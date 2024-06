Tiền Phong số 168

16/6/2024 SÖË 168 CHU à NHÊTÅ

Ty ã phu á Elon Musk laiå dñnh vaoâ bï böië tònh ducå [ Trang 15]

Thïë laåi hay? [ Trang 10]

[ Trang 8 + 9]

[ Trang 6+7]

[ Trang 11]

[ Trang 16]

Nhacå racá lïn ngöi?

Àïì thi vaâo lúáp 10 chuyïn Vùn cuãa Trûúâng THPT Chuyïn Khoa hoåc Xaä höåi vaâ Nhên vùn (Trûúâng Àaåi hoåc KHXH&NV, Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi) nùm nay gêy xön xao baân caäi. Mú mönå g vúiá mötå àï ì Vùn

Ca khucá "Fever" cuaã Coldzy vaâ tlinh, àang gêy söcë ngay ca ã vúiá nhiïuì ngûúiâ tre,ã vò phênì lúiâ "ba á àaoå ". Co á ngûúiâ baoã àêy la â nhacå "kñch ducå ". Ngûúiâ laiå noiá ào á la â nhacå 18+ khöng che…

Ngûúiâ thú å xoi trêmì traiã qua nhiïuì cöng àoanå cöng phu, tó mó nghï ì xoi trêmì

Nhûnä g cêy doá bêuì múiá àûúcå mua vï ì gia á tû â vaiâ chucå triïuå àönì g nhûng truná g hay thua vênî la â mötå êní söë

168 chiïnë sô tònh nguyïnå he â taiå Laoâ va â huyïnå àaoã Phu á Quyá

Tû â ngayâ 12 àïnë ngayâ 14/6, taiå Ha â Nöiå , Uyà ban Kiïmí tra Trung ûúng (UBKT T.Û) àaä hopå Ky â thûá 42 dûúiá sû å chu ã trò cuaã Chu ã nhiïmå UBKT T.Û Trênì Cêmí Tu.á KY à LUÊTÅ , ÀÏ Ì NGHÕ XEM XETÁ KY à LUÊTÅ NHIÏUÌ CANÁ BÖÅ

