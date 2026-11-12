Báo Tiền Phong số 316

THỨ NĂM 12/11/2026 Số 316 0977.456.112 TRANG 3 PHẢI ĐẶT TRỌNG TÂM BẢO VỆ BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG TRANG 16 BẢN LĨNH TRÊN SÂN ĐẤU, HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH TRANG 4 CHUYỆN HÔM NAY Đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên có thể cần thiết để phát hiện, bồi dưỡng năng lực toàn diện của học sinh. Nhưng đổi mới không thể đồng nghĩa với thay đổi đột ngột, thiếu lộ trình. Luật chơi thay đổi giữa chừng XEM TIẾ P TRANG 15 n NGHIÊM HUÊ Mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D đúng lúc xe tải đông lạnh đi ngang qua ẢNH: SỸ THẮNG TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8-9 Tạo sức bật cho du lịch tăng trưởng mạnh mẽ NHIỀU CƠ HỘI THÚC ĐẨY HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT BẢN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako ẢNH: TTXVN TRANG 2 Những Quả Cầu Vàng làm chủ công nghệ mới THI LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN THEO KHỐI: Học sinh không kịp điều chỉnh Ở MIỀN TRUNG SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG Mưa lớn và sạt lở núi khiến căn nhà sàn của ông A Đai (thôn Mân Tiêu, xã Măng Bút, Quảng Ngãi) bị đổ sập ẢNH: NGUYỄN NGỌC

Ngày 11/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu ngày càng sôi động của lãnh đạo và người dân hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa Hoàng gia Nhật Bản với con người và đất nước Việt Nam qua những chuyến thăm ý nghĩa của các thành viên Hoàng gia Nhật Bản như chuyến thăm của Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái hậu năm 2017 trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, chuyến thăm chính thức của Nhà vua Naruhito tới Việt Nam năm 2009 trên cương vị Hoàng Thái tử và chuyến thăm năm 2023 của Hoàng Thái tử Akishino và Công nương nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Nhà vua Naruhito chia sẻ về lịch sử giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, trong đó có dấu ấn của nhạc Lâm Ấp do nhà sư Phật Triết đưa đến Nara (Nhật Bản) từ thế kỷ thứ VIII trong nhạc cung đình Nhật Bản và nhiều đồ gốm Nhật Bản được tìm thấy ở Hội An. Nhà vua cho rằng, việc hai nước có bề dày giao lưu nhân dân trong lịch sử, tương đồng về văn hóa là nền tảng quan trọng, giúp gắn kết nhân dân hai nước và xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp như hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp… trong thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mời Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu sớm sang thăm Việt Nam dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2028; khẳng định chuyến thăm sẽ là sự kiện lịch sử quan trọng được nhân dân hai nước mong chờ. Nhà vua Naruhito và Hoàng hậu bày tỏ mong muốn sớm có dịp thăm lại Việt Nam. ĐỀ NGHỊ CÁC TẬP ĐOÀN NHẬT BẢN TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM Sáng 11/11 tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tập đoàn, công ty của Nhật Bản. Trong cuộc tiếp ông Hironori Kamezawa - Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, không chỉ thông qua nguồn vốn Chính phủ và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), mà còn thông qua sự tham gia của các định chế tài chính và doanh nghiệp Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn MUFG không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ tài chính, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam huy động nguồn lực cho phát triển và kết nối dòng vốn, công nghệ giữa hai nước. Ghi nhận những kết quả MUFG đã đạt được tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa quan hệ hợp tác sang một giai đoạn mới: từ cung cấp dịch vụ tài chính và kết nối doanh nghiệp sang cùng huy động nguồn vốn dài hạn cho hạ tầng chiến lược quốc gia, dẫn dắt dòng vốn Nhật Bản vào các ngành công nghệ cao và góp phần xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam. Trong cuộc tiếp ông Shingo Ueno - Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Sumitomo cùng Việt Nam xây dựng một chương trình hợp tác có tầm nhìn dài hạn hơn, tập trung vào 4 trụ cột: khu công nghiệp và hạ tầng; phát triển đô thị bền vững; chuyển đổi năng lượng; chuyển đổi số và các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống như bán lẻ, bảo hiểm. Sumitomo sớm làm rõ danh mục dự án cụ thể, quy mô, địa điểm và các điều kiện cần thiết để các cơ quan Việt Nam cùng nghiên cứu. Hai bên có thể xác định một số dự án và công việc cụ thể, đầu mối chịu trách nhiệm và tiến độ triển khai, thay vì chỉ dừng lại ở các định hướng chung. Tiếp đại diện Tập đoàn