Báo Tiền Phong số 323

THỨ NĂM 19/11/2026 Số 323 0977.456.112 TRANG 15 BÌNH CHỌN, TRAO GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2026 TRANG 5 TRANG 6 VIỆT NAM - NGA TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 18/11 tại Thâm Quyến ẢNH: TTXVN TRANG 2 Nhà giáo trẻ cần tiên phong về phẩm chất, đổi mới sáng tạo Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi và tặng quà cho các hộ dân chịu thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TTXVN LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN BẰNG TẤT CẢ TÌNH CẢM, TRÁCH NHIỆM TRANG 4 96 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XỬ LÝ 12 DỰ ÁN SAI PHẠM CỦA TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH: Hoàn thành trong năm 2028? APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở

Chiều 18/11, bên lề Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và đóng góp của Nga trong APEC; đề nghị Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027; trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, kết hợp thăm song phương Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những thành quả hai bên đạt được trong việc không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga trong thời gian tới. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Nga ủng hộ, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để Năm APEC 2027 thành công tốt đẹp. Tổng thống Nga đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, trong đó quan tâm các lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới như điện hạt nhân, điện gió, điện khí. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên doanh dầu khí và hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); đồng thời tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cũng trao đổi về việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, góp phần thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định; tăng cường đối thoại và hợp tác; đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương, Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Hai bên đã trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ APEC, ASEAN, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. THU LOAN 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 19/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và còn nhiều tiềm năng, như điện hạt nhân, điện gió, điện khí… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin chiều 18/11 tại Thâm Quyến ẢNH: TTXVN Việt Nam - Nga triển khai các dự án hợp tác chiến lược Tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, ngày 18/11, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc và kết quả các chuyến thăm, cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Việt Nam và Hong Kong, trọng tâm là: Đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và điện tử, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, hạ tầng logistics… Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có 3 chuyển dịch lớn đang định hình tương lai phát triển của chúng ta, gồm: Sự tồn tại thường xuyên, liên tục và đồng thời của hàng loạt khủng hoảng tạo nên trạng thái bất ổn, bất định thường trực, bào mòn sức chống chịu của các nền kinh tế và xói mòn lòng tin giữa các quốc gia; Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội; Sự tới hạn của mô hình tăng trưởng truyền thống cùng với gia tăng bất bình đẳng xã hội làm suy giảm niềm tin của người dân vào các thiết chế công và định chế quốc tế. Vì vậy, APEC cần thúc đẩy các định hướng chiến lược sau. Thứ nhất, tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế. APEC cần đẩy mạnh cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thúc đẩy hiện thực hoá Khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, không ngừng củng cố và mở rộng mạng lưới kết nối khu vực. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược, nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực. Thứ hai, kiến tạo động lực tăng trưởng mới và khai mở những không gian phát triển mới. Khi mô hình tăng trưởng dựa trên thâm dụng tài nguyên và lao động đã tới hạn, thì chìa khoá cho phát triển bền vững là sự bứt phá về năng suất của nền kinh tế. APEC cần là vườn ươm, là môi trường thử nghiệm hoàn hảo cho các khuôn khổ quản trị công nghệ và trí tuệ nhân tạo, các mô hình tăng trưởng lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, các ý tưởng đột phá để nâng cao năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy những mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp, kinh tế 24/7 nhằm tận dụng mọi dư địa tăng trưởng của khu vực. Thứ ba, lấy sự phồn vinh của người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm của hợp tác. Không chỉ tập trung vào thương mại và đầu tư, thành công của APEC còn được đánh giá bằng năng lực tự cường, khả năng bứt phá của nhóm yếu thế trong xã hội và việc bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận cơ hội và thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng kinh tế. APEC cần đầu tư mạnh mẽ cho nguồn nhân lực, tái đào tạo kỹ năng cho người lao động để thích ứng với nền kinh tế số, bảo đảm môi trường phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mô hình tăng trưởng của châu Á - Thái Bình Dương chỉ thực sự bền vững khi các chính sách kinh tế vĩ mô được chuyển hoá thành sinh kế vững chắc cho người dân. “Và hơn cả, APEC cần là kênh đối thoại chiến lược, cởi mở, xây dựng, là nhịp cầu để các bên hoá giải bất đồng, giảm thiểu căng thẳng và tìm kiếm giải pháp thực chất. Mọi nỗ lực xây dựng đồng thuận phải dựa trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. BÌNH GIANG APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế.