Ngayâ 15/6, Thanâ h Àoanâ TPHCM töí chûcá buöií lïî ra quên cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå he â taiå nûúcá Cönå g hoaâ Dên chuã Nhên dên Laoâ vaâ huyïnå àaoã Phu á Quy,á tónh Bònh Thuênå nùm 2024. Buöií lï î co á sû å tham gia cuaã 120 chiïnë sô tònh nguyïnå se ä hoatå àönå g taiå nûúcá CHDCND Laoâ va â 48 chiïnë sô seä tònh nguyïnå taiå huyïnå àaoã Phu á Quy,á tónh Bònh Thuênå . Àïnë dûå buöií lï î co á cacá àönì g chñ lanä h àaoå thanâ h phö,ë lanä h àaoå cacá ban nganâ h va â àaiå diïnå Lanä h sû å quaná Laoâ taiå TPHCM. Hoatå àönå g tònh nguyïnå he â nùm nay àaná h dêuë Ky ã niïmå 20 nùm hoatå àönå g tònh nguyïnå cuaã thanh niïn TPHCM taiå Laoâ , chaoâ mûnâ g Àaiå höiå Höiå Liïn hiïpå Thanh niïn Viïtå Nam cacá cêpë , la â dõp àï í thanh niïn thanâ h phöë phatá huy tinh thênì àoanâ kïtë , hûuä nghõ, vaâ cönë g hiïnë cho cönå g àönì g. Theo kïë hoacå h, cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå se ä diïnî ra tûâ ngayâ 15 àïnë 30/6/2024 taiå Laoâ , va â tû â 15 àïnë 28/6 taiå huyïnå àaoã Phu á Quy.á Phatá biïuí taiå buöií lï,î anh Ngö Minh Haiã , Bñ thû Thanâ h Àoanâ TPHCM àaä àönå g viïn cacá chiïnë sô va â nhênë manå h têmì quan tronå g cuaã cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå , àönì g thúiâ khùnè g àõnh sû å quan têm vaâ chó àaoå satá sao cuaã lanä h àaoå TPHCM àöië vúiá cacá hoatå àönå g nayâ . Toaå àamâ nhùmç khùnè g àõnh, lamâ ro ä nhûnä g gia á trõ ly á luênå va â thûcå tiïnî vï ì cöng cuöcå àêuë tranh giaiã phoná g dên töcå va â àûúnâ g löië quên sû,å chiïnë lûúcå quöcë phonâ g trong sûå nghiïpå xêy dûnå g va â baoã vï å Tö í quöcë Viïtå Nam dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá . Toaå àamâ nhênå àûúcå 24 baiâ tham luênå va â thu hutá sû å tham dû å cuaã hún 200 àaiå biïuí la â àaiå diïnå cacá cú quan, ban nganâ h, àoanâ thï,í tö í chûcá chñnh trõ - xaä höiå , trûúnâ g hocå , nha â khoa hocå , nhaâ nghiïn cûuá , caná bö,å chiïnë sô lûcå lûúnå g vu ä trang… Ban tö í chûcá Toaå àamâ ky â vonå g, sau toaå àamâ , viïcå hocå têpå , quaná triïtå va â vênå dunå g cacá quan àiïmí chó àaoå cuaã Töní g Bñ thû Nguyïnî Phu á Tronå g vaoâ nghiïn cûuá , gianã g dayå ly á luênå chñnh trõ vaâ cöng tacá quên sûå quöcë phonâ g cuaã cú quan, àún võ, àõa phûúng seä àûúcå tùng cûúnâ g, àatå àûúcå hiïuå qua,ã kïtë qua ã cao hún nûaä , àapá ûná g yïu cêuì cuaã thûcå tiïnî àöií múiá va â phatá triïní àêtë nûúcá hiïnå nay. CANà H KY Tùng cêuì canå ú ã cacá dû å aná àûúnâ g bö å cao töcë Ngayâ 15/6, chuã trò Höiå nghõ trûcå tuyïnë vï ì thaoá gúä kho á khùn, thucá àêyí sanã xuêtë , tiïu thuå xi mùng, sùtæ thepá va â vêtå liïuå xêy dûnå g (VLXD), Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì àêyí manå h àêuì tû cöng, xêy dûnå g kïtë cêuë ha å tênì g giao thöng, thuyã lúiå , àêuì tû phatá triïní ha å tênì g àö thõ… Trong ào,á Thu ã tûúná g àùcå biïtå nhênë manå h àïnë viïcå triïní khai Àïì aná àêuì tû xêy dûnå g ñt nhêtë 1 triïuå cùn hö å nha â ú ã xa ä höiå va â tùng tó lïå lûaå chonå phûúng aná sû ã dunå g cêuì canå bï töng cötë thepá àöië vúiá cacá dû å aná àûúnâ g bö å cao töcë , àùcå biïtå la â ú ã nhûnä g vunâ g co á yïu cêuì thoatá lu,ä vunâ g àêtë yïuë va â nhûnä g vunâ g thiïuë vêtå liïuå àùpæ nïnì àûúnâ g nhû vunâ g Àönì g bùnç g söng Cûuã Long. Vúiá cacá doanh nghiïpå , Thu ã tûúná g cho rùnç g cênì ra â soatá , cùtæ giamã chi phñ sanã xuêtë àöië vúiá nguyïn liïuå , nhiïn liïuå than, àiïnå , dêuì , khñ àötë . Vênå dunå g chuyïní àöií sö,ë chuyïní àöií xanh, kinh tïë tuênì hoanâ , àöií múiá , apá dunå g cöng nghïå sanã xuêtë va â phûúng thûcá quanã ly á hiïnå àaiå , nêng cao nùng suêtë , chêtë lûúnå g, giamã gia á thanâ h sanã phêmí . Lanä h àaoå Chñnh phuã cunä g giao Ngên hanâ g Nha â nûúcá Viïtå Nam ra â soatá , àaná h gia,á sûaã àöií cacá quy àõnh vïì khoanh nú,å gianä nú,å ha å laiä suêtë ngên hanâ g àöië vúiá cacá khoanã nú å cuaã cacá doanh nghiïpå nganâ h VLXD cho phuâ húpå vúiá nùng lûcå thûcå hiïnå nghôa vuå taiâ chñnh hiïnå nay. VÙN KIÏN Thanâ h Àoanâ Cênì Thú ra quên chiïnë dõch tònh nguyïnå Ky â nghó hönì g Ngayâ 15/6, Ban Thûúnâ g vu å Thanâ h Àoanâ Cênì Thú ra quên chiïnë dõch tònh nguyïnå Ky â nghó hönì g va â chiïnë dõch Hanâ h quên xanh nùm 2024. Chiïnë dõch diïnî ra tû â thaná g 6 - 8/2024 trïn toanâ àõa banâ thanâ h phö,ë vúiá cacá hoatå àönå g nhû: xêy múiá , sûaã chûaä nha â cho àoanâ viïn thanh niïn coá hoanâ canã h kho á khùn; tuyïn truyïnì phonâ g, chönë g ma tuyá ; chuyïní àöií sö ë cönå g àönì g; tiïpë sûcá muaâ thi; khamá bïnå h va â cêpë phatá thuöcë miïnî phñ, chùm socá gia àònh ngûúiâ co á cöng cacá h manå g, Me å Viïtå Nam Anh hunâ g, hocå sinh ngheoâ hiïuë hocå ... Anh Trênì Viïtå Tuênë - Pho á Bñ thû Thanâ h Àoanâ , Chu ã tõch Höiå LHTN Viïtå Nam TP Cênì Thú yïu cêuì , cacá cêpë bö å Àoanâ tö í chûcá cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå he â cu å thï,í hiïuå qua,ã mang giaá trõ bïnì vûnä g; àönì g thúiâ bamá satá cacá nöiå dung cuaã phong traoâ Thanh niïn tònh nguyïnå . “Quaná triïtå sêu sùcæ y á nghôa, nhiïmå vu å cuaã chiïnë dõch; àönì g thúiâ , phatá huy vai troâ cuaã thanh niïn khöië caná bö å cöng chûcá , viïn chûcá , khöië vu ä trang àïí têpå trung nhûnä g nhiïmå vu å tronå g têm, tronå g àiïmí ; xung kñch tònh nguyïnå , tham gia giaiã quyïtë nhûnä g viïcå kho,á nhûnä g vênë àï ì bûcá xucá ma â xa ä höiå àang cênì ú ã tuöií tre”ã , anh Tuênë noiá . HOA HÖÅI Cacá chiïnë sy ä tònh nguyïnå trong ngayâ ra quên 168 chiïnë sô tònh nguyïnå he â taiå Laoâ va â huyïnå àaoã Phu á Quyá n XAÁC MINH 16 TRÛÚÂNG HÚÅP ÀÙNG TAÃI SAI SÛÅ THÊÅT VÏÌ VIÏÅC BÖÅ HAÂNH CUÃA ÖNG THÑCH MINH TUÏÅ. Chiïìu 15/6, Àaåi taá Lï Phi Huâng-Phoá Giaám àöëc Cöng an tónh Quaãng Trõ cho hay, àang tiïëp tuåc chó àaåo Phoâng An ninh maång vaâ phoâng, chöëng töåi phaåm sûã duång cöng nghïå cao xaác minh àïí xûã lyá 16 trûúâng húåp àaä coá nhûäng àùng taãi, chia seã, bõa àùåt sai sûå thêåt liïn quan viïåc böå haânh cuãa öng Thñch Minh Tuïå luác ài qua àõa baân tónh naây. Trûúác àoá, cuâng sûå viïåc vaâ cuâng haânh vi nïu trïn, Phoâng An ninh maång vaâ phoâng, chöëng töåi phaåm sûã duång cöng nghïå cao Cöng an tónh Quaãng Trõ àaä xaác minh, laâm roä vaâ ra quyïët àõnh xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh àöëi vúái baâ N.T.T.A (SN 1975, úã thõ trêën Cûãa Tuâng, huyïån Vônh Linh) vúái söë tiïìn 5 triïåu àöìng. Àaåi taá Lï Phi Huâng cho biïët, möîi ngûúâi dên luác tham gia maång xaä höåi cêìn thêån troång, cên nhùæc kyä lûúäng trûúác khi chia seã, àùng taãi thöng tin, yá kiïën vïì vêën àïì, sûå vêåt, hiïån tûúång xaãy ra trong àúâi söëng xaä höåi. H.THAN H n BÙÆT QUAà TANG NHIÏÌU VUÅ PHAÅM TÖÅI VÏÌ MA TUÁY. Cöng an huyïån Lêm Haâ (Lêm Àöìng) vûâa phöëi húåp kiïím tra phaát hiïån trong khu vûúân cuãa H.V.T (35 tuöíi, nguå thön Hoaân Kiïëm 1, xaä Nam Haâ) tröìng 188 cêy, nghi laâ cêìn sa. Khaám xeát nhaâ cuãa àöëi tûúång, cöng an phaát hiïån vaâ thu giûä thïm 20 kg laá khö, nghi laâ cêìn sa vaâ 2 caái quaåt sêëy. Cú quan chûác nùng àaä thu giûä, niïm phong toaân böå söë tang vêåt trïn, tiïëp tuåc àêëu tranh àïí laâm roä haânh vi cuãa àöëi tûúång. Chó trong mêëy ngaây qua, Cöng an Lêm Haâ coân phöëi húåp bùæt N.V.T (42 tuöíi, nguå xaä Àaå Àúân, Lêm Haâ), C.V.N (48 tuöíi, nguå thõ trêën Àinh Vùn, Lêm Haâ) vaâ V.T.K.L (53 tuöíi, nguå xaä Ninh Gia, huyïån Àûác Troång, Lêm Àöìng) vò coá dêëu hiïåu taâng trûä hoùåc mua baán traái pheáp chêët ma tuáy. Cöng an huyïån àang tiïëp tuåc àiïìu tra laâm roä caác vuå viïåc trïn. QUÏ Ë NHÛ Àïì àûa ra möåt yá kiïën (khuyïët danh): “Mötå toaâ nha â traná g lï å àûúcå dûnå g lïn tûâ nhûnä g viïn gacå h hönì g chùcæ chùnæ . Nhûng nhûnä g viïn gacå h ban àêuì vönë chó la â khöië àêtë lùnå g im. Àiïuì àaná g chu á y,á chuná g àa ä àûúcå taoå nïn qua banâ tay lûaå chonå , nhaoâ nùnå , tinh luyïnå , kheoá leoá va â têm huyïtë cuaã ngûúiâ thú”å . Cêu nghõ luêån vùn hoåc àùåt vêën àïì: “Cöng viïåc cuãa ngûúâi thúå laâm gaåch giuáp liïn tûúãng gò vïì quaá trònh saáng taåo taác phêím vùn hoåc cuãa nhaâ vùn?”. Coân cêu nghõ luêån xaä höåi thò yïu cêìu “Liïn hïå vúái sûå trûúãng thaânh cuãa baãn thên möîi con ngûúâi trong cuöåc söëng, em coá nhêån thêëy sûå tûúng àöìng vúái cöng viïåc cuãa ngûúâi thúå laâm gaåch?”. Chó cêìn lûúát qua, àaä thêëy lïånh caác cêu hoãi so vúái nöåi dung ngûä liïåu toaát lïn sûå khiïn cûúäng, phiïën diïån, phi thûåc tïë trong so saánh tûúng quan hai lônh vûåc. Vïì nhaâo nùån àêët, nïëu goåi laâ saáng taåo coá chùng chó laâ nghïì laâm göëm, nùån tûúång. Vaâ noái nhû möåt nhaâ biïn kõch, nhaâ thú nöíi tiïëng ngûúâi ÊËn Àöå, “lúâi noái khöng phaãi laâ suy nghô, cuäng nhû viïn gaåch khöng phaãi laâ nhaâ”. Nhûng töi muöën suy nghô theo hûúáng tñch cûåc, nïn trïn trang caá nhên àaä cho rùçng àêy laâ möåt "àïì thi rêët thöng minh" (chûá khöng phaãi laâ hay). Vúái hy voång àêy chñnh laâ caái "bêîy tû duy" cuãa nhûäng ngûúâi ra àïì, àïí coá cuá "lêåt keâo" cuãa nhûäng thñ sinh xuêët sùæc. Chûá chó vúái möåt mön chuyïn duy nhêët phaãi thi, vaâ 928 thñ sinh chó choån lêëy 70, khùæc nghiïåt nhû vêåy laâm gò coá chöî cho nhûäng hoåc sinh quen löëi tû duy rêåp khuön theo yá ngûúâi khaác! Tuy nhiïn, möåt söë giaáo viïn Vùn lêåp tûác phaãn höìi, rùçng “trong lõch sûã giaáo duåc Viïåt Nam chûa bao giúâ coá hoùåc àûúåc pheáp ra nhûäng àïì "bêîy" nhû naây. Khi cöng böë àaáp aán seä thêëy hoå yïu cêìu hoåc sinh thûâa nhêån yá kiïën hoå nïu ra”. Vaâ “Saáng taåo thò khi anh hoãi thùèng, hoãi thêåt ngûúâi ta vêîn saáng taåo nhû thûúâng, àêu cêìn kiïíu tiïíu xaão nhû thïë”. Thêìy cö giaáo daåy Vùn, laåi daåy úã lúáp chuyïn àaä noái vêåy, chùæc àuáng laâ nhû vêåy. Àïì thi vïì nguyïn tùæc àuáng laâ khöng thïí àaánh àöë, vaâ coá thïí töi àaä khaá "mú möång" vúái hy voång vaâo tû duy ngûúåc giaâu chêët phaãn biïån cuãa lûáa hoåc troâ àang say mï theo àuöíi mön Vùn. Àïën thúâi àiïím naây, trûúâng àaä cöng böë àiïím thi vúái àiïím chuêín laâ 8. Coá thïí àaáp aán chñnh thûác cuãa trûúâng vïì àïì Vùn naây seä khöng àûúåc tiïët löå, vaâ seä chó coá nhûäng ngûúâi trong cuöåc múái biïët? Giaá maâ àûúåc àoåc baâi thi cuãa nhûäng em àaåt àiïím cao, xem tû duy cuãa thêìy vaâ troâ trûúác vêën àïì naây ra sao? Töi cuäng mûúâng tûúång, laâ trong nhûäng baâi thi bõ chêëm àiïím thêëp, coá baâi naâo viïët "ngûúåc" vúái àiïìu maâ caác thêìy cö ra àïì àang hûúáng àïën hay khöng? Möåt àïì thi àûúåc chñnh nhaâ trûúâng thûâa nhêån “coá tñnh phên hoáa cao, lûåa choån thñ sinh xuêët sùæc”. Trong möåt “möi trûúâng hoåc têåp àùåc biïåt cho nhûäng hoåc sinh xuêët sùæc; phaát triïín kyä nùng tû duy sêu röång vaâ khaã nùng giaãi quyïët vêën àïì…” nhû tiïu chñ cuãa ngöi trûúâng naây. Thò àaáp aán chñnh thûác coá leä nïn àûúåc cöng khai. n Mú mönå g vúiá mötå àï ì Vùn [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1]