SoftBank, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, Việt Nam mong muốn SoftBank không chỉ là nhà đầu tư, mà trở thành đối tác cùng Việt Nam xây dựng năng lực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái công nghệ. Đại diện SoftBank bày tỏ mong muốn cùng các đối tác Việt Nam nghiên cứu các cơ hội về trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số liên quan tại Việt Nam, trong các lĩnh vực giải pháp điện có thể triển khai nhanh, kết nối, hợp tác công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ Việt Nam và thị trường khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn SoftBank tập trung nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Việt Nam một cách bài bản, không chỉ là một trung tâm dữ liệu đơn lẻ mà một hệ sinh thái hạ tầng AI đồng bộ; làm rõ giải pháp công nghệ, phương án nguồn điện và quy mô theo từng giai đoạn; thực hiện các giải pháp kết nối cho hạ tầng AI tại Việt Nam; hợp tác công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đưa nội dung phát triển nguồn nhân lực vào các phương án hợp tác ngay từ đầu. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 12/11/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp… trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako ẢNH: TTXVN Nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nhật Bản Chiều 11/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản từ ngày 8-11/11. Thủ tướng sẽ tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14-17/11. Với chủ đề “Navigating Our Future, Together” (Cùng nhau định hướng tương lai), Hội nghị dự kiến tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác của Hiệp hội trong thời gian tới. BÌNH GIANG Ngày 11/11, tại trụ sở Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp ông Hagiuda Koichi, quyền Tổng Thư ký LDP và chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP. Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết lần này tạo cơ sở quan trọng để tăng cường giao lưu và trao đổi giữa hai Đảng; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất, sâu sắc và bền chặt hơn; thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên thống nhất tập trung một số định hướng hợp tác trọng tâm: Triển khai cơ chế giao lưu giữa các ban chuyên môn của hai Đảng nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng chính sách và quản trị; phối hợp tổ chức cuộc trao đổi chính sách đầu tiên giữa hai ban chuyên môn nhân chuyến thăm Nhật Bản của Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong tháng 11; thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ cho các cơ quan đảng và chính quyền hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

3 n Thứ Năm n Ngày 12/11/2026 THỜI SỰ VI PHẠM RẤT NGHIÊM TRỌNG THÌ MỚI BỊ PHÁT HIỆN Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Nêu ý kiến, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) băn khoăn về tính cân đối giữa tiền kiểm và hậu kiểm trong dự thảo luật. Nhìn nhận các quy định về tiền kiểm đã được bổ sung nhiều, tuy nhiên theo bà, qua thực tế vừa qua, những vụ việc vi phạm do cơ quan công an và lực lượng thanh tra phát hiện chủ yếu đều có một điểm chung: các thủ tục tiền kiểm, cấp phép đã được thực hiện, thậm chí hồ sơ, giấy tờ đều rất đầy đủ. “Chưa kể, còn có những vấn đề tiêu cực trong quá trình cấp phép, đến mức bằng mọi giá cũng phải có được giấy phép, phải có được số đăng ký sản phẩm”, bà Lan nói. Theo Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, dù tiền kiểm có được thực hiện chặt chẽ đến đâu thì điều quan trọng vẫn là trong suốt quá trình hoạt động, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được thanh tra, kiểm tra, giám sát như thế nào. Đây mới là yếu tố quyết định để bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Cũng theo bà Lan, số lượng các cuộc kiểm tra được thực hiện khá nhiều nhưng số vụ việc vi phạm được phát hiện lại không tương xứng. Bởi với quy trình lâu nay, khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị trước. “Những đơn vị bị phát hiện vi phạm trong trường hợp này có lẽ phải vi phạm rất nghiêm trọng thì mới bị phát hiện”, bà Lan cho hay. Đại biểu TPHCM nêu một ví dụ từ thực tế công tác quản lý tại địa phương, có những trường hợp đoàn kiểm tra thực hiện theo kế hoạch, có tên trong danh sách nhưng khi đến làm việc thì doanh nghiệp cố tình không tiếp, thậm chí đóng cửa. “Sau ba lần như vậy, anh em báo cáo lại, tôi đã chỉ đạo thực hiện thanh tra đột xuất. Ngay lập tức, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp sử dụng hàng quá hạn sử dụng, có vi phạm về an toàn thực phẩm. Thế nhưng, sau đó doanh nghiệp lại rất điềm nhiên làm đơn khiếu nại gửi lên Thanh tra thành phố, đặt vấn đề tại sao không thanh tra theo kế hoạch mà lại tiến hành thanh