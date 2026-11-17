Báo Tiền Phong số 322

XÁC LẬP TẦM CAO MỚI CHO HỢP TÁC KINH TẾ-THƯƠNG MẠI THỨ TƯ 18/11/2026 Số 322 0977.456.112 Đem nghệ thuật vào chợ Tổng thống Nga, Mỹ có thể gặp lãnh đạo Triều Tiên tại APEC HỢP TÁC MEKONG-NHẬT BẢN VÀ HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG Á Mang tầm nhìn phát triển đến APEC, hướng tới vai trò chủ nhà năm 2027 TRANG 12 TRANG 6 TRANG 8-9 TRANG 3 55 GOLFER TRANH TÀI Ở ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC TRANG 16 Các nhà khoa học trẻ xuất sắc tham quan, trải nghiệm không gian nghiên cứu, phòng thí nghiệm tại Trường ĐH VinUni ẢNH: CTV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 17/11/2026 tại Thâm Quyến ẢNH: TTXVN TRANG 2 Cô giáo chọn kiên nhẫn thay vì trách phạt TRANG 4 TÀI NĂNG TRẺ VÀ KHÁT VỌNG LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC TRANG 7

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, trưa 17/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027; đề nghị hai bên phát huy vai trò của hai nước chủ nhà APEC 2026, 2027 đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. TIẾP TỤC NÂNG TẦM TIN CẬY CHIẾN LƯỢC Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn; đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, nhất là tập trung triển khai quyết liệt các dự án đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc, qua đó làm nền tảng cho liên kết kinh tế và công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác hạ tầng năng lượng chiến lược, đặc biệt là liên kết điện; tiếp tục tạo chuyển biến thực chất về hợp tác đào tạo nhân lực, đề nghị Trung Quốc tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là về khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ngoại giao, góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước. Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị đất nước; phát huy tốt vai trò của các cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòngcông an. THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; khẳng định ủng hộ hợp tác kết nối giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn Quảng ĐôngHong Kong-Macau và khu vực Tây Nam của Trung Quốc; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông đồng bộ, nhất là đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thuỷ, liên kết điện; khuyến khích đầu tư và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh các sản phẩm chất lượng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều hơn; ủng hộ các doanh nghiệp có uy tín của Trung Quốc tham gia vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam; Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Việt Nam tăng cường xây dựng năng lực về trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là trong ứng dụng sản xuất và nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, chuyển đổi số; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai tốt chương trình Hành trình đỏ và sẵn sàng khuyến khích thanh niên Trung Quốc sang thăm các di tích đỏ của Việt Nam; phối hợp triển khai tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Trung QuốcViệt Nam 2026 - 2027 để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, tăng cường tuyên truyền hữu nghị về quan hệ hai Đảng, hai nước, đẩy mạnh hợp tác địa phương; tăng cường điều phối, phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN-Trung Quốc, MekongLan Thương. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 18/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 17/11/2026 tại Thâm Quyến ẢNH: TTXVN Xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hoà bình, ổn định tại khu vực trên tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế. GS Ngu Hâm, Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc), đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung Quốc lần thứ hai trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ song phương, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với Hội nghị cấp cao APEC do Trung Quốc chủ trì. “Việc Trung Quốc đăng cai APEC 2026 và Việt Nam đăng cai APEC 2027 tạo ra một cấu trúc đặc biệt. Việt Nam không chờ đến lượt mà tham gia sớm vào việc định hình chương trình nghị sự, bảo đảm tính liên tục giữa hai nhiệm kỳ. Các đề xuất của Việt Nam về ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) và công nghệ số có trách nhiệm, xây dựng châu Á-Thái Bình Dương mở và kết nối, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng đã cụ thể hóa tầm nhìn chung bằng các trụ cột hợp tác thiết thực”, vị giáo sư Trung Quốc nhận định. Đồng thời, vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam tại tiểu vùng Mekong, thông qua GMS (Tiểu vùng sông Mekong mở rộng) và MRC (Ủy hội sông Mekong quốc tế), góp phần gắn phát triển địa phương với các ưu tiên hội nhập, bền vững và thích ứng của khu vực. Ngoài ra, trong khuôn khổ ASEAN-Trung Quốc, Việt Nam đóng vai trò quan trọng như một chất