Thúâi sûå Chuã nhêåt 16/6/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Bñ thû Thaânh uãy TPHCM Nguyïîn Vùn Nïn phaát biïíu taåi phiïn bïë maåc höåi nghõ lêìn thûá 31 cuãa Ban Chêëp haânh Àaãng böå TPHCM ngaây 14/6. (Dên Trñ) TS Àaâo Phuá Quöëc, Giaám àöëc Trung têm Phaát triïín Bïìn vûäng vaâ Àa daång sinh hoåc (Àaåi hoåc quöëc gia HCM) nïu taåi höåi thaão quöëc tïë Phaát triïín bïìn vûäng tiïíu vuâng söng Mekong do Trûúâng Àaåi hoåc Luêåt TP HCM töí chûác, ngaây 7/6. (VnExpress) “Sêuì riïng, chöm chöm seä biïnë mêtë khoiã miïnì Têy vò hanå mùnå ” “TPHCM vûnä g vanâ g tiïnë vï ì phña trûúcá du â àïnë nay múiá coá àöiå hònh àêyì àu”ã “Tön taoå ö ì atå , di tñch nghòn nùm co á thï í thanâ h mötå tuöií ” Àaåi biïíu Trêìn Viïåt Anh (chuyïn traách UÃy ban Vùn hoáa - Giaáo duåc) phaát biïíu taåi phiïn Quöëc höåi thaão luêån Chûúng trònh muåc tiïu quöëc gia vïì phaát triïín vùn hoáa giai àoaån 20252035. (VnExpress) PHAÁT NGÖN êën tûúång Thöng caá o kyâ hoå p nïu, thûå c hiïå n caá c kïë t luêå n, chó àaå o cuã a Ban Chó àaå o T.Û vïì phoâ ng, chöë ng tham nhuä ng, tiïu cûå c, sau khi xem xeá t kïë t quaã kiïí m tra khi coá dêë u hiïå u vi phaå m vaâ kïë t quaã kiïí m àiïí m, àïì nghõ thi haâ nh kyã luêå t Ban caá n sûå àaã ng Böå Taâ i chñnh, UBKT T.Û nhêå n thêë y: Ban caá n sûå àaã ng (BCSÀ) Böå Taâ i chñnh àaä vi phaå m nguyïn tùæ c têå p trung dên chuã , quy chïë laâ m viïå c; thiïë u traá ch nhiïå m, buöng loã ng laä nh àaå o, chó àaå o àïí Böå Taâ i chñnh vaâ möå t söë töí chûá c, caá nhên vi phaå m caá c quy àõnh cuã a Àaã ng, phaá p luêå t cuã a Nhaâ nûúá c trong cöng taá c quaã n lyá nhaâ nûúá c vaâ tham mûu, ban haâ nh cú chïë , chñnh saá ch vïì phaá t haâ nh, giao dõch traá i phiïë u doanh nghiïå p riïng leã , trong àoá coá caá c doanh nghiïå p thuöå c Têå p àoaâ n Vaå n Thõnh Phaá t, Têå p àoaâ n An Àöng; trong quaã n lyá nhaâ nûúá c vïì ngên saá ch coá liïn quan àïë n Cty Cöí phêì n Tiïë n böå Quöë c tïë (AIC) vaâ caá c doanh nghiïå p trong hïå sinh thaá i AIC. UBKT T.Û nhêå n àõnh, nhûä ng vi phaå m nïu trïn àaä gêy hêå u qua ã nghiïm troå ng, khoá khùæ c phuå c, nguy cú thêë t thoaá t, laä ng phñ lúá n ngên saá ch nhaâ nûúá c vaâ thiïå t haå i cho nhaâ àêì u tû traá i phiïë u, aã nh hûúã ng xêë u àïë n möi trûúâ ng àêì u tû, kinh doanh vaâ trêå t tûå an toaâ n xaä höå i, gêy dû luêå n xêë u, bûá c xuá c, laâ m giaã m uy tñn cuã a töí chûá c àaã ng vaâ cú quan quaã n lyá nhaâ nûúá c, àïë n mûá c phaã i xem xeá t, xûã lyá kyã luêå t. Traá ch nhiïå m chñnh àöë i vúá i nhûä ng vi phaå m, khuyïë t àiïí m nïu trïn thuöå c vïì BCSÀ Böå Taâ i chñnh nhiïå m kyâ 2016 - 2021 vaâ caá c caá n böå : Àinh Tiïë n Duä ng, Uà y viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû Thaâ nh uã y Haâ Nöå i, nguyïn Bñ thû BCSÀ, Böå trûúã ng Böå Taâ i chñnh; Voä Thaâ nh Hûng, Uà y viïn BCSÀ, Thûá trûúã ng; caá c nguyïn Uà y viïn BCSÀ, Thûá trûúã ng: Huyâ nh Quang Haã i, Àöî Hoaâ ng Anh Tuêë n, Vuä Thõ Mai vaâ möå t söë töí chûá c àaã ng, àaã ng viïn khaá c. UBKT T.Û quyïë t àõnh thi haâ nh kyã luêå t Caã nh caá o: Ban Thûúâ ng vuå Àaã ng uã y Cú quan Töí ng cuå c Haã i quan nhiïå m kyâ 2015 - 2020; Àaã ng uã y Cuå c Kïë hoaå ch - Taâ i chñnh nhiïå m kyâ 2015 - 2020; Chi böå Vuå Taâ i chñnh haâ nh chñnh sûå nghiïå p, Chi böå Vuå Ngên saá ch nhaâ nûúá c caá c nhiïå m kyâ 2015 - 2017, 2017 - 2020, 2020 - 2022 vaâ caá c caá n böå : nguyïn Thûá trûúã ng Huyâ nh Quang Haã i; Phaå m Vùn Trûúâ ng, Bñ thû Chi böå , Vuå trûúã ng Vuå Ngên saá ch nhaâ nûúá c; Nguyïî n Trûúâ ng Giang, Bñ thû Chi böå , Vuå trûúã ng Vuå Taâ i chñnh haâ nh chñnh sûå nghiïå p; Nguyïî n Dûúng Thaá i, nguyïn Phoá Töí ng Cuå c trûúã ng Töí ng cuå c Haã i quan; Phaå m Vùn Viïå t, nguyïn Bñ thû Chi böå , Cuå c trûúã ng Cuå c Taâ i vu å - Quaã n trõ, Töí ng cuå c Haã i quan, Böå Taâ i chñnh. UBKT T.Û quyïë t àõnh thi haâ nh kyã luêå t Khiïí n traá ch: Chi böå Vuå Taâ i chñnh caá c ngên haâ ng vaâ töí chûá c taâ i chñnh caá c nhiïå m kyâ 2017 - 2020, 2020 - 2022 vaâ caá c caá n böå : Àöî Hoaâ ng Anh Tuêë n, Vuä Thõ Mai, Voä Thaâ nh Hûng; Phan Thõ Thu Hiïì n, Bñ thû Chi böå , Vuå trûúã ng Vuå Taâ i chñnh caá c ngên haâ ng va â töí chûá c taâ i chñnh; Lï Ngoå c Khoa, nguyïn Bñ thû Àaã ng uã y, Cuå c trûúã ng Cuå c Kïë hoaå ch - Taâ i chñnh, Böå Taâ i chñnh. Àaá ng chuá yá , UBKT T.Û àïì nghõ cêë p coá thêí m quyïì n xem xeá t, thi haâ nh kyã luêå t BCSÀ Böå Taâ i chñnh nhiïå m kyâ 2016 - 2021 vaâ öng Àinh Tiïë n Duä ng. Cuä ng taå i Kyâ hoå p, sau khi xem xeá t kïë t quaã kiïí m tra khi coá dêë u hiïå u vi phaå m vaâ kïë t quaã kiïí m àiïí m, àïì nghõ thi haâ nh kyã luêå t BCSÀ Uà y ban nhên dên (UBND) tónh Ninh Thuêå n, UBKT T.