tra đột xuất, khiến doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm”, bà Lan kể. Từ đó, bà Lan cho rằng cần quy định rõ ràng để tạo cơ sở pháp lý và điều kiện cho cơ quan chức năng chủ động thực hiện kiểm tra đột xuất khi cần thiết. “MÂM CƠM VẪN VẬY, CÓ CHĂNG LÀ THÊM NGƯỜI CẦM ĐŨA” Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) cho rằng, phải đặt trọng tâm bảo vệ vào bếp ăn tập thể, nhất là bữa ăn học đường. Theo ông, Khoản 3, Điều 10 về kiểm tra giao nhận, lưu mẫu thức ăn là cần thiết, nhưng hồ sơ đang không thống nhất ở căn cứ thu hồi giấy chứng nhận. Đại biểu cho rằng, miễn giấy chứng nhận không đồng nghĩa miễn trách nhiệm bảo đảm an toàn. Ông Sơn đề nghị bếp ăn tập thể từ một ngưỡng suất ăn trở lên không thuộc diện miễn, và dự thảo phải ghi rõ bếp ăn phục vụ trẻ em, học sinh là ngoại lệ về tần suất kiểm tra; đồng thời, cần bổ sung quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn cơ sở tham gia giám sát bữa ăn tập thể. Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM), tờ trình thừa nhận “một mâm cơm, ba bộ quản lý”. Nhưng mở chương VIII, ông đếm được bảy bộ có điều riêng, cộng các bộ, ngành liên quan và UBND hai cấp thì “mâm cơm vẫn vậy, có chăng là thêm người cầm đũa”. Bộ Y tế được gọi là đầu mối, nhưng dự thảo chỉ quy định các bộ “phối hợp”, và theo giải trình của Bộ Y tế, khi sự cố ở khâu sản xuất ban đầu thì Bộ chỉ được “kiến nghị”. “Một khi đầu mối chỉ có quyền kiến nghị thì đó chỉ là hộp thư, không phải đầu mối”, ông Nhân nhìn nhận. “Siết người ngay mà thả lỏng kẻ gian, đó là nghịch lý nguy hiểm nhất của một đạo luật về bữa ăn”, nhấn mạnh điều này, ông Nhân kiến nghị khôi phục và nâng mức căn cứ thu hồi tại khoản 2 Điều 45. Theo đó, cơ sở dùng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, hoặc gây ngộ độc tập thể do lỗi của mình theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì thu hồi ngay, không chờ vụ thứ hai, không chờ có người tử vong. Đồng thời, cần trao thực quyền cho đầu mối, theo hướng Bộ Y tế có quyền yêu cầu, chỉ định cơ quan chủ trì và quyết định khi các bộ chưa thống nhất. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) cho rằng, phải đặt trọng tâm bảo vệ vào bếp ăn tập thể, nhất là bữa ăn học đường. Theo ông, Khoản 3, Điều 10 về kiểm tra giao nhận, lưu mẫu thức ăn là cần thiết, nhưng hồ sơ đang không thống nhất ở căn cứ thu hồi giấy chứng nhận. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan ẢNH: QH Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn ẢNH: NHƯ Ý Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân (TPHCM), tờ trình thừa nhận “một mâm cơm, ba bộ quản lý”. Nhưng mở chương VIII, ông đếm được 7 bộ có điều riêng, cộng các bộ, ngành liên quan và UBND hai cấp thì “mâm cơm vẫn vậy, có chăng là thêm người cầm đũa”. Phải đặt trọng tâm bảo vệ bữa ăn học đường Bộ trưởng nêu rõ, phương án điều chỉnh địa giới đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, đồng thời nhận được sự đồng thuận, thống nhất rất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 địa phương. “Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước”, ông Hải cho hay. Theo đó sẽ điều chỉnh 40,06 km2 diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km2 thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km2 vùng đệm), quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý. Kết quả sau khi điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,90 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người; cả 2 tỉnh, thành phố không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Đồng thời giữ nguyên trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định. Chính phủ khẳng định, hồ sơ đề án và trình tự, thủ tục được thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, UBND hai địa phương đã xây dựng đề án và lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao (thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ 94,97% và tỉnh Phú Thọ đạt tỷ lệ 97,10%). Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ 2, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do như đã nêu. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng đối với điều kiện về bảo đảm phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã đề nghị “rà soát điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết”. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực để thực hiện đúng theo yêu cầu của Bộ Chính trị. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: NHƯ Ý