xúc tác cho hội nhập kinh tế và một mắt xích bảo đảm độ bền chuỗi cung ứng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, đồng thời tham gia RCEP, CPTPP và ACFTA. Sự cộng hưởng này cho phép Việt Nam điều hòa giữa các lộ trình tự do hóa thương mại khác nhau, thúc đẩy thực thi ACFTA 3.0, phát triển đường sắt xuyên biên giới, cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới. “Nhờ đó, Việt Nam góp phần nối liền mạng lưới sản xuất Tây Nam Trung Quốc với ASEAN, tạo thêm một hướng kết nối có tính đàn hồi cho chuỗi cung ứng khu vực trước áp lực bảo hộ thương mại”, nhà báo Lưu Di Dương, Phương Nam Nhật Báo (Trung Quốc), nhận xét. Việt Nam cũng phát huy vai trò điều phối trong xây dựng cơ chế và duy trì tính trung tâm của ASEAN. Việt Nam chủ trì Diễn đàn Tương lai ASEAN, góp phần định hình chương trình nghị sự dài hạn của Hiệp hội. THÁI AN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: Chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong APEC và ASEAN Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEANTrung Quốc và Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ tương lai, Việt Nam là cầu nối chiến lược, đồng kiến tạo chương trình nghị sự, có khả năng chuyển hóa chiều sâu quan hệ song phương với Trung Quốc thành các cơ chế hợp tác đa phương. Áp phích quảng bá Hội nghị Cấp cao APEC 2026 với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á -Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông ẢNH: THÁI AN

3 n Thứ Tư n Ngày 18/11/2026 THỜI SỰ Ngày 17/11 tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và đại diện Myanmar. Hội nghị được tổ chức trở lại sau 6 năm gián đoạn, với chủ đề “Cùng nhau đổi mới, vững vàng thích ứng” do Việt Nam đề xuất. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong gần hai thập kỷ hợp tác Mekong-Nhật Bản, nhất là trong phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, tăng cường kết nối, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và ứng phó các thách thức xuyên biên giới. Các nước Mekong cảm ơn Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của tiểu vùng, đồng thời đánh giá cao vai trò đồng chủ trì của Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026, góp phần thúc đẩy hợp tác, nối lại các cuộc gặp cấp cao và đưa hợp tác Mekong-Nhật Bản vượt qua thách thức. Các nhà lãnh đạo đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác MekongNhật Bản trên tinh thần đồng kiến tạo, cùng xác định các ưu tiên và huy động nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án thiết thực. Các nước nhấn mạnh những ưu tiên về kết nối kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng sạch, quản lý bền vững tài nguyên nước, phát triển nguồn nhân lực và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Các nhà lãnh đạo cũng đề nghị phát huy vai trò của doanh nghiệp và tăng cường sự gắn kết, bổ trợ giữa hợp tác Mekong-Nhật Bản và hợp tác ASEAN-Nhật Bản. ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN CHUỖI CUNG ỨNG THÔNG MINH MEKONG-NHẬT BẢN Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nối lại hội nghị cấp cao lần này khẳng định quyết tâm nâng tầm quan hệ đối tác Mekong-Nhật Bản, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và tự cường. Trên tinh thần cùng nhau đổi mới, vững vàng thích ứng trước những biến chuyển khó lường, Thủ tướng đề xuất ba định hướng trọng tâm cho hợp tác thời gian tới. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong của hợp tác MekongNhật Bản trong hình thành Hành lang Kinh tế Đông Á. Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề xuất Sáng kiến Chuỗi cung ứng thông minh Mekong-Nhật Bản nhằm củng cố chuỗi cung ứng khu vực thông qua kết nối số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thứ hai, tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Thủ tướng đề nghị ưu tiên quản lý bền vững tài nguyên nước, giảm nhẹ thiên tai, chuyển đổi năng lượng và phòng chống tội phạm mạng. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản mở rộng hợp tác với Ủy hội sông Mekong, hỗ trợ ứng dụng AI và công nghệ cao trong dự báo, ứng phó thiên tai, đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Nhật Bản về thiết lập kênh đối thoại phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ ba, đổi mới phương thức phối hợp và huy động sự tham gia của các thành phần. Thủ tướng đề nghị các nước cùng xác định các ưu tiên dài hạn, nhất là xây dựng Chiến lược Hợp tác kinh tế mới Mekong-Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với địa phương. Các nước thành viên đánh giá cao các đề xuất và sáng kiến của Việt Nam. Hội nghị thông qua Tuyên bố Đồng Chủ tịch Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 13, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên tinh thần đồng kiến tạo, tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự cường, hướng tới phát triển bền vững, bao trùm và thịnh vượng chung của tiểu vùng. BÌNH GIANG Đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng trọng tâm cho hợp tác thời gian tới, trong đó có phát huy vai trò tiên phong của hợp tác MekongNhật Bản trong hình thành Hành lang Kinh tế Đông Á. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13 ẢNH: TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển giao vai trò đồng chủ trì hợp tác MekongNhật Bản năm 2027 cho Campuchia, bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò này và tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả. Hợp tác Mekong - Nhật Bản và Hành lang Kinh tế Đông Á Ngày 17/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA47) tại Manila, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin Gatchalian. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch Hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới. Theo đó, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp, hoàn thiện môi trường pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, giao lưu nghị sĩ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU). Trên các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định, tin cậy, lâu dài cho Philippines. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027. Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Philippines khẳng định, Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, giáo dục, du lịch… Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. BẢO ĐẢM MỘT ASEAN HÒA BÌNH, THỊNH VƯỢNG VÀ LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47. Chủ đề của AIPA-47 là “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”. Tham dự AIPA-47 có lãnh đạo các nghị viện thành viên các nước ASEAN, nghị viện các nước quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA. Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 17-18/11, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu tại phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự Lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương với các trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự AIPA trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. BÌNH GIANG Philippines muốn mở rộng hợp tác an ninh, giáo dục… với Việt Nam Chủ tịch Thượng viện Philippines khẳng định, Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, giáo dục, du lịch… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin Gatchalian ẢNH: TTXVN

Ngày 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33, làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT, CÂN BẰNG Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được định hình trên nền tảng nhận thức chung ở cấp chiến lược, với phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt và định hướng 6 hơn. Trong đó, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và kiểm soát, giải quyết tốt những bất đồng là những nội dung có ý nghĩa xuyên suốt. Việc hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế trao đổi giữa hai Đảng, hai Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là kênh định hướng chiến lược, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, kịp thời trao đổi những vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện để quan hệ song phương phát triển ổn định, lành mạnh, đúng định hướng. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục và du lịch là nền tảng xã hội quan trọng để quan hệ hai nước phát triển lâu dài. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, cân bằng và bền vững. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Vì vậy, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản, thủy sản và sản phẩm chế biến, tiếp cận thị trường Trung Quốc có ý nghĩa trực tiếp đối với sản xuất, xuất khẩu và đời sống nhân dân. Cùng với đó, kết nối đường sắt, logistics, cửa khẩu thông minh, chuỗi cung ứng và hợp tác khoa học, công nghệ sẽ mở ra không gian phát triển mới cho cả hai nước. CƠ HỘI NÂNG TẦM VỊ THẾ, UY TÍN VÀ NĂNG LỰC Ngay sau Hội nghị cấp cao APEC - 2026 tại Thâm Quyến, Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận vai trò nước chủ nhà APEC - 2027. Cần nhận thức sâu sắc rằng APEC không đơn thuần là một diễn đàn đối thoại kinh tế, mà là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế khu vực có ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1989, APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu. Đây là không gian hội tụ những nền kinh tế phát triển hàng đầu và những trung tâm tăng trưởng năng động của châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC - 2027 không chỉ là vinh dự, mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đáng chú ý, đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2006 và 2017. Nếu năm 2006 đánh dấu bước trưởng thành ban đầu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; năm 2017 thể hiện năng lực tổ chức, điều phối và đóng góp ngày càng chủ động, thì APEC - 2027 diễn ra trong một bối cảnh và yêu cầu phát triển mới: Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc gia. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC - 2026 và các hoạt động tiếp nhận vai trò chủ nhà mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Trước hết, điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngoại giao đa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất trong việc chủ động tham gia, đóng góp và định hình các cơ chế hợp tác khu vực. Sự hiện diện trực tiếp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước không chỉ thể hiện tầm quan trọng của APEC trong chiến lược đối ngoại quốc gia, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam có trách nhiệm, có bản lĩnh, có năng lực và sẵn sàng đảm nhận những trọng trách quốc tế lớn hơn. Đây là dịp để Việt Nam trực tiếp truyền tải tầm nhìn phát triển, quan điểm hợp tác và những ưu tiên chiến lược của mình tới lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, giới doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Đặc biệt, bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC là cơ hội quan trọng để giới thiệu hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, năng động về kinh tế, rộng mở về hợp tác, có quyết tâm cải cách và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Qua đó, củng cố niềm tin của cộng đồng quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham gia lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC là cơ hội để Việt Nam thể hiện trách nhiệm chính trị, khả năng kế thừa và phát triển những thành quả hợp tác chung, đồng thời chủ động chuẩn bị cho việc điều hành một chương trình nghị sự khu vực có tầm ảnh hưởng lớn. Việc Việt Nam được tin tưởng giao đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC - 2027 cho thấy uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được củng cố. Một quốc gia muốn đảm nhiệm tốt vai trò này phải có môi trường chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế có quy mô và triển vọng phát triển, chính sách đối ngoại có tính nhất quán, khả năng điều phối quan hệ giữa các nền kinh tế với lợi ích khác biệt, đồng thời có năng lực tổ chức những hoạt động đa phương quy mô lớn. Việt Nam hội tụ ngày càng đầy đủ những điều kiện đó. MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI Với sự hiện diện của 21 nền kinh tế thành viên, trong đó có nhiều đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam, APEC - 2027 sẽ tạo điều kiện để kết nối trực tiếp với các tập đoàn xuyên quốc gia, nhà đầu tư chiến lược, tổ chức tài chính và mạng lưới doanh nghiệp lớn. Đây là cơ hội để thu hút nguồn vốn, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị hiện đại, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và nâng cao vị trí của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Quá trình chuẩn bị và tổ chức APEC đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu cao về cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, hạ tầng số và chất lượng dịch vụ. Nếu tận dụng tốt, những yêu cầu đó sẽ trở thành động lực thúc đẩy cải cách trong nước, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đăng cai APEC - 2027 còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam. APEC - 2027 sẽ đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế; tạo điều kiện giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản, bản sắc dân tộc, tiềm năng du lịch và môi trường đầu tư. Đây là cơ hội để phát huy sức mạnh mềm quốc gia, nâng cao thương hiệu Việt Nam và lan tỏa khát vọng về một đất nước hòa bình, phát triển, năng động, thân thiện và có trách nhiệm. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có điều kiện thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, kết nối lợi ích và đề xuất những sáng kiến thiết thực về thương mại tự do, liên kết kinh tế, an ninh chuỗi cung ứng, phát triển bao trùm, thu hẹp khoảng cách phát triển và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đây là cơ hội để Việt Nam chuyển từ vị thế một thành viên tích cực tham gia sang vai trò chủ động hơn trong kiến tạo chương trình nghị sự và thúc đẩy hợp tác khu vực. Thiếu tướng, PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁU (Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) 4 n Thứ Tư n Ngày 18/11/2026 THỜI SỰ Mang tầm nhìn phát triển đến APEC, hướng tới vai trò chủ nhà năm 2027 Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc là dịp để Việt Nam trực tiếp truyền tải tầm nhìn phát triển, quan điểm hợp tác và những ưu tiên chiến lược tới lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, giới doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Thâm Quyến, bắt đầu tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11 ẢNH: TTXVN Từ một quốc gia từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có độ mở cao, có mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp, là thành viên tích cực của ASEAN, Liên Hợp Quốc và nhiều cơ chế hợp tác quốc tế quan trọng. Việc đăng cai APEC - 2027 vì thế là sự ghi nhận những thành tựu của gần bốn thập niên đổi mới, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát triển và khả năng đóng góp của Việt Nam.