Û nhêå n thêë y: BCSÀ UBND tónh Ninh Thuêå n àaä vi phaå m nguyïn tùæ c têå p trung dên chuã , quy chïë laâ m viïå c; thiïë u traá ch nhiïå m, buöng loã ng laä nh àaå o, chó àaå o, àïí UBND tónh vaâ nhiïì u töí chûá c, caá nhên vi phaå m caá c quy àõnh cuã a Àaã ng, phaá p luêå t cuã a Nhaâ nûúá c trong triïí n khai thûå c hiïå n caá c dûå aá n àiïå n gioá , àiïå n nùng lûúå ng mùå t trúâ i vaâ caá c dûå aá n àêì u tû xêy dûå ng. Nhûä ng vi phaå m nïu trïn àaä gêy hêå u qua ã nghiïm troå ng, nguy cú thêë t thoaá t lúá n ngên saá ch nhaâ nûúá c, gêy dû luêå n xêë u, laâ m giaã m uy tñn cuã a tö í chûá c àaã ng vaâ chñnh quyïì n àõa phûúng, àïë n mûá c phaã i xem xeá t, xûã lyá kyã luêå t. Theo UBKT T.Û, traá ch nhiïå m chñnh àöë i vúá i nhûä ng vi phaå m, khuyïë t àiïí m nïu trïn thuöå c vï ì BCSÀ UBND tónh Ninh Thuêå n nhiïå m kyâ 2016 - 2021 vaâ caá c caá n böå : Lûu Xuên Vônh, nguyïn Phoá Bñ thû Tónh uã y, Bñ thû BCSÀ, Chuã tõch UBND tónh; Phaå m Vùn Hêå u, Phoá Bñ thû Tónh uã y, nguyïn Uà y viïn BCSÀ, Phoá Chuã tõch UBND tónh; Phan Têë n Caã nh, Uà y viïn Ban Thûúâ ng vuå Tónh uã y, Bñ thû Huyïå n uã y Ninh Haã i, nguyïn Uà y viïn BCSÀ, Phoá Chuã tõch UBND tónh; Phaå m Àöì ng, nguyïn Tónh uã y viïn, Bñ thû Àaã ng uã y, Giaá m àöë c Súã KH&ÀT; Nguyïî n Vùn Trûúâ ng, nguyïn Tónh uã y viïn, Bñ thû Àaã ng uã y, Giaá m àöë c Súã Taâ i chñnh; Buâ i Anh Tuêë n, nguyïn Bñ thû Àaã ng uã y, Giaá m àöë c Súã TN&MT vaâ möå t söë tö í chûá c àaã ng, àaã ng viïn khaá c. UBKT T.Û quyïë t àõnh thi haâ nh kyã luêå t Caã nh caá o BCSÀ UBND tónh Ninh Thuêå n nhiïå m kyâ 2016 - 2021 vaâ öng Lûu Xuên Vônh; thi haâ nh kyã luêå t Khiïí n traá ch Àaã ng uã y caá c Súã : KH&ÀT, Taâ i chñnh, Xêy dûå ng, TN&MT nhiïå m kyâ 2015 - 2020 vaâ caá c caá n böå : Phaå m Vùn Hêå u, Phan Têë n Caã nh, Phaå m Àöì ng, Nguyïî n Vùn Trûúâ ng, Buâ i Anh Tuêë n; Lï Ngoå c Thaå ch, nguyïn Phoá Bñ thû Àaã ng uã y, Phoá Giaá m àöë c Súã TN&MT. Taiå ky â hopå , UBKT T.Û cunä g xem xetá Baoá caoá àï ì nghõ thi hanâ h ky ã luêtå mötå sö ë àanã g viïn vi phamå taiå Àanã g bö å cacá tónh: Bònh Dûúng, Long An, Ba â Rõa - Vunä g Tauâ , Bònh Àõnh. UBKT T.Û nhêå n thêë y, caá c öng: Lï Thanh Cung, nguyïn Phoá Bñ thû Tónh uã y, Bñ thû BCSÀ, Chuã tõch UBND tónh Bònh Dûúng; Trêì n Vùn Cêì n, nguyïn Phoá Bñ thû Tónh uã y, Bñ thû BCSÀ, Chuã tõch UBND tónh Long An; Nguyïî n Vùn Trònh, nguyïn Phoá Bñ thû Tónh uã y, Bñ thû BCSÀ, Chuã tõch UBND tónh Baâ Rõa - Vuä ng Taâ u àaä vi phaå m quy àõnh cuã a Àaã ng, phaá p luêå t cuã a Nhaâ nûúá c trong thûå c hiïå n chûá c traá ch, nhiïå m vuå àûúå c giao; trong laä nh àaå o, chó àaå o thûå c hiïå n caá c goá i thêì u do Cty Cöí phêì n Tiïë n böå Quöë c tïë (AIC) vaâ caá c doanh nghiïå p trong hïå sinh thaá i AIC thûå c hiïå n. Caá c caá n böå naâ y cuä ng vi phaå m quy àõnh nhûä ng àiïì u àaã ng viïn khöng àûúå c laâ m va â traá ch nhiïå m nïu gûúng; gêy hêå u quaã nghiïm troå ng, dû luêå n xêë u, laâ m giaã m uy tñn cuã a töí chûá c àaã ng vaâ chñnh quyïì n àõa phûúng, àïë n mûá c phaã i xem xeá t, xûã lyá kyã luêå t. Öng Nguyïî n Àònh Kim, nguyïn Tónh uã y viïn, Bñ thû Huyïå n uã y Vônh Thaå nh (tónh Bònh Àõnh) àaä suy thoaá i vïì tû tûúã ng chñnh trõ, àaå o àûá c, löë i söë ng; vi phaå m quy àõnh cuã a Àaã ng, phaá p luêå t cuã a Nha â nûúá c trong thûå c hiïå n chûá c traá ch, nhiïå m vuå àûúå c giao; vi phaå m quy àõnh nhûä ng àiïì u àaã ng viïn khöng àûúå c laâ m vaâ traá ch nhiïå m nïu gûúng; gêy hêå u quaã rêë t nghiïm troå ng, dû luêå n bûá c xuá c, aã nh hûúã ng xêë u àïë n uy tñn cuã a töí chûá c àaã ng vaâ chñnh quyïì n àõa phûúng, àïë n mûá c phaã i xem xeá t, xûã lyá kyã luêå t. Cùn cûá quy àõnh cuã a Àaã ng, UBKT T.Û quyïë t àõnh thi haâ nh kyã luêå t Caã nh caá o caá c öng: Lï Thanh Cung, Trêì n Vùn Cêì n, Nguyïî n Vùn Trònh; àïì nghõ cêë p coá thêí m quyïì n xem xeá t, thi haâ nh kyã luêå t öng Nguyïî n Àònh Kim. n Àï ì nghõ xem xetá thi hanâ h ky ã luêtå Pho á Trûúnã g Ban Nöiå chñnh T.Û Nguyïnî Vùn Yïn Taiå Ky â hopå , UBKT T.Û cunä g xem xetá Baoá caoá kïtë qua ã thêmí tra, xacá minh vaâ àï ì nghõ thi hanâ h ky ã luêtå öng Nguyïnî Vùn Yïn - Pho á Trûúnã g Ban Nöiå chñnh T.Û. UBKT T.Û nhênå thêyë , öng Nguyïnî Vùn Yïn àaä thiïuë tu dûúnä g, renâ luyïnå , suy thoaiá vï ì tû tûúnã g chñnh trõ, àaoå àûcá , löië sönë g; vi phamå cacá quy àõnh cuaã Àanã g vaâ phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá trong thûcå hiïnå chûcá tracá h, nhiïmå vuå àûúcå giao; vi phamå quy àõnh nhûnä g àiïuì àanã g viïn khöng àûúcå lamâ va â tracá h nhiïmå nïu gûúng, gêy hêuå qua ã rêtë nghiïm tronå g, dû luênå bûcá xucá , anã h hûúnã g xêuë àïnë uy tñn cuaã tö í chûcá àanã g, cú quan, àún võ cöng tacá , àïnë mûcá phaiã xem xetá , xû ã ly á ky ã luêtå . UBKT T.Û àï ì nghõ cêpë co á thêmí quyïnì xem xetá , thi hanâ h ky ã luêtå öng Nguyïnî Vùn Yïn. Kyã luêtå , àï ì nghõ xem xetá kyã luêtå nhiïuì caná böå Ảnh: P.V [ TRÛÚN G PHONG ] Toanâ canã h Ky â hopå 42 UBKT T.Û Tû â ngayâ 12 àïnë ngayâ 14/6, taiå Ha â Nöiå , Uyà ban Kiïmí tra Trung ûúng (UBKT T.Û) àa ä hopå Ky â thû á 42 dûúiá sûå chu ã trò cuaã Chu ã nhiïmå UBKT T.Û Trênì Cêmí Tu.á