ĐÀ NẴNG: SẠT LỞ NHIỀU NƠI, ĐƯỜNG SÁ CHIA CẮT Sáng 11/11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Trà My, TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, đất đá tràn xuống nhà dân tại thôn Đồng Trầu, làm hư hỏng khu vực bếp của một hộ dân. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà My, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận 12 điểm ngập tại 5 thôn gồm Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa. Nhiều cầu, cống và tuyến đường dân sinh bị ngập, trong đó có khu vực Quốc lộ 24C và cầu treo Sông Trường. Mưa lớn còn gây 2 điểm sạt lở tại thôn Đồng Trầu, gồm một điểm trên Quốc lộ 24C, đoạn trạm cân và một điểm đất đá tràn vào nhà dân tại tổ dân khu số 6, làm hư hỏng phần bếp. Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, đến 9h ngày 11/11, chính quyền xã Trà My đã sơ tán 90 hộ dân đến nơi an toàn. Trong đó, thôn Đồng Trường có 58 hộ, Long Sơn 30 hộ, Trà Sơn và Đồng Trầu mỗi thôn một hộ. Báo cáo ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ngoài nhà dân bị hư hỏng, hoa màu tại thôn Dương Hòa cũng bị ngập; tổng thiệt hại đang được thống kê. Sáng cùng ngày, nhiều đoạn trên Quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C qua địa bàn xã Trà My tiếp tục bị ngập sâu, nước tràn ngang mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông. Trước tình hình này, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm, tổ chức chốt chặn và phân luồng, không để người và phương tiện đi vào vùng ngập sâu, sạt lở. Tại xã Trà Leng, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn cũng bắt đầu xuất hiện sạt lở. Mưa lớn kéo dài suốt đêm, đến sáng 11/11 vẫn chưa dứt, địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết lực lượng chức năng đã di dời 20 hộ dân vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Tại xã Trà Giáp, tình trạng sạt lở diễn ra tương tự. Đặc biệt, tuyến đường lên vườn dược liệu xã Trà Giáp cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại. QUẢNG NGÃI: HÀNG TRĂM HỘ BỊ NGẬP Ngày 11/11, tại xã Bình Chương tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Ông Võ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết, chính quyền đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và gia súc đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại. Theo lời kể của ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương), chiều 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. May mắn, trước đó bộ đội đã hỗ trợ di dời tài sản nên gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để ứng phó với mưa lũ. Cùng ngày, tại xã Phước Giang, nước sông dâng nhanh, gây chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và nhiều thôn. Theo đó, toàn xã có 460 hộ bị ngập tại 5 thôn. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 hộ ngập từ 0,5 - 1,5 m; Long Bàng 90 hộ ngập 0,7 - 1,2 m; Đông Trúc Lâm 100 hộ ngập 1 - 1,3 m; Bình Lâm 130 hộ ngập 0,5 - 1 m và Sơn Hòa 40 hộ ngập 1 - 1,4 m. “Chính quyền địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực và chủ động triển khai các phương án ứng phó. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp”, ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho hay Trong khi đó, sáng 11/11, nước sông Trà Bồng dâng nhanh, gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ (xã Bình Sơn). Tuyến đường từ chợ Hom đến cầu Bà Dầu và đường chính thôn Đông Yên bị ngập, không thể lưu thông. Một số đoạn đường tại thôn Long Vĩnh cũng bị nước tràn qua. Chính quyền đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học, đồng thời bố trí lực lượng cảnh báo tại các vị trí ngập nguy hiểm. Theo ghi nhận của phóng viên lúc 14h cùng ngày 11/11, tại khu vực bờ kè phía Nam sông Trà Khúc thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi nhiều người vẫn tập trung dọc bờ sông để vớt củi, bất chấp dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy qua. Đáng lo ngại, một số người đứng sát mép nước, liên tục với tay kéo củi mà không có phương tiện bảo hộ. Chỉ cần trượt chân hoặc mất thăng bằng, họ có thể bị dòng nước lũ cuốn trôi. Chứng kiến cảnh nhiều người mải mê vớt củi giữa dòng nước chảy xiết, không ít người có mặt tại khu vực bờ kè tỏ ra lo lắng trước nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11/11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này. KHÁNH HÒA: NƯỚC LŨ CUỒN CUỘN ĐỔ VỀ Từ tối 10/11, hàng chục người dân, chủ yếu ở phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), đã đưa ô tô lên cầu vượt đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp để tránh nguy cơ ngập lụt. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, cầu vượt đường sắt có mặt đường rộng, vị trí cao ráo nên được nhiều người lựa chọn làm nơi đỗ xe tạm thời. Hàng chục ô tô, chủ yếu loại 4-7 chỗ, đậu nối đuôi nhau dọc hai bên cầu, kéo dài hàng trăm mét. Anh Đức (phường Tây Nha Trang) cho biết, sau khi nghe thông tin mưa lớn còn kéo dài, cùng với việc các hồ chứa điều tiết, xả lũ, anh vội vàng lái ô tô lên cầu vượt đường sắt để chủ động phòng tránh ngập. Theo anh Đức, sau trận lũ lịch sử năm ngoái, anh không dám chủ quan trước nguy cơ nước dâng. Khi đó, nước lũ đổ về quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay, chiếc ô tô 4 chỗ bị ngập hoàn toàn. Sau khi nước rút, phương tiện hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa lên đến hàng trăm triệu đồng. “Giờ cứ nghe tin nước về là tôi lại sợ. Phải chủ động phòng tránh trước, chứ để nước lên rồi thì không kịp trở tay”, anh Đức chia sẻ. Tương tự, chị Nga (phường Tây Nha Trang) cho biết, khi nghe thông tin các hồ chứa chuẩn bị điều tiết nước, có thể gây ngập cục bộ ở vùng hạ du, chị lập tức đưa xe lên cầu để bảo vệ tài sản. “Khu vực này năm ngoái không bị ngập nên tôi đưa xe lên đây để tránh. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân xung quanh cũng làm vậy”, chị Nga nói. Trong khi đó, một số người dân sống tại những khu vực thường xuyên bị ngập ở phía Tây Nha Trang phải tìm nơi gửi xe an toàn. Anh Nhân (phường Tây Nha Trang) cho biết, nhiều vị trí cao ráo gần nhà hiện đã kín chỗ đậu xe nên anh phải lái xe xuống khu vực phường Nha Trang, gửi nhờ nhà người quen để tránh ngập. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong ngày và đêm 11/11, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Trong đó, các khu vực Đại Lãnh, Vạn Ninh, Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bác Ái và Ninh Sơn có lượng mưa cao nhất khoảng 150mm. Các khu vực Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Thuận Bắc, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam và Phan Rang có lượng mưa cao nhất từ 90-120mm. NHÓM PV 4 n Thứ Năm n Ngày 12/11/2026 THỜI SỰ Sạt lở nghiêm trọng ở miền Trung Mưa lớn trong những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương miền Trung. Tại các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa nhiều tuyến đường bị chia cắt, ngập và sạt lở đất ở các khu vực miền núi. Chứng kiến việc làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như này, nhiều người không khỏi rùng mình Sạt lở, đất đá tràn vào gây hư hỏng nhà dân ở xã Trà My Máy múc bị nước lũ cuốn trôi

5 n Thứ Năm n Ngày 12/11/2026 THỜI SỰ “CHIA LỬA” Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 11/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, thời điểm dự kiến đưa sân bay Gia Bình vào khai thác thương mại là năm 2029. Như vậy, giữa mục tiêu phục vụ các hoạt động cấp cao năm 2027 và khai thác thương mại sẽ có khoảng thời gian gần hai năm để tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật và tổ chức hoạt động hàng không. Một trong những mục tiêu quan trọng khi đầu tư sân bay Gia Bình là bổ sung năng lực hạ tầng hàng không, giảm áp lực cho sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng, Nội Bài hiện chịu sức ép về công suất khai thác, trong khi nhu cầu vận tải hàng không được dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới. Khi đi vào hoạt động, Gia Bình được định hướng là sân bay quốc tế, đồng thời khai thác các chuyến bay nội địa. Hai sân bay sẽ cùng tham gia phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách, qua đó góp phần phân chia lưu lượng khai thác thay vì tập trung toàn bộ áp lực vào Nội Bài. Tuy nhiên, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay hiện chưa được xác định. Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án khai thác sân bay Gia Bình, trong đó nghiên cứu phương án tổ chức hoạt động và phân chia lưu lượng phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không khu vực. Về hạ tầng kết nối, ông Dũng nhấn mạnh, tuyến đường kết nối Hà Nội với Bắc Ninh vẫn đang được triển khai thi công. Đây là một trong những hạng mục cần tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo đảm khả năng kết nối, phục vụ hành khách khi sân bay đi vào hoạt động. Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết, đề án khai thác sân bay Gia Bình hiện vẫn trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, chưa có dự thảo hoàn chỉnh để công bố. Vì vậy, các phương án cụ thể về phân chia lưu lượng hành khách và tổ chức chuyến bay giữa Gia Bình với Nội Bài cần chờ nội dung chính thức được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. DỰ KIẾN THỜI GIAN BAY KỸ THUẬT Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng - cho biết, Cục Hàng không đang xây dựng đề án chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình. Dự kiến trong 1-2 tháng tới, đề án sẽ được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành liên quan trước khi hoàn thiện. Theo ông Cẩm, cần phân biệt rõ đề án chuẩn bị khai thác với đề án khai thác sân bay chính thức. Đây là hai nội dung khác nhau, có lộ trình và yêu cầu riêng. Đề án đang được xây dựng tập