba dám”. Cụ thể, gần dân, gần cơ sở, gần thực tiễn; biết lắng nghe, biết vận động, biết ứng dụng công nghệ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì Nhân dân. Đồng thời, tăng cường các tổ chức, các diễn đàn, giao lưu hội nghị chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, khu vực để học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng nhiều hình thức, đa dạng, sinh động, ứng dụng nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các điển hình tiên tiến, tạo sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. PHÁT HUY VAI TRÒ CẦU NỐI Tại chương trình, ông Nguyễn Quang Huân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, sát dân và đồng hành với Nhân dân không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành kim chỉ nam hành động. “Nếu cán bộ Mặt trận có trình độ, có kỹ năng xuống tận nơi giải thích, giải tỏa tâm lý cho bà con thì việc khiếu kiện sẽ giảm đi rất nhiều. Cán bộ cần sự tận tâm, trung thực nhưng cũng phải có kỹ năng truyền thông để dân thông, dân hiểu”, ông Huân nói. ​Ông Huân đề nghị, tăng cường đào tạo kỹ năng dân vận khéo và tinh thần phục vụ cho cán bộ chuyên trách, giúp họ trở thành những chuyên gia giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Mặt trận cần sự linh hoạt về phương thức hoạt động; cán bộ cần chủ động tham gia vào các hội nghề nghiệp, hội thảo khoa học để trở thành “cầu nối”.“Chúng ta không ngồi chờ chương trình từ cấp trên rót xuống mới làm, mà phải chủ động gặp dân, bàn bạc cùng Nhân dân để tháo gỡ khó khăn. Thay vì chỉ họp hành hành chính tại tổ dân phố, cán bộ Mặt trận nên tham gia nhiều diễn đàn đa dạng để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa truyền bá chính sách đến bà con một cách tự nhiên nhất”, ông Huân nói. PGS.TS Võ Sĩ Tuấn - nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học (đại biểu đoàn Khánh Hoà) đề xuất, trong chương trình hành động, Mặt trận đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế đất nước, trong đó có kinh tế biển. T​ heo ông Tuấn, Mặt trận có lợi thế đặc biệt khi quy tụ được các hiệp hội khoa học, các tổ chức nghề nghiệp và các doanh nghiệp lớn, do đó hoàn toàn có thể làm cầu nối liên kết nhà khoa học cung cấp giải pháp - doanh nghiệp đầu tư vốn, công nghệ - ngư dân thực hiện sản xuất. “Mặt trận cần tiên phong phối hợp xây dựng các mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ cao trong nuôi biển tại một số địa phương. Hiện nay chủ trương đã có nhiều, nhưng đang thiếu một đơn vị đứng ra kết nối và thúc đẩy các nguồn lực lại với nhau”, ông nói. Ô​ ng Tuấn cho rằng, vai trò của cán bộ là tập hợp sức mạnh trí tuệ và điều phối các mối liên kết. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc, đa dạng từ các đại biểu là nhà khoa học, doanh nhân, nhân sĩ trí thức và đại diện các tôn giáo. Các ý kiến, đề xuất đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu. XUÂN TÙNG 4 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 THỜI SỰ ​Chiều 11/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức các trung tâm thảo luận. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì Trung tâm thảo luận 1: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, phát biểu: “Mặt trận đã chuyển từ nghe dân nói theo kỳ sang lắng nghe Nhân dân theo thời gian thực trên không gian số. Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh hằng ngày đến Mặt trận, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan chức năng”. Ông Hùng nhấn mạnh, với phương châm “Dữ liệu làm trung tâm, công nghệ làm công cụ, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tập trung vào một số giải pháp, như hoàn thiện ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phân tích, phân loại và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân; triển khai hệ thống cổng tiếp nhận ý kiến qua mã QR cá nhân hóa… Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Công nghệ AI và Chuyển đổi số, đề xuất, MTTQ Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Mặt trận số không chỉ thông qua các kênh truyền thống như website hoặc app, mà còn thông qua các nền tảng mạng xã hội khác, quảng bá thông qua cán bộ các cấp cơ sở để Nhân dân biết đến và chủ động trực tiếp gửi ý kiến đến Mặt trận. NƠI TUYỆT VỜI ĐỂ TẬP HỢP MỌI NGUỒN LỰC Tham gia thảo luận, ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nêu kinh nghiệm thực hiện tốt phương châm lắng nghe dân nói, tăng cường đối thoại trực tiếp với chức sắc, người có uy tín để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở; phát huy vai trò chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín… GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐH Quốc gia Hà Nội) kiến nghị, phải đổi mới cơ chế tập hợp trí thức, nghiên cứu xây dựng hệ thống về các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, thực sự có tâm huyết với đất nước… “Phải phát huy đội ngũ trí thức trẻ, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Mặt trận là nơi tuyệt vời để tập hợp mọi nguồn lực, là một không gian đoàn kết nhất, cởi mở nhất, dân chủ nhất để tiếp thu mọi ý kiến khác nhau và mọi nguồn lực, để không một tài năng nào bị bỏ sót, không sáng kiến nào bị lãng quên”, ông Đức nhận định. TRƯỜNG PHONG “Từ thực tiễn địa phương, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Điều này sẽ giúp Mặt trận các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác những vấn đề Nhân dân đang thực sự bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát”, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nói. Nghiên cứu xây dựng bản đồ số ý kiến cử tri GS.TSKH Nguyễn Đình Đức ẢNH: NHƯ Ý Cán bộ cần đáp ứng tiêu chí “ba gần, ba biết, ba dám”; chủ động tham gia vào các hội nghề nghiệp, để trở thành “cầu nối”; tăng cường đào tạo kỹ năng “dân vận khéo” và chuyển đổi số… là những đề xuất, kiến nghị góp phần đưa Mặt trận gần dân, sát dân, đồng hành với Nhân dân. Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: XUÂN TÙNG Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ gần dân, sát dân Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI ​Sáng nay (12/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ trình bày diễn văn khai mạc. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ xem xét, thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Chiều cùng ngày, sẽ diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC

5 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 THỜI SỰ Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mậu A, cho biết, xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, thời gian qua, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ 3 mô hình đột phá: “Mặt trận Tổ quốc số”, “Tổ tuyên truyền số” và “Chi hội phụ nữ số”. Các mô hình này không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ, mà còn là giải pháp căn cơ để tạo ra cơ chế thông tin hai chiều thông suốt. Điểm nhấn đáng chú ý là sự hoạt động năng nổ của các tổ công nghệ số tại cơ sở. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các khối đoàn thể đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng app Nông dân Việt Nam và các dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động này giúp bà con chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, nắm bắt thị trường, đồng thời đảm bảo 100% người dân tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời nhận diện và ngăn chặn các luồng tin xấu độc trên không gian mạng. Song song với đó, Fanpage “Mặt trận xã Mậu A” cùng với ứng dụng trợ lý ảo AI được vận hành như một kênh thông tin chính thống. Tại đây, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được chuyển tải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin hiện đại. Đây cũng là nơi tiếp nhận, tổng hợp những phản ánh, kiến nghị của nhân dân để chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết, phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân. Không chỉ đổi mới tuyên truyền, công tác điều hành nội bộ cũng ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ. Việc ứng dụng hệ thống chữ ký số, phần mềm quản lý đoàn viên và nền tảng số trong công tác cứu trợ, phòng chống thiên tai đã giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, đảm bảo tính công khai, minh bạch. VĂN ĐỨC Là điểm sáng trong công tác chuyển đổi số tại cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình số hóa, góp phần thắt chặt mối liên hệ giữa chính quyền và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc xã Mậu A sử dụng fanpage và công cụ AI nâng cao hoạt động tuyên truyền Vùng càng khó khăn, vai trò Mặt trận Tổ quốc càng quan trọng Ông Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), người từng cứu 90 người thoát nạn trong vụ sạt lở rạng sáng 1/8/2025 tại bản Háng Pu Xi, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, cho biết, những năm gần đây, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn bản ngày càng phát huy vai trò rõ nét hơn trong đời sống của bà con, tạo sự đồng thuận khi triển khai các chủ trương, chính sách ở cơ sở. Theo ông Thi, tại vùng cao, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ tiếp cận thông tin chưa đồng đều, vai trò của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên càng quan trọng trong việc vận động, tập hợp nhân dân. “Ở bản, mỗi khi triển khai việc gì thì đều phải có sự vào cuộc của Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín. Từ vận động bà con làm đường, giữ vệ sinh môi trường, hỗ trợ hộ khó khăn cho tới tuyên truyền bỏ hủ tục, phòng chống tảo hôn… đều phải dựa vào sự đồng lòng của người dân thì mới làm được”, ông Thi nói. Ông Thi cho rằng, điều đáng quý là nhiều hoạt động không còn mang tính hình thức mà đã đi vào thực tế đời sống. Những dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hằng năm trở thành cơ hội để người dân trong bản cùng gặp gỡ, bàn bạc công việc chung, tháo gỡ mâu thuẫn, tăng sự gắn bó giữa các hộ dân. Các tổ chức đoàn thể cũng góp phần trợ giúp những gia đình khó khăn, vận động người dân giúp nhau ngày công lao động, ổn định cuộc sống. Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao nhận thức. Trưởng bản Mùa A Thi cho biết, ở vùng cao, nơi nhiều hộ dân vẫn còn khó khăn, vai trò của cán bộ thôn bản, đoàn thể càng quan trọng. “Bà con trên này chủ yếu tiếp cận thông tin qua các buổi họp bản, tuyên truyền trực tiếp chứ ít người biết dùng điện thoại thông minh hay mạng xã hội để cập nhật các thông tin chính thống, chủ lưu. Vì thế, cán bộ Mặt trận, hội phụ nữ hay đoàn thanh niên phải đi từng nhà, thậm chí nói bằng tiếng dân tộc, giải thích kỹ thì bà con mới hiểu”, ông Thi nói. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, chăm sóc sức khỏe trẻ em, giữ gìn vệ sinh môi trường hay hướng dẫn phát triển kinh tế được các tổ chức đoàn thể duy trì thường xuyên. Hội Phụ nữ nhiều lần tổ chức tuyên truyền về chăm sóc con nhỏ, dinh dưỡng cho trẻ, vận động phụ nữ kết hôn đúng độ tuổi. Đoàn Thanh niên cùng cán bộ bản cũng tích cực tham gia hỗ trợ bà con làm đường, dọn vệ sinh, tham gia các chương trình thiện nguyện tại địa phương. Tuy nhiên, theo ông Thi, điều kiện vùng sâu vùng xa vẫn còn hạn chế về công nghệ và khả năng tiếp cận thông tin. Ông kỳ vọng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể sẽ tiếp tục được nâng cao năng lực, tăng cường bám cơ sở, đổi mới cách tuyên truyền để người dân hiểu sâu, làm theo hiệu quả hơn. THÀNH ĐẠT Tại vùng cao, nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ tiếp cận thông tin chưa đồng đều, vai trò