5 n Thứ Tư n Ngày 18/11/2026 XÃ HỘI Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh lý và hoàn thiện toàn bộ dự thảo luật; đồng thời rà soát các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, các nghị định hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện. Về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, bố cục của dự thảo luật gồm 10 chương 63 điều, giảm 20 điều so với luật hiện hành. Dự thảo cơ bản đã được tiếp thu các ý kiến, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 21 của Trung ương. Đồng thời, chú trọng giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý với dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục các ý kiến đóng góp. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, rà soát, chỉnh lý cả nội dung và kỹ thuật lập pháp trình Quốc hội. Trong đó cần lưu ý bảo đảm thể chế hóa đúng, đủ các chủ trương của Đảng, bảo đảm thống nhất đồng bộ của Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và các pháp luật có liên quan, bảo đảm hiệu lực thi hành đồng thời của ba luật. Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện, báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm rõ ràng, thuyết phục, thỏa đáng, đầy đủ cơ sở đề xuất và đánh giá rõ tác động của các thay đổi chính sách, báo cáo rõ phương án dự kiến quy định chi tiết đối với những nội dung giải trình sẽ tiếp tục làm rõ tại văn bản dưới luật. KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN CHI TIẾT Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, thống nhất với chính sách tại Luật và nội dung đã báo cáo giải trình khi Quốc hội xem xét thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý phải quy định rõ ràng, khả thi, không làm phát sinh thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với Luật Kinh doanh bất động sản, thông báo kết luận cuộc họp nêu rõ, Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo rõ các nội dung đã có ý kiến chỉ đạo, trong đó lưu ý về việc chuyển nhượng dự án; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quỹ đất thanh toán cho dự án BT; chuyển nhượng hợp đồng và khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua… Lãnh đạo Chính phủ giao các bộ khẩn trương rà soát các luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các luật khác có liên quan; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét chỉ đạo, không để phát sinh khó khăn, vướng mắc sau khi các dự án luật được Quốc hội thông qua. LUÂN DŨNG Ngày 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Hai dự án luật quan trọng này được thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua. Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo luật đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp thu đầy đủ và giải trình thuyết phục các ý kiến đóng góp. Thống nhất trình Quốc hội hai dự án luật về đất đai, kinh doanh BĐS Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng ẢNH: QH Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên kết luận nội dung thảo luận ẢNH: QH Sáng 17/11, tại xã Đoài Phương, Tổ đại biểu số 14 HĐND TP Hà Nội gồm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Thanh Hà; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện Đỗ Thị Lan Hương đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trực tiếp trao đổi, làm rõ kiến nghị của cử tri về điều tiết mực nước hồ Đồng Mô và quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khu vực Đoài Phương có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng các quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng xã, thành phố đã quan tâm bổ sung các khu vực, không gian phát triển du lịch và thể thao. Theo ông Thắng, thành phố đánh giá quy hoạch sân golf là loại hình dịch vụ cần thiết trong định hướng phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch. Các dự án sân golf không chỉ tạo ra sản phẩm thể thao mà còn thúc đẩy nhiều ngành dịch vụ phụ trợ như du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai các dự án sân golf phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng đất, không sử dụng đất lúa trái quy định, đồng thời bảo đảm chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. RÀ SOÁT LẠI HƯỚNG TUYẾN ĐƯỜNG TÂY THĂNG LONG Bên cạnh nội dung quy hoạch sân golf, tại hội nghị, cử tri cũng đề nghị nghiên cứu dịch chuyển