trung vào các công việc chuẩn bị, tạo cơ sở để sân bay từng bước đáp ứng những điều kiện cần thiết trước khi đưa vào hoạt động. Một dấu mốc đáng chú ý là hoạt động bay kỹ thuật, dự kiến được thực hiện vào cuối năm 2026. Đây là bước quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của sân bay. Về phương án khai thác thương mại, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện chưa thể xác định cụ thể các đường bay, hãng hàng không tham gia hay phương án chuyển dịch hoạt động khai thác từ các sân bay khác. Những nội dung này cần được nghiên cứu dựa trên điều kiện thực tế, diễn biến thị trường và năng lực phát triển của các hãng hàng không. Ông Cẩm dẫn ví dụ sân bay Long Thành để cho thấy việc xây dựng phương án khai thác cần có thời gian, gắn với điều kiện thực tế và sự phát triển của thị trường hàng không. Ngay cả khi sân bay bước vào giai đoạn bay thử nghiệm, phương án khai thác vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. NGỌC MAI Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, phương án phân bổ cụ thể lượng hành khách, chuyến bay quốc tế và nội địa giữa hai sân bay Nội Bài và Gia Bình hiện chưa được xác định. Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình ẢNH: CÔNG TY CP HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG MASTERISE Ngày 9/11, phát biểu tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội, nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, TP Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng là sân bay cấp 4F, công suất thiết kế khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa/ năm vào năm 2030. Đến năm 2050, công suất dự kiến đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa/ năm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 196.400 tỷ đồng. Sẽ khai thác sân bay Gia Bình như thế nào? Có mặt tại dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua tổ dân phố Đại Bái, phường Gia Bình, TP Bắc Ninh, PV Tiền Phong ghi nhận nhiều máy móc, thiết bị được tập kết trên công trường, hình hài tuyến đường quy mô lớn đang dần hiện rõ. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đến nay đã giải phóng khoảng 99% mặt bằng dự án, phần diện tích còn lại dự kiến hoàn thành giải phóng trước ngày 25/11. Theo Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh, điểm nổi bật của quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình là không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất, mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Với Hà Nội, có 4 hướng tuyến đường bộ kết nối chính. Trong đó, tuyến cao tốc Hà Nội - Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - Hải Phòng có mặt cắt 120m, đang được đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Đường Vành đai 4 có mặt cắt 90m đang được triển khai đồng bộ toàn tuyến. Ngoài ra còn có Quốc lộ 17 hiện trạng, mặt cắt 30m và đường tỉnh 295C quy hoạch, mặt cắt 80m. Về đường sắt, quy hoạch xác định 3 tuyến chính gồm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với nhánh rẽ vào khu vực sân bay Gia Bình; đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Bắc Ninh - Quảng Ninh và tuyến đường sắt đô thị số 8 kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Gia Bình. Bên cạnh đó, luồng tuyến thủy nội địa sông Đuống cùng hệ thống cảng, bến thủy nội địa cũng góp phần bổ sung phương thức vận tải. Ở hướng kết nối với Hưng Yên, quy hoạch bố trí 5 tuyến đường bộ có mặt cắt từ 60-120m, cùng tuyến đường sắt đô thị số 8 Hà Nội - Hưng Yên - sân bay Gia Bình. Khi hình thành, hệ thống này sẽ tạo mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối trực tiếp ba không gian đô thị Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh. Đồng thời mở rộng đáng kể vùng phục vụ của sân bay Gia Bình, hình thành một mạng lưới giao thông liên hoàn giữa Gia Bình với toàn bộ khu vực phía Đông và Đông Nam Vùng Thủ đô. Với Hải Phòng và Quảng Ninh, quy hoạch xác định 5 tuyến đường bộ có mặt cắt từ 60-120m kết nối với Hải Phòng, đồng thời hình thành các trục kết nối Quảng Ninh, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Gia Bình - Quảng Ninh. Kết hợp với mạng lưới đường thủy dọc sông Thái Bình, sông Cầu, ICD và các trung tâm logistics, các tuyến này sẽ hình thành hành lang kết nối Gia Bình - các khu công nghiệp Bắc Ninh - Hải Phòng, Quảng Ninh để hình thành không gian liên kết công nghiệp - công nghệ cao - logistics - cảng biển - hàng không, tạo thành chuỗi giá trị sản xuất và xuất nhập khẩu có tính liên vùng. Ở hướng Lạng Sơn và Trung Quốc, quy hoạch có tuyến đường mặt cắt 120m về trung tâm thành phố Bắc Ninh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn, tăng cường liên kết sân bay với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và thị trường Trung Quốc. Các tuyến hiện trạng như Quốc lộ 1A, đường tỉnh 284, 293C và đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng cũng nằm trong mạng lưới kết nối. Đối với Thái Nguyên và khu vực trung du, miền núi phía Bắc, sân bay Gia Bình được kết nối thông qua các tuyến Quốc lộ 18, 3, 17, 37, đường tỉnh 398 và tuyến Gia Bình - Hiệp Hòa - Phú Bình có mặt cắt quy hoạch 90m. NGUYỄN THẮNG Kết nối đa hướng Ngày 11/11, Sở Xây dựng TP Bắc Ninh cho biết quy hoạch hệ thống giao thông kết nối với sân bay Gia Bình không phụ thuộc vào một hướng tiếp cận duy nhất mà hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức. Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội giải phóng được 99% mặt bằng

Anh Trần Mạnh Hùng, có con học lớp 9, trường THCS ở phường Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, 3 năm nay, gia đình đầu tư cho con luyện thi môn Vật lý để thi chuyên. Tìm hiểu phương án thi trong dự thảo của Bộ GD&ĐT, học sinh đăng ký vào khối Khoa học Tự nhiên sẽ thi Toán nâng cao, Ngữ văn và bài đánh giá năng lực đọc hiểu Khoa học Tự nhiên. Bài thi đánh giá năng lực này tập trung vào đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu của từng môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Theo anh Hùng, một học sinh có năng lực đặc biệt xuất sắc về Vật lý sẽ không có bài thi Vật lý chuyên biệt để thể hiện năng lực của mình. Tương tự, học sinh có thế mạnh vượt trội về Hóa học hoặc Sinh học cũng không được đánh giá trực tiếp bằng bài thi chuyên môn tương ứng. Một bài thi tích hợp có thể đánh giá kiến thức nền tảng và khả năng tư duy liên môn, nhưng khó có thể thay thế việc đánh giá chiều sâu kiến thức, năng lực phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề chuyên sâu của từng môn học. “Điều này có nguy cơ khiến kỳ thi tuyển sinh không lựa chọn được chính xác những học sinh thực sự có năng khiếu nổi trội ở từng môn chuyên”, anh Hùng nói. Bên cạnh đó, nhiều học sinh đã dành từ 2-3 năm, thậm chí lâu hơn, để học tập, ôn luyện và phát triển năng lực chuyên sâu ở một môn học cụ thể như Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc Tin học. Gia đình và học sinh đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và nguồn lực để theo đuổi định hướng này. Các em không chỉ học kiến thức trong chương trình phổ thông mà còn rèn luyện tư duy chuyên môn, kỹ năng giải quyết những bài toán khó và năng lực nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi chuyển sang hình thức tuyển sinh theo khối, toàn bộ quá trình tích lũy và rèn luyện chuyên sâu đó không còn được đánh giá trực tiếp thông qua một bài thi môn chuyên tương ứng. Điều này đặt ra câu hỏi về tính công bằng trong tuyển sinh: Liệu có hợp lý khi một học sinh đã dành nhiều năm phát triển năng lực chuyên sâu về Vật lý lại được tuyển chọn chủ yếu thông qua kết quả Toán nâng cao và một bài thi đọc hiểu Khoa học Tự nhiên tổng hợp? Phụ huynh cho rằng, việc tuyển sinh trường chuyên cần phân biệt rõ giữa năng lực học tập nền tảng và năng lực chuyên biệt. Hai yếu tố này đều quan trọng nhưng không nên để yếu tố thứ nhất thay thế hoàn toàn yếu tố thứ hai. Góp ý về dự thảo đổi mới phương thức tuyển sinh và tổ chức lớp chuyên, một giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh khẳng định chức năng cốt lõi của hệ thống trường chuyên từ trước đến nay là “đãi cát tìm vàng”, phát hiện và đào tạo mũi nhọn những học sinh có năng khiếu đặc biệt. HỌC SINH CÙNG LÚC PHẢI LUYỆN 6 MÔN Theo cô giáo này, Bộ GD&ĐT dự kiến bỏ thi theo từng môn, chuyển sang thi theo khối kiến thức nhiều môn là chủ trương hướng đến giáo dục toàn diện, tránh tình trạng học lệch, học tủ hay thiên tài một môn là hoàn toàn chính xác. Nhưng giáo dục toàn diện nên để vào trường chuyên đào tạo thông qua chương trình, thay vì dồn vào mục tiêu thi tuyển sẽ dẫn đến nhiều bất cập. “Bất cập đầu tiên và rõ rệt nhất là sức ép tâm lý đè nặng lên vai học sinh ở giai đoạn 14-15 tuổi, thời điểm các em có sự chuyển biến mạnh mẽ về tâm sinh lý nhưng phải học, luyện thi quá nhiều môn”, cô nói. Theo tính toán từ dự thảo, nếu thi vào chuyên Toán, học sinh sẽ phải gánh tới 6 môn: Văn, Toán nâng cao, Lý, Hóa, Sinh, Tin. Tương tự, học sinh thi chuyên Văn cũng phải đối mặt với một “ma trận” kiến thức gồm Văn nâng cao, Toán, Sử, Địa và các vấn đề xã hội. Dù đề thi khoa học xã hội được thiết kế theo hướng đọc hiểu, thí sinh vẫn phải nắm chắc toàn bộ chương trình THCS cùng lượng kiến thức xã hội rộng lớn ngoài sách giáo khoa. Bên cạnh đó, sức ép thi nhiều môn sẽ khiến học sinh phải học thêm cùng lúc nhiều môn, trở thành cơn ác mộng đối với học sinh và là gánh nặng chi phí học thêm cho gia đình. Mỗi buổi học thêm hiện nay có mức thu vài trăm nghìn đến tiền triệu tùy