của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên càng quan trọng trong việc vận động, tập hợp Nhân dân. Trưởng bản Mùa A Thi gần gũi với dân bản Tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững Ông Joang Chă, Bí thư chi bộ, người uy tín buôn Kon Hring, xã Ea Hđing, tỉnh Đắk Lắk, mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, quan tâm hơn đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hỗ trợ về sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Buôn Kon Hring là nơi sinh sống của gần 100% đồng bào Xơ Đăng. Ông Joang Chă cho biết, cuộc sống của bà con trước đây còn nhiều khó khăn, nhiều hộ nghèo. Thời gian qua, nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương trao tặng dê, bò cho các hộ nghèo, cận nghèo, tạo sinh kế giúp họ vươn lên thoát nghèo. Những năm gần đây, số hộ nghèo trong buôn giảm dần, hiện chỉ còn khoảng 7%. Bên cạnh đó, bà con được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, đời sống kinh tế khá hơn. Theo ông Joang Chă, người Xơ Đăng hiện còn giữ được nhiều nét văn hoá truyền thống, nhưng ông rất trăn trở khi nhiều người lớn tuổi am hiểu văn hoá, đặc biệt là nghệ nhân chỉnh chiêng, đã không còn nữa. Buôn hiện có 2 bộ cồng chiêng, 1 bộ được Nhà nước tặng cho buôn, 1 bộ bà con góp tiền mua. Sau thời gian dài sử dụng, chiêng dần hư hỏng. Ông mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đồng hành trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng như cồng chiêng, lễ hội truyền thống, giúp thế hệ trẻ tiếp nối, kế thừa văn hóa dân tộc mình. NGUYỄN THẢO Hỗ trợ nông dân tìm đầu ra ổn định Ông Nguyễn Thanh Tuấn (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bày tỏ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm “hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đầu ra nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, siết chặt quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng”. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1968, trú thôn Linh Nham, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đang trồng 3,5ha cà phê và sầu riêng. Sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, nhưng gia đình ông Tuấn cũng như nhiều nông hộ tại thôn nói riêng đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. “Các đơn vị thu mua sầu riêng đều yêu cầu sản phẩm phải có mã số vùng trồng, mà người dân chúng tôi còn rất lúng túng. Tôi mong sớm được hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể các quy định về mã số vùng trồng để sản phẩm có đầu ra ổn định”, ông Tuấn nói. Ông cũng mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn định đầu ra nông sản, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, siết chặt quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. “Cùng với đó đầu tư hạ tầng thủy lợi, điện và giao thông phục vụ sản xuất”, ông Tuấn nói. TIỀN LÊ Ông Joang Chă, Bí thư chi bộ, người uy tín buôn Kon Hring, chia sẻ về nét văn hóa của người Xơ Đăng Ông Nguyễn Thanh Tuấn Tiên phong chuyển đổi số, kết nối lòng dân VIỆT NAM LẦN THỨ XI

6 n Thứ Ba n Ngày 12/5/2026 KHOA GIÁO Đối với dịch vụ ăn uống, bán trú, dự thảo quy định mức thu tối đa tiền thực phẩm bữa sáng là 18.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ ngày; phụ phí phục vụ bữa sáng gồm gas, điện, nước uống, nước rửa, xà phòng là 2.000 đồng/ngày. Tiền thực phẩm cho bữa ăn chính và ăn xế được đề xuất tối đa 32.000 đồng/trẻ hoặc học sinh/ ngày; phụ phí phục vụ bữa ăn là 4.000 đồng/ngày. Mức thu dịch vụ chăm sóc bán trú đối với học sinh ăn sáng, ăn trưa và ăn xế tối đa 450.000 đồng/ tháng đối với bậc mầm non và 330.000 đồng/tháng đối với tiểu học. Trường hợp chỉ ăn trưa và ăn xế, mức thu tối đa lần lượt là 380.000 đồng/tháng đối với mầm non và 270.000 đồng/tháng đối với tiểu học. Đối với hoạt động quản lý học sinh có tổ chức dạy các môn năng