3 n Thứ Năm n Ngày 19/11/2026 THỜI SỰ Tại các hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu 3 định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết. Một là kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định; hai là kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường; ba là kiến tạo bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững. Để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và nâng cao hiệu quả thực thi các cam kết, Thủ tướng đề nghị ASEAN xây dựng bản đồ chiến lược hợp tác với các đối tác. Đây sẽ là cơ sở để ASEAN chủ động xác định những ưu tiên và huy động nguồn lực phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác của các bên. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã đề xuất 2 sáng kiến cụ thể. Một là thiết lập Đối tác Không gian ASEAN vì phát triển và khả năng chống chịu. Hai là thúc đẩy ASEAN trở thành khu vực tiên phong trong triển khai sáng kiến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững. Những sáng kiến này đều được các nước ghi nhận và tích cực ủng hộ. Thời gian qua, Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong triển khai các cam kết của ASEAN và được các nước đánh giá cao. Các nước coi trọng vai trò quốc tế của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và triển vọng phát triển của nước ta, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác song phương thiết thực. Sự tham gia và những đóng góp của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị lần này tiếp tục khẳng định ASEAN là không gian chiến lược quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. “Trong năm 2027, trên cương vị Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam sẽ thúc đẩy gắn kết chương trình nghị sự của APEC và ASEAN để huy động thêm nguồn lực cho những ưu tiên chung, nhất là tăng trưởng bền vững, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết. THÔNG QUA SỐ VĂN KIỆN KỶ LỤC Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan đã thông qua và ghi nhận 117 văn kiện, mức cao nhất trong nhiều kỳ hội nghị cấp cao ASEAN gần đây. Nổi bật là việc ký Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA), mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và có thể giúp quy mô kinh tế số ASEAN đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030, gấp đôi mức dự báo theo kịch bản cơ sở trước đó. Việc sớm triển khai Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN nâng cấp (ATIGA) sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy thương mại nội khối và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực. Các nước cũng đề ra nhiều giải pháp tăng cường hợp tác và kết nối năng lượng, trong đó có thúc đẩy kết nối lưới điện, phối hợp bảo đảm an ninh nguồn cung dầu mỏ… Các nước đối tác tái khẳng định tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và nhất trí tăng cường phối hợp trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của ASEAN và thế mạnh của từng đối tác. Trên cơ sở đó, ASEAN và các đối tác đã thống nhất nhiều chương trình hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, trí tuệ nhân tạo, khoa học và công nghệ... Các đối tác cũng tiếp tục ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. “Đặc biệt, việc nối lại các Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản và Mekong-Hàn Quốc sau 6 năm gián đoạn tạo thêm động lực cho hợp tác tiểu vùng, gắn kết chặt chẽ hơn các chương trình hợp tác Mekong với những ưu tiên của ASEAN, qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển”, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhận định. THU LOAN Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan (ở Philippines từ ngày 14-17/11), với gần 40 hoạt động đa phương và song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều định hướng, đề xuất chiến lược quan trọng nhằm củng cố đoàn kết, duy trì đà phát triển và thúc đẩy hợp tác thực chất trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ẢNH: TTXVN Ngày 18/11, phát biểu với báo giới sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, ông Lawrence Wong, Thủ tướng Singapore - quốc gia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027, nhận định, nền kinh tế ASEAN hiện có quy mô đáng kể, đạt 4.500 tỷ USD, và có thể đạt 10.000 tỷ USD vào đầu thập niên 2040. Việt Nam đưa ra nhiều định hướng, đề xuất chiến lược cho ASEAN Chiều tối 18/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Manila về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA47) tại Philippines. Trong 2 ngày công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Phiên họp Ban Chấp hành AIPA47, dự Lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất. Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị AIPA phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào 3 ưu tiên. Thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật. Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng. Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện. Thông qua các bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA47 của Philippines, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán, coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, tin tưởng rằng AIPA sẽ tiếp tục đồng hành với kênh chính phủ hiện thực hóa các cam kết ASEAN. Đặc biệt, tại Lễ khai mạc AIPA47, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thông điệp tới AIPA-47 chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA. Thông điệp này, cùng sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-47 cũng như vai trò và sự chuẩn bị, đóng góp tích cực, xuyên suốt sự kiện của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, đã chứng tỏ cam kết của Việt Nam tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương, trao đổi với các trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác, gồm Philippines, Timor Leste, Lào, Campuchia, Singapore, Brunei. Tại những cuộc tiếp xúc, các đối tác đều khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ nghị viện, và mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện trên các kênh song phương và đa phương, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, giao lưu nghị sỹ; tăng cường phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, viễn thông, năng lượng, hạ tầng… Các bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Xuyên suốt sự kiện là hoạt động tích cực của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, như chào xã giao Chủ tịch AIPA-47 (theo sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội), gặp song phương các đối tác Lào, Campuchia, Bahrain, Algeria, Tây Ban Nha… Các cuộc gặp giúp hợp tác nghị viện giữa hai bên ngày càng được thắt chặt, bền vững, đặt nền tảng cho những hướng hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ nghị viện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước. BÌNH GIANG Phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào 3 ưu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào 3 ưu tiên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47, chiều 18/11 tại Manila ẢNH: TTXVN Thông qua đối ngoại nghị viện, Việt Nam cam kết cùng AIPA tiếp tục đồng hành với kênh chính phủ đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

NGÀY HỘI THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), những ngày này, tại các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hoạt động sôi nổi. Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là bữa cơm đại đoàn kết, ngày hội là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự quản, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc… Đây cũng là năm đầu tiên ngày hội gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh tại từng thôn, bản, tổ dân phố… Trao đổi tại chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề “Đại đoàn kết: Kết nối niềm tin - Hội tụ sức mạnh” của Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng 18/11, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, ý nghĩa của ngày hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay giá trị vật chất, mà là sự sum vầy, sẻ chia, tri ân các gia đình chính sách, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua các hoạt động, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo ông Thanh, trong quá trình tổ chức ngày hội, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Ví dụ, vừa qua, ngày hội đại đoàn kết tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long đã phát huy rất tốt vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong việc tổ chức các hoạt động. Theo đó, người dân không chỉ tham gia với tư cách người dự hội, mà còn chủ động tổ chức, đề xuất nội dung, phân công công việc chuẩn bị. “Đặc biệt, bữa cơm đại đoàn kết thể hiện rõ tinh thần tự nguyện, gắn bó và sẻ chia trong cộng đồng dân cư”, ông Thanh nói, cho biết, người dân cùng đóng góp, người góp gạo, người góp thực phẩm, người góp đồ uống, người tham gia nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp. Ông Thanh cũng đề cập đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại bản Tù Lu - Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên), nêu rõ, đều có sự chủ động, tự nguyện tham gia của người dân với những đóng góp rất cụ thể. Đặc biệt, ngày hội cũng ghi nhận bà con đóng góp hơn 350 ngày công lao động cùng nhiều hiện vật để bố trí không gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; phát động, khởi xướng tham gia hoạt động phát quang đường bản, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao… Trao đổi tại chương trình, TS Nguyễn Văn Đáng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, việc xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải bắt nguồn từ cộng đồng dân cư, bởi đó là nơi người dân gắn bó, sinh sống, sinh hoạt… Để bồi đắp, vun đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, ông Đáng cho rằng, cần nhiều yếu tố, trong đó có việc tổ chức các hoạt động mang tính tập thể như Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, theo ông, trong công tác này, vai trò của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng. Nếu tổ trưởng dân phố, khu dân cư, trưởng thôn, bản… là người thực sự tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần cống hiến, phụng sự cộng đồng, sẽ thu hút được sự ủng