theo số lượng học sinh/lớp và giáo viên nào đứng lớp. Cô giáo trường chuyên cũng chia sẻ thêm, không phải học sinh thi 1 môn chuyên sẽ chỉ học một môn sâu khi vào trường chuyên. Học sinh chuyên Toán tại các trường chuyên vẫn học rất tốt Vật lý, Hóa học, Sinh học hay Ngoại ngữ để phục vụ xét tuyển đại học. Tỷ lệ học sinh chuyên Toán đỗ vào các trường khối ngành Y, Đại học Bách Khoa, Kinh tế luôn ở mức cao. Hay với các đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, dù ôn luyện chuyên sâu một môn kéo dài, nhưng nhờ có nền tảng tư duy đặc biệt, các em tiếp thu các môn trong tổ hợp rất thuận lợi. “Đào tạo mũi nhọn là phải thực sự ‘đãi cát tìm vàng’. Đừng vì muốn cái áo chung rộng rãi mà làm mất đi mũi nhọn sắc bén vốn là động lực phát triển khoa học cơ bản của đất nước”, giáo viên này kiến nghị. NGOẠI NGỮ KHÔNG XÁO TRỘN Trong khi đó, TS Lại Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), từng có nhiều năm làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cho rằng những thay đổi trong dự thảo quy chế tuyển sinh trường chuyên có tác động khác nhau giữa các khối chuyên, trong đó khối ngoại ngữ về cơ bản không có xáo trộn lớn. Theo TS Thảo, với khối chuyên ngoại ngữ, phương án tuyển sinh mới thậm chí có phần gọn nhẹ hơn so với cách tổ chức thi những năm gần đây. Trước đây, học sinh thi vào trường chuyên phải làm ba bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một bài thi môn chuyên. Như vậy, các em phải chuẩn bị đồng thời hai môn ngoại ngữ. Theo phương án mới, việc tổ chức bài thi được điều chỉnh theo hướng Toán, Ngữ văn kết hợp với môn ngoại ngữ chuyên. Cách này giúp giảm số môn thi, đặc biệt với học sinh đăng ký vào các lớp chuyên ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Trong khi đó, với chuyên Anh, nội dung tuyển sinh về cơ bản không có nhiều thay đổi. Bà Thảo đánh giá việc giảm một môn thi ngoại ngữ có thể giúp học sinh bớt áp lực ôn tập, tập trung hơn vào năng lực ngôn ngữ mà mình lựa chọn theo đuổi. Một điểm đáng chú ý khác của dự thảo là học sinh sau khi trúng tuyển có thể chưa phải lựa chọn ngay môn chuyên mà được định hướng, tìm hiểu trước khi quyết định vào cuối học kỳ I. Học sinh có thêm thời gian trải nghiệm, nhận diện năng lực và sở trường của bản thân. Trong quá trình đó, nhà trường, giáo viên, chuyên gia hướng nghiệp và gia đình có thể cùng tham gia tư vấn. Việc lựa chọn môn học sau một thời gian tìm hiểu giúp học sinh có thêm căn cứ để quyết định, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào định hướng ban đầu của cha mẹ hoặc quyết định được đưa ra khi các em chưa có đủ thông tin. TS Thảo cũng nhìn nhận, việc chuyển từ tuyển sinh chủ yếu theo từng môn chuyên sang cách tiếp cận có tính tổ hợp, liên ngành phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhiều ngành học ở bậc đại học đòi hỏi kiến thức kết hợp giữa các lĩnh vực. Vì vậy, việc đánh giá thí sinh thông qua các bài thi có tính tích hợp có thể tạo nền tảng để phát hiện năng lực toàn diện hơn. Theo bà Thảo, nếu được thiết kế phù hợp, phương án thi mới có thể góp phần thay đổi cách học và ôn tập của học sinh, hướng tới khả năng kết nối kiến thức giữa các môn, thay vì chỉ luyện sâu một môn chuyên biệt. Tuy nhiên, TS Thảo cũng cho rằng sự thay đổi trong tuyển sinh trường chuyên lần này khá lớn, trong khi nhiều học sinh đã có kế hoạch học tập, ôn luyện từ trước. Nếu áp dụng quá gấp, phụ huynh có thể không kịp điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị cho con. “Tôi ủng hộ định hướng đổi mới trường chuyên nhưng cần có lộ trình. Việc triển khai cần có bước đi phù hợp với điều kiện từng địa phương, đồng thời tạo đủ thời gian để trường chuyên xây dựng phương án tổ chức, giáo viên điều chỉnh cách dạy và học sinh thay đổi kế hoạch ôn tập”, TS Thảo nói. HÀ LINH 6 n Thứ Năm n Ngày 12/11/2026 KHOA GIÁO Học sinh không kịp điều chỉnh Bộ GD&ĐT công bố dự thảo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó điểm mới và gây tranh cãi nhất là bỏ thi theo từng môn, chuyển sang thành 3 khối: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Khối chuyên Ngoại ngữ. “Cần đánh giá một cách nghiêm túc mức độ phù hợp của mô hình trường chuyên hiện nay, từ đó xác định hướng cải cách đáp ứng yêu cầu giáo dục trong bối cảnh mới và tương lai. Bởi nếu áp dụng phương án tuyển sinh như dự thảo, áp lực thi cử đối với học sinh có thể còn lớn hơn hiện nay”. TS ĐẶNG TỰ ÂN, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Một giờ học của cô và trò Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam ẢNH: TTXVN Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên ở Hà Nội THI LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN THEO KHỐI:

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