Chuã nhêåt 16/6/2024 Phoáng sûå Huyïnå Tiïn Phûúcá àûúcå xem la â “thu ã phu”ã trêmì hûúng, nhiïuì nhêtë laâ ú ã cacá xa ä Tiïn My,ä Tiïn Canã h, Tiïn An. Nghïì xoi trêmì (chï ë tacá trêmì ) àûúcå hònh thanâ h tû â lêu, gùnæ bo á vúiá ngûúiâ dên nhiïuì àúiâ . KY  CÖNG XOI DOÁ TÒM TRÊMÌ Trêmì hûúng coá trong cêy doá bêuì , àûúcå hònh thanâ h tû â vïtë thûúng cuaã cêy. Taiå nhûnä g núi cêy doá bõ thûúng, nhûaå chayã ra nhû mötå cú chï ë tû å baoã vï,å lamâ lanâ h vïtë thûúng. Sau hanâ g chucå nùm tñch tuå búiã thúiâ gian, nùnæ g va â gio á kïtë taoå thanâ h trêmì . Nhûng khöng phaiã cêy do á bêuì naoâ cunä g thï,ë trong rûnâ g tû å nhiïn caã nghòn cêy múiá àûúcå mötå cêy co á “löcå trêmì ”. Trêmì tûå nhiïn quyá va â hiïmë , gia á lïn àïnë vaiâ trùm àïnë ca ã ty ã àönì g nïn coá thúiâ ngûúiâ ta bêtë chêpë àï í vaoâ rûnâ g kiïmë tòm. Khi trêmì tû å nhiïn ngayâ canâ g khan hiïmë , nhiïuì ngûúiâ bùtæ àêuì trönì g cêy doá bêuì lamâ trêmì nhên taoå . Cêy doá bêuì khi àûúcå 10 nùm tuöií trú ã lïn thò àucå lö î trïn thên, búm men taoå trêmì , sau 1 nùm nûaä thò co á thï í thu hoacå h. Cêy khi mua vïì traiã qua nhiïuì cöng àoanå xe,ã gotå , àucå tóa àï í lö å ra nhûnä g súiå trêmì li ti êní sêu trong thên cêy, ngûúiâ trong nghïì goiå ào á la â “xoi trêmì ”. Xa ä Tiïn My ä (huyïnå Tiïn Phûúcá , Quanã g Nam) hiïnå co á khoanã g 500 ngûúiâ lamâ trêmì . Nghï ì xoi trêmì lùmæ cöng phu. Àïí ra mötå sanã phêmí phaiã qua nhiïuì cöng àoanå xe,ã àucå , xoi, tóa, maiâ , àaná h boná g. Tuyâ vaoâ thï ë cêy, ngûúiâ thú å phên loaiå trûúcá lucá maiâ , àucå . Phênì gö î mauâ trùnæ g maiâ ra àûúcå phúi lïn nêu tinh dêuì hoùcå xay bötå lamâ nhang. Trêmì hûúng tûcá phênì gö î mauâ àen co á thï í àï í nguyïn khöië taoå thï ë hoùcå cùtæ miïnë g nho ã àï í baná , hoùcå lamâ vonâ g tay, vonâ g cö í tû.â Àï í lêyë àûúcå mötå ky á trêmì hûúng ngûúiâ thú å phaiã kyâ cöng àucå , tóa, lênì theo tûnâ g macå h dêuì li ti êní trong loiä gö î bïn trong. Cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng cuaã anh Vo ä Hoanâ g Sún ò êmì tiïnë g àucå , cûa xuyïn trûa. Öng chuã cú sú ã 34 tuöií vúiá hún 10 nùm trong nghïì àang cùmå cuiå tóa tûnâ g khucá gö î do á bêuì . Anh noiá nghï ì nayâ àoiâ hoiã trûúcá hïtë la â phaiã biïtë chõu kho,á tó mêní . Miïnå g noiá , àöi tay anh vûaâ kheoá leoá tóa tûnâ g lúpá gö î monã g, lênì trong cacá höcë , mùtæ gö î cho àïnë khi lö å ra nhûnä g súiå li ti mauâ àen - àoá la â trêmì hûúng. “Ngoaiâ tó mêní thò tay phaiã deoã , kheoá nïuë khöng thò lamå vaoâ la â mêtë tiïnì triïuå nhû chúi. Ngöiì lêu thò moiã , mïtå , buönì ngu ã nhûng xoi àïnë lucá lö å trêmì ra la â tónh liïnì . Canâ g lamâ canâ g ham, ngöiì xoi xuyïn trûa, xuyïn töië ”, anh Sún noiá . Trong lucá chönì g ngöiì xoi tóa trêmì thò vú å anh - chõ Nguyïnî Thõ My ä Diïmî livestream baná hanâ g, goiá , xïpë cacá sanã phêmí àï í ship ài cacá núi. Chõ noiá , thúiâ àaiå 4.0 nïn viïcå tòm va â mú ã rönå g thõ trûúnâ g dï î hún. Ngoaiâ livestream, chõ àùng baná sanã phêmí thöng qua manå g xa ä höiå facebook, zalo. Sanã phêmí trêmì Tiïn Myä nay co á mùtå khùpæ núi trïn caã nûúcá , vaâ xuêtë khêuí sang Trung Quöcë . “Àêy la â nghï ì cho thu nhêpå kha,á nghï ì cha truyïnì con nöië nïn ai nêyë àïuì rêtë lûu têm giûä chû ä tñn múiá bamá tru å àûúcå vúiá nghï”ì , chõ Diïmî chia se.ã HÊPË LÛCÅ TÛ Â TRÊMÌ Cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng Mai Lônh nùmç trïn mùtå tiïnì con àûúnâ g liïn xaä thuöcå thön Tiïn Phuá Têy, xa ä Tiïn My ä rönå ranâ g tiïnë g cûa, àucå . Chu ã cú sú,ã anh Àö î Phamå Ngocå Lônh àang cùmå cuiå xoi tóa göcë cêy do á bêuì . Öng chu ã tre ã kha á cúiã mú ã chia se ã khi chuná g töi ngoã y á muönë tòm hiïuí thöng tin vï ì nghï ì chï ë tacá trêmì canã h. 38 tuöií , anh Lônh coá 15 nùm trong nghïì xoi trêmì . Anh noiá rùnç g mònh may mùnæ khi àûúcå bö ë vú å truyïnì nghï,ì röiì gùnæ bo á àïnë nay. Hiïnå , hai vúå chönì g àa ä múã àûúcå cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng Mai Lônh va â taoå viïcå lamâ cho nhiïuì lao àönå g àõa phûúng. Khu àêtë rönå g, mötå bïn la â gian hanâ g trûng bayâ sanã phêmí vúiá àu ã loaiå , àu ã gia.á Àùtæ nhêtë la â sanã phêmí lamâ tû â trêmì tûå nhiïn coá gia á tû â vaiâ chucå àïnë vaiâ trùm triïuå àönì g. Sanã phêmí tû â trêmì nhên taoå re ã hún, cú ä vaiâ trùm nghòn àïnë vaiâ triïuå àönì g. Àï í phu â húpå nhu cêuì thõ trûúnâ g, ngûúiâ ta cunä g sanã xuêtë phong phuá cacá mêuî ma ä tû â trêmì canã h, vonâ g tay, vonâ g cö,í nhang, nuå xöng… Khoanã h sên rönå g phña trûúcá thò chêtë àêyì nhûnä g cêy doá bêuì , co á cêy conâ nguyïn, coá cêy vûaâ xe.ã Chó tay vaoâ àönë g cêy conâ chêtë àönë g, anh noiá , trong àoá coá thï í co á tiïnì ty ã nhûng coá thï í chó vaiâ chucå triïuå àönì g tuyâ lûúnå g trêmì chûaá trong thên cêy. Ca ã chucå nùm trong nghïì anh cunä g nïmë traiã khöng ñt camã xucá buönì - vui möiî lênì truná g hay thua àêmå vò trêmì . Co á khi lúiâ mêyë chucå àïnë ca ã trùm triïuå àönì g nhûng xui mua phaiã cêy khöng coá trêmì hoùcå lûúnå g trêmì rêtë ñt thò löî lúná . Múiá àêy, anh mua löî trùnæ g cêy doá bêuì gia á 40 triïuå àönì g vò cêy mua vïì nhûng khi xeã ra àï í xoi thò lûúnå g trêmì rêtë ñt, khöng àuã ngayâ cöng nïn àanâ h bo.ã Nhûng buâ laiå trûúcá ào,á anh thu laiä gênì 100 triïuå àönì g sau khi mua mötå cêy do á trêmì . “Nghï ì nayâ la â vêyå , truná g cunä g àêmå ma â lö î cunä g khöng ñt. Nhûng lamâ röiì ham lùmæ , chûâ nghe ai coá cêy do á bêuì baná la â chayå liïnì ”, anh noiá . Nghï ì lamâ trêmì hûúng khiïnë nhiïuì ngûúiâ àöií àúiâ , mua nha,â mua xe nïuë truná g nïn taoå hêpë lûcå lúná . Giúiá lamâ nghï ì lêu nay rêm ran cêu chuyïnå mötå ngûúiâ ú ã thõ trênë Tiïn Kyâ vûaâ laiä ngotá mötå ty ã àönì g nhú â “truná g” trêmì ky â nam. “Kinh nghiïmå mötå phênì , nhûng mötå phênì cunä g nhú â hïn xui, may mùnæ . “Nhêtë ky â nhò böng”, nïuë gùpå trêmì kyâ nam hay trêmì böng thò àöií àúiâ mêyë chöcë ” - anh Lônh haoâ hûná g. Mêyë nùm nay àï í öní àõnh hún nguönì thu nhêpå anh kïtë húpå chï ë tacá sanã phêmí tû â trêmì nhên taoå . Anh cho hay hiïnå sú ã hûuä 100 cêy do á bêuì àa ä àucå lö î tiïm men àûúcå 5 thaná g, àúiå 5 thaná g nûaä se ä cho thu hoacå h. Con àûúnâ g liïn xa,ä rêtë nhiïuì cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng docå hai bïn. Tiïnë g cûa, àucå ò êmì , thoang thoanã g muiâ thúm. Gheá cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng cuaã anh Nguyïnî Xuên Sún (34 tuöií ) laâ mötå trong xûúnã g quy mö lúná trong xa.ä Anh cho hay, hiïnå cú sú ã chu ã yïuë baná só cho cacá àaiå ly á ú ã nhiïuì núi trong caã nûúcá . Cú sú ã cunä g taoå cöng ùn viïcå lamâ thûúnâ g xuyïn cho hanâ g chucå lao àönå g àõa phûúng. Chiïuì töië , öng Voä Àònh Trung (53 tuöií ) vênî àang tóa nötë khucá cêy do á bêuì . Öng Trung bõ têtå ú ã chên ài laiå kho á khùn, àöií laiå co á àöi tay kheoá leoá nïn suötë 10 nùm nay sönë g tötë vúiá nghï ì xoi trêmì . Öng cho hay, thu nhêpå khoanã g 7 triïuå àönì g/ thaná g, àûúcå lamâ gênì nha.â Nhiïuì ngûúiâ trûúcá tha hûúng cacá núi àï í mûu sinh, nay cunä g trú ã vï ì quï lamâ trêmì . Chu ã tõch UBND xaä Tiïn My ä Vo ä Kim Chung phênë khúiã khi ngûúiâ dên àõa phûúng coá thu nhêpå kha á búiã nghï ì xoi trêmì . Trûúcá kia ngûúiâ dên vaoâ sêu trong rûnâ g àï í tòm trêmì nhûng giúâ rêtë hiïmë do ào á nghï ì chï ë tacá tû â trêmì nhên taoå àang laâ xu hûúná g chñnh vaâ rêtë coá tiïmì nùng. Nghïì nayâ hònh thanâ h lêu àúiâ , truyïnì àúiâ cha sang con. Hiïnå xa ä co á khoanã g 10 cú súã chï ë tacá trêmì canã h vúiá khoanã g 500 ngûúiâ chiïmë khoanã g 1/4 dên sö ë trong xaä àang theo nghï,ì nhiïuì ngûúiâ àöií àúiâ nhú â lamâ trêmì .n [ HOAI VÙN ] Ruãi may nghïì xoi trêìm “Nhiïuì ngûúiâ truná g trêmì àöií àúiâ , mua nha,â mua xe nhûng khöng phaiã lucá naoâ cunä g may, nïuë ruiã mua phaiã cêy “rönî g” trêmì thò cunä g lö î nùnå g vò giaá möiî cêy phaiã tû â vaiâ chucå àïnë ca ã trùm triïuå àönì g. Nghïì nayâ lö î cunä g lúná nhûng gùpå may thò truná g àêmå nïn ham, nghe tin úã àêu baná do á trêmì la â chayå liïnì ” – anh Àö î Phamå Nhêtë Lônh, chuã mötå cú sú ã sanã xuêtë trêmì hûúng ú ã xa ä Tiïn My,ä huyïnå Tiïn Phûúcá (Quanã g Nam), hanâ g chucå nùm gùnæ bo á vúiá nghï ì xoi trêmì , chia se.ã 4 Sanã phêmí chï ë tacá tû â trêmì tû å nhiïn coá gia á cao tû â vaiâ chucå triïuå àïnë vaiâ trùm triïuå àönì g BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ngûúiâ thú å xoi trêmì traiã qua nhiïuì cöng àoanå cöng phu, tó mó “Nghïì naâ y cöng viïå c nheå nhaâ ng nhûng cho thu nhêå p khaá . Trûúá c kia giúá i treã ài caá c núi tha hûúng mûu sinh nay coá xu hûúá ng trúã vïì quï khúã i nghiïå p, lêå p nghiïå p tûâ trêì m. Nhiïì u ngûúâ i treã phaá t huy àûúå c sû å nhaå y beá n, têå n duå ng cú höå i, aá p duå ng cöng nghïå nïn giaâ u lïn, àöí i àúâ i. Tuy nhiïn àa phêì n àang laâ m theo hûúá ng tûå phaá t, chûa coá húå p taá c xaä àïí höî trúå , thuá c àêí y lêî n nhau cuä ng nhû taå o tiïë ng vang cho thûúng hiïå u, nïn àêy laâ baâ i toaá n àõa phûúng àang tòm caá ch giaã i”. Chu ã tõch UBND xaä Tiïn My ä VO Ä KIM CHUNG Nhûnä g cêy doá bêuì múiá àûúcå mua vï ì gia á tû â vaiâ chucå triïuå àönì g nhûng truná g hay thua vênî la â mötå êní sö ë Mötå trong nhûnä g cöng àoanå xoi trêmì