hộ, gắn kết được cộng đồng. ĐẠI ĐOÀN KẾT ĐƯỢC CỦNG CỐ, NHIỆM VỤ DÙ KHÓ MẤY CŨNG VƯỢT QUA Theo TS Nguyễn Văn Đáng, đoàn kết là một truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm, hay những khó khăn, thiên tai… thì tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lại được phát huy, giúp đất nước vượt qua bao thác ghềnh để tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang đặt mục tiêu phát triển rất cao, theo TS Nguyễn Văn Đáng, rất cần sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Theo ông, khi lãnh đạo đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích chung, thì người dân sẵn sàng ủng hộ. Ông Đáng ví dụ về dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, và mục tiêu xuyên suốt là vì lợi ích chung, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, giúp dự án triển khai nhanh, hiệu quả. “Khi chúng ta làm vì lợi ích chung của đất nước, của địa phương, đặt lợi ích của nhân dân là trung tâm, thì không chỉ có sự đoàn kết giữa người dân với nhau, mà sự đoàn kết giữa chính quyền với người dân cũng sẽ được củng cố, và nhờ đó, nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua được”, ông Đáng nói. Ở góc độ MTTQ Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Thanh, trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng: Dân là gốc; phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân. Việc quyết định, theo ông Thanh, là chuyển sự đồng thuận thành sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm, có kết quả, chuyển tiềm năng trong nhân dân thành sức mạnh phát triển. Ông Thanh cũng nêu, phải lấy nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát; tổ chức lắng nghe tiếng nói của nhân dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân… “Đánh giá hiệu quả công tác bằng những thay đổi trong đời sống và chất lượng tham gia của người dân, chú trọng đến số lượng ý kiến, kiến nghị được giải quyết, số sáng kiến được thực hiện và mức độ hài lòng của người dân”, ông Thanh nói. HOÀNG PHONG 4 n Thứ Năm n Ngày 19/11/2026 THỜI SỰ Lắng nghe tiếng nói của nhân dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, phải lấy nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát; tổ chức lắng nghe tiếng nói của nhân dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: PV Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló ẢNH: VGP “Mỗi người một việc, tuỳ theo điều kiện, khả năng của mình không phân biệt hoàn cảnh, dân tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Chính sự đóng góp tự giác, chân thành ấy đã làm cho bữa cơm không chỉ đơn thuần là một hoạt động ẩm thực mà trở thành không gian gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tình nghĩa giữa các gia đình và cộng đồng dân cư”. Ông NGUYỄN VĂN THANH, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 96 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

5 n Thứ Năm n Ngày 19/11/2026 XÃ HỘI GIỮ VỮNG PHẨM CHẤT, LÒNG YÊU NGHỀ Tham dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía TP Đồng Nai có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cùng đại diện các sở, ban ngành và 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương. Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 tiếp tục lan tỏa hình ảnh nhà giáo trẻ bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, giàu khát vọng cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ. Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027: “Trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc đều có nền móng của giáo dục” và “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy”, chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng đây là sự ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo. Trong bối cảnh công nghệ, thông tin và nghề nghiệp không ngừng thay đổi, nhà giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, hình thành năng lực tự học, thích ứng, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Theo chị Hồ Hồng Nguyên, đội ngũ nhà giáo trẻ có vai trò trực tiếp trong đổi mới phương pháp dạy và học, phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khơi dậy năng lực sáng tạo của người học, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năm nay, từ 560 hồ sơ đăng ký, các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc giới thiệu 159 hồ sơ xét chọn cấp Trung ương. 100 nhà giáo được tuyên dương đến từ 35 đơn vị, công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Trong đó, nhiều thầy cô dưới 30 tuổi, sớm khẳng định năng lực và trách nhiệm với nghề. Các nhà giáo được vinh danh có nhiều đóng góp ở các lĩnh vực, từ kiên trì chăm sóc, dạy dỗ học sinh tại vùng khó khăn, gắn bài giảng với thực tiễn sản xuất, hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học đến đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy sáng tạo. Đặc biệt, nhiều thầy cô vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, vừa tích cực đảm nhiệm vai trò cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tổ chức hoạt động tình nguyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn các nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục tiên phong trên 3 phương diện: giữ vững phẩm chất, lòng yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo, không ngừng học tập, chủ động làm chủ công nghệ; tích cực đóng góp, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội và thúc đẩy các hoạt động xã hội trong nhà trường. Tổ chức Đoàn các cấp cần duy trì kết nối với nhà giáo trẻ sau tuyên dương, tạo mạng lưới trao đổi chuyên môn, chia sẻ học liệu, mô hình sáng tạo và hỗ trợ các thầy cô phát huy năng lực. Ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục cũng cần tạo môi trường để nhà giáo trẻ được học tập, thử nghiệm phương pháp mới và ghi nhận những nỗ lực đổi mới. CHỦ ĐỘNG HỌC HỎI, LÀM CHỦ CÁC CÔNG NGHỆ Thầy giáo Tô Thanh Ny, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, cho rằng giáo viên trẻ cần nhanh nhạy với chuyển đổi số, chủ động học hỏi và làm chủ các công nghệ, ứng dụng đang ngày càng phổ biến. Qua đó, giáo viên có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào bài giảng, giúp nội dung học tập sinh động, thiết thực hơn, đồng thời đồng hành cùng sinh viên trong môi trường số. “Với đặc thù giảng dạy môn lý luận chính trị, tôi cho rằng sinh viên cần chú trọng tiếp cận, nghiên cứu và khai thác nguồn dữ liệu đa dạng trên môi trường số. Các em cần có kỹ năng chọn lọc, xử lý thông tin nhanh chóng, đồng thời biết vận dụng kiến thức và sự hướng dẫn của giảng viên để tạo ra những sản phẩm học tập sáng tạo, hấp dẫn, sinh động”, thầy Ny chia sẻ. VĂN QUÂN - HUẾ XUÂN Ngày 18/11, tại TP Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026. Buổi lễ vinh danh 100 nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Nhà giáo trẻ cần tiên phong về phẩm chất, đổi mới sáng tạo Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 100 giáo viên trẻ tiêu biểu 2026 Chiều 18/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 5 luật kể trên. Về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiếp thu các ý kiến, dự thảo luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và ngày 27/7 (Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương; riêng ngày 24/11 được áp dụng từ năm 2026. Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự thảo đã bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động. Dự thảo cũng bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, dự thảo luật sau khi chỉnh lý bao gồm 6 điều, đã sửa đổi 11 khoản, bỏ 2 khoản, 1 điều và bổ sung 4 khoản. Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị Chính phủ rà soát những nội dung đã tiếp thu, những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát kỹ lưỡng những nội dung sửa đổi liên quan về cả nội dung, kỹ thuật lập pháp và thời hiệu thi hành để đảm bảo khoa học, đồng bộ, không chồng chéo. LUÂN DŨNG Mỗi năm người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải thông tin, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Nếu đề xuất trên được thông qua, mỗi năm người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Báo Tiền Phong và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ bà: PHÙNG THỊ THÊ, sinh năm 1933. Là mẹ đẻ đồng chí Phùng Công Sưởng, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Đã từ trần vào hồi 17 giờ 5 phút, ngày 18/11/2026 (tức ngày 10/10 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 94 tuổi. Lễ khâm liệm lúc 6 giờ 45 phút ngày 19/11/2026 (tức ngày 11/10 năm Bính Ngọ). Lễ hỏa táng lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/11/2026, (tức ngày 11/10 năm Bính Ngọ) tại Đài hóa thân Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, TP Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 9 giờ 30 phút ngày 19/11/2026 đến 8 giờ 30 phút ngày 20/11 tại nhà riêng: Thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, TP Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 20/11 (tức ngày 12/10 năm Bính Ngọ) tại nghĩa trang Cầu Cũ, thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, TP Hà Nội. Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên báo Tiền Phong xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đồng chí Phùng Công Sưởng và gia đình. Thông tin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính: Đ/c: Kiều Vũ Thái Ninh, Phó Trưởng phòng, Điện thoại: 0359.829.999. Đ/c: Nguyễn Văn Tư, Điện thoại: 0988.300.815. Báo Tiền Phong và gia đình trân trọng kính báo! TIN BUỒN

DI DỜI CƯ DÂN TRƯỚC CUỐI NĂM 2027 UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 96 ngày 4/11 của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả nhằm giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Kế hoạch nhằm xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, không để tình trạng vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới. Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Theo lộ trình được UBND TP Hà Nội phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở trong trường hợp không đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang công trình. Cùng thời hạn này, việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành. Đáng chú ý, kế hoạch xác định thời hạn cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đối với các hộ dân có nhà ở không thuộc hoặc thuộc trường hợp phải di dời. Đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028. Riêng công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiệm vụ này dự kiến bắt đầu từ quý I/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028. NĂM 2028 XỬ LÝ XONG VI PHẠM Để triển khai lộ trình trên, UBND thành phố phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Theo đó, UBND cấp xã được giao chủ trì thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động cư dân tại từng dự án; tiếp nhận, giải đáp ý kiến của người dân. Trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án, trong đó Sở Tài chính là cơ quan thường trực. Cùng thời gian này, UBND cấp xã có trách nhiệm xác định cụ thể diện tích từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời. Chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền trong quý IV/2026. Sang quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở do UBND cấp xã cung cấp; UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của từng dự án do chủ đầu tư lập. Trong quý III và quý IV/2027, chủ đầu tư dự kiến ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở. Cũng trong quý IV/2027, UBND cấp xã tổ chức di dời cư dân, thực hiện cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh. Sau khi hoàn thành việc di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện phá dỡ công trình, hạng mục công trình thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang và chuyển đổi công năng công trình theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028 và được thực hiện theo cơ chế đặc thù, rút gọn. UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện trong quý IV/2028. ĐÌNH PHONG 6 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 19/11/2026 Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành việc di dời cư dân khỏi các căn hộ phải phá dỡ, hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh trước ngày 31/12/2027. Toàn bộ việc xử lý vi phạm, cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) ẢNH: ĐÌNH PHONG Khu nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng ẢNH: ĐÌNH PHONG Hoàn thành trong năm 2028? CHUYỆN HÔM NAY Hà Nội vừa công bố lộ trình xử lý 12 dự án có sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, trong đó đặt thời hạn di dời cư dân khỏi các căn hộ thuộc diện phải phá dỡ hoặc hoàn trả công năng công cộng trước ngày 31/12/2027. Nhiều người sẽ phải thay đổi nhà ở, nơi sinh sống, học tập với nhiều hệ lụy. Theo số liệu rà soát của UBND TP Hà Nội, tổng số căn hộ tại các dự án thuộc diện xem xét theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn. Tuy nhiên, số lượng thực tế đã xây dựng lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Việc gia tăng số căn hộ và dân số so với tính toán ban đầu tạo thêm áp lực lên hệ thống giao thông, cấp thoát nước, trường học và các công trình hạ tầng xã hội tại khu vực. Nhiều hộ dân tại dự án HH Linh Đàm cho biết: Một tòa nhà, có người ở lại, có người phải đi. Cùng một hành lang, cùng một khu sinh hoạt, nhưng những gia đình đã từng nghĩ mình có chung một mái nhà giờ có thể phải đối diện với những lựa chọn khác nhau. Với người phải di dời, đó không đơn thuần là chuyển từ căn hộ này sang nơi ở khác. Đó là sự đảo lộn của cuộc sống, là khoản vay chưa trả hết, là trường học của con trẻ, là công việc, là những mối quan hệ đã gắn bó nhiều năm. Bên cạnh những ý kiến đề xuất giữ lại các căn hộ xây dựng vi phạm quy hoạch để người dân bớt lo lắng và đảo lộn cuộc sống, cũng có không ít người đồng tình với sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm, lập lại kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực xây dựng nhiều năm của Hà Nội. Trả lời trước tòa sáng 18/11, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh khẳng định dự án xây “không đúng quy hoạch”. Thời điểm triển khai ông không biết sai phạm. “Lãnh đạo tỉnh Hà Tây còn sợ tôi bỏ chạy nên ngày nào cũng hỏi thăm”, ông Thản nói. Trong khi việc thanh tra, kiểm tra, theo ông Thản cũng không có, UBND phường Kiến Hưng và sau này cả UBND quận Hà Đông không đến; không có văn bản đình chỉ hay nhắc nhở nào, chỉ có duy nhất một văn bản xử phạt hành chính của cơ quan thanh tra. Điều đáng nói hơn, tình trạng này cũng không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp Mường Thanh. Theo báo cáo được công bố, Hà Nội có 206 dự án với khoảng 62.000 căn hộ vướng mắc do các vấn đề về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý. Thành phố đã tháo gỡ, cấp giấy chứng nhận cho khoảng 33.000 căn hộ, còn gần 29.000 căn tiếp tục chờ xử lý. Nhiều lực lượng chức năng dày đặc từ phường, quận, sở ngành, thành phố nhưng vẫn còn để lọt nhiều sai phạm. Vụ việc liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh và nhiều doanh nghiệp khác không chỉ là sự cảnh báo mạnh mẽ với các chủ đầu tư biết sai nhưng vẫn làm, bất chấp pháp luật mà cũng bộc lộ rõ những yếu kém trong quản lý nhà nước về đô thị hiện nay! NGỌC MAI Nhiều hệ lụy XỬ LÝ 12 DỰ ÁN SAI PHẠM CỦA TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH:

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