hướng tuyến trục Tây Thăng Long đoạn từ nút giao quốc lộ 32 đến khu vực cầu Cộng khoảng 15m về phía điểm công nghiệp Phú Thịnh nhằm giảm độ cong, hạn chế thu hồi đất ở và tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng. Ghi nhận kiến nghị này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Xây dựng phối hợp chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát lại hướng tuyến đường Tây Thăng Long, đánh giá toàn diện trên các mặt thực tiễn, kinh tế - xã hội và kỹ thuật, sau đó thông tin công khai để tạo đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai. Thông tin thêm với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đến hết tháng 10/2026, thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Trung ương giao và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%. Hiện Thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và quyết liệt xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ngập úng, trong đó có phương án xử lý triệt để rác thải tồn đọng tại khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn. TRẦN HOÀNG Không được tùy tiện biến đất lúa thành sân golf Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri ẢNH: VIẾT THÀNH Trao đổi với cử tri về quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đây là loại hình dịch vụ cần thiết thúc đẩy du lịch, nhưng việc triển khai phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không sử dụng đất lúa trái quy định và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Sinh năm 1975, đến nay cô Hương đã có gần 30 năm làm nghề dạy học. Cô chia sẻ, tình yêu nghề giáo đến từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ấy, hình ảnh những thầy cô giáo tận tình dạy học, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên nhẫn định hướng, chỉ bảo đã để lại trong cô học trò nhỏ ấn tượng và ấp ủ ước mơ được đứng trên bục giảng. Nhưng, phải đến những năm tháng đầu tiên nhận công tác tại Trường THCS Cúc Phương, cô mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của lựa chọn ấy. “Lớp học xã miền núi, học trò ham học hỏi nhưng còn nhiều rụt rè. Các em không chỉ cần một người truyền đạt kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn cần một người kiên nhẫn đồng hành, khích lệ để các em dám nói, dám thể hiện và tin vào khả năng của chính mình”, cô nói. Với cô Hương, niềm vui của nghề giáo đôi khi đến từ những điều giản dị mà ấm áp. Đó là những tấm thiệp viết tay lời chúc mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm học trò gửi tặng mỗi dịp 20/11; là giây phút một học sinh vốn rụt rè, hiếm khi dám phát biểu, nay tự tin đứng trước lớp đọc diễn cảm một đoạn văn. Những đổi thay tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành món quà quý giá, tiếp thêm cho cô động lực và tình yêu với nghề. KIÊN NHẪN VỚI BÀI KIỂM TRA BỎ TRẮNG Ở ngôi trường này có nhiều gia đình học sinh còn khó khăn, bố mẹ phải đi làm ăn xa, các em thiếu sự quan tâm, kèm cặp thường xuyên ở nhà. Đó cũng là lí do khiến có học trò dễ nảy sinh tâm lý chán học, mặc cảm về hoàn cảnh, không dám thể hiện bản thân trước bạn bè. “Làm sao để học sinh đến lớp đầy đủ và tìm thấy niềm yêu thích với môn Ngữ văn” là điều cô Hương luôn trăn trở. Trong những thời điểm vừa phải lo toan cuộc sống gia đình, chăm sóc con nhỏ, vừa chuẩn bị bài giảng nhưng vẫn lo lắng cho hoàn cảnh của học trò khiến cô không tránh được áp lực. Nhưng thay vì nản lòng, cô chọn cách đến gần học sinh hơn. Cô phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà động viên những em có nguy cơ bỏ học, trò chuyện với phụ huynh để họ hiểu hơn giá trị của việc học, của con chữ đối với tương lai con em mình. Cô tin rằng, khi người giáo viên thực sự mở lòng và đủ kiên nhẫn, khoảng cách giữa cô và trò sẽ dần được thu hẹp. Trong những câu chuyện về học trò, cô Hương nhớ mãi một cậu học sinh lớp 9 có hoàn cảnh gia đình éo le. Em vốn ít nói, thường xuyên không làm bài tập Ngữ văn, dường như tự tách mình khỏi tập thể. “Những lần chấm bài, nhìn vào trang giấy trắng hoặc chỉ có vài dòng viết cộc lốc, tôi cứ suy nghĩ mãi. Nhưng thay vì phê bình em trước lớp, tôi đã hỏi han về cuộc sống hằng ngày, khuyến khích em cứ viết ra những suy nghĩ chân thật nhất, không cần phải cố gắng sử dụng những câu chữ hoa mỹ. Dần dần, cậu học trò cởi mở hơn và viết Văn hay hơn”, cô