Vùn hoáa-Vùn nghïå Chuã nhêåt 16/6/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ SÚÅ KHÖNG AI NGHE BEN DUN G HAÅ SAÁCH? Tònh yïu vönë la â nguönì camã hûná g vö tênå cuaã thi ca, êm nhacå . Ngayâ trûúcá , “thi sô tònh yïu” Xuên Diïuå viïtë vï ì “Biïní ” vúiá nhûnä g chiïcë hön manä h liïtå àa ä àûúcå xem la â manå h baoå : “Anh xin laâm soáng biïëc/ Hön maäi caát vaâng em/ Hön thêåt kheä, thêåt ïm/ Hön ïm àïìm maäi maäi/ Àaä hön röìi, hön laåi/ Cho àïën maäi muön àúâi/ Àïën tan caã àêët trúâi/ Anh múái thöi daâo daåt…”. Bïn manã g ca khucá , nhacå sô tre ã maiä khöng giaâ Àûcá Huy tûnâ g coá ca khucá ùn khacá h mötå thúiâ “Àûnâ g xa em àïm nay” muiâ mênî : “Àûâng xa em àïm nay khu phöë quen àaä nguã say/ Àûâng xa em àïm nay àïm rêët daâi/ Haäy yïu em àïm nay cho quïn hïët ài ngaây mai/ Àûâng xa em àûâng xa em àïm nay”… Vò sao “Biïní ” cuaã Xuên Diïuå hay “Àûnâ g xa em àïm nay” cuaã Àûcá Huy co á chö î àûná g vûnä g chùcæ trong lonâ g ngûúiâ àocå , ngûúiâ nghe nhiïuì thï ë hï?å Co á nhiïuì ly á do nhûng chùcæ chùnæ co á ly á do nayâ : Ca ã hai tacá phêmí àïuì khöng tucå tôu, phanã camã . Gênì àêy, ca khucá “Martini” cuaã Vùn Mai Hûúng- Hûaá Kim Tuyïnì nhùcæ àïnë viïcå “Quêën nhau àïën gêìn saáng, têån saáng” cunä g cênì thiïtë daná nhanä àï í canã h baoá lûaá tuöií khi thûúnã g thûcá nhacå phêmí song noá khöng trênì truiå , miïtå maiâ miïu taã chuyïnå sex nhû “Fever”. Àêy laâ möåt söë cêu trong ca khuác gêy söëc àûúåc möåt taâi khoaãn cheáp laåi vaâ chuã kïnh YouTube Coldzy thaã tim: “AÁo hai dêy buöng lïn sofa/ Naâng vöåi laåi gêìn saát thïm/ Àïí àöi möi khöng coân khö/ Toaân thên ta tùng nhiïåt àöå/ Ûúát aát luác ài vö/ Duâ mûa nhûng khöng cêìn ö”; “Nùçm lïn giûúâng cho chên gaác lïn vai”; “Tûâng tiïëng kïu em àem roát vö tai/ Ngêy ngêët all night”; “Àöi tay laã lúi khaám phaá khùæp núi/ Caãm giaác nhû sùæp rúi”… Nhiïìu khaán giaã bònh luêån, khöng thïí tûúãng tûúång lúâi ca khuác Viïåt bêy giúâ laåi “bêín” àïën thïë naây: “Àoaán xem lêìn naây ai seä laâm ûúát àïåm”; “Anh biïët em êëm úã bïn trong maâ”… Banå tre ã 10X Àinh Ly (Haâ Nöiå ) bayâ to:ã “Töi khöng thñch ca khucá suönì g sa.ä Ma â phênì nhacå cunä g khöng àuã cuönë àï í lú â ài phênì lúiâ tucå tôu. Ngûúiâ ta cû á mùcå àõnh ngûúiâ tre ã thoaná g nïn dï î tiïpë nhênå nhûnä g ca khucá nhû “Fever”, chùnè g qua hoå àang nhêmì thoaná g àönì g nghôa vúiá thiïuë vùn hoa”á . Mötå cö giaoá dayå Vùn, coá con gaiá 15 tuöií , so saná h “Fever” vúiá “Phiïuë be á ngoan” ra àúiâ ca ã chucå nùm trûúcá va â àaná h gia:á “Àïuì racá nhû nhau maâ khöng hiïuí sao vênî coá ngûúiâ nghe, conâ khen rêtë hay múiá la.å Àaná g noiá laiå àùtå tïn baiâ la â “Phiïuë be á ngoan” coá khi laiå khiïnë nhiïuì treã em va â phu å huynh tûúnã g nhêmì la â ca khucá danâ h cho cacá em be”á . “Phiïuë be á ngoan” tûnâ g bõ mötå sö ë “thûúnå g àï”ë phanã ûná g gùtæ , xïpë no á vaoâ hanâ g thamã hoaå êm nhacå hoùcå gêy nhiïmî trunâ g êm nhacå , vi phamå àaoå àûcá , phapá luêtå : “Nhûng anh quïn mêët em laâ con gaái múái mûúâi baãy mûúâi ba/ Nghe xong àoaån naây àûâng àoâi lêëy chöìng keão meå laåi la nha”. Theo khaná gia ã Àinh Ly: “Nghïå sô àûnâ g lúiå dunå g rap àï í bùnæ bûaâ baiä . Rap Viïtå vênî nïn mang hönì Viïtå . Tiïnë g Viïtå àepå thï,ë ngûúiâ viïtë nïuë gioiã phaiã chúi vênì , chúi êní du å múiá hay. Àen Vêu àûúcå thñch coá le ä vò thï:ë “Möång mú anh nhiïìu nhû niïu cúm cuãa Thaåch Sanh/ Ai muöën lêëy cûá lêëy, khöng thïí naâo maâ saåch banh”. Cû á viïtë ca khucá trênì truiå , ngûúiâ nghe conâ xêuë hö í thay”. Phu å huynh Thu Haâ (Ha â Nöiå ) noiá : “Nghe “Fever” hay “Phiïuë be á ngoan” nhû xem truyïnå sex racá tranâ lan trïn manå g. Khöng thïí chêpë nhênå àûúcå . Töi thêyë baiâ Bigcityboi cuaã rapper Binz conâ tamå àûúcå , cunâ g lùmæ cunä g chó la â “Anh on top, em úã trïn anh”; “ Troái em bùçng caâ vaåt/ Penhouse trïn Àaâ Laåt/ Nïëu maâ ngoan em seä bõ thûúng/ Nïëu maâ hû em seä àûúåc phaåt”. Tòm trong Bigcityboi ñt ra conâ co á cêu vui tai, thñ du:å “Nghiïån thuöëc laá coá thïí Laâo Cai/ Nhûng nghiïån em khöng thïí naâo cai”. “Fever” thò chùnè g co á gò, chó coá tucå ”. Mötå sö ë ca khucá phanã camã ngay tû â tûaå àï ì baiâ hatá thñ du:å “Nhû lúiâ àönì ” (saná g tacá : Khùcæ Hûng). Àaná g noiá , trûúcá khi “Nhû lúiâ àönì ” ra àúiâ , Khùcæ Hûng àaä co á “Nhû caiá lo”â khiïnë ngûúiâ trong giúiá va â khaná gia ã khoá tñnh lùcæ àêuì . Hay Phamå Toanâ Thùnæ g vúiá “Nùnæ g cûcå ”, chó cênì àocå ngûúcå àa ä lamâ ngûúiâ ta ào ã mùtå . Thï í hiïnå caiá töi, sûå nöií loanå , pha á cacá h trong êm nhacå bùnç g cacá h àùtå tûaå å baiâ hatá nhû thï ë co á phaiã qua á dï î daiä vúiá banã thên va â coi thûúnâ g khaná gia?