khiếu, kỹ năng sống, STEM/ STEAM trong buổi 2, ngoài giờ chính khóa hoặc trong hè, mức thu tối đa được đề xuất là 24.000 đồng/học sinh/tiết. Dự thảo cũng quy định mức thu tối đa 1.000.000 đồng/trẻ/tháng đối với dịch vụ tổ chức bán trú hè, bao gồm thuê người nấu và công tác quản lý bán trú. Riêng dịch vụ tổ chức bán trú mầm non vào thứ Bảy, với tần suất 3 ngày/tháng, mức thu tối đa là 240.000 đồng/ trẻ/tháng. Đối với các hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống như thể dục nghệ thuật, làm quen tiếng Anh, hội họa, âm nhạc, võ thuật, STEM/STEAM…, mức thu tối đa là 20.000 đồng/ trẻ/giờ. Dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến dưới 5km và 8.000 đồng/km/trẻ đối với tuyến từ 5km đến 10km. Mức thu dịch vụ khám sức khỏe tổng quát học sinh, bao gồm khám nha học đường, được đề xuất tối đa 40.000 đồng/học sinh/lần/năm đối với tất cả các cấp học… Đặc biệt, toàn bộ khoản thu, chi phải được công khai, hạch toán riêng theo đúng quy định pháp luật về kế toán; không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Cuối năm học, khoản thu chưa sử dụng hết phải hoàn trả cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học tiếp theo nếu được phụ huynh đồng ý. Riêng các khoản liên quan đến công tác tổ chức bán trú, nếu còn thừa phải hoàn trả cho phụ huynh vào cuối năm học. THANH HIỀN Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng vừa tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng thu tối đa 1 triệu đồng/trẻ mỗi tháng bán trú hè Đà Nẵng thu tối đa 1 triệu đồng/trẻ mỗi tháng bán trú hè ẢNH: THANH HIỀN Bùng nổ xu hướng chọn ngành học STEM NHÓM MÔN CÔNG NGHỆ LÊN NGÔI Bộ GD&ĐT ghi nhận tổng cộng 1.223.776 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm nhấn trong mùa thi năm nay chính là sự lên ngôi của nhóm môn công nghệ. Theo dữ liệu so sánh với năm 2025, môn công nghệ công nghiệp có tỉ lệ tăng trưởng lên đến gần 205% (tăng từ hơn 2.400 lên đến trên 7.400 thí sinh). Tiếp sau đó, môn tin học cũng chứng kiến mức tăng ấn tượng trên 142%, đạt gần 19.000 thí sinh đăng kí. Điều này cho thấy thí sinh đang tập trung vào các ngành nóng như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu. Sự gia tăng này không chỉ dừng lại ở các ngành công nghiệp nặng. Môn công nghệ nông nghiệp cũng ghi nhận mức tăng gần 42%. Xét ở con số tuyệt đối, số lượng thí sinh đăng kí những môn học này không nhiều nhưng dưới góc độ tăng trưởng cho thấy, định hướng nghề nghiệp trong học sinh đã sát thực tế, gắn liền với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao. Môn giáo dục kinh tế và pháp luật tiếp tục khẳng định sức hút với mức tăng gần 13%. Đây được coi là môn học thực tiễn giúp học sinh tiếp cận sớm với kiến thức quản lí tài chính và luật pháp, đáp ứng đòi hỏi của xã hội hiện đại. Về quy mô tuyệt đối, môn lịch sử tạo nên bất ngờ lớn khi có số lượng thí sinh tăng thêm nhiều nhất với trên 71.000 thí sinh so với năm ngoái. Điều này dự báo một lượng lớn thí sinh sẽ xét tuyển vào các ngành như du lịch, báo chí, truyền thông, sư phạm hoặc các ngành nghiên cứu văn hóa-xã hội. Sự dịch chuyển nhẹ ở các môn khoa học cơ bản như hóa học (tăng gần 3%) cho thấy các em đang có sự tính toán kĩ lưỡng cho tổ hợp xét tuyển đại học. Trái ngược với đà tăng của nhóm STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học), môn địa lí ghi nhận mức giảm sâu nhất về số lượng với hơn 45.000 thí sinh (giảm trên 9%) cho thấy thí sinh đang dần ít quan tâm với các ngành học truyền thống liên quan đến địa lí tự nhiên và quy hoạch vùng. Môn ngoại ngữ giảm 4,8%, tương ứng với 17.524 thí sinh và số thí sinh miễn thi tốt nghiệp môn học này cũng giảm. Đây là một chỉ số cần lưu ý. Nó không hẳn là thí sinh bỏ qua ngoại ngữ, mà phản ánh nhìn nhận của người học trước nguy cơ AI thay thế vị trí việc làm ở lĩnh vực này. Trên đà giảm còn