tâm sự. Với cô, sự tiến bộ của học trò là niềm hạnh phúc đặc biệt của nghề giáo. Bởi vì, điều đáng tự hào là mình đã góp phần giúp học sinh lại niềm tin vào bản thân, tin vào tương lai sáng phía trước. TRUYỀN LỬA CHO CÁC BÀI HỌC Là giáo viên Ngữ văn, cô Hương hiểu rằng môn học không chỉ cung cấp kiến thức văn chương mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khả năng cảm nhận và biểu đạt của học sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ dạy theo lối đọc - chép, những giờ học dễ trở nên khô khan, nhất là với học sinh miền núi vốn còn nhiều rụt rè trong giao tiếp và diễn đạt. Đó cũng là lí do cô luôn tìm cách đưa đời sống vào bài giảng, để kiến thức văn học trở nên gần gũi, dễ cảm nhận hơn. Cảnh sắc thiên nhiên Cúc Phương, những nét đẹp văn hóa bản địa hay những câu chuyện đời thường quanh các em đều có thể trở thành chất liệu cho bài học. Trong lớp, cô tổ chức cho học sinh đóng vai nhân vật, thảo luận nhóm, vẽ sơ đồ tư duy hoặc viết những bức thư ngắn gửi người thân. Thay vì chỉ yêu cầu các em ghi nhớ kiến thức, cô khuyến khích mỗi học sinh tự bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn nhận của mình. Điều cô tự hào nhất là sự thay đổi của những học trò từng rất sợ viết văn, ngại phát biểu. Từ những bước khởi đầu còn dè dặt, nhiều em đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi viết, thi kể chuyện do nhà trường và huyện tổ chức, đạt được những giải thưởng đáng khích lệ. Đằng sau mỗi giờ lên lớp là không ít công việc thầm lặng mà không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy qua thành tích hay danh hiệu. Với cô giáo, đó là những đêm thức khuya chấm từng bài kiểm tra, cân nhắc từng lời phê sao cho vừa chỉ ra điểm cần sửa, vừa không làm học trò mất đi sự tự tin của học sinh. “Cũng có những lúc tôi thấy mệt mỏi, áp lực. Nhất là giai đoạn đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông đòi hỏi nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Nhưng rồi, sáng hôm sau, chỉ cần bước qua cổng trường, nghe tiếng học trò ríu rít chào cô, những mệt mỏi dường như lại vơi đi để tôi tiếp tục yêu nghề”, cô nói. Gần 30 năm dạy học, cô Hương tâm huyết, chú trọng đổi mới phương pháp, phát huy tư duy, khả năng cảm thụ, diễn đạt và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Nhiều học sinh cô dạy đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và được nhà trường giao bồi dưỡng học sinh yếu kém. Theo cô Hương, hiện nay vẫn còn khoảng cách về điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ thông tin giữa học sinh miền núi với các bạn ở khu vực trung tâm. Vì thế, cô mong học sinh vùng khó có thêm những hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu văn hóa để thêm cơ hội mở rộng hiểu biết, mạnh dạn giao tiếp và phát huy năng lực bản thân. Với cô, sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm vinh dự của riêng cá nhân mà còn là tình cảm dành cho Trường THCS Cúc Phương và những thầy giáo, cô giáo vẫn ngày ngày miệt mài “gieo” chữ. Gửi gắm đến những học trò thân yêu, nữ giáo viên mong các em đừng để xuất phát điểm ở vùng miền núi trở thành rào cản trên con đường thực hiện ước mơ. Chỉ cần giữ vững niềm tin, chăm chỉ học tập, biết yêu thương và tự hào về bản sắc quê hương, các em sẽ có thêm hành trang để bước tới tương lai. HÀ LINH 6 n Thứ Tư n Ngày 18/11/2026 KHOA GIÁO Cô giáo chọn kiên nhẫn thay vì trách phạt Suố t gần 30 năm đứng lớp ở vùng khó khăn, cô giáo Bùi Thị Hương, Trường THCS xã Cúc Phương (Ninh Bình), đã chọn kiên nhẫn thay vì trách phạt, chọn yêu thương để đánh thức niềm tin và khơi dậy khát vọng học tập trong những đứa trẻ còn nhiều mặc cảm. Cô giáo Bùi Thị Hương được vinh danh trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 Dịp 20/11 năm nay, cô Bùi Thị Hương là một trong 34 nhà giáo tiêu biểu được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Bộ GD&ĐT tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao, khiến cô cảm thấy xúc động và tự hào. “Mỗi hạt mầm tri thức được gieo xuống bằng cả trái tim đều có cơ hội nảy nở. Những vất vả, thử thách ban đầu sẽ có “trái ngọt” tiếp thêm sức mạnh để người giáo viên vững bước trên con đường của mình”. Cô BÙI THỊ HƯƠNG Cô giáo Bùi Thị Hương, Trường THCS xã Cúc Phương (Ninh Bình)

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