ã Khi önì aoâ tûaå baiâ hatá phanã camã nö í ra, mötå nhacå sô àaná h gia:á “Mong muönë baiâ hatá àûúcå chu á y á àïnë mûcá àaná h àöií ca ã sô diïnå cuaã mònh lênî camã tònh thêtå sû å cuaã khaná gia ã danâ h cho baiâ hatá , co á àaná g khöng? Khöng le,ä baiâ hatá bïn trong dúã àïnë mûcá sú å khöng co á ai nghe nïn múiá dunâ g àïnë ha å sacá h nayâ ”. NGHÏÅ SÔ HAY NGÛÚI NGHE ÀÏUÌ CÊNÌ COÁ YÁ THÛÁC Mötå nha â thú chuyïn nghiïpå bònh luênå vï ì “Fever”: “Vúiá mötå ca khucá , nhacå va â lúiâ luön luön laâ mötå chónh thï,í chùpæ caná h va â nêng nhau lïn. Tacá h lúiâ ra khoiã nhacå àï í phên tñch se ä la â thiïuë sotá vúiá tacá phêmí , giönë g nhû khen hay chï mötå àoanå trñch trong tacá phêmí vùn hocå vêyå . Tuy noiá vêyå khöng coá nghôa laâ bïnh vûcå cho nhûnä g baiâ hatá co á ca tû â trênì truiå va â thö thiïní nhû trong vñ duå nayâ . Àêy co á thï í xem la â mötå sû å bïnå h hoanå trong tû duy cuaã ngûúiâ viïtë ra noá ma â khöng lyá do gò coá thï í bïnh vûcå àûúcå . Sû å haiâ hoa â cuaã nhacå va â lúiâ chó la â àï í khiïnë cho baiâ hatá trú ã nïn hoanâ thiïnå . Conâ caiá hay, caiá àepå cuaã no á thò phaiã àûúcå bùtæ àêuì tû â têm hönì ngûúiâ viïtë . Ranh giúiá giûaä caiá hay, caiá àepå va â caiá tucå , caiá thö thiïní nhiïuì khi tûúnã g rêtë mong manh nhûng khöng phaiã khöng nhênå ra àûúcå ”. Giaoá viïn dayå vùn Lï Thõ Thiïnå (Quanã g Ninh) àùtå cêu hoiã : “Biïtë àêu nhûnä g ngûúiâ sinh ra ca khucá “racá ” khöng thêyë ho å co á töiå ma â laiå la â co á cöng vò ca ngúiå cuöcå sönë g hoan lacå , nhucå camã , giaiã phoná g tònh ducå ? Úà àêy nhênå thûcá cuaã ngûúiâ viïtë co á vênë àï.ì Ho å muönë tû å do trong saná g tacá song tû å do khacá vúiá lamâ canâ ”. Nhûng vò sao nhacå racá vênî sönë g? Cû á nhòn sû å tönì taiå cuaã “Fever” coá thï í ly á giaiã phênì naoâ . Àïnë nay “Fever” àaä ra mùtæ 10 ngayâ , vúiá 615 nganâ lûútå xem, giûä võ trñ 9 trong danh mucå êm nhacå thõnh hanâ h YouTube Viïtå Nam. Co á khaná gia ã bêtë bònh: Nhacå racá àang lïn ngöi? Trong khi cacá bêcå phu å huynh lo lùnæ g nhacå kñch ducå thò mötå sö ë taiâ khoanã laiå khen ngutá nganâ : “Baiâ nayâ hay àiïn”; “Chùcæ chùnæ phaiã viral”; “Maá úi sao coá thï í hay àïnë vêyå àûúcå , phaiã goiå la â yïu ngay tûâ khi vûaâ nghe lênì àêuì ”… Chu ã kïnh thaã “tim” vúiá nhûnä g bònh luênå khen. Conâ nhûnä g bònh luênå chï thò boã qua. Mötå taiâ khoanã kïu goiå : “Hayä la â nghï å sô coá y á thûcá vúiá cönå g àönì g” nhûng chùcæ Coldzy, tlinh khöng àïí y á vò conâ maiã ào lûútå xem va â àocå lúiâ khen? Nùm 2014 nhûnä g ngûúiâ tham gia phö í biïnë ca khucá “Phiïuë be á ngoan” àa ä bõ xû ã phatå , cacá trang manå g trûcå tuyïnë àùng taiã “Phiïuë be á ngoan” cunä g bõ cú quan quanã ly á vùn hoa á nhùcæ nhú ã va â xû ã phatå . Nhûng coá nhiïuì y á kiïnë cho rùnç g mûcá phatå vaiâ triïuå àönì g khöng lamâ ai phaiã sú.å Cho nïn ca khucá racá vênî tiïpë tucå ra àúiâ , chïmî chï å trïn danh mucå êm nhacå thõnh hanâ h YouTube Viïtå Nam. Cunâ g vúiá kïu goiå nghï å sô co á y á thûcá vúiá cönå g àönì g thò cunä g nïn kïu goiå ngûúiâ nghe nhacå co á y á thûcá . Khaná gia ã Vônh Linh (Haâ Nöiå ) noiá : “Xa ä höiå khöng bao giúâ hïtë racá , ca ã nghôa àen lênî nghôa boná g, du â àa ä cêmë xa ã racá bûaâ baiä . Quan tronå g la â nhòn thêyë racá phaiã biïtë traná h, àûnâ g thêyë racá laiå khen thúm”. Duâ kho á quetá sacå h racá song vênî cênì nhûnä g cuöcå “töní g vï å sinh”. Khaná gia ã chñnh laâ “thûúnå g àï”ë . “Thûúnå g àï”ë àönì g loatå têyí chay nhûnä g baiâ hatá racá va â nhûnä g nghï å sô tham gia phöí biïnë baiâ hatá racá , “àonâ ” nayâ co á le ä múiá àu ã sûcá rùn àe. n Gopá gionå g trong “Fever” tlinh nhênå bònh luênå : Qua á húpå nhacå 18 + khöng che Nhacå racá lïn ngöi? Ca khucá “Fever” cuaã Coldzy va â tlinh, àang gêy söcë ngay ca ã vúiá nhiïuì ngûúiâ tre,ã vò phênì lúiâ “ba á àaoå ”. Co á ngûúiâ baoã àêy la â nhacå “kñch ducå ”. Ngûúiâ laiå noiá ào á la â nhacå 18+ khöng che… Chñnh tûâ baiâ hatá “Fever” nhiïuì y á kiïnë cho rùnç g, cênì thiïtë phaiã daná nhanä canã h baoá cho ca khucá , cho MV coá tñnh baoå lûcå hoùcå nùnå g muiâ tònh ducå . Nhûng daná nhanä xem ra vênî qua á nhe å nhanâ g, bao dung? Khöng coá gò quaá àaná g, khi mötå sö ë y á kiïnë àïì nghõ cênì têyí chay ngay lêpå tûcá nhûnä g baiâ nhacå racá , vò chuná g giönë g nhû “thuöcë àöcå ” àöië vúiá ngûúiâ nghe. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] 10 nùm vênî u mï “racá ” Àïnë nay “Phiïuë be á ngoan” vênî co á thï í tòm thêyë trïn YouTube vúiá trïn 268 nganâ lûútå xem va â trïn 200 bònh luênå khen, chï. Coá taiâ khoanã khen “Phiïuë be á ngoan” hay quaá conâ cönå g thïm mötå àiïmí vò… yïuë tö ë tuöií thú. Baiâ hatá racá ra àúiâ cacá h àêy chucå nùm co á le ã ma â hún mûúiâ ngayâ trûúcá conâ nhiïuì bònh luênå thñch thuá “khai”: 1/6 naoâ cunä g vaoâ nghe. Noá amá anã h àïnë àö å mötå ngûúiâ nghe treã tuöií hoan hó thuá nhênå : “Nghe tûâ lúpá 6 khöng hiïuí gò chó thêyë hay. 2 nùm sau nghe múiá hiïuí , bêy giúâ nghe vênî cuönë ”. Taiâ khoanã khacá vui ve ã chia se:ã Sinh nùm 2012, hocå ú ã Ha â Nöiå . Suötë ngayâ nghe “Phiïuë be á ngoan” conâ gûiã cho ca ã mêyë em gaiá nghe. Trú ã laiå vúiá “Fever”, “thênì ” taoå “trend” TikTok cunä g àa ä quan têm sanã phêmí cuaã Coldzy vaâ tlinh. Quaá nhanh, quaá nguy hiïmí ! Yabi (phaiã ) va â Mr T tûnâ g bõ xû ã phatå vò tham gia phöí biïnë banã ghi êm “Phiïuë be á ngoan” Coldzy taoå chu á y á tû â Rap Viïtå muaâ 2, vúiá ngoaiå hònh àûúcå khen: “Àepå trai hïtë nûúcá chêmë ”