có môn sinh học (giảm trên 3%). Điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh ở khối ngành Sức khỏe có thể giảm nhẹ hoặc thí sinh đang thận trọng hơn khi lựa chọn các ngành học có thời gian đào tạo dài và áp lực cao. Xu hướng tăng-giảm này phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong lựa chọn của học sinh. Bộ GD&ĐT nhận định thí sinh không còn chọn môn theo số đông mà tập trung vào những lĩnh vực mang tính thực hành và định hướng nghề nghiệp tương lai rõ rệt hơn. KHÔNG CHẠY THEO NGÀNH “NÓNG” Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp “NEU Open Day 2026”, ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức công bố phương án tuyển sinh cho năm học mới. Với sự xuất hiện của 15 mã ngành mới tập trung vào các lĩnh vực công nghệ và dữ liệu, bức tranh đào tạo đại học năm nay đang cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng thị trường lao động trong kỉ nguyên số. Phân tích về xu hướng này, ThS Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Mở Hà Nội nhận định, các lĩnh vực như công nghệ thông tin, AI, khoa học dữ liệu, marketing số hay logistics vẫn giữ được sức hút rất lớn. Theo ông, đây là những ngành có khả năng ứng dụng rộng và cơ hội việc làm luôn rộng mở. Tuy nhiên, ông Ngọc Anh cũng chỉ ra một xu hướng mới, người học bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới môi trường học tập và cơ hội phát triển sau tốt nghiệp, thay vì chỉ nhìn vào tên ngành. Một trong những vấn đề gây trăn trở cho thí sinh trước mỗi mùa tuyển sinh là nỗi lo ngành học bị lỗi thời sau 4 năm ĐH. Giải đáp thắc mắc này, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra góc nhìn thực tế: một ngành học có thể rất phù hợp ở hiện tại, nhưng khi sinh viên ra trường, các yêu cầu chuyên môn có thể đã thay đổi hoàn toàn. “Điều quan trọng nhất không chỉ là chọn đúng ngành, mà là rèn luyện khả năng học tập suốt đời để luôn đáp ứng được sự biến đổi của thị trường,” PGS.TS Bùi Huy Nhượng nói. Ông Nhượng cho rằng, ngay cả khi thí sinh chưa trúng tuyển vào ngành yêu thích nhất, môi trường ĐH vẫn sẽ trang bị phương pháp luận, tư duy và bản lĩnh để các em tự đào tạo và thích ứng. Đồng quan điểm về việc lựa chọn ngành nghề, ThS Đỗ Ngọc Anh lưu ý về sự lệch pha giữa lựa chọn của thí sinh và nhu cầu thực tế. Trong khi nhiều người đổ xô vào các ngành theo xu hướng truyền thông, thì các lĩnh vực như khoa học xã hội, giáo dục hay du lịch chất lượng cao vẫn có nhu cầu nhân lực rất ổn định nhưng lại ít được chú ý hơn. Thực tế, các ngành xã hội không hề lép vế mà đang chuyển mình theo hướng liên ngành rõ rệt. Những lĩnh vực như quản trị nhân lực, du lịch hay dịch vụ hiện nay đều yêu cầu khả năng ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Nhiều chương trình đào tạo đã điều chỉnh để tăng kĩ năng số, giúp sinh viên khối ngành xã hội nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. AI đang làm mưa làm gió, nhưng ông Ngọc Anh cho rằng không còn là một ngành độc lập mà đang được tích hợp sâu vào kinh doanh, truyền thông và logistics. “AI đang chuyển sang giai đoạn ứng dụng sâu và rộng hơn, đòi hỏi người học phải có nền tảng vững chắc về toán học và thuật toán thay vì chỉ học phần ngọn”, ông Ngọc Anh chia sẻ. NGHIÊM HUÊ Số liệu đăng kí thi tốt nghiệp THPT 2026 cho thấy, bước ngoặt lớn trong tư duy chọn nghề của học sinh. Lần đầu tiên, các môn học thuộc lĩnh vực công nghệ và tin học ghi nhận mức tăng kỉ lục. Có thể thấy kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong thí sinh. Việc học sinh chuyển hướng sang các môn công nghệ, tin học và kinh tế pháp luật là tín hiệu đáng mừng cho thấy thế hệ trẻ đang chủ động chuẩn bị hành trang để trở thành những công dân số toàn cầu. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 Ảnh